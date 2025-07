En Güçlü 30 Verimlilik Blogu (Güncellenmiş)

Gideceğiniz yerler!

Bu, Dr. Seuss'un popüler çocuk kitabının adıdır. Kitabın konusu, kendi yolunu bulmak, kendin olmak ve çok çalışmaya devam etmekle ilgilidir. Kitap, yarı ünlü bir cümle ile sona erer: "Çocuk, sen dağları yerinden oynatacaksın."

Peki, bir dağı nasıl taşıyabilirsiniz?

Dr. Seuss bize umudu verdi, ama nasıl yapacağımızı söylemedi.

İş, hedefler ve kişisel projelerden oluşan bu dağları aşmanıza yardımcı olacak avantajı nerede bulabilirsiniz?

Bu makalede, verimlilik bloglarını harika kılan özelliklere ve bu zorlu görevi başarmanıza yardımcı olacak en iyi 30 verimlilik bloguna göz atacağız.

Verimlilik zamanı!

Verimlilik Blogunu Harika Yapan Nedir?

Hepimiz, en sevdiğimiz dizinin haftalık bölümü başlamak üzereyken hissettiğimiz o duyguyu biliriz: heyecan dolu, yüzümüz popcorn ile dolu hissi. 🍿

Aynı şey favori verimlilik blogunuz için de geçerlidir; harika verimlilik blogları, sabırsızlıkla beklediğiniz düzenli yayınlar içermelidir

İyi bir blog aynı zamanda ilham verici ve güvenilir olmalıdır. Okuyucular, karşılaştıkları hayat hilelerinin verimsiz alışkanlıklarını yenmelerine nasıl yardımcı olacağını bilmelidir.

Harika verimlilik blogları sadece kişisel verimlilik ipuçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu alışkanlıkların neden var olduğuna dair yüksek kaliteli içgörüler de sunar.

Verimlilik blogları da düşündürücü olmalıdır. Okuyucular bir blogu okuduktan günler veya haftalar sonra hala düşünüyorsa, o blog harika bir blogdur.

Son olarak, harika bir verimlilik blogu sizi daha verimli olmaya teşvik eder, çünkü asıl amaç budur! 😉

En İyi 30 Verimlilik Blogumuz

Doğru verimlilik blogu, yalnızca daha verimli olmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda iletişim, iş ve yaşam tarzınızı da iyileştirir.

Hedeflerinize uygun blogu seçmenize yardımcı olmak için, en iyi verimlilik bloglarının listesini hazırladık:

1. ClickUp

Blogumuz, sizi ve takımınızı önemli işlere bağlayan harika bir yolculuğa birinci sınıf biletinizdir.

Ve bloglarımız, eğlenceli olmasının yanı sıra (eğer kendimiz söylemek gerekirse 😉), tüm verimlilik hedeflerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinize dair birinci sınıf pratik örnekler de sunuyor.

İş yerinde verimli olmaya dair bloglardan her hafta bir gün kazanmanıza yardımcı olacak bloglara kadar, ClickUp'ın verimlilik blogları hedeflerinizi gerçekleştirmek ve kişisel gelişiminizi sağlamak için ihtiyacınız olan tüm kaynakları size sunar.

2. Dave Seah

ClickUp'tan bir kişinin çok güzel ifade ettiği gibi: Bu adam ADAM ADAM ADAM.

Ve buna katılmamak zor.

Dave kendini araştırmacı tasarımcı olarak tanımlıyor, ama bu ne anlama geliyor?

Aklınıza gelebilecek ve hatta gelmeyecek her türlü tasarım ve verimlilik ipucunu burada bulabilirsiniz!

Ayrıca tasarım ve bilgi teknolojisi konularını da ele alıyor, bu alanlarda çalışıyorsanız Dave'i takip etmelisiniz.

Önerilen gönderi: Harika verimlilik araçları ve elektronik tablolar edinin

3. Lifehacker

Lifehacker, bu blogların en eskisi, en büyüğü ve en tanınanıdır, bu yüzden elbette en iyi verimlilik bloglarımızdan biri olarak listemize eklemek zorundaydık.

Adları her şeyi anlatıyor elbette ve ipuçları ve püf noktalarından bulaşık makinesinde bulaşıkları daha hızlı kurutmaya kadar geniş bir aralıkta yer alıyor.

Bu elbette verimlilik tavsiyelerinden daha fazlası, aynı zamanda yaşam verimliliği.

Harika bölümlerden biri, farklı girişimcilerin, iş liderlerinin, sporcuların, eğlence dünyasından isimlerin ve daha fazlasının günlük programlarının nasıl olduğunu anlattığı How I Work (Nasıl Çalışırım) sütunudur.

Önerilen gönderi: Verimlilik 101: Pomodoro Tekniğine Giriş

4. Steve Pavlina

Steve, 90'ların sonlarından beri verimlilik ve kişisel gelişim alanında öncü bir isimdir ve 2010 yılında tüm çalışmalarının telif hakkını kaldırmıştır.

Odak noktası, kurumsal odaklı bir yaşam tarzına daha az zaman ayırıp, farklı yollarla değer sağlamaya daha fazla zaman ayırmanın yollarını bulmaktır.

Önerilen Gönderi: Bildirim Yok Meydan Okuması

5. Aptal Küçük Adam

Angel Hack Life'a benzer şekilde, Jay White tarafından yazılan Dumb Little Man, hızlı ve faydalı ipuçlarının yanı sıra sağlık, ilişkiler ve mutluluk gibi daha geniş kapsamlı konular da ele alıyor.

En iyi bölüm, daire aramaktan kameranızı temizlemeye kadar her konuda temel bilgiler veren Nasıl Yapılır bölümüdür.

Ayrıca, gününüzü ve iş akışınızı iyileştirmek için sürekli olarak harika verimlilik ipuçları da sunar .

Aptal küçük adam için fena değil, ha?

Önerilen Yayın: 55 Kesin Verimlilik Hilesi

6. Zen Alışkanlıkları

Bu da bir başka efsanevi verimlilik blogu. Leo Babauta, 2000'lerin sonlarından beri bu siteyi yönetiyor ve sadece farkındalığa değil, en iyi ve en verimli alışkanlıkları nasıl geliştirebileceğimize de odaklanıyor .

Blog, her seferinde bir adım atmaya odaklanıyor ve kalabalık verimlilik alanında gerçekten sakinleştirici bir varlık.

Önerilen Yayın: Twitter ile İşleri Nasıl Halledebilirsiniz?

7. LifeDev

Yaratıcı insanlar için özel olarak tasarlanmış harika bir verimlilik sitesi. Bu odak noktası nedeniyle, verimliliğin yanı sıra yaratıcılıkla ilgili de çok sayıda makale bulunmaktadır.

Bu blog, diğer birçok verimlilik odaklı blogdan daha "nazik" olan belirli bir sağ beyin zihniyetine hitap ediyor.

Önerilen Yazı: Fikir Yakalama Araçları

8. Pick The Brain

Erin'in işi, insanların genel olarak daha tatmin edici bir yaşam sürmelerine odaklanmak için verimlilik ve kişisel gelişim alanlarını kapsayan zihinsel pozitiflik blogudur.

Bu amaçla, birçok makale zihinsel sağlık, psikoloji ve kendi kendine öğrenme konularını ele almaktadır. Çünkü herkes zihnine karşı nazik olmalıdır. 😊

Önerilen Yazı: Herkesin Yapabileceği Zihinsel Bahar Temizliği İçin 6 Adım

9. Yanlış Ağaca Havlamak

Verimlilik ve performans konusunda kanıta dayalı ipuçları ve bilimsel araştırmalar arıyorsanız, Eric Barker tam size göre bir verimlilik uzmanı.

Bu, "Ben denedim ve işe yaradı, ama size yaramayabilir"den daha fazlasıdır

Bunlar gerçek bilgiler. Ayrıca üst düzey yöneticiler ve performans gösterenler hakkında birçok harika analiz yapıyor.

Önerilen Yazı: En Verimli İnsanlar: Her Gün Yaptıkları 6 Şey

10. Tim Ferris

Bu isme aşina mısınız? Tim Ferris, The 4 Hour Workweek kitabının çok satan yazarıdır.

Evet, doğru duydunuz; haftada en fazla dört saat çalışmanın sırrını keşfetti.

Tim Ferriss'in içeriği, düşüncelerini, hikayelerini, misafir özelliklerini ve röportajlarını ele alan podcast bölümlerinden oluşur. Liderlik ve kişisel verimlilik tavsiyeleri arıyorsanız, Tim tam size göre.

Beş dil bilen ve Çin kickboks şampiyonu olan birinin kişisel hikayeleri de ilginç olmalı. 🏅

Önerilen Yazı: Bilgi Yüküyle (Ve Sosyal Medya ile) Nasıl Başa Çıkılır?

11. 99U

Teknik konulara girmek istiyorsanız (kim istemez ki), 99U aslında bir verimlilik blogu değildir. Daha çok iş kültürü blogu diyebiliriz.

Ama bu harika. Sanki her şeyi bilen, en havalı ve en şık arkadaşınız gibi.

Hayatınızı değiştirecek ipuçları verebilir ve bunu yaparken de harika görünebilirler. Adobe ekibi bunları bir araya getiriyor ve ben onların tüm kitaplarını çok seviyorum , hepsi mutlaka okunmalı.

99u, sanat dünyasına derin bir dalış yapacak ve ardından o iş arkadaşınızın ofis buzdolabını nasıl kullandığını tartışmak için su yüzüne çıkacak.

Hepimiz biliyoruz ki ofis mutfağı, yiyeceklerinizin başka birinin midesinde savaş esiri haline gelebileceği tehlikeli bir savaş alanı olabilir.

Önerilen Yazı: Tükenmişlikten Nasıl Kurtulurum?

12. Mark Manson

Mark, hiçbir şeyi umursamayan bir çevrimiçi girişimcidir. Hayır, gerçekten, bu konuda bir kitap yazdı. Ve bu kitap New York Times'ın en çok satanları arasında yer alıyor.

Herkes sanatında küfürlü sözler kullanarak dikkat çekebilir, ancak Mark bunu, kendisini bir tür tembel guru haline getiren tarzıyla destekliyor.

Yazıları sadece mantıklı olmakla kalmıyor, aynı zamanda her zaman söylediklerini uygulayan harika bir yazar.

Tüm gönderileri on binlerce kez paylaşılıyor, bu yüzden muhtemelen farkında olmadan Mark'ın bir yazısını okumuşsunuzdur. Alışılmadık verimlilik ipuçları ve kişisel gelişim tavsiyeleri için Mark'ı takip edin.

Önerilen Yazı: Hayat Bir Video Oyunu: İşte Hileler Kodu

13. Exile Lifestyle

Colin Wright, minimalist yaşam tarzını ve yol boyunca öğrendiği ipuçlarını belgeleyen bir sanatçı, pazarlamacı ve girişimcidir.

Aynı zamanda dijital göçebeliğin de simgesi olan bu kişi, podcast dinleyicilerinin ve okuyucularının bir sonraki evinin nerede olacağına oy vermesine bile izin veriyor.

Umarız hayranları naziktir ve Colin kendini Jumanji'nin yeni filminde bulmaz.

Önerilen Yazı: "Eğitim Dengesi"

14. Verimliliğinizi Koruyun

Bu, geleneksel verimlilik bloglarından biraz farklı olsa da, yeni favori sitelerimizden biridir.

Bu blog, en iyi verimlilik uygulamalarının bir incelemesidir .

Francesco, mevcut tüm verimlilik araçlarını derinlemesine inceler ve kendi ş Akışı yığınını da paylaşır. Yeni bir verimlilik uygulamasına atılmaya karar vermeden önce, Francesco'nun söylediklerini dinleyin.

En iyi uygulamaların tümüne ilişkin harika uygulamalı incelemeler sunuyor. Ne derler bilirsiniz, atlamadan önce bakın, Francesco bunu sizin için yapabilir.

15. Minimalist Olmak

Josh Becker, komşusuna garajını temizlemekten şikayet etti.

"Belki de tüm bunlara ihtiyacın yoktur," dedi komşusu.

Çoğu insan öfkelenirken, Becker biraz düşündü.

İlham geldi ve o bir düzenci oldu ve minimalist tarzını belgelediği bloguna kendini adadı.

Bu, normal verimlilik ipuçlarından biraz farklıdır, ancak bir şeyleri karıştırmak veya daha fazla şey satın almak zorunda kalmamak harika bir hayat hilesi.

Önerilen Yazı: Hayatınızı Kolaylaştıracak 10 Şey

16. Marie Forleo

Yaşam koçu ile verimlilik arasında ince bir çizgi olabilir ve Marie, bir nevi verimlilik koçu gibi bu çizginin her iki tarafında da adımlar atıyor.

Ancak, bazı stratejilerin hem yaşamda hem de işte işe yarayabileceğine inanıyor ve hedef belirleme ile işinizi ve kişisel gelişiminizi nasıl geliştirebileceğinizi açıklıyor.

Marie'yi takip eden herkes, ondan aldıkları ilham ve motivasyonu doğrulayabilir.

Ünlüler, trend belirleyiciler ve sahne tasarımcılarıyla yaptığı derinlemesine röportajlar eğlenceli ve faydalıdır.

Her şeyi yazmak yerine, enerjisini her türlü içeriğe, yazılı kelimelere ve harika videolara aktarıyor.

Önerilen Yazı: Facebook Pazarlama Çalışmalarınız İnsanları Rahatsız Ediyor mu?

17. Benjamin Hardy

Benjamin Hardy biraz farklıdır, çünkü Medium platformunda adını duyurmuş ve platformun etkileşimli kitlesini kullanarak dünyanın en başarılı insanların alışkanlıklarını incelemiştir.

Bunu temel alarak, analiz, motivasyon ve denemeyi benzersiz bir şekilde harmanlamıştır.

Ancak Hardy, mesajından daha fazlasıdır. Konuştuğu her şeyi gerçekten yapıyor gibi görünüyor.

Doktora eğitimi almakta ve çok sayıda makale yazmaktadır.

O ve eşi, son derece zor bir görev olan koruyucu çocukların bakımını üstlenmiştir.

Dikkat ve niyeti dengelemeye odaklanan Productivityist'e benzer şekilde, Benjamin'in içeriği de dengeleme konusunda hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları bulmak için iyi bir yer!

Benjamin'in hayatının şöyle olduğunu hayal ediyoruz:

Önerilen Yazı: Kobe Bryant'ın Başarıya Giden 2 Psikolojik Anahtarı

18. Darius Foroux

Verimlilik yerine kullanışlılık açısından önceliklerinizi yeniden belirleseniz ne olur?

Bu, zihniyetinizi nasıl değiştirir? Hedeflerinize yine de ulaşabilir misiniz? Bu, blog yazarı Darius Foroux'un teorisi.

Aynı zamanda, erteleme ve yaratıcılık konularını eşit ustalıkla ele alan yenilikçi bir yazardır.

Ayrıca, çizimleri de takip etmesi çok eğlenceli.

Önerilen Yazı: Ertelemeyi Yenmek İçin Bilimsel Yöntemler

19. Tynan

Tynan bir tür efsanedir. Neil Strauss'un artık yarı klasik hale gelen kitabı *The Game'de yer alan "pickup artist"lerden biridir. Tynan bu hayatı bıraktı ve şimdi bir blog platformu olan SETT'i kurarken destansı maceralara ve seyahatlere atılıyor.

2000 yılında üniversiteyi bıraktı ve bir daha geriye bakmadı.

Üniversiteden bahsetmişken, Lifehack.org kendilerini hayat üniversitesi olarak adlandırıyor . Hayatla ilgili tavsiyelere ihtiyacınız varsa, bu siteye göz atın.

Neyse, Tynan'a geri dönelim. Onun tavsiyeleri, biraz macera, pratiklik ve sağlam bir özgüvenle harmanlanarak, daha net düşünmenize yardımcı olurken, farklı bir hayat sürmeniz için size güven verir.

Önerilen Yazı: The Hustler's MBA

20. MakeUseOf

MakeUseOf kesinlikle bir haber ve teknoloji sitesidir, ancak araçlar ve verimlilik teknikleri hakkında da harika bir bölüm içerir.

Burada ihtiyacınız olan hayat hilelerini ve gadget'ları bulacaksınız, ancak aynı zamanda MakeUseOf'ta kullanabileceğiniz Excel, Microsoft Word veya Google Takvim için tonlarca yararlı ipucu ve eğitim programı da bulacaksınız 😉

Önerilen Yazı: Yapılacaklar Listesi Olmadan Nasıl Daha Verimli Olunur?

21. Todd Henry

Todd Henry'yi diğer birçok solo girişimciden daha çok sevmemin nedeni, işbirliği konusunda anahtar tavsiyelerde bulunmasıdır .

Dünyayı dolaşan birçok çalışkan insan, kendileri için iş yapmanın yollarını arıyor (güzel olmalı).

Ancak çoğumuz, birçok fonksiyon ve beceri setine sahip takımlar halinde çalışıyoruz.

Ve birçok yanlış anlaşılmanın ötesinde..

Todd Henry bu boşluğu doldurmak için devreye giriyor. O sadece takımlar hakkında değil, aynı zamanda beyin fırtınası yapıp yeni çözümler üretmek için birlikte çalışmak zorunda olan yaratıcı takımlar hakkında da blog yazıyor.

Önerilen Yazı: Bu 3 Soru ile Odaklanın

22. Brain Pickings

Maria Popova ve blogu Brain Pickings, akademik camiada kesinlikle çok sevilen bir isim. Tarihsel figürleri derinlemesine inceliyor ve ardından geçmişte neyin işe yarayıp neyin yaramadığını analiz ediyor.

Okumuş biridir ve pratik uygulamalar yapmak için çeşitli kaynaklardan örnekler ve benzetmeler verebilir.

O, hiç sahip olmadığınız en iyi tarih öğretmeni gibi!

Önerilen gönderi: Sabitlik ve Büyüme: Hayatımızı Şekillendiren İki Zihniyet

23. Asya Verimliliği

Bir grup arkadaş (hepsi Asyalı!) bir araya gelerek, kendilerine ekstra bir avantaj sağlayacak en iyi verimlilik sistemlerini araştırmaya karar verdi.

GTD (getting things done) bloguna benzer şekilde, bu blog yazarları işleri halletmek için pratik ipuçları, formüller ve daha fazlasını sunar. Ayrıca, yapılacaklar listenizdeki her bir şeyi stratejik olarak düşünmenize ve en yüksek değeri elde etmenize yardımcı olacak podcast bölümleri de vardır.

Verimlilik tavsiyeleri, teknoloji ipuçlarından zaman yönetimi ayarlarına kadar uzanır ve defalarca okuduğunuz yüzeysel bilgilerden ibaret değildir.

Ancak, bu tür hafif içerikli paylaşımları da kabul ediyoruz:

Önerilen yazı: Verimsiz Bir Günü Tersine Çevirmenin 5 Yolu

24. HelpScout

Müşteri hizmetleri ve yardım masası şirketi, gününüzü ve iş akışlarınızı optimize etmek ve ortaya çıkabilecek müşteri sorunlarını verimli bir şekilde çözmek için harika fikirler de sunuyor.

Bu, işinizin nihayetinde daha başarılı olması için harika etkileşimler ve hizmetler sunmayı da içerir.

Önerilen Yazı: En İyi 10 Helpscout Alternatifi

25. Hubspot

Hubspot, son on yılda harika bir blog oluşturdu... Ayrıca, en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden biri. Ancak biz buraya blogları için geldik.

Bu süre zarfında daha verimli olmanıza yardımcı olacak bir şey arıyorsanız, muhtemelen bir Hubspot makalesine rastladınız.

Bu bloglar son derece ayrıntılıdır ve şablonlar, kılavuzlar, kontrol listeleri ve daha fazlası aracılığıyla içeriğe erişmenin birçok yolunu sunar.

Evet, içeriklerinin çoğu girişimler, iş ve dijital pazarlama ile ilgili en iyi uygulamalar hakkında, ancak işinizi ve ekip çalışmanızı geliştirmek için verimlilik konusunda da son derece yararlı bilgiler sunuyorlar.

Henüz okumadıysanız (muhtemelen okumuşsunuzdur) mutlaka göz atın.

Önerilen Yazı: Verimli Olmak İçin: Hızlı Çalışmayı Alışkanlık Haline Getirmenin 7 Bilimsel Yöntemi

26. Zapier

Zapier'in bağlantıları ve entegrasyonları, verimliliğin modern tanımını oluşturur.

Zapier, okuyucularını verimliliğin geleceğine zaps ile taşıyor.

Tüm şirketleri, süreçleri iyileştirmeye ve iş akışlarını kolaylaştırmaya dayalıdır.

Bu blog da bir istisna değildir. Teknik ipuçları sunmanın yanı sıra, kişisel gelişim ve verimlilik konusunda da bir dizi bilgi içerir.

Önerilen gönderi: 2021'in En Hızlı Büyüyen Uygulamaları

27. Verimlilik Dünyası

Productivity Land'in gerekliliği, iki pazarlamacının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mükemmel verimlilik aracını bulmak istemeleriyle ortaya çıktı.

Proje yönetimi alanında da deneyimli olan Frank ve Steve, piyasada mükemmel bir araç bulunmadığını fark edince, insanların ürünleri değerlendirirken daha iyi ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak bir platform kurdu.

Productivity Land, samimi verimlilik aracı incelemeleri, proje yönetimi içgörüler ve iş-yaşam dengesini iyileştirmeye yönelik ipuçları sunar.

Yani bu, verimli olmak isteyen yetişkinler için bir Disney Land gibi bir şey mi? 🤔

Önerilen Yazı: 2019'un En İyi Proje Yönetimi Yazılımları (Ücretsiz ve Ücretli)

28. Verimli Gelişim

Michael Hyatt hayranıysanız, Productive Flourishing tam size göre.

Productive Flourishing, başarı arayan girişimciler ve vizyonerler için popüler bir blogdur. Hedefleri, parlak fikirlere sahip kişilerin bu fikirleri sürdürülebilir ve karlı işlere dönüştürmelerine yardımcı olmaktır.

Bloglarının çoğu zaman yönetimi ve iş geliştirmeye odaklanmakla birlikte, kişisel gelişimin bu başarıya nasıl katkıda bulunabileceğine dair içgörüler de sunuyorlar. #Flourish

Önerilen Yazı: İyi Kişisel Bakım, Başarılı Olmanın Temelidir

29. Evernote Blogu

Evernote, insanların organizasyon ve görev yönetimine yardımcı olmak için tasarlanmış bir not alma uygulamasıdır.

Blogları, gardıroptan Narnia'yı keşfeden çocuklar gibi beklenmedik yerlerde ilham bulmaya odaklanıyor.

Ayrıca, zaman yönetimi ve evden etkili çalışma yolları hakkında da harika tavsiyeler bulabilirsiniz.

İçeriklerinin çoğu, uygulamalarıyla birlikte kullanıma sunulmuştur.

Önerilen Yazı: Odaklanmayı Sürdürmenin ve İşleri Tamamlamanın 4 Yolu

30. Verimlilik Uzmanı

Laura Stack, kelimenin tam anlamıyla bir verimlilik uzmanıdır. Satış verimliliği, liderlik verimliliği ve kişisel verimlilik alanlarında uzmandır.

Bu, çok fazla verimlilik!

Aradığınız verimlilik türü ne olursa olsun, Laura muhtemelen size yardımcı olabilir. Forbes dergisinde de yer alan, ödüllü bir konuşmacı olması nedeniyle onu oldukça havalı buluyoruz.

Bu verimlilik uzmanını iş başında görmek için Youtube kanalını ziyaret edin.

Önerilen Yayın: Başarıya Hazırlık: Front End İşinin Verimli Başarıyı Sağlamasının Altı Yolu

Sonuç

Dr. Seuss kitabı eğlence ve ilham için.

Bununla gerçekten dağları yerinden oynatamazsınız.

Yukarıda önerilen bloglar da aynıdır.

Bu yeterli değildir. Okuduğunuz bilgilerle bir şeyler yapmanız gerekir.

Diğer bir deyişle, onların tavsiyelerini iyi bir şekilde kullanmalısınız.

Dolayısıyla, daha verimli olmak istiyorsanız, bu tamamen size ve takımınıza bağlıdır.

