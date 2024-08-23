İş Yerinde Beceri Sorunlarını Belirleme ve Çözme

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, önümüzdeki beş yıl içinde tüm işlerin dörtte birinin değişmesi bekleniyor. Bu, bugün işlerinde son derece yetenekli olanların %25'inin bu on yılın sonunda artık öyle olmayabileceği anlamına geliyor.

Henüz sorun yaşamıyor olsalar bile, tüm kuruluşlar yakında beceri sorunlarıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu sadece zaman meselesidir. Bu nedenle, işyerindeki beceri sorunlarını belirleme ve proaktif olarak ele alma becerisi, en büyük rekabet avantajınız olabilir.

Bunu nasıl yapabileceğinizi görelim. 📚

"Beceri Sorunu"nu Anlamak

"Beceri sorunu" terimi, oyun dünyasında, genellikle oyunda zor seviyeleri geçemeyenler için aşağılayıcı bir ifade olarak ortaya çıkmıştır. "Beceri sorunu gibi görünüyor" oyun topluluklarında biraz alaycı bir ifadedir.

O zamandan bu yana, iş dünyasında yaygın bir hale geldi ve iş dünyasındaki zorlukları tanımlayan bir terim haline geldi.

Beceri sorunu nedir?

İşyerinde beceri sorunu, bir çalışanın mevcut yetenekleri ile rolünü yerine getirmek için gerekenler arasındaki farktır. Bu fark, kişinin teknik becerileri, bilgisi, araçları kullanma yetkinliği, davranış becerileri vb. alanlarda olabilir.

Beceri sorunlarının nedenleri nelerdir?

Kuruluşlarda beceri sorunlarına neden olan çeşitli iç, dış ve pazar güçleri vardır. İşte bunlardan birkaçı.

Teknolojik ilerleme

Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, buna ayak uydurmak zor olabilir. Örneğin, dijital dönüşüm çağında, ana bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan yetkinlikler gereksiz hale gelirken, bulut teknolojisi konusunda büyük bir beceri açığı ortaya çıktı.

İş evrimi

İş modelleri ve operasyonel yapılar değişiyor. Uzaktan çalışan takımlar ve karma takımlar artık her yerde.

Birinin Slack gibi metin tabanlı işbirliği araçlarını veya Zoom gibi video konferans yazılımlarını kullanmaktan veya uzaktan çalışan bir takımla eşzamansız olarak çalışmaktan rahatsız olduğunu varsayalım. Bu durumda, davranışsal beceri sorunu olabilir.

Yeni sistemlerin ortaya çıkışı

Bunun en iyi örneği GenAI'dir. Örneğin, AI sanat araçları eşsiz bir hız ve kalitede tasarımlar yaratırken, tasarımcıların becerileri de iyi komutlar verebilecek şekilde gelişecektir. Metinlerle çalışamayan veya komut mühendisliğini öğrenemeyenler beceri sorunları yaşayabilir.

Yeni becerilere duyulan ihtiyaç

Bilgi işi, günümüz dünyasında en hızlı büyüyen iş türüdür. Wall Street Journal, "bilgi işi mesleklerinin 1980'lerden bu yana her yıl yaklaşık 1,9 milyon yeni iş yaratarak diğer tüm mesleklerden daha fazla istihdam sağladığını" ortaya koymuştur

Bu değişim, eleştirel düşünme, mantıksal akıl yürütme, ikna etme gibi hem bulması hem de değerlendirmesi zor olan bilişsel becerilere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu beceri sorunlarının çalışanların verimliliği üzerindeki etkisi çok büyük olabilir.

Bir beceri sorunu işi nasıl etkiler?

Temel olarak, bir işi yapmak için gerekli becerilere sahip olmayanlar başarısız olacaktır. Ancak, beceri sorunlarının iş dünyasında yarattığı ikilem o kadar da siyah beyaz değildir.

Bunun nasıl ortaya çıktığına birkaç örnekle bakalım.

Kötü çıktı: Herhangi bir alanda beceri eksikliği, kötü sonuçlara yol açar. Problem çözme becerisi olmayan bir müşteri hizmetleri yöneticisi, kullanıcılar arasında memnuniyetsizliğe neden olabilir. Beceri sorunları olan bir satış elemanı, daha az satış yapacaktır. Beceri sorunları olan bir yazar, ikna edici veya ilgi çekici içerikler üretemeyecektir.

Gecikmeler: Beceri sorunları, söz konusu kişinin görevi tamamlamayı öğrenmesi gerektiğinden teslimatta gecikmelere neden olabilir. Örneğin, bir geliştirici Python ile kod yazmayı biliyor olabilir, ancak veri bilimi kullanım örneklerinde bunun nasıl uygulandığını anlamayabilir. Öğrenme ve yetişme zaman alır.

Kalite sorunları: Doğru beceriler olmadan, teslimat kalitesi idealin altında olacaktır. Bir uygulamanın tasarımcısı, niyetini net bir şekilde aktaracak ve geliştiriciye aktaracak kadar yetenekli değilse, bitmiş ürün standartların altında olacaktır.

Fırsat kaybı: Heyecan verici fırsatlar, bunları değerlendirecek beceriler olmadan kaçırılabilir. Beceri sorunları olan bir takımın bir projeyi tamamlaması iki kat daha uzun sürerse, potansiyel gelirinin sadece yarısını elde edebilir.

İş liderleri bunu anlıyor ve bu sorunu çözmek için sistemler oluşturmaya başladı. Anahtar değişikliklerden biri performans ölçütleridir.

Geleneksel verimlilik ölçümlerine ek olarak, organizasyonel liderlik, beceri açığını kapatmak için çalışan anketleri, 360 derece geri bildirim, rol profili oluşturma vb. yöntemlerin kullanılmasını teşvik ediyor. Ancak bu sadece bir başlangıç.

Beceri sorunlarını etkili bir şekilde aşmak için, kuruluşlar bu sorunları belirlemek ve çözmek için sürdürülebilir yetkinlikler geliştirmelidir. Bunun ilk adımı, ne tür beceri sorunlarının ortaya çıkabileceğini bilmektir.

İş Yerinde Karşılaşılan Beceri Sorunlarının Türleri

Tüm beceri sorunları aynı değildir. İşin doğasına bağlı olarak, beceri sorunları sayısız çeşitlilikte ortaya çıkar. En yaygın türleri ele aldık.

Teknik beceri sorunları

Teknik beceri, belirli bir görev/işle ilgili özel bilgi, uzmanlık veya temel yetkinliktir. Bir yazar için gramer ve sözdizimi kurallarına hakim olmak teknik bir beceridir. Bir yazılım geliştirici için bir programlama diline hakim olmak temel yetkinlik örneği olabilir.

Bu, herhangi bir iş için temel beceridir ve bu beceri olmadan verimli olamazsınız.

Bilgi eksikliği sorunları

Bilgi eksikliği, bir kişinin işini tamamlamak için ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere sahip olmamasıdır. Açıkça belirtmek gerekirse, bu durum şirketin iç bilgileri paylaşmaması ile ilgili değil, çalışanın rolünden beklenen temel bilgilere sahip olmaması ile ilgilidir.

Örneğin, Instagram'a aşina olmayan bir pazarlama müdürü veya en son düzenlemelere aşina olmayan bir avukat beceri sorunları yaşayacaktır.

Her rol için gerekli olan bilgi, takımdaki herkesin içinde çalıştığı soyut bağlamdır. Bilgi sorunları, kafa karışıklığı, yanlış anlaşılmalar ve kaos yaratarak verimi önemli ölçüde etkileyebilir.

Yumuşak beceri sorunları

Davranış becerileri olarak da bilinen yumuşak beceriler, sorunsuz, verimli etkileşimler, işbirlikleri ve iletişim kuran kişilerarası yeteneklerdir. Bir proje yöneticisi için zayıf organizasyon becerileri bir sorundur. Bir takım lideri için yapıcı geri bildirim verememek bir sorun olabilir.

Bu beceriler, bir organizasyonu bir arada tutan yapıştırıcı görevi görür. Yumuşak becerilerin eksikliği her zaman tam bir engel değildir, ancak verimlilik, kalite, performans ve takım moralini önemli ölçüde etkileyebilir.

Uyarlanabilir beceri sorunları

Günümüzün kesintiye uğramaya yatkın iş ortamında, uyum sağlama becerisi çok önemlidir. Uyum sağlayamazsanız, büyümeniz zor olacaktır. Bu, eleştirel düşünme, mantıksal akıl yürütme, karar verme, sürekli öğrenme ve daha fazlasını içeren uyum sağlama becerilerinin çeşitli yönlerini geliştirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Örneğin, görev yönetimi becerileri olmayan bir bilgi çalışanı veya kararsız ve karar verme konusunda yavaş olan bir ürün yöneticisi, uyum sorunları yaşıyor demektir.

Günlük iş hayatında yolunu bulmak için uyarlanabilir beceriler gereklidir. Bu beceriler olmadan, çalışanlar kendilerini bunalmış, stresli veya tükenmiş hissedebilir ve çoğu zaman yardım istemeyebilir.

Peki, bir kişinin karar vermek için gerekli teknik becerilere veya kararın sonuçlarını öngörmek için gerekli uyum becerilerine sahip olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Gelin birlikte öğrenelim.

Beceri Sorunlarını Belirleme

Gördüğümüz gibi, beceri sorunları aşırı derecede karmaşıktır ve tespit edilmesi zordur. Ayrıca, insanlar hakkında yargılarda bulunduğumuz için öznel ve duygusal niteliktedirler. Her türlü önyargıyı ortadan kaldırmak için beceri sorunlarını belirlemeye yönelik açık ve objektif bir sürece ihtiyaç vardır.

İşte kullanabileceğiniz bir çerçeve.

İş rolü analizi yapın: Kuruluşunuzdaki her iş rolünü inceleyin. Kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirleyin. Her rolün şu anda ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı becerilerin bir listesini yapın.

Örneğin, ürün yönetimi becerilerinin bir listesini burada bulabilirsiniz. Bunu ilham kaynağı olarak kullanarak, şirketinizdeki roller için beceri analizi yapabilirsiniz.

İşe özel yetenekler için ClickUp Teknik Beceri Matrisi Şablonunu deneyin. Yeni başlayanlar için kolay ve son derece özelleştirilebilir olan bu şablon, her çalışanın becerilerini izlemenizi ve eksiklikleri düzenli olarak belirlemenizi sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Teknik Beceri Matrisi Şablonu

Paydaşların görüşlerini alın: Yöneticilerden ve takım liderlerinden, takımlarının sahip olduğu tüm becerilerin bir listesini isteyin. Beceri sorunlarının nerede olduğunu belirlemek için niteliksel geri bildirimler toplayın. Mümkünse, daha geniş bir bakış açısı elde etmek için bulgularınızı müşteriler ve dış paydaşlarla paylaşın.

Çalışanlarınızı ankete tabi tutun: Çalışanlarınızı kapsamlı bir ankete tabi tutmak, onların kendilerini nasıl gördüklerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Değerlendirmeler yapın: Şüphe duyduğunuzda, kısa testler, pratik sınavlar ve oyunlaştırılmış simülasyonlar gibi beceri değerlendirmeleri yapın. Ayrıca, çalışanları izleme yazılımını kullanarak zamanı veya izlenen süreçleri takip edebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Beceri Açığı Analizi Şablonu

ClickUp'ın Beceri Açığı Analizi Şablonu'nu kullanarak bulgularınızı düzenleyin ve içgörüler elde edin. Bu orta düzey şablon, becerileri kategorilere ayırmanıza, önem atamanıza, hedef puanlar belirlemenize ve potansiyel eylem öğeleri tanımlamanıza olanak tanır.

Bu becerileri haritalayın: Şimdi, gerekli beceriler ile mevcut becerileri yan yana karşılaştırın. Şu anda eksik olan becerilerin ve gelecekte zorlanabileceğiniz becerilerin bir listesini yapın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Beceri Haritalama Şablonu

Bu, beceri sorunlarınızı net bir şekilde görmenizi sağlayacaktır. Şimdi, bu sorunları çözme zamanı. Beceri sorunlarını çözmek için işe alım yapmayı düşünüyorsanız, aday kalitesini artırmak için ClickUp'ın Beceri Haritalama Şablonunu deneyin.

Ancak işe alım tek çözüm değildir. Mevcut iş gücünüzün becerilerini de geliştirmek ve gelecekteki başarıları için hazırlamak istersiniz. Nasıl yapabileceğinizi görelim.

Beceri Sorunlarıyla Başa Çıkma

"Bazı beceri sorunlarımız olduğunu biliyorum, ancak bu kaçınılmaz ve işlerimiz gayet iyi gidiyor" diye düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün. Dünya Ekonomik Forumu, beceri sorunlarının çözülmesinin 2030 yılına kadar GSYİH'da 6,5 trilyon dolarlık bir artışa sonuçlanabileceğini hesaplamıştır.

Öyleyse, harekete geçelim. Beceri sorunlarınızı belirledikten sonra, tek çözüm becerileri geliştirmektir. İşte bilgi yönetimi için ClickUp gibi uygun araçlarla bunları uygulamaya koymak için bazı fikirler ve yöntemler.

1. Hedefli eğitim programları tasarlayın

Belirlediğiniz beceri sorunlarının çoğu, size en uygun biçimde odaklanmış eğitim ve öğretim ile çözülebilir. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir.

Etkileşimli atölye çalışmaları: İşyerindeki iletişim sorunları atölye çalışmalarıyla çözülebilir. Moderatörlerin çeşitli senaryolara yönelik yanıtları gösterebileceği işbirliğine dayalı bir oturum için takımı bir araya getirebilirsiniz.

Organizasyonel oyun kitapları: İş yerinde yazılı iletişim becerilerini nasıl geliştirebileceğinize dair çerçeveler ve en iyi uygulamalar belirleyebilirsiniz. Bu, bir stil kılavuzu oluşturmak veya takımınıza satış e-postaları, pazarlama kampanyaları, sosyal medya gönderileri vb. gibi yazılı iletişimde izlemeleri gereken bir kontrol listesi vermek kadar basit olabilir.

ClickUp Belgeleri, oyun kitaplarınızı bir araya getirip ilgili takım üyelerinin erişimine açmak için harika bir yerdir. Ayrıca, konu uzmanlarını bir araya getirerek materyaller üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

Organizasyonel eğitim materyalleri oluşturmak için ClickUp Belgeleri

Harici sertifikalar: Birine daha iyi bir programcı olmayı öğretmek için onu harici eğitim kurslarına kaydettirebilirsiniz. Ayrıca, bilgi eksikliklerini gidermek için AWS veya Microsoft Azure gibi araçların sertifika programlarına kaydettirebilirsiniz.

2. Mentorlukları teşvik edin

Mentorluk, çalışanların daha deneyimli meslektaşlarından rehberlik ve destek almaları için yapılandırılmış bir yol sağlar. Bu ilişki, mentilerin beceri eksikliklerini belirlemelerine ve bunları bağımsız olarak aşmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Ancak, mentorluk ile belirli beceri sorunlarını çözmek istiyorsanız, stratejik bir yaklaşıma sahip olmanız önemlidir. İşte nasıl yapabilirsiniz.

Mentorluk programınızı tasarlayın

Yapıyı net bir şekilde tanımlayın. Aşağıdakileri dahil edin:

Mentorlar ve mentiler nasıl eşleştirilecek?

Ne sıklıkla toplantı yapacaklar?

Toplantı süresi

Bire bir veya grup halinde nasıl toplantı yapacaklar?

Hedefler ve beklentiler belirleyin

Bu mentorluğun temel hedefi, beceri sorunlarını ele almaktır. Bu nedenle, mentor ve mentiyi bu hedef için hedefler belirlemeye teşvik edin. Örneğin, bir hedef "Karar vermeyi öğrenmek ve Şubat 2025'e kadar üst yönetime kendinden emin bir şekilde sunmak" olabilir

Buna dayanarak, mentor, mentisine öz yönetim becerileri, karar verme uygulamaları, ikna, iletişim vb. konularda eğitim verebilir.

Doğru hedefleri belirleyin ve tutarlı ilerleme kaydedin

Bu hedefleri her zaman görünür kılmak için ClickUp Hedefleri gibi bir araç kullanın. Bu hedefleri görevlere bölebilir ve görevlerin tamamlanmasıyla hedeflere ulaşabilirsiniz.

Mentorları eğitin

Mentorluk yapma becerisi de bir beceri sorunu olabilir. Mentorlara aşağıdaki konularda düzenli eğitimler vererek bunu önleyin:

Aktif dinleme

Geri bildirim teşviki

İşbirliğine dayalı problem çözme

Kişisel deneyimlerin paylaşımı

Mentorluk yaklaşımını mentinin ihtiyaçlarına göre uyarlama

İlerlemeyi ölçme ve optimize etme

ClickUp Gösterge Panelleri ile önemli metriklerdeki ilerlemeyi izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri, çeşitli metriklerdeki ilerlemeyi ölçmek için harika bir araçtır. Gösterge panellerini istediğiniz bileşenlerle özelleştirin ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak izleyin.

3. Sürekli öğrenme kültürünü teşvik edin

Deloitte'a göre, sürekli öğrenme fırsatları sunan işletmelerin inovasyon olasılığı %92, verimlilikleri ise %37 daha fazladır. Beceri sorunlarını etkili bir şekilde ele almak için, sürekli öğrenmeyi değer veren ve destekleyen bir kültür oluşturun.

Öğrenmeyi şirket hedeflerinize ekleyin: Öğrenmeyi çalışanların KPI'larına dahil edin. Anahtar sonuç alanlarının %10-15'ini beceri geliştirme için ayırabilirsiniz.

Merakı teşvik edin: Siz ve çalışanlarınızın yargılanma korkusu olmadan soru sorabileceğiniz, yeni fikirler keşfedebileceğiniz, deneyler yapabileceğiniz ve hatalardan öğrenebileceğiniz güvenli bir alan yaratın. Bunun tüm çalışanlara veya toplantılara yayılması gerekmez.

Bu konuşmalar, ClickUp gibi bir işbirliği aracıyla gerçek zamanlı ve bağlamsal olarak gerçekleşebilir. ClickUp Sohbet görünümü, mentorların ve mentilerin daha sonra dikkatlerini odaklayabilmeleri için tüm konuşmaları bir araya getirir.

ClickUp ile iletişim kurun, geri bildirim paylaşın ve bağlantıda kalın

Kendi kendine öğrenme fırsatları sunun: Çalışanlarınızın öğrenip becerilerini geliştirebilmesi için e-öğrenme platformlarına veya sertifikalara abonelik ücretlerini karşılayın. Ayrıca, gayri resmi öğrenmeyi mümkün kılan kitap satın alma, konferanslara katılma vb. için bütçe ayırmak da faydalı olabilir. Öğrenme ve gelişim ödeneği veya bursu, çalışanlarınıza onların gelişimine ve geleceğe hazır olmalarına yatırım yaptığınızı gösterir.

Örneğin, yeni terfi alan bir takım lideri veya başka bir sektörden gelen mühendislik müdürü, liderlik becerilerini nasıl geliştireceği konusunda desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu gibi durumlarda, kendi kendine öğrenme en etkili yol olabilir.

4. Öğrenme odaklı değerlendirmeler oluşturun

İnsanlar, değerlendirilecekleri konularda çalışırlar. Öğrenmeyi ve beceri geliştirmeyi takımınız için anahtar bir performans ölçütü haline getirin.

Örneğin, yıl sonu performans değerlendirmesi öğrenme hedeflerini içermiyorsa, çalışanların becerilerini geliştirmeleri için bir teşvik yoktur. Beceri yönetimi yazılımını kullanarak aşağıdakileri tutarlı bir şekilde yapın:

Her çalışan için öğrenme hedefleri ekleyin

Öğrenme hedeflerine yönelik ilerlemeyi düzenli olarak gözden geçirin

Öğrendiklerini uygulamaya geçirmelerini ve performans iyileşmesini değerlendirmelerini sağlayın

Yukarıdakiler, öğrenme ve geliştirme takımının tam zamanlı işi gibi görünebilir. Birçok yönden öyledir. Ancak, beceri sorunlarını çözmeye yatırım yapmak olağanüstü faydalar sağlar.

Beceri Sorunlarını Ele Almanın Avantajları ve Zorlukları

Beceri sorunlarını ele almak, bir kuruluşa aşağıdaki avantajları sağlar:

İşleri daha hızlı ve daha iyi yapabilme sayesinde artan verimlilik

Daha anlamlı işbirliği sonucunda takım verimliliğinde artış

Organizasyonun tüm hiyerarşisinde daha iyi problem çözme becerileri

Büyüme fırsatlarıyla enerji dolu, daha mutlu çalışanlar

Daha fazla iş tatmini, moral ve daha az işgücü devri

Ancak her şey güllük gülistanlık değildir. Beceri sorunlarını ele almak da bir dizi zorlukla birlikte gelir.

Öncelikle, "beceri sorunu" her zaman tartışılması hoş bir konu değildir. Bir çalışana beceri sorunu olduğunu söylemek, onu azarlamak gibi gelir. Bunun üstesinden gelmek için empati ve ısrar gerekir.

Çoğu zaman, kuruluşlar çalışanlarını eğitmek/yönlendirmek için gerekli kaynaklara sahip değildir. Yöneticiler ve kıdemli çalışanlar da iş yükü altında ezildikleri için başkalarına yardım edecek zihinsel alan bulamazlar.

Ve sonra, beceri açığının kendisini belirlemenin temel sorunu vardır. Buna, yetenek veya bilgi düzeyi düşük bireylerin kendi yetkinliklerini abarttıkları Dunning-Kruger etkisi de eklenir. Bu önyargı, beceri eksikliklerini sürdürür ve gelişim fırsatlarını sınırlar.

ClickUp ile Becerileri Sorun Halinden Çıkarın

Değişim kaçınılmazdır derler. Teknoloji değişecek. GenAI gibi dönüşüm araçları ortaya çıkmaya devam edecek. Yaratıcı olmayan işlerin çoğu otomatikleştirilecek. Bugün popüler olan beceriler çok yakında modası geçecek.

Bu nedenle, başarılı olmak isteyen her kuruluş için beceri sorunlarını ele almak tartışılmaz bir gerekliliktir.

Daha da önemlisi, beceri sorunları stratejik, organize ve insan odaklı bir şekilde ele alınmalıdır. Eğitim planlarını hazırlamanız, eğitim materyalleri oluşturmanız, öğrenme projeleri oluşturmanız, hedefler belirlemeniz, ilerlemeyi yönetmeniz ve daha fazlasını yapmanız gerekir. Beceri sorunlarınızı çözmek için sürdürülebilir bir yol oluşturmanın tek yolu budur.

Tüm bunları ve daha fazlasını yapmak için ClickUp gibi sağlam bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız var. Sağlam bilgi yönetimi, görev yönetimi, zaman yönetimi, çok sayıda beceri matris şablonu ve güçlü bir yapay zeka ile ClickUp, geleceğe hazırlanmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

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