Y kuşağı yöneticiler iş yapış şeklimizi nasıl değiştiriyor?

Birkaç ay önce, "POV: Milenyum kuşağı bir yöneticiniz var" başlıklı bir TikTok videosu viral oldu.

Skeçte, rahat bir yönetici, hasta olan bir çalışandan iş yapmamasını ve kişisel işleri için izin almasını istiyor. Ayrıca, tükenmişlik sendromunu önlemek için zihinsel ve fiziksel sağlığa odaklanmanın önemini vurguluyor.

Video, izleyicilerin milenyum yöneticilerini daha iyi bir iş ortamı yaratmaya olan faizleri için övmesiyle (neredeyse bir hafta boyunca!) çevrimiçi ortamda önemli tartışmalara yol açtı.

Elbette bu komik bir abartı olsa da, skeç milenyum kuşağı yöneticilerin bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

Peki, liderlik pozisyonlarındaki milenyum kuşağını saygı ve hayranlık uyandıran özellikleri nelerdir? Eski nesillerin ustalaşamadığı yeni unsurları işlerine nasıl katıyorlar?

Bu makale, milenyum kuşağı yöneticilerin iş kültürünü nasıl değiştirdiğini inceliyor. Hadi başlayalım!

"Millennials ne yapmaları gerektiğini söylemekten hoşlanmazlar."

"Millennials, 9-5 işlerine bakmak için yan işleriyle çok meşguller."

"Millennial'lar hak sahibi olduklarını düşünürler."

Her hafta, 2025 yılına kadar işgücünün %75'ini oluşturacağı tahmin edilen bu nesil hakkında yeni bilgiler paylaşılıyor.

Tüm bunlara rağmen, giderek daha fazla milenyum kuşağı (1981 ile 1996 arasında doğanlar) kuruluşlarda yönetim rollerine geçiyor. Ve sadece kendi nesillerinden ve Z kuşağından çalışanları yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda X kuşağından çalışanları ve baby boomer profesyonelleri de yönetiyorlar.

Y kuşağının yönetim kademelerine girmesi, iş yerlerini kesinlikle daha ilginç hale getirdi. Bu nesil, belki de diğer nesillerden daha fazla, kendine özgü değerlerini ve öğrendiklerini yönetime taşıyor.

Millennial yöneticiler yönetim tarzlarını şöyle tanımlıyor.

Millennial yöneticilerin bazı ortak özelliklerine göz atalım:

1. Çubuğu yüksek tutmak

Millennials, iddialı beklentileriyle bilinir. Bir proje veya görev yüksek standartlarını karşılamazsa, iyileştirmeler talep eder veya daha zorlu hedefler belirlerler.

Youth, Jobs, and the Future: Problems and Prospects (Gençlik, İş ve Gelecek: Sorunlar ve Beklentiler) kitabında bahsedildiği gibi, milenyum kuşağı benzersizdir; baby boomers kuşağından daha çok çalışmanın önemli olduğuna inanma eğilimindedirler.