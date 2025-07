Seinfeld Stratejisi ile İşleri Nasıl Tamamlayabilirsiniz?

Verimlilik düşüşüne mi kapıldınız? Belirtileri tanıdık: dolup taşan gelen kutusu, bitmemiş görevlerin giderek uzayan listesi ve ulaşılamaz hale gelen o zor yakalanabilir başarı hissi.

Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan bir ankette, çalışanların %65'inin işlerini önemli bir stres kaynağı olarak gördüğü ortaya çıktı. Bu durum, görevlere öncelik verme zorluğundan kaynaklanabilir, çünkü bu durum çalışanların artan sorumluluklar altında ezildiklerini hissetmelerine neden olur.

Beyninizi alt edip verimliliğinizi artırmanın bir yolu olsaydı ne yapardınız? Seinfeld Stratejisi ile tanışın.

Bu ustaca verimlilik sistemi, ünlü komedyen Jerry Seinfeld'in tutarlılık yaklaşımından ilham almaktadır. Onun felsefesi nedir? Daha iyi espriler yazmanın anahtarı, her gün yazmaktır. Seinfeld Stratejisi, bu tutarlılığın gücünü kullanarak, sadece bir takvim ve büyük kırmızı bir keçeli kalemle yapılacaklar listenizi tamamlamanıza yardımcı olur.

Bu yöntemin güzelliği sadeliğinde yatmaktadır: Her gün mükemmelliğe ulaşmak değil, tutarlı bir şekilde ortaya çıkmak önemlidir.

Merak ettiniz mi? Bu basit ama güçlü tekniğin verimliliğinizi nasıl dönüştürebileceğini keşfedin.

Seinfeld Stratejisi nedir?

"Zinciri Kırma" olarak da bilinen Seinfeld Stratejisi, mükemmelliğe değil günlük ilerlemeye odaklanarak tutarlı alışkanlıklar oluşturmak ve uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan bir tekniktir. Verimliliği optimize etmek için ivme kazanmaya odaklanır.

Seinfeld Stratejisi şu şekilde özetlenebilir: Günlük bir alışkanlık seçin: Uzun vadeli hedefinizle ilgili belirli bir görev seçin, örneğin 30 dakika yazmak, yeni bir beceri geliştirmek veya yürüyüşe çıkmak gibi

İlerlemenizi izleyin: Bir takvim veya alışkanlık izleyici kullanarak görevi tamamladığınız her günü X ile işaretleyin

Zincir üzerine odaklanın: Hedef, görevi tamamladığınız günleri temsil eden görsel olarak tatmin edici bir "X" zinciri oluşturmaktır. Zinciri kırmayın

Bu strateji, her gün harekete geçmeniz için görsel bir motivasyon kaynağı sunarak ertelemeyle mücadele eder. Alışkanlığı her gün tekrarlamak, beyninizdeki sinir yollarını güçlendirir ve uzun vadede bu alışkanlığı sürdürmenizi kolaylaştırır.

Seinfeld Stratejisinin kökenleri

Adından da anlaşılacağı gibi, Seinfeld Stratejisi ikonik komedyen Jerry Seinfeld tarafından icat edilmemiştir. Ancak, bu yöntemi alışkanlık oluşturmada popüler hale getirmede önemli bir rol oynamıştır.

los Angeles Times aracılığıyla

Bu tekniğin en yaygın kabul gören kökeni, Seinfeld'in genç bir komedyen adayıyla yaptığı bir konuşmaya dayanır. Komedyen, Seinfeld'i sahne arkasında yakalamış ve ona nasıl daha komik olabileceği konusunda tavsiye istemiştir.

Gözlemci mizahıyla tanınan Seinfeld'in şaşırtıcı derecede pratik bir ipucu verdiği söylenir: her gün şaka yazın. Tutarlı kalmak için, bir duvar takvimi kullanmanızı ve yeni bir şaka yazdığınız her günün üzerine bir "X" işareti koymanızı önerdi:

Birkaç gün sonra, bir zinciriniz olacak. Sadece devam edin ve zincir her gün uzayacak. Bu zinciri görmek hoşunuza gidecek, özellikle de birkaç hafta geçtikten sonra. Tek yapmanız gereken zinciri kırmamak. [sic]

Seinfeld'in sıradan bir konuşmada paylaştığı bu tavsiye, 2000'lerin başında verimlilik blogcuları ve hayat hack'çileri tarafından yaygınlaştırıldı. Onlar "Seinfeld Stratejisi" terimini icat ettiler ve basitliği ve etkinliğini savundular.

İlginç bir şekilde, Jerry Seinfeld bu stratejiden uzaklaşmıştır. 2014 yılında Reddit'te düzenlenen "Ask Me Anything" oturumunda, bunu evrensel bir yöntem olarak tasarlamadığını açıkladı:

"Seinfeld verimlilik programı ile takvime bir X işareti koyduğum için bir şekilde kredi almam çok komik. Bu benim olmayan en aptalca fikir, ama bir şekilde bunun için kredi alıyorum. "

Seinfeld'in çekincelerine rağmen, "Zinciri Kırma" yaklaşımı verimlilik çevrelerinde vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Seinfeld Stratejisi'nin motivasyon gücü, sadeliğinde ve görsel olarak tatmin edici bir seri sürdürme arzusunda yatmaktadır!

Önerilen Okuma: Atomic Habits (Atomik Alışkanlıklar), James Clear

amazon aracılığıyla

James Clear'ın yazdığı Atomic Habits (Atomik Alışkanlıklar), alışkanlık oluşumunun arkasındaki bilimi derinlemesine inceler ve iyi alışkanlıklar edinmek ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak için pratik bir çerçeve sunar. Zamanla birikerek önemli sonuçlara yol açan küçük, kademeli değişiklikleri vurgular.

Kitap, alışkanlıklarınızı tasarlamak için bir çerçeve olan "Davranış Değişikliğinin Dört Yasası"nı tanıtıyor:

İpucu: İstenen davranışı açıkça belirtin Arzu: Alışkanlığı çekici hale getirin Yanıt: Yapılacakları kolaylaştırın Ödül: Tatmin edici hale getirin

Seinfeld Stratejisi bu fikirleri mükemmel bir şekilde tamamlar. Her gün görevinizi tamamladığınızda büyük kırmızı X işaretleri koyduğunuz büyük bir duvar takvimi gibi görsel bir takip aracı kullanarak tutarlılığa odaklanır.

Atomic Habits, Seinfeld Stratejisini daha iyi anlamanıza ve uygulamanıza nasıl yardımcı olabilir? Seinfeld Stratejisi'nin günlük eyleme verdiği önem gibi, Atomic Habits de küçük adımlarla başlayıp zorluğu kademeli olarak artırmayı önerir. Bu, güveni artırır ve alışkanlıklara sadık kalmayı kolaylaştırır

İstediğiniz alışkanlığı mevcut bir rutininizle eşleştirin , böylece gününüzün doğal bir parçası haline gelsin. Bu, Dört Yasa'nın "İşaret" ilkesine uygundur

Kitap, iyi alışkanlıklar için tetikleyiciler oluşturacak şekilde ortamınızı nasıl tasarlayacağınızı öğretir. Bu, Seinfeld Stratejisi'nde zinciri kırmamanıza yardımcı olabilir

Seinfeld Stratejisi'nin görsel alışkanlık izleme sistemlerini Atomic Habits kitabındaki bilimsel ilkelerle birleştirerek, kalıcı alışkanlıklar edinme şansınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Şimdi, Seinfeld Stratejisini başarılı kılan en önemli unsurları inceleyelim.

Seinfeld Stratejisinin Temel Bileşenleri

Strateji, alışkanlık haline getirmek istediğiniz belirli bir davranışı belirlemekle başlar. Bu, her gün 30 dakika yazmak, yeni bir dil öğrenmek veya yürüyüşe çıkmak gibi herhangi bir şey olabilir.

Temel bileşenlere daha ayrıntılı olarak bakalım:

Tutarlılık: Seinfeld Stratejisinin temeli, belirli bir görevi her gün tutarlı bir şekilde yerine getirmektir. Hedef, uzun vadeli hedeflerinize katkıda bulunan bir günlük rutin oluşturmaktır Görsel izleme: Bu, ilerlemenizi takip etmek için bir takvim veya benzer bir görsel araç kullanmayı içerir. Görevinizi tamamladığınız her gün, takvimde o günü bir X ile işaretlersiniz. Zamanla, bu işaretler bir zincir oluşturur Zincir: Temel motivasyon, takviminizde X'lerin kesintisiz zincirini sürdürmektir. Zincir ne kadar uzun olursa, onu sürdürmek ve kırmamak için o kadar motive olursunuz Sonuca değil, sürece odaklanın: Seinfeld Stratejisi, sonuçtan çok süreci vurgular. Görevi her gün yapmaya odaklanarak, sonuç (beceri geliştirme veya projenin tamamlanması gibi) doğal olarak gelir

Bu bileşenler birlikte çalışarak kişisel ve profesyonel çabalarınızda disiplin geliştirmenize ve ivmenizi korumanıza yardımcı olur.

Ayrıca, bu stratejinin birçok faydası vardır.

Seinfeld Stratejisinin faydaları

Seinfeld Stratejisi, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak birçok avantaj sunar. İşte nasıl:

Verimlilik artışı

Her gün küçük, ulaşılabilir görevlere odaklanarak, daha büyük hedeflere doğru istikrarlı bir şekilde ilerlersiniz. Bu yaklaşım, zamanla önemli ilerlemeler sağlar ve büyük resmin sizi bunaltmasını önler. Büyüyen X zincirinin görsel hatırlatıcısı, ertelemeyi engeller. Seriyi bozma ihtimaliniz olduğunda, bir günü atlama olasılığınız azalır.

Güçlü alışkanlıklar geliştirmek

"Zinciri kırma" temel ilkesi, alışkanlık oluşumunda çok önemli bir unsur olan tutarlılığı teşvik eder. European Journal of Social Psychology dergisinde yayınlanan bir araştırma, bir davranışın zamanla tekrarlanmasıyla alışkanlık haline gelme olasılığının önemli ölçüde arttığını ortaya koymuştur.

Bir davranışın tutarlı bir bağlamda tekrarlanmasıyla, otomatiklik, bireysel düzeyde modellenebilen bir asimptotik eğri izleyerek artar.

"Sağlığı alışkanlık haline getirmenin" avantajlarına ilişkin başka bir çalışma ise şöyle diyor

Alışkanlık oluşturma tavsiyeleri son derece basittir: Bir eylemi aynı bağlamda tutarlı bir şekilde tekrarlayın. Alışkanlık oluşturma girişimi, yeni davranışın ve bu davranışın yapılacağı bağlamın seçildiği "başlangıç aşaması" ile başlar.

Odaklanma becerisinin artması

Seinfeld Stratejisi, tek ve iyi tanımlanmış bir hedef alışkanlığa odaklanarak karar verme yorgunluğunu azaltmaya çalışır. Ne yapılacağına karar vermek yerine, belirlenen görevi tamamlarsınız ve zihinsel enerjinizi başka yerlere yönlendirebilirsiniz.

Uzun vadeli hedeflere ulaşmak

Bu strateji, büyük ve göz korkutucu hedefleri daha küçük, daha yönetilebilir günlük adımlara bölmenize yardımcı olur. Böylece daha az bunalırsınız ve her gün tamamladığınız adımlarla daha büyük bir başarı hissedersiniz. Uzun vadeli hedefinize doğru ilerlemek için daha motive olursunuz.

Bu avantajlardan daha hızlı yararlanabilmeniz için, size çok hoşunuza gidecek bazı ipuçlarımız var.

Seinfeld Stratejisini Etkili Kullanmak İçin İpuçları

Seinfeld Stratejisinin gücü sadeliğinde yatmaktadır, ancak etkili bir şekilde uygulanması için bazı planlama ve ayarlamalar gerekir. Sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak için bazı ipuçları:

Doğru alışkanlığı seçin: Her gün gerçekçi bir şekilde yapabileceğiniz, yönetilebilir bir alışkanlıkla başlayın. Küçük başarıları kutlayın ve güven kazandıkça süreyi veya yoğunluğu kademeli olarak artırın.

Ayrıca, alışkanlıklarınız konusunda net olun. "Daha fazla egzersiz yapacağım" gibi genel bir hedef belirlemeyin. Bunun yerine, "her sabah 20 kez zıplayacağım" gibi bir hedef belirleyin. Görev ne kadar net olursa, izlemesi o kadar kolay olur

Görsel izlemeyi kullanın: Büyük bir duvar takvimi alın ve alışkanlığınızı tamamladığınız her gün için bir X işareti koyun. Büyüyen bir zincir görmek oldukça motive edicidir. Alternatif olarak, alışkanlık izleme uygulamalarını keşfedin. Bu uygulamalar, sizi motive etmek için özelleştirilebilir hatırlatıcılar, seri ve oyunlaştırılmış ödüller sunar İvmeyi sürdürün: Hedef alışkanlığınızı günlük rutininize entegre edin. Örneğin, öğle yemeğinden sonra yürüyüş yapmayı planlayın veya yatmadan önce yazma zamanlayıcısı ayarlayın. Alışkanlıklarınızı biriktirmek, hedef alışkanlığınızı mevcut bir rutine bağladığınız başka bir harika fikirdir. Örneğin, işe giderken dil öğrenme uygulamasını dinleyin veya kahve yaptıktan sonra biraz esneme hareketleri yapın Kendinizi ödüllendirin: Belirli bir sayıdaki ardışık günü tamamladıktan sonra, kendinizi küçük ama anlamlı bir şeyle ödüllendirin. Ancak, alışkanlığı sürdürmek için yalnızca dışsal ödüllere güvenmekten kaçının

Stratejiyi daha iyi anlamak için bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

Seinfeld Stratejisinin Popüler Kullanımı ve Örnekleri

Tutarlılık ve odaklanma, Seinfeld Stratejisinin temel unsurlarıdır ve bu temel ilkeler, birçok başarılı insanın kendi alanlarında tanınmış isimler haline gelmesine yardımcı olmuştur.

Örneğin, popüler gerilim romanı yazarı John Grisham sıkı bir yazma programına bağlıdır. Her gün, genellikle diğer sorumlulukları başlamadan önce sabahın erken saatlerinde 1000 kelime yazmaya kendini commit eder.

Bu tutarlı yazma rutini, Grisham'ın yıllar boyunca istikrarlı bir üretimle çok sayıda çok satan roman yazmasını sağlamıştır. Benzer şekilde, Stephen King tatillerde bile her gün dört saat yazmaktadır. Verimliliğini korumak için günlük kelime sayısını hedefler ve izler.

"Zinciri kırma" stratejisi sadece edebiyat dünyasında favori değildir. Ünlü Amerikalı yazılım geliştiricisi Matt Cutts, yeni alışkanlıklar edinmek için 30 günlük zorlu bir mücadeleye girişti.

O, 30 gün boyunca her gün belirli bir aktiviteyi yapmaya karar verdi ve böylece bir dizi günlük eylem zinciri oluşturdu. Bu zorluklar, Cutts'ın yeni beceriler öğrenmesine, verimliliğini artırmasına ve rutinine çeşitlilik katmasına yardımcı oldu. Cutts, bu konuyu popüler bir TED konuşmasında anlattı.

Seinfeld stratejisini çeşitli hedefleriniz için farklı şekillerde kullanabilirsiniz. İşte bazı fikirler:

Yazdırılabilir alışkanlık takipçileri

Seinfeld stratejisini uygulamak için kendi alışkanlık takipçilerinizi tasarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Örneğin, yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız, bu stratejiyi kalem ve kağıt biçiminde kullanabilirsiniz.

Kendinize sabit süreler koyarak baskı yapmadan her gün dil öğrenme alıştırmaları yapın. İlk gün 10 dakika çalışıp beşinci gün 45 dakikaya çıksanız bile sorun değildir. Önemli olan tutarlılık ve bunu özel, yazdırılabilir izleme tabloları kullanarak takip edebilirsiniz.

Bullet journaling

Bullet journaling meraklıları, Seinfeld Stratejisini günlüklerine dahil edebilirler. Örneğin, yeme alışkanlıklarınızı izlemek istiyorsanız, günlüğünüzün bir bölümünü bu amaca ayırarak onay kutuları veya basit semboller kullanabilirsiniz. Bu kutuları her gün doldurarak ilerlemenizi görsel olarak kaydedebilirsiniz.

Dijital alışkanlık izleme uygulamaları

Kalem ve kağıt modeli, fiziksel takvim veya çevrimiçi takvim kurulumu sizi yeterince heyecanlandırmıyorsa, Seinfeld stratejisini ihtiyaçlarınıza göre oyunlaştırmayı deneyin.

Diyelim ki günlük okuma alışkanlığı edinmek istiyorsunuz. Bunu dijital takviminize, dijital günlük planlayıcınıza veya alışkanlık izleme uygulamanıza hedef olarak ekleyin. Her gün belirlediğiniz okumayı tamamladığınızda, uygulama sizi sanal puanlar ve rozetlerle ödüllendirir. Bu ödüller, okuma alışkanlığınızı sürdürmeniz için sizi motive eder ve ilgilenmenizi sağlar.

İşleri basit tutmak için oyun öğeleri içeren yeni bir takvim uygulamasını bile deneyebilirsiniz.

Seinfeld Stratejisindeki Zorluklar

Seinfeld Stratejisi, güçlü olmakla birlikte, bazı engeller de barındırır. İşte bazı yaygın zorluklar ve bunları aşmanın yolları:

Motivasyon düşüşlerini aşmak : "Kötü" bir günün üzerinde durmak, zincirleme zihniyetini bozar. En ufak bir çaba olsa bile, tutarlılığı kutlayın. Ortaya çıktınız ve önemli olan da bu. Benzer bir hedef için çalışan bir arkadaş veya sorumluluk ortağı bulun. Mücadelelerinizi paylaşın ve birbirinizin başarılarını kutlayın

Kaçırılan günleri yönetme : Bu olabilir! Anahtar, ertesi gün tekrar yoluna devam etmektir. Zinciri yeniden başlatın ve ilerlemeye odaklanın. Kaçırdığınız günü telafi etmek için ertesi gün iki katı çalışmaya çalışmayın

Yorgunluğu önleme: Küçük adımlarla başlayın ve ivme kazandıkça zorluğu kademeli olarak artırın. Başlangıçta kendinizi aşırı zorlamayın. Dinlenme günleri planlayın. Enerjinizi yenilemek için planlı bir ara vermek ve her gün kendinizi zincirlenmiş hissetmemek için sorun yoktur. Gerçekten yorgun veya bitkin hissediyorsanız, daha uzun bir ara verin. Kendinizi çok zorlamak, ilerlemenizi tamamen rayından çıkarabilir

Belirlenemeyen zorluklar nedeniyle stratejiyi uygulamakta hala zorlanıyorsanız, işte size bazı ek ipuçları:

Taahhüdünüzü ve taahhüdünüzü yerine getirmediğiniz takdirde sonuçlarını yazın. Bu, motive edici olabilecek bir sorumluluk katmanı ekler

Takvimde X işaretleri koymak yerine, alışkanlığı tamamladığınızda nasıl hissettiğinizi izleyin. Olumlu pekiştirme güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir

Pomodoro Tekniğini deneyin. Görevleri 25 dakikalık aralıklarla bölün ve aralarda kısa molalar verin. Bu, odaklanmanıza yardımcı olur ve kendinizi bunalmış hissetmenizi önler

konsantre olmanızı sağlar Tüm fikirlerinizi ve görevlerinizi zihninizden çıkararak harici bir sisteme kaydetmenizi sağlayan Get Things Done sistemini deneyin. Bu, bilişsel kaynaklarınızı serbest bırakarak, bir sonraki adımın ne olacağı konusunda endişelenmek yerine elinizdeki görevesağlar

Bu stratejiyi uygulamak için yenilikçi bir yol, ClickUp gibi bir görev yönetimi aracı kullanmaktır. Size nasıl yapacağınızı göstereceğiz.

ClickUp'ta Seinfeld Stratejisini Uygulama

ClickUp'ın özellikleri ve şablonları, Seinfeld Stratejisini uygulamaya başlamak için mükemmel bir başlangıç noktası sunar.

İşte izlemeniz gereken süreç:

1. Hedeflerinizi belirleyin

ClickUp Hedefler özelliğini kullanarak alışkanlığınız için net bir hedef belirleyin.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak alışkanlıklarınızı ulaşılabilir hedeflere dönüştürün

Oluşturmak istediğiniz alışkanlıkla ilgili bir hedef belirleyin. Örneğin, "Her gün yazma alıştırması yapmak"

Hedefi günlük hedefler olarak bölün, örneğin "Her gün 500 kelime yaz". İlerleme izleme, tutarlılığınızı görselleştirmenize yardımcı olacaktır. Sonunda, tamamlanan her gün genel hedefinize doğru atılmış bir adım olacaktır.

Hedefler ve amaçlar belirleyerek, günlük tutarlılığı sağlarken uzun vadeli hedeflerinize net bir şekilde odaklanabilirsiniz.

2. Hedeflerinizi ulaşılabilir günlük görevlere bölün

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile günlük alışkanlık görevlerinizi oluşturun. Son teslim tarihlerini atayın ve günlük olarak tekrarlanacak şekilde ayarlayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanarak alışkanlıklarınızı kompakt listeler halinde planlayın

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, günlük alışkanlıklarınızı izlemeyi kolaylaştırmak için önceden oluşturulmuş bir çerçeve sunar. Sıfırdan başlamadan günlük alışkanlık görevlerinizi hızlı bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

Gününüzün tüm yönlerini kapsadığınızdan emin olmak için görevleri "Sabah Rutini" veya "Akşam Rutini" gibi listeler halinde düzenleyin. Görevlerin Takvim Görünümünde görünmesini sağlamak için son teslim tarihlerini atamayı unutmayın.

Kontrol listesi şablonunda alışkanlıklarınızla ilgili belirli ayrıntıları izlemek için "Alışkanlık Türü" veya "Tamamlanma Durumu" gibi özel alanlar ekleyin.

3. Görevleri tamamladıkça işaretleyin

Günlük görevlerinizi görmek için ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanın. Tamamladıkça işaretleyin.

ClickUp Takvim Görünümü'nde zaman tahminlerini kullanarak tekrarlanan alışkanlıklar oluşturun

ClickUp'taki Takvim Görünümü, günlük kontrol listenizi görselleştirmek ve günlük görevlerin tutarlılığını sağlamak için çok önemlidir.

Günlük alışkanlık görevlerinizi Takvim'e planlayın. Her görev, Seinfeld zincirinde bir günü temsil eder. Programınızı değiştirmeniz gerektiğinde görevleri kolayca taşıyabilir ve zincirinizin bozulmamasını sağlayabilirsiniz.

Alışkanlık görevlerinizi günlük olarak tekrarlanacak şekilde ayarlayın. ClickUp, her gün otomatik olarak yepyeni bir alışkanlık görevi oluşturarak hiçbir adımı atlamamanızı sağlar.

Hızlı ipucu: Farklı alışkanlıkları hızlıca ayırt edebilmek için farklı renkler kullanın

ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonunu kullanarak alışkanlığınızı tamamladığınız her günü işaretleyin. Onay kutuları ve ilerleme çubukları zincirinizi görselleştirmenize yardımcı olacaktır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kişisel Alışkanlık İzleyici Şablonu ile alışkanlıklarınızı kolayca izleyin

Bu alışkanlık izleme şablonu, alışkanlık izleme için özel olarak tasarlanmıştır ve Seinfeld Stratejisini etkili bir şekilde uygulamak için gerekli tüm araçları sağlar. Günlük onay kutularını kullanarak alışkanlığınızı tamamladığınız her günü işaretleyebilir ve takvimde günleri işaretlemeye benzer görsel bir zincir oluşturabilirsiniz.

Belirli alışkanlıkları veya dönemleri filtrelemek ve bunlara odaklanmak için özel görünümler oluşturun ve günlük görevlerinizi hatırlatmak veya ilerleme çubuklarınızı otomatik olarak güncellemek için otomasyon ayarlayın.

Hızlı ipucu: Genel alışkanlık tamamlama oranınızı görmek için ilerleme çubuklarını kullanın. Bu, zinciri sürdürmeniz için sizi motive edecektir.

Tutarlılığın Gücü

Seinfeld Stratejisi, tutarlı günlük eylemler yoluyla alışkanlıklar geliştirmek ve sürdürmek için kanıtlanmış bir verimlilik yöntemidir. Mükemmellik fikrinin sizi felç etmesine izin vermeyin. Tutarlılık, mükemmellik uğruna ertelemeye göre daha fazla sonuç verir.

Alışkanlık oluşturmaya başlamak için stratejiyi deneyin. ClickUp'ın çok yönlü özellikleri ve şablonları sayesinde, bu stratejiyi platforma dahil etmek etkinliğini artırabilir.

ClickUp'ı kendiniz deneyin ve neler sunabileceğini keşfedin!