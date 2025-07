Zapier mi IFTTT mi: 2025'te en iyisi hangisi?

E-posta gönderme, elektronik tabloları güncelleme, durum güncellemeleri yayınlama veya hatta verileri bir araçtan diğerine taşıma gibi günlük rutin görevlerinizi düşünün.

Özel iş akışları ve gerçek zamanlı entegrasyonlar gibi otomasyonlar bu noktada imdadınıza yetişir. Bunları kurduktan sonra, arka planda yorulmadan çalışmaya bırakın ve e-posta gönderme, elektronik tabloları güncelleme veya verileri bir araçtan diğerine taşıma gibi monoton görevlerden kurtulun. Böylece, sıradan işlerden kurtulup daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Çok sayıda kod gerektirmeyen otomasyon aracı sayesinde, pazarlamacılar ve İK takımları gibi teknik bilgiye sahip olmayan kişiler bile artık otomatik iş akışlarını yönetebilir ve oluşturabilir. Bu yetkinlik, sıradan görevleri verimli bir şekilde yönetmelerini ve işleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olduklarını hissetmelerini sağlar.

İş uygulamalarını ve kişisel cihazları otomatikleştirmek için en iyi çok yönlü yazılımın hangisi olduğunu bulmak için en popüler iki iş akışı otomasyon yazılımını, Zapier ve IFTTT'yi denedim.

Zapier nedir?

2011 yılında kurulan Zapier, kullanıcıların iş akışlarını otomatikleştirmelerine ve gadget'lar dahil 6000'den fazla uygulamayla entegre olmalarına olanak tanıyan web tabanlı bir platformdur. Zapier'de en sevdiğim şey, otomasyona kod gerektirmeyen yaklaşımıdır. Bu sayede benim gibi teknoloji meraklısı olmayanlar bile çok adımlı otomasyonlar oluşturabilir ve birden fazla uygulamayı birbirine bağlayabilir.

Zapier'de kod gerektirmeyen otomasyonlar için bir başka harika özellik, farklı uygulamalardaki görevleri otomatikleştirebilen kullanıma hazır iş akışları olan önceden oluşturulmuş zaps'tır.

Zapier özellikleri

Zapier'in temel özelliklerine bir göz atalım.

1. Otomasyonlar

Zapier'in otomasyon iş akışları veya zaps, genellikle pazarlama veya satış otomasyonu gibi tekrarlayan ve role özgü görevleri otomatikleştirmek için kullanılır

Zapier otomasyonlarını veritabanları oluşturmak ve güncellemek, süreçleri onaylamak ve daha fazlasını yapmak için de kullanabilirsiniz.

Zapier, tetikleyici-eylem modeli ile çalışır. Tek yapmam gereken, bir uygulamada bir tetikleyici (hepsi önceden oluşturulmuştur) ayarlamak ve başka bir uygulamada bunun için bir eylem veya sonuç belirlemekti. Benim durumumda, bu Webflow'dan Mailchimp'e form gönderimi idi.

2. Esneklik ve özelleştirme

Zapier, çeşitli uygulama entegrasyonları sunar. Bu, farklı uygulamaları kolayca bağlamanızı ve çeşitli süreçleri otomatikleştirmenizi sağlar.

Tek bir tetikleyici, farklı uygulamalarda bir dizi eylemi başlatabilen çok adımlı otomasyonlar oluşturdum. Bu, karmaşık iş akışlarını mümkün kılar ve tek bir tetikleyici etkinlikle tüm süreçleri otomatikleştirir. Örneğin, bir Webflow formu gönderisini hem e-posta kampanyası aracıma (Mailchimp) hem de CRM'ime (Hubspot) gönderebilirim

Ayrıca, bir zapın (otomasyon) ne zaman çalışacağına ilişkin kriterleri belirlemek için kullanabileceğim filtreler ekleme veya zapsları belirli zamanlarda çalıştırmak için zamanlama ayarları yapma gibi başka seçenekler de var.

3. Yapay zeka

Zapier ayrıca sadece komutlarla karmaşık iş akışları oluşturmaya yardımcı olan sağlam genAI yeteneklerine sahiptir.

Yapmanız gereken tek şey, istediğiniz otomasyonu basit bir İngilizce ile yazmak, Zapier sizin için zap'ı oluşturacaktır. Daha da iyisi, ilham almak için diğer Zapier kullanıcıları tarafından oluşturulan AI komut şablonlarını kullanabilirsiniz.

Zapier AI ile yapabileceğiniz diğer şeyler arasında sohbet robotları oluşturmak, tablolar için AI alanları oluşturmak ve hatta AI'dan mevcut zaps ve organizasyonel süreçlerinizi iyileştirmesini istemek yer alıyor.

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: 750 görev için 19,90 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takım: Aylık 69 $ karşılığında 2000 görevden başlar (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

IFTTT nedir?

"If This, Then That" (Eğer bu, o zaman şu) anlamına gelen IFTTT, tetikleyiciler ve eylemlerin bir kombinasyonu olan applets kullanarak farklı hizmetler arasındaki görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. IFTTT, sosyal medya platformları, verimlilik araçları, akıllı ev cihazları ve giyilebilir cihazlar dahil olmak üzere geniş bir ekosistemi destekler. Bu, hem iş hem de evdeki dijital süreçlerinizi otomatikleştirmek için harika bir araçtır.

Philips Hue ışıklarımı telefonuma bağlamak, iş uygulamalarını bağlamaktan biraz daha karmaşıktı, ancak beklediğimden çok daha kolaydı.

IFTTT'nin bir diğer anahtar öğesi, IFTTT'de bulunan bireysel hizmetler olan kanallardır. Şu anda 800'den fazla kanal desteklenmektedir.

IFTTT özellikleri

IFTTT'nin en önemli özelliklerinin nasıl işlediğine bir göz atalım.

1. Otomasyonlar

Otomasyon söz konusu olduğunda, IFTTT de tetikleyici/eylem modelini kullanır. Ancak bu durumda, oluşturulan iş akışlarına uygulamalar denir. Örneğin, tamamen akıllı bir eviniz varsa, her şeyi yapabilirsiniz.

IFTTT'nin 800'den fazla kanalının her biri, özel uygulamalar oluşturmak ve otomatik iş akışları çalıştırmak için kullanabileceğiniz kendi tetikleyicileri ve eylemleri ile birlikte gelir. Örneğin, Fitbit saatimi Google E-Tablolar'a bağlarken.

Ayrıca, diğer IFTTT kullanıcıları tarafından oluşturulan uygulamaları kopyalayabilir ve özelleştirebilir, böylece zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bir başka harika özellik ise, bir uygulamadaki "tetikleyiciyi" kullanarak çeşitli uygulamalarda "eylemler" başlatabileceğiniz çoklu eylem uygulamasıdır.

2. Esneklik ve özelleştirme

IFTTT, uygulamalarınızı özelleştirmek için bazı sınırlı filtreleme seçenekleri sunar. Ancak asıl süper gücü, geliştirici platformudur. 900'den fazla API ile geliştiricilerin özel filtreler ve diğer uygulamalarla özel entegrasyonlar oluşturmasını kolaylaştırır.

Ayrıca, uygulamalarınızı herkesle paylaşarak başkalarının da içe aktarmasını ve kullanmasını sağlayabilirsiniz.

3. Yapay zeka

IFTTT AI komut oluşturucuyu da denedim. Verdiğim komut ve sonuç şöyle:

Harika, değil mi?

IFTTT, pazarlamacılar ve yazarlar için harika olabilecek düzenli görevler için bazı AI destekli uygulamalara da sahiptir.

Şu anda dört adet AI destekli araç bulunmaktadır:

AI içerik oluşturucu , fikirler üretip içerik taslağı oluşturarak daha hızlı yazmanıza yardımcı olur

AI prompt , talep ettiğiniz sorular veya istemler için yanıt taslakları oluşturur

AI sosyal oluşturucu , blog gönderileri yayınlandığında otomatik olarak tweetler oluşturur

AI özetleyici bloglar, RSS beslemeleri ve daha fazlasının özetlerini oluşturmak için bloglar, RSS beslemeleri ve daha fazlasının özetlerini oluşturmak için

IFTTT'nin ChatGPT eklentisini kullanarak hesabınızda bilgi bulabilir veya e-posta gönderme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu eklentiye erişmek için ChatGPT Plus aboneliğinizin olması gerekir.

IFTTT fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar Ücretsiz (2 uygulama)

Pro: Aylık 3,49 $ (20 uygulama)

Pro+: Aylık 14,99 $ (Sınırsız uygulama)

Zapier ve IFTTT: Özelliklerin Karşılaştırması

Özellik Zapier IFTTT Otomasyon türleri Yazılım ve IoT cihazları Yazılım ve IoT cihazları Çok seviyeli iş akışları Evet, karmaşık iş akışlarını çalıştırmak için bir zap içinde birden fazla tetikleyici ve eylem ayarlayabilirsiniz Her bir uygulamada yalnızca birden fazla eylem ayarlayabilirsiniz, tetikleyiciler ayarlanamaz Toplam entegrasyonlar 6000 800 Filtreler Evet Sınırlı; karmaşık filtreler oluşturmak için kodlama gerektirir Geliştirici platformu Evet Evet Eylemleri planlama Evet Hayır AI desteği Evet Evet

Şimdi, IFTTT ve Zapier'in çeşitli otomasyon yeteneklerini derinlemesine karşılaştıralım.

1. Otomasyonlar

İlk kriter, şüphesiz, her iki aracın iş akışı otomasyon yetenekleridir.

Zapier

Zapier, sürükle ve bırak iş akışı otomasyon oluşturucusuyla bilinir. Kullanımı kolaydır ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların kod yazmadan birden fazla uygulamayı birbirine bağlamasına olanak tanır.

Ancak, Zapier'de bazı karmaşık otomasyonların biraz zor olduğunu gördüm ve akıllı ev cihazlarından daha çok iş uygulamalarını bağlamada daha iyi işledi.

IFTTT

IFTTT ise basit, koşullu otomasyonlarıyla bilinir. Kullanımı son derece kolaydır ve mobil uygulaması, kullanıcıların telefonlarından doğrudan uygulamalar oluşturup çalıştırmasını inanılmaz derecede kolaylaştırır. Hem uygulamalar hem de cihazlar için otomasyonları çok daha hızlı oluşturabildim.

Bu, hem iş uygulamaları hem de akıllı ev cihazlarıyla çalışan tek bir araç arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir.

Zapier ve IFTTT: En iyi kodsuz otomasyon aracı Bu çok çekişmeli bir turdu, ancak bir kazananımız var. Kazanan IFTTT! IFTTT iki cephede de liderdir: son derece kullanışlı bir mobil uygulama ve uygulamalar ve cihazlar için eşit derecede iyi otomasyon iş akışları sunar.

2. Özelleştirmeler

Bir sonraki kriter, Zapier ve IFTTT'nin ne kadar esnek olduğu ve özel iş akışlarına nasıl yardımcı olduklarıdır.

Zapier

Zapier, ön tanımlı olarak birçok özelleştirme seçeneği sunar. İlk olarak, farklı uygulamaları birbirine bağlamak için karmaşık, çok adımlı zaps oluşturabilirsiniz. Ardından, bir uygulamanın ne zaman çalışacağını daha da özelleştirmek için koşullu kurallar vardır.

Diğer harika özelleştirme özellikleri arasında gelişmiş filtreleme ve zamanlama seçenekleri bulunur. Ayrıca, şirketlerin iç araçlarını özel kodlarla bağlamasına yardımcı olmak için Zapier API'lerine erişim sağlayan bir geliştirici platformu da vardır.

IFTTT

Zapier'den farklı olarak IFTTT, sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar. En dikkat çekici olanı, farklı uygulamalarda birden fazla eylemi tek bir tetikleyiciyle çalıştıran çoklu eylem uygulamalarıdır. Daha karmaşık iş akışları veya filtreleme için kod kullanmanız ve IFTTT'nin geliştirici platformunda iş akışları oluşturmanız gerekir, bu da benim gibi teknolojiye yatkın olmayan kişiler için erişilemez hale getirir.

Bu, Zapier için açık bir zaferdir. Daha fazla özelleştirme seçeneği sunmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla entegrasyon (6000+) sunarken, IFTTT sadece yaklaşık 800 entegrasyon sunar.

3. Yapay zeka

Bu mücadelenin son kriteri yapay zeka (AI)dır. AI ile işi hızlandırırken her iki aracın nasıl performans gösterdiğini analiz etmek önemlidir.

Zapier

Zapier, iş akışı oluşturmayı hızlandırmak için yapay zeka yeteneklerini kullanır. Bu, metin istemleriyle sıfırdan zaps oluşturmayı ve yapay zeka kullanarak mevcut süreçleri gözden geçirmeyi ve optimize etmeyi içerir.

Ayrıca, GPT destekli chatbot (hala beta sürümünde) Zapier AI araç setine harika bir ektir.

IFTTT

IFTTT'nin ücretsiz planı, AI prompt oluşturucu ve otomasyonlarınıza AI'nın gücünü eklemek için dört araç daha içerir. Bu araçlar, içerik taslağı oluşturma, blogları özetleme veya iş uygulamaları içinde komut istemleri oluşturma gibi görevlerde yardımcı olur.

Ayrıca, ChatGPT Plus kullanıcıları, IFTTT içindeki genAI özelliklerinden yararlanarak iş akışı oluşturma sürecini optimize edebilir.

Zapier ve IFTTT: Hangisi daha derin AI entegrasyonlarına sahip? Bu tur IFTTT'nin. Daha fazla AI seçeneği sunuyor ve AI komut oluşturucu ücretsiz, bu da kesin bir artı.

Fiyatlara dahil olanlar

Plan Zapier IFTTT Ücretsiz Sınırsız Zapsİki adımlı ZapsAI güçlendiriciler 2 UygulamaSınırsız uygulama çalıştırmaÜcretsiz mobil uygulama erişimiBasit, kod gerektirmeyen entegrasyonlar Zapier Professional ve IFTTT Pro Çok adımlı ZapsSınırsız Premium uygulamaWebhooks erişimi E-posta desteği 20 uygulamaMulti-action uygulamalarWebhooks Müşteri desteği Zapier Takımıvs. IFTTT Pro+ Sınırsız kullanıcıPaylaşımlı otomasyonPremium destek Sınırsız uygulama AI hizmetleri Filtre kodları Öncelikli destek Enterprise Gelişmiş uygulama ve erişim denetimleriYıllık görev limitleriÖzel teknik destek Enterprise planı yok

Zapier vs. IFTTT: Reddit'te

Benim görüşüm burada yer alıyor, ancak bu yeterli değil.

Ayrıca, internetten bazı tarafsız görüşlere, yani Reddit incelemelerine de göz atalım. İlk bakışta, birçok kullanıcı Zapier'i IFTTT'ye tercih ediyor gibi görünüyor, çünkü Zapier birden fazla otomasyon çalıştırıldığında pahalı hale geliyor.

Rudiger_80'e göre,

Bence karşılaştırıldığında oldukça pahalı. Ben ikisini de kullanıyorum ve hizmetlerin bazı kısımları örtüşüyor ama kullanım alanları farklı. Zapier'i çok sık kullanmıyorum çünkü sık kullanıldığında maliyetli oluyor. Çok az otomasyon yapıyorsanız sorun olmayabilir.

After-Cell diyor ki,

ChatGPT eklentisi aracılığıyla Zapier'i yeni keşfettiğime göre, bir kayanın altında yaşamış olmalıyım. Bana IFTTT'yi hatırlatıyor. Ancak küçük bir işletme için maliyeti çok yüksek. Birçok amaç için kullanıyorsanız, bu maliyet haklıdır. Eminim sizin için zaten vazgeçilmez bir araçtır, ancak maliyeti haklı çıkarmak için bana yardımcı olabilecek tüm yolları bulmak için deneme sürümünü kullanamıyorum. Tek kişilik bir işletme sahibiyim, bu yüzden onu kullanan tek kişi ben olacağım

Bradwbowman diyor ki,

Zapier'i seviyoruz, ancak onlar artık müşterilerini sevmiyor. Aylık fiyatımızı %400 artırarak 600 dolara çıkardılar ve görevlerimizi ayda 75.000'den 50.000'e düşürdüler... Şirketimiz tam anlamıyla onlara bağlı çalışıyor, ancak görevlerimizi yavaş yavaş onlardan alıyoruz.

Kullanıcılar, özellikle ev otomasyonları için IFTTT'nin fiyatlandırmasını çok seviyor gibi görünüyor. Bir kullanıcı rmzy şöyle yazıyor

"Başladıkları günden beri satın alıyorum. İyi bir fiyat aldım, bu yüzden muhtemelen bırakmayacağım. Uygulamaları her türlü şekilde kullanıyorum. En az 12 web sitesi ve otomasyonum var. Alternatifleri var ama ifttt'nin fiyatını yenemezsiniz."

Ayrıca, insanlar IFTTT ve Zapier'i farklı amaçlar için kullanmayı tercih ediyor gibi görünüyor:

Ev otomasyonları için IFTTT

Yoshers16'nın görüşü:

Yazıcı mürekkep kartuşlarımın kurumasını önler. Her birkaç haftada bir, web bağlantılı yazıcıma bir e-posta gönderir. E-posta yazdırılır. Belirli bir coğrafi sınırdan geçtiğimde, eşime evden X dakika uzaklıkta olduğumu belirten bir metin mesajı gönderilir. Akşam yemeğini planlamak daha kolay hale gelir. İşe geldiğimde / işten çıktığımda kayıt yap

Yazıcı mürekkep kartuşlarımın kurumasını önler. Her birkaç haftada bir, internete bağlı yazıcıma bir e-posta gönderir. E-posta yazıcıdan yazdırılır.

Belirli bir coğrafi sınırdan geçtiğimde, eşime evden X dakika uzaklıkta olduğumu belirten bir metin mesajı gönderilir. Akşam yemeğini planlamak daha kolay hale gelir.

İşe geldiğimde / işten çıktığımda kayıt yap

Yazılım entegrasyonları için Zapier

Bir kullanıcı izleme masası şöyle diyor

Zapier, 1000'den fazla entegre uygulamaya sahiptir. Bu sayı, belki 100 uygulamaya sahip olan automate dot io dahil olmak üzere diğer tüm "bağlayıcılar"dan çok daha fazladır. Zapier'ı nasıl kullanıyoruz: – Intercom'umuzda verileri güncelleyin/oluşturun – RSS beslemeleri Twitter gönderilerine/blog gönderilerine – Dönüşüm izleme/etkinlik izleme – Faturalandırma/stripe ile ilgili otomasyonlar [sic] – Satışlar/dönüşümler/etkinleştirmeler için bildirimler

Zapier, 1000'den fazla entegre uygulamaya sahiptir. Bu sayı, belki 100 uygulamaya sahip olan automate dot io dahil olmak üzere diğer tüm "bağlayıcılar"dan çok daha fazladır.

Zapier'ı nasıl kullanıyoruz:

– Intercom'umuzda verileri güncelleyin/oluşturun

– RSS beslemeleri Twitter gönderilerine/blog gönderilerine

– Dönüşüm izleme/etkinlik izleme

– Faturalandırma/stripe ile ilgili otomasyonlar [sic]

– Satışlar/dönüşümler/etkinleştirmeler için bildirimler

Özetlemek gerekirse, IFTTT ölçeklendirme söz konusu olduğunda daha uygun fiyatlı bir seçenek gibi görünüyor ve her ikisi de benzer olsa da farklı güçlü yönleri var. Zapier'in güçlü yönü entegrasyonlar, IFTTT'nin ise otomasyonlar.

ClickUp ile tanışın — Zapier ve IFTTT'ye en iyi alternatif

Zapier ve IFTTT, farklı iş uygulamalarını birbirine bağlamak ve süreçleri otomatikleştirmek isteyen işletmeler için harika kaynaklar olsa da, bunu yapmak için daha basit (ve daha ucuz) bir yol var: yaygın iş uygulamalarıyla yerel entegrasyonlar sunan hepsi bir arada bir çalışma alanı yönetim platformu seçmek, IFFTT veya Zapier için harika bir alternatif olabilir.

Evet, ClickUp'ı kastediyorum! ClickUp ile otomasyonları çalıştırmak veya 1.000'den fazla iş ve kişisel uygulamaya bağlanmak için herhangi bir geliştirici deneyimine ihtiyacınız yok.

ClickUp ile projelerinizi, görevlerinizi ve iletişiminizi tek bir platformdan yönetin

Ayrıca, ClickUp, proje yönetiminden belge oluşturmaya, iç iletişimden CRM'ye kadar her şey için yerleşik çözümler sunan bir verimlilik ve çalışma alanı yönetim platformu olduğundan, başka birçok verimlilik aracına ihtiyacınız olmaz.

Son birkaç aydır, not almak, bütçe planlamak ve alışkanlıklarımı takip etmek için ClickUp Docs kullanıyorum. İş hayatında ise satış takiplerinden pazarlama kampanyalarına ve sprint planlamasına kadar her şey için ClickUp kullanıyoruz.

Ayrıca, 1000'den fazla araçla kullanıma hazır entegrasyonlar sağlar, böylece iş araçlarınızı yamalamak ve karmaşık iş akışları kullanarak veri göndermek zorunda kalmazsınız.

ClickUp özellikleri

ClickUp'ın özel iş akışları, entegrasyonlar ve daha fazlasıyla her boyuttaki işletmenin zamandan tasarruf etmesine nasıl yardımcı olabileceğine bir göz atalım.

1. Otomasyonlar

ClickUp'ın Otomasyonları, proje devri, durum güncellemeleri ve daha fazlası gibi sıradan görevleri dakikalar içinde otomatikleştirmenize yardımcı olabilir. Ne zaman ve sonra gibi basit bir konsepte dayanan bu özellik, farklı koşullara bağlı olarak basit iş akışları çalıştırmanıza olanak tanır.

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak kod yazmadan oluşturarak yoğun işleri otomatikleştirin

ClickUp ayrıca, sadece birkaç tıklama ile etkinleştirebileceğiniz 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon ile birlikte gelir. Ve en iyi kısmı, ClickUp Otomasyonları harici uygulamalarla da çalışır, böylece tüm görevlerinizi veya verilerinizi paylaşılan bir iş akışına aktarabilirsiniz.

2. Entegrasyonlar

ClickUp, GitHub, Slack, Figma ve Zendesk gibi popüler iş uygulamaları dahil olmak üzere 1000'den fazla entegrasyona sahiptir. ClickUp'ı diğer iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlayarak bilgileri merkezileştirebilir, daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir ve proje ilerlemesinde daha iyi görünürlük elde edebilirsiniz.

ClickUp Projeleri içinden GitHub etkinliğinizi izleyin ve yönetin

Örneğin, ClickUp ve GitHub entegrasyonu ile geliştiriciler, GitHub etkinliklerini otomatik olarak ClickUp görevlerine ekleyebilir, GitHub etkinliklerini (çekme talepleri gibi) gerçek zamanlı olarak ClickUp'a gönderebilir ve hatta ClickUp Görevlerini GitHub'dan güncelleyebilir.

3. Evrensel Arama

Bir başka kullanışlı özellik ise ClickUp'ın Evrensel Arama yetenekleridir. İki Evrensel Arama seçeneği vardır: gizli (sonuçları yalnızca kullanıcı görebilir) ve Paylaşımlı (sonuçlar tüm Çalışma Alanı üyeleri tarafından görülebilir).

ClickUp Evrensel Arama ile tüm verileri, görüntüleri veya dosyaları saniyeler içinde bulun

ClickUp Brain, genAI motoru tarafından desteklenen Universal Search, dosya, görev, sohbet veya bir belgeden alınan bilgi parçacığı gibi her türlü bilgiyi bulabilir. Bu, Çalışma Alanı içinde şeffaflığı ve takım verimliliğini artırarak tüm üyelerin başkalarından sormadan veya eski belgeleri karıştırmadan ihtiyaç duydukları bilgilere erişmelerini sağlar.

4. ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp ile Veri Silolarını Önleyin ve Daha Akıllı Çalışın

Hem Zapier hem de IFTTT, iş uygulamalarınızı ve IFTTT'nin durumunda akıllı donanımlarınızı bile birbirine bağlamak için harika araçlardır. Ancak bu, zaman alıcı bir süreçtir ve birden fazla otomasyon çalıştırmaya başladığınızda pahalı hale gelebilir.

Hızla büyüyen ve operasyonel verimliliğini artırmak isteyen bir işletmeyseniz, ClickUp gibi hepsi bir arada bir platform IFTTT ve Zapier'e harika bir alternatif olabilir. Öncelikle, ClickUp çok çeşitli yerleşik entegrasyonlar sunar. Bu, üçüncü taraf entegrasyonlara veya birden fazla araç aracılığıyla bağlantıları düzeltmeye olan ihtiyacı azaltarak entegrasyon sürecini basitleştirir.

Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik otomasyon yetenekleri ve iş akışı şablonları, tekrarlayan görevleri azaltarak ve stratejik işlere odaklanarak hem bireysel çalışanlara hem de tüm takımlara fayda sağlayabilir.

ClickUp'a bugün kaydolun ve uygulamalarınızı daha iyi bağlamanıza ve iş süreçlerinizi basitleştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.