En İyi INTJ Kitapları: Kişiliğinize Uygun Mükemmel Kitapları Keşfedin

Zihninizi Rubik Küpü gibi karıştıran bir kitap hayal edin. Mantık bulmacası gibi kıvrımlı ve karmaşık karakterler ve olay örgüsü... INTJ kişilik tipi için tam bir cennet.

Mantıkla hareket eden ve verimli problem çözme becerisine sahip INTJ kişilik tipi kişiler, meraklarını gidermek için entelektüel açıdan uyarıcı kitaplara ihtiyaç duyarlar.

Eğer bu kişilerden biriyseniz, dönüştürücü fikirleri, felsefi sorgulamaları ve Netflix dizisi olduğunu sanacağınız kadar gerçek karakterleriyle keyif alacağınız bir kitap seçimi hazırladık. Harry Potter serisi veya Otostopçunun Galaksi Rehberi gibi klasiklerden bahsediyorsanız, haklısınız. Ancak bu makalede, temel kitapların ötesine geçerek daha az bilinen başlıklara da değineceğiz.

INTJ kişilik tipi nedir?

INTJ, popüler ve yaygın olarak kullanılan bir kişilik değerlendirme aracı olan Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesi tarafından tanımlanan 16 kişilik tipinden biridir. Bunları Myers-Briggs dünyasının beyinleri, günlük yaşamlarını mantıkla yönlendirirken geleceğe bakan stratejistler olarak düşünün. İşte kısa bir özet:

İçe dönük: INTJ'ler duvar çiçeği değildir, ancak yalnızlık onların ateşini besler. Garip bir sessizlik değil, sessizce düşünmeyi düşünün

Sezgisel: Her zaman geleceğe odaklı olan INTJ'ler, somut ayrıntılardan çok olasılıklardan heyecan duyarlar

Düşünme: INTJ'ler için duygular mantığın gerisinde kalır. Gerçekler, veriler ve sağlam argümanlar onların sevgi dilidir

Yargılama: INTJ'ler son derece organize kişilerdir ve kaos onların kriptonitidir. Yapı ve planlara ihtiyaç duyarlar ve bir sonraki adımın ne olacağını tam olarak bilmek isterler. Yarım kalan işler? Onların sözlüğünde böyle bir kelime yoktur

Peki, bu özelliklerin karışımı ne yaratır? Uzun vadeli stratejik planlar yapmayı seven, iddialı vizyonerler. Problem çözme onların süper gücü, süper verimlilik onların ikinci adı ve yenilikçi çözümler onların en büyük yeteneğidir.

INTJ kişilik ve edebi tercihler

INTJ'ler beyin gıdasına ihtiyaç duyar ve edebiyat onların entelektüel oyun alanıdır. Kitaplar onlara yeni dünyalar ve ilgi alanları keşfetme, karmaşık bulmacaları çözme ve zaten etkileyici olan bilgi dağarcıklarını genişletme alanı sağlar.

Peki, bu dahilerin ilgisini çeken kitaplar ne tür kitaplar?

INTJ'ler ustaca kullanılmış dil ve zamansız temalara ilgi duyar. Bu nedenle kitaplıklarında klasik eserler büyük bir yer tutar

Zihin bulandırıcı olay örgüleri, çok katmanlı karakterler, bilim kurgu, fantastik ve distopik hikayeler onları büyülüyor

Ayrıca kurgu dışı kitaplar, belgeseller, biyografiler ve tarih, psikoloji, felsefe ve bilime derinlemesine dalan kitapları da severler

INTJ'ler sadece okumakla kalmaz. Her kelimeyi analiz eder, üzerinde düşünür ve bir sünger gibi emerler. Duygusal aşk romanlarını unutun; INTJ'ler için entelektüel ağırlığı olan kitaplar daha uygundur.

INTJ Okuma Tercihlerini ve Kitap Seçimlerini Anlamak

INTJ'ler büyük resme bakan düşünürlerdir. Ayrıntılardan uzaklaşarak genel temayı kavrarlar ve gerçek hayatta uygulanabilecek içgörüler içeren kitaplar ararlar.

Bu nedenle, INTJ'ler asla pasif okuyucular değildir. Metni inceler, nüansları not alır, pasajları vurgular ve hatta okudukları kitapların uyandırdığı konularda daha fazla araştırma yaparlar. Her sayfada anlam ararlar ve gösterişli dil veya öngörülebilir olay örgülerinden etkilenmezler.

INTJ'ler yatmadan önce okunan masallardan değil, edebi zeka oyunlarından hoşlanırlar. Aşırı duygusallık ve melodram onlar için uygun değildir; mantık ve akıl tarafından yönlendirilen duyguların ve karakterlerin ince bir şekilde tasvir edilmesini tercih ederler.

INTJ'ler ayrıca dili verimli kullanan ve karmaşık fikirleri net bir şekilde aktaran yazarları takdir ederler. Her kelimenin sayfada yerini hak etmesini isterler.

INTJ'ler için Kitap Önerileri

İşte INTJ'ler için 11 edebi şaheserin listesi. Bu INTJ kişisel gelişim kitapları, bakış açınızı kesinlikle sorgulatacak ve merakınızı uyandıracak.

1. Sessiz: Konuşmayı Durduramayan Bir Dünyada İçe Dönüklerin Gücü, Susan Cain

amazon aracılığıyla

Yazar : Susan Cain

Sayfa sayısı: 368

Yayın yılı: 2012

Tahmini okuma süresi: 10 saat 5 dakika

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 0/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 0/5 (Goodreads)

En yüksek sesin her zaman duyulan ses olmadığı bir dünya hayal edin. Burada, sessiz düşünme ve stratejik düşünme, hızlı zeka ve karizma kadar değerlidir. Susan Cain'in ortaya koyduğu dünya budur.

Quiet (Sessiz) adlı kitabında Cain, içe dönük kişileri derin düşünürler ve yaratıcı güçler olarak canlı bir şekilde tasvir ediyor. Einstein ve Gandhi gibi ilham verici hikayelerle dolu kitap, içe dönük kişilerin güçlü yönlerinin kültürümüzde genellikle küçümsendiğini gösteriyor.

Cain, INTJ dilini konuşur ve içe dönük kişiliklerin iç gözlem, stratejik planlama ve bağımsız düşünceye olan sevgisini kutlar. İç dünyanızdaki süper güçleri gerçek dünyada kullanmanıza yardımcı olacak derin araştırmalar ve pratik ipuçlarını çok seveceksiniz.

Kitaptan alıntı

Utangaçlık doğuştan gelen acı verici bir özelliktir; içe dönüklük ise değildir. Kim olursanız olun, görünüşün gerçek olmadığını unutmayın. Bazı insanlar dışa dönük davranır, ancak bu çaba onlara enerji, özgünlük ve hatta fiziksel sağlıklarına mal olur. Diğerleri ise soğuk veya kendine yeten gibi görünür, ancak iç dünyaları zengin ve dram doludur.

Utangaçlık doğuştan gelen acı verici bir durumdur; içe dönüklük ise değildir. Kim olursanız olun, görünüşün gerçek olmadığını unutmayın. Bazı insanlar dışa dönük gibi davranır, ancak bu çaba onlara enerji, özgünlük ve hatta fiziksel sağlıklarına mal olur. Diğerleri ise soğuk veya kendine yeten gibi görünür, ancak iç dünyaları zengin ve dram doludur.

Anahtar noktalar

Stratejik yalnızlığınızı kucaklayın; gerçek bir INTJ olarak, bu zamanı sürekli sosyalleşme baskısı hissetmeden derin düşünceler için kullanabilirsiniz

Kendi sesinizi bulun, ancak savaşlarınızı seçin; anlamlı konuşmalara odaklanmak ve içgörüleriniizi özlü bir şekilde paylaşmak için benzersiz INTJ bakış açınızı kullanın

Sessiz bir örnek olarak öncülük edin, iyi düşünülmüş planlar, içgörülü katkılar ve kararlı ancak sakin bir tavırla güçlü yönlerinizi sergileyin

Okuyucuların yorumları

"Bunun bu on yılın en etkili kurgu dışı kitaplarından biri olacağı söylenebilir."

2. INTJ: Clayton Geoffreys'in Mastermind'ı Anlamak ve Onunla İlişki Kurmak

amazon aracılığıyla

Yazar : Clayton Geoffreys

Sayfa sayısı: 84

Yayınlanma Yılı: 2015

Tahmini okuma süresi: 2 saat 45 dakika

Puanlar : 3,9/5 (Amazon) 3,5/5 (Goodreads)

3. 9/5 (Amazon)

3. 5/5 (Goodreads)

3. 9/5 (Amazon)

3. 5/5 (Goodreads)

Bu kitap, MBTI dünyasının "Masterminds" için sadece bir kişilik profili değil, aynı zamanda kendi parlak kodunuzu çözmek için bir şifre çözücü. Stratejik düşünme, bağımsız analiz ve fütüristik vizyon gibi süper güçlerinizi anlamak için mükemmel bir okuma.

Geoffrey, duygularınızı anlamak ve anlamlı bağlantılar kurmak gibi INTJ olmanın zorlu yanlarını, küçük konuşmalar yapan bir robota dönüşmeden aşmanıza bile yardımcı olur.

Kitaptan alıntı

Verimlilikte eksiklikler görmedikçe kontrolü ele alma ihtiyacı hissetmezsiniz. Böyle bir durum ortaya çıktığında, her şeyin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için tereddüt etmeden sorumluluk alırsınız.

Verimlilikte eksiklikler görmedikçe kontrolü ele alma ihtiyacı hissetmezsiniz. Böyle bir durum ortaya çıktığında, her şeyin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için tereddüt etmeden sorumluluk alırsınız.

Anahtar noktalar

Değerlerinizle uyumlu ve dünyada gerçek bir fark yaratacak projeler arayın; sadece kişisel başarı için çabalamayın

Stratejik düşünme ve kararlılık becerilerinizi geliştirin , ancak aynı zamanda açık sözlülük, duygusal zeka ve takdir ifade etmekte zorluk gibi kişisel zorluklarınız üzerinde de çalışın

Kendi grubunuzu bulun—derinliğinizi ve entelektüel yaklaşımınızı takdir eden kişiler—ve her zaman kendinize karşı dürüst ve samimi olun

Okuyucuların yorumları

"Kendinizi anlamak ve deli gibi hissetmemek için harika bir yol!"

3. Atlas Shrugged, Ayn Rand

amazon aracılığıyla

Yazar : Ayn Rand

Sayfa sayısı: 1088

Yayın yılı: 1957

Tahmini okuma süresi: 28 saat ve 10 dakika

Puanlar : 4,5/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

Bürokrasi ilerlemeyi engellediği ve parlak zihinleri boğduğu, çöküşün eşiğinde bir dünya hayal edin. Ayn Rand'ın Atlas Shrugged kitabında size sunduğu hikaye, INTJ zekası için adeta bir nimettir.

Demiryolu patronu Dagny Taggart gibi kaosla demir yumrukla mücadele eden INTJ süper kahramanları ve engelleyici düzenlemelere karşı kendi yolunu çizen vizyoner sanayici Hank Rearden ile tanışın.

Rand'ın yazıları INTJ'lerin zekası kadar keskin ve argümanları iyi hazırlanmış bir iş planı kadar titizlikle kurgulanmıştır. Kendinizi her cümleyi incelerken ve sadece Atlas Shrugged gibi bir kitabın sunabileceği entelektüel zorluğun tadını çıkarırken bulacaksınız.

Kitaptan alıntı

Ateşinizi sönmeye bırakmayın, tam değil, henüz değil ve hiç olmayan umutsuz bataklıklarda yeri doldurulamaz kıvılcımlarla alevlendirin.

Ateşinizi söndürmeyin, tam olarak değil, henüz değil ve hiç olmayan umutsuz bataklıklarda yeri doldurulamaz kıvılcımlarla parıldayın.

Anahtar noktalar

Radikal özgüvene sahip olun. İçinizdeki gücü kullanarak olağanüstü şeyler başarmak için kendi benzersiz yolunuzu çizin

Karar verme ve eylemlerde rehber ilke olarak mantığı kullanın , Rand'ın Objektivizm felsefesinden yararlanın

Hırsınızı, mükemmelliği yakalamak için sürekli çabalamak yerine, değerlerinizle uyumlu bir amaca yöneltin

Okuyucuların yorumları

"Bu kitabı gençlik yıllarımda fark ettim ve sonunda 30 yaşında okudum. Daha önce okusaydım hayatım daha iyi olurdu."

4. INTJ: Kendi Sınırlarınızı Anlayın ve Onlardan Kurtulun, Matthew Brighthouse

amazon aracılığıyla

Yazar : Matthew Brighthouse

Sayfa sayısı: 40

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 1 saat 5 dakika

Puanlar : 3,9/5 (Amazon) 3,4/5 (Goodreads)

3. 9/5 (Amazon)

3. 4/5 (Goodreads)

3. 9/5 (Amazon)

3. 4/5 (Goodreads)

Sohbetler ve duygusal patlamalarla dolu bir dünyada kendinizi kaybolmuş hissediyor musunuz? Bu kitap size biraz rahatlama sağlayabilir.

Brighthouse, en parlak INTJ'leri bile zorlayan her şeyi ele alır: sosyal beceriksizlik, can sıkıcı duyguları kontrol altına alma ve zorlanmadan bağlantılar kurma.

Stratejik planlamanızı lazer odaklı hedeflere yönlendirmeyi öğreneceksiniz. Kitap, hikayenizi yeniden yazmanıza yardımcı olacak pratik ipuçları, ilişkilendirilebilir hikayeler ve içgörüler içerir.

Kitaptan alıntı

Zayıf yönlerinizin size ilham kaynağı olmasına izin verin, kendi sınırlarınızı aşın ve INTJ kişiliğinizi geliştirin.

Zayıf yönlerinizin size ilham kaynağı olmasına izin verin, kendi sınırlarınızı aşın ve INTJ kişiliğinizi geliştirin.

Anahtar noktalar

Sizin benzersiz bakış açınızı takdir eden ve mentor arayan benzer düşünen kişilerle INTJ'ye özel topluluklara katılın

Ölçülebilir hedefler belirleyerek, mükemmellikten çok ilerlemeyi benimseyerek ve kendinizi eleştirmeden başarılarınızı kutlayarak INTJ'lerin mükemmellik arayışını yönlendirin

Konfor alanınızın dışına çıkın, yeni sosyal aktiviteler deneyin ve garip gelse bile aktif dinlemeyi uygulayın

Okuyucuların yorumları

"Okuması ve sindirmesi kolay, INTJ tipi bir kişi olarak benim için işe yarayan düşünceli bir yaklaşıma sahip bir kitap."

5. INTJ Kişilik: Tipinizi Analiz Edin ve Yüksek Standartlarda Bir Hayat Düzenleyin, The Minecrafty Wizard

amazon aracılığıyla

Yazar : Minecrafty Wizard

Sayfa sayısı: 40

Yayın yılı: 2015

Tahmini okuma süresi: 1 saat 5 dakika

Puanlar: 2,6/5 (Amazon)

Demek zihniniz İsviçre çakısı gibi: keskin, çok yönlü ve zorlukların her zaman bir adım önündesiniz. Belki de nasıl olduğunu bilmeden bir şeyler bildiğinizi fark ediyorsunuz.

Kalıplaşmış kişisel gelişim kitapları size göre değil. Ama bu kitap size göre. Mükemmel INTJ hayatı kurmak için bir hazine haritası. Stratejik planlama gibi güçlü yönlerinizi kullanmayı öğrenirken, duygusal zeka ve sosyal bağlantılar gibi daha zorlu konuları da ele alacaksınız.

Burada genel tavsiyeler yok — bu kitap INTJ kişilik tipini anlıyor ve anlamlı ilişkiler kurmak, lazer odaklı verimliliği ortaya çıkarmak ve mükemmeliyetçiliğin tuzaklarını aşmak için uygulanabilir adımlar sunuyor.

Kitaptan alıntı

INTJ'lerin toplumda oynadıkları roller aracılığıyla farklı yönlerini keşfedin: arkadaş, sevgili, ebeveyn, patron, çalışan, iş arkadaşı ve genel olarak bir insan.

INTJ'lerin toplumda oynadıkları roller aracılığıyla farklı yönlerini keşfedin: arkadaş, sevgili, ebeveyn, patron, çalışan, iş arkadaşı ve genel olarak bir insan.

Anahtar noktalar

Duygusal zekayı geliştirin duygularınızı yönetmek ve başkalarına empati kurmak için, daha doyurucu bir yaşam sürün

Günlük rutinlerinizi optimize edin verimliliği artırın ve verimsizlikleri ortadan kaldırarak entelektüel uğraşlar ve daha yüksek hedefler için zaman kazanın

Hırslı hedefler belirleyin, ancak gerçekçi olun; bu, kendi yolunuzu çizerken tükenmişlik hissini önleyecek ve istikrarlı bir ilerleme sağlayacaktır

Okuyucuların yorumları

"Bu kitap sadece INTJ tipi insanlarla veya karmaşık kişilikli insanlarla nasıl başa çıkacağınızı öğretmekle kalmaz, aynı zamanda siz de onlardan biriyseniz ne yapmanız gerektiğini de öğretir."

6. Darren Hardy'nin "The Compound Effect" (Bileşik Etki) kitabı

amazon aracılığıyla

Yazar : Darren Hardy

Sayfa sayısı: 208

Yayın yılı: 2010

Tahmini okuma süresi: 5 saat 45 dakika

Puanlar : 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Bir gecede sonuç veren yöntemleri ve geçici moda akımları bir kenara bırakın. The Compound Effect, kendinizi anlamaya yönelik istikrarlı ve tatmin edici bir yolculuk için INTJ tarafından onaylanmış yol haritanızdır.

Bu kitap, hedeflerinize ulaşmak için stratejik zekanızı ve lazer gibi odaklanma yeteneğinizi kullanarak, küçük ve bilinçli seçimlerle ivme kazanmak için bir yol haritasıdır.

Hardy, alışkanlık oluşumunun kodunu kırarak, küçük kararların nasıl kalıcı bir değişime dönüştüğünü gösterir. Bilimin derinliklerine dalacak, ilerlemenizi ölçme sanatında ustalaşacak ve kendinizin en iyi sürümüne ulaşmak için yolunuzu ayarlayacaksınız

Kitaptan alıntı

İrade gücünü unutun. Artık neden gücünün zamanı geldi. Seçimleriniz, ancak arzularınız ve hayallerinizle bağlantı kurduğunuzda anlam kazanır.

İrade gücünü unutun. Artık neden gücünün zamanı geldi. Seçimleriniz, ancak arzularınız ve hayallerinizle bağlantı kurduğunuzda anlam kazanır.

Anahtar noktalar

Bir alanda yapılan iyileştirmelerin ilgili alanlara da yayılması için dalga etkisi yaratın

Bileşik etkinin gücünü kullanın; küçük olumlu eylemleri tutarlı bir şekilde uygulayarak, zamanla büyük olumlu etkiler yaratın

Hedeflerinize bağlı kalın ve dikkatinizi dağıtan şeylerle dolu bir dünyada anlık tatminlerin sizi yolunuzdan saptırmasına izin vermeyin

Okuyucuların yorumları

"The Compound Effect, oyunun kurallarını değiştiren bir kitap! Darren Hardy'nin küçük, tutarlı eylemlerin önemli sonuçlara yol açtığına dair içgörülerini okumak, gözlerimi açtı."

7. Robert Greene'in 48 Güç Yasası

amazon aracılığıyla

Yazar : Robert Greene

Sayfa sayısı: 452

Yayın yılı: 1998

Tahmini okuma süresi: 12 saat 35 dakika

Puanlar : 4,7/5 (Amazon) 4,1/4 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 1/4 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 1/4 (Goodreads)

Machiavelli modern çağ için bir kitap yazsaydı, bu kitap olurdu. The 48 Laws of Power (Gücün 48 Yasası) kitabında Greene, kozunuzu saklama, rakiplerinizi piyon haline getirme ve sarsılmaz bir güven havası yayma sanatını öğretir. Her yasa, gerçek dünyada güç dinamiklerini nasıl kullanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olur.

Bazı yasalar etik açıdan tartışmalı olabileceğinden, bu kitabı okurken dikkatli olun ve kendi muhakemenizi kullanın.

Kitaptan alıntı

Üstlerinizi memnun etmek ve etkilemek için her zaman kendilerini rahatça üstün hissetmelerini sağlayın, yeteneklerinizi gösterirken aşırıya kaçmayın, aksi takdirde tam tersi bir sonuç elde edebilir ve korku ve güvensizlik uyandırabilirsiniz.

Üstlerinizi memnun etmek ve etkilemek için her zaman kendilerini rahatça üstün hissetmelerini sağlayın, yeteneklerinizi gösterirken aşırıya kaçmayın, aksi takdirde tam tersi bir sonuç elde edebilir ve korku ve güvensizlik uyandırabilirsiniz.

Anahtar noktalar

Hiyerarşilerde saygılı davranın, üstlerinizi gölgede bırakmaktan kaçının ve enerjinizi takıma değerinizi göstermeye odaklayın

Kısa vadeli kazançlar için uzun vadeli vizyonunuzdan ödün vermeden hedeflerinize ulaşmak için odaklanmanızı hedef eylemlerine yönlendirin

Değerlerinizi ve hedeflerinizi paylaşan, ilerlemenizi hızlandırmak için değerli rehberlik ve destek sunabilecek stratejik mentorlar ve müttefikler arayın

Okuyucuların yorumları

"Güç sahibi olmak veya gücün kötüye kullanıldığını ve kendilerinin manipüle edildiğini fark edebilmek isteyenler için mükemmel bir kitap. Çok güçlendirici ve etkileyici bir okuma."

8. Friedrich Nietzsche'nin Böyle Buyurdu Zerdüşt

amazon aracılığıyla

Yazar : Friedrich Nietzsche

Sayfa sayısı: 160

Yayın yılı: 1883

Tahmini okuma süresi: 4 saat 30 dakika

Puanlar : 4,2/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Entelektüel açlık hissediyorsanız, Nietzsche'nin Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabını elinize almanın tam zamanı.

Bu kitabı, Zarathustra adında bilge bir peygamberle birlikte dağa tırmanmak, "sonsuz tekrarlama"nın derin havuzlarına dalmak gibi düşünün. Felsefe, şiir ve psikolojiyi bir araya getiren bu kitap, entelektüel ilham için doyumsuz susuzluğunuzu gidermek için mükemmeldir.

Nietzsche'nin sözleri, ateşli bir şiir gibi kıvrımlar çizerek, bildiğinizi sandığınız her şeye meydan okur ve size önemli sorular bırakır. Zarathustra'nın rehberliğinde, sizi sonsuza dek değiştirecek bir yolculuğa çıkın.

Kitaptan alıntı

En derin felsefelerinizden daha fazla bilgelik bedeninizde yatmaktadır.

En derin felsefelerinizden daha fazla bilgelik bedeninizde yatmaktadır.

Anahtar noktalar

Hedefleriniz, uğraşlarınız ve dünyaya katkılarınızla kendi değerlerinizi yaratın; dışardan onay beklemeyin

Kendinizi sürekli zorlayın, sınırlarınızı zorlayın, sınırları aşın ve kendinizin en iyi sürümüne ulaşmak için çabalayın

Güçlü yönlerinizi benimserken gölgenize dikkat edin; büyümenizi engelleyebilecek potansiyel önyargılarınızın ve sınırlarınızın farkında olun

Okuyucuların yorumları

"Zarathrustra Böyle Dedi" harika bir kitaptı. Naçizane fikrimce, Nietzche modern felsefenin en büyük filozoflarından biridir.

9. Dorian Gray'in Portresi, Oscar Wilde

amazon aracılığıyla

Yazar : Oscar Wilde

Sayfa sayısı: 186

Yayın yılı: 1890

Tahmini okuma süresi: 5 saat 20 dakika

Puanlar : 4,3/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

4. 3/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

4. 3/5 (Goodreads)

Bu kitap, gotik cazibe ve karanlık çekiciliğin eşit oranlarda birleşimidir. Ebedi gençliği kovalamanın derin çekiciliğini ve karmaşık sonuçlarını yansıtan, çarpık bir lunapark aynası gibi olabilir.

Londra'nın çökmüş toplumunda, yakışıklı bir genç adam ruhunu sonsuz gençlik karşılığında satarken, ahlaksız yaşamının bedelini onun portresi öder.

Dorian Gray'in Portresi, felsefe, ahlak ve psikolojik dramın akıllara durgunluk veren bir karışımını sunar. Bu kitapta güzellik, kimlik ve en karanlık arzularınıza teslim olmanın bedeli gibi sorularla boğuşacaksınız.

Kitaptan alıntı

Ve güzellik bir tür dehadır — hatta dehadan da üstündür, çünkü açıklamaya gerek yoktur. Güneş ışığı, bahar mevsimi veya karanlık sularda ayın gümüş kabuğunun yansıması gibi, dünyanın en büyük gerçeklerinden biridir. Sorgulanamaz. Kendi ilahi egemenlik hakkı vardır.

Ve güzellik bir tür dehadır — hatta dehadan da üstündür, çünkü açıklamaya gerek yoktur. Güneş ışığı, bahar veya karanlık sularda ayın gümüş kabuğunun yansıması gibi, dünyanın en büyük gerçeklerinden biridir. Sorgulanamaz. Kendi ilahi egemenlik hakkı vardır.

Anahtar noktalar

Anlık tatminlerden kaçının; INTJ olarak, gerçek tatminin geçici zevklerden değil, anlamlı hedeflere ulaşmaktan geldiğini unutmayın

Gerçekliğe ve içsel niteliklerde ve ve içsel niteliklerde ve kişisel gelişimde yatan gerçek güzelliği onaylayan entelektüel arayışlara odaklanın, dışsal onaylara değil

Doğal içe dönük eğilimlerinizin farkına varın ve sürekli öğrenme ve gelişme için bir araç olarak kendini yansıtmayı kullanın

Okuyucuların yorumları

"Dün gece Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi kitabını bitirdim ve çok beğendim. Dorian'ın arkadaşı, onun hayatını kökünden değiştiren bir portresini çizer. "

10. Stephen Hawking'in "Zamanın Kısa Tarihi"

amazon aracılığıyla

Yazar : Stephen Hawking

Sayfa sayısı: 212

Yayın yılı: 1998

Tahmini okuma süresi: 5 saat 50 dakika

Puanlar : 4,7/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

Hawking, varoluş bilimini basit kelimelerle inceleyen bu çok beğenilen kitabında karmaşık bilimsel konuları ustaca açıklıyor. Analitik INTJ zihniniz, bu sayfaları okurken zamanın doğasını düşünerek kendinizi bulacaksınız.

Fizik, felsefe ve merakın baş döndürücü bir karışımıyla karşılaşmaya hazır olun ve evrenin en derin sırlarını çözme konusundaki doyumsuz arzunuzu tatmin edin.

Kitaptan alıntı

İnsanlığın bilgiye olan en derin arzusu, arayışımızı sürdürmemiz için yeterli bir gerekçedir. Hedefimiz, içinde yaşadığımız evreni tam olarak tanımlamaktan başka bir şey değildir

İnsanlığın bilgiye olan en derin arzusu, arayışımızı sürdürmemiz için yeterli bir gerekçedir. Hedefimiz, içinde yaşadığımız evrenin tam bir tanımından başka bir şey değildir

Anahtar noktalar

Cevaplanmayan soruların sizi rahatsız etmesine izin vermeyin, çünkü bunlar bilinmeyeni kucaklamanıza ve bilgiye olan sürekli arayışınızı takdir etmenize yardımcı olacaktır

Mantık ve akıl yürütmenin gücünü takdir edin, rasyonel düşünce ve kanıta dayalı sonuçlara önem verin

Bilimsel bir zihniyet geliştirin ve sorunlara nesnel ve mantıklı bir şekilde yaklaşın; bunlar INTJ'lerin temel güçlü yönleridir

Okuyucuların yorumları

"Her sayfa, evrenimiz hakkında heyecan verici açıklamalarla açılıyor ve sanki oturma odanızdan uzayın en uzak köşelerine doğru bir yolculuğa çıkmışsınız gibi hissediyorsunuz."

11. Düşünmek, Hızlı ve Yavaş, Daniel Kahneman

amazon aracılığıyla

Yazar : Daniel Kahneman

Sayfa sayısı: 499

Yayın yılı: 2011

Tahmini okuma süresi: 13 saat 45 dakika

Puanlar : 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Motivasyonel sözlerden uzaklaşıp beyniniz için bir kullanım kılavuzu edinmenin zamanı geldiğini mi düşünüyorsunuz?

Kahneman'ın araştırması, verdiğiniz her kararı yöneten iki zihinsel sisteme derinlemesine dalmanızı sağlayacak: Sistem 1, kısa yolları seven dürtüsel joker; Sistem 2, yavaş ve düşünceli stratejist.

Analitik zihniniz, sezgilere aykırı içgörüler ve pratik bilgilerle beslenerek, her iki sistemi de en yüksek performansa ve en uygun karar almaya yönlendirmek için kullanmayı öğreneceksiniz.

Bu kitap, rasyonellik ve karar verme konusundaki varsayımlarınızı sorgulatır. Mantıksal düşünmeyle gurur duyan bir INTJ olarak bile, önyargıların, sezgisel yöntemlerin ve zihinsel kısayolların düşünce kalıplarınızı nasıl etkilediğini keşfedeceksiniz.

Kitaptan alıntı

İnsanları yalanlara inandırmanın güvenilir bir yolu, sık sık tekrarlamaktır, çünkü aşinalık, gerçeklerden kolayca ayırt edilemez. Otoriter kurumlar ve pazarlamacılar bu gerçeği her zaman bilmişlerdir.

İnsanları yalanlara inandırmanın güvenilir bir yolu, sık sık tekrarlamaktır, çünkü aşinalık, gerçeklerden kolayca ayırt edilemez. Otoriter kurumlar ve pazarlamacılar bu gerçeği her zaman bilmişlerdir.

Anahtar noktalar

Önyargılara dikkat edin , alternatif bakış açılarını değerlendirin ve Sistem 1'in sezgilerini Sistem 2'nin analizleriyle dengeleyerek daha bilinçli ve etkili seçimler yapın

Karmaşık durumlarda değerli kısayollar sunan sezgisel yöntemleri tanımayı ve kullanmayı öğrenin, ancak bunların sınırlarını ve olası önyargılarını da göz önünde bulundurun

Çerçevelemenin karar vermeyi nasıl etkilediğini anlayın ve bu bilgiyi, objektif ve şeffaf olmaya özen göstererek fikirlerinizi etkili bir şekilde iletmek için kullanın

Okuyucuların yorumları

"Düşünceli, uygulanabilir, içgörülü, eğlenceli. Günlük düşüncelerime uygulayabileceğim sayısız düşünce deneyini ve araştırmayı incelemekten büyük keyif aldım."

INTJ Kitaplarından Öğrenilenlerin Uygulanması

Öyleyse, stratejik zihinleriniz için özenle seçilmiş bu edebi ziyafetin kısa bir özetini yapalım:

Quiet: The Power of Introverts (Sessiz: İçe Dönüklerin Gücü) Susan Cain ve INTJ: Understanding and Relating with the Mastermind (INTJ: Usta Zihinleri Anlamak ve Onlarla İlişki Kurmak) Clayton Geoffreys: İçe dönüklerin güçlü yanlarını kutlayın ve verimli bir zihniyet geliştirmenin kodunu çözün

Atlas Shrugged (Atlas Şaşkın) - Ayn Rand ve The Picture of Dorian Gray (Dorian Gray'in Portresi) - Oscar Wilde: Karakterlerin karmaşık kişilikleri ve ahlaki ikilemleri ile beyninizi alt üst edecek bir kitap

Darren Hardy'nin The Compound Effect ve Robert Greene'in The 48 Laws of Power* kitapları: Hedeflerinize ulaşma ve güç dinamiklerini yönlendirme sanatı hakkında pratik tavsiyelerden yararlanın

Friedrich Nietzsche'nin Böyle Buyurdu Zerdüşt ve Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi*: Hayat, evren ve aradaki her şey hakkında büyük soruları keşfederek felsefi merakınızı veya bilimsel açlığınızı giderin

Bunlar sadece birkaç öneri. Entelektüel bir dünya sizi bekliyor — dışarı çıkın ve beyninizi coşturacak kitapları bulun!

Kişiliğinize Göre Projelerinizi Özelleştirin

Bir INTJ olarak, muhtemelen birçok projeniz vardır (kitap okumak dışında tabii!). Kitap önerileri gibi, kişiliğinize uygun özelleştirilebilir bir proje yönetimi platformu önerimiz de var: ClickUp.

Çoğu proje yönetimi platformu, hedeflerinize ulaşmak için en uygun yaklaşımı sunmaz.

Ancak, ClickUp'ın Proje Yönetimi Araçları, ister bir strateji ustası (INTJ) ister neşeli bir eğlenceci (ESFP) olun, güçlü yönlerinizi güçlendirir ve zorluklarınızı çözer. Özel Görünümler, Özel Alanlar, özelleştirilebilir Çalışma Alanları ve daha fazlası gibi özellikleri, tam olarak kişilik tipinize uygundur!

Mimarlar için ClickUp (INTJ)

Haftalık puan kartlarıyla üzerinde çalıştığınız işleri takip edin ve ClickUp Hedefleri'ni kullanarak bunları daha büyük proje hedefleriyle haritalandırın

Derin ve stratejik bir düşünür olarak, BHAG'lerinize (Büyük, Zorlu, Cesur Hedefler) ulaşmanın en iyi yolunu her zaman arıyorsunuz. Ve bunları başarmak için ClickUp Hedefleri ile oluşturabileceğinizden daha iyi bir yol haritası olamaz. Bu, net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hayal ettiğiniz komuta merkezidir.

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak proje bilgilerinizi istediğiniz şekilde kaydedin

Ayrıntılı, yapılandırılmış planlar sizin için önemliyse, Hedeflerinizi ClickUp'ın Liste ve Pano Görünümleri ile eşleştirerek çabalarınız ve ilerlemeniz hakkında her zaman genel bir bakış elde edebilirsiniz. Son tarihler eklemek, ilerlemeyi izlemek ve öncelikler atamak için ClickUp Özel Alanları ile bunları donatın! Dahası var mı? Otomatik hatırlatıcılar, verimliliğinizi koruyacak ve hedeflerinizi takip etmenizi sağlayacaktır.

Tartışmacılar için ClickUp (ENTP)

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızla beyin fırtınası yapın

Yeni fikirler üretmek ve başkalarını ikna etmekte iyi misiniz? Bunlar ENTP proje liderlerinde bulunan harika özelliklerdir. ClickUp Beyaz Tahtaları * ile bunları kendinizin ve takımınızın yararına kullanabilirsiniz

Beyaz Tahtaları kullanarak ekip arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunabilir, acil sorunlara çözümler tasarlayabilir, bunları görevlere ayırabilir ve hızlı uygulama için doğru kişilere atayabilirsiniz — hepsi ClickUp'taki dijital tuvalinizden.

The Defender (ISFJ) için ClickUp

ClickUp Takvim ile kişisel yapılacaklar listelerini, karmaşık projeleri ve aradaki her şeyi yönetin

Bir ISFJ olarak, genellikle işleri bir arada tutan yapıştırıcı gibisiniz. ClickUp'ın Takvim görünümü, aşağıdakilerin genel bir görünümünü içeren, organizasyonunuz için bir sığınak niteliğindedir

takım arkadaşlarınızın rolleri ve sorumlulukları

proje görevlerinizin durumu ve

proje zaman çizelgeleri

Her şeyi tek bir platformdan kolayca yönetmek istiyorsanız, ClickUp en iyi seçiminizdir.

The Entertainer (ESFP) için ClickUp

ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü ile projenizin aşamalarını görsel olarak izleyin

İş yerinde bir etkinlik planlıyorsunuz, ancak herkes için eğlenceli ve ilgi çekici olmasını mı istiyorsunuz? ClickUp Görünümleri etkinlik planlayıcınız olsun.

ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak etkinlik planlama sürecinin çeşitli aşamalarını (mekan rezervasyonu, konuşmacı davetleri, pazarlama kampanyaları ve lojistik gibi) izleyin

Görevlerin zamanında ve doğru sırayla tamamlanmasını sağlamak için son tarihler ve bağımlılıklar atayın

Daha iyi organizasyon için görevleri renk kodlarıyla veya özel alanlarla kategorilere ayırın

Lojistikçi (ISTJ) için ClickUp

ClickUp'ın Liste Görünümü, görevlerinizi kolayca gruplandırma, sıralama ve filtreleme esnekliği sunar

Eğer disiplinli iş alışkanlıkları sizi gerçekten tanımlıyorsa, özellikler ve belgeler için ayrıntılı özel alanlarla dolu ClickUp'ın Liste görünümü en iyi arkadaşınız olacaktır. Otomasyon mu? Düzenli kontrol ve güncellemeler için hatırlatıcılar gönderen, kurallarınızı uygulayan bir yardımcıdır.

Hala merak mı ediyorsunuz? 16 kişilik tipinin tümü için ClickUp özelliklerini keşfedin ve ClickUp'tan en iyi şekilde yararlanmanın yolunu bulun!

Sık sorulan sorular

1. INTJ neden bu kadar nadir?

INTJ'ler keskin zekalı, yüksek standartlara sahip ve asi bir yapıda kişilerdir. Bu özelliklerin birleşimi, içe dönük olduklarında onları soğuk gösterir. INTJ'ler derin bağlantılara ihtiyaç duyar, ancak nicelikten çok niteliğe değer verir.

2. INTJ kişilik tipi hayatı nasıl ele alır?

Oyunu ustaca yönetin ve dünyayı etkileyin. INTJ'ler bulmaca çözücülerdir, lazer gibi odaklanma ve sessiz kararlılıkla kendi yollarını çizerler.

Hedefleri nedir? Genellikle karmaşık zorluklara stratejik çözümler bularak dünyada olumlu bir iz bırakmak. Bu yüzden, çekingen dış görünüşlerine aldanmayın. Onların altında, dünyayı tek tek parlak fikirlerle şekillendiren sessiz bir güç yatıyor.

3. INTJ kişilik tipi nedir?

INTJ kişilik tipi, "Mastermind" veya "Mimar" olarak da bilinir. Entelektüel yetenek, stratejik planlama ve dünyada iz bırakma konusundaki sessiz kararlılığın güçlü bir karışımıdır.

INTJ'ler kendi imparatorluklarını kurarlar. Özerkliğe, hedefler belirlemeye ve kendi yollarını çizmeye can atarlar, genellikle zorluklara meydan okur ve sınırları zorlarlar.

Atık, INTJ'ler için lanet gibidir. Görevleri kolaylaştırır, iş akışlarını optimize eder ve hayatın her alanında etkilerini en üst düzeye çıkarırlar. Her zaman yeni beceriler arar, sınırları zorlar ve görev yönetimi yeteneklerini geliştirirler. Hayatı, sürekli kendini keşfetme ve ustalaşma yolculuğu olarak görürler.

Bilgiye susamış ve dünyayı değiştirmek için sessiz bir kararlılığa sahip bir satranç ustası hayal edin — işte INTJ kişilik tipinin özü budur!