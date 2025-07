kalıcı Alışkanlıklar Öğrenmek ve Geliştirmek İçin En İyi 10 Alışkanlık Kitabı

Alışkanlıklar, eylemlerimizi, düşüncelerimizi ve nihayetinde hayatımızı sessizce şekillendiren görünmez mimarlardır.

Alışkanlık oluşturma sanatını ustalaşarak kişisel gelişim, verimli bir zihniyet ve tatmin edici bir yaşam elde edebilirsiniz.

Sağlığınızı iyileştirmek, yaratıcılığınızı geliştirmek veya iddialı hedeflere ulaşmak istiyorsanız, doğru kitap bu dönüştürücü yolculukta pusulanız olabilir.

Hayatınızı iyileştirmek için sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeyi öğretecek 10 kitabı bir liste halinde derledik.

okunacak En İyi 10 Alışkanlık Kitabı

Alışkanlıkları değiştirmenin gücü hakkında pratik stratejiler ve içgörülü bakış açıları kazanmak için özenle seçilmiş bu 10 güçlü kitaba dalın:

1. Atomic Habits, James Clear

via A mazon

Yazar: Jamеs Clear

Sayfa sayısı: 270

Yayın yılı: 2018

Tahmini okuma süresi: 3 saat 55 dakika

Puanlar: 4,8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

Hayatınızı daha iyi hale getirmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Öyleyse bu kitap tam size göre. Atomic Habits, en son araştırmalara ve gerçek hayattan örnekler temelinde alışkanlıkların oluşumunun sırlarını ortaya koyan, New York Times'ın en çok satan kitapları listesinde 1. sırada yer alan bir kitap.

Clear'ın davranış değişikliğinin dört yasası (ipucu, istek, tepki ve ödül) ve pratik ipuçları, bu kitabı kalıcı bir değişiklik arayan herkes için değerli bir kaynak haline getiriyor. Ayrıca, zamanla büyük sonuçlar elde etmek için küçük, kademeli iyileştirmeler yapmanın çok da açık olmayan sırrını da keşfedeceksiniz.

Kilo vermek, verimliliğinizi artırmak, ilişkilerinizi iyileştirmek veya başka herhangi bir hedefe ulaşmak istiyorsanız, bu kitap size atomik alışkanlıkların gücünden nasıl yararlanabileceğinizi gösterecektir.

Kitaptan alıntı

Sonuca değil sürece aşık olduğunuzda, kendinize mutlu olma izni vermek için beklemek zorunda kalmazsınız. Sisteminiz çalıştığı sürece her zaman memnun olabilirsiniz.

Sonuca değil sürece aşık olduğunuzda, kendinize mutlu olma izni vermek için beklemek zorunda kalmazsınız. Sisteminiz çalıştığı sürece her zaman memnun olabilirsiniz.

Atomic Habits'ın anahtar noktaları

Radikal hedefler yerine küçük, sürdürülebilir değişikliklere odaklanın

Alışkanlıklarınızı başlatmayı kolaylaştırın ve bırakmayı zorlaştırın. Davranışlarınızı tetiklemek ve pekiştirmek için ipuçları ve ödüller kullanın

Mevcut alışkanlıklarınızın üzerine yenilerini ekleyerek uygulamayı kolaylaştırın

Okuyucuların yorumları

"Bu kitapta belirtilen basit adımları takip etmek, iş ve kişisel dönüşümüm için hedeflerimi belirleme ve ulaşma şeklimi, sağlığım ve zindeliğimle ilgili günlük faaliyetlere bakış açımı ve bunları yerine getirme şeklimi ve kişisel hayatımı iyileştirdi."

2. Stephen R. Covey'nin "Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı"

amazon üzerinden

Yazar: Stephen R. Covey

Sayfa sayısı: 464

Yayın yılı: 1989

Tahmini okuma süresi: 6 saat 41 dakika

Puanlar: 4,8/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Bazı insanlar neden diğerlerinden daha başarılıdır? Hedeflerinize nasıl ulaşabilir ve anlamlı bir hayat sürebilirsiniz? Bu kitap, bu ve benzeri sorulara yanıt veriyor.

Alışkanlığın gücü üzerine yazılmış bu klasik eser, kişisel ve profesyonel etkinlik için zamansız ilkeleri keşfeder. Covey'in bağımsızlıktan sinerjiye kadar uzanan yedi yüksek performans alışkanlığı, tatmin edici ve verimli bir yaşam için bir çerçeve sunar.

Bu kitap, daha proaktif, bağımsız, birbirine bağlı ve sinerjik olmanıza yardımcı olacak iş alışkanlıkları geliştirmeyi öğretir. Ayrıca, eylemlerinizi değerlerinizle uyumlu hale getirmeyi, etkili iletişim kurmayı ve sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeyi de keşfedeceksiniz.

Kitaptan alıntı

Bir düşünce ek, bir eylem biç; bir eylem ek, bir alışkanlık biç; bir alışkanlık ek, bir karakter biç; bir karakter ek, bir kader biç.

Bir düşünce ek, bir eylem biç; bir eylem ek, bir alışkanlık biç; bir alışkanlık ek, bir karakter biç; bir karakter ek, bir kader biç.

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı'nın Anahtar Noktaları

Paradigmalarınızı ve ilkelerinizi değiştirin. Sorumluluk, inisiyatif ve vizyon sahibi bir zihniyet benimseyin

Karakter etiğini benimseyin. Karakterinizi yüzeysel özelliklere değil, evrensel ve kalıcı değerlere dayandırın

Kişisel tatmin elde etmek, daha güçlü ilişkiler kurmak ve topluluklara ve kuruluşlara anlamlı katkılar sağlamak için yedi alışkanlığı öğrenin

Okuyucuların yorumları

"Daha iyi alışkanlıklar edinmeye çalışan herkese bu kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Kitap, bir veya iki sayfada özetlenebilir, ancak kitabı baştan sona okumak, olayları perspektifine oturtmaya gerçekten yardımcı oluyor. Hayatını iyileştirmek isteyen herkese bu kitabı kesinlikle tavsiye ederim. "

3. Değişim Zor Olduğunda Değişimi Nasıl Gerçekleştirirsiniz? Chip & Dan Heath

amazon üzerinden

Yazarlar: Chip & Dan Heath

Sayfa sayısı: 305

Yayın yılı: 2010

Tahmini okuma süresi: 5 saat 40 dakika

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Değişim zordur ama imkansız değildir. Değişimin psikolojisini ve bunun üstesinden gelmenin yollarını araştıran bu kitabın mesajı budur. Yazarlar, zihnimizin iki yönünü, yani rasyonel ve duygusal yönünü açıklamak için Binici ve Fil metaforunu kullanır.

Ayrıca, çevreyi ve durumu temsil eden Yol kavramını da tanıtmaktadır. Bu üç unsuru anlamak, başarılı bir değişim için Binici'yi nasıl yönlendireceğinizi, Fil'i nasıl şekillendireceğinizi ve Yolu nasıl temizleyeceğinizi öğretir.

Yazarlar, alışkanlıklar oluşturmak, davranışları değiştirmek ve bireyleri ve kuruluşları olumlu değişimi benimsemeye motive etmek için uygulanabilir stratejiler sunuyor.

Kitaptan alıntı

Alışkanlıklar neden bu kadar önemli? Alışkanlıklar, özünde davranışların otomatik pilotudur.

Alışkanlıklar neden bu kadar önemli? Alışkanlıklar, özünde davranışların otomatik pilotudur.

Anahtar noktalar

Binici, Fil ve Yol: İnsan davranışını etkileyen içsel güçleri anlayın

Sürücüyü Yönlendirin: Gerçekler ve verilerle zihninizin rasyonel kısmını motive edin

Filin Şekillendirilmesi: Olumlu pekiştirme ve net yönlendirme yoluyla duygusal direnci aşın

Okuyucuların yorumları

"Switch", değişimi uygulamak için belirli bir süreç öğretir. Esas olarak bir organizasyon içindeki değişimi hedefler, ancak genel olarak hayata da kolayca uygulanabilir. Yazarlar bu kitabı özellikle sınırlı kaynaklara ve az yetkiye sahip kişiler için yazmıştır. "

4. B. J. Fogg'un Küçük Alışkanlıklar

amazon üzerinden

Yazar: B. J. Fogg

Sayfa sayısı: 320

Yayın yılı: 2019

Tahmini okuma süresi: 5 saat 55 dakika

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Alışkanlıklarınızı değiştirmek zor mu? Bir daha düşünün. Bu kitap, hayatınızı değiştirebilecek küçük alışkanlıklar oluşturmayı öğretir. Küçük alışkanlıklar, bir dakikadan kısa sürede yapabileceğiniz küçük, kolay ve belirli eylemlerdir.

Bu stratejiler, mevcut davranış ve motivasyonunuza dayanır ve çok az çaba veya irade gerektirir. Zamanla küçük alışkanlıklar oluşturarak, sağlığınızı iyileştirmek, servet oluşturmak veya yakın ilişkiler kurmak gibi uzun vadeli sonuçlar elde edebilirsiniz.

Kitaptan alıntı

Başarılı alışkanlıklar geliştirmek ve davranışlarınızı değiştirmek için yapmanız gereken üç şey vardır. Kendinizi yargılamayı bırakın. Hedeflerinizi küçük davranışlara bölün. Hataları keşifler olarak kabul edin ve ilerlemek için kullanın.

Başarılı alışkanlıklar geliştirmek ve davranışlarınızı değiştirmek için yapmanız gereken üç şey vardır. Kendinizi yargılamayı bırakın. Hedeflerinizi küçük davranışlara bölün. Hataları keşifler olarak kabul edin ve ilerlemek için kullanın.

Tiny Habit'in anahtar noktaları

Direnmesi neredeyse imkansız olan küçük alışkanlıklarla başlayın

Alışkanlıkları keyifli ve ödüllendirici hale getirmeye odaklanın

Yeni alışkanlıkları mevcut rutinlerle birleştirerek daha kolay uygulayın

Okuyucuların yorumları

"Tiny Habits" kitabı, Stanford Üniversitesi'nden Prof. BJ Fogg'un alışkanlıklar üzerine yaptığı çığır açıcı araştırmalara dayanmaktadır. Kitap, alışkanlıkların ardındaki bilimi derinlemesine ancak kolay anlaşılır bir şekilde anlatıyor. Ardından, yeni bir alışkanlık edinmek veya istenmeyen bir alışkanlıktan kurtulmak için pratik stratejiler ve araçlar öneriyor. Yazarın kendi hayatından ve Tiny Habits Metodunu benimseyen birkaç kişinin hayatından örneklerle dolu, konuşma tarzında yazılmış kitap, ilginç bir okuma. Bu kitabı aldığım için mutluyum. "

5. Yaratıcı Alışkanlık: Öğrenin ve Hayat Boyu Kullanın, Twyla Tharp

amazon üzerinden

Yazar: Twyla Tharp

Sayfa sayısı: 256

Yayın yılı: 2003

Tahmini okuma süresi: 4 saat 40 dakika

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Yaratıcılık bir yetenek değildir, bir alışkanlıktır. Bu, zamanımızın en ünlü koreograflarından biri tarafından yazılan bu kitabın temel dayanağıdır. Twyla Tharp, onlarca yıllık sanat kariyeri boyunca yaratıcı alışkanlığını nasıl geliştirdiğini ve sizin de aynısını nasıl yapabileceğinizi anlatıyor.

Bu ilham verici kitap, okuyucuları kendinden şüphe duymayı aşmaya, disiplin geliştirmeye ve büyüme zihniyetini benimsemeye teşvik ediyor. Ayrıca, herhangi bir alanda yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak düzinelerce egzersiz ve zorlu göreve erişebileceksiniz.

Kitaptan alıntı

Okuma, konuşma, çevre, kültür, kahramanlar, akıl hocaları, doğa – hepsi yaratıcılık için piyango biletleridir. Onları kazıyın ve ne kadar büyük bir ödül kazandığınızı görün.

Okuma, konuşma, çevre, kültür, kahramanlar, akıl hocaları, doğa – hepsi yaratıcılık için piyango biletleridir. Onları kazıyın ve ne kadar büyük bir ödül kazandığınızı görün.

Yaratıcı Alışkanlık anahtar noktalar

Yaratıcılığı ön planda tutan bir günlük rutin oluşturun

Öz disiplini benimseyin ve başarısızlık korkusunu yenin

Çeşitli kaynaklardan ilham alın ve kendinize sürekli meydan okuyun

Okuyucuların yorumları

"İçinizde takip etmeniz ve beslemeniz gereken bir şey olabilir. Twyla buna Yaratıcı DNA diyor ve acaba herkesin bir şekilde buna sahip olup olmadığını merak ediyorum. Bu, düşünce yapınızın bir tür sanata bağlı olduğu anlamına gelir. Bir resim gördüğünüzde zihninizde hikayeler uydurmaya başlıyorsanız, yazar olabilirsiniz. Resim zihninizde müzik duymanıza neden oluyorsa, müzisyensiniz. İlginç bir kavram.

Bu kitap aynı zamanda, yaratıcı blok gibi bir sanatçının büyük ve küçük sorunlarıyla nasıl başa çıkılacağına veya vücut artık her şeyi yapmaya izin vermediğinde ne yapılacağına dair ipuçları da veriyor. "

6. Dollars And Sense, Dan Ariely & Jeff Kreisler

amazon üzerinden

Yazarlar: Dan Ariely & Jeff Kreisler

Sayfa sayısı: 288

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 5 saat 15 dakika

Puanlar: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

Bu kitap, paranın psikolojisini inceleyerek önyargılarımızın ve duygularımızın finansal kararları nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Aşırı harcama, yetersiz tasarruf ve indirimlere kapılma gibi parayla ilgili yaygın hatalarımızı ortaya koyuyor.

Ayrıca, daha iyi finansal kararlar almak ve daha sağlıklı finansal alışkanlıklar geliştirmek için pratik tavsiyeler de sunar. Daha fazla tasarruf etmek, daha az harcamak veya akıllıca yatırım yapmak istiyorsanız, bu kitap para zihninizi anlamanıza ve para hayatınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Kitaptan alıntı

Hangisini satın alırdınız? 60 dolarlık bir gömlek mi, yoksa aynı gömlek 100 dolar ama "İndirimde! %40 indirim! Sadece 60 dolar!" yazan bir gömlek mi?

Hangisini satın alırdınız? 60 dolarlık bir gömlek mi, yoksa aynı gömlek 100 dolar ama "İndirimde! %40 indirim! Sadece 60 dolar!" yazan bir gömlek mi?

Dollars And Sense anahtar noktalar

"İndirim canavarını" evcilleştirin. İndirimli öğeyi tam fiyatından satın alıp almayacağınızı ve gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını kendinize sorun. O parayla başka neler yapabileceğinizi düşünün

Finansal geleceğinizi güvence altına alın. Sorumluluk bilinciyle arkadaşlarınıza veya ailenize finansal hedeflerinizden bahsedin

Bütçenizi basitleştirin. Konut, gıda ve ulaşım gibi alanlardaki harcamalarınızı izleyin. %50'sini ihtiyaçlara, %30'unu isteklere ve %20'sini tasarruf/borçlara ayırın

Okuyucuların yorumları

"Dollars and Sense, okuyucuların parayla olan ilişkilerini ve neden bu tür harcama alışkanlıklarına sahip olduklarını keşfetmelerine yardımcı olan mükemmel bir kitap. Kitabın yaklaşık 2/3'ü, harcama alışkanlıklarımızın ardındaki davranışları ortaya çıkarmaya ve insanlara bu davranışları nasıl fark edebileceklerini göstermeye ayrılmıştır. Kitabın son 1/3'ü ise, kendi paramızı daha iyi harcayabilmemiz için yapabileceğimiz olası çözümler ve değişikliklere odaklanmaktadır. Kendi alışkanlıklarınızı ve harcama kalıplarınızı anlamak istiyorsanız bu kitabı tavsiye ederim. "

7. Sen Beynin Değilsin: Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak ve Hayatını Yeniden Programlamak İçin Beynini Yeniden Programlamak İçin 4 Adımlı Kontrol Yöntemi, Jeffrey M. Schwartz

amazon üzerinden

Yazar: Jeffrey M. Schwartz

Sayfa sayısı: 384

Yayın yılı: 2011

Tahmini okuma süresi: 6 saat 41 dakika

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Beyninizin size karşı çalıştığını hissettiğiniz oluyor mu? Değiştiremediğiniz kötü alışkanlıklar, olumsuz düşünceler veya sağlıksız davranışlarla mücadele ediyor musunuz? Bu kitap, çözmenize yardımcı olacak sorunlardan bazılarını ele almaktadır.

You Are Not Your Brain (Sen Beynin Değilsin), beyninizin sizi nasıl aldatabileceğini ve sağlığınızı nasıl sabote edebileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, kanıtlanmış dört adımlı bir yöntemle zihninizi ve hayatınızı nasıl yeniden kontrol altına alabileceğinizi gösteriyor.

Kitaptan alıntı

Yeniden etiketleme, yeniden çerçeveleme, yeniden odaklanma ve yeniden değerlendirme öğrenme deneyimi, zamanlarını başka uğraşlara ve daha sağlıklı şekillerde harcayabileceklerini görmelerini sağladığı için onlar için çok aydınlatıcı oldu.

Yeniden etiketleme, yeniden çerçeveleme, yeniden odaklanma ve yeniden değerlendirme öğrenme deneyimi, zamanlarını başka uğraşlara ve daha sağlıklı şekillerde harcayabileceklerini görmelerini sağladığı için onlar için çok aydınlatıcı oldu.

Sen Beynin Değilsin anahtar noktalar

"Alışkanlık zihnini" ve tetikleyicilerini tanıyın. Beyninizin size gönderdiği "Bunu yapamam" veya "Buna şimdi ihtiyacım var" gibi yanlış mesajları ve dürtüleri belirleyin

Farkındalık ve bilinçlilik yoluyla beyninizi nasıl "yeniden programlayacağınızı" öğrenin

Değişim sürecinin bir parçası olarak kendinize şefkat ve kabul geliştirin

Hedeflerinizi ve değerlerinizi destekleyen yeni alışkanlıklar oluşturun

Okuyucuların yorumları

"Bu kitapta yer alan bilimsel araştırmalardan edindiğim bilgiler, beynimin nesnel gerçeklikle uyuşmayan mesajlar gönderdiğini hızla fark etmemi sağladı ve dikkatimi sakinleştiren şeylere yöneltmemi çok kolaylaştırdı."

8. İrade Gücü: Özdenetim Nasıl İşler, Neden Önemlidir ve Daha Fazlasını Elde Etmek İçin Yapılacaklar, Kelly McGonigal

amazon üzerinden

Yazar: Kelly McGonigal

Sayfa sayısı: 290

Yayın yılı: 2011

Tahmini okuma süresi: 5 saat 20 dakika

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 3/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 3/5 (Goodreads)

Baştan çıkarmalara direnmek, ertelemeyi yenmek ve hedeflerinize ulaşmak için daha fazla iradeye sahip olmak ister misiniz? Öyleyse, bu kitap tam size göre. The Willpower Instinct (İrade Gücü İçgüdüsü), irade gücünün nasıl işlediğini ve nasıl geliştirilebileceğini ortaya koyan bilimsel bir rehberdir.

İrade gücünün sınırlı bir kaynak olduğu gibi, irade gücüyle ilgili mitlere ve yanlış inanışlara nasıl meydan okuyacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca, irade gücünüzü ve dayanıklılığınızı artırmak için olumlu duyguların, farkındalığın, öz şefkatin ve motivasyonun gücünü nasıl kullanacağınızı keşfedeceksiniz.

Kitaptan alıntı

Her gün yapacağınız kısa bir alıştırma, sürekli yarına ertelediğiniz uzun bir alıştırmadan daha iyidir.

Her gün yapacağınız kısa bir alıştırma, sürekli yarına ertelediğiniz uzun bir alıştırmadan daha iyidir.

The Willpower Instinct kitabının anahtar noktaları

İrade gücü sınırlı bir kaynak değil, geliştirilebilen bir beceridir

Stres ve olumsuz duygular irade gücünü tüketirken, olumlu duygular onu güçlendirir

Sağlıklı seçimleri destekleyen alışkanlıklar ve ortamlar oluşturmaya odaklanın

Okuyucuların yorumları

"Yazar, neden irade gücümüzün eksik olduğunu ve nasıl daha fazla irade gücü kazanabileceğimizi açıklamak için birbiri ardına araştırmaları aktararak hiçbir konuyu atlamadan ele alıyor. Kitabın genelinde önemli bir tema, farkındalıktır – irade gücümüzü kullanamadığımız koşulları anladığımızda, değişiklikler yapmaya başlayabiliriz.

Yazarın kitabın sonunda belirttiği gibi, sadece daha fazla öz farkındalık kazanmak bile bazı insanların günlük yaşamlarında değişiklik yaratmak için yeterlidir. Ancak, bunun sadece irade gücü hakkında akademik teorilerle dolu bir kitap olduğunu düşünmeyin; her bölüm, teorileri kendi hayatınızda nasıl uygulayabileceğinize dair net bir rehberlik sağlayan "deneyler" ile doludur.

9. Stephen R. Covey'nin 8. Alışkanlık

amazon üzerinden

Yazar: Stephen R. Covey

Sayfa sayısı: 432

Yayın yılı: 2004

Tahmini okuma süresi: 7 saat 10 dakika

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

8. Alışkanlık, yazarın çok satan kitabı Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı'nın devamı niteliğindedir. Önceki kitap gibi, bu kitap da kendi sesinizi bulmanızı ve daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmanızı keşfetmenizi sağlar.

Bu kitap, bencil bir zihniyetten amaç odaklı bir zihniyete nasıl geçebileceğinizi ve kendinize ve başkalarına karşı bütünsel bir görünüm kazanabileceğinizi öğretecektir. Ayrıca, benzersiz yeteneklerinizi ve tutkularınızı nasıl ortaya çıkarabileceğinizi ve başkalarının da aynısını yapmasına nasıl yardımcı olabileceğinizi keşfedeceksiniz.

Kitaptan alıntı

Hayatın sıradanlık yolunda ne kadar uzun süre yürümüş olursak olalım, her zaman yolumuzu değiştirebiliriz. Her zaman. Asla geç değildir. Kendi sesimizi bulabiliriz

Hayatın sıradanlık yolunda ne kadar uzun süre yürümüş olursak olalım, her zaman yolumuzu değiştirebiliriz. Her zaman. Asla geç değildir. Kendi sesimizi bulabiliriz

8. Alışkanlık anahtar noktalar

"Etkinlik"ten "Mükemmellik"e geçin : Yaptığınız işte iyi olmakla yetinmeyin; sevdiğiniz işte mükemmel olmaya çalışın

'Bütünsel Kişilik Paradigması'nı geliştirin : Kendinizi ve başkalarını kontrol edilmesi gereken nesneler olarak değil, beden, zihin, kalp ve ruh olmak üzere dört boyuta sahip insanlar olarak görün

Değişen dünyada başarılı olun: Yeni zorluklara uyum sağlayın ve yenilikleri kucaklayın

Okuyucuların yorumları

"Covey, en çok satan kitabı Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı'nı yazmak için bir yıl, 8. Alışkanlık'ı yazmak için ise 5 yıl çalıştığını söylüyor. Ona inanıyorum. Bu kitap hayatınızı değiştirebilir, benim hayatımı değiştirdi."

10. Daha Öncekinden Daha İyi: Alışkanlıklar Edinme ve Bırakma Hakkında Öğrendiklerim, Gretchen Rubin

amazon üzerinden

Yazar: Gretchen Rubin

Sayfa sayısı: 322

Yayın yılı: 2015

Tahmini okuma süresi: 6 saat 15 dakika

Puanlar: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Alışkanlıklarınızı değiştirmekte zorlanıyor musunuz? Her şeyi denediğinizi hissediyor, ancak hiçbirinin işe yaramadığını mı düşünüyorsunuz? Değişimi daha kolay ve daha keyifli hale getirecek bir yol olmasını mı diliyorsunuz?

Bu soruların herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, Better Than Before kitabını okumalısınız. Bu, genel tavsiyeler ve gerçekçi olmayan beklentiler içeren tipik bir kişisel gelişim kitabı değildir. Bu kitap, kendinizi daha iyi anlamanıza ve kişiliğinize en uygun stratejileri bulmanıza yardımcı olur.

Better Than Before (Öncekinden Daha İyi) kitabında, dört "alışkanlık kişiliği" hakkında bilgi edineceksiniz: Upholder (Uyucu), Rebel (Asi), Questioner (Sorgulayıcı) ve Obliger (Yükümlü). Her birinin alışkanlık oluşturma ve bırakma konusunda farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır.

İlgili hikayeler ve bilimsel ipuçlarıyla dolu bu kitap, yanınızda sizi destekleyen bir arkadaşınız varmış gibi, istenmeyen alışkanlıklardan kurtulmanıza ve kendinize ve benzersiz kişiliğinize uygun, gerçekten sevdiğiniz bir hayat kurmanıza rehberlik eder.

Kitaptan alıntı

En büyük zaman kaybı, hiç yapmamız gerekmeyen bir şeyi iyi yapmaktır

En büyük zaman kaybı, hiç yapmamız gerekmeyen bir şeyi iyi yapmaktır

Daha İyi Olmak anahtar noktalar

Küçük adımlarla başlayın ve ilerlemenizi kutlayın

Motivasyonunuzu korumak için ödüller ve sorumluluk kullanın

Destekleyici bir ortam yaratın ve kendinizi olumlu etkilerle çevreleyin

Okuyucuların yorumları

"Gretchen Rubin'in bu kitabını gerçekten çok sevdim. Çok hızlı okunan, iyi yazılmış bir kitap ve alışkanlıkları uzun vadeli refah ve mutluluğumuz için nasıl kullanabileceğimize dair birçok pratik öneri sunuyor. "

ClickUp ile Verimli Alışkanlıklar Oluşturun ve Sürdürün

Bu 10 alışkanlık kitabı, alışkanlık geliştirme yolculuğunuzu zenginleştirmek için harika bir başlangıç noktasıdır. Ancak, sadece öğrenmek yeterli değildir.

Kalıcı alışkanlıklar oluşturmak özveri gerektirir, ancak doğru araçlar bu yolculuğu daha sorunsuz ve keyifli hale getirebilir. Güçlü bir görev yönetimi aracı olan ClickUp, alışkanlık oluşturma başarısı için kişiselleştirilmiş komut merkeziniz olabilir.

ClickUp'ı sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek için kullanmanın bazı yolları:

1. Alışkanlıklarınızı düzenleyin

Alışkanlıklarınızı tema, hedef veya yaşam alanına göre düzenleyin. ClickUp Alanları'nı kullanarak fitness alışkanlıkları, kişisel gelişim hedefleri veya yaratıcı uğraşlar için ayrı çalışma alanları oluşturun.

ClickUp Spaces ile alışkanlıkları düzenlemek için gizli ve paylaşımlı alanlar oluşturun (örneğin, sorumluluk arkadaşlarınızla)

Esnek ClickUp Görev Kontrol Listelerini kullanarak her alışkanlığı daha küçük, uygulanabilir adımlara bölün. Sürekli iyileşmeyi izlemek ve dönüm noktalarını kutlamak için günlük, haftalık veya aylık kontrol listeleri oluşturun.

Örneğin, 20 kilo verme fitness hedefiniz için kontrol listeniz şöyle görünebilir:

Haftada 2 kez ağırlık kaldırın

Her hafta 20 mil koşun

Karbonatlı içecekleri bırakın

ClickUp Checklists ile alışkanlık izleme için kontrol listeleri oluşturun ve özelleştirin

ClickUp Özel Alanları ile alışkanlıklarınıza belirli ayrıntılar ekleyin. Verimliliği artırmak ve ayarlamalar yapmak için tekrarları, harcanan zamanı, ruh halinizi veya notları takip edin. Bu özellik, alışkanlık döngüsünü bozmamak için önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olur.

2. Hatırlatıcılar ve otomasyon ile yolunuzdan sapmayın

ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliği sayesinde, günlük alışkanlıklarınız için yinelenen görevler belirleyebilir ve bunların yapılacaklar listenizde tutarlı bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. ClickUp, sıklığı özelleştirmenize ve hatta eylem zamanı geldiğinde sizi uyarmak için hatırlatıcılar belirlemenize olanak tanır.

ClickUp'ta alışkanlık hatırlatıcıları ayarlayın, eylemleri yeniden planlayın ve öncelikler atayın, böylece iyi alışkanlıklarınızı güçlendirin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zihninizi özgürleştirin. ClickUp Otomasyonunu kullanarak belirli bir metriğe ulaşıldığında alışkanlıkları otomatik olarak tamamlanmış olarak işaretleyin veya konuma veya günün saatine göre hatırlatıcılar tetikleyin.

ClickUp Otomasyon ile zaman kazanın ve önemli şeylere odaklanın

3. İlerlemenizi görselleştirin ve motivasyonunuzu koruyun

Alışkanlıklarınız için net hedefler belirleyin ve ClickUp Görevleri ile ilerlemenizi takip edin. Bu özellik, farklı görevler arasında hızlıca gezinerek engelleri ve kişisel gelişimdeki ilerlemeyi takip etmenizi sağlar.

ClickUp Görevleri ile daha fazlasını tamamlayın

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri alışkanlık kategorilerindeki ilerlemenizi izlemenize de yardımcı olur. Grafikler ve çizelgeler kullanarak serilerinizi görün, iyileştirme alanlarını belirleyin ve başarılarınızı kutlayın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile alışkanlık oluşturma sürecindeki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin

ClickUp'ın Bağımlılıklar özelliğini kullanarak tamamlanan alışkanlıkları ödüllere bağlayın. Sağlıklı beslendiğiniz bir haftanın ardından kendinizi bir film gecesiyle ödüllendirin veya meditasyonunuzu bitirdikten sonra rahatlatıcı bir banyo keyfi yaşayın. Görevler arasındaki "bloklama" veya "bekletme" gibi bağımlılık eklentilerini kullanarak görevlerin net bir siparişini belirleyin, böylece hangisine önce başlamanız gerektiğini bilirsiniz.

ClickUp'ta Bağımlılıkları kullanarak, ilgili iş öğelerine hızlı bir şekilde erişmek için istediğiniz sayıda görevi birbirine bağlayın

ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu, kişisel hedeflerinizi takip etmenize ve gün boyunca birden fazla görevi verimli ve sorumlu bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu ile kendinizi sorumlu tutun

Bu alışkanlık izleyici şablonu, hedefler belirlemenize, kötü alışkanlıklardan kurtulmanıza, yeni bir alışkanlığı edinme yolundaki ilerlemenizi izlemenize, günlük hedeflerinizle karşılaştırarak iş yükünüzü takip etmenize ve başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı gerçek zamanlı olarak hızlıca görebilmenize olanak tanır.

Adım Adım Sağlıklı Alışkanlıklar Oluşturmak

Sağlıklı alışkanlıklar edinmek irade veya şans meselesi değil, öğrenme ve uygulama sürecidir.

Bu alışkanlık kitaplarındaki ilkeleri ve stratejileri takip ederek, zamanla büyük sonuçlara yol açan küçük, tutarlı ve keyifli değişiklikleri nasıl yapabileceğinizi keşfedebilirsiniz.

Fiziksel, zihinsel, duygusal veya ruhsal sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız, daha sağlıklı alışkanlıklar edinerek hedeflerinize ulaşabilir ve daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürebilirsiniz.

ClickUp, hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan çok yönlü bir araçtır. Kendi ihtiyaç ve tercihlerinize göre keşfedip kişiselleştirmeyi unutmayın. Bugün başlayabilmeniz için ücretsiz bir planı vardır.

ClickUp'a kaydolun ve sağlıklı alışkanlıklarınız üzerinde adım adım çalışmaya başlayın.