kalıcı Alışkanlıklar Öğrenmek ve Geliştirmek İçin En İyi 10 Alışkanlık Kitabı

Alışkanlıklar, eylemlerimizi, düşüncelerimizi ve nihayetinde hayatımızı sessizce şekillendiren görünmez mimarlardır.
Alışkanlık oluşturma sanatını ustalaşarak kişisel gelişim, verimli bir zihniyet ve tatmin edici bir yaşam elde edebilirsiniz.
Sağlığınızı iyileştirmek, yaratıcılığınızı geliştirmek veya iddialı hedeflere ulaşmak istiyorsanız, doğru kitap bu dönüştürücü yolculukta pusulanız olabilir.
Hayatınızı iyileştirmek için sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeyi öğretecek 10 kitabı bir liste halinde derledik.
okunacak En İyi 10 Alışkanlık Kitabı
Alışkanlıkları değiştirmenin gücü hakkında pratik stratejiler ve içgörülü bakış açıları kazanmak için özenle seçilmiş bu 10 güçlü kitaba dalın:
1. Atomic Habits, James Clear
- Yazar: Jamеs Clear
- Sayfa sayısı: 270
- Yayın yılı: 2018
- Tahmini okuma süresi: 3 saat 55 dakika
- Puanlar: 4,8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 4/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 4/5 (Goodreads)
Hayatınızı daha iyi hale getirmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Öyleyse bu kitap tam size göre. Atomic Habits, en son araştırmalara ve gerçek hayattan örnekler temelinde alışkanlıkların oluşumunun sırlarını ortaya koyan, New York Times'ın en çok satan kitapları listesinde 1. sırada yer alan bir kitap.
Clear'ın davranış değişikliğinin dört yasası (ipucu, istek, tepki ve ödül) ve pratik ipuçları, bu kitabı kalıcı bir değişiklik arayan herkes için değerli bir kaynak haline getiriyor. Ayrıca, zamanla büyük sonuçlar elde etmek için küçük, kademeli iyileştirmeler yapmanın çok da açık olmayan sırrını da keşfedeceksiniz.
Kilo vermek, verimliliğinizi artırmak, ilişkilerinizi iyileştirmek veya başka herhangi bir hedefe ulaşmak istiyorsanız, bu kitap size atomik alışkanlıkların gücünden nasıl yararlanabileceğinizi gösterecektir.
Kitaptan alıntı
Sonuca değil sürece aşık olduğunuzda, kendinize mutlu olma izni vermek için beklemek zorunda kalmazsınız. Sisteminiz çalıştığı sürece her zaman memnun olabilirsiniz.
Sonuca değil sürece aşık olduğunuzda, kendinize mutlu olma izni vermek için beklemek zorunda kalmazsınız. Sisteminiz çalıştığı sürece her zaman memnun olabilirsiniz.
Atomic Habits'ın anahtar noktaları
- Radikal hedefler yerine küçük, sürdürülebilir değişikliklere odaklanın
- Alışkanlıklarınızı başlatmayı kolaylaştırın ve bırakmayı zorlaştırın. Davranışlarınızı tetiklemek ve pekiştirmek için ipuçları ve ödüller kullanın
- Mevcut alışkanlıklarınızın üzerine yenilerini ekleyerek uygulamayı kolaylaştırın
Okuyucuların yorumları
"Bu kitapta belirtilen basit adımları takip etmek, iş ve kişisel dönüşümüm için hedeflerimi belirleme ve ulaşma şeklimi, sağlığım ve zindeliğimle ilgili günlük faaliyetlere bakış açımı ve bunları yerine getirme şeklimi ve kişisel hayatımı iyileştirdi."
2. Stephen R. Covey'nin "Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı"
- Yazar: Stephen R. Covey
- Sayfa sayısı: 464
- Yayın yılı: 1989
- Tahmini okuma süresi: 6 saat 41 dakika
- Puanlar: 4,8/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Bazı insanlar neden diğerlerinden daha başarılıdır? Hedeflerinize nasıl ulaşabilir ve anlamlı bir hayat sürebilirsiniz? Bu kitap, bu ve benzeri sorulara yanıt veriyor.
Alışkanlığın gücü üzerine yazılmış bu klasik eser, kişisel ve profesyonel etkinlik için zamansız ilkeleri keşfeder. Covey'in bağımsızlıktan sinerjiye kadar uzanan yedi yüksek performans alışkanlığı, tatmin edici ve verimli bir yaşam için bir çerçeve sunar.
Bu kitap, daha proaktif, bağımsız, birbirine bağlı ve sinerjik olmanıza yardımcı olacak iş alışkanlıkları geliştirmeyi öğretir. Ayrıca, eylemlerinizi değerlerinizle uyumlu hale getirmeyi, etkili iletişim kurmayı ve sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeyi de keşfedeceksiniz.
Kitaptan alıntı
Bir düşünce ek, bir eylem biç; bir eylem ek, bir alışkanlık biç; bir alışkanlık ek, bir karakter biç; bir karakter ek, bir kader biç.
Bir düşünce ek, bir eylem biç; bir eylem ek, bir alışkanlık biç; bir alışkanlık ek, bir karakter biç; bir karakter ek, bir kader biç.
Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı'nın Anahtar Noktaları
- Paradigmalarınızı ve ilkelerinizi değiştirin. Sorumluluk, inisiyatif ve vizyon sahibi bir zihniyet benimseyin
- Karakter etiğini benimseyin. Karakterinizi yüzeysel özelliklere değil, evrensel ve kalıcı değerlere dayandırın
- Kişisel tatmin elde etmek, daha güçlü ilişkiler kurmak ve topluluklara ve kuruluşlara anlamlı katkılar sağlamak için yedi alışkanlığı öğrenin
Okuyucuların yorumları
"Daha iyi alışkanlıklar edinmeye çalışan herkese bu kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Kitap, bir veya iki sayfada özetlenebilir, ancak kitabı baştan sona okumak, olayları perspektifine oturtmaya gerçekten yardımcı oluyor. Hayatını iyileştirmek isteyen herkese bu kitabı kesinlikle tavsiye ederim. "
3. Değişim Zor Olduğunda Değişimi Nasıl Gerçekleştirirsiniz? Chip & Dan Heath
- Yazarlar: Chip & Dan Heath
- Sayfa sayısı: 305
- Yayın yılı: 2010
- Tahmini okuma süresi: 5 saat 40 dakika
- Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
Değişim zordur ama imkansız değildir. Değişimin psikolojisini ve bunun üstesinden gelmenin yollarını araştıran bu kitabın mesajı budur. Yazarlar, zihnimizin iki yönünü, yani rasyonel ve duygusal yönünü açıklamak için Binici ve Fil metaforunu kullanır.
Ayrıca, çevreyi ve durumu temsil eden Yol kavramını da tanıtmaktadır. Bu üç unsuru anlamak, başarılı bir değişim için Binici'yi nasıl yönlendireceğinizi, Fil'i nasıl şekillendireceğinizi ve Yolu nasıl temizleyeceğinizi öğretir.
Yazarlar, alışkanlıklar oluşturmak, davranışları değiştirmek ve bireyleri ve kuruluşları olumlu değişimi benimsemeye motive etmek için uygulanabilir stratejiler sunuyor.
Kitaptan alıntı
Alışkanlıklar neden bu kadar önemli? Alışkanlıklar, özünde davranışların otomatik pilotudur.
Alışkanlıklar neden bu kadar önemli? Alışkanlıklar, özünde davranışların otomatik pilotudur.
Anahtar noktalar
- Binici, Fil ve Yol: İnsan davranışını etkileyen içsel güçleri anlayın
- Sürücüyü Yönlendirin: Gerçekler ve verilerle zihninizin rasyonel kısmını motive edin
- Filin Şekillendirilmesi: Olumlu pekiştirme ve net yönlendirme yoluyla duygusal direnci aşın
Okuyucuların yorumları
"Switch", değişimi uygulamak için belirli bir süreç öğretir. Esas olarak bir organizasyon içindeki değişimi hedefler, ancak genel olarak hayata da kolayca uygulanabilir. Yazarlar bu kitabı özellikle sınırlı kaynaklara ve az yetkiye sahip kişiler için yazmıştır. "
4. B. J. Fogg'un Küçük Alışkanlıklar
- Yazar: B. J. Fogg
- Sayfa sayısı: 320
- Yayın yılı: 2019
- Tahmini okuma süresi: 5 saat 55 dakika
- Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
Alışkanlıklarınızı değiştirmek zor mu? Bir daha düşünün. Bu kitap, hayatınızı değiştirebilecek küçük alışkanlıklar oluşturmayı öğretir. Küçük alışkanlıklar, bir dakikadan kısa sürede yapabileceğiniz küçük, kolay ve belirli eylemlerdir.
Bu stratejiler, mevcut davranış ve motivasyonunuza dayanır ve çok az çaba veya irade gerektirir. Zamanla küçük alışkanlıklar oluşturarak, sağlığınızı iyileştirmek, servet oluşturmak veya yakın ilişkiler kurmak gibi uzun vadeli sonuçlar elde edebilirsiniz.
Kitaptan alıntı
Başarılı alışkanlıklar geliştirmek ve davranışlarınızı değiştirmek için yapmanız gereken üç şey vardır. Kendinizi yargılamayı bırakın. Hedeflerinizi küçük davranışlara bölün. Hataları keşifler olarak kabul edin ve ilerlemek için kullanın.
Başarılı alışkanlıklar geliştirmek ve davranışlarınızı değiştirmek için yapmanız gereken üç şey vardır. Kendinizi yargılamayı bırakın. Hedeflerinizi küçük davranışlara bölün. Hataları keşifler olarak kabul edin ve ilerlemek için kullanın.
Tiny Habit'in anahtar noktaları
- Direnmesi neredeyse imkansız olan küçük alışkanlıklarla başlayın
- Alışkanlıkları keyifli ve ödüllendirici hale getirmeye odaklanın
- Yeni alışkanlıkları mevcut rutinlerle birleştirerek daha kolay uygulayın
Okuyucuların yorumları
"Tiny Habits" kitabı, Stanford Üniversitesi'nden Prof. BJ Fogg'un alışkanlıklar üzerine yaptığı çığır açıcı araştırmalara dayanmaktadır. Kitap, alışkanlıkların ardındaki bilimi derinlemesine ancak kolay anlaşılır bir şekilde anlatıyor. Ardından, yeni bir alışkanlık edinmek veya istenmeyen bir alışkanlıktan kurtulmak için pratik stratejiler ve araçlar öneriyor. Yazarın kendi hayatından ve Tiny Habits Metodunu benimseyen birkaç kişinin hayatından örneklerle dolu, konuşma tarzında yazılmış kitap, ilginç bir okuma. Bu kitabı aldığım için mutluyum. "
5. Yaratıcı Alışkanlık: Öğrenin ve Hayat Boyu Kullanın, Twyla Tharp
- Yazar: Twyla Tharp
- Sayfa sayısı: 256
- Yayın yılı: 2003
- Tahmini okuma süresi: 4 saat 40 dakika
- Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
Yaratıcılık bir yetenek değildir, bir alışkanlıktır. Bu, zamanımızın en ünlü koreograflarından biri tarafından yazılan bu kitabın temel dayanağıdır. Twyla Tharp, onlarca yıllık sanat kariyeri boyunca yaratıcı alışkanlığını nasıl geliştirdiğini ve sizin de aynısını nasıl yapabileceğinizi anlatıyor.
Bu ilham verici kitap, okuyucuları kendinden şüphe duymayı aşmaya, disiplin geliştirmeye ve büyüme zihniyetini benimsemeye teşvik ediyor. Ayrıca, herhangi bir alanda yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak düzinelerce egzersiz ve zorlu göreve erişebileceksiniz.
Kitaptan alıntı
Okuma, konuşma, çevre, kültür, kahramanlar, akıl hocaları, doğa – hepsi yaratıcılık için piyango biletleridir. Onları kazıyın ve ne kadar büyük bir ödül kazandığınızı görün.
Okuma, konuşma, çevre, kültür, kahramanlar, akıl hocaları, doğa – hepsi yaratıcılık için piyango biletleridir. Onları kazıyın ve ne kadar büyük bir ödül kazandığınızı görün.
Yaratıcı Alışkanlık anahtar noktalar
- Yaratıcılığı ön planda tutan bir günlük rutin oluşturun
- Öz disiplini benimseyin ve başarısızlık korkusunu yenin
- Çeşitli kaynaklardan ilham alın ve kendinize sürekli meydan okuyun
Okuyucuların yorumları
"İçinizde takip etmeniz ve beslemeniz gereken bir şey olabilir. Twyla buna Yaratıcı DNA diyor ve acaba herkesin bir şekilde buna sahip olup olmadığını merak ediyorum. Bu, düşünce yapınızın bir tür sanata bağlı olduğu anlamına gelir. Bir resim gördüğünüzde zihninizde hikayeler uydurmaya başlıyorsanız, yazar olabilirsiniz. Resim zihninizde müzik duymanıza neden oluyorsa, müzisyensiniz. İlginç bir kavram.
Bu kitap aynı zamanda, yaratıcı blok gibi bir sanatçının büyük ve küçük sorunlarıyla nasıl başa çıkılacağına veya vücut artık her şeyi yapmaya izin vermediğinde ne yapılacağına dair ipuçları da veriyor. "
6. Dollars And Sense, Dan Ariely & Jeff Kreisler
- Yazarlar: Dan Ariely & Jeff Kreisler
- Sayfa sayısı: 288
- Yayın yılı: 2017
- Tahmini okuma süresi: 5 saat 15 dakika
- Puanlar: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
Bu kitap, paranın psikolojisini inceleyerek önyargılarımızın ve duygularımızın finansal kararları nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Aşırı harcama, yetersiz tasarruf ve indirimlere kapılma gibi parayla ilgili yaygın hatalarımızı ortaya koyuyor.
Ayrıca, daha iyi finansal kararlar almak ve daha sağlıklı finansal alışkanlıklar geliştirmek için pratik tavsiyeler de sunar. Daha fazla tasarruf etmek, daha az harcamak veya akıllıca yatırım yapmak istiyorsanız, bu kitap para zihninizi anlamanıza ve para hayatınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır.
Kitaptan alıntı
Hangisini satın alırdınız? 60 dolarlık bir gömlek mi, yoksa aynı gömlek 100 dolar ama "İndirimde! %40 indirim! Sadece 60 dolar!" yazan bir gömlek mi?
Hangisini satın alırdınız? 60 dolarlık bir gömlek mi, yoksa aynı gömlek 100 dolar ama "İndirimde! %40 indirim! Sadece 60 dolar!" yazan bir gömlek mi?
Dollars And Sense anahtar noktalar
- "İndirim canavarını" evcilleştirin. İndirimli öğeyi tam fiyatından satın alıp almayacağınızı ve gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını kendinize sorun. O parayla başka neler yapabileceğinizi düşünün
- Finansal geleceğinizi güvence altına alın. Sorumluluk bilinciyle arkadaşlarınıza veya ailenize finansal hedeflerinizden bahsedin
- Bütçenizi basitleştirin. Konut, gıda ve ulaşım gibi alanlardaki harcamalarınızı izleyin. %50'sini ihtiyaçlara, %30'unu isteklere ve %20'sini tasarruf/borçlara ayırın
Okuyucuların yorumları
"Dollars and Sense, okuyucuların parayla olan ilişkilerini ve neden bu tür harcama alışkanlıklarına sahip olduklarını keşfetmelerine yardımcı olan mükemmel bir kitap. Kitabın yaklaşık 2/3'ü, harcama alışkanlıklarımızın ardındaki davranışları ortaya çıkarmaya ve insanlara bu davranışları nasıl fark edebileceklerini göstermeye ayrılmıştır. Kitabın son 1/3'ü ise, kendi paramızı daha iyi harcayabilmemiz için yapabileceğimiz olası çözümler ve değişikliklere odaklanmaktadır. Kendi alışkanlıklarınızı ve harcama kalıplarınızı anlamak istiyorsanız bu kitabı tavsiye ederim. "
7. Sen Beynin Değilsin: Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak ve Hayatını Yeniden Programlamak İçin Beynini Yeniden Programlamak İçin 4 Adımlı Kontrol Yöntemi, Jeffrey M. Schwartz
- Yazar: Jeffrey M. Schwartz
- Sayfa sayısı: 384
- Yayın yılı: 2011
- Tahmini okuma süresi: 6 saat 41 dakika
- Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
Beyninizin size karşı çalıştığını hissettiğiniz oluyor mu? Değiştiremediğiniz kötü alışkanlıklar, olumsuz düşünceler veya sağlıksız davranışlarla mücadele ediyor musunuz? Bu kitap, çözmenize yardımcı olacak sorunlardan bazılarını ele almaktadır.
You Are Not Your Brain (Sen Beynin Değilsin), beyninizin sizi nasıl aldatabileceğini ve sağlığınızı nasıl sabote edebileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, kanıtlanmış dört adımlı bir yöntemle zihninizi ve hayatınızı nasıl yeniden kontrol altına alabileceğinizi gösteriyor.
Kitaptan alıntı
Yeniden etiketleme, yeniden çerçeveleme, yeniden odaklanma ve yeniden değerlendirme öğrenme deneyimi, zamanlarını başka uğraşlara ve daha sağlıklı şekillerde harcayabileceklerini görmelerini sağladığı için onlar için çok aydınlatıcı oldu.
Yeniden etiketleme, yeniden çerçeveleme, yeniden odaklanma ve yeniden değerlendirme öğrenme deneyimi, zamanlarını başka uğraşlara ve daha sağlıklı şekillerde harcayabileceklerini görmelerini sağladığı için onlar için çok aydınlatıcı oldu.
Sen Beynin Değilsin anahtar noktalar
- "Alışkanlık zihnini" ve tetikleyicilerini tanıyın. Beyninizin size gönderdiği "Bunu yapamam" veya "Buna şimdi ihtiyacım var" gibi yanlış mesajları ve dürtüleri belirleyin
- Farkındalık ve bilinçlilik yoluyla beyninizi nasıl "yeniden programlayacağınızı" öğrenin
- Değişim sürecinin bir parçası olarak kendinize şefkat ve kabul geliştirin
- Hedeflerinizi ve değerlerinizi destekleyen yeni alışkanlıklar oluşturun
Okuyucuların yorumları
"Bu kitapta yer alan bilimsel araştırmalardan edindiğim bilgiler, beynimin nesnel gerçeklikle uyuşmayan mesajlar gönderdiğini hızla fark etmemi sağladı ve dikkatimi sakinleştiren şeylere yöneltmemi çok kolaylaştırdı."
8. İrade Gücü: Özdenetim Nasıl İşler, Neden Önemlidir ve Daha Fazlasını Elde Etmek İçin Yapılacaklar, Kelly McGonigal
- Yazar: Kelly McGonigal
- Sayfa sayısı: 290
- Yayın yılı: 2011
- Tahmini okuma süresi: 5 saat 20 dakika
- Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 3/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 3/5 (Goodreads)
Baştan çıkarmalara direnmek, ertelemeyi yenmek ve hedeflerinize ulaşmak için daha fazla iradeye sahip olmak ister misiniz? Öyleyse, bu kitap tam size göre. The Willpower Instinct (İrade Gücü İçgüdüsü), irade gücünün nasıl işlediğini ve nasıl geliştirilebileceğini ortaya koyan bilimsel bir rehberdir.
İrade gücünün sınırlı bir kaynak olduğu gibi, irade gücüyle ilgili mitlere ve yanlış inanışlara nasıl meydan okuyacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca, irade gücünüzü ve dayanıklılığınızı artırmak için olumlu duyguların, farkındalığın, öz şefkatin ve motivasyonun gücünü nasıl kullanacağınızı keşfedeceksiniz.
Kitaptan alıntı
Her gün yapacağınız kısa bir alıştırma, sürekli yarına ertelediğiniz uzun bir alıştırmadan daha iyidir.
Her gün yapacağınız kısa bir alıştırma, sürekli yarına ertelediğiniz uzun bir alıştırmadan daha iyidir.
The Willpower Instinct kitabının anahtar noktaları
- İrade gücü sınırlı bir kaynak değil, geliştirilebilen bir beceridir
- Stres ve olumsuz duygular irade gücünü tüketirken, olumlu duygular onu güçlendirir
- Sağlıklı seçimleri destekleyen alışkanlıklar ve ortamlar oluşturmaya odaklanın
Okuyucuların yorumları
"Yazar, neden irade gücümüzün eksik olduğunu ve nasıl daha fazla irade gücü kazanabileceğimizi açıklamak için birbiri ardına araştırmaları aktararak hiçbir konuyu atlamadan ele alıyor. Kitabın genelinde önemli bir tema, farkındalıktır – irade gücümüzü kullanamadığımız koşulları anladığımızda, değişiklikler yapmaya başlayabiliriz.
Yazarın kitabın sonunda belirttiği gibi, sadece daha fazla öz farkındalık kazanmak bile bazı insanların günlük yaşamlarında değişiklik yaratmak için yeterlidir. Ancak, bunun sadece irade gücü hakkında akademik teorilerle dolu bir kitap olduğunu düşünmeyin; her bölüm, teorileri kendi hayatınızda nasıl uygulayabileceğinize dair net bir rehberlik sağlayan "deneyler" ile doludur.
9. Stephen R. Covey'nin 8. Alışkanlık
- Yazar: Stephen R. Covey
- Sayfa sayısı: 432
- Yayın yılı: 2004
- Tahmini okuma süresi: 7 saat 10 dakika
- Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
8. Alışkanlık, yazarın çok satan kitabı Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı'nın devamı niteliğindedir. Önceki kitap gibi, bu kitap da kendi sesinizi bulmanızı ve daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmanızı keşfetmenizi sağlar.
Bu kitap, bencil bir zihniyetten amaç odaklı bir zihniyete nasıl geçebileceğinizi ve kendinize ve başkalarına karşı bütünsel bir görünüm kazanabileceğinizi öğretecektir. Ayrıca, benzersiz yeteneklerinizi ve tutkularınızı nasıl ortaya çıkarabileceğinizi ve başkalarının da aynısını yapmasına nasıl yardımcı olabileceğinizi keşfedeceksiniz.
Kitaptan alıntı
Hayatın sıradanlık yolunda ne kadar uzun süre yürümüş olursak olalım, her zaman yolumuzu değiştirebiliriz. Her zaman. Asla geç değildir. Kendi sesimizi bulabiliriz
Hayatın sıradanlık yolunda ne kadar uzun süre yürümüş olursak olalım, her zaman yolumuzu değiştirebiliriz. Her zaman. Asla geç değildir. Kendi sesimizi bulabiliriz
8. Alışkanlık anahtar noktalar
- "Etkinlik"ten "Mükemmellik"e geçin: Yaptığınız işte iyi olmakla yetinmeyin; sevdiğiniz işte mükemmel olmaya çalışın
- 'Bütünsel Kişilik Paradigması'nı geliştirin: Kendinizi ve başkalarını kontrol edilmesi gereken nesneler olarak değil, beden, zihin, kalp ve ruh olmak üzere dört boyuta sahip insanlar olarak görün
- Değişen dünyada başarılı olun: Yeni zorluklara uyum sağlayın ve yenilikleri kucaklayın
Okuyucuların yorumları
"Covey, en çok satan kitabı Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı'nı yazmak için bir yıl, 8. Alışkanlık'ı yazmak için ise 5 yıl çalıştığını söylüyor. Ona inanıyorum. Bu kitap hayatınızı değiştirebilir, benim hayatımı değiştirdi."
10. Daha Öncekinden Daha İyi: Alışkanlıklar Edinme ve Bırakma Hakkında Öğrendiklerim, Gretchen Rubin
- Yazar: Gretchen Rubin
- Sayfa sayısı: 322
- Yayın yılı: 2015
- Tahmini okuma süresi: 6 saat 15 dakika
- Puanlar: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
Alışkanlıklarınızı değiştirmekte zorlanıyor musunuz? Her şeyi denediğinizi hissediyor, ancak hiçbirinin işe yaramadığını mı düşünüyorsunuz? Değişimi daha kolay ve daha keyifli hale getirecek bir yol olmasını mı diliyorsunuz?
Bu soruların herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, Better Than Before kitabını okumalısınız. Bu, genel tavsiyeler ve gerçekçi olmayan beklentiler içeren tipik bir kişisel gelişim kitabı değildir. Bu kitap, kendinizi daha iyi anlamanıza ve kişiliğinize en uygun stratejileri bulmanıza yardımcı olur.
Better Than Before (Öncekinden Daha İyi) kitabında, dört "alışkanlık kişiliği" hakkında bilgi edineceksiniz: Upholder (Uyucu), Rebel (Asi), Questioner (Sorgulayıcı) ve Obliger (Yükümlü). Her birinin alışkanlık oluşturma ve bırakma konusunda farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır.
İlgili hikayeler ve bilimsel ipuçlarıyla dolu bu kitap, yanınızda sizi destekleyen bir arkadaşınız varmış gibi, istenmeyen alışkanlıklardan kurtulmanıza ve kendinize ve benzersiz kişiliğinize uygun, gerçekten sevdiğiniz bir hayat kurmanıza rehberlik eder.
Kitaptan alıntı
En büyük zaman kaybı, hiç yapmamız gerekmeyen bir şeyi iyi yapmaktır
En büyük zaman kaybı, hiç yapmamız gerekmeyen bir şeyi iyi yapmaktır
Daha İyi Olmak anahtar noktalar
- Küçük adımlarla başlayın ve ilerlemenizi kutlayın
- Motivasyonunuzu korumak için ödüller ve sorumluluk kullanın
- Destekleyici bir ortam yaratın ve kendinizi olumlu etkilerle çevreleyin
Okuyucuların yorumları
"Gretchen Rubin'in bu kitabını gerçekten çok sevdim. Çok hızlı okunan, iyi yazılmış bir kitap ve alışkanlıkları uzun vadeli refah ve mutluluğumuz için nasıl kullanabileceğimize dair birçok pratik öneri sunuyor. "
ClickUp ile Verimli Alışkanlıklar Oluşturun ve Sürdürün
Bu 10 alışkanlık kitabı, alışkanlık geliştirme yolculuğunuzu zenginleştirmek için harika bir başlangıç noktasıdır. Ancak, sadece öğrenmek yeterli değildir.
Kalıcı alışkanlıklar oluşturmak özveri gerektirir, ancak doğru araçlar bu yolculuğu daha sorunsuz ve keyifli hale getirebilir. Güçlü bir görev yönetimi aracı olan ClickUp, alışkanlık oluşturma başarısı için kişiselleştirilmiş komut merkeziniz olabilir.
ClickUp'ı sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek için kullanmanın bazı yolları:
1. Alışkanlıklarınızı düzenleyin
Alışkanlıklarınızı tema, hedef veya yaşam alanına göre düzenleyin. ClickUp Alanları'nı kullanarak fitness alışkanlıkları, kişisel gelişim hedefleri veya yaratıcı uğraşlar için ayrı çalışma alanları oluşturun.
Esnek ClickUp Görev Kontrol Listelerini kullanarak her alışkanlığı daha küçük, uygulanabilir adımlara bölün. Sürekli iyileşmeyi izlemek ve dönüm noktalarını kutlamak için günlük, haftalık veya aylık kontrol listeleri oluşturun.
Örneğin, 20 kilo verme fitness hedefiniz için kontrol listeniz şöyle görünebilir:
- Haftada 2 kez ağırlık kaldırın
- Her hafta 20 mil koşun
- Karbonatlı içecekleri bırakın
ClickUp Özel Alanları ile alışkanlıklarınıza belirli ayrıntılar ekleyin. Verimliliği artırmak ve ayarlamalar yapmak için tekrarları, harcanan zamanı, ruh halinizi veya notları takip edin. Bu özellik, alışkanlık döngüsünü bozmamak için önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olur.
2. Hatırlatıcılar ve otomasyon ile yolunuzdan sapmayın
ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliği sayesinde, günlük alışkanlıklarınız için yinelenen görevler belirleyebilir ve bunların yapılacaklar listenizde tutarlı bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. ClickUp, sıklığı özelleştirmenize ve hatta eylem zamanı geldiğinde sizi uyarmak için hatırlatıcılar belirlemenize olanak tanır.
Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zihninizi özgürleştirin. ClickUp Otomasyonunu kullanarak belirli bir metriğe ulaşıldığında alışkanlıkları otomatik olarak tamamlanmış olarak işaretleyin veya konuma veya günün saatine göre hatırlatıcılar tetikleyin.
3. İlerlemenizi görselleştirin ve motivasyonunuzu koruyun
Alışkanlıklarınız için net hedefler belirleyin ve ClickUp Görevleri ile ilerlemenizi takip edin. Bu özellik, farklı görevler arasında hızlıca gezinerek engelleri ve kişisel gelişimdeki ilerlemeyi takip etmenizi sağlar.
Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri alışkanlık kategorilerindeki ilerlemenizi izlemenize de yardımcı olur. Grafikler ve çizelgeler kullanarak serilerinizi görün, iyileştirme alanlarını belirleyin ve başarılarınızı kutlayın.
ClickUp'ın Bağımlılıklar özelliğini kullanarak tamamlanan alışkanlıkları ödüllere bağlayın. Sağlıklı beslendiğiniz bir haftanın ardından kendinizi bir film gecesiyle ödüllendirin veya meditasyonunuzu bitirdikten sonra rahatlatıcı bir banyo keyfi yaşayın. Görevler arasındaki "bloklama" veya "bekletme" gibi bağımlılık eklentilerini kullanarak görevlerin net bir siparişini belirleyin, böylece hangisine önce başlamanız gerektiğini bilirsiniz.
ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu, kişisel hedeflerinizi takip etmenize ve gün boyunca birden fazla görevi verimli ve sorumlu bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Bu alışkanlık izleyici şablonu, hedefler belirlemenize, kötü alışkanlıklardan kurtulmanıza, yeni bir alışkanlığı edinme yolundaki ilerlemenizi izlemenize, günlük hedeflerinizle karşılaştırarak iş yükünüzü takip etmenize ve başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı gerçek zamanlı olarak hızlıca görebilmenize olanak tanır.
Adım Adım Sağlıklı Alışkanlıklar Oluşturmak
Sağlıklı alışkanlıklar edinmek irade veya şans meselesi değil, öğrenme ve uygulama sürecidir.
Bu alışkanlık kitaplarındaki ilkeleri ve stratejileri takip ederek, zamanla büyük sonuçlara yol açan küçük, tutarlı ve keyifli değişiklikleri nasıl yapabileceğinizi keşfedebilirsiniz.
Fiziksel, zihinsel, duygusal veya ruhsal sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız, daha sağlıklı alışkanlıklar edinerek hedeflerinize ulaşabilir ve daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürebilirsiniz.
ClickUp, hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan çok yönlü bir araçtır. Kendi ihtiyaç ve tercihlerinize göre keşfedip kişiselleştirmeyi unutmayın. Bugün başlayabilmeniz için ücretsiz bir planı vardır.
ClickUp'a kaydolun ve sağlıklı alışkanlıklarınız üzerinde adım adım çalışmaya başlayın.