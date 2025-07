Microsoft Access ve Excel: Hangisini kullanmalısınız?

Veriler su gibidir. Vazgeçilmez, bol miktarda bulunur ve bazen yönetilmesi zordur.

Bu bilgi denizinde ayakta kalmanın tek yolu nedir? Sağlam bir veri yönetim sistemi.

Veri yönetim sistemi, büyük hacimli verileri verimli bir şekilde düzenlemek, depolamak, geri almak ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir araştırma projesinde çalışan bir öğrenci ya da evrenin gizemlerini keşfeden bir NASA bilim adamı olun, iyi bir veri yönetim sistemine ihtiyacınız vardır.

Microsoft Access ve Excel bu kadar popüler olmasının nedeni, veritabanlarını yönetmek için mükemmel olmalarıdır. Kullanıcı dostu arayüzleri ve işinizi daha kolay ve hızlı hale getiren kullanışlı kısayolları vardır. Uzun süredir piyasada olan bu ürünler, milyonlarca kullanıcının güvenini kazanmıştır.

Peki hangisi daha iyi? Access'te analiz yapmak mı, yoksa Excel hilelerini kullanmak mı?

Bu blog yazısı tam da bununla ilgili. Bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için bu iki Microsoft aracının özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını karşılaştırıp karşılaştıracağız. İster elektronik tabloları ister veritabanlarını tercih edin, size yardımcı olacağız.

Microsoft Access nedir?

microsoft aracılığıyla

Microsoft Access, ilk olarak Kasım 1992'de piyasaya sürülen, tanınmış bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir.

Gelişmiş geliştirme araçlarını kullanıcı dostu bir arayüzle birleştiren, Windows için en eski ve en popüler veritabanı programlarından biridir ve verileri yönetmek ve görselleştirmek için mükemmel bir seçimdir.

Microsoft Excel gibi düşünün: Access'i verileri depolamak, düzenlemek ve görüntülemek için kullanabilirsiniz. Ancak Access, veritabanları oluşturmak ve yönetmek için bir araç seti sunarak bir adım daha ileri gider. Bu sayede, çok sayıda veriyi kolayca saklayabilir, düzenleyebilir ve analiz edebilirsiniz.

Teknik uzmanlığı olmayan bireyler veya küçük işletmeler için veritabanlarına başlamak için özellikle uygundur.

Microsoft Access özellikleri

Şimdi, Microsoft Access'in en benzersiz özelliklerinden bazılarına göz atalım:

1. Özelleştirilebilir formlar

microsoft aracılığıyla

Microsoft Access, özelleştirilebilir formlar oluşturmanıza olanak tanıyarak verilerle görsel olarak etkileşime girmeyi kolaylaştırır.

Bu formlar, yalnızca veri girmekle kalmaz, kayıtları görüntülemenize ve düzenlemenize, hesaplamalar yapmanıza ve doğru giriş için verileri doğrulamanıza olanak tanır.

Access, formları tasarlamak için çeşitli araçlar sunarak düzenleri, temaları ve denetimleri özelleştirmenize olanak tanır. Formları metin kutuları, açılır listeler ve düğmelerle kişiselleştirerek tablolarınızla çalışmak için kullanıcı dostu bir arayüz oluşturabilirsiniz.

2. İlişkiler

Tablolar, tüm veri yönetim sistemlerinin yapı taşlarıdır ve Microsoft Access'te bunları oluşturmak nispeten kolaydır.

Alanlar için, örneğin hangi tür verileri içerebilecekleri gibi kurallar belirleyebilir ve biçimlendirme ile veri girişinin daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. Ancak asıl sihir, bu tabloları birincil ve yabancı anahtarlar kullanarak bağladığınızda gerçekleşir.

microsoft aracılığıyla

İlişki olarak bilinen tablolar arasındaki bu bağlantı, verilerin tutarlı kalmasını sağlar ve veritabanına bir soru sorduğunuzda yanıtları kolayca almanızı sağlar.

Tabloları üç şekilde bağlayabilirsiniz: bire bir, bire çok ve çoktan çok.

3. Sorgu tasarımcısı

Microsoft Access, verilerinizi sıralamak ve analiz etmek için sorgular kullanmanıza olanak tanır. Verilerinizi görüntülemek, kopyalamak, yazdırmak veya görevler gerçekleştirmek istiyorsanız, sorgular bunu mümkün kılar.

microsoft aracılığıyla

Access, kriterlerinize göre veritabanından belirli verileri almak için kullanışlı bir araç olan sorgu tasarımcısıyla birlikte gelir. Bunu kullanarak sorgular oluşturabilir, verilere erişebilir veya veritabanıyla iletişim kurmak için doğrudan SQL ifadeleri yazabilirsiniz.

MS Access'te seçim sorguları, parametre sorguları ve eylem sorguları gibi farklı türde sorgular vardır. Bu sorgular filtreler gibi çalışır ve bir veya daha fazla tablodan verileri almanıza ve bilgileri analiz etmenize olanak tanır. Verileri filtreleyebilir ve işleyebilir, hesaplamalar yapabilir ve hatta yeni alanlar oluşturabilirsiniz.

4. Makrolar ve modüller

Microsoft Access sadece görsel bir veritabanı platformu değildir; aynı zamanda yazılım geliştirme ve programlama için araçlar da sunar.

microsoft aracılığıyla

Bu araçlardan biri makrolardır. Form açma, sorgu çalıştırma veya bir dizi eylemde rapor oluşturma gibi tekrarlayan görevleri sizin için otomatikleştirebilirler.

En iyi yanı ne mi? Bu makroları oluşturmak için teknoloji uzmanı olmanıza gerek yok. Access, kodlama gerektirmeden görsel bir arayüz kullanarak makrolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir Makro Tasarımcısı içerir.

Bu arada, geliştiriciyseniz ve kodlamayı seviyorsanız, modüller aracılığıyla bunu yapabilirsiniz.

microsoft aracılığıyla

Modül, veritabanınıza daha fazla özellik ekleyen komutlar topluluğuna benzer. Modüllerinizi Visual Basic for Applications (VBA) programlama dilini kullanarak yazabilirsiniz.

Veritabanlarınız için özel çözümler oluşturmak ve program çalışırken işleri daha basit hale getirmek için kullanın.

Microsoft Access fiyatlandırması

Microsoft Access (bağımsız lisans): 159,99 $/PC veya Mac

Bu araç birçok kullanışlı fonksiyona sahip olsa da, Microsoft Access alternatiflerini aramak istemenizin nedenlerini anlıyoruz. Sırada Microsoft Excel ve en önemli özelliklerine genel bir bakış var.

Microsoft Excel nedir?

microsoft aracılığıyla

Microsoft Excel, dünyanın en yaygın kullanılan ve en güçlü elektronik tablo uygulamalarından biridir.

İlk olarak 1985 yılında Windows için piyasaya sürüldü. Basit veri girişi ve temel hesaplamalardan karmaşık finansal modelleme, veri analizi ve raporlamaya kadar geniş bir görev aralığında yaygın olarak kullanılır.

Çok yönlülüğü ve kullanıcı dostu arayüzü, çeşitli sektörlerdeki bireyler, işler ve kuruluşlar için veri yönetimi konusunda değerli bir araçtır.

Microsoft Excel özellikleri

Veri işleme ve yönetimini kolaylaştıran Excel'in en önemli özelliklerinden bazılarına göz atalım:

1. Formüller ve fonksiyonlar

microsoft aracılığıyla

Formülleri ve fonksiyonları sayesinde Microsoft Excel, matematik ve karmaşık verilerle çalışmak için mükemmeldir.

Formüller, sayıları, işlemleri (örneğin + veya -) ve hücre referanslarını birleştirerek her türlü hesaplamayı yapmanızı sağlar. Formüller her zaman eşittir işareti (=) ile başlar ve Excel'in izlemesi gereken talimatlar gibi çalışır.

Fonksiyonlar, Excel'in zaten bildiği önceden hazırlanmış talimatlar gibidir. Karmaşık hesaplamaları kolaylaştırırlar. Formüllerinizde belirli görevleri yapmak için kullanabilirsiniz.

Excel'de matematiksel işlemler yapmak, metin ve tarih eklemek, para işlemleri yapmak ve arama yapmak gibi çeşitli amaçlara yönelik yaklaşık 400 fonksiyon bulunmaktadır.

2. Koşullu biçimlendirme

microsoft aracılığıyla

Microsoft Excel'deki koşullu biçimlendirme, ayarladığınız kurallara göre hücrelerin görünümünü otomatik olarak değiştirir. Bu özellik, veri analizi için önemli verileri, eğilimleri veya aykırı değerleri vurgulamak için kullanışlıdır.

Koşullu biçimlendirme ile, hücrelerin değerlerine veya formül sonuçlarına bağlı olarak arka plan rengini, metin rengini veya stilini değiştirebilirsiniz.

Bu özellik, veri analistleri için özellikle yararlıdır ve seçtikleri kriterlere göre hücreleri renk kodlarıyla işaretlemelerine olanak tanır. Örneğin, 70'in üzerindeki çalışan performans puanlarını renkle vurgulayarak yüksek performans gösterenleri hızlıca tespit edebilirsiniz.

3. Pivot Tablolar ve Pivot Grafikler

microsoft aracılığıyla

Microsoft Excel'de, PivotTables normal tabloları akıllı özetlere dönüştürerek, seçilen özelliklere göre sayma, ortalama alma ve toplama gibi hesaplamaları yapmanıza yardımcı olur.

Bu, özellikle kalıpları bulmanın zor olabileceği büyük veri kümeleriyle çalışırken verilerden sonuç çıkarmayı kolaylaştırır. PivotTables, sadece birkaç tıklama ile veri gruplarını düzenleyerek ihtiyacınız olan bilgileri daha kolay bulmanızı sağlar. Tablo hazır olduğunda, verilerinizi görselleştirmek için bir PivotChart oluşturabilirsiniz.

PivotTables ve PivotCharts birlikte çalışarak, her seferinde karmaşık formüller kullanmadan verilerinizi yeniden biçimlendirmenize ve analiz etmenize olanak tanır.

4. Arama ve referanslar

microsoft aracılığıyla

Arama ve Referans fonksiyonları, bir veri kümesinde belirli değerleri bulmanıza veya bir çalışma sayfasının belirli bölümlerine başvurmanıza yardımcı olur. Bu fonksiyonlar, özellikle büyük miktarda veriyle çalışırken veri analizi için gereklidir.

Bu kategorideki bazı yaygın fonksiyonlar, değerleri aramak için VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP ve XLOOKUP ve referans görevleri için INDEX, MATCH, OFFSET ve INDIRECT'tir.

Analistler için bu fonksiyonlar, bir tablodaki verileri belirli bir girdi değeriyle eşleştirmek için çok değerlidir.

Microsoft Excel fiyatlandırması

Microsoft Excel (bağımsız lisans): 159,99 $/PC veya Mac

Microsoft Excel ile Microsoft 365: Aylık 6,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Microsoft Access ve Excel: Özelliklerin Karşılaştırması

Şimdi her iki aracın özelliklerini karşılaştırarak hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirleyelim.

Özellik Microsoft Access Microsoft Excel Veri depolama Daha fazla depolama, büyük veritabanlarını depolamak için tasarlandı Daha az depolama, basit verileri analiz etmek için tasarlanmıştır Uyarlanabilirlik Katı ve çok fazla özelleştirmeye izin vermez Daha esnek ve son derece özelleştirilebilir Kullanım kolaylığı Öğrenmesi ve uygulaması zor Öğrenmesi ve uygulaması kolay Veri görselleştirme Zayıf, çok fazla grafik desteği yok Güçlü, verileri görselleştirmek için grafikleri, resimleri ve raporları destekler Otomatik Kaydetme Sürekli Aralıklarla Parola koruması Evet Evet Şifreleme Evet Evet Veri modeli İlişkisel Düz/ilişkisel olmayan Dosya biçimi . accdb .xls, .xlsx Platform uyumluluğu PC PC, mobil

MS Access ve MS Excel'in ayrıntılı karşılaştırması aşağıda verilmiştir:

1. Veri depolama

MS Access ve MS Excel çok sayıda veriyi işleyebilir ve veri bütünlüğünü koruyabilir, ancak depolayabilecekleri bilgi miktarı bakımından farklılık gösterir.

Veritabanı programı olan Microsoft Access, daha karmaşık veri depolama ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Mükemmel depolama kapasitesi ve sıralama özellikleri sunarak, yapılandırılmış ve ilişkisel veri yönetiminin gerekli olduğu senaryolar için idealdir.

Microsoft Excel, düz bir veri modelinde çalıştığı için temel veri depolama için iyidir. Bu, verilerin birbiriyle bağlantılı olmadığı ve basit listeler için uygun olduğu anlamına gelir.

Excel, daha küçük veri kümeleri için daha iyidir ve verileri ızgara benzeri bir arayüzde satır ve sütunlar halinde düzenler. Harici veri kaynaklarına bağlanabilmesine rağmen, verileri doğrudan düzenlemek güçlü yanı değildir.

Excel'in yetersiz kaldığı nokta budur. Access, daha kapsamlı ve birbiriyle bağlantılı veri kümelerini zahmetsizce işler.

2. Veri analizi

Access ve Excel, veri analizi için güçlü araçlardır. Ancak bu, bu iki platformun aynı analitik yeteneklere sahip olduğu anlamına gelmez.

Microsoft Access, gelişmiş veri analizi için mükemmeldir. Bir veya daha fazla tablodan belirli verileri hızlı bir şekilde almak için SQL kullanır.

Access, sorgularda değerleri hesaplamak için ifadeler kullanmanıza olanak tanıyarak analitik yeteneklerini geliştirir. Verileri farklı şekillerde görüntülemenizi ve karmaşık sorgular gerçekleştirmenizi sağlayarak belirli veri alt kümelerini daha kolay çıkarmanızı sağlar.

Microsoft Excel, verileri analiz etmek için çeşitli araçlara sahiptir. Kullanıcıların hesaplamalar yapmasına ve eğilimleri analiz etmesine yardımcı olan yerleşik fonksiyonlar ve formüller sunar.

Excel, özel formüller oluşturmak ve veri kalıplarını anlamak için fonksiyonları kullanmak için mükemmeldir. Verileri görsel olarak temsil edebilir ve daha iyi analiz için PivotTable raporları veya grafikler oluşturabilirsiniz, ancak döngüsel referanslar ve geçici fonksiyonlarla övünen Access'ten daha az gelişmiştir.

3. İşbirliği

İşbirliği, Access ve Excel'i birlikte kullanan takımlar için çok önemli bir özelliktir.

Microsoft Access, özellikle birden fazla kullanıcıyla işbirliği için çok uygundur. Windows SharePoint Services veya ağ dosya paylaşımı kullanarak işbirliği yapabilirsiniz. Veritabanı paylaşılan bir ağ klasöründe bulunuyorsa, Access eşzamanlı düzenleme için idealdir.

Ancak, genellikle yerel veya ağ sürücülerinde depolanır, bu da işbirliğini zorlaştırır. Access veritabanlarında çoklu kullanıcı erişimi için uygun bir kurulum gerekir.

Microsoft Excel, birlikte çalışmak ve veri paylaşımı için harika bir araçtır. Excel dosyalarını bulut hizmetleri veya işbirliği platformları kullanarak paylaşabilirsiniz. Bu, birçok kişinin dosyayı aynı anda düzenlemesine olanak tanıyarak işbirliğini ve veri analizini kolaylaştırır.

4. Veri güvenliği

Hassas veriler genellikle kötü niyetli kişilerin hedefidir. Access veya Excel kullanıyor olun, bu araçlar verilerinizi ihlallere ve yetkisiz kullanıma karşı korumalıdır.

Microsoft Access, kullanıcı dostu bir güvenlik modeline sahiptir. Kullanıcılar, verilerini görüntüleyen veya düzenleyen kişileri kontrol edebilir ve belirli alanlar için sınırlar belirleyerek geçersiz veri girişini önleyebilir. Bu, sürekli uzman yardımı gerektirmeden kullanıcı izinleri üzerinde kontrol sağladığı için Access'e yeni başlayanlar için yararlıdır.

Güçlü olmasına rağmen, Excel'in güvenlik sınırlamaları vardır. Zayıf şifreleme ve sağlam kontrolün olmaması nedeniyle kilitli dosyalara yetkisiz erişim nispeten kolaydır.

Hem Excel hem de Access, verilerinizi güvende tutmak için parola ve şifreleme gibi özellikler sunar. Ancak Excel, Otomatik Kurtarma özelliğini kullanarak işlerinizi belirli aralıklarla kaydederken, Access işlerinizi sürekli olarak kaydeder.

Microsoft Access ve Microsoft Excel: Kazanan kim?

Her ikisinin de avantajları ve sınırlamaları olduğundan, iki Microsoft aracı arasında seçim yapmak zordur.

Microsoft Access, karmaşık veri analizleri yapabilir ve gelişmiş veri kümelerini depolayabilir, bu da onu operasyonel veri kümelerini işleyen işletme sahipleri için mükemmel bir seçim haline getirir. Ancak, en özelleştirilebilir araç değildir, bu da kullanıcıların alternatifler aramasına neden olur.

Öte yandan, Microsoft Excel, daha basit veri kümelerini işlemekte ustalıkla kullanılan düz bir veri modeline sahiptir. Excel, sayısız formülü ve fonksiyonu sayesinde finans ve istatistik analistleri için en çok tercih edilen araçtır.

Access metin, sayı, görüntü vb. farklı veri türlerini depolayabilirken, Excel esas olarak sayı ve metin depolar. Excel'in düz dosya modeli esneklik ve özelleştirme olanağı sağlar, ancak veri yinelenmesi ve hata riskini de artırır.

İki araçtan hangisini seçeceğiniz, veri ihtiyaçlarınıza, tercihlerinize ve becerilerinize bağlıdır.

Reddit'te Microsoft Access ve Excel karşılaştırması

Kullanıcıların en çok hangi aracı tercih ettiğini daha iyi anlamak için Reddit'i araştırmaya karar verdik.

Reddit kullanıcıları, araçların özelliklerini büyük ölçüde anladı ve görevlerine göre birini seçti. Bir kullanıcı, her bir aracın güçlü yönlerini açıkladı ve mümkünse her ikisini de kullanmayı önerdi.

“Access'i tanımak faydalıdır. Bunlar iki farklı araçtır. Access, verilerin işlenmesi için kullanılan bir veritabanıdır. Excel ise sayısal analiz için kullanılan bir hesap tablosudur. Her ikisi de birçok şey yapabilir, ancak her birinin kendi uzmanlık alanları vardır. Bu nedenle, elinizdeki göreve bağlıdır [sic]……İki uygulama birlikte çalışabilir ve verileri paylaşabilir. Bu nedenle, bazen her ikisinin öğelerini bile kullanabilirsiniz. Dolayısıyla, karar verici faktör, ne yapmak istediğinizdir. Her ikisini de kullanmayı biliyorsanız, gereksinimlerinize en uygun olanı seçmek için daha iyi bir konumdasınız demektir. ”

Bu arada, başka bir kullanıcı en iyi sonuçları elde etmek için hem Access hem de Excel'i kullanmayı tercih etti.

“[Access] Excel ile birlikte kullanmaya kesinlikle değer.

Sık sık büyük verileri sorgu ile sıralamak için kullanıyorum, ardından tablo verilerini Excel'e kopyalayıp yapıştırmak çok güzel oluyor. ”

ClickUp ile tanışın — Access ve Excel tartışmasına son noktayı koyan çözüm

Microsoft Access veya Microsoft Excel'i seçerseniz, muhtemelen bir yerlerde taviz vermeniz gerekecektir.

Peki, her iki platformun en iyi özelliklerini tek bir kapsamlı yazılımda birleştiren bir çözüm olsaydı ne olurdu?

Excel ve Access'in en iyi alternatifi olan, yüksek puan alan bir verimlilik ve proje yönetimi platformu olan ClickUp ile tanışın.

Hem küçük hem de büyük şirketler için uygun olan ClickUp, bir veritabanı yönetim sistemi ve bir elektronik tablo programı olarak işlev görür.

Bu çözümleri, karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmek için ClickUp'ın Özel Alanları, özelleştirilebilir şablonlar ve yoğun işlerinizi halledebilen yapay zeka gibi güçlü görev yönetimi özellikleriyle birleştirir.

ClickUp, iş akışlarını kolaylaştırır, proje belgelemeyi kolaylaştırır, son teslim tarihlerine uyulmasına yardımcı olur ve 1000'den fazla uygulama ile entegre olur, bu da onu farklı boyutlardaki bireyler veya şirketler için çok yönlü bir seçim haline getirir. Dönüm noktalarındaki ilerlemeyi izliyor, işlevler arası projelerde işbirliği yapıyor veya verilerinizi görselleştiriyor olun, ClickUp size her konuda yardımcı olabilir.

1. Tablo görünümüyle tüm görevlerinizi düzenleyin

ClickUp'ı deneyin Tablo görünümü ClickUp'ın Tablo Görünümü ile görevlerinizi bir elektronik tabloda yönetin ve izleyin

ClickUp'ın Tablo görünümü sayesinde görevleri yönetmek artık Excel elektronik tablosunda çalışmak kadar basit. Bu özelliği kullanarak görevlerinizi atanan kişiler, durum ve son teslim tarihleri gibi ayrıntılar dahil olmak üzere bir tablo halinde düzenleyin.

Tablo görünümü, her projenin ilerlemesine hızlıca göz atmanızı sağlar. Ancak hepsi bu kadar değil. Bu görünümle yapabileceğiniz birkaç şey daha var:

Kolay veri aktarımı: Tablonuzu Excel gibi diğer Tablonuzu Excel gibi diğer elektronik tablo yazılımlarına kolayca kopyalayıp yapıştırın

Kişiselleştirilmiş görünürlük: Tablonuzda gezinirken görünür kalmasını istediğiniz sütunu sabitleyin ve önemli bilgilere hızlı erişim sağlayın

Ayarlanabilir sütunlar: Metnin kesilmesini önlemek için sütunlarınızı otomatik olarak yeniden boyutlandırın ve tüm görev ayrıntılarını net bir şekilde görün

Kolay paylaşım: Kişisel bir bağlantı kullanarak tablolarınızı başkalarıyla kolayca paylaşın, işbirliğini teşvik edin ve herkesin bilgilere kolayca erişmesini sağlayın

2. İşlerinizi görselleştirmek için bir gösterge paneli oluşturun

İşinizi istediğiniz şekilde görselleştirin. ClickUp Dashboards ile kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli oluşturun

Çalıştığınız tüm verileri tek bir ekranda görebilseydiniz daha kolay olmaz mıydı?

ClickUp Gösterge Panelleri ile bunu yapabilirsiniz. Gösterge panelleri, tüm ilgili verileri tek bir yerde barındırarak ayrı elektronik tablolarda veya veritabanlarında silolaşmış bilgilerin sınırlamalarını ortadan kaldırır. Otomatik güncellemeler sayesinde herkes senkronizasyonda kalırken, paylaşımlı erişim sürüm karmaşasını ortadan kaldırır.

Net ve görsel olarak hoş operasyonel gösterge panelleri oluşturun. 50'den fazla bileşen arasından seçim yaparak grafikleri özelleştirin, proje ilerlemesini izleyin, iş yüklerini yönetin ve daha fazlasını yapın. Ayrıca, harici uygulamaları bağlayarak daha da güçlü hale getirebilirsiniz.

ClickUp'ta gösterge paneli oluşturmak, Gösterge Paneli kartları sayesinde çok kolaydır. Bu kartlar yapı taşları gibi işlev görür. Bunları tek tek ekleyerek benzersiz bir resim oluşturur ve ihtiyacınız olan bilgileri görselleştirirsiniz.

3. Tüm verilerinizi tek bir çatı altında toplayın

ClickUp'ı Microsoft 365 ve Tableau ile entegre ederek veri yönetimini basitleştirin

ClickUp'ın entegrasyon özelliği 1000'den fazla uygulamayı destekler ve işinizi sorunsuz bir şekilde yürütmek için ihtiyacınız olan tüm önemli platformlara bağlanmanızı sağlar.

Artık Microsoft 365'e kolayca bağlanabilir ve verilerinizi ClickUp'a aktarabilirsiniz. Peki ya ClickUp'taki verileri kullanmak ve Tableau gibi bir yazılımda analiz etmek isterseniz?

Merak etmeyin. ClickUp, Tableau ile de entegre olabilir!

Tableau Web Connector'ı kullanın ve ClickUp hesabınızı Tableau ile entegre edin. Tamamlandığında, ClickUp çalışma alanınızdaki verileri kullanarak verilerinizin bir anlık görüntüsünü oluşturun.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp ile Verilerinizi Bir Profesyonel Gibi Yönetin

Doğru veritabanı yönetim sistemi olmadan birden fazla tablo ve veritabanı arasında geçiş yapmak bir kabusa dönüşebilir. Ve size sunulan her şeyi yönetebilecek bir platform varsa, o da ClickUp'tır.

Projelerden görevlere ve veritabanlarına kadar, ClickUp her iş hareketinizi izler, düzenler ve kontrol altında tutar.

Veri yönetimi için tablo görünümü, hesaplamalar için özel alanlar, ayrıntılı raporlar için gösterge panelleri ve hatta tekrarlanan görevleri kolaylaştırmak için otomasyon sunar! Sıfırdan bir veritabanı oluşturmak istemiyorsanız, birçok elektronik tablo şablonundan birini de seçebilirsiniz.

ClickUp, veri analizini daha sorunsuz ve basit hale getiren ideal proje yönetimi veritabanınız olabilir.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!