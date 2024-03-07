yazılım Takımları için 10 Mühendislik OKR'si

Bireyler ve kuruluşlar, ulaşmak istediklerini net bir şekilde tanımlamak ve sistematik bir şekilde bu hedeflere doğru ilerlemek konusunda zorluklar yaşar.

1970'lerde Intel bu zorlukla karşılaştığında, şirketin eski CEO'su Andrew Grove, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR) çerçevesini tasarladı. O zamandan beri Google, Microsoft, Uber ve diğer birçok çok uluslu kuruluş, çabalarını yönlendirmek için OKR'leri benimsedi.

Bu blog yazısında, mühendislik takımlarınız için OKR'leri nasıl benimseyebileceğinize odaklanıyoruz. Hadi başlayalım.

Mühendislik OKR'leri nedir?

Mühendislik OKR'leri, kuruluşunuz, yazılım geliştirme takımlarınız veya bireysel çalışanlarınız için belirleyebileceğiniz hedefler ve anahtar sonuçlardır.

Hedef: Niteliksel ve ilham verici, önemli, ilgili ve açıkça tanımlanmış bir hedef.

Anahtar sonuçlar: Hedefe ulaşılmasını izleyen ölçülebilir sonuçlar. Genellikle, her hedef için 3-5 anahtar sonuç vardır.

Uygulamada, bir ürün takımı için durum şöyle olacaktır.

Hedef : Sistem güvenilirliğini artırın

Anahtar sonuç 1 : Sistem kesinti süresini %5'ten %1'e düşürün

Anahtar sonuç 2 : Birim test kapsamını %70'ten %90'a artırın

Anahtar sonuç 3: Otomatik performans izleme araçlarını uygulayın

Bu tanımda "hedef" kelimesinin nerede olduğunu merak ediyorsanız, hedefler ve amaçlar arasındaki farkı açıklayan bir makaleyi okuyun.

Mühendislik takımında OKR'lerin önemi

Bir kuruluşun gelir ve kârını doğrudan etkileyen satış gibi faaliyetlerin aksine, mühendislik daha uzak bir alandır. Bu da mühendislik takımının ne yapması ve neyi başarması gerektiğini bilmelerini biraz zorlaştırır.

Ancak, mühendisleri yönetme bölümünün ilk dersi OKR'ler olacaktır. Hedefler ve anahtar sonuçlar çerçevesi, mühendislik çabaları için net bir yol haritası sunarak önemli konulara odaklanmalarına yardımcı olur. İşte nasıl.

Odak: OKR'ler, en önemli olanı açıkça tanımlayarak işlere öncelik verir ve takımların kaynaklarını ve çabalarını yüksek öncelikli iş hedeflerine ulaşmaya odaklamasını sağlar.

Hizalama: OKR'ler en üst kademeden başlar. Organizasyonel hedefler takımlar ve ardından bireyler için ayrıştırılır. Bu, herkesin çabalarının organizasyonun hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

Niteliksel ve niceliksel yönleri birbirine bağlama: Mühendislik OKR'leri, niteliksel hedefleri ölçülebilir anahtar sonuçlara ayırmaya odaklanır ve kuruluşun amacının tüm yelpazesini kapsar.

Nesnellik: OKR'lerin ölçülebilir yapısı, takımların ilerlemeyi objektif olarak izlemesini sağlar. Takım üyeleri, anahtar sonuçlarda ortak bir zemin bulabilir ve hedefleri gerçekleştirmek için birbirlerine destek olabilir.

Amaç: OKR'ler, takım üyelerine bir görev ve amaç verir. Bu, dünyayı kurtarmak kadar büyük bir şey olmak zorunda değildir. Takım üyelerine işleriyle duygusal bir bağlantı sağlayan "yazılım mükemmelliği sunmak" veya "kullanıcı odaklı ürünler yaratmak" kadar basit olabilir. Özellikle bir şirketin değerlerine yakından bakan Y kuşağı ve Z kuşağı için OKR'ler, sözleri eyleme dökmenin harika bir yoludur.

Mühendislik OKR'lerini Uygulamadaki Zorluklar

OKR'lerin birçok avantajı olmasına rağmen, uygulaması kolay değildir. OKR'leri bir kuruluş genelinde uygulamak, aşağıda ele alacağımız bazı zorlukları beraberinde getirir.

Çok fazla hedef

Her şeyin fazlası zararlıdır. Tek bir OKR döngüsü içinde çok fazla hedefe ulaşmak, odak ve kaynakları dağıtarak tükenmişliğe ve verimlilikte düşüşe yol açabilir.

Aynı çeyrek içinde tüm kod tabanını yeniden düzenlemek, mikro hizmet mimarisini uygulamak ve %100 test kapsamı elde etmek gibi iddialı hedefler belirleyebilirsiniz.

Bu aşırı taahhüt gerçekçi değildir ve takımı çok fazla yorar, hedeflerin tatmin edici bir şekilde gerçekleştirilememesi riskini doğurur.

Bireysel hedeflerle uyumsuzluk

Mühendislik takımları, farklı becerilere, kariyer hedeflerine ve kişisel motivasyonlara sahip bireylerden oluşur. Genellikle, OKR'lerini daha geniş şirket hedefleriyle uyumlu hale getirmekte zorlanırlar.

OKR'ler, hedef belirleme sürecine takım dahil edilmeden yukarıdan aşağıya doğru dayatıldığında, takımın ilgisinin azalmasına ve OKR'lerin gerçekleştirilmesine kişisel yatırımın azalmasına neden olabilir.

Gerçekçi olmayan OKR'ler

Yazılım mühendisliğinde her karar bir ödünleşmedir. Örneğin, kısa teslim tarihleri belirlediyseniz, ek takım üyelerine ihtiyaç duyabilir veya otomasyon araçlarına yatırım yapmanız gerekebilir.

Bu ödün vermeyi (araçlar olmadan mevcut takımdan kısa süreler talep etmek) istemiyorsanız, muhtemelen onları yoracak ve onların öfkesini kazanacaksınız.

Bu nedenle, aşırı agresif bir hedef veya anahtar sonuç belirlemek, başarısızlıkla sonuçlanmakla kalmayacak, aynı zamanda hedefe ulaşmanın sevincini de engelleyecektir.

Belirsiz OKR'ler

Anahtar sonuçların kritik kısmı, spesifik ve ölçülebilir olmalarıdır. Bir OKR belirsiz olduğunda, yoruma açık hale gelir ve daha fazla kafa karışıklığına neden olur.

Örneğin, hedef "müşteri deneyimini iyileştirmek" ise, anahtar sonuç "NPS puanını artırmak" olur, ancak bu eksik ve ölçülemeyen bir sonuçtur. Bu, belirsiz bir OKR'dir.

Sonuçlar yerine çıktıları ölçme eğilimi

Anahtar sonuçlar, tamamlanması gereken görevler {çıktı} değil, elde edilmesi gereken sonuçlardır. Dolayısıyla, mühendislik OKR'leriniz, ölçülmesi kolay olsa bile kod satırları veya hata sayısı olamaz.

Bu farkı aktif olarak dikkate almadan şirketler yanlış OKR'ler belirler ve bu da sonunda organizasyonel hedeflerini desteklemez.

İlerlemeyi izlememe

OKR'ler genellikle bir yıl için ayarlanır. Bu nedenle, kuruluşların karşılaştığı en büyük risk, ayarlayıp unutma sorunudur!

Sonuç olarak, takımlar anahtar sonuçlarını izlemez, ayarlamalar/iyileştirmeler yapmaz ve sonunda geri kalır.

Örneğin, hedef izleme uygulamasında OKR'lerin net bir görünümü olmadan, takım üyeleri kritik stratejik görevler yerine acil veya öncelikli görevlere öncelik verebilir ve tüm çabaları boşa gidebilir.

Katı kurallar

İşler gelişir. Bir çeyrekte öncelik olan bir konu, bir sonraki çeyrekte daha az önemli hale gelebilir veya hatta önemsiz hale gelebilir.

Günümüzün projeleri dinamiktir ve yeni içgörüler, müşteri geri bildirimleri veya teknik zorluklar düzenli olarak ortaya çıkar. OKR'leri ayarlamayan mühendislik takımları, şirketin başarısına artık anlamlı bir katkı sağlamayan hedeflere doğru çalışmakla riske girer.

Gelişen iş ortamını dikkate almadan ilk belirlenen OKR'lere katı bir şekilde bağlı kalan bir takım, artık yararlı olmayan, modası geçmiş işler ortaya çıkarabilir.

Neyse ki, OKR'lerin ortaya çıkmasından bu yana birçok kuruluş bu zorluklarla karşılaşmış ve çözümler üretmiştir. Şimdi, bu zorlukları nasıl aşabileceğinizi ve OKR'leri kuruluşunuzda başarıyla uygulayabileceğinizi göreceğiz.

Mühendislik Takımlarında OKR'yi Uygulama

Tüm mühendislik takımları için OKR'yi başarıyla uygulamak için iki şeye ihtiyacınız var: Stratejik süreçler ve sağlam mühendislik proje yönetimi yazılımı. ClickUp tam da bunun için tasarlanmıştır. Günümüzde mevcut en iyi OKR yazılımlarından biridir ve kapsamlı proje yönetimi sağlar.

Mühendislik takımlarınız için OKR'leri başarıyla uygulayabilirsiniz.

Kurumsal OKR'leri anlayın

OKR'lerin amacı, tüm organizasyonu ortak hedeflere yönlendirmektir. Bunun için mühendislik takımlarının, işlerinin şirket vizyonu bağlamında nasıl bir yere sahip olduğunu anlamaları gerekir.

Ardından, organizasyonel OKR'leri mühendislik takımına uyarlayın. Örneğin, şirketin amacı mükemmel bir müşteri deneyimi sunmaksa, mühendislik takımı bunu dijital ürünlerde mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmak için uyarlayabilir.

Takımı dahil edin

Yöneticiler tarafından belirlenen ve takımlara aktarılan bir dizi hedef ve amaç, takımlar için ilham verici olmayacaktır. Bu nedenle, OKR'lerin ayarlarına takımları da dahil edin.

Takımın içgörülerini alın: Onlara mevcut başarı ölçütlerini sorun. Ölçülebilir bileşenleri belirlemek için geçmiş performanslarını birlikte inceleyin. ClickUp Gösterge Paneli, görmek istediğiniz tüm anahtar metrikleri size sunar.

OKR'leri zamanında alakalı hale getirin: İş döngüsünü haritalayın ve OKR'yi döngünün en alakalı kısmına sabitleyin. Örneğin, markanız sadece Kasım-Aralık aylarında en yüksek satış rakamlarına ulaşıyorsa, platform güvenilirliği metrikleri bu dönemde en alakalı metriklerdir.

Engelleri erken tespit edin: Düzenli olarak karşılaştıkları zorlukları anlayın ve bunları aşmanın yollarını bulun. ClickUp'ta raporlama için harcadığınız zamanı, en uzun süren görevleri belirlemek ve nedenlerini takımla tartışmak için kullanabilirsiniz.

Gerçekçi olun: Teknik uygulanabilirlik, kaynak kullanılabilirliği ve olası zorluklar hakkında takımınızın görüşlerini alın. Anahtar sonuçların %100'ünü elde etmek isteyebilirsiniz, ancak bu gerçekçi değildir. Uzmanlar, anahtar sonuçların %70'inin elde edilmesinin yeterli olabileceğini öne sürüyor.

En önemlisi, OKR geliştirme sürecine takımı dahil ettiğinizde, takım üyeleri OKR'lere karşı sahiplik ve bağlılık hissi duymaya daha yatkın olurlar.

Dengeyi bulun

Gerçekçi olmak için, hedefleriniz ve anahtar sonuçlarınız iddialı ve hırslı olmalı, ancak takımın yetenekleri ve kaynaklarıyla uyumlu olmalıdır. Bu, takımların imkansız görevler nedeniyle moralinin bozulmasını veya çok kolay hedeflerle yetinmesini önlemek için gereklidir.

ClickUp hedefleri, hedefler belirlemenizi ve bunları anahtar sonuçlara ayırmanızı sağlar. Bunlar daha küçük, yönetilebilir görevlere bağlanabilir.

İlerlemenizi izlemek için ClickUp hedefleri

Örneğin, hedefiniz dağıtım verimliliğini artırmaksa, bunu ClickUp'ta bir hedef olarak belirleyebilirsiniz. Ardından, dağıtım boru hattının %90'ını otomatikleştirme, sıfır kesinti süresi ile dağıtım ve günlük dağıtım sıklığı gibi anahtar sonuçlarınızı hedefler olarak belirleyebilirsiniz. ClickUp hedefleri sayısal, parasal veya doğru/yanlış olabilir.

İlerlemeyi izleyin

Kuruluşlar genellikle yıllık OKR döngüleri kullanır. Sizin durumunuz da böyleyse, başlangıçta hedefler belirleyip yıl sonunda performansınızı değerlendirmek amacınıza ters düşer.

Bu nedenle, ilerlemeyi düzenli olarak izleyin; her sprint iyi bir sıklık olabilir. Aylık da kabul edilebilir. Ardından, dikkat edilmesi gereken alanları belirleyin, hesap verebilirlik kültürü geliştirin ve sürekli iyileştirin. Hedef izleme uygulamaları tam da bunun için tasarlanmıştır.

Gerçek zamanlı ilerlemeyi ölçmek için ClickUp'ın hedef izleme görünümü

Tekrar edin ve iyileştirin

Çeyrek boyunca, hedeflerinizin çok kolay veya çok iddialı olduğunu fark ederseniz, doğru dengeyi yansıtacak şekilde hedeflerinizi ayarlayabilirsiniz.

Her OKR döngüsü hakkında tüm paydaşlardan aktif olarak geri bildirim toplayın ve süreci, hedefleri ve anahtar sonuçları iyileştirin. Sürekli iyileştirme uygulamalarını hedef belirlemeye de taşıyın.

Bu temeli attıktan sonra, takımlarınız için benimseyebileceğiniz yazılım mühendisleri için bazı hedefler görelim.

yazılım Takımları için 10 Mühendislik OKR'si

Mühendislik ekipleri, kod yazmaktan uygulama performansını yönetmeye kadar çok çeşitli görevler üzerinde çalışır. Bunların her biri için hedefler ve anahtar sonuçlar belirleyebilirsiniz. İşte on mühendislik OKR örneği.

1. Yeni sürümlerle müşteri memnuniyetini artırın

Bu, mühendisliğe uyarlanabilen harika bir organizasyonel hedeftir. Şirketin geri kalanı anahtar sonuç alanlarında çalışırken, siz bu hedefe ulaşmak için yeni ürün sürümlerine odaklanabilirsiniz.

Mühendislik takımının anahtar sonuçları şunlar olabilir:

Her yeni özellik sürümünde 80 Net Promoter Score {NPS} elde edin

Özellik talebi yanıt süresini 24 saatten daha kısa bir süreye indirin (reddedilse bile)

Beş önemli müşteri özelliği talebini oluşturun

2. Uygulama performansını optimize edin

Çevik takımlar sürekli iyileştirme arayışındadır. Uygulama performansı, klasik bir sürekli iyileştirme metriğidir. Aşağıdakiler gibi anahtar sonuçları kullanın:

Ortalama sayfa yükleme süresini %30 azaltın

Uygulama çalışma süresini %99,9'a çıkarın

Veri taşıma süresini %25 azaltın

3. Yazılım kalitesini artırın

Teknik borçları önlemek ve daha iyi müşteri deneyimi sunmak, yazılım kalitesine bağlıdır. En iyi uygulamaları hayata geçirmek ve tutarlılığı sağlamak için en basit yol, kontrol listeleri kullanmaktır. ClickUp görevleri, her göreve/alt göreve kontrol listeleri eklemenizi sağlayarak işinizi kolaylaştırır.

Tüm yapılacak görevlerinizi yönetmek için ClickUp'ın kontrol listesi görünümü

Kabul kriterlerinizi belirleyin ve aşağıdakiler gibi anahtar metriklere ulaşmak için çalışın:

Tüm otomatik testlerde %95 başarı oranı elde edin

Önümüzdeki çeyrekte kritik hataları %40 oranında azaltın

%100 uyumlulukla bir eş kod inceleme süreci uygulayın

4. Dağıtım verimliliğini artırın

Dağıtım verimliliği, çevik süreçler için kritik öneme sahip bir metriktir. Geçen yılki dağıtım verimliliğinize bakın ve anahtar sonuçlarınızı belirleyin. Bunlar şunlar olabilir:

Dağıtım boru hattının %90'ını otomatikleştirin

Sıfır kesinti süresi ile dağıtımlar gerçekleştirin

Dağıtım sıklığını günlük sürümler halinde azaltın

5. Uygulama güvenliğini artırın

Her yıl, bu doğal olarak mühendislik takımlarının bir hedefi olur. Aşağıdakiler gibi anahtar sonuçlarla performansınızı artırın:

Tüm kritik güvenlik açıklarını tespitinden sonraki 48 saat içinde giderin

Tüm iç sistemler için iki faktörlü kimlik doğrulama uygulayın

Tüm mühendisler için üç ayda bir güvenlik eğitimi oturumları düzenleyin

6. Geliştirme iş akışlarını kolaylaştırın

Buradan, takım verimliliği ve üretkenlik metriklerine geçiyoruz. Sorunsuz geliştirme iş akışları, bilgi akışı ve takım verimliliği için temel öneme sahiptir.

ClickUp Zihin Haritaları ile iş akışlarını görselleştirin

Mühendislik ekipleri, performanslarını optimize edebilmek için iş akışlarını görselleştirmek üzere ClickUp Zihin Haritaları kullanır. Geliştirme iş akışlarını kolaylaştırmaya yönelik anahtar sonuçlara örnekler:

Ortalama çekme talebi birleştirme süresini 2 günden 4 saate indirin

Projelerin %100'ü için otomatikleştirilmiş derleme ve test ardışık düzenleri uygulayın

Fikir oluşturmadan uygulamaya kadar döngü süresinde %30 azalma sağlayın

7. Takım verimliliğini artırın

Farklı takımlar verimliliği farklı şekilde tanımlar. Tanımlarınızı dikkatlice seçin ve hedeflerinizi buna göre belirleyin. Örneğin aşağıdaki gibi OKR'ler oluşturun:

Kod commitinden üretime geçiş süresini %50 azaltın

Sprint tamamlanma oranını %90'a çıkarın

Planlanmamış iş saatlerinin sayısını haftada 4'e düşürün ( ClickUp zaman takibi ve etiketleme, bunu ayrıntılı bir şekilde izlemenize yardımcı olabilir)

8. Kaynak tahsisini optimize edin

Bu hedef, mühendislerden çok proje yöneticileri için geçerlidir. Ancak, iyi kaynak tahsisi, maliyet ve performansı yönetmek için temel öneme sahiptir.

ClickUp'ın iş yükü görünümü, insan kaynaklarınızın en uygun şekilde tahsis edilmesini sağlar. Verimlilik ve etkinlik konularını ele aldığımıza göre, insan kaynakları dışındaki kaynakları tartışalım.

Kullanımı optimize ederek performansı etkilemeden bulut altyapı maliyetlerini %20 azaltın

Kullanılmayan lisans ve abonelikleri %80 oranında azaltarak israfı azaltın

Minimum yinelemeyle dinamik ölçeklendirme uygulayın

9. Mühendislik takımını ölçeklendirin

Büyüyen bir kuruluşta, yazılım geliştirme takımını etkili bir şekilde ölçeklendirmek, sadece yetenek kazanımı için değil, mühendislik liderleri için de büyük bir hedeftir. Startup'lar için iyi bir OKR yazılımı, aşağıdakiler gibi anahtar sonuç alanlarını belirlemenizi sağlar:

Özel becerilere sahip beş yeni yazılım mühendisi işe alın ve ekibe dahil edin

Mühendislik ekibi için %95'lik bir çalışan bağlılığı oranı elde edin

Kıdemli mühendislerin %100 katılımıyla bir mentorluk programı uygulayın

10. Departmanlar arası işbirliğini güçlendirin

İşbirliği olmadan bir scrum takımı ne işe yarar? Mühendislik ekibi içinde ve iş paydaşlarıyla işbirliğini, aşağıdaki gibi anahtar sonuçlarla güçlendirin:

İletişim eksikliklerinden kaynaklanan hataları %70 oranında ortadan kaldırın

Üç departman arası bilgi paylaşım oturumu düzenleyin

OKR'lerin diğer birkaç örneğini inceleyin.

Mühendislik Takımları için OKR Şablonları

Umarız yukarıdaki örnekler size ilham vermiştir. Aşağıdaki şablonlar, bunları hayata geçirmek için gerekli araçları size sağlayacaktır.

ClickUp'ın şirket OKR şablonu

Organizasyonel hedefleri belirlemek ve yönetmek için ClickUp'ın şirket OKR şablonuyla başlayın. Hedeflerinizi düzenlemek ve takımın kolayca erişebilmesini sağlamak için sekiz görünüm, 30 özel durum ve bir OKR gönderi panosu içerir.

CilckUp'ın şirket OKR'si ve net hedefler ve durum bilgileri içeren hedef görünümü

OKR klasör şablonu

ClickUp OKR klasör şablonu çıtayı yükseltiyor. Bireylerin ve takımların hedeflerini belirlemelerine ve ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir planlama aracıdır. Hedefleri etkili bir şekilde bölümlere ayırmak ve ilerlemeyi izlemek için planlama ritmi, OKR listeleri, beş özel görünüm ve yedi özel durum içerir.

ClickUp'ın OKR Klasör Şablonu

Belirli bir şey mi arıyorsunuz? Excel, Google E-Tablolar ve ClickUp'ta yedi ücretsiz OKR şablonu burada. Diğer süreç optimizasyonları için daha fazla mühendislik şablonu da bulabilirsiniz.

ClickUp ile Mühendislik OKR'lerinizi Ayarlayın ve Yönetin

Misyon, hedefler, amaçlar, hedefler, metrikler vb. arasında kafanız karıştıysa, OKR çerçevesi kullanışlı bir araçtır. İş başarısı için çalışmak üzere ihtiyacınız olan yapıyı ve koruyucu önlemleri sağlar.

Kapsamlı bir proje yönetimi aracı olan ClickUp, OKR'lerin önemini ürünün her aşamasına dahil eder. Proje yöneticilerinin hedefleri tek bir yerden belirlemelerine, izlemelerine, gözden geçirmelerine, revize etmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, ClickUp'ın şablonları OKR'leri benimseme sürecinizi hızlandırır.

ClickUp ile mühendislik sonuçlarınızı iyileştirin. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!

Sık sorulan sorular

1. Mühendislik OKR'si nasıl yazılır?

OKR iki bölümden oluşur: Hedef ve anahtar sonuçlar. Hedef niteliksel bir ifadedir ve anahtar sonuçlar ölçülebilir sonuçlardır. Mühendislik takımları için OKR'leri nasıl yazacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Şirket hedefleriyle uyumlu, mühendislik takımı için net, ilham verici ve zorlu bir hedef belirleyerek başlayın. Örneğin, sistem güvenilirliğini artırmak.

Bu hedefe ulaşmaya yardımcı olacak anahtar sonuçları belirleyin. Ölçülebilir, belirgin, zaman sınırlı ve ulaşılabilir olmalıdır. Örneğin

İkinci çeyrekte sistem kesinti süresini %50 azaltın

Üçüncü çeyreğin sonunda sistem güvenilirliği konusunda %90 müşteri memnuniyeti puanı elde edin

Dördüncü çeyreğe kadar kod tabanının %80'i için otomatik testler uygulayın

2. Teknik OKR nedir?

Teknik OKR, teknik takımın hedefleri ve anahtar sonuçlarıdır. Teknik OKR, kuruluşun genel başarısına katkıda bulunan yüksek etkili teknik iyileştirmeler, yenilikler veya verimliliklere çabaları odaklamayı amaçlar.