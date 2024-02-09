Bir CEO'nun bir günü nasıl geçiyor?

Bir CEO'nun hayatında bir gün nasıl geçer? Bu sorunun cevabı, kuruluşun boyutu ve sektör gibi farklı faktörlere bağlıdır.

Bu farklılıklara rağmen, tüm CEO'ların bazı ortak noktaları vardır. İcra kurulu başkanı olarak, bir kuruluşun en üst düzey pozisyonundadırlar. Ayrıca, büyüme ve genişlemeyi sağlamak, genel operasyonları yönetmek ve kâr amacı güden şirketlerde kârlılığı artırmak gibi birkaç ortak sorumlulukları da vardır.

Günlük düzeyde bu, işin büyük ölçüde stratejik olduğu anlamına gelir. CEO'lar, operasyonları denetlemek için paydaşlar, yönetim ve diğer C-suite üyeleriyle toplantılarda zaman geçirirler. Ayrıca, büyümeyi sürdürmek için kuruluşun izleyeceği vizyon ve stratejileri oluştururlar.

Seyahat de genellikle işin bir parçasıdır. CEO'lar konferanslara katılmak, yeni müşterilerle tanışmak ve daha fazlasını beklemelidir.

Bu, bir CEO'nun tipik bir gününde olanların basitleştirilmiş bir sürümüdür. Bu rolün ve daha büyük liderlik takımıyla nasıl çalıştıklarının daha derin bir keşfine dalalım.

CEO'nun Rolünü Anlamak

Peki, ortalama bir CEO'nun tipik bir gününde neler bekleyebilir? Karşılaşacağınız en yaygın görev ve zorlukların bazılarını, başarılı CEO'ların zamanlarını ve tüm şirketi nasıl yönettiklerine dair genel bir bakışla birlikte inceleyelim. ✨

Bir CEO'nun görevleri ve beklentileri

Her kuruluş veya sektör arasında bazı farklılıklar olsa da, çoğu CEO'nun yerine getirmesi gereken bazı görevler ve beklentiler vardır. Gelin birlikte inceleyelim.

Organizasyonun stratejik yönünü denetlemek ve birleştirmek

Alt düzey yöneticiler genellikle operasyonel faaliyetlerin ayrıntılarıyla ilgilenirken, en başarılı CEO'lar, herkesi stratejik yönde aynı çizgide tutmak için organizasyonun tamamına ilişkin yukarıdan aşağıya görünümünü kullanır. ➡️

Uzun vadeli planlar oluşturma ve uygulama

CEO'nun işi genellikle girişimcilik unsurunu içerir. Organizasyon için bir vizyon oluşturmak ve yeni iş fırsatları aramak için C-suite'in diğer üyeleriyle birlikte çalışabilmeleri gerekir.

Organizasyonun finansal performansını izleme

ClickUp ile başlayın Proje bütçelerini takip etmek için görevlere parasal değerler eklemek çok kolaydır

Her departman ve projenin kendi bütçesi ve yönetim takımı olsa da, CEO kuruluşun genel finansal performansından sorumludur. Bu, işlerin sorunsuz yürümesi için şirketin finansal durumunu izlemek ve takip etmek anlamına gelir.

Halkla ilişkiler ve medya yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

En başarılı CEO'lar genellikle şirketin yüzü ve şirketin stratejisi olarak kabul edilir. Bu nedenle, medya üyeleriyle konuşmaları, röportajlara katılmaları, halka hitap etmeleri, konferanslarda konuşmaları ve diğer halkla ilişkiler etkinliklerine katılmaları gerekebilir.

Organizasyonel kültürün oluşturulması ve sürdürülmesi

CEO'nun işi sadece yönetimi değil, liderliği de kapsar. Liderlik tarzları, şirket kültürünü ve çalışanların çalışma ortamını doğrudan etkiler. Lider olarak olumlu bir örnek oluşturmak, organizasyonel kültürü, takım dinamiklerini ve genel verimliliği artırmanıza yardımcı olacaktır.

Yönetim kuruluna karşı hesap verebilirliği sürdürmek

Hem CEO hem de yönetim kurulu, organizasyonun performansını denetler. Ancak, yönetim kuruluna rapor vermek ve organizasyonun yönü hakkında geri bildirim almak CEO'nun sorumluluğundadır.

CEO'ların karşılaştığı zorluklar

Bir CEO'nun hayatındaki tipik bir gün sadece sorumluluklarla değil, aynı zamanda zorluklarla da doludur. Başarılı CEO'lar, bu zorlukların bazılarını aşmak için stratejileri hızla öğrenir ve uygular.

Peki, sizi neler bekliyor? İşte en önemli zorluklardan bazıları. 👀

Kişisel yaşam ve refah ile iş arasında denge kurmak

CEO rolü çok yoğun olabilir. İş hayatınız ile kişisel hayatınız arasında net sınırlar belirlemek, işin ailenize, arkadaşlarınıza ve sağlığınıza ayırdığınız zamanı yememesi için çok önemlidir.

Sınırlı kurumsal kaynaklar

Görevleri daha iyi dağıtmak veya yeniden atamak ve kapasitesinin altında veya üzerinde çalışanları hızlıca anlamak için takımların iş yüklerini bir bakışta görün

Ne yeni kurulan şirketler ne de Fortune 500 şirketleri sınırsız kaynağa sahiptir. Organizasyonunuz için vizyonunuz ne kadar büyük olursa olsun, mevcut varlıklarınız ve insan gücünüzle bunu nasıl başarabileceğinizi bulmanız gerekir.

Kötü iletişim

ClickUp Sohbet ile takım iletişiminizi tek bir alanda bir araya getirin ve güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve zahmetsizce işbirliği yapın

Bazı kuruluşlarda iletişim hatları belirsizdir. Takımlar ve yönetim arasında şeffaflık ve açık iletişim kültürünü oluşturmak CEO'nun sorumluluğundadır.

Değişime direnç

Değişim, işin doğal bir parçasıdır, ancak iş güvenliği veya yeni görevler ya da çalışma koşulları hakkındaki belirsizlikler gibi faktörler, çalışanların değişimi kabul etmekte tereddüt etmelerine neden olabilir. CEO olarak, direncin temel nedenini belirlemeniz ve ardından korku ve belirsizlikleri gidermek için bu sorunu doğrudan ele almanız gerekir.

Zayıf işgücü performansı

Takım üyeleri veya departmanlar standartlara uygun performans göstermediğinde, sorunun kötü iş ahlakından kaynaklandığını varsaymak kolaydır. Ancak CEO'lar bu sorunu açık fikirli bir şekilde ele alabilmelidir. Takım üyeleri projelerine tam olarak bağlı değilse, bunun altında yatan nedenler çok büyük iş yükü veya kültürel sorunlar olabilir ve CEO'lar bu sorunları tespit edip düzeltebilmelidir.

Mikro yönetim yapma isteği

CEO'lar doğal olarak kuruluşlarına büyük önem verir ve bu da performansın nasıl gittiği veya projelerin nasıl ilerlediği konusunda endişeye yol açabilir. Bazı liderler, her şeyi yolunda tutmak için mikro yönetim yapma eğiliminde olurlar. Bunun arkasında iyi niyetler olsa da, mikro yönetim çalışanların motivasyonunu düşürür, ilgili herkes için yüksek stres seviyelerine ve verimlilikte düşüşe yol açar.

CEO'lar zamanlarını nasıl yönetir?

ClickUp'ta görevler ve projeler için harcanan zamanı doğru bir şekilde kaydedin

İşletme okullarında size öğretmeyecekleri şeylerden biri, yoğun bir programı nasıl etkili bir şekilde yönetebileceğinizdir. Ve CEO olarak, bu işi doğaçlama yapamazsınız. Her şeyi takip edebilmek için, birkaç kanıtlanmış zaman yönetimi stratejisine güvenmeniz gerekir:

Zaman takibi, verimlilik veya proje yönetimi yazılımlarını kullanarak takvimler ve ayrıntılı programlar oluşturun 📆

Programınızı zaman blokları halinde ayırarak projeler, toplantılar ve iletişim için odaklanabileceğiniz zaman dilimleri oluşturun

Görevleri yüksek etkili görevler ve düşük değerli görevler olarak ayırın, ardından düşük değerli görevleri başkalarına devredin

Aniden ortaya çıkan ancak gündeminizde olmayan yeni görevlere veya faaliyetlere hayır demeyi öğrenin

Bir CEO'nun Tipik Bir Günü

Peki, bir CEO'nun günü aslında nasıl geçiyor? Başarılı CEO'ların sabah rutinlerinden bazılarını ve çoğunun iş ve evdeki günlük rutinlerini nasıl yapılandırdıklarına dair içgörüler sunacağız. 👀

Başarılı CEO'ların sabah rutinleri: Örnek vaka çalışmaları

Başarılı iş liderleri tüm bunları nasıl yapmayı başarıyor? Çoğu CEO için gün, güne sağlam bir başlangıç yapmak için sağlık ve zindeliğe odaklanan bir sabah rutiniyle başlar. Birkaç örnek inceleyelim.

Anna Wintour, Vogue Genel Yayın Yönetmeni

Başarılı liderlerin ortak bir özelliği var mı? Çoğu sabah egzersiz yapmaya çalışıyor. Anna Wintour da farklı değil. Günü saat 5:45'te başlıyor. Kalktıktan sonra bir saat tenis oynuyor. Ardından stilisti saçlarına son rötuşları yapıyor ve işe gidiyor.

Alexi Nazem, Nomad Health CEO'su

Alexi Nazem için gün saat 7'de başlar. Onu internette haberleri okurken bulabilirsiniz; ardından e-postalarını hızlıca kontrol eder. Ardından duş alır, kahvaltı yapar ve ofisine 20 dakikalık bir yürüyüşle gider. Bu yürüyüş, ona fiziksel aktivite yapma ve günü düşünme ve planlama fırsatı verir.

Bill Gates, Microsoft'un eski CEO'su

Bill Gates, sabah rutinine fitness'ı da dahil eden bir başka CEO. Her gün bir saatlik kardiyo egzersizi yapıyor. Ardından, güncel olayları takip etmek için büyük gazetelerin son haberlerine göz atıyor ve sağlıkla ilgili konulara özellikle dikkat ediyor.

İş yapısını anlama: Planlama, toplantılar, karar verme

Herkesin en iyi şekilde çalışması biraz farklı olsa da, çoğu CEO günlük olarak benzer bir rutin izler. Karmaşık bir şey yok, işe gidip gelme, işteki sabah ve öğleden sonra için aşağıdaki basit özeti takip etmeniz yeterli. 🙌

İş yolculuğu

Sıradan liderler için (sadece CEO'lar değil, COO'lar, CFO'lar ve liderlik takımının diğer üyeleri de dahil) gün işe gidip gelmekle başlar. Başarılı liderler bu zamanı çoklu görevler için bir fırsat olarak görür.

Tabii bu, bir elinizle araba sürerken diğer elinizle yazmanız gerektiği anlamına gelmez! Sonuçta güvenlik her şeyden önce gelir.

Ancak bu, birçok liderin bu zamanı podcast'leri dinlemek veya ilgili sesli kitapları dinlemek için kullandığı anlamına gelir. Aksi takdirde yoğun bir programda, bu zaman kişisel gelişim için önemli bir zaman olabilir. CEO'lar ayrıca bu zamanı haberleri dinlemek veya ellerini kullanmadan telefon görüşmeleri yapmak için kullanır, böylece günlük iletişimlerine erken başlayabilirler.

Toplu taşıma araçlarını kullanabilen CEO'lar için seçenekler daha da artar. Birçoğu bu zamanı e-postaları okumak ve yanıtlamak veya yaklaşan projeler ve sunumlar için araştırma yapmak için kullanır.

Sabah

Çoğu insan için verimlilik sabahları en yüksek seviyededir. Sabahları en uyanık, dikkatli ve enerjik olduğunuz zamandır; öğleden sonra yorgunluk basmadan ve irade gücünüz azalmaya başlamadan önce. Sabahları dikkatinizi dağıtan unsurlar da daha azdır, çünkü e-postalar ve ilgilenilmesi gereken sorunlar genellikle gün ilerledikçe ortaya çıkar.

Bir görev içinde Görev Önceliklerini hızlıca ayarlayarak öncelikle dikkat edilmesi gerekenleri iletin

Bu nedenle birçok başarılı lider, sabahlarını toplantılar ve e-postaları yönetmek yerine beyin fırtınası, planlama, karar verme ve proje çalışmalarına ayırır. En zor işleri değil, en önemli işleri önce halledin, bunları verimli bir şekilde yapmak için hala enerjiniz ve odaklanma gücünüz varken. 🧠

Öğleden sonra

Toplantılar ve iletişim, bir CEO'nun günlük rutininde büyük bir yer tutar ve çoğu kişi için öğleden sonra bu işleri halletmek için en uygun zamandır. Teorik olarak, sabahı günün en önemli görevlerini tamamlamak için harcadınız, şimdi geri kalan işler için zaman ayırabilirsiniz.

Takvim Görünümü'nde görevleri kolayca sürükleyerek son teslim tarihlerini düzenleyin, yeni görevler oluşturun veya ClickUp'tan kaldırın

E-postaların, metinlerin ve sesli mesajların gün boyu göz ardı edilmemesi için, öğleden sonranızı üç bloğa ayırın: öğle yemeğinden hemen sonra iletişim için zaman, toplantılar için ayrılan zaman ve günün sonunda, iletişim ve ertesi günün faaliyetlerini planlamak için başka bir zaman bloğu.

Kişisel yaşam ve refah ile mesleki görevler arasında denge kurmak

İdeal iş-yaşam dengesi herkes için farklıdır. Bazıları her gün, tüm gün (ve gece) işe odaklandıklarında kendilerini en iyi hissederler. Ancak çoğu kişi, tükenmişlikten kaçınmak ve kişisel yaşamlarına ve refahlarına odaklanmak için işten en azından biraz uzaklaşmaya ihtiyaç duyar.

Peki, doğru dengeyi nasıl kurabilirsiniz? İşi saat 5'te, 8'de veya 10'da bırakmayı tercih edin, önemli olan katı sınırlar belirlemektir. İşle meşgul olmadığınız zamanlarda, beyninizin işle ilgili kısmını kapatın ve bunun yerine ailenize, arkadaşlarınıza veya kişisel ilgi alanlarınıza odaklanın. Her gün en azından biraz zamanı kendinize ayırarak rahatlayın ve stres atın.

Özellikle yoğun programları olan veya işlerinde geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalan CEO'lar için, gün içinde küçük molalar vermek kişisel zaman ayırmanın bir yoludur. Örneğin, öğle yemeği toplantısı planlamak yerine, bu zamanı yemeğinizi gizli bir şekilde yiyerek, sevdiğiniz kişiyle sohbet ederek veya günlüğünüze düşüncelerinizi yazarak geçirebilirsiniz. 🌻

Farklı İş Ortamlarındaki CEO'lar

Tüm CEO rolleri aynı değildir! Startup şirketlerinin CEO'su olan girişimciler, işleri halletmek için tam bir liderlik takımı ve yönetici asistanları olan kurumsal CEO'lardan farklı bir iş yüküne sahiptir. Her şey bağlama bağlıdır; bu nedenle startup, kurumsal ve kar amacı gütmeyen kuruluşların CEO'ları arasındaki farkları vurguluyoruz.

Start-up CEO'su: Zorluklar ve programlar

Büyük şirketlerin rekabet ettiği bir pazarda rekabet etmeye çalışan küçük bir startup şirketi düşünün, startup CEO'su olmanın ne demek olduğunu biraz anlayabilirsiniz. Bu CEO'lar çoğunlukla risk alıp belirsizliği göze alarak şirketlerini kurmuş eski girişimcilerdir. Minimum varlıkla çalışıyorlar, bu da şirketlerinin günlük işleyişinde çok daha pratik olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Bu rolde çalışan kişiler esnek ve uyumlu olmalı, riskleri en aza indirirken yenilik yapmayı bilmelidir. Startup dünyasında işler hızla değişebileceğinden, bu CEO'ların aynı zamanda çevik olmalı, yeni kurulan şirketlerini daha büyük bir şirkete dönüştürmek için gerektiğinde yön değiştirebilmelidir.

Kurumsal CEO: paydaşlarla müzakere etmek, uyumluluğu sağlamak

Kurumsal düzeyde, CEO'nun işi biraz daha az yoğun olabilir, ancak yine de zorludur. Birincil görevler, uygulamalı yönetimden paydaşlarla müzakere ve şirketin genel yönünü belirleme gibi büyük resme odaklanan görevlere geçer. CEO'nun, hem yasal uyumluluk hem de iç süreçler açısından kuruluşun doğru yolda olduğundan emin olmak için uyumluluğu denetlemesi de önemlidir.

Bu rol aynı zamanda kamuoyuna açık bir rol olabilir. Apple gibi büyük şirketlerin veya günümüzün en büyük sosyal medya platformlarının CEO'larını düşünün. Bu liderler zamanlarının çoğunu sunumlar yapmak, basınla konuşmak ve diğer kamuya açık etkinliklere katılmakla geçirirler.

Kâr amacı gütmeyen CEO: Misyon odaklı liderlik, gönüllü yönetimi

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlardaki CEO'lar, diğer CEO'larla bazı görevleri paylaşır. Örneğin, kâr amacı gütmeyen kuruluşun vizyonunu, yönünü ve büyümesini sürdürmek ve ilerletmekten sorumludurlar. Genellikle, bu CEO'lar halka açık etkinliklere katılır ve medyayla da konuşur.

Finans da bu işin önemli bir yönüdür. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların CEO'ları, sınırlı fonların akıllıca kullanıldığından emin olmak için kuruluşun mali durumunu denetlemelidir.

Ancak, bu CEO'lar kâr amacı güden işlerin liderlerinin yapmadığı bazı şeyler yaparlar. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun CEO'su için her şey misyonla ilgilidir ve bu birkaç anlama gelebilir. İlk olarak, kâr amacı gütmeyen kuruluşların CEO'ları, misyonun başarısını sağlamak için takımlarını ilham verebilmeli ve motive edebilmelidir.

İkincisi, seçtiğiniz amaç için destek toplamak üzere topluluk ve potansiyel bağışçılara ulaşmak bir zorunluluktur. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, misyonlarını desteklemek için ihtiyaç duydukları fon ve gönüllüleri büyük ölçüde bu şekilde elde ederler.

Son olarak, gönüllü yönetimi de bu rolün anahtar bir parçasıdır, özellikle gönüllüleri doğrudan denetleyebilecek personel istihdam etmek için yeterli fonun bulunmadığı küçük kar amacı gütmeyen kuruluşlarda.

Bir gecede başarılı bir CEO olmanıza yardımcı olacak hızlı çözümler olmayabilir, ancak becerilerinizi geliştirmek, liderlik tarzınızı iyileştirmek ve daha fazlasını yapmak için yararlanabileceğiniz pek çok araç ve kaynak bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları şunlardır:

Liderler için pratik ve uygulanabilir tavsiyeler içeren yönetim kitapları okuyun

Sektör liderleri tarafından sunulan podcast'leri, web seminerlerini ve diğer türdeki sunumları dinleyin

Kendi deneyimlerini kullanarak başarılı bir CEO olmak için gerekenleri size gösterebilecek mentorlarla çalışın

Meslektaşlarınızla ağ kurup, onların deneyimlerinden öğrenebileceğiniz ve eğitim faaliyetlerine katılabileceğiniz liderlik konferanslarına katılın

İş bilgisi elbette gereklidir, ancak gördüğünüz gibi, bir CEO olarak ihtiyacınız olan şeylerin çoğu kişisel gelişimle ilgilidir. Ancak, günlük işlerinizi kolaylaştıracak bir araç daha var ve bunu şimdi size açıklayacağız. ✨

CEO'lar için ClickUp

Her CEO'nun sahip olması gereken tek araç, görevleri organize etmelerine, planlamalarına, izlemelerine ve organizasyonlarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir platformdur. ClickUp, bu platformdur.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, bir organizasyonu verimli bir şekilde büyütmek ve yönetmek için ihtiyacınız olan tüm araçları içeren hepsi bir arada iş operasyonları yazılımıdır. ClickUp'ın proje yönetimi çözümleriyle başlar ve bu çözümler sadece proje yöneticileri için değil, organizasyonun günlük faaliyetleri hakkında doğrudan içgörü ve girdiye ihtiyaç duyan tüm CEO'lar için idealdir.

ClickUp ile, görevleri yönetmek ve projeler, girişimler ve daha fazlasındaki ilerlemeyi izlemek için çeşitli proje ve program yönetimi şablonlarını kullanabilirsiniz.

Tanımlanmış zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle hedeflerinize daha etkili bir şekilde ulaşmak için görevler ve projeler için otomatik ilerleme ile ölçülebilir hedefler belirleyin

CEO'nun rolünün bir parçası, genel verimlilikte iyileştirmeler yapmak veya paydaşların beklentilerini yönetmek gibi büyük resme ait görevleri belirlemek ve bunları takip etmektir. ClickUp, bu tür yönetim hedeflerinin ana hatlarını belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olabilir. ClickUp'ı insan kaynakları, satış, muhasebe, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi için de kullanabilirsiniz.

ClickUp 3.0'daki Gösterge Panelleri ile takımınız veya departmanınız genelindeki proje durumları ve kalan görevler hakkında bütünsel bir görünüm elde edin

Belirli metrikleri ve KPI'ları izlemeniz mi gerekiyor? ClickUp bunu kolaylaştırır. Yapmanız gereken tek şey, ihtiyacınız olan bilgileri içeren bir yönetici gösterge paneli oluşturmak. Her şey özelleştirilebilir, böylece önemli bilgileri izlemenize yardımcı olacak bir gösterge paneli oluşturmanın yanı sıra, planlama, işbirliği ve takımlarınızla iletişimi destekleyen bir gösterge paneli de oluşturabilirsiniz.

En iyisi ne mi? Bu platform, size inanılmaz bir esneklik sağlayan, son derece özelleştirilebilir bir platformdur. İster yukarıdan aşağıya ister aşağıdan yukarıya bir yönetim yaklaşımını tercih edin, gösterge panelleri oluşturabilir veya görev yönetimi görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede, hem kuruluşun genel görünümünü görebilir hem de takımınızın üzerinde çalıştığı tek tek projeleri ve görevleri kontrol edebilirsiniz.

ClickUp ile CEO'ların Günlük Hayatını Kolaylaştırın

Buna "hepsinin yerini alan tek uygulama" dememizin bir nedeni var. Bir CEO'nun hayatında bir gün, yapılması gereken küçük ve büyük görevlerle dolu, zorlu bir gündür. Ayrıca, seyahat, konferanslar ve diğer çeşitli şeyler için zaman ayırmanız gerekir; tüm bunların üstüne bir de kişisel hayatınız ve sağlığınız var.

Bu nedenle ClickUp, organizasyonunuzu etkili ve verimli bir şekilde yönetmek için gereken tüm araçları tek bir alanda sunar. Bugün kaydolun ve ClickUp'ın zaman kazanmanıza ve daha fazlasını yapmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.