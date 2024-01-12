2025'te Ürün Yöneticileri İçin En İyi 10 Ürün Yönetimi Kitabı

İnsanlara gerçekten yardımcı olan ve pratik olarak kendi kendini satan bir ürün yaratmak zor bir iştir.

Beceri düzeyiniz ne olursa olsun, her zaman gelişme için yer vardır. En deneyimli ürün yöneticileri için bile her gün yeni öğrenme fırsatları vardır.

İnternetteki tüm bilgilere rağmen, harika bir kitapta bulabileceğiniz bilgeliğin yerini hiçbir şey tutamaz. Daha önce bu süreci yaşamış olanların deneyimlerinden öğrenin.

Ürün yönetimi becerilerinizi bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olacak harika kitapların bir listesini derledik. Bu kitaplar, ürün yönetiminin gerçek ve zorlu dünyası için içgörüler, stratejiler ve önemli tavsiyeler sunar.

Hadi onlara bir göz atalım.

Ürün Yöneticileri İçin En İyi 10 Ürün Yönetimi Kitabı

Ürün Yönetimi Hakkında Kitaplar

1. Hooked: How to Build Habit-Forming Products (Bağımlılık Yaratmak: Alışkanlık Oluşturan Ürünler Nasıl Geliştirilir), Nir Eyal

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Nir Eyal

Yayın yılı: 2013

Tahmini okuma süresi: 7,1 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Sayfa sayısı: 256

Puanlar: 4,1/5 (Goodreads) 4,5/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

Nir Eyal'a göre, Google veya Facebook gibi başarılı bir iş yaratmak için pazarlama tek başına yeterli değildir. Bunun için, ürünlerinizin insanların günlük yaşamlarının bir parçası haline geldiğinden emin olmalısınız.

Amaç, onları o kadar bağımlı hale getirmek ki, belirli koşullar altında ilk istedikleri şey sizin ürününüz olsun.

Döngü halinde çalışan 4 adımlı bir kanca modeli vardır.

Tetikleyici Eylem Değişken ödül Yatırım

Nir, bir duygunun dış veya iç tetikleyicilerle nasıl bir eyleme dönüştüğünü dikkatlice açıklıyor. İşte bu noktada, insanların ürününüzü kullanmasını istersiniz. Hook Modeli, şirketlerin pahalı pazarlama kampanyaları yapmadan müşteri davranışını teşvik etmesine yardımcı olur.

Ardından, dopamin üretimini tetikleyerek kullanıcıların kullandıkları ürünü sevmelerini sağlamalıdır. Bu gerçekleştiğinde, kullanıcılar zamanlarını, paralarını, çabalarını veya sosyal sermayelerini işinize isteyerek yatırır ve işinizin değerini otomatik olarak artırırlar.

Nir, ürünleri yönetmek ve insanları ürününüze bağlamaya yardımcı olacak fikirler geliştirmek için Manipülasyon Matrisi ve Alışkanlık Test Süreci gibi çerçeveler kullanmıştır.

"Davranışları değiştirmek için ürünler, kullanıcının kontrolün kendisinde olduğunu hissetmesini sağlamalıdır. İnsanlar hizmeti kullanmak zorunda olduklarını hissetmemeli, kullanmak istemeli."

"Davranışları değiştirmek için ürünler, kullanıcının kontrolün kendisinde olduğunu hissetmesini sağlamalıdır. İnsanlar hizmeti kullanmak zorunda olduklarını hissetmemeli, kullanmak istemeli."

Anahtar noktalar

Ürününüz hazır olduğunda, Alışkanlık Testi'ni kullanarak sadık kullanıcıları ortaya çıkarın ve hangi ürün özelliklerinin alışkanlıklar oluşturabileceğini belirleyin

Kendi eylemlerinize yakından dikkat etmek, alışkanlık oluşturan ürünler geliştirmek ve gerçek değer yaratmak için yeni içgörüler ve fırsatlar ortaya çıkarabilir

İşinizin sürdürülebilir büyümesi için tetikleyicileri, eylemleri, ödülleri veya yatırımları değiştirerek müşterilerinizin istenmeyen alışkanlıklarını kırın

Okuyucuların yorumları

"Bu kitap, kariyer gelişimi için mükemmel bir okuma kaynağı. Teknoloji sektöründe Ürün Yöneticisinin rolü hakkında çok önemli bilgiler içeriyor. Yazar, kitapta ele alınan konularda açıkça uzman. En iyi teknoloji ürünleri ve şirketlerinden gerçek örneklerle kolay okunuyor. Ürün takımının bir parçası olmak isteyen herkese kesinlikle tavsiye ederim. "

2. İlham Verici: Müşterilerin Sevdiği Teknoloji Ürünleri Nasıl Oluşturulur, Marty Cagan

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Marty Cagan

Sayfa sayısı: 368

Yayın yılı: 2008

Tahmini okuma süresi: 10,2 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Puanlar : 4,24/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

4. 24/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 24/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

Marty Cagan, Silicon Valley Product Group ortağı ve eBay, AOL ve Netscape'in eski yöneticisidir. Inspired adlı kitabı, ürün liderlerine pratik tavsiyeler ve gerçek hayattan örnekler sunarak müşteri odaklı ürünler yaratma konusunda içgörüler sunar.

Marty, müşteri ihtiyaçlarını anlama, ürün vizyonu, etkili takım çalışması ve başarılı ürün yönetiminin ilkeleri gibi konuları ele almaktadır. Ayrıca, daha iyi ürün geliştirme için yinelemeli geliştirme ve değişime yanıt verme gibi çevik metodolojileri de tartışmaktadır.

Inspired'ın ilk baskısı on yıldan fazla bir süre önce yayınlandı.

Yazar, çoğu takımın ürün geliştirme konusunda iş yaptığı olağan yöntemlerdeki sorunları vurgulamaktadır.

O, gerçek ürünlerin sonuçlarla ilgili olduğunu söylüyor. Etkili ürün yönetimi takımlarının risklerle nasıl başa çıktığını, ürünü işbirliği içinde nasıl tanımladığını ve daha iyi sonuçlar elde etmek için temel sorunlara nasıl çözümler sunduğunu açıkladı.

"Dahası, sektörünüz sürekli hareket halindedir ve bizler, pazarın dün olduğu yerde değil, yarın olacağı yerde ihtiyaç duyacağı ürünleri yaratmalıyız."

"Dahası, sektörünüz sürekli değişiyor ve bizler, pazarın dün olduğu yerde değil, yarın olacağı yerde ihtiyaç duyacağı ürünleri yaratmalıyız."

İlham verici anahtar noktalar

Veriler bilgi sağlamalı, emir vermemelidir. Kararlarınızda verileri kılavuz olarak kullanın, ancak bunları sezgi ve niteliksel içgörülerle dengeleyin

Fikirlerinizi proje yönetimi dünyasındaki gerçek müşterilerle deneyerek işe yaradığından emin olun.

Ürün geliştirme süreci boyunca sürekli keşif, deneme ve öğrenme zihniyetini teşvik eden pratik bir kılavuzdur

Okuyucuların yorumları

"Her birini çok beğendim! İçerik, sunum ve ardındaki gerçekler. Ürünle uğraşan herkesin mutlaka alması gereken bir kitap!"

3. Yapım Tuzağından Kurtulmak: Etkili Ürün Yönetimi Nasıl Gerçek Değer Yaratır, Melissa Perri

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Melissa Perri

Sayfa sayısı : 197

Yayın yılı: 2018

Tahmini okuma süresi: 5,5 saat

Önerilen seviye: Başlangıç-orta

Puanlar: 4,31/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

4. 31/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 31/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

Melissa Perri, müşteri odaklı ürünler yaratmanın şirketlerin "inşa tuzağına" düşmesini nasıl önlediğini açıklıyor.

O, yapılacaklar listesini tamamlamak için daha fazla özelliğe veya daha iyi bir programa ihtiyacınız olmadığını söylüyor. Bunun yerine, şirket yapısı içinde nasıl iletişim kurulacağını ve işbirliği yapılacağını anlayarak sağlam bir temel oluşturmaya odaklanın.

Melissa'ya göre, ürün yöneticileri müşterilerin sorunlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlamaktan sorumludur. Ürün yöneticisinin rol ve sorumluluklarını vurgulamaktadır.

İyi bir ürün yöneticisinin nasıl olması gerektiğini şekillendirmek için Melissa, bunu kötü bir ürün yöneticisinin özellikleriyle karşılaştırıyor.

Build Trap'ten Kurtulmanın Anahtar Noktaları

Ürün takımları, "oluşturma tuzağı"na düşmemek için hız ile stratejik düşünce arasında denge kurmalıdır

Gerçekten değer katan ürünler yaratmaya öncelik verin

Ürününün alakalı kalmasını sağlamak için müşterilerle sürekli bir geri bildirim döngüsü oluşturun

Okuyucuların yorumları

"Amazon'da program yönetimi alanında çalışan ve görev süresi sona ermek üzere olan bir ürün yöneticisi olarak, bu kitap bana çıktı ve sonuç arasındaki zihniyetimi değiştirmemde yardımcı olan harika bir bakış açısı kazandırdı."

4. Ürün Odaklı Büyüme: Kendini Satan Bir Ürün Nasıl Oluşturulur, Wes Bush

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Wes Bush

Sayfa sayısı : 278

Yayın yılı: 2019

Tahmini okuma süresi: 7,8 saat

Önerilen seviye: Orta

Derecelendirme: 4,12/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)

4. 12/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 12/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

Wes Bush, şirketlerin geleneksel ürün geliştirme ve satış yaklaşımlarını yeniden şekillendiren ürün stratejileri oluşturmaya odaklanmaktadır.

Kitap, ürünün birincil satış itici gücü haline geldiği ürün odaklı büyümeyi ele alıyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ve kendi kendini pazarlayan ürünler geliştirmek için uygulanabilir bilgiler paylaşıyor.

Bu, ürünü pazarlamak için gereken paradan ve çabadan tasarruf sağlayan akıllı bir yaklaşımdır.

Wes ayrıca MOAT çerçevesini de ele alıyor:

Pazar stratejisi Okyanus koşulları Hedef kitle Değer elde etme süresi

Ücretsiz deneme veya freemium, ürününüzü pazarlamak için harika bir iş stratejisidir. İnsanlar ürünü ücretsiz olarak kullanabilir; beğenirlerse memnuniyetle satın alırlar.

"Ürün odaklı şirketler, geleneksel satış modelini tamamen değiştiriyor. Alıcıların uzun ve zorlu bir satış döngüsünden geçmesine yardımcı olmak yerine, alıcılara ürünlerinin "anahtarlarını" veriyorlar. Şirket ise alıcıların hayatlarını iyileştirmelerine yardımcı olmaya odaklanıyor. Ücretli plana geçmek artık çok kolay."

"Ürün odaklı şirketler, geleneksel satış modelini tamamen değiştiriyor. Alıcıların uzun ve zorlu bir satış döngüsünden geçmesine yardımcı olmak yerine, alıcılara ürünlerinin "anahtarlarını" veriyorlar. Şirket ise alıcıların hayatlarını iyileştirmelerine yardımcı olmaya odaklanıyor. Ücretli plana geçmek artık çok kolay."

Ürün Odaklı Büyüme anahtar noktalar

Müşterileri çekmek için freemium modellerini kullanın

Paylaşımı teşvik etmek ve iş başarısı için organik olarak yeni kullanıcılar kazanmak için ürününüzü tasarlayın

İnsanların ihtiyaçlarına ve deneyimlerine odaklanarak ürünler tasarlayın ve geliştirin

Okuyucuların yorumları

"B2C veya B2B olsun, bir SaaS şirketi yönetiyorsanız, bir adım geri atın ve bu kitabı okuyun. Taktikler, öğrendikten sonra çok açık görünüyor, ancak ilham verici ve eyleme geçmeye teşvik edici bir şekilde işlenmiş. Yorumları okumayı bırakın ve hemen satın alın."

5. Crossing the Chasm: Geoffrey A. Moore tarafından yazılan, teknoloji projelerini genel müşterilere pazarlama ve satma konusunda bir kitap

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar : Geoffrey A. Moore

Sayfa sayısı : 227

Yayın yılı: 2006

Tahmini okuma süresi: 8,1 saat

Önerilen seviye: Orta

Derecelendirme: 4,01/5 (Goodreads) 4,3/5 (Amazon)

4. 01/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

4. 01/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

2006 yılında yayınlanan Crossing the Chasm, akıllı pazarlama ve değişime uyum sağlama konusunda kapsamlı bir rehber içeren ilginç bir kitaptır.

Bu kitapta Moore, yeni teknoloji ürünlerinin geçiş noktası olan uçurumdan bahsediyor. Bu uçurum, erken benimseyenler (yeni teknolojileri denemeyi seven kişiler) ile daha büyük ve daha yaygın müşterilere geçişin zorluğunu temsil ediyor.

Yazara göre, yeni teknolojinin benimsenme süreci 5 aşamada gerçekleşir:

Teknoloji meraklıları: En son teknolojileri herkesten önce öğrenmek isteyenler Vizyonerler: Teknoloji şirketleri tarafından piyasaya sürülen yeni teknolojilerin sağlayacağı rekabet avantajını elde etmek isteyenler Pragmatistler: Büyük değişiklikler aramayanlar. Pragmatistler, teknoloji şirketleri için son derece sadık müşteriler oluştururlar, bu nedenle onların onayını kazanmak çok önemlidir Muhafazakarlar: Yüksek teknoloji şirketlerinin sunduğu ürünlere şüpheyle yaklaşan ve sorunsuz, basit, yüksek kaliteli ve düşük maliyetli ürünleri tercih edenler Şüpheciler: Yüksek teknolojiye dirençli küçük bir gruptan oluşurlar. Şüpheciler, ürününüzün beklentilerini nasıl karşılayamadığına dair değerli geri bildirimler sağlamak için kullanılabilir

"Uçurumu aşarken şirketlerin bir numaralı nesnesi, pragmatik müşterilerin rahat hissedeceği bir dağıtım kanalını ana pazara sağlamak. Bu nesne gelirlerden, kârdan, basından, hatta müşteri memnuniyetinden bile önce gelir. Diğer tüm faktörler daha sonra düzeltilebilir, ancak bu, kanal kurulduktan sonra mümkündür."

"Uçurumu aşarken şirketlerin bir numaralı hedefi, pragmatik müşterilerin rahat edeceği bir dağıtım kanalını ana akım pazara kazandırmaktır. Bu hedef, gelirlerden, kârdan, basından, hatta müşteri memnuniyetinden bile önce gelir. Diğer tüm faktörler daha sonra düzeltilebilir, ancak bu, kanalın kurulması şartıyla mümkündür."

Crossing the Chasm anahtar noktalar

Teknolojinizi pazar lideri olarak sunun, müşterileriniz için fark yaratmaya hazır olun

Ürününüz sadece bir yama işi değil, eksiksiz bir çözüm olmalıdır

Hedef müşterilerinizin özel endişelerini anlamak için net mesajlar geliştirin

Okuyucuların yorumları

"Bu kitap Seth Godin tarafından birkaç kez bahsedildi ve artık bu kitabın neden önemli olduğunu anlıyorum. Müşterileri kazanmak ve elde tutmak için büyük davranışsal çerçeve ve taktiksel hamleler içeren bu kitap, sizi harika bir pazarlamacı olmaya hazırlayacak."

Ürün Yöneticileri için İlham Verici Kitaplar

6. Etkili Ürün Yöneticisi, Ken Sandy

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar : Ken Sandy

Sayfa sayısı : 384

Yayın yılı: 2020

Tahmini okuma süresi: 10,7 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Puanlar: 4,17/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

4. 17/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 17/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

The Influential Product Manager (Etkili Ürün Yöneticisi), ürün yöneticilerinin şirketlerinde gerçek bir fark yaratmalarına yardımcı olacak pratik ipuçları ve stratejilerle dolu, kullanıcı dostu bir rehberdir.

Bu kitapta Ken, iş dünyasında en önemli faktörlerin odaklanma ve etki oluşturmak olduğunu savunuyor. Geri bildirimin değerini ve genel ürün kalitesini iyileştirmedeki rolünü vurguluyor.

Ken, ürün yöneticileri ve diğer departmanlar arasında güçlü ortaklıklar kurmanın önemini tartışıyor. Pratik deneyimlerini kullanarak ürün yöneticilerinin etkili organizasyon liderleri olmalarına ve hedef pazarları için başarılı ürünler yaratmalarına yardımcı oluyor.

"Ürün yöneticileri sorunların ("neden" ve "ne") sahibidir, mühendisler ise çözümlerin ("nasıl" ve "ne zaman") sahibidir, ancak en iyi fikirleri geliştirmek ve oluşturmak ancak işbirliği ile mümkündür."

"Ürün yöneticileri sorunların ("neden" ve "ne") sahibidir, mühendisler ise çözümlerin ("nasıl" ve "ne zaman") sahibidir, ancak en iyi fikirleri geliştirmek ve oluşturmak ancak işbirliği ile mümkündür."

Etkili Ürün Yöneticisinin anahtar çıkarımları

Ürün vizyonunuzu ve stratejinizi paydaşlara ve takım üyelerine iletin

Değer Müşteri geri bildirimlerini değerlendirerek ürününüzü sürekli iyileştirin

Kariyer gelişiminizi yapılandırmak için bir plan oluşturun

Okuyucuların yorumları

"Gerçek zamanlı olarak, kimse ürün yöneticilerine doğrudan rapor vermez. Yalnızca etkileyerek işbirliği yapabilir ve yüksek kaliteli bir ürün sunabiliriz. Bu kitap, ürün takımını yönetme ve teknoloji ürünlerini piyasaya sürme konusunda harika bilgiler verdi."

7. Decode and Conquer, Lewis C. Lin

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar : Lewis C. Lin

Sayfa sayısı : 216

Yayın yılı: 2022

Tahmini okuma süresi: 6 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Puanlar: 4,08/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)

4. 08/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 08/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

Decode and Conquer, ürün yöneticisi mülakatlarını geçmenin yollarını arıyorsanız tam size göre. Kitap, mülakat sırasında hatırlamanız gereken pratik yapmanız ve yapmamanız gerekenleri ele alıyor.

Yazar, teorik kavramları anlamanız ve rekabetçi ürün yönetimi dünyasında başarılı olmak için gereken güven ve becerileri kazanmanız için gerçek hayattan senaryolar kullanarak mülakat sürecini anlamanın ve bu sürece hakim olmanın önemini vurgulamaktadır.

Bu kitabı bir ürün yönetimi araç seti olarak düşünün. Yazar, özel çerçeveler kullanarak ürün yönetimi felsefelerine ve mülakat yaklaşımlarına sağlam bir giriş yaparak başlıyor. Ayrıca, mülakatçıların ne aradığını, neden aradıklarını ve bunu sunmak için kendinizi nasıl hazırlayacağınızı da açıklıyor.

Anahtar noktaları çözün ve fethedin

STAR (Durum, Görev, Eylem ve Sonuç) yöntemi, müşteri odaklı ürünler oluşturmak için mükemmel bir ürün-pazar uyumu sağlar

Ürün yöneticisi olmak isteyenler, teknik mülakatlarda başarılı olmak için algoritmalar ve veri yapıları gibi teknik becerilerini geliştirmelidir

İlgilendiğiniz sektördeki profesyonellerle konuşarak şirketler ve iş fırsatları hakkında bilgi edinin

Okuyucuların yorumları

"Bu kitabı, yeni mezunlar için rekabetçi Ürün Müdürü Yardımcısı rollerine hazırlanmak için satın aldım. Sonunda, Decode & Conquer olmasaydı kesinlikle alamayacağım bir teklif aldım."

8. Sonundan Başlayın: Değişim Yaratan Ürünler Nasıl Oluşturulur, Matt Wallaert

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar : Matt Wallaert

Sayfa sayısı : 256

Yayın yılı: 2019

Tahmini okuma süresi: 7,1 saat

Önerilen seviye: Orta

Puanlar: 3,86/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)

3. 86/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 86/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

Matt Wallaert, Start at the End adlı kitabında, ürün geliştirmenin sadece daha fazla para kazanmakla ilgili olmadığını, insanların davranışlarını değiştirmenin yollarını bulmakla ilgili olduğunu savunuyor. Kulağa biraz şiirsel gelebilir, ama doğru.

Wallaert'ın önerilerinden biri, kendinize şu gibi sorular sormaktır "Ne tür bir gerçeklik yaratmaya çalışıyoruz?"

Bunun cevabını beş farklı bileşene ayırıyor:

Davranış: Ürününüzle teşvik etmeye çalıştığınız davranışı belirleyin Nüfus: Davranışını değiştirmek istediğiniz nüfusu belirleyin Motivasyon: Teşvik etmeye çalıştığınız davranışların ardındaki motivasyonu bulun Sınırlamaları ve ön koşulları belirleme: Bu ürünü oluştururken karşınıza çıkabilecek olası engelleri göz önünde bulundurun Verileri tanımlama: İdeal davranışınızı teşvik etmenin artılarını ve eksilerini ölçmek için kullanacağınız verileri tanımlayın

Bu düşünceyi ürün stratejinize eklediğinizde, sonuç mutlaka etki yaratacaktır.

"Bunun nedeni, genel olarak, daha iyi müdahale tasarımı, sürecin başında mümkün olduğunca çok sayıda potansiyel içgörüye sahip olduğunuzda gerçekleşir. Bu, davranış değişikliği için büyük ve geniş bir fırsat hunisidir ve başarılı müdahaleler tasarlayabileceğimiz baskılara odaklandıkça yavaş yavaş daralır. Başlangıçta ne kadar çok içgörüye sahip olursak ve bunları ne kadar hızlı ve kapsamlı bir şekilde doğrulayabilirsek, o kadar çok müdahale tasarlayabiliriz. Daha fazla müdahale tasarlamak, daha fazla pilot uygulama yapmak anlamına gelir ve bunları kapsamlı ve hızlı bir şekilde doğruladığımızda, bizi her seferinde bir atıştırmalıkla daha da Utopian Universe'e yaklaştıran daha fazla Cheeto çeşidi elde ederiz. "

"Bunun nedeni, genel olarak, daha iyi müdahale tasarımı, sürecin başında mümkün olduğunca çok sayıda potansiyel içgörüye sahip olduğunuzda gerçekleşir. Bu, davranış değişikliği için büyük ve geniş bir fırsat hunisidir ve başarılı müdahaleler tasarlayabileceğimiz baskılara odaklandıkça yavaş yavaş daralır. Başlangıçta ne kadar çok içgörüye sahip olursak ve bunları ne kadar hızlı ve kapsamlı bir şekilde doğrulayabilirsek, o kadar çok müdahale tasarlayabiliriz. Daha fazla müdahale tasarlamak, daha fazla pilot uygulama yapmak anlamına gelir ve bunları kapsamlı ve hızlı bir şekilde doğruladığımızda, bizi her seferinde bir atıştırmalıkla daha da Utopian Universe'e yaklaştıran daha fazla Cheeto çeşidi elde ederiz. "

Sonundan başlayın anahtar noktalar

Ürün stratejisini ve ulaşmak istediklerinizi, oluşturmaya başlamadan önce net bir şekilde tanımlayın

Deneyimli ürün yöneticileri, uzun vadeli bir bakış açısıyla ürünler geliştirerek sürdürülebilir ve anlamlı bir değişim hedefler

Teşvik etmeye çalıştığınız davranışları etik açıdan kontrol edin

Okuyucuların yorumları

"Wallaert, karmaşık bir konuyu mizah ve tanınmış şirketlerden ilginç örneklerle süsleyerek kolay anlaşılır kavramlara ayırmada ustadır. Davranış bilimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için harika bir kitap. JE"

9. Ürün Yönetiminde Öncü Kadınlar, Mira Wooten

via 280Group

Kitap hakkında

Yazar : Mira Wooten

Sayfa sayısı : 56

Yayın yılı: 2021

Tahmini okuma süresi: 1,6 saat

Önerilen seviye: Tüm seviyeler

Derecelendirme: Yorum yok

Yorum yok

Yorum yok

Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, kadınlar ürün yönetiminde de kendilerini kanıtlamak zorunda kalmıştır.

Bu e-kitapta, 280 Group, bu öncülerin kariyerlerine nasıl başladıklarını ve bu süreçte öğrendikleri değerli dersleri anlamanıza yardımcı olmak için yedi mülakat sorusunun yanıtlarını öne çıkarıyor.

Bu 20 kadının her biri, ürün yöneticisi olmak isteyen genç kadınlara tavsiyelerde bulunuyor. Yazar, daha fazla kadının başarılı olabileceğine olan güveniyle bu kariyeri takip etmesini teşvik ediyor.

Kitap, hayranlık duyulacak ve ilham alınacak başarılı kadınların hikayelerini içeriyor. Dolayısıyla, teknolojiye ilgi duyan veya ürün yönetimine katılmayı düşünen bir kadınsanız, bu kitap tam size göre!

"Ürün yönetimine girmek istiyorsanız ve hiç müşteri ile yüz yüze bir rol üstlenmediyseniz, bunu bir basamak olarak görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Güçlü bir ürün yöneticisi olmak için güçlü bir müşteri empati geliştirmek çok önemlidir ve bunu yapmanın en iyi yolu her gün müşterilerle konuşmaktır. "

"Ürün yönetimine girmek istiyorsanız ve hiç müşteri ile yüz yüze bir rol üstlenmediyseniz, bunu bir adım olarak görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Güçlü bir ürün yöneticisi olmak için güçlü bir müşteri empati geliştirmek çok önemlidir ve bunu yapmanın en iyi yolu her gün müşterilerle konuşmaktır. "

Ürün Yönetiminde Öncü Kadınlar anahtar noktalar

Özür dilemeyi bırakın ve istediğinizi isteyin

Ürün yönetimi becerileri kazanmak ve iyi bir dinleyici olmak için bir mentor bulun

Yaratıcı olun ve risk almaktan korkmayın

Okuyucuların yorumları

Çevrimiçi yorum bulunmamaktadır

10. Dare to Lead, Dr. Brené Brown

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar : Dr. Brené Brown

Sayfa sayısı : 256

Yayın yılı: 2019

Tahmini okuma süresi: 7,1 saat

Önerilen seviye: Başlangıçtan orta seviyeye

Puanlar: 4,18/5 (Goodreads) 4,7/5 (Amazon)

4. 18/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 18/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

Dr. Brené Brown'un Dare to Lead (Liderlik Etmeye Cesaret Edin) adlı kitabı, patron ya da lider olarak bilinen stereotipik imajı sorguluyor. Brown, empatiyi bir işi yürütmek veya bir grup insanı yönetmek için gerekli en önemli liderlik özelliklerinden biri olarak görüyor. Şefkatli olmayı ve kırılganlığı kabul etmeyi öğrenmelisiniz.

Otorite sahibi olun, ancak kendinize insanca duygular hissetme izni verin. Bir patron olarak soğuk ve mesafeli olmak zorunda değilsiniz.

Duyguların sizi daha az verimli veya daha az üretken yapmadığını daima unutmayın. İş arkadaşlarınızla anlamlı bağlantılar kurmak için gardınızı indirmelisiniz.

"Önemli olan eleştirmen değildir; güçlü adamın nasıl tökezlediğini veya eylemlerin failinin bunları nasıl daha iyi yapabileceğini gösteren kişi değildir. Kredi, arenada bulunan, yüzü toz, ter ve kanla kaplı, cesurca mücadele eden, hata yapan, tekrar tekrar başarısız olan, en iyi durumda yüksek başarıların zaferini en iyi bilen, en kötü durumda ise, başarısız olsa bile en azından cesurca mücadele eden kişilere aittir. "

"Önemli olan eleştirmen değildir; güçlü adamın nasıl tökezlediğini veya eylemlerin failinin bunları nasıl daha iyi yapabileceğini gösteren kişi değildir. Kredi, arenada bulunan, yüzü toz, ter ve kanla kaplı, cesurca mücadele eden, hata yapan, tekrar tekrar başarısız olan, en iyi durumda yüksek başarıların zaferini en iyi şekilde bilen ve en kötü durumda, başarısız olsa bile en azından cesurca mücadele eden kişilere aittir. "

Dare to Lead anahtar noktalar

Başarısızlığı, öz değerinizi ölçmek için değil, öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat olarak görün

Anlayın ve başkalarıyla bağlantı kurun. Empati, güçlü bir liderlik aracıdır

Liderler, başkalarının güçlü yönlerini takdir ederek, yaratıcılığı teşvik ederek ve yenilikçiliği destekleyerek onlara güç verir

Okuyucuların yorumları

"Eğer "Zayıflık gösteremem, sevgi gösteremem veya her şeye cevap vermem gerekir" diyenlerden biriyseniz, bu kitap tam size göre. Daha iyi bir şirket kültürü oluşturmak istiyorsanız, bu kitap tam size göre."

ClickUp ile Ürün Yönetimi

ClickUp ürün yönetimi, ürün geliştirme projelerini verimli bir şekilde planlamak, yürütmek ve yönetmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. Gantt Grafikleri, Gösterge Panelleri, Zihin Haritaları ve Not Defterleri, size en uygun şekilde çalışmanızı sağlayacak özelliklerden bazılarıdır.

Ayrıca çeşitli görünümler ve organizasyonel özellikler de sunar. ClickUp'ı her aşamada nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Lansman Planlama: Görevleri alt görevlere bölerek ayrıntılı planlama yapın ve önemli olanlara öncelik verin. Lansman aşaması, görev sahibi veya bağımlılıklar gibi belirli lansman ayrıntılarını ekleyerek ürün yol haritaları oluşturun. ClickUp proje yönetimi araçları, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında size yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, ürününüzün başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi için bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Geliştirme: Geliştirme iş akışını yönetmek için Kanban panoları oluşturun. Harika süreçler oluşturmak ve ürününüz için güvenilir bir yol haritası oluşturmak için ClickUp ürün yönetimi şablonlarını keşfedin.

Özelleştirilebilir ClickUp Görünümleri ile proje metrikleri hakkında gerçek zamanlı raporlamadan yararlanın

Prototipleme: ClickUp ile ürün tasarım dosyalarını, prototipleri ve tel kafesleri doğrudan görevlere ekleyerek kolayca erişin. Tasarım görünümleri ve panolar, prototipleme ve ürün tasarım görevlerini yönetmenize yardımcı olur. Prototipleme, hataları erken yakalamaya yardımcı olduğu, paradan tasarruf sağladığı ve ilgili tüm kişilerin nihai ürünü anlamasını sağladığı için, bir şeyleri oluştururken atılması gereken akıllı bir adımdır.

ClickUp'ın Örnek Proje Planı Şablonu, projeleri tek bir yerden planlamanıza ve yürütmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ürün Pazarlama: ClickUp ile pazarlama hedefleri belirleyin ve anahtar sonuçları izleyin. Gösterge panelleri, pazarlama performansını ve anahtar metrikleri izlemeye yardımcı olur. Ürün yönetimi KPI'larını ve metriklerini kullanarak son teslim tarihlerini takip edin ve takım üyeleri ile paydaşlardan geri bildirim toplayın. Ürün pazarlama takımlarının rakiplerin hareketlerini izlemesini ve bunlara yanıt vermesini kolaylaştırın.

ClickUp'ın Satış KPI Şablonu, satış takımınızın performansını izlemenize ve ölçmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Beyaz Tahta 'yı kullanarak işbirliği yapmak, takımınızın düşüncelerini organize planlara dönüştürecektir. ClickUp AI ile tekrarlayan görevleri ve fonksiyonları otomatikleştirin. Bu, size çok fazla zaman ve enerji tasarrufu sağlayacaktır.

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi ve görsel bir merkezdir

Etkinliğinizi Yeni Boyutlara Taşıyın

Hepsi bu kadar! Ürün yöneticisi yolculuğunuzda size rehberlik edecek en iyi 10 ürün yönetimi kitabı. Dr. Seuss'un sözleriyle, "Ne kadar çok okursanız, o kadar çok şey öğrenirsiniz. Ne kadar çok öğrenirseniz, o kadar çok yere gidersiniz."

Bu bilgeliğe dolu kitaplardan öğrenecek çok şey var. Daha da önemlisi, bu bilgileri gerçek hayata uygulamaktır.

Önemli olan sadece ilkeleri anlamak değil, bunları güvenilir ürünlere başarıyla uygulamaktır. Bunun için yanınızda profesyonel birinin desteğine ihtiyacınız olabilir.

ClickUp'ı kullanarak şimdiye kadar öğrendiklerinizi uygulayın ve ürün yönetimi sürecinizin kontrolünü elinize alın!