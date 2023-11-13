2025'te Dinlemeniz Gereken 10 Proje Yönetimi Podcast'i

Hareket halindeyken biraz daha bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Podcast'ler, hobilerinizden haberlere ve popüler kültüre kadar, hareket halindeyken hemen hemen her şey hakkında bilgi edinmek için harika bir yoldur.

Ancak bu haftanın en son dedikodularından daha fazlasını istiyorsanız, bir proje yönetimi podcast'ine abone olarak becerilerinizi geliştirmeyi düşünün. ?️

İş liderleri ve takım üyeleri, 2024'ün en iyi 10 proje yönetimi podcast'inin yer aldığı bu özenle hazırlanmış listeden faydalanacaklar. PM sertifikasyon sürecinin en ince ayrıntılarından proje yönetimi ipuçlarına kadar, en iyi 10 listemizdeki podcast'ler her şeyi kapsıyor.

Proje yöneticilerinin bu podcast'lerden mümkün olduğunca fazla değer elde edebilmesi için bu ipuçlarını uygulamaya yönelik ipuçları da paylaşacağız.

en İyi 10 Proje Yönetimi Podcast'i

İster işe gidip gelirken, ister çamaşır katlarken, ister iş yerinde arka plan sesi olarak dinlemek isteyin, bu proje yönetimi podcast'lerini mutlaka dinlemelisiniz. Kulaklıklarınızı takın, düşünme şapkanızı giyin ve bu podcast'leri dinleyerek işinizde bir üst seviyeye çıkın.

1. Proje Yönetimi Enstitüsü Projectified Podcast

proje Yönetimi Enstitüsü aracılığıyla

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI), proje yönetimi alanında en saygın sertifika kuruluşlarından biridir. Bu kuruluş, alanındaki bilgilerinizi kanıtlamak için Proje Yönetimi Uzmanı (PMP)®, Sertifikalı Proje Yönetimi Uzmanı (CAPM)® ve Yapılı Çevre Projeleri Uzmanı (PMI-CP)™ sertifikaları sunmaktadır.

Bu sertifikalara hazırlanıyor ya da sadece hazır proje yönetimi stratejileri arıyorsanız, PMI'nın Projectified Podcast'ini dinleyin. Bu podcast, Fortune 500 şirketlerinden ve küçük girişimlerden liderlerle röportajlar yapıyor, böylece her konuda biraz bilgi edinebilirsiniz.

PMI ayrıca, proje yöneticileri için daha ayrıntılı ipuçları paylaşan Kendall Lott'un PM Point of View Podcast Serisi'ne de ev sahipliği yapmaktadır.

Bu arada, bu podcast'i dinleyerek Profesyonel Gelişim Birimleri (PDU) kazanacaksınız, yani herkes kazanacak.

Podcast'e genel bakış

Şu platformlarda mevcuttur: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher

Ortalama süre: 25 dakika

PDU'lar: Evet

2. Proje Yönetimi Happy Hour

proje Yönetimi Happy Hour aracılığıyla

Kate Anderson ve Kim Essendrup, Project Management Happy Hour podcast'ini sunuyor. Her bölümde, bir vaka çalışması yaklaşımı kullanarak, yaygın bir proje yönetimi zorluğuna odaklanıyorlar.

Son bölümlerde ele alınan konular:

Yeniden yapılandırma

Proje başarısızlıklarından dersler

Değişim yönetimi

Sahtekarlık sendromu

Süreç iyileştirme

Bu podcast'i dinleyerek PDU'lar da kazanabilirsiniz. Kate ve Kim'i beğendiyseniz, ikili PM bilgilerinizi geliştirmek için yüz yüze ağ oluşturma etkinlikleri ve kurslar da sunuyor.

Podcast'e genel bakış

Şu platformlarda mevcuttur: Web sitesi, Apple Podcasts

Ortalama süre: 45 dakika

PDU'lar: Evet

3. Bunu Yönet

via Manage This

Andy Crowe ve Bill Yates, her ayın ilk ve üçüncü Salı günü yeni bölümleri yayınlanan Manage This podcast'ini sunuyor. Etkileyici bir bölüm arşivi de var, bu yüzden bu podcast, maraton dinlemek için en iyi proje yönetimi podcast'i.

Çoğu bölüm, yaygın proje yönetimi zorluklarına odaklanmaktadır. Son bölümlerde ele alınan konular:

Sözleşmeler

Dokümantasyon

Liderlik stilleri

Gerçek hayattan vaka çalışmaları

Henüz cevaplanmamış bir sorunuz mu var? Andy ve Bill'e e-posta ile sorunuzu gönderin; gelecek bölümlerde cevaplayabilirler.

Podcast'e genel bakış

Şu platformlarda mevcuttur: Web sitesi, Podurama, Apple Podcasts

Ortalama süre: 40 dakika

PDU'lar: Evet

4. İnsanlar ve Projeler

via İnsanlar ve Projeler

KPI'lar ve teknoloji hakkında tüm gün konuşabiliriz, ancak işin özüne bakıldığında, proje yönetimi insanları yönetmekle ilgilidir. Andy Kaufman, hem kendinizi hem de takımınızdaki insanları yönetmenin inceliklerine odaklanan People and Projects podcast'ini sunuyor. ??‍??‍?

Burada iş liderleri için harika içgörüler var ve son bölümlerde şu konular ele alınıyor:

Düşük enerji yönetimi

Duygusal zeka

Liderlik

İşe alım

Zaman yönetimi

People and Projects'i dinleyerek PMI Talent Triangle® için İş Zekası, Güç Becerileri ve Çalışma Yöntemleri alanlarında PDU'lar da kazanabilirsiniz. Bu, bu listede mutlaka dinlemeniz gereken proje yönetimi podcast'lerinden biridir.

Podcast'e genel bakış

Şu platformlarda mevcuttur: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast

Ortalama süre: 30 dakika

PDU'lar: Evet

5. Proje Yönetimi Podcast'leri

Cornelius Fichtner, PMP, CSM, basitçe Project Management Podcast adını taşıyan bir podcast sunuyor. Bu programda başarılı proje yöneticileriyle röportajlar yapılıyor ve başarılarının sırları paylaşılıyor. Örneğin, ünlü "tembel" proje yöneticisi Peter Taylor, görevleri delege etmek için göz açıcı ipuçları paylaşıyor.

Podcast'in kullanışlı "Buradan Başlayın" kılavuzunu beğendik. Bu kılavuz, podcast'i yüklemenize ve hızlı bir şekilde başlayabilmenize yardımcı oluyor. Son bölümlerde şu konular ele alınıyor:

PM eğitimi

PMP sınavı ve proje yönetimi sertifikası

Proje yönetimi için yapay zeka

Veri okuryazarlığı

Bu listedeki diğer proje yönetimi podcast'lerinde olduğu gibi, The Project Management Podcast'in 15 bölümünü dinleyerek 60 PDU kazanabilirsiniz.

Podcast'e genel bakış

Şu platformlarda mevcuttur: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify

Ortalama süre: 40 dakika

PDU'lar: Evet

6. 5 Dakikalık Podcast

5 Minutes Podcast aracılığıyla

Podcast dinlemek için bir saatiniz yok mu? Sizi anlıyoruz, podcast sunucusu Ricardo Vargas da öyle. O, muhtemelen dünyanın en kısa proje yönetimi podcast'ini yarattı. 5 Minutes Podcast'te şu konularda hızlı ve pratik ipuçları paylaşıyor:

Proje yönetimi

İş çevikliği

Risk yönetimi

2007'den bu yana yayınlanan 645'in üzerinde podcast ile, kendinizi kaptıracak beş dakikalık bölümler bolca var. Ricardo, değişim yönetimi ve risk yönetimi gibi konularda genel ipuçlarının yanı sıra, başarılı ve başarısız projelerle ilgili kısa vaka çalışmaları paylaşıyor.

Bölümler kısadır, ancak yeterince dinlerseniz PDU'larınıza sayılır. Ricardo'nun PDU raporlama aracını kullanarak kolayca gönderi yapabileceğiniz bir raporu hızlıca oluşturun.

Podcast'e genel bakış

Şu platformlarda mevcuttur: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts

Ortalama süre: 5 dakika

PDU'lar: Evet

7. Proje Yönetimi Cenneti

proje Yönetimi Cenneti aracılığıyla

Proje yönetimi kulağa cennet gibi gelmeyebilir; tropikal bir plajda serin bir içecek yudumlamak gibi bir şey değildir. Ancak Project Management Paradise podcast'i, bir proje yöneticisinin işini mümkün olduğunca cennete yaklaştırmayı amaçlamaktadır. ?️

Bu proje yönetimi podcast'inde dünyanın dört bir yanından uzmanlar röportaj veriyor. Ayda sadece birkaç kez yayınlanıyor, ancak son bölümlerde şu konular ele alınıyor:

AI

Savunma, havacılık ve biyofarmasötik sektörlerine özgü trendler

Zihinsel dayanıklılık

Çeşitlilik

Dijital dönüşüm

Bu arada, anlatacak bir hikayen olan deneyimli bir proje yönetimi uzmanıysanız, programa misafir olarak katılmak için başvurabilirsiniz. Aşağıdaki alanlarda uzmanlar aranıyor:

Proje yönetimi

Değişim yönetimi

PM yazılımı

Zaman yönetimi

İnovasyon

Liderlik

Şirket kültürü

Programınıza eklemek birkaç ay sürebilir, ancak bu, proje yönetimi dünyasında adını duyurmak isteyen herkes için harika bir fırsat.

Podcast istatistikleri

Şu platformlarda mevcuttur: Spotify, iTunes, Stitcher

Ortalama süre: 30 dakika

PDUS: Evet

8. Dijital Proje Yöneticisi Podcast'i

The Digital Project Manager, proje yönetimi ile ilgili her şey için bir kaynak sitesidir. Özgeçmiş ipuçları, topluluk ve SSS'ye ihtiyaç duyan yeni başlayanlar için idealdir.

Podcast'leri de hiç fena değil. Digital Project Manager Podcast, PM teorisi ve pratiğini bir araya getirerek, iş gününüzü kolaylaştırmak ve kariyerinizi başarıya ulaştırmak için uygulanabilir ipuçları sunar.

En son proje yönetimi podcast bölümlerinden bazıları şunlar:

Akran mentorluğu

Çevik iş modelleri

Kariyer geliştirme

Proje yönetimi yazılımı seçimi

Bir adım daha ileri gitmek isteyen proje yönetimi profesyonelleri için Digital Project Manager, mini kurslar, sertifika programları, iş panosu ve üyelik seçenekleri de sunuyor.

Podcast'e genel bakış

Şu platformlarda mevcuttur: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher

Ortalama süre: 30 dakika

PDU'lar: Belirsiz

9. PMO Ekibi

via The PMO Squad

PMO Squad, aynı zamanda en iyi proje yönetimi podcast'lerinden birini yayınlayan bir proje yönetimi danışmanlık şirketidir. Project Management Office Hours podcast'i, aşağıdaki konulara odaklanan yeni bölümleri ayda iki kez yayınlamaktadır:

Nörobilim

Değişim yönetimi

Topluluk önünde konuşma

Liderlik

Ama bu, büyükannenizin dinlediği podcast değil. PMO Squad, ateş dansı ve stand-up komedi gibi PM ile ilgili konuları düzenli olarak tartışıyor.

En iyisi de, sadece dinleyerek PDU kazanabilirsiniz. 60 dakikalık içerik bir PDU'ya eşittir, bu nedenle Office Hours'un 100'den fazla bölümünü arka arkaya dinleyerek gerekli minimum puanı kısa sürede elde edebilirsiniz.

Podcast'e genel bakış

Şu platformlarda mevcuttur: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio

Ortalama süre: 1 saat

PDU'lar: Evet

10. Agile Uprising

agile Uprising aracılığıyla

Çevik proje yönetimi kendine özgü bir tada sahiptir. Çevik bir takımı yönetiyorsanız, Agile Uprising proje yönetimi podcast'ini mutlaka dinlemelisiniz.

Bu podcast, Agile, Lean, UX/Tasarım, liderlik ve yazılım geliştirme ile ilgili her şeyi derinlemesine ele alır. Çoğu bölümde uzman liderler, CEO'lar ve diğer proje profesyonelleriyle röportajlar yer alır. Podcast'in sunucuları dönüşümlü olarak değişir, böylece çok çeşitli profesyonellerin görüşlerini dinleme fırsatı bulursunuz.

Son bölümlerin özellikleri:

Verimlilik

Çevik ipuçları

Sektör trendleri

Organizasyonel değişim

Sunucular ve toplulukla sohbet etmekle faiziniz varsa, Agile Uprising'in ücretsiz bir Discord kanalı da var.

Podcast'e genel bakış

Şu platformlarda mevcuttur: iTunes, Stitcher

Ortalama süre: 50 dakika

PDU'lar: Belirsiz

Proje yönetimini iş akışınıza uygulamaya başlayın

Proje yönetimi sürekli değişiyor. En iyi proje yönetimi podcast'lerini dinlemek, becerilerinizi geliştirecek ve en son trendlerden haberdar olmanızı sağlayacaktır. Ancak öğrendiklerinizi uygulamayı unutmayın! Verimliliği, üretkenliği ve iş kalitesini artırmak için proje yönetimini iş akışınıza uygulayın.

Günlük iş akışınıza proje yönetimini eklemenin en iyi yolu, ClickUp gibi bir PM aracı kullanmaktır. Proje yönetimi ekipleri, işbirliği yapmak, metrikleri izlemek ve iş akışlarını hızlandırmak için ClickUp'ı kullanır. ClickUp ile, takımınızın çalışma tercihlerine göre %100 özelleştirilebilir bir platformda projeleri kendi tarzınızda yönetebilirsiniz. ?

Hedefleri İzleyin

Proje hedeflerinizi günlük işlerinizden neden ayırın? ClickUp, daha basit izleme için Hedeflerinizi ve görevlerinizi tek bir platformda bir araya getirir.

Her proje, takım üyesi, görev ve daha fazlası için özel bir Gösterge Paneli geliştirin. Sayısal metrikleri, Hedefleri, doğru/yanlış ve diğer Hedefleri izleyin. Hedeflerinizi gizli tutabilir veya takımınızla paylaşarak herkesin gerçek zamanlı ilerlemelerini tek bir yerden görebilmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp AI ile ışık hızında çalışın

Proje yönetimi, kedileri gütmek gibidir. Alabileceğiniz tüm yardıma ihtiyacınız var, bu yüzden ClickUp AI'yı kullanarak tekrarlayan, sıkıcı görevleri delege edin ve önemli işler için zamanınızı boşaltın.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI, proje yöneticisi olarak işinize özel olarak tasarlanmış benzersiz bir yapay zeka aracıdır. Bir proje zaman çizelgesi oluşturmasını, özetler hazırlamasını veya metin yazmasını isteyin. Toplantı notlarından eylem öğeleri oluşturur, metinleri özetler ve metinleri anında düzenler.

ClickUp AI, görevleriniz, projeleriniz ve hedeflerinizle otomatik olarak entegre olarak inanılmaz derecede kolay iş akışları sağladığı için bir insan asistanından daha iyidir.

10 özelleştirilebilir görünüm arasından seçim yapın

ClickUp'ı keşfederek projelerinizi AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonlarıyla yönetin

Bazı proje yönetimi yazılım çözümleri, görevleri kendi yöntemleriyle görüntülemenizi zorlar. Her PM'nin farklı olduğunu biliyoruz, bu yüzden ClickUp 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümle birlikte gelir.

Tek bir tıklama ile görevlerinizi şunlara göre görüntüleyin:

Gantt grafiği

Pano (Kanban)

Zaman çizelgesi

Iş yükü

Box

Etkinlik

Zihin haritaları

Harita

Aynı anda her yerde olamazsınız, ancak bu görselleştirme aracı tüm projeleri, görevleri, son teslim tarihlerini ve çalışanların iş yüklerini bir bakışta kolayca görmenizi sağlar. ?

Gerçek zamanlı işbirliği yapın

Asenkron iş her zaman pratik değildir. Saniyelerin önemli olduğu durumlarda, ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Bu sanal Beyaz Tahta, tüm büyük fikirlerinizi barındırır ve fikirlerinizi mükemmel hale gelene kadar üzerinde çalışabileceğiniz alan sağlar.

Her şeyi yürütme zamanı geldiğinde, işinizi yeniden kopyalamanıza gerek yok: ClickUp, Beyaz Tahtaları tek bir tıklama ile Projelere veya Görevlere dönüştürür.

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve verilerinizi tek bir konumda güvenle saklayın

ClickUp Belgeleri, bulutta gerçek zamanlı işbirliğini de destekler. Belgeler iş akışlarınıza bağlanır, böylece işlerinizi Görevlerinize bağlayabilirsiniz.

Belgeler'e bileşenler ekleyerek, belge düzenleyiciden çıkmadan iş akışlarını, durumları ve daha fazlasını güncelleyebilirsiniz.

ClickUp şablonlarıyla zaman kazanın

Belgeleri biçimlendirmek çok zaman alıyor. Tekrarlayan işleri bırakın ve projeniz için bir ClickUp Şablonu oluşturun. Proje yönetimi ofisleri (PMO'lar) dahil olmak üzere hemen hemen her şey için bir şablon vardır.

Eylem planları, gündemler, KPI izleme, başlangıç toplantıları ve çok daha fazlası için şablonları indirin.

Doğru Yazılımla Proje Ekibinize Destek Verin

Podcast'leri düzenli olarak dinlemek, proje yönetimi becerilerinizi geliştirecektir. Sabah işe giderken dinlemek için yeni programlar arıyorsanız, bu kılavuzdaki proje yönetimi podcast'leri tam size göre.

Öğrendiğiniz büyük fikirleri gerçekten uygulamaya koymanız gerektiğinde, ClickUp'ı tercih edin. Tüm işlerinizi (gerçekten tümünü) tek bir yerde birleştirerek projelere çok ihtiyaç duyulan bir akıl sağlığı dozu katıyoruz.

Farkı kendiniz görün: ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi ücretsiz oluşturun.