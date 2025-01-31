บล็อก ClickUp

8 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Tome AI สำหรับการนำเสนอของคุณ

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
31 มกราคม 2568

คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอครั้งสำคัญในชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า? หรือบางทีคุณอาจเหนื่อยกับการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบงานนำเสนอ และแค่ต้องการแพลตฟอร์มที่ดีกว่าเดิม

ทางออก:เครื่องมือนำเสนอปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ไม่ว่าจะมองอย่างไรเครื่องมือ AIก็ช่วยประหยัดเวลาได้มากในการสร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตา—และยิ่งไปกว่านั้น หลายเครื่องมือยังสามารถสร้างสไลด์ที่สวยงามระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีอีกด้วย ✨

Tome AI เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเทมเพลตการนำเสนอที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่ไม่เหมาะกับทุกคน ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tome AI พร้อมรายการทางเลือกที่เราชื่นชอบ

Tome AI คืออะไรและ AI สำหรับการนำเสนอทำงานอย่างไร?

Tome AI เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์นำเสนอ PowerPoint (PPT) ทั่วไป มันนำเสนอตัวเองเป็นทางเลือกแทน "สไลด์, เอกสาร, และหน้าแรก" คิดถึงมันเป็นแพลตฟอร์มมัลติมีเดียที่สามารถแชร์ได้ซึ่งใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและมืออาชีพ

ในขณะที่ Tome AI เป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยม แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวในตลาดอย่างแน่นอน มีแพลตฟอร์มมากมายที่ใช้ประโยชน์จาก AI ในการนำเสนอเพื่อ:

  • สร้างสไลด์อัตโนมัติ: เพียงแค่ให้คำแนะนำสั้นๆ แก่ AI แล้วมันจะแนะนำเค้าโครง การออกแบบ และองค์ประกอบภาพที่เหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายการนำเสนอของคุณ
  • การสร้างความคิดสร้างสรรค์: ใครมีเวลาทำกราฟิกตามสั่ง?เครื่องมือ AI ด้านภาพสร้างภาพคุณภาพสูงตามสั่งได้ในไม่กี่วินาที (ด้วยคำสั่ง AI ที่ถูกต้องแน่นอน)
  • เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา: หากคุณมีสไลด์เด็คอยู่แล้ว เครื่องมือ AI บางตัวจะวิเคราะห์และเสนอคำแนะนำเพื่อทำให้มันดียิ่งขึ้น (นั่นคือเวทมนตร์ของการเขียนโค้ดและโมเดลภาษา!)
  • ปรับให้เข้ากับผู้ฟังและน้ำเสียง: ไม่แน่ใจว่าการนำเสนอของคุณมีน้ำเสียงที่เหมาะสมหรือไม่? เครื่องมือ AI จะวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของการนำเสนอของคุณเพื่อแนะนำการปรับแต่งที่จะทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ฟังได้ดีขึ้น

หากคุณยังไม่มั่นใจใน Tome AI ไม่ต้องกังวล—ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Tome AI ให้เลือกอีกมากมาย ?️

วิธีเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดแทน Tome AI สำหรับการนำเสนอของคุณ

AI อยู่ทุกที่ คุณจะเลือกทางเลือกของ Tome AI ที่เหมาะสมเพื่อสร้างการนำเสนอระดับมืออาชีพได้อย่างไร? และตัวไหนคือผู้สร้างการนำเสนอ AI ที่ดีที่สุดในการสร้างสไลด์ที่น่าทึ่ง?

คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณรักมากที่สุดได้ตามใจชอบ แต่ให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือการนำเสนอที่ตรงกับข้อกำหนดเหล่านี้อย่างน้อย:

  • การจัดวาง ระบบอัตโนมัติ และการออกแบบ: การเลือกการจัดวางสำหรับการนำเสนอ การออกแบบสไลด์ และฟอนต์ที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tome จะช่วยระบบอัตโนมัติการจัดวางและการออกแบบสำหรับแต่ละสไลด์
  • การสร้างกราฟิก: เครื่องมือ AI เช่นMidjourneyสามารถสร้างภาพจากคำสั่งแชทที่เรียบง่ายได้ เครื่องมืออื่น ๆ ยังสามารถสร้างอินโฟกราฟิกและแอนิเมชันได้ด้วยเช่นกัน การสร้างสิ่งเหล่านี้มักใช้เวลาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากเครื่องมือ AI ของคุณสามารถจัดการกับภาพได้ดีขึ้น คุณก็จะประหยัดเวลาได้มากขึ้น ⏱️
  • การสร้างเนื้อหา: เราทราบดีว่าคุณเป็นนักเขียนที่ชาญฉลาดแต่การสร้างเนื้อหาต้องใช้เวลา—และนั่นคือสิ่งที่ขาดแคลน มองหาเครื่องมือนำเสนอ AI ที่ช่วยให้คุณร่าง เขียน และปรับแต่งเนื้อหาสำหรับการนำเสนอได้ภายในไม่กี่นาที
  • การผสานรวม: AI ไม่ควรทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นหรือ? มองหาโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่แล้ว เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และก้าวไปข้างหน้าในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ ✅

8 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tome AI

กำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกจาก Tome AI อยู่หรือเปล่า? นี่คือ 8 อันดับแรกที่เราคัดสรรมา—พร้อมอีกหนึ่งตัวเลือกพิเศษที่ไม่คาดคิด—สำหรับการสร้างงานนำเสนอที่โดดเด่นสะดุดตา ?

1. แอป Gamma

ทางเลือกของ Tome AI: ภาพหน้าจอของแท็บค้นหาของแอป Gamma
ผ่านแกมมา

Gamma ประกาศตัวเองว่าเป็น AI สำหรับการนำเสนอที่แตกต่างออกไป คุณไม่จำเป็นต้องทำการจัดรูปแบบหรือออกแบบใด ๆ เพียงแค่ให้คำสั่งกับ AI แล้ว Gamma จะจัดการทุกอย่างที่เหลือให้เอง

หากคุณต้องการแรงบันดาลใจเล็กน้อย ลองดูเทมเพลตสำเร็จรูปของ Gamma มีเพียง 20 แบบเท่านั้น แต่ควรเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพอในการกระตุ้นเครื่องมือ AI และสร้างงานนำเสนอที่ยอดเยี่ยม ⭐

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแกมมา:

  • Gamma นำเสนอแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครซึ่งขับเคลื่อนด้วยการแชทและใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้มือ
  • สร้างเอกสาร, พิตช์เด็ค, และแม้กระทั่งหน้า landing
  • ปรับรูปแบบโครงการทั้งหมดใหม่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ข้อจำกัดของแกมมา:

  • ผู้ใช้บางคนกล่าวว่าพวกเขาต้องการธีมเพิ่มเติมอีกสองสามธีม
  • คนอื่น ๆ บอกว่าข้อความที่แสดงเป็นข้อความอย่างเดียวยังไม่สมบูรณ์นัก ดังนั้นพวกเขาจึงยังต้องทำงานออกแบบบางส่วนด้วยตนเอง

การกำหนดราคาแบบแกมมา:

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวแกมมา:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

2. สวยงาม. ai

ทางเลือกของ Tome AI: ภาพหน้าจอของเว็บไซต์ Forbes
ผ่านทางBeautiful.ai

สวยงาม. ai เป็นแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ที่เชี่ยวชาญในการนำเสนอและสไลด์พรีเซนเทชั่น. มีเทมเพลตมากมายสำหรับกราฟิก, รายการ, สไลด์, และภาพเพื่อให้คุณสามารถสร้างสไลด์พรีเซนเทชั่นที่ปรับแต่งตามความต้องการได้ในไม่กี่นาที.

ทางเลือก Tome AI นี้มีตัวเลือกสำหรับผู้ใช้รายบุคคลและทีม ทำให้เหมาะสำหรับทั้งสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานหลายคน

สวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai:

  • สร้างสไลด์, คิดค้นไอเดีย,และสร้างข้อความและรูปภาพด้วย DesignerBot
  • แนบเอกสารที่เป็นข้อความเพื่อให้ DesignerBot เข้าใจบริบทมากขึ้น
  • สรุปเนื้อหาจากถอดความยาวให้เหลือเพียงข้อสำคัญในรูปแบบหัวข้อย่อยได้อย่างรวดเร็ว

สวยงาม ข้อจำกัดของ ai:

  • บางคนมีปัญหาในการยกเลิกการทดลองใช้ฟรีและถูกเรียกเก็บเงินอยู่ดี
  • ผู้ใช้รายอื่นต้องการให้มีวิธีนำเข้าสไลด์ PowerPoint หรือนำเสนองาน Google Slides ทั้งหมดเข้าสู่ Beautiful.ai

สวยงาม. ราคา ai:

  • ข้อดี: $12/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • ทีม: $40/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

สวยงาม. คะแนนและรีวิว ai:

  • G2: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

3. ง่ายขึ้น

ทางเลือกของ Tome AI: ภาพหน้าจอของแท็บการค้นหาของ Simplified
ผ่านช่องทางที่ง่ายขึ้น

Simplified เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอด้วย AI ที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถสร้างสไลด์นำเสนอระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที แต่สิ่งที่เราชื่นชอบในทางเลือกนี้แทน Tome ก็คือ มันมอบมากกว่าแค่ สไลด์นำเสนอธรรมดา

แพลตฟอร์ม AIนี้ประกอบด้วยเครื่องมือออกแบบกราฟิก, นักเขียนเนื้อหา AI, โปรแกรมตัดต่อวิดีโอและนักสร้างแอนิเมชัน, และแม้กระทั่งเครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์

มันมีทุกอย่างนิดหน่อย ถ้าคุณต้องการแบบนั้น ให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วย Simplified

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ง่ายขึ้น:

  • สร้างหน้าเว็บอีคอมเมิร์ซ, แผ่นนำเสนอ, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, และอื่น ๆ ด้วยพลังของ AI
  • สร้างงานนำเสนอพร้อมภาพ ข้อความ และรูปแบบการจัดวางได้ในไม่กี่วินาที
  • ปรับแต่งแบบอักษร สี รูปภาพ และเสียงตามที่คุณต้องการ

ข้อจำกัดที่เรียบง่าย:

  • เครื่องมือที่ง่ายบางตัวมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนตัวอักษรที่เข้มงวด
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้เวอร์ชันย่อมีแม่แบบให้เลือกมากขึ้น

ราคาที่ง่ายขึ้น:

  • ออกแบบฟรี
  • ดีไซน์โปร: $6/เดือน สำหรับหนึ่งที่นั่ง
  • ธุรกิจออกแบบ: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับห้าที่นั่ง
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวที่ง่ายขึ้น:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,800+)
  • Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)

4. SlidesAI

ทางเลือกของ Tome AI: ภาพหน้าจอของ SlidesAI Themes
ผ่านSlidesAI

คุณใช้ Google Slides หรือไม่? ถ้าใช่ คุณจะดีใจที่รู้ว่า SlidesAI สามารถทำงานร่วมกับมันได้อย่างสวยงาม นั่นหมายความว่ามันง่ายมากที่จะสร้างสไลด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องออกจากบัญชี Google ของคุณ

และไม่ต้องกังวลไป ผู้ใช้ PowerPoint ทุกท่าน SlidesAI จะเปิดตัวสำหรับ Microsoft เร็วๆ นี้! ?

คุณสมบัติเด่นของ SlidesAI:

  • สร้างงานนำเสนอด้วยข้อความเพียงไม่กี่คำ
  • ผู้ใช้เบต้าบางรายสามารถเข้าถึงฟังก์ชัน "หัวข้อสู่การนำเสนอ" ซึ่งคุณสามารถระบุหัวข้อที่ต้องการ แล้ว SlidesAI จะจัดการส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด
  • สร้างงานนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและอีก 100 ภาษา

ข้อจำกัดของ SlidesAI:

  • SlidesAI ขณะนี้รองรับเฉพาะ Google Slides เท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า SlidesAI มีปัญหาในการสร้างภาพที่มีคุณภาพ

ราคาของ SlidesAI:

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: 10 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน

SlidesAI คะแนนและรีวิว:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. Canva

ทางเลือกของ Tome AI: หน้าจอการออกแบบของ Canva
ผ่านทางCanva

Canva เป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกที่แทบไม่ต้องแนะนำเลย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าแพลตฟอร์มยอดนิยมนี้ยังเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับ Tome AI อีกด้วย?

ฟีเจอร์ Magic Design เวอร์ชันเบต้าของ Canva เป็นเครื่องมือ AI ฟรีที่ดึงแรงบันดาลใจจากเทมเพลตอัจฉริยะและปรับแต่งตามคำแนะนำของคุณ

เริ่มต้นจากงานนำเสนอเปล่าหรืออัปโหลดสื่อของคุณเอง ใส่ข้อความที่ต้องการ และคุณก็พร้อมเริ่มต้นแล้ว ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva:

  • สร้างเทมเพลตของคุณเองเพื่อใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
  • Canva's AI image generator สร้างภาพที่ไม่ซ้ำใครสำหรับการนำเสนอของคุณ
  • พิมพ์ไอเดียเนื้อหา แล้ว Magic Design จะใช้ AI เพื่อเติมสไลด์ด้วยรูปภาพและข้อความ

ข้อจำกัดของ Canva:

  • Magic Design เป็นฟีเจอร์เบต้าในขณะนี้
  • ภาพบางส่วนที่สร้างโดย Canva เป็น "เชื้อเพลิงฝันร้าย" ดังนั้นควรตรวจสอบภาพทั้งหมดอย่างระมัดระวัง

ราคาของ Canva:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $119.99 ต่อผู้ใช้ต่อปี
  • ทีม: $300/ปี ต่อทีมที่มีสมาชิกห้าคน

คะแนนและรีวิวของ Canva:

  • G2: 4. 7/5 (4,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (11,380+ รีวิว)

6. เด็คโทปัส

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Decktopus
ผ่านทางDecktopus

เครื่องมือที่มีชื่อน่ารักว่า Decktopus เป็นทางเลือกแทน Tome ที่สามารถสร้างการนำเสนอได้เพียงแค่ใส่ชื่อเรื่อง แน่นอนว่าคุณอาจต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติม แต่ Decktopus สามารถทำงานได้ทั้งกับข้อมูลมากหรือน้อยตามที่คุณต้องการ ?

คุณสมบัติเด่นของ Decktopus:

  • ปรับแต่งการนำเสนอด้วยธีม แบบอักษร และสีที่เข้ากับแบรนด์ของคุณ
  • ค้นหาภาพในเครื่องมือ Decktopus Image & Icon Finder ได้ทันที
  • ติดตามบันทึกการนำเสนอทั้งหมดในเครื่องมือสร้างบันทึกสไลด์

ข้อจำกัดของ Decktopus:

  • คุณสมบัติบางอย่างให้บริการเฉพาะแผน Pro และไม่มีให้บริการในแผนธุรกิจ
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ Decktopus มีรูปแบบให้เลือกมากกว่านี้

ราคาของ Decktopus:

  • Pro AI: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ AI: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Decktopus:

  • G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)

7. แชทจีพีที

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Chat GPT
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT ของ OpenAI ได้พลิกโฉมโลกในปี 2022 นำไปสู่การนำเครื่องมือ AI มาใช้อย่างแพร่หลาย ปัจจุบัน คุณสามารถใช้ GPT-3 ได้ฟรีเพื่อสร้างไอเดียและเนื้อหาสำหรับงานนำเสนอของคุณ

ตอนนี้ ChatGPT จะสร้างภาพและสไลด์ให้คุณหรือไม่? ไม่

แต่มันสามารถช่วยคุณคิดโครงร่าง, ชื่อการนำเสนอ, และประเด็นการพูดได้

หากคุณไม่มีปัญหาในการใช้เทมเพลตจากเว็บไซต์อื่น และต้องการความช่วยเหลือในส่วนเนื้อหาหลักที่คุณต้องการจะสื่อ ChatGPT เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT:

  • สร้างชื่อสไลด์ โครงร่าง ประเด็นสำคัญในการนำเสนอ และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยอินเทอร์เฟซแชทบอทที่ใช้งานง่าย
  • ขอคำแนะนำเกี่ยวกับชุดสำหรับการนำเสนอของคุณ—เราได้ยินมาว่า ChatGPT มีรสนิยมการแต่งตัวที่ดีอย่างน่าตกใจสำหรับหุ่นยนต์ ?
  • ประเมินความแข็งแกร่งของ SEO ในข้อความของคุณ

ข้อจำกัดของ ChatGPT:

  • คุณจำเป็นต้องสร้างภาพและสไลด์นำเสนอของคุณเอง
  • ChatGPT อาจเกิดการขัดข้องและเกิดความล่าช้าเป็นครั้งคราว

ราคาของ ChatGPT:

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ChatGPT:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
  • Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)

8. บวก AI

ภาพหน้าจอของการนำเสนอตัวอย่าง Plus AI
ผ่าน ViaPlus AI

Plus AI เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอใน Google Slides ที่ทำงานเป็นส่วนเสริมสำหรับบัญชี Google Slides ของคุณ เพียงบอก Plus AI ถึงประเภทของงานนำเสนอที่คุณต้องการสร้าง เพิ่มบริบท และอัลกอริทึมจะจัดการทุกอย่างให้คุณเอง

เช่นเคย โปรดตรวจสอบและแก้ไขข้อความ รูปภาพ และรูปแบบก่อนนำเสนอให้ผู้อื่นเห็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Plus AI:

  • แทรกสไลด์ประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • รีมิกซ์เลย์เอาต์ที่มีอยู่เพื่อสร้างสิ่งใหม่
  • เขียนข้อความใหม่ เปลี่ยนโทน และสรุปเนื้อหาให้เสร็จในคลิกเดียว

ข้อจำกัดของ AI:

  • นอกจากนี้ AI ยังไม่มีรีวิวมากนัก
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าผู้เขียน AI ยังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก

ราคาของ Plus AI:

  • ฟรี
  • Slides AI: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

รวมถึงคะแนนและรีวิวจาก AI:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือ AI อื่น ๆ

ในขณะที่ Tome AIและแพลตฟอร์มการนำเสนออื่น ๆจะสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเครื่องมือสร้างเนื้อหาอย่าง ClickUpเสนอฟีเจอร์ AI ขั้นสูงกว่าสำหรับการสร้างเนื้อหาที่น่าทึ่งซึ่งสามารถปิดการขายได้ ?

คลิกอัพ

การใช้ ClickUp AI ในการเขียนอีเมลตอบกลับ
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและขัดเกลาข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ของคุณ

ClickUp เป็นคู่แข่งโดยตรงของ Tome AI หรือไม่? ไม่ใช่ แต่ขอให้เราอธิบายก่อน

แม้ว่าเราจะไม่ผลิตงานนำเสนอ แต่เราจัดการได้มากกว่านั้น เมื่อคุณต้องการสร้างงานนำเสนอที่มีเนื้อหาแน่นและมีคุณค่าที่ดึงดูดความสนใจ ให้เลือก ClickUp

ClickUp AIเป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการงาน การสร้างเนื้อหา และการทำงานร่วมกัน เพียงใส่กรณีการใช้งานของคุณ ClickUp จะสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ ? ✍️

ใช้ ClickUp Whiteboard เพื่อรวบรวมความคิด
ClickUp Whiteboards คือศูนย์กลางแบบรวมศูนย์และมองเห็นภาพได้สำหรับการเปลี่ยนไอเดียของทีมให้กลายเป็นการกระทำที่ประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่เรายังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นClickUp Docsผสานงานโครงการ การแชท และผู้เขียน AI ไว้ในที่เดียวClickUp Whiteboardsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดโครงการใหญ่ครั้งต่อไปกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันโดยตรงหรือทางออนไลน์

เมื่อคุณพอใจกับไวท์บอร์ดแล้ว ให้แปลงเป็นกระดานคัมบังใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมคุณ

โอ้ และอย่าให้เราเริ่มพูดถึงเทมเพลตเลย ClickUp มีเทมเพลตหลายร้อยแบบ แค่ดูที่เทมเพลตการนำเสนอของ ClickUpก็เป็นแผนเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้สำหรับการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมครั้งต่อไปของคุณได้แล้ว

คุณอยู่ห่างเพียงคลิกเดียวจากเทมเพลตที่เหมาะสมซึ่งตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

จับคู่เทมเพลตของคุณกับ ClickUp AI เพื่อเอาชนะอาการเขียนไม่ออกและแบ่งปันไอเดียดีๆ ของคุณกับโลกได้อย่างง่ายดาย ?

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • ClickUp AI สร้างเนื้อหาเฉพาะงานสำหรับการสนับสนุนลูกค้า, การขาย, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • ระดมความคิดสำหรับการนำเสนอในไวท์บอร์ดก่อน แล้วแปลงเป็นงานนำเสนอหรือโครงการได้ในไม่กี่คลิก
  • เชื่อมโยงเอกสารกับการนำเสนอของคุณเพื่อเพิ่มบริบทให้กับทุกสไลด์

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • ผู้ใช้ใหม่บางครั้งอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ของ ClickUp มีมากเกินไปในช่วงแรก

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI Tome สำหรับมืออาชีพที่ยุ่ง

ปัญญาประดิษฐ์คืออนาคตของการนำเสนอ ตั้งแต่สไตล์ภาพของ AI ไปจนถึงคำแนะนำเนื้อหาที่ชาญฉลาด ทางเลือกของ Tome AI ที่ระบุไว้ที่นี่สัญญาว่าจะสร้างการนำเสนอที่ดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว

แม้ว่า Tome AI อาจจะเป็นผู้เล่นที่ทรงพลัง แต่ยังมีเครื่องมือออกแบบสไลด์ AI อีกมากมายที่จะทำให้สไลด์ของคุณโดดเด่นสะดุดตา ?

ClickUp คือแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรบนคลาวด์ที่จัดการเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณชอบออกแบบงานนำเสนอแต่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเนื้อหา (ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการนำเสนอ!) เราพร้อมช่วยคุณ

