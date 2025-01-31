8 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Tome AI สำหรับการนำเสนอของคุณ

คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอครั้งสำคัญในชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า? หรือบางทีคุณอาจเหนื่อยกับการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบงานนำเสนอ และแค่ต้องการแพลตฟอร์มที่ดีกว่าเดิม
ทางออก:เครื่องมือนำเสนอปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ไม่ว่าจะมองอย่างไรเครื่องมือ AIก็ช่วยประหยัดเวลาได้มากในการสร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตา—และยิ่งไปกว่านั้น หลายเครื่องมือยังสามารถสร้างสไลด์ที่สวยงามระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีอีกด้วย ✨
Tome AI เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเทมเพลตการนำเสนอที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่ไม่เหมาะกับทุกคน ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tome AI พร้อมรายการทางเลือกที่เราชื่นชอบ
Tome AI คืออะไรและ AI สำหรับการนำเสนอทำงานอย่างไร?
Tome AI เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์นำเสนอ PowerPoint (PPT) ทั่วไป มันนำเสนอตัวเองเป็นทางเลือกแทน "สไลด์, เอกสาร, และหน้าแรก" คิดถึงมันเป็นแพลตฟอร์มมัลติมีเดียที่สามารถแชร์ได้ซึ่งใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและมืออาชีพ
ในขณะที่ Tome AI เป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยม แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวในตลาดอย่างแน่นอน มีแพลตฟอร์มมากมายที่ใช้ประโยชน์จาก AI ในการนำเสนอเพื่อ:
- สร้างสไลด์อัตโนมัติ: เพียงแค่ให้คำแนะนำสั้นๆ แก่ AI แล้วมันจะแนะนำเค้าโครง การออกแบบ และองค์ประกอบภาพที่เหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายการนำเสนอของคุณ
- การสร้างความคิดสร้างสรรค์: ใครมีเวลาทำกราฟิกตามสั่ง?เครื่องมือ AI ด้านภาพสร้างภาพคุณภาพสูงตามสั่งได้ในไม่กี่วินาที (ด้วยคำสั่ง AI ที่ถูกต้องแน่นอน)
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา: หากคุณมีสไลด์เด็คอยู่แล้ว เครื่องมือ AI บางตัวจะวิเคราะห์และเสนอคำแนะนำเพื่อทำให้มันดียิ่งขึ้น (นั่นคือเวทมนตร์ของการเขียนโค้ดและโมเดลภาษา!)
- ปรับให้เข้ากับผู้ฟังและน้ำเสียง: ไม่แน่ใจว่าการนำเสนอของคุณมีน้ำเสียงที่เหมาะสมหรือไม่? เครื่องมือ AI จะวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของการนำเสนอของคุณเพื่อแนะนำการปรับแต่งที่จะทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ฟังได้ดีขึ้น
หากคุณยังไม่มั่นใจใน Tome AI ไม่ต้องกังวล—ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Tome AI ให้เลือกอีกมากมาย ?️
วิธีเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดแทน Tome AI สำหรับการนำเสนอของคุณ
AI อยู่ทุกที่ คุณจะเลือกทางเลือกของ Tome AI ที่เหมาะสมเพื่อสร้างการนำเสนอระดับมืออาชีพได้อย่างไร? และตัวไหนคือผู้สร้างการนำเสนอ AI ที่ดีที่สุดในการสร้างสไลด์ที่น่าทึ่ง?
คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณรักมากที่สุดได้ตามใจชอบ แต่ให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือการนำเสนอที่ตรงกับข้อกำหนดเหล่านี้อย่างน้อย:
- การจัดวาง ระบบอัตโนมัติ และการออกแบบ: การเลือกการจัดวางสำหรับการนำเสนอ การออกแบบสไลด์ และฟอนต์ที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tome จะช่วยระบบอัตโนมัติการจัดวางและการออกแบบสำหรับแต่ละสไลด์
- การสร้างกราฟิก: เครื่องมือ AI เช่นMidjourneyสามารถสร้างภาพจากคำสั่งแชทที่เรียบง่ายได้ เครื่องมืออื่น ๆ ยังสามารถสร้างอินโฟกราฟิกและแอนิเมชันได้ด้วยเช่นกัน การสร้างสิ่งเหล่านี้มักใช้เวลาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากเครื่องมือ AI ของคุณสามารถจัดการกับภาพได้ดีขึ้น คุณก็จะประหยัดเวลาได้มากขึ้น ⏱️
- การสร้างเนื้อหา: เราทราบดีว่าคุณเป็นนักเขียนที่ชาญฉลาดแต่การสร้างเนื้อหาต้องใช้เวลา—และนั่นคือสิ่งที่ขาดแคลน มองหาเครื่องมือนำเสนอ AI ที่ช่วยให้คุณร่าง เขียน และปรับแต่งเนื้อหาสำหรับการนำเสนอได้ภายในไม่กี่นาที
- การผสานรวม: AI ไม่ควรทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นหรือ? มองหาโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่แล้ว เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และก้าวไปข้างหน้าในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ ✅
8 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tome AI
กำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกจาก Tome AI อยู่หรือเปล่า? นี่คือ 8 อันดับแรกที่เราคัดสรรมา—พร้อมอีกหนึ่งตัวเลือกพิเศษที่ไม่คาดคิด—สำหรับการสร้างงานนำเสนอที่โดดเด่นสะดุดตา ?
1. แอป Gamma
Gamma ประกาศตัวเองว่าเป็น AI สำหรับการนำเสนอที่แตกต่างออกไป คุณไม่จำเป็นต้องทำการจัดรูปแบบหรือออกแบบใด ๆ เพียงแค่ให้คำสั่งกับ AI แล้ว Gamma จะจัดการทุกอย่างที่เหลือให้เอง
หากคุณต้องการแรงบันดาลใจเล็กน้อย ลองดูเทมเพลตสำเร็จรูปของ Gamma มีเพียง 20 แบบเท่านั้น แต่ควรเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพอในการกระตุ้นเครื่องมือ AI และสร้างงานนำเสนอที่ยอดเยี่ยม ⭐
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแกมมา:
- Gamma นำเสนอแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครซึ่งขับเคลื่อนด้วยการแชทและใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้มือ
- สร้างเอกสาร, พิตช์เด็ค, และแม้กระทั่งหน้า landing
- ปรับรูปแบบโครงการทั้งหมดใหม่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของแกมมา:
- ผู้ใช้บางคนกล่าวว่าพวกเขาต้องการธีมเพิ่มเติมอีกสองสามธีม
- คนอื่น ๆ บอกว่าข้อความที่แสดงเป็นข้อความอย่างเดียวยังไม่สมบูรณ์นัก ดังนั้นพวกเขาจึงยังต้องทำงานออกแบบบางส่วนด้วยตนเอง
การกำหนดราคาแบบแกมมา:
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวแกมมา:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
2. สวยงาม. ai
สวยงาม. ai เป็นแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ที่เชี่ยวชาญในการนำเสนอและสไลด์พรีเซนเทชั่น. มีเทมเพลตมากมายสำหรับกราฟิก, รายการ, สไลด์, และภาพเพื่อให้คุณสามารถสร้างสไลด์พรีเซนเทชั่นที่ปรับแต่งตามความต้องการได้ในไม่กี่นาที.
ทางเลือก Tome AI นี้มีตัวเลือกสำหรับผู้ใช้รายบุคคลและทีม ทำให้เหมาะสำหรับทั้งสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานหลายคน
สวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai:
- สร้างสไลด์, คิดค้นไอเดีย,และสร้างข้อความและรูปภาพด้วย DesignerBot
- แนบเอกสารที่เป็นข้อความเพื่อให้ DesignerBot เข้าใจบริบทมากขึ้น
- สรุปเนื้อหาจากถอดความยาวให้เหลือเพียงข้อสำคัญในรูปแบบหัวข้อย่อยได้อย่างรวดเร็ว
สวยงาม ข้อจำกัดของ ai:
- บางคนมีปัญหาในการยกเลิกการทดลองใช้ฟรีและถูกเรียกเก็บเงินอยู่ดี
- ผู้ใช้รายอื่นต้องการให้มีวิธีนำเข้าสไลด์ PowerPoint หรือนำเสนองาน Google Slides ทั้งหมดเข้าสู่ Beautiful.ai
สวยงาม. ราคา ai:
- ข้อดี: $12/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ทีม: $40/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
สวยงาม. คะแนนและรีวิว ai:
- G2: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
3. ง่ายขึ้น
Simplified เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอด้วย AI ที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถสร้างสไลด์นำเสนอระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที แต่สิ่งที่เราชื่นชอบในทางเลือกนี้แทน Tome ก็คือ มันมอบมากกว่าแค่ สไลด์นำเสนอธรรมดา
แพลตฟอร์ม AIนี้ประกอบด้วยเครื่องมือออกแบบกราฟิก, นักเขียนเนื้อหา AI, โปรแกรมตัดต่อวิดีโอและนักสร้างแอนิเมชัน, และแม้กระทั่งเครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์
มันมีทุกอย่างนิดหน่อย ถ้าคุณต้องการแบบนั้น ให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วย Simplified
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ง่ายขึ้น:
- สร้างหน้าเว็บอีคอมเมิร์ซ, แผ่นนำเสนอ, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, และอื่น ๆ ด้วยพลังของ AI
- สร้างงานนำเสนอพร้อมภาพ ข้อความ และรูปแบบการจัดวางได้ในไม่กี่วินาที
- ปรับแต่งแบบอักษร สี รูปภาพ และเสียงตามที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดที่เรียบง่าย:
- เครื่องมือที่ง่ายบางตัวมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนตัวอักษรที่เข้มงวด
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้เวอร์ชันย่อมีแม่แบบให้เลือกมากขึ้น
ราคาที่ง่ายขึ้น:
- ออกแบบฟรี
- ดีไซน์โปร: $6/เดือน สำหรับหนึ่งที่นั่ง
- ธุรกิจออกแบบ: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับห้าที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวที่ง่ายขึ้น:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,800+)
- Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
4. SlidesAI
คุณใช้ Google Slides หรือไม่? ถ้าใช่ คุณจะดีใจที่รู้ว่า SlidesAI สามารถทำงานร่วมกับมันได้อย่างสวยงาม นั่นหมายความว่ามันง่ายมากที่จะสร้างสไลด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องออกจากบัญชี Google ของคุณ
และไม่ต้องกังวลไป ผู้ใช้ PowerPoint ทุกท่าน SlidesAI จะเปิดตัวสำหรับ Microsoft เร็วๆ นี้! ?
คุณสมบัติเด่นของ SlidesAI:
- สร้างงานนำเสนอด้วยข้อความเพียงไม่กี่คำ
- ผู้ใช้เบต้าบางรายสามารถเข้าถึงฟังก์ชัน "หัวข้อสู่การนำเสนอ" ซึ่งคุณสามารถระบุหัวข้อที่ต้องการ แล้ว SlidesAI จะจัดการส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด
- สร้างงานนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและอีก 100 ภาษา
ข้อจำกัดของ SlidesAI:
- SlidesAI ขณะนี้รองรับเฉพาะ Google Slides เท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า SlidesAI มีปัญหาในการสร้างภาพที่มีคุณภาพ
ราคาของ SlidesAI:
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: 10 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน
SlidesAI คะแนนและรีวิว:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Canva
Canva เป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกที่แทบไม่ต้องแนะนำเลย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าแพลตฟอร์มยอดนิยมนี้ยังเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับ Tome AI อีกด้วย?
ฟีเจอร์ Magic Design เวอร์ชันเบต้าของ Canva เป็นเครื่องมือ AI ฟรีที่ดึงแรงบันดาลใจจากเทมเพลตอัจฉริยะและปรับแต่งตามคำแนะนำของคุณ
เริ่มต้นจากงานนำเสนอเปล่าหรืออัปโหลดสื่อของคุณเอง ใส่ข้อความที่ต้องการ และคุณก็พร้อมเริ่มต้นแล้ว ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva:
- สร้างเทมเพลตของคุณเองเพื่อใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
- Canva's AI image generator สร้างภาพที่ไม่ซ้ำใครสำหรับการนำเสนอของคุณ
- พิมพ์ไอเดียเนื้อหา แล้ว Magic Design จะใช้ AI เพื่อเติมสไลด์ด้วยรูปภาพและข้อความ
ข้อจำกัดของ Canva:
- Magic Design เป็นฟีเจอร์เบต้าในขณะนี้
- ภาพบางส่วนที่สร้างโดย Canva เป็น "เชื้อเพลิงฝันร้าย" ดังนั้นควรตรวจสอบภาพทั้งหมดอย่างระมัดระวัง
ราคาของ Canva:
- ฟรี
- ข้อดี: $119.99 ต่อผู้ใช้ต่อปี
- ทีม: $300/ปี ต่อทีมที่มีสมาชิกห้าคน
คะแนนและรีวิวของ Canva:
- G2: 4. 7/5 (4,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,380+ รีวิว)
6. เด็คโทปัส
เครื่องมือที่มีชื่อน่ารักว่า Decktopus เป็นทางเลือกแทน Tome ที่สามารถสร้างการนำเสนอได้เพียงแค่ใส่ชื่อเรื่อง แน่นอนว่าคุณอาจต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติม แต่ Decktopus สามารถทำงานได้ทั้งกับข้อมูลมากหรือน้อยตามที่คุณต้องการ ?
คุณสมบัติเด่นของ Decktopus:
- ปรับแต่งการนำเสนอด้วยธีม แบบอักษร และสีที่เข้ากับแบรนด์ของคุณ
- ค้นหาภาพในเครื่องมือ Decktopus Image & Icon Finder ได้ทันที
- ติดตามบันทึกการนำเสนอทั้งหมดในเครื่องมือสร้างบันทึกสไลด์
ข้อจำกัดของ Decktopus:
- คุณสมบัติบางอย่างให้บริการเฉพาะแผน Pro และไม่มีให้บริการในแผนธุรกิจ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ Decktopus มีรูปแบบให้เลือกมากกว่านี้
ราคาของ Decktopus:
- Pro AI: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ AI: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Decktopus:
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
7. แชทจีพีที
ChatGPT ของ OpenAI ได้พลิกโฉมโลกในปี 2022 นำไปสู่การนำเครื่องมือ AI มาใช้อย่างแพร่หลาย ปัจจุบัน คุณสามารถใช้ GPT-3 ได้ฟรีเพื่อสร้างไอเดียและเนื้อหาสำหรับงานนำเสนอของคุณ
ตอนนี้ ChatGPT จะสร้างภาพและสไลด์ให้คุณหรือไม่? ไม่
แต่มันสามารถช่วยคุณคิดโครงร่าง, ชื่อการนำเสนอ, และประเด็นการพูดได้
หากคุณไม่มีปัญหาในการใช้เทมเพลตจากเว็บไซต์อื่น และต้องการความช่วยเหลือในส่วนเนื้อหาหลักที่คุณต้องการจะสื่อ ChatGPT เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT:
- สร้างชื่อสไลด์ โครงร่าง ประเด็นสำคัญในการนำเสนอ และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยอินเทอร์เฟซแชทบอทที่ใช้งานง่าย
- ขอคำแนะนำเกี่ยวกับชุดสำหรับการนำเสนอของคุณ—เราได้ยินมาว่า ChatGPT มีรสนิยมการแต่งตัวที่ดีอย่างน่าตกใจสำหรับหุ่นยนต์ ?
- ประเมินความแข็งแกร่งของ SEO ในข้อความของคุณ
ข้อจำกัดของ ChatGPT:
- คุณจำเป็นต้องสร้างภาพและสไลด์นำเสนอของคุณเอง
- ChatGPT อาจเกิดการขัดข้องและเกิดความล่าช้าเป็นครั้งคราว
ราคาของ ChatGPT:
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
8. บวก AI
Plus AI เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอใน Google Slides ที่ทำงานเป็นส่วนเสริมสำหรับบัญชี Google Slides ของคุณ เพียงบอก Plus AI ถึงประเภทของงานนำเสนอที่คุณต้องการสร้าง เพิ่มบริบท และอัลกอริทึมจะจัดการทุกอย่างให้คุณเอง
เช่นเคย โปรดตรวจสอบและแก้ไขข้อความ รูปภาพ และรูปแบบก่อนนำเสนอให้ผู้อื่นเห็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Plus AI:
- แทรกสไลด์ประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
- รีมิกซ์เลย์เอาต์ที่มีอยู่เพื่อสร้างสิ่งใหม่
- เขียนข้อความใหม่ เปลี่ยนโทน และสรุปเนื้อหาให้เสร็จในคลิกเดียว
ข้อจำกัดของ AI:
- นอกจากนี้ AI ยังไม่มีรีวิวมากนัก
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าผู้เขียน AI ยังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก
ราคาของ Plus AI:
- ฟรี
- Slides AI: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รวมถึงคะแนนและรีวิวจาก AI:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือ AI อื่น ๆ
ในขณะที่ Tome AIและแพลตฟอร์มการนำเสนออื่น ๆจะสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเครื่องมือสร้างเนื้อหาอย่าง ClickUpเสนอฟีเจอร์ AI ขั้นสูงกว่าสำหรับการสร้างเนื้อหาที่น่าทึ่งซึ่งสามารถปิดการขายได้ ?
คลิกอัพ
ClickUp เป็นคู่แข่งโดยตรงของ Tome AI หรือไม่? ไม่ใช่ แต่ขอให้เราอธิบายก่อน
แม้ว่าเราจะไม่ผลิตงานนำเสนอ แต่เราจัดการได้มากกว่านั้น เมื่อคุณต้องการสร้างงานนำเสนอที่มีเนื้อหาแน่นและมีคุณค่าที่ดึงดูดความสนใจ ให้เลือก ClickUp
ClickUp AIเป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการงาน การสร้างเนื้อหา และการทำงานร่วมกัน เพียงใส่กรณีการใช้งานของคุณ ClickUp จะสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ ? ✍️
แต่เรายังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นClickUp Docsผสานงานโครงการ การแชท และผู้เขียน AI ไว้ในที่เดียวClickUp Whiteboardsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดโครงการใหญ่ครั้งต่อไปกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันโดยตรงหรือทางออนไลน์
เมื่อคุณพอใจกับไวท์บอร์ดแล้ว ให้แปลงเป็นกระดานคัมบังใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมคุณ
โอ้ และอย่าให้เราเริ่มพูดถึงเทมเพลตเลย ClickUp มีเทมเพลตหลายร้อยแบบ แค่ดูที่เทมเพลตการนำเสนอของ ClickUpก็เป็นแผนเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้สำหรับการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมครั้งต่อไปของคุณได้แล้ว
คุณอยู่ห่างเพียงคลิกเดียวจากเทมเพลตที่เหมาะสมซึ่งตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
จับคู่เทมเพลตของคุณกับ ClickUp AI เพื่อเอาชนะอาการเขียนไม่ออกและแบ่งปันไอเดียดีๆ ของคุณกับโลกได้อย่างง่ายดาย ?
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ClickUp AI สร้างเนื้อหาเฉพาะงานสำหรับการสนับสนุนลูกค้า, การขาย, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ระดมความคิดสำหรับการนำเสนอในไวท์บอร์ดก่อน แล้วแปลงเป็นงานนำเสนอหรือโครงการได้ในไม่กี่คลิก
- เชื่อมโยงเอกสารกับการนำเสนอของคุณเพื่อเพิ่มบริบทให้กับทุกสไลด์
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ผู้ใช้ใหม่บางครั้งอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ของ ClickUp มีมากเกินไปในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI Tome สำหรับมืออาชีพที่ยุ่ง
ปัญญาประดิษฐ์คืออนาคตของการนำเสนอ ตั้งแต่สไตล์ภาพของ AI ไปจนถึงคำแนะนำเนื้อหาที่ชาญฉลาด ทางเลือกของ Tome AI ที่ระบุไว้ที่นี่สัญญาว่าจะสร้างการนำเสนอที่ดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว
แม้ว่า Tome AI อาจจะเป็นผู้เล่นที่ทรงพลัง แต่ยังมีเครื่องมือออกแบบสไลด์ AI อีกมากมายที่จะทำให้สไลด์ของคุณโดดเด่นสะดุดตา ?
ClickUp คือแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรบนคลาวด์ที่จัดการเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณชอบออกแบบงานนำเสนอแต่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเนื้อหา (ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการนำเสนอ!) เราพร้อมช่วยคุณ
ชมพลังของ AI ในการทำงานจริง:ทดลองใช้ ClickUp AI ได้เลยตอนนี้