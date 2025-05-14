บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Honeybook สำหรับโครงการในปี 2025

14 พฤษภาคม 2568

เมื่อจัดการโครงการ การจองของลูกค้า สัญญา และใบแจ้งหนี้ Honeybook ได้กลายเป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการโครงการทั่วไปเลือกใช้ แต่เมื่อภูมิทัศน์ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการเครื่องมือที่สามารถปรับตัวได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

บางทีคุณอาจกำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกจาก Honeybook เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ หรือเพียงแค่ต้องการเพิ่มความหลากหลายให้กับเครื่องมือของคุณ ไม่ว่ากรณีใด บทความนี้มีคำตอบให้คุณครบถ้วน

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Honeybook?

การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแทนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ Honeybook หมายถึงการมุ่งเน้นที่สิ่งต่อไปนี้:

  • การออกแบบที่เข้าใจง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ทำให้ทุกคน ตั้งแต่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ สามารถใช้งานและเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
  • ความยืดหยุ่นในความสามารถด้านการจัดการโครงการ: เพื่อให้คุณสามารถรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายภายในองค์กรของคุณ
ฟีเจอร์ Tasks in Multiple Lists (TIML) ของ ClickUp ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถเชื่อมโยงงานกับทีมอื่น ๆ ทั่วทั้งองค์กรได้
  • คุณสมบัติการจัดการลูกค้าและการจองที่แข็งแกร่ง: รักษาและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกคนของคุณตลอดระยะเวลาที่พวกเขาทำงานร่วมกับคุณ ไม่ใช่เพียงแค่เมื่อถึงเวลาต่อสัญญา
  • เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้และสัญญาที่ครอบคลุม: การชำระเงินควรเป็นเรื่องง่ายและไม่ยุ่งยากสำหรับคุณ และ ลูกค้าของคุณ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เพิ่มศักยภาพของระบบเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณให้สูงสุด
  • การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้: ไม่ว่าเครื่องมือจะใช้งานง่ายเพียงใด เมื่อคุณมีคำถาม คุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว
  • ราคาประหยัดคุ้มค่า: คุณไม่ต้องการใช้เงินเกินตัว แต่คุณก็ยังต้องการเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Honeybook ที่คุณควรใช้

นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Honeybook พร้อมเหตุผลเบื้องหลังการเลือกแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแต่ละแพลตฟอร์ม

1. คลิกอัพ

สร้างระบบในอุดมคติของคุณเพื่อจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้า และดีลต่าง ๆ พร้อมเพิ่มลิงก์ระหว่างงานและเอกสารได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกแทน HoneyBook แพลตฟอร์มนี้รวมฟีเจอร์การจัดการโครงการและ CRMไว้ในหนึ่งเดียว เพื่อตอบโจทย์ทีมที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการทำงานของธุรกิจ

ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน ClickUpผสานการวางแผนกระบวนการ งาน เอกสาร เป้าหมาย และการแชทเข้าไว้ในซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจเดียวฟีเจอร์ CRMของมันทำให้เป็นเครื่องมือที่โดดเด่นสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าจะเข้าร่วมได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสัญญาเหล่านี้ การจัดการลูกค้าเป้าหมายจะง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของเรา และจัดการผู้ขายของคุณด้วยเทมเพลตใบสั่งซื้อมากมาย

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างยืนยันว่า ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ HoneyBook สำหรับการจัดการโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้เทมเพลต CRMสำหรับการจัดการ CRM อย่างครอบคลุมและเพลิดเพลินกับการติดต่อกับลูกค้าที่เหนือกว่า
  • มุมมองแบบฟอร์มClickUp ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
  • คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เทมเพลตสำเร็จรูปเช่นนี้ เช่นเทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUpช่วยให้กระบวนการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินออนไลน์ง่ายขึ้น
  • เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการอย่างละเอียดเพื่อการมองเห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน
  • แบบสัญญาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • ผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานและ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าอย่างครอบคลุมเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือการจัดการโครงการอาจมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีฟีเจอร์ครบถ้วนเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป (ณ ตอนนี้!)
  • พอร์ทัลลูกค้าอาจไม่มีฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้เพียงพอเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Honeybook

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. สวัสดี บอนไซ

สวัสดี Bonsai Dashboard
ผ่านทางสวัสดี บอนไซ

ฟรีแลนซ์ทั้งหลาย พบกับเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณ: Hello Bonsai (ตอนนี้รู้จักกันในชื่อ Bonsai) ชุดเครื่องมือจัดการธุรกิจครบวงจรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพอิสระ ช่วยลดความยุ่งยากในรายละเอียดของแผนการสื่อสารโครงการของคุณด้วยฟีเจอร์สำคัญ เช่น การลงนามสัญญา การส่งข้อเสนอ และการออกใบแจ้งหนี้

คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือการผสานรวมงานเหล่านี้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ฟรีแลนซ์สามารถมุ่งเน้นไปที่งานฝีมือของตนได้ ไม่ใช่การจัดการเอกสาร

สวัสดี Bonsai เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการใช้งาน

สวัสดี คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบอนไซ

  • ระบบ CRM ลูกค้าและการจัดการโครงการแบบครบวงจรในที่เดียว
  • ใบแจ้งหนี้, ข้อเสนอ, และสัญญาอัตโนมัติ
  • ระบบติดตามเวลาและจัดการค่าใช้จ่ายในตัว
  • เครื่องมือง่าย ๆ สำหรับจัดการงานในโครงการของคุณ
  • ความสามารถในการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก
  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับเอกสารหลากหลายประเภท
  • แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายสำหรับการเข้าถึงและการจัดการงานขณะเดินทาง

สวัสดี ข้อจำกัดของบอนไซ

  • การผสานระบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจอื่น ๆ
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
  • ไม่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี

สวัสดีครับ/ค่ะ การตั้งราคาบอนไซ

  • เริ่มต้น: $24/เดือน
  • มืออาชีพ: $39/เดือน
  • ธุรกิจ: $79/เดือน

สวัสดี, การให้คะแนนและรีวิวบอนไซ

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

3. Plutio

แดชบอร์ด Plutio
ผ่านทางPlutio

Plutio ไม่ใช่แค่หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ HoneyBook เท่านั้น—แต่ยังเป็นพื้นที่ทำงานที่ปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อีกด้วย ด้วยการรวมโครงการ งาน และใบแจ้งหนี้ไว้ในแดชบอร์ดเดียว จึงเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและธุรกิจขนาดเล็ก

ความสามารถในการปรับตัวของแพลตฟอร์ม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญอย่างมากกับประสบการณ์ของผู้ใช้ ทำให้แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามในวงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้ที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูโดยไม่มีความซับซ้อนในการเรียนรู้จะพบว่า Plutio เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

คุณสมบัติเด่นของ Plutio

  • พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของผู้ใช้
  • ศูนย์กลางการสื่อสารและพอร์ทัลลูกค้าสำหรับทีมและลูกค้า
  • เครื่องมือการจัดการงาน, เวลา, และโครงการที่ผสานรวม
  • ระบบสร้างใบแจ้งหนี้และสัญญาในตัว
  • การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทที่หลากหลายสำหรับผู้จัดการบัญชีแต่ละรายโดยเฉพาะ
  • พอร์ทัลลูกค้าแบบครบวงจร
  • รองรับหลายภาษา
  • การออกแบบแบบครบวงจรของ Plutio ทั้งมีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Plutio

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการจัดการธุรกิจไม่ใช้งานง่ายเท่าที่ควร
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการในการสร้างรายงาน
  • ชุมชนขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่

การกำหนดราคาของ Plutio

  • เดี่ยว: $19/เดือน
  • สตูดิโอ: $39/เดือน
  • เอเจนซี: $99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Plutio

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)

4. Salesforce

แดชบอร์ด Salesforce
ผ่านทางSalesforce

เข้าสู่แพลตฟอร์ม CRM ที่ทรงพลัง: Salesforce. ได้รับการยอมรับทั่วโลก Salesforce นำเสนอชุดเครื่องมือที่ไม่มีใครเทียบได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ต้องการเติบโต.

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย บริการ หรือการตลาด แดชบอร์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ของ Salesforce ทำให้การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

ชื่อเสียงของมันมาจากการที่มีความทนทาน ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างครอบคลุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SalesForce

  • แพลตฟอร์ม CRM ที่แข็งแกร่ง สามารถขยายตัวได้พร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย Salesforce Einstein
  • ความเป็นไปได้ในการผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างกว้างขวาง
  • แดชบอร์ดและเครื่องมือรายงานแบบไดนามิก
  • การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส
  • การพยากรณ์ยอดขายและการวิเคราะห์
  • คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อการปกป้องข้อมูล
  • ชื่อเสียงของ Salesforce ในฐานะโซลูชัน CRM ชั้นนำได้รับการเสริมสร้างด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมและความสามารถในการปรับขนาด

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • มันอาจเป็นเรื่องที่ท่วมท้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่อาจต้องการพิจารณาทางเลือกแทน SalesForce
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ราคาสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง

การกำหนดราคาของ SalesForce

  • เยี่ยมชมหน้าการกำหนดราคาของ SalesForce เพื่อดูแพ็กเกจและตัวเลือกการกำหนดราคาต่างๆ สำหรับทุกเครื่องมือและฟีเจอร์ที่พวกเขาให้บริการ

คะแนนและรีวิวของ SalesForce

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)

5. FreshBooks

แดชบอร์ด Freshbooks
ผ่านทางFreshbooks

การบัญชีไม่จำเป็นต้องน่ากลัว; ไม่เมื่อมี FreshBooks อยู่เคียงข้างคุณ. ออกแบบมาเพื่อฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก, มันเปลี่ยนงานทางการเงินที่ซับซ้อนให้เป็นการกระทำที่เข้าใจง่าย. ตั้งแต่การออกใบแจ้งหนี้ไปจนถึงการติดตามค่าใช้จ่าย, FreshBooks มอบแนวทางที่เรียบง่ายต่อการเงิน.

การเข้าถึงผ่านระบบคลาวด์ช่วยให้ข้อมูลของคุณพร้อมใช้งานเสมอ

FreshBooks กลายเป็นลมหายใจใหม่สำหรับผู้ที่หวาดกลัวศัพท์บัญชี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks

  • การออกใบแจ้งหนี้ที่ใช้งานง่ายด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • การติดตามเวลาและการจัดการค่าใช้จ่าย
  • รายงานบัญชีสองชั้น
  • บริหารจัดการลูกค้าและการจัดทำงบประมาณโครงการ
  • ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ราบรื่น
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับออกใบแจ้งหนี้และจัดการค่าใช้จ่ายได้ทุกที่
  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท

ข้อจำกัดของ FreshBooks

  • ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการทางบัญชีที่ซับซ้อน
  • คุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลังที่จำกัด
  • ผู้ใช้บางรายพบว่า UI ใหม่ไม่ใช้งานง่าย

ราคาของ FreshBooks

  • ไลท์: $13.60/เดือน
  • บวก: $24/เดือน
  • พรีเมียม: $44/เดือน
  • เลือก: ติดต่อ Freshbook เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว FreshBooks

  • G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)

6. 17hats

17hats แดชบอร์ด
ผ่านทาง17hats

ลองนึกภาพการรวมการดำเนินงานธุรกิจของคุณทั้งหมดไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่เข้าใจง่าย นั่นคือ 17hats สำหรับคุณ ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวโดยเฉพาะ บูรณาการรายชื่อผู้ติดต่อ โครงการ และปฏิทินเข้าด้วยกันเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติและสัญญาที่ผสานรวม 17hats ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาในการจัดการความคืบหน้าของโครงการน้อยลง และมีเวลาในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้ามากขึ้น

หากคุณสวมหมวกหลายใบในธุรกิจของคุณ แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคุณ

คุณสมบัติเด่นของ 17hats

  • แดชบอร์ดรวมสำหรับผู้ติดต่อ, โครงการ, และปฏิทิน
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
  • สัญญาและใบแจ้งหนี้แบบบูรณาการ
  • พอร์ทัลลูกค้าเพื่อการสื่อสารที่โปร่งใส
  • การซิงโครไนซ์การจองกับแอปปฏิทินยอดนิยม
  • การติดตามเวลาและรายการที่ต้องทำ
  • ไลบรารีแม่แบบสำหรับการสร้างเอกสารอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ 17hats

  • ขาดฟังก์ชัน CRM ขั้นสูง
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ
  • การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Honeybook

ราคา 17hats

  • สิ่งจำเป็น: $13/เดือน
  • มาตรฐาน: $25/เดือน
  • พรีเมียม: $50/เดือน

17hats คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

7. สถานที่ของลูกค้า

แดชบอร์ดสำหรับลูกค้าสถานที่
ผ่านทางClientVenue

ในโลกของการบริหารจัดการลูกค้า ClientVenue กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการนำเสนอพอร์ทัลลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและมุมมองโครงการแบบรวมศูนย์ ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งมักเต็มไปด้วยความซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย

ออกแบบด้วยความโปร่งใสเป็นสำคัญ ClientVenue ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างธุรกิจและลูกค้าของพวกเขา

ธุรกิจที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าจะพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง

คุณสมบัติเด่นของ ClientVenue

  • การจัดการลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลผ่านพอร์ทัลที่ออกแบบเฉพาะ
  • การติดตามงานและโครงการในมุมมองเดียวที่รวมทุกอย่าง
  • ความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานและการประชุม
  • การจัดเก็บและแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัย
  • แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
  • ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม

ข้อจำกัดของสถานที่ของลูกค้า

  • ใหม่ในตลาด จึงมีการสนับสนุนจากชุมชนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Honeybook
  • เทมเพลตที่จำกัดสำหรับการสร้างเอกสาร
  • อาจขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงบางประการ

ราคาสำหรับลูกค้าสถานที่

  • เริ่มต้น: $47/เดือน
  • มืออาชีพ: $97/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $247/เดือน

คะแนนและรีวิวสถานที่จัดงานของลูกค้า:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. Paymo

แดชบอร์ด Paymo
ผ่านทางPaymo

การบาลานซ์การจัดการโครงการกับการออกบิล, Paymo คืออัญมณีสำหรับธุรกิจทุกขนาด. จุดแข็งของมันอยู่ที่การผสานระหว่างการติดตามเวลาและการจัดการงาน, ทำให้โครงการอยู่ในเส้นทางและอยู่ในงบประมาณ. ด้วยแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ, สมาชิกทีมสามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา.

ธุรกิจที่ต้องการความสมดุลระหว่างการใช้งานและการใช้งานที่ง่าย ควรมี Paymo อยู่ในความสนใจของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo

  • การจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมการติดตามเวลา
  • กระดานคัมบัง, มุมมองรายการ, และแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการงาน
  • การออกใบแจ้งหนี้ขั้นสูงพร้อมการติดตามค่าใช้จ่าย
  • การจัดตารางเวลาทีมและการจัดการทรัพยากร
  • รายงานรายละเอียดสำหรับโครงการและการเงิน
  • ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
  • แอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟสำหรับ iOS และ Android

ข้อจำกัดของ Paymo

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นอาจค่อนข้างชัน
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกล็อกไว้เบื้องหลังระดับราคาที่สูงกว่า
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราวกับแอปมือถือ

ราคาของ Paymo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $4. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สำนักงานขนาดเล็ก: $9. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $20. 79/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Paymo

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

9. ควิกบุ๊คส์

แดชบอร์ด Quickbooks
ผ่านทางQuickbooks

ชื่อที่เป็นที่รู้จักในวงการบัญชี Quickbooks ได้เป็นทางเลือกที่ธุรกิจเลือกใช้มาเป็นเวลาหลายปี การทำให้งานบัญชีที่ซับซ้อนง่ายขึ้นช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตได้แทนที่จะต้องกังวลกับตัวเลข

ไม่ว่าจะเป็นการติดตามค่าใช้จ่ายหรือการจัดการเงินเดือน Quickbooks ก็มีชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งพร้อมความปลอดภัยระดับธนาคาร

Quickbooks ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับธุรกิจ ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรที่มั่นคง ที่มองหาการจัดการทางการเงินที่เชื่อถือได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbooks

  • ซอฟต์แวร์บัญชีที่แข็งแกร่งพร้อมการเข้าถึงผ่านระบบคลาวด์
  • ใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์การชำระเงินทันทีพร้อมตัวเลือกพอร์ทัลลูกค้า
  • การติดตามค่าใช้จ่ายพร้อมสแกนใบเสร็จ
  • เครื่องมือรายงานขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • แบบฟอร์มเงินเดือนและฟังก์ชันการทำงานพร้อมการคำนวณภาษี
  • การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายร้อยรายการ
  • ความปลอดภัยระดับธนาคารสำหรับการปกป้องข้อมูล

ข้อจำกัดของ Quickbooks

  • มันอาจทำให้รู้สึกหนักใจสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นด้านบัญชี
  • การสนับสนุนลูกค้าอาจช้าในบางครั้ง
  • ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาทางเลือก Honeybook ที่ราคาไม่แพง

ราคาของ Quickbooks

  • เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $55/เดือน
  • เพิ่มเติม: $85/เดือน
  • ขั้นสูง: $200/เดือน

คะแนนและรีวิว Quickbooks

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

10. ไดนามิกส์ 365

Dynamics 365 แดชบอร์ด
ผ่านทางDynamics 365

Microsoft Dynamics 365 ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นชุดโซลูชันที่ผสานรวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ ตั้งแต่การขายไปจนถึงการบริการ ครอบคลุมทุกด้านอย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยความน่าเชื่อถือของระบบนิเวศของ Microsoft ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานรวมกับ Power BI ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

องค์กรที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะพบว่า Dynamics 365 เป็นตัวเปลี่ยนเกม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynamics 365

  • โซลูชันแบบบูรณาการที่ครอบคลุมการขาย, บริการ, การเงิน, และอื่น ๆ
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • แอปพลิเคชันแบบโมดูลาร์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยการผสานรวมกับ Power BI
  • สามารถปรับขนาดได้อย่างสูงเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ Dynamics 365

  • อาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
  • ต้องการการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • การปรับแต่งอาจมีความซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ราคาของ Dynamics 365

  • เยี่ยมชมหน้าเพจการกำหนดราคาของ Dynamic 365 เพื่อดูแพ็กเกจและตัวเลือกการกำหนดราคาต่างๆ สำหรับทุกเครื่องมือและคุณสมบัติที่พวกเขาให้บริการ

คะแนนและรีวิวของ Dynamics 365

  • G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)

ทำไม ClickUp ถึงกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Honeybook

เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Honeybook คุณไม่ได้แค่ต้องการเครื่องมือเท่านั้น แต่คุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงโครงการ การจอง สัญญา และอื่นๆ ของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น

ClickUp โดดเด่นกว่าใคร ไม่ใช่เพียงเพราะคุณสมบัติที่ครอบคลุมเท่านั้น แต่ยังเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วย แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ มอบความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และความชัดเจน

ด้วยคุณสมบัติ CRM ในตัว, มุมมองแบบฟอร์ม, การทำงานอัตโนมัติ, และเทมเพลตเฉพาะสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ ClickUp พิสูจน์ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าถึงความมุ่งมั่นในการทำให้งานง่ายขึ้นและเข้าใจได้มากขึ้น ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นคู่หูในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนหรือเข้าสู่แพลตฟอร์มใหม่ ลองใช้ ClickUp สัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเองและเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมจากมืออาชีพทั่วโลก