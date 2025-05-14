10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Honeybook สำหรับโครงการในปี 2025

เมื่อจัดการโครงการ การจองของลูกค้า สัญญา และใบแจ้งหนี้ Honeybook ได้กลายเป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการโครงการทั่วไปเลือกใช้ แต่เมื่อภูมิทัศน์ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการเครื่องมือที่สามารถปรับตัวได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
บางทีคุณอาจกำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกจาก Honeybook เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ หรือเพียงแค่ต้องการเพิ่มความหลากหลายให้กับเครื่องมือของคุณ ไม่ว่ากรณีใด บทความนี้มีคำตอบให้คุณครบถ้วน
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Honeybook?
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแทนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ Honeybook หมายถึงการมุ่งเน้นที่สิ่งต่อไปนี้:
- การออกแบบที่เข้าใจง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ทำให้ทุกคน ตั้งแต่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ สามารถใช้งานและเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
- ความยืดหยุ่นในความสามารถด้านการจัดการโครงการ: เพื่อให้คุณสามารถรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายภายในองค์กรของคุณ
- คุณสมบัติการจัดการลูกค้าและการจองที่แข็งแกร่ง: รักษาและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกคนของคุณตลอดระยะเวลาที่พวกเขาทำงานร่วมกับคุณ ไม่ใช่เพียงแค่เมื่อถึงเวลาต่อสัญญา
- เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้และสัญญาที่ครอบคลุม: การชำระเงินควรเป็นเรื่องง่ายและไม่ยุ่งยากสำหรับคุณ และ ลูกค้าของคุณ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เพิ่มศักยภาพของระบบเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณให้สูงสุด
- การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้: ไม่ว่าเครื่องมือจะใช้งานง่ายเพียงใด เมื่อคุณมีคำถาม คุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว
- ราคาประหยัดคุ้มค่า: คุณไม่ต้องการใช้เงินเกินตัว แต่คุณก็ยังต้องการเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Honeybook ที่คุณควรใช้
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Honeybook พร้อมเหตุผลเบื้องหลังการเลือกแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแต่ละแพลตฟอร์ม
1. คลิกอัพ
ClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกแทน HoneyBook แพลตฟอร์มนี้รวมฟีเจอร์การจัดการโครงการและ CRMไว้ในหนึ่งเดียว เพื่อตอบโจทย์ทีมที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการทำงานของธุรกิจ
ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน ClickUpผสานการวางแผนกระบวนการ งาน เอกสาร เป้าหมาย และการแชทเข้าไว้ในซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจเดียวฟีเจอร์ CRMของมันทำให้เป็นเครื่องมือที่โดดเด่นสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าจะเข้าร่วมได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสัญญาเหล่านี้ การจัดการลูกค้าเป้าหมายจะง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของเรา และจัดการผู้ขายของคุณด้วยเทมเพลตใบสั่งซื้อมากมาย
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างยืนยันว่า ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ HoneyBook สำหรับการจัดการโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้เทมเพลต CRMสำหรับการจัดการ CRM อย่างครอบคลุมและเพลิดเพลินกับการติดต่อกับลูกค้าที่เหนือกว่า
- มุมมองแบบฟอร์มClickUp ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
- คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- เทมเพลตสำเร็จรูปเช่นนี้ เช่นเทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUpช่วยให้กระบวนการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินออนไลน์ง่ายขึ้น
- เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการอย่างละเอียดเพื่อการมองเห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน
- แบบสัญญาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- ผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานและ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าอย่างครอบคลุมเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือการจัดการโครงการอาจมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีฟีเจอร์ครบถ้วนเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป (ณ ตอนนี้!)
- พอร์ทัลลูกค้าอาจไม่มีฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้เพียงพอเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Honeybook
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. สวัสดี บอนไซ
ฟรีแลนซ์ทั้งหลาย พบกับเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณ: Hello Bonsai (ตอนนี้รู้จักกันในชื่อ Bonsai) ชุดเครื่องมือจัดการธุรกิจครบวงจรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพอิสระ ช่วยลดความยุ่งยากในรายละเอียดของแผนการสื่อสารโครงการของคุณด้วยฟีเจอร์สำคัญ เช่น การลงนามสัญญา การส่งข้อเสนอ และการออกใบแจ้งหนี้
คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือการผสานรวมงานเหล่านี้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ฟรีแลนซ์สามารถมุ่งเน้นไปที่งานฝีมือของตนได้ ไม่ใช่การจัดการเอกสาร
สวัสดี Bonsai เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการใช้งาน
สวัสดี คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบอนไซ
- ระบบ CRM ลูกค้าและการจัดการโครงการแบบครบวงจรในที่เดียว
- ใบแจ้งหนี้, ข้อเสนอ, และสัญญาอัตโนมัติ
- ระบบติดตามเวลาและจัดการค่าใช้จ่ายในตัว
- เครื่องมือง่าย ๆ สำหรับจัดการงานในโครงการของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับเอกสารหลากหลายประเภท
- แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายสำหรับการเข้าถึงและการจัดการงานขณะเดินทาง
สวัสดี ข้อจำกัดของบอนไซ
- การผสานระบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจอื่น ๆ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
- ไม่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
สวัสดีครับ/ค่ะ การตั้งราคาบอนไซ
- เริ่มต้น: $24/เดือน
- มืออาชีพ: $39/เดือน
- ธุรกิจ: $79/เดือน
สวัสดี, การให้คะแนนและรีวิวบอนไซ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Hello Bonsai เหล่านี้!
3. Plutio
Plutio ไม่ใช่แค่หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ HoneyBook เท่านั้น—แต่ยังเป็นพื้นที่ทำงานที่ปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อีกด้วย ด้วยการรวมโครงการ งาน และใบแจ้งหนี้ไว้ในแดชบอร์ดเดียว จึงเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและธุรกิจขนาดเล็ก
ความสามารถในการปรับตัวของแพลตฟอร์ม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญอย่างมากกับประสบการณ์ของผู้ใช้ ทำให้แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามในวงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูโดยไม่มีความซับซ้อนในการเรียนรู้จะพบว่า Plutio เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
คุณสมบัติเด่นของ Plutio
- พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของผู้ใช้
- ศูนย์กลางการสื่อสารและพอร์ทัลลูกค้าสำหรับทีมและลูกค้า
- เครื่องมือการจัดการงาน, เวลา, และโครงการที่ผสานรวม
- ระบบสร้างใบแจ้งหนี้และสัญญาในตัว
- การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทที่หลากหลายสำหรับผู้จัดการบัญชีแต่ละรายโดยเฉพาะ
- พอร์ทัลลูกค้าแบบครบวงจร
- รองรับหลายภาษา
- การออกแบบแบบครบวงจรของ Plutio ทั้งมีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Plutio
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการจัดการธุรกิจไม่ใช้งานง่ายเท่าที่ควร
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการในการสร้างรายงาน
- ชุมชนขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
การกำหนดราคาของ Plutio
- เดี่ยว: $19/เดือน
- สตูดิโอ: $39/เดือน
- เอเจนซี: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Plutio
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
4. Salesforce
เข้าสู่แพลตฟอร์ม CRM ที่ทรงพลัง: Salesforce. ได้รับการยอมรับทั่วโลก Salesforce นำเสนอชุดเครื่องมือที่ไม่มีใครเทียบได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ต้องการเติบโต.
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย บริการ หรือการตลาด แดชบอร์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ของ Salesforce ทำให้การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
ชื่อเสียงของมันมาจากการที่มีความทนทาน ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SalesForce
- แพลตฟอร์ม CRM ที่แข็งแกร่ง สามารถขยายตัวได้พร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย Salesforce Einstein
- ความเป็นไปได้ในการผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างกว้างขวาง
- แดชบอร์ดและเครื่องมือรายงานแบบไดนามิก
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส
- การพยากรณ์ยอดขายและการวิเคราะห์
- คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อการปกป้องข้อมูล
- ชื่อเสียงของ Salesforce ในฐานะโซลูชัน CRM ชั้นนำได้รับการเสริมสร้างด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมและความสามารถในการปรับขนาด
ข้อจำกัดของ Salesforce
- มันอาจเป็นเรื่องที่ท่วมท้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่อาจต้องการพิจารณาทางเลือกแทน SalesForce
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ราคาสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
การกำหนดราคาของ SalesForce
- เยี่ยมชมหน้าการกำหนดราคาของ SalesForce เพื่อดูแพ็กเกจและตัวเลือกการกำหนดราคาต่างๆ สำหรับทุกเครื่องมือและฟีเจอร์ที่พวกเขาให้บริการ
คะแนนและรีวิวของ SalesForce
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)
5. FreshBooks
การบัญชีไม่จำเป็นต้องน่ากลัว; ไม่เมื่อมี FreshBooks อยู่เคียงข้างคุณ. ออกแบบมาเพื่อฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก, มันเปลี่ยนงานทางการเงินที่ซับซ้อนให้เป็นการกระทำที่เข้าใจง่าย. ตั้งแต่การออกใบแจ้งหนี้ไปจนถึงการติดตามค่าใช้จ่าย, FreshBooks มอบแนวทางที่เรียบง่ายต่อการเงิน.
การเข้าถึงผ่านระบบคลาวด์ช่วยให้ข้อมูลของคุณพร้อมใช้งานเสมอ
FreshBooks กลายเป็นลมหายใจใหม่สำหรับผู้ที่หวาดกลัวศัพท์บัญชี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks
- การออกใบแจ้งหนี้ที่ใช้งานง่ายด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- การติดตามเวลาและการจัดการค่าใช้จ่าย
- รายงานบัญชีสองชั้น
- บริหารจัดการลูกค้าและการจัดทำงบประมาณโครงการ
- ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ราบรื่น
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับออกใบแจ้งหนี้และจัดการค่าใช้จ่ายได้ทุกที่
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท
ข้อจำกัดของ FreshBooks
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการทางบัญชีที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลังที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่า UI ใหม่ไม่ใช้งานง่าย
ราคาของ FreshBooks
- ไลท์: $13.60/เดือน
- บวก: $24/เดือน
- พรีเมียม: $44/เดือน
- เลือก: ติดต่อ Freshbook เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว FreshBooks
- G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
6. 17hats
ลองนึกภาพการรวมการดำเนินงานธุรกิจของคุณทั้งหมดไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่เข้าใจง่าย นั่นคือ 17hats สำหรับคุณ ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวโดยเฉพาะ บูรณาการรายชื่อผู้ติดต่อ โครงการ และปฏิทินเข้าด้วยกันเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติและสัญญาที่ผสานรวม 17hats ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาในการจัดการความคืบหน้าของโครงการน้อยลง และมีเวลาในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้ามากขึ้น
หากคุณสวมหมวกหลายใบในธุรกิจของคุณ แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคุณ
คุณสมบัติเด่นของ 17hats
- แดชบอร์ดรวมสำหรับผู้ติดต่อ, โครงการ, และปฏิทิน
- ระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- สัญญาและใบแจ้งหนี้แบบบูรณาการ
- พอร์ทัลลูกค้าเพื่อการสื่อสารที่โปร่งใส
- การซิงโครไนซ์การจองกับแอปปฏิทินยอดนิยม
- การติดตามเวลาและรายการที่ต้องทำ
- ไลบรารีแม่แบบสำหรับการสร้างเอกสารอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ 17hats
- ขาดฟังก์ชัน CRM ขั้นสูง
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ
- การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Honeybook
ราคา 17hats
- สิ่งจำเป็น: $13/เดือน
- มาตรฐาน: $25/เดือน
- พรีเมียม: $50/เดือน
17hats คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
7. สถานที่ของลูกค้า
ในโลกของการบริหารจัดการลูกค้า ClientVenue กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการนำเสนอพอร์ทัลลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและมุมมองโครงการแบบรวมศูนย์ ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งมักเต็มไปด้วยความซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย
ออกแบบด้วยความโปร่งใสเป็นสำคัญ ClientVenue ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างธุรกิจและลูกค้าของพวกเขา
ธุรกิจที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าจะพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง
คุณสมบัติเด่นของ ClientVenue
- การจัดการลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลผ่านพอร์ทัลที่ออกแบบเฉพาะ
- การติดตามงานและโครงการในมุมมองเดียวที่รวมทุกอย่าง
- ความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานและการประชุม
- การจัดเก็บและแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัย
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม
ข้อจำกัดของสถานที่ของลูกค้า
- ใหม่ในตลาด จึงมีการสนับสนุนจากชุมชนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Honeybook
- เทมเพลตที่จำกัดสำหรับการสร้างเอกสาร
- อาจขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงบางประการ
ราคาสำหรับลูกค้าสถานที่
- เริ่มต้น: $47/เดือน
- มืออาชีพ: $97/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $247/เดือน
คะแนนและรีวิวสถานที่จัดงานของลูกค้า:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Paymo
การบาลานซ์การจัดการโครงการกับการออกบิล, Paymo คืออัญมณีสำหรับธุรกิจทุกขนาด. จุดแข็งของมันอยู่ที่การผสานระหว่างการติดตามเวลาและการจัดการงาน, ทำให้โครงการอยู่ในเส้นทางและอยู่ในงบประมาณ. ด้วยแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ, สมาชิกทีมสามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา.
ธุรกิจที่ต้องการความสมดุลระหว่างการใช้งานและการใช้งานที่ง่าย ควรมี Paymo อยู่ในความสนใจของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- การจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมการติดตามเวลา
- กระดานคัมบัง, มุมมองรายการ, และแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการงาน
- การออกใบแจ้งหนี้ขั้นสูงพร้อมการติดตามค่าใช้จ่าย
- การจัดตารางเวลาทีมและการจัดการทรัพยากร
- รายงานรายละเอียดสำหรับโครงการและการเงิน
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
- แอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟสำหรับ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ Paymo
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นอาจค่อนข้างชัน
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกล็อกไว้เบื้องหลังระดับราคาที่สูงกว่า
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราวกับแอปมือถือ
ราคาของ Paymo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $4. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- สำนักงานขนาดเล็ก: $9. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20. 79/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
9. ควิกบุ๊คส์
ชื่อที่เป็นที่รู้จักในวงการบัญชี Quickbooks ได้เป็นทางเลือกที่ธุรกิจเลือกใช้มาเป็นเวลาหลายปี การทำให้งานบัญชีที่ซับซ้อนง่ายขึ้นช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตได้แทนที่จะต้องกังวลกับตัวเลข
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามค่าใช้จ่ายหรือการจัดการเงินเดือน Quickbooks ก็มีชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งพร้อมความปลอดภัยระดับธนาคาร
Quickbooks ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับธุรกิจ ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรที่มั่นคง ที่มองหาการจัดการทางการเงินที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbooks
- ซอฟต์แวร์บัญชีที่แข็งแกร่งพร้อมการเข้าถึงผ่านระบบคลาวด์
- ใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์การชำระเงินทันทีพร้อมตัวเลือกพอร์ทัลลูกค้า
- การติดตามค่าใช้จ่ายพร้อมสแกนใบเสร็จ
- เครื่องมือรายงานขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน
- แบบฟอร์มเงินเดือนและฟังก์ชันการทำงานพร้อมการคำนวณภาษี
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายร้อยรายการ
- ความปลอดภัยระดับธนาคารสำหรับการปกป้องข้อมูล
ข้อจำกัดของ Quickbooks
- มันอาจทำให้รู้สึกหนักใจสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นด้านบัญชี
- การสนับสนุนลูกค้าอาจช้าในบางครั้ง
- ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาทางเลือก Honeybook ที่ราคาไม่แพง
ราคาของ Quickbooks
- เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $55/เดือน
- เพิ่มเติม: $85/เดือน
- ขั้นสูง: $200/เดือน
คะแนนและรีวิว Quickbooks
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
10. ไดนามิกส์ 365
Microsoft Dynamics 365 ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นชุดโซลูชันที่ผสานรวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ ตั้งแต่การขายไปจนถึงการบริการ ครอบคลุมทุกด้านอย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยความน่าเชื่อถือของระบบนิเวศของ Microsoft ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานรวมกับ Power BI ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
องค์กรที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะพบว่า Dynamics 365 เป็นตัวเปลี่ยนเกม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynamics 365
- โซลูชันแบบบูรณาการที่ครอบคลุมการขาย, บริการ, การเงิน, และอื่น ๆ
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- แอปพลิเคชันแบบโมดูลาร์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft
- การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยการผสานรวมกับ Power BI
- สามารถปรับขนาดได้อย่างสูงเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Dynamics 365
- อาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- ต้องการการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- การปรับแต่งอาจมีความซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ Dynamics 365
- เยี่ยมชมหน้าเพจการกำหนดราคาของ Dynamic 365 เพื่อดูแพ็กเกจและตัวเลือกการกำหนดราคาต่างๆ สำหรับทุกเครื่องมือและคุณสมบัติที่พวกเขาให้บริการ
คะแนนและรีวิวของ Dynamics 365
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)
ทำไม ClickUp ถึงกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Honeybook
เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Honeybook คุณไม่ได้แค่ต้องการเครื่องมือเท่านั้น แต่คุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงโครงการ การจอง สัญญา และอื่นๆ ของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
ClickUp โดดเด่นกว่าใคร ไม่ใช่เพียงเพราะคุณสมบัติที่ครอบคลุมเท่านั้น แต่ยังเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วย แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ มอบความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และความชัดเจน
ด้วยคุณสมบัติ CRM ในตัว, มุมมองแบบฟอร์ม, การทำงานอัตโนมัติ, และเทมเพลตเฉพาะสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ ClickUp พิสูจน์ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าถึงความมุ่งมั่นในการทำให้งานง่ายขึ้นและเข้าใจได้มากขึ้น ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นคู่หูในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หากคุณกำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนหรือเข้าสู่แพลตฟอร์มใหม่ ลองใช้ ClickUp สัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเองและเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมจากมืออาชีพทั่วโลก