Claude Skills สำหรับการตลาด: วิธีเปลี่ยนคู่มือกลยุทธ์ของแบรนด์คุณให้เป็น AI ที่สามารถดำเนินการได้

Claude Skills จะเปลี่ยนคู่มือแบรนด์ของคุณให้เป็นกฎเกณฑ์ที่ AI ปฏิบัติตามในทุกฉบับร่าง สิ่งนี้สำคัญเพราะเครื่องมือเขียนด้วย AI มีปัญหาเรื่องความซ้ำซากที่ได้รับการบันทึกไว้แล้ว
การทบทวนงานวิจัยกว่า 130 ชิ้นในวารสาร Trends in Cognitive Sciences พบว่าผลลัพธ์จากโมเดลภาษาจะรวมตัวไปสู่รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดในข้อมูลฝึกอบรม เนื่องจากแบรนด์ต่าง ๆ ใช้เครื่องมือ AI ที่เดียวกัน จึงสร้างเสียงที่เหมือนกัน
Claude Skill จะป้องกันสิ่งนั้นได้ โดยมันจะโหลดกฎเสียง ตำแหน่ง และรูปแบบของคุณเข้าไปในร่างก่อนที่โมเดลจะเขียนคำใดก็ตาม เนื่องจากเสียงและบริบทเป็นของคุณเอง คู่แข่งจึงไม่สามารถใช้เครื่องมือเดียวกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เหมือนกันได้
คู่มือนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีสร้าง Claude Skills สำหรับการตลาด และวิธีที่ AI ซึ่งรู้จักพื้นที่ทำงานของคุณอยู่แล้ว สามารถพัฒนาแนวคิดนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
TL;DR: Claude Skill คือโฟลเดอร์ที่เก็บคำสั่ง ไฟล์อ้างอิง และสคริปต์ ซึ่ง Claude จะโหลดมาใช้เองโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีงานตรงกับคำอธิบายของมัน ทำให้มันเขียนในสไตล์ของแบรนด์คุณอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง สร้าง Claude Skill ทันทีที่คุณต้องอธิบายกฎเกณฑ์เกี่ยวกับน้ำเสียงหรือรูปแบบเดียวกันให้กับ AI ถึงสามครั้ง ข้อความโฆษณา บทสรุปแคมเปญ และจดหมายข่าว เป็นตัวอย่างแรกที่ควรนำมาใช้
นักการตลาดที่ทำงานคนเดียวและรับงานแบบครั้งเดียวสามารถใช้ Skill แบบอิสระในclaude.ai ได้ ส่วนทีมที่จมอยู่กับเครื่องมือที่แยกกันสามารถได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการรวมงานไว้ในที่เดียว เพื่อให้ AI สามารถดำเนินการกับแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่ได้ คู่มือนี้ครอบคลุมทั้งสองกรณี
Claude Skills คืออะไร?
Claude Skill คือโฟลเดอร์ที่เก็บชุดคำสั่ง ซึ่ง Claude จะโหลดมาใช้โดยอัตโนมัติเมื่อมีงานที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด ทุก Skill ต้องมีไฟล์หนึ่งไฟล์คือ SKILL.md ไฟล์นี้เริ่มต้นด้วยบล็อกสั้นๆ ที่เรียกว่า YAML frontmatter ซึ่งประกอบด้วยชื่อของ Skill คำอธิบายว่าควรใช้เมื่อใด และชุดคำสั่ง นอกจากนี้ Skill ยังสามารถรวมไฟล์อ้างอิงและสคริปต์ได้อีกด้วย
Anthropic ได้พัฒนา Skills เพื่อให้ Claude สามารถทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยวิธีเดียวกันทุกครั้ง สำหรับทีมการตลาด งานนั้นคือการเขียนตามสไตล์ของแบรนด์คุณ: กฎเกณฑ์ด้านน้ำเสียง วลีที่ห้ามใช้ ข้อเสนอคุณค่า และรูปแบบที่ผู้ตรวจสอบคาดหวัง
Anthropicได้เปิดตัว Skills ในเดือนตุลาคม 2568 และในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน พวกเขาได้เผยแพร่รูปแบบนี้เป็นมาตรฐานเปิด สร้าง Skills หนึ่งชุด และมันจะทำงานได้บน claude.ai, Claude API, Cowork และ Claude Code
Claude Skills ทำงานอย่างไร?
Claude Skills ทำงานตามหลักการเปิดเผยข้อมูลแบบค่อยเป็นค่อยไป Claude จะโหลดแต่ละชั้นของ Skills เฉพาะเมื่องานนั้นต้องการเท่านั้น:
- เมื่อเริ่มต้น: Claude จะโหลดล่วงหน้าเพียงชื่อและคำอธิบายของทุก Skills ที่ติดตั้งไว้
- เมื่อมีการจับคู่: เมื่อคำขอของคุณตรงกับคำอธิบาย Claude จะอ่านไฟล์ SKILL.md ของทักษะนั้นทั้งหมด
- ตามความต้องการ: หากไฟล์ SKILL.md ชี้ไปยังไฟล์เพิ่มเติม เช่น คู่มือสไตล์ฉบับเต็ม Claude จะเปิดไฟล์เหล่านั้นเฉพาะเมื่องานนั้นต้องการข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น
การแบ่งชั้นนี้เกิดขึ้นเพราะความรู้เกี่ยวกับแบรนด์มีขอบเขตกว้างเกินไปสำหรับคำสั่งเดียว กฎการใช้เสียง กรอบการส่งข้อความ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และคำพูดที่ปลอดภัยทางกฎหมาย: เมื่อรวมกันแล้ว พวกมันเกินกว่าที่คำสั่งเดียวจะรองรับได้ สกิลช่วยให้ SKILL.md มีขนาดสั้น ความลึกของข้อมูลอยู่ในไฟล์ที่อ้างอิง ซึ่งจะโหลดมาใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
ส่วนคำอธิบายมีความสำคัญมากกว่าบรรทัดใด ๆ เพราะมันเป็นตัวกำหนดว่า Skill จะถูกเปิดใช้งานหรือไม่ คำอธิบายแบบ ‘ช่วยเรื่องเนื้อหา’ จะไม่ทำงานได้เลย ส่วนคำอธิบายแบบ ‘ใช้เมื่อผู้ใช้ขอข้อความโฆษณา หน้าแลนดิ้งเพจ หรืออีเมลด้วยสไตล์การสื่อสารของแบรนด์เรา’ จะสร้างเนื้อหาการตลาดที่ปรับแต่งตามความต้องการได้
Skills ยังทำงานได้นอกเหนือจากระบบแชทอีกด้วย มันทำงานใน Claude Code และ Claude Cowork — ตัวแทนบนเดสก์ท็อปที่อ่านไฟล์จริงของคุณและดำเนินการงานหลายขั้นตอนในเบื้องหลัง ตัวอย่างเช่นทีมพัฒนาธุรกิจของ Anthropicได้สร้างเวิร์กโฟลว์ Google Ads ใน Claude Code โดยใช้ Skills เพื่อกำหนดน้ำเสียงของแบรนด์และความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ จากนั้นจัดรวมหัวข้อ 15 รายการและคำอธิบาย 4 รายการต่อโฆษณาเป็นไฟล์ CSV ซึ่งทีมจะตรวจสอบและอัปโหลด
ความแตกต่างระหว่าง Claude Skills, Prompts, Agents และ MCP คืออะไร?
Skill สอน Claude วิธีทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ ส่วน prompt คือคำสั่งที่ใช้เพียงครั้งเดียวAI agentคือระบบที่ทำงานหลายขั้นตอนได้ด้วยตัวเอง MCP (Model Context Protocol) เชื่อมต่อ Claude กับเครื่องมือภายนอก เช่น Google Ads หรือ HubSpot.
ทั้งสี่องค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน แทนที่จะแข่งขันกัน
|Layer
|Skills คืออะไร
|เมื่อใดควรใช้
|Prompt
|คำสั่งครั้งเดียวที่คุณพิมพ์ลงในแชท
|คุณมีคำขอสั้นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ
|Skill
|โฟลเดอร์ที่สอน Claude ให้ทำงานซ้ำได้ ด้วยน้ำเสียงของแบรนด์คุณ
|คุณมักต้องสร้างงานที่คล้ายกันบ่อยครั้ง: บทสรุปแคมเปญ, เวอร์ชันโฆษณาต่าง ๆ, หน้าแลนดิ้งเพจ
|Agent
|ระบบที่ดำเนินการงานหลายขั้นตอนได้ด้วยตัวเอง
|คุณต้องการให้กระบวนการทำงานเสร็จสิ้นตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ต้องตรวจสอบแต่ละขั้นตอน
|เซิร์ฟเวอร์ MCP
|การเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ระหว่าง Claude กับเครื่องมือภายนอก
|Claude ต้องการข้อมูลล่าสุดจาก Google Ads, GA4, HubSpot หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ของคุณ
Skills และ MCP เป็นสองสิ่งที่มักถูกสับสนกันมากที่สุด เซิร์ฟเวอร์ MCP ให้ Claude เข้าถึงข้อมูล: มันเชื่อมต่อ Claude กับบัญชี Google Ads ของคุณ ข้อมูล GA4 หรือ CMS หลังจากนั้น Claude สามารถอ่านและเขียนข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ แทนที่จะต้องทำงานจากไฟล์ที่คัดลอกและวางมา
Skill จะบอก Claude ว่าควรทำอะไรกับสิทธิ์การเข้าถึงนั้น ด้วยเสียงของคุณ ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ดังนั้น หากคุณเชื่อมต่อ Claude กับ Google Ads ผ่าน MCP มันจะสามารถดึงข้อมูลประสิทธิภาพของหัวข้อโฆษณาในเดือนที่แล้วมาได้ แต่มันยังไม่รู้จักเสียงของแบรนด์คุณหรือกฎเกณฑ์การนับจำนวนตัวอักษร ความรู้นั้นอยู่ใน Skill
ประโยชน์ของการสร้างทักษะการตลาดใน Claude คืออะไร?
การสร้าง Skill มีประโยชน์สี่ประการ: คุณจะโดดเด่นท่ามกลางคู่แข่ง กระบวนการตรวจสอบจะสั้นลง เสียงจะยังคงอยู่แม้ผู้ใช้จะออกจากระบบ และสินทรัพย์จะพัฒนาขึ้นตามเวลา
- โดดเด่นท่ามกลางเว็บที่เต็มไปด้วยความซ้ำซาก: เนื้อหา AI กำลังท่วมท้นบนเว็บ แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยติดอันดับหรือถูกอ้างอิง Graphite พบว่า86% ของบทความที่ติดอันดับใน Googleเขียนโดยมนุษย์ สำหรับบทความที่ถูก ChatGPT และ Perplexity อ้างอิง ตัวเลขนี้อยู่ที่ 82% การเขียนที่มีเอกลักษณ์คือกุญแจสู่การจัดอันดับ Skill จะช่วยให้ผลลัพธ์จาก AI ของคุณคมชัดพอที่จะติดอยู่ใน 14% ที่ชนะ และคุณสามารถสร้างมันได้ภายในบ่ายเดียว
- รอบการตรวจสอบที่สั้นลง: เมื่อผู้บรรณาธิการชี้ให้เห็นปัญหาด้านโทนเสียงเดียวกันในทุกรอบ การแก้ไขก็เกิดขึ้นช้าเกินไป Skill จะแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นก่อนที่จะถึงฉบับร่าง มันช่วยลดการแก้ไขซ้ำๆ ที่กินเวลาผู้บรรณาธิการทั้งสัปดาห์ ทำให้แต่ละรอบการตรวจสอบดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น
- เสียงของคุณยังคงอยู่แม้เมื่อพนักงานลาออก: เมื่อนักเขียนที่ดีที่สุดของคุณหยุดงานหรือลาออก มาตรฐานที่คุณตั้งไว้มักจะหายไปพร้อมกับพวกเขา ข้อความโฆษณาของคุณจะอ่อนลงจนกว่าจะมีคนมาเติมเต็มช่องว่างนั้น Skill จะรักษามาตรฐานนั้นไว้ไม่ว่าใครจะเป็นผู้เขียนร่างแรก ร่างที่สามของพนักงานใหม่จะผ่านเกณฑ์เดียวกันกับที่นักเขียนที่ดีที่สุดของคุณเคยทำ
- สินทรัพย์นี้จะพัฒนาขึ้นตามเวลา: Prompt จะไม่มีค่าใดเลยทันทีที่คุณปิดแท็บ แต่ Skill จะเก็บรักษาทุกการแก้ไขที่คุณป้อนเข้าไป มันจะทำงานได้ดีขึ้นในเดือนที่หกเมื่อเทียบกับวันแรก นั่นทำให้มันเป็นส่วนเดียวในระบบworkflow AIของคุณที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแทนที่จะถูกรีเซ็ต
การหลุดพ้นจากความซ้ำซากเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงาน
การใส่เสียงของคุณลงใน Skill เป็นสัญชาตญาณที่ดี มันช่วยให้คุณโดดเด่นจากระดับเฉลี่ยของอุตสาหกรรม แต่การมีเสียงที่แตกต่างจะทำให้คุณได้รับความสนใจเพียงครั้งเดียว ส่วนการมีเสียงที่เป็นตัวคุณเองทุกครั้ง คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนจดจำคุณได้
งานวิจัยของEhrenberg-Bass Institute — กลุ่มผู้เขียนหนังสือ How Brands Grow — แสดงให้เห็นถึงสิ่งง่ายๆ คือ ผู้คนรู้จักแบรนด์จากสัญญาณไม่กี่อย่างที่ถูกนำเสนอซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ศาสตราจารย์เจนนี โรมาเนียก ชี้ให้เห็นถึงแหล่งที่มาของความสับสนที่ทีมส่วนใหญ่มักมองข้าม: สัญญาณที่ขัดแย้งกันของแบรนด์เอง กล่าวอย่างง่ายๆ คือ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง คุณก็กำลังแข่งขันกับตัวเองเพื่อดึงดูดความสนใจ
ตัวอย่างเช่น เมื่อ Tropicana เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าคุ้นเคยเป็นแบบที่เรียบง่ายขึ้น ลูกค้าก็ไม่สามารถหาบรรจุภัณฑ์นั้นบนชั้นวางสินค้าได้อีกต่อไป ยอดขายลดลงประมาณ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่บรรจุภัณฑ์แบบเดิมจะกลับมาใช้ใหม่หนึ่งเดือนต่อมา
เสียงของคุณคือสินทรัพย์ของแบรนด์ที่มีกฎเดียวกัน ทุกครั้งที่เสียงนั้นเบี่ยงเบน คุณจะสูญเสียการจดจำแบรนด์ คู่มือเสียงสามารถอธิบายกลุ่มเป้าหมายได้ แต่ไม่สามารถรักษาความสม่ำเสมอได้เมื่อมีสิบคนเขียนข้อความเข้ามาพร้อมกัน แต่ Skills สามารถรักษาความสม่ำเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง แต่ยังช่วยให้คุณรักษาความเป็นตัวเองในทุกฉบับร่าง ทำให้การจดจำแบรนด์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะลดลง ความสม่ำเสมอแบบนี้ — ด้วยความเร็วที่ AI ช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาได้ — คือสิ่งเดียวที่คำสั่ง (prompt) ไม่สามารถมอบให้คุณได้
กระบวนการทำงานด้านการตลาดใดที่เหมาะกับ Claude Skills?
มี 9 กระบวนการทำงานด้านการตลาดที่เหมาะกับ Claude Skills มากที่สุด ได้แก่ SEO และการปรับแต่งการค้นหาด้วย AI, โฆษณาแบบจ่ายเงิน, การจัดการเนื้อหา, หน้าแลนดิ้งเพจ, อีเมล,การวางแผนแคมเปญการตลาด, เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) และบทสคริปต์วิดีโอ, การวิเคราะห์ข้อมูล, และโซเชียลมีเดีย แต่ละกระบวนการทำงานซ้ำในรูปแบบที่คงที่ ซึ่งนี่คือจุดสำคัญที่ควรทดสอบ
หากคุณต้องอธิบายเสียงแบรนด์หรือรูปแบบบรีฟเนื้อหาให้ AI ฟังซ้ำไปซ้ำมาถึงสามครั้งแล้ว ความรู้นั้นควรถูกจัดเก็บไว้ใน Skill
ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มครอบคลุม:
- SEO, GEO และ AEO: Skill สามารถดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิค สร้าง schema และปรับแต่งหน้าเว็บเพื่อให้ถูกอ้างอิงโดยเครื่องมือตอบคำถาม AI โดยสามารถเชื่อมต่อกับ MCP เพื่อเชื่อมต่อกับ Search Console หรือเครื่องมือติดตามอันดับ
- โฆษณาแบบชำระเงิน: Skill สำหรับข้อความโฆษณาจะสร้างหัวข้อและคำอธิบายโฆษณา โดยแต่ละส่วนจะได้รับการตรวจสอบล่วงหน้าให้สอดคล้องกับขีดจำกัดจำนวนตัวอักษรของ Google นอกจากนี้ ยังมีการสลับเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ หลักฐาน และข้อโต้แย้ง
- การดำเนินงานด้านเนื้อหา: Skill ด้านเนื้อหาสามารถร่างบทความบล็อก, สร้างเอกสารสรุป, ปรับเปลี่ยนเนื้อหาแบบยาวให้เป็นจดหมายข่าวและเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย รวมถึงลบคำบอกเล่าของ AI ออกไป ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตามโครงสร้างและน้ำเสียงของคุณ ทำให้ปฏิทินงานของคุณเต็มอยู่เสมอโดยไม่ต้องใช้แรงงานมือ
- หน้าแลนดิ้งเพจและการออกแบบเว็บ: Skill จะสร้างหน้าการตลาดหรือไมโครไซต์แคมเปญตามระบบการออกแบบของคุณ แทนที่จะใช้เทมเพลตทั่วไปClaude Designจะเพิ่มพื้นที่ออกแบบที่มีระบบแบรนด์ของคุณฝังอยู่ และส่งออกเป็น PDF, PPTX หรือ Canva
- การตลาดผ่านอีเมล: Skillสำหรับอีเมลจะเขียนลำดับขั้นตอนตามวงจรชีวิตลูกค้า (lifecycle sequences), ตัวเลือกหัวข้ออีเมล (subject-line variations), และเนื้อหาแคมเปญ (campaign copy) ตามตรรกะการแบ่งกลุ่ม (segmentation logic) และโทนเสียงของคุณ จับคู่กับ MCP ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มส่งอีเมลของคุณ เพื่อให้ Claude ทำงานจากข้อมูลรายชื่อจริง
- การวางแผนแคมเปญและการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาด (GTM): Skill แบบสั้นสามารถเปลี่ยนไอเดียเพียงหนึ่งประโยคให้กลายเป็นเอกสารสรุปที่ครบถ้วน พร้อมส่วนต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวัง นอกจากนี้ยังช่วยระบุสิ่งที่ยังไม่ทราบเป็นคำถามที่ยังเปิดอยู่ แทนที่จะสร้างคำตอบขึ้นมาเอง
- UGC และวิดีโอ: Skill แบบสคริปต์ช่วยจัดการเนื้อหาอธิบายผลิตภัณฑ์และสคริปต์โฆษณาแบบ UGC โดยปรับแต่งให้สอดคล้องกับจุดดึงดูด จังหวะ และความยาวที่กำหนดไว้ มันรับหน้าที่จัดการโครงสร้างที่ซ้ำซาก ทำให้ทีมของคุณสามารถทุ่มเทเวลาให้กับไอเดียที่สร้างคุณค่าให้กับวิดีโอ
- การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดแหล่งที่มา และการเพิ่มอัตราการแปลง (CRO): ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบการแปลงหรือวินิจฉัยการลดลงของตัวชี้วัดตามวิธีการที่กำหนดไว้ มันจะเปลี่ยนคำกล่าวที่คลุมเครืออย่าง ‘ปริมาณการเข้าชมลดลง’ ให้กลายเป็นรายการการแก้ไขที่จัดลำดับความสำคัญ
- แบรนด์ทางสังคมและส่วนตัว: Skill ทางสังคมช่วยสร้างโพสต์บน LinkedIn, เนื้อหาสำหรับเผยแพร่ผ่านหลายช่องทาง และเขียนแทนผู้ก่อตั้ง โดยแต่ละส่วนจะมีน้ำเสียงและความยาวที่เหมาะสมกับช่องทางนั้นๆ
ดูคร่าวๆ: คุณควรสร้าง Skill ใดก่อน?
เริ่มจากแถวที่ตรงกับงานที่คุณทำซ้ำบ่อยที่สุด
|ตัวอย่างการใช้งาน
|สร้างสิ่งนี้ก่อน
|ใช้ร่วมกับ
|ข้อความที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์ในทุกที่
|Skill เสียงแบรนด์
|สินทรัพย์ผลลัพธ์ที่มีอยู่และรายชื่อคำที่ถูกห้าม
|ข้อความโฆษณา Google/RSA ในระดับใหญ่
|Skill สำหรับข้อความโฆษณา
|การเชื่อมต่อ MCP กับ Google Ads และสคริปต์ส่งออกไฟล์ CSV
|ความปรากฏในการค้นหาด้วย AI
|Skill GEO/AEO
|การเชื่อมต่อ MCP กับ Search Console และ Skill แบบสคีมา FAQ
|บล็อกและระบบจัดการเนื้อหา
|Skill สำหรับการจัดการเนื้อหา
|ขั้นตอนเพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์และแม่แบบบรีฟของคุณ
|หน้าแลนดิ้งเพจและภาพประกอบแคมเปญ
|Claude Design
|Skill เสียงแบรนด์ และระบบออกแบบของคุณ
|เปลี่ยนไอเดียเป็นบทสรุปแคมเปญ
|Skill สำหรับบทสรุปแคมเปญ
|แม่แบบแผนการตลาดและโครงการ
|ใช้สินทรัพย์เดียวเพื่อสร้างเนื้อหาหลายรูปแบบ
|Skillการปรับใช้เนื้อหาใหม่
|Skill เสียงแบรนด์และกฎรูปแบบตามช่องสื่อสาร
|อีเมลในวงจรชีวิตและแคมเปญ
|Skill สำหรับอีเมล
|การเชื่อมต่อ MCP กับ ESP ของคุณและกฎการแบ่งกลุ่มลูกค้า
|วิเคราะห์สาเหตุการลดลงของตัวชี้วัด
|Skill ด้านการวิเคราะห์/CRO
|การเชื่อมต่อ MCP กับ GA4 และไฟล์วิธีการ CRO
มีหนึ่งด้านที่ Skill ไม่สามารถทำได้: กลยุทธ์และรสนิยม Skill จะไม่กำหนดตำแหน่งทางการตลาดของคุณ และไม่สามารถตัดสินได้ว่าผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นจะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือไม่
ให้ถือว่าทุกฉบับร่างของ Claude เป็นจุดเริ่มต้น และปรับปรุงผลลัพธ์แต่ละครั้งให้สอดคล้องกับข้อมูลที่คุณมีเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ให้ป้อนข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณให้กับเอเจนต์ ด้วยวิธีนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะตรงกับมาตรฐานที่คาดหวัง แทนที่จะเป็นผลลัพธ์ระดับเฉลี่ย
วิธีสร้าง Claude Skill สำหรับการตลาด: 6 ขั้นตอนง่ายๆ
สร้าง Skill ด้านการตลาดใน 6 ขั้นตอน: เลือกงานที่ทำซ้ำๆ, เขียนไฟล์ SKILL.md, เพิ่มกฎของแบรนด์, แบ่งเนื้อหาที่ยาวเป็นไฟล์ที่เชื่อมโยงกัน, ทดสอบบนบรีฟจริง และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะสร้าง: ตรวจสอบว่ามีอะไรอยู่แล้ว
คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากไฟล์ว่างเสมอไป มีสามที่ที่คุณควรตรวจสอบก่อน:
- ปลั๊กอินการตลาดของ Anthropic เอง เป็นปลั๊กอินจากผู้พัฒนาโดยตรง และใกล้เคียงกับชุดเริ่มต้นที่สุด: คำสั่งเช่น /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit และ /email-sequence เหมาะสำหรับการดูรูปแบบของ Skills ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างดี
- ไลบรารีคำสั่งของ Anthropic คำสั่งสำหรับงานเดียวที่ผ่านการทดสอบจริง (เช่น ตัวเลือกหัวข้ออีเมล, การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์) ที่คุณสามารถนำไปใช้ในส่วนคำสั่งของ Skill ได้
- รีโพสิตอรีของชุมชนบน GitHub มีคอลเลกชันขนาดใหญ่จำนวนมาก บางแห่งมีดาวถึงหลายหมื่นดวง ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้านโครงสร้างได้ดี แต่ไม่ค่อยถูกใช้เป็นสินทรัพย์ที่เสร็จสมบูรณ์
เพื่อสร้าง Skills ของคุณเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: เลือกงานที่ทำซ้ำๆ หนึ่งงาน
Skill แรกที่เหมาะสมจะเกิดจากงานที่คุณทำซ้ำอยู่แล้ว ลองดูการสนทนา AI ล่าสุดของคุณ และหาภารกิจที่คุณต้องคัดลอกและวางเนื้อหาเดียวกันซ้ำๆ ภารกิจนั้นพร้อมที่จะกลายเป็น Skill ได้หากสามสิ่งนี้ตรงกัน:
- คุณได้กำหนดกฎเสียงหรือรูปแบบเดียวกันให้กับ AI อย่างน้อยสามครั้งแล้ว
- โครงสร้างจะคงที่ ส่วนข้อมูลที่ป้อนเข้าจะเปลี่ยนแปลง
- รายการตรวจสอบแบบเขียนสามารถช่วยสอนงานให้กับพนักงานใหม่ได้
ข้อความโฆษณา บทสรุปแคมเปญ และจดหมายข่าวผ่านเกณฑ์ทั้งสามข้อ เนื่องจากรูปแบบและกฎเกณฑ์ของพวกมันคงที่จากชุดหนึ่งไปยังชุดถัดไป ส่วนกลยุทธ์การวางตำแหน่งแบรนด์ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ เนื่องจากกลยุทธ์นี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปทุกครั้งที่มีการตัดสินใจ งานที่ทำซ้ำๆ จะถูกย้ายเข้าสู่ Skill ส่วนการตัดสินใจยังคงอยู่กับทีมของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: เขียนไฟล์ SKILL.md
สร้างโฟลเดอร์และเพิ่มไฟล์ SKILL.md หนึ่งไฟล์ ไฟล์นี้ประกอบด้วยสามส่วน:
- ชื่อ: ตั้งชื่อ Skills ให้สั้นและชัดเจน เช่น ชื่อแบรนด์-ข้อความโฆษณา
- คำอธิบาย: ระบุเงื่อนไขการทริกเกอร์ในหนึ่งประโยค เช่น ใช้เมื่อผู้ใช้ขอเขียนหรืออัปเดตเนื้อหาโฆษณา อีเมล หรือเนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจ ด้วยน้ำเสียงของแบรนด์
- คำแนะนำ: เขียนกฎด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายใต้ส่วน frontmatter
ทุ่มเทความพยายามส่วนใหญ่ไปที่ส่วนคำอธิบาย เพราะส่วนนี้เพียงอย่างเดียวที่ตัดสินว่า Skills จะถูกเปิดใช้งานหรือไม่ เขียนคำอธิบายด้วยวลีที่ทีมของคุณใช้ในคำขอจริง หากเพื่อนร่วมทีมของคุณขอ ‘RSA refresh’ ในขณะที่คุณเขียน ‘ad copy’ คำอธิบายต้องรวมทั้งสองคำไว้ด้วย
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มบริบทของแบรนด์คุณ
Skill ที่ดาวน์โหลดมาจะมีกฎทั่วไป และกฎทั่วไปเหล่านี้จะสร้างเนื้อหาแบบทั่วไป ซึ่งคุณสร้าง Skill นี้ขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อหาแบบนั้นเอง แทนที่กฎเหล่านั้นด้วยเนื้อหาที่มีเฉพาะในทีมของคุณเท่านั้น:
- กฎเกี่ยวกับโทนเสียงที่เขียนเป็นคำสั่ง เช่น ‘เขียนในมุมมองบุคคลที่สอง’
- รายชื่อคำ วลี และข้อความที่แบรนด์ของคุณห้ามใช้เด็ดขาด
- จุดขายหลักของคุณ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านคำพูดในข้อความโฆษณาที่ดีที่สุดของคุณ
- บทความที่เผยแพร่แล้วสองหรือสามชิ้น ซึ่งถ่ายทอดน้ำเสียงของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง
คัดลอกจากคู่มือสไตล์จริงของคุณแทนที่จะสรุปจากความจำ การสรุปจะเก็บกฎที่คุณจำได้แต่สูญเสียรายละเอียดไป ทั้งที่รายละเอียดนั้นคือสิ่งที่ทำให้เสียงของแบรนด์คุณเป็นเอกลักษณ์
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณจัดการแบรนด์เดียว ให้ผสานน้ำเสียงของแบรนด์เข้ากับ Skill นั้นเลย แต่หากคุณจัดการหลายแบรนด์ ให้รักษา Skill ให้เป็นแบบทั่วไป และนำบริบทของแบรนด์มาใส่ใน Claude Project แทน เพื่อให้ Skill เดียวสามารถใช้งานได้กับทุกแบรนด์
ขั้นตอนที่ 4: แบ่งไฟล์ที่ยาว
Skill จะพัฒนาขึ้นเมื่อคุณป้อนข้อมูลแก้ไขเข้าไป และเมื่อ SKILL.md ผ่านหน้าจอหนึ่งไป ทุกอย่างจะช้าลง เมื่อของคุณถึงจุดนั้น ให้แบ่งมันออกเป็นส่วนๆ ที่เชื่อมโยงกัน:
- SKILL.md เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวกระตุ้น (trigger), กฎหลัก (core rules) และลิงก์ไปยังส่วนอื่นๆ
- references/style-guide.md มีรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำเสียงและรูปแบบการจัดรูปแบบอย่างครบถ้วน
- references/product-facts.md บันทึกข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้ว รวมถึงราคาและคำอธิบายคุณสมบัติ
- references/examples.md เก็บข้อความโฆษณาที่ดีที่สุดของคุณจากอดีต จัดเรียงตามประเภทสินทรัพย์
Claude จะเปิดไฟล์ที่อ้างอิงแต่ละไฟล์เฉพาะเมื่องานนั้นต้องการข้อมูลในระดับความลึกนั้นเท่านั้น การขอข้อความโฆษณาของคุณจะโหลดกฎการนับจำนวนตัวอักษรและข้ามแผ่นข้อมูลราคาไป ดังนั้น Skills จึงทำงานได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเก็บข้อมูลไว้มากเพียงใด
ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบกับโจทย์จริง
ลองใช้ Skill กับคำขอแคมเปญที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งยังมีข้อมูลที่ขาดหายไปและยังคงมีแรงกดดันจากกำหนดเวลา ตัวอย่างที่เรียบง่ายจะซ่อนจุดที่ขาด แต่คำขอจริงจะเผยให้เห็นพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้
ระวังสองข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น:
- Skill ยังไม่ถูกเปิดใช้งาน ซึ่งหมายความว่าคำอธิบายไม่ตรงกับคำที่คุณใช้ ลองขยายคำอธิบายและเพิ่มคำขอที่ระบบไม่รับรู้
- Skill ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว แต่เสียงกลับเบี่ยงเบนไป ซึ่งหมายความว่าคำสั่งมีช่องว่าง ให้เพิ่มกฎเฉพาะที่การเบี่ยงเบนนั้นทำให้ไม่ตรงตามคำสั่ง
แยกทั้งสองส่วนให้ชัดเจนเมื่อวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขคำสั่งเมื่อปัญหาอยู่ที่คำอธิบายจะทำให้เสียรอบหนึ่ง ส่วนการแก้ไขคำอธิบายเมื่อปัญหาอยู่ที่คำสั่งจะทำให้เสียสองรอบ
ขั้นตอนที่ 6: นำการแก้ไขกลับเข้ามา
Skill จะพัฒนาขึ้นตามการใช้งาน และวงจรการปรับปรุงนั้นสั้นมาก เมื่อผลลัพธ์ไม่ตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ให้แจ้งให้ Claude ทราบว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไร แก้ไขร่างด้วยมือ แล้วนำการแก้ไขนั้นไปบันทึกไว้ใน Skill หรือตัวอย่างของมัน
ทุกรอบจะนำส่วนหนึ่งของการตัดสินใจของคุณมาบันทึกไว้ในไฟล์ ร่างถัดไปจะเริ่มต้นด้วยตรรกะที่ได้รับการปรับปรุง ทำให้การแก้ไขและวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวลดลงมากยิ่งขึ้น
วิธีแบ่งปันทักษะการตลาดให้กับทีมของคุณ
ทีมการตลาดสามารถแบ่งปันClaude Skills ได้สามวิธี: โดยการส่งโฟลเดอร์ Skills ที่ถูกบีบอัดโดยตรง ผ่านฟังก์ชันการแบ่งปันที่ติดตั้งไว้ในแผน Team และ Enterprise ของ Claude หรือผ่าน repositori GitHub ที่แบ่งปัน
การส่งโดยตรงเหมาะสำหรับพันธมิตรภายนอก การแชร์ที่สร้างไว้ในตัวเหมาะสำหรับทีมภายในองค์กร และ GitHub เหมาะสำหรับไลบรารีที่ต้องการการตรวจสอบและประวัติเวอร์ชัน ปัจจัย 결정คือใครที่ต้องการไลบรารีแบรนด์ของคุณ และความถี่ที่มันเปลี่ยนแปลง
ตัวเลือก 1: ซิปและส่ง
Skill คือโฟลเดอร์ ดังนั้นคุณจึงสามารถบีบอัดและส่งผ่านอีเมลหรือ Slack ได้ ผู้รับจะอัปโหลดมันไปยังการตั้งค่า Claude ของตนเอง และฟีเจอร์นี้ใช้งานได้กับทุกแพ็กเกจ
เพื่อส่ง Skill:
- ค้นหาโฟลเดอร์ Skill บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โฟลเดอร์นี้ต้องมีไฟล์ SKILL.md อยู่ภายใน
- เปิดหรือปิดแถบข้างของโฟลเดอร์ Skill ที่ต้องการ แล้วคลิก ดาวน์โหลด
เพื่ออัปโหลด Skills ที่ได้รับ:
- เปิด Claude และไปที่ การตั้งค่า
- เลือก Capabilities และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ‘Code execution and file creation’ ถูกเปิดไว้ เพราะ Skills จะไม่ทำงานได้หากไม่มีการตั้งค่านี้
- ไปที่ ปรับแต่ง แล้วเลือก Skills
- เลือก Upload skill และเลือกไฟล์ zip
ใช้เส้นทางนี้เมื่อคุณมอบ Skill ที่กำหนดเสียงแบรนด์ให้กับฟรีแลนเซอร์หรือพันธมิตรเอเจนซี หลีกเลี่ยงการใช้ภายในทีม เพราะการอัปเดตคู่มือเสียงทุกครั้งจะหมายถึงไฟล์ zip ใหม่ การอัปโหลดใหม่ และไม่มีบันทึกว่าใครกำลังใช้เวอร์ชันปัจจุบัน Skill ด้านการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าส่วนใหญ่ เนื่องจากแคมเปญ ข้อความโฆษณา และข้อมูลผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงทุกเดือน ปัญหาการอัปเดตส่งผลกระทบต่อหมวดหมู่นี้มากกว่าหมวดหมู่อื่น ๆ
ตัวเลือก 2: แชร์ภายใน Claude (แผน Team และ Enterprise)
Claude มีฟังก์ชันการแชร์ที่ติดตั้งมาพร้อมในแผน Team และ Enterprise คุณสามารถแชร์ Skills กับเพื่อนร่วมงานเฉพาะกลุ่มหรือทั้งองค์กรได้ และเจ้าของ Skills สามารถส่ง Skills ไปให้ทุกคนพร้อมกัน
ก่อนที่ใครก็ตามจะสามารถแชร์ได้ เจ้าขององค์กรต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ก่อน:
- ไปที่การตั้งค่าองค์กร แล้วเลือก Skills
- เปิด ‘การดำเนินการโค้ดและการสร้างไฟล์’ แล้วเปิด Skills
- เพื่อให้สมาชิกสามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ ให้เปิดสวิตช์การแบ่งปันในส่วนเดียวกัน เพราะการแบ่งปันถูกตั้งเป็นปิดโดยค่าเริ่มต้น
เพื่อแบ่งปัน Skill ที่คุณสร้างขึ้น:
- ไปที่ ปรับแต่ง แล้วเลือก Skills
- เปิด Skill ที่คุณสร้างไว้แล้วเลือก Share
- ป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมล หรือแบ่งปันกับทั้งองค์กร
เพื่อนำ Skill ไปใช้ในองค์กรทั้งหมด (เฉพาะเจ้าของเท่านั้น):
- ไปที่การตั้งค่าองค์กร แล้วเลือก Skills
- ในส่วนทักษะขององค์กร ให้เลือก เพิ่ม แล้วเลือกไฟล์ zip
- Skill จะส่งถึงทุกคนทันที และถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
นี่คือค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับทีมการตลาดภายในองค์กร Skill “เสียงแบรนด์” เป็นสินทรัพย์สำคัญที่นักการตลาดทุกคนควรใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และการกำหนดสิทธิ์เจ้าของเป็นวิธีเดียวที่รับประกันว่าไม่มีใครสามารถข้ามขั้นตอนการอัปโหลดหรือตกหลังเวอร์ชันได้
ตัวเลือก 3: ที่เก็บ GitHub ร่วม
เก็บแต่ละ Skill ไว้ในรูปแบบโฟลเดอร์ภายใน GitHub repository เดียว ซึ่งเป็นโฟลเดอร์โครงการร่วมกันที่ติดตามทุกการเปลี่ยนแปลง สมาชิกในทีมสามารถดาวน์โหลดสำเนาที่ซิงค์แล้วเพื่อเข้าถึงไลบรารีแบรนด์อย่างครบถ้วน และการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบก่อนที่จะถูกเผยแพร่ให้ทุกคน
การตลาดกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจนให้กับขั้นตอนการตรวจสอบ: เมื่อมีผู้ใดอัปเดตจุดขาย (value props) ใน Skills ที่ใช้เสียงแบรนด์ (brand-voice Skill) ผู้อื่นจะอนุมัติการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะส่งไปยังผลลัพธ์ของนักการตลาดทุกคน มีสองหลักการที่ช่วยรักษาความเรียบร้อยของไลบรารี:
- เพิ่มบรรทัดเวอร์ชัน (# Version: 1. 3) ที่ส่วนบนของทุกไฟล์ SKILL.md และอัปเดตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนร่วมทีมสองคนใช้เวอร์ชันเสียงแบรนด์ที่แตกต่างกันโดยไม่รู้ตัว
- ตั้งให้รีโพสิตอรีเป็นแบบส่วนตัว สกิลด้านการตลาดจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับน้ำเสียง การวางตำแหน่งแบรนด์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผย ซึ่งคุณไม่ต้องการให้เผยแพร่สู่สาธารณะ
ใช้เส้นทางนี้หากทีมของคุณใช้เครื่องมือหลายชนิด ต้องการกระบวนการอนุมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ หรือกำลังทำงานในClaude Code อยู่แล้ว
คุณควรเลือกแบบไหน?
ส่ง Skill ให้พันธมิตรภายนอก: ใช้ zip มาตรฐานการปรับให้ทีมภายในใช้แผน Team หรือ Enterprise: แชร์ภายใน Claude การจัดการไลบรารีแบรนด์ที่เติบโตขึ้นพร้อมการตรวจสอบและประวัติ: ใช้ GitHub
มีความสามารถหนึ่งที่ใช้ได้กับทั้งสามเส้นทาง Skills สามารถจัดรวมกันได้ ซึ่งหมายความว่า Claude สามารถโหลด Skills ที่กำหนดเสียงแบรนด์ของคุณและ Skills ที่กำหนดรูปแบบอีเมลของคุณมาใช้ร่วมกันในภารกิจเดียวกันได้ ทำให้ไลบรารีทำงานเป็นระบบได้ ไม่ว่าคุณจะจัดสรรมันอย่างไร
4 ทักษะการตลาดที่ควรสร้างขึ้นก่อนด้วย Claude
Claude Skills 4 ประเภทนี้ครอบคลุมงานที่ทำซ้ำๆ ของทีมการตลาดส่วนใหญ่ ได้แก่ Claude Skill สำหรับเสียงแบรนด์ Claude Skill สำหรับข้อความโฆษณา Claude Skill สำหรับบทสรุปแคมเปญ และ Claude Skill สำหรับการปรับใช้เนื้อหาใหม่
แต่ละทักษะล้วนมาจากกระบวนการทำงานที่ทีมต่าง ๆ ดำเนินการอยู่แล้วทุกสัปดาห์ และแต่ละทักษะมีโครงสร้างที่เหมือนกัน: ไฟล์ SKILL.md ที่มีคำอธิบายตัวกระตุ้น (trigger) พร้อมด้วยไฟล์อ้างอิงที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งของแบรนด์คุณ
นี่คือตัวอย่างการใช้งานจริงของแต่ละประเภท
1. Skill สำหรับเสียงของแบรนด์
ทีมที่มีสมาชิกหกคนรับผิดชอบการเขียนเนื้อหาสำหรับโฆษณา อีเมล และโซเชียลมีเดีย โดยทุกชิ้นงานต้องมีน้ำเสียงที่สอดคล้องกัน ทุกคำขอเขียนเนื้อหาจะกระตุ้นให้ Skill นี้ทำงาน และ SKILL.md ประกอบด้วยสี่ส่วนที่รับผิดชอบการทำงานนี้:
- ตัวอย่างอ้างอิง: บทความที่เผยแพร่แล้ว 2-3 ชิ้น ซึ่งถ่ายทอดน้ำเสียงได้อย่างถูกต้อง ในไฟล์ตัวอย่างที่แนบมา
- คำอธิบายทริกเกอร์: บรรทัดที่กระตุ้นให้ Skill ทำงาน เช่น ใช้เมื่อผู้ใช้เขียนหรือแก้ไขข้อความใด ๆ ที่แสดงให้ลูกค้าเห็นสำหรับแบรนด์
- กฎเกี่ยวกับโทนเสียง: คำสั่งเสียงของคุณ ที่เขียนเป็นคำแนะนำ: บุคคล, ความยาวของประโยค, จังหวะ
- รายชื่อคำต้องห้าม: คำ วลี และข้อความที่แบรนด์ของคุณไม่เคยใช้
ปัจจัยที่ 결정: ข้อความอ้างอิง Claude จับคู่ตัวอย่างได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่าการปฏิบัติตามกฎที่อธิบายไว้ สกิลที่มีคำคุณศัพท์เกี่ยวกับโทนเสียงแต่ไม่มีตัวอย่างจริงจะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับน้ำเสียงของคุณ แต่ไม่ใช่เสียงของคุณจริงๆ
ประโยชน์: ทุก Skill อื่นๆ ในที่นี้จะโหลดมันเป็นชั้น (layer) สร้างมันขึ้นก่อน และ Skill แต่ละตัวที่ตามมาจะรับสืบทอดเสียงนั้นแทนที่จะต้องกำหนดใหม่ มันคือพื้นฐานที่ไลบรารีของคุณทั้งหมดตั้งอยู่บนนั้น
2. Skill สำหรับข้อความโฆษณา
ลองนึกภาพนักการตลาดแบบประสิทธิภาพที่กำลังอัปเดตโฆษณาค้นหาแบบตอบสนองทุกไม่กี่สัปดาห์ คำขอที่มีข้อมูลแคมเปญและคำค้นหาจะกระตุ้นให้ Skill ทำงาน และส่วนประกอบต่าง ๆ จะแบ่งงานกันทำ:
- กฎจำกัดจำนวนตัวอักษร: ข้อจำกัดที่เคร่งครัด คือ 30 ตัวอักษรต่อหัวข้อ และ 90 ตัวอักษรต่อคำอธิบาย ซึ่งจะถูกตรวจสอบก่อนแสดงผล
- รายการตรวจสอบมุมมอง: ส่วนผสมที่ทุกชุดโฆษณาจำเป็นต้องมี เช่น ประโยชน์, หลักฐานทางสังคม, คำเชิญชวนให้ดำเนินการ (CTA), และหัวข้อที่ตอบโต้ข้อคัดค้าน
- คำกล่าวอ้างที่ถูกห้าม: คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายกฎหมายยังไม่อนุมัติ ซึ่งเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลที่เชื่อมโยง
- รูปแบบการส่งออก: โครงสร้างคอลัมน์ CSV ที่แพลตฟอร์มโฆษณาของคุณคาดหวัง
ปัจจัยที่ 결정: ต้องกำหนดขีดจำกัดจำนวนตัวอักษรให้ชัดเจน สกิลที่ถือว่า 30 ตัวอักษรเป็นเพียงคำแนะนำ จะส่งหัวข้อข่าวที่คุณตัดแต่งด้วยมือกลับมา ซึ่งทำให้ต้องทำงานด้วยมืออีกครั้ง
ประโยชน์: มันช่วยขจัดขั้นตอนที่ช้าที่สุดในการผลิตโฆษณา เมื่อข้อจำกัดและมุมมองต่าง ๆ ถูกกำหนดไว้ใน Skill แล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยนจากหน้าว่างเป็นชุดข้อความที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบได้ในครั้งเดียว โดยยังคงต้องมีการอนุมัติทุกบรรทัดโดยผู้รับผิดชอบก่อนที่จะเผยแพร่
3. Skill สำหรับเอกสารสรุปแคมเปญ
ต่อไป ลองพิจารณาผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่เปลี่ยนแนวคิดคร่าวๆ ให้กลายเป็นเอกสารสรุปที่พร้อมนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวคิดเพียงหนึ่งประโยคจะกระตุ้นให้ Skill ทำงาน และโครงสร้างจะจัดการส่วนที่เหลือ:
- แม่แบบส่วน: หัวข้อที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณคาดหวัง ในลำดับที่พวกเขาอ่าน
- ข้อมูลที่จำเป็น: ข้อมูลที่ทุกบรีฟต้องระบุไว้ เช่น กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
- กฎ Placeholder: คำแนะนำให้ทำเครื่องหมายสิ่งที่ไม่ทราบเป็นคำถามเปิด แทนที่จะคิดคำตอบขึ้นมาเอง
- ตัวอย่างงานที่ผ่านมา: มีตัวอย่างที่ชัดเจนสองชิ้นในไฟล์ที่แนบมา เพื่อให้ความลึกและโทนของงานสอดคล้องกับงานที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้
ปัจจัยที่ 결정ความสำเร็จหรือความล้มเหลว: กฎของตัวที่ว่าง (placeholder rule) หากไม่มีกฎนี้ Skill จะสร้างคำตอบขึ้นมาเพื่อเติมช่องว่าง และตัวเลขงบประมาณที่สร้างขึ้นแต่ดูเหมือนจริงนั้นยังแย่กว่าช่องว่างที่ใครๆ ก็รู้ว่าจะต้องเติมข้อมูลเข้าไป
ประโยชน์ที่ได้รับ: วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มากที่สุด แนวคิดคร่าวๆ จะกลายเป็นเอกสารสรุปที่มีโครงสร้างชัดเจนและพร้อมนำเสนอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่กี่นาที และกฎการใช้ตัวแทน (placeholder) จะช่วยให้เอกสารนี้สะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่ทราบ
4. Skill สำหรับการปรับใช้ใหม่
สุดท้าย ให้พิจารณาทีมเนื้อหาที่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาแบบยาวแต่ละชิ้นให้กลายเป็นเนื้อหาสำหรับช่องทางต่าง ๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ได้ โดยบทความบล็อกหนึ่งชิ้นหรือบทถอดความจากเว็บบินาร์หนึ่งครั้งจะกระตุ้นให้ Skill ทำงาน และองค์ประกอบต่าง ๆ จะกำหนดผลลัพธ์ทุกชิ้น:
- รูปแบบช่อง: รูปแบบที่คุณเลือกอย่างแม่นยำ เช่น ส่วนข่าวสารและหัวข้อสนทนา ซึ่งแต่ละส่วนมีกฎเกี่ยวกับความยาว
- กฎการดึงข้อมูล: ข้อมูลที่ควรดึงจากแหล่งต้น เช่น ค่าสถิติที่โดดเด่นที่สุดสำหรับจดหมายข่าว
- หมายเหตุเกี่ยวกับเสียงตามช่องทาง: วิธีที่โทนเสียงเปลี่ยนแปลงไปตามช่องทางต่าง ๆ ในขณะที่เสียงของแบรนด์ยังคงรักษาไว้
- Skill “เสียงแบรนด์”: ถูกติดตั้งมาพร้อมกัน เนื่องจาก Skills ถูกสร้างขึ้นบนงานเดียวกัน
ปัจจัยที่ 결정ความสำเร็จหรือความล้มเหลว: ความชัดเจนในการระบุรูปแบบของแต่ละช่องทางอย่างละเอียด การให้คำสั่งที่ไม่ชัดเจน เช่น “สร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียสักหน่อย” จะทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่คลุมเครือและไม่มีคุณภาพ แต่หากบอก Skill ว่าคุณต้องการโพสต์ LinkedIn สามชิ้น แต่ละชิ้นไม่เกิน 150 คำ และแต่ละชิ้นต้องสร้างจากข้อความหลักหนึ่งข้อในแหล่งข้อมูล คุณจะได้รับเนื้อหาที่สามารถจัดตารางเผยแพร่ได้ทันที
ประโยชน์: มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานที่คุณทำเสร็จแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องลงทุนในการผลิตเนื้อหาใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นจุดที่การจัดองค์ประกอบปรากฏขึ้นในทางปฏิบัติ: Skill หนึ่งรักษาโทนเสียงไว้ ในขณะที่ Skill อีกหนึ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
วิธีที่ ClickUp ดำเนินการเวิร์กโฟลว์การตลาดในที่เดียว
ClickUp ให้คุณใช้ Skills ได้ในลักษณะเดียวกันภายในพื้นที่ทำงาน (workspace) ที่คุณมีแคมเปญ บทสรุป และทีมอยู่แล้ว แทนที่จะต้องเขียนไฟล์ Markdown แล้วแจกจ่ายเป็นไฟล์ zip คุณเพียงสอน AI เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณเพียงครั้งเดียว และ AI จะเก็บรักษาความรู้นั้นไว้ให้ทุกคนในทีม
ต่อไปนี้คือสิ่งที่ได้ผลดีสำหรับ Skills ด้าน marketing โดยเฉพาะ:
สอนขั้นตอนการทำงานของคุณให้ ClickUp Brain โดยไม่ต้องป้อนคำสั่งซ้ำ
ใช้ฟีเจอร์ Skills ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะในClickUp Brain อธิบายกระบวนการทำงานที่ซ้ำๆ ด้วยภาษาธรรมดา เช่น ‘เขียนข้อความโฆษณาด้วยน้ำเสียงของแบรนด์ตามกฎและรูปแบบเหล่านี้’ Brain จะเก็บคำสั่งนั้นไว้
ครั้งต่อไปที่สมาชิกในทีมใดก็ตามขอทำงานนั้น Brain จะดำเนินการตามขั้นตอนเดิม เมื่อมีใครแก้ไขผลลัพธ์ Brain จะเก็บการแก้ไขนั้นไว้เพื่อใช้ในการดำเนินการครั้งต่อไป นี่คือวงจรซ้ำแบบเดียวกับขั้นตอนที่ 6 แต่คุณไม่จำเป็นต้องสร้างไฟล์ SKILL.md เลย
นอกจากนี้ ต่างจาก Claude คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มไฟล์อ้างอิงที่เชื่อมโยงไว้ในโฟลเดอร์ของ Skills เนื่องจากคู่มือสไตล์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเอกสารสรุปแคมเปญของคุณถูกเก็บไว้ในClickUp Docs Brain จึงอ้างอิงข้อมูลเหล่านั้นโดยตรงเมื่อสร้างเนื้อหา ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่า AI จะดึงข้อมูลจากเวอร์ชันล่าสุดเสมอ ไม่มีใครต้องแจกจ่ายโฟลเดอร์ใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือคำกล่าวอ้างหมดอายุ
ป้อนบริบทของแบรนด์คุณให้กับ Super Agents
รับข้อความหรือบรีฟสำหรับแคมเปญที่เขียนโดย @mentioningSuper Agent ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีม AI ที่รับคำสั่ง ตัวกระตุ้น และความรู้ผ่านเครื่องมือสร้างด้วยภาษาธรรมดา
เพียงชี้ไปยังคู่มือสไตล์ของคุณใน ClickUp Docs และ Skills จะเขียนข้อความโฆษณาหรือสร้างบรีฟโดยใช้คู่มือนั้นเป็นแหล่งข้อมูลหลัก ผลลัพธ์จะกลายเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ สถานะ และวันที่ครบกำหนดภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ มันจะไม่ถูกทิ้งไว้ในหน้าต่างแชทเพื่อรอการคัดลอกไปยังระบบติดตามโครงการ
ดูวิดีโอนี้เพื่อสร้าง Super Agent ตัวแรกของคุณ:
เข้าถึง Claude และโมเดลภาษาอื่น ๆ จากพื้นที่ทำงานเดียว
ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับ Claude, GPT และ Gemini ในพื้นที่ทำงานเดียว โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกแยกกัน คุณสามารถเลือกโมเดลด้วยตัวเอง หรือให้ Brain เลือกตามงานที่ต้องทำ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ระบบการคิดวิเคราะห์ของ Claude ที่ขับเคลื่อน Skills แบบสแตนด์อโลน ร่วมกับโมเดลอื่น ๆ ได้จากที่เดียวกันกับที่คุณจัดการแคมเปญ
จัดการกระบวนการทำงานทั้งหมดในที่เดียว
นอกเหนือจาก AIClickUp สำหรับทีมการตลาดยังจัดการด้านปฏิบัติการของการตลาดในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
- อัตโนมัติการจัดกำหนดเวลาเนื้อหา การอนุมัติ และการส่งต่องาน ด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ sẵnกว่า 100 ระบบ
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ของแคมเปญผ่านมากกว่า 50ประเภทการ์ดในแดชบอร์ด ClickUpที่อัปเดตแบบเรียลไทม์
- รวบรวมคำขอสร้างสรรค์และส่งต่อไปยังกระบวนการทำงานที่เหมาะสมด้วย ClickUp Forms
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำทั้งหมด รวมถึง HubSpot, Slack, Figma และ Google Drive เพื่อให้ข้อมูลที่ Skills ต้องการเพื่อดำเนินการยังคงเชื่อมต่อกัน
ข้อจำกัดที่ควรทราบ Brain ได้รับการออกแบบให้ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp หากคุณต้องการ Skills ที่สามารถพกพาได้ พร้อมสคริปต์ที่ปรับแต่งเอง ซึ่งสามารถทำงานได้พร้อมกันบน claude.ai, API และ Claude Code คุณอาจต้องการสร้าง Skills ดังกล่าวขึ้นนอก ClickUp และดูแลรักษาที่นั่น
เหมาะสำหรับใคร ClickUp เหมาะที่สุดเมื่อทีมการตลาดของคุณกำลังจัดการแคมเปญ ปฏิทินเนื้อหา และการประสานงานในพื้นที่ทำงานเดียว หรือเมื่อคุณต้องการหยุดการแบ่งบริบทระหว่าง Skills ใน Claude กับระบบติดตามโครงการที่อื่น
นี่คือตัวอย่างการรวมระบบดังกล่าวในทางปฏิบัติ: ผู้จัดการการตลาดที่ดำเนินการแคมเปญ บทสรุปงาน และเวิร์กโฟลว์ AI จากพื้นที่ทำงานเดียว:
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Skills ด้านตลาด (และวิธีแก้ไข)
มีหกข้อผิดพลาดที่ทำให้ Skills ด้านตลาดส่วนใหญ่ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ ได้แก่: คำอธิบายที่ทับซ้อนกัน, ตัวอย่างที่ขัดแย้งกับกฎ, ไม่ระบุชื่อแบรนด์ในทุกส่วน, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ, ชุดกฎที่ห้ามทุกอย่าง, และการทดสอบโดยใช้คำพูดของบุคคลเดียว
นี่คือวิธีระบุและปิดการขายแต่ละขั้นตอน
มี Skills สองตัวที่อ้างสิทธิ์ในคำขอเดียวกัน คุณสร้าง Skills สำหรับเสียงแบรนด์ แล้วสร้าง Skills สำหรับเนื้อหาอีเมล และคำอธิบายของทั้งสองตัวล้วนกล่าวถึงอีเมล ทำให้ Claude ไม่สามารถระบุได้ว่า Skills ตัวใดเป็นเจ้าของงานนั้น ดังนั้นลำดับการโหลดจึงเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน และคุณภาพของคุณก็ผันผวนตามไปด้วย
วิธีแก้ไข: ให้แต่ละ Skill มีพื้นที่รับผิดชอบของตัวเอง ให้ Skill เสียงรับผิดชอบข้อความทั้งหมดที่ติดต่อกับลูกค้า และให้ Skill อีเมลรับผิดชอบโครงสร้างอีเมล ลำดับการส่ง และหัวข้ออีเมล เพิ่มหมายเหตุในคำแนะนำว่า Skill นี้ทำงานควบคู่กับ Skill เสียง ไม่ใช่แทนที่ Skill เสียง
กฎและตัวอย่างไม่สอดคล้องกัน และตัวอย่างมีน้ำหนักมากกว่า SKILL.md ของคุณห้ามใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ แต่แคมเปญจริงที่คุณคัดลอกมาใช้เป็นตัวอย่างกลับใช้ถึงสองเครื่องหมาย Claude ให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณแสดงมากกว่าสิ่งที่คุณบอก ดังนั้นนิสัยที่ถูกห้ามนี้จึงยังคงปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แก้ไข: ตรวจสอบทุกตัวอย่างให้สอดคล้องกับกฎของคุณก่อนที่จะรวมมันเข้าด้วยกัน ตัวอย่างแต่ละตัวอย่างควรปฏิบัติตามกฎ หรือมีหมายเหตุหนึ่งบรรทัด เช่น เครื่องหมายที่ระบุว่าตัวอย่างนั้นถูกสร้างขึ้นก่อนกฎห้ามใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ของคุณ สิ่งนี้จะเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้
Skill จะใช้คำว่า ‘เรา’ แต่จะเกิดข้อผิดพลาดเมื่อพันธมิตรใช้งาน วลีอย่าง ‘ผลิตภัณฑ์ของเรา’ และ ‘โทนเสียงของเรา’ อาจใช้งานได้ดีสำหรับทีมภายในองค์กรเดียว แต่เมื่อส่ง Skill ไปให้เอเจนซีที่ต้องจัดการกับลูกค้าสามราย Claude ก็ไม่มีทางรู้ได้ว่า ‘เรา’ ที่คุณกล่าวถึงนั้นหมายถึงแบรนด์ใด
แก้ไข: ระบุชื่อแบรนด์ในทุกส่วน เพื่อให้ข้อความมีโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ การทำเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร และยังช่วยให้ Skill มีความชัดเจนเมื่อส่งต่อให้ฟรีแลนเซอร์หรือเอเจนซี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วจะหมดอายุ มีคนกำหนดราคาและคำอธิบายคุณสมบัติแบบคงที่ในเดือนมีนาคม ราคาเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายน แต่ Skill ยังคงใส่ตัวเลขเก่าลงในทุกฉบับร่าง ด้วยน้ำเสียงแบรนด์ที่สมบูรณ์แบบ สิ่งนี้แย่กว่าการไม่มีข้อมูลเลย เพราะข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้รับการอนุมัติไว้ล่วงหน้าแล้ว
วิธีแก้ไข: แยกข้อมูลข้อเท็จจริงออกจากโทนเสียงให้ชัดเจน กฎเกณฑ์โทนเสียงที่คงที่ควรเก็บไว้ใน SKILL.md ส่วนข้อมูลข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงได้ควรย้ายไปยังไฟล์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เดียว โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบและวันที่ตรวจสอบไว้ด้านบน ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถเห็นได้ทันทีว่าข้อมูลนั้นเกินกำหนดหรือไม่
ทุกกฎคือ ‘อย่าทำ’ ดังนั้น Claude จึงรู้ว่าควรหลีกเลี่ยงอะไร แต่ไม่รู้ว่าควรทำอะไร Skill ที่สร้างขึ้นจาก 20 คำที่ถูกห้ามและไม่มีทิศทางเชิงบวก จะผลักดัน Claude ไปสู่จุดกลางที่ทั่วไป ซึ่งนำไปสู่ความซ้ำซากที่คุณกำลังพยายามกำจัด
แก้ไข: จับคู่แต่ละคำสั่งห้ามกับคำสั่งทดแทน อย่าเพียงแค่ตัดคำว่า ‘leverage’ แต่ให้บอกให้ใช้ ‘use’ แทน อย่าเพียงแค่ขอให้หลีกเลี่ยงการโฆษณาเกินจริง แต่ให้บอกให้ระบุตัวเลขและให้ตัวเลขนั้นเป็นหลักฐานสนับสนุนคำกล่าว มุ่งเน้นการให้คำสั่ง ‘ทำ’ มากกว่า ‘อย่าทำ’
Skill นี้ได้รับการทดสอบจากข้อความของผู้สร้างเท่านั้น ผู้เขียนขอให้อัปเดตข้อความโฆษณา และมันทำงานทุกครั้ง แต่เมื่อเพื่อนในทีมขอให้สร้างตัวแปร RSA บางตัว กลับไม่มีอะไรโหลดขึ้นมาเลย ความเสี่ยงคือ: Claude ไม่ทำผิด แต่เพียงตอบแบบทั่วไปเท่านั้น ทำให้เพื่อนในทีมได้รับร่างข้อความที่ดูน่าเชื่อถือ แต่ไม่มีกฎเกณฑ์ของคุณถูกนำไปใช้เลย
วิธีแก้ไข: ก่อนนำระบบไปใช้งานจริง ให้ดึงข้อความคำขอจริงของทีมจากแชทในช่วงหนึ่งสัปดาห์มา และทดสอบคำอธิบายกับข้อความทั้งหมดนั้น จากนั้นเพิ่ม "tell" ลงในคำแนะนำ เช่น การเปิดทุกฉบับร่างด้วยประเภทสินทรัพย์และช่องทางในบรรทัดแรก เพื่อให้ "tell" ที่ขาดหายไปแสดงทันทีว่า Skill ไม่โหลดสำเร็จ
เริ่มด้วย Skills หนึ่งตัว แล้วสร้าง Repo
Claude Skills เปลี่ยนสิ่งที่ AI รู้เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ หากไม่มี Skills นี้ ทุกโมเดลจะเขียนจากข้อมูลฝึกอบรมเดียวกัน และสร้างผลลัพธ์เฉลี่ยที่เหมือนกัน แต่เมื่อคุณเริ่มใช้ Skills นี้ โมเดลจะเขียนจากเสียง กฎ และจุดอ้างอิงที่กำหนดเองทุกครั้ง
ข้อผิดพลาดที่ทีมส่วนใหญ่ทำคือการดาวน์โหลดชุด Skills แบบทั่วไปและคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งนั้นเพียงแต่เปลี่ยนชุดเนื้อหาที่ระดับปานกลางหนึ่งชุดเป็นอีกชุดหนึ่งเท่านั้น ส่วนคุณค่าที่แท้จริงมาจากการฝังการตัดสินใจของคุณเองเข้าไป: น้ำเสียงที่ผู้บรรณาธิการกำหนดไว้ กรณีศึกษาจริง และโครงสร้างเนื้อหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
เริ่มจากสินทรัพย์ที่คุณสร้างขึ้นบ่อยที่สุด เขียนสไตล์การสื่อสารของคุณลงใน Skill เดียว ทดสอบมันกับโจทย์จริง แก้ไขส่วนที่ยังไม่ตรงตามเป้าหมาย และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Skill จะพัฒนาขึ้นในทุกรอบ เพราะมันจะสะสมการแก้ไขของคุณแทนที่จะรีเซ็ตใหม่
หากคุณต้องการให้ AI ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ และแคมเปญของคุณอยู่ในที่เดียวกันตั้งแต่วันแรกให้เริ่มใช้ ClickUp ฟรีเลย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Claude Skills สำหรับการตลาด
ทำอย่างไรเพื่อสร้าง Claude Skill โดยไม่ต้องเขียนโค้ด?
เพื่อสร้าง Claude Skill โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ให้สร้างโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ SKILL.md หนึ่งไฟล์ และเพิ่มส่วน frontmatter YAML พร้อมชื่อและคำอธิบายที่เน้นไปที่ทริกเกอร์ จากนั้นเขียนคำแนะนำของคุณด้วยภาษาธรรมดา ใส่เสียงแบรนด์ที่แท้จริงของคุณและตัวอย่างสินทรัพย์สองหรือสามชิ้น แล้วทดสอบกับบรีฟจริง และปรับปรุงในส่วนที่เสียงแบรนด์ไม่ตรงตามที่ต้องการ
ทักษะการตลาดของ Claude ในชุมชนบน GitHub คุ้มค่าที่จะติดตั้งหรือไม่?
ทักษะการตลาดของ Claude ในชุมชนบน GitHub เป็นตัวอย่างที่มีประโยชน์สำหรับการอ้างอิง แต่การติดตั้งทักษะจำนวนมากมักก่อให้เกิดเนื้อหาทั่วไป เพราะแต่ละทักษะนั้นสะท้อนการตัดสินใจของคนอื่น ไม่ใช่ของแบรนด์คุณเอง ที่เก็บข้อมูลสาธารณะอย่างanthropics/skillsแสดงให้เห็นโครงสร้างของไฟล์ SKILL.md ซึ่งควรศึกษาก่อนที่จะสร้างทักษะของคุณเอง วิธีที่ดีกว่าคือการคัดลอกโครงสร้าง ไม่ใช่เนื้อหา: สร้างทักษะหนึ่งที่มีเสียงของคุณเอง กลุ่มเป้าหมาย (ICP) และคำที่ถูกห้ามใช้
สามารถเก็บข้อมูลแบรนด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ไว้ใน Skill แบบส่วนตัวได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถเก็บข้อมูลแบรนด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ไว้ใน Skill แบบส่วนตัวได้ Skill คือชุดไฟล์ที่คุณควบคุม ดังนั้นกฎเสียง การกำหนดตำแหน่ง และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดตัวจะยังคงอยู่ในพื้นที่ทำงานหรือที่เก็บข้อมูลของคุณเอง ในแผน Team และ Enterprise เจ้าของสามารถจัดการได้ว่า Skill จะถูกแชร์กับใคร การเก็บไลบรารีไว้ในที่เก็บข้อมูล GitHub แบบส่วนตัวจะช่วยให้ข้อมูลอยู่ภายในองค์กรและเพิ่มประวัติการตรวจสอบ
Claude เป็น AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดหรือไม่?
ไม่มี AI เดียวที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด; การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับงานที่ทำ Claude ถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านนี้ เนื่องจากมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญและบริบทที่ยาว ซึ่งสามารถเก็บคู่มือแบรนด์แบบครบถ้วนได้ นอกจากนี้ การสนับสนุน Agent Skills และการเชื่อมต่อ MCP กับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Ads และ HubSpot ก็ช่วยได้เช่นกัน จุดแตกต่างที่สำคัญที่สุดมักไม่ใช่โมเดล แต่คือว่าความรู้เกี่ยวกับแบรนด์และงานของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันหรือไม่
คุณควรใช้โมเดล Claude แบบใดสำหรับการตลาด?
ใช้โมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่แผนของคุณเสนอสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับเสียง (ข้อความ, บทสรุป, เนื้อหาแบบยาว) เนื่องจากโมเดลนี้สามารถรักษาบริบทและจังหวะของแบรนด์ได้ดีที่สุดตลอดทั้งเอกสารที่ยาว โมเดลที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าก็เหมาะสมสำหรับงานที่รวดเร็ว ปริมาณมาก และมีความเสี่ยงต่ำ เช่น การสร้างตัวเลือกหัวข้ออีเมลแบบจำนวนมาก Skills ทำงานเหมือนกันในทุกกรณี ดังนั้นการเลือกโมเดลจะส่งผลต่อคุณภาพและค่าใช้จ่าย ไม่ใช่ว่า Skills จะทำงานได้หรือไม่
ความแตกต่างระหว่าง Claude Skill กับ GPT แบบกำหนดเองคืออะไร?
ทั้งสองรูปแบบล้วนบรรจุคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ Claude Skill จะถูกโหลดเฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้: เมื่อมีงานที่ตรงกับคำอธิบายของมัน สามารถรวมสคริปต์และไฟล์อ้างอิงหลายไฟล์เข้าด้วยกัน และทำงานได้ทั้งบน claude.ai, API และ Claude Code ในฐานะมาตรฐานเปิด ส่วน GPT ที่ปรับแต่งเองจะอยู่ภายในระบบนิเวศของ OpenAI และถูกกำหนดค่าผ่านชุดคำสั่งเดียว สำหรับทีมการตลาด ข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติคือความสามารถในการย้ายไปใช้ที่อื่นได้ และความสามารถในการแนบคู่มือสไตล์ฉบับเต็มเป็นไฟล์ที่เชื่อมโยง
Skills ทำงานได้กับแผนบริการ Claude ใดบ้าง?
Skills สามารถใช้งานได้ในแผน Free, Pro, Max, Team และ Enterprise ตราบใดที่การรันโค้ดและการสร้างไฟล์ถูกเปิดใช้งานไว้ ฟีเจอร์การแชร์ในตัวระบบ ซึ่งเจ้าของสามารถส่ง Skill หนึ่งไปยังทั้งองค์กร ได้จำกัดเฉพาะแผน Team และ Enterprise เท่านั้น สำหรับแผนอื่น ๆ คุณสามารถแชร์ได้โดยการบีบอัดโฟลเดอร์เป็นไฟล์ ZIP แล้วส่งไป