ซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ที่ดีที่สุดในปี 2026

ซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ดูเหมือนจะเป็นหมวดหมู่เดียวจนกว่างานแรกของคุณจะพิสูจน์ว่ามันคือสองหมวดหมู่ หมวดหมู่หนึ่งจัดการการดำเนินงานภายใน: กำหนดเวลา, การประสานงานกับผู้ขาย, งบประมาณ, และการอนุมัติ หมวดหมู่อีกหนึ่งจัดการประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม: การลงทะเบียน, การออกตั๋ว, การเช็คอิน, และการมีส่วนร่วม การเลือกหมวดหมู่ผิดจะสร้างปัญหาที่คุณจะพบในสัปดาห์ก่อนที่งานของคุณจะเริ่มขึ้น
คู่มือนี้ไม่ได้ระบุผู้ชนะเพียงรายเดียว แต่จัดอันดับซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ โดยพิจารณาจากความสามารถในการรองรับงานอีเวนต์แต่ละด้าน และจุดที่แต่ละซอฟต์แวร์มีข้อจำกัด
ซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ต้องประสานงานหนักคือ ClickUp, Cvent สำหรับการประชุมองค์กรขนาดใหญ่, Eventbrite สำหรับการขายบัตรสาธารณะ และ Planning Pod สำหรับสถานที่จัดงาน ไม่มีผู้ชนะที่เหมาะกับทุกกรณี มีเพียงตัวที่ตอบโจทย์ช่องว่างในการดำเนินงานหลักของคุณมากที่สุดเท่านั้น เมื่อคุณระบุจุดนั้นได้แล้ว การเลือกเครื่องมือวางแผนงานอีเวนต์ที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องง่าย
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วางแผนงาน?
มองหาสิ่งเหล่านี้ในซอฟต์แวร์วางแผนงานที่แข็งแกร่ง: ความชัดเจนในการรับผิดชอบงาน, การมองเห็นปฏิทิน, การติดตามผู้ขายและแขก, ระบบอัตโนมัติที่มีประโยชน์, และเครื่องมือสำหรับผู้เข้าร่วมหากคุณจัดงานสาธารณะ
นี่คือสิ่งที่ควรตรวจสอบโดยละเอียด:
- ความรับผิดชอบในงาน: ทุกงานมีเจ้าของที่ระบุชื่อไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือความรับผิดชอบที่คลุมเครือ
- การมองเห็นปฏิทิน: คุณสามารถเห็นไทม์ไลน์, กำหนดเวลา, และสถานะได้โดยไม่ต้องสร้างรายงานเพิ่มเติม
- การติดตามผู้ขายและแขก: รายชื่อผู้ขาย ผู้สนับสนุน และรายชื่อแขกอยู่ในที่เดียว ไม่ต้องกระจายอยู่ในหลายแผ่นงาน
- ระบบอัตโนมัติ: การแจ้งเตือนและการอัปเดตสถานะทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้งานธุรการประจำไม่กินเวลาของคุณอีกต่อไป
- เครื่องมือสำหรับผู้เข้าร่วม: สำหรับกิจกรรมที่ชำระเงินหรือกิจกรรมสาธารณะ คุณยังได้รับระบบลงทะเบียน, ระบบจำหน่ายบัตร, ระบบเช็คอิน, และรายงานหลังกิจกรรม
ซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ที่ดีที่สุดในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|การกำหนดราคา*
|จุดที่มันสิ้นสุด
|Cvent
|การประชุมองค์กรและโปรแกรมที่ต้องลงทะเบียนจำนวนมาก
|เครือข่ายซัพพลายเออร์กว่า 340,000 แห่ง พร้อมระบบ RFP ในตัวและเช็คอินออนไลน์
|ราคาตามความต้องการ
|การใช้งานยาก; การตั้งค่าโดยทั่วไปต้องการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอีเวนต์โดยเฉพาะ
|Whova
|การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานในการประชุมและงานแสดงสินค้า
|แอปงานอีเวนต์ครบวงจรสำหรับการสร้างเครือข่าย, กำหนดการ, และการเก็บข้อมูลผู้แสดงสินค้า
|ราคาตามความต้องการ
|การแจ้งเตือนแบบพุชที่มากเกินไป, ไม่มีห้องแยกย่อยแบบเนทีฟ, ไม่มีแหล่งค้นหาสถานที่จัดงาน
|อีเวนต์ไบร์ท
|กิจกรรมสาธารณะที่ต้องซื้อบัตรและการค้นพบ
|ตลาดการค้นพบนำกิจกรรมของคุณไปอยู่ต่อหน้าผู้ซื้อตั๋วที่กระตือรือร้น
|เผยแพร่ฟรี; 3. 7% + $1. 79 ต่อตั๋วที่ชำระเงิน + 2. 9% ค่าดำเนินการ
|ไม่มีการติดตามผู้ขาย งบประมาณ หรือการติดตามงานหลังบ้าน
|กลุ่มวางแผน
|สถานที่จัดงาน, งานแต่งงาน, และการดำเนินงานที่เน้นการบริการ
|ชุดปฏิบัติการสถานที่จัดงาน: แผนผังชั้น, แผนผังที่นั่ง, และคำสั่งงานเลี้ยง
|ราคาตามความต้องการ
|การติดตามงานรู้สึกไม่สะดวกสำหรับผู้จัดการโครงการในองค์กร
|คลิกอัพ
|การดำเนินการเหตุการณ์ที่ซับซ้อนในพื้นที่ทำงานเดียว
|งาน เอกสาร ปฏิทิน แบบฟอร์ม และระบบอัตโนมัติในที่เดียว
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|ไม่มีระบบออกบัตร, หน้าลงทะเบียน หรือเครื่องสแกนเช็คอินในตัว
|อาสนะ
|การวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยกำหนดเวลาพร้อมการพึ่งพาอาศัยกัน
|การเปลี่ยนวันที่อัตโนมัติจะเลื่อนงานที่เชื่อมโยงทั้งหมดเมื่อมีงานใดงานหนึ่งล่าช้า
|ฟรี; เริ่มต้น $13.49, ขั้นสูง $30.49/ผู้ใช้/เดือน
|มุมมองไทม์ไลน์ถูกล็อกไว้เบื้องหลังแพ็กเกจที่ต้องชำระเงิน; ไม่มีระบบตั๋ว
|วันจันทร์. คอม
|การวางแผนงานที่มองเห็นและปรับแต่งได้
|บอร์ดที่สามารถสร้างได้เต็มที่ พร้อมที่นั่งสำหรับแขกฟรีสำหรับผู้ขายและผู้สนับสนุน
|ฟรี; พื้นฐาน $12, มาตรฐาน $14, โปร $24/ผู้ใช้/เดือน
|วางแผนกิจกรรมแต่ไม่สามารถดำเนินการได้; จำกัดการทำงานอัตโนมัติ 250 ครั้ง/เดือนสำหรับแผนมาตรฐาน
|Trello
|การติดตามงานกิจกรรมแบบน้ำหนักเบา
|ระบบอัตโนมัติของบัตเลอร์ทำงานบนทุกแผน รวมถึงแผนฟรี
|ฟรี; มาตรฐาน $5, พรีเมียม $10, เอ็นเตอร์ไพรส์ $17. 50/ผู้ใช้/เดือน
|ไม่มีแดชบอร์ดสำหรับงบประมาณหรือปริมาณงานในตัว; อ่อนแอในเรื่องไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน
|เบสแคมป์
|การทำงานร่วมกันของทีมอย่างง่ายเกี่ยวกับกิจกรรม
|แผนภูมิเนินเขาแสดงให้เห็นว่างานกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำความเข้าใจหรือกำลังดำเนินการอยู่
|ฟรี; Pro $15/ผู้ใช้/เดือน, Pro Unlimited $299/เดือน คิดค่าบริการรายปี
|ไม่มีการพึ่งพา, การติดตามเวลา, หรือการวางแผนกำลังการผลิต
|กิจกรรม Zoom
|กิจกรรมเสมือนจริงและกิจกรรมที่นำโดยเว็บสัมมนา
|อินเทอร์เฟซวิดีโอที่คุ้นเคย ผู้เข้าชมรู้จักวิธีการใช้งานอยู่แล้ว
|เว็บบินาร์ $89/เดือน, เว็บบินาร์พลัส $99/เดือน, อีเวนต์ $149/เดือน
|ไม่สามารถพิมพ์บัตรหรือจัดบูธจริงได้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ซอฟต์แวร์วางแผนงานที่ดีที่สุดที่ควรลอง
เครื่องมือสิบอย่างที่อยู่ในรายการนี้ได้แก่: Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp และ Zoom Events
แต่ละคนรับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ของงานบริหารและวางแผนงานอีเวนต์และยอมอ่อนข้อในส่วนที่เหลือ ทุกตัวเลือกด้านล่างนี้จะได้รับการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกัน: จุดเด่นที่สุด จุดที่ยังไม่ตอบโจทย์ และใครที่ควรหลีกเลี่ยง
1. Cvent (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมองค์กรและโปรแกรมที่มีการลงทะเบียนจำนวนมาก)
Cvent เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานอีเวนต์ระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตงานอีเวนต์ ตั้งแต่การค้นหาสถานที่ การลงทะเบียน การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม การออกบัตร และการวิเคราะห์หลังงาน เป็นหนึ่งในชื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการนี้และมุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่และสมาคมต่างๆ เป็นเครื่องมือที่ทีมจัดงานอีเวนต์โดยเฉพาะเลือกใช้สำหรับการจัดการการประชุม งานแสดงสินค้า และกิจกรรมองค์กรที่จัดขึ้นบ่อยครั้งหรือมีขนาดใหญ่
มันผสานรวม Goldcast สำหรับการตัดต่อวิดีโอด้วย AI, ON24 สำหรับการสัมมนาออนไลน์, และการผสานรวมที่แข็งแกร่งกับเครื่องมือ CRM และการตลาดเช่น Salesforce. ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการกิจกรรมทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้นจนจบในที่เดียว.
แพลตฟอร์มนี้จัดการโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนในสถานที่ได้ดีกว่าบอร์ดโครงการพื้นฐานส่วนใหญ่ คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ลงทะเบียนที่มีแบรนด์ของคุณเองได้อย่างสมบูรณ์และติดตั้งแอปมือถือ Attendee Hub นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายซัพพลายเออร์ในตัวที่มีสถานที่มากกว่า 340,000 แห่ง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถส่ง RFP และจองพื้นที่ได้โดยตรงผ่านซอฟต์แวร์ Cvent เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมเป็นหลักและต้องการความลึกซึ้งมากกว่าความเรียบง่าย
คุณสมบัติเด่นและไฮไลท์
- เครือข่ายซัพพลายเออร์ Cvent: ค้นหาสถานที่จัดงานและจัดการคำขอข้อเสนอ (RFP) สำหรับสถานที่ทั่วโลก
- การลงทะเบียนเมื่อมาถึง: เคาน์เตอร์เช็คอินที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบพิมพ์บัตรประจำตัวแบบเรียลไทม์เพื่อลดการต่อแถว
- ศูนย์กลางสำหรับผู้เข้าร่วม: มอบแอปพลิเคชันมือถือที่ปรับแต่งแบรนด์เฉพาะสำหรับแขก พร้อมการติดตามข้อมูลเชิงลึกหลังงานอย่างละเอียดสำหรับผู้บริหาร
การกำหนดราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนน
- G2: 4. 3/5 (4,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (900+ รีวิว)
จุดที่ Cvent ยังขาดอยู่: ซอฟต์แวร์นี้มีคะแนนความง่ายในการใช้งานต่ำ การตั้งค่าให้ถูกต้องมักต้องใช้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอีเวนต์โดยเฉพาะ
ข้าม Cvent หาก: คุณกำลังจัดงานขนาดเล็กเพียงงานเดียวหรือต้องการระบบที่เรียบง่าย แต่สำหรับโปรแกรมจัดงานระดับองค์กร มีไม่กี่แพลตฟอร์มที่เทียบเท่ากับ Cvent ในด้านความครอบคลุม เครื่องมืออย่าง Whova หรือ Eventbrite จะให้ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่คุณต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและระบบซับซ้อนในระดับองค์กร
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cvent อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิว G2คนนี้คิดอย่างไรเกี่ยวกับ Cvent:
แพลตฟอร์มนี้ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก เป็นการเปลี่ยนผ่านจาก Attendee Hub ที่ง่ายดาย และฉันใช้งานเป็นประจำทุกเดือนตามตารางสัมมนาออนไลน์ของฉัน ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาพร้อมให้บริการเสมอ พร้อมให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมสำหรับคำถามของฉันตามที่ต้องการ การเชื่อมต่อกับ Salesforce ของเราทำงานได้อย่างราบรื่นเมื่อผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน
แพลตฟอร์มนี้ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก เป็นการเปลี่ยนผ่านจาก Attendee Hub ที่ง่ายดาย และฉันใช้งานเป็นประจำทุกเดือนตามตารางสัมมนาออนไลน์ของฉัน ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาพร้อมให้บริการเสมอ พร้อมให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคำถามของฉันตามที่ต้องการ การเชื่อมต่อกับ Salesforce ของเราทำงานได้อย่างราบรื่นเมื่อผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน
หากคุณอยู่ในวงการวางแผนงานอีเวนต์ คุณมีตัวเลือกมากมายจนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว ตลาดซอฟต์แวร์การจัดการอีเวนต์ระดับโลกคาดว่าจะเติบโตถึง 39.6 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 13.2% สำหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงถึง 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในเวลานั้น
2. Whova (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมในงานประชุมและงานแสดงสินค้า)
Whova เป็นแพลตฟอร์มการจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของงานอีเวนต์ที่มีชื่อเสียงจากแอปงานอีเวนต์ที่ได้รับการจัดอันดับสูง โดยเน้นที่การสร้างเครือข่ายของผู้เข้าร่วม การจัดกำหนดการ และการมีส่วนร่วมสำหรับการประชุมและงานอีเวนต์ระดับมืออาชีพ
Whova ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมมากกว่าการติดตามภายใน และทุกอย่างดำเนินการผ่านแอป: วาระการประชุม, โปรไฟล์วิทยากร, การสำรวจความคิดเห็นสด, การส่งข้อความ, และกระดานชุมชน สำหรับการประชุมและนิทรรศการที่ผู้คนมาพบปะกัน ความสนใจนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดี
Whova ยังทำงานได้ดีสำหรับงานแสดงสินค้า โดยเฉพาะเมื่อการเก็บข้อมูลผู้เข้าชมจากผู้จัดแสดงมีความสำคัญ ผู้จัดแสดงสามารถสแกนบัตรผ่านรหัส QR และรวบรวมข้อมูลผู้เข้าชมที่บูธได้ทันที เมื่อเปรียบเทียบกับ Cvent, Whova ง่ายต่อการตั้งค่าและราคาถูกกว่า แม้ว่าจะไม่มีการค้นหาสถานที่อย่างละเอียดก็ตาม มันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับงานที่จัดขึ้นในสถานที่จริง งานออนไลน์ และงานแบบผสมผสาน
คุณสมบัติเด่นและไฮไลท์
- แอปงานที่เน้นผู้เข้าร่วม: มอบเครือข่าย, กระดานชุมชน, และการแชทสดไว้ในมือของผู้เข้าร่วม
- เครื่องมือสำหรับกิจกรรมทางวิชาการ: จัดการการลงทะเบียน, เว็บไซต์, บัตรประจำตัว, และการส่งบทคัดย่อพร้อมกัน
- การเก็บข้อมูลผู้เข้าชมงาน: ให้ผู้สนับสนุนสแกนบัตรและพิสูจน์ผลตอบแทนของพวกเขา
การกำหนดราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนน
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800+)
- Capterra: 4. 8/5 (2,300+ รีวิว)
จุดที่ Whova ยังขาดอยู่: ผู้จัดงานมักบ่นเกี่ยวกับการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่มากเกินไปซึ่งส่งถึงผู้เข้าร่วมงาน แดชบอร์ดมีฟีเจอร์ที่หนาแน่น ซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมเพิ่มเติม และเครื่องมือสตรีมมิ่งเสมือนจริงยังขาดห้องย่อยแบบเนทีฟ
ข้าม Whova หาก: คุณกำลังจัดงานเล็กๆ ที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 100 คน และไม่คุ้มค่าทางการเงินที่จะจ่ายค่าซอฟต์แวร์ระดับการประชุมสำหรับแอป คุณควรข้ามไปหากโครงการของคุณต้องการการจัดหาสถานที่และการควบคุมการตรวจสอบทางการเงินอย่างเข้มงวด
ผู้ใช้จริงพูดถึง Whova อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คิดเกี่ยวกับ Whova:
สามารถสร้างกำหนดการของตัวเองได้; ความสามารถในการสแกน QR code ของผู้เข้าร่วมเพื่อรวบรวมข้อมูลติดต่อ, ส่วนสำหรับจดบันทึก, กำหนดการที่มีรายละเอียดพร้อมภาพรวมของหัวข้อ, ข้อมูลห้องที่เชื่อมโยงกับแผนที่. นอกจากนี้ยังมีการพบปะชุมชนเพื่อแบ่งปันโอกาสในการเชื่อมต่อ. ฉันชอบที่ข้อมูลยังคงอยู่ในแอปแม้หลังจากงานสิ้นสุดลงแล้ว.
สามารถสร้างกำหนดการของตัวเองได้; ความสามารถในการสแกน QR code ของผู้เข้าร่วมเพื่อเก็บรายละเอียดการติดต่อ, ส่วนสำหรับบันทึก, กำหนดการที่มีรายละเอียดพร้อมภาพรวมของหัวข้อ, ข้อมูลห้องที่เชื่อมโยงไปยังแผนที่. นอกจากนี้ยังมีการพบปะชุมชนเพื่อแบ่งปันโอกาสในการเชื่อมต่อ. ฉันชอบที่ข้อมูลยังคงอยู่ในแอปแม้หลังจากงานสิ้นสุดลงแล้ว.
3. Eventbrite (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมสาธารณะที่ต้องซื้อบัตรและสำหรับการค้นหา)
เลือก Eventbrite เพื่อขายตั๋วให้กับสาธารณชน มันทำหน้าที่เป็นตลาดค้นหาที่แสดงกิจกรรมของคุณให้กับผู้ชมที่กำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่แท้จริง Eventbrite ถือเป็นชื่อที่รู้จักกันดีที่สุดในด้านการขายตั๋วกิจกรรมแบบบริการตนเอง เชื่อมต่อผู้จัดงานกับตลาดที่มีผู้ซื้อหลายล้านคน Eventbrite ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้บริโภคและการค้นหา รวมถึงการขายตั๋วอย่างรวดเร็ว ซึ่งสำคัญกว่าการจัดการที่ซับซ้อน
การเผยแพร่หน้าอีเวนต์ใช้เวลาตั้งค่าเพียงไม่กี่นาทีและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค คุณสามารถเปิดหน้าอีเวนต์ได้ในไม่กี่นาทีและใช้งานระบบชำระเงิน การสแกนประตู และเครื่องมืออีเมลได้ทันที Eventbrite ยังให้คุณเผยแพร่กิจกรรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแพลตฟอร์ม และจัดการกิจกรรมที่ต้องชำระเงินด้วยระบบตั๋วหลายระดับ รหัสโปรโมชั่น และที่นั่งสำรองเมื่อคุณต้องการ
Eventbrite ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook ได้ด้วย ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถค้นหาเหตุการณ์และซื้อตั๋วได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม แอปของผู้จัดงานยังรองรับการเช็คอินด้วย QR ที่เชื่อถือได้ที่ประตูอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นและไฮไลท์
- ตลาดการค้นพบ: เข้าถึงผู้ที่กำลังค้นหาอยู่แล้ว เพื่อขายตั๋วโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา
- การชำระเงินที่เรียบง่าย: เปิดใช้งานหน้าชำระเงินที่เชื่อถือได้และรองรับการใช้งานบนมือถือภายในไม่กี่นาที
- การสแกนแบบเคลื่อนที่: ลงทะเบียนแขกอย่างรวดเร็วที่ประตูด้วยแอปสแกนในตัวบนสมาร์ทโฟน
การกำหนดราคา
- กิจกรรมฟรี
- บัตรที่ชำระเงินแล้ว: 3. 7% + ค่าธรรมเนียมบริการ $1. 79 ต่อบัตร
- การประมวลผลการชำระเงิน: 2. 9% ต่อคำสั่งซื้อ
คะแนน
- G2: 4. 3/5 (850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,700+ รีวิว)
จุดที่ Eventbrite ยังขาดอยู่: ระบบหลังบ้านไม่ใช่หน้าที่หลักของมัน ระบบจะไม่ติดตามสัญญาผู้ขาย, ปริมาณงานของทีม, หรือการอนุมัติงบประมาณ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องวางแผนก่อนงานในที่อื่น
ข้าม Eventbrite หาก: คุณจัดการประชุมส่วนตัว การฝึกอบรมภายในองค์กร หรือกิจกรรมที่จำกัดเฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น เครื่องมือลงทะเบียนส่วนตัวจะช่วยให้คุณควบคุมได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมจากตลาดกลาง
ผู้ใช้จริงพูดถึง Eventbrite อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับ Eventbrite:
การที่หน้าของกิจกรรมสามารถปรับแต่งได้และสร้างได้ง่าย ทำให้หน้าของกิจกรรมดูเป็นมืออาชีพ และด้วยความช่วยเหลือจากหน้าของกิจกรรมที่หลากหลาย เราสามารถสร้างความประทับใจแรกที่ดีได้โดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากนักออกแบบมืออาชีพ คุณสมบัติการโปรโมตที่ผสานรวมไว้และฟังก์ชันการแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นประโยชน์เช่นกัน เพราะได้ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น และส่งเสริมการขายตั๋วได้ด้วยแรงงานน้อยที่สุด และการใช้ทรัพยากรทางการตลาดอื่น ๆ น้อยมาก
การที่หน้าของกิจกรรมสามารถปรับแต่งได้และสร้างได้ง่าย ทำให้หน้าของกิจกรรมดูเป็นมืออาชีพ และด้วยความช่วยเหลือของหน้าของกิจกรรมที่มีหลากหลายวัตถุประสงค์ เราสามารถสร้างความประทับใจแรกที่ดีได้โดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากนักออกแบบมืออาชีพ คุณสมบัติการโปรโมตที่ผสานรวมไว้และฟังก์ชันการแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นประโยชน์เช่นกัน เพราะได้ช่วยเหลือเราในการเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและส่งเสริมการขายตั๋วด้วยแรงงานน้อยที่สุดและทรัพยากรทางการตลาดอื่น ๆ ที่น้อยมาก
4. Planning Pod (เหมาะที่สุดสำหรับสถานที่จัดงาน, งานแต่งงาน, และการดำเนินงานที่เน้นการบริการ)
Planning Pod ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสถานที่จัดงานและผู้ประกอบการมืออาชีพด้านงานอีเวนต์/การบริการ โดยรวมการรับข้อมูลลูกค้า การจอง ปฏิทินกิจกรรม แผนผังพื้นที่ เอกสาร BEO ข้อเสนอ สัญญา การชำระเงิน และการรายงานไว้ในระบบเดียว
สถานที่จัดงานและธุรกิจงานแต่งงานทำงานแตกต่างจากทีมซอฟต์แวร์ และ Planning Pod เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา มันบริหารสถานที่จัดงานเหมือนธุรกิจ เพราะข้อมูลลูกค้าที่สนใจ, ปฏิทินการจอง, และสัญญาที่ลงนามแล้วอยู่ในไฟล์เดียว ทำให้กระบวนการขายเชื่อมโยงกับปฏิทินงานได้ตลอดเวลา
Planning Pod โดดเด่นด้วยชุดเครื่องมือที่ลึกซึ้งและครบวงจร (มากกว่า 40 เครื่องมือ) ที่มาแทนที่แอปพลิเคชันแยกต่างหากมากมาย คุณสามารถวาดแผนผังชั้น, จัดที่นั่ง, และพิมพ์คำสั่งงานเลี้ยงสำหรับครัวและพนักงานชั้นได้ ลูกค้าเป้าหมายไหลเข้ามาจาก The Knot และ WeddingWire และใบแจ้งหนี้จะซิงค์กับ QuickBooks ทำให้ธุรกิจการจองทั้งหมดดำเนินไปได้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นและไฮไลท์
- การสมัครสมาชิกแบบเหมาจ่าย: ไม่มีค่าธรรมเนียมต่อตั๋ว พร้อมระบบประมวลผลการชำระเงินในตัวและพอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์ของคุณเอง
- การสนับสนุนลูกค้า: ผู้ใช้หลายคนชื่นชมทีมสนับสนุนของ Planning Pod และการตอบสนองต่อคำขอฟีเจอร์
- บันทึกการขายแบบบูรณาการ: เก็บข้อเสนอ, สัญญา, และใบแจ้งหนี้ไว้ด้วยกันตามการจอง
- พอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์: ให้ลูกค้าดูเลย์เอาต์, เซ็นเอกสาร, และชำระเงินได้ในที่เดียว
การกำหนดราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
จุดที่ Planning Pod ยังขาดอยู่: ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจบริการเป็นหลัก ซึ่งจุดเด่นนี้เองที่สร้างความแข็งแกร่ง แต่ผู้จัดการโครงการในองค์กรกลับรู้สึกว่าฟีเจอร์การติดตามงานใช้งานยากและไม่คล่องตัว
ข้ามการวางแผนพอดหาก: คุณจัดกิจกรรมภายในบริษัทหรือแคมเปญการตลาด เครื่องมือการทำงานที่ยืดหยุ่นจะมอบพื้นที่ให้กับทีมเหล่านั้นมากขึ้น
ผู้ใช้จริงพูดถึง Planning Pod อย่างไรบ้าง?
ดูว่า Planning Pod จัดการกับผู้รีวิว Capterra ที่ไม่ใช่ผู้วางแผนงานอย่างไร:
ฉันไม่ใช่นักวางแผนงาน และ Planning Pod ทำให้การวางแผน การจัดระเบียบ และการดำเนินการประชุมระดับมืออาชีพสำหรับผู้เข้าร่วมกว่า 150 คนเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ! การลงทะเบียนและขายตั๋ว, การจัดทำงบประมาณ, การออกใบแจ้งหนี้, สัญญา, การสื่อสารทางอีเมล, การสร้างแม่แบบ, รายชื่อผู้เข้าร่วม, แผนผังสถานที่, รายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมความสามารถในการมอบหมายงานและอัปโหลดเอกสาร, กำหนดการ, เว็บไซต์, การรวบรวมแบบสำรวจ... ฉันไม่สามารถอธิบายได้อย่างเพียงพอว่า Planning Pod ช่วยชีวิตคณะกรรมการจัดงานประชุมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและอาสาสมัครของฉันได้มากเพียงใด!!!
ฉันไม่ใช่นักวางแผนงาน และ Planning Pod ทำให้การวางแผน การจัดระเบียบ และการดำเนินการประชุมระดับมืออาชีพสำหรับผู้เข้าร่วมกว่า 150 คนเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ! การลงทะเบียนและขายตั๋ว, การจัดทำงบประมาณ, การออกใบแจ้งหนี้, สัญญา, การสื่อสารทางอีเมล, การสร้างแม่แบบ, รายชื่อผู้เข้าร่วม, แผนผังสถานที่, รายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมความสามารถในการมอบหมายงานและอัปโหลดเอกสาร, กำหนดการ, เว็บไซต์, การรวบรวมแบบสำรวจ...ฉันไม่สามารถอธิบายได้อย่างเพียงพอว่า Planning Pod ช่วยชีวิตคณะกรรมการจัดงานประชุมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและอาสาสมัครของฉันมากแค่ไหน!!!
อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดการสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับงานอีเวนต์
5. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมที่ซับซ้อนในพื้นที่ทำงานเดียว)
ClickUp ทำงานได้ดีที่สุดในฐานะศูนย์กลางการวางแผนและการประสานงานสำหรับงานอีเวนต์ นี่คือที่ที่งาน รวมตัวกัน ก่อนที่ใครจะเดินเข้ามา—ไทม์ไลน์, รายชื่อผู้ขาย, งบประมาณ, การส่งมอบงานระหว่างทีมการตลาด, ทีมโลจิสติกส์, และทีมการผลิต ทั้งหมดอยู่ในที่เดียวแทนที่จะกระจายอยู่ในเอกสารสเปรดชีตและอีเมลหลายฉบับ
ทุกงานสามารถมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายการงบประมาณ สถานะสัญญาผู้ขาย วันที่ยืนยันวิทยากร หรือจำนวนรายชื่อแขกได้ ด้วยวิธีนี้ มุมมองแบบคณะกรรมการหรือตารางเดียวสามารถทำหน้าที่เป็นตัวติดตามงานอีเวนต์ของคุณได้โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตแยกต่างหาก
เปลี่ยนเป็นมุมมอง Gantt แล้วคุณจะเห็นไทม์ไลน์การผลิตทั้งหมดพร้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างงาน; เปลี่ยนเป็นมุมมองปฏิทิน แล้วคุณจะเห็นสิ่งที่ต้องทำในสัปดาห์นี้ ข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน เพียงแค่มุมมองที่ต่างกัน
ClickUp Formsรวบรวมคำขอและส่งไปยังขั้นตอนการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ สถานะ และวันที่ครบกำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้นClickUp Automationsจะดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานใหม่เมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง หรือการย้ายคำขอที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปยังขั้นตอนถัดไป โดยไม่ต้องให้ใครคลิกปุ่มใดๆ
คุณสมบัติเด่นและไฮไลท์
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งเองเพื่อแสดงภาพการใช้จ่ายงบประมาณ อัตราการเสร็จสิ้นงาน และสถานะของผู้ให้บริการในแต่ละกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่
- อัตโนมัติด้วย AI ในตัว: ร่างสรุปเหตุการณ์ตามบริบทและสร้างรายการดำเนินการหลังเหตุการณ์โดยใช้ClickUp Brain
- เอกสารที่ฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์: แนบบันทึกการแสดง, สรุปงานสร้างสรรค์, และสรุปหลังงานไปยังงานที่สนับสนุนโดยตรงโดยใช้ClickUp Docs
การกำหนดราคา
คะแนน
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
จุดที่ ClickUp ยังขาดอยู่: ไม่มีระบบจัดการตั๋วในตัว, ตัวสร้างหน้าลงทะเบียน, หรือเครื่องสแกนเช็คอินสำหรับผู้เข้าร่วม ทีมที่จัดงานสาธารณะขนาดใหญ่ยังคงต้องการระบบจัดการส่วนหน้าโดยเฉพาะ
ข้าม ClickUp หาก: คุณขายตั๋วสาธารณะหลายพันใบและต้องการการค้นพบในตลาดหรือการพิมพ์ป้ายที่หน้างานเป็นฟังก์ชันหลัก สำหรับงานเหล่านั้น ให้เริ่มต้นด้วย Eventbrite หรือ Cvent และจัดการประสานงานหลังบ้านของคุณใน ClickUp ควบคู่ไปกับระบบเหล่านั้น
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฟังเกี่ยวกับ ClickUp จากผู้จัดการอีเวนต์ที่รีวิวบน G2:
ฉันใช้ ClickUp สำหรับงานจัดการอีเวนต์ของฉัน และมันช่วยให้ฉันจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของตัวเองได้ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของงานที่ทีมของฉันกำลังดำเนินการอยู่ ClickUp ช่วยลดการแยกตัวในการสื่อสาร ทำให้ฉันเข้าใจการอัปเดตโครงการและปัญหาของทีมได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมประชุม การ์ด 'งานของฉัน' เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการงานประจำวันและติดตามว่าฉันล่าช้าตรงไหน ฉันพบว่าฟีเจอร์กล่องขาเข้าเป็นประโยชน์อย่างมากในการเคลียร์ข้อความและติดตามงานที่ฉันเป็นผู้ติดตาม โดยไม่ทำให้รายการ 'งานของฉัน' วุ่นวาย
ฉันใช้ ClickUp สำหรับงานจัดการอีเวนต์ของฉัน และมันช่วยให้ฉันจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของตัวเองได้ พร้อมทั้งติดตามงานที่ทีมของฉันกำลังดำเนินการอยู่ ClickUp ช่วยลดการแยกตัวในการสื่อสาร ทำให้ฉันเข้าใจการอัปเดตโครงการและปัญหาของทีมได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมประชุม การ์ด 'งานของฉัน' เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการงานประจำวันและติดตามว่าฉันล่าช้าตรงไหน ฉันพบว่าฟีเจอร์กล่องขาเข้าช่วยได้มากในการเคลียร์ข้อความและติดตามงานที่ฉันเป็นผู้ติดตาม โดยไม่ทำให้รายการ 'งานของฉัน' วุ่นวาย
ลูกค้า ClickUp, Convene, อธิบายว่าพวกเขาใช้ ClickUp ในการจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกิจกรรม ตั้งแต่ระบบเสียงและภาพ (AV) ไปจนถึงการปรุงอาหารและการให้บริการ
6. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานที่มีกำหนดส่งและมีการพึ่งพาอาศัยกัน)
Asana เช่นเดียวกับ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับซอฟต์แวร์สำหรับงานอีเวนต์ แต่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการด้านโครงการของงานอีเวนต์: งานที่ต้องทำ, กำหนดเวลา, ผู้รับผิดชอบ, และการประสานงานข้ามทีม
Asana ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับตารางงานที่แน่นและเชื่อมโยงกัน ความแข็งแกร่งหลักของมันคือการเรียงลำดับวันที่โดยอัตโนมัติ หากผู้ขายพลาดกำหนดเวลา Asana จะเลื่อนงานทุกชิ้นที่เชื่อมโยงกับผู้ขายนั้นลงไปตามลำดับโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยคุณประหยัดเวลาจากการต้องเปลี่ยนวันที่หลายสิบรายการในปฏิทินของคุณด้วยตนเอง
เมื่อเปรียบเทียบกับ monday.com, Asana ให้บริการระดับฟรีที่มีฟังก์ชันการทำงานมากกว่าเพื่อให้คุณทดสอบการจัดการงานพื้นฐานก่อนที่คุณจะอัปเกรด. นอกจากนี้, ระบบ AI ใหม่ยังวิเคราะห์ข้อมูลประวัติของทีมคุณเพื่อแจ้งเตือนโครงการที่ล่าช้า. ยังมีเครื่องมือตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ทีมของคุณสามารถนำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมมาไว้ในงานและเซ็นอนุมัติได้โดยไม่ต้องส่งอีเมลแม้แต่ฉบับเดียว.
คุณสมบัติเด่นและไฮไลท์
- การเรียงลำดับวันที่อัตโนมัติ: ย้ายกำหนดเวลาเพียงหนึ่งรายการและงานที่เชื่อมโยงทั้งหมดจะเลื่อนตามไปด้วย
- การตรวจจับความเสี่ยงเชิงคาดการณ์: ตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตเพื่อประเมินปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
- การอนุมัติสินทรัพย์ภายในแอป: ตรวจสอบ, แสดงความคิดเห็น, และอนุมัติงานสร้างสรรค์ของกิจกรรมได้โดยตรงภายในเส้นทางการทำงาน
การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน/ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนน
- G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
จุดที่ Asana ยังขาดอยู่: รูปแบบการกำหนดราคาไม่เอื้อต่อทีมที่กำลังเติบโต คุณต้องซื้อแผน Starter เพื่อดูมุมมอง Timeline เท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องใช้แผน Advanced เพื่อติดตามเป้าหมายและพอร์ตโฟลิโอหลายเหตุการณ์ ไม่มีฟีเจอร์กิจกรรมในตัว (เช่น การลงทะเบียน, การออกตั๋ว, การจัดการผู้เข้าร่วม) ดังนั้นคุณจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือเฉพาะทาง
ข้าม Asana หาก: คุณบริหารทีมขนาดใหญ่ด้วยงบประมาณจำกัด ซึ่ง monday.com ให้ประโยชน์มากกว่าต่อเงินลงทุน นอกจากนี้ ระบบนี้จะไม่สแกนบัตรที่ประตู
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิว G2คนนี้แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับ Asana:
ฉันไม่รู้ว่าใครทำงานโดยไม่มี Asana ได้อย่างไร ฉันชอบการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงานหลายคนพร้อมกัน การจัดระเบียบโครงการ การใช้สำหรับการวางแผนงาน เทมเพลตต่างๆ ฉันใช้มันทุกวันและคงมีวันที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานหากไม่มีมัน
ฉันไม่รู้ว่าใครทำงานโดยไม่มี Asana ได้อย่างไร ฉันชอบการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงานหลายคนพร้อมกัน การจัดระเบียบโครงการ การใช้สำหรับการวางแผนงานอีเวนต์ และเทมเพลตต่างๆ ฉันใช้มันทุกวันและคงมีวันที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานหากไม่มีมัน
7. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานที่เน้นภาพและปรับแต่งได้)
monday.com, เช่นเดียวกับ ClickUp และ Asana, ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือประสานงานและศูนย์กลางการจัดการมากกว่าแพลตฟอร์มการลงทะเบียน มันเป็น "ระบบปฏิบัติการการทำงาน" ที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อวางแผนและติดตามการจัดการงานอีเวนต์ เช่น ผู้จัดจำหน่าย งบประมาณ ตารางเวลา และงานต่างๆ
monday.com มีบอร์ดที่ปรับแต่งได้และมีภาพประกอบสูง เหมาะอย่างยิ่งหากคุณชอบทำงานด้วยสเปรดชีตที่มีรหัสสี ไทม์ไลน์ และแดชบอร์ดแบบภาพ มันช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับกิจกรรมของคุณจากศูนย์ คุณสามารถติดตามทุกอย่างตั้งแต่การอนุมัติงบประมาณไปจนถึงผู้ขายที่บล็อกงานใดบ้าง ได้ตามที่คุณต้องการ
ระบบใหม่ของ Digital Workforce ใช้ตัวแทนอัจฉริยะเพื่อจัดเรียงคำขอที่เข้ามาโดยอัตโนมัติและปรับสมดุลภาระงานของทีมคุณเมื่อปฏิทินกิจกรรมเต็ม ส่วนที่ดีที่สุดสำหรับผู้วางแผนงาน? คุณไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับที่นั่งของลูกค้า คุณสามารถนำผู้ขาย ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาในโครงการของคุณได้โดยตรงในฐานะแขกฟรี
คุณสมบัติเด่นและไฮไลท์
- การปรับแต่งบอร์ด: ผสมผสานฟิลด์ที่กำหนดเองกับมุมมองแบบคัมบัง, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์ และแผนที่
- การร่วมมือภายนอกแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย: เชิญลูกค้าและผู้สนับสนุนเข้ามาในพื้นที่ทำงานโดยไม่ต้องซื้อที่นั่งเพิ่มเติม
- การรวมข้อมูลหลายโครงการ: สร้างแดชบอร์ดหลักเพื่อติดตามกำหนดเวลาและความคืบหน้าของหลายกิจกรรมพร้อมกัน
การกำหนดราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน/ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน/ผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,900+ รีวิว)
จุดที่ monday.com ยังขาดอยู่: ระบบสามารถวางแผนกิจกรรมได้ แต่ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมแทนได้ ดังนั้นการลงทะเบียนและการเช็คอินจึงต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นเพิ่มเติม แผน Standard ยังจำกัดจำนวนการทำงานอัตโนมัติไว้ที่ 250 ครั้งต่อเดือน ซึ่งอาจใช้หมดอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่มีงานเร่งด่วน
ข้าม skipmonday.com หาก: คุณเป็นทีมที่มีสองหรือสามคน เนื่องจากขั้นต่ำสามที่นั่งทำให้คุณต้องจ่ายเงินสำหรับพื้นที่ว่าง สำหรับการออกบัตรและเช็คอิน Eventbrite หรือ Cvent เหมาะกว่า
ผู้ใช้จริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?
เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าของ monday.com จากผู้รีวิวใน G2:
การตั้งค่าทำได้ง่าย และช่วยให้เราจัดหมวดหมู่คำขอจัดกิจกรรมสำหรับแต่ละพื้นที่หลักได้อย่างเป็นระบบ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นระเบียบและช่วยปรับปรุงการวางแผนของเรา สำหรับการดูแลรักษา ระบบนี้ช่วยลดคำขอและประชุมในทางเดิน พร้อมทั้งทำให้ติดตามคำขอและความคืบหน้าในการดำเนินการได้ง่ายขึ้น
การตั้งค่าทำได้ง่าย และมันช่วยให้เราจัดหมวดหมู่คำขอจัดกิจกรรมสำหรับพื้นที่หลักของเราได้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นระบบและช่วยปรับปรุงการวางแผนของเรา สำหรับการดูแลรักษา มันช่วยลดคำขอในทางเดินและการประชุมลง ในขณะที่ทำให้การติดตามคำขอและการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นเรื่องง่าย
8. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานกิจกรรมที่มีน้ำหนักเบา)
Trello ทำให้ทุกอย่างง่ายด้วยบอร์ด, รายการ, และบัตรที่เหมาะสำหรับกิจกรรมขนาดเล็ก. ทีมของคุณสามารถนำมาใช้ได้ภายในไม่กี่นาที, ลดภาระการอบรมสำหรับอาสาสมัครและพนักงานชั่วคราว. คุณเขียนงานบนบัตร, ลากไปมาเมื่องานเคลื่อนที่, และทุกคนจะเห็นว่าใครรับผิดชอบอะไร.
เครื่องมือในตัวที่เรียกว่า Butler ทำงานบนทุกแผนการ กำหนดค่าเพียงครั้งเดียว และมันจะส่งการแจ้งเตือนกำหนดเวลาหรืออัปเดตสถานะการ์ดโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดงานธุรการที่ซ้ำซ้อน
และหากคุณต้องการเพิ่มความซับซ้อน Power-Ups สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อและฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมได้อย่างยืดหยุ่น
คุณสมบัติเด่นและไฮไลท์
- กระดานคัมบังแบบภาพ: ให้สมาชิกในทีมเห็นสถานะของงานกิจกรรมใดๆ ได้ในพริบตาเดียว
- ระบบอัตโนมัติสำหรับบัตเลอร์: จัดการการอัปเดตงานและการแจ้งเตือนกำหนดส่งสำหรับทุกแผน
- ข้อมูลเชิงลึกของ Atlassian: ทำความสะอาดข้อความและดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงจากคำอธิบายการ์ด
การกำหนดราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน/ผู้ใช้
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือน/ผู้ใช้
คะแนน
- G2: 4. 4/5 (13,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,500+ รีวิว)
จุดที่ Trello ยังขาดอยู่: ไม่มีแดชบอร์ดในตัวสำหรับติดตามงบประมาณงานอีเวนต์ขนาดใหญ่หรือจัดการปริมาณงานของทีมโดยรวม การติดตามไทม์ไลน์โครงการที่ซับซ้อนซึ่งหากผู้ขายรายเดียวล่าช้าก็อาจทำให้ทั้งตารางงานพังได้นั้นทำได้ยากมากบนกระดานแบบแบน
ข้าม Trello หาก: คุณกำลังจัดการประชุมขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาหลายวันและมีกำหนดการของผู้ขายที่ซับซ้อน สำหรับโครงการเหล่านั้น คุณจะต้องใช้เครื่องมือติดตามอย่าง ClickUp, Asana หรือ monday.com
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิว G2คนนี้ชอบอะไรเกี่ยวกับ Trello:
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Trello คือความง่ายอย่างไม่น่าเชื่อในการเปลี่ยนการวางแผนงานที่วุ่นวาย—เช่น การจัดการตารางวิทยากร รายชื่อผู้สนับสนุน และรายการตรวจสอบผู้เข้าร่วมสำหรับการประชุม—ให้กลายเป็นบอร์ดภาพด้วยบัตรแบบลากและวางที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าใจได้ทันที
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Trello คือความง่ายอย่างไม่น่าเชื่อในการเปลี่ยนการวางแผนกิจกรรมที่วุ่นวาย—เช่น การจัดการตารางวิทยากร รายการผู้สนับสนุน และรายการตรวจสอบผู้เข้าร่วมสำหรับการประชุม—ให้กลายเป็นบอร์ดภาพด้วยบัตรแบบลากและวางที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าใจได้ทันที
9. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างง่ายรอบกิจกรรม)
Basecamp รักษาความเรียบง่ายสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการทำงานร่วมกันในการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ข้อความ ตารางเวลา ไฟล์ และรายการสิ่งที่ต้องทำ ทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว เหมาะกับทีมที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนมากกว่าการสร้างระบบที่ซับซ้อน คุณสามารถเชิญลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ขาย และผู้สนับสนุนเข้าร่วมโครงการใดก็ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ทีมจะเติบโตขึ้น
เพื่อความก้าวหน้า ใช้แผนภูมิฮิลล์ แผนภูมิเหล่านี้จะแสดงให้ทราบในทันทีว่างานที่ส่งมอบยังอยู่ในขั้นตอนการค้นพบหรือกำลังดำเนินการไปสู่การเสร็จสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ Trello คุณจะได้รับข้อความที่ดีกว่าแต่มีวิธีการจัดวางงานน้อยกว่า
คุณสมบัติเด่นและไฮไลท์
- พื้นที่ทำงานแบบรวม: รวมข้อความกิจกรรม ปฏิทิน และงานต่างๆ ไว้ในแดชบอร์ดเดียว
- การเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชมที่รวมอยู่: นำผู้ขายภายนอกและลูกค้าเข้าสู่โครงการโดยไม่ต้องซื้อที่นั่งเพิ่มเติม
- การติดตามความก้าวหน้า: ใช้แผนภูมิเนินเขาเพื่อแสดงว่างานกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำความเข้าใจหรือกำลังดำเนินการอย่างจริงจัง
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์/เดือน/ผู้ใช้
- โปร Unlimited: $299/เดือน, ชำระรายปี
คะแนน
- G2: 4. 1/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,300+ รีวิว)
จุดที่ Basecamp ยังขาดอยู่: มันข้ามโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งเหตุการณ์ที่เน้นความเรียบง่ายต้องพึ่งพา โดยไม่มีการแมปการพึ่งพา การติดตามเวลา หรือการวางแผนความสามารถ การตั้งค่าที่หลวมยังทำให้การส่งออกข้อมูลที่สะอาดเป็นเรื่องยากในภายหลัง
ข้าม Basecamp หาก: งานของคุณขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ที่เชื่อมโยงและรายงานรายละเอียด ClickUp หรือ monday.com ให้ความลึกซึ้งนั้นได้
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
ฟังผู้รีวิว G2คนนี้พูดถึง Basecamp:
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Basecamp คือมันทำให้งานที่ซับซ้อนและต้องทำซ้ำๆ รู้สึกจัดการได้—โดยไม่ทำให้เครื่องมือกลายเป็นงานที่สอง (เพราะไม่มีใครมีเวลามากขนาดนั้น) มันมีราคาที่เหมาะกับงบประมาณจำกัดของแผนกเรา มันเป็นระบบที่ใช้งานได้เองสำหรับแผนกของเรา แต่ก็สามารถผสานเข้ากับทีมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของเราได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Basecamp คือมันทำให้งานที่ซับซ้อนและต้องทำซ้ำ ๆ รู้สึกจัดการได้—โดยไม่ทำให้เครื่องมือกลายเป็นงานที่สอง (เพราะไม่มีใครมีเวลาสำหรับสิ่งนั้น) มันมีราคาที่เหมาะกับงบประมาณจำกัดของแผนกเรา มันเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้เองสำหรับแผนกของเรา แต่ก็สามารถผสานเข้ากับทีมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
10. Zoom Events (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมออนไลน์และกิจกรรมที่นำโดยเว็บนาร์)
Zoom Events คือแพลตฟอร์มจัดงานเสมือนจริงและแบบผสมผสานครบวงจรของ Zoom ที่พัฒนาขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานวิดีโอซึ่งทีมส่วนใหญ่คุ้นเคยอยู่แล้ว รองรับการจัดงานประชุมและสัมมนาหลายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบบลงทะเบียน จำหน่ายบัตร ตารางกิจกรรมหลายช่วงเวลา หลายห้องสัมมนา การสร้างเครือข่าย และฟีเจอร์อื่น ๆ ที่เหนือกว่าการจัดสัมมนาออนไลน์แบบเดียว
ปัจจุบัน Zoom บรรจุแพ็กเกจนี้ในชื่อ 'Zoom Events and Webinars' โดย Webinars เป็นระดับที่เบากว่าสำหรับการถ่ายทอดสดแบบตรงไปตรงมา และ Events สำหรับงานที่ซับซ้อน ผู้คนรู้วิธีเข้าร่วมการประชุมและตำแหน่งของปุ่มปิดเสียงอยู่แล้ว ดังนั้นความตื่นตระหนกทางเทคโนโลยีในวันงานจึงลดลง นั่นทำให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการจัดเวิร์กช็อปออนไลน์ การประชุมสุดยอด และสัมมนาออนไลน์
มันทำได้มากกว่าการเป็นเพียงห้องประชุมทางไกลเท่านั้น คุณสามารถสร้างศูนย์กลางสำหรับกำหนดการหลายวัน เปิดล็อบบี้แชทสำหรับการสร้างเครือข่าย และจัดการถาม-ตอบสด ทั้งหมดนี้ในรูปแบบเสมือนจริง แน่นอนว่ายังมีรายงานสรุปยอดขายตั๋วและจำนวนผู้เข้าร่วมอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังจบการถ่ายทอดสด
คุณสมบัติเด่นและไฮไลท์
- ความน่าเชื่อถือสูง: การสตรีมที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง สร้างขึ้นบนอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและเทคโนโลยีวิดีโอหลักของ Zoom
- ศูนย์กลางหลายเซสชัน: ติดตามวาระดิจิทัลที่ซับซ้อนและต่อเนื่องหลายวัน รวมถึงซีรีส์ออนไลน์ต่าง ๆ ได้ภายใต้หน้าเข้าสู่ระบบเดียว
- เครื่องมือการมีส่วนร่วม: รักษาการสนทนาของผู้เข้าร่วมงานดิจิทัลให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องระหว่างการนำเสนอหลัก โดยใช้ห้องสนทนาและแบบสำรวจสด
การกำหนดราคา
- สัมมนาออนไลน์: 89 ดอลลาร์/เดือน (ขั้นต่ำ 300 คนเข้าร่วม)
- เว็บบินาร์พลัส: $99/เดือน (ขั้นต่ำ 100 ผู้เข้าร่วม)
- กิจกรรม: $149/เดือน (ขั้นต่ำ 100 คน)
คะแนน
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,900+ รีวิว)
จุดที่ Zoom Events ยังขาดอยู่: Zoom Events เหมาะสำหรับการใช้งานบนหน้าจอ แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่จัดแสดง ไม่สามารถพิมพ์บัตรหรือจัดบูธจริงได้ และการสนับสนุนอาจล่าช้า ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายสูง มีการปรับแต่งที่จำกัด และขั้นตอนการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับงานขนาดใหญ่
ข้ามกิจกรรม Zoom หาก: กิจกรรมของคุณมีกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมด้วยตนเองพร้อมบูธหรือป้ายชื่อ เครื่องมือที่สร้างโดยสถานที่จัดงาน เช่น Whova หรือ Cvent จะจัดการส่วนนี้ให้
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoom Events ว่าอย่างไรบ้าง?
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ Zoom Events จากผู้รีวิวบน G2:
ฉันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมอาสาสมัครโดยใช้ Zoom Events และ Webinars และฉันชอบความสามารถในการควบคุมการเข้าถึงสำหรับกลุ่มใหญ่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันชื่นชมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเน้นผู้พูดและการปิดเสียงผู้เข้าร่วม ซึ่งช่วยในการจัดการกิจกรรมได้อย่างราบรื่น ความสามารถในการจัดกิจกรรมได้อย่างง่ายดายและใช้ฟีเจอร์เฉพาะ เช่น การเน้นผู้พูด ถือเป็นจุดเด่นเพราะช่วยให้ฉันสามารถดึงดูดความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งค่าก็ง่าย ซึ่งเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่ง
ฉันเป็นผู้จัดกิจกรรมอาสาสมัครโดยใช้ Zoom Events และ Webinars และฉันชอบความสามารถในการควบคุมการเข้าถึงสำหรับกลุ่มใหญ่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันชื่นชมคุณสมบัติเช่นการเน้นผู้พูดและการปิดเสียงผู้เข้าร่วม ซึ่งช่วยให้การจัดการกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ความสามารถในการจัดกิจกรรมได้อย่างง่ายดายและใช้คุณสมบัติเฉพาะเช่นการเน้นผู้พูดนั้นโดดเด่นมาก เพราะมันช่วยให้ฉันสามารถให้ความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งค่าก็ง่าย ซึ่งเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่ง
เครื่องมือวางแผนงานอีเวนต์แบบไหนเหมาะกับทีมใด?
เครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับงานที่คุณต้องการแก้ไข. เลือก ClickUp, Asana, หรือ monday.com สำหรับการประสานงานภายใน. เลือก Eventbrite, Whova, หรือ Cvent เมื่อการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม, การจำหน่ายบัตร, หรือการมีส่วนร่วมเป็นข้อจำกัดที่แท้จริง.
เครื่องมือสิบชิ้น งานสิบแบบ: การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องจัดการระหว่างงานของคุณ จับคู่กับปัญหาคอขวด ไม่ใช่แค่รายการฟีเจอร์ นี่คือรายการที่คัดมาแล้วตามประเภทของทีม
มีเครื่องมือที่น่าสนใจสองสามอย่างที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายการสุดท้าย แต่ต่อไปนี้คือเครื่องมือที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในหมวดหมู่ซอฟต์แวร์วางแผนการจัดงาน:
เครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับงานที่คุณต้องการแก้ไข เลือก ClickUp, Asana หรือ monday.com สำหรับการประสานงานภายในองค์กร เลือก Eventbrite, Whova หรือ Cvent เมื่อการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม การออกตั๋ว หรือการมีส่วนร่วมเป็นข้อจำกัดที่แท้จริง
เครื่องมือสิบชิ้น งานสิบแบบ: การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องจัดการระหว่างงานของคุณ จับคู่กับปัญหาคอขวด ไม่ใช่แค่รายการฟีเจอร์ นี่คือรายการที่คัดมาแล้วตามประเภทของทีม
- Cvent หากคุณจัดการประชุมองค์กรที่มีการลงทะเบียนจำนวนมาก
- Whova หากการสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมและแอปพลิเคชันงานที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
- Eventbrite หากคุณขายตั๋วสาธารณะและต้องการให้คนค้นพบ
- Planning Pod หากคุณดำเนินธุรกิจสถานที่จัดงานหรือธุรกิจงานแต่งงาน
- ClickUp หากคุณต้องการพื้นที่ทำงานเดียวสำหรับไทม์ไลน์ เอกสาร ผู้ขาย และการติดตามผล
- อาสนะ หากเชื่อมโยงกำหนดเวลาและไทม์ไลน์หลายเหตุการณ์มาก่อน
- monday.com หากคุณต้องการแผนงานแบบมองเห็นภาพได้ชัดเจน สามารถลากและวางได้
- Trello หากคุณต้องการบอร์ดที่เรียบง่ายสำหรับงานเล็ก ๆ
- เบสแคมป์ หากทีมขนาดเล็กให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนมากกว่าโครงสร้าง
- กิจกรรม Zoom หากกิจกรรมของคุณเป็นแบบเสมือนจริงหรือนำโดยเว็บสัมมนา
มีเครื่องมือที่น่าสนใจสองสามอย่างที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายการสุดท้าย แต่ที่นี่คือการยกย่องเป็นพิเศษในหมวดหมู่ซอฟต์แวร์วางแผนการจัดงาน:
- Hopin: เหมาะที่สุดสำหรับงานเสมือนจริงและงานแบบผสมผสาน มีระบบเครือข่ายในตัว, บูธแสดงสินค้า, และการสตรีมมิ่ง
- Aventri (Stova): เหมาะที่สุดสำหรับงานอีเวนต์องค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีการขยายตัวระดับโลก
- สปेल्स: เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดกิจกรรมแบรนด์และหน้าเว็บกิจกรรม/บัตรเชิญที่สวยงาม
- RSVPify: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายชื่อแขก, การตอบรับคำเชิญ, และงานส่วนตัว (งานแต่งงาน, งานกาล่า)
- Tripleseat: เหมาะที่สุดสำหรับร้านอาหาร, โรงแรม, และสถานที่จัดงานที่จัดการการจองและบริการอาหาร
คุณเลือกซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์อย่างไร?
ประเมินซอฟต์แวร์วางแผนงานประกวดจากหกปัจจัย: ความเหมาะสมของกระบวนการทำงาน, ความสามารถในการมองเห็นข้อมูล, ผู้ที่สามารถเข้าถึงได้, วิธีการจัดการกับแขก, สิ่งที่สามารถทำงานอัตโนมัติได้, และราคาที่สอดคล้องกับการเติบโตของคุณ
นี่คือคำถามรายละเอียดเพื่อคิดค้นไอเดียร่วมกับทีมของคุณ:
- ความเหมาะสมของกระบวนการทำงาน: สามารถรองรับงานที่ทีมของคุณทำจริงได้หรือไม่ ไม่ใช่แค่เพียงงานทั่วไป?
- ความสามารถในการมองเห็น: คุณสามารถเห็นไทม์ไลน์ เจ้าของ และผู้ขัดขวางได้โดยไม่ต้องสร้างรายงานที่สองหรือไม่?
- การทำงานกับบุคคลภายนอก: ผู้ขาย, ลูกค้า, วิทยากร, และผู้สนับสนุนสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้องหรือไม่?
- การจัดการแขก: หากคุณต้องการ ระบบสามารถจัดการแบบฟอร์ม, การออกตั๋ว, การเช็คอิน, และการติดตามผลได้หรือไม่?
- ระบบอัตโนมัติและการรายงาน: สามารถลดงานธุรการที่ซ้ำซ้อนและช่วยให้คุณเรียนรู้จากแต่ละเหตุการณ์ได้หรือไม่?
- ราคาที่ปรับตามการเติบโตของคุณ: ค่าใช้จ่ายจะยังคงสมเหตุสมผลเมื่อทีมของคุณ, กิจกรรม, หรือจำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นหรือไม่?
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ทดลองใช้งาน 30 วันกับงานถัดไปของคุณ ไม่ใช่ในสภาพแวดล้อมจำลอง เครื่องมือที่ผ่านการดำเนินงานจริงหนึ่งครั้งพร้อมกับผู้ขายและกำหนดเวลาคือเครื่องมือที่ควรซื้อ การพึ่งพาการสาธิตเพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะสมต่อไปจะนำไปสู่ปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายหลัง
หากปัญหาที่ยากที่สุดของคุณคือการประสานงานภายใน ไม่ใช่การขายตั๋ว ClickUp มอบไทม์ไลน์ การติดตามผู้ขาย การอนุมัติ และการติดตามผลหลังงานไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ แผนใช้งานฟรีตลอดไปของ ClickUp ยังให้คุณทดลองเวิร์กโฟลว์งานอีเวนต์แบบเต็มรูปแบบได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเลือกแพ็กเกจก่อน
เริ่มวางแผนกิจกรรมครั้งต่อไปของคุณใน ClickUp!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วางแผนงาน
ซอฟต์แวร์ที่นักวางแผนงานอีเวนต์ส่วนใหญ่ใช้จริง ๆ คืออะไร?
นักวางแผนงานส่วนใหญ่ใช้หลายเครื่องมือร่วมกัน ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียว: เครื่องมือจัดการงานสำหรับการวางแผน (เช่น ClickUp, Asana, monday.com หรือ Trello) ควบคู่กับเครื่องมือลงทะเบียนหรือออกบัตร (เช่น Eventbrite, Cvent หรือ Whova) กระทู้จากผู้ใช้ใน r/EventProduction ของ Reddit และ Quora มักจะแนะนำการรวมระบบที่ดีที่สุดในแต่ละด้านมากกว่าการบังคับให้ใช้ชุดระบบเดียวทำทุกอย่าง รูปแบบคือ: ใช้ระบบจัดการโลจิสติกส์และการอนุมัติที่คุณทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว และเพิ่มระบบขายตั๋วเฉพาะเมื่อคุณขายให้กับสาธารณะเท่านั้น
ซอฟต์แวร์จัดงานใดดีที่สุดสำหรับงานที่ต้องซื้อบัตรเข้าชมสาธารณะ?
Eventbrite เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานที่ต้องซื้อตั๋วเข้าชมสาธารณะ เพราะรวมการเผยแพร่กิจกรรม การชำระเงิน และการค้นหาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งมีความสำคัญเมื่อการขายตั๋วเป็นงานหลัก Cvent และ Whova ก็สามารถรองรับโปรแกรมที่ต้องลงทะเบียนจำนวนมากได้เช่นกัน แต่ Eventbrite ใช้งานง่ายกว่าสำหรับการเปิดตัวด้วยตนเองและทีมขนาดเล็ก
แพลตฟอร์มอีเวนต์ใดดีที่สุดสำหรับการประชุมองค์กร?
Cvent เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมองค์กร เนื่องจากรองรับการจัดหาสถานที่ การลงทะเบียน การออกบัตร การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม และการวิเคราะห์หลังงานในขนาดใหญ่ ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรที่จัดการประชุมขนาดใหญ่หรือบ่อยครั้ง ไม่ใช่การประชุมภายในครั้งเดียว ข้อแลกเปลี่ยนคือความซับซ้อนและค่าใช้จ่าย
Cvent มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือไม่
ไม่, Cvent ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรี การเข้าถึงเริ่มต้นด้วยการสาธิตและการเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการ หากคุณต้องการทดสอบก่อนตัดสินใจใช้จริง กรุณาเลือก Eventbrite ที่เน้นระบบออกตั๋วซึ่งสามารถเผยแพร่กิจกรรมฟรีได้ฟรี หรือ ClickUp ที่มีแผนใช้งานฟรีตลอดไป โปรดพิจารณา Cvent เป็นการซื้อสำหรับองค์กรที่ต้องการการพูดคุยกับฝ่ายขาย ไม่ใช่การทดลองใช้แบบรวดเร็ว
ซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์มีราคาเท่าไหร่?
ซอฟต์แวร์วางแผนงานมีตั้งแต่ฟรีไปจนถึงหลักแสนบาทต่อปี เครื่องมือจัดการงานมีราคาถูกที่สุด: ClickUp เริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน, Trello เริ่มต้นที่ $5, Asana เริ่มต้นที่ $13.49 Planning Pod และแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรอย่าง Cvent ใช้สัญญาแบบต่อรองราคาต่อปี Eventbrite ให้บริการฟรีสำหรับการเผยแพร่ แต่จะคิดค่าธรรมเนียม 3.7% + $1.79 ต่อบัตรที่ชำระเงิน พร้อมค่าดำเนินการ 2.9% เลือกแบบแผนการกำหนดราคาให้เหมาะกับปริมาณงานของคุณ. หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเครื่องมือก่อนตัดสินใจ.
ซอฟต์แวร์วางแผนกิจกรรมที่ง่ายที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กคืออะไร?
Trello เป็นหนึ่งในเครื่องมือวางแผนงานอีเวนต์ที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก กระดานคัมบังแบบภาพของมันแทบไม่ต้องมีการฝึกอบรมเลย Basecamp เป็นอีกตัวเลือกที่แข็งแกร่งเมื่อการสื่อสารมีความสำคัญมากกว่าการติดตามความเชื่อมโยง ข้อแลกเปลี่ยนคือความลึกของข้อมูล: เครื่องมือที่เรียบง่ายจะจัดการได้ยากขึ้นเมื่อกิจกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น มีผู้ขายมากขึ้น หรือต้องการการรายงานที่ละเอียดมากขึ้น
คุณสามารถจัดการงานด้วยสเปรดชีตแทนซอฟต์แวร์จัดงานได้หรือไม่?
ใช่, สเปรดชีตสามารถใช้งานได้สำหรับงานเล็ก ๆ งานเดียว แต่เมื่อมีเจ้าของหลายคน, กำหนดเวลา, ผู้ขาย, และการอนุมัติเข้ามาในกระบวนการทำงาน, สเปรดชีตก็จะล้มเหลว จุดล้มเหลวมักเกิดจากการประสานงาน ไม่ใช่การป้อนข้อมูล เครื่องมือฟรีเช่น ClickUp หรือ Trello ช่วยให้ทีมมีการมองเห็นร่วมกัน, การแจ้งเตือน, และการรับผิดชอบงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากนัก
คุณสามารถวางแผนงานโดยไม่มีซอฟต์แวร์เฉพาะได้ไหม เช่น ใช้แค่สเปรดชีต?
ใช่ คุณสามารถวางแผนสำหรับงานเล็ก ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง แต่สเปรดชีตจะพังอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเพิ่มเจ้าของงาน กำหนดส่ง ผู้ขาย และการอนุมัติ ทันทีที่มีสองคนแก้ไขชีตเดียวกันหรือวันที่คลาดเคลื่อน ความวุ่นวายของเวอร์ชันจะเริ่มต้นขึ้น เครื่องมือที่เบา ๆ อย่าง Trello หรือแผน Free Forever ใน ClickUp จะมอบความเป็นเจ้าของ การแจ้งเตือน และไทม์ไลน์ที่แชร์ได้ให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้สเปรดชีตสำหรับงบประมาณเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการประสานงาน
ซอฟต์แวร์วางแผนงานที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร?
ซอฟต์แวร์วางแผนงานที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่คือแพลตฟอร์มการทำงานที่ฟรีตลอดไปหรือมีค่าใช้จ่ายต่ำ ซึ่งดีกว่าชุดซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับงานอีเวนต์ ClickUp และ Trello ครอบคลุมการวางแผน การเป็นเจ้าของ และกำหนดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายระดับองค์กร หากคุณขายตั๋ว ให้เพิ่ม Eventbrite ซึ่งฟรีสำหรับการเผยแพร่กิจกรรมฟรี เลี่ยงแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เช่น Cvent จนกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด ขนาดงาน หรือจำนวนผู้เข้าร่วมจะต้องการอย่างแท้จริง
ความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์กับซอฟต์แวร์บริหารจัดการอีเวนต์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์จัดการงานภายใน เช่น ไทม์ไลน์ งานที่ต้องทำ ผู้จัดจำหน่าย งบประมาณ และการอนุมัติ (ClickUp, Asana, monday.com) ซอฟต์แวร์การจัดการอีเวนต์จะทำงานที่ติดต่อกับผู้เข้าร่วมงาน เช่น การลงทะเบียน การออกตั๋ว การเช็คอิน และการมีส่วนร่วม (Cvent, Whova, Eventbrite) เส้นแบ่งระหว่างสองประเภทนี้จะเลือนลางในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งชุดซอฟต์แวร์อย่าง Cvent จะรวมกระบวนการวางแผนเข้ากับแพลตฟอร์มที่เน้นการลงทะเบียนเป็นหลัก
มีซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ฟรีหรือไม่?
ใช่ มีซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ฟรีหลายตัว ClickUp, Trello, Asana และ monday.com ต่างก็มีแพ็กเกจฟรีตลอดชีพที่ครอบคลุมงาน, ผู้รับผิดชอบ, และไทม์ไลน์สำหรับหนึ่งงานอีเวนต์ Eventbrite ให้บริการฟรีสำหรับการเผยแพร่และจะคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะเมื่อมีผู้ซื้อบัตรเท่านั้น ข้อควรระวัง: แพ็กเกจฟรีจะมีการจำกัดจำนวนการทำงานอัตโนมัติ, จำนวนการดู หรือจำนวนที่นั่ง ซึ่งอาจไม่เพียงพอเมื่ออีเวนต์เริ่มมีหลายฝ่ายหรือจัดซ้ำ