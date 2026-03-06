10 เครื่องมือ AI สำหรับผู้นำด้านการขาย

ด้วยความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ผู้นำด้านการขายต้องเผชิญกับแรงกดดันมากกว่าที่เคย
เข้าสู่: เครื่องมือการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
ตั้งแต่การทำให้การรายงานระบบท่อเป็นอัตโนมัติ การเปิดเผยความเสี่ยงของดีล ไปจนถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวแทน และการปรับปรุงความแม่นยำของการทำนาย—เครื่องมือเหล่านี้ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
ต่อไปนี้ เราจะครอบคลุมเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำด้านการขาย รวมถึงคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และแผนราคา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับผู้นำด้านการขาย?
ด้านล่างนี้คือปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือการขายด้วย AI:
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM ของคุณ: ซิงค์กับ Salesforce, HubSpot หรือระบบบันทึกข้อมูลหลักของคุณ เพื่อให้ข้อมูลดีลและกิจกรรมถูกต้องอยู่เสมอ
- สร้างการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด: ร่างอีเมลและข้อความโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนของการเจรจา การติดต่อในอดีต และสัญญาณจากผู้ซื้อในกระบวนการขาย
- การร่วมมือข้ามสายงาน: ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างทีมขายและทีมการตลาดโดยการซิงค์ข้อมูลแคมเปญ แหล่งที่มาของลีด และสัญญาณการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในกระบวนการขาย
- ให้ความสำคัญกับการดำเนินการที่มีมูลค่าสูง: ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจ พร้อมทั้งนำเสนอขั้นตอนถัดไปที่เหมาะสมที่สุดโดยอิงจากคุณภาพของข้อมูลดีล
- ทำให้การประชุมและการติดตามผลเป็นอัตโนมัติ: ถอดเสียงการสนทนา, แยกประเด็นที่ต้องดำเนินการ, และร่างสรุปโดยอัตโนมัติ
- ให้ข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการขายเชิงรุก: แจ้งเตือนดีลที่มีความเสี่ยง ทำนายผลลัพธ์ และแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการขายล่วงหน้า
- รองรับการหาลูกค้าหลายช่องทาง: หาแหล่งที่มาของโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มข้อมูลติดต่อ และเริ่มการติดต่อผ่านอีเมล โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย—ทุกช่องทางที่ทีมขายของคุณใช้
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบท: เข้าใจขั้นตอนของดีล, สุขภาพของกระบวนการขาย, ข้อมูล CRM, การสนทนาที่ผ่านมา, และกิจกรรมของทีม
- ตัวแทน AI: นำเสนอตัวแทนผู้ช่วยขาย AI ที่สามารถติดตามดีลที่หยุดชะงัก เตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนก่อนการโทร ระบุความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ และช่วยให้กระบวนการขายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองจากตัวแทนขาย
หากคุณเป็นมือใหม่ในการใช้ AI สำหรับทีมขาย วิดีโอนี้คือคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีเคล็ดลับและเทคนิคในการเริ่มต้นใช้งาน
เครื่องมือ AI สำหรับผู้นำด้านการขายในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือขาย AI ที่ดีที่สุดที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ 👇
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ปัญญาเชิงบริบท, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด
|ทีมที่ต้องการการดำเนินการขายที่เป็นหนึ่งเดียวในทุกงาน การเจรจา และกระบวนการส่งต่อ
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ฮับสปอต เซลส์ ฮับ
|ระบบ CRM แบบรวม, การเตรียมการประชุมด้วย AI, คู่มือปฏิบัติ, การคาดการณ์
|ทีมรายได้ที่กำลังสร้างระบบปฏิบัติการการขายแบบรวมศูนย์ครบวงจร
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|เซลส์ฟอร์ซ
|Einstein AI, Agentforce, ระบบ CRM สำหรับองค์กร, ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์
|องค์กรขายเชิงพาณิชย์ที่ต้องการการคาดการณ์และการควบคุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างลึกซึ้ง
|ราคาตามความต้องการ
|คลาริ
|การตรวจจับการรั่วไหลของรายได้, การคาดการณ์, สัญญาณการมีส่วนร่วม
|ทีมผู้นำที่มุ่งเน้นการมองเห็นรายได้และการคาดการณ์ที่คำนึงถึงความเสี่ยงเป็นอันดับแรก
|ราคาตามความต้องการ
|ฆ้อง
|ข้อมูลเชิงลึกจากการโทร, การติดตามวิธีการ, ข้อมูลเชิงลึกจากการโค้ช
|ทีมขายที่ให้ความสำคัญกับการโค้ช การปฏิบัติตามวิธีการ และคุณภาพการดำเนินงาน
|ราคาตามความต้องการ
|Apollo AI
|การสำรวจ, การเสริมสร้าง, การเรียงลำดับขาออก, การวิเคราะห์
|ทีมที่ต้องการการสร้างการติดต่อและการสร้างโอกาสทางการขายที่ควบคุมได้และทำซ้ำได้
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
|ไร้รอยต่อ. เอไอ
|นำการค้นพบ, การตรวจสอบ, การซิงค์ CRM
|ทีมที่มาตรฐานคุณภาพของลีดและเป้าหมายทั่วทั้งตัวแทน
|ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|ดินเหนียว
|การรวมข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว, สัญญาณเจตนา, การจัดลำดับความสำคัญของตัวแทน
|ทีม GTM ที่ต้องการข้อมูลติดต่อแบบรวมศูนย์และการจัดลำดับความสำคัญตามเจตนา
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149/เดือนต่อผู้ใช้
|การเข้าถึงชุมชน. io
|การให้คะแนนสุขภาพของดีล, กำหนดเวลาการมีส่วนร่วม, การคาดการณ์
|ทีมที่บริหารจัดการวงจรการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนและการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วม
|ราคาตามความต้องการ
|หิ่งห้อย. ai
|การบันทึกการโทร, การตรวจสอบคุณภาพ, สรุป, การวิเคราะห์ความรู้สึก
|องค์กรขายที่ต้องการการตรวจสอบคุณภาพการโทรและการมองเห็นการสนทนาในระดับใหญ่
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือนต่อผู้ใช้
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำด้านการขาย
มาอ่านต่อเพื่อดูตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเครื่องมือ AI สำหรับผู้นำด้านการขาย:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการขายแบบครบวงจร)
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIแห่งแรกของโลกที่นำงาน, กระบวนการ, การสื่อสารของทีม, และเครื่องมือ AI มาไว้ในที่เดียว
ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายสิบตัวเพื่อจัดการการติดต่อ ติดตามข้อมูลใน CRM หรือเตรียมตัวสำหรับการประชุม
ที่ศูนย์กลางของทุกสิ่งคือClickUp สำหรับทีมขาย มาดูกันว่ามันช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับขนาดได้ในแต่ละขั้นตอนของวงจรการขายได้อย่างไร
ตรวจจับความเสี่ยงของข้อตกลงแบบทันที ก่อนที่จะกระทบต่อการคาดการณ์ของคุณ ด้วย ClickUp Brain
ต้องการบริบทเพื่อเริ่มต้นวันของคุณหรือไม่?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบท สร้างสรุปภาพรวมของกระบวนการและรายงานการคาดการณ์ คุณทราบสถานะของดีลอยู่เสมอ รู้ว่าโอกาสใดต้องการความสนใจ และทีมของคุณกำลังติดตามเป้าหมายอย่างไร
ในพริบตา คุณสามารถมองเห็นความเสี่ยง จุดติดขัด และบัญชีที่มีความสำคัญสูงได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นความพยายามของคุณในจุดที่มีความสำคัญที่สุด
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยคุณในภารกิจต่อไปนี้:
- สร้างสรุปภาพรวมของกระบวนการขายและการคาดการณ์ทันที
- ระบุโอกาสที่ไม่เคลื่อนไหว การติดตามผลที่ล่าช้า และช่องว่างในกระบวนการตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้คุณสามารถเข้าแทรกแซงได้ก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้
- ใช้ ClickUp Brain เป็นนักเขียน AI เพื่อสร้างอีเมลขายที่ปรับแต่งตามบุคคล, การติดตามการประชุม, และสรุปข้อตกลงตามบริบทของบัญชีและประวัติการติดต่อในอดีต
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากการโทรขายของคุณได้โดยการทำให้ทุกบทสนทนาสามารถค้นหาได้ เคล็ดลับคือ? อย่าลืมเชิญClickUp AI Notetakerเข้าร่วมการโทรของคุณเพื่อบันทึกและถอดเสียงโดยอัตโนมัติ
มอบหมายงานที่มีขั้นตอนซ้ำๆ ให้กับ ClickUp Agents
ClickUp Agentsทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีม AI ที่คอยตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณและดำเนินการโดยอัตโนมัติตามกฎและบริบทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
แทนที่จะพึ่งพาพนักงานขายในการจดจำทุกการติดตาม การอัปเดต หรือการส่งต่อข้อมูล ตัวแทน AI จะทำงานอย่างต่อเนื่องในเบื้องหลัง—ลดการตรวจสอบด้วยมือและปรับปรุงความเรียบร้อยของกระบวนการขายตัวแทน AIเหล่านี้จะช่วยคุณ:
- กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของลีดที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ: ส่งต่อลีดที่มีมูลค่าสูงไปยังผู้บริหารบัญชีที่เหมาะสมตามเกณฑ์ ICP, พื้นที่รับผิดชอบ หรือขนาดของดีล
- กระตุ้นการติดตามข้อตกลงที่หยุดชะงัก: ตรวจจับการไม่มีความเคลื่อนไหวหรือการพลาดงาน และสร้างการแจ้งเตือนหรือแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติ
- บังคับใช้ความสอดคล้องของท่อส่ง: อัปเดตสถานะ, ติดแท็กดีล, และรักษาบันทึก CRM ให้สะอาดโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- สร้างและแจกจ่ายการอัปเดตสถานะ: รวบรวมการเปลี่ยนแปลงของดีลและการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการให้เป็นสรุปที่สามารถแชร์ได้สำหรับการทบทวนของผู้นำ
📌 ตัวอย่าง: เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงและตรงตามเกณฑ์ ICP ของคุณเข้ามาผ่านแบบฟอร์มเครื่องมืออัตโนมัติด้านการขายจะมอบหมายให้ AE ระดับอาวุโสของคุณเป็นผู้ดูแล ติดแท็กดีลนั้นไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณ และแจ้งเตือน VP of Sales ผ่านแชท
ค้นหาข้อเสนอ ข้อมูลเชิงลึก หรือการสนทนาใด ๆ ได้ทันทีด้วยระบบค้นหาองค์กร
ClickUp Enterprise Searchช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายสามารถค้นหาข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเครื่องมือที่เชื่อมต่อทั้งหมดได้ ด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ
แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลผ่านบันทึก CRM, บทสนทนาทางโทรศัพท์, บทสนทนาทางแชท, และเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง คุณสามารถถามคำถามเช่น "ดีลธุรกิจขนาดใหญ่ใดบ้างที่มีความเสี่ยงในไตรมาสนี้?" และได้รับคำตอบที่รวดเร็วและมีบริบทครบถ้วนในทันที
มันดึงข้อมูลจากงานใน ClickUp เอกสาร ความคิดเห็น บันทึกการโทร และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เพื่อแสดงการอัปเดต การตัดสินใจ และสัญญาณจากผู้ซื้อที่คุณต้องการ
ชั้นการค้นหาแบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้คุณมีบริบทครบถ้วนเสมอ ก่อนการคาดการณ์, การให้คำแนะนำแก่ตัวแทน, หรือการเข้าสู่การตรวจสอบข้อตกลงที่มีความเสี่ยงสูง
ติดตามสถานะของกระบวนการ, เป้าหมายรายได้, และความคืบหน้าของดีลในที่เดียว
เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUpมอบระบบศูนย์กลางให้กับผู้นำฝ่ายขายในการติดตามดีล เป้าหมายรายได้ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และความคืบหน้าการขายประจำเดือน ช่วยขจัดช่องว่างในการมองเห็นข้อมูลและรับประกันว่าคุณจะทราบสถานะรายได้อยู่เสมอ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของรายได้, อัตรากำไร, และเป้าหมายของสินค้า, ข้อตกลง, หรือช่วงเวลา
- ติดตามความคืบหน้าของดีลและสถานะเป้าหมายแบบเรียลไทม์เพื่อระบุความสำเร็จและความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ
- จัดระเบียบข้อมูลการขายตามเดือน, ผลิตภัณฑ์, หรือขั้นตอนของท่อการขายเพื่อการรายงานและตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้น
- แทนที่สเปรดชีตแบบแมนนวลด้วยระบบที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันในด้านประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมเอกสารให้เป็นศูนย์กลาง: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้าง, แชร์, และรักษาเอกสารที่มีชีวิตชีวาซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เปิดใช้งานการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่เต็มไปด้วยบริบท ควบคู่ไปกับงานของคุณด้วยClickUp Chat
- สร้างการสาธิตการขาย: ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการโทร เปลี่ยนการสาธิตที่ยาวให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปและรายการที่ต้องทำสำหรับทีมขาย
- ขจัดคอขวด: สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าด้วยกราฟการไหลสะสม, กราฟเบิร์นอัพ, กราฟเบิร์นดาวน์ หรือกราฟความเร็ว
- ติดตามทุกโอกาส: ใช้ClickUp CRMเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอ และกิจกรรมการขายแบบเรียลไทม์ จากนั้นสลับระหว่างมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15แบบเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่ดีที่สุดของทีมคุณ
- ลดงานซ้ำซ้อน: สร้างระบบอัตโนมัติใน ClickUpโดยใช้ตัวสร้างแบบดรอปดาวน์หรือคำสั่งภาษาอังกฤษธรรมดาใน ClickUp Brain เพื่อจัดการงานขายที่ต้องทำซ้ำตามกฎ เช่น การมอบหมายลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะดีลเมื่อมีการลงนามสัญญา การส่งการแจ้งเตือนติดตามผล หรือการสร้างงานส่งต่อเมื่อโอกาสปิด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
ตารางราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,850+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
2. HubSpot Sales Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างระบบปฏิบัติการเพื่อสร้างรายได้)
HubSpot Sales Hub เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินกระบวนการขายที่เป็นหนึ่งเดียวและคาดการณ์ได้ ซอฟต์แวร์นี้รวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง งาน และกิจกรรมต่างๆ ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งทีมได้แบบเรียลไทม์
คุณสามารถจัดการการไหลออกหลายช่องทางที่รวมอีเมลอัตโนมัติ งานใน LinkedIn และการแจ้งเตือนการโทรได้ รับความช่วยเหลือจาก AI ในการเตรียมการประชุม การติดตามผล และการบันทึกข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าบริบทสำคัญของข้อตกลงจะไม่สูญหายไปในกล่องจดหมายหรือ CRM
AI ช่วยคุณสร้างกำหนดการประจำวันของทุกตัวแทนขายและจัดอันดับลูกค้าตามความน่าจะเป็นในการปิดการขาย. คุณยังสามารถระบุโอกาสที่มีความเสี่ยงได้ง่าย, ทำนายการเคลื่อนไหวของpipeline, และสร้างใบเสนอราคาที่พร้อมส่งได้อย่างง่ายดาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Sales Hub
- ใช้ AI เพื่อเตรียมสรุปการประชุมและร่างติดตามผลโดยอัตโนมัติจากบันทึกการโทร ประวัติอีเมล และการซิงค์ปฏิทินกับ Google และ Office 365
- ปรับใช้กระบวนการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตัวแทนอีเมลเพื่อตอบคำถาม, คัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ, และส่งต่อบทสนทนาไปยังการประชุมหรือบันทึกใน CRM
- สร้างคู่มือปฏิบัติการที่สะดวกซึ่งจะมอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, กลยุทธ์, และยุทธศาสตร์ให้กับทีมของคุณสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการขาย ด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AIของแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ HubSpot Sales Hub
- แพลตฟอร์มมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อทีมของคุณขยายตัว โดยความสามารถขั้นสูงหลายอย่างถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่า
ราคาของ HubSpot Sales Hub
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 100 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 150 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
HubSpot Sales Hub ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (490+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Sales Hub อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบ HubSpot Sales Hub มากที่สุดเพราะใช้งานง่ายและทุกอย่างถูกรวมไว้ที่เดียว ทำให้การจัดการดีล การติดตามการสื่อสาร การนัดหมายติดตามผล และการรักษาความโปร่งใสตลอดกระบวนการขายเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมามาก
ฉันชอบ HubSpot Sales Hub มากที่สุดเพราะใช้งานง่ายและทุกอย่างถูกรวมศูนย์ไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดการดีล การติดตามการสื่อสาร การนัดหมายติดตามผล และการรักษาความโปร่งใสตลอดทั้งกระบวนการขายเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมามาก
3. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกขององค์กรและการพยากรณ์ที่เสริมด้วย AI)
ด้วย Einstein ซึ่งเป็นชั้น AI ที่ผสานรวมของ Salesforce และ Agentforce ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างตัวแทน คุณสามารถฝังตัวแทน AI สำหรับการขายได้โดยตรงในกระบวนการพยากรณ์ การจัดการข้อตกลง และการดำเนินการ มันเปลี่ยนข้อมูล CRM ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งวงจรการขาย
ทีมขายของคุณสามารถใช้ Einstein เพื่อคัดสรรอีเมล สรุปการโทร และติดตามผลที่เสริมด้วยบริบทของลูกค้า Einstein ช่วยให้คุณสามารถค้นหาทุกบทสนทนาด้านการขายโดยใช้ภาษาธรรมชาติ และเน้นย้ำรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อโต้แย้งด้านราคา หรือการกล่าวถึงคู่แข่ง ตลอดทั้งกระบวนการขาย
ด้วย Agentforce คุณสามารถใช้เครื่องมือตัวแทน AIโดยใช้หัวข้อ การดำเนินการ และเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการอัปเดตโอกาสทางธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- เพิ่มคำค้นหาที่ไม่เหมือนใครสำหรับไอน์สไตน์เพื่อทำเครื่องหมายในระหว่างการโทร เช่น ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง, คุณสมบัติ, หรือการกล่าวถึงที่สำคัญต่อการปิดการขาย
- แจ้งเตือนเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในบัญชีเป้าหมายเปลี่ยนงานหรือเมื่อรายงานทางการเงินของบริษัทกล่าวถึงปัญหาที่เครื่องมือของคุณสามารถแก้ไขได้
- ติดตามความคืบหน้าของดีล, แนวโน้มจากข้อมูลเชิงลึกทางเสียงและวิดีโอ, บริบทจากอีเมลที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ความหลากหลายของฟีเจอร์และตัวเลือกการกำหนดค่าอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น และการตั้งค่าเริ่มต้นมักต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
การกำหนดราคา Salesforce
- ไอน์สไตน์: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- เครดิตยืดหยุ่น: 500 ดอลลาร์ต่อ 100 เครดิต
- การสนทนา: 2 ดอลลาร์ต่อการสนทนา
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 4/5 (93,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Salesforce อย่างไร?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Salesforce Agentforce มอบแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและยืดหยุ่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับลูกค้าและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ฉันชอบมากที่มันสามารถผสานการทำงานกับ Salesforce CRM ได้อย่างราบรื่น ทำให้การจัดการลีด เคส และคำถามของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว
Salesforce Agentforce มอบแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและยืดหยุ่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ฉันชอบมากที่มันสามารถผสานการทำงานกับ Salesforce CRM ได้อย่างราบรื่น ทำให้การจัดการลีด กรณีต่างๆ และข้อสงสัยของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว
📮 ClickUp Insight: เมื่อถูกถามว่าอะไรจะทำให้ตัวแทน AI มีประโยชน์อย่างแท้จริง คำตอบอันดับหนึ่งไม่ใช่ความเร็วหรือพลัง เกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาต้องการตัวแทนที่มีความเข้าใจบริบทการทำงานของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ
ซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะส่วนใหญ่แล้ว ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์จะล้มเหลวเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีการตัดสินใจหรือว่างานควรดำเนินไปอย่างไร
เนื่องจากSuper Agentsสามารถรักษาบริบท, จำการตัดสินใจในอดีต, และทำงานอย่างต่อเนื่อง, พวกมันจึงสามารถดำเนินการได้ด้วยความน่าเชื่อถือมากกว่าตัวแทนที่ทำงานตามคำสั่งอย่างมาก. พวกมันทำงานจากประวัติการทำงานที่มีชีวิตชีวา, ยังคงทำงานอยู่ขณะที่งานเปลี่ยนแปลง, และดำเนินการภายในขอบเขตการอนุญาตที่ชัดเจนและเส้นทางการตรวจสอบ.
เมื่อความฉลาดเข้าใจงานและดำเนินการอย่างปลอดภัย คุณจะรู้สึกในที่สุดว่าคุณกำลังทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเสมือนจริงที่คุณสามารถพึ่งพาได้จริง
4. Clari (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายได้และการคาดการณ์ที่เน้นความเสี่ยงเป็นอันดับแรก)
Clari เป็นแพลตฟอร์มการจัดการรายได้สำหรับองค์กร คุณสามารถรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องและทันสมัยอยู่เสมอ ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น
RevAI สแกนกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงอีเมล, คำเชิญในปฏิทิน, ข้อความใน Slack และการอัปเดต CRM เพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ตัวแทนบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ข้อมูลแสดง
สำหรับปัญญาในการสนทนา คุณมี Copilot ซึ่งสามารถถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสร้างการ์ดข้อมูลการสนทนาแบบสดที่ช่วยให้พนักงานขายสามารถตอบโต้ข้อโต้แย้ง เปลี่ยนทิศทางบทสนทนา และปิดการขายได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น เครื่องมือ AI นี้ยังสามารถจับสัญญาณจากผู้ซื้อและส่งข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ระบบโดยตรง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์และตรวจสอบโอกาสทางธุรกิจ
เครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์, Groove, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาลูกค้าใหม่, การมีส่วนร่วม, และการติดตามผลโดยการอัตโนมัติกระบวนการขายที่ทำซ้ำ ๆ. มันช่วยให้ตัวแทนขายสามารถรักษาความสม่ำเสมอในการติดต่อสื่อสารในขณะที่ให้ผู้นำสามารถมองเห็นกิจกรรมและประสิทธิภาพของทีมขายผ่านทั้งกระบวนการขาย.
คุณสมบัติเด่นของ Clari
- ใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กรที่ตรวจสอบโอกาสอย่างต่อเนื่อง แจ้งเตือนความเสี่ยง แนะนำขั้นตอนถัดไป และทำงานติดตามผลโดยอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงสุขภาพของกระบวนการขายและเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ตลอดวงจรรายได้
- เขียนอีเมลขาออกโดยใช้บริบทของโอกาส บทบาทของผู้ซื้อ และสัญญาณการมีส่วนร่วม เพื่อปรับแต่งการหาลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น
- ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการและกำหนดน้ำหนักของข้อตกลง Commit และ Best Case แบบไดนามิกโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) สำหรับการคาดการณ์แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของคลาริ
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าการค้นหาข้อเสนอจากไตรมาสที่ผ่านมาหรือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
การกำหนดราคาของ Clari
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของคลาริ
- G2: 4. 6/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Clari อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
การใช้ Clari เพื่อปรับปรุงการคาดการณ์ยอดขายของฉันให้ราบรื่นขึ้นนั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก ฉันได้รับความเข้าใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเป้าหมายรายไตรมาสของฉันและดีลที่ฉันต้องปิด และการที่ Clari จัดหมวดหมู่ดีลตามประเภทการคาดการณ์ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก การรายงานต่อผู้จัดการโดยตรงของฉันกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ฉันเพียงแค่ปรับปรุงการคาดการณ์รายสัปดาห์ของฉัน และเขาก็มีภาพรวมที่ชัดเจนทันที
การใช้ Clari เพื่อปรับปรุงการคาดการณ์ยอดขายของฉันให้ราบรื่นขึ้นนั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก ฉันได้รับความเข้าใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเป้าหมายรายไตรมาสและดีลที่ฉันต้องปิด และการที่ Clari จัดหมวดหมู่ดีลตามประเภทการคาดการณ์ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก การรายงานต่อผู้จัดการโดยตรงของฉันกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ฉันเพียงแค่ปรับปรุงการคาดการณ์รายสัปดาห์ของฉัน และเขาก็มีภาพรวมที่ชัดเจนทันที
5. Gong (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ชในระดับใหญ่และการดำเนินการตามข้อตกลงที่มีหลักฐานอ้างอิง)
Gong เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านรายได้ที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดตัวลำดับการดำเนินการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ปรับแต่งแต่ละขั้นตอน และทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกดีลดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือขายที่ใช้ AI นี้มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า ดีล และผู้ติดต่อ เพียงถามคำถามกับผู้ช่วย AI ของมัน
นอกจากนี้ Gong Forecast ยังวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 300 จุดในคะแนนความน่าจะเป็นของดีล เพื่อทำนายว่าดีลใดมีโอกาสปิดการขายได้มากที่สุด
ด้วย Gong Engage คุณสามารถติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้ ตั้งแต่การค้นหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพของอีเมล ตลอดจนติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนขายของคุณได้ในที่เดียว
ใช้กระบวนการขายเฉพาะ เช่น MEDDIC, SPIN หรือ Challenger อยู่หรือไม่? คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Gong เพื่อให้แพลตฟอร์มสแกนทุกการโทร อีเมล และการประชุมอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- ถอดความบทสนทนาของลูกค้าเพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและให้ทีมของคุณมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสายสนทนาจริงร่วมกัน
- ระบุเป้าหมายของลูกค้า, จุดปวด, และพลวัตการตัดสินใจในแต่ละภูมิภาค และแปลให้กลายเป็นภาษาที่คุณต้องการ
- รับรายงานเชิงลึกที่มีหลักฐานสนับสนุนซึ่งอธิบายแนวโน้มและสาเหตุที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ปริมาณกิจกรรม
ข้อจำกัดของกง
- โมเดลการคาดการณ์ของแพลตฟอร์มอาจมีความเข้มงวดสำหรับทีมที่ไม่ได้ดำเนินงานโดยยึดตามโควตาที่อิงกับรายได้อย่างเคร่งครัด
การกำหนดราคาของก้อง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 7/5 (6,430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (550+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Gong คือความสามารถในการมองเห็นการสนทนาด้านการขายได้อย่างชัดเจน การสามารถทบทวนการโทร ดูช่วงเวลาสำคัญ และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละดีลนั้นมีคุณค่าอย่างมาก การบันทึกการโทร บทถอดความ และข้อมูลเชิงลึกจาก AI ช่วยให้มองเห็นรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อโต้แย้ง การกล่าวถึงคู่แข่ง และขั้นตอนถัดไปได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องดูการโทรทั้งหมดซ้ำ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Gong คือความสามารถในการมองเห็นการสนทนาด้านการขายได้อย่างชัดเจน การสามารถตรวจสอบการโทร ดูช่วงเวลาสำคัญ และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละดีลนั้นมีคุณค่าอย่างมาก การบันทึกการโทร บทถอดความ และข้อมูลเชิงลึกจาก AI ช่วยให้มองเห็นรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับข้อโต้แย้ง การกล่าวถึงคู่แข่ง และขั้นตอนถัดไปได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องดูการโทรทั้งหมดซ้ำ
6. Apollo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการที่ควบคุมได้และการกำกับดูแลขาออก)
Apollo AI เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการขายที่มอบอำนาจให้คุณควบคุมวิธีการสร้างกระบวนการขาย ไม่ใช่แค่เพียงการปิดการขายเท่านั้น คุณสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย กิจกรรม และบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
ด้วยการใช้ AI PowerUps คุณสามารถดึงสัญญาณเจตนาจากเว็บไซต์ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงงาน และข้อมูลสาธารณะ จากนั้นนำบริบทนั้นไปใส่ในลำดับการติดต่อโดยตรง มันแสดงให้ตัวแทนเห็นอย่างชัดเจนว่าจะใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานค้นหาลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร
เครื่องมือนี้ยังให้การวิเคราะห์การสนทนา, คะแนน, และตัวติดตามคำค้นหาที่ประเมินการโทรและข้อความตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเด่นของ Apollo AI
- เขียนอีเมลฉบับสมบูรณ์หรือเพียงส่วนที่ต้องการให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ของแบรนด์ของคุณ
- ตรวจสอบอัตราการเปิด อัตราการตอบกลับ และผลกระทบต่อช่องทางผ่านแดชบอร์ดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกก่อนการประชุมเกี่ยวกับผู้ติดต่อและบัญชีเพื่อชี้แจงบริบทและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดทิศทางการขาย
ข้อจำกัดของ Apollo AI
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากจำนวนตัวกรองและตัวเลือกที่มีอยู่ ซึ่งเพิ่มเวลาในการเริ่มต้นใช้งาน
ราคาของ Apollo AI
- ส่วนตัว: ฟรี
- พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Apollo AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,330+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Apollo AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Apollo โดดเด่นด้วยความรวดเร็วในการเปลี่ยนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นการดำเนินการจริง แทนที่จะต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล เพิ่มเติมข้อมูล และติดต่อลูกค้า ทุกอย่างถูกรวมไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว ความสามารถในการกรองลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดและส่งเข้าสู่ลำดับการติดต่อได้ทันที ช่วยให้งานติดต่อลูกค้าภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับทีม B2B
Apollo โดดเด่นด้วยความรวดเร็วในการเปลี่ยนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นการดำเนินการจริง แทนที่จะต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล เพิ่มเติมข้อมูล และติดต่อลูกค้า ทุกอย่างถูกรวมไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว ความสามารถในการกรองลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์เฉพาะและส่งเข้าสู่ลำดับการติดต่อได้ทันที ช่วยให้งานออกหาลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับทีม B2B
👀 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยที่วิเคราะห์การโทรขาย B2B หลายพันครั้งพบว่า ตัวแทนขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมจะถามคำถาม 11–14 ข้อต่อการโทรหนึ่งครั้ง ในขณะที่ตัวแทนขายทั่วไปถามคำถามน้อยกว่ามาก แพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการสนทนาใช้เกณฑ์มาตรฐานนี้ในการฝึกอบรมตัวแทนขายเกี่ยวกับคุณภาพของการค้นหาข้อมูล
7. ไร้รอยต่อ. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมคุณภาพของลีดที่สามารถปรับขนาดได้)
ไร้รอยต่อ. AI ถูกสร้างขึ้นเป็นหลักเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกทางการขายแบบเรียลไทม์และสร้างโอกาสทางการขายที่ช่วยให้ทีมขายค้นหา ตรวจสอบ และเพิ่มคุณภาพข้อมูลติดต่อเพื่อการติดต่อสื่อสารในปริมาณมาก
สำหรับ SDRs ระบบนี้ช่วยอัตโนมัติการค้นคว้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย การสร้างรายชื่อ และการป้อนข้อมูล ไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลติดต่อด้วยตนเอง ระบบ AI ของมันจะค้นหาและตรวจสอบอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลเชิงลึกของบริษัทอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ทำให้ตัวแทนขายทำงานกับข้อมูลที่ถูกต้องเสมอ
สำหรับผู้นำฝ่ายขายและรองประธานฝ่ายขาย คุณค่าอยู่ที่การเติบโตของโอกาสทางธุรกิจและความแม่นยำในการกำหนดเป้าหมาย ระบบนี้มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับผู้ติดต่อ B2B สัญญาณความสนใจ และการเสริมข้อมูล CRM เพื่อช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดตามโอกาสที่มีคุณภาพสูงและรักษาการไหลเข้าของลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง
ไร้รอยต่อ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- เลือกจากคลังข้อความตัวอย่างที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานต่างๆ เช่น การติดต่อผ่าน LinkedIn และข้อความเสียง จากนั้นปรับแต่งข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อบริษัทหรือตำแหน่งงาน ก่อนส่ง
- จับภาพ, ตรวจสอบ, และส่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ B2B ไปยังระบบ CRM ของคุณโดยตรงแบบเรียลไทม์ผ่านส่วนขยายของ Chrome
- ใช้เครื่องมือการโทรสำหรับการโทรผ่าน Twilio และการบันทึกด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการติดต่อได้รับการบันทึกและมีความสอดคล้องกัน
ไร้รอยต่อ ข้อจำกัดของ AI
- ผู้ใช้บางรายสังเกตว่าเครดิตอาจหมดเร็วกว่าที่คาดไว้ระหว่างการสร้างรายการจำนวนมาก และคุณภาพของผลลัพธ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเสมอไป
ไร้รอยต่อ. การกำหนดราคาด้วย AI
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
ไร้รอยต่อ. คะแนนและรีวิวโดย AI
- G2: 4. 4/5 (5,260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Seamless AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Seamless.AI คือความแม่นยำและความครอบคลุมของข้อมูลติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจและกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ หลังจากได้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้กับหลายบริษัทเป็นเวลากว่าสองปี ฉันได้เห็นด้วยตาตัวเองถึงความทรงพลังของมันทั้งในการหาลูกค้าใหม่และการเสริมสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่ของเรา
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Seamless.AI คือความแม่นยำและความครอบคลุมของข้อมูลติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจและกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ หลังจากได้ทำงานกับแพลตฟอร์มนี้มากว่าสองปีในหลากหลายบริษัท ฉันได้เห็นด้วยตนเองว่ามันทรงพลังเพียงใดทั้งในการหาลูกค้าใหม่และเสริมสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่ของเรา
หากคุณกำลังประเมินตัวแทน AI สำหรับการขาย เราได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานไว้ให้คุณแล้วในคู่มือนี้👇
8. เคลย์ (ดีที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลติดต่อให้เป็นหนึ่งเดียว)
Clay เป็นแพลตฟอร์มข้อมูล AI สำหรับทีม Go-to-Market (GTM) ที่ช่วยให้คุณนำเข้าข้อมูลหลายล้านรายการจาก CRM ของคุณได้ในคลิกเดียว
ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไม่สมบูรณ์หรือกระจัดกระจายอยู่ในแหล่งต่างๆ เครื่องมือจะใช้ตัวระบุ เช่น ที่อยู่อีเมล เพื่อรวมข้อมูลและเสริมสร้างให้เป็นโปรไฟล์มาตรฐานเดียว
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของมันชื่อว่า Rhythm จะรวบรวมสัญญาณจากทุกส่วนของระบบเทคโนโลยี (เช่น ความตั้งใจของผู้ใช้บน G2, การเยี่ยมชมเว็บไซต์, การเปิดอีเมล, และการดูเอกสารใน DocuSign) และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเพียงรายการเดียวที่มีความสำคัญลำดับสูงสำหรับตัวแทนขายทุกคนคิดถึงมันเหมือนกับผู้ช่วยผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้นำทีมขาย
หากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเข้ามาที่หน้าการกำหนดราคาอย่างกะทันหัน Rhythm จะย้ายพวกเขาไปยังด้านบนของคิวทันที เครื่องมือนี้ยังมีตัวแทน Conductor ที่อธิบาย "เหตุผล" เบื้องหลังทุกงาน ช่วยให้คุณสามารถสอนตัวแทนขายเกี่ยวกับเจตนาของผู้ซื้อที่เฉพาะเจาะจงซึ่งกระตุ้นการกระทำนั้น
คุณสมบัติเด่นของดินเหนียว
- ตรวจสอบว่าบริษัทใดกำลังเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ, ระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา, และความถี่ในการกลับมาเยี่ยมชม, พร้อมแจ้งเตือนตัวแทนขายของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ดำเนินการได้ทันที
- ทำซ้ำกระบวนการทำงานที่เพิ่มคุณค่าด้วย AI รวมถึงการสรุปกรณีศึกษา ลูกค้าของธุรกิจ ค้นหารายงานทางการเงิน และอื่นๆ
- ค้นหาลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์เฉพาะของลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดของคุณโดยใช้เอเจนต์วิจัย AI ของ Clay เพื่อจัดหมวดหมู่หรือสรุปข้อมูลที่มีอยู่
ข้อจำกัดของดินเหนียว
- ชุดข้อมูลขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์มอาจใช้เวลาในการประมวลผลและซิงค์ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการขายต่อเนื่องช้าลง
ราคาของดินเหนียว
- ฟรี
- เริ่มต้น: $149/เดือน
- นักสำรวจ: $349/เดือน
- ข้อดี: 800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของดินเหนียว
- G2: 4. 8/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Clay อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความโต้ตอบและความง่ายในการใช้งานของ Clay มาก มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแหล่งข้อมูลหลายอย่างที่ฉันใช้อยู่แล้ว ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวก ฉันยังชื่นชม Sculptor และ Sequencer อย่างมาก ซึ่งทรงพลังสำหรับการทดลองแคมเปญขาออก การค้นหาผู้ติดต่อที่มีลักษณะคล้ายกัน และการสร้างข้อความสำหรับการติดต่อ
ฉันชอบความโต้ตอบและความง่ายในการใช้งานของ Clay มาก มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแหล่งข้อมูลหลายอย่างที่ฉันใช้อยู่แล้ว ทำให้สะดวกในการใช้งาน ฉันยังชื่นชม Sculptor และ Sequencer อย่างมาก ซึ่งทรงพลังสำหรับการทดลองแคมเปญขาออก การค้นหาผู้ติดต่อที่มีลักษณะคล้ายกัน และการสร้างข้อความสำหรับการติดต่อ
9. Outreach. io (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินการสร้างรายได้ด้วย AI)
Outreach. io เป็นระบบการทำงานด้านรายได้ที่ใช้ AI ซึ่งดำเนินการตามกิจกรรมของตัวแทน การมีส่วนร่วมของผู้ซื้อ และสถานะของกระบวนการขาย เพื่อประสานงานการดำเนินงานข้ามบัญชีลูกค้า
มีตัวแทน AI สำหรับเกือบทุกกรณีการใช้งานในกระบวนการขายของคุณ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนวิจัยจะรวมข้อมูลการสนทนาจากการติดต่อกับลูกค้าเข้ากับข้อมูลการมีส่วนร่วมจากลูกค้าโดยตรงและข้อมูลสาธารณะจากบุคคลที่สาม เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนรายได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้จัดการงานด้านการค้นหาลูกค้าใหม่ในนามของตัวแทนฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ระบุบัญชีที่มีความตั้งใจสูง แหล่งที่มาของรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ และสร้างข้อความที่เกี่ยวข้องและมีอัตราการแปลงสูงเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Outreach.io
- รับการอัปเดตอัตโนมัติของฟิลด์โอกาสของคุณตามสัญญาณสำคัญที่ตรวจพบในการโทรและการประชุมกับตัวแทนดีล
- รับสรุปกิจกรรมล่าสุดของบัญชีโดยย่อที่สร้างโดย AI และรับคำตอบสำหรับคำถามที่เร่งด่วนที่สุด
- ใช้ AI แบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการซึ่งถูกกล่าวถึงระหว่างการโทรสด และเพิ่มรายการเหล่านั้นลงในบันทึกการประชุม
ข้อจำกัดของ Outreach.io
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกไม่ลื่นไหลในการใช้งานประจำวัน และการผสานรวม โดยเฉพาะกับเครื่องมืออย่าง Nooks มีรายงานว่าขาดความฉลาดทางบริบท
การเข้าถึง. io ราคา
- ราคาตามความต้องการ
การเข้าถึง. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Outreach.io อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เทมเพลตสำหรับการติดต่อทางอีเมลและการโทรเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการส่งข้อมูลอัปเดตให้กับลูกค้าจำนวนมาก ทีมสนับสนุนและทีมการตลาดของฉันสามารถอัปโหลดเทมเพลตและเป้าหมายการติดต่อ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) ได้ และการส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเหล่านี้ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันต้องจัดการกับลูกค้าหลายร้อยรายและต้องการทำงานอย่างรวดเร็ว! ฉันได้ผสานรวมสิ่งนี้เข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตสำหรับการติดต่อทางอีเมลและการโทรนั้นช่วยได้มากในการส่งข้อมูลอัปเดตให้กับลูกค้าจำนวนมาก ทีมสนับสนุนและทีมการตลาดของฉันสามารถอัปโหลดเทมเพลตและเป้าหมายการติดต่อ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) ได้ และการส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลนั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันต้องจัดการกับลูกค้าหลายร้อยรายและต้องทำงานอย่างรวดเร็ว! ฉันได้ผสานการทำงานนี้เข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างง่ายดาย
10. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบคุณภาพการโทรทั่วทั้งองค์กรและการจับสัญญาณการสนทนา)
โดยเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ Fireflies.ai ผู้ช่วยประชุม AI จะบันทึก ถอดเสียง และสรุปทุกการสนทนา
คุณค่าเชิงกลยุทธ์ของมันอยู่ที่การประกันคุณภาพแบบอัตโนมัติ ทำให้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจผ่านการผสานรวมของปัญญาประดิษฐ์ (AI convergence) ที่ซึ่งข้อมูลเชิงลึกจากการโทรขาย การสอน และการทำนายยอดขาย ทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียว
คุณสามารถกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการโทรขายที่มีคุณภาพสูงได้ เช่น การจัดการข้อโต้แย้ง การวางตำแหน่งคู่แข่ง และความลึกของการค้นพบ จากนั้นเครื่องมือจะสแกนทุกการสนทนาและทำเครื่องหมายจุดที่ตัวแทนเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมให้คะแนนผ่านหรือไม่ผ่านตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ทำให้การประชุมเป็นอัตโนมัติด้วย AI SDR และผู้สรรหาบุคลากรที่เข้าร่วมและพูดแทนคุณ
- รับสรุปหลังการสนทนาที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะคุณ พร้อมประเด็นสำคัญ ข้อปฏิบัติ และข้อตัดสินใจหลัก
- วิเคราะห์โทนเสียงและภาษาในการสนทนาเพื่อระบุความรู้สึกของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ในกรณีที่พบได้น้อย เสียงพื้นหลังและเสียงพูดซ้อนทับกันอาจส่งผลให้ความแม่นยำของการถอดเสียงลดลงเป็นครั้งคราว
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ส่วนตัว: ฟรี
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (720+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบใช้ Fireflies.ai ในการบันทึกการประชุมของฉัน เพราะมันช่วยขจัดความจำเป็นในการจดบันทึกในระหว่างการประชุม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากและทำให้ฉันสามารถมีสมาธิและมีส่วนร่วมในการสนทนาได้มากขึ้น ฉันได้รับสรุปการประชุมทันที ซึ่งมีคุณภาพสูง ทำให้ฉันมั่นใจได้ว่าฉันมีประเด็นสำคัญทั้งหมดโดยไม่ล่าช้า
ฉันชอบใช้ Fireflies.ai ในการบันทึกการประชุมของฉันเพราะมันช่วยขจัดความจำเป็นในการจดบันทึกในระหว่างการประชุม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากและทำให้ฉันสามารถมีสมาธิและมีส่วนร่วมในการสนทนาได้มากขึ้น ฉันได้รับสรุปการประชุมทันทีซึ่งมีคุณภาพสูง ทำให้ฉันมั่นใจได้ว่าฉันมีประเด็นสำคัญทั้งหมดโดยไม่ล่าช้า
