วิธีเริ่มต้นจัดการ Workslop ใน Teams วันนี้

เนื่องจากเนื้อหาที่สร้างโดย AI กำลังเพิ่มขึ้น เป็นหน้าที่ของเรา มนุษย์ ที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับสิ่งที่เราส่งออกไป เพราะงานที่สร้างโดย AI ซึ่ง AI เริ่มปรากฏในร่างงาน ตั๋วงาน การอัปเดต และข้อความถึงลูกค้า กำลังกลายเป็นเรื่องปกติมากกว่าที่เราต้องการ และเมื่อเวลาผ่านไป มาตรฐานก็เริ่มลดลง ผู้คนทำงานเร็วขึ้น แต่ไม่มีใครมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าอะไรคือความจริง ได้รับการตรวจสอบ และพร้อมที่จะส่งออกไป
การจัดการเวิร์กโฟลว์เริ่มต้นด้วยการมองผลลัพธ์จาก AI เป็นเสมือนมือช่วย โดยมีมาตรฐานคุณภาพหลายชั้นเพื่อรับรองว่าผลลัพธ์ได้รับการตรวจสอบและถูกต้องตามข้อเท็จจริง
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการเริ่มต้นจัดการพื้นที่ทำงานร่วมกันในทีมวันนี้ ด้วยนิสัยที่ช่วยปกป้องคุณภาพในขณะที่ยังคงให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว
Workslop คืออะไรและทำไมทีมของคุณควรใส่ใจ?
เวิร์กสล็อป หมายถึงผลงานที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งดูเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ และสมบูรณ์บนผิวเผิน แต่ขาดเนื้อหา ความลึกซึ้ง ความถูกต้อง หรือประโยชน์ใช้ได้จริง เวิร์กสล็อปสามารถพบได้ในเนื้อหาการทำงาน เช่น อีเมล รายงาน สไลด์สรุป โค้ดตัวอย่าง หรือบันทึกการประชุม คำนี้เกิดขึ้นเพื่ออธิบายปัญหาที่กำลังเพิ่มขึ้นในสถานที่ทำงานยุคใหม่ ที่มีการนำเครื่องมือ AI สร้างสรรค์มาใช้ในวงกว้างเพื่อส่งมอบงาน
มันแสร้งทำเป็นความก้าวหน้าที่มีความหมายหรือ 'งานที่ดี' แต่กลับไม่สามารถพัฒนาภารกิจที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างแท้จริง ผู้รับมักต้องเสียเวลาไปกับการตีความ แก้ไข ทำใหม่ หรือเพิ่มเติมงานนั้น ส่งผลให้สิ่งที่ควรจะช่วยประหยัดเวลา กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
คำนี้มาจากแนวคิดก่อนหน้าของ 'AI slop' (สื่อที่สร้างโดย AI คุณภาพต่ำและไร้ความหมายที่ท่วมท้นแพลตฟอร์มโซเชียล) แต่ใช้เฉพาะกับผลลัพธ์ในที่ทำงาน
ในบางแง่มุม งานที่เรียกว่า "workslop" เป็นผลมาจากการใช้ AI อย่างไม่ระมัดระวังและขาดบริบท ทีมงานของคุณได้นำเครื่องมือ AI มาใช้โดยคาดหวังผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น แต่ตอนนี้กลับต้องจมอยู่กับร่างงานที่ไร้คุณภาพซึ่งต้องแก้ไขอย่างหนัก โชคดีที่ยังมีวิธีป้องกันปัญหานี้ได้
การหลั่งไหลของเนื้อหาคุณภาพต่ำที่สร้างโดย AI ซึ่งดูเหมือนมีประสิทธิผลแต่ต้องใช้ความพยายามของมนุษย์อย่างมากในการแก้ไข ตรวจสอบ หรือกำจัด สามารถหยุดได้ด้วยระบบอัจฉริยะที่มีความเข้าใจบริบทอย่างลึกซึ้ง
📌 ตัวอย่าง: ตัวอย่างที่พบได้บ่อยของเวิร์กสโลป ได้แก่:
- รายงาน 10 หน้า ที่เต็มไปด้วยคำศัพท์ทางเทคนิคซ้ำซาก, ข้อความที่ไม่ชัดเจน, และไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- สไลด์เด็คที่มีการจัดรูปแบบที่น่าประทับใจแต่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการวิเคราะห์ที่ตื้นเขิน
- อีเมลหรือสรุปที่ใช้ภาษาที่หรูหรา มั่นใจเกินไป แต่ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม
- โค้ดที่คอมไพล์ได้แต่พลาดกรณีขอบเขตหรือขาดบริบท/คำอธิบายที่เหมาะสม
ต้นทุนแฝงด้านประสิทธิผลของ AI ในที่ทำงาน
คุณเห็นสมาชิกในทีมส่งร่างบทความที่เต็มไปด้วยการใช้คำพูดทั่วไปและต้องเขียนใหม่ทั้งหมด ปัญหาที่เห็นได้ชัดคือเนื้อหาที่ไม่ดี แต่ความเสียหายที่แท้จริงนั้นยากที่จะสังเกตเห็น ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริง เวลาที่สูญเสียไป และการเสื่อมถอยของคุณภาพโดยรวม
หนี้สินที่มีคุณภาพนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องที่เงียบๆ ทำลายแรงขับเคลื่อนของทีมคุณ และทำให้ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับจากการเพิ่มผลผลิตในที่ทำงานหมดไป
วิธีที่มีประโยชน์ที่สุดในการคิดเกี่ยวกับ workslop คือการมองว่าเป็น หนี้ทางปัญญา ซึ่งใครบางคนต้องชำระคืน
⚠️BetterUp Labsได้ทำการสำรวจพนักงานประจำที่ทำงานในสำนักงานในสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,150 คน และพบว่า 40% รายงานว่าได้รับการทำงานซ้ำในเดือนที่ผ่านมา ในการวิจัยเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าโดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อกรณีในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว (การชี้แจง การตรวจสอบ การเขียนใหม่ การทำใหม่) โดยประมาณการว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านผลิตภาพไป 186 ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคนต่อเดือน
นอกเหนือจากนั้น นี่คือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของการทำงาน:
- รีวิว กลายเป็นงานที่ต้องทำใหม่: ในทางทฤษฎี ผู้ตรวจสอบผลงานใดๆ ควรตรวจสอบคุณภาพและอนุมัติหรือให้ข้อเสนอแนะที่ตรงจุดเพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยรวม แต่ด้วย workslop ผู้ตรวจสอบต้องอนุมานเป้าหมายที่แท้จริง ระบุสิ่งที่ขาด ตรวจสอบว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นความจริง (การตรวจสอบข้อเท็จจริง) และสร้างตรรกะใหม่เพื่อให้ผลงานที่ได้สามารถใช้งานได้
- การสลับบริบท: สรุปโดย AI ที่คลุมเครือกระตุ้นให้เกิดการติดตามผล การค้นหาแหล่งที่มา และการซิงค์ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เพราะผลลัพธ์ไม่ได้นำบริบทที่ควรจะมีติดมาด้วย มีคนเปิดห้าแท็บ ส่งข้อความถึงสองคน เลื่อนดูกระทู้ต่างๆ แล้วถามว่า 'เดี๋ยวนะ เราตัดสินใจเลือกตัวเลือกไหนกัน?'
- การกัดกร่อนของความไว้วางใจ: เมื่อการทำงานแบบขอไปทีกลายเป็นเรื่องปกติ ผู้คนจะอ่านงานอย่างระมัดระวังมากขึ้น ขอหลักฐานเพิ่มเติม ขอให้มีการอนุมัติซ้ำ และตรวจสอบรายละเอียดที่เคยเชื่อถือได้โดยง่ายอย่างถี่ถ้วนมากขึ้น ความระมัดระวังนี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล แต่ก็ทำให้ทุกอย่างช้าลง การทำงานร่วมกันกลายเป็นภาระหนักขึ้น เพราะความเชื่อมั่นในผลงานลดต่ำลง และภาระงานส่วนเกินก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สัญญาว่าจะช่วยประหยัดเวลา แต่เวลาเหล่านั้นจะหายไปเมื่อคุณต้องคำนึงถึงภาระทางความคิดในการประเมินอย่างต่อเนื่องว่างานแต่ละชิ้นสามารถใช้งานได้หรือไม่ ทีมงานของคุณต้องใช้พลังงานทางความคิดไปกับการควบคุมคุณภาพมากกว่าการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
👀 คุณรู้หรือไม่? รายงาน AI Slop ของ Kapwingพบว่า 21% ของ YouTube Shorts 500 ชิ้นแรกในบัญชีใหม่ทั้งหมดถูกสร้างโดย AI
วิธีที่หัวหน้าทีมสามารถลดภาระงาน
Gartner คาดการณ์ว่า30% ของโครงการ AI สร้างสรรค์จะถูกยกเลิกหลังจากขั้นตอนการพิสูจน์แนวคิด เนื่องจากขาดการควบคุมคุณภาพที่เพียงพอ
วิธีแก้ไขคือการสร้างนิสัยของทีมและแนวทางปฏิบัติที่ช่วยควบคุมการทำงาน ซึ่งใช้ประโยชน์จาก AI เป็นค่าเริ่มต้น
มาดูกัน:
กำหนดมาตรฐานคุณภาพที่ชัดเจนสำหรับงานที่ใช้ AI ช่วย
Workslop เกิดขึ้นเมื่อผู้คนส่งร่างที่พวกเขาคิดว่าดีพอแล้ว โดยไม่ได้เพิ่มบริบท การตัดสินใจของมนุษย์ และหลักฐานที่ทำให้มันสามารถใช้งานได้
สร้างรายการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการส่งสำหรับผลลัพธ์ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI ให้มีเพียง 3 ถึง 5 ข้อที่ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว:
- วัตถุประสงค์: การตัดสินใจหรือการกระทำนี้มุ่งเน้นไปที่อะไร?
- ข้อมูลนำเข้า: แหล่งข้อมูลที่ใช้ (ลิงก์, บันทึก, ตั๋ว, ข้อมูล)?
- สมมติฐาน: อะไรที่อาจผิดพลาดหรือขาดหายไป?
- รายละเอียด: ระบุเจ้าของ วันที่ ข้อจำกัด และขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
- การตรวจสอบ: คุณได้ยืนยันอะไรด้วยตัวเอง (ข้อเท็จจริง, ตัวเลข, ข้อกำหนด, น้ำเสียง)?
เพื่อมาตรฐานรายการตรวจสอบความพร้อมในการส่งที่ทีมของคุณสามารถปฏิบัติตามได้ ให้ใช้แบบฟอร์มรายการตรวจสอบคุณภาพการควบคุมของ ClickUp. มันมอบให้คุณกระบวนการควบคุมคุณภาพที่มีโครงสร้างพร้อมขั้นตอนที่ชัดเจน รวมถึงความยืดหยุ่นในการปรับแต่งการตรวจสอบตามผลิตภัณฑ์ ทีม หรือประเภทการปล่อย.
ปรับแต่งด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น อนุมัติ, รออนุมัติ, รออนุมัติ, และปฏิเสธ นอกจากนี้ คุณยังได้รับฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น ผลลัพธ์, ความคืบหน้า, จำเป็น, ขั้นตอนการทดสอบ, และเล็กน้อย เพื่อให้ทุกการตรวจสอบจับข้อมูลที่ถูกต้องและง่ายต่อการตรวจสอบ
👀 คุณรู้หรือไม่: Stack Overflow ต้องออกกฎห้ามคำตอบที่สร้างโดย AI อย่างเป็นทางการเนื่องจากปริมาณคำตอบสูงมากและความแม่นยำไม่น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับผู้ดูแลระบบที่ต้องรักษาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
สร้างจุดตรวจสอบการทบทวนการสร้างงานในกระบวนการทำงานของทีม
ผู้คนมักจะข้ามการตรวจสอบเพื่อเร่งงาน หรือตรวจสอบช้าเกินไปเมื่อการแก้ไขเป็นเรื่องยาก วิธีที่ดีกว่าคือการวางจุดตรวจสอบเล็กๆ ที่สามารถคาดการณ์ได้ ณ จุดที่ผลลัพธ์คุณภาพต่ำสร้างความเสียหายต่อกระบวนการมากที่สุด
ใช้จุดตรวจสอบสามจุดที่สอดคล้องกับวิธีการทำงาน:
- ก่อนแชร์ภายนอก: ทุกสิ่งที่ส่งไปยังผู้นำ ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมนุษย์อย่างรวดเร็วเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดูดีแต่คลุมเครือกลายเป็นข้อมูลทางการและแพร่กระจายออกไป
- ก่อนการส่งต่อระหว่างทีม: หากทีมอื่นต้องดำเนินการต่อ (ออกแบบ, วิศวกรรม, กฎหมาย, ดำเนินงาน) ให้เพิ่มจุดตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าข้อมูลสรุปพร้อมสำหรับการตัดสินใจ (เช่น เป้าหมาย, ข้อจำกัด, ผู้รับผิดชอบ, และขั้นตอนต่อไป)
- ก่อนเสร็จสมบูรณ์: จุดตรวจสอบสุดท้ายจะรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตามเพิ่มเติม หากยังคงทำให้เกิดคำถามพื้นฐาน แสดงว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์
เพื่อให้มั่นใจว่ามีจุดตรวจสอบที่สม่ำเสมอให้ใช้เทมเพลตกระบวนการอนุมัติโครงการของ ClickUp ซึ่งจะสร้างการรับคำขอที่มีโครงสร้างซึ่งทุกคำขอจะถูกกรองด้วยจุดตรวจสอบ เช่น สรุปโครงการ, เกณฑ์ความสำเร็จ, และแผนงาน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบไม่ต้องตามหาบริบท นอกจากนี้ยังหมายความว่าทุกสินทรัพย์ที่สร้างโดย AI จะต้องผ่านจุดตรวจสอบหลายจุดก่อนที่จะเผยแพร่ในที่สุด
คุณยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้โดยการมอบบทบาทเช่น ผู้จัดการโครงการ และ ผู้อนุมัติ และปรับแต่งฟิลด์เช่น ขั้นตอนการอนุมัติ, ระยะเวลา, และความต้องการของทรัพยากร เพื่อให้การอนุมัติดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ลดคุณภาพ
ส่งเสริมแนวคิดเชิงรุกแทนการใช้ AI อย่างเฉื่อยชา
มีความแตกต่างระหว่างการใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการถูกมันใช้ หลายคนในทีมทำตัวเหมือนผู้โดยสารที่ยอมรับผลลัพธ์ที่ AI ให้มาอย่างไม่คัดค้าน คุณจำเป็นต้องฝึกฝนพวกเขาให้เป็นผู้ควบคุมที่คอยมีส่วนร่วม นำทางเครื่องมือ และประเมินผลลัพธ์อย่างมีวิจารณญาณ
แนวคิดของนักบินคือการกำกับดูแลอย่างกระตือรือร้น หมายถึงการปฏิบัติต่อ AI ในฐานะผู้ร่วมงานที่สร้างร่างแรกที่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ใช่ปุ่มวิเศษที่มอบผลงานสำเร็จรูปให้ทันที
นั่นคือ:
- ถามคำถาม: ให้ถามเสมอว่า 'อะไรผิดปกติกับสิ่งนี้?' ก่อนที่จะถามว่า 'นี่ดีพอหรือยัง?' โอกาสคือ มันยังไม่ดีพอ
- ยอมรับการปรับปรุงซ้ำ: ผนวกการปรับปรุงคำแนะนำเข้าไปในกระบวนการทำงาน แทนที่จะพอใจกับฉบับร่างแรก
- เป็นแบบอย่างของพฤติกรรม: ในฐานะผู้นำ หากคุณยอมรับการทำงานแบบขอไปที คุณกำลังส่งสัญญาณว่าสิ่งนี้เป็นที่ยอมรับได้ เมื่อคุณแสดงจุดยืนและให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน คุณกำลังยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้กับทุกคน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: แทนที่จะปล่อยให้ผลลัพธ์จาก AI หมุนเวียนเป็นเพียงร่างแรกแบบคร่าว ๆ ให้ตั้งค่าClickUp Super Agentsเพื่อทำหน้าที่เป็นประตูคัดกรองคุณภาพก่อนที่งานใดจะถูกส่งไปตรวจสอบ Super Agents คือเพื่อนร่วมทีม AI ของ ClickUp ที่คุณสามารถปรับแต่งได้เอง ทั้งในเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและการอนุญาตให้ดำเนินการต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น ให้เรียกใช้ Super Agent เมื่องานย้ายไปยังสถานะ 'รอดำเนินการ' เพื่อตรวจสอบบริบทที่ขาดหายไป (ลิงก์แหล่งที่มา ข้อจำกัด เกณฑ์ความสำเร็จ) สร้างสรุปที่ชัดเจนสำหรับผู้อนุมัติ และแจ้งเตือนเจ้าของงานให้กรอกข้อมูลที่ขาดก่อนที่คำขอจะถูกส่งต่อไป
ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ป้องกันการเกิดงานที่สร้างโดย AI
การพึ่งพาพฤติกรรมส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเกิดงานล้นมือไม่ใช่กลยุทธ์ที่สามารถขยายผลได้ คุณจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างที่รองรับ—ระบบการทำงานที่ช่วยให้การผลิตงานล้นมือเป็นเรื่องยากขึ้น และช่วยให้สามารถตรวจจับได้ง่ายขึ้น ✨
ระบบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกลยุทธ์การเป็นผู้นำที่คุณเพิ่งเรียนรู้ พวกมันทำให้พฤติกรรมที่ถูกต้องกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำได้ง่าย
|แม่แบบมาตรฐาน
|คุณภาพไม่สม่ำเสมอ
|ข้อความและรายการตรวจสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยฝังมาตรฐานลงในงานที่ทำซ้ำ
|แบบฟอร์มการรับเข้า
|ขาดบริบท
|คำขอที่มีโครงสร้างจะระบุกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อจำกัดไว้ล่วงหน้า
|การควบคุมเวอร์ชัน
|ช่องว่างด้านความรับผิดชอบ
|เส้นทางการตรวจสอบติดตามว่าอะไรที่สร้างโดย AI และอะไรที่แก้ไขโดยมนุษย์
|ไลบรารีคำสั่ง
|การประดิษฐ์ล้อใหม่
|ฐานความรู้แบ่งปันรูปแบบคำสั่งที่สร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
📮 ClickUp Insight: การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ชัดเจน: 54% ของทีมทำงานผ่านระบบที่กระจัดกระจาย, 49% แทบจะไม่แบ่งปันบริบทระหว่างเครื่องมือ, และ 43% ประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
เมื่อการทำงานถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วน เครื่องมือ AI ของคุณไม่สามารถเข้าถึงบริบททั้งหมดได้ ซึ่งหมายถึงคำตอบที่ไม่สมบูรณ์ การตอบสนองที่ล่าช้า และผลลัพธ์ที่ขาดความลึกหรือความแม่นยำ นั่นคือปรากฏการณ์การทำงานที่ขยายตัวเกินขอบเขต ซึ่งทำให้บริษัทสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและเวลาไปหลายล้านดอลลาร์
ClickUp Brainแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำงานภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งงาน เอกสาร การแชท และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันการค้นหาสำหรับองค์กรจะนำทุกข้อมูลรายละเอียดมาแสดงทันที ในขณะที่AI Agentsทำงานข้ามแพลตฟอร์มทั้งหมดเพื่อรวบรวมบริบท แบ่งปันการอัปเดต และขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
ผลลัพธ์คือ AI ที่รวดเร็ว ชัดเจน และมีความรู้ที่สม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องมือที่ขาดการเชื่อมต่อไม่สามารถเทียบได้
ClickUp ช่วยทีมจัดการเวิร์กสโพลได้อย่างไร
จากการสำรวจของ Zety พบว่าประมาณสองในสามของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาใช้เวลาถึงหกชั่วโมงหรือมากกว่านั้นทุกสัปดาห์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดและช่องว่างที่เกิดจากงานที่สร้างโดย AI สำหรับพนักงาน นั่นหมายความว่าเวลาที่คุณมีจำกัดจะถูกใช้ไปกับการตรวจสอบ การเขียนใหม่ และการทำงานซ้ำ แทนที่จะเป็นความก้าวหน้า
ร่างงานที่คลุมเครือและมั่นใจเกินจริงเพียงฉบับเดียวสามารถส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการทำงานทั้งหมดได้ในคราวเดียว สร้างการประชุม การแก้ไขกลับไปกลับมา และความล่าช้ามากกว่าที่งานนั้นควรจะต้องใช้
ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องมีวิธีแก้ปัญหาที่ลดสาเหตุหลัก ได้แก่ บริบทที่กระจัดกระจาย มาตรฐานที่ไม่สอดคล้องกัน และการดำเนินการที่ไม่เชื่อมโยงกัน
เข้าสู่ClickUp นี่คือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลกที่สร้างขึ้นเพื่อยุติสาเหตุหลักของงานที่ล้นมือ
มาดูกันว่าเป็นอย่างไร
เปลี่ยนบริบทที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่พร้อมตรวจสอบด้วย ClickUp Brain
การทำงานผิดพลาดไม่ได้เกิดจาก 'การเขียนที่ไม่ดี' หรือ 'การตั้งคำถามที่ขี้เกียจ' โดยปกติแล้ว มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพึ่งพา AI ในการสร้างคำตอบโดยไม่มีบริบทพื้นฐานใดๆ
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain นะ ต่างจากเครื่องมือ AI แบบแยกเดี่ยว ClickUp Brain ถูกฝังอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง มันดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงาน เอกสาร ความคิดเห็น แชท ผู้คน และความรู้ของบริษัท ก่อนจะสร้างผลลัพธ์ใด ๆ ออกมา ซึ่งช่วยลดอาการหลอน คำศัพท์กำกวม หรือเนื้อหาที่ไม่สอดคล้อง—ซึ่งเป็นปัญหาหลักของ workslop
ใช้ ClickUp Brain เพื่อ:
- เปลี่ยนงานให้เป็นอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ: สร้าง StandUps, อัปเดตทีม, และอัปเดตโครงการตามกิจกรรมงานจริง
- สร้างงานที่มีโครงสร้างจากข้อมูลที่ยุ่งเหยิง: แปลงข้อความแชท ความคิดเห็นในเอกสาร และบันทึกย่อให้เป็นงานและงานย่อยที่ละเอียด เพื่อให้การส่งต่องานสามารถดำเนินการได้ทันที
- เขียนภายในบริบทของงานหรือเอกสาร: ร่างแผน รายการดำเนินการ การเขียนใหม่ และสรุป โดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานและทรัพยากรของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้ผลลัพธ์ง่ายต่อการตรวจสอบและลดโอกาสที่จะพลาดข้อจำกัดสำคัญ
- ถามคำถามและรับคำตอบที่แม่นยำทุกครั้ง: ระบุ @Brain เพื่อสรุปบริบทและตอบกลับโดยตรงจากจุดที่มีการสนทนา
จัดเก็บและดำเนินการตามความรู้ของทีมด้วย ClickUp Knowledge Management
ClickUp Knowledge Managementคือที่ที่ความรู้ทั้งหมดถูกเก็บไว้และทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้
แทนที่จะค้นหาข้อมูลจากหลายๆ กระทู้ คุณสามารถสร้างศูนย์กลางภายในสำหรับ SOPs, วิกิ, สรุปรายละเอียดโครงการ และบันทึกการตัดสินใจที่เชื่อมต่อกับการดำเนินงานประจำวันได้ ด้วยวิธีนี้ เมื่อมีคนใช้ AI เพื่อร่างการอัปเดต แผนงาน หรือสรุปข้อมูล ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะสอดคล้องกับสิ่งที่ทีมของคุณได้ตกลงกันไว้แล้ว
ในทางปฏิบัติ คุณสามารถสร้างฐานความรู้ของคุณโดยใช้เทมเพลตวิกิที่สร้างไว้ล่วงหน้า จัดระเบียบทุกอย่างใน Docs Hub และเก็บทรัพยากรสำคัญเป็นวิกิที่ได้รับการยืนยัน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าควรเชื่อถืออะไร จากนั้น เมื่อมีคำถามเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน คุณสามารถใช้คำตอบแบบทันทีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งค้นหาข้ามเอกสาร วิกิ งาน และความคิดเห็นของคุณ เพื่อนำเสนอบริบทที่ถูกต้อง
หยุดการทำงานที่แหล่งที่มาด้วย ClickUp Forms
งานจำนวนมากถูกสร้างขึ้นก่อนที่ AI จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซ้ำ มีคนส่งคำขอที่คลุมเครือ ขาดบริบท เกณฑ์ความสำเร็จไม่ชัดเจน และไม่มีลิงก์—แล้วจึงหันไปพึ่ง AI เพื่อเติมเต็มช่องว่างด้วยการคาดเดาอย่างมั่นใจ
ClickUp Formsแก้ไขปัญหานี้โดยเปลี่ยนทุกคำขอให้เป็นการส่งข้อมูลทางเดียวที่กลายเป็นงานโดยอัตโนมัติในตำแหน่งที่ถูกต้อง พร้อมรายละเอียดที่ถูกบันทึกไว้ในฟิลด์ที่กำหนดเอง
และเนื่องจากแบบฟอร์มรองรับตรรกะเงื่อนไข คุณสามารถแสดงเฉพาะคำถามที่สำคัญตามคำตอบของผู้ใช้ได้ ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ดีกว่าโดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มที่ยาวขึ้น และลดการติดตามผลเพื่อชี้แจงขอบเขต ความเร่งด่วน หรือข้อกำหนดในภายหลังได้อย่างมาก
การอนุมัติเส้นทางด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
เวิร์กโฟลว์ที่ต้องได้รับการอนุมัติบ่อยครั้งมักประสบปัญหาเวิร์กโหลดพุ่งสูง เพราะคำว่า 'ตรวจสอบ' มักหมายถึงการติดตามงานด้วยตนเองอยู่เสมอ มีคนส่งลิงก์มา แจ้งเตือนผู้อนุมัติ รอคำตอบ ติดตามงานซ้ำ และเมื่อได้รับข้อเสนอแนะแล้ว สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเสียแล้ว
ClickUp Automationsช่วยให้คุณล็อกการอนุมัติไว้ในกระบวนการทำงานได้ นั่นหมายความว่างานจะถูกส่งไปยังบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องส่งข้อความเพิ่มเติม
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ (Automation) ที่จะทำงานเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง (เช่น เปลี่ยนเป็น รอดำเนินการ การอนุมัติ) จากนั้นมอบหมายงานนั้นให้กับผู้อนุมัติ เพิ่มความคิดเห็นพร้อมสิ่งที่ต้องตรวจสอบ หรืออัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขั้นตอนการอนุมัติ เพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นสถานะของงานได้ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังมี 'เงื่อนไข' ที่ช่วยให้คุณจัดการเส้นทางได้อย่างเป็นระเบียบ เช่น การทริกเกอร์เฉพาะคำขอที่มีผลกระทบสูงหรือประเภทคำขอเฉพาะเท่านั้น
สร้างมาตรฐานต่อต้านการทำงานเกินเวลาด้วย ClickUp
งานมักแพร่กระจายเพราะไม่มีสถานที่ร่วมกันในการกำหนดคุณภาพ จับบริบท และทำให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจน
ในการจัดการสิ่งนี้ คุณต้องมีสองสิ่ง: มาตรฐานที่ชัดเจนและกระบวนการทำงานที่ทำให้มาตรฐานนั้นง่ายต่อการปฏิบัติตาม
ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นและมากกว่านั้นได้ภายใต้หลังคาเดียว จัดเก็บเอกสารทุกอย่างไว้ในที่เดียว เชื่อมโยงขั้นตอนการตรวจสอบกับงานจริง และใช้ AI ในบริบทเพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลง ระบุช่องว่าง และปรับปรุงร่างให้แน่นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
เมื่อมาตรฐานและงานอยู่ร่วมกัน คุณภาพจะไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครจำได้ว่าจะตรวจสอบ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดการ Workslop ใน Teams
Workslop เป็นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพต่ำซึ่งสร้างโดย AIและต้องใช้ความพยายามของมนุษย์อย่างมากในการแก้ไข ตรวจสอบ หรือทิ้งไป ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสร้างงานมากกว่าที่ช่วยประหยัดได้
มองหาสัญญาณทั่วไป เช่น การใช้คำหรือวลีทั่วไป ข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริง โครงสร้างประโยคที่ซ้ำกัน และเนื้อหาที่ตอบคำถามในเชิงเทคนิคแต่ขาดบริบทหรือความละเอียดอ่อนที่ผู้เชี่ยวชาญมนุษย์จะใส่เข้าไป
แม้ว่าคำแนะนำที่ดีขึ้นจะมีประโยชน์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอการป้องกันที่แท้จริงต้องการระบบการทำงานที่บูรณาการซึ่งรวมถึงมาตรฐานคุณภาพที่ชัดเจน จุดตรวจสอบการทบทวนอย่างเป็นทางการ และวัฒนธรรมทีมที่มองผลลัพธ์จาก AI เป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์
ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่แบ่งปันกัน. บุคคลควรตรวจสอบผลงานที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI ของตนเองก่อนส่งเสมอ แต่ผู้นำต้องนำมาใช้จุดตรวจสอบโครงสร้างเพื่อให้ผลงานไม่ไปถึงผู้อนุมัติสุดท้ายโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ.