วิธีเริ่มต้นจัดการ Workslop ใน Teams วันนี้

22 กุมภาพันธ์ 2569

เนื่องจากเนื้อหาที่สร้างโดย AI กำลังเพิ่มขึ้น เป็นหน้าที่ของเรา มนุษย์ ที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับสิ่งที่เราส่งออกไป เพราะงานที่สร้างโดย AI ซึ่ง AI เริ่มปรากฏในร่างงาน ตั๋วงาน การอัปเดต และข้อความถึงลูกค้า กำลังกลายเป็นเรื่องปกติมากกว่าที่เราต้องการ และเมื่อเวลาผ่านไป มาตรฐานก็เริ่มลดลง ผู้คนทำงานเร็วขึ้น แต่ไม่มีใครมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าอะไรคือความจริง ได้รับการตรวจสอบ และพร้อมที่จะส่งออกไป

การจัดการเวิร์กโฟลว์เริ่มต้นด้วยการมองผลลัพธ์จาก AI เป็นเสมือนมือช่วย โดยมีมาตรฐานคุณภาพหลายชั้นเพื่อรับรองว่าผลลัพธ์ได้รับการตรวจสอบและถูกต้องตามข้อเท็จจริง

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการเริ่มต้นจัดการพื้นที่ทำงานร่วมกันในทีมวันนี้ ด้วยนิสัยที่ช่วยปกป้องคุณภาพในขณะที่ยังคงให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว

Workslop คืออะไรและทำไมทีมของคุณควรใส่ใจ?

เวิร์กสล็อป หมายถึงผลงานที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งดูเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ และสมบูรณ์บนผิวเผิน แต่ขาดเนื้อหา ความลึกซึ้ง ความถูกต้อง หรือประโยชน์ใช้ได้จริง เวิร์กสล็อปสามารถพบได้ในเนื้อหาการทำงาน เช่น อีเมล รายงาน สไลด์สรุป โค้ดตัวอย่าง หรือบันทึกการประชุม คำนี้เกิดขึ้นเพื่ออธิบายปัญหาที่กำลังเพิ่มขึ้นในสถานที่ทำงานยุคใหม่ ที่มีการนำเครื่องมือ AI สร้างสรรค์มาใช้ในวงกว้างเพื่อส่งมอบงาน

มันแสร้งทำเป็นความก้าวหน้าที่มีความหมายหรือ 'งานที่ดี' แต่กลับไม่สามารถพัฒนาภารกิจที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างแท้จริง ผู้รับมักต้องเสียเวลาไปกับการตีความ แก้ไข ทำใหม่ หรือเพิ่มเติมงานนั้น ส่งผลให้สิ่งที่ควรจะช่วยประหยัดเวลา กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

คำนี้มาจากแนวคิดก่อนหน้าของ 'AI slop' (สื่อที่สร้างโดย AI คุณภาพต่ำและไร้ความหมายที่ท่วมท้นแพลตฟอร์มโซเชียล) แต่ใช้เฉพาะกับผลลัพธ์ในที่ทำงาน

ในบางแง่มุม งานที่เรียกว่า "workslop" เป็นผลมาจากการใช้ AI อย่างไม่ระมัดระวังและขาดบริบท ทีมงานของคุณได้นำเครื่องมือ AI มาใช้โดยคาดหวังผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น แต่ตอนนี้กลับต้องจมอยู่กับร่างงานที่ไร้คุณภาพซึ่งต้องแก้ไขอย่างหนัก โชคดีที่ยังมีวิธีป้องกันปัญหานี้ได้

การหลั่งไหลของเนื้อหาคุณภาพต่ำที่สร้างโดย AI ซึ่งดูเหมือนมีประสิทธิผลแต่ต้องใช้ความพยายามของมนุษย์อย่างมากในการแก้ไข ตรวจสอบ หรือกำจัด สามารถหยุดได้ด้วยระบบอัจฉริยะที่มีความเข้าใจบริบทอย่างลึกซึ้ง

📌 ตัวอย่าง: ตัวอย่างที่พบได้บ่อยของเวิร์กสโลป ได้แก่:

  • รายงาน 10 หน้า ที่เต็มไปด้วยคำศัพท์ทางเทคนิคซ้ำซาก, ข้อความที่ไม่ชัดเจน, และไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • สไลด์เด็คที่มีการจัดรูปแบบที่น่าประทับใจแต่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการวิเคราะห์ที่ตื้นเขิน
  • อีเมลหรือสรุปที่ใช้ภาษาที่หรูหรา มั่นใจเกินไป แต่ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม
  • โค้ดที่คอมไพล์ได้แต่พลาดกรณีขอบเขตหรือขาดบริบท/คำอธิบายที่เหมาะสม

ต้นทุนแฝงด้านประสิทธิผลของ AI ในที่ทำงาน

คุณเห็นสมาชิกในทีมส่งร่างบทความที่เต็มไปด้วยการใช้คำพูดทั่วไปและต้องเขียนใหม่ทั้งหมด ปัญหาที่เห็นได้ชัดคือเนื้อหาที่ไม่ดี แต่ความเสียหายที่แท้จริงนั้นยากที่จะสังเกตเห็น ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริง เวลาที่สูญเสียไป และการเสื่อมถอยของคุณภาพโดยรวม

หนี้สินที่มีคุณภาพนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องที่เงียบๆ ทำลายแรงขับเคลื่อนของทีมคุณ และทำให้ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับจากการเพิ่มผลผลิตในที่ทำงานหมดไป

วิธีที่มีประโยชน์ที่สุดในการคิดเกี่ยวกับ workslop คือการมองว่าเป็น หนี้ทางปัญญา ซึ่งใครบางคนต้องชำระคืน

⚠️BetterUp Labsได้ทำการสำรวจพนักงานประจำที่ทำงานในสำนักงานในสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,150 คน และพบว่า 40% รายงานว่าได้รับการทำงานซ้ำในเดือนที่ผ่านมา ในการวิจัยเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าโดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อกรณีในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว (การชี้แจง การตรวจสอบ การเขียนใหม่ การทำใหม่) โดยประมาณการว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านผลิตภาพไป 186 ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคนต่อเดือน

นอกเหนือจากนั้น นี่คือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของการทำงาน:

  • รีวิว กลายเป็นงานที่ต้องทำใหม่: ในทางทฤษฎี ผู้ตรวจสอบผลงานใดๆ ควรตรวจสอบคุณภาพและอนุมัติหรือให้ข้อเสนอแนะที่ตรงจุดเพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยรวม แต่ด้วย workslop ผู้ตรวจสอบต้องอนุมานเป้าหมายที่แท้จริง ระบุสิ่งที่ขาด ตรวจสอบว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นความจริง (การตรวจสอบข้อเท็จจริง) และสร้างตรรกะใหม่เพื่อให้ผลงานที่ได้สามารถใช้งานได้
  • การสลับบริบท: สรุปโดย AI ที่คลุมเครือกระตุ้นให้เกิดการติดตามผล การค้นหาแหล่งที่มา และการซิงค์ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เพราะผลลัพธ์ไม่ได้นำบริบทที่ควรจะมีติดมาด้วย มีคนเปิดห้าแท็บ ส่งข้อความถึงสองคน เลื่อนดูกระทู้ต่างๆ แล้วถามว่า 'เดี๋ยวนะ เราตัดสินใจเลือกตัวเลือกไหนกัน?'
  • การกัดกร่อนของความไว้วางใจ: เมื่อการทำงานแบบขอไปทีกลายเป็นเรื่องปกติ ผู้คนจะอ่านงานอย่างระมัดระวังมากขึ้น ขอหลักฐานเพิ่มเติม ขอให้มีการอนุมัติซ้ำ และตรวจสอบรายละเอียดที่เคยเชื่อถือได้โดยง่ายอย่างถี่ถ้วนมากขึ้น ความระมัดระวังนี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล แต่ก็ทำให้ทุกอย่างช้าลง การทำงานร่วมกันกลายเป็นภาระหนักขึ้น เพราะความเชื่อมั่นในผลงานลดต่ำลง และภาระงานส่วนเกินก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สัญญาว่าจะช่วยประหยัดเวลา แต่เวลาเหล่านั้นจะหายไปเมื่อคุณต้องคำนึงถึงภาระทางความคิดในการประเมินอย่างต่อเนื่องว่างานแต่ละชิ้นสามารถใช้งานได้หรือไม่ ทีมงานของคุณต้องใช้พลังงานทางความคิดไปกับการควบคุมคุณภาพมากกว่าการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

👀 คุณรู้หรือไม่? รายงาน AI Slop ของ Kapwingพบว่า 21% ของ YouTube Shorts 500 ชิ้นแรกในบัญชีใหม่ทั้งหมดถูกสร้างโดย AI

วิธีที่หัวหน้าทีมสามารถลดภาระงาน

Gartner คาดการณ์ว่า30% ของโครงการ AI สร้างสรรค์จะถูกยกเลิกหลังจากขั้นตอนการพิสูจน์แนวคิด เนื่องจากขาดการควบคุมคุณภาพที่เพียงพอ

วิธีแก้ไขคือการสร้างนิสัยของทีมและแนวทางปฏิบัติที่ช่วยควบคุมการทำงาน ซึ่งใช้ประโยชน์จาก AI เป็นค่าเริ่มต้น

มาดูกัน:

กำหนดมาตรฐานคุณภาพที่ชัดเจนสำหรับงานที่ใช้ AI ช่วย

Workslop เกิดขึ้นเมื่อผู้คนส่งร่างที่พวกเขาคิดว่าดีพอแล้ว โดยไม่ได้เพิ่มบริบท การตัดสินใจของมนุษย์ และหลักฐานที่ทำให้มันสามารถใช้งานได้

สร้างรายการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการส่งสำหรับผลลัพธ์ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI ให้มีเพียง 3 ถึง 5 ข้อที่ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว:

  • วัตถุประสงค์: การตัดสินใจหรือการกระทำนี้มุ่งเน้นไปที่อะไร?
  • ข้อมูลนำเข้า: แหล่งข้อมูลที่ใช้ (ลิงก์, บันทึก, ตั๋ว, ข้อมูล)?
  • สมมติฐาน: อะไรที่อาจผิดพลาดหรือขาดหายไป?
  • รายละเอียด: ระบุเจ้าของ วันที่ ข้อจำกัด และขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
  • การตรวจสอบ: คุณได้ยืนยันอะไรด้วยตัวเอง (ข้อเท็จจริง, ตัวเลข, ข้อกำหนด, น้ำเสียง)?

เพื่อมาตรฐานรายการตรวจสอบความพร้อมในการส่งที่ทีมของคุณสามารถปฏิบัติตามได้ ให้ใช้แบบฟอร์มรายการตรวจสอบคุณภาพการควบคุมของ ClickUp. มันมอบให้คุณกระบวนการควบคุมคุณภาพที่มีโครงสร้างพร้อมขั้นตอนที่ชัดเจน รวมถึงความยืดหยุ่นในการปรับแต่งการตรวจสอบตามผลิตภัณฑ์ ทีม หรือประเภทการปล่อย.

เทมเพลตรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
มาตรฐานขั้นตอน QC พร้อมส่งด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของ ClickUp

ปรับแต่งด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น อนุมัติ, รออนุมัติ, รออนุมัติ, และปฏิเสธ นอกจากนี้ คุณยังได้รับฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น ผลลัพธ์, ความคืบหน้า, จำเป็น, ขั้นตอนการทดสอบ, และเล็กน้อย เพื่อให้ทุกการตรวจสอบจับข้อมูลที่ถูกต้องและง่ายต่อการตรวจสอบ

👀 คุณรู้หรือไม่: Stack Overflow ต้องออกกฎห้ามคำตอบที่สร้างโดย AI อย่างเป็นทางการเนื่องจากปริมาณคำตอบสูงมากและความแม่นยำไม่น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับผู้ดูแลระบบที่ต้องรักษาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

สร้างจุดตรวจสอบการทบทวนการสร้างงานในกระบวนการทำงานของทีม

ผู้คนมักจะข้ามการตรวจสอบเพื่อเร่งงาน หรือตรวจสอบช้าเกินไปเมื่อการแก้ไขเป็นเรื่องยาก วิธีที่ดีกว่าคือการวางจุดตรวจสอบเล็กๆ ที่สามารถคาดการณ์ได้ ณ จุดที่ผลลัพธ์คุณภาพต่ำสร้างความเสียหายต่อกระบวนการมากที่สุด

ใช้จุดตรวจสอบสามจุดที่สอดคล้องกับวิธีการทำงาน:

  • ก่อนแชร์ภายนอก: ทุกสิ่งที่ส่งไปยังผู้นำ ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมนุษย์อย่างรวดเร็วเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดูดีแต่คลุมเครือกลายเป็นข้อมูลทางการและแพร่กระจายออกไป
  • ก่อนการส่งต่อระหว่างทีม: หากทีมอื่นต้องดำเนินการต่อ (ออกแบบ, วิศวกรรม, กฎหมาย, ดำเนินงาน) ให้เพิ่มจุดตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าข้อมูลสรุปพร้อมสำหรับการตัดสินใจ (เช่น เป้าหมาย, ข้อจำกัด, ผู้รับผิดชอบ, และขั้นตอนต่อไป)
  • ก่อนเสร็จสมบูรณ์: จุดตรวจสอบสุดท้ายจะรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตามเพิ่มเติม หากยังคงทำให้เกิดคำถามพื้นฐาน แสดงว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์

เพื่อให้มั่นใจว่ามีจุดตรวจสอบที่สม่ำเสมอให้ใช้เทมเพลตกระบวนการอนุมัติโครงการของ ClickUp ซึ่งจะสร้างการรับคำขอที่มีโครงสร้างซึ่งทุกคำขอจะถูกกรองด้วยจุดตรวจสอบ เช่น สรุปโครงการ, เกณฑ์ความสำเร็จ, และแผนงาน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบไม่ต้องตามหาบริบท นอกจากนี้ยังหมายความว่าทุกสินทรัพย์ที่สร้างโดย AI จะต้องผ่านจุดตรวจสอบหลายจุดก่อนที่จะเผยแพร่ในที่สุด

แม่แบบเมทริกซ์การอนุมัติ: แม่แบบกระบวนการอนุมัติโครงการใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
มาตรฐานการตรวจสอบจุดตรวจสอบและการอนุมัติด้วยเทมเพลตกระบวนการอนุมัติโครงการของ ClickUp

คุณยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้โดยการมอบบทบาทเช่น ผู้จัดการโครงการ และ ผู้อนุมัติ และปรับแต่งฟิลด์เช่น ขั้นตอนการอนุมัติ, ระยะเวลา, และความต้องการของทรัพยากร เพื่อให้การอนุมัติดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ลดคุณภาพ

ส่งเสริมแนวคิดเชิงรุกแทนการใช้ AI อย่างเฉื่อยชา

มีความแตกต่างระหว่างการใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการถูกมันใช้ หลายคนในทีมทำตัวเหมือนผู้โดยสารที่ยอมรับผลลัพธ์ที่ AI ให้มาอย่างไม่คัดค้าน คุณจำเป็นต้องฝึกฝนพวกเขาให้เป็นผู้ควบคุมที่คอยมีส่วนร่วม นำทางเครื่องมือ และประเมินผลลัพธ์อย่างมีวิจารณญาณ

แนวคิดของนักบินคือการกำกับดูแลอย่างกระตือรือร้น หมายถึงการปฏิบัติต่อ AI ในฐานะผู้ร่วมงานที่สร้างร่างแรกที่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ใช่ปุ่มวิเศษที่มอบผลงานสำเร็จรูปให้ทันที

นั่นคือ:

  • ถามคำถาม: ให้ถามเสมอว่า 'อะไรผิดปกติกับสิ่งนี้?' ก่อนที่จะถามว่า 'นี่ดีพอหรือยัง?' โอกาสคือ มันยังไม่ดีพอ
  • ยอมรับการปรับปรุงซ้ำ: ผนวกการปรับปรุงคำแนะนำเข้าไปในกระบวนการทำงาน แทนที่จะพอใจกับฉบับร่างแรก
  • เป็นแบบอย่างของพฤติกรรม: ในฐานะผู้นำ หากคุณยอมรับการทำงานแบบขอไปที คุณกำลังส่งสัญญาณว่าสิ่งนี้เป็นที่ยอมรับได้ เมื่อคุณแสดงจุดยืนและให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน คุณกำลังยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้กับทุกคน

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: แทนที่จะปล่อยให้ผลลัพธ์จาก AI หมุนเวียนเป็นเพียงร่างแรกแบบคร่าว ๆ ให้ตั้งค่าClickUp Super Agentsเพื่อทำหน้าที่เป็นประตูคัดกรองคุณภาพก่อนที่งานใดจะถูกส่งไปตรวจสอบ Super Agents คือเพื่อนร่วมทีม AI ของ ClickUp ที่คุณสามารถปรับแต่งได้เอง ทั้งในเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและการอนุญาตให้ดำเนินการต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่น ให้เรียกใช้ Super Agent เมื่องานย้ายไปยังสถานะ 'รอดำเนินการ' เพื่อตรวจสอบบริบทที่ขาดหายไป (ลิงก์แหล่งที่มา ข้อจำกัด เกณฑ์ความสำเร็จ) สร้างสรุปที่ชัดเจนสำหรับผู้อนุมัติ และแจ้งเตือนเจ้าของงานให้กรอกข้อมูลที่ขาดก่อนที่คำขอจะถูกส่งต่อไป

ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ป้องกันการเกิดงานที่สร้างโดย AI

การพึ่งพาพฤติกรรมส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเกิดงานล้นมือไม่ใช่กลยุทธ์ที่สามารถขยายผลได้ คุณจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างที่รองรับ—ระบบการทำงานที่ช่วยให้การผลิตงานล้นมือเป็นเรื่องยากขึ้น และช่วยให้สามารถตรวจจับได้ง่ายขึ้น ✨

ระบบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกลยุทธ์การเป็นผู้นำที่คุณเพิ่งเรียนรู้ พวกมันทำให้พฤติกรรมที่ถูกต้องกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำได้ง่าย

แม่แบบมาตรฐานคุณภาพไม่สม่ำเสมอข้อความและรายการตรวจสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยฝังมาตรฐานลงในงานที่ทำซ้ำ
แบบฟอร์มการรับเข้าขาดบริบทคำขอที่มีโครงสร้างจะระบุกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อจำกัดไว้ล่วงหน้า
การควบคุมเวอร์ชันช่องว่างด้านความรับผิดชอบเส้นทางการตรวจสอบติดตามว่าอะไรที่สร้างโดย AI และอะไรที่แก้ไขโดยมนุษย์
ไลบรารีคำสั่งการประดิษฐ์ล้อใหม่ฐานความรู้แบ่งปันรูปแบบคำสั่งที่สร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

📮 ClickUp Insight: การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ชัดเจน: 54% ของทีมทำงานผ่านระบบที่กระจัดกระจาย, 49% แทบจะไม่แบ่งปันบริบทระหว่างเครื่องมือ, และ 43% ประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

เมื่อการทำงานถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วน เครื่องมือ AI ของคุณไม่สามารถเข้าถึงบริบททั้งหมดได้ ซึ่งหมายถึงคำตอบที่ไม่สมบูรณ์ การตอบสนองที่ล่าช้า และผลลัพธ์ที่ขาดความลึกหรือความแม่นยำ นั่นคือปรากฏการณ์การทำงานที่ขยายตัวเกินขอบเขต ซึ่งทำให้บริษัทสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและเวลาไปหลายล้านดอลลาร์

ClickUp Brainแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำงานภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งงาน เอกสาร การแชท และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันการค้นหาสำหรับองค์กรจะนำทุกข้อมูลรายละเอียดมาแสดงทันที ในขณะที่AI Agentsทำงานข้ามแพลตฟอร์มทั้งหมดเพื่อรวบรวมบริบท แบ่งปันการอัปเดต และขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า

ผลลัพธ์คือ AI ที่รวดเร็ว ชัดเจน และมีความรู้ที่สม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องมือที่ขาดการเชื่อมต่อไม่สามารถเทียบได้

ClickUp ช่วยทีมจัดการเวิร์กสโพลได้อย่างไร

จากการสำรวจของ Zety พบว่าประมาณสองในสามของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาใช้เวลาถึงหกชั่วโมงหรือมากกว่านั้นทุกสัปดาห์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดและช่องว่างที่เกิดจากงานที่สร้างโดย AI สำหรับพนักงาน นั่นหมายความว่าเวลาที่คุณมีจำกัดจะถูกใช้ไปกับการตรวจสอบ การเขียนใหม่ และการทำงานซ้ำ แทนที่จะเป็นความก้าวหน้า

ร่างงานที่คลุมเครือและมั่นใจเกินจริงเพียงฉบับเดียวสามารถส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการทำงานทั้งหมดได้ในคราวเดียว สร้างการประชุม การแก้ไขกลับไปกลับมา และความล่าช้ามากกว่าที่งานนั้นควรจะต้องใช้

ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องมีวิธีแก้ปัญหาที่ลดสาเหตุหลัก ได้แก่ บริบทที่กระจัดกระจาย มาตรฐานที่ไม่สอดคล้องกัน และการดำเนินการที่ไม่เชื่อมโยงกัน

เข้าสู่ClickUp นี่คือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลกที่สร้างขึ้นเพื่อยุติสาเหตุหลักของงานที่ล้นมือ

มาดูกันว่าเป็นอย่างไร

เปลี่ยนบริบทที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่พร้อมตรวจสอบด้วย ClickUp Brain

การทำงานผิดพลาดไม่ได้เกิดจาก 'การเขียนที่ไม่ดี' หรือ 'การตั้งคำถามที่ขี้เกียจ' โดยปกติแล้ว มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพึ่งพา AI ในการสร้างคำตอบโดยไม่มีบริบทพื้นฐานใดๆ

แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain นะ ต่างจากเครื่องมือ AI แบบแยกเดี่ยว ClickUp Brain ถูกฝังอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง มันดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงาน เอกสาร ความคิดเห็น แชท ผู้คน และความรู้ของบริษัท ก่อนจะสร้างผลลัพธ์ใด ๆ ออกมา ซึ่งช่วยลดอาการหลอน คำศัพท์กำกวม หรือเนื้อหาที่ไม่สอดคล้อง—ซึ่งเป็นปัญหาหลักของ workslop

ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนด้วยการจัดการกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain ถามคำถามง่ายๆ ด้วยภาษาธรรมชาติ
สร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องจากบริบทของพื้นที่ทำงานจริงด้วย ClickUp Brain

ใช้ ClickUp Brain เพื่อ:

  • เปลี่ยนงานให้เป็นอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ: สร้าง StandUps, อัปเดตทีม, และอัปเดตโครงการตามกิจกรรมงานจริง
  • สร้างงานที่มีโครงสร้างจากข้อมูลที่ยุ่งเหยิง: แปลงข้อความแชท ความคิดเห็นในเอกสาร และบันทึกย่อให้เป็นงานและงานย่อยที่ละเอียด เพื่อให้การส่งต่องานสามารถดำเนินการได้ทันที
  • เขียนภายในบริบทของงานหรือเอกสาร: ร่างแผน รายการดำเนินการ การเขียนใหม่ และสรุป โดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานและทรัพยากรของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้ผลลัพธ์ง่ายต่อการตรวจสอบและลดโอกาสที่จะพลาดข้อจำกัดสำคัญ
  • ถามคำถามและรับคำตอบที่แม่นยำทุกครั้ง: ระบุ @Brain เพื่อสรุปบริบทและตอบกลับโดยตรงจากจุดที่มีการสนทนา

จัดเก็บและดำเนินการตามความรู้ของทีมด้วย ClickUp Knowledge Management

ClickUp Knowledge Managementคือที่ที่ความรู้ทั้งหมดถูกเก็บไว้และทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้

แทนที่จะค้นหาข้อมูลจากหลายๆ กระทู้ คุณสามารถสร้างศูนย์กลางภายในสำหรับ SOPs, วิกิ, สรุปรายละเอียดโครงการ และบันทึกการตัดสินใจที่เชื่อมต่อกับการดำเนินงานประจำวันได้ ด้วยวิธีนี้ เมื่อมีคนใช้ AI เพื่อร่างการอัปเดต แผนงาน หรือสรุปข้อมูล ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะสอดคล้องกับสิ่งที่ทีมของคุณได้ตกลงกันไว้แล้ว

ศูนย์กลางการจัดการความรู้ของ ClickUp
จัดเก็บ SOP และวิกิไว้ในศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการด้วย ClickUp Knowledge Management

ในทางปฏิบัติ คุณสามารถสร้างฐานความรู้ของคุณโดยใช้เทมเพลตวิกิที่สร้างไว้ล่วงหน้า จัดระเบียบทุกอย่างใน Docs Hub และเก็บทรัพยากรสำคัญเป็นวิกิที่ได้รับการยืนยัน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าควรเชื่อถืออะไร จากนั้น เมื่อมีคำถามเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน คุณสามารถใช้คำตอบแบบทันทีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งค้นหาข้ามเอกสาร วิกิ งาน และความคิดเห็นของคุณ เพื่อนำเสนอบริบทที่ถูกต้อง

การจัดการความรู้ ClickUp
สร้างวิกิที่ได้รับการยืนยันและแสดงคำตอบทันทีด้วย ClickUp Knowledge Management

หยุดการทำงานที่แหล่งที่มาด้วย ClickUp Forms

งานจำนวนมากถูกสร้างขึ้นก่อนที่ AI จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซ้ำ มีคนส่งคำขอที่คลุมเครือ ขาดบริบท เกณฑ์ความสำเร็จไม่ชัดเจน และไม่มีลิงก์—แล้วจึงหันไปพึ่ง AI เพื่อเติมเต็มช่องว่างด้วยการคาดเดาอย่างมั่นใจ

ClickUp Formsแก้ไขปัญหานี้โดยเปลี่ยนทุกคำขอให้เป็นการส่งข้อมูลทางเดียวที่กลายเป็นงานโดยอัตโนมัติในตำแหน่งที่ถูกต้อง พร้อมรายละเอียดที่ถูกบันทึกไว้ในฟิลด์ที่กำหนดเอง

ติดตามและจัดการทุกแบบฟอร์มในพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Forms
เปลี่ยนคำขอที่ไม่ชัดเจนให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้างด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองโดยใช้ ClickUp Forms

และเนื่องจากแบบฟอร์มรองรับตรรกะเงื่อนไข คุณสามารถแสดงเฉพาะคำถามที่สำคัญตามคำตอบของผู้ใช้ได้ ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ดีกว่าโดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มที่ยาวขึ้น และลดการติดตามผลเพื่อชี้แจงขอบเขต ความเร่งด่วน หรือข้อกำหนดในภายหลังได้อย่างมาก

การอนุมัติเส้นทางด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

เวิร์กโฟลว์ที่ต้องได้รับการอนุมัติบ่อยครั้งมักประสบปัญหาเวิร์กโหลดพุ่งสูง เพราะคำว่า 'ตรวจสอบ' มักหมายถึงการติดตามงานด้วยตนเองอยู่เสมอ มีคนส่งลิงก์มา แจ้งเตือนผู้อนุมัติ รอคำตอบ ติดตามงานซ้ำ และเมื่อได้รับข้อเสนอแนะแล้ว สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเสียแล้ว

ClickUp Automationsช่วยให้คุณล็อกการอนุมัติไว้ในกระบวนการทำงานได้ นั่นหมายความว่างานจะถูกส่งไปยังบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องส่งข้อความเพิ่มเติม

กระตุ้นการกระทำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและดำเนินการอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Automations
กระตุ้นการกระทำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและดำเนินการอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Automations

คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ (Automation) ที่จะทำงานเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง (เช่น เปลี่ยนเป็น รอดำเนินการ การอนุมัติ) จากนั้นมอบหมายงานนั้นให้กับผู้อนุมัติ เพิ่มความคิดเห็นพร้อมสิ่งที่ต้องตรวจสอบ หรืออัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขั้นตอนการอนุมัติ เพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นสถานะของงานได้ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังมี 'เงื่อนไข' ที่ช่วยให้คุณจัดการเส้นทางได้อย่างเป็นระเบียบ เช่น การทริกเกอร์เฉพาะคำขอที่มีผลกระทบสูงหรือประเภทคำขอเฉพาะเท่านั้น

สร้างมาตรฐานต่อต้านการทำงานเกินเวลาด้วย ClickUp

งานมักแพร่กระจายเพราะไม่มีสถานที่ร่วมกันในการกำหนดคุณภาพ จับบริบท และทำให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจน

ในการจัดการสิ่งนี้ คุณต้องมีสองสิ่ง: มาตรฐานที่ชัดเจนและกระบวนการทำงานที่ทำให้มาตรฐานนั้นง่ายต่อการปฏิบัติตาม

ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นและมากกว่านั้นได้ภายใต้หลังคาเดียว จัดเก็บเอกสารทุกอย่างไว้ในที่เดียว เชื่อมโยงขั้นตอนการตรวจสอบกับงานจริง และใช้ AI ในบริบทเพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลง ระบุช่องว่าง และปรับปรุงร่างให้แน่นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

เมื่อมาตรฐานและงานอยู่ร่วมกัน คุณภาพจะไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครจำได้ว่าจะตรวจสอบ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดการ Workslop ใน Teams

Workslop เป็นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพต่ำซึ่งสร้างโดย AIและต้องใช้ความพยายามของมนุษย์อย่างมากในการแก้ไข ตรวจสอบ หรือทิ้งไป ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสร้างงานมากกว่าที่ช่วยประหยัดได้

มองหาสัญญาณทั่วไป เช่น การใช้คำหรือวลีทั่วไป ข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริง โครงสร้างประโยคที่ซ้ำกัน และเนื้อหาที่ตอบคำถามในเชิงเทคนิคแต่ขาดบริบทหรือความละเอียดอ่อนที่ผู้เชี่ยวชาญมนุษย์จะใส่เข้าไป

แม้ว่าคำแนะนำที่ดีขึ้นจะมีประโยชน์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอการป้องกันที่แท้จริงต้องการระบบการทำงานที่บูรณาการซึ่งรวมถึงมาตรฐานคุณภาพที่ชัดเจน จุดตรวจสอบการทบทวนอย่างเป็นทางการ และวัฒนธรรมทีมที่มองผลลัพธ์จาก AI เป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์

ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่แบ่งปันกัน. บุคคลควรตรวจสอบผลงานที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI ของตนเองก่อนส่งเสมอ แต่ผู้นำต้องนำมาใช้จุดตรวจสอบโครงสร้างเพื่อให้ผลงานไม่ไปถึงผู้อนุมัติสุดท้ายโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ.