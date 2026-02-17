เทมเพลตติดตามซาลัตฟรี

หลายคนในชุมชนมุสลิมต้องการที่จะรักษาความสม่ำเสมอในการละหมาด แต่ชีวิตก็มีเรื่องให้เกิดขึ้นเสมอ เช้าที่วุ่นวาย การเดินทางที่ยาวนาน ความรับผิดชอบต่อครอบครัว วันที่พลังงานต่ำ การเดินทาง การสอบ การทำงานที่เร่งด่วน คุณยังใส่ใจ แต่คุณแค่พยายามที่จะทำต่อไปในชีวิตจริง
ตัวติดตามการละหมาดแบบง่ายช่วยได้เพราะทำให้ความคืบหน้าเห็นได้ชัดเจน ด้วยมันคุณสามารถหยุดพึ่งพาความจำเพียงอย่างเดียว และได้รับการกระตุ้นเบา ๆ ให้คงความสม่ำเสมอ
ในโพสต์นี้ คุณจะพบกับเทมเพลตติดตามการละหมาดซอลัตฟรีที่คุณสามารถใช้งานได้ทันที พร้อมไอเดียในการตั้งค่าเพื่อติดตามประจำวัน ทบทวนประจำสัปดาห์ และติดตามการละหมาบที่พลาดไป
อะไรคือแบบฟอร์มติดตามการละหมาด?
เทมเพลตติดตามการละหมาดซุโฮร์เป็นเครื่องมือที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้มุสลิมที่เคร่งครัดสามารถติดตามและบันทึกการละหมาดห้าเวลาประจำวัน—ฟาจร์, ญุมอะฮ์, อัสริ, มัฆริบ, และอิชา—ได้อย่างสม่ำเสมอ ออกแบบมาสำหรับทุกคนที่ต้องการเสริมสร้างนิสัยการละหมาดตามหลักศาสนาอิสลาม ไม่ว่าคุณจะกำลังพยายามเพิ่มความสม่ำเสมอ ติดตามการละหมาดที่พลาดไป หรือสร้างความรับผิดชอบในช่วงเดือนรอมฎอน
✨ การละหมาดห้าเวลาประจำวัน (ฟัรดู)*
- อิชา: การละหมาดยามค่ำ; 4 ร็อกอัต
- ฟาจญ์: การละหมาดยามรุ่งอรุณ; 2 ร็อกอะตฺ
- ดุฮริ: การละหมาดช่วงบ่ายต้น; 4 ร็อกอะตฺ
- อัสร: การละหมาดช่วงบ่ายแก่; 4 ร็อกอะตฺ
- มัฆริบ: การละหมาดตอนพระอาทิตย์ตกดิน; 3 ร็อกอะฮฺ
เทมเพลตติดตามการละหมาดซุโฮร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ หรือที่บางครั้งเรียกว่า แผนภูมิการละหมาดซุโฮร์ ให้โครงสร้างที่คุณต้องการอย่างครบถ้วน โดยพื้นฐานแล้ว มันมาพร้อมกับช่องเวลาละหมาดที่ระบุไว้ล่วงหน้า ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าแบบภาพ และพื้นที่สำหรับบันทึกเกี่ยวกับการละหมาดชดเชย (ก้าดา)
⭐️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างตัวติดตามนิสัย?
เทมเพลตติดตามการละหมาดที่ดีที่สุด
ClickUp,พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก นำเสนอเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่คุณสามารถปรับแต่งเป็นเครื่องมือติดตามการละอ์ละห์ที่เหมาะกับกิจวัตรของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการแบบเรียบง่าย แบบภาพ หรือแบบมีโครงสร้างมากขึ้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเลย์เอาต์ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งให้เหมาะกับการติดตามการละหมาด ฟาฆร์ถึงอิชา ในแต่ละวันของคุณ
มาดูกัน:
1. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpมอบการตั้งค่าตัวติดตามการละหมาดที่พร้อมใช้งานให้คุณ โดยมีที่เดียวสำหรับบันทึก การละหมาดห้าเวลาประจำวัน ความก้าวหน้าประจำวัน และ สถานะการเสร็จสิ้น ที่คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
เริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ในไม่กี่นาที เช่น การตั้งค่าบันทึกประจำวันสำหรับ ละหมาดฟัจญฺ, ญุมอะฮฺ, อัสริ, มัฆริบ, และอีชา จากนั้นปรับฟิลด์ให้ตรงกับวิธีที่คุณต้องการติดตาม เช่น ตรงเวลา, สาย, พลาด, หรือ ทดแทน พร้อมบันทึกย่ออย่างรวดเร็วเมื่อชีวิตยุ่งเหยิง
และหากคุณต้องการสิ่งที่มองเห็นภาพได้มากขึ้น คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนกิจวัตรประจำวัน กำหนดเป้าหมายที่ตั้งใจ หรือออกแบบแผนการสวดมนต์ประจำสัปดาห์ที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รักษาบันทึกการสวดมนต์ของคุณให้สะอาดด้วยกระดานคัมบังของ ClickUpที่จัดกลุ่มตามสถานะ เพื่อให้คุณเห็นได้ทันทีว่าอะไรที่ยังค้างอยู่และอะไรที่ทำเสร็จแล้วสำหรับวันนี้
- ปรับแต่งการติดตามโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อให้เหมาะกับกิจวัตรของคุณได้ เช่น ตรงเวลา, ล่าช้า, ขาด, คิวดา และบันทึกสั้นๆ
- ตรวจสอบความสม่ำเสมอของข้อมูลตามช่วงเวลาโดยสลับไปยังมุมมองเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเห็นความคืบหน้าประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนได้โดยไม่ต้องนับด้วยตนเอง
✅ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องจัดการตารางเรียนที่เปลี่ยนแปลง และมืออาชีพที่ทำงานติดตามการสวดมนต์ระหว่างการประชุมและการเดินทาง
2. แม่แบบรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp
แม่แบบรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp เป็นเครื่องมือติดตามการละหมาดที่ออกแบบมาสำหรับจังหวะประจำสัปดาห์ เหมาะสำหรับใช้เมื่อคุณต้องการให้การละหมาดของคุณปรากฏเป็นรายการตรวจสอบที่สามารถทำซ้ำได้ในแต่ละวัน และทบทวนอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์
เริ่มต้นด้วยรูปแบบรายสัปดาห์ที่ปรับแต่งได้ง่ายเป็น งานสวดมนต์ประจำวันห้าครั้ง สร้างชุดที่ซ้ำกันสำหรับ ฟาจญฺ, ฎุฮฺ, อัสริ, มักริบ, และ อีชา จากนั้นใช้ช่องง่ายๆ เพื่อบันทึกว่าแต่ละครั้งเป็นอย่างไร เช่น ตรงเวลา, สาย, พลาด, คัดดะห์ พร้อมคอลัมน์สถิติต่อเนื่องหากคุณต้องการแรงจูงใจโดยไม่กดดัน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นของคุณโดยการติดตามการสวดมนต์รายสัปดาห์ทั้ง 35 ครั้งในมุมมองที่จัดระเบียบไว้
- บันทึกคำอธิษฐานของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเลื่อนผ่านหน้าจอหรือเมนูหลายหน้า
- ติดป้ายแถวด้วยชื่อบทสวดแต่ละบท และเพิ่มแถวเพิ่มเติมสำหรับการละหมาดเพิ่มเติม เช่น ทะฮัจญุด หรือญุมูอะห์วันศุกร์
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องจัดการเวลาสวดมนต์ระหว่างการประชุม และนักเรียนที่ต้องปรับตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้ClickUp Brain เพื่อปกป้องการละหมาดของคุณเหมือนกับภาระผูกพันที่ไม่สามารถต่อรองได้อื่นๆ ขอให้ Brain แปลงแผนการละหมาดของคุณเป็นช่วงเวลา แล้วให้ปฏิทินสำรองช่วงเวลาเหล่านั้นในตารางประจำวันของคุณ
3. เทมเพลตสเปรดชีต ClickUp
สำหรับผู้ที่รักข้อมูล รายการตรวจสอบแบบง่าย ๆ ไม่เพียงพอ คุณต้องการที่จะเจาะลึกเข้าไปในนิสัยของคุณ แต่แอปพลิเคชันพื้นฐานและแผนภูมิที่สามารถพิมพ์ได้ไม่สามารถให้คุณมีความสามารถในการคัดกรอง, จัดเรียง, หรือวิเคราะห์รูปแบบการภาวนาของคุณได้
รับข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงจากบันทึกการอธิษฐานของคุณด้วย เทมเพลตสเปรดชีตจาก ClickUp ใช้เทมเพลตในรูปแบบสเปรดชีตเพื่อเปลี่ยนบันทึกการอธิษฐานของคุณให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่ทรงพลังเกี่ยวกับนิสัยทางจิตวิญญาณของคุณ
สัมผัสความรู้สึกคุ้นเคยของสเปรดชีตพร้อมพลังที่มากกว่าด้วยมุมมองตารางของ ClickUp ทุกการบันทึกคำอธิษฐานจะกลายเป็นแถว และคุณสามารถเพิ่มฟิลด์เป็นคอลัมน์เพื่อการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังสามารถสลับไปยังมุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูบันทึกคำอธิษฐานของคุณบนปฏิทินรายเดือน—ข้อมูลทั้งหมดเหมือนกัน เพียงแค่เปลี่ยนมุมมองเท่านั้น
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มคอลัมน์ที่กำหนดเองสำหรับวันที่, การสวดมนต์แต่ละครั้ง, สถานะการตรงเวลา, และการเสร็จสิ้นการทดแทน (qada)
- ใช้ตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะการละหมาดที่พลาดไป หรือจัดเรียงตามวันที่เพื่อดูความก้าวหน้าของคุณตลอดหนึ่งเดือน
- ใช้แท็ก ClickUpเพื่อติดป้ายกำกับรายการต่าง ๆ ด้วยบริบทในชีวิตจริง เช่น การเดินทาง วันทำงาน รอบเดือน มัสยิด หรือการเดินทาง แล้วจัดกลุ่มและทบทวนการละหมาดตามสิ่งที่ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันของคุณจริง ๆ
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการติดตามการทดแทนและการชดเชยที่สะอาดและสามารถจัดเรียงได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของศูนย์วิจัยพิวพบว่ามากกว่า 44% ของชาวอเมริกันรายงานว่าพวกเขาสวดมนต์อย่างน้อยวันละครั้ง และอีก 23% ระบุว่าพวกเขาสวดมนต์ทุกสัปดาห์หรือสองสามครั้งต่อเดือน
4. แม่แบบติดตามนิสัย ClickUp
เทมเพลตติดตามนิสัย ClickUpสามารถใช้เป็นเครื่องมือติดตามการละหมาดประจำวันได้อย่างสะอาดตา พร้อมการเช็คอินที่ง่ายต่อการทำและเลื่อนไปข้างหน้าได้ มันจัดระเบียบกิจวัตรของคุณเป็นนิสัยที่สามารถติดตามได้ เพื่อให้คุณสามารถบันทึกการละหมาด Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, และ Isha ทุกวัน และดูความสม่ำเสมอของคุณเพิ่มขึ้นผ่านมุมมองความคืบหน้าที่อัตโนมัติ
เริ่มต้นด้วยรูปแบบการจัดวางแบบนิสัยที่คุณสามารถปรับแต่งได้ในไม่กี่นาที เช่น การเปลี่ยนชื่อแถวของนิสัยเป็นชื่อการสวดมนต์ของคุณ จากนั้นเพิ่มตัวเลือกสถานะอย่างรวดเร็วสำหรับว่ามันเป็นอย่างไร
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามประจำวันได้อย่างง่ายดายด้วยการเช็คอินเพียงครั้งเดียว ทำให้การบันทึกการสวดมนต์ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที
- รักษาความสม่ำเสมอด้วยClickUp Reminders เพื่อให้ทุกคำอธิษฐานได้รับการเตือนอย่างตรงเวลา แม้ในวันที่ยุ่งที่สุด
- เห็นโมเมนตัมโดยไม่ต้องคำนวณด้วยตนเอง ด้วยแถบความคืบหน้าในตัว ทำให้ความสม่ำเสมอในแต่ละสัปดาห์ของคุณเห็นได้ชัดเจนในพริบตา
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสร้างความสม่ำเสมอในการละหมาดฟัจญ์และต้องการตัวติดตามประจำวันแบบง่ายพร้อมการแจ้งเตือนและความคืบหน้าที่เห็นได้ชัดเจน
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานประสบปัญหาในการหาเวลาส่วนตัว แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่บล็อกเวลาดังกล่าวไว้ในปฏิทิน หากไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ก็จะไม่ได้รับการปกป้อง! 📆
ปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณจองเวลาส่วนตัวได้เหมือนกับการจองประชุม ซิงค์กับปฏิทินภายนอก ตั้งค่าเวลาทำงานประจำและเวลาส่วนตัว และลากและวางกิจกรรมหรืองานเพื่อปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย หยุดงานที่ทำในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะแทรกซึมเข้ามาในเวลาว่างของคุณ!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
5. แบบฟอร์มติดตามการละหมาดในเดือนรอมฎอน
จัดการการนมัสการในเดือนรอมฎอนทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลตติดตามการละหมาดรอมฎอนจาก Template.net ซึ่งออกแบบมาสำหรับเดือนอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยเฉพาะ เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นแผนภูมิการละหมาดรอมฎอนที่ครอบคลุม รวบรวมการนมัสการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- เทมเพลตนี้สอดคล้องกับระยะเวลา 30 วันของเดือนรอมฎอน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามผลตลอดทั้งเดือน
- พื้นที่เฉพาะสำหรับการติดตามการละหมาดในคืนเดือนรอมฎอนนอกเหนือจากการละหมาดฟัรดูห้าเวลา
- มีพื้นที่สำหรับบันทึกประจำวันและรายการดุอา เพื่อให้ข้อคิดทางจิตวิญญาณของคุณเชื่อมโยงกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลและครอบครัวที่ต้องการแผนการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนที่มีโครงสร้างชัดเจนเป็นเวลา 30 วัน
🎥 หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีกว่าในการสร้างนิสัยที่สม่ำเสมอในระยะยาว ลองใช้เครื่องมือติดตามนิสัยด้วย AI เหล่านี้ดูสิ 👇🏼
วิธีใช้แม่แบบติดตามการละหมาด
การมีเทมเพลตเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่การเปลี่ยนให้เป็นนิสัยที่ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยระบบ หลายคนที่เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งมักล้มเลิกไปในที่สุด เพราะไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการใช้ตัวติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้อาจทำให้ตัวติดตามกลายเป็นเพียงภาระหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เป็น ประโยชน์เหล่านี้เพื่อสร้างกิจวัตรการติดตามที่ยั่งยืน คำแนะนำที่เป็นกลางและทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทมเพลตติดตามการละหมาดใดๆ
- เลือกแบบฟอร์มเทมเพลตของคุณ: ก่อนอื่น ให้ตัดสินใจว่ามุมมองแบบใดที่สร้างแรงจูงใจให้คุณมากที่สุด คุณชอบรายการตรวจสอบประจำวันแบบง่าย ๆ ภาพรวมรายสัปดาห์ หรือปฏิทินรายเดือน? เลือกแบบฟอร์มที่คุณรู้สึกว่าง่ายที่สุดในการอัปเดตและทบทวน
- ปรับแต่งป้ายกำกับคำอธิษฐาน: ทำให้แม่แบบเป็นของคุณเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบุชื่อการละหมาดทั้งห้าประจำวันอย่างชัดเจน และพิจารณาเพิ่มแถวเพิ่มเติมสำหรับการละหมาดสุนนะฮฺหรือตะฮัจญุดหากคุณต้องการติดตามด้วย
- ตั้งค่าวิธีการติดตามของคุณ: ตัดสินใจว่า 'เสร็จสิ้น' หมายถึงอะไรสำหรับคุณ คุณกำลังบันทึกเพียงแค่ช่องทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ หรือคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม? คุณสามารถติดตามสถานะตรงเวลาเทียบกับล่าช้า หรือแม้กระทั่งเพิ่มบันทึกรายละเอียดสำหรับแต่ละการสวดมนต์
- สร้างกิจวัตรการบันทึก: ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ เลือกเวลาที่แน่นอนในแต่ละวันเพื่ออัปเดตตัวติดตามของคุณ หลายคนพบว่าการทบทวนทั้งวันหลังจากอิชา (Isha) เป็นเวลาที่เหมาะสม
- ทบทวนทุกสัปดาห์: ข้อมูลของคุณจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณได้ทบทวนมันเท่านั้น จัดสรรเวลาสักสองสามนาทีในแต่ละสัปดาห์เพื่อย้อนดูความก้าวหน้าของคุณ ระบุรูปแบบ—คำอธิษฐานใดที่คุณลืมบ่อยที่สุด? วันไหนที่ยากที่สุด?
- ปรับตามความจำเป็น: ตัวติดตามของคุณควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการฝึกฝนของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน หากรู้สึกว่าซับซ้อนเกินไป ให้ทำให้เรียบง่ายขึ้น หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เพิ่มเข้าไป เป้าหมายคือการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอได้อย่างแท้จริง
👉 หากคุณพบปัญหา คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อาจช่วยได้:
- หากคุณละเลยการละหมาดบ่อยครั้ง: ตัวติดตามของคุณสามารถแสดงให้คุณเห็นว่าคุณละเลยอะไรไป แต่ไม่สามารถเตือนคุณให้ละหมาดได้ คุณอาจพิจารณาตั้งนาฬิกาปลุกหรือการแจ้งเตือนแยกต่างหากสำหรับเวลาละหมาดเพื่อช่วยให้คุณจำได้ว่าถึงเวลาละหมาดแล้ว
- หากคุณลืมบันทึก: ตั้งการแจ้งเตือนรายวันในโทรศัพท์ของคุณหรือใช้ ClickUp Reminders เพื่อรับการแจ้งเตือนในเวลาบันทึกที่คุณเลือก
- หากแม่แบบดูซับซ้อนเกินไป: เริ่มต้นด้วยพื้นฐานก่อน เพียงติดตามความคืบหน้าด้วยเครื่องหมายถูกง่ายๆ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมได้เสมอเมื่อกิจวัตรนั้นกลายเป็นนิสัยแล้ว
รักษาความสม่ำเสมอด้วย ClickUp
เมื่อคุณมีตัวติดตามที่สามารถกลับมาดูได้ทุกวัน การติดตามความสม่ำเสมอของคุณจะง่ายขึ้นมาก
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานของ ClickUp ใช้การเตือนเบาๆ เป็นตัวกระตุ้นตลอดทั้งวัน และเก็บรายการตรวจสอบสั้นๆ สำหรับการสวดมนต์แต่ละครั้งเพื่อไม่ให้รู้สึกหนักใจ หากคุณพลาดการสวดมนต์ บันทึกงานประจำวันจะช่วยให้คุณติดตามการสวดมนต์ที่ค้างอยู่ได้อย่างสงบและชัดเจน
สร้างจังหวะของคุณเพียงครั้งเดียว แล้วปล่อยให้มันสนับสนุนคุณทุกวัน
คำถามที่พบบ่อย
ความแตกต่างระหว่างแผนภูมิละหมาดกับเทมเพลตติดตามการละหมาดคืออะไร?
แผนภูมิการละหมาด (Salah chart) โดยทั่วไปจะเป็นตารางเรียบง่ายและคงที่ แสดงการละหมาดและวันต่างๆ มักออกแบบมาเพื่อพิมพ์ แม่แบบตัวติดตามการละหมาด (Salah tracker template) เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นมากกว่า มักเป็นแบบดิจิทัลที่สามารถรวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การแจ้งเตือน การติดตามความก้าวหน้า และตัวเลือกการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ
ฉันสามารถใช้เทมเพลตติดตามการละหมาดสำหรับทั้งครอบครัวของฉันได้หรือไม่?
ใช่,แบบดิจิทัลเหมาะสำหรับการใช้ในครอบครัว. คุณสามารถสร้างมุมมองหรือส่วนต่าง ๆ แยกต่างหากสำหรับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้ ทำให้การติดตามการภาวนาของทุกคนง่ายขึ้นในที่เดียว พร้อมทั้งรักษาความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลไว้เป็นส่วนตัวและสามารถมองเห็นได้.
เทมเพลตติดตามการละหมาดดิจิตอลเปรียบเทียบกับแบบพิมพ์ได้อย่างไร?
เทมเพลตดิจิทัลมอบข้อได้เปรียบที่ทรงพลัง เช่น การแจ้งเตือนอัตโนมัติ การทำสำเนาสำหรับสัปดาห์หรือเดือนใหม่ได้ง่าย และความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบการสวดของคุณเมื่อเวลาผ่านไป แผนภูมิการละหมาดที่พิมพ์ได้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเขียนด้วยมือหรือต้องการลดเวลาหน้าจอ แต่ต้องใช้ความพยายามในการดูแลรักษาด้วยตนเองมากขึ้น