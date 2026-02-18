15+ คำสั่ง Grok AI ที่ดีที่สุด & วิธีใช้งาน

พวกเราส่วนใหญ่ลองใช้Grok AIในลักษณะเดียวกับที่เราลองใช้แชทบอทอื่น ๆ: เราถามคำถามอย่างรวดเร็ว, อ่านคำตอบผ่าน ๆ, และดำเนินการต่อไป. แต่ Grok ไม่ใช่แค่บอทอีกตัวหนึ่งอีกต่อไป.
ในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี มันสามารถดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์ได้เกือบ687 ล้านครั้ง ค่อยๆ ไต่อันดับขึ้นมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทีมของคุณพูดถึงอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกัน มันยังมีผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันน้อยกว่าChatGPT ถึง24 เท่าซึ่งหมายความว่าคนส่วนใหญ่ยังใช้งาน Grok AI เพียงผิวเผินเท่านั้น ทั้งที่จริงๆ แล้วมันสามารถช่วยงานได้จริงอีกมากมาย
บทความนี้กล่าวถึงช่องว่างดังกล่าว โดยอภิปรายถึงวิธีการเปลี่ยน Grok ให้เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับการวิจัยเชิงลึก การวางแผน และแม้กระทั่งการสร้างภาพด้วยคำสั่งที่ส่งมอบรูปแบบผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของโครงการของคุณ
อะไรคือคำแนะนำที่ดีสำหรับ Grok?
เมื่อคำสั่งของ Grok AI ทำงานได้ดี นั่นเป็นเพราะคำสั่งเหล่านั้นบอกโมเดลว่าคุณต้องการอะไร ทำไมคุณต้องการมัน และคุณคาดหวังที่จะเห็นอะไรในตอนท้าย
1. ความชัดเจนและความเฉพาะเจาะจง
คำแนะนำที่ดีที่สุดควรอ่านเหมือนกับบทสรุปสร้างสรรค์สั้นๆ และ Grok เหมาะสำหรับการวิจัย แต่คุณจำเป็นต้อง:
- ระบุช่วงเวลา, ภูมิภาค, ตัวชี้วัด, และแม้กระทั่งคู่แข่งที่ต้องการรวมไว้
- ระบุแหล่งข้อมูลเว็บเชิงวิชาการกับแหล่งข้อมูลเว็บทั่วไป
- ขอเอกสารอ้างอิง ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และขอความโปร่งใส
บางครั้ง คุณอาจจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ยิ่งคำขอของคุณชัดเจนมากเท่าไร คุณก็จะใช้งาน Grok ได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น
2. บริบทและการกำหนดบทบาท
Grok มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างมากเมื่อรู้ว่ากำลังแสร้งทำเป็นใคร: ผู้ช่วยทางวิชาการ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนักกลยุทธ์การตลาด
บทบาทพร้อมบริบทจะบอกโมเดลว่าควรใช้มุมมองใดในการตอบคำถามเดียวกัน เพื่อให้คำตอบดูมีความเกี่ยวข้องกับทีมของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติ (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
3. ข้อกำหนดรูปแบบผลลัพธ์
ทุกคำสั่งที่แข็งแกร่งจะจบลงด้วยการบอก Grok ว่าควรจัดโครงสร้างผลลัพธ์อย่างไร—รายงาน, รายการตรวจสอบ, ตารางเปรียบเทียบ, แผนงานที่มีขั้นตอน คำสั่งการค้นคว้าที่ได้ผลดีที่สุดมักจะกำหนดรูปแบบที่คุณสามารถวางลงในเอกสารหรืองานได้ทันที
4. ติดตามด้วยคำถามเพื่อความชัดเจน
คิดถึงการตอบกลับครั้งแรกเหมือนกับร่างแรก. ถามคำถามเพิ่มเติม, จำกัดขอบเขต, และแก้ไขความเข้าใจผิด. การแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนี้เปลี่ยนคำตอบทั่วไปให้กลายเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่บนตัวอย่างและข้อมูลในโลกจริงของคุณ.
🧠 คุณรู้หรือไม่: ขนาดตลาดวิศวกรรมคำสั่งระดับโลกในปี 2023 อยู่ที่ประมาณ 222.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง2.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 32.8%
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คำแนะนำที่คุณสามารถใช้กับ Grok
นี่คือจุดที่คำสั่งของ Grok AI เปลี่ยนจากทฤษฎีไปสู่สิ่งที่คุณสามารถคัดลอกได้ทันทีหรือปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ ในไม่กี่ส่วนต่อไปนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการเขียนคำสั่งที่มีประสิทธิภาพและแบ่งปันตัวอย่างที่พร้อมใช้สำหรับห้าสาขาอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: เราจะใช้บริการเวอร์ชันพื้นฐาน/ฟรีของ Grok AI ในการรันตัวอย่างคำสั่งและให้คุณเห็นภาพการทำงานของมัน อย่างไรก็ตาม แผนการชำระเงิน SuperGrok และ SuperGrok Heavy ของพวกเขามีการให้ผลลัพธ์และบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก
1. การสร้างเนื้อหาและสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับเนื้อหาและโซเชียล Grok จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นพันธมิตรด้านความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่เครื่องสร้างปฏิทิน ข้ามคำสั่ง "สร้างแผนเนื้อหาให้ฉัน" แล้วสร้างบล็อกคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สองสามบล็อกที่คุณสามารถนำไปใช้กับหัวข้อใดก็ได้
เริ่มต้นด้วยมุมมองของแนวคิด:
- ให้ฉัน 5 มุมมองเนื้อหาที่ท้าทายความเชื่อทั่วไปในอุตสาหกรรมของคุณเกี่ยวกับ [หัวข้อ]
- เปลี่ยนแนวคิดนี้เป็นสามรูปแบบ: วิดีโอฟีเจอร์, โพสต์บน LinkedIn, และคาร์ูเซลการศึกษา
จากนั้นให้เพิ่มการเปลี่ยนมุมมองและจุดดึงดูดเป็นชั้นๆ
- เขียนหัวข้อนี้ใหม่ผ่านมุมมองของผู้เริ่มต้น ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สงสัย โดยต้องมีจุดดึงดูดที่แข็งแกร่งสำหรับแต่ละมุมมอง
- อะไรคือข้อมูลเชิงลึกที่ไม่คาดคิดหรือถูกมองข้ามมากที่สุดที่ซ่อนอยู่ในหัวข้อนี้?
คุณยังสามารถใช้คำแนะนำแม่แบบง่าย ๆ เพื่อสร้างจุดดึงดูดอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย:
- ให้ฉันสามมุมมองสำหรับหัวข้อนี้ แต่ละมุมมองต้องมีจุดดึงดูดใจ, จุดสำคัญหนึ่งข้อ, และการเรียกร้องให้กระทำอย่างง่าย
📮ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ AI ในการทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคืออะไร? การขาดการบูรณาการอย่างราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย แต่ถ้าหาก AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและมีความปลอดภัยแล้วล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามประการ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
2. การวิจัยและการสรุป
Grok จะโดดเด่นเมื่อคุณปฏิบัติกับมันเหมือนนักวิเคราะห์รุ่นเยาว์ที่ทำงานจากข้อมูลที่ชัดเจนแทนที่จะเป็นกล่องค้นหา AI แบบบรรทัดเดียว คุณให้แหล่งข้อมูล งาน และรูปแบบผลลัพธ์ จากนั้นปล่อยให้มันจัดการงานหนักในการวิเคราะห์และสรุป
สำหรับการวิจัยเชิงลึกหรือบทความทางวิชาการ ให้เริ่มต้นด้วยการวางข้อความทั้งหมดหรือลิงก์สำคัญ จากนั้นระบุประเด็นที่คุณให้ความสำคัญ ตัวอย่างเช่น:
- สรุปผลการค้นพบที่สำคัญ, วิธีการ, ข้อจำกัด, และคำถามในอนาคต
- ติดธงในจุดที่ข้อมูลดูอ่อนแอหรือล้าสมัย
- เปรียบเทียบสิ่งนี้กับแหล่งข้อมูลอีกสองแหล่งที่ฉันจะแชร์ถัดไป
จบทุกคำถามด้วยการกำหนดโครงสร้างที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็น:
- จัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร จากนั้นระบุข้อค้นพบพร้อมอ้างอิง
- สร้างส่วนวิจารณ์สั้น ๆ และรายการคำถามเปิดที่ฉันสามารถเปลี่ยนเป็นงานได้
🧠 คุณรู้หรือไม่: 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราบอกว่าพวกเขาเปิดแท็บการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทิ้งไว้เป็นสัปดาห์ สำหรับอีก 23% แท็บอันมีค่าเหล่านี้รวมถึงเธรดแชท AI ที่อัดแน่นไปด้วยบริบท พูดง่ายๆ คือคนส่วนใหญ่กำลังเอาความจำและบริบทไปฝากไว้กับแท็บเบราว์เซอร์ที่เปราะบาง ทำตามเรา: แท็บไม่ใช่ฐานความรู้ 👀ClickUp BrainGPTเปลี่ยนเกมการเล่นที่นี่ แอปซูเปอร์ AI นี้ช่วยให้คุณค้นหาพื้นที่ทำงานของคุณ มีปฏิสัมพันธ์กับโมเดล AI หลายตัว และแม้กระทั่งใช้คำสั่งเสียงเพื่อดึงบริบทจากอินเทอร์เฟซเดียว
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบกลยุทธ์เนื้อหาฟรีสำหรับการตลาด
3. การสร้างโค้ดและการแสดงข้อมูล
ให้ข้อมูลทางเทคนิคอย่างครบถ้วนแก่ Grok มันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณอธิบายงานเหมือนกับที่คุณอธิบายให้ผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์น้อยฟัง และเชื่อมโยงกับข้อมูลจริง
แทนที่จะพูดว่า "เขียน API" ให้ระบุรายละเอียดของคำขอ, ไลบรารี, และกรณีขอบเขตที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น:
- เขียนเส้นทาง Node.js Express ที่จัดการ POST ไปยัง /api/users ตรวจสอบ username และ password บันทึกไปยัง MongoDB ด้วย Mongoose ส่งคืน 201 เมื่อสำเร็จ และ 400 พร้อมข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อล้มเหลว
- สร้างคอมโพเนนต์ React ที่เรียกใช้ /api/user/:id แสดงสถานะการโหลด จัดการข้อผิดพลาด และแสดงชื่อ อีเมล และอวาตาร์โดยใช้ Material UI
- เขียนการทดสอบหน่วยของ pytest สำหรับฟังก์ชันนี้ [วางฟังก์ชัน] ที่ครอบคลุมเส้นทางที่ราบรื่นและกรณีขอบเขต
คุณยังสามารถขอให้ Grok แปลงผลลัพธ์เป็นแผนภูมิได้อีกด้วย:
- การใช้ไฟล์ CSV นี้ [วาง] ให้แนะนำแผนภูมิที่มีประโยชน์ 2–3 แบบ และเขียนโค้ด Python ด้วย Matplotlib เพื่อสร้างแผนภูมิเหล่านั้น พร้อมกับการวิเคราะห์สั้น ๆ ว่าแต่ละแผนภูมิแสดงอะไร
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการเขียนอีเมล (พร้อมคำแนะนำ)
4. การแก้ไขหรือสร้างภาพผ่านโมเดลภาพของ Grok
สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างภาพของ Grok คือคุณไม่จำเป็นต้องใช้ "เทคนิคการเขียนคำสั่ง" จากหน้าแรกของแชท ให้เลือก 'สร้างภาพ' แล้วมันจะเปิด Imagine โดย Grok AI ซึ่งคุณสามารถสร้างภาพโดยใช้ภาษาที่ง่ายและชัดเจน
คิดเป็นสี่ส่วนเมื่อคุณเขียนโจทย์:
- เรื่อง
- การเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ
- อารมณ์
- สไตล์
ตัวอย่าง:
- ภาพผลิตภัณฑ์ขวดน้ำแบบใช้ซ้ำได้บนโต๊ะทำงาน พร้อมแสงสว่างที่สว่างขึ้น บรรยากาศอบอุ่น สไตล์สตูดิโอที่นุ่มนวล
คุณสามารถรวมการแก้ไขทั้งหมดไว้ในครั้งเดียวได้ เพียงขอให้ Grok ปรับความสว่างของฉาก เปลี่ยนพื้นหลัง และเพิ่มข้อความซ้อนทับในคำขอเดียว แทนที่จะแยกเป็นสามคำสั่ง
คุณอาจลองใช้ข้อความเช่น "แสงทองในช่วงเวลาทองพร้อมเงาที่นุ่มนวลและดราม่า" เพื่อให้ได้ลุคที่ดูเรียบหรูมากขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อทดสอบทิศทางภาพ ให้บันทึกภาพที่ดีที่สุดพร้อมคำแนะนำไว้ในเทมเพลตอย่างรวดเร็วภายในClickUp Docs คุณสามารถวางภาพก่อนและหลังลงในเอกสารเดียวกันและตรวจสอบร่วมกับทีมของคุณได้ในที่เดียว
5. คำสั่งขั้นสูงหรือคำสั่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญสำหรับ Grok (ระดับวิศวกรรม)
นี่คือเวลาที่คุณสามารถเลือกโหมดผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้คำสั่ง Grok AI ของคุณได้ โหมดผู้เชี่ยวชาญคือที่ที่ Grok จะเริ่มทำตัวเหมือนสมองเพิ่มเติมในทีมเทคนิคของคุณ มันให้แบบจำลองสามารถผ่านขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ระดับกลางก่อนที่มันจะตอบคำถาม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปัญหาทางวิศวกรรมที่ยาก
คำสั่งหลักที่ดีคือสิ่งที่คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายงาน ไม่ใช่ใช้เพียงครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น:
- คุณเป็นวิศวกรระดับเจ้าหน้าที่ ฉันต้องการความช่วยเหลือในการออกแบบและดำเนินการระบบต่อไปนี้: [คำอธิบายสั้นๆ] ทำงานเป็นสี่ขั้นตอน
- ระบุเป้าหมาย, ปัจจัยนำเข้า, ข้อจำกัด, และเงื่อนไขการล้มเหลวในคำพูดของคุณเอง
- เสนอสถาปัตยกรรมสามแบบ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย (ประสิทธิภาพ ความซับซ้อน ต้นทุน ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมกับทักษะของทีม)
- เลือกหนึ่งอย่างและคิดผ่านการออกแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนในโหมดคิด: การไหลของข้อมูล, API, โครงสร้างข้อมูล, การจัดการข้อผิดพลาด, และการสังเกตได้
- สร้างโค้ดที่พร้อมใช้งานสำหรับเส้นทางหลัก การทดสอบพื้นฐาน และบันทึกความเสี่ยงสั้น ๆ พร้อมคำถามที่ฉันควรตรวจสอบกับทีมของฉัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกข้อความหลักไว้ในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้ทั้งทีมใช้กระบวนการเดียวกัน และอัปเดตด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อใดก็ตามที่ระบบหรือมาตรฐานของคุณเปลี่ยนแปลง
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การกระตุ้นด้วยห่วงโซ่ความคิด
ขั้นตอนต่อขั้นตอน: วิธีสร้างคำสั่ง Grok ที่มีประสิทธิภาพ
ก่อนที่คุณจะวางข้อความยาวๆ ลงใน Grok การชะลอตัวลงและสร้างคำขอเป็นชั้นๆ จะช่วยได้ นี่คือโครงสร้างง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ซ้ำได้กับงานส่วนใหญ่
- เริ่มต้นด้วยการเลือกโหมดที่เหมาะสม: ใช้โหมด Fast สำหรับร่างอย่างรวดเร็ว, โหมด Expert หรือ Heavy เมื่อคุณต้องการการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงหรือการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เปิดใช้ DeepSearch เมื่อคุณต้องการคำตอบที่ได้รับการสนับสนุนจากเว็บ
- เพิ่มบริบทที่ถูกต้อง: แนบไฟล์, วางข้อมูล, หรือเพิ่มเนื้อหาข้อความจาก Drive หรือ OneDrive เพื่อให้ Grok ไม่เดาผิด ระบุให้ชัดเจนว่าไฟล์แต่ละไฟล์คืออะไร และคุณต้องการให้ใช้ไฟล์นั้นอย่างไร
- เขียนเป้าหมายให้ชัดเจน: ระบุวัตถุประสงค์ในประโยคเดียว จากนั้นเพิ่มข้อจำกัดที่สำคัญใดๆ ระบุกลุ่มเป้าหมาย ความยาว ภูมิภาค หรือเครื่องมือที่คุณให้ความสำคัญ
- สรุปด้วยรูปแบบผลลัพธ์ที่แม่นยำ: ขอให้ระบุเป็นหัวข้อ, ข้อความแบบหัวข้อย่อย, ตาราง หรือบล็อกโค้ด เพื่อให้คุณสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ในเอกสาร, สไลด์นำเสนอ หรืองานได้ทันที
📖 อ่านเพิ่มเติม: คำแนะนำการเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักเขียน
ข้อผิดพลาดทั่วไปและหลุมพรางเมื่อให้คำแนะนำแก่ Grok
แม้แต่คำสั่ง Grok AI ที่มีการจัดโครงสร้างอย่างดีก็อาจพลาดเป้าหมายได้หากวิธีการที่คุณ ทำงาน กับ Grok เป็นอุปสรรค นิสัยสามข้อนี้จะค่อยๆ จำกัดคุณภาพของทุกคำตอบอย่างเงียบๆ
ยอมรับคำตอบแรก
คำตอบแรกมักไม่ใช่ฉบับสุดท้ายเสมอไป ให้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและขอให้ Grok ปรับปรุงกระบวนการต่อไป ลองติดตามด้วยคำถามเช่น:
- "ส่วนนี้มีประโยชน์ คุณสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [จุดเฉพาะ] ได้ไหม?"
- "อะไรคือข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ของแนวทางนี้?"
- "คุณช่วยยกตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับสถานการณ์ของฉันได้ไหม?"
การละเลยรูปแบบการเรียนรู้ของคุณ
หากคำอธิบายยังไม่เข้าใจ ให้บอก Grok ว่าคุณเรียนรู้ได้ดีที่สุดอย่างไร เพื่อที่มันจะสามารถปรับผลลัพธ์ให้เข้ากับวิธีคิดของคุณได้ ใช้คำสั่งเช่น:
- "ฉันเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยภาพ คุณใช้แผนภาพหรือตารางได้ไหม?"
- "แยกสิ่งนี้ออกเป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่ฉันสามารถทำตามได้"
- "อธิบายด้วยตัวอย่างจากโลกจริงของทีมซอฟต์แวร์"
ไม่ได้ต่อยอดจากบทสนทนาก่อนหน้านี้
การเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งทำให้สูญเสียบริบทและทำให้การเข้าใจช้าลง อ้างอิงการสนทนาและผลลัพธ์ก่อนหน้านี้:
"จากการวิจัยล่าสุดของเราเกี่ยวกับ [หัวข้อ] นี่คือสิ่งที่ฉันได้ลองทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ฉันควรปรับอะไรต่อไป?"
จุดเด่นและข้อจำกัดของ Grok
Grok สามารถให้ความรู้สึกยอดเยี่ยมในบริบทที่เหมาะสม และน่าหงุดหงิดในบริบทที่ไม่เหมาะสม การรู้ว่าโมเดลนี้ทำงานได้ดีโดยธรรมชาติในสถานการณ์ใด และคุณยังต้องระวังหรือมีขอบเขตจำกัดในจุดใด จะช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อดี
- จัดการกับคำถามที่ซับซ้อนได้ดี โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการ การวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นทางกฎหมาย เทคนิค หรือผลิตภัณฑ์
- ดึงข้อมูลจากเว็บและข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับงานข่าว การเงิน และการวิจัย เพื่อให้คำตอบไม่รู้สึกเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่
- ทำงานได้กับข้อความ, โค้ด, และรูปภาพ, ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเก็บทุกอย่างไว้ในบทสนทนาเดียวแทนที่จะต้องสลับเครื่องมือ
- เก็บรักษาบริบทในการสนทนาที่ยาวนาน เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาความคิดเดิมต่อได้โดยไม่ต้องอธิบายโครงการของคุณใหม่ทุกครั้ง
ข้อเสีย
- ยังคงมี อัตราการรับใช้ที่ต่ำกว่าและการผสานรวมน้อยกว่า เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งแสดงออกมาเป็นปลั๊กอินที่ขาดหายไป, กระบวนการทำงาน, และเอกสารประกอบ
- การเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์อาจทำให้เกิดอคติ เนื้อหาล้าสมัย หรือความน่าเชื่อถือต่ำได้ หากคุณไม่ได้ขอการอ้างอิงและตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างจริงจัง
- การเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาเข้ากับระบบนิเวศ X อาจเป็นข้อจำกัดหากทีมของคุณใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นและต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกลาง
- นักพัฒนาและการสนับสนุนองค์กรยังคงตามไม่ทัน ดังนั้นทีมที่สร้างระบบที่จริงจังโดยใช้ Grok มักต้องการการตรวจสอบ การเฝ้าระวัง และเครื่องมือสำรองเพิ่มเติม
ทางเลือกของ Grok สำหรับกระบวนการทำงานประจำวัน
Grok ยังต้องพัฒนาอีกมาก แม้ว่าโหมดเสียงจะน่าประทับใจ แต่การสร้างภาพยังรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์ ตอนนี้ถ้าคุณต้องใช้เครื่องมือ AI หนึ่งตัวสำหรับการเขียน อีกตัวสำหรับการสร้างภาพ และอีกตัวสำหรับการสร้างหรือแก้ไขโค้ด มันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ AI มากเกินไป ซึ่งหมายถึงเครื่องมือ AI หลายตัวที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานของคุณ และทำให้ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น ดังนั้น คุณจึงต้องการทางเลือกอื่นสำหรับ Grokที่สามารถทำงานร่วมกับ (หรือบางครั้งแทนที่) Grok ในระบบของคุณ หนึ่งในทางเลือกเหล่านั้นคือClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการClickUpClickUp Brain เป็นการรวบรวมฟีเจอร์ AI ที่ผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานของ ClickUp อย่างไร้รอยต่อ คุณสามารถใช้งานได้ทันทีในพื้นที่โครงการที่คุณมีอยู่ เพื่อให้สามารถดึงบริบทโครงการจริง งาน และความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ในการตอบกลับทุกครั้ง
ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเหนือการใช้ Grok เพียงอย่างเดียวได้อย่างไร
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยแก้ไขข้อจำกัดบางประการที่คุณอาจพบเจอเมื่อใช้ Grok prompt แบบแยกเดี่ยว:
- บริบทลึกจากงานสด: ClickUp Brain สามารถเห็นงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และสถานะของคุณได้ ดังนั้นคำตอบจะสะท้อนถึงลำดับความสำคัญตามกำหนดเวลา
- การดำเนินการที่รองรับเวิร์กโฟลว์: แทนที่จะคัดลอกคำตอบกลับไปยังเครื่องมือ สามารถสร้างงาน อัปเดตฟิลด์ สร้างงานย่อย และบันทึกสรุปได้โดยตรงในที่ที่ทีมของคุณทำงาน
- การช่วยเหลือตามบทบาท: CSM, PM, วิศวกร และผู้นำสามารถใช้ AI ตัวเดียวกันได้ แต่จะได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน—เช่น สรุปสถานะ, บันทึกการประชุมสั้น, รายการตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่อง, หรือสรุปสำหรับผู้บริหาร
- การค้นหาข้ามเครื่องมือด้วย ClickUp BrainGPT: ClickUp BrainGPT ดึงบริบทจาก ClickUp รวมถึงแอปที่เชื่อมต่อ (เช่น Drive หรือ Slack) เพื่อให้คุณสามารถตอบคำถามด้วยภาพรวมทั้งหมด แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแท็บ AI หลายอัน
- ลดการขยายตัวของ AI: ชั้น AI เดียวรองรับการเขียน การวางแผน การวิเคราะห์ และเวิร์กโฟลว์การสนับสนุน ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องดูแลเครื่องมือแบบ Grok แยกต่างหากสำหรับทุกฟังก์ชัน
- ความปลอดภัยระดับองค์กร: ทุกอย่างทำงานบนโครงสร้างที่ปลอดภัยของ ClickUp (รวมถึงการควบคุมที่สอดคล้องกับ GDPR, ISO, HIPAA, และ SOC 2) พร้อมข้อจำกัดที่เข้มงวดในการฝึกอบรมและการเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สาม
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับ ClickUp:
ใช่ค่ะ ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริง ๆ ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหา เพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแถบแบนเนอร์ต่าง ๆ
ใช่ค่ะ ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริง ๆ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนงาน เพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์ต่าง ๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: Grok vs. ChatGPT: การเจาะลึกความสามารถของ AI
วิธีหลักในการใช้ ClickUp Brain กับคำสั่งสไตล์ Grok
- ขอให้ สรุปงานยาว, ตั๋ว, หรือเอกสาร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจบริบทได้ในไม่กี่บรรทัด
- เปลี่ยนแนวคิดคร่าวๆ หรือบันทึกจากการประชุมให้กลายเป็น รายการงานที่มีโครงสร้าง พร้อมงานย่อย ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา
- เขียนหรือปรับแต่งข้อความ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน: ลูกค้า, ผู้บริหาร, หรือทีมภายใน
- สร้าง การอัปเดตสถานะและสรุปความคืบหน้า สำหรับสปรินท์ บัญชี หรือโครงการต่างๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที
- สร้าง แม่แบบมาตรฐาน (คู่มือการปฐมนิเทศ, กรอบการประชุม QBR, รายการตรวจสอบการปล่อย) จากคำสั่งเดียวที่ออกแบบมาอย่างดี
- ใช้ ClickUp BrainGPT เพื่อ ค้นหาข้อมูลข้ามทั้ง ClickUp และเครื่องมือภายนอก จากนั้นร่างคำตอบหรือวางแผนโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่พบ
- ส่งไฟล์หรือลิงก์เข้ามา แล้วให้ BrainGPT เปรียบเทียบเวอร์ชันต่าง ๆ, สกัดข้อมูลการตัดสินใจสำคัญ หรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- แปลงบันทึกเสียงหรือแชทสั้น ๆ ใน ClickUp BrainGPT เป็นงานใน ClickUp เพื่อไม่ให้ไอเดียสูญหายไปในเครื่องมือ AI แยกต่างหาก
ด้วยวิธีนี้ Grok ยังคงมีประโยชน์สำหรับการสำรวจและการทดลอง ในขณะที่ ClickUp Brain และ ClickUp BrainGPT จัดการกับคำสั่งประจำวันซึ่งต้องการบริบทที่แท้จริง ความรับผิดชอบ และการติดตามผล
🌟 โบนัส: ต้องการความช่วยเหลือจาก AI ที่คล้าย Grok แต่ปรับแต่งได้มากขึ้นและมีขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนใช่ไหม? คุณจะต้องชอบAI Super Agents ของ ClickUp แน่นอน
ซูเปอร์เอเย่นต์ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแพลตฟอร์ม ClickUp โดยสามารถเข้าถึงงาน เอกสาร แชท และแอปที่เชื่อมต่อในพื้นที่ทำงานของคุณได้ คุณสามารถสร้าง กำหนดค่า ปรับแต่ง และควบคุมซูเปอร์เอเย่นต์ รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง หน่วยความจำ และเครื่องมือ/ข้อมูลที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้
พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ร่วมมือกัน, สัมผัสได้, และยืดหยุ่นภายใน ClickUp, รวมถึงการขอการอนุมัติจากมนุษย์สำหรับการกระทำที่สำคัญ
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการโฆษณา (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
สร้างข้อความคำสั่ง AI ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
หากมีสิ่งหนึ่งที่ควรจดจำจากทั้งหมดนี้ ก็คือ Grok จะแข็งแกร่งได้เพียงเท่าที่คุณให้ข้อมูลกับมันเท่านั้น บทบาทที่ชัดเจน ผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง และการติดตามผลอย่างชาญฉลาด จะเปลี่ยนหน้าต่างแชทให้กลายเป็นคู่หูที่เชื่อถือได้สำหรับการวิจัย การเขียนโค้ด และงานสร้างสรรค์
เรายังพบข้อผิดพลาดทั่วไป กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดขึ้นสำหรับการปรับปรุง และจุดที่ Grok ยังต้องการการสนับสนุนจากเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain และ ClickUp BrainGPT เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกับโครงการและผู้คนจริง
หากคุณพร้อมที่จะลดการขยายตัวของ AI และสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นสำหรับการทำงานของทีมของคุณ เราอยากพูดคุยกับคุณลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อสำรวจว่าระบบดังกล่าวจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คำสั่ง Grok AI คือคำแนะนำที่คุณเขียนให้ Grok เพื่อดำเนินการตามงานที่ต้องการ: วิจัย, เขียน, โค้ด, หรือวิเคราะห์ คำสั่งที่ดีจะกำหนดเป้าหมาย, บริบท, และรูปแบบผลลัพธ์เพื่อให้ทีมสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ในกระบวนการทำงานได้จริง
ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ข้อจำกัด และโครงสร้างที่คุณต้องการ แบ่งปันแหล่งข้อมูลต้นฉบับ ขอเหตุผลแบบทีละขั้นตอน และติดตามผลด้วยการปรับปรุงเสมอ ให้ถือว่าคำตอบแรกเป็นเพียงร่างที่คุณจะขัดเกลา ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
ได้ คุณสามารถอธิบายหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ อารมณ์ และสไตล์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย จากนั้นเรียงลำดับการแก้ไข เช่น "เพิ่มความสว่าง เปลี่ยนพื้นหลัง และเพิ่มข้อความพาดหัว" เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างภาพแนวคิดอย่างรวดเร็วและเนื้อหาที่พร้อมใช้งานบนโซเชียลมีเดีย
คำสั่งมาตรฐานแก้ไขงานได้เพียงงานเดียว คำสั่งระดับผู้เชี่ยวชาญหรือขั้นสูงทำหน้าที่เหมือนแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้: คำสั่งเหล่านี้กำหนดบทบาท ข้อจำกัด ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ และโครงสร้างผลลัพธ์ เพื่อให้ Grok สามารถจัดการงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนได้อย่างสม่ำเสมอในโครงการและทีมต่างๆ
Grok เหมาะสำหรับการสำรวจ การร่าง และการสนับสนุนการตัดสินใจ แต่ไม่ควรใช้แทนการตรวจสอบโดยมนุษย์ สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงหรืออยู่ภายใต้ข้อบังคับ ควรใช้เพื่อเปิดเผยทางเลือกและข้อมูลเชิงลึก จากนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อมูล และการตัดสินใจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง