วิธีลบประวัติการสนทนาใน ChatGPT

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
12 ธันวาคม 2568

หากคุณให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว คุณอาจไม่ต้องการให้ประวัติการใช้งาน ChatGPT ของคุณถูกเก็บไว้ ตั้งแต่คำสั่งที่ดูน่าอึดอัด การทดลองลับกับ AI ไปจนถึงงานที่เป็นความลับ คุณคงอยากลบทุกอย่างออกก่อนที่จะนำไปสู่ช่วงเวลาที่น่าอับอาย

ไม่ต้องกังวล คู่มือนี้จะครอบคลุมวิธีการลบประวัติการแชทของคุณใน ChatGPT และรักษาความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมของคุณ

นอกจากนี้ เราจะแสดงให้ดูว่าClickUpทำหน้าที่เป็นทางเลือกแบบครบวงจรได้อย่างไร ช่วยให้คุณจัดการงาน AI และเข้าถึงบริบทต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับแท็บหรือแอปไปมาตลอดเวลา

ก่อนที่คุณจะเริ่มลบ...

ทำไมคุณอาจต้องการลบประวัติการแชทของคุณใน ChatGPT

ในขณะที่ ChatGPT มอบความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล มีหลายเหตุผลที่การล้างประวัติการสนทนาของคุณอาจเป็นประโยชน์

  • ปกป้องความเป็นส่วนตัว: รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะไม่ถูกจัดเก็บหรือเข้าถึงได้ในภายหลัง
  • ป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด: ลดโอกาสที่ข้อมูลของคุณจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การตลาดแบบเจาะจง
  • เพิ่มความปลอดภัย: ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นดูการสนทนาของคุณเมื่อใช้เครื่องที่ใช้ร่วมกันหรือในที่สาธารณะ
  • รีเซ็ตการปรับแต่งส่วนตัว: ลบบริบทในอดีตที่อาจส่งผลต่อการตอบสนองในอนาคต และทำให้อินเทอร์เฟซของคุณปราศจากความยุ่งเหยิง
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนด: ควบคุมการเก็บข้อมูลของ OpenAI และวิธีการจัดการข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หากคุณต้องการการสนับสนุนจาก AI โดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวClickUp Brainมอบ AI ที่ปลอดภัยและเชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกประวัติการสนทนาไว้ ฉันจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง แต่ขอให้จดจำไว้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าในขณะที่คุณกำลังล้างข้อมูล ChatGPT ของคุณ

ClickUp เทียบกับ ChatGPT: ความเป็นส่วนตัว, การอนุญาต, และประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติแชทจีพีทีคลิกอัพ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการควบคุมที่จำกัดซึ่งผู้ใช้เป็นผู้จัดการความปลอดภัยระดับองค์กร, การควบคุมผู้ใช้
สิทธิ์การใช้งานไม่มี (บัญชีเจ้าของสามารถมองเห็นแชททั้งหมดได้)บทบาทและสิทธิ์แบบละเอียดสำหรับทุกรายการ
การเก็บรักษา/การลบข้อมูลลบแชท/บัญชี, เก็บไว้ 30 วันถังขยะ/ถังรีไซเคิล, การควบคุมโดยผู้ดูแลระบบ, การลบถาวร
ตัวเลือกโมเดล AIChatGPT เท่านั้นหลาย LLMs (ChatGPT, Claude, Gemini, เป็นต้น)
การผสานรวมพื้นที่ทำงานแบบสแตนด์อโลนพื้นที่ทำงานแบบรวม: งาน เอกสาร AI ปฏิทิน
บริบทของ AIประวัติการแชทเท่านั้นบริบทของพื้นที่ทำงาน + แอปที่เชื่อมต่อ
ความร่วมมือไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมเอกสารแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, งาน, แชท

วิธีลบแชทแต่ละรายการใน ChatGPT

หากคุณต้องการลบเฉพาะบทสนทนาที่ต้องการแทนที่จะลบประวัติทั้งหมด ChatGPT อนุญาตให้คุณลบแชทแต่ละรายการได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้

บนเดสก์ท็อป

  1. เปิดแอป ChatGPT หรือเว็บไซต์ และค้นหาประวัติการแชทของคุณในแถบด้านซ้าย
  2. เลื่อนเมาส์ไปเหนือบทสนทนาที่คุณต้องการลบ
  3. คลิกที่ จุดสามจุด (⋯) ที่ปรากฏขึ้นถัดจากชื่อแชท
  4. เลือก ลบ จากเมนู
วิธีลบประวัติการแชทของ ChatGPT สำหรับผู้ใช้
ยืนยันการลบเมื่อมีการแจ้งเตือน

บนแอปพลิเคชันมือถือ

  1. เปิดแอป ChatGPT และแตะที่ ไอคอนเมนู (สองเส้น) ที่มุมบนซ้ายเพื่อดูประวัติการแชทของคุณ
  2. ค้นหาบทสนทนาที่คุณต้องการลบ
  3. แตะ ลบ (แสดงเป็นสีแดง)
  4. ยืนยันการเลือกของคุณ
วิธีลบประวัติและข้อความใน ChatGPT
กดค้างที่แชทที่คุณต้องการลบ จากนั้นเลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: วันที่ 28 มกราคม คือ วันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล—การเตือนทั่วโลก (ซึ่งเริ่มต้นในยุโรป) ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

วิธีลบประวัติการแชททั้งหมดของ ChatGPT ทันที

หากคุณต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ChatGPT ช่วยให้คุณลบประวัติการสนทนาทั้งหมดของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

วิธีลบประวัติการแชทและบทสนทนาเก่าใน ChatGPT
หากคุณต้องการเก็บรักษาไว้ ให้เก็บเป็นไฟล์สำรองแทน

นี่คือวิธีลบแชททั้งหมดของคุณในครั้งเดียว:

  1. คลิกไอคอนโปรไฟล์หรือชื่อของคุณที่มุมบนของ ChatGPT
  2. เลือกเมนู การตั้งค่า
  3. ไปที่ การควบคุมข้อมูล
  4. เลือก ลบแชททั้งหมด
  5. ยืนยันการเลือกของคุณเพื่อลบประวัติการแชททั้งหมดของคุณอย่างถาวร

🚀 ข้อดีของ ClickUp: หยุดการสลับแอปเพื่อเขียน คัดลอก และวางเอกสารของคุณ ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง จัดการ และทำงานร่วมกันในเอกสารทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว ส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างเอกสาร สรุป หรือไอเดียได้ทันทีในที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่

ต้องการเขียนบล็อกโพสต์หรือแก้ไขเนื้อหา AI หรือไม่? เพียงคลิก ถาม AI ที่มุมขวาบนของเอกสารของคุณ พิมพ์คำสั่งของคุณ (เช่น 'เขียนบล็อกโพสต์เกี่ยวกับภาษาการเขียนโค้ดที่ใช้บ่อยที่สุด') แล้วกดส่ง

ClickUp Brain: ลืมการสลับบริบทด้วยทุกอย่างที่รวมศูนย์ในที่เดียว
ปรับปรุงเนื้อหาของคุณอย่างต่อเนื่องด้วย ClickUp Brain ใน Docs

วิธีปิดประวัติการใช้งาน ChatGPT

ChatGPT มีฟีเจอร์ แชทชั่วคราว ซึ่งคล้ายกับโหมดไม่ระบุตัวตน เมื่อเปิดใช้งาน บทสนทนาของคุณจะไม่ถูกบันทึกและจะไม่ส่งผลต่อการปรับแต่งหรือการฝึกฝน

วิธีลบประวัติการแชทและแชทที่ผ่านมาใน ChatGPT
เก็บกิจกรรมของคุณให้เป็นส่วนตัวด้วยการแชทชั่วคราว

นี่คือวิธีเปิดใช้งาน:

  1. เริ่มแชทใหม่
  2. คลิกที่ เมนูแบบเลื่อนลงของชื่อรุ่น ที่ด้านบน (เช่น GPT-5)
  3. เลือก แชทชั่วคราว

อินเทอร์เฟซจะอัปเดตให้แสดงผลว่าคุณอยู่ในโหมดนี้ คุณจะเห็นแบนเนอร์ยืนยันด้วยว่าแชทจะไม่ถูกบันทึก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสนทนาชั่วคราวจะไม่ถูกบันทึกไว้ในประวัติของคุณ แต่ OpenAI อาจเก็บข้อมูลบันทึกสั้น ๆ ที่ไม่ระบุตัวตนไว้เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัย

🔍 คุณรู้หรือไม่? การแชทชั่วคราวจะเก็บไว้เฉพาะในเซสชันปัจจุบันของคุณเท่านั้น หากคุณเปลี่ยนอุปกรณ์หรือบัญชี การสนทนาเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในที่อื่น

วิธีลบไฟล์ข้อมูลแชท GPT ที่ส่งออก

เมื่อคุณขอส่งออกข้อมูลจาก ChatGPT, OpenAI จะส่งไฟล์ดาวน์โหลดให้คุณซึ่งมีข้อมูลบัญชีและประวัติการแชทของคุณ เมื่อคุณบันทึกไฟล์นี้ไว้ในเครื่องแล้ว OpenAI จะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์นั้นได้อีกต่อไป มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถลบไฟล์นี้ได้

หากคุณต้องการลบข้อมูลที่ส่งออกนี้ออกจากอุปกรณ์ของคุณ:

  1. ค้นหาไฟล์ที่ส่งออกบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณ (โดยปกติจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดหรือโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกไว้)
  2. คลิกขวาหรือแตะค้างไว้ที่ไฟล์
  3. เลือก ลบ หรือ ย้ายไปถังขยะ/ถังขยะ
  4. โปรดล้างถังขยะหรือลบไฟล์ถาวรหากจำเป็น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากไฟล์นี้ถูกสำรองข้อมูลไว้ที่ระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (เช่น Google Drive, iCloud, Dropbox หรือ OneDrive) ให้แน่ใจว่าคุณได้ลบไฟล์นั้นออกจากที่นั่นด้วย

วิธีลบบัญชี ChatGPT ของคุณอย่างถาวร (ไม่บังคับ)

หากคุณต้องการตัดการเชื่อมต่อจาก ChatGPT และลบบัญชีของคุณอย่างถาวร คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ การดำเนินการนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ และเมื่อลบบัญชีแล้ว คุณจะสูญเสียการเข้าถึงบริการของ OpenAI เช่น ChatGPT และ API

เมื่อคุณควรพิจารณาสิ่งนี้

คุณควรพิจารณาการลบบัญชีของคุณเมื่อ:

  • คุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บไว้กับ OpenAI อีกต่อไป
  • คุณกำลังเปลี่ยนแพลตฟอร์มและจะไม่ต้องการบัญชีนี้อีกต่อไป
  • คุณต้องการลบทุกหลักฐานของบทสนทนาและการใช้งานในอดีต
  • คุณต้องการหยุดการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินตามบัญชี
  • คุณรู้สึกไม่สบายใจกับการเก็บรักษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องหรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว

ขั้นตอนในการลบบัญชีถาวร

คุณมีสองตัวเลือกหลักในการลบบัญชี ChatGPT ของคุณ

ตัวเลือก A: ส่งคำขอผ่านพอร์ทัลความเป็นส่วนตัว

พอร์ทัลความเป็นส่วนตัวของ OpenAI เพื่อจัดการการสนทนาใน ChatGPT
ใช้พอร์ทัลความเป็นส่วนตัวเพื่อลบบัญชีของคุณอย่างถาวร

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่พอร์ทัลความเป็นส่วนตัว

คลิก "สร้างคำขอความเป็นส่วนตัว" ที่มุมขวาบนของพอร์ทัลความเป็นส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 2: เลือกตัวเลือกบัญชีที่ถูกต้อง

เลือกว่าคุณกำลังยืนยันผ่าน:

  • ที่อยู่อีเมล (หากคุณยังสามารถเข้าถึงอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ได้)
  • หมายเลขโทรศัพท์ (หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอีเมลเดิมได้อีกต่อไป แต่สามารถรับ SMS ได้)
  • ฉันไม่มีบัญชี ChatGPT สำหรับคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ (ไม่ใช่การลบบัญชี)

ขั้นตอนที่ 3: เลือก 'ลบบัญชี ChatGPT ของฉัน'

ทำตามคำแนะนำเพื่อยืนยันและส่งคำขอการลบของคุณ

✔ สำหรับการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ คุณจะได้รับลิงก์ผ่าน SMS ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นเท่านั้นจึงจะถือว่าคำขอลบข้อมูลได้รับการส่งอย่างเป็นทางการ

⚠️ หากคุณมีการสมัครสมาชิก Plus ที่ใช้งานอยู่แต่ไม่สามารถยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้ อาจจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนเพื่อหยุดการเรียกเก็บเงิน

ตัวเลือก B: การลบข้อมูลด้วยตนเองภายใน ChatGPT

คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้โดยตรงใน ChatGPT หากคุณได้เข้าสู่ระบบภายใน 10 นาทีที่ผ่านมา

บนเดสก์ท็อป/เว็บ

วิธีลบประวัติการสนทนาของ ChatGPT เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ยืนยันตัวตนของคุณก่อนส่งคำขอลบบัญชีของคุณ
  1. เข้าสู่ระบบ ChatGPT
  2. คลิกที่ ไอคอนโปรไฟล์ของคุณ (มุมขวาบน)
  3. เลือก การตั้งค่า > บัญชี
  4. ภายใต้ ลบ บัญชี ให้คลิก ลบ
  5. กรุณาป้อนอีเมลบัญชีของคุณและ ลบ ตามคำแนะนำ
  6. คลิก ลบบัญชีของฉันอย่างถาวร เพื่อยืนยัน

บน iOS/Android

  1. เปิดแอป ChatGPT
  2. ไปที่ การตั้งค่าบัญชี
  3. แตะ การควบคุมข้อมูล
  4. เลือก ลบบัญชี
  5. ยืนยันหรือยกเลิกตามความจำเป็น

❗️ หมายเหตุ: การยกเลิกการสมัครสมาชิกใน App Store/Play Store ต้องดำเนินการแยกต่างหาก

🔍 คุณทราบหรือไม่? 63% ขององค์กรดำเนินงานโดยไม่มีนโยบายการกำกับดูแล AI สร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบให้ AI เงียบๆ แพร่กระจายอยู่เบื้องหลัง

อะไรจะเกิดขึ้นกับประวัติการแชทของคุณใน ChatGPT หลังจากที่คุณลบมัน?

นี่คือวิธีการทำงานของ ChatGPTเมื่อคุณลบประวัติการใช้งาน:

  • การลบออกทันที: บทสนทนาที่ถูกลบจะหายไปทันทีจากแถบด้านข้างของคุณและไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป
  • การลบถาวร: OpenAI จะลบข้อมูลการแชทออกจากระบบภายใน 30 วัน ระยะเวลาเดียวกันนี้ใช้หากคุณลบบัญชีของคุณทั้งหมด
  • ข้อยกเว้นที่จำกัด: ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนบางรายการอาจถูกเก็บรักษาไว้ชั่วคราวด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือความปลอดภัย แต่จะไม่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณอีกต่อไป
  • ไม่มีตัวเลือกการกู้คืน: เมื่อลบแล้ว การสนทนาจะไม่สามารถกู้คืนได้
  • ความทรงจำยังคงอยู่: หาก ChatGPT สร้าง "ความทรงจำ" จากการสนทนาของคุณ การลบแชทจะไม่ลบความทรงจำนั้นออกไปด้วย—คุณจะต้องลบออกแยกกันภายใต้ การตั้งค่าความทรงจำ
  • หมายเหตุการฝึกอบรมแบบจำลอง: หากการฝึกอบรมแบบจำลองถูกเปิดใช้งานไว้แล้ว บทสนทนาในอดีตของคุณอาจถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมแล้ว คุณสามารถปิดการตั้งค่านี้ได้สำหรับการแชทในอนาคตภายใต้ การควบคุมข้อมูล

การแก้ไขปัญหา: ทำไมฉันถึงลบประวัติการสนทนาใน ChatGPT ไม่ได้?

หากคุณพยายามลบแชทแล้วไม่สำเร็จ อาจเกิดจากปัญหาทั่วไปบางประการ

  • คำขอการลบไม่สมบูรณ์อย่างถูกต้อง (เช่น ขั้นตอนการยืนยันถูกข้ามไป)
  • มีข้อบกพร่องชั่วคราวหรือปัญหาทางแพลตฟอร์มที่ทำให้ไม่สามารถลบได้บนเว็บหรือเบราว์เซอร์
  • ในกรณีที่พบได้น้อย ภาระผูกพันทางกฎหมายหรือความมั่นคงอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่าที่กำหนด ซึ่งอาจมีความสำคัญเหนือคำขอให้ลบข้อมูล
  • แม้จะลบข้อมูลแล้ว ข้อมูลเมตาบางส่วนหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อาจยังคงอยู่ การลบข้อมูลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์อาจไม่สามารถทำได้เสมอไป

📌 ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากการลบไม่ทำงาน:

  1. รีเฟรชหน้าเว็บหรือแอป บางครั้งข้อบกพร่องของส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจทำให้การยืนยันการลบไม่ได้รับการบันทึก
  2. เข้าสู่ระบบใหม่และลองอีกครั้งทันที หากคุณพยายามลบหลังจากเข้าสู่ระบบบนเว็บ
  3. หากแชทใดแชทหนึ่งไม่สามารถลบได้ ให้ทำการเก็บถาวรก่อน จากนั้นไปที่ แชทที่เก็บถาวร และลบจากตรงนั้น
  4. หากวิธีข้างต้นทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนหรือใช้พอร์ทัลความเป็นส่วนตัวเพื่อขอการลบข้อมูล

❗️ หมายเหตุ: หากมีการอัปโหลดไฟล์ (เอกสาร, รูปภาพ, ฯลฯ) ในการแชท การลบแชทจะกำหนดให้ไฟล์เหล่านั้นถูกลบด้วย (อยู่ภายใต้ระยะเวลาการเก็บรักษาเดียวกัน)

ข้อจำกัดของ ChatGPT

การใช้ ChatGPT มอบความสะดวกสบายมากมายในหลากหลายกรณีการใช้งานของ ChatGPT แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อจำกัดของมัน ด้านล่างนี้คือข้อจำกัดหลักที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อต้องพึ่งพาข้อมูล การเขียน หรือการตัดสินใจจากมัน

  • อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด: ChatGPT บางครั้งอาจให้คำตอบที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ล้าสมัย หรือเกินจริง
  • อาจฝังอคติหรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย: เนื่องจากมันเรียนรู้จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยข้อความที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงอาจสร้างอคติทางวัฒนธรรม เพศ หรือสังคมขึ้นมาใหม่
  • ขาดสามัญสำนึกและการตัดสินใจในระดับมนุษย์: ต่างจากมนุษย์จริง ๆ ChatGPT ไม่สามารถ 'เข้าใจ' ความละเอียดอ่อน บริบท หรือแง่มุมที่ไม่ได้พูดออกมา (เช่น อารมณ์ขัน น้ำเสียง จริยธรรม) ได้อย่างแท้จริง ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบที่ไม่เข้าใจความหมายแฝง หรือให้คำตอบที่ถูกต้องตามหลักการแต่ไม่เหมาะสมกับบริบท
  • การต่อสู้กับเนื้อหาที่ยาวมาก ซับซ้อน หรือมีโครงสร้าง: เมื่อถูกขอให้สร้างเอกสารยาว ข้อความทางเทคนิคที่ลึกซึ้ง หรือเนื้อหาที่ต้องการการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ChatGPT อาจสูญเสียโครงสร้าง ซ้ำซ้อน หรือผลิตผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน
  • ไม่สามารถทดแทนการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่ละเอียดอ่อนหรือมีผลสูง: ในสาขาต่างๆ เช่น การแพทย์ กฎหมาย หรือสุขภาพจิต การพึ่งพาผลลัพธ์จาก ChatGPT เพียงอย่างเดียวถือว่าเสี่ยง อาจตีความรายละเอียดที่ซับซ้อนผิด ขาดความเข้าใจเชิงลึกในสาขา และไม่สามารถคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงได้
  • คุณภาพขึ้นอยู่กับความชัดเจนที่รวดเร็วเป็นอย่างมาก: คำถามที่ไม่ชัดเจน ไม่ชัดเจน หรือไม่ได้รับการจัดกรอบอย่างดี มักจะนำไปสู่คำตอบที่ไม่ชัดเจนหรือทำให้เข้าใจผิด
  • อาจสร้างงานเขียนที่ซ้ำซากหรือเป็นสูตรสำเร็จ: แม้ว่า ChatGPT จะสามารถเลียนแบบสไตล์และโครงสร้างได้ แต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมักขาดความลึกซึ้ง ความคิดสร้างสรรค์ หรือความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ที่นักเขียนมนุษย์มี

กลับมาพิจารณา ClickUp Advantage อีกครั้ง;

🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดเรื่อง 'สิทธิในความเป็นส่วนตัว' ในแบบที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1890 เมื่อทนายความชาวอเมริกันสองคนได้ตีพิมพ์บทความซึ่งโต้แย้งว่าผู้คนควรมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ 'ไม่ถูกรบกวนหรือล่วงล้ำ'

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT

คุณอาจกำลังใช้ ChatGPT ในวันนี้เพื่อเขียนเนื้อหา, คิดค้นไอเดีย, สร้างสรุป, หรือวางแผนวันของคุณ แต่มันยังคงเป็นเครื่องมือ AI ที่แยกตัวอยู่ คุณอาจต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อจัดการงาน, สร้างเอกสาร, ติดตามโครงการ, ทำงานร่วมกับทีมของคุณ, และให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ นั่นคือจุดเริ่มต้นของAI Sprawl

ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIที่รวมการทำงาน ความรู้ และการทำงานร่วมกันไว้ในระบบเดียว จัดการโครงการ บันทึกไอเดีย และประสานงานกับทีมของคุณ—ทั้งหมดภายในเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อกัน

ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIที่รวมการทำงาน ความรู้ และการทำงานร่วมกันไว้ในระบบเดียว จัดการโครงการ บันทึกแนวคิด และประสานงานกับทีมของคุณ—ทั้งหมดภายในเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อกัน

แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือหลายตัวที่แยกจากกัน ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำงานได้ดีกว่าในฐานะทางเลือกของ ChatGPT

ดำเนินโครงการและทำงานให้รวดเร็วขึ้น

ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งเชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างในเวิร์กสเปซของคุณบน ClickUp คุณสามารถใช้งานได้กับเอกสาร งาน ความคิดเห็น แถบเครื่องมือ และทุกที่ที่งานของคุณเกิดขึ้นอยู่แล้ว

⚡ ถามคำถาม Brain ได้โดยตรงจากจุดที่ทำงาน เช่น:

  • 'แสดงนโยบายการลาของเราให้ฉันดู' จากเอกสาร ClickUp
  • สรุปการประชุมการตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ภายในงาน
  • 'สถานะของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง?' ขณะกำลังตรวจสอบบอร์ดของคุณ

หากการทำงานของคุณครอบคลุมหลายเครื่องมือ ClickUp Brain สามารถเชื่อมต่อกับแอปที่เชื่อมต่อได้ เช่น Google Calendar หรือ SharePoint เพื่อให้คุณได้รับบริบทที่มากขึ้น

เช่นเดียวกันกับการดำเนินการ ClickUp Brain สามารถบันทึกการประชุมหรือโครงร่างโครงการและเปลี่ยนเป็นงานพร้อมงานย่อย ผู้รับผิดชอบ และความเชื่อมโยงได้ทันที หากคุณจัดการปฏิทินเนื้อหา มันยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIและช่วยวางแผนหัวข้อ กำหนดวันที่เผยแพร่ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปผ่านกระบวนการโดยอัตโนมัติ

หลาย LLMs

ClickUp Brain: ทำความเข้าใจว่าคำใดเชื่อมโยงกันระหว่างโครงการต่างๆ
ใช้ ClickUp Brain สำหรับการอัปเดตโครงการและสรุปโดย AI

เมื่อคุณเปรียบเทียบ ClickUp กับ ChatGPT, ClickUp ให้คุณเลือกจากหลากหลาย LLMs ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ ChatGPT สำหรับการให้เหตุผล, Claude สำหรับความเร็ว, หรือ Gemini สำหรับความฉลาดทางข้อมูล ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายใน ClickUp.

ClickUp Brain: ระบบ LLM หลายตัวให้ผู้ใช้ทดลองใช้
เลือกหลักสูตร LLM ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน และยังคงทำงานได้โดยตรงภายใน ClickUp โดยไม่เสียสมาธิ

📌 นี่คือ เทมเพลตคำสั่งสำหรับ AI ที่คุณอาจต้องการ:

  • สร้างงานจาก [บันทึกการประชุม/โครงร่างโครงการ] พร้อมเจ้าของงาน วันที่ครบกำหนด และงานย่อย
  • สรุปสถานะของ [โครงการ/บอร์ด/รายการ] และระบุงานที่ถูกบล็อกหรือค้างอยู่
  • แปลงบันทึกการโทรกับลูกค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเอกสาร ClickUp Doc พร้อมส่วนสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการ ข้อสังเกต และสิ่งที่ต้องติดตาม

📮 ClickUp Insight: 44% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้แท็บเพียง 1–5 แท็บเมื่อท่องเว็บ แต่ 8% ใช้ชีวิตใน "โหมดความวุ่นวาย" ด้วยแท็บมากกว่า 31 แท็บ

แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจเสมอไป แต่มันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน: บอร์ด Miro สำหรับระดมความคิด, Google Doc สำหรับ SOP, แท็บการจัดการโครงการ และสุดท้ายคือ ChatGPT สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 👀

แต่ทุกครั้งที่คุณสลับระหว่างแอปหรือหน้าต่าง จะเพิ่มภาษีการสลับ ซึ่งก็คือภาระทางจิตใจที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะค่อยๆ กัดกร่อนความสามารถในการคิดของคุณและทำให้คุณรู้สึกกระจัดกระจาย

ด้วยClickUp คุณสามารถรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ที่เดียว: ไม่ว่าจะเป็นไวท์บอร์ด เอกสาร งานที่ต้องทำ การค้นหาเว็บ โมเดล AI อย่าง ChatGPT, Gemini และ Claude และอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้ Converged AI Workspace เดียว ถึงเวลาเลิกสลับบริบทและปิดแท็บที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นไปได้เลย!

รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับพื้นที่ทำงานด้วย ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPTนำทุกสิ่งที่ยอดเยี่ยมของ ClickUp Brain มาเพิ่มเป็นแอปเดสก์ท็อปและส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่ช่วยแทนที่ความจำเป็นในการใช้ ChatGPT ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ อีก 10 ตัว

ตัวอย่างเช่น ใน ChatGPT คุณมักจะต้องพิมพ์ข้อความคำถามใหม่ตั้งแต่ต้น หรือค้นหาในแชทเก่าและเอกสารเพื่อคัดลอกและวางอีกครั้ง และขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกำหนดข้อความคำถามในแต่ละครั้ง คุณอาจได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมาก

ClickUp BrainGPT แก้ไขปัญหานั้น

คุณสามารถ บันทึกข้อความคำสั่งได้เพียงครั้งเดียว และใช้ภายในเอกสาร, งาน, ความคิดเห็น หรือแถบเครื่องมือ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ClickUp Brain: จัดการชุมชนด้วยคำสั่งที่แชร์ร่วมกัน
แชร์คำแนะนำกับบุคคลที่เลือกเพื่อให้ทุกแผนกปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน

ด้วย ClickUp Brain มาตรฐาน โมเดล 'Brain' จะมอบผู้ช่วยความรู้ภายในองค์กรให้คุณ โดยดึงบริบทจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

แต่ด้วย ClickUp BrainGPT โมเดลเดียวกันนี้จะทรงพลังยิ่งขึ้นอย่างมาก แทนที่จะถูกจำกัดให้ใช้งานได้เฉพาะในบริบทของพื้นที่ทำงานเท่านั้น มันยังสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บและแอปที่เชื่อมต่อของคุณ เช่น Google Drive, Slack, GitHub และ Google Calendar ได้อีกด้วย

พูดเป็นข้อความใน ClickUpBrainGPT ให้คุณพิมพ์ด้วยเสียงแบบไม่ต้องใช้มือได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและส่วนขยาย Chrome เพื่อให้คุณบันทึกงานได้ทันทีที่นึกขึ้นได้

📌 นี่คือวิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:

  • เริ่มหรือหยุดการพิมพ์ตามคำบอกได้ทันทีโดยใช้คีย์ลัด
  • บันทึกการเตือนความจำ, ร่างงาน, สรุปการประชุม, และเขียนการอัปเดตทั้งหมดด้วยเสียง
  • เรียกใช้การกระทำของ AI ระหว่างการพิมพ์ (เช่น 'สร้างงานสำหรับสิ่งนี้' หรือ 'สรุปประเด็นสำคัญ')
  • ปรับคำศัพท์ของคุณให้เฉพาะบุคคลโดยเพิ่มชื่อลูกค้าหรือคำศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความถูกต้องที่ดียิ่งขึ้น
  • สลับภาษาหรือปรับการตั้งค่าเสียงตามสถานที่ที่คุณกำลังทำงาน
  • เลือกวิธีที่คุณต้องการให้ความคิดของคุณปรากฏ ไม่ว่าจะเป็น เรียบง่าย, ฉลาด, หรือเรียบร้อย
ClickUp Brain MAX: นำทาง Talk to Text โดยไม่ต้องหยุดพัก
แปลงบันทึกการสนทนาเป็นงาน, เอกสาร, สรุป และรายการติดตามผลได้โดยตรงด้วย ClickUp BrainGPT

📮 ClickUp Insight: 31% เชื่อว่าการลดการพิมพ์ลง 40% จะช่วยเร่งการสื่อสารและปรับปรุงเอกสารให้ดียิ่งขึ้น

ลองจินตนาการดูว่าคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างหากมีเวลานั้นกลับคืนมา ฟีเจอร์ Talk-to-Text ของ ClickUp BrainGPTช่วยให้คุณบันทึกทุกรายละเอียด ทุกไอเดีย และทุกขั้นตอนที่ต้องดำเนินการได้เร็วถึง 4 เท่าของการพิมพ์ มาเถอะ...ไม่ต้องเสียรายละเอียดสำคัญหรือความชัดเจนอีกต่อไป

ความปลอดภัยระดับองค์กรที่ติดตั้งมาพร้อม

ClickUp Brain ทำงานภายในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเดียวกันกับที่งาน เอกสาร และโครงการของคุณอยู่ ไม่มีประวัติการแชทภายนอกลอยอยู่

ClickUp ISO สำหรับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือข้อบังคับทางกฎหมาย
ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการทำงานร่วมกับ ClickUp Brain ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 42001 สำหรับการจัดการที่ปลอดภัย

คุณจะได้รับ:

  • ISO 42001 การรับรองสำหรับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001/27017/27018
  • การเข้ารหัส AES-256 เมื่อไม่ได้ใช้งาน + TLS 1. 2+ ระหว่างการส่งผ่าน
  • ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติตลอด 24/7 พร้อมการทดสอบเจาะระบบโดยบุคคลที่สาม

หากคุณกำลังจำกัดขอบเขตข้อมูลของ ChatGPT ที่ใช้อยู่ เรื่องนี้มีความสำคัญ

ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยสิทธิ์การเข้าถึงของ ClickUp

ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างละเอียดสำหรับงาน เอกสาร และพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแชร์ข้อมูลสำคัญได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานร่วมกับทีมหรือพันธมิตรภายนอก คุณก็ยังคงควบคุมข้อมูลของคุณได้ในทุกระดับ

ClickUp ช่วยให้คุณลบงาน เอกสาร และรายการอื่นๆ ได้ รายการที่ถูกลบจะถูกย้ายไปยังถังขยะ/รีไซเคิล ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถกู้คืนหรือลบถาวรได้ คุณยังสามารถขอส่งออกหรือลบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อีกด้วย

ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดสำหรับงาน เอกสาร และพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแชร์ข้อมูลสำคัญได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกับทีมหรือพันธมิตรภายนอก คุณก็ยังคงควบคุมข้อมูลของคุณได้ในทุกระดับ

การเก็บรักษาและการลบข้อมูล

ClickUp ช่วยให้คุณลบงาน เอกสาร และรายการอื่นๆ ได้ รายการที่ถูกลบจะถูกย้ายไปยังถังขยะ/รีไซเคิล ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถกู้คืนหรือลบถาวรได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถขอส่งออกหรือลบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อีกด้วย

ทำให้การอัปเดตและงานประจำเป็นอัตโนมัติ

ClickUp Agentsทำหน้าที่เสมือนเพื่อนร่วมทีมอิสระที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณด้วยการจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามาก เมื่อเปิดใช้งานแล้ว พวกเขาจะคอยตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน Workspace ของคุณ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานจากบันทึก สรุปเอกสาร ร่างสถานะอัปเดต หรือตอบคำถามภายในช่องทางต่าง ๆ

ClickUp Agents: ทำให้ตัวแทน AI เป็นวิธีเริ่มต้นในการทำงานอัตโนมัติ
PLOY ClickUp AI Agents ทั่วทุก Space, Folder, List, หรือ Chat Channel

เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปิดใช้งานตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานประจำวัน และปรับแต่งตัวกระตุ้น การดำเนินการ และแหล่งความรู้ให้เหมาะกับทีมของคุณได้

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว:

  • รายงานประจำสัปดาห์ ตัวแทน: โพสต์สรุปประจำสัปดาห์ในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทีมทุกทีมอยู่ในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับความคืบหน้า
  • รายงานประจำวัน ตัวแทน: ส่งการอัปเดตประจำวันโดยอัตโนมัติเพื่อให้งานดำเนินต่อไปและมองเห็นอุปสรรค
  • Team StandUp Agent: สรุปสิ่งที่ทุกคนได้ทำงานในแต่ละวัน — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมแบบสแตนด์อัพที่ไม่พร้อมกัน
  • ตัวแทนตอบกลับ (ตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติ): ตอบคำถามในช่องทางต่างๆ โดยใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากงาน, เอกสาร, และแชท

คุณยังสามารถใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติโดยสร้าง Custom Agentของคุณเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับกระบวนการที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ทีม HR สามารถตั้งค่า Agent เพื่อคัดกรองใบสมัครที่เข้ามา ประเมินความเหมาะสม และสรุปคุณสมบัติโดยอัตโนมัติ

พร้อมที่จะสร้างตัวแทน AI ส่วนตัวของคุณหรือยัง? ดูวิธีการทำทีละขั้นตอนเสร็จภายใน 20 นาที 👀

การควบคุมความเป็นส่วนตัวของ AI ของ ClickUp

ClickUp Brain และ BrainGPT จะประมวลผลข้อมูลของคุณภายในพื้นที่ทำงานของคุณเท่านั้น และจะไม่ใช้เนื้อหาของคุณในการฝึกอบรมโมเดลภายนอก คุณเป็นผู้ควบคุมว่าฟีเจอร์ AI ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และทุกกระบวนการประมวลผลจะดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของ ClickUp

ลบแชท ChatGPT (แชท) และเปลี่ยนไปใช้ ClickUp

การล้างประวัติการแชทของ ChatGPT ไม่ใช่แค่การจัดระเบียบเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นส่วนตัว ปกป้องงานที่มีความอ่อนไหว และควบคุมการโต้ตอบกับ AI ของคุณ ไม่ว่าคุณจะลบแชทเก่า ปิดประวัติการแชท หรือปิดการใช้งานบัญชีของคุณอย่างถาวร การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้การใช้งาน AI ของคุณปลอดภัย เป็นระเบียบ และปราศจากความกังวล

แม้ว่าคุณอาจยังคงใช้ ChatGPT เพื่อคำตอบอย่างรวดเร็ว การจัดการงานทั้งหมด โครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมผ่านเครื่องมือหลายอย่างอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้ นี่คือจุดที่ ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานเข้ามาช่วย

ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทได้ทันทีจากพื้นที่ทำงานของคุณ, ใช้ ClickUp BrainGPT เพื่อขยายความช่วยเหลือของ AI ไปยังแอปที่เชื่อมต่อกัน และใช้ AI Agents เพื่อจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ

สมัครใช้ ClickUpฟรีเพื่อรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ไม่. เมื่อคุณลบแชทใน ChatGPT แล้ว แชทนั้นจะถูกลบอย่างถาวร และไม่สามารถกู้คืนได้จากบัญชีหรืออุปกรณ์ของคุณ.

ไม่, บทสนทนาที่ถูกลบจะไม่ถูกเก็บไว้หรือใช้เพื่อฝึกอบรมแบบจำลองของ OpenAI. เมื่อถูกลบแล้ว เนื้อหาจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการฝึกอบรมอีกต่อไป.

การสนทนาจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ OpenAI จนกว่าคุณจะลบออก การสนทนาชั่วคราวจะไม่ถูกบันทึกและจะหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซสชัน

ใช่ คุณสามารถลบแชทออกจากอุปกรณ์เฉพาะได้ แต่การลบออกจากบัญชีของคุณจะช่วยให้แชทถูกลบออกจากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น