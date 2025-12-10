เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการเชิงตัวแทน 10 อันดับแรกในปี [ปี] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์

เราทุกคนต่างเคยมีวันที่ทำงานที่งานของเราเหมือนเกมตีตัวตุ่น คุณทำเสร็จหนึ่งงาน แล้วจู่ๆ ก็มีงานอีกห้างานโผล่ขึ้นมาแทน บ่อยครั้ง มันไม่ใช่ความซับซ้อนของงานที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า แต่เป็นกระบวนการที่ทำซ้ำๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและต้องใช้แรงงานที่กินเวลาและพลังงานของคุณไป
ตามรายงานของMcKinsey ระบุว่า ชั่วโมงการทำงานในปัจจุบันถึง 30% ของเศรษฐกิจทั่วสหรัฐอเมริกาอาจถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
หนึ่งในเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้คือระบบอัตโนมัติของกระบวนการที่มีพฤติกรรมเชิงตัวแทน
เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการเชิงตัวแทนผสานปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน, ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ และตัวแทนอัตโนมัติ เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ทำให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่แท้จริงได้
มาดูเครื่องมือยอดนิยมกัน
เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการชั้นนำสำหรับเอเจนซี่ในภาพรวม
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม เราได้เปรียบเทียบเครื่องมือชั้นนำต่างๆ ควบคู่กัน โดยเน้นกรณีการใช้งานที่ดีที่สุด คุณสมบัติหลัก รูปแบบการกำหนดราคา และคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบครบวงจรด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมทุกขนาดที่บริหารโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
|การจัดการโครงการและงานด้วยปัญญาประดิษฐ์, ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์, การทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|UiPath
|ระบบอัตโนมัติกระบวนการทำงานระดับองค์กรสำหรับ องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|เครื่องมือสร้างตัวแทนสำหรับบอทอัจฉริยะ การขุดกระบวนการและงาน ความปลอดภัยระดับองค์กร
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|บีม เอไอ
|ระบบอัตโนมัติในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับทีมข้อมูลและปฏิบัติการในสตาร์ทอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่
|ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้, ตัวกระตุ้น API และ Slack, การผสานรวมกับ Snowflake และ BigQuery
|ราคาตามความต้องการ
|n8n
|ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้สำหรับทีมเทคนิคและแผนกไอทีในธุรกิจขนาดกลางและใหญ่
|การผสานรวมกว่า 500+ และเทมเพลตกว่า 600+ ตัวสร้างตัวแทนแบบโมดูลาร์ที่ใช้โหนด ความยืดหยุ่นแบบโอเพนซอร์ส
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $28 ต่อเดือน
|Zapier
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับแอปต่าง ๆ สำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การผสานแอปมากกว่า 8,000 รายการ, เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วย AI และแชทบอท, การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2, การเข้าถึงตามบทบาท
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $29.99 ต่อเดือน
|เอเดคท์ เอไอ
|ระบบอัตโนมัติในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยภาษาธรรมชาติสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|ปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบ, การให้เหตุผลและการวางแผนในกระบวนการทำงาน
|ราคาตามความต้องการ
|ยูนิฟอร์
|เวิร์กโฟลว์ระดับองค์กรและระบบอัตโนมัติหลายขั้นตอนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
|อินเทอร์เฟซการออกแบบเชิงภาพที่ใช้ BPMN, การให้เหตุผลและการตรวจสอบแบบหลายรูปแบบ
|ราคาตามความต้องการ
|CrewAI
|การประสานงานกระบวนการทำงานแบบหลายตัวแทนสำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคนิคและทีมวิจัยและพัฒนาขององค์กรขนาดใหญ่
|ทีมงานของตัวแทน AI หลายตัว, การออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบลากและวางและแบบโค้ด, การผสานแอปมากกว่า 1,200 รายการ
|ราคาตามความต้องการ
|ออโตเมชั่น แอนนี่แวร์
|ระบบอัตโนมัติกระบวนการแบบเอเจนต์ระดับองค์กรสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|เครื่องมือเหตุผลเชิงกระบวนการ (PRE), การทำงานอัตโนมัติของเอกสาร, การผสานรวมกับระบบ ERP และฐานข้อมูล
|ราคาตามความต้องการ
|Vonage AI Studio
|การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมบริการลูกค้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและองค์กรขนาดใหญ่
|ตัวแทนเสมือนจริงแบบ Omnichannel, ปัญญาประดิษฐ์ด้านความรู้และเครื่องมือ NLU, การผสานรวมกับ Salesforce
|ราคาตามความต้องการ
กระบวนการอัตโนมัติเชิงตัวแทนคืออะไร และทำงานอย่างไร?
กระบวนการอัตโนมัติแบบตัวแทน (Agentic Process Automation หรือ APA) ใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agents) ที่ทำงานโดยอัตโนมัติในการให้เหตุผล ตัดสินใจ และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของเวิร์กโฟลว์ข้ามระบบ เพื่อดำเนินกระบวนการทางธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์ ระบบนี้ก้าวไปไกลกว่าการอัตโนมัติแบบดั้งเดิม โดยใช้ตัวแทนที่สามารถเข้าใจบริบทและปรับตัวได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
นี่คือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง:
การรับรู้และป้อนข้อมูล → ตัวแทน AI รวบรวมสัญญาณจากแอปพลิเคชัน เอกสาร ระบบอัตโนมัติ หรือการโต้ตอบกับลูกค้า เพื่อเริ่มกระบวนการประมวลผลข้อมูล
การให้เหตุผลและการตัดสินใจ → ด้วยความช่วยเหลือจากการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่อง และแบบจำลองการตัดสินใจ พวกเขาจึงกำหนดขั้นตอนที่ดีที่สุดถัดไป
การดำเนินการและปฏิบัติงาน → ตัวแทนเริ่มต้นกระบวนการทำงานอัตโนมัติหลายขั้นตอนระหว่างเครื่องมือ, API หรือระบบที่เชื่อมต่อกัน
การเรียนรู้และการปรับตัว → ตัวแทนเหล่านี้ปรับปรุงประสิทธิภาพของตนตลอดเวลา โดยเรียนรู้จากข้อมูลป้อนกลับ ข้อผิดพลาด และผลลัพธ์
🫸🏻 ระวัง: ก่อนเลือกเครื่องมือ ให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการตัวแทน AI ประเภทใดจริงๆบางแพลตฟอร์มมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนระดับงานที่จัดการการกระทำง่ายๆ ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆ รองรับตัวแทนที่ใช้เหตุผลที่วางแผนการทำงานหลายขั้นตอนหรือตัวแทนอัตโนมัติที่ทำงานข้ามแอปพลิเคชันทั้งหมด
การจับคู่ประเภทของตัวแทนให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานของคุณจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จอย่างมากและลดการบำรุงรักษา
เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการที่ดีที่สุดด้วยเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์
มาดูรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือในรายการของเราอย่างละเอียดกัน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจรด้วย AI)
ClickUp ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม มันคือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์และเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการที่มีตัวแทนแห่งแรกของโลก
รับหน่วยความจำและบริบททั่วทั้งพื้นที่ทำงานด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainเป็นพลังขับเคลื่อนความสามารถด้าน AI ทั้งหมดของ ClickUp ฝังลึกอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ มันเข้าใจงาน โครงการ ความสัมพันธ์ ความสำคัญ และเอกสารของคุณ ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการทำงานของคุณ มันจึงสร้างข้อมูลเชิงลึกที่เต็มไปด้วยบริบท แทนที่จะเป็นผลลัพธ์ที่แยกส่วน
เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นในตัวในพื้นที่ทำงานของคุณ มันสามารถสร้าง SOPs และบทสรุปโดยละเอียดโดยอัตโนมัติตามบริบทของโครงการ
นอกจากนี้ ยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับงาน สรุปหัวข้อสนทนา บันทึกการประชุม สร้างข้อความทางการตลาด แนะนำการทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนการทำงานของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับกระบวนการที่มีอยู่ ClickUp Brain จะจดจำเส้นทางที่ซ้ำซ้อนและลูปการอนุมัติ ซึ่งช่วยให้ระบุพื้นที่ที่การอัตโนมัติสามารถสร้างคุณค่าได้มากที่สุด
ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Automation
เมื่อกำหนดเวิร์กโฟลว์เรียบร้อยแล้วClickUp Automationsจะช่วยตั้งค่ากฎที่เหมาะสมเพื่อให้เวิร์กโฟลว์ทำงานได้อย่างราบรื่นในเบื้องหลัง คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปหรือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
การสร้างระบบอัตโนมัติแบบง่ายสามารถทำได้ด้วย ทริกเกอร์ และ แอคชั่น เช่น การส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดหรือเปลี่ยนสถานะเมื่อมีการมอบหมายงาน เงื่อนไข เป็นตัวกรองเสริมที่ใช้สำหรับระบบอัตโนมัติที่ต้องการทำงานเฉพาะเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น
คุณยังสามารถกำหนดหลายการกระทำและจัดลำดับใหม่ได้ตามต้องการสำหรับขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'พร้อมตรวจสอบ' การมอบหมายงานใหม่ให้กับ QA การเพิ่มผู้ติดตาม การกำหนดวันครบกำหนด และการส่งการแจ้งเตือนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบอัตโนมัติเดียวได้
สร้างตัวแทน AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อดำเนินการกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ
ClickUp AI Agents, Automations, และ ClickUp Brain ทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบแมนนวลให้กลายเป็นลำดับการทำงานที่ชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจ
ตัวแทนเหล่านี้ทำงานเหมือนพันธมิตรอัตโนมัติที่เข้าใจบริบทและทำให้งานดำเนินต่อไปได้ คุณเพียงแค่เปิดใช้งานตัวแทน ระบุผลลัพธ์ที่คุณต้องการ และ ClickUp Brain จะสร้างลำดับตรรกะที่ถูกต้องเบื้องหลัง
ตัวแทนใน ClickUp เข้าใจบริบทจากงาน, ฟิลด์, แบบฟอร์ม, สถานะ และอื่นๆ เพื่อดำเนินการอย่างอิสระ ด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ พวกเขาสามารถตอบคำถามของลูกค้าและส่งต่อไปยังมนุษย์เมื่อการตัดสินใจต้องการความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างตัวแทนที่ปรับแต่งได้ใน ClickUpภายในเวลาไม่ถึง 20 นาที ⬇️
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- การมองเห็นเฉพาะกระบวนการทำงาน: จัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถตีความบริบทได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบเช่น รายการ, กระดาน, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, เป็นต้น
- ระบบอัตโนมัติในการแปลงแชทเป็นงาน: ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chatและเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ทันทีเพียงคลิกเดียว
- การจัดการงาน:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองให้กับแต่ละงานใน ClickUp เพื่อให้การอัปเดตเปิดใช้งานตัวแทนและระบบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ
- การมองเห็นข้ามกระบวนการทำงาน: รวมข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickUp Dashboardsเพื่อให้ตัวแทน AI สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกและกระตุ้นการดำเนินการตามเงื่อนไขจริงได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้อาจใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
จอร์แดน แพทริค, CPO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์) ที่ Harness กล่าวในรีวิว TrustRadius:
การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp สำหรับทุกทีมได้มอบศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับทุกทีมและผู้ใช้ของเราให้สามารถทำงานของตนเองได้พร้อมทั้งติดตามโครงการของทีมอื่น ๆ ได้ด้วย ชุดคุณสมบัติและเครื่องมือที่ ClickUp มอบให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม CS, ทีมขาย และทีมพัฒนาของเราในการบริหารโครงการทั่วทั้งบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล!
การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp สำหรับทุกทีมได้มอบศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับทุกทีมและผู้ใช้ของเราให้สามารถทำงานของตนเองได้พร้อมทั้งติดตามโครงการของทีมอื่น ๆ ได้ด้วย ชุดคุณสมบัติและเครื่องมือที่ ClickUp มอบให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม CS, ทีมขาย และทีมพัฒนาของเราในการบริหารโครงการทั่วทั้งบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล!
2. UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการในระดับองค์กร)
UiPath เริ่มต้นเป็นเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์แบบดั้งเดิม (RPA) แต่ได้เติบโตเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ภายในเครื่องมือนี้ คุณสามารถใช้ Agent Builder เพื่อออกแบบบอทอัจฉริยะที่สามารถจัดการกับการตัดสินใจที่ซับซ้อนได้ แทนที่จะทำตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังสามารถรวมข้อมูลจากมนุษย์เพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบผสมผสานที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีขึ้น
คุณสมบัติการขุดกระบวนการของเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดศักยภาพ ROI ของการอัตโนมัติกระบวนการเฉพาะได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีผลกระทบสูง นอกจากนี้ การขุดงานยังช่วยระบุงานที่แน่นอนซึ่งสามารถได้รับประโยชน์จากการอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath
- รวมศูนย์การกำหนดเวลาและการตรวจสอบกระบวนการอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กรด้วย UiPath Orchestrator
- รับตัวเชื่อมต่อและ API ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแอปพลิเคชันองค์กร รวมถึง SAP, Oracle, Salesforce และ ServiceNow
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กร, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบ, เป็นต้น
ข้อจำกัดของ UiPath
- สำหรับการพัฒนาขั้นตอนการทำงานที่อิงกับส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ระบบอัตโนมัติอาจหยุดทำงานหากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ UI หรือความละเอียดของหน้าจอ
ราคาของ UiPath
- พื้นฐาน: $25 ต่อเดือน
- มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ UiPath
- G2: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง UiPath อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือเช่น AI Center, Document Understanding, และ Autopilot ช่วยให้บอทสามารถตีความบริบทและดำเนินการแบบไดนามิกได้ น่าสนใจมากที่ได้เห็นบอทสามารถตัดสินใจได้ว่ากระบวนการใดควรดำเนินการ แทนที่จะต้องรอให้ฉันบอกมันอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร
เครื่องมือเช่น AI Center, Document Understanding, และ Autopilot ช่วยให้บอทสามารถตีความบริบทและดำเนินการแบบไดนามิกได้ น่าสนใจมากที่ได้เห็นบอทสามารถตัดสินใจได้ว่ากระบวนการใดควรดำเนินการ แทนที่จะรอให้ฉันบอกมันอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร
📚 อ่านเพิ่มเติม:MCP vs. RAG vs. ตัวแทน AI: ใครนำหน้า AI?
3. Beam AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
ด้วย Beam AI คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นการตัดสินใจอัตโนมัติได้ มีตัวเลือกให้เลือกจากตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การคัดกรองอีเมลหรือการตรวจสอบ KYCหรือสร้างตัวแทน AIด้วยกฎที่กำหนดเอง
ตัวแทน AI สามารถเปิดใช้งานได้ผ่านการเรียก API, การจัดตารางเหตุการณ์, หรือแม้กระทั่งข้อความจากเครื่องมือเช่น Slack และ Gmail. เครื่องมือนี้ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับคลังข้อมูลเช่น Snowflake หรือ BigQuery เพื่อแจ้งเตือนความไม่สอดคล้องของข้อมูลหรืออนุมัติขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติหลังการตรวจสอบข้อมูล.
คุณสมบัติเด่นของ Beam AI
- ประสานงานกระบวนการทำงานแบบหลายเอเจนต์โดยใช้พื้นฐานระบบปฏิบัติการเอเจนต์ที่เชื่อถือได้และแม่นยำ
- กำหนดเส้นทางที่ชัดเจนให้ตัวแทนปฏิบัติตามโดยอิงตามภารกิจ บริบท และปัจจัยกระตุ้นจากภายนอก
- ตั้งค่าเงื่อนไขการออกเพื่อหยุดกระบวนการเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นหรือต้องการการจัดการด้วยตนเอง
- วัดและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของตัวแทน AIของคุณด้วยกรอบการประเมินที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Beam AI
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมือนี้มีตัวเลือกจำกัดในการปรับแต่งตัวแทน AI ให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
ราคาของ Beam AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Beam AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: 15% ของพนักงานกังวลว่าระบบอัตโนมัติอาจคุกคามส่วนหนึ่งของงานของพวกเขา แต่ 45% ระบุว่ามันจะช่วยให้พวกเขามีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีมูลค่าสูงกว่า เรื่องราวกำลังเปลี่ยนแปลง—ระบบอัตโนมัติไม่ได้มาแทนที่บทบาท แต่กำลังปรับเปลี่ยนให้บทบาทเหล่านั้นมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
ตัวอย่างเช่น ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์AI Agents ของ ClickUpสามารถทำงานอัตโนมัติในการมอบหมายงานและการแจ้งเตือนกำหนดเวลา พร้อมทั้งให้ข้อมูลสถานะแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมไม่ต้องคอยติดตามความคืบหน้าและสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้ นั่นคือวิธีที่ผู้จัดการโครงการกลายเป็นผู้นำโครงการ!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างตัวแทน AI ที่ทรงพลังกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
4. n8n (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้)
n8n ใช้โปรแกรมแก้ไขแบบโมดูลาร์ที่ใช้โหนดเป็นฐานซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ละโหนดจะทำงานหนึ่งอย่าง (เช่น การกระตุ้น, ตรรกะ, การเรียก API, การกระทำของ AI, เป็นต้น) และเวิร์กโฟลว์จะถูกสร้างขึ้นทีละขั้นตอนโดยการเชื่อมต่อโหนดเหล่านี้เข้าด้วยกัน
มันช่วยให้คุณออกแบบตรรกะที่กำหนดเอง เพิ่มโค้ดของคุณเอง และแม้กระทั่งโฮสต์ด้วยตัวเองเพื่อให้คุณควบคุมโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างกระบวนการทำงานขั้นสูงได้โดยใช้เงื่อนไข (if/else, switch), ลูป, การแยก, การรวม, และการจัดการข้อผิดพลาด แทนที่จะเป็นเพียงการเชื่อมต่อระหว่างทริกเกอร์กับการกระทำอย่างง่าย ๆ
ระบบการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AIยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มชั้นของปัญญาให้กับงานเชิงกลไกได้ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณสามารถตีความข้อมูลได้ในขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายข้อมูล และตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปโดยอาศัยผลลัพธ์จาก AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ n8n
- แก้ไขข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ด้วยบันทึกการทำงานสด การเล่นซ้ำทันที การรันด้วยตนเอง เส้นทางการเกิดข้อผิดพลาด และเครื่องมือแก้ไขปัญหาในตัว
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตชุมชนกว่า 600 แบบที่พร้อมใช้งานสำหรับแชทบอท, ตัวรวบรวมข้อมูล, และกรณีการใช้งานอื่น ๆ
- รันระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกันหลายระบบซึ่งจัดการส่วนต่างๆ ของกระบวนการและทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ n8n
- การผสานรวมบางอย่างต้องการการตั้งค่าด้วยตนเองหรือความรู้ด้าน API ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
n8n ราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- Community Edition (GitHub): ฟรี
- ผู้เริ่มต้น: ~ $28/เดือน (€24/เดือน)
- ข้อดี: ~ $69/เดือน (€60/เดือน)
- ธุรกิจ: ~ $921/เดือน (€800/เดือน)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
n8n คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง n8n อย่างไรบ้าง?
n8n มอบวิธีการที่ทรงพลังและยืดหยุ่นในการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดมาก ฉันชอบที่มันเป็นโอเพนซอร์ส สามารถโฮสต์เองได้ และมีการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
n8n มอบวิธีการที่ทรงพลังและยืดหยุ่นในการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดมาก ฉันชอบที่มันเป็นโอเพ่นซอร์ส สามารถโฮสต์ได้เอง และมีการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
5. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดระหว่างแอปต่างๆ)
Zapier เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับทีมที่ต้องการขยายระบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ช่วยคุณในการจัดลำดับความสำคัญของตั๋วไอทีโดยอัตโนมัติ, คัดกรองลูกค้าเป้าหมาย, สรุปอีเมล, หรือเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มแชทบอทเพื่อการสนับสนุนอัตโนมัติ
ด้วย Zapier คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือเพียงแค่บรรยายแนวคิดของคุณเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ สิ่งที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้คือการครอบคลุมการผสานรวมอย่างกว้างขวางและเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เช่น Canvas, Tables และ Interfaces
สำหรับทีมขนาดใหญ่ Zapier เพิ่มการควบคุมระดับองค์กร คุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบ, การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC2, SSO และการสังเกตการณ์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้การกำกับดูแลและความปลอดภัยก้าวทันกับระบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- สร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้เองซึ่งทำงานได้ทั่วทั้งระบบของคุณโดยใช้เครื่องมือ AI Agents
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วด้วย Zap Builder ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ให้ตัวแทนมีความจำที่คงทนและข้อจำกัดเพื่อสนับสนุนการคิดวิเคราะห์หลายขั้นตอน
- ให้ตัวแทนดึงบริบทจากเอกสาร, URL, ผลลัพธ์ที่ผ่านมา, เป็นต้น, และตัดสินใจโดยไม่ต้องเขียนกฎแบบตายตัว
- รับตัวแทนที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา ซึ่งสามารถถูกเรียกใช้งานผ่านเว็บฮุค ข้อความที่เข้ามา การส่งแบบฟอร์ม การอัปเดต CRM การอัปโหลดไฟล์ และช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Zapier
- การผสานรวมบางอย่างอาจมีข้อจำกัดเล็กน้อยหากคุณต้องการตรรกะเงื่อนไขขั้นสูงหรือขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?
แพลตฟอร์มนี้ช่วยประหยัดเวลาโดยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ที่สำคัญที่สุดคือสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายและปรับแต่งได้อย่างสูง มอบความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับการจัดการตรรกะที่ซับซ้อนและกระบวนการทำงานแบบหลายแอปพลิเคชัน
แพลตฟอร์มนี้ช่วยประหยัดเวลาโดยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ที่สำคัญที่สุดคือสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายและปรับแต่งได้อย่างสูง มอบความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับการจัดการตรรกะที่ซับซ้อนและกระบวนการทำงานแบบหลายแอปพลิเคชัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI ชั้นนำสำหรับกระบวนการที่ราบรื่น
6. Adept AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยภาษาธรรมชาติในกระบวนการทำงานขององค์กร)
ภารกิจหลักของ Adept AI คือการสร้างตัวแทนที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้เหมือนมนุษย์ แพลตฟอร์มนี้ใช้แนวทางแบบครบวงจรและผสมผสานชุดข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่และโมเดล AI แบบหลายรูปแบบที่เข้าใจทั้งภาพและข้อความ
ดำเนินการตามคำสั่งทั้งข้อความและเสียง ตัวแทนสามารถนำทางเว็บไซต์ ป้อนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ค้นหาหน้าเว็บ กรองสเปรดชีต และเข้าใจแผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ชั้นการมองเห็นคอมพิวเตอร์ของพวกเขาช่วยให้สามารถระบุองค์ประกอบของ UI และเข้าใจการจัดวางเชิงพื้นที่ ทำให้สามารถโต้ตอบกับปุ่ม เมนูแบบเลื่อนลง ช่องป้อนข้อมูล และวิดเจ็ตที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์แทนที่จะมาแทนที่มนุษย์ มันสามารถหยุดชั่วคราวเพื่อขอคำชี้แจงเมื่อมีบางสิ่งที่ไม่ชัดเจน ขอข้อมูลที่ขาดหายไป แสดงขั้นตอนที่กำลังดำเนินการ หรือยืนยันการดำเนินการที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
คุณสมบัติเด่นของ AI เชิงเชี่ยวชาญ
- เปลี่ยนคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่ายให้กลายเป็นกระบวนการทำงานแบบหลายขั้นตอนที่สมบูรณ์ ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านเครื่องมือหลายประเภท
- รับตัวแทนที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว ซึ่งสามารถเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันหากมีสิ่งใดล้มเหลวและฟื้นตัวจากความผิดพลาดได้
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนด้วยตัวแทนที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านแท็บ อัปเดตสเปรดชีตด้วยข้อมูลล่าสุด ซิงค์ฟิลด์ระหว่างสองเครื่องมือ คัดลอกข้อมูล CRM ไปยัง ERP และอื่นๆ
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญ
- แนวทางแบบฟูลสแตกทำให้การPLOYช้าลงและใช้ทรัพยากรมากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมืออัตโนมัติแบบเบา
การกำหนดราคา AI ที่เชี่ยวชาญ
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว AI ที่เชี่ยวชาญ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อประเมินเครื่องมือ APA อย่ามองแค่การอัตโนมัติงานพื้นฐานเท่านั้น แต่ให้ตรวจสอบว่าเครื่องมือนั้นใช้ตัวแทน LLMในการตีความหน้าจอ เข้าใจข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง และตัดสินใจแบบเรียลไทม์ได้ดีเพียงใด
แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งที่สุดผสานการคิดวิเคราะห์ของ LLM กับความสามารถในการดำเนินการระดับ UI ให้คุณได้รับตัวแทนที่ไม่เพียงแต่ คิด แต่ยังสามารถ ทำได้ แม้เมื่อเวิร์กโฟลว์ครอบคลุมอินเทอร์เฟซที่ยุ่งเหยิงหรือสภาพแวดล้อมหลายแอปพลิเคชัน
7. Uniphore (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานระดับองค์กรและการทำงานอัตโนมัติหลายขั้นตอน)
Uniphore เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่มีชั้น Agentic เฉพาะทาง ซึ่งติดตั้งตัวแทน AI และแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งสำหรับบริการลูกค้า การขาย การตลาด และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล ช่วยบริษัทต่างๆ ในการทำให้การสนทนากับลูกค้าเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงให้ดีขึ้น
แทนที่จะเพียงแค่แปลงการโทรเป็นข้อความบันทึก มันเข้าใจเจตนา ตรวจจับอารมณ์ และใช้ตัวแทน AI เพื่อแนะนำทีมบริการในเวลาจริง มันสามารถดึงข้อมูล อัตโนมัติขั้นตอนที่เป็นกิจวัตร สร้างสรุป และแนะนำการกระทำที่ดีที่สุดถัดไปในขณะที่การโทรกำลังเกิดขึ้น
สำหรับทีมที่ต้องรับภาระงานติดตามผลด้วยตนเองหรือประสบปัญหาประสบการณ์ลูกค้าที่ไม่สม่ำเสมอ Uniphore มอบวิธีจัดการการสนทนาที่ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผลลัพธ์คือการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น กระบวนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และการโต้ตอบที่รู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นสำหรับทั้งลูกค้าและเจ้าหน้าที่
คุณสมบัติเด่นของ Uniphore
- สร้างคลังตัวแทนสำหรับการให้เหตุผล การวิจัย และการดำเนินการตามภารกิจภายในชั้นตัวแทน
- ปรับใช้แอปพลิเคชัน AI แบบประกอบได้บนคลาวด์สาธารณะ คลาวด์ส่วนตัว หรือภายในองค์กร
- ประสานงานกระบวนการทำงานแบบหลายหน่วยงานโดยใช้ส่วนติดต่อการออกแบบแบบภาพที่อิงตาม BPMN
- ส่งมอบแอปพลิเคชัน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งาน เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
- แนะนำเจ้าหน้าที่สดแบบเรียลไทม์ด้วยการสนับสนุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เข้ากับทุกการสนทนา
ข้อจำกัดของ Uniphore
- การแก้ไขคุณสมบัติต้องใช้ความรู้ SQL ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
ราคาของ Uniphore
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Uniphore
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดฟรีใน Excel & ClickUp
8. CrewAI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบหลายเอเจนต์)
CrewAI ช่วยให้คุณสร้างทีมของตัวแทน AIเพื่อทำงานอัตโนมัติและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน ตัวแทนแต่ละคนสามารถได้รับมอบหมายบทบาทเฉพาะ เช่น นักวิจัย นักเขียน นักวิเคราะห์ เป็นต้น ตัวแทนหลายตัวจะทำงานร่วมกัน มอบหมายงาน และทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น คล้ายกับวิธีการทำงานของทีมจริง
แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือในตัวสำหรับการทำงานอัตโนมัติบนเว็บ การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ การประมวลผลข้อมูล และการผสานรวม API ที่ตัวแทนสามารถใช้ได้ นอกจากนี้ ตัวแทนยังสามารถรักษาความจำและบริบทระหว่างงานและการโต้ตอบต่างๆ ทำให้มีประโยชน์สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งบริบทในอดีตมีความสำคัญ
แพลตฟอร์มนี้ยังมีความยืดหยุ่น: คุณสามารถใช้งานบนคลาวด์, จัดการโฮสต์เอง, หรือปรับใช้ในเครื่องได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ และด้วย UI Studio ที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยเทมเพลตแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ทั้งทีมที่มีทักษะทางเทคนิคและไม่มีทักษะทางเทคนิคก็สามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบเอเจนติกได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ CrewAI
- สร้างระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ซึ่งสามารถรวมขั้นตอนง่าย ๆ, เงื่อนไข, การเรียกใช้เครื่องมือ, หรือทีมงานเต็มรูปแบบเมื่อจำเป็น
- สร้างตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามบทบาทที่กำหนดไว้ พร้อมความเชี่ยวชาญและเป้าหมายเฉพาะเจาะจง
- ติดตามสิ่งที่ตัวแทนทำ เครื่องมือที่พวกเขาใช้ ข้อมูลนำเข้า/ส่งออก เวลาทำงาน และการใช้ทรัพยากร
- ย่อประวัติการทำงานที่ยาวโดยการสรุปบริบทที่ผ่านมา ช่วยให้ตัวแทนสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนได้อย่างน่าเชื่อถือโดยไม่เกินขอบเขตของบริบทที่โมเดลรองรับ
- กำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานแบบต่อเนื่องหรือแบบขนานด้วยการควบคุมที่มีโครงสร้างโดยใช้ CrewAI Flows
ข้อจำกัดของ CrewAI
- เครื่องมือนี้ยังคงพึ่งพาโมเดลภาษาขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าคุณภาพของผลลัพธ์อาจมีความแตกต่างกัน
ราคา CrewAI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CrewAI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Automation Anywhere (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการด้วย AI แบบเอเจนต์ระดับองค์กร)
Automation Anywhere ใช้ Process Reasoning Engine ที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจโดยคำนึงถึงบริบท แทนที่จะปฏิบัติตามสคริปต์ที่ตายตัว ตัวแทนเหล่านี้ทำงานโดยมีเป้าหมายและทำงานข้ามระบบและแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประสานงานข้ามระบบเมนเฟรมเก่า แอปพลิเคชันบนคลาวด์ ระบบ ERP ฐานข้อมูล SaaS API และอื่นๆ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่มีโครงสร้างพื้นฐานหลากหลาย ที่กระบวนการทำงานครอบคลุมทั้งระบบเก่าและใหม่
แพลตฟอร์มยังมี เครื่องมืออัตโนมัติเอกสาร ด้วย เครื่องมือนี้จะดึงข้อมูลโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องและ OCR ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งข้อมูลไปยังระบบปลายทางโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Automation Anywhere
- แผนผังการไหลของงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างทีมและแอปพลิเคชัน และเน้นย้ำโอกาสในการทำงานอัตโนมัติที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดด้วย ความสามารถในการค้นพบกระบวนการ
- ออกแบบ, ประสานงาน, และดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบที่ครอบคลุมหลายระบบในสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบรวมศูนย์ของแพลตฟอร์มเพื่อรักษาการควบคุมแบบรวมศูนย์
- ใช้ Automation Co-Pilot เพื่อกระตุ้นและโต้ตอบกับระบบอัตโนมัติโดยตรงจากแอปพลิเคชัน และส่งต่องานให้กับบอทแบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบตัวแทน AI, ระบบ, ข้อมูล, และทีมให้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นโดยใช้ Mozart Orchestrator
ข้อจำกัดของ Automation Anywhere
- การดำเนินการมีความซับซ้อน ดังนั้นการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมและการฝึกอบรมทีมงานอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์
ราคาของ Automation Anywhere
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Automation Anywhere
- G2: 4. 5/5 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Automation Anywhere อย่างไรบ้าง?
เวลาและความพยายามที่เราประหยัดได้ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านที่สำคัญกว่าของงานของเราได้ – เช่น การมีส่วนร่วมกับนักเรียนของเราและการจัดทำแผนการสอนที่มีความหมาย ฉันได้เห็นเพื่อนครูและบุคลากรของเราถอนหายใจด้วยความโล่งใจเมื่อพวกเขาเห็นงานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงถูกทำให้เสร็จโดยอัตโนมัติ
เวลาและความพยายามที่เราประหยัดได้ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านที่สำคัญกว่าของงานของเราได้ – เช่น การมีส่วนร่วมกับนักเรียนของเราและการจัดทำแผนการสอนที่มีความหมาย ฉันได้เห็นเพื่อนครูและบุคลากรของเราถอนหายใจด้วยความโล่งใจเมื่อพวกเขาเห็นงานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงถูกทำให้เสร็จโดยอัตโนมัติ
10. Vonage AI Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วย AI และตัวแทนเสมือน)
ด้วย Vonage AI คุณจะได้รับตัวแทนเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้หลากหลายช่องทาง เช่น การโทร, SMS/ข้อความ, แชท, WhatsApp และอื่นๆ อีกมากมาย
การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ, ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ, และความสามารถในการแปลงข้อความเป็นเสียง ช่วยทำให้ กระบวนการทำงานแบบสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงอย่างสมบูรณ์ เป็นไปได้
แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานกับระบบ CRM ชั้นนำ เช่น Salesforce, Microsoft Dynamics 365 และ Zoho CRM ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์และศูนย์บริการลูกค้า เมื่อมีการโทรหรือแชทเข้ามา การผสานกับ CRM จะสามารถแสดงข้อมูลของลูกค้า ประวัติการติดต่อ ตั๋วปัญหาหรือดีลที่เคยมี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองได้ทันทีโดยมีข้อมูลครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ Vonage AI Studio
- รับสภาพแวดล้อมสำหรับสร้างโฟลว์เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งทางเทคนิคและไม่ใช่ทางเทคนิคสามารถสร้างโฟลว์การสนทนาและกระบวนการอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- สร้างเอเจนต์ที่สามารถตรวจจับเจตนาของผู้ใช้, จัดการกับการเปลี่ยนแปลงเจตนาในระหว่างการสนทนา, และจัดการกับข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลหรือการตอบสนองที่ไม่ชัดเจนจากผู้ใช้
- ใช้ API การสื่อสาร (เสียง, ข้อความ, วิดีโอ) เพื่อฝังตัวแทนและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนโดย Vonage ลงในกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้น
- ทำให้การสร้างบทสนทนาง่ายขึ้นและเพิ่มความถูกต้องโดยการผสานรวมฐานความรู้ขององค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของ Vonage AI Studio
- การผสานรวมบางอย่างอาจต้องใช้ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองหรือการตั้งค่าอย่างระมัดระวัง ซึ่งอาจทำให้การนำไปใช้ยากขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Vonage AI Studio
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับของ Vonage AI Studio
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบแผนผังกระบวนการสำหรับ ClickUp, Excel และ Word
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการแบบตัวแทน
หากคุณกำลังสำรวจแพลตฟอร์มอัตโนมัติกระบวนการเชิงตัวแทน นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่คุณควรพิจารณา:
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณให้คำแนะนำด้วยคำพูดง่ายๆ โดยใช้โมเดลภาษาที่ทรงพลังและ NLP
- รองรับการทำงานแบบหลายขั้นตอน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือของคุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจรและข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวม: มองหาการผสานรวมที่ราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีของคุณ, API, ระบบธุรกิจที่มีอยู่, และแพลตฟอร์มข้อมูล
- การควบคุมแบบมีมนุษย์ในห่วงโซ่: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์สามารถตรวจสอบและแทรกแซงได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
- การกำกับดูแลและความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือที่มีมาตรการป้องกันที่แข็งแกร่งเมื่อระบบอัตโนมัติเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน คิดถึงเส้นทางการตรวจสอบ, การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการเข้าถึงตามบทบาท
- เครื่องมือสร้างแบบ Low-code/No-code: มองหาเครื่องมือที่มีตัวเลือกแบบลากและวางหรือไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมของคุณสามารถสร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ได้อย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ของการอัตโนมัติกระบวนการแบบตัวแทน
ด้วยเครื่องมือตัวแทน AIที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และประสานงานได้ กระบวนการทำงานของคุณไม่เพียงแต่ทำงานได้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังดีขึ้นอย่างแท้จริง
นี่คือประโยชน์ที่สำคัญที่สุดบางประการของ APA:
- ลดความซ้ำซ้อน: ให้พนักงานออกจากงานที่ต้องทำด้วยตนเองและซ้ำซาก เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่ามากกว่า
- ปรับปรุงความถูกต้องและความสม่ำเสมอ: ให้ตัวแทน AI จัดการกระบวนการที่อิงตามกฎด้วยข้อผิดพลาดน้อยลงและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในตัว
- ขยายขนาดกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน: ควบคุมงานต่างๆ ที่ทำงานผ่านระบบอัตโนมัติ แอปพลิเคชัน และแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยไม่เพิ่มภาระงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ: ใช้เครื่องมือการให้เหตุผลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อประเมินข้อมูล ทำนายผลลัพธ์ ติดตามแนวโน้มตลาด และแนะนำขั้นตอนต่อไป
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยการกำกับดูแลของมนุษย์: ให้ตัวแทนสามารถหยุดชั่วคราวเพื่อขอคำชี้แจง ยกระดับกรณีผิดปกติ และยืนยันการดำเนินการที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการ
- ดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร: ประสานการทำงานหลายขั้นตอนผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ตั้งแต่การนำทางและการดึงข้อมูล ไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องและการอัปเดตด้วยเอเจนต์ AI สำหรับการบริหารโครงการ
อะไรคือตัวอย่างการใช้งานทั่วไปของระบบอัตโนมัติเชิงตัวแทน?
ระบบอัตโนมัติแบบเอเจนติกจะปรากฏขึ้นเมื่อทีมติดขัดในการทำงานซ้ำๆ เดิมๆ นี่คือบางพื้นที่ในชีวิตประจำวันที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น:
📞 ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า: ตัวแทน AI สามารถแก้ไขคำถามทั่วไปได้ทันที แนะนำลูกค้าให้ใช้ตัวเลือกบริการตนเอง รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และส่งต่อเฉพาะกรณีที่มีความซับซ้อนจริง ๆ ให้กับตัวแทนมนุษย์ คุณสามารถลดเวลาในการตอบกลับในขณะที่รักษาความเชี่ยวชาญของมนุษย์ไว้ในส่วนที่สำคัญที่สุด
💲 ทีมการเงิน: การอนุมัติ การกระทบยอด การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การสร้างรายงาน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้นเมื่อตัวแทนจัดการกับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างอย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและปรับปรุงความพร้อมในการตรวจสอบ
👥 แผนกทรัพยากรบุคคล: การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, คำถามเกี่ยวกับนโยบาย, การลงทะเบียนสวัสดิการ, และการจัดการเอกสารจะหยุดสะสมAI agentic workflowsจะประสานงานระบบต่างๆ, ส่งการแจ้งเตือน, รวบรวมข้อมูล, และทำให้ทุกการขอของพนักงานใหม่หรือพนักงานปัจจุบันดำเนินไปอย่างราบรื่น
❤️ การดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพ: งานต่างๆ เช่น การประมวลผลเคลม การรับผู้ป่วย การจัดตารางนัดหมาย และการตรวจสอบสิทธิ์ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ตัวแทนช่วยลดภาระงานด้านการบริหาร ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ และช่วยให้ผู้ให้บริการมีเวลามากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยทางคลินิกแทนที่จะทำงานเอกสาร
📈 การขายและการตลาด: ตัวแทนจะคัดกรองลูกค้าเป้าหมายเบื้องต้น อัปเดตข้อมูลใน CRM ติดตามผลแคมเปญ ตรวจสอบสัญญาณในกระบวนการขาย และกระตุ้นการติดต่อในเวลาที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินงานด้านรายได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในเบื้องหลัง ในขณะที่ให้เวลาแก่พนักงานขายมากขึ้นในการปิดการขายจริง
ความแตกต่างระหว่างระบบอัตโนมัติแบบตัวแทน ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ RPA คืออะไร?
คำเหล่านี้อาจฟังดูคล้ายกัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ละแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับที่แตกต่างกันของปริศนาการอัตโนมัติ
ลองดู ⬇️
|มิติ
|RPA
|ระบบอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ระบบอัตโนมัติเชิงตัวแทน
|ฟังก์ชันหลัก
|ปฏิบัติตามกฎ, เลียนแบบการคลิก/การกดแป้นพิมพ์
|เพิ่ม AI สำหรับการจดจำรูปแบบและ NLP
|ตัวแทนคิด, วางแผน, ปรับตัว, และกระทำอย่างอิสระ
|การจัดการข้อมูล
|ข้อมูลที่มีโครงสร้างเท่านั้น
|จัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง + ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างบางส่วน
|จัดการข้อมูลทุกประเภทพร้อมเหตุผล
|การตัดสินใจ
|ไม่มี, ตามกฎเกณฑ์เท่านั้น
|จำกัด, นำทางโดยแบบจำลอง AI
|การให้เหตุผลขั้นสูงหลายขั้นตอนที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย
|ขอบเขตของกระบวนการทำงาน
|ระดับงาน
|ระดับกระบวนการ
|เวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรข้ามระบบ
|บทบาทของมนุษย์
|สูง
|ปานกลาง
|ต่ำ
สรุป:
- RPA = ผู้ปฏิบัติตามกฎ
- ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI = ผู้ช่วยอัจฉริยะ
- ระบบอัตโนมัติเชิงตัวแทน = เพื่อนร่วมทีมที่ปรับตัวได้
ความท้าทายและข้อควรพิจารณาในการใช้รูปแบบ APA
ระบบอัตโนมัติแบบเอเจนติกมีศักยภาพมหาศาล แต่ก็มีอุปสรรคเฉพาะตัวเช่นกัน ก่อนที่จะเริ่มต้น ควรพิจารณาความท้าทายเหล่านี้ก่อน:
- การตั้งค่าต้องใช้ความพยายาม: APA ไม่ใช่อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานทันทีเหมือน RPA คุณจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน, ท่อข้อมูลที่มั่นคง, และการกำกับดูแลที่พร้อมใช้งาน
- ข้อมูลมีความสำคัญ: หากข้อมูลที่นำเข้าไม่เรียบร้อยหรือไม่สมบูรณ์ ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เชื่อถือได้
- ผู้คนต้องการเวลาในการปรับตัว: การเปลี่ยนจากกระบวนการทำงานแบบแมนนวลไปสู่กระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจทำให้รู้สึกน่ากลัว การสื่อสารที่ดีและการฝึกอบรมช่วยบรรเทาการเปลี่ยนผ่าน
- ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ: เนื่องจาก APA เกี่ยวข้องกับหลายแอปพลิเคชันและระบบ การควบคุมการเข้าถึงและการปกป้องข้อมูลจึงไม่สามารถเป็นสิ่งที่ทำภายหลังได้
- ความชัดเจนด้านต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน: Enterprise APA ไม่ใช่เรื่องถูก เคล็ดลับคือการรู้ว่ามันให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ใดก่อนที่จะขยาย
อนาคตของโซลูชันระบบอัตโนมัติเชิงตัวแทน
ระบบอัตโนมัติแบบตัวแทนกำลังเพิ่มขึ้น แต่เส้นทางข้างหน้าจะไม่เหมือนกันสำหรับทุกธุรกิจ นี่คือสิ่งที่การวิจัยบอกเราเกี่ยวกับทิศทางที่กำลังจะไป:
การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่จะไม่สม่ำเสมอ
ตามรายงาน "The State of AI" ของ McKinsey ประมาณสามในสี่ของบริษัทกำลังนำ AI ไปใช้ในอย่างน้อยหนึ่งในฟังก์ชันของตน และการนำไปใช้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
สิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นกับการนำระบบอัตโนมัติเชิงตัวแทนมาใช้ ผู้ที่นำร่องจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้อื่นจะใช้เวลาในการผนวกเข้ากับกระบวนการหลักของตนนานกว่า
ตัวแทนจะเปลี่ยนจากผู้รับงานเป็นผู้รับผิดชอบผลลัพธ์
แนนซี่ ซู รองประธานฝ่าย AI ของ Salesforceคาดการณ์ว่า'
เราจะเปลี่ยนจากตัวแทนผู้ช่วยสนทนาที่รับภารกิจไปเป็นตัวแทนที่รับผิดชอบผลลัพธ์ซึ่งฝังแน่นอยู่ในเนื้อผ้าของการทำงาน แทนที่จะให้ตัวแทนปฏิบัติตามคำสั่ง เราจะมอบเป้าหมายให้พวกเขา ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า การเพิ่มโอกาสในธุรกิจ หรือการลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ตัวแทนจะเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นเพื่อประสานงานระหว่างบุคคล กระบวนการ และข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้กับคุณ โดยทำงานเชิงรุกภายในธุรกิจของคุณด้วยความเข้าใจเชิงลึกในองค์กร
เราจะเปลี่ยนจากตัวแทนผู้ช่วยสนทนาที่รับภารกิจไปเป็นตัวแทนที่รับผิดชอบผลลัพธ์ซึ่งฝังแน่นอยู่ในเนื้อผ้าของการทำงาน แทนที่จะให้ตัวแทนปฏิบัติตามคำสั่ง เราจะมอบเป้าหมายให้พวกเขา ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า การเพิ่มโอกาสในธุรกิจ หรือการลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ตัวแทนจะเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นเพื่อประสานงานระหว่างบุคคล กระบวนการ และข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้กับคุณ โดยทำงานเชิงรุกภายในธุรกิจของคุณด้วยความเข้าใจเชิงลึกในองค์กร
นำระบบอัตโนมัติแบบเอเจนต์เข้ามาในกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp
อนาคตของการทำงานจะไม่ถูกกำหนดโดยจำนวนงานที่คุณสามารถทำเสร็จในแต่ละวัน แต่จะถูกกำหนดโดยความชาญฉลาดในการทำงานเหล่านั้น การทำงานอัตโนมัติด้วยกระบวนการแบบมีตัวแทน (Agentic process automation) คือการเปลี่ยนแปลงจากการที่มนุษย์ทำงานด้วยตนเองไปสู่การใช้ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำงานร่วมกับเรา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีม
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเครื่องมืออย่าง ClickUp ถึงน่าตื่นเต้นมาก มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว เพิ่มระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด และทำให้ส่วนที่ยุ่งเหยิงของงานจัดการได้ง่ายขึ้นมาก
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและดูว่าเวิร์กโฟลว์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเพียงใด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
วิธีการอัตโนมัติแบบดั้งเดิม เช่น RPA ปฏิบัติตามกฎและสคริปต์ที่กำหนดไว้เท่านั้น ในขณะที่การอัตโนมัติแบบเอเจนต์ใช้เอเจนต์อัตโนมัติที่สามารถให้เหตุผล ปรับตัว และตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์
ใช่. เอปีเอสามารถเชื่อมต่อการเงิน, ทรัพยากรบุคคล, ระบบสารสนเทศ, การดำเนินงาน, และการให้บริการลูกค้าได้ ทำให้การอัตโนมัติข้ามแผนกเป็นไปได้.
แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ที่ใช้มาตรฐาน APA จะมีการจัดการข้อผิดพลาด, เส้นทางการส่งต่อปัญหา, และบันทึกการตรวจสอบ (audit trails) ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าข้อยกเว้นจะถูกบันทึก, ทำเครื่องหมาย, และส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด และมีการตรวจสอบจากมนุษย์เมื่อจำเป็น
ภาคส่วนเช่นการเงิน, การดูแลสุขภาพ, ไอที, และการบริการลูกค้าเห็นการเติบโตมากที่สุดจากการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดเนื่องจากกระบวนการที่ซับซ้อน, ซ้ำซาก, และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด
แน่นอน. เครื่องมือ APA หลายตัวถูกออกแบบมาพร้อมตัวสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับสตาร์ตอัพและธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ต้องการขยายตัวโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน.
แพลตฟอร์มชั้นนำปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กร เช่น SOC 2, GDPR และการปฏิบัติตาม HIPAA พร้อมการเข้าถึงตามบทบาท การเข้ารหัส และบันทึกการตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล