15 แบบฟอร์มงบประมาณเงินเดือนฟรีสำหรับปี 2025

ผู้นำด้านการเงินในปัจจุบันไม่ได้เพียงแค่ติดตามการจ่ายเงินเดือนเท่านั้น—พวกเขากำลังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจ่ายเงินเดือนด้วย
ในเศรษฐกิจที่ทุกดอลลาร์มีค่าและการตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนพนักงานแต่ละคนมีความสำคัญ คุณไม่สามารถพึ่งพาการคำนวณแบบคร่าวๆ ได้ การชะลอตัวในการวางแผนเงินเดือนส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของการทำงาน (Work Sprawl) ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงิน ชั่วโมง อัตราค่าจ้าง และการอนุมัติต่างๆ ถูกเก็บไว้อยู่ในสเปรดชีตและเครื่องมือต่างๆ มากเกินไป
คุณต้องการเครื่องมือการจ่ายเงินเดือนที่มีกลยุทธ์ รวดเร็ว และออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว. แบบฟอร์มงบประมาณการจ่ายเงินเดือน 15 แบบนี้ช่วยคุณทำได้เช่นนั้น—ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารกิจการสตาร์ตอัพหรือจัดการกับกำลังคนในองค์กรขนาดใหญ่.
อะไรคือแบบฟอร์มงบประมาณเงินเดือน?
ต้องการวางแผน ติดตาม และจัดการค่าใช้จ่ายเงินเดือนทั่วทั้งองค์กรของคุณหรือไม่? แม่แบบงบประมาณเงินเดือนเป็นเอกสารหรือสเปรดชีตที่มีโครงสร้างล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนง่ายขึ้นโดยการจัดระเบียบข้อมูลเงินเดือนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส ภาษี และการหักเงินต่างๆ ไว้ในที่เดียวเพื่อการคำนวณ การวางแผน และการรายงานที่แม่นยำ นี่คือสิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถคาดหวังได้:
- ช่วยประมาณการและควบคุมค่าใช้จ่ายเงินเดือนทั้งหมดเพื่อให้ มั่นใจว่ามีการจัดสรรเงินทุนเพียงพอ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมด
- รวมรายละเอียดสำคัญ เช่น ชื่อพนักงาน แผนก อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง โบนัส ภาษี และองค์ประกอบค่าตอบแทนอื่น ๆ
- ให้รูปแบบรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี เพื่อให้สอดคล้องกับรอบการจ่ายเงินเดือนที่แตกต่างกัน
- ลดข้อผิดพลาด ประหยัดเวลา และ สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับทางภาษี
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มงบประมาณเงินเดือนที่ดี?
ในขณะที่แม่แบบงบประมาณเงินเดือนใด ๆ ก็บันทึกค่าจ้างและเงินเดือนได้ แม่แบบที่ดีจะมีตรรกะที่ฝังไว้เพื่อคำนวณ, ทำนาย, และติดตามค่าใช้จ่ายเงินเดือนด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด นี่คือบางวิธีที่เทมเพลตงบประมาณเงินเดือนที่สมบูรณ์แบบโดดเด่น:
✅ ไปไกลกว่าตารางแบบคงที่ด้วยการรวมการคำนวณอัตโนมัติสำหรับภาษี, การหักลดหย่อน, และเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงล่วงเวลา✅ มีเครื่องมือการคาดการณ์ในตัวเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนตามสถานการณ์ในอนาคต เช่น การขึ้นเงินเดือน, การจ้างงานใหม่, หรือการเปลี่ยนนโยบาย✅ รองรับการผสานรวมกับระบบบัญชีเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและซิงค์ข้อมูลการจ่ายเงินเดือนข้ามแพลตฟอร์ม✅ มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับโครงสร้างการจ่ายเงิน, ช่วงเวลาการจ่ายเงิน, และความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน✅ รวมแดชบอร์ดแบบภาพหรือเครื่องมือรายงานเพื่อช่วยให้ผู้จัดการและทีมการเงินสามารถมองเห็นแนวโน้มและเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่วางแผนไว้
แบบฟอร์มงบประมาณเงินเดือนในภาพรวม
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตงบประมาณเงินเดือนของClickUpและของบุคคลที่สามทั้งหมด:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|รูปแบบ/แพลตฟอร์ม
|เทมเพลตรายงานเงินเดือน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคลและทีมปฏิบัติการที่ต้องการติดตามการจ่ายเงินเดือนแบบเรียลไทม์
|รวมศูนย์ข้อมูลเงินเดือน รายงานแบบภาพ การมอบหมายงานเพื่อการติดตาม
|คลิกอัพเวิร์กสเปซ
|เทมเพลตรายงานสรุปเงินเดือน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการสรุปเงินเดือนที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
|รวมเงินเดือน สวัสดิการ การหักเงิน ภาษีตามรอบการจ่ายเงิน
|คลิกอัพเวิร์กสเปซ
|เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ทำงานแบบบริการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
|บันทึกชั่วโมงตามบริการ/ลูกค้า สนับสนุนการวางแผนทรัพยากร
|คลิกอัพเวิร์กสเปซ
|เทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนของการจ่ายเงินเดือน/ผู้ขาย
|รวมศูนย์บันทึกการชำระเงิน, กรองตามผู้รับเงิน/โครงการ/วันที่
|คลิกอัพเวิร์กสเปซ
|เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจขนาดเล็ก & ผู้นำทีม งบประมาณค่าใช้จ่ายเงินเดือน & ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
|ติดตามค่าใช้จ่ายจริงเทียบกับค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ พร้อมการจัดการงบประมาณแบบภาพ
|คลิกอัพเวิร์กสเปซ
|เทมเพลตงบประมาณธุรกิจ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจที่ปรับการจ่ายเงินเดือนให้สอดคล้องกับการวางแผนทางการเงิน
|ติดตามรายได้, ค่าใช้จ่าย, งบประมาณของแผนก
|คลิกอัพเวิร์กสเปซ
|เทมเพลตงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมโครงการที่เชื่อมโยงต้นทุนแรงงานกับผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
|โครงสร้างการแบ่งงาน, การติดตามต้นทุนตามงาน
|คลิกอัพเวิร์กสเปซ
|แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่นำเสนอเงินเดือนในคำขอจัดสรรงบประมาณ
|ข้อมูลที่มีโครงสร้าง, ภาพประกอบ, การจัดการข้อเสนอแนะ
|คลิกอัพเวิร์กสเปซ
|เทมเพลตงบประมาณกิจกรรม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมจัดงานที่บริหารจัดการค่าใช้จ่ายเงินเดือน/ผู้ขายที่ผันผวน
|ติดตามการจัดการบุคลากร, ค่าธรรมเนียมผู้ขาย, วงเงินการใช้จ่าย
|คลิกอัพเวิร์กสเปซ
|เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับการวางแผนทางการเงินโดยรวม
|เครื่องมือภาพสำหรับการจัดการกระแสเงินสด การคาดการณ์ และการทำงานร่วมกัน
|คลิกอัพเวิร์กสเปซ
|แบบฟอร์มงบกระแสเงินสดโดยไมโครซอฟท์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมการเงินติดตามรายได้/ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ่ายเงินเดือน
|การติดตามผล 12 เดือน, แผนภูมิภาพ, การวิเคราะห์กระแสเงินสด
|ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
|แบบฟอร์มบัญชีเงินเดือนโดย Template. net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและการหักเงิน
|บันทึกเงินเดือน/สุทธิ, การจ่ายเงินภาษี, ช่วงเวลาการจ่ายเงิน
|เทมเพลต.เน็ต สเปรดชีต
|แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน โดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมเงินเดือนที่ออกใบแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงิน
|รายละเอียดรายได้, การหักเงิน, ค่าล่วงเวลา, สวัสดิการ
|เทมเพลต.เน็ต สเปรดชีต
|บันทึกการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนโดย Template. net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมทรัพยากรบุคคล/การเงินติดตามการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน
|บันทึกการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน/งาน โบนัส การเลิกจ้าง
|เทมเพลต.เน็ต สเปรดชีต
|รายงานเงินเดือนสำหรับนายจ้างโดย Template. net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมการเงิน/เจ้าของที่รายงานเงินเดือนผู้บริหาร
|บันทึกเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ การหักเงิน
|เทมเพลต.เน็ต สเปรดชีต
15 แม่แบบงบประมาณเงินเดือนยอดนิยม
มาเริ่มกันที่รายการนี้เลย เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนง่ายขึ้นด้วยการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจนสำหรับการติดตามค่าตอบแทนของพนักงานในแต่ละรอบการจ่ายเงิน
1. แม่แบบรายงานเงินเดือน ClickUp
การจัดการเงินเดือนในหลายแผนกมักส่งผลให้ข้อมูลไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากคุณต้องจัดการกับอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ภาษี และการหักเงินต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีตต่างๆ ทีมทรัพยากรบุคคลและทีมการเงินมักเสียเวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบตัวเลขซ้ำและติดตามการแก้ไข
ผลลัพธ์คือ? รายงานล่าช้า การสื่อสารผิดพลาด และข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน ซึ่งบั่นทอนความไว้วางใจของพนักงานและทำให้กระบวนการสิ้นเดือนล่าช้า
เทมเพลตรายงานเงินเดือนของ ClickUpจัดการปัญหานี้โดยการรวมทุกอย่างไว้ในที่ทำงานเดียว
ไม่เหมือนกับเทมเพลตเงินเดือนแบบคงที่ เทมเพลตนี้อนุญาตให้ผู้ใช้:
- ติดตามค่าจ้าง, ภาษี, และค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนภายในระบบโครงการของ ClickUp
- สร้างรายงานที่มองเห็นได้และแชร์ได้ โดยแบ่งตามช่วงเวลาการจ่ายเงิน ทีม หรือบุคคล
- รายงานความไม่สอดคล้องของธงและมอบหมายการติดตามผลเป็นงาน เพื่อไม่ให้ปัญหาถูกฝังไว้
- ให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเงินเดือนและค่าจ้างผูกกับตารางเวลาการทำงานจริงและความรับผิดชอบ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและฝ่ายปฏิบัติการที่เติบโตเกินกว่าจะใช้สเปรดชีต และต้องการควบคุมการติดตามเงินเดือนแบบเรียลไทม์
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบงบประมาณการดำเนินงานเพื่อวางแผนและจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
2. เทมเพลตรายงานสรุปเงินเดือน ClickUp สำหรับการจัดการค่าใช้จ่ายเงินเดือน
รายงานสรุปมักได้รับความสนใจน้อยกว่าที่ควรในสภาพแวดล้อมของบริษัท หลายบริษัทมุ่งเน้นไปที่การประมวลผลเงินเดือน—ไม่ใช่การตรวจสอบ—จนกว่าจะมีบางอย่างผิดพลาด การหักเงินที่ไม่ถูกต้อง เงินเดือนที่ล้าสมัย หรือข้อผิดพลาดทางภาษีปรากฏขึ้น และทันใดนั้นก็เกิดความวุ่นวายในการรวบรวมข้อมูลที่สะอาดและรวมศูนย์
หากไม่มีภาพรวมที่เชื่อถือได้ ทีมการเงินต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกัน
เทมเพลตรายงานสรุปเงินเดือน ClickUpช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้ทีมมีมุมมองที่ชัดเจนและรวมศูนย์ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนทั้งหมด จัดระเบียบและพร้อมตรวจสอบสำหรับทุกงวดการจ่ายเงิน
เทมเพลตนี้รวบรวมเงินเดือน สวัสดิการ การหักเงิน และภาษีตามรอบการจ่ายเงิน เพื่อให้ทีมการเงินและปฏิบัติการมีความชัดเจนในข้อมูลที่ปกติต้องสร้างด้วยตนเอง เนื่องจากเทมเพลตนี้สร้างขึ้นภายใน ClickUp ความไม่สอดคล้องกันใดๆ สามารถถูกระบุและติดตามได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือสูญเสียบริบท
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการหยุดการแก้ไขปัญหาเงินเดือนที่เกิดขึ้นไปแล้ว และเริ่มตรวจจับปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังจมอยู่กับบิลและเอกสารที่กระจัดกระจายอยู่หรือไม่?วิธีจัดระเบียบการเงินจะแสดงให้คุณเห็นวิธีสร้างระบบที่แม่นยำซึ่งช่วยให้คุณติดตามการใช้จ่าย ลดหนี้สิน และรู้สึกควบคุมได้ในที่สุด
3. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp
ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นกระดูกสันหลังของระบบเงินเดือนในธุรกิจที่ให้บริการ. แต่เมื่อการติดตามเวลาเกิดขึ้นผ่านเครื่องมือต่าง ๆ (หรือแย่กว่านั้น ไม่มีการติดตามเลย) จะกลายเป็นเรื่องยากที่จะคำนวณเงินเดือนอย่างถูกต้อง.
ในสถานการณ์เช่นนี้ การจ่ายเงินเดือนจะพึ่งพาการประมาณการแทนที่จะใช้ข้อมูล
นั่นคือจุดที่เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของClickUp Servicesแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของมัน สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ทำงานตามโครงการหรือทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้า โดยเชื่อมโยงชั่วโมงที่บันทึกไว้กับงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยตรง ทำให้การจ่ายเงินเดือนรวดเร็ว แม่นยำ และโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างบันทึกเวลาและการคำนวณด้วยตนเอง ทีมงานสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานและเชื่อมโยงกับบริการ ลูกค้า หรือโครงการภายในที่เฉพาะเจาะจง
เทมเพลตนี้ยังรองรับการวางแผนทรัพยากรและการจัดสรรโครงการ ทำให้ผู้จัดการสามารถปรับปริมาณงานได้ขณะที่ควบคุมค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่เน้นการให้บริการซึ่งคำนวณเงินเดือนตามชั่วโมงที่ติดตามจริง ไม่ใช่การประมาณการ
🧠 คุณทราบหรือไม่:การใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกคาดว่าจะเกิน 5 ล้านล้านดอลลาร์—และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการวางแผนงบประมาณที่ชาญฉลาด สำรวจ กลยุทธ์การวางแผนงบประมาณไอทีเพื่อการจัดการทางการเงินที่ดีขึ้น เพื่อเรียนรู้วิธีการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความโปร่งใส และเสริมสร้างการวางแผนทางการเงินของคุณ
4. แม่แบบประวัติการชำระเงินของ ClickUp
น่าเสียดายที่ทีมฝ่ายเงินเดือนยังคงต้องพึ่งพาอีเมลเพื่อติดตามการชำระเงินทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งทำให้การกระทบยอดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนหรือการตรวจสอบว่าพนักงาน ผู้รับเหมา หรือผู้ขายได้รับการชำระเงินครั้งล่าสุดเมื่อใดเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมกระบวนการดังกล่าวได้อีกครั้งโดยการรวบรวมบันทึกการชำระเงินทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้และจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมปฏิบัติการที่จัดการทั้งเงินเดือนภายในและการชำระเงินภายนอก โดยให้บันทึกธุรกรรมในอดีตที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถกรองตามผู้รับเงิน โครงการ หรือวันที่ได้
แทนที่จะต้องค้นหาผ่านบัญชีธนาคารหรือระบบต่าง ๆ ทีมงานสามารถบันทึก ตรวจสอบ และอ้างอิงประวัติการชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติการจัดเรียง, มุมมองที่กำหนดเอง, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์, เทมเพลตนี้ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นตั้งแต่การกระทบยอดรอบการจ่ายเงินไปจนถึงการตรวจจับการชำระเงินล่าช้า
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนของการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับเงินเดือน, ผู้ขาย, หรือบริการ.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการเห็นภาพรวมสุขภาพทางการเงินของธุรกิจคุณอย่างชัดเจนหรือไม่?วิธีสร้างงบดุลจะอธิบายขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องพึ่งพาบัญชีเพียงอย่างเดียว
5. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
สำหรับหลายทีม การวางแผนเงินเดือนเริ่มต้นด้วยคำถามเดียว: เราสามารถจ่ายได้หรือไม่?
แต่ถ้าทีมต้องตามหาเอกสารแบบสุ่มเพื่อติดตามงบประมาณ ก็ยากที่จะได้คำตอบที่ชัดเจน ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการเงินมักใช้เวลามากกว่าในการรวบรวมตัวเลขมากกว่าการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณจริง ๆ
เทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUpมอบวิธีการให้ทีมมองเห็นภาพรวมที่กว้างขึ้น ออกแบบมาเพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องจัดการหลายหมวดหมู่ รวมถึงเงินเดือน การดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เทมเพลตการจัดการงบประมาณลูกค้านี้ช่วยติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้การจ่ายเงินเดือนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินที่กว้างขึ้น
ทีมสามารถบันทึกและตรวจสอบค่าใช้จ่ายเงินเดือนควบคู่กับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอื่น ๆ ตรวจจับการใช้จ่ายเกินได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และปรับการจัดสรรก่อนที่ตัวเลขจะบานปลาย
✨ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและหัวหน้าทีมที่ต้องการวิธีใช้งบประมาณค่าจ้างที่ง่ายและมองเห็นภาพได้ชัดเจนควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
6. แม่แบบงบประมาณธุรกิจ ClickUp
ธุรกิจมักประเมินค่าต่ำเกินไปว่าเงินเดือนนั้นขึ้นอยู่กับภาพรวมของงบประมาณที่ใหญ่กว่าเพียงใด การตัดสินใจเลื่อนการจ้างงาน ลดการทำงานล่วงเวลา หรืออนุมัติโบนัส มักไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด เป้าหมายรายได้ และค่าใช้จ่ายที่ต้องแข่งขันกันทั่วทั้งบริษัท
เมื่อตัวเลขเหล่านั้นอยู่ในไฟล์ที่แยกจากกันหรือการคาดการณ์ที่ไม่ชัดเจน การวางแผนเงินเดือนจะกลายเป็นแบบตอบสนอง ทีมต่างๆ จะเริ่มเดาแทนที่จะจัดทำงบประมาณ ซึ่งนำไปสู่การอนุมัติที่เร่งรีบ การใช้จ่ายเกินงบประมาณ หรือการหยุดจ้างงานในเวลาที่ไม่เหมาะสม
เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUpช่วยป้องกันปัญหาคอขวดเหล่านั้นโดยให้บริษัทมีพื้นที่ทำงานเดียวในการติดตามรายได้ทั้งหมด ค่าใช้จ่าย และงบประมาณในระดับแผนก—รวมถึงเงินเดือน
คุณสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่คาดไว้ ตรวจสอบแนวโน้มการใช้จ่ายรายเดือน และปรับตามเวลาจริงเมื่อมีค่าใช้จ่ายใหม่เข้ามา ผลลัพธ์คือกระบวนการจ่ายเงินเดือนที่มีข้อมูลมากขึ้น—ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการเงินขององค์กร ไม่ใช่แค่ปฏิทินของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
✨ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการเชื่อมโยงการตัดสินใจด้านเงินเดือนกับการวางแผนทางการเงิน กระแสเงินสด และการควบคุมต้นทุนระหว่างทีมต่างๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตงบประมาณรายเดือนฟรีเพื่อจัดการค่าใช้จ่าย
7. แม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
งบประมาณโครงการมักล้มเหลวไม่ใช่เพราะการใช้จ่ายเกินตัว แต่เป็นเพราะไม่มีใครมองเห็นจริงๆ ว่าเงินกำลังถูกใช้ไปที่ไหน
การไม่มีโครงสร้างการแบ่งงานเป็นรายละเอียด (WBS) ที่ชัดเจนทำให้ยากต่อการเชื่อมโยงขอบเขตกับค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนจริง รวมถึงอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง
เทมเพลตงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBSช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้ทีมมีวิธีการที่มีโครงสร้างในการวางแผน กำหนดราคา และติดตามทุกขั้นตอนของโครงการ
เทมเพลตนี้แบ่งงานออกเป็นหน่วยที่จัดการได้ กำหนดประมาณการต้นทุนให้กับแต่ละงาน และให้ทีมติดตามประสิทธิภาพการทำงานจริงเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ เพื่อให้ต้นทุนค่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานในโครงการไม่ถูกมองข้าม
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานเป็นโครงการซึ่งต้องการเชื่อมโยงการวางแผนงานกับต้นทุนแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจด้านงบประมาณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการโดดเด่นในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงใช่ไหม?"วิธีมอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคลเพื่อพนักงานที่มีความสุขมากขึ้น" จะแสดงให้คุณเห็นวิธีก้าวข้ามสวัสดิการพื้นฐานและสร้างโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่ช่วยเพิ่มการรักษาพนักงานได้จริง
8. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
นี่อาจเป็นสถานการณ์ที่คุ้นเคยในสำนักงานของคุณ: ทีมต่างๆ นำเสนอโครงการใหม่หรือขอทรัพยากรเพิ่มเติม ทันทีที่เกิดเหตุการณ์นี้ การจ่ายเงินเดือนกลายเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการอธิบายเหตุผล
การประมาณค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การอธิบายเงินเดือน ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา หรือการเพิ่มจำนวนพนักงานในลักษณะที่ผู้ตัดสินใจเข้าใจและสนับสนุนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เทมเพลตข้อเสนอแผนงบประมาณของ ClickUpช่วยป้องกันความผิดพลาดเหล่านั้นด้วยการจัดระเบียบค่าใช้จ่ายของโครงการ—รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือน—ในรูปแบบที่ง่ายต่อการติดตามและอนุมัติ
เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับข้อเสนอที่รวมถึงการขยายทีมหรือการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน ด้วยข้อมูลที่จัดโครงสร้างไว้และภาพประกอบที่สร้างขึ้นในตัว คุณสามารถนำเสนอรายละเอียดเงินเดือนของคุณได้อย่างชัดเจน เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ และเก็บความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการนำเสนอค่าใช้จ่ายเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเงินงบประมาณที่ใหญ่ขึ้นโดยไม่สูญเสียความชัดเจนหรือความน่าเชื่อถือ
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "payroll" จริงๆ แล้วมาจากแนวปฏิบัติในยุคแรกๆ ที่เก็บบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินให้พนักงานบน แผ่นกระดาษที่เขียนด้วยลายมือ — ซึ่งหมายถึง ม้วนหรือแผ่นกระดาษ ที่ระบุว่ามีใครควรได้รับเงินเท่าไร เนื่องจากรายการเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวที่ถูกต้อง นายจ้างจึงปกป้องมันอย่างระมัดระวัง... หากสูญหายหรือเสียหาย จะไม่มีใครสามารถรับเงินได้
9. แม่แบบงบประมาณกิจกรรม ClickUp
การวางแผนงานเป็นหนึ่งในไม่กี่ด้านที่ต้นทุนแรงงานมีความผันผวนอย่างมาก
การจ่ายเงินเดือนเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ท้าทายที่สุดในการติดตามแบบเรียลไทม์เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น พนักงานรายชั่วโมง สัญญากับผู้ขาย และการจ่ายค่าล่วงเวลาสำหรับทีมภายใน
ปัญหาคืออะไร? ทีมมักจะใช้จ่ายเกินตัวก่อนที่จะรู้ตัวว่าเกิดอะไรผิดพลาด
เทมเพลตงบประมาณกิจกรรมของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถจัดการปัญหาเหล่านั้นได้ล่วงหน้าด้วยการจัดระเบียบรายการค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้ในที่เดียว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากร ค่าธรรมเนียมผู้ขาย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือน
ไม่ว่าคุณจะจัดงานประชุมหนึ่งวันหรือการประชุมหลายวัน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดวงเงินใช้จ่าย ติดตามข้อผูกพัน และปรับการจัดสรรตามแผนที่เปลี่ยนแปลงได้
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมจัดงานที่บริหารงบประมาณอย่างจำกัดและมีความต้องการด้านเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลายผู้ให้บริการและระยะเวลา
10. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
การจ่ายเงินเดือนเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ใหญ่ที่สุดสำหรับองค์กรใด ๆ แต่หากไม่มีการมองเห็นที่ครบถ้วนว่ามันสอดคล้องกับกิจกรรมทางการเงินที่กว้างขึ้นอย่างไร การวางแผนอย่างถูกต้องก็จะยากขึ้น
ผลลัพธ์มักเป็นการคิดระยะสั้น: การลดเงินเดือนในช่วงเดือนที่เศรษฐกิจซบเซา หรือการอนุมัติอย่างเร่งรีบในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต โดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทั้งสองอย่าง
เทมเพลตการจัดการการเงินของClickUpเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยการนำระบบเงินเดือนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมทางการเงินที่ใหญ่ขึ้น
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยเครื่องมือภาพสำหรับการติดตามประสิทธิภาพ การจัดการกระแสเงินสด และการคาดการณ์ เนื่องจากเชื่อมโยงกับฟีเจอร์การวางแผนงานและทรัพยากรของ ClickUp ทีมการเงินสามารถทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าแผนกต่างๆ ได้โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการปรับเงินเดือนเป็นไปอย่างทันเวลาและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเชื่อมโยงการจ่ายเงินเดือนกับการวางแผนทางการเงินระดับสูง และปรับปรุงการมองเห็นงบประมาณข้ามแผนก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตงบประมาณโครงการฟรีใน Excel และ ClickUp
11. แบบฟอร์มงบกระแสเงินสดโดยไมโครซอฟต์
หลายธุรกิจไม่ทราบว่าพวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับเงินเดือนจนกระทั่งพวกเขาเผชิญกับปัญหาการไหลเวียนของเงินสด อาจมีการชำระเงินจากผู้ขายมาช้า หรือลูกค้าใหญ่เลื่อนการชำระเงินใบแจ้งหนี้ และทันใดนั้น ก็ไม่มีเงินเพียงพอในมือเพื่อชำระค่าจ้างของเดือนนี้
นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นผลมาจากการใช้จ่ายเกินตัว บางครั้งอาจเป็นเพียงการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนเท่านั้น
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตเช่นนี้จากไมโครซอฟต์จึงมีความสำคัญมากกว่าที่ปรากฏให้เห็น มันมอบมุมมองที่ชัดเจนให้กับทีมเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเข้ามา สิ่งที่กำลังจะออกไป และเมื่อไหร่
แบบฟอร์มงบกระแสเงินสดนี้ออกแบบมาเพื่อการติดตามเป็นเวลา 12 เดือน โดยมีพื้นที่สำหรับวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย เงินออม และการใช้จ่ายตามดุลยพินิจ
และแผนภูมิภาพช่วยให้มองเห็นรูปแบบได้ง่ายขึ้นและเข้าใจว่าเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการเงินใหญ่ได้อย่างไร
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินที่ต้องการการคาดการณ์ที่ดีขึ้นเพื่อให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น—ไม่มีปัญหา ไม่มีเครียด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถสูงมีค่าใช้จ่ายมากกว่าแค่เวลาบทความ "ต้นทุนที่แท้จริงของการลาออกของพนักงานต่อธุรกิจของคุณ"จะอธิบายว่าการลาออกที่ไม่ได้รับการจัดการส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ รายได้ และการเติบโตอย่างไร และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อหยุดวงจรนี้
12. แม่แบบบัญชีเงินเดือนโดย Template.net
เมื่อการจ่ายเงินเดือนสำหรับเดือนนี้เพิ่งปิดไปไม่นาน ก็มีพนักงานคนหนึ่งส่งอีเมลมาแจ้งว่าเงินเดือนของพวกเขาดูไม่ถูกต้อง คุณตรวจสอบสเปรดชีตและพบว่ามีการหักเงินบางส่วนที่ยังไม่ได้อัปเดต ตัวเลขไม่ตรงกัน และไม่มีใครรู้ว่ายอดสุดท้ายถูกคำนวณอย่างไร มันเป็นความยุ่งเหยิงที่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากมีบันทึกการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสม
ตอนนี้คุณต้องติดขัดกับการแก้ไขปัญหาไปพลางๆ ในขณะที่พยายามปฏิบัติตามข้อกำหนด
สถานการณ์เช่นนี้เป็นเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมบัญชีเงินเดือนที่มีโครงสร้างชัดเจนจึงมีความสำคัญ แม่แบบบัญชีเงินเดือนจาก Template.net มอบวิธีที่ตรงไปตรงมาให้กับทีมในการบันทึกและตรวจสอบเงินเดือนขั้นต้น การหักภาษี และเงินสุทธิสำหรับพนักงานแต่ละคน โดยเรียงตามรอบการจ่ายเงิน
นอกจากนี้ยังรวมถึงภาพรวมการมีส่วนร่วมทางภาษี ซึ่งช่วยให้ทีมตรวจสอบการหักภาษีและติดตามภาระภาษีที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ได้ตลอดเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวิธีการบันทึกข้อมูลเงินเดือนที่ง่ายและเชื่อถือได้ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังรับมือกับงาน HR มากมายด้วยขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากอยู่หรือไม่?การปรับปรุงกระบวนการ HRจะนำเสนอเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นทั้งสำหรับพนักงานและพนักงานใหม่
13. แบบฟอร์มสลิปเงินเดือนโดย Template.net
พนักงานเปิดสลิปเงินเดือนของตนและพบตัวเลขที่ไม่คาดคิด บางทีอาจน้อยกว่าครั้งก่อน หรือมีการหักเงินใหม่ปรากฏขึ้นโดยไม่มีคำอธิบาย
ทันใดนั้น ทีมฝ่ายเงินเดือนก็กำลังรวบรวมข้อมูลสรุปที่ควรจะเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้ว
สลิปเงินเดือนที่ถูกต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความสับสนเช่นนี้อย่างแม่นยำ. แบบฟอร์มสลิปเงินเดือนจาก Template.net ให้บันทึกที่ชัดเจนและละเอียดเกี่ยวกับเงินได้, การหักเงิน, และเงินสุทธิของพนักงานแต่ละคนสำหรับช่วงเวลาการจ่ายเงินที่กำหนดไว้.
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา การหักภาษี และการสมทบสวัสดิการ นอกจากนี้ รูปแบบที่เป็นมืออาชีพและช่องข้อมูลที่แก้ไขได้ ยังช่วยให้การสร้างและแจกจ่ายสลิปเงินเดือนในแต่ละงวดเป็นเรื่องง่าย
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมเงินเดือนที่ต้องการวิธีการสื่อสารรายละเอียดการจ่ายเงินที่ชัดเจน โปร่งใส และลดการติดต่อกลับไปกลับมาให้มากที่สุดกับพนักงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แบบฟอร์มเงินเดือนฟรีใน Excel & ClickUp
14. บันทึกการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนตามแบบฟอร์ม. net
การเปลี่ยนแปลงเงินเดือนกลางเดือนอาจถูกมองข้ามได้ง่าย
การเลื่อนตำแหน่งได้รับการอนุมัติแล้วแต่ไม่ปรากฏในรอบถัดไป การเลิกจ้างดำเนินการล่าช้า ทำให้เกิดการจ่ายเงินเกิน หากไม่มีบันทึกที่ชัดเจนและรวมศูนย์ การอัปเดตที่ทำใน Slack จะถูกมองข้าม ส่งผลให้ความถูกต้องของเงินเดือนได้รับผลกระทบ
ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนตามแบบฟอร์มของ The Payroll Change Log by Template. net ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ช่วงเวลาเช่นนี้โดยเฉพาะ ระบบนี้มอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้แก่ทีมการเงินและทีมทรัพยากรบุคคลในการบันทึกการปรับเปลี่ยนเงินเดือน การเปลี่ยนตำแหน่งงาน โบนัส หรือการยกเลิกการจ้างงานทุกครั้ง พร้อมระบุวันที่มีผลบังคับใช้และสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
แทนที่จะพึ่งพาความจำหรือข้อความที่กระจัดกระจาย ทีมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การเปลี่ยนแปลงถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง และบันทึกการตรวจสอบสะอาดอยู่เสมอ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและฝ่ายการเงินที่ต้องจัดการการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนบ่อยครั้ง และต้องการบันทึกข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการประสานงานภายในและการตรวจสอบ
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในสามของธุรกิจขนาดเล็กถูกลงโทษเนื่องจากข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนทุกปีโดยส่วนใหญ่เกิดจากการยื่นภาษีไม่ถูกต้อง
15. รายงานเงินเดือนสำหรับนายจ้างโดยใช้เทมเพลต. net
ค่าตอบแทนของผู้นำมักถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นจากนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หากไม่มีเอกสารที่เหมาะสม การตอบคำถามง่าย ๆ เช่น โบนัสไตรมาสที่แล้วจัดสรรอย่างไร? แนวโน้มเงินเดือนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานด้านรายได้หรือไม่? จะกลายเป็นเรื่องยาก
นั่นคือจุดที่รายงานเงินเดือนสำหรับนายจ้างโดย Template.net มีคุณค่า รายงานนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อบันทึกและนำเสนอค่าใช้จ่ายเงินเดือนในระดับผู้บริหารในรูปแบบที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
แทนที่จะต้องรวบรวมรายละเอียดจากไฟล์แยกต่างหากด้วยตนเอง ทีมการเงินจะได้รับรายงานเดียวที่รวมเงินเดือนพื้นฐาน โบนัส สวัสดิการ การหักเงิน และเงินสุทธิทั้งหมด โดยแยกตามบุคคล หมวดหมู่ และรอบการจ่ายเงิน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการของผู้บริหารสำหรับการรายงาน การตรวจสอบ หรือการวางแผนกลยุทธ์
📖 อ่านเพิ่มเติม: ความท้าทายและแนวทางแก้ไขสำหรับทีม HR
