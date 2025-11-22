10 แม่แบบการจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดของ monday.com สำหรับทีม

บล็อก ClickUp

22 พฤศจิกายน 2568

เมื่อพูดถึงความสำเร็จทางธุรกิจ เวลาคือทุกสิ่งทุกอย่าง. แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทีมของคุณไม่ถูกจับให้ต้องรีบเร่งเพื่อให้ทันกำหนดเวลา?

การวิจัยพบว่า สูงถึง 80% ของโครงการไอที ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดความล่าช้า หรือเกินงบประมาณอย่างมีนัยสำคัญ หากไม่มีตารางเวลาที่ชัดเจน แม้แต่โครงการที่วางแผนมาอย่างดีก็สามารถล้มเหลวได้เร็วกว่าที่คุณจะพูดว่า "ประชุมบ่ายสามโมง"

นั่นคือจุดที่แม่แบบการกำหนดตารางเวลาของ monday.com เข้ามาช่วย เหมือนซูเปอร์ฮีโร่แห่งประสิทธิภาพส่วนตัวของคุณ แม่แบบเหล่านี้ทำให้การจัดตารางงาน การติดตามความคืบหน้าของงาน และการกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุม 10 แม่แบบการจัดตารางเวลาฟรีจาก Monday.com เป็นโบนัส เราจะสำรวจทางเลือกที่เป็นประโยชน์จากClickUpที่ให้คุณค่ามากขึ้นในภายหลัง!

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการจัดตารางเวลาดี?

แม่แบบการจัดตารางเวลาที่ดีคือเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบ งานของคุณดำเนินไปตามแผน และโครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ควรแก้ไขได้ง่าย ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงหรือเมื่อมีงานใหม่เข้ามา

ค้นหาแม่แบบที่มี:

  • ✅ โครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อการจัดการงานที่ง่ายดาย
  • ✅ ช่องข้อมูลที่แก้ไขได้สำหรับการมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, และงานเฉพาะ
  • ✅ ส่วนที่แบ่งตามสีเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ
  • ✅ การจัดสรรเวลาเพื่อจัดการชั่วโมงทำงานและกะการทำงาน
  • ✅ การผสานรวมกับมุมมองปฏิทินเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์

ด้วยคุณสมบัติหลักเหล่านี้ แม่แบบการจัดตารางเวลาของ monday.com จะกลายเป็นทรัพย์สินที่แท้จริงสำหรับทีมของคุณ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและตรวจสอบความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย

แบบฟอร์มการจัดตารางเวลาในภาพรวม

นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบ Monday.com และ ClickUp ทั้งหมด:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
แบบฟอร์มตารางการทำงานรายสัปดาห์ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าทีม, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการตารางเวลาประจำสัปดาห์โดยละเอียด, เข้าถึงแบบเรียลไทม์, นำเข้า/ส่งออกข้อมูลผ่าน Excelคณะกรรมการ/รายชื่อ
แบบฟอร์มตารางการก่อสร้างดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง, ผู้รับเหมา, ทีมออกแบบขั้นตอนที่จัดการได้, การติดตามความสำเร็จ, การแชร์แดชบอร์ดไทม์ไลน์/บอร์ด
แบบฟอร์มตารางการทำงานทางไกลดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการทีมระยะไกล, ฟรีแลนซ์กำหนดเวลาทำงาน, จัดลำดับความสำคัญของงาน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์คณะกรรมการ/รายชื่อ
แม่แบบไทม์ไลน์การจัดการโครงการดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการโครงการ, ทีมมุมมอง Gantt/Kanban, การติดตามความเชื่อมโยง, การจัดการไฟล์ไทม์ไลน์/แกนต์/คัมบัง
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมการตลาด, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ผู้สร้างเนื้อหาติดตามวงจรชีวิตของเนื้อหา, การจัดรหัสสี, การแจ้งเตือนอัตโนมัติปฏิทิน/คณะกรรมการ
แบบฟอร์มปฏิทินการทำงานดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ฟรีแลนซ์, ทีมการผลิตวางแผนงาน, มุมมองปฏิทินหลายแบบ, การทำงานอัตโนมัติ, การผสานรวมปฏิทิน/แกนต์/ไทม์ไลน์
เทมเพลตงานประจำสัปดาห์ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมออกแบบ, ผู้อำนวยการสร้างสรรค์, ผู้นำโครงการกรองตามสมาชิก, แผนภูมิแกนต์/ความคืบหน้า, การจัดระเบียบสินทรัพย์ไทม์ไลน์/แกนต์/บอร์ด
เวิร์กโฟลว์ที่ชนะด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมปฏิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าแผนกแบบฟอร์ม, ระบบอัตโนมัติ, แผนภูมิภาพ, การแจ้งเตือนตาราง/ปฏิทิน/แผนภูมิ
แม่แบบการกำหนดบริบทสำหรับสปรินต์ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, ทีม Scrumการมองเห็นแผนที่ทาง, การติดตามการพึ่งพา, แผงควบคุมแกนต์/ไทม์ไลน์/บอร์ด
แม่แบบโครงการเดียวดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีมการติดตามเหตุการณ์สำคัญ, มุมมองที่ปรับแต่งได้, การทำงานอัตโนมัติคัมบัง/ปฏิทิน/แกนต์
เทมเพลตตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักเรียน, ฟรีแลนซ์, ผู้เชี่ยวชาญที่ยุ่งปฏิทินรายวันที่แบ่งช่วงเวลาอย่างชัดเจน, สถานะที่กำหนดเอง, บันทึก, มุมมองหลายแบบปฏิทิน/รายการ/กระดาน
แม่แบบกำหนดการการพัฒนา ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักพัฒนาซอฟต์แวร์, ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าวิศวกรฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง Gantt/ไทม์ไลน์, การผสานกับเอกสาร, ระบบอัตโนมัติแกนต์/ไทม์ไลน์/รายการ
แม่แบบตารางการจัดตารางเวลา ClickUpรับเทมเพลตฟรีPM, ทีมที่ต้องการการจัดลำดับความสำคัญกรอบความเร่งด่วน/ความสำคัญ, การติดตามการพึ่งพา, ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเมทริกซ์/รายการ/กระดาน
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาใน ClickUpรับเทมเพลตฟรีเจ้าของกิจการ, ผู้จัดการการแบ่งเวลา, การจัดรหัสสี, ปฏิทินที่สมดุล, การมุ่งเน้นงานเชิงลึกปฏิทิน/รายการ/กระดาน
เทมเพลตตารางเวลาการจัดการโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, ทีมเฟส/เป้าหมาย, มุมมอง Gantt/ไทม์ไลน์, การแจ้งเตือนแกนต์/ไทม์ไลน์/รายการ
เทมเพลตการจัดตารางแบบบล็อกของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ที่ต้องการทำงานอย่างมุ่งมั่นบล็อกเวลา, ระยะเวลาประมาณการ, การแสดงภาพแบบแกนต์/ไทม์ไลน์แกนต์/ไทม์ไลน์/รายการ
เทมเพลตเช็กลิสต์ประจำสัปดาห์ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ที่จัดงานประจำสัปดาห์การจัดกลุ่มตามลำดับความสำคัญ, การแจ้งเตือน, การติดตามความคืบหน้ารายการตรวจสอบ/รายการ/กระดาน
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ที่ต้องการการจัดระเบียบในชีวิตประจำวันสถานะที่กำหนดเอง, กำหนดเวลา, การแจ้งเตือน, การติดตามความคืบหน้ารายการ/กระดาน
เทมเพลตตารางกะการทำงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้างานกะการติดตามกะ/บทบาท, ช่องข้อมูลการขาดงาน, การลากและวาง, การอัปเดตแบบเรียลไทม์รายการ/กระดาน/ปฏิทิน
เทมเพลตความพร้อมใช้งานตารางเวลาส่วนตัว ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟรีแลนซ์, นักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญที่ยุ่งติดตามการนัดหมาย, แสดงความพร้อมใช้งาน, และแก้ไขด้วยการลากและวางปฏิทิน/รายการ/กระดาน

10 แบบฟอร์มตารางเวลาของ Monday.com

การมีกระบวนการและเครื่องมือในการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการส่งงานตรงเวลาและการปล่อยให้งานกองพะเนินเทินทึก หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำงานให้เป็นไปตามแผนคือการใช้แม่แบบตารางเวลา (ยิ่งดีหากเป็นแบบฟรีและใช้งานง่าย!)

นี่คือ 10 แม่แบบฟรีจาก monday.com เพื่อช่วยคุณจัดการกับกระบวนการทำงานของคุณ ให้คุณมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่าที่สุด!

1. แบบฟอร์มตารางการทำงานรายสัปดาห์

แบบฟอร์มตารางการทำงานรายสัปดาห์ - แบบฟอร์มตารางการทำงาน monday.com
ผ่านทาง monday.com

วันนี้วันจันทร์ เวลา 9:02 น. และการประชุมสแตนด์อัพก็เริ่มออกนอกเรื่องแล้ว: มีสองคนสลับกะกัน หนึ่งคนลืมส่งต่อข้อมูลลูกค้า และบอร์ดการดูแลงานก็ดูยุ่งเหยิงราวกับงานศิลปะนามธรรม

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ แบบฟอร์มตารางงานรายสัปดาห์โดย Monday.com ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความชัดเจนและประสิทธิภาพให้กับหนึ่งในแง่มุมที่ถูกมองข้ามมากที่สุดของการดำเนินงานทางธุรกิจ นั่นคือ ตารางงานของพนักงาน

ผู้จัดการและเพื่อนร่วมทีมสามารถเข้าถึงตารางเวลาได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนมีข้อมูลตรงกันเกี่ยวกับกะการทำงาน การมอบหมายงาน และเวลาทำงาน

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์อย่างละเอียดพร้อมรายการที่สามารถดำเนินการได้ งานที่ต้องทำ และลำดับความสำคัญ
  • มอบหมายสมาชิกในทีมให้ทำงานเฉพาะและตรวจสอบชั่วโมงการทำงานในทุกขั้นตอน
  • นำเข้าและส่งออกข้อมูลไปยัง Excel ได้อย่างราบรื่นเพื่อการอัปเดตที่ง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าทีม, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางงานของทีมและมั่นใจว่ามีผู้ปฏิบัติงานครอบคลุมในช่วงเวลาทำงาน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการความช่วยเหลือในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานขณะทำงานจากที่บ้านหรือไม่? จัดตั้งพื้นที่ทำงานเฉพาะและกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อลดสิ่งรบกวนและเพิ่มสมาธิให้สูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น ใช้ มุมมอง Home ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบลำดับความสำคัญและงานประจำวันของคุณในที่เดียว เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าควรมุ่งเน้นอะไรต่อไป

2. แบบฟอร์มตารางการก่อสร้าง

เทมเพลตตารางงานก่อสร้าง - เทมเพลตการจัดตารางงาน monday.com
ผ่านทาง monday.com

คิดถึงเทมเพลตนี้เหมือนกับฉากถ่ายทำในภาพยนตร์ปล้น—ทุกฉากมีสถานที่, ทีมงาน, อุปกรณ์ประกอบฉาก, และเวลาที่แน่นอน. หากมีองค์ประกอบใดหลุดออกไป, ทั้งฉากนั้นก็ต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด.

เทมเพลตกำหนดการก่อสร้างโดย Monday.com นี้มอบไทม์ไลน์แบบไดนามิกเพื่อติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบความเชื่อมโยงของงาน และรับรองว่าเป้าหมายสำคัญจะเสร็จสิ้นตรงเวลา สิ่งนี้สามารถช่วยคุณบริหารโครงการก่อสร้างได้โดยการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆ ซึ่งช่วยให้การจัดสรรงบประมาณและการจัดการงานต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แบ่งโครงการก่อสร้างของคุณออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ มอบหมายงาน และติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์
  • วางแผนจุดสำคัญและกำหนดการพึ่งพาเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับ
  • แชร์บอร์ดและมุมมองแดชบอร์ดกับลูกค้าและทีมเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมา และทีมออกแบบที่ต้องการควบคุมตารางเวลา งบประมาณ และเป้าหมายของโครงการให้อยู่ในกรอบที่กำหนด

3. แบบฟอร์มตารางการทำงานทางไกล

ตารางการทำงานทางไกล - เทมเพลตการจัดตารางเวลาของ monday.com
ผ่านทาง monday.com

การบริหารทีมที่กระจายตัวอยู่ระยะไกลอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องมั่นใจว่าทุกคนยังคงทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตตารางการทำงานทางไกลโดย Monday.com ช่วยให้คุณสร้างตารางการทำงานทางไกลที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับทีมที่กระจายตัวของคุณ เพื่อให้ทุกคนทราบว่าจะต้องเช็คอินเมื่อใด งานของพวกเขาคืออะไร และจะร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่ได้อย่างไร

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดเวลาทำงานสำหรับสมาชิกในทีมที่อยู่ในเขตเวลาต่างกัน
  • จัดลำดับความสำคัญของงานและสร้างรายการดำเนินการเพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้การทำงานร่วมกันของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น แม้จะอยู่คนละมุมโลก

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทีมระยะไกลและฟรีแลนซ์ที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาเสมือนจริงและปรับปรุงการไหลของงาน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดตารางโครงการอาจซับซ้อน เนื่องจากต้องคำนึงถึงกำหนดเวลา ความเชื่อมโยงของงาน ทรัพยากร และการอัปเดตในหลายแพลตฟอร์ม ClickUp Brain MAX ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยจัดตารางงานด้วย AI ของคุณ นี่คือวิธีการ:

  • การค้นหาแบบรวม: ค้นหาใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บได้ทันที เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร และไฟล์แนบ
  • สร้างและกำหนดเวลางานด้วยเสียง: เพียงแค่พูดว่า "กำหนดเวลาการตรวจสอบการออกแบบในวันอังคารหน้าและมอบหมายให้ซาร่า" และฟีเจอร์ Talk to Textจะตั้งค่างาน กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบให้ทันที
  • สร้างและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของโครงการที่ซับซ้อน: บอก Brain MAX เกี่ยวกับโครงการของคุณ แล้วมันจะสร้าง เชื่อมโยง และกำหนดเวลาทุกงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ
  • แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อหลายตัว และใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ภายนอกของ premkum เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรเดียวที่เข้าใจบริบทการทำงานของคุณ
ClickUp Brain MAX พูดเป็นข้อความ
จับความคิด แบ่งปันคำแนะนำ และทำงานเสร็จเร็วขึ้น 4 เท่าด้วย Talk to Text ใน ClickUp Brain MAX

ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งความซับซ้อนของ AI ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย

4. แม่แบบไทม์ไลน์การจัดการโครงการ

แม่แบบไทม์ไลน์การจัดการโครงการ - แม่แบบการจัดตารางเวลา monday.com
ผ่านทาง monday.com

เส้นเวลาส่วนใหญ่เริ่มต้นเป็นเส้นโค้งที่สะอาดและจบลงด้วยการพันกัน ความลับไม่ได้อยู่ที่การประชุมมากขึ้น—แต่อยู่ที่แผนที่มีชีวิตซึ่งอัปเดตตัวเองและบอกคุณว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไป เมื่อไหร่ และทำไม

ติดตามกำหนดเวลาของโครงการและความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดายด้วย เทมเพลตไทม์ไลน์การจัดการโครงการโดย Monday.com นี้ คุณสามารถมอบหมายงาน จัดการการพึ่งพา และติดตามการทำงานของทีมตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างครบถ้วน พร้อมความยืดหยุ่นในการเลือกมุมมองต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างภาพแผนงานโครงการของคุณโดยใช้มุมมองต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์หรือกระดานคัมบัง
  • ติดตามการพึ่งพาของงานและจัดลำดับความสำคัญของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดการไฟล์ ทรัพยากร และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ต้องการไทม์ไลน์ที่ตรงไปตรงมา มีระเบียบ และมองเห็นภาพรวม เพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานจากที่บ้านอย่างเหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ลงทุนในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสมาธิ ความสบาย และประสิทธิภาพในการทำงาน

5. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา - เทมเพลตการจัดตารางเวลา monday.com
ผ่านทาง monday.com

ทีมการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาทราบดีว่าการตามทันกำหนดเวลาของเนื้อหาและการจัดการกับงานหลายอย่างพร้อมกันนั้นยากเพียงใด

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโดย Monday.com ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาของเนื้อหาและทุกคนทำงานได้อย่างราบรื่น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงแคมเปญโซเชียลมีเดีย การมอบหมายงาน และกระบวนการทำงานของเนื้อหา

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเผยแพร่ พร้อมกำหนดวันที่ชัดเจนและความคืบหน้าของงาน
  • ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาตามประเภทหรือแคมเปญ
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดกำหนดเวลา

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่พลาดกำหนดเวลา

👀 เกร็ดความรู้: เทคนิคโพโมโดโรถูกคิดค้นโดย Francesco Cirillo ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 โดยวิธีการทำงานเป็นช่วงเวลา 25 นาที ตามด้วยการพักสั้น ๆ วิธีจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการแบ่งวันทำงานออกเป็นช่วง ๆ ที่จัดการได้ง่าย ทำให้คุณมีสมาธิและกระปรี้กระเปร่าอยู่เสมอ

6. แบบฟอร์มปฏิทินการทำงาน

เทมเพลตปฏิทินการทำงาน - เทมเพลตการจัดตารางเวลา monday.com
ผ่านทาง monday.com

ลองนึกภาพนี้ดู: เป็นช่วงกลางสัปดาห์ และมีกำหนดส่งงานสามอย่างชนกัน—การประชุมกับลูกค้า การส่งสินค้าจากโรงงาน และใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ที่คุณสัญญาว่าจะส่ง "เมื่อวาน" หากไม่มีระบบที่ใช้ร่วมกัน ตารางเวลาจะกลายเป็นแค่การคาดเดา

เทมเพลตปฏิทินการทำงาน ช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจอย่างชัดเจนว่างานใดต้องส่งเมื่อไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ โดยนำเสนอปฏิทินแบบรวมศูนย์ที่คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนด กำหนดระยะเวลา และซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar ได้ ด้วยการลากและวางคอลัมน์ คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน ติดตามสถานะ และรักษาความสอดคล้องของโครงการได้

ระบบอัตโนมัติในตัวช่วยขจัดงานติดตามซ้ำๆ ในขณะที่การผสานการทำงานช่วยให้งาน ไฟล์ และการประชุมทั้งหมดอยู่ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนงานรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส พร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน
  • มองเห็นปริมาณงานโดยใช้หลายมุมมอง เช่น ปฏิทิน แผนงานกังท์ หรือไทม์ไลน์
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการอัปเดตเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา
  • ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar และ Zoom เพื่อการวางแผนแบบรวมศูนย์

เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ที่ประสานงานกับลูกค้าหลายรายและทีมการผลิตที่จัดการกำหนดการผลิต ซึ่งต้องการความชัดเจนในตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

7. แบบฟอร์มงานประจำสัปดาห์

เทมเพลตงานประจำสัปดาห์ - เทมเพลตการจัดตารางเวลา monday.com
ผ่านทาง monday.com

นักออกแบบมักพูดติดตลกว่า ข้อเสนอแนะมักจะมาพร้อมกันสามข้อเสมอ: "ทำให้ใหญ่ขึ้น ทำให้โดดเด่น และลองอีกเวอร์ชันได้ไหม?" หากไม่มีระบบ การแก้ไขเหล่านี้จะสะสมอย่างรวดเร็ว แม่แบบนี้ช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถทำงานแก้ไขได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ลืมกำหนดเวลา

เทมเพลตงานประจำสัปดาห์สำหรับการออกแบบโดย Monday.com ช่วยให้ทีมออกแบบสามารถจัดระเบียบงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ติดตามกระบวนการออกแบบแต่ละขั้นตอน และมั่นใจได้ว่าทุกกำหนดส่งงานจะเสร็จสมบูรณ์อย่างมีสไตล์

คุณสามารถใช้มุมมองแบบภาพ เช่น ไทม์ไลน์หรือแผนภูมิ เพื่อดูว่างานร่างมีกำหนดส่งเมื่อใดและโครงการใดกำลังล่าช้า ไฟล์ออกแบบทั้งหมด—ตั้งแต่แบบจำลองไปจนถึงไฟล์ส่งออกขั้นสุดท้าย—สามารถเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ช่วยลดอีเมลที่มีชื่อเรื่องยาวเหยียดอย่าง "latest_version_FINAL_v3" ที่ส่งต่อกันไปไม่รู้จบ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กรองงานตามสมาชิกทีมเพื่อหลีกเลี่ยงการให้ภาระงานน้อยเกินไปหรือมากเกินไปแก่ผู้ออกแบบ
  • ใช้มุมมอง Gantt เพื่อจัดการกำหนดเวลาและแผนภูมิความคืบหน้าเพื่อติดตามงาน
  • เก็บรักษาทรัพย์สินการออกแบบทั้งหมดให้เป็นระเบียบในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบ, ผู้อำนวยการสร้างสรรค์, และผู้นำโครงการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. เทมเพลตการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ

เวิร์กโฟลว์ที่ชนะด้วยระบบอัตโนมัติ เทมเพลต- เทมเพลตการจัดตารางเวลา monday.com
ผ่านทาง monday.com

ทุกออฟฟิศมีจุดคอขวดนั้น: คำขอสะสมในกล่องข้อความ, การอนุมัติหายไปในเธรด, และไม่มีใครรู้ว่าใครกำลังจัดการอะไรอยู่ เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่ชนะด้วยระบบอัตโนมัติ เปลี่ยนความโกลาหลนั้นให้เป็นระเบียบด้วยการเปลี่ยนคำขอให้เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวม จัดการ และติดตามคำขอภายในองค์กรได้จากบอร์ดกลางเพียงแห่งเดียว แบบฟอร์มจะรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจะจัดสรรคำขอ ส่งการแจ้งเตือน และกระตุ้นการอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน

ด้วยมุมมองที่หลากหลาย เช่น ตาราง ปฏิทิน และแผนภูมิ คุณสามารถวิเคราะห์แหล่งที่มาของคำขอ ระบุจุดคอขวด และปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสมตามความต้องการ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมคำขอที่มีโครงสร้างได้ทันทีด้วยแบบฟอร์มและติดตามได้ในศูนย์กลางเดียว
  • การอนุมัติและการมอบหมายงานผ่านช่องทางอัตโนมัติไปยังบุคคลที่เหมาะสม
  • วิเคราะห์แนวโน้มของคำขอโดยแยกตามแผนกหรือประเภทด้วยแผนภูมิที่มองเห็นได้
  • รักษาความโปร่งใสของความสำเร็จด้วยการอัปเดตและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  • การผสานการทำงานกับ Gmail, Dropbox และ SurveyMonkey ช่วยให้ไฟล์และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานะที่สอดคล้องกัน

เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, และหัวหน้าแผนกที่ต้องการรวมศูนย์และอัตโนมัติการจัดการคำขอในระดับใหญ่

👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:ปฏิทินมายาซึ่งมีอายุย้อนไปถึงอย่างน้อยศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล เป็นระบบที่มีความแม่นยำสูงกว่าปฏิทินเกรกอเรียนที่ใช้ในปัจจุบันมาก ภายในปี ค.ศ. 900 ปฏิทินมายาได้รับการปรับปรุงให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นไปอีก ถือเป็นตัวอย่างอันน่าทึ่งของอัจฉริยภาพในการจัดตารางเวลาของชาวโบราณ

9. แม่แบบการกำหนดบริบทของสปรินต์

เทมเพลตสปรินต์ - เทมเพลตการจัดตารางเวลา monday.com
ผ่านทาง monday.com

สปรินต์มีไว้เพื่อสร้างจังหวะ แต่หากขาดบริบทที่เหมาะสม มันก็เหมือนกับการวิ่งวนอยู่กับที่

เทมเพลต Contextualizing Sprints โดย Monday.com ช่วยให้คุณจัดระเบียบแผนงานผลิตภัณฑ์ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์มองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น—ว่าแต่ละสปรินต์เชื่อมโยงกับแผนงานอย่างไรและสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวอย่างไร

ที่นี่คุณสามารถวางแผนจุดสำคัญบนไทม์ไลน์แบบภาพ ทำให้ง่ายต่อการจัดแนวงานประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานสามารถแสดงได้เพื่อให้แน่ใจว่าหนึ่งสปรินต์จะเชื่อมต่อกับสปรินต์ถัดไปได้อย่างราบรื่น

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างภาพแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์เพื่อความชัดเจนและการประสานงาน
  • ติดตามการวิ่งระยะสั้น, การพึ่งพาของงาน, และความก้าวหน้าของทีมข้ามแผนก
  • ใช้แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามประสิทธิภาพและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, และทีม Scrum ที่ต้องการติดตามและจัดลำดับความสำคัญของสปรินต์ผลิตภัณฑ์

10. แม่แบบโครงการเดียว

แม่แบบโครงการเดียว - แม่แบบการจัดตารางเวลา monday.com
ผ่านทาง monday.com

ผู้จัดการโครงการพูดประโยคนี้ออกมาดังๆ กี่ครั้งแล้ว: "ครึ่งหนึ่งของงานฉันคือการไล่ตามอัปเดต อีกครึ่งคือการตระหนักว่าฉันควรถามไปเมื่อวานแล้ว"? กระดานโครงการเดียวช่วยลดการไล่ตามออกไปจากสมการ—ทุกอย่างอยู่ในไทม์ไลน์เดียว

เทมเพลตโครงการเดี่ยวโดย Monday.com เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการแต่ละโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ด้วยระบบแจ้งเตือนวันครบกำหนดอัตโนมัติ คุณจะไม่พลาดงานสำคัญ และตัวเลือกการแสดงผลหลายรูปแบบช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูแผนงานเดียวกันได้ในรูปแบบกระดานคัมบัง ปฏิทิน หรือแผนภูมิแกนต์

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดเป้าหมายสำคัญของโครงการและติดตามความคืบหน้าของงานด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลาย
  • จัดหมวดหมู่ภารกิจตามลำดับความสำคัญและสถานะเพื่อการมองเห็นแบบเรียลไทม์
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดสำหรับงานเฉพาะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดของโครงการใดตกหล่น

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และทุกคนที่รับผิดชอบโครงการซึ่งต้องการการมอบหมายงานที่ชัดเจนและกำหนดเวลาที่แน่นอน

Monday.com ข้อจำกัด

ในขณะที่ Monday.com มีเทมเพลตการจัดตารางเวลาและฟีเจอร์การจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้มากมาย แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ธุรกิจควรคำนึงถึง โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับโครงการหรือทีมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น

  • ในขณะที่มันติดตามความคืบหน้าของงาน มันขาดเครื่องมือรายงานขั้นสูง ทำให้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือภายนอกเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด
  • เมื่อคุณขยายกิจการ การรักษาตารางการทำงานหรือบอร์ดโครงการจะกลายเป็นเรื่องซับซ้อนมากขึ้น ต้องการความพยายามทางมือมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอ
  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าเป็นเรื่องท้าทาย ในการใช้งานฟีเจอร์มากมายของ Monday.com โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตั้งค่าการจัดสรรงานและกำหนดเวลา
  • แผนฟรีมีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด ซึ่งอาจขัดขวางโอกาสในการประหยัดเวลาสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • ไม่เหมือนกับคู่แข่ง monday.com ขาดฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเฉพาะ สำหรับการจัดตารางเวลาเชิงคาดการณ์และการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชาญฉลาด
  • การส่งออกตารางการทำงานหรือบอร์ดที่ซับซ้อนเพื่อการรายงานอย่างละเอียดอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpช่วยคุณจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาดด้วยการแนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานและการประชุมโดยอัตโนมัติ มันสามารถวิเคราะห์ปริมาณงานของคุณ ตรวจจับความขัดแย้ง และแนะนำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้แผนของคุณเป็นไปตามกำหนด ด้วยการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการจัดตารางใหม่แบบอัจฉริยะ คุณจะไม่มีวันพลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป

เทมเพลตทางเลือกของ Monday.com

ปัญหาของการใช้เทมเพลตของ Monday.com ไม่ใช่แค่ความยุ่งยากในการตั้งค่าเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าคือการขยายตัวของงาน งานอยู่ในที่หนึ่ง ข้อเสนอแนะอยู่ในที่หนึ่ง และไอเดียแคมเปญอยู่ในเครื่องมืออีกที่หนึ่ง 😖

ไม่นานนัก คุณก็กำลังกระโดดไปมาระหว่างสเปรดชีต กระทู้แชท และเอกสารที่เขียนค้างอยู่ครึ่งทาง พยายามตอบคำถามง่ายๆ อย่างเช่น "มีอะไรอัปเดตล่าสุดบ้าง?" นั่นแหละคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "บริบทกระจาย" กำลังเกิดขึ้น

ClickUp มีแนวทางที่ดีกว่า แทนที่จะกระจายแผนการตลาดของคุณไปทั่วเครื่องมือที่แยกจากกัน เทมเพลตของ ClickUp จะอยู่ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ซึ่งงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดเชื่อมต่อกัน

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป ปรับให้เข้ากับกระบวนการของคุณได้อย่างแม่นยำ และมั่นใจได้ว่าบริบทการทำงานของคุณจะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว

นี่คือเทมเพลต ClickUp บางส่วนที่สามารถใช้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ วันจันทร์:

1. เทมเพลตตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนวันของคุณเป็นชั่วโมงด้วยเทมเพลตตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp

เคยสังเกตไหมว่าวันหนึ่งสามารถรู้สึกทั้งยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดและสั้นเกินไปในเวลาเดียวกัน? นั่นคือความขัดแย้งของการมีประสิทธิภาพเทมเพลตตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUpช่วยให้คุณควบคุมทุกช่วงเวลาได้ เพื่อที่วันจะไม่ควบคุมคุณ

เทมเพลตนี้มอบ ปฏิทินรายวันที่แบ่งช่วงเวลา ให้คุณบันทึกทุกสิ่งตั้งแต่กำหนดส่งงานไปจนถึงกิจวัตรส่วนตัว สถานะที่กำหนดเองช่วยให้คุณติดตามงานได้ว่า "ต้องทำ" "กำลังดำเนินการ" หรือ "เสร็จแล้ว" ในขณะที่ช่องสำหรับบันทึกและลำดับความสำคัญช่วยเพิ่มบริบท

ด้วยมุมมองปฏิทินและบอร์ด คุณสามารถสลับระหว่างตารางเวลาที่ละเอียดหรือภาพรวมใหญ่ ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าคุณใช้พลังงานไปที่ไหน และที่ไหนที่ต้องการการปรับปรุง

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่มุ่งเน้นสำหรับงานและกิจวัตร
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเองและทำเครื่องหมายความสำเร็จแบบเรียลไทม์
  • เพิ่มบันทึกส่วนตัวหรือหมวดหมู่ของงานเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
  • มองเห็นปริมาณงานประจำวันด้วยมุมมองปฏิทิน, รายการ, และกระดาน

เหมาะสำหรับ: นักเรียน, ฟรีแลนซ์, และมืออาชีพที่มีเวลาจำกัดที่ต้องการใช้เวลาทุกชั่วโมงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบาลานซ์กับหลาย ๆ งานที่ต้องทำ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ชอบความรู้สึกแบบเก่า ๆ ของกระดาษโน้ตติดได้ใช่ไหม? คุณสามารถใช้ กระดาษโน้ตออนไลน์เพื่อจัดระเบียบความคิดและงานของคุณแบบดิจิทัล ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวโดยไม่รก

ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถลองใช้ ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดอย่างเห็นภาพ สร้างโน้ตดิจิทัลแบบติดผนัง และวางแผนแนวคิดร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นยังสามารถเสริมด้วยClickUp Docsเพื่อบันทึกโน้ต รายการตรวจสอบ และสิ่งที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ความคิดของคุณถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายอยู่เสมอ

2. แม่แบบกำหนดการการพัฒนา ClickUp

เทมเพลตกำหนดการการพัฒนา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตกำหนดการพัฒนากับ ClickUp

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์มักไม่เป็นไปอย่างราบรื่นตามที่แผนการนำเสนอสัญญาไว้ คุณลักษณะหนึ่งอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ อีกอย่างหนึ่งอาจติดขัด และกะทันหันกำหนดเวลาอาจเลื่อนออกไป นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทีมพัฒนาจึงประสบความสำเร็จเมื่อพวกเขามีตารางเวลาที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นภาพรวมได้ ซึ่งช่วยให้โครงการสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์

เทมเพลตกำหนดการพัฒนาระบบ ClickUp มอบ เวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับทีมในการสร้างและอัปเดตผลิตภัณฑ์ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกขั้นตอน ระยะเวลา และข้อสังเกต พร้อมมุมมองหลากหลาย เช่น แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ ช่วยให้ทุกกิจกรรมมีที่ชัดเจน

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แยกเป้าหมายการพัฒนาขนาดใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถติดตามได้
  • วางแผนเวลาและทรัพยากรด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการประมาณการและข้อมูลจริง
  • แผนภูมิไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญด้วยมุมมอง Gantt และ Timeline
  • อัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความคืบหน้าและสถานะแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมเอกสารทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงเป้าหมายของโครงการและเอกสารอ้างอิงทางเทคนิค

เหมาะสำหรับ: นักพัฒนาซอฟต์แวร์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และผู้นำทางวิศวกรรมที่บริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายขั้นตอนที่มีกำหนดเวลาที่เคร่งครัด

📮 ClickUp Insight: การศึกษาพบว่าทีมที่ใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันมากกว่า 10 ชนิด มีโอกาสที่จะเกิดการล่าช้าของโครงการสูงขึ้นถึง 3 เท่า ยิ่งคุณใช้เครื่องมือมากเท่าไหร่ คุณก็จะต้องเสียเวลาในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือเหล่านั้นมากขึ้น และเวลาที่คุณได้ใช้ไปกับการทำงานจริง ๆ ก็จะน้อยลง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มปริมาณงานที่ไม่จำเป็น

ด้วยClickUp คุณสามารถรวมงาน เอกสาร ปฏิทิน และการสื่อสารทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การทำงานอัตโนมัติด้วย AI ไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ClickUp ทำให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียว

3. แม่แบบตารางการจัดตารางเวลา ClickUp

เทมเพลตตารางการจัดตารางเวลา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดลำดับความสำคัญและจัดการงานตามความเร่งด่วนด้วยเทมเพลตตารางการจัดลำดับงานของ ClickUp

เราทุกคนต่างรู้ถึงความรู้สึกเมื่อสิ้นสุดวันแล้วสงสัยว่าคุณได้ทำอะไรสำเร็จบ้าง ตารางการจัดเวลาช่วยตัดความสูญเปล่านี้โดยแสดงให้คุณเห็นว่าความเร่งด่วนและความสำคัญมาบรรจบกันที่ไหน—เพื่อให้คุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุด

เทมเพลตตารางการจัดตารางเวลาของ ClickUpจัดระเบียบงานออกเป็นสี่ส่วน—งานเร่งด่วนกับงานไม่เร่งด่วน และงานสำคัญกับงานไม่สำคัญ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจได้ว่างานใดสามารถจัดตารางเวลา มอบหมาย หรือยกเลิกได้ทั้งหมด

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างภาพและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน
  • ระบุการพึ่งพาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
  • ติดตามความคืบหน้าและรับรองความสอดคล้องของทีมด้วยการกำหนดความรับผิดชอบงานที่ชัดเจน

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันหรือทีมที่ต้องการความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

4. แม่แบบการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp

เทมเพลตบล็อกตารางเวลาโดยคลิก
รับเทมเพลตฟรี
มีสมาธิกับ ClickUp Schedule Blocking Template

หนังสือของแคล นิวพอร์ต เรื่อง Deep Workได้ทำให้แนวคิดของการบล็อกเวลาเป็นที่นิยม—การแบ่งเวลาที่คุ้มครองไว้สำหรับงานที่ต้องการความสนใจสูง. แบบแผนนี้ทำให้ปรัชญาดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเปลี่ยนปฏิทินให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการมุ่งเน้นแทนที่จะเป็นการเสียสมาธิ.

เทมเพลตการบล็อกเวลาใน ClickUpช่วยให้คุณจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่มีความสำคัญสูงโดยไม่เสียสมาธิ การจัดรหัสสีช่วยให้แยกหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การประชุม งานสร้างสรรค์ หรืองานธุรการได้อย่างชัดเจน ผลลัพธ์ที่ได้คือปฏิทินที่สมดุลซึ่งปกป้องพื้นที่สำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งโดยไม่ละเลยความต้องการในแต่ละวัน

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดสรรเวลาสำหรับงานสำคัญและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
  • จินตนาการวันของคุณในรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
  • ป้องกันการกำหนดตารางงานมากเกินไปและจัดสรรเวลาสำหรับพักผ่อน

เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการที่ต้องการใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยตารางเวลาที่ชัดเจนและแบ่งช่วงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

5. แม่แบบตารางเวลาการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามขั้นตอนและเป้าหมายของโครงการด้วยเทมเพลตตารางเวลาการจัดการโครงการของ ClickUp

เส้นตายไม่ได้เลื่อนไปพร้อมกันทั้งหมด—แต่ค่อย ๆ ละลายหายไปทีละนิด จนกระทั่งวันสำคัญกลายเป็นสัปดาห์ที่ล่าช้าไปโดยไม่รู้ตัว กระดานวางแผนโครงการจะช่วยให้คุณเห็นการเลื่อนของเวลาตั้งแต่เนิ่น ๆ และนำทีมกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการโครงการของ ClickUpจัดโครงสร้างโครงการเป็นขั้นตอนและเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย มุมมองแบบแกนต์และไทม์ไลน์จะแสดงการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนทรัพยากรเมื่อเกิดปัญหาคอขวด

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดเส้นตายและติดตามความคืบหน้าของงานด้วยมุมมองที่กำหนดเอง เช่น แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์
  • จัดระเบียบงานตามระยะของโครงการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
  • รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนและทีมต่างๆ มีความสอดคล้องกัน

6. แม่แบบการจัดตารางงานแบบบล็อกของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาแบบบล็อกของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบวันของคุณเป็นช่วงเวลาด้วยเทมเพลตการจัดตารางเวลาแบบบล็อกของ ClickUp

บางวันอาจรู้สึกเหมือนเป็นวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นของการกระโดดไปมาระหว่างงานต่างๆ ทำให้คุณมีเวลาเพียงเล็กน้อยในการมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริงๆแม่แบบการจัดตารางเวลาแบบบล็อกของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งวันออกเป็นช่วงเวลาที่มุ่งเน้นเฉพาะ ซึ่งแต่ละช่วงจะผูกกับงานหรือลำดับความสำคัญที่เฉพาะเจาะจง

กำหนดระยะเวลาให้กับบล็อกเพื่อประมาณปริมาณงานได้ดีขึ้น และแสดงผลในรูปแบบ Timeline หรือ Gantt เพื่อความชัดเจน ด้วยการจัดสรรเวลาไว้ล่วงหน้า คุณจะลดการสลับบริบทและสร้างพื้นที่ว่างสำหรับทั้งการทำงานและการพักผ่อน

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบวันของคุณเป็นช่วงเวลาสำหรับงานและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน
  • กำหนดเวลาโดยประมาณสำหรับแต่ละงานและติดตามปริมาณงาน
  • สร้างภาพตารางเวลาของคุณโดยใช้แผนภูมิแกนต์หรือไทม์ไลน์งาน

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการจัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องการความตั้งใจและป้องกันภาระงานที่มากเกินไป

นี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานในขั้นตอนง่ายๆ:

7. แม่แบบรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp

เทมเพลตเช็กลิสต์ประจำสัปดาห์ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามเป้าหมายรายสัปดาห์อย่างใกล้ชิดด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบรายสัปดาห์ของ ClickUp

คิดถึงเทมเพลตนี้เป็นเวอร์ชันดิจิทัลของสมุดวางแผนแบบเก่า—แต่ฉลาดกว่า สะอาดกว่า และมีโอกาสสูญหายในกระเป๋าของคุณน้อยกว่ามาก.เทมเพลต ClickUp Weekly Checklistช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามเป้าหมายของคุณได้ตลอดเวลา.

คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามระดับความสำคัญและทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละสัปดาห์ได้ ระบบแจ้งเตือนในตัวช่วยให้ไม่พลาดงานสำคัญ ขณะที่การอัปเดตสถานะจะแสดงว่างานใดเสร็จแล้วและงานใดที่ยังต้องดำเนินการ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญและทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้น
  • ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้มั่นใจว่างานแต่ละอย่างเสร็จสิ้นตรงเวลา
  • ตรวจสอบความคืบหน้าและวัดผลผลิตของคุณเป็นรายสัปดาห์

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบงานประจำสัปดาห์และติดตามความคืบหน้า

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับงานที่ควรทำก่อนใช่ไหม? ใช้รายการลำดับความสำคัญเพื่อจัดอันดับงานของคุณตามความเร่งด่วนและความสำคัญ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ

8. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันและรักษาความเป็นระเบียบด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เราทุกคนต่างเคยรู้สึกหมดแรงเมื่อจบวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยาวขึ้นกว่าตอนเริ่มต้น ด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp คุณจะได้รับเครื่องมือติดตามประจำวันที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งเปลี่ยนวิธีการจัดการงานจากเดิมที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจนและสามารถทำให้สำเร็จได้จริง

สามารถกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละรายการได้ ในขณะที่การติดตามความคืบหน้าจะช่วยให้มองเห็นปริมาณงานได้ทันที การแจ้งเตือนช่วยรักษาแรงผลักดัน ทำให้ คุณจบวันด้วยรายการที่ยังไม่เสร็จน้อยลงและชัยชนะเล็กๆ มากขึ้น

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น "ต้องทำ" "กำลังดำเนินการ" และ "เสร็จแล้ว"
  • กำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงานและติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งวัน
  • ใช้การแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดตารางประจำวัน

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการความเป็นระเบียบและทำงานได้มากขึ้นในแต่ละวันโดยไม่รู้สึกเครียดหรือล้นมือ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รู้สึกท่วมท้นกับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณหรือไม่? ลองแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถทำได้จริงรายการสิ่งที่ต้องทำที่ครอบคลุมจะช่วยให้คุณจัดการกับความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าทีละงาน

9. แม่แบบตารางกะการทำงานของ ClickUp

ClickUp-งาน-กะ-ตาราง-เทมเพลต
รับเทมเพลตฟรี
จัดตารางกะพนักงานและติดตามการครอบคลุมด้วยเทมเพลตตารางกะงาน ClickUp

ลองนึกถึงสถานที่ทำงานของคุณที่ไม่มีแผนกะงาน—มันเหมือนกับการบริหารร้านอาหารโดยไม่มีเมนู รับรองว่าวุ่นวายแน่นอนเทมเพลตตารางกะงานของ ClickUp ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบง่ายขึ้น คุณไม่ต้องจมอยู่กับตารางในสเปรดชีตหรือการส่งต่องานที่พลาด

เทมเพลตนี้มอบ ตารางเวลาที่ชัดเจน ให้คุณ ซึ่งสามารถติดตามกะงาน บทบาท และการขาดงานทั้งหมดได้ในที่เดียว ผู้จัดการสามารถลากและวางการเปลี่ยนแปลง กำหนดกะงานได้อย่างรวดเร็ว และแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์กับทีมของพวกเขา

ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยบันทึกเหตุผลของการขาดงานหรือการเรียกตัวออกนอกเวลาทำงาน ขณะที่มุมมองที่แสดงด้วยรหัสสีช่วยให้สามารถมองเห็นกะกลางวันและกลางคืนได้อย่างชัดเจนในทันที

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดตารางเวรตามบทบาท เวลา และสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายในรายการเดียว
  • ติดตามการขาดงานและการออกนอกสถานที่ด้วยช่องข้อมูลเฉพาะเพื่อความโปร่งใส
  • แก้ไขตารางเวลาได้ทันทีด้วยการลากและวาง
  • แชร์มุมมองแบบเรียลไทม์เพื่อให้พนักงานทุกสาขาทำงานสอดคล้องกัน

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ทีมทรัพยากรบุคคล, และหัวหน้างานกะในธุรกิจค้าปลีก, การบริการ, หรือธุรกิจที่เน้นการให้บริการที่ต้องการการจัดตารางงานที่รวดเร็วและยืดหยุ่นโดยไม่มีความยุ่งยาก

💡 คำแนะนำที่เป็นมิตร: การจัดการงานส่วนตัวอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกัน สร้าง ระบบการจัดการงานส่วนตัวที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา และติดตามงานของคุณได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น

ด้วย รายการส่วนตัวของ ClickUp คุณสามารถแยกงานส่วนตัวออกจากโครงการงาน ตั้งลำดับความสำคัญ เพิ่มวันที่ครบกำหนด และสร้างการแจ้งเตือนได้ พื้นที่เฉพาะนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำ มองเห็นภาพรวมของภาระงาน และจัดการทั้งความรับผิดชอบส่วนตัวและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียว

10. เทมเพลตความพร้อมใช้งานของตารางเวลาส่วนตัวใน ClickUp

เทมเพลตความพร้อมใช้งานของตารางเวลาส่วนตัว ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพในใจถึงความมุ่งมั่นส่วนตัวของคุณด้วยเทมเพลตตารางเวลาส่วนตัวพร้อมสถานะว่างจาก ClickUp

การจัดการสัปดาห์ของคุณไม่ควรรู้สึกเหมือนการเล่นเกม Tetris ในโหมดยาก เครื่องมือติดตามความพร้อมใช้งานส่วนตัวจะเปลี่ยนปริศนานั้นให้เป็นตารางที่สะอาดตา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเวลาของคุณว่างตรงไหนและถูกจองไว้แล้วตรงไหน

เทมเพลตความพร้อมใช้งานตารางเวลาส่วนตัวของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนภาระผูกพันต่าง ๆ ลงในปฏิทินรายสัปดาห์ได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน การตรวจสอบความขัดแย้งทำได้ง่าย และการแก้ไขด้วยการลากและวางช่วยให้การปรับเปลี่ยนตารางเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการรวมภาระหน้าที่ส่วนตัวและงานเข้าไว้ด้วยกันในมุมมองเดียว คุณจะมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น ไม่ว่าจะเป็นสายสำคัญจากลูกค้าหรือมื้อเย็นกับครอบครัว

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามการนัดหมายและภาระผูกพันในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ
  • มองเห็นความพร้อมใช้งานและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดตาราง
  • ปรับตารางเวลาของคุณตามต้องการด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, นักเรียน, และมืออาชีพที่ยุ่งกับการจัดการภาระส่วนตัวและภาระงานหลายอย่าง

เลือกเทมเพลต ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาของคุณ

การจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานของประสิทธิภาพการทำงานและการประหยัดเวลา

ในขณะที่แม่แบบการจัดตารางเวลาของ Monday.comมอบความยืดหยุ่นในการจัดการตารางเวลาประจำสัปดาห์ของคุณ ClickUp เข้าใจแนวคิดนี้และก้าวไปอีกขั้นด้วยชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครบถ้วนซึ่งช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทั้งส่วนตัวและอาชีพของคุณ

ด้วยเทมเพลตตารางเวลาประจำสัปดาห์ที่ปรับแต่งได้ เทมเพลตปฏิทินการทำงาน การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการจัดการงานที่ง่ายดาย มันช่วยให้คุณรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่

พร้อมที่จะควบคุมเวลาของคุณและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นผ่านเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้หรือไม่? ลงทะเบียนกับ ClickUpและทำให้เป้าหมายการผลิตของคุณเป็นจริง!