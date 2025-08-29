10 เครื่องมือวัดส่วนแบ่งเสียงที่ดีที่สุดในการติดตามการมองเห็นของแบรนด์

แม้สินค้าที่ดีที่สุดก็อาจไม่มีความหมายหากกลุ่มเป้าหมายของคุณไม่รู้ว่ามันมีอยู่. หากไม่มีการมองเห็น แบรนด์ของคุณก็อาจไม่ต่างอะไรกับการไม่มีอยู่.
นี่คือจุดที่เครื่องมือวัดส่วนแบ่งเสียงที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณวัดการมองเห็นของแบรนด์คุณ, เปรียบเทียบแบรนด์ของคุณกับคู่แข่ง, และติดตามว่าแบรนด์ของคุณมีส่วนในการสนทนาออนไลน์มากเพียงใด
ในบทความนี้ เราจะแยกแยะเครื่องมือเสียงที่ดีที่สุดเพื่อวัดการแชร์ผ่านช่องทางดิจิทัลและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ประสิทธิภาพการตลาด และส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์คุณ
เครื่องมือติดตามส่วนแบ่งเสียงยอดนิยม 10 อันดับแรกในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของเครื่องมือวัดส่วนแบ่งการพูดถึงที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการในการติดตามและรายงานแบรนด์ของคุณ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|การจัดอันดับ
|คลิกอัพ
|การจัดการแคมเปญสร้างความตระหนักรู้แบบครบวงจรสำหรับเอเจนซี่และทีมการตลาดภายในองค์กรทุกขนาด
|การวางแผนแคมเปญ, เอกสาร, ปฏิทิน, แดชบอร์ด, ผู้ช่วย AI, การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|G2: 4. 7/5, Capterra: 4. 6/5
|เซมรัช
|ส่วนแบ่งการวัดผลการค้นหาด้วยข้อมูล SEO และ PPC สำหรับเอเจนซี่ขนาดใหญ่และองค์กรธุรกิจ
|สำรวจตลาด, ช่องว่างของคำค้นหา, ส่วนแบ่งการแสดงผลของ Google Ads, การวิเคราะห์การเข้าชม
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $139.95/เดือน
|G2: 4. 5/5, Capterra: 4. 6/5
|กล่าวถึง
|การแจ้งเตือนแบรนด์แบบเรียลไทม์และการติดตามแคมเปญสำหรับเอเจนซี่ประชาสัมพันธ์และธุรกิจขนาดใหญ่
|การกล่าวถึงข้ามแพลตฟอร์ม, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้, เครื่องมือเผยแพร่
|ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 3/5, Capterra: 4. 7/5
|Brand24
|การตรวจสอบแบรนด์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ความรู้สึกสำหรับเอเจนซี่การตลาดขนาดใหญ่และองค์กร
|การกล่าวถึง, การตรวจจับความรู้สึก, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล, การแจ้งเตือนคำสำคัญ
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $199/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 6/5, Capterra: 4. 7/5
|Awario
|การติดตามเสียงที่แม่นยำด้วยการค้นหาแบบบูลีนสำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|การค้นหาแบบบูลีน, การวิเคราะห์ความรู้สึกตามภูมิภาค/ช่องทาง, การติดตามผู้มีอิทธิพล, รายงานเสียง
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 0/5, Capterra: 4. 3/5
|น้ำละลาย
|การวิเคราะห์สื่อและเสียงระดับองค์กรสำหรับเอเจนซี่
|การวิเคราะห์เสียงด้วย AI, ข่าวสารและรายงานทางสังคม, แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, การติดตามแคมเปญ
|ราคาที่กำหนดเอง
|G2: 4. 0/5, Capterra: 4. 0/5
|สปรอท์ โซเชียล
|การเปรียบเทียบเชิงแข่งขันบนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับเอเจนซี่การตลาดสื่อสังคมออนไลน์
|การติดตามแบรนด์, การเปรียบเทียบมาตรฐาน, แดชบอร์ดรวม, ความรู้สึก, รายงานส่วนแบ่งการมองเห็น
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $199/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 4/5, Capterra: 4. 4/5
|Google Trends
|การติดตามความสนใจในการค้นหาสาธารณะแบบเรียลไทม์สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
|แนวโน้มแบบเรียลไทม์, ข้อมูลเชิงลึกตามภูมิภาค, การเปรียบเทียบแบรนด์ตามช่วงเวลา
|ฟรี
|G2: 4. 6/5, Capterra: 4. 7/5
|ดิจิมินด์
|ข้อมูลเชิงลึกทางการแข่งขันและการวิเคราะห์ตลาดอย่างลึกซึ้งสำหรับแบรนด์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นผู้บริโภค
|การฟังเสียงสังคม, การระบุตัวตนผู้มีอิทธิพล, การติดตามเทรนด์, การตรวจสอบชื่อเสียง, การวัดผลตอบแทนจากแคมเปญ
|ราคาตามความต้องการ
|G2: 4. 5/5, Capterra: 4. 4/5
|ฮูตสูท
|การกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียและการติดตามการกล่าวถึงแบรนด์สำหรับบริษัทขนาดกลางและเอเจนซี่
|ปฏิทินเนื้อหา, การจัดการกล่องขาเข้า, การฟังเสียงสังคม, การวิเคราะห์, การผสาน Canva & Drive
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149/ผู้ใช้/เดือน
|G2: 4. 2/5, Capterra: 4. 4/5
แบรนด์คือเสียง และสินค้าคือของที่ระลึก
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือส่วนแบ่งเสียง?
เครื่องมือวัดส่วนแบ่งการพูดถึงที่ดีที่สุดจะติดตาม การกล่าวถึงแบรนด์พร้อมบริบท *เพื่อบอกคุณว่าแบรนด์ของคุณกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหรือไม่ การปรากฏตัวของแบรนด์คุณเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ ในตลาดอย่างไร และเมตริกเสียงเป็นอย่างไรในช่องทางทางการตลาดทั้งหมด รวมถึงผลการค้นหาและการโฆษณาแบบชำระเงิน
นี่คือวิธีการเลือกเครื่องมือวัดส่วนแบ่งเสียงที่เหมาะสม คุณควรมองหาคุณสมบัติที่จำเป็นบางประการ:
- การกล่าวถึงแทร็กในผลการค้นหา, โซเชียลมีเดีย, บล็อก และเว็บไซต์ข่าว เพื่อ การครอบคลุมเสียง อย่างเต็มที่
- ให้บริการ การวิเคราะห์เสียงแบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของทัศนวิสัยที่เกิดขึ้นทันที
- เปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของแบรนด์คุณโดยตรงกับคู่แข่งเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- เสนอ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ สำหรับเมตริกต่างๆ เช่น ส่วนแบ่งการแสดงผล, ความรู้สึก, และข้อมูลเสียง
- รวมถึง การวิเคราะห์ความรู้สึก เพื่อประเมินโทนของการสนทนาเกี่ยวกับแบรนด์บนแพลตฟอร์มต่างๆ
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: เบอร์เกอร์คิงเคยทำการตลาดแบบเจาะจงพื้นที่โดยเสนอคูปองส่วนลด Whopperเฉพาะเมื่อผู้ใช้อยู่ใกล้ร้านแมคโดนัลด์เท่านั้น
10 เครื่องมือวัดส่วนแบ่งเสียงที่ดีที่สุดในการติดตามการมองเห็นของแบรนด์คุณ
ในรายการต่อไปนี้ เราจะครอบคลุมเครื่องมือเฉพาะทางที่ช่วยให้คุณคำนวณส่วนแบ่งการแสดงผล ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ และติดตามการสนทนาออนไลน์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการการตลาดพร้อมการร่วมมือของทีม)
หากการตลาดของคุณมีการวางแผนอย่างดีแต่ดำเนินการได้ไม่ดี เสียงของแบรนด์คุณอาจสูญหายไปก่อนที่จะถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
มอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp Tasks
ClickUp ช่วยทีมการตลาดโดยมอบพื้นที่ร่วมกันเพื่อวางแผน ดำเนินการ และติดตามทุกส่วนของแคมเปญผ่านช่องทางทางการตลาดต่างๆ
- สร้างกระบวนการทำงานโดยใช้ClickUp Tasks ซึ่งงานจะถูกมอบหมายให้กับนักเขียน บรรณาธิการ นักออกแบบ และหัวหน้าฝ่าย SEO
- แยกแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ เช่น มอบหมายให้ทีมหนึ่งร่างเนื้อหาบล็อก และอีกทีมเตรียมโฆษณา Google Ads
- ติดแท็ก, กำหนดเวลา, และติดตามงานเพื่อให้ทุกคนทราบว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรและเมื่อไหร่ที่ต้องทำให้เสร็จ
ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายและปรับเป้าหมายได้ทุกเมื่อที่ต้องการด้วยแดชบอร์ด ClickUp
นอกจากนี้ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตและข้อความเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า คุณสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อสร้าง มุมมองแบบเรียลไทม์ของตัวชี้วัดการรับรู้แบรนด์ที่สำคัญ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการเนื้อหาสามารถฝังแดชบอร์ด Google Analytics เพื่อติดตามการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกหรือส่วนแบ่งการแสดงผลจากแคมเปญเดียวได้ ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงการทำงานของทีมคุณกับผลลัพธ์จริงในแง่ของการเข้าชมเว็บไซต์ การกล่าวถึงแบรนด์ และส่วนแบ่งเสียง
ClickUp สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Analytics, HubSpot และแพลตฟอร์มการฟังโซเชียล ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการ เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล ที่สำคัญต่อกลยุทธ์การสร้างการรับรู้แบรนด์ของคุณ
นี่คือคู่มือภาพแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วางแผนและจัดการแคมเปญการตลาดข้ามช่องทางด้วยเวิร์กโฟลว์งานที่กำหนดเอง
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์พร้อมการฝังข้อมูลวิเคราะห์
- ทำงานร่วมกันข้ามทีมด้วยเครื่องมือในตัว เช่นClickUp Docs,ClickUp Chat และClickUp Whiteboardsที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้าง และจัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตโนมัติกระบวนการ สร้างเนื้อหา และดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณด้วยความช่วยเหลือของ AIจาก ClickUp Brain
- มอบหมายงานที่มีความเชื่อมโยงและลำดับความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาของแคมเปญจะเสร็จสิ้นตามกำหนด
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการ รวมถึง Google Analytics, HubSpot และ Slack เพื่อรวมข้อมูลเสียงให้เป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจทำให้ทีมที่ยังไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการรู้สึกหนักใจได้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสิทธิภาพบนมือถือช้ากว่าประสบการณ์บนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ใช้ G2รายนี้กล่าวว่า:
ในฐานะซีอีโอที่ดูแลโครงการสื่อหลายด้านและสถาบันฝึกอบรม ClickUp ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ฉันเลือกใช้เพื่อรักษาความสอดคล้องของทุกอย่าง ฉันใช้มันในการจัดการกระบวนการทำงานด้านบรรณาธิการ, อัตโนมัติงานประจำ, ดำเนินกระบวนการ CRM สำหรับการติดต่อกับลูกค้า, และแม้กระทั่งติดตามความคืบหน้าของหลักสูตรการศึกษา ความหลากหลายในการใช้งานนั้นไม่มีใครเทียบได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
2. Semrush (ดีที่สุดสำหรับการรวมข้อมูล SEO และ PPC เพื่อวัดส่วนแบ่งการค้นหาของแบรนด์)
หากทีมของคุณประสบปัญหาในการทำความเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณครอบครองการสนทนาในการค้นหาได้มากเพียงใด เครื่องมือ Keyword Gap และ Market Explorer ของ Semrush จะช่วยให้เห็นภาพได้ภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติเหล่านี้เผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแบรนด์ของคุณอยู่ในตำแหน่งใดในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยละเอียดถึงคำค้นหาที่เกี่ยวข้องที่พวกเขาติดอันดับ และเนื้อหาที่ขับเคลื่อนการกล่าวถึงแบรนด์ของพวกเขา
แทนที่จะแสดงเพียงตัวเลขการเข้าชม Semrush จะแยกส่วนแบ่งของแบรนด์ของคุณออกตามการค้นหาแบบออร์แกนิก แคมเปญ PPC และแม้แต่ส่วนแบ่งการแสดงผลของ Google Ads
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- วิเคราะห์ส่วนแบ่งการค้นหาของแบรนด์ทั้งในผลการค้นหาแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน, LLMs และ Google Shopping
- เปรียบเทียบ SEO ของแบรนด์คุณกับคู่แข่งโดยใช้ช่องว่างของปริมาณการเข้าชม, คำค้นหา, และลิงก์ย้อนกลับ
- ติดตามข้อมูลเสียงแบรนด์ผ่านความรู้สึก, คุณสมบัติของ SERP, และกลุ่มคำค้นหาที่สร้างโดย AI
- วัดส่วนแบ่งการแสดงผลและแนวโน้มการมีส่วนร่วมผ่าน Market Explorer และ EyeOn
- ค้นพบการทับซ้อนของคีย์เวิร์ดในผลการค้นหาแบบออร์แกนิกและ PPC เพื่อปรับข้อความให้สอดคล้องกันในทุกช่องทาง
ข้อจำกัดของ Semrush
- การประมาณการจราจรอาจแตกต่างจากข้อมูล GA4 โดยเฉพาะสำหรับเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม
- การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากความลึกซึ้งของฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมาย
- ราคาสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อมีการเพิ่มบริการเสริม เช่น การจัดการเนื้อหาและการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $139.95 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- กูรู: $249.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $499. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (2,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Semrush อย่างไร
ผู้ใช้ Capterraรายนี้ได้เน้นย้ำว่า:
ฉันใช้ semrush เป็นหลักสำหรับภาพรวมโดเมนและฟังก์ชันคีย์เวิร์ด มันช่วยให้ฉันประเมินคู่แข่งและลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงใช้ในการวิจัยหัวข้อบนหน้าเว็บไซต์ด้วย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการพิสูจน์ว่าอะไรได้ผลในแคมเปญของคุณอยู่หรือเปล่า?ตัวชี้วัดการตลาดที่คุณต้องติดตามจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าตัวชี้วัดใดสำคัญจริง เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากสเปรดชีต
3. กล่าวถึง (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามแบรนด์แบบเรียลไทม์ข้ามช่องทาง)
เมื่อมีการกล่าวถึงแบรนด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว—ไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบ—ความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ
หนึ่งในคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดของ Mention คือ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเมื่อแบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, บล็อก, ฟอรัม, หรือแหล่งข่าวต่างๆ
ความเร็วนี้มอบข้อได้เปรียบให้กับทีมการตลาดและผู้นำด้านประชาสัมพันธ์ของคุณ ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากกระแสความสนใจที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือจัดการกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
กล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณบนโซเชียลมีเดีย, บล็อก, ฟอรัม, และแหล่งข่าวต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
- ตรวจจับความรู้สึกและอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังการกล่าวถึงโดยใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ใช้การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้และการค้นหาแบบบูลีนเพื่อปรับความแม่นยำในการตรวจสอบให้เหมาะสม
- เผยแพร่และกำหนดเวลาโพสต์บน Facebook, Instagram, LinkedIn และ X จากแดชบอร์ดเดียว
- วิเคราะห์การมีส่วนร่วม, การเข้าถึง, และอิทธิพลของการกล่าวถึงด้วยระบบวิเคราะห์ทางสังคมที่มีอยู่ในตัว
ระบุข้อจำกัด
- อินเทอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสน
- การวิเคราะห์ความรู้สึกอาจจัดประเภทโทนอารมณ์ผิดพลาดเป็นครั้งคราว
- การกรองการกล่าวถึงซ้ำไม่สม่ำเสมอเมื่อปริมาณสูงขึ้น
กล่าวถึงราคา
- โซโล: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร พลัส: $179/เดือน ต่อผู้ใช้
- บริษัท: ราคาตามตกลง
กล่าวถึงคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5. 0 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Mention
ผู้ใช้ G2คนนี้เน้นย้ำว่า:
ฉันชอบที่ Mention สามารถค้นหาการกล่าวถึงที่ไม่มีการระบุแบรนด์ในเนื้อหาบทความ และพบลิงก์ย้อนกลับที่ (มิฉะนั้น) จะถูกซ่อนอยู่ไปยังเว็บไซต์ของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันติดตามความพยายามในการติดต่อสื่อสารได้ นอกจากนี้ยังแสดงเว็บไซต์ที่บางครั้งช่วยได้เมื่อมีบทความที่พูดถึงแบรนด์ของคุณแต่มีระบบกำแพงการชำระเงิน
✨ เคล็ดลับพิเศษ
ClickUp Brain, ระบบปัญญาประดิษฐ์ทรงพลังที่ผสานรวมผ่าน ClickUp, ทำทุกอย่างตั้งแต่ค้นหาบนเว็บไปจนถึง วิเคราะห์การกล่าวถึงแบรนด์ ในสัปดาห์นี้, วิเคราะห์ตั๋วการสนับสนุนเพื่อ สร้างสรุปความรู้สึก
4. Brand24 (ดีที่สุดสำหรับการวัดอิทธิพลของแบรนด์และผลกระทบของสื่อ)
เมื่อแบรนด์ของคุณมีการกล่าวถึงเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกตื่นเต้นกับความสนใจของผู้บริโภค แต่ไม่ใช่ทุกการกล่าวถึงจะมีน้ำหนักเท่ากัน
คะแนนอิทธิพล ของ Brand24 ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่ระบุได้ว่าใครกำลังพูดถึงแบรนด์ของคุณ แต่ยังรวมถึงระดับอิทธิพลที่พวกเขามีอยู่ด้วย เครื่องมือนี้สามารถแยกแยะระหว่างทวีตจากผู้สร้างเนื้อหาเฉพาะกลุ่มที่มีผู้ติดตาม 200 คน กับการกล่าวถึงจากนักข่าวเทคโนโลยีระดับแนวหน้า ทำให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อแบรนด์ของคุณอย่างแท้จริง
ด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึกในตัวและ แผนภูมิแสดงส่วนแบ่งเสียง ที่แสดงผลเป็นภาพ จึงทำให้การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brand24
- ระบุผู้มีอิทธิพลสูงสุดที่กล่าวถึงแบรนด์ของคุณผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยใช้ Influence Score ที่เป็นกรรมสิทธิ์
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณบนโซเชียลมีเดีย, ฟอรัม, บล็อก, และเว็บไซต์รีวิวแบบเรียลไทม์
- ติดตามความรู้สึกของแบรนด์และกรองการกล่าวถึงตามอารมณ์หรือการเข้าถึง
- สร้างรายงานการวิเคราะห์เสียงทางสายตา รวมถึงแผนภูมิสำหรับส่วนแบ่งการปรากฏตัวและการเข้าถึง
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI เพื่อค้นหาแนวโน้มและความผิดปกติ สร้างข้อมูลเชิงลึก และอื่นๆ อีกมากมาย
- ส่งออกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกหรือรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของ Brand24
- ตัวเลือกการกรองขั้นสูงมีจำกัดในแผนระดับล่าง
- การจำแนกประเภทความรู้สึกอาจตีความเสียดสีหรือคำสแลงผิดพลาดได้บางครั้ง
- การเชื่อมต่อ Slack และ Teams ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
ราคาของ Brand24
- บุคคล: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $599/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Brand24
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Brand24
ความคิดเห็นนี้บน Redditได้เน้นย้ำว่า:
Brand24 จะช่วยให้คุณสามารถติดตามคำหลักใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ แต่ตัวกรองเพิ่มเติมที่มีอยู่นั้นมีประโยชน์มากจริง ๆ ตัวอย่างเช่น ฉันยังคอยจับตาดูอินฟลูเอนเซอร์บางรายเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาพูดถึงคำหลักนั้นโดยเฉพาะ
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานกล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานที่มีความหมายได้ ในขณะที่อีก 24% รู้สึกว่าความสามารถของพวกเขาไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานที่รู้สึกติดขัดและถูกมองข้าม 💔
ClickUp นำความสนใจกลับมาสู่สิ่งที่สำคัญที่สุด—งานที่มีผลกระทบ. ตัวแทน AI ของมันดูแลงานประจำด้วยการอัตโนมัติที่ง่ายและใช้การกระตุ้น. ตัวอย่างเช่น เมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้ว AI สามารถมอบหมายงานต่อไป, ส่งการแจ้งเตือนตามเวลาที่เหมาะสม, หรืออัปเดตความคืบหน้าของโครงการ—ไม่ต้องทำตามขั้นตอนด้วยตนเอง.
💫 ผลกระทบที่แท้จริง:STANLEY Securityลดเวลาในการรายงานลงกว่า 50% ด้วยฟีเจอร์การรายงานที่ยืดหยุ่นของ ClickUp ทำให้ทีมงานมีเวลาในการวิเคราะห์มากขึ้นและใช้เวลาในการจัดรูปแบบน้อยลง
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ
5. Awario
อะไรที่แย่กว่าการไม่มีการกล่าวถึงแบรนด์? ลองนึกภาพว่าคุณสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการกล่าวถึงแบรนด์ แต่กลับพบว่าครึ่งหนึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณเลย นั่นคือจุดที่ Awario แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของมัน
คุณสมบัติการค้นหาแบบบูลีนขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าสิ่งใดที่คุณต้องการติดตามและสิ่งใดที่คุณต้องการละเว้น สำหรับทีมที่ติดตามการสนทนาเกี่ยวกับแบรนด์ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงหรือมีข้อมูลรบกวนมากมาย ระดับการควบคุมนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
คุณสามารถตั้งกฎเพื่อติดตามแฮชแท็กของแคมเปญ, กรองตามความรู้สึก, และจัดกลุ่มข้อมูลเชิงลึกตามตำแหน่งหรือช่องทางได้
คุณสมบัติเด่นของ Awario
- ใช้การค้นหาแบบบูลีนเพื่อกรองและปรับปรุงการกล่าวถึงออนไลน์ด้วยความแม่นยำ
- ติดตามการสนทนาเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณบนโซเชียลมีเดีย, บล็อก, ฟอรัม, และสื่อข่าว
- ติดตามความรู้สึกต่อแบรนด์ ประชากรศาสตร์ และแนวโน้มตามสถานที่
- ระบุผู้มีอิทธิพลตามการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบรนด์
- สร้างรายงาน ส่วนแบ่งเสียงที่ปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง สำหรับคู่แข่ง แคมเปญ หรือภูมิภาคต่างๆ
ข้อจำกัดของ Awario
- การเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในแผนพื้นฐาน
- ความแม่นยำของการวิเคราะห์ความรู้สึกแตกต่างกันไปตามภาษา
- ไม่มีเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่หรือการมีส่วนร่วมในตัว
ราคาของ Awario
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Awario
- G2: 4. 0/5. 0 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (45+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Awario
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Awario คือการติดตามสื่อสังคมออนไลน์แบบ 360 องศาของพวกเขา เทคโนโลยีของพวกเขาติดตามทุกการกล่าวถึงจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่ง เช่น Twitter, Reddit, Meta, เป็นต้น
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Awario คือการติดตามโซเชียลมีเดียแบบ 360 องศา เทคโนโลยีของพวกเขาติดตามทุกการกล่าวถึงจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่ง เช่น Twitter, Reddit, Meta, เป็นต้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รู้สึกสับสนกับไทม์ไลน์ของแคมเปญและความคาดหวังของลูกค้าอยู่หรือเปล่า?คู่มือการจัดการแคมเปญการตลาดของเราจะแสดงวิธีวางแผน ดำเนินการ และส่งมอบผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. น้ำละลาย (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เสียงระดับองค์กรครอบคลุมข่าวและโซเชียล)
ในขณะที่เครื่องมือส่วนใหญ่ติดตามโซเชียลมีเดีย Meltwater ก้าวไปไกลกว่าด้วยการรวมการกล่าวถึงแบรนด์จากทั้งเว็บไซต์ข่าวและแพลตฟอร์มโซเชียล
นอกจากนี้ การวิเคราะห์เสียงด้วย AI ของ Meltwater ยังเพิ่มชั้นของความรู้สึก, การเข้าถึง, และความถี่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ใครที่พูด—แต่ยังรวมถึงว่ามันสำคัญแค่ไหน คุณสามารถกรองตามภูมิศาสตร์, ประเภทสื่อ, ระดับอิทธิพล, หรือแท็กแคมเปญ ทำให้ง่ายต่อการวัดส่วนแบ่งและประสิทธิภาพของแบรนด์ในแต่ละภูมิภาคและแนวดิ่ง
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับโลก แบรนด์สามารถเปรียบเทียบการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์กับการรายงานข่าวในสื่อแบบดั้งเดิม และติดตามว่าช่องทางทางการตลาดใดกำลังสร้างผลกระทบในแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Meltwater
- รวมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, บล็อก, และเว็บไซต์ข่าวเข้าไว้ในระบบติดตามเพียงระบบเดียว
- ใช้การวิเคราะห์เสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามโทนเสียง, ขอบเขตการเข้าถึง, และการเคลื่อนไหวของแนวโน้มตลอดเวลา
- กรองตามภาษา, ภูมิภาค, หรือประเภทสื่อเพื่อปรับให้เข้ากับการติดตามความรู้สึกของแบรนด์ในท้องถิ่น
- เปรียบเทียบส่วนแบ่งของแบรนด์กับคู่แข่งโดยใช้แดชบอร์ดการตลาดที่ปรับแต่งได้
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในอดีตเพื่อการรายงานแนวโน้มระยะยาวและการวางแผนกลยุทธ์
ข้อจำกัดของน้ำละลาย
- การกำหนดราคาเป็นแบบเฉพาะเท่านั้นและอาจมีราคาสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่เรียบง่ายกว่า
- การตั้งค่าต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นเพื่อกำหนดค่าการติดตามและรายงานอย่างสมบูรณ์
ราคาของน้ำละลาย
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Meltwater
- G2: 4. 0/5. 0 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 0/5. 0 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Meltwater อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
Meltwater เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งฉันใช้เป็นหลักสำหรับการฟังเสียงในโซเชียลและติดตามการกล่าวถึงในสื่อ การสามารถติดตามการกล่าวถึง กำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และพัฒนาคำค้นหาที่ตรงเป้าหมายได้นั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
Meltwater เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งฉันใช้เป็นหลักสำหรับการฟังเสียงในโซเชียลและการติดตามการกล่าวถึงในสื่อต่างๆ การสามารถติดตามการกล่าวถึง กำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และพัฒนาคำค้นหาที่ตรงเป้าหมายได้นั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
7. Sprout Social (เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบเชิงแข่งขันบนสื่อสังคมออนไลน์)
สมมติว่าแคมเปญของคุณได้รับไลค์ 50,000 ครั้ง เยี่ยมมาก—แต่ถ้าคู่แข่งอันดับหนึ่งของคุณได้ถึง 150,000 ครั้งในวันเดียวกัน แสดงว่ามีอะไรให้วิเคราะห์มากกว่านี้ Sprout Social ช่วยให้คุณวัดส่วนแบ่งเสียงในบริบท ไม่ใช่แยกออกมาเพียงอย่างเดียว
เครื่องมือ การเปรียบเทียบเชิงแข่งขันของซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาดนี้ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของแบรนด์ของคุณควบคู่ไปกับคู่แข่ง โดยให้มุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความมองเห็นของแบรนด์, ส่วนแบ่งการแสดงผล, และอัตราการมีส่วนร่วม
จากการวิเคราะห์ความรู้สึกไปจนถึงรายงานที่สามารถแชร์ได้และเครื่องมือการเผยแพร่ Sprout Social ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณอย่างเต็มที่
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบรนด์กับคู่แข่งบนเครือข่ายโซเชียลมีเดียหลัก
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์, แนวโน้มการมีส่วนร่วม, และความรู้สึกในเวลาจริง
- ดึง ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหา ผู้ชม และช่องทางต่างๆ ได้ในพริบตาด้วยแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์
- ทำให้การรายงานทางสังคมเป็นอัตโนมัติด้วยสรุปข้อมูลเสียงที่พร้อมส่งออก
- ติดตามผลกระทบของแคมเปญโดยใช้ส่วนแบ่งการแสดงผลและการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- คุณสมบัติพรีเมียม เช่น การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับที่สูงกว่า
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กที่จัดการโปรไฟล์หลายรายการ
- การเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในแผนระดับเริ่มต้น
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (530+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Sprout Social
บทวิจารณ์ G2นี้กล่าวว่า:
ง่ายมากในการเพิ่มช่องใหม่และการค้นหาคำหลักสำหรับการติดตาม, ง่ายมากในการกรองเพื่อดึงเนื้อหาที่ถูกต้องเข้ามา, อินเตอร์เฟซการตอบกลับและการเผยแพร่ที่ค่อนข้างใช้งานง่าย, และประสบการณ์การสนับสนุนมีความมั่นคงในประสบการณ์ของฉัน
ง่ายมากในการเพิ่มช่องใหม่และการค้นหาคำหลักสำหรับการติดตาม, ง่ายมากในการกรองเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้อง, อินเตอร์เฟซการตอบกลับและการเผยแพร่ที่ค่อนข้างใช้งานง่าย, และประสบการณ์การสนับสนุนมีความมั่นคงในประสบการณ์ของฉัน.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สับสนว่าจะพูดอะไร เมื่อไหร่ และที่ไหน?การสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่โดดเด่นจะช่วยให้คุณสร้างข้อความที่เข้าถึงเป้าหมายและเปลี่ยนเป็นยอดขายได้จริง
8. Google Trends (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความสนใจในการค้นหาของสาธารณชนแบบเรียลไทม์)
เมื่อแบรนด์ของคุณกำลังเป็นที่นิยม Google Trends มักจะเป็นที่แรกที่คุณจะสังเกตเห็น
เครื่องมือแบ่งปันเสียงฟรีนี้เข้าถึงผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาทั่วโลกโดยตรง เพื่อแสดงสิ่งที่โลกกำลังค้นหาในทุกนาที
ต่างจากเครื่องมือที่พึ่งพาการฟังทางสังคมหรือการติดตามด้วยตนเอง Google Trends มอบ ภาพรวมแบบค้นหา ของการมองเห็นแบรนด์ ความต้องการของผู้บริโภค และกระแสตลาดในอีโคซิสเต็มการค้นหาของ Google รวมถึง YouTube
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Trends
- มองเห็นความสนใจในการค้นหาแบบเรียลไทม์ในแต่ละประเทศ ภูมิภาค และเมือง
- เปรียบเทียบส่วนแบ่งการค้นหาของแบรนด์เมื่อเทียบกับคู่แข่งในช่วงเวลาต่างๆ
- วิเคราะห์ความต้องการของสินค้าโดยการสังเกตแนวโน้มตามฤดูกาลและระยะยาว
- ค้นพบคำค้นหาที่กำลังเป็นที่นิยม, ข่าวที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น, และความสนใจที่กำลังเกิดขึ้นใหม่
- ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของแคมเปญในอดีตหรือวางแผนสำหรับแคมเปญในอนาคต
ข้อจำกัดของ Google Trends
- ขาดการวิเคราะห์ความรู้สึกหรือตัวชี้วัดเฉพาะเสียง
- ห้ามกล่าวถึงโซเชียลมีเดียหรือแบรนด์นอกเหนือจากข้อมูลการค้นหา
- ไม่มี API สำหรับการอัตโนมัติแบบกำหนดเองหรือการผสานกับแดชบอร์ด
การกำหนดราคาของ Google Trends
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก Google Trends
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Google Trends
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
Google Trends ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนกำลังค้นหาทั่วโลก ฉันชื่นชมความง่ายในการเปรียบเทียบคำค้นหา ระบุแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น และสำรวจความสนใจตามภูมิภาคหรือช่วงเวลา อินเทอร์เฟซมีความสะอาด มีปฏิสัมพันธ์ และใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านข้อมูล
Google Trends ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนกำลังค้นหาทั่วโลก ฉันชื่นชมความง่ายในการเปรียบเทียบคำค้นหา ระบุแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น และสำรวจความสนใจตามภูมิภาคหรือช่วงเวลา อินเทอร์เฟซมีความสะอาด สื่อสารได้ดี และเป็นมิตรกับผู้ใช้ แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านข้อมูล
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: อาดิดาสและพูม่าก่อตั้งโดยพี่น้องที่ทะเลาะกัน—อดอล์ฟและรูดอล์ฟ ดาสเลอร์ความขัดแย้งในครอบครัวของพวกเขากลายเป็นสงครามรองเท้าผ้าใบระดับโลก
9. Digimind (ปัจจุบันคือ Onclusive Social) (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขัน)
เมื่อแบรนด์พยายามวัดการมีอยู่ในตลาดของตน ข้อมูลที่มีอยู่จำกัดเพียงการกดไลค์, การกล่าวถึง, และจำนวนผู้ติดตาม. อย่างไรก็ตาม การรับรู้แบรนด์ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องราว.
Digimind (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Onclusive Social) ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถถอดรหัสชั้นข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยการผสมผสานระหว่างเครื่องมือฟังเสียงสังคมและเครื่องมือข่าวกรองตลาดที่ก้าวไกลเกินกว่าแค่ตัวชี้วัดที่ดูดีเท่านั้น ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถติดตามสิ่งที่ลูกค้า คู่แข่ง และอุตสาหกรรมทั้งหมดกำลังพูดถึงในข่าว บล็อก ฟอรั่ม และแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ ได้
แต่จุดแข็งหลักของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ความสามารถในการผสานการวิเคราะห์ความรู้สึก การติดตามผู้มีอิทธิพล การจัดการชื่อเสียง และการคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อมอบ มุมมองแบบ 360 องศา ของการมองเห็นแบรนด์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Digimind
- ติดตามการสนทนาบนโซเชียลมีเดีย, บล็อก, ฟอรัม, และเว็บไซต์ข่าวแบบเรียลไทม์
- วิเคราะห์ความรู้สึก, ผู้มีอิทธิพลสูงสุด, และแนวโน้มของผู้ชมโดยใช้ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ติดตามชื่อเสียงของแบรนด์และระบุสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของวิกฤต
- เปรียบเทียบผลกระทบของแคมเปญ, สื่อที่ได้มา, และส่วนแบ่งเสียงกับคู่แข่ง
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และส่งออกรายงานในรูปแบบต่างๆ
ข้อจำกัดของ Digimind
- การกำหนดราคาไม่โปร่งใสและต้องขอใบเสนอราคาแบบเฉพาะ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการล่าช้าเป็นครั้งคราวกับการผสานรวม LinkedIn
- ผู้ใช้ใหม่ที่มีแพลตฟอร์มปัญญาทางสังคมสำหรับองค์กรต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
ราคาของ Digimind
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Digimind
- G2: 4. 5/5 (210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Digimind อย่างไร
การติดตามสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มี Digimind ฉันขอแนะนำอย่างยิ่ง
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างการรับรู้แบรนด์ชั้นนำเพื่อเพิ่มการมองเห็นของคุณ
10. Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบคู่แข่งและการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียที่สามารถปรับขนาดได้)
เมื่อประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์ของคุณถึงจุดที่หยุดนิ่ง มักไม่ใช่เพราะเนื้อหาของคุณไม่ดี แต่เป็นเพราะคุณไม่ได้วัดสิ่งที่ถูกต้อง
Hootsuite ช่วยให้คุณสามารถค้นหาสาเหตุว่าทำไมบางโพสต์ถึงได้รับความนิยมอย่างมากในขณะที่บางโพสต์กลับไม่เป็นที่นิยมได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังและ การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
เครื่องมือการฟังทางสังคมนี้ช่วยให้ทีมเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตนกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ติดตามเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ และสังเกตแนวโน้มก่อนที่พวกมันจะถึงจุดสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของคู่แข่งบน Instagram, Facebook และ X ด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบมาตรฐาน
- ติดตามความรู้สึก, การมีส่วนร่วม, และการเติบโตของผู้ชมด้วยการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- ใช้ AI เพื่อสร้างคำบรรยาย, แฮชแท็ก, และไอเดียโพสต์ตามเทรนด์ปัจจุบัน
- รวมข้อความจากทุกแพลตฟอร์มไว้ในกล่องข้อความเดียวพร้อมกฎอัตโนมัติ
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และความรู้สึกของผู้ชมในช่วง 7 ถึง 30 วัน ขึ้นอยู่กับแผน
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- แผนการอาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงอย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฟีเจอร์การวิเคราะห์ขั้นสูง
- การฟังทางสังคมมีข้อจำกัดในแผนระดับล่าง
ราคาของ Hootsuite
- มาตรฐาน: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (6,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Hootsuite อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:
ฉันชอบการวิเคราะห์เชิงลึกที่ให้มาซึ่งทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก และยังช่วยให้ฉันสามารถโพสต์ในหลายที่พร้อมกันได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหลายช่องทาง มีเครื่องมือฟังที่ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกของลูกค้าได้ง่ายขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hootsuite
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความภักดีต่อแบรนด์สามารถเอาชนะเหตุผลได้ ในการทดสอบแบบไม่เปิดเผยยี่ห้อผู้บริโภคจำนวนมากชอบรสชาติของเป๊ปซี่ แต่ยังคงเลือกโคคา-โคล่าเนื่องจากภาพลักษณ์ของแบรนด์
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือเครื่องมือเพิ่มเติมอีกสี่รายการที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยเสริมหรือขยายขีดความสามารถของเครื่องมือ share of voice ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว:
- BrandMentions: ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ในบล็อก ฟอรั่ม ข่าว และเว็บไซต์รีวิว พร้อมวิเคราะห์ความรู้สึกและคะแนนอิทธิพล
- Zignal Labs: ติดตามความรู้สึก, การเข้าถึง, และข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับแบรนด์ใด ๆ ในเวลาจริงผ่านโทรทัศน์, วิทยุ, ข่าวออนไลน์, และสื่อสังคมออนไลน์
- Socialbakers (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Emplifi): ให้บริการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชม, แนวโน้มของเนื้อหา, และการเปรียบเทียบกับคู่แข่งสำหรับทีมการตลาดที่สร้างกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ระยะยาว
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ (KPIs): เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณให้สูงสุด
กลายเป็นที่พูดถึงทั่วเมืองด้วย ClickUp
ทุกทีมการตลาดต้องการให้แบรนด์ของตนอยู่ในใจลูกค้าเป็นอันดับแรก แต่สิ่งนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็น คนแรกที่ถูกพูดถึง
เครื่องมือวัดส่วนแบ่งเสียงช่วยให้คุณวัดการปรากฏตัวของคุณ, วิเคราะห์ว่าผู้คนพูดถึงแบรนด์ของคุณอย่างไร, และเปรียบเทียบการมองเห็นของคุณกับคู่แข่งขัน, ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในที่สุด.
แต่เครื่องมือส่วนใหญ่หยุดอยู่แค่ การฟัง นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ฟังได้จากคำพูดของทีมการตลาดของ ClickUp เอง 👇
ClickUp เชื่อมโยงกลยุทธ์การตลาดของคุณกับการดำเนินการจริง: ติดตามไม่เพียงแค่สิ่งที่ผู้คนกำลังพูด แต่ยังรวมถึงสิ่งที่ทีมของคุณกำลังทำเกี่ยวกับมันด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายการอัปเดตเนื้อหา การบันทึกการติดตามผู้มีอิทธิพล หรือการฝังแดชบอร์ด GA4 ClickUp มอบบริบทที่ครบถ้วนเบื้องหลังตัวเลขให้กับทีม
ต้องการดำเนินแคมเปญของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!