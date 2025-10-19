15 แบบฟอร์มข้อเสนอขอทุนฟรีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

การหาทุนสนับสนุนสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรผ่านเงินทุนช่วยเหลืออาจเป็นเรื่องที่แข่งขันสูงมาก ต้องใช้เวลาและการเตรียมตัวเพื่อค้นหาโอกาสที่เหมาะสม จัดให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่ให้ทุน วางแผนโครงการ และพัฒนาข้อเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ
การศึกษาโดย Grant Stationพบว่า 61% ของผู้ขอทุนพึ่งพาเพียงหนึ่งหรือสองคนในการจัดการกระบวนการเขียนและยื่นขอทุนทั้งหมดเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน ทำให้ยากยิ่งขึ้นในการติดตามความคืบหน้า
เพื่อให้โดดเด่นและชนะการได้รับเงินทุนสนับสนุน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจำเป็นต้องมีข้อเสนอที่มีโครงสร้างดีและปรับให้เหมาะกับแต่ละองค์กร โดยไม่ต้องเพิ่มเวลาทำงานด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก นี่คือจุดที่แบบฟอร์มข้อเสนอขอทุนสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีประโยชน์
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันแม่แบบข้อเสนอโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอโครงการที่น่าสนใจ พร้อมที่จะเขียนข้อเสนอที่ชนะใจแล้วหรือยัง?
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรคืออะไร?
แบบฟอร์มข้อเสนอขอทุนสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป็นเอกสารพร้อมใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดโครงสร้างคำขอเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดที่พวกเขาเสนอเมื่อพูดถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร:
- จดหมายแนะนำองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ภารกิจขององค์กร, และวัตถุประสงค์ของการขอทุน
- สรุปผู้บริหาร สรุปข้อเสนอทั้งหมด รวมถึงปัญหา โครงการที่เสนอ และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
- คำชี้แจงความต้องการ กำหนดปัญหาที่โครงการจะแก้ไข โดยมีการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องและบริบท
- เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้และขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- งบประมาณโครงการ รายละเอียด ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ แหล่งเงินทุนที่ต้องการ ขอบเขตสำหรับเงินทุนเพิ่มเติม และการแสดงให้เห็นถึงการวางแผนทางการเงินอย่างรับผิดชอบ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มคำขอทุนที่ดี?
แบบฟอร์มคำขอทุนที่จัดทำอย่างดีสามารถช่วยคุณค้นหาทุน, วางแผนการระดมทุนที่หลากหลาย, และสร้างคำขอทุนที่กระชับสำหรับพวกเขาได้.
พิจารณาตัวอย่างเหล่านี้:
- องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่กำลังขอทุนการศึกษาใช้แบบฟอร์มที่มีคำชี้แจงความต้องการอย่างชัดเจน, องค์ประกอบหลักของแผนการกระทำที่สามารถวัดได้, และงบประมาณโครงการที่ละเอียด ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถได้รับเงินทุนจากมูลนิธิใหญ่
- องค์กรสุขภาพชุมชนยื่นคำขอทุนวิจัยต่อหน่วยงานภาครัฐโดยใช้แบบฟอร์มที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งประกอบด้วยสรุปผู้บริหาร, คำอธิบายโครงการ, และแผนการประเมินผล แสดงให้เห็นถึงการสอดคล้องอย่างแข็งแกร่งกับ 우선순위ของผู้ให้ทุน
สิ่งที่เหมือนกันระหว่างเทมเพลตที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้คือความสามารถในการแนะนำองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและครบถ้วนสำหรับการขอทุน
นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ:
- ✅ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ เช่น จดหมายสมัครงาน, สรุปผู้บริหาร, คำชี้แจงความต้องการ, วัตถุประสงค์ของโครงการ, วิธีการดำเนินงาน, และงบประมาณ
- ✅ ให้คำแนะนำที่มีโครงสร้างสำหรับ ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้, แผนการที่สามารถดำเนินการได้, และเกณฑ์การประเมิน เพื่อติดตามความสำเร็จ
- ✅ จัดให้วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับพันธกิจและข้อกำหนดขององค์กรที่ให้ทุน
- ✅ นำเสนอการไหลของเนื้อหาอย่างมีเหตุผลที่เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งผลงาน
- ✅ ช่วยให้นักเขียนข้อเสนอโครงการรักษาความชัดเจนและความสอดคล้องตลอดทั้งข้อเสนอโครงการ
แบบฟอร์มคำขอทุนสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร แบบสรุป
นี่คือตารางสรุปสำหรับแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร:
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์แม่แบบ
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตข้อเสนอโครงการขอรับทุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้เขียนคำขอทุน
|ฟิลด์ในตัวสำหรับวัตถุประสงค์ งบประมาณ การติดตามประสิทธิภาพ และส่วนที่สามารถปรับแต่งได้
|ตาราง, รายการตรวจสอบ, เอกสาร
|เทมเพลตโครงการสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการทุน, ความร่วมมือ, หรือการบริจาค
|คำแถลงพันธกิจ, หลักชัย, แผนงบประมาณ, การเล่าเรื่องผลกระทบ
|ไทม์ไลน์, ตาราง, เอกสาร
|เทมเพลตแผนการระดมทุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ทีมระดมทุน
|การตั้งเป้าหมาย, ขั้นตอนการรณรงค์, การติดตามความก้าวหน้า, การวางแผนแบบมีคำแนะนำ
|ตาราง, รายการตรวจสอบ, กำหนดการ
|เทมเพลตขอบเขตงานสำหรับการเขียนข้อเสนอขอทุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกำลังกำหนดรายละเอียดโครงการ
|เป้าหมายของโครงการ, กิจกรรม, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, ระยะเวลา, การติดตามทรัพยากร
|รายการตรวจสอบ, ตาราง, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดงาน
|รายการงาน, ตัวติดตามงบประมาณ, การประสานงานอาสาสมัคร, ไทม์ไลน์
|ตาราง, รายการตรวจสอบ, ปฏิทิน
|เทมเพลตการบริจาค ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ติดตามการบริจาค
|การจัดการผู้บริจาค, เป้าหมายการระดมทุน, การรายงาน, การแบ่งกลุ่ม
|ตาราง, ปฏิทิน, รายการ
|เทมเพลตจดหมายขอรับบริจาค ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ทีมระดมทุน
|ตัวอักษรที่ปรับแต่งได้, สถิติผลกระทบ, และการติดตามการตอบสนอง
|เอกสาร, ตาราง, รายการตรวจสอบ
|เทมเพลตแบบฟอร์มบริจาค ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, องค์กรการกุศล
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การชำระเงินที่ปลอดภัย, การยืนยันอัตโนมัติ
|แบบฟอร์ม, ตาราง, รายการตรวจสอบ
|แบบฟอร์มการสนับสนุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่บริหารจัดการการสนับสนุน
|ข้อมูลผู้สนับสนุน, โอกาสในการเป็นพันธมิตร, การติดตาม
|แบบฟอร์ม, ตาราง, รายการ
|เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมการระดมทุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, องค์กรการกุศลที่จัดงาน
|การมอบหมายงาน, การติดตามการบริจาค, การจัดการผู้ขาย
|ตาราง, รายการตรวจสอบ, กำหนดการ
|แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดย PandaDoc
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|องค์กรพัฒนาเอกชน, ทีมไม่แสวงหาผลกำไร
|จดหมายสมัครงาน, วัตถุประสงค์ของโครงการ, การชี้แจงงบประมาณ, ส่วนที่แสดงผลกระทบ
|PDF, เอกสาร
|เทมเพลตข้อเสนอขอทุนในรูปแบบ PDF โดย Click NonProfit
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการเทมเพลต PDF
|จดหมายสมัครงาน, โครงสร้างที่เป็นระเบียบ, จุดเด่นของทีม, การวัดผล
|PDF, เอกสาร
|แบบฟอร์มข้อเสนอขอทุน PDF โดย proposalsforNGOs
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, องค์กรพัฒนาเอกชน
|สรุปผู้บริหาร, วัตถุประสงค์, ระยะเวลา, การประเมินผล, และความยั่งยืน
|PDF, เอกสาร
|แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการชุมชนเพื่อขอทุนสนับสนุน โดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, องค์กรท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน
|วัตถุประสงค์ที่สามารถแก้ไขได้, การดำเนินการเป็นระยะ, งบประมาณ, และผลลัพธ์
|แก้ไขได้ออนไลน์, PDF
|แบบฟอร์มข้อเสนอการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร โดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|มูลนิธิ, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (การศึกษา, เยาวชน, ชุมชน)
|บทนำ, วัตถุประสงค์, ความต้องการด้านเงินทุน, ตัวชี้วัดผลกระทบ
|แก้ไขได้ออนไลน์, PDF
15 ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอทุนที่ดีที่สุด
บน Reddit ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมักถกเถียงกันอยู่เสมอว่า การเขียนข้อเสนอขอทุนนั้นต้องใช้เวลาจริง ๆ มากน้อยเพียงใด
ปัจจุบันนี้ อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในขณะที่อีกคนหนึ่งได้สังเกตว่า
ฉันตั้งเป้าที่จะส่งข้อเสนอหลัก 3–4 ฉบับต่อปี และข้อเสนอรอง 3–4 ฉบับ ซึ่งฉันนิยามข้อเสนอหลักว่าเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถต่ออายุได้
ไม่ว่าจุดที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไร นักเขียนข้อเสนอทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันในเรื่องหนึ่ง: การประหยัดเวลาในการร่างข้อเสนอหมายถึงการมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ส่วนสำคัญอื่น ๆ ของการดำเนินงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
นี่คือ 15 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร:
1. แม่แบบข้อเสนอโครงการขอรับทุน ClickUp
การเขียนข้อเสนอขอทุนอาจรู้สึกเหมือนการปีนภูเขา โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจัดการควบคู่ไปกับงานประจำวันในการบริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
เทมเพลตข้อเสนอขอทุน ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยลดภาระงานบางส่วนของคุณ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดระเบียบทุกส่วนของข้อเสนอขอทุน ตั้งแต่เป้าหมายไปจนถึงงบประมาณ ได้ในที่เดียว นอกจากนี้ ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะสมกับทุนและหน่วยงานให้ทุนที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- จัดเตรียมพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อวางแผนและจัดระเบียบข้อเสนอของคุณ
- แบ่งข้อเสนอออกเป็นขั้นตอนย่อยที่สามารถติดตามได้เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า
- จัดตั้งส่วนสำหรับรายละเอียดเช่นค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดข้อมูล
- แนะนำคุณในการมุ่งเน้นการเล่าเรื่องและเน้นย้ำว่าทำไมเป้าหมายของคุณจึงมีความสำคัญ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและนักเขียนข้อเสนอโครงการที่ต้องการวิธีการเตรียมข้อเสนอที่แข็งแกร่งอย่างเป็นระบบและผ่อนคลายมากขึ้น โดยไม่รู้สึกหนักใจ
ชม: ฟังวิธีที่ Kolme Group ใช้ ClickUp
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า grant มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณ graanter ซึ่งแปลว่า "สัญญา" ต้นกำเนิดนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจระหว่างองค์กรที่ให้ทุนกับองค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบัน
2. คลิก โครงการเสนอขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร แบบฟอร์ม
หลายคนคิดว่าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรพึ่งพาการบริจาคเป็นส่วนใหญ่ แต่รายได้ส่วนใหญ่ของพวกเขามาจากบริการและเงินทุนหรือสัญญาจากรัฐบาล แท้จริงแล้วกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้มาจากการนี้ นั่นหมายความว่าข้อเสนอโครงการที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ภารกิจของคุณก้าวหน้าต่อไป
เทมเพลตโครงการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่เรียบง่ายและสนับสนุนให้คุณแบ่งปันแนวคิดของคุณได้อย่างชัดเจน ด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับคำแถลงพันธกิจ วัตถุประสงค์ หลักชัยของโครงการ และการแบ่งงบประมาณ เทมเพลตนี้ช่วยให้ข้อเสนอของคุณครอบคลุมและเป็นระเบียบ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- นำเสนอไทม์ไลน์และงบประมาณโดยละเอียดเพื่อช่วยให้ผู้สนับสนุนและพันธมิตรเข้าใจว่าการสนับสนุนของพวกเขาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
- เน้นย้ำผลกระทบของโครงการของคุณผ่านการเล่าเรื่องที่ชัดเจน
- ลดเวลาที่ใช้ในการจัดรูปแบบและโครงสร้างเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารข้อความได้
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการขอรับทุน ความร่วมมือ หรือการบริจาค ด้วยข้อเสนอโครงการที่ชัดเจนและจริงใจ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำให้การเขียนข้อเสนอขอทุนฉลาดและง่ายขึ้นด้วยClickUp Brain โดยค้นหาเอกสารวิจัย ข้อเสนอที่ผ่านมา และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ได้ง่าย ๆ ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ คุณยังสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับเอกสารของคุณได้ด้วยคำสั่งง่าย ๆ
3. แม่แบบแผนการระดมทุน ClickUp
การระดมทุนเพื่อเป้าหมายที่คุณใส่ใจอาจรู้สึกหนักใจหากไม่มีแผนที่ชัดเจนเป็นแนวทางแม่แบบแผนการระดมทุนของ ClickUpช่วยลดความกังวลนั้นด้วยการมอบวิธีง่ายๆ ในการจัดระเบียบความคิดของคุณและเปลี่ยนให้เป็นแผนการปฏิบัติ
เทมเพลตการระดมทุนนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงได้ วางแผนขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมาย และติดตามทุกส่วนของแคมเปญของคุณ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- มุ่งเน้นการเชื่อมต่อกับผู้สนับสนุนและสร้างความไว้วางใจโดยปราศจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป
- เพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนด้วยแผนงานที่ครอบคลุมในรูปแบบเทมเพลตพร้อมดาวน์โหลด
- ทำตามขั้นตอนที่แนะนำเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ การตั้งเป้าหมาย และการดำเนินการ
- ทำให้แคมเปญของคุณบรรลุศักยภาพสูงสุดด้วยการสนับสนุนที่มีโครงสร้าง
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหากำไรและทีมระดมทุนที่ต้องการแผนงานที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน เพื่อขับเคลื่อนแคมเปญให้ประสบความสำเร็จและขยายการสนับสนุนจากชุมชน
เมื่อพูดถึงการติดตามตัวชี้วัด ClickUp Dashboards คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับหลายทีม นี่คือคู่มือสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการทำงาน:
4. แม่แบบขอบเขตงานสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ ClickUp Grant
การได้รับทุนสนับสนุนสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กรของคุณ แต่การเขียนขอบเขตงานที่ชัดเจนมักรู้สึกว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดเทมเพลตขอบเขตงานสำหรับการเขียนขอทุนของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้น
คุณจะได้รับรายการตรวจสอบที่สะดวกและกำหนดเวลาล่วงหน้าเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกขั้นตอนเมื่อวางแผนโครงการของคุณ ลาก วาง และปรับแต่งทุกส่วน—เทมเพลตนี้ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเหมาะกับสิ่งที่คุณหลงใหล!
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- สรุปเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม และผลลัพธ์ที่ชัดเจน
- ติดตามทรัพยากร, ระยะเวลา, และเป้าหมายในหนึ่งเดียว
- จัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อการวางแผนที่ง่ายขึ้น
- มุ่งเน้นการสร้างข้อเสนอที่มีความหมายแทนที่จะจัดการโครงสร้าง
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการกำหนดรายละเอียดโครงการอย่างชัดเจนและนำเสนอขอบเขตงานที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพต่อผู้สนับสนุนเงินทุน
📮 ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณครอบคลุมทุกอย่างแล้วหรือยัง? อาจไม่ใช่นะ ผลสำรวจของเราพบว่า76% ของมืออาชีพพึ่งพาวิธีการจัดลำดับความสำคัญของตนเอง แต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่า 65% ยังคงมุ่งเน้นไปที่งานที่เห็นผลเร็วมากกว่างานที่มีผลกระทบสูง
ClickUp's Task Prioritiesช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ด้วยระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเห็นได้ทันทีว่างานใดสำคัญที่สุด และจัดการกับสิ่งที่ขับเคลื่อนโครงการของคุณไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ
5. แม่แบบการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
กิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรมีบทบาทสำคัญในการรวมผู้คนให้มาช่วยเหลือเป้าหมายร่วมกัน. ในความเป็นจริง การศึกษาแสดงให้เห็นว่า85% ของผู้บริจาคชาวสหรัฐอเมริกาอาสาสละเวลาของตน, 81% เข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, และหลายคนยังบริจาคสิ่งของเช่นอาหารหรือของใช้.
เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหากำไรของ ClickUpมาพร้อมกับรายการงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ตัวติดตามงบประมาณ และเครื่องมือประสานงานอาสาสมัคร เพื่อให้กิจกรรมของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การจัดการสถานที่ไปจนถึงการติดตามผลหลังกิจกรรม เทิมเพลตนี้จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและตรงตามกำหนดเวลา
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- วางแผนและจัดการทุกด้านของกิจกรรมไม่แสวงหากำไร พร้อมกำหนดเวลา, รายการตรวจสอบ, และการติดตามงบประมาณ
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเพื่อประสานงานและรับรองความสำเร็จ
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของไทม์ไลน์งานและติดตามค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้กิจกรรมในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดงานระดมทุนหรือกิจกรรมชุมชนที่ต้องการวิธีการวางแผนและจัดการทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนและเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัวของ ClickUpเพื่อตรวจสอบว่างานในแคมเปญระดมทุนของคุณใช้เวลานานแค่ไหนจริง ๆ ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, บันทึกเวลาทำงาน, และการติดตามแบบเรียลไทม์ คุณสามารถปรับสมดุลภาระงานของทีม, อธิบายการใช้ทรัพยากร, และปรับปรุงการวางแผนแคมเปญในอนาคต
6. แม่แบบการบริจาค ClickUp
การบริจาคคือเส้นเลือดชีวิตขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่ง แต่การติดตามการบริจาคอาจเป็นเรื่องน่าเหนื่อยเมื่อทำด้วยตนเอง.แบบฟอร์มการบริจาคของ ClickUpช่วยให้การจัดการทุกอย่างง่ายขึ้นในที่เดียว.
บันทึกข้อมูลผู้บริจาค ติดตามประวัติการบริจาค และตรวจสอบเป้าหมายการระดมทุนได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มผู้บริจาคเพื่อการติดต่อที่ตรงเป้าหมาย และสร้างรายงานได้ในเพียงไม่กี่คลิก
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ดูการบริจาคทั้งหมดจากบุคคลและองค์กรที่มีข้อมูลผู้บริจาคเป็นระบบ
- ติดตามเป้าหมายและกำหนดเวลาให้ทันด้วยClickUp Calendar
- ติดตามการบริจาคที่ได้รับการยืนยันและการติดตามผลด้วยรายการและมุมมองตามลำดับความสำคัญ
- จัดการบริจาคอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มการสนับสนุน
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการระบบที่มีระเบียบและมีคุณสมบัติครบครันเพื่อติดตามการบริจาค, ตรวจสอบความคืบหน้าของการระดมทุน, และรักษาการติดต่อที่แข็งแกร่งกับผู้บริจาคโดยไม่ต้องจมอยู่กับเอกสารสเปรดชีต.
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:หนึ่งในทุนสนับสนุนที่ไม่แสวงหากำไรที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมอบให้คือ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ เพื่อต่อสู้กับโรคมาลาเรีย แสดงให้เห็นว่าทุนสนับสนุนสามารถสร้างผลกระทบต่อสาธารณสุขได้อย่างมหาศาล
7. แม่แบบจดหมายขอรับบริจาค ClickUp
การขอเงินบริจาคมักรู้สึกเหมือนเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการบริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร คุณต้องการที่จะเข้าถึงหัวใจของผู้คนโดยไม่ให้ดูเหมือนถูกบังคับหรือรีบเร่ง.เทมเพลตจดหมายขอเงินบริจาคของ ClickUpทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นมาก.
ช่วยให้คุณสร้างข้อความที่ชัดเจนและน่าสนใจด้วยส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการเล่าเรื่อง สถิติที่สร้างผลกระทบ และการเรียกร้องให้ดำเนินการ ไม่ว่าคุณจะติดต่อผู้บริจาคครั้งแรกหรือผู้สนับสนุนที่อยู่กับคุณมานาน เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกจดหมายสื่อสารในโทนที่เหมาะสม
สำหรับทีมไม่แสวงหากำไรที่ใช้ ClickUp, นี่คือเครื่องมือเล็ก ๆ แต่มีความหมายที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้บริจาคในทางที่เป็นส่วนตัวและเป็นระบบ.
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ให้จุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างสำหรับการเขียนจดหมายสนับสนุนที่ชัดเจนและมีผลกระทบ
- ติดตามทุกคำขอและคำตอบการบริจาคในที่เดียวเพื่อการติดตามผลที่ง่ายดาย
- ทำให้การจัดการจดหมายขอบคุณและการสื่อสารกับผู้บริจาคอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องง่าย
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและทีมระดมทุนที่ต้องการเขียนจดหมายขอรับบริจาคที่เต็มไปด้วยความจริงใจและมืออาชีพ พร้อมทั้งติดตามการสื่อสารกับผู้บริจาคได้อย่างง่ายดาย
8. แบบฟอร์มบริจาค ClickUp
การทำให้ผู้คนสามารถบริจาคได้ง่ายเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนภารกิจขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ แบบฟอร์มบริจาคที่ซับซ้อนหรือใช้งานยากอาจทำให้ผู้บริจาคที่เต็มใจที่สุดต้องหันหลังกลับแบบฟอร์มบริจาคของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างวิธีที่ง่ายและเป็นมิตรสำหรับผู้สนับสนุนในการมีส่วนร่วม
ปรับแต่งฟิลด์สำหรับชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน วิธีการชำระเงิน และตัวเลือกการบริจาคแบบต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้ในรูปแบบที่สะอาดและใช้งานง่าย เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณมอบหมายงานสำหรับการอัปเดตแบบฟอร์ม และติดตามสถานะการส่งได้อีกด้วย
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ปรับแต่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้บริจาค ประมวลผลการบริจาคอย่างปลอดภัย และส่งข้อความขอบคุณทันที
- ใช้เทมเพลตที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้เพื่อทำให้การบริจาคสำหรับองค์กรการกุศลหรือกิจกรรมพิเศษเป็นไปอย่างราบรื่น
- ให้บริการระบบการชำระเงินที่ปลอดภัย และการยืนยันอัตโนมัติสำหรับการบริจาคที่สำเร็จ
- ทำให้ประสบการณ์ของผู้บริจาคง่ายขึ้น รวบรวมข้อมูลติดต่อที่สำคัญ และส่งเสริมการบริจาคด้วยข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมูลนิธิที่ต้องการสร้างประสบการณ์การบริจาคออนไลน์ที่ราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้บริจาค ซึ่งง่ายต่อการจัดการและปรับแต่งตามความต้องการ
ชม: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถใช้ ClickUp ในการบริหารโครงการแบบครบวงจรได้อย่างไร?
9. แบบฟอร์มการสนับสนุน ClickUp
การสนับสนุนจากผู้สนับสนุนองค์กรเป็นแหล่งสนับสนุนหลักสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร. ในความเป็นจริง แบรนด์ระดับโลกได้ลงทุนเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ในด้านการสนับสนุนเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่ง.
แบบฟอร์มการสนับสนุนของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดึงดูดศักยภาพนั้นได้ด้วยการสร้างวิธีการที่ง่ายดายและเป็นระเบียบในการเชื่อมต่อกับผู้สนับสนุนด้วยแบบฟอร์มการสนับสนุนนี้ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลผู้สนับสนุน กำหนดโอกาส และเก็บรายละเอียดทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- เชื่อมต่อผู้สนับสนุนกับกิจกรรมที่เหมาะสมผ่านแบบฟอร์มการสนับสนุนที่มีโครงสร้าง
- รวบรวมข้อมูลผู้สนับสนุนและระบุโอกาสความร่วมมืออย่างชัดเจน
- เก็บรายละเอียดของผู้สนับสนุนทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการจัดการที่ง่าย
- ทำให้การติดตามการสนับสนุนง่ายขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการจัดการโอกาสการสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีผลกระทบกับพันธมิตรทางธุรกิจ
10. แม่แบบการวางแผนกิจกรรมระดมทุน ClickUp
กิจกรรมระดมทุนนำผู้คนมารวมตัวกันเพื่อสนับสนุนเป้าหมายร่วมกัน แต่การวางแผนกิจกรรมเหล่านี้อาจรู้สึกหนักใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีรายละเอียดที่ต้องจัดการมากมาย
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า:
ฉันเกลียดการจัดงานอีเวนต์! ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ต้องทำมันอีกต่อไปแล้ว
ฉันเกลียดการจัดงานอีเวนต์! ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ต้องทำมันอีกต่อไปแล้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายคนสามารถเข้าใจความรู้สึกนั้นได้.แม่แบบการวางแผนกิจกรรมการระดมทุนของ ClickUpช่วยบรรเทาความเครียดส่วนใหญ่ให้คุณได้. มันช่วยให้คุณสามารถติดตามงบประมาณ, จัดการสัญญากับผู้ขาย, และประสานงานกับอาสาสมัครได้ด้วยรายการตรวจสอบที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ.
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- มอบหมายงาน กำหนดระยะเวลา และติดตามการบริจาคในที่เดียว
- รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้ายระหว่างการวางแผนงาน
- มุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมที่มีความหมายซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
- ใช้การวางแผนที่มีโครงสร้างเพื่อให้ทุก ๆ รายละเอียดสอดคล้องกับภารกิจของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมูลนิธิที่จัดงานระดมทุนที่ต้องการวิธีการวางแผนและจัดการทุกแง่มุมของงานอย่างชัดเจนและปราศจากความเครียด
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:เงินทุนสนับสนุนในช่วงแรกๆ ของมูลนิธิฟอร์ดในทศวรรษ1950 ช่วยก่อตั้งการกระจายเสียงสาธารณะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้ง PBS และ NPR ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเงินทุนสนับสนุนในปัจจุบัน
11. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดย PandaDoc
การเขียนข้อเสนออาจเป็นหนึ่งในการทำงานที่ยากที่สุดของการบริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในพื้นที่ แบบฟอร์มข้อเสนอสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ PandaDoc ช่วยลดภาระงานนี้โดยมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานให้คุณเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและความต้องการด้านเงินทุนของคุณได้อย่างชัดเจน
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- แนบจดหมายปะหน้าและส่วนที่เกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมา รางวัลที่ได้รับ และเป้าหมายของโครงการ
- แนะนำคุณในการอธิบายว่าทำไมองค์กรของคุณจึงเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับโครงการนี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญ เช่น การชี้แจงงบประมาณหรือเป้าหมายผลกระทบตกหล่น
- จัดเตรียมวิธีการที่มีโครงสร้างในการนำเสนอเหตุผลความจำเป็นของโครงการและเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอ
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) และทีมที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการเทมเพลตที่สมบูรณ์ ง่ายต่อการติดตาม สำหรับการนำเสนอโครงการของพวกเขา การสาธิตผลกระทบ และการขอทุนจากผู้ให้ทุนหรือองค์กรที่ให้ทุน
🧠 คุณรู้หรือไม่:RevPartners สามารถให้บริการได้เร็ว ขึ้นถึง 64%โดยการใช้เทมเพลต ClickUpในการสร้างคู่มือการให้บริการลูกค้า เทมเพลตเหล่านี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการจัดระเบียบและงานปฏิบัติการ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
12. แบบฟอร์มข้อเสนอขอทุน PDF โดย Click NonProfit
เทมเพลตข้อเสนอขอทุนในรูปแบบ PDF โดย Click NonProfit ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรในการเขียนข้อเสนอขอทุนอย่างเป็นขั้นตอนเทมเพลตสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรนี้ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างข้อเสนอขอทุนได้อย่างมีระบบ โดยแนะนำคุณผ่านรูปแบบและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- แนบจดหมายปะหน้าและรูปแบบที่มีโครงสร้างพร้อมส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลประจำตัว ความต้องการ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ และงบประมาณ
- จัดสรรพื้นที่เพื่อเน้นย้ำสมาชิกทีมที่สำคัญ ความสำเร็จที่ผ่านมา และการวัดผลลัพธ์
- ช่วยสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่ให้ทุน
- สาธิตว่าโครงการของคุณสามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายได้อย่างไรผ่านข้อเสนอที่เขียนอย่างดี
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการเทมเพลต PDF พร้อมใช้งานเพื่อสร้างข้อเสนอที่มืออาชีพและครบถ้วน ครอบคลุมทุกข้อมูลสำคัญที่ผู้ให้ทุนต้องการ
13. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนในรูปแบบ PDF โดย proposalsforNGOs
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่งประสบปัญหาในการรู้วิธีการจัดโครงสร้างข้อเสนอขอทุนอย่างครบถ้วนที่ผู้บริจาคจะเข้าใจและไว้วางใจ
เทมเพลตข้อเสนอขอทุนในรูปแบบ PDF จาก proposalsforNGOs มอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในทุกขั้นตอนของการเขียนข้อเสนอขอทุน
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- รวมส่วนสำคัญ เช่น สรุปผู้บริหาร, พื้นหลัง, ปัญหา, เป้าหมาย, ขอบเขตของงาน, ผู้ได้รับประโยชน์, ระยะเวลา, งบประมาณ, การประเมินผล, และแผนความยั่งยืน
- ให้คำแนะนำเพื่อให้แต่ละส่วนกระชับแต่มีผลกระทบ
- ช่วยให้ข้อเสนอของคุณสอดคล้องกับลำดับความสำคัญขององค์กรที่ให้ทุน
- ให้แน่ใจว่ามีแนวทางที่เป็นระบบซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการด้านการเงินที่สำคัญ
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ต้องการเทมเพลต PDF รายละเอียดเพื่อสร้างข้อเสนอที่สมบูรณ์และมีโครงสร้างสำหรับการขอทุนในทุกขนาดหรือขอบเขต
14. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการชุมชนเพื่อขอทุนสนับสนุน โดย Template.Net
โครงการชุมชนมักต้องการข้อเสนอที่แข็งแกร่งและมีโครงสร้างที่ดีเพื่อแสดงให้ผู้ให้ทุนเห็นอย่างชัดเจนว่าการสนับสนุนของพวกเขาจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการชุมชนโดย Template. Net ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทำเช่นนั้นได้
สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่ในตัวแก้ไขที่ใช้ AI ของพวกเขา ดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา และส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- อธิบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลกระทบต่อชุมชนของโครงการของคุณให้ชัดเจน
- รวมส่วนวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน การดำเนินการเป็นระยะ และงบประมาณโดยละเอียด
- แนะนำคุณในการกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังสำหรับประโยชน์ที่สามารถวัดได้
- ช่วยแสดงให้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ ความยั่งยืน และการจ้างงาน
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, องค์กรท้องถิ่น, และผู้นำชุมชนที่สมัครขอรับทุนเพื่อสนับสนุนโครงการที่ยั่งยืนซึ่งแก้ไขปัญหาทางสังคม, การศึกษา, สุขภาพ, และสิ่งแวดล้อม.
15. แบบฟอร์มข้อเสนอการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร โดย Template. Net
การสร้างข้อเสนอการกุศลที่แข็งแกร่งสามารถช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้รับการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการเพื่อสร้างความแตกต่างที่แท้จริง เทมเพลตข้อเสนอการกุศลสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดย Template. Net มอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้ให้กับองค์กรเพื่อนำเสนอพันธกิจและความต้องการด้านเงินทุนของพวกเขาอย่างชัดเจน
คุณสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้รวมถึงจำนวนผู้รับประโยชน์ที่คุณต้องการ, ความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง, และตัวชี้วัดผลกระทบ.
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- รวมส่วนต่าง ๆ ได้แก่ บทนำ, สรุปผู้บริหาร, เป้าหมาย, กิจกรรม, กลุ่มเป้าหมาย, ความต้องการด้านเงินทุน, และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในการอธิบายโครงการต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น การสอนพิเศษ การให้คำปรึกษา และการจัดสรรทรัพยากร
- แสดงว่าการให้ทุนจะสร้างผลกระทบที่สามารถวัดได้ในชุมชนที่ขาดโอกาส
- จัดโครงสร้างเพื่อนำเสนอโปรแกรมและข้อกำหนดด้านเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน และการพัฒนาชุมชน กำลังมองหาเทมเพลตที่ดูเป็นมืออาชีพเพื่อขอรับทุนและสร้างข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จ
การคลิกกับผู้ให้ทุนไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
เงินทุนสนับสนุนสามารถเปิดโอกาสให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้เริ่มต้นโครงการใหม่, สนับสนุนชุมชน, และรักษาโปรแกรมที่สำคัญให้ดำเนินต่อไปได้.
แต่ผู้นำองค์กรไม่แสวงหากำไรหลายคนทราบดีว่า กระบวนการจัดทำข้อเสนอขอทุนตั้งแต่เริ่มต้นนั้นต้องใช้เวลา พลังงาน และทรัพยากร ซึ่งมักจะถูกใช้ไปจนเหลือน้อยอยู่แล้ว
การมีตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอขอทุนช่วยให้คุณใช้เวลาที่มีค่าในการทำภารกิจของคุณให้สำเร็จ
ในบรรดาตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ เทมเพลตของ ClickUp โดดเด่นเพราะออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งแต่การติดตามการบริจาคไปจนถึงการวางแผนข้อเสนออย่างครบถ้วน ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณจัดระเบียบ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และสร้างใบสมัครขอทุนที่น่าประทับใจ
หากคุณพร้อมที่จะทำให้การเขียนข้อเสนอขอทุนของคุณง่ายขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบที่ใหญ่ขึ้นลงทะเบียนใช้ ClickUpได้เลยตอนนี้!