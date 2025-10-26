11 ซอฟต์แวร์ IDP ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเอกสารอัตโนมัติในปี 2025

48% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขามีปัญหาในการค้นหาเอกสารอย่างรวดเร็ว ขณะที่ 47% พบว่าระบบการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ของบริษัทพวกเขามีความซับซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาคือเวลาที่สูญเสียไป การผลิตที่ลดลงในกระบวนการทำงานของธุรกิจ และข้อผิดพลาดของมนุษย์เพิ่มขึ้น
ซอฟต์แวร์ประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยการกำจัดความจำเป็นในการจัดการเอกสารด้วยตนเอง
ระบบจะดึงข้อมูลสำคัญจากไฟล์ที่ไม่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่จัดระเบียบและสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณจะใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลน้อยลง และมีเวลาทำงานกับข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งสามารถไหลเข้าสู่ระบบที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น
ในบทความนี้ คุณจะพบการรวบรวมซอฟต์แวร์ IDP ชั้นนำที่สามารถทำให้งานเอกสารที่ยุ่งยากง่ายขึ้น ลดการป้อนข้อมูลซ้ำ และผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว
ซอฟต์แวร์ IDP ยอดนิยม 10 อันดับแรกในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์ IDP ชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมตามคุณสมบัติหลัก, คุณสมบัติเพิ่มเติม, ราคา, และคะแนนผู้ใช้.
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการเอกสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และการร่วมมือของทีม
|การสร้างเอกสารด้วย AI, ความช่วยเหลือตามบริบท, การผสาน OCR, การทำงานอัตโนมัติ, แม่แบบ
|แผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ABBYY
|การสกัดข้อมูลและปัญญาทางกระบวนการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|ปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้า, OCR รองรับหลายภาษา, การขุดกระบวนการ, ทักษะแบบติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที
|ราคาตามความต้องการ
|UiPath
|การผสานรวม IDP กับ RPA
|บอทแบบครบวงจร, การตรวจสอบโดยมนุษย์แบบต่อเนื่อง, โมเดลที่กำหนดเอง, เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
|IBM Datacap
|การจับข้อมูลหลายช่องทางระดับองค์กร
|NLP, การสกัดข้อมูลด้วย ML, การลบข้อมูลตามบทบาท, การปรับใช้บนคลาวด์/ภายในองค์กร
|ราคาตามความต้องการ
|ไมโครซอฟต์ อะซัวร์
|เวิร์กโฟลว์เอกสาร AI สำหรับองค์กรที่ยืดหยุ่น
|โมเดลสำเร็จรูปและแบบกำหนดเอง, Power Automate, การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
|ราคาตามความต้องการ
|Google Document AI
|การสกัดข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
|พร้อมใช้งานโปรเซสเซอร์, เครื่องมือที่กำหนดเอง, การผสานรวมกับ BigQuery/Vertex AI
|ราคาตามความต้องการ
|แอปเปีย
|ระบบบริการตนเองสำหรับนักพัฒนาบนคลาวด์ที่ปลอดภัย
|รั้วกั้น, การจัดการ Kubernetes, การมองเห็นระบบหลายคลาวด์
|ราคาตามความต้องการ
|รอสซัม
|กระบวนการทำงานแบบไร้กระดาษที่ให้ความสำคัญกับ AI เป็นอันดับแรก
|การจับภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง การขยายด้วยโค้ดน้อย และการผสานรวมแบบไม่มีแม่แบบ
|ราคาตามความต้องการ
|อินฟร์ด
|การประมวลผลแบบไม่สัมผัสที่ขับเคลื่อนด้วย SLA
|การประมวลผลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน, การตรวจสอบด้วย AI, การตรวจจับภาพอัจฉริยะ
|ราคาตามความต้องการ
|Docsumo
|กระบวนการทำงานแบบไร้สัมผัสและการสกัดข้อมูลปริมาณสูง
|โต๊ะอัจฉริยะ, แบบจำลองที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้า, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $199/เดือนต่อผู้ใช้
|นาโนเน็ต
|เวิร์กโฟลว์ AI ที่ยืดหยุ่น, ความแม่นยำสูง
|AI OCR, เครื่องมือตัดสินใจแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, การผสานรวม, ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวดเร็ว
|ราคาตามความต้องการ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ IDP?
ในทุกสถานที่ทำงาน พนักงานจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ แต่หากปราศจากการประมวลผลเอกสารอย่างชาญฉลาด ทีมงานจะต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาเอกสารที่กระจัดกระจายและไม่เป็นระเบียบ
ในความเป็นจริง เกือบสองในสามของพนักงาน ต้องสร้างเอกสารใหม่เนื่องจากไม่สามารถหาเอกสารที่ต้องการได้ และหลายคนใช้เวลาเกินสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการค้นหาไฟล์ดิจิทัล
ซอฟต์แวร์ IDP ที่เหมาะสมช่วยลดการสูญเสียนี้โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการจดจำอักขระด้วยแสงเพื่อทำให้กระบวนการเอกสารเป็นอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ไฟล์ และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ
เมื่อเลือกโซลูชันการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะให้มองหาคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับเอกสารเหล่านี้:
- การดึงข้อมูลที่แม่นยำ สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
- การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย และระบบธุรกิจอื่น ๆ
- คุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- การประมวลผลเอกสารอัตโนมัติที่ปรับขนาดได้สำหรับปริมาณมาก
- การตั้งค่าที่ง่ายและขั้นตอนการทำงานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เพื่อลดการประมวลผลเอกสารด้วยตนเอง
🧠 คุณรู้หรือไม่?66% ขององค์กรกำลังทดลองใช้ระบบอัตโนมัติตัวอย่างและกรณีการใช้งานของระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำให้งานประจำวันเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงกับงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามากขึ้นกับสิ่งที่สำคัญ
ซอฟต์แวร์ IDP ที่ดีที่สุด 11 อันดับ
ต้องการหยุดจมอยู่กับการป้อนข้อมูลด้วยมือที่ล้าสมัยหรือไม่?
นี่คือ 11 อันดับซอฟต์แวร์ IDP ชั้นนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้าด้วยการประมวลผลเอกสารอัตโนมัติ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเส้นทางงานและการทำงานร่วมกันเอกสารระหว่างทีม)
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งอธิบายซอฟต์แวร์ IDP ที่สมบูรณ์แบบได้อย่างชัดเจน:
หากผมต้องเลือกโซลูชัน IDP ในวันนี้ ผมน่าจะเลือกโซลูชันเชิงพาณิชย์ที่มีประวัติการดำเนินงานที่พิสูจน์แล้ว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ
หากผมต้องเลือกโซลูชัน IDP ในวันนี้ ผมน่าจะเลือกโซลูชันเชิงพาณิชย์ที่มีประวัติความสำเร็จที่พิสูจน์แล้ว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ
นั่นคือสิ่งที่ClickUpมอบให้อย่างแท้จริง
ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ClickUp ผสานการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานที่ทรงพลังเพื่อให้ทีมสามารถจัดการทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างได้
สร้างและแบ่งปันเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docs, ขับเคลื่อนโดยClickUp Brain, เปลี่ยนไฟล์นิ่งให้เป็นเอกสารอัจฉริยะ
ทีมสามารถใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างร่าง, สรุปการอัปเดตโครงการที่ยาว, หรือเขียนข้อความทางเทคนิคที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำแนะนำที่ชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจได้
ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนบันทึกสปรินต์ให้เป็นเอกสารโครงการที่มีโครงสร้างได้ภายในไม่กี่นาที ในทำนองเดียวกัน ทีมสนับสนุนสามารถสร้างบทความฐานความรู้จากคำถามที่ซ้ำกันได้ทันที
รับความช่วยเหลือตามบริบทด้วย ClickUp Brain
นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหา ClickUp Brain ยังมีบริการเชิงบริบทที่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทันทีที่คุณต้องการ
ไม่ว่าคุณกำลังร่างเอกสาร, ตรวจสอบโครงการ, หรือค้นหาคำตอบ, ClickUp Brain สามารถดึงงานที่เกี่ยวข้อง, ความคิดเห็น, และทรัพยากร จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ, ลดเวลาอันมีค่าที่ใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล.
นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณได้ในไม่กี่วินาทีใน ClickUp Brain:
และ ClickUp จะทรงพลังยิ่งขึ้นด้วย Brain Max, ด้วยคุณสมบัตินี้คุณสามารถ:
- การค้นหาแบบรวม: ค้นหาสัญญา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารสำคัญได้ทันทีจาก ClickUp, Google Drive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงเว็บ
- พูดเป็นข้อความ: ใช้คำสั่งเสียงเพื่ออัปโหลด จัดระเบียบ และเรียกดูเอกสารโดยไม่ต้องใช้มือ ทำให้การประมวลผลเอกสารรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
- โซลูชัน AI แบบครบวงจร: แทนที่เครื่องมือหลายตัวที่แยกจากกัน เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งเข้าใจกระบวนการทำงานของคุณและทำงานเอกสารซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
Brain MAX คือแอป AI Super ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสารนโยบาย มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย มันคือเพื่อนคู่คิดบนเดสก์ท็อปที่เข้าใจบริบท ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสารและเพิ่มผลผลิต
ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations และ AI Agents
การส่งต่อข้อมูลด้วยมือ, การสูญหายของไฟล์, และการอัปเดตซ้ำๆ สามารถทำให้กระบวนการทางธุรกิจล่าช้าได้ClickUp Automationsจัดการขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ เอกสารที่ส่งเข้ามาสามารถกระตุ้นการตรวจสอบ, การอนุมัติ, หรือการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยมือ
จินตนาการถึงทีมการเงินที่กำลังประมวลผลรายงานค่าใช้จ่ายหลายร้อยฉบับ ด้วย ClickUp เมื่อใบแจ้งหนี้ที่ถูกสแกนเข้าสู่ระบบ ระบบอัตโนมัติสามารถมอบหมายงานให้กับฝ่ายการเงิน ติดแท็กวันที่ครบกำหนด และอัปเดตสถานะการชำระเงินเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ใช่แล้ว ง่ายขนาดนั้นเลย!🚀
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUpยังมีฟีเจอร์ตัวแทน AI อัตโนมัติที่สามารถจัดการกระบวนการซ้ำๆ ตอบคำถาม และแม้กระทั่งกระตุ้นการดำเนินการตามเนื้อหาของเอกสารหรือคำถามของผู้ใช้ ตัวแทนเหล่านี้ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อเสนอและดำเนินการขั้นตอนถัดไปอย่างเชิงรุก
สิ่งนี้เปิดโอกาสให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่า ในขณะที่งานประจำและการค้นหาข้อมูลถูกจัดการโดยอัตโนมัติ
ลองใช้การผสาน OCR กับฟิลด์กำหนดเองใน ClickUp
ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือ OCR ได้อย่างง่ายดายผ่าน Google Drive, Zapier หรือแอปที่เชื่อมต่ออื่น ๆ ทีมสามารถสแกนเอกสารกระดาษหรือใบแจ้งยอดธนาคาร สกัดข้อมูลสำคัญด้วย OCR และส่งข้อมูลนั้นไปยังงานใน ClickUp หรือฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpได้โดยตรงเพื่อการติดตาม
ทีมกฎหมาย ตัวอย่างเช่น สามารถเก็บสัญญาที่สแกนไว้ และบันทึกวันที่, ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, และเงื่อนไขโดยอัตโนมัติเป็นฟิลด์ที่สามารถค้นหาได้ภายใน ClickUp
ทำงานของคุณให้เสร็จได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดการความรู้และการค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp
ความท้าทายหลักในการจัดการข้อมูลภายในองค์กร (IDP) ไม่ใช่แค่การดึงข้อมูลออกมาเท่านั้น แต่ยังต้องทำให้ข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้ทันทีสำหรับทุกทีม ClickUp Connected Search ช่วยเชื่อมช่องว่างนี้โดย:
- การค้นหาแบบรวมศูนย์: ค้นหาเอกสารที่อัปโหลดทั้งหมด ข้อมูลที่สกัดออกมา และงานหรือขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที
- คำถามและคำตอบตามบริบท: ผู้ใช้สามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติ (เช่น "แสดงใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจากผู้ขาย X ในไตรมาสที่ 2") และได้รับคำตอบโดยตรง ไม่ใช่แค่รายการเอกสาร
- ความรู้แบบบูรณาการ: เชื่อมโยงข้อมูลเอกสารที่สกัดได้กับงานโครงการ ความคิดเห็น และฐานความรู้ เพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การสร้างเอกสารเป็นสิ่งที่ดี แต่การเปลี่ยนเอกสารเหล่านั้นให้กลายเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ในระยะยาวต่างหากที่สร้างความแตกต่างระหว่างคนเก่งกับคนธรรมดา อยากเป็นคนเก่งใช่ไหม? ลองใช้ฟีเจอร์การจัดการความรู้ของ ClickUp ดูสิ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนบันทึกที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเอกสารที่สมบูรณ์แบบด้วยการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสรุปอัจฉริยะ
- ทำงานและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิวได้ทันทีด้วยความช่วยเหลือตามบริบทของ ClickUp Brain
- ระบบอัตโนมัติการส่งเอกสาร, การอนุมัติ, และการส่งต่อภารกิจด้วยระบบการทำงานเอกสารที่ง่ายต่อการจัดการ
- ผสานเครื่องมือ OCR เพื่อดึงข้อมูลสำคัญจากเอกสารกระดาษหรือเอกสารที่ถูกสแกน
- ใช้แม่แบบเช่นเอกสารแผนกระบวนการเพื่อมาตรฐานขั้นตอน, ผู้รับผิดชอบ, และการแก้ไข
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องการ OCR จากบุคคลที่สามสำหรับการดึงข้อมูลอย่างสมบูรณ์
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูงมีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400 รายการ)
- Capterra 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ใช้ G2รายนี้กล่าวว่า:
ClickUp ได้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุดขององค์กรเรา มันรวมการจัดการงาน การสร้างเอกสาร การติดตามเวลา การตั้งเป้าหมาย และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้น
ClickUp ได้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุดขององค์กรเรา มันรวมการจัดการงาน การสร้างเอกสาร การติดตามเวลา เป้าหมาย และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานได้ง่าย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณเบื่อกับการค้นหาไฟล์เวอร์ชันที่ยุ่งเหยิงหรือไม่?บล็อก " ทำไมการควบคุมเวอร์ชันเอกสารจึงสำคัญ?" จะแสดงให้คุณเห็นวิธีจัดระเบียบและอัปเดตเอกสารทุกฉบับให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องเสียเวลาเดาว่าไฟล์ใดเป็นเวอร์ชันสุดท้าย
2. ABBYY (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และปัญญาทางกระบวนการ)
การประมวลผลเอกสารด้วยมือทำให้ทีมทำงานช้าลงเมื่อคุณต้องจัดการกับใบแจ้งหนี้, คำขอ, หรือเอกสารของลูกค้าในหลายรูปแบบและภาษา ABBYY ช่วยให้บริษัทแทนที่งานป้อนข้อมูลซ้ำ ๆ ด้วยการสกัดข้อมูลอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น ทีมบัญชีเจ้าหนี้สามารถใช้ ABBYY Vantage เพื่อดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ จับคู่กับใบสั่งซื้อ และทำเครื่องหมายข้อยกเว้นสำหรับการตรวจสอบ ผู้ให้บริการประกันภัยสามารถประมวลผลคำร้องขอประกันหลายพันรายการได้เร็วขึ้นโดยการจำแนกประเภทแบบฟอร์ม ดึงรายละเอียดสำคัญ เช่น หมายเลขคำร้อง และส่งต่อไปยังผู้จัดการที่เหมาะสมโดยใช้จุดสัมผัสด้วยมือให้น้อยที่สุด
ABBYY ผสานสิ่งนี้เข้ากับปัญญาทางกระบวนการ ทำให้ผู้นำด้านการดำเนินงานสามารถมองเห็นจุดคอขวดได้อย่างชัดเจนและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
คุณสมบัติเด่นของ ABBYY
- ทำให้การประมวลผลใบแจ้งหนี้ การลงทะเบียน และการเรียกร้องเป็นอัตโนมัติโดยการดึงข้อมูลจากเอกสารทุกประเภท
- โมเดล AI ที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้าสามารถจัดการกับรูปแบบ ภาษา และลายมือที่แตกต่างกันได้อย่างแม่นยำสูง
- ผสานกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลกับระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาความล่าช้า ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ และวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้ ABBYY Marketplace เพื่อดาวน์โหลดทักษะเอกสารแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันที และเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- เปลี่ยนเอกสารกระดาษและไฟล์สแกนให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งานกับระบบหลักของคุณ
ข้อจำกัดของ ABBYY
- อาจต้องมีการตั้งค่าเฉพาะทางสำหรับการทำงานที่กำหนดเอง
- เหมาะสมที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับโครงการระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากขึ้น
ราคาของ ABBYY
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
ABBYY คะแนนและรีวิว
- G2 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
- Capterra 4. 7/5 (420+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง ABBYY
ผู้ใช้ G2คนนี้ได้เน้นย้ำว่า:
ABBYY FineReader Engine มอบโซลูชันที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับการสแกนเอกสารจริงโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้ไม่มีฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น เหลือไว้เพียงตัวเลือกที่ใช้งานบ่อยที่สุดเท่านั้น
ABBYY FineReader Engine มอบโซลูชันที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับการสแกนเอกสารจริงโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้มีความกระชับ ไม่มีฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเฉพาะตัวเลือกที่ใช้งานบ่อยที่สุดเท่านั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการจัดทำเอกสาร
3. UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับการรวม IDP กับการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์)
ทีมที่จมอยู่กับงานเอกสารซ้ำซากและแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ มักประสบปัญหาในการขยายระบบอัตโนมัติเมื่อข้อมูลเอกสารยังคงต้องตรวจสอบด้วยมือ UiPath แก้ไขปัญหานี้โดยตรงด้วย Document Understanding โมดูลที่ผสานการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ไว้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเดียว
ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยที่จัดการกับแบบฟอร์มการเคลมจำนวนมากสามารถนำหุ่นยนต์ของ UiPath มาใช้เพื่ออ่านเอกสารที่สแกนและดึงข้อมูลสำคัญ เช่น หมายเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินเคลม และข้อมูลลูกค้า ความไม่สอดคล้องกันใดๆ สามารถถูกทำเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบโดยมนุษย์อย่างรวดเร็ว
ในทำนองเดียวกัน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถใช้ตัวแยกวิเคราะห์ PDFเพื่อดึงข้อมูลประวัติผู้ป่วยจากรูปแบบที่หลากหลายและส่งไปยังทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ช่วยลดงานเอกสารที่ค้างอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบด้วยการผสาน RPA บอทกับซอฟต์แวร์ประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ
- ใช้โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดการข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง แบบฟอร์มที่เขียนด้วยลายมือ และไฟล์ที่สแกน
- ตรวจสอบข้อยกเว้นด้วยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้ทีมสามารถจัดการกรณีพิเศษได้โดยไม่ทำให้กระบวนการอัตโนมัติหยุดชะงัก
- สร้างและฝึกโมเดลเอกสารแบบกำหนดเองได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM, ERP และระบบธุรกิจอื่น ๆ เพื่อการประมวลผลแบบต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ UiPath
- ต้องใช้เวลาล่วงหน้าในการฝึกอบรมโมเดลการสกัดที่กำหนดเอง
- อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับทีมที่ไม่มีประสบการณ์ด้าน RPA
- บางตัวเสริม AI ขั้นสูงอาจต้องการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แยกต่างหาก
ราคาของ UiPath
- แผนพื้นฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ UiPath
- G2 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง UiPath อย่างไร
รีวิวใน Redditนี้ได้แชร์ว่า:
หลังจากที่ได้ทดลองใช้ UiPath studio มาสองสามวันแล้ว ต้องบอกตามตรงว่าผมประทับใจกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขามาก มันสามารถทำงานเหมือนบอทที่ท่องเว็บโดยอัตโนมัติตามที่ผมตั้งค่าไว้ รวมถึงสามารถย้ายข้อมูลโดยตรงผ่านการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ได้อีกด้วย
หลังจากที่ได้ทดลองใช้ UiPath studio มาสักสองสามวัน ต้องบอกตามตรงว่าผมประทับใจกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขามาก มันสามารถทำงานเหมือนบอทที่ท่องเว็บโดยอัตโนมัติตามที่ผมตั้งค่าไว้ รวมถึงการย้ายข้อมูลโดยตรงผ่านการใช้งานระบบเชื่อมต่อต่างๆ ได้อีกด้วย
📮ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าสามารถเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและความลึกซึ้ง
แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สะสมได้: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการเติบโตส่วนบุคคลได้
ด้วย ClickUp AI Agents และ ClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด"
4. IBM Datacap (เหมาะที่สุดสำหรับการจับข้อมูลหลายช่องทางในระดับองค์กร)
อุตสาหกรรมที่ใช้เอกสารจำนวนมากยังคงใช้เวลาไปกับการป้อนข้อมูลซ้ำและส่งไฟล์ที่สแกนแล้วผ่านระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันมากเกินไป
ดังนั้น IBM Datacap แตกต่างอย่างไร? มันผสานการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ การเรียนรู้ของเครื่อง และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อจับภาพ จัดประเภท และจัดส่งเอกสารทุกประเภท
ตัวอย่างเช่น ทีมการจัดการคำขอสามารถถ่ายภาพเอกสารที่เขียนด้วยลายมือบนแท็บเล็ต และให้ระบบ AI ของ Datacap ทำการสกัดข้อมูลสำคัญจากฟิลด์ต่าง ๆ พร้อมกับการปกปิดข้อมูลตามบทบาทเพื่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วจะถูกส่งต่อไปยังระบบจัดการคดีของพวกเขาโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ IBM Datacap
- รองรับการบันทึกข้อมูลหลายช่องทางจากสแกนเนอร์, อีเมล, มือถือ และแอปพลิเคชัน
- ใช้ NLP และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อดึงข้อมูลจากเลย์เอาต์ที่ซับซ้อนหรือไม่คุ้นเคย
- ใช้การปกปิดข้อมูลตามบทบาทเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการประมวลผล
- ผสานข้อมูลที่สะอาดเข้ากับเครื่องมืออัตโนมัติธุรกิจของ IBM อื่น ๆ ได้โดยตรง
- ปรับใช้ในระบบคลาวด์ด้วย Datacap on Cloud เพื่อการปรับขนาดที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ IBM Datacap
- อาจต้องมีการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะทางอุตสาหกรรม
- อาจรู้สึกหนักสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการเพียงการประมวลผลเอกสารพื้นฐาน
- การผสานรวมที่เกินกว่าระบบนิเวศของ IBM อาจต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม
การกำหนดราคาของ IBM Datacap
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
IBM Datacap คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง IBM Datacap อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้จับประเด็นได้:
IBM Datacap เป็นเครื่องมือสำหรับการจับข้อมูลจากเอกสารที่มีลักษณะเป็น low-code/no-code (ไม่เสมอไป) และทำตามสิ่งที่ระบุไว้ มันใช้งานง่ายด้วยเครื่องมือพัฒนาที่ใช้กฎ ซึ่งมีฟังก์ชันมากมายในการจัดการ OCR/ICR/AI (พร้อม ADP) เพื่อดึง/ระบุข้อมูลจากเอกสารที่มีการจัดโครงสร้างและไม่มีการจัดโครงสร้างที่สแกนไว้
IBM Datacap เป็นเครื่องมือสำหรับการจับข้อมูลจากเอกสารที่มีลักษณะเป็น low-code/no-code (ไม่เสมอไป) และทำตามสิ่งที่ระบุไว้ มันใช้งานง่ายด้วยเครื่องมือพัฒนาที่ใช้กฎ ซึ่งมีฟังก์ชันมากมายในการจัดการ OCR/ICR/AI (พร้อม ADP) เพื่อดึง/ระบุข้อมูลจากเอกสารที่มีการจัดโครงสร้างและไม่มีการจัดโครงสร้างที่สแกนไว้
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: ความพยายามครั้งแรกที่รู้จักกันในการ "ประมวลผลเอกสาร" ย้อนกลับไปถึงช่วงปี 1800 เมื่อคริสโตเฟอร์ โชลส์ ผู้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีด ต้องการเร่งความเร็วในการเขียนเอกสารด้วยมือ แป้นพิมพ์ QWERTY ที่คุณยังใช้อยู่ทุกวันนี้ถูกออกแบบมาในตอนแรกเพื่อชะลอความเร็วในการพิมพ์ เพื่อไม่ให้ปุ่มติดกัน
5. Microsoft Azure (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์เอกสาร AI ระดับองค์กรที่ยืดหยุ่น)
บางบริษัทต้องการการควบคุมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับวิธีการและสถานที่ในการประมวลผลเอกสาร Microsoft Azure มอบการควบคุมนั้นให้คุณ คุณสามารถดำเนินการสกัดข้อมูลจากเอกสารด้วย AI ได้ทั้งบนคลาวด์ ภายในองค์กร หรือที่ขอบเครือข่าย ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ
Azure AI Document Intelligence ผสานเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับใบเสร็จและใบแจ้งหนี้เข้ากับเครื่องมือสำหรับสร้างโมเดลเฉพาะของคุณเอง คุณสามารถปรับการสกัดข้อมูลให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม รูปแบบ หรือภาษาที่ต้องการได้ นอกจากนี้ ทีมงานยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่สกัดได้กับ Power Automate และ Azure Search เพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Azure
- เรียกใช้การสกัดข้อมูลเอกสารด้วย AI ในระบบคลาวด์หรือบนเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือฝึกโมเดลที่กำหนดเอง
- เชื่อมต่อข้อมูลเอกสารกับ Microsoft Power Automate และ Azure Search
- นำมาตรการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาใช้ในทุกขั้นตอน
- ปรับขนาดการประมวลผลขึ้นหรือลงตามปริมาณงาน
ข้อจำกัดของ Microsoft Azure
- ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- การตั้งค่าแบบกำหนดเองที่ซับซ้อนต้องการนักพัฒนาที่มีประสบการณ์
- พอร์ทัล Azure อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของไมโครซอฟต์ อะซัวร์
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Azure
- G2: 4. 4 (2,080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 (1,920+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Microsoft Azure ว่าอย่างไร
รีวิว Capterraนี้ประกอบด้วย:
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Microsoft Azure คือชุดบริการที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การคำนวณและการจัดเก็บข้อมูลไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Microsoft Azure คือชุดบริการที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การคำนวณและการจัดเก็บข้อมูลไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
6. Document AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลด้วย AI สร้างสรรค์ที่ยืดหยุ่น)
คุณภาพข้อมูลที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกือบทุกแห่ง—แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ในการสำรวจล่าสุด91% ของผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลกล่าวว่าข้อมูลที่ไม่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน แต่มีเพียง 23% เท่านั้นที่ระบุว่านี่เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ
Google Document AI แก้ไขช่องว่างนี้โดยการเปลี่ยนไฟล์ที่ยุ่งเหยิงและไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นข้อมูลที่สะอาดและมีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถไว้วางใจได้
ทีมสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยโปรเซสเซอร์สำเร็จรูปสำหรับใบแจ้งหนี้ สลิปเงินเดือน หรือบัตรประจำตัว หรือสร้างโมเดลที่กำหนดเองด้วยตัวอย่างเพียงไม่กี่รายการ ผลลัพธ์จะถูกป้อนเข้าสู่ BigQuery โดยตรงเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก หรือเชื่อมต่อเข้ากับเวิร์กโฟลว์ผ่าน Vertex AI และเครื่องมืออื่นๆ ของ Google Cloud
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับระบบนิเวศ AI ที่กว้างขวางของ Google ทีมงานสามารถได้รับประโยชน์จาก OCR ระดับองค์กรในกว่า 200 ภาษา การจดจำลายมือที่ยอดเยี่ยม และแนวทางที่ตรงไปตรงมาในการพัฒนาแอปพลิเคชันเอกสารอัจฉริยะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Document AI
- เริ่มต้นด้วยโปรเซสเซอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับรูปแบบทั่วไป
- ใช้ Workbench เพื่อสร้างเครื่องมือสกัดข้อมูลแบบกำหนดเองด้วยข้อมูลฝึกอบรมน้อยที่สุด
- เชื่อมต่อกับ BigQuery และ Vertex AI เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ระบบ OCR ที่แข็งแกร่งพร้อมการจดจำลายมือในกว่า 50 ภาษา
- ง่ายต่อการปรับใช้ผ่าน API หรือ Google Cloud Console
ข้อจำกัดของ Google Document AI
- ขาดการประมวลผลแบบแบทช์สำหรับงานหนักสำหรับไฟล์ขนาดใหญ่
- มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางน้อยกว่าผู้ให้บริการเฉพาะด้าน IDP
- การทำงานอัตโนมัติที่เกินกว่าการจับภาพมักต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมด้วยเครื่องมืออื่น
ราคาของ Google Document AI
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Document AI
- G2: 4. 2 (35+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Google Document AI ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
Document AI มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเราในการใช้งาน OCR การฝึกอบรม การเริ่มต้นใช้งาน และการผสานเข้ากับกระบวนการที่มีอยู่เดิมของเราเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงไปตรงมา
Document AI มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเราในการใช้งาน OCR การฝึกอบรม การเริ่มต้นใช้งาน และการผสานเข้ากับกระบวนการที่มีอยู่เดิมของเราเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงไปตรงมา
👀 เกร็ดความรู้: NASA ได้ใช้เทคนิคการประมวลผลเอกสารขั้นสูงตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เพื่อแปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของนักบินอวกาศ บันทึกภารกิจ และแผนการบินให้เป็นดิจิทัล ช่วยอนุรักษ์ประวัติศาสตร์อวกาศนับล้านหน้า
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ PSA ที่ดีที่สุดสำหรับระบบอัตโนมัติในกระบวนการทางธุรกิจ
7. Appvia (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบคลาวด์เนทีฟที่ปลอดภัยและการให้บริการตนเองสำหรับนักพัฒนา)
Appvia ช่วยให้องค์กรปลดล็อกการดำเนินงานบนคลาวด์สมัยใหม่โดยไม่สูญเสียการควบคุมหรือต้องกังวลใจ จุดมุ่งเน้นหลักคือการทำให้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย
ด้วย Wayfinder (แพลตฟอร์มนักพัฒนาภายในแบบบริการตนเองของ Appvia) นักพัฒนาของคุณสามารถปรับใช้และจัดการทรัพยากรคลาวด์ได้ตามความต้องการ ในขณะที่ทีมแพลตฟอร์มของคุณยังคงควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appvia
- เปิดใช้งานการบริการตนเองที่ปลอดภัยสำหรับนักพัฒนาด้วยมาตรการควบคุมที่ชัดเจน
- การควบคุมและการมองเห็นแบบรวมศูนย์ข้ามผู้ให้บริการคลาวด์หลายราย
- อัตโนมัติการปรับใช้คลัสเตอร์ Kubernetes และจัดการวงจรชีวิตเอกสาร
- ยกระดับทักษะทีมงานด้วยการสนับสนุนเชิงปฏิบัติและการถ่ายทอดความรู้
- ลดระยะเวลาการปรับใช้ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด
ข้อจำกัดของ Appvia
- อาจต้องมีการตั้งค่าเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมไฮบริดที่มีความซับซ้อนสูง
- การรีวิวจากชุมชนที่จำกัดเมื่อเทียบกับผู้เล่นคลาวด์รายใหญ่
- ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมักขึ้นอยู่กับการใช้การให้คำปรึกษาของ Appvia ร่วมกับแพลตฟอร์ม
การกำหนดราคาของ Appvia
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Appvia
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Appvia อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
ฟีเจอร์การบริการตนเองแบบครบวงจรเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับงานการจัดการคลาวด์ของฉัน ซึ่งได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉัน นอกจากนี้ การมองเห็นและการทำงานอัตโนมัติของคลาวด์ยังช่วยลดภาระงานของฉันอีกด้วย
ฟีเจอร์การบริการตนเองแบบครบวงจรเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับงานการจัดการคลาวด์ของฉัน ซึ่งได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฉัน นอกจากนี้ การมองเห็นและการทำงานอัตโนมัติของคลาวด์ยังช่วยลดภาระงานของฉันอีกด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนที่ดีที่สุดพร้อม AI
8. Rossum (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานแบบไร้กระดาษที่เน้น AI เป็นหลัก)
ธุรกิจจำนวนมากยังคงจมอยู่กับเอกสารกระดาษเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเลยทีเดียว แต่ Rossum ช่วยลดช่องว่างนั้นได้
แพลตฟอร์มของ Rossum ที่เน้น AI เป็นหลักและทำงานบนคลาวด์โดยกำเนิด สามารถจับข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งข้อมูลที่สะอาดเข้าสู่ระบบของคุณโดยตรง ข้อผิดพลาดน้อยลงและกระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้นช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าโดยไม่ต้องใช้เทมเพลตที่ตายตัวหรือเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
คุณสมบัติเด่นของ Rossum
- จับข้อมูลจากเอกสารธุรกรรมโดยไม่ต้องใช้แม่แบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- อัตโนมัติการอนุมัติ, การติดตามผู้จัดหา, และการตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวแทน AI
- ปรับขนาดกระบวนการทำงานเอกสารแบบครบวงจรอย่างปลอดภัย ตั้งแต่การประมวลผลเบื้องต้นไปจนถึงการประมวลผลขั้นสุดท้าย
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics และอื่นๆ
- จัดการแพลตฟอร์มผ่านส่วนขยายแบบ low-code, ไมโครเซอร์วิส และ SaaS แบบพร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดของรอสซัม
- อาจต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับทีมที่ยังไม่คุ้นเคยกับ IDP
- ความต้องการในการปรับแต่งอาจทำให้การติดตั้งขยายออกไปสำหรับกรณีเฉพาะ
- แนวทางที่ปราศจากเทมเพลตอย่างสมบูรณ์อาจต้องมีการฝึกฝนสำหรับเอกสารที่ไม่ปกติ
ราคาของ Rossum
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Rossum
- G2: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Rossum
บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:
แพลตฟอร์มนี้ทำให้กระบวนการจัดการเอกสารทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การรับเอกสารไปจนถึงการโพสต์ข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในองค์กร ช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยมือได้อย่างมาก Rossum AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถผสานรวมและเริ่มกระบวนการอัตโนมัติในการจัดการเอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
แพลตฟอร์มนี้ทำให้กระบวนการจัดการเอกสารทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การรับเอกสารไปจนถึงการโพสต์ข้อมูลเข้าสู่ระบบภายใน ซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยมือได้อย่างมาก Rossum AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถผสานรวมและเริ่มกระบวนการอัตโนมัติในการจัดการเอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
9. Infrrd (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลเอกสารแบบไม่สัมผัสที่ขับเคลื่อนด้วย SLA)
Infrrd ก้าวข้ามขีดจำกัดของ OCR แบบดั้งเดิมด้วยการนำเสนอการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะแบบไม่ต้องสัมผัสและขับเคลื่อนด้วย SLA แล้วสิ่งนี้เป็นอย่างไร? ลองนึกภาพทีมทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่กำลังจัดการข้อมูลประวัติพนักงาน สัญญา และเอกสารด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดนับร้อยรายการในแต่ละสัปดาห์ ภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งรัด
แทนที่พนักงานต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบรายละเอียดที่ขาดหายหรือข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง AI ของ Infrrd จะทำการสกัดข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดส่งต่อโดยอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Infrrd
- ส่งมอบการสกัดข้อมูลที่ผูกกับ SLA โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- จัดการเอกสารมากกว่า 1,000 ประเภทใน 22+ ภาษาด้วยอัตราความผิดพลาดน้อยกว่า 0.1%
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตัวแทน AI และกฎการสกัดข้อมูลที่กำหนดเอง
- เปิดใช้งานการตรวจจับภาพอัจฉริยะและการแชทเอกสารสดเพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ขยายขนาดการดำเนินงานอย่างปลอดภัยด้วยการประมวลผลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ข้อจำกัดของอินฟราเรด
- อาจต้องใช้เวลาล่วงหน้าในการปรับแต่งกฎการดึงข้อมูลที่ซับซ้อน
- การกำหนดราคาเป็นแบบเฉพาะบุคคล ดังนั้นการวางแผนงบประมาณจึงจำเป็นต้องปรึกษาโดยตรง
- ทีมขนาดเล็กอาจพบว่าการปรับใช้เต็มรูปแบบนั้นล้ำหน้ากว่าที่จำเป็น
การกำหนดราคาแบบอินฟร์ด
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Infrrd
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Infrrd อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
Infrrd มีทีมงานที่ทุ่มเทในการนำความเข้าใจเอกสารและการสกัดข้อมูลมาสู่ธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่เฉพาะและท้าทายของเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง ซึ่งเราจัดการในปริมาณมากกับเอกสารด้านการก่อสร้าง
Infrrd มีทีมงานที่ทุ่มเทในการนำความเข้าใจเอกสารและการสกัดข้อมูลมาสู่ธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่เฉพาะและท้าทายของเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง ซึ่งเราจัดการในปริมาณมากกับเอกสารด้านการก่อสร้าง
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
10. Docsumo (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานแบบไร้สัมผัสและการสกัดข้อมูลจากเอกสารจำนวนมาก)
Docsumo ช่วยขจัดความเหนื่อยล้าจากการคัดลอกและวางข้อมูลซ้ำซ้อน รวมถึงการป้อนข้อมูลแบบเดิม ๆ ด้วยการแปลงเอกสารที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นตารางที่สะอาดและเป็นระเบียบ ลองนึกภาพทีมปฏิบัติการที่ต้องจัดการกับกองสัญญาจากผู้ขายและรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากหลายแผนก
แทนที่จะต้องจมอยู่กับการป้อนข้อมูลที่น่าเบื่อ พวกเขาสามารถใช้ AI ของ Docsumo เพื่อจับรายละเอียดสำคัญ ระบุความผิดปกติเพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว และจัดระเบียบทุกอย่างในรูปแบบที่มีโครงสร้างและค้นหาได้ ซึ่งหมายถึงการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น ข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือที่น้อยลง และเวลาที่มากขึ้นสำหรับทีมในการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่า
คุณสมบัติเด่นของ Docsumo
- อัตโนมัติการดึงข้อมูลที่ซับซ้อนสำหรับใบแจ้งหนี้, บัญชีธนาคาร, ใบแจ้งเงินเดือน, และอื่น ๆ
- แปลงข้อมูลที่ยุ่งเหยิงและไม่มีโครงสร้างให้เป็นตารางที่คล้ายกับ Excel พร้อมสำหรับการวิเคราะห์
- จัดการไฟล์ PDF ที่สแกนแล้ว, รูปภาพ, เอกสารยาว, และแบบฟอร์มที่เขียนด้วยลายมือ
- ฝึกโมเดลที่กำหนดเองหรือใช้โมเดลที่ฝึกไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 100 แบบสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะอุตสาหกรรม
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองด้วยกฎการตรวจสอบ, การจัดการข้อยกเว้น, และการผสานรวม
- รับแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ บันทึกการตรวจสอบ และการค้นหาขั้นสูงเพื่อความโปร่งใสของข้อมูลอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Docsumo
- ผู้ใช้บางรายสังเกตเห็นว่ามีช่วงการเรียนรู้เมื่อปรับแต่งโมเดลการสกัดข้อมูล
- การนำไปใช้สำหรับเอกสารที่มีความแปรปรวนสูงอาจต้องใช้เวลาเตรียมการเพิ่มเติม
- การได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จำเป็นต้องมีตัวอย่างล่วงหน้าและการวางแผนกระบวนการที่ชัดเจน
ราคาของ Docsumo
- เริ่มต้น: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $499/เดือน ต่อการใช้งาน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Docsumo
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Docsumo อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ถูกทำเครื่องหมายว่า:
มันได้ลดเวลาที่เราใช้ในการดึงข้อมูลด้วยตนเองลงประมาณ 80-90% แม้จะรวมถึงการตรวจสอบตัวอย่างข้อมูลโดยมนุษย์ในผลลัพธ์แล้วก็ตาม
มันได้ช่วยลดเวลาที่เราใช้ในการดึงข้อมูลด้วยมือลงไปได้มากถึงประมาณ 80-90% แม้จะรวมถึงการตรวจสอบตัวอย่างข้อมูลโดยมนุษย์ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ตาม
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบและรูปแบบ SOP ฟรี
11. นาโนเน็ต (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงาน AI ที่ยืดหยุ่นและการจับข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง)
Nanonets ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการทำให้กระบวนการจัดการเอกสารที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้เทมเพลตที่เข้มงวดหรือการสนับสนุนด้านไอทีที่ซับซ้อน ไม่ว่าคุณจะกำลังทำให้การจ่ายเงินเจ้าหนี้ การประมวลผลคำร้อง หรือการกระทบยอดคำสั่งซื้อเป็นอัตโนมัติ Nanonets ผสานรวม OCR, การเรียนรู้ของเครื่อง และเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเข้าด้วยกัน
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดึงข้อมูลจากเอกสารที่ยุ่งเหยิงและย้ายไปยังระบบ CRM, ERP หรือระบบบันทึกข้อมูลใด ๆ ได้โดยตรง
คุณสมบัติเด่นของนาโนเน็ต
- ดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้, ใบสั่งซื้อ, บัตรประจำตัว, ใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ ด้วย AI OCR ขั้นสูง
- ทำให้กระบวนการทำงานเอกสารที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือตัดสินใจแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Salesforce, Dropbox หรือ Microsoft Dynamics
- ตรวจสอบความถูกต้อง, ทำเครื่องหมาย, หรือเพิ่มข้อมูลโดยอัตโนมัติก่อนการส่งออกไปยังระบบปลายทาง
- ส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่วัดผลได้รวดเร็ว ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 3.5 เท่าภายในเพียงหกเดือน
ข้อจำกัดของนาโนเน็ต
- อาจต้องใช้เวลาล่วงหน้าในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมสำหรับรูปแบบเอกสารที่ซับซ้อนหรือเอกสารเก่า
- อาจยังจำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองในกรณีเฉพาะหรือรูปแบบที่พบไม่บ่อย
การกำหนดราคาของนาโนเน็ต
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของนาโนเน็ต
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 9/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Nanonets
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
เมื่อใช้งานครั้งแรก การจดจำตัวอักษรด้วยระบบ OCR นั้นค่อนข้างดีทีเดียว ทีม Nanonets ยังได้ดำเนินการฝึกอบรมโมเดลเบื้องต้น รวมถึงจัดเตรียมตรรกะเฉพาะทางเพื่อจับคู่ฟิลด์ต่าง ๆ ในระบบ ERP ของเราสำหรับการเชื่อมต่อด้วย
เมื่อใช้งานครั้งแรก การจดจำตัวอักษร (OCR) นั้นค่อนข้างดีทีเดียว ทีม Nanonets ยังได้ทำการฝึกอบรมโมเดลเบื้องต้น รวมถึงจัดเตรียมตรรกะเฉพาะทางเพื่อจับคู่ฟิลด์ในระบบ ERP ของเราสำหรับการผสานรวมอีกด้วย
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันอยู่ใช่ไหม?ความร่วมมือในทีมคืออะไร? 10 กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับบล็อกของทีมของคุณได้สรุปวิธีง่ายๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการทำงานเป็นทีมเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างรวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้นเมื่อทำงานร่วมกัน
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มเติมในการทำให้กระบวนการทำงานเอกสารเป็นอัตโนมัติ นี่คือเครื่องมือประมวลผลเอกสารอัจฉริยะอีกสามรายการที่ควรพิจารณาควบคู่ไปกับผู้นำหลักที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว:
- ไฮเปอร์ไซเอนซ์: ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้การจัดหมวดหมู่เอกสารและการสกัดข้อมูลเป็นอัตโนมัติ ในขณะที่ยังคงให้มนุษย์มีส่วนร่วมในการจัดการกรณีพิเศษ
- Kofax TotalAgility: ผสานรวมการจัดการข้อมูลเอกสาร (IDP) เข้ากับการประสานกระบวนการทำงาน การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และ RPA สำหรับการประมวลผลใบแจ้งหนี้ขั้นสูง
- Amazon Textract: ตรวจจับข้อความที่พิมพ์ ตัวเขียน ตาราง และคู่คีย์-ค่า โดยไม่จำเป็นต้องใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ทำงานอัจฉริยะยิ่งขึ้น เร็วขึ้น—ข้อได้เปรียบของ ClickUp
จากไฟล์ที่วางผิดที่ไปจนถึงชั่วโมงที่สูญเปล่าไปกับการป้อนข้อมูลซ้ำๆ ทีมงานทุกที่สูญเสียเวลาอันมีค่าและความแม่นยำทุกวัน
ซอฟต์แวร์การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) เปลี่ยนเรื่องราวด้วยข้อมูลที่สะอาด สามารถค้นหาได้ และนำไปใช้ได้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเครื่องมือ IDP หลายตัวจะทำการสกัดข้อมูลหรือเร่งการอนุมัติให้เร็วขึ้น แต่พวกเขามักล้มเหลวในการเชื่อมต่อเอกสารของคุณกับงานประจำวันของคุณที่เหลืออยู่
นั่นคือช่องว่างที่ ClickUp ช่วยเติมเต็ม
ClickUp นำการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ การเขียนด้วย AI การจัดเส้นทางอัตโนมัติ และเวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกันมาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปที่เชื่อมต่อกันไม่ได้อีกต่อไป ไม่ต้องกังวลเรื่องการควบคุมเวอร์ชัน หรือค้นหาข้อมูลที่สูญหาย
