11 อันดับ AI ที่ฟังและจดบันทึกได้ดีที่สุดในปี 2025

การจดบันทึกไม่ได้หมายถึงการขีดเขียนในสมุดหรือการพิมพ์อย่างบ้าคลั่งเพื่อพยายามตามทันบทสนทนาอีกต่อไป
ขอบคุณ AI ที่ฟังและจดบันทึก คุณสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการประชุม การบรรยาย หรือการระดมความคิด ในขณะที่เทคโนโลยีทำงานหนักแทนคุณ เครื่องมือเหล่านี้ถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ สรุปประเด็นสำคัญ และจัดระเบียบบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติ
และมันไม่ใช่แค่กระแสเท่านั้น ตามข้อมูลจากClickUp Insights พบว่า 88% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยมากกว่าครึ่ง (55%) มีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องมือ AI หลายครั้งต่อวัน ผู้ช่วยประชุมและแอปบันทึกการประชุมด้วย AI เป็นหนึ่งในกรณีการใช้งานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ในบล็อกนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุด ซึ่งกำลังช่วยให้มืออาชีพและนักเรียนนักศึกษาเลิกจดบันทึกด้วยมือไปได้เลย
คุณควรมองหาอะไรใน AI ที่สามารถฟังและจดบันทึกได้?
เครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด
บางบริการเพียงแค่ถอดเสียงการประชุมเสมือนของคุณเท่านั้น ในขณะที่บางบริการสามารถเปลี่ยนการสนทนาของทีมที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นสรุปการประชุมที่กระชับ ระบุประเด็นการดำเนินการที่สำคัญ และผสานทุกอย่างเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างเรียบร้อย
นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อเลือก AI ที่เหมาะสมซึ่งสามารถฟังและจดบันทึกได้:
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: เลือกเครื่องมือที่มีความแม่นยำในการถอดเสียงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการประชุมของคุณดำเนินไปอย่างรวดเร็วหรือมีผู้พูดหลายคนที่มีสำเนียงแตกต่างกัน
- สรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด: เลือกเครื่องมือที่ทำได้มากกว่าการถอดความและจับประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ ความเกี่ยวข้อง และขั้นตอนถัดไป
- การผสานการทำงาน: มองหาเครื่องมือที่สามารถซิงค์กับปฏิทิน ผู้จัดการงาน และแพลตฟอร์มเอกสารของคุณ เพื่อให้บันทึกการประชุมของคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้น
- ฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้: เลือกซอฟต์แวร์ที่ทำให้บันทึกของคุณจัดระเบียบและค้นหาได้ง่ายภายในระบบการจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
AI ที่ดีที่สุดที่ฟังและจดบันทึกอย่างรวดเร็ว
นี่คือการเปรียบเทียบแอปจดบันทึกยอดนิยมแบบเคียงข้างกัน เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบฟีเจอร์ AI, ราคา และกรณีการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|การจัดการงาน เอกสาร และการประชุมแบบครบวงจร
|• ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI พร้อมสรุปแบบเรียลไทม์• เชื่อมต่อกับ ClickUp Tasks และ Docs• บันทึกการประชุมแบบรวมศูนย์ด้วย ClickUp Brain
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter. ai
|การถอดเสียงและคำบรรยายแบบเรียลไทม์
|• การถอดเสียงสดพร้อมระบุผู้พูด• Otter AI Chat สำหรับถาม-ตอบทันที• การจับภาพสไลด์อัตโนมัติระหว่างการประชุม
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
|หิ่งห้อย
|สรุปการขายและการประชุมภายใน
|• การถอดเสียงและการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์• ความฉลาดและการวิเคราะห์การสนทนา• การผสานรวมกับระบบ CRM และปฏิทิน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ผู้ใช้/เดือน
|Avoma
|ทีมรายได้และการประชุมที่เผชิญหน้ากับลูกค้า
|• การจดบันทึกแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกในการประชุม• การซิงค์กับระบบ CRM และการประชุมทางวิดีโอ• ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดีลและเครื่องมือการโค้ช
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน
|หมายเหตุ
|บันทึกข้อความน้ำหนักเบาและการประชุมหลายภาษา
|• การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ในกว่า 100 ภาษา• สรุปโดย AI พร้อมการตรวจจับคำสำคัญ• อัปโหลดไฟล์และคำศัพท์ที่กำหนดเอง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|แทคติค
|ทีมที่ใช้ Google Meet และ Zoom
|• บันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ในแถบด้านข้างระหว่างการประชุม• ไฮไลต์และแชร์บันทึกได้ทันที• ส่งออกไปยัง Google Docs และ Notion
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|การประชุม
|การทำงานร่วมกันของทีมพร้อมการวิเคราะห์การสนทนา
|• สรุปการประชุมและข้อมูลเชิงลึกจาก AI• พื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับบันทึก• การสกัดงานและรายการที่ต้องดำเนินการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน
|คริสป์
|การตัดเสียงรบกวนพร้อมการจดบันทึก
|• การตัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อน• ผู้ช่วยประชุม AI พร้อมสรุปโดยอัตโนมัติ• การวิเคราะห์เวลาสนทนาและการประชุม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $16/ผู้ใช้/เดือน
|เข้าใจ
|บันทึกฟรีด้วย AI สำหรับ Zoom และ Google Meet
|• สรุปการประชุมที่สร้างโดย AI• บันทึกที่จัดระเบียบโดยอัตโนมัติตามหัวข้อ• การผสานกับระบบ CRM และการค้นหาข้อความ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
|MeetGeek
|การโทรผ่านวิดีโอพร้อมข้อมูลเชิงลึกและระบบอัตโนมัติ
|• สรุปโดย AI และไฮไลต์จากบทบันทึก• แชร์อัตโนมัติไปยัง Slack, Notion และ HubSpot• ติดตามและวิเคราะห์คีย์เวิร์ด
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|เจมี่ AI
|การสร้างบันทึกอย่างรวดเร็วและไม่ขึ้นกับภาษา
|• ไม่จำเป็นต้องมีบอทเข้าร่วม• ใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์ม• สรุปเนื้อหาโดย AI ส่งทันทีหลังการประชุม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ ~$28/เดือน
AI ที่ดีที่สุดที่ฟังและจดบันทึก
มาพูดคุยเกี่ยวกับแอปจดบันทึกด้วย AI แต่ละแอปอย่างละเอียดกัน
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงาน เอกสาร และการประชุมแบบครบวงจร)
ในฐานะที่เป็น Converged AI Workspace แห่งแรกของโลกClickUpคือศูนย์บัญชาการของคุณในการเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นรายการดำเนินการที่สามารถติดตามได้
เริ่มต้นด้วยClickUp Calendarจะค้นหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณอย่างชาญฉลาด ช่วยขจัดความยุ่งยากในการนัดหมายด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมประจำ หรือการประชุมกลยุทธ์เฉพาะกิจ คุณสามารถตั้งค่าการประชุมได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ และปล่อยให้ ClickUp จัดการรายละเอียดต่าง ๆ ให้เอง
ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินประจำ หรือการประชุมกลยุทธ์ครั้งเดียวClickUp AI Notetakerจะเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมสรุปการประชุมที่ครบถ้วนพร้อมการบันทึกเสียง ประเด็นสำคัญของการประชุมที่สรุปไว้อย่างชัดเจน และรายการตรวจสอบงานที่ต้องดำเนินการเพื่อความชัดเจนในความรับผิดชอบและช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณจะได้รับบันทึกการสนทนาฉบับเต็ม ซึ่งคุณสามารถขยายและอ้างอิงได้ทุกเมื่อที่ต้องการ พร้อมไฟล์เสียงบันทึกฉบับสมบูรณ์ที่เหมาะสำหรับการฟังซ้ำอย่างรวดเร็วหรือใช้ทบทวนหากคุณพลาดการประชุม
และเวทมนตร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นClickUp Brain เครือข่ายประสาทเทียมอันทรงพลังของ ClickUp สามารถแปลบันทึกการประชุมเป็นภาษาใดก็ได้ สกัดรายการที่ต้องดำเนินการ แปลงเป็นงาน และเชื่อมโยงกับไทม์ไลน์โครงการที่มีอยู่ของคุณ
นอกจากนี้ยังสามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาครั้งก่อนๆ ได้ เนื่องจากบันทึกการสนทนาของคุณสามารถค้นหาได้ใน ClickUp ด้วยวิธีนี้ คุณจะมุ่งเน้นไปที่การสนทนาในขณะที่ ClickUp จัดการเอกสารและการติดตามผล
บันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติในClickUp Docsและสามารถเข้าใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านปฏิทินหรือศูนย์กลางเอกสารของคุณ ต้องการจัดเก็บการสนทนาที่ดำเนินอยู่หรือไม่? สร้างฐานความรู้ภายในองค์กรได้เลย หรือหากคุณชอบรูปแบบที่เป็นระบบ ลองใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมสำหรับการประชุมประจำวันหรือการอัปเดตกับลูกค้า
แต่มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น ใน ClickUp กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ—รวมถึงการแชทและความคิดเห็นในภารกิจ—สามารถแปลงเป็นภารกิจใน ClickUp ได้ทันที ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดในช่องแชทใน ClickUp, ให้ข้อเสนอแนะในเอกสาร หรือกำลังหารือขั้นตอนต่อไปในความคิดเห็นของภารกิจ ทุกการสนทนาในพื้นที่ทำงานสามารถนำไปปฏิบัติได้
เพียงคลิกเดียว คุณสามารถเปลี่ยนข้อความหรือความคิดเห็นใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และกำหนดเส้นตายได้ วิธีการแบบรวมศูนย์นี้หมายความว่าทุกการสนทนา การตัดสินใจ และความคิด—ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน—สามารถถูกบันทึก ติดตาม และดำเนินการได้ภายใน ClickUp ทีมงานของคุณสามารถเปลี่ยนจากการสนทนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างราบรื่น ทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนและทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ต้องการดูว่า AI Notetaker ของ ClickUp ช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร? ชมวิดีโอนี้⬇️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปฏิทินขับเคลื่อนด้วย AI: จัดตารางเวลาทำงานอัตโนมัติ, บันทึกเหตุการณ์, งาน, และบันทึกทั้งหมดให้สอดคล้องกัน, และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นพร้อมการมองเห็นความพร้อมของเพื่อนร่วมทีมด้วย ClickUp Calendar
- การผสานการทำงานและการสนทนา: เชื่อมโยงการสนทนาไปยังงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย ClickUp Chat และเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานโดยอัตโนมัติ พร้อมชื่อเรื่อง คำอธิบาย และลิงก์ที่กรอกไว้ล่วงหน้าด้วย ClickUp Brain
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: เลือกจากคลังขนาดใหญ่ของกระบวนการทำงานที่พร้อมใช้งาน: มอบหมายงาน, เปลี่ยนสถานะ, ย้ายรายการ, ส่งอีเมล, และอื่น ๆ ด้วยClickUp Automations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp มีประโยชน์มากแม้จะใช้แค่เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำเพียงอย่างเดียว! ตอนแรกฉันมั่นใจว่าจะชอบการจดบันทึกมากกว่า แต่การที่มีทุกอย่างจัดเรียงไว้ตามที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนกำหนดเวลาและแนบไฟล์กับงานต่างๆ ได้นั้นดีมาก มันช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรหลงลืมเพราะทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
ClickUp มีประโยชน์มากแม้จะใช้แค่เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำเพียงอย่างเดียว! ตอนแรกฉันมั่นใจว่าฉันจะชอบการจดบันทึกมากกว่า แต่การที่มีทุกอย่างจัดเรียงไว้ตามที่คุณต้องการและสามารถเปลี่ยนกำหนดเวลาและแนบไฟล์กับงานต่างๆ ได้นั้นดีมาก มันทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรถูกลืมเพราะทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
💟 โบนัส: Brain MAX คือ ผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณรวบรวมข้อมูลด้วยความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความขั้นสูง เพียงพูดความคิด การสนทนาในที่ประชุม หรือการระดมความคิดของคุณ Brain MAX จะฟังแบบเรียลไทม์และถอดความคำพูดของคุณเป็นบันทึกที่จัดระเบียบและค้นหาได้ทันที
ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ระบบสามารถเชื่อมโยงบันทึกกับงาน โครงการ หรือผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีสิ่งใดสูญหายหรือถูกลืม ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระหว่างการประชุม การโทรศัพท์ หรือเพียงแค่คิดออกมาดัง ๆ Brain MAX ก็ทำให้การบันทึกเป็นเรื่องง่าย แม่นยำ และสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณอยู่เสมอ
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
ผู้ช่วยบันทึกการประชุมด้วยระบบ AI ฟรีของ Otter จะฟังการสนทนาของคุณผ่าน Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams จากนั้นสร้างบันทึกการประชุมอัจฉริยะให้คุณทันที ซึ่งคุณสามารถแก้ไข, ค้นหา, และแชร์ได้
ระบบนี้ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอหลัก ๆ ผ่านบอท "OtterPilot" โดยอัตโนมัติเข้าร่วมการโทรเพื่อจับภาพบทสนทนาแบบสดพร้อมการระบุเวลาและระบุผู้พูดโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพหลังการประชุมด้วยการสร้างสรุปโดย AI ที่กระชับ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ และเสนอพื้นที่ทำงานร่วมกันที่สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขบทสนทนาได้
คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นและแชร์ไฮไลท์ไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Notion และ Salesforce ได้โดยตรง พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการใช้งาน
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- รับฟีดการถอดความสดสำหรับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ช่วยให้ผู้เข้าร่วมติดตามการสนทนาได้ทันท่วงที
- ใช้ฟีเจอร์จับภาพอัตโนมัติสำหรับสไลด์และภาพสำคัญที่แสดงระหว่างการประชุมเสมือนจริง และอ้างอิงเมื่อจำเป็น
- สร้างคลังข้อมูลกลางสำหรับการประชุมทั้งหมดของคุณ พร้อมระบบค้นหาด้วยคำสำคัญในบันทึกการประชุม ช่วยให้การเรียกค้นข้อมูลรวดเร็วเป็นพิเศษ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือรู้สึกจำกัดเมื่อเทียบกับชุดโปรแกรมบนเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะสำหรับการแก้ไขหรือแท็กโน้ต
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบวิธีที่ Otter AI วิเคราะห์บันทึกการประชุมทั้งหมดและสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมด และหากมีสิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ คุณสามารถแก้ไขส่วนสรุปเพื่อเพิ่มเข้าไปได้
ฉันชอบวิธีที่ Otter AI วิเคราะห์บันทึกการประชุมทั้งหมดและสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมด และหากมีสิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ คุณสามารถแก้ไขส่วนสรุปเพื่อเพิ่มเข้าไปได้
3. Fireflies (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่สามารถค้นหาได้และความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม)
Fireflies ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการผู้ช่วยประชุม AI ที่ทำได้มากกว่าการจดบันทึกเพียงอย่างเดียว เครื่องมือนี้จะฟังการประชุมของคุณ แปลงเสียงเป็นข้อความอย่างแม่นยำ และให้บันทึกที่สามารถค้นหาได้ เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปดูการสนทนาได้แม้จะผ่านไปหลายวันหรือหลายเดือน
Fireflies โดดเด่นด้วยปัญญาในการสนทนาเชิงลึกและฟีเจอร์ "Ask Fred" อันทรงพลัง ซึ่งใช้ฟังก์ชันการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย GPT ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสนทนากับเนื้อหาการประชุมของตนได้ทันที ค้นหาคำตอบ ดึงข้อมูลสำคัญ หรือสร้างเนื้อหาติดตามผล เช่น อีเมลหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
นอกเหนือจากการถอดเสียงอัตโนมัติและสรุปโดย AI แล้ว Fireflies ยังมีการวิเคราะห์เชิงลึกที่ติดตามเวลาการพูดและความรู้สึกของผู้พูด รวมถึงตัวติดตามหัวข้อเพื่อเฝ้าดูคำสำคัญเฉพาะ ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับทีมขาย การตลาด และการสรรหาบุคลากรในการวิเคราะห์การสนทนา บันทึกข้อมูลลงใน CRM เช่น Salesforce และ HubSpot โดยอัตโนมัติ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากการโทรของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์
- รับการสนับสนุนการประชุมแบบหลายแพลตฟอร์มผ่าน Zoom, Google Meet, Webex และอื่น ๆ ช่วยให้ทีมที่ใช้เครื่องมือต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- ใช้คุณสมบัติการค้นหาอัจฉริยะเพื่อค้นหาแนวโน้ม, หัวข้อที่เกิดซ้ำ, หรือการตัดสินใจที่ทำในระหว่างการโทร
- อัตโนมัติสรุปการประชุมด้วยระบบ AI และจัดระเบียบบันทึกเป็นหมวดหมู่ เช่น รายการที่ต้องดำเนินการ คำถาม และงานที่ต้องทำ เพื่อการติดตามผลหลังการประชุมอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของหิ่งห้อย
- ความถูกต้องของถอดความอาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือเมื่อมีผู้พูดหลายคนพูดแทรกกัน
ไฟร์ฟลายส์ ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $39 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
หิ่งห้อยเข้าร่วมการโทรแต่ละครั้งอย่างเงียบๆ บันทึกการสนทนาด้วยความแม่นยำที่น่าประหลาดใจ จากนั้นสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ สรุป และแม้แต่บันทึกเฉพาะผู้พูด—โดยไม่ต้องให้ฉันยกนิ้วเลย ฟีเจอร์การค้นหาด้วย AI และการเน้นข้อความอัจฉริยะนั้นทรงพลังเป็นพิเศษเมื่อฉันต้องการเรียกคืนการสนทนาจากหลายสัปดาห์ก่อนได้ในไม่กี่วินาที
หิ่งห้อยเข้าร่วมการโทรแต่ละครั้งอย่างเงียบๆ บันทึกการสนทนาด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่ง จากนั้นสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ สรุป และแม้แต่บันทึกเฉพาะผู้พูด—โดยไม่ต้องให้ฉันยกนิ้วเลย ฟีเจอร์การค้นหาด้วย AI และการเน้นข้อความอัจฉริยะนั้นทรงพลังเป็นพิเศษเมื่อฉันต้องการเรียกคืนการสนทนาจากหลายสัปดาห์ที่แล้วภายในไม่กี่วินาที
👀 คุณรู้หรือไม่? บันทึกที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ถูกขีดเขียนลงบนแผ่นดินเหนียวในเมโสโปเตเมียเมื่อกว่า 5,000 ปีก่อน นักเขียนโบราณเหล่านี้ถือเป็นผู้จดบันทึกคนแรกๆ เลยทีเดียว!
4. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการข้อมูลการประชุมที่มีโครงสร้าง)
Avoma ไปไกลกว่าแอปจดบันทึก AIทั่วไปด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของการประชุมที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับบริบท
จุดแข็งหลักของมันคือการผสานรวมโมดูลหลักสี่ประการ: ผู้ช่วยประชุม AI สำหรับการถอดความและบันทึก, ตัวจัดตารางเวลาและตัวจัดเส้นทางสำหรับจองและจัดเส้นทาง, ระบบวิเคราะห์การสนทนาสำหรับวิเคราะห์การโทรอย่างลึกซึ้ง, และระบบวิเคราะห์รายได้สำหรับระบบอัตโนมัติของ CRM และการติดตามความเสี่ยงของดีล
Avoma ยังสามารถสร้างสกอร์การ์ดการโค้ชที่ปรับแต่งได้และรับรู้บริบทสำหรับตัวแทนขาย ติดตามการปฏิบัติตามวิธีการขาย (เช่น MEDDIC/BANT) และอัปเดตฟิลด์ CRM โดยอัตโนมัติ มอบระบบที่ทรงพลังสำหรับการจัดการสุขภาพของโอกาสทางธุรกิจและประสิทธิภาพของทีม
จากสรุปการประชุมตามบทบาทไปจนถึงการวิเคราะห์เวลาการพูดคุย ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับทีมขาย ทีมความสำเร็จของลูกค้า และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณสามารถนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปเชื่อมต่อกับฐานความรู้ภายในองค์กรเพื่อให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- ให้ผู้เข้าร่วมสามารถเพิ่มข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไขโน้ตแบบร่วมมือกันสด
- รับการวิเคราะห์รายละเอียดว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนพูดมากน้อยเพียงใดด้วยข้อมูลวิเคราะห์เวลาการพูดที่สร้างโดย AI ช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุเสียงที่โดดเด่นหรือการไม่มีส่วนร่วมได้
- เปิดใช้งาน CRM ดั้งเดิมเพื่อซิงค์ข้อมูลเชิงลึกและรายการดำเนินการโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มเช่น Salesforce และ HubSpot
ข้อจำกัดของ Avoma
- คุณสมบัติขั้นสูงถูกออกแบบมาสำหรับทีมขายและทีมที่ติดต่อกับลูกค้า ดังนั้นฟรีแลนซ์หรือนักศึกษาอาจไม่ได้รับประโยชน์จากชุดคุณสมบัติทั้งหมด
ราคาของ Avoma
- สตาร์ทอัพ: $29 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: $39 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: $39 ต่อเดือน/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Avoma ได้เปลี่ยนเกมสำหรับองค์กรของเราอย่างสิ้นเชิง การถอดเสียงและการสรุปการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าถูกจับได้อย่างครบถ้วน และขั้นตอนต่อไปที่สามารถดำเนินการได้ชัดเจนสำหรับทุกคน มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Zoom, HubSpot (CRM ปัจจุบันของเรา) และเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเรา ทำให้ง่ายต่อการประสานงานระหว่างทีมและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
Avoma ได้เปลี่ยนเกมสำหรับองค์กรของเราอย่างสิ้นเชิง การถอดเสียงและการสรุปการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าถูกบันทึกไว้และขั้นตอนต่อไปที่สามารถดำเนินการได้ชัดเจนสำหรับทุกคน มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Zoom, HubSpot (CRM ปัจจุบันของเรา) และเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเรา ทำให้ง่ายต่อการประสานงานระหว่างทีมและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เลือกวิธีการจดบันทึกที่เหมาะสมกับเป้าหมาย สไตล์ และระดับความละเอียดที่คุณต้องการในบันทึกของคุณ:
- วิธีการเขียนแบบร่าง: เขียนหัวข้อหลักเป็นหัวข้อหลัก และจัดเรียงหัวข้อรองไว้ใต้หัวข้อหลัก
- วิธีการของคอร์เนลล์: แบ่งหน้าออกเป็นสามส่วน: บันทึก (เนื้อหาหลักระหว่างการประชุม), คำเตือน (คำสำคัญ, คำถาม, รายการที่ต้องทำ), และ สรุป (ข้อสรุปสำคัญที่ด้านล่าง)
- วิธีการจัดทำแผนภูมิ: ใช้ตารางเพื่อติดตามว่าใครพูดอะไร, กำหนดเวลา, หรือหมวดหมู่ (เช่น, หัวข้อ | การตัดสินใจ | รายการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | วันที่ครบกำหนด)
5. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษาและการแปลงบันทึก)
Notta รองรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ผ่าน Notta Bot ซึ่งสามารถเข้าร่วมการประชุมบน Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และ Webex ได้ พร้อมตัวเลือกสำหรับการถอดเสียงทั้งแบบภาษาเดียวและสองภาษา
มันโดดเด่นในด้านความหลากหลายและการรองรับภาษา โดยมอบความสามารถในการถอดความและสรุปเนื้อหาได้อย่างยอดเยี่ยมใน 58 ภาษา พร้อมแปลข้อความได้ถึง 42 ภาษา ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมระดับโลกและการสื่อสารหลายภาษา
คุณสมบัติเด่นของ Notta ได้แก่ ความสามารถในการบันทึกและถอดความเว็บเพจได้สูงสุดถึงห้าหน้าพร้อมกัน ฟีเจอร์สรุปเนื้อหาด้วยคลิกเดียวสำหรับวิดีโอ YouTube และตัวเลือกการผสานกับฮาร์ดแวร์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและจัดระเบียบเสียงจากการประชุมออนไลน์สด ไฟล์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้า และแม้แต่การสนทนาแบบพบหน้ากันได้อย่างง่ายดาย
คุณจะได้รับตัวเลือกในการใช้เทมเพลตการจดบันทึกและเพิ่มคำศัพท์ที่กำหนดเอง เช่น คำศัพท์เฉพาะของบริษัท เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการถอดความ ไฟล์ถอดความสามารถส่งออกได้หลายรูปแบบ รวมถึง TXT, DOCX, PDF และ SRT
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- ใช้การถอดเสียงพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์เพื่อจับคำพูดได้ทันที รองรับมากกว่า 50 ภาษาและสำเนียงเพื่อการร่วมมือระดับโลก
- แบ่งส่วนบทบันทึกโดยอัตโนมัติด้วยการจัดระเบียบบันทึกตามหัวข้อ ทำให้ง่ายต่อการอ่านผ่านบันทึกเสียงที่ยาว
- ส่งออกไปยัง Notion, Evernote และ Word เพื่อผสานโน้ตของคุณกับกระบวนการทำงานระดับมืออาชีพ
ข้อจำกัด
- แดชบอร์ดบนเดสก์ท็อปอาจรู้สึกยุ่งเหยิง โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับการบันทึกหลายรายการหรือบันทึกที่ซ้อนทับกัน
ราคา Notta
- ฟรี
- ข้อดี: $13.49 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $27. 99 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ลากและวางลิงก์วิดีโอหรือไฟล์ลงในช่อง แล้วรับสรุปวิดีโอแบบครบถ้วนภายในไม่กี่วินาที ฉันสามารถลากไฟล์ได้หลายไฟล์พร้อมกัน ครั้งละ 10-20 ไฟล์ ซึ่งฉันชอบมาก จากนั้นระบบจะแปลงเป็นรูปแบบสรุปสำหรับ YouTube ให้อัตโนมัติ ฉันใช้สิ่งนี้กับวิดีโอคอร์สเรียน และถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย!
ลากและวางลิงก์วิดีโอหรือไฟล์ลงในช่อง แล้วรับสรุปวิดีโอแบบครบถ้วนภายในไม่กี่วินาที ฉันสามารถลากไฟล์ได้หลายไฟล์พร้อมกัน ครั้งละ 10-20 ไฟล์ ซึ่งฉันชอบมาก จากนั้นฉันจะแปลงเป็นรูปแบบสรุปสำหรับ YouTube ฉันใช้สิ่งนี้สำหรับวิดีโอคอร์สออนไลน์ และมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย!
6. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำบรรยายสดและการส่งออกการประชุมอย่างรวดเร็ว)
Tactiq ใช้ส่วนขยายของ Chrome ในการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ โดยไม่จำเป็นต้องมีบอทเข้าร่วมการสนทนา
คุณสามารถใช้คำสั่ง AI เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกเฉพาะเจาะจง ติดตามผล สรุปเนื้อหา อัปเดตโครงการ ฯลฯ และยังสามารถทำงานหลังการประชุมให้เป็นอัตโนมัติ (เช่น แชร์สรุปข้อมูล อัปเดต CRM สร้างตั๋วงาน ซิงค์ข้อมูลเชิงลึก) โดยอิงตามเงื่อนไขที่กำหนด
รองรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์บน Google Meet, Zoom และ MS Teams และ "การดำเนินการ AI ที่ปรับแต่งได้" ของมันช่วยให้แน่ใจว่าคำสั่งของคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
เนื่องจากเครื่องมือสร้างบันทึกด้วย AI นี้รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลผ่าน SOC-2 Type II, ISO 27001, GDPR และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความลับและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- รับการถอดความการประชุมสดภายใน Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams พร้อมคำบรรยายบนหน้าจอ
- ใช้ฟีเจอร์จับข้อความเพื่อบันทึกคำพูดสำคัญระหว่างการสนทนาและเพิ่มบริบทเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกดูในภายหลัง
- ส่งออกไปยัง Google Docs และ Notion เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการจดบันทึกและการจัดทำเอกสารได้ทันที
ข้อจำกัดของ Tactiq
- ไม่มีระบบจัดการงานในตัว ดังนั้นรายการที่ต้องดำเนินการจึงยังต้องย้ายไปยังเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยตนเอง
ราคาของ Tactiq
- ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ทีม: $20 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $40 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tactiq อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มีอยู่ไม่กี่อย่าง แต่ฟีเจอร์ที่ฉันชอบที่สุดน่าจะเป็นสรุปโดย AI หลังจากประชุม Tactiq จะสรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว ซึ่งยอดเยี่ยมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันมีประชุมติดกันหลายรอบและไม่มีเวลาจดบันทึกอย่างละเอียด
มีอยู่ไม่กี่อย่าง แต่ฟีเจอร์ที่ฉันชอบที่สุดน่าจะเป็นสรุปโดย AI หลังจากประชุม Tactiq จะสรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว ซึ่งยอดเยี่ยมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันมีประชุมติดกันหลายรอบและไม่มีเวลาจดบันทึกอย่างละเอียด
📮 ClickUp Insight: 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ
แม้ว่าแอปอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อระหว่างเครื่องมือต่างๆ
แต่เราสามารถไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp!
ด้วยคุณสมบัติการจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม แปลงเสียงเป็นข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วย AI Notetaker และ ClickUp Brain ของเรา ผสานกับClickUp Agents และคุณจะมีชุดเครื่องมือที่ทรงพลังอยู่ในมือ!
⭐️ ประหยัดเวลาประชุมได้สูงสุดถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วย ClickUp เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่ Stanley Security!
7. Sembly (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมและการติดตามการตัดสินใจ)
Sembly เชี่ยวชาญในการให้บริการสรุปการประชุม AI ที่มีรายละเอียดและโครงสร้างชัดเจน โดยเน้นการจัดการงานและความรู้ขององค์กรอย่างเข้มข้น
ความสามารถที่โดดเด่นของมันรวมถึงการจดจำและสกัดข้อมูลสำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น การตัดสินใจ ข้อกำหนด ความเสี่ยง และปัญหา จากบันทึกการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการผูกพันใด ๆ ที่ถูกมองข้าม
Sembly ยังมีฟีเจอร์ "แชทหลายการประชุม" และ "AI Artifacts" ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงประวัติการประชุมทั้งหมดเพื่อค้นหาข้อมูลจากการสนทนาหลายครั้งได้ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการและผู้จัดการโปรแกรมที่ต้องการติดตามความคืบหน้าและรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Sembly
- อัปโหลดไฟล์เสียงและวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 5 ชั่วโมง และขนาดไม่เกิน 500MB เพื่อประมวลผลบันทึกการประชุมแบบออฟไลน์
- กรองการประชุมที่ผ่านมาตามผู้เข้าร่วม, แหล่งที่มา, คำสำคัญ, ช่วงวันที่, ฯลฯ พร้อมฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง
- จัดกลุ่มการประชุมที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็น "คอลเลกชัน" เพื่อโครงสร้างที่ดีขึ้น และใช้เทมเพลตและรูปแบบบันทึกการประชุมที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Sembly
- อินเทอร์เฟซของมันอาจไม่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก และเส้นทางการเรียนรู้อาจทำให้การเริ่มต้นสำหรับทีมใหม่ช้าลง
ราคาของ Sembly
- ส่วนตัว: ฟรี
- มืออาชีพ: $15 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ทีม: $29 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sembly
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Sembly อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบ AI Chat มาก คุณสามารถประมวลผลบันทึกการประชุมได้โดยการให้คำสั่งกับ AI Chat มันเร็วกว่าและดีกว่ามนุษย์จริงๆ
ฉันชอบ AI Chat มาก คุณสามารถประมวลผลบันทึกการประชุมได้โดยการให้คำสั่งกับ AI Chat มันเร็วกว่าและดีกว่ามนุษย์จริงๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาโดยFrontiers in Psychologyแสดงให้เห็นว่าการเขียนด้วยลายมือกระตุ้นการทำงานของสมองในหลายส่วนมากกว่าการพิมพ์ และช่วยเสริมความจำได้ดีกว่า
ข่าวดีคือแอปพลิเคชันจดบันทึกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หลายตัวสามารถจดจำและจัดทำดัชนีลายมือที่เขียนไม่ชัดเจนได้แล้ว ทำให้แม้แต่บันทึกที่เขียนด้วยลายมือก็สามารถค้นหาได้
8. Krisp (ดีที่สุดสำหรับเสียงที่ชัดเจนและการถอดเสียงอัตโนมัติ)
นอกเหนือจากการถอดเสียงการโทร/การประชุมและให้บันทึกที่สร้างโดย AI แก่คุณแล้ว Krisp ยังปรับเปลี่ยนสำเนียงของผู้พูดแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ฟังได้ยินสำเนียงที่เป็นกลางหรือเข้าใจได้ง่ายในท้องถิ่นมากขึ้น
ความสามารถหลักและเป็นที่รู้จักมากที่สุดของ Krisp คือเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวน เสียงสะท้อน และเสียงพื้นหลังด้วย AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ Krisp เทคโนโลยีนี้มอบคุณภาพเสียงที่ชัดเจนอย่างสม่ำเสมอโดยการแยกเสียงของผู้ใช้ออกจากเสียงรอบข้างเกือบทั้งหมดอย่างชาญฉลาด รวมถึงเสียงคลิกของแป้นพิมพ์ เสียงจราจร และการสนทนาของผู้อื่น
ทำงานเป็นอุปกรณ์เสียงเสมือนที่มีน้ำหนักเบา Krisp ทำงานได้อย่างราบรื่นในทุกแอปการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้บอทหรือฮาร์ดแวร์พิเศษ คุณสมบัติขั้นสูง เช่น AI Agent Assist สำหรับสรุปการประชุม ช่วยเสริมการให้บริการให้ครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ Krisp
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเสียงที่ชัดเจนพร้อมการตัดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์และการกำจัดเสียงสะท้อน
- ใช้ AI เพื่อเน้นคำสำคัญ, งาน, และประเด็นการหารือโดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์
- รับสรุปหลังการสนทนาเกี่ยวกับระยะเวลาที่แต่ละผู้เข้าร่วมใช้ในการพูด
ข้อจำกัดของ Krisp
- เน้นคุณภาพเสียงเป็นหลักและให้ความสำคัญน้อยกับการสรุปการประชุมอย่างละเอียดหรือการสร้างงานติดตามผล
ราคาของ Krisp
- ฟรี
- ข้อดี: $16 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30 ต่อเดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Krisp
- G2: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Krisp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Zoom, Teams และเครื่องมือการประชุมอื่น ๆ และการตั้งค่าก็รวดเร็วและง่ายดาย คุณภาพของถอดความได้พัฒนาขึ้นอย่างมากตลอดเวลา ฟีเจอร์บันทึกวิดีโอเยี่ยมมาก และผู้ช่วย AI ในส่วนของรายการที่ต้องดำเนินการหลังประชุมก็แม่นยำเสมอ!
มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Zoom, Teams และเครื่องมือประชุมอื่น ๆ การตั้งค่าก็รวดเร็วและง่ายดาย คุณภาพของถอดความดีขึ้นมากเมื่อเวลาผ่านไป ฟีเจอร์บันทึกวิดีโอเยี่ยมมาก และผู้ช่วย AI ในส่วนของรายการดำเนินการหลังประชุมก็แม่นยำเสมอ!
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ผู้เชี่ยวชาญบางคนชอบใช้เทมเพลตที่มีโครงสร้าง ในขณะที่บางคนชอบการบันทึกแบบอิสระ ไม่แน่ใจว่าคุณเหมาะกับแบบไหน?วิธีการจดบันทึกเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้
9. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการเน้นบทบาทและบันทึก CRM อัตโนมัติ)
สำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการความล่าช้าน้อยระหว่างการสรุปการประชุมและการติดตามผล Fathom เป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากสามารถสร้างสรุปได้ภายในประมาณ 30 วินาทีหลังจากสิ้นสุดการประชุม
นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซผู้ช่วย AI ที่คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับการบันทึกของคุณ (เช่น "มีการพูดถึง X ว่าอย่างไรบ้าง?") และรับคำตอบอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า โดยการซิงค์วิดีโอการโทร บทถอดความ และสรุปข้อมูลที่มีโครงสร้างโดยตรงเข้ากับแพลตฟอร์ม CRM เช่น Salesforce และ HubSpot พร้อมด้วยผู้ช่วย AI "Ask Fathom" สำหรับการค้นหาข้อมูลเนื้อหาการประชุม
ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมนี้ ทีมงานสามารถสร้างคลังข้อมูลที่แชร์ได้และค้นหาได้ของบันทึกการประชุม/บทสนทนาที่ผ่านมา ซึ่งช่วยรักษาความรู้ไว้ ทำให้สมาชิกใหม่สามารถติดตามข้อมูลได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- เน้นส่วนต่าง ๆ ของการประชุมในระหว่างหรือหลังการโทร และแบ่งปันกับสมาชิกในทีมแทนการแบ่งปันบันทึกการประชุมทั้งหมด
- ถามคำถามเกี่ยวกับการประชุม และดึงข้อมูลเชิงลึกผ่านเวลาที่ระบุไว้ เป็นต้น
- ติดตามข้อมูลเชิงลึกเฉพาะของดีล (จุดเจ็บปวด, บทบาทผู้ซื้อ, ฯลฯ) และซิงค์กับ CRM เพื่อให้เนื้อหาการประชุมสอดคล้องกับกระบวนการสร้างรายได้
ข้อจำกัดในการหยั่งรู้
- ใช้งานได้เฉพาะกับ Zoom เท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดสำหรับทีมที่ใช้แพลตฟอร์มการประชุมอื่น ๆ เช่น Google Meet หรือ MS Teams
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรี
- พรีเมียม: $20 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ทีม: $18 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $28 ต่อเดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 5,400 รายการ)
- Capterra: 5/5 (790+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Fathom ทำให้การบันทึกข้อมูลการประชุมเป็นเรื่องง่าย — ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดรายละเอียดใด ๆ ฟีเจอร์การถอดความอัตโนมัติ, สรุป, และการไฮไลต์ช่วยประหยัดเวลาได้มากและทำให้การติดตามผลมีความถูกต้อง
Fathom ทำให้การบันทึกข้อมูลการประชุมเป็นเรื่องง่าย — ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การหารือได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดรายละเอียดใด ๆ ฟีเจอร์การถอดความอัตโนมัติ, สรุป, และการไฮไลต์ช่วยประหยัดเวลาอย่างมาก และทำให้การติดตามผลมีความถูกต้อง
10. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์หลังการประชุมและข้อมูลเชิงลึกสำหรับการโค้ช)
ด้วย MeetGreek คุณสามารถควบคุมได้ว่าเครื่องมือ AI จะเข้าร่วมการประชุมใด: ไม่ว่าจะเป็นทุกการประชุมในปฏิทิน, เฉพาะการประชุมที่คุณเป็นเจ้าภาพ, หรือคุณสามารถเชิญผู้จดบันทึกด้วยตนเองหรือวางลิงก์การประชุมได้
จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ความสามารถในการตรวจจับประเภทของการประชุมโดยอัตโนมัติ (เช่น การประชุมขาย การประชุมทีม การปฐมนิเทศ) และใช้แม่แบบสรุปที่มีความเกี่ยวข้องตามบริบทอย่างเหมาะสม เพื่อให้บันทึกที่สร้างขึ้นมีความเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้ทันที
สามารถให้การวิเคราะห์เชิงลึกด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) มากกว่า 100 ตัว ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วม, ประสิทธิภาพ, และข้อมูลเชิงลึกของผู้พูด ซึ่งผู้จัดการสามารถใช้เพื่อการโค้ชทีมได้
เพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดีขึ้น เครื่องมือนี้อนุญาตให้คุณเลือกได้ว่าใครจะได้รับอีเมลสรุปการประชุมที่สร้างโดยอัตโนมัติ: ทุกคนที่เข้าร่วมการประชุม, ผู้คนในโดเมนของบริษัทคุณ, หรือเพียงคุณเอง
MeetGeek ยังมี API แบบเปิดให้คุณดึงข้อมูลถอดความ ไฮไลท์ สรุป และข้อมูลการประชุมเข้าสู่เครื่องมือของคุณเองหรือเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek
- วิเคราะห์ความตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม และความสมดุลในการพูดตลอดระยะเวลาด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประชุม
- รับสรุปโดย AI พร้อมรูปแบบที่มีโครงสร้าง (เช่น จุดสำคัญ งานที่ต้องทำ ความเสี่ยง) เพื่อให้การติดตามผลหลังการประชุมเป็นเรื่องง่าย
- ฝึกเครื่องมือด้วยคำศัพท์ที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้มันปรับตัวเข้ากับคำศัพท์เฉพาะของบริษัทคุณเพื่อการถอดเสียงที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ MeetGeek
- อินเทอร์เฟซเดสก์ท็อปอาจมีการหน่วงเล็กน้อยระหว่างการประชุมสด โดยเฉพาะเมื่อใช้งานหลายอย่างพร้อมกัน
ราคาของ MeetGeek
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $19 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: $59 ต่อเดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว MeetGeek
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันต้องทำคือแค่เชิญบอทเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทุกอย่างอื่นจะถูกจัดการให้โดยอัตโนมัติ มันใช้งานง่ายมาก และส่วนเสริมต่างๆ ก็ช่วยให้ฉันติดตามสถานการณ์ได้หากจำเป็น
สิ่งที่ฉันต้องทำคือแค่เชิญบอทเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทุกอย่างอื่นจะถูกจัดการให้โดยอัตโนมัติ มันใช้งานง่ายมาก และส่วนเสริมต่างๆ ก็ช่วยให้ฉันติดตามสถานการณ์ได้หากจำเป็น
11. Jamie AI (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมทันทีโดยไม่ต้องบันทึกเสียง)
เครื่องมือประชุมหลายตัวต้องการบอทเข้าร่วมการประชุมเพื่อบันทึกการถอดความ Jamie AI หลีกเลี่ยงปัญหานี้โดยการจับเสียงผ่านอุปกรณ์/แอปของคุณอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการประชุมในภาคสนาม การสนทนาแบบตัวต่อตัว หรือสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน
ด้วยเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI นี้ คุณจะได้รับศูนย์กลางที่รวมบันทึกการประชุมและสรุปทั้งหมดของคุณไว้อย่างเรียบร้อย สามารถค้นหาได้ และติดแท็กไว้
มุ่งเน้นการสร้างบันทึกการประชุมที่มีคุณภาพสูงและเหมือนมนุษย์ ด้วยการตรวจจับหัวข้อขั้นสูง ซึ่งสามารถแยกการหารือที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่เป็นระบบและมีบทได้ การออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ควบคู่กับคุณสมบัติเช่น การระบุผู้พูดผ่านลำโพงอัจฉริยะ และความสามารถในการสนทนาผ่าน AI เพื่อคำตอบที่รวดเร็วและเข้าใจบริบท ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและเอกสารที่มีโครงสร้างชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamie AI
- รับการแจ้งเตือนด้วยไมโครโฟนที่กระตุ้นให้คุณเริ่ม Jamie เมื่อการประชุมเริ่มต้น
- กำหนดรูปแบบแม่แบบสำหรับวิธีการสรุปข้อมูลที่ควรมีลักษณะอย่างไร และแชร์ได้อย่างง่ายดาย แม้แต่กับผู้ที่ไม่ได้ใช้ Jamie
- เพิ่มคำศัพท์หรือศัพท์เฉพาะสำหรับทีมเทคนิค ทีมหลายภาษา หรือทีมเฉพาะทาง
ข้อจำกัดของ Jamie AI
- ขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไป เช่น Notion หรือ Slack ซึ่งอาจทำให้กระบวนการจัดทำเอกสารของคุณช้าลง
ราคาของ Jamie AI
- ฟรี
- มาตรฐาน: ~$28 (€25) ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ข้อดี: ~ $55 (€47) ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Jamie AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
พร้อมที่จะเลิกจดบันทึกด้วยมือหรือยัง? ลองใช้ ClickUp
มีเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI มากมายที่สามารถถอดความการประชุมหรือสรุปบทสนทนาได้
บางตัวเหมาะสำหรับทีมที่ใช้หลายภาษา บางตัวเหมาะสำหรับการให้คำแนะนำเชิงลึกหรือการผสานกับระบบ CRM ข่าวดีคือ? คุณมีตัวเลือกมากมาย
แต่ถ้าคุณกำลังมองหาอะไรที่มากกว่าแค่ผู้ช่วยประชุม AI ทั่วไป ClickUp รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน—บันทึก, งาน, เอกสาร, และ AI—ในที่เดียว ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณสามารถจับสรุปการประชุม เชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ และทำงานได้จริงโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ต้องการเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้เป็นการกระทำใช่ไหม?ลองใช้ ClickUp ฟรีและดูว่ามันเปลี่ยนแปลงวันของคุณได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย
ใช่, AI สามารถฟังเสียงและจดบันทึกได้. เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สมัยใหม่สามารถถอดเสียงคำพูดจากประชุม, บรรยาย, หรือการสนทนา และสร้างสรุปหรือบันทึกอย่างละเอียดได้โดยอัตโนมัติ, ทำให้การจับข้อมูลที่สำคัญง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงงาน.
ใช่ มีเครื่องมือ AI หลายตัวที่ออกแบบมาเพื่อจดบันทึกให้คุณ แอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถเข้าร่วมการประชุม บันทึกเสียง แปลงเสียงเป็นข้อความ และให้บันทึกที่จัดระเบียบหรือรายการที่ต้องดำเนินการ ช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิและประหยัดเวลาในการจดบันทึกด้วยตนเอง
ChatGPT เองไม่สามารถฟังเสียงได้โดยตรง แต่เมื่อผสานรวมกับเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ให้บริการถอดเสียงเป็นข้อความแล้ว สามารถช่วยสรุปหรือจัดระเบียบเนื้อหาที่ถอดออกมาเป็นบันทึกที่ชัดเจนได้ บางแพลตฟอร์มยังผสาน ChatGPT เข้ากับระบบจดจำเสียงเพื่อมอบฟังก์ชันนี้อีกด้วย
ใช่ มีแอปพลิเคชันมากมายที่สามารถฟังการสนทนาหรือการประชุมและจดบันทึกโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นOtter.ai, Microsoft Teams, Zoom ที่มีฟีเจอร์ถอดความ และเครื่องมือผู้ช่วยประชุมอื่น ๆ ที่ใช้ AI ในการถอดความและสรุปการสนทนาแบบเรียลไทม์