10 เครื่องมือ AI สำหรับการป้อนข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ

การป้อนข้อมูลด้วยมือไม่ใช่ความฝันของใครเลย การคัดลอกใบแจ้งหนี้ การบันทึกผลการสำรวจ การอัปเดตสเปรดชีต... มันช้าและซ้ำซาก และเพียงแค่พิมพ์ผิดเพียงครั้งเดียวก็อาจนำไปสู่ความวุ่นวายได้
หากวันของคุณรู้สึกเหมือนการคัดลอกและวางซ้ำไปซ้ำมาไม่สิ้นสุด ถึงเวลาที่ต้องหาผู้ช่วยเสริมแล้ว
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการป้อนข้อมูลถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อ พวกมันดึงข้อมูล ทำความสะอาด ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดระเบียบข้อมูลของคุณ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง
ในรายการนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการป้อนข้อมูล ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือบริหารทีม หรืออาจจะเป็นเพียงคนที่ชื่นชอบกระบวนการทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบ ไม่ว่ากรณีใด เครื่องมือ AI สำหรับการป้อนข้อมูลอัตโนมัติเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้
พร้อมที่จะพบกับผู้ช่วยประมวลผลข้อมูลคนใหม่ของคุณหรือยัง?
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ธนาคารดอยช์เคยใช้ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์(RPA) ในการประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 500,000 รายการต่อปี ด้วยความแม่นยำของข้อมูล 99% และไม่มีการหยุดพักดื่มกาแฟเลยสักครั้ง นี่เป็นตัวอย่างจริงที่เตือนใจว่าเมื่อหุ่นยนต์จัดการงานที่น่าเบื่อมนุษย์ก็สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่าได้
เครื่องมือ AI สำหรับการป้อนข้อมูลที่ดีที่สุดในพริบตา
พร้อมหรือยังที่จะให้บอทที่ได้รับการฝึกฝนดูแลงานป้อนข้อมูลของคุณ? นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณสามารถเลือกผู้ช่วยดิจิทัลของคุณได้อย่างมั่นใจ
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|กระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI + การป้อนข้อมูล ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียง
|การป้อนข้อมูลด้วยระบบ AI + มุมมองตาราง + ระบบอัตโนมัติ
|แผนฟรีตลอดชีพพร้อมให้บริการ; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|นาโนเน็ต
|การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ
|เรียนรู้รูปแบบเอกสารโดยอัตโนมัติ
|ฟรีสำหรับเครดิตมูลค่า $200; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|Docsumo
|การสกัดข้อมูลใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
|ความถูกต้องในระดับรายการ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149/เดือน
|รอสซัม
|การแปลงอีเมลเป็นข้อมูล
|การแยกวิเคราะห์อีเมลด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ราคาเริ่มต้นที่ $1500/ปี
|Nintex RPA
|ระบบ RPA สำหรับองค์กรและการทำงานอัตโนมัติในการป้อนข้อมูล
|เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์แบบลากและวาง
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษตามการใช้งาน
|โจตฟอร์ม
|การเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม
|แบบฟอร์มที่ได้รับการเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์และตรรกะเงื่อนไข
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือน
|ไทป์ฟอร์ม
|การเก็บข้อมูลแบบฟอร์มผ่านการสนทนา
|การกระโดดของตรรกะและการสำรวจ AI
|แผนฟรีพร้อมการตอบกลับจำกัด; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|Zapier
|การทำงานอัตโนมัติแบบข้ามแอปพลิเคชัน
|ระบบอัตโนมัติหลายแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|แผนฟรีพร้อมขีดจำกัดงาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $22.81 ต่อเดือน
|เรียกดู AI
|การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์
|หุ่นยนต์สำเร็จรูปสำหรับการเก็บข้อมูล
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $48/เดือน
|OpenRefine
|การทำความสะอาดและแปลงข้อมูล
|การทำความสะอาดจำนวนมากด้วยการเรียกดูแบบมีหลายมิติ
|เครื่องมือฟรีและโอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการป้อนข้อมูล?
การเลือกซอฟต์แวร์ป้อนข้อมูลอัตโนมัติที่เหมาะสมหมายถึงการค้นหาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับจังหวะการทำงาน ความแม่นยำ และรูปแบบการทำงานของทีมคุณ นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ:
- การดึงข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อดึงข้อมูลจากแบบฟอร์ม, PDF, และอีเมลด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุดในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล
- การลดข้อผิดพลาดและการตรวจสอบความถูกต้อง ในงานประมวลผลข้อมูล เพื่อช่วยให้คุณตรวจพบข้อผิดพลาดก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่องานของคุณ
- การผสานการทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดเอง เพื่อให้ระบบที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น CRM, สเปรดชีต หรือเครื่องมือโครงการ ทำงานสอดคล้องกัน
- ความสามารถในการขยายขนาด ที่รับประกันว่าคุณสามารถประมวลผลปริมาณงานที่มากขึ้นได้โดยไม่ทำให้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของคุณช้าลง
- ประสบการณ์ผู้ใช้ ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม
👀 คุณรู้หรือไม่? มีหลายวิธีในการทำให้การป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติ แต่ละวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน นี่คือบางวิธี:
- เครื่องมืออัตโนมัติแบบฟอร์ม เช่น Jotform หรือ Typeform ช่วยรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างจากแหล่งที่มา
- เครื่องมือสกัดข้อมูลเอกสาร เช่น Docsumo หรือ Nanonets จะทำการสแกนใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และไฟล์ PDF โดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อดึงข้อมูลฟิลด์สำคัญโดยอัตโนมัติ
- การแยกข้อมูลจากอีเมล (เช่น Rossum) รวบรวมข้อมูลจากทั้งเนื้อหาของข้อความและไฟล์แนบ
- เครื่องมือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น Browse AI ดึงข้อมูลสดจากเว็บไซต์
เครื่องมืออย่างClickUpจัดการทุกอย่างตั้งแต่การป้อนข้อมูลอย่างง่าย การดึงข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง ไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทั้งหมด มันทำให้ข้อมูลของคุณซิงค์กันระหว่างสเปรดชีต ระบบ CRM และบอร์ดงาน โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเลย
เครื่องมือ AI สำหรับการป้อนข้อมูลที่ดีที่สุด
ตอนนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจแล้ว ด้านล่างนี้คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับโซลูชันการป้อนข้อมูลที่ชาญฉลาดที่สุด ซึ่งจะช่วยให้คุณยกระดับการทำงานด้านการป้อนข้อมูลของคุณให้ดียิ่งขึ้น
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI กับกระบวนการทำงานการป้อนข้อมูล)
การป้อนข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงแค่การรวบรวมข้อมูลเท่านั้น—แต่เป็นการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นไปถึงมือคนที่เหมาะสม ได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว และยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยในกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
แต่เมื่อการส่งงานสะสมหรือการประสานงานในทีมล้มเหลว ข้อผิดพลาดเล็กๆ ก็สามารถนำไปสู่ความล่าช้าครั้งใหญ่ได้
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เปลี่ยนการป้อนข้อมูลด้วยมือให้กลายเป็นกระบวนการอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp อัตโนมัติ
คุณต้องการกำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองที่ซ้ำซ้อนโดยการตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการหรือไม่? ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานป้อนข้อมูลเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ อัปเดตสถานะ มอบหมายสมาชิกในทีม หรือสร้างงานที่เกิดซ้ำสำหรับการป้อนข้อมูลที่เป็นกิจวัตร
ClickUp Automationsช่วยลดภาระงานหนักของคุณ
นี่คือตัวอย่างของกระบวนการอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าส่งแบบฟอร์มคำขอ ClickUp สามารถสร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติ มอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสม เปลี่ยนลำดับความสำคัญของงาน และส่งอีเมลติดตามผลได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากมนุษย์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำด้านการปฏิบัติการ, ทีมการรับลูกค้าใหม่, และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการปริมาณคำขอจำนวนมาก
คุณสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้โดยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ตั้งกฎการตรวจสอบความถูกต้อง และออกแบบเทมเพลตสำหรับความต้องการในการป้อนข้อมูลเฉพาะ สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งกฎ และมันจะจัดการทุกอย่างในเบื้องหลัง
ClickUp Autopilot Agents
สำหรับทีมที่ต้องจัดการข้อมูลเข้าหลายแหล่ง คุณสามารถใช้ClickUp Autopilot Agents ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงใน Workspace ของคุณและดำเนินการโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ ตัวช่วยเหล่านี้สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับตัวช่วยที่กำหนดเอง
ระบบอัตโนมัติเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งรักษาการโต้ตอบที่สม่ำเสมอไว้ได้อีกด้วย
ชมวิดีโอด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:
ClickUp Brain
ระบบอัตโนมัติได้รับการขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองของคุณเองได้เพียงแค่บอกClickUp Brainถึงสิ่งที่คุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติทำในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ระบบจะตั้งค่าทุกอย่างให้คุณใน Space, Folder หรือ List ใด ๆ ก็ได้
ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณ สามารถดึงข้อมูลจากเอกสาร (รวมถึง PDF ผ่านการเชื่อมต่อ OCR ที่ชาญฉลาด) สร้างงานจากบันทึกการประชุม สรุปไฟล์ และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณแบบเรียลไทม์
ต้องการรับรองคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลในระดับสูงตลอดกระบวนการจัดการข้อมูลของคุณหรือไม่?ลองใช้คำสั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อสร้างเทมเพลตสเปรดชีตที่มีโครงสร้าง อัตโนมัติการดึงข้อมูล และนำกลไกตรวจสอบข้อผิดพลาดมาใช้
Brain ลดการป้อนข้อมูลด้วยมืออย่างมาก ลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และรับประกันว่าข้อมูลจะทันสมัยและถูกต้องเสมอ
คุณสามารถทำงานป้อนข้อมูลใด ๆ ก็ได้โดยใช้ AIใน ClickUp ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลใบแจ้งหนี้ การอัปเดต CRM การจัดการฐานข้อมูล หรือการประมวลผลคำสั่งซื้อ
ClickUp ไม่ใช่แค่พื้นที่ทำงานที่คุณเลือกใช้สำหรับการควบคุมเท่านั้น แต่ยังให้ความชัดเจนอีกด้วย
มุมมองตาราง ClickUp
หากคุณคิดถึง Excel สำหรับการแสดงข้อมูล ลองใช้ClickUp Table View ดูสิ มันเลียนแบบอินเตอร์เฟซของสเปรดชีตที่คุณคุ้นเคย แต่ทำให้การตรวจสอบ แก้ไข และอัปเดตข้อมูลที่มีโครงสร้างง่ายขึ้น
แต่ละงานจะแสดงเป็นแถว โดยมีคอลัมน์ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท รองรับการดำเนินการแบบกลุ่ม การนำทางอย่างรวดเร็ว และแม้แต่การใช้ทางลัดคัดลอก-วางเพื่อป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเรียงรายการส่งงานตามสถานะ กรองตามผู้รับผิดชอบ และอัปเดตข้อมูลหลายรายการพร้อมกันได้อีกด้วย
มุมมองนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการจัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการรับประกันคุณภาพข้อมูล
ClickUp ยังรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มหรือระบบ CRMมากกว่า 100 รายการรวมถึง Salesforce, HubSpot และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้สามารถดึงข้อมูลและสร้างงานได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลไหลเข้าสู่พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้อย่างราบรื่น
การรวมศูนย์นี้ พร้อมการจัดการโครงการที่อัตโนมัติและได้รับการปรับให้เหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการข้อมูลของคุณได้อย่างสิ้นเชิง
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพียงไม่กี่รายการหรือการป้อนข้อมูลนับพันรายการ สถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งของ ClickUp ช่วยให้สามารถปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจทุกขนาด คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันสามารถปรับตัวเข้ากับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุนประสิทธิภาพและการเติบโตในระยะยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านเธรดความคิดเห็น การมอบหมายงาน การแชร์เอกสาร และแชท ในแอปClickUp
- สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบไดนามิกเพื่อติดตามการป้อนข้อมูลระหว่างทีม
- นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV หรือแบบฟอร์มที่ซิงค์แล้วเข้าสู่มุมมองที่มีโครงสร้างโดยตรง
- ตั้งค่าให้ Slack หรืออีเมลแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลใหม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
- จัดกลุ่มงานตามประเภทข้อมูล, ระยะของโครงการ, หรือแหล่งที่มาของแบบฟอร์มเพื่อการติดตามที่สะอาดขึ้น
- อัตโนมัติการตรวจสอบข้อผิดพลาดและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของผู้เยี่ยมชมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
เครื่องมือสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการเพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยลดภาระในการป้อนข้อมูล ส่วนขยายโครมและความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มนั้นคุ้มค่ามาก!!!
💡 โบนัส: หากคุณต้องการทำให้กระบวนการทำงานการป้อนข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมา และ:
- ค้นหา ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บได้ทันทีและโดยสัญชาตญาณเพื่อบริบทการทำงาน
- ใช้Talk to Textเพื่อถาม, พูด, และทำงานโดยเสียง—ไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT, Claude และ DeepSeek ได้โดยตรงจาก Brain MAX พร้อมบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน
ลองใช้ClickUp Brain MAX—เพื่อนร่วมงาน AI บนเดสก์ท็อปที่มีพลังพิเศษซึ่งเข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
2. นาโนเน็ต (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ)
Nanonets ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมากในแต่ละวัน—ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ สัญญา บัตรประจำตัว หรือแบบฟอร์มที่สแกน—และต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าในการแปลงทุกอย่างเป็นดิจิทัล มันใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อจดจำช่องข้อมูลและรูปแบบการจัดวาง แม้ในเอกสารที่มีรูปแบบหรือภาษาที่แตกต่างกัน
เพียงอัปโหลดตัวอย่างไม่กี่ชิ้น ระบุฟิลด์เพียงครั้งเดียว และ AI จะเรียนรู้เพื่อจัดการกับความหลากหลายได้ด้วยตัวเอง ระบบจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับเอกสารทุกฉบับที่คุณประมวลผล ช่วยลดความจำเป็นในการฝึกใหม่หรือตรวจสอบผลลัพธ์ซ้ำ
คุณสมบัติเด่นของนาโนเน็ต
- อัปโหลดเอกสารจำนวนมากเพื่อการประมวลผลแบบกลุ่มในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
- ตั้งค่าเกณฑ์ความมั่นใจเพื่อทำเครื่องหมายรายการที่ไม่แน่นอนหรือมีความมั่นใจต่ำ
- จัดส่งเอกสารไปยังกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันตามประเภทของเนื้อหา
- ส่งออกข้อมูลที่มีโครงสร้างในรูปแบบ JSON, XML หรือ Excel
- กำหนดค่าการแจ้งเตือนเว็บฮุคแบบกำหนดเองสำหรับเหตุการณ์การดึงข้อมูล
- ใช้เส้นทางการตรวจสอบเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการกำกับดูแลข้อมูล
ข้อจำกัดของนาโนเน็ต
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าสำหรับการฝึกอบรมแบบจำลองที่กำหนดเอง
การกำหนดราคาของนาโนเน็ต
- ฟรี (มูลค่า 200 เครดิต)
- จ่ายตามการใช้งาน: ระบบการคิดค่าบริการตามการใช้งาน โดยไม่มีข้อผูกมัดรายเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของนาโนเน็ต
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 9/5 (70+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nanonets อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
คุณสมบัติของระบบ OCR engine โดยเฉพาะในด้านการฝึกอบรมระบบด้วยเอกสาร, ช่วงกว้างของเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่รองรับ, แบบฝึกอบรมแบบไม่ต้องฝึกอบรม, และความสามารถในการเพิ่มข้อมูลฝึกอบรมเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการใช้งานนั้นยอดเยี่ยมมาก การสนับสนุนอย่างรวดเร็วจากตัวแทน CSR ของ Nanonets ผ่านทางโทรศัพท์นั้นน่าชื่นชมมาก *
👀 คุณรู้หรือไม่? ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่ได้มีไว้สำหรับนักพัฒนาเท่านั้น—แต่ยังมีประโยชน์อย่างมากในการจัดระเบียบงานประจำวันของคุณ ด้วยการจัดโครงสร้างข้อมูลของคุณให้เป็นตารางที่เชื่อมโยงกัน คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น ซึ่งการอัปเดตเพียงครั้งเดียวสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยให้คุณสร้างฟิลด์เชิงสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงงาน ลูกค้า หรือโครงการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด SQL เลย
นี่หมายความว่าแดชบอร์ดแคมเปญของคุณ, ตัวติดตามลูกค้า, และปฏิทินเนื้อหาสามารถสื่อสารกันได้โดยอัตโนมัติ. นี่คือวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล, ทำให้การรายงานง่ายขึ้น, และมองเห็นภาพใหญ่ได้ในทันที.
3. Docsumo (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ)
สร้างขึ้นสำหรับทีมการเงินและปฏิบัติการที่จมอยู่กับใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งยอดธนาคาร Docsumo จับข้อมูลทุกอย่างได้ครบถ้วน ตั้งแต่รายการสุดท้ายในใบเสร็จ มันดึงข้อมูลในระดับรายการ ทำให้เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการติดตามค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือหน่วยต่างๆ ด้วยความแม่นยำสูง
Docsumo ยังใช้ตรรกะการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อระบุข้อผิดพลาดและส่งต่อข้อยกเว้นเพื่อการตรวจสอบก่อนที่จะส่งออกข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มบัญชี, CRM หรือระบบภายในองค์กร เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างมากสำหรับงานบัญชีเจ้าหนี้, การทำบัญชี หรือกระบวนการทำงานที่ต้องมีความแม่นยำสูงซึ่งความถูกต้องไม่ใช่ทางเลือก
คุณสมบัติเด่นของ Docsumo
- นำเข้าเอกสารผ่าน API, อีเมล หรือการซิงค์โฟลเดอร์บนคลาวด์
- ตั้งค่าเกณฑ์ความมั่นใจระดับฟิลด์สำหรับการอนุมัติหรือการตรวจสอบ
- จัดหมวดหมู่เอกสารที่เข้ามาโดยอัตโนมัติตามประเภทหรือลูกค้า
- ติดตามเวลาการประมวลผลและประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดแบบภาพสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน
- ส่งออกข้อมูลที่มีโครงสร้างไปยังระบบบัญชีหรือเครื่องมือ BI ได้โดยตรง
- รักษาประวัติเวอร์ชันสำหรับการตรวจสอบและการติดตามภายใน
ข้อจำกัดของ Docsumo
- ทำงานได้ดีที่สุดเฉพาะกับเอกสารการเงินที่มีโครงสร้างเท่านั้น
- อินเทอร์เฟซอาจดูเป็นเทคนิคสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ราคาของ Docsumo
- เริ่มต้น: $149/เดือน (1,000 หน้า/เดือน; สูงสุด 3 ผู้ใช้)
- การเติบโต: $499/เดือน (5,000 หน้า/เดือน; สูงสุด 10 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Docsumo
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Docsumo อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ก่อนมี DocSumo เราต้องใช้เวลามากในการถ่ายโอนข้อมูลและเอกสารจากไฟล์ PDF ไปยังสมุดงานของเรา เนื่องจากเราต้องทำด้วยตนเอง แต่หลังจากมี DocSumo แล้ว เราเพียงแค่คลิกไม่กี่ครั้ง เอกสารของเราจะถูกแปลงได้อย่างง่ายดาย และข้อมูลที่ต้องการสามารถถูกถ่ายโอนไปยังสมุดงานของเราได้สะดวกมากขึ้น
คุณรู้หรือไม่?ClickUp Brainให้บริการใช้โมเดล Gen AI หลายตัว เช่น Claude, ChatGPT และ Gemini กำจัดความซับซ้อนของ AI และรับทุกสิ่งที่คุณต้องการจาก AI ด้วย ClickUp
4. Rossum (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงอีเมลเป็นข้อมูล)
กล่องจดหมายของคุณล้นออกมาแล้ว Rossum มองว่านี่คือโอกาส มันเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนหัวข้ออีเมลที่ยุ่งเหยิงและเอกสารแนบให้กลายเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างและใช้งานได้ โดยที่คุณไม่ต้องเปิดสเปรดชีตเลย
คุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของมันคือการแยกวิเคราะห์อีเมลด้วยระบบ AI แทนที่จะต้องดาวน์โหลดไฟล์แนบและคัดลอกข้อมูลด้วยตนเอง Rossum จะอ่านเนื้อหาของข้อความ เปิดไฟล์ PDF และดึงข้อมูลออกมาโดยอัตโนมัติ
โมเดล AI ที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าของมันยังสามารถจัดการกับใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ และเอกสารธุรกิจมาตรฐานอื่น ๆ ได้อีกด้วย ทำให้การตั้งค่ารวดเร็วอย่างน่าประทับใจ
คุณสมบัติเด่นของ Rossum
- กำหนดกล่องจดหมายอีเมลเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการทำงานเฉพาะ
- เพิ่มคำอธิบายประกอบเอกสารร่วมกันเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของ AI
- เน้นช่องที่ไม่แน่นอนเพื่อให้มนุษย์ตรวจสอบ เพื่อไม่ให้สิ่งใดผ่านไปโดยไม่ได้รับการยืนยัน
- ติดตามข้อยกเว้นและทำเครื่องหมายความผิดปกติก่อนการส่งออก
- ตั้งค่าการซิงค์แบบเรียลไทม์กับระบบ ERP หรือระบบการจัดการใบแจ้งหนี้
- มองเห็นประสิทธิภาพจากกล่องขาเข้าสู่ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การสกัดข้อมูล
ข้อจำกัดของรอสซัม
- การปรับแต่งที่จำกัดนอกเหนือจากประเภทเอกสารหลัก
ราคาของ Rossum
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Rossum
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rossum อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้บน G2กล่าวว่า:
Rossum กำลังช่วยให้เราเร่งเวลาการประมวลผลใบแจ้งหนี้ของเรา ทำให้เรามีเวลาเพิ่มขึ้นในการจัดการกับคำถาม ช่วยลดใบแจ้งหนี้ซ้ำและป้องกันการชำระเงินซ้ำซ้อน Rossum ยังช่วยให้เราสามารถค้นหาปัญหาและข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีของเรา
5. Nintex RPA (เหมาะที่สุดสำหรับ RPA ในองค์กรและการทำงานอัตโนมัติในการป้อนข้อมูล)
Nintex RPA ช่วยให้คุณสามารถสร้างพนักงานดิจิทัลที่เลียนแบบการกระทำของมนุษย์—คัดลอก, วาง, คลิก, ตรวจสอบ—โดยไม่ต้องพักดื่มกาแฟเลย จุดเด่นของมันคือเครื่องมือสร้างกระบวนการอัตโนมัติแบบลากและวาง ซึ่งทำให้การออกแบบบอทรู้สึกเหมือนการเล่นกับบล็อกมากกว่าการเขียนโค้ด
คุณสามารถทำให้งานที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติได้ทั่วทั้งเครื่องมือขององค์กร เช่น SAP, Oracle, Citrix หรือระบบเก่าภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการซิงค์ใบแจ้งหนี้จากผู้ขายหรือการประมวลผลเอกสารการลงทะเบียนของลูกค้า บอทสามารถทำงานที่มีปริมาณมากได้อย่างแม่นยำในระดับเครื่องจักร
คุณสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าบอทแต่ละตัวจะทำงานอย่างไร เมื่อใดที่มันจะเริ่มทำงาน และเงื่อนไขใดที่มันจะต้องแจ้งเตือนให้มนุษย์เข้ามาแทรกแซง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex RPA
- PLOY BOT ที่ไม่ต้องดูแลให้ทำงานตามกำหนดเวลาหรือเมื่อมีการกระตุ้น
- เชื่อมต่อบอท RPA กับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบฟอร์ม และเครื่องมือเวิร์กโฟลว์
- ติดตามประสิทธิภาพของบอทผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบรวมศูนย์
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่มีอยู่สำหรับการทำงานอัตโนมัติทั่วไปขององค์กร
- ใช้คลังข้อมูลรับรองที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่ละเอียดอ่อน
- ใช้การเข้าถึงตามบทบาทเพื่อจัดการว่าใครสามารถสร้าง รัน และแก้ไขบอทได้
ข้อจำกัดของ Nintex RPA
- ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับทีมขนาดเล็กหรือทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ต้องการการกำหนดราคาตามสภาพแวดล้อมและการใช้งานบอท
ราคาของ Nintex RPA
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Nintex
- G2: 4. 2/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nintex อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Nintex มีแผนงานมืออาชีพที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการวางแผนการอัตโนมัติของกระบวนการที่ประสบความสำเร็จ โดยเน้นอย่างมากในระยะแรกซึ่งคือการแปลงกระบวนการให้เป็นดิจิทัลโดยใช้ Nintex promapp ในรูปแบบการทำงานร่วมกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมืออัตโนมัติเชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด
6. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม)
Jotform ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ หรือทีมภายในองค์กร
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์พร้อมระบบเงื่อนไขช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ฉลาดและไดนามิกมากขึ้นได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที แทนที่ผู้ตอบทุกคนจะเห็นรูปแบบเดียวกัน Jotform จะปรับคำถามตามคำตอบก่อนหน้านี้ สร้างกระบวนการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้อง
คุณสามารถฝังแบบฟอร์มไว้ได้ทุกที่ รวบรวมคำตอบแบบเรียลไทม์ และยังสามารถส่งอีเมลหรือมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งแบบฟอร์มเสร็จสิ้น เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย การรับข้อมูลลูกค้า การลงทะเบียนกิจกรรม และทุกกรณีการใช้งานที่ผู้ใช้อาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับการกรอกแบบฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- เปิดใช้งานการเข้ารหัสแบบฟอร์มเพื่อความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับแบบสำรวจ แบบทดสอบ และแบบฟอร์มคำขอ
- ผสานการตอบกลับโดยตรงกับ Google Sheets, Slack หรือ Airtable
- ยอมรับการอัปโหลดไฟล์หรือลายเซ็นดิจิทัลภายในช่องกรอกข้อมูลของแบบฟอร์ม
- ปรับแต่งธีมให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- สร้างไฟล์ PDF สำหรับการส่งเพื่อเก็บถาวรหรือการพิมพ์
ข้อจำกัดของ Jotform
- การควบคุมการออกแบบที่จำกัดโดยไม่มี CSS แบบกำหนดเอง
- ความสามารถของ AI มีความเฉพาะรูปแบบและมีช่องว่างทางความรู้
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรีสำหรับแบบฟอร์มสูงสุด 5 แบบ
- บรอนซ์: $39/เดือน (25 แบบฟอร์ม)
- เงิน: $49/เดือน (50 แบบฟอร์ม)
- ทองคำ: $129/เดือน (100 แบบฟอร์ม)
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jotform อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
องค์กรของฉันใช้ Jotform สำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง แต่เราใช้มันส่วนใหญ่สำหรับลูกค้าเว็บไซต์ของเราเมื่อพวกเขาต้องการแบบฟอร์มที่ซับซ้อนมากขึ้นบนเว็บไซต์ของพวกเขาซึ่งเกินกว่าแบบฟอร์ม 'ติดต่อ' ทั่วไป Jotform มีตัวเลือกมากมายในตัวสร้างแบบฟอร์มของพวกเขา และมันง่ายมากที่จะลากและวางสิ่งที่คุณต้องการ
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยอยู่แล้วล่ะ?
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มีความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามประการ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
7. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลแบบฟอร์มผ่านการสนทนา)
ต้องการเปลี่ยนแบบสำรวจและแบบฟอร์มที่นิ่งๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นเหมือนการสนทนาซึ่งยังช่วยเพิ่มอัตราการกรอกให้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่? กระบวนการสำรวจที่ช่วยด้วย AI ของ Typeform ให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนามากกว่าการกรอกแบบฟอร์ม ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและรอบคอบโดยไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกถูกท่วมท้น
มันช่วยให้คุณสร้างเส้นทางการถามคำถามที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ตามคำตอบก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ใช้เห็นคำถามที่เกี่ยวข้องหนึ่งคำถามต่อจากอีกคำถามหนึ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- ฝังแบบฟอร์มเป็นป๊อปอัพ ประสบการณ์เต็มหน้า หรือวิดเจ็ตแบบฝังในเนื้อหา
- ปรับแต่งแบบอักษร สี และรูปภาพให้สอดคล้องกับโทนของแบรนด์คุณ
- ติดตามการมีส่วนร่วมและอัตราการสำเร็จด้วยข้อมูลเชิงลึก
- แปลแบบฟอร์มเป็นหลายภาษาสำหรับผู้ชมทั่วโลก
- เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ CRM, เครื่องมืออีเมล และ Notion
- เปิดใช้งานตรรกะเครื่องคิดเลขเพื่อประมาณการราคา คะแนน หรือผลลัพธ์แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Typeform
- ตัวเลือกการส่งออกมีจำกัดในแผนฟรีและแผนพื้นฐาน
- มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อขยายไปยังทีมหรือภูมิภาคต่างๆ
ราคาของ Typeform
- มีแผนฟรีให้บริการ
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- บวก: $59/เดือน
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
อินเทอร์เฟซมีความทันสมัย ใช้งานง่าย และดึงดูดผู้ตอบแบบสอบถาม. ระบบตรรกะเงื่อนไขและการผสานระบบทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น.
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านไอทีเพื่อปรับปรุงกระบวนการไอทีให้มีประสิทธิภาพ
8. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติข้ามแอปพลิเคชัน)
Zapier คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเทปกาวพันสายไฟ สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อแอปโปรดโดยไม่ต้องเรียนรู้การเขียนโค้ด มีความโดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนหลายขั้นตอนข้ามเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Sheets, Typeform, Slack และ CRM
คุณสมบัติหลักของมันคือการทำงานอัตโนมัติหลายแอป ซึ่งช่วยให้คุณส่งข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น การส่งแบบฟอร์มใหม่สามารถกระตุ้นการแจ้งเตือนใน Slack ได้ทันที อัปเดตสเปรดชีต และส่งอีเมลต้อนรับโดยที่ไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ตั้งแต่การตลาดอัตโนมัติไปจนถึงความสำเร็จของลูกค้าและการสรรหาบุคลากร Zapier คือเครื่องมือทรงพลังแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ระบบของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและปล่อยให้คุณไม่ต้องนั่งพิมพ์งานตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- สร้าง Zaps (เวิร์กโฟลว์) โดยใช้ตัวกรอง เงื่อนไข และตรรกะหลายขั้นตอน
- กำหนดเวลาให้ Zaps ทำงานทุกวัน, ทุกสัปดาห์, หรือตามช่วงเวลาที่กำหนดเอง
- คัดลอกและแชร์การทำงานอัตโนมัติระหว่างทีมหรือแผนกต่างๆ
- ติดตามประวัติการทำงานและอัตราความสำเร็จของทุก Zap
- จัดการการผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 6,000 รายการจากแดชบอร์ดเดียว
- ปกป้องกระบวนการทำงานด้วยการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Zapier
- การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข
- ข้อจำกัดของงานในแผนฟรีและพื้นฐานจำกัดการทำงานอัตโนมัติที่มีปริมาณสูง
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: $22.81/เดือน
- ทีม: $78. 72/เดือน สำหรับผู้ใช้ 25 คน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ข้อดีและประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของ Zapier คือความสามารถในการลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองโดยอัตโนมัติผ่านการทำงานซ้ำๆ ระหว่างแอปต่างๆ ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย การตั้งค่าก็ง่ายมาก แม้ไม่มีทักษะการเขียนโค้ดก็สามารถทำได้ และช่วยประหยัดเวลาของฉันไปได้หลายชั่วโมงด้วยการทำให้เครื่องมือต่างๆ ของฉันทำงานประสานกัน (ความถี่ในการใช้งาน) กระบวนการติดตั้งและเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ ก็รวดเร็วและยอดเยี่ยมมาก ไร้ความยุ่งยาก การสนับสนุนลูกค้าเองก็ถือว่าดีทีเดียว
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างและกรณีการใช้งานการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
9. Browse AI (เหมาะที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์)
ลองนึกภาพว่าคุณสามารถฝึกหุ่นยนต์ให้ท่องเว็บแทนคุณ—และมันฟังคุณจริงๆ Browse AI ช่วยให้คุณดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น รายการสินค้า ตารางราคา หรือกระดานงาน โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
"หุ่นยนต์" ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับเว็บไซต์ยอดนิยมช่วยให้คุณเริ่มการดึงข้อมูลได้ทันที การตั้งค่าง่ายเพียงแค่ชี้และคลิกที่องค์ประกอบในหน้าที่คุณต้องการ เมื่อหุ่นยนต์ของคุณได้รับการฝึกฝนแล้ว มันสามารถทำงานตามตารางเวลา บันทึกข้อมูลลงในสเปรดชีต หรือแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้น
มันช่วยลดเวลาการทำงานที่ต้องคัดลอกและวางข้อมูลซ้ำๆ เป็นชั่วโมงๆ สำหรับทีมที่จัดการงานวิจัย การดำเนินงานด้านการเติบโต หรือการหาลูกค้าใหม่
เรียกดูคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- กำหนดเวลาให้หุ่นยนต์ดึงข้อมูลเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์
- จับข้อมูลที่มีโครงสร้างจากผลลัพธ์ที่มีการแบ่งหน้าด้วยการตั้งค่าเพียงครั้งเดียว
- ส่งออกเนื้อหาที่ดึงมาในรูปแบบ CSV, Google Sheets หรือปลายทาง API
- คัดลอกการกำหนดค่าหุ่นยนต์โคลนข้ามไซต์หรือโดเมนที่คล้ายกัน
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจพบเนื้อหาใหม่
- แสดงผลลัพธ์การสกัดพร้อมการติดตามข้อผิดพลาดและอัตราความสำเร็จ
สำรวจข้อจำกัดของ AI
- ไม่ทำงานได้ดีบนหน้าเว็บที่ซับซ้อนและมี JavaScript จำนวนมาก
- อาจต้องทำความสะอาดด้วยตนเองขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเว็บไซต์
ดูราคา AI
- ฟรี (50 เครดิตต่อเดือน)
- ส่วนตัว: $48/เดือน (2000 เครดิต)
- มืออาชีพ: $87/เดือน (5000 เครดิต)
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $500/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปีพร้อมเครดิต 600,000 ขึ้นไป)
เรียกดูคะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Browse AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Browse AI ได้ทำให้โครงการการดึงข้อมูลจากเว็บและระบบอัตโนมัติของฉันง่ายขึ้นมาก การตั้งค่าบอทไม่ต้องเขียนโค้ดเลย การผสานรวมกับ Google Sheets และ Zapier ทำให้การดึงข้อมูลง่ายขึ้น – และเร็วขึ้นมาก
10. OpenRefine (เหมาะที่สุดสำหรับการทำความสะอาดและแปลงข้อมูล)
OpenRefine เปรียบเสมือนแปรงสีฟันสำหรับข้อมูลของคุณ—ช่วยขัด ขัดเงา และทำความสะอาดในซอกเล็กๆ ที่สเปรดชีตมองข้ามไป เครื่องมือโอเพนซอร์สอันทรงพลังนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่ต้องจัดการกับชุดข้อมูลที่ยุ่งเหยิงและต้องการการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความสามารถในการเรียกดูแบบหลายมิติ ซึ่งช่วยให้คุณแยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ ตัวกรอง หรือรูปแบบต่างๆ ได้—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความไม่สอดคล้องกันและแก้ไขได้พร้อมกันจำนวนมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenRefine
- ใช้การแก้ไขจำนวนมากโดยใช้การแสดงออกเชิงปกติและสคริปต์การแปลง
- จัดกลุ่มรายการที่คล้ายกันเพื่อรวมรายการซ้ำด้วยการคลิก
- ปรับข้อมูลให้สอดคล้องกันโดยจับคู่ฟิลด์กับฐานข้อมูลภายนอก
- ยกเลิก/ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำความสะอาด
- นำเข้า/ส่งออกข้อมูลในรูปแบบเช่น CSV, TSV, JSON, หรือ XML
- ใช้การติดตามประวัติการใช้งานเพื่อบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงสำหรับการตรวจสอบหรือการย้อนกลับ
ข้อจำกัดของ OpenRefine
- เฉพาะเดสก์ท็อปเท่านั้น ไม่มีการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ในตัว
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคและต้องการเพียงการทำให้กระบวนการป้อนข้อมูลง่ายขึ้นเท่านั้น
ราคาของ OpenRefine
- ฟรี
OpenRefine รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง OpenRefine อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความราบรื่นในการใช้เครื่องมือนี้มาก! ทุกครั้งที่คิดว่ามันสมบูรณ์แบบแล้ว ฉันก็พบว่าข้อมูลของฉันได้รับการปรับปรุงอีก ฉันใช้เครื่องมือนี้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและงาน และพบว่ามันช่วยให้งานของฉันง่ายขึ้นมาก
ปรับปรุงข้อมูลของคุณให้สะอาดด้วย ClickUp
ไม่มีเหรียญรางวัลสำหรับการทำความสะอาดข้อมูลด้วยตนเอง แต่มีความโล่งใจในการทำให้เป็นอัตโนมัติ
ไม่ว่าคุณจะกำลังดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ ประมวลผลใบแจ้งหนี้ หรือจัดการข้อมูลแบบสำรวจ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำซาก (และอาจช่วยคุณประหยัดผมหงอกไปได้หลายเส้น)
แต่ถ้าคุณต้องการเครื่องมือที่ไม่เพียงแค่รวบรวมข้อมูลแต่ยังช่วยให้คุณดำเนินการตามข้อมูลนั้นได้ClickUpคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและตัวแทน AI ไปจนถึงมุมมองตารางแบบไดนามิก การจัดการงาน และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp มอบพื้นที่เดียวให้กับทีมของคุณในการบันทึก จัดระเบียบ และดำเนินการทุกอย่าง—โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือแท็บ
พร้อมที่จะทำให้การป้อนข้อมูลเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดในกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดวันนี้