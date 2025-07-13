8 อันดับเครื่องมือสร้างคู่มือการเรียนด้วย AI สำหรับการเรียนรู้ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

การบรรยายสองชั่วโมงเพิ่งจบลง บันทึกของคุณกระจัดกระจายไปทั่ว หนังสือเรียนอ่านเหมือนภาษาต่างประเทศ และเวลาเรียนก็ถูกเลื่อนไปเรื่อยๆ เป็น "ทีหลัง" ทันใดนั้น การสอบก็ใกล้เข้ามาแล้ว และคุณกำลังจมอยู่กับไฟล์ PDF แท็บต่างๆ และการ์ดคำศัพท์ที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
ตอนนี้ลองนึกภาพนี้: คุณอัปโหลดบันทึกหรือการบันทึกการบรรยายของคุณเข้าไปในเครื่องมือ AI ภายในไม่กี่วินาที มันสามารถช่วยคุณสร้างแฟลชการ์ดและเสนอแบบทดสอบฝึกหัดได้ ไม่ใช่เวทมนตร์ มันคือพลังของเครื่องมือสร้างคู่มือการศึกษาด้วย AI
ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสอบปลายภาคหรือแค่พยายามตามทันการเรียน นี่คือเครื่องมือ AI ที่จะช่วยให้คุณเรียนได้ง่ายขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างคู่มือการศึกษา AI?
จมอยู่ในบันทึกและรู้สึกท่วมท้นกับเอกสารที่ต้องอ่านใช่ไหม? ผู้ช่วยสร้างคู่มือการเรียนด้วย AI สามารถเปลี่ยนความวุ่นวายนี้ให้กลายเป็นความชัดเจนโดยจัดระเบียบเนื้อหาของคุณให้เป็นคู่มือขนาดพอดีคำที่พร้อมสำหรับการทบทวนโดยอัตโนมัติ
แต่เพื่อให้การเรียนรู้ของคุณได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง เครื่องมือที่เหมาะสมต้องการมากกว่าแค่การทำงานอัตโนมัติ นี่คือสิ่งที่ควรมองหา:
- สรุปเนื้อหา:แอปการศึกษาที่ดีที่สุดจะกลั่นกรองบทเรียนที่ยาว, การบรรยาย, หรือบทความให้กลายเป็นสรุปที่กระชับซึ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญ
- เครื่องมือฝึกฝนทันที: คุณสมบัติในตัวควรสร้างบัตรคำ, แบบทดสอบ, และเกมทบทวนเพื่อสนับสนุนการเรียกคืนอย่างกระตือรือร้นและเสริมสร้างแนวคิดสำคัญ
- การปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย: ไม่ว่าจะเป็นโครงร่าง แผนผังความคิดแบบภาพ หรือบัตรคำถามและคำตอบ เครื่องมือควรมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
- ตัวเลือกการนำเข้าและส่งออกหลายแหล่ง:เครื่องมือการจัดการความรู้ที่แข็งแกร่งควรมีความสามารถในการนำเข้าจากไฟล์ PDF, สไลด์, URL, หรือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้อย่างง่ายดาย และสามารถส่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น Google Docs หรือ Anki decks
- AI ที่มีความตระหนักทางวิชาการ: แอปการเรียนที่ดีที่สุดใช้ฐานความรู้ AIที่ได้รับการฝึกฝนจากเนื้อหาการศึกษาจริงเพื่อจัดการกับวิชาต่าง ๆ เช่น ชีววิทยา วรรณกรรม การเขียนโปรแกรม หรือกฎหมาย ด้วยความชัดเจนและความลึกซึ้ง
- การเข้าใจตามบริบท: AI ไม่ควรเพียงแค่ผ่านตา—แต่ควรเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง ระบุความสัมพันธ์ที่สำคัญ และนำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
8 อันดับเครื่องมือสร้างคู่มือการเรียนด้วย AI ที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือสร้างคู่มือการศึกษาที่ได้รับความนิยมซึ่งใช้ประโยชน์จาก AI
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดระเบียบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับงานและการจดบันทึกแบบร่วมมือ
|เอกสาร, การบันทึกโน้ต, งาน, การบันทึกหน้าจอ, การถอดเสียงการประชุม, ClickUp Brain AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ผู้จดบันทึก
|การสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
|จับภาพอัตโนมัติ, หน้าจอแก้ไขได้, การเบลออัจฉริยะ, ส่งออกเป็น PDF/HTML
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|หมายเหตุGPT
|สรุปการบรรยาย, วิดีโอ, และเอกสาร
|สรุปโดย AI, การ์ดคำศัพท์, แบบทดสอบ, แผนผังความคิด, รองรับหลายรูปแบบ
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.99/เดือน
|หินเหล็กไฟ
|การร่วมมือในการศึกษาแบบเรียลไทม์
|ติวเตอร์ AI แบบกำหนดเอง แผนการสอน กระดานไวท์บอร์ด การเชื่อมต่อกับ Google Classroom
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1. 67/ผู้ใช้/เดือน
|Piktochart
|ออกแบบอินโฟกราฟิก รายงาน และสื่อภาพประกอบ
|เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง, เครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิกด้วย AI, เครื่องมือสร้างแบรนด์, แผนภูมิ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|Quizlet AI
|การเรียนรู้ด้วยบัตรคำแบบแฟลชการ์ดพร้อมการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์
|บันทึก, ผู้สอน Q-Chat, สรุปอย่างรวดเร็ว, การ์ดคำศัพท์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99 ต่อเดือน
|การครอบงำจิตใจ
|การสร้างบันทึกอัจฉริยะและคำถาม-คำตอบจากเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ
|สรุปอัจฉริยะ, การ์ดคำศัพท์, แบบทดสอบ, การค้นหาเว็บ และผู้ช่วยเขียนเรียงความ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
|ผู้สร้างคู่มือการศึกษา
|แปลงบันทึกและไฟล์ให้เป็นคู่มือการศึกษาที่มีโครงสร้าง
|การสร้างแฟลชการ์ด, เครื่องสร้างแบบทดสอบ, อัปโหลดไฟล์, สรุปทันที
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
ผู้สร้างคู่มือการเรียนด้วย AI ที่ดีที่สุด
กำลังมองหาผู้สร้างคู่มือการศึกษาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้จริงอยู่หรือไม่? ผู้สร้างคู่มือการศึกษาที่ดีที่สุดและปรับแต่งตามความต้องการของคุณทำได้มากกว่าการสรุปเนื้อหา มันช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วขึ้น จดจำได้มากขึ้น และรักษาความเป็นระเบียบในทุกขั้นตอน
มาดูปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงเกมในด้านนี้กัน:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการเรียนที่เชื่อมโยงกับงาน)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—และมันทรงพลังไม่แพ้กันสำหรับการเรียนรู้ ด้วย AI ที่ติดตั้งในตัว เครื่องมือความรู้ที่เชื่อมต่อ และเอกสารที่ยืดหยุ่น ClickUp ช่วยให้คุณจัดการบันทึกการเรียน การเรียนการสอน โครงการกลุ่ม และกำหนดเวลา—ทั้งหมดในที่เดียว
แพลตฟอร์มนี้มอบวิธีการที่มีโครงสร้างและไม่มีความเครียดในการทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้น มันเก็บโน้ต งาน กำหนดเวลา และการแจ้งเตือนของคุณไว้ในที่ทำงานเดียว และคุณจะหยุดการวุ่นวายและเริ่มประสบความสำเร็จ ผลลัพธ์คือ? ความสามารถในการโฟกัสที่ดีขึ้น เกรดที่แข็งแกร่งขึ้น และเวลามากขึ้นสำหรับชีวิต
นี่คือวิธีที่ClickUp สำหรับนักเรียนทำให้สิ่งนี้เป็นจริง
มาเริ่มกันที่ClickUp Brain กันเถอะ นี่คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถเปลี่ยนบันทึกการบรรยายที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจน ดึงประเด็นสำคัญออกมา และแม้กระทั่งตอบคำถามเพิ่มเติมเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มไม่ชัดเจน มันช่วยประหยัดเวลาและพื้นที่ในสมอง โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับหลายวิชาพร้อมกัน
ClickUp Brain ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสมอง AI หลากหลายรูปแบบ—เช่น GPT สำหรับการอธิบายเชิงลึกหรือร่างบทความ และ Gemini เมื่อต้องการภาพประกอบหรือเครื่องมือช่วยการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ฟีเจอร์ขั้นสูงนี้เปรียบเสมือนมีทีมช่วยการเรียนอยู่ในแท็บเดียว แต่ละคนมีพลังพิเศษที่แตกต่างกัน
และด้วยการเพิ่มโมเดลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ฐานข้อมูล AI ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ
แต่การจัดระเบียบไม่ได้เกี่ยวกับแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณเท่านั้น—มันเกี่ยวกับการที่คุณสามารถ หา สิ่งที่สำคัญได้ นั่นคือจุดที่ ClickUp Connected Search พร้อมด้วยศักยภาพของ AI เข้ามาช่วย
ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ซ่อนอยู่ในบันทึกการประชุมของสัปดาห์ที่แล้วหรือภารกิจที่คุณจำได้เพียงครึ่งเดียว เพียงแค่พิมพ์คำหรือวลี ระบบจะดึงข้อมูลนั้นขึ้นมาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สิ่งนี้เชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ของ ClickUpคุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ตามรายวิชา เชื่อมโยงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงคู่มือการเรียนกับการกำหนดเวลาของคุณได้ เลือกจากรายการเทมเพลตฐานความรู้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำงานร่วมกันClickUp Docsทำให้การร่วมงานกับเพื่อนร่วมชั้นเป็นเรื่องง่าย สามารถแสดงความคิดเห็น และอยู่ในหน้าเดียวกัน (ตามตัวอักษร) ได้
มันไม่ใช่แค่สมุดวางแผนหรือแอปจดบันทึก—แต่เป็น ระบบการทำงานร่วมกันด้านการเรียนรู้และเอกสารที่สมบูรณ์แบบ สำหรับทุกคนที่ต้องการศึกษาข้อมูลสำคัญอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่แค่ขยันมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อดูสิ่งที่เสร็จแล้วและสิ่งที่ต้องทำต่อไป
- แผนผังหัวข้อที่ซับซ้อนด้วยClickUp Mind Mapsเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดและเพิ่มการจดจำ
- เชื่อมต่อเครื่องมือของคุณด้วยการผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อการซิงค์ที่ราบรื่นกับ Google Drive, Google Calendar, Zoom และแอปกว่า 1,000 รายการ
- จัดระเบียบงานด้วยกระดานคัมบังของ ClickUp เพื่อจัดการงานและตารางเวลาในที่เดียว
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations เพื่อควบคุมกำหนดเวลาและความคืบหน้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Clickup อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:
ความสามารถในการสื่อสารแม้กระทั่งการใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์และความคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทุกงาน/โครงการนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ เพราะเมื่อข้อมูลถูกจัดระเบียบแล้ว ก็เป็นไปได้ที่จะใช้เวลาในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เช่นกัน โดยเพียงแค่สร้างบอร์ดเฉพาะสำหรับไอเดีย/โครงการใหม่ ๆ ที่ต้องการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารแม้กระทั่งการใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์และความคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทุกงาน/โครงการนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ เพราะเมื่อข้อมูลถูกจัดระเบียบแล้ว ก็ทำให้สามารถใช้เวลาไปกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น เพียงแค่สร้างบอร์ดเฉพาะสำหรับไอเดีย/โครงการใหม่ ๆ ที่ต้องการพัฒนา
2. Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้นตอน)
Scribe เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่ช่วยเปลี่ยนกระบวนการใด ๆ ให้กลายเป็นคู่มือภาพแบบทีละขั้นตอนได้ทันที เพียงกด "บันทึก" ขณะกำลังทำงานให้เสร็จ Scribe จะ สร้างคู่มือที่สามารถแชร์ได้ ให้โดยอัตโนมัติ พร้อมข้อความ ภาพหน้าจอ และคำแนะนำ
สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับวิธีการศึกษาโดยใช้ AIอธิบายขั้นตอนการทำงานทางเทคนิค หรือแยกย่อยเครื่องมือที่ซับซ้อน เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพและโครงการกลุ่ม ซึ่งคำแนะนำที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ช่วยประหยัดเวลาและลดความสับสนระหว่างวิชาและเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- ติดตามการกระทำบนเว็บไซต์, แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, และหน้าจอหลายตัวเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเอกสารให้ดีขึ้น
- สร้างชื่อและคำอธิบายโดยอัตโนมัติด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
- ให้คำตอบทันทีด้วย Scribe Sidekick ช่วยให้สมาชิกในทีมค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องหยุดชะงัก
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- ไม่มีคุณสมบัติ 'ยกเลิก' เมื่อแก้ไข ดังนั้นหากขั้นตอนใดถูกลบ จะไม่สามารถกู้คืนได้ง่าย
ราคาของ Scribe
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ทีมมืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรเพอร์โซนัล: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 4. 8/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scribe อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2เขียนว่า:
ความสะดวกในการสร้างคู่มือขั้นตอนพร้อมภาพหน้าจอได้ช่วยให้องค์กรของเราสามารถบันทึกกระบวนการทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งได้ช่วยปรับปรุงความเข้าใจของทีมเราเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และช่วยให้เราสามารถจัดการเอกสารของเราได้อย่างง่ายดาย
ความสะดวกในการสร้างคู่มือขั้นตอนพร้อมภาพหน้าจอได้ช่วยให้องค์กรของเราสามารถบันทึกกระบวนการทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งได้ช่วยปรับปรุงความเข้าใจของทีมเราเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และช่วยให้เราสามารถจัดการเอกสารของเราได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้วิธีการจดบันทึกแบบภาพ(แผนผังความคิด, แผนภาพ, หรือแผนภูมิ) เพื่อเชื่อมโยงความคิดและมองเห็นภาพรวม. วิธีนี้ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทั้งสองซีก และช่วยปรับปรุงการเข้าใจและการจดจำ.
3. NoteGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึกการบรรยายด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ไม่จำเป็นต้องหยุดทุก ๆ สองสามนาทีเพื่อจดบันทึก—NoteGPT จัดการให้คุณเอง ผู้ช่วยการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้เปลี่ยนวิดีโอ YouTube, PDF, บทความ, พอดแคสต์ และการนำเสนอ ให้เป็น บันทึกที่สะอาดและเป็นระเบียบภายในไม่กี่วินาที
นอกจากนี้ยังสร้างบัตรคำ, แบบทดสอบ, และแผนผังความคิดเพื่อเสริมสร้างแนวคิดสำคัญและช่วยในการจดจำ
คุณสามารถอัปโหลดเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ และสนทนากับ AI เพื่อชี้แจงแนวคิดหรือสำรวจหัวข้อสำคัญเพิ่มเติมได้ ด้วยการแบ่งปันในชุมชนและเครื่องมือแบบเรียลไทม์ NoteGPT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา ทบทวน และทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเด่นของ NoteGPT
- ตั้งคำถามและสำรวจหัวข้อต่างๆ ผ่านการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- อัปโหลดข้อมูลสำคัญเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีโอ เสียง PDF และ Word เพื่อการจดบันทึกที่ยืดหยุ่น
- แปลบันทึกเป็นหลายภาษาเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงและความเข้าใจทั่วโลก
ข้อจำกัดของ NoteGPT
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปข้อความดิจิทัลและวิดีโอ YouTube แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่ากับเนื้อหาที่มีภาพหรือกราฟิกจำนวนมาก
ราคาของ NoteGPT
- การศึกษา: ฟรี
- พื้นฐาน: $6.99/เดือน
- ข้อดี: $19.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $69.99/เดือน
- ทีม: ราคาที่กำหนดเอง
NoteGPT คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง NoteGPT อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ส่วนที่ดีที่สุดของ NoteGPT คือมันสรุปทุกอย่าง (วิดีโอ YouTube, PDFs, และรูปภาพ) ได้อย่างแม่นยำมากจนคุณเข้าใจทุกอย่างอย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาได้มาก นอกจากนี้ยังเสนอสรุปในหลายภาษาอีกด้วย การผสานรวมก็ง่ายมากเช่นกัน
ส่วนที่ดีที่สุดของ NoteGPT คือมันสรุปทุกอย่าง (วิดีโอ YouTube, PDFs, และรูปภาพ) ได้อย่างแม่นยำมากจนคุณเข้าใจทุกอย่างอย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาได้มาก นอกจากนี้ยังเสนอสรุปในหลายภาษาอีกด้วย การผสานรวมก็ง่ายมากเช่นกัน
👀 คุณรู้หรือไม่?นักเรียนมากกว่า 83%รายงานว่า AI ช่วยให้พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพและเรียนรู้ได้ดีขึ้น ทำให้การค้นหาข้อมูลและการจัดระเบียบงานเรียนง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ฟลินท์ (เหมาะที่สุดสำหรับการศึกษาแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์)
ฟลินต์เป็นเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อ สนับสนุนครูผู้สอนระดับ K–12 โดยเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนให้กลายเป็นติวเตอร์แบบโต้ตอบที่ปรับแต่งได้—ไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น
ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่มีความหลากหลายมากที่สุดสำหรับครู มันช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างแผนการสอน กิจกรรม และข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยใช้หลักสูตรของตนเอง
ครูสามารถอัปโหลดเอกสารเตรียมสอบ ปรับแต่งเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ Flint ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Google Classroom ได้เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของฟลินท์
- ดำเนินการจำลองสถานการณ์ เช่น การโต้วาทีในอดีตหรือการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
- ใช้กระดานไวท์บอร์ดในตัวเพื่ออธิบายด้วยภาพและแก้ปัญหาแบบร่วมมือกัน
- ปรับการตอบสนองของ AI ให้สอดคล้องกับความสามารถทางภาษาและระดับชั้นของนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของหินเหล็กไฟ
- พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคงและสม่ำเสมอ ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
การกำหนดราคาของฟลินท์
- แผนฟรี: ฟรีตลอดไป (สูงสุด 80 ผู้ใช้)
- แผนนำร่องขนาดเล็ก: $1.67/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 150 ผู้ใช้)
- แผนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก: $1.33/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 250 ผู้ใช้)
- แผนสำหรับโรงเรียนขนาดกลาง: $1.08/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 500 ผู้ใช้)
- แผนสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่: ราคาพิเศษตามความต้องการ (ผู้ใช้มากกว่า 500 คน)
คะแนนและรีวิวของฟลินท์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หยุดเสียเวลาค้นหาไฟล์บนเดสก์ท็อปที่รกหรือดาวน์โหลดแบบไร้ระเบียบจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ตามรายวิชาและวันที่ โดยใช้ชื่อที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ วิธีนี้จะช่วยให้เอกสารการเรียนของคุณเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการใช้งาน
5. Piktochart (เหมาะที่สุดสำหรับคู่มือการศึกษาแบบภาพและอินโฟกราฟิก)
Piktochart เป็น เครื่องมือสื่อสารทางภาพ ที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการออกแบบ. มันมีการแก้ไขแบบลากและวาง, แบบテンプレートที่สามารถปรับแต่งได้, องค์ประกอบของแบรนด์, และห้องสมุดที่กว้างขวางของไอคอนและกราฟิกเพื่อสนับสนุนทุกสิ่งตั้งแต่อินโฟกราฟิกไปจนถึงภาพสำหรับการนำเสนอ.
เหมาะสำหรับครู, นักการตลาด, และผู้เชี่ยวชาญ, มันทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับรายงาน, บทเรียน, หรือสื่อสังคมออนไลน์ง่ายขึ้น. การร่วมมือ, การแบ่งปัน, และการดาวน์โหลดหลายรูปแบบทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมและบุคคลทั่วไป.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Piktochart
- นำส่วนประกอบภาพ เช่น หัวข้อ, ไทม์ไลน์, รายการ, และแผนภูมิกลับมาใช้ใหม่ในโครงการต่าง ๆ เพื่อการสร้างที่รวดเร็วขึ้น
- แสดงลำดับด้วยเค้าโครงไทม์ไลน์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์, หลักชัย, หรือกระแสข้อมูล
- เปลี่ยนข้อความที่คัดลอกมาเป็นภาพที่สวยงามและแชร์ได้ด้วยการจัดรูปแบบและเลย์เอาต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ Piktochart
- ความยืดหยุ่นในการออกแบบอาจไม่เทียบเท่ากับเครื่องมือขั้นสูงอย่าง Adobe Illustrator หรือ Figma
ราคาของ Piktochart
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- การศึกษา: $39.99/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่แสวงหากำไร: $60/ผู้ใช้ (เรียกเก็บรายปี)
- วิทยาเขต: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Piktochart
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Piktochart อย่างไรบ้าง?
Piktochart ช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้ชัดเจนขึ้น และนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นได้ – ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน เมื่อผสานกับการเล่าเรื่องผ่านภาพ ฉันสามารถสร้างผลงานที่น่าทึ่งซึ่งดูดีมีสไตล์ – ซึ่งฉันภาคภูมิใจที่จะนำเสนอให้กับผู้บริจาค ครอบครัว และพันธมิตรของเราได้
Piktochart ช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้ชัดเจนขึ้น และนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นได้ – ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน เมื่อผสานกับการเล่าเรื่องผ่านภาพ ฉันสามารถสร้างผลงานที่น่าทึ่งซึ่งดูดีมีสไตล์ – ซึ่งฉันภาคภูมิใจที่จะนำเสนอให้กับผู้บริจาค ครอบครัว และพันธมิตรของเราได้
6. Quizlet AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแฟลชการ์ดอัตโนมัติ)
คุณสมบัติ AI ของ Quizlet ช่วยให้นักเรียนศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปลี่ยนบันทึก คำจำกัดความ และคำสำคัญให้กลายเป็นเครื่องมือการศึกษาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ระบบ "Q-Chat" ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำหน้าที่เป็น ติวเตอร์เสมือนจริง ที่ช่วยแนะนำผู้เรียนผ่านบัตรคำ คำถามฝึกหัด และคำอธิบายในรูปแบบการสนทนา
Quizlet ยังสามารถสร้างแบบทดสอบ สรุปเนื้อหา และแบบทดสอบแบบปรนัยโดยอัตโนมัติจากเนื้อหาที่อัปโหลดหรือชุดที่มีอยู่แล้ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมสอบและทบทวนแนวคิด AI ของ Quizlet จะปรับให้เข้ากับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ทำให้สื่อการเรียนแบบโต้ตอบมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกวิชา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quizlet AI
- ติดตามความก้าวหน้าด้วยระบบการให้คะแนนที่วัดความคุ้นเคยกับเนื้อหาการศึกษา
- ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป Quizlet สำหรับ iOS และ Android เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น
- เข้าถึงบัตรคำจากคลังขนาดใหญ่ของชุดการศึกษาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นครอบคลุมทุกวิชา
ข้อจำกัดของ AI Quizlet
- เนื่องจากทุกคนสามารถสร้างและแบ่งปันเอกสารการศึกษาได้ ผู้ใช้จึงไม่สามารถมั่นใจได้ถึงความถูกต้องของเอกสารนั้น
ราคาของ Quizlet AI
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- Quizlet Plus: $7.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Quizlet AI
- G2: 4. 5/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Quizlet AI อย่างไรบ้าง?
Quizlet ได้มอบวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนของฉันและทำให้พวกเขามีส่วนร่วมอยู่เสมอ
Quizlet ได้มอบวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนของฉันและทำให้พวกเขามีส่วนร่วมอยู่เสมอ
7. Mindgrasp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็ว)
Mindgrasp ทำให้การเรียนง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนวิดีโอการบรรยาย, ไฟล์ PDF วิจัย, พอดแคสต์ และรูปแบบอื่น ๆ ให้เป็นเนื้อหาที่มีโครงสร้างและง่ายต่อการทบทวน
อัปโหลดไฟล์ต่างๆ เช่น PDF, URL, ลิงก์ YouTube, การบันทึกจาก Zoom หรือไฟล์ MP3 แล้วระบบ AI จะสร้างสรุปที่ชัดเจน บันทึกย่อโดยละเอียด การ์ดคำศัพท์ แบบทดสอบ และ ติวเตอร์ถามตอบแบบโต้ตอบ สำหรับการติดตามผลแบบเรียลไทม์
ด้วยการอัปโหลดไม่จำกัด, พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, และการทดลองใช้ฟรีสี่วัน, มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับเนื้อหาที่ซับซ้อนที่สุดได้อย่างง่ายดายและยืดหยุ่น
คุณสมบัติเด่นของ Mindgrasp
- ถามคำถามเกี่ยวกับไฟล์ที่อัปโหลดและรับคำตอบที่ถูกต้องและเข้าใจบริบท
- ค้นหาเว็บด้วยเบราว์เซอร์ AI ที่ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ปราศจากโฆษณา โดยไม่ต้องสลับแท็บ
- เพิ่มความเข้าใจให้ลึกซึ้งด้วยผู้ช่วยสอน AI แบบสนทนาที่ตอบกลับโดยใช้เนื้อหาของคุณเป็นบริบท
ข้อจำกัดของ Mindgrasp
- คุณอาจยังจำเป็นต้องจดบันทึกด้วยตนเองเพื่อเก็บรายละเอียดที่ซับซ้อนหรือมีความละเอียดอ่อนซึ่ง AI อาจมองข้าม
ราคาของ Mindgrasp
- ฟรี
- พื้นฐาน: $9.99/เดือน
- นักเรียน: $12. 99/เดือน
- พรีเมียม: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mindgrasp
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mindgrasp อย่างไรบ้าง?
อาจจะเป็นเพื่อนที่ชอบทำเกินหน้าที่ของคุณที่จำรายละเอียดทุกอย่างได้ แต่บางครั้งก็อาจจะตีความตรงเกินไปนิดหน่อย
อาจจะเป็นเพื่อนที่ชอบทำเกินหน้าที่ของคุณที่จำรายละเอียดทุกอย่างได้ แต่บางครั้งก็อาจจะตีความตรงเกินไปนิดหน่อย
👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาที่นำโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าการใช้ AI เช่น GPT-4สำหรับงานที่เหมาะสม—เช่น การสรุปหรือร่าง—สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 40% แต่การใช้มันนอกเหนือจากจุดแข็งของมันอาจส่งผลเสียได้ ดังนั้นเมื่อใช้เครื่องมือสร้างคู่มือการศึกษาด้วย AI ให้ยึดติดกับงานที่มันถูกสร้างมาเพื่อ: การจัดระเบียบ, การอธิบาย, และการช่วยเหลือ—ไม่ใช่การคาดเดา
8. ผู้สร้างคู่มือการศึกษา (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุดการศึกษาแบบกำหนดเองและครบวงจร)
ด้วย Study Guide Maker คุณสามารถ เปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นคู่มือการศึกษา ได้โดยอัตโนมัติ อัปโหลดไฟล์ PDF, สไลด์ หรือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ แล้วดูการเปลี่ยนแปลงเป็นคู่มือที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วยตนเองหลายชั่วโมง
บัตรคำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้การทบทวนแบบเว้นระยะเพื่อเพิ่มการจดจำ และตัวสร้างแบบทดสอบอัตโนมัติจะทดสอบความเข้าใจด้วยคำถามแบบปรนัยและคำถามสั้น พร้อมด้วยข้อเสนอแนะทันที
ออกแบบมาเพื่อการเตรียมสอบ, Study Guide Maker ช่วยให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย และช่วยให้คุณเรียนอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Study Guide Maker
- สร้างคู่มือการศึกษาจากเอกสารของคุณเพื่อทำให้เรื่องซับซ้อนง่ายขึ้นและจดจำได้ดีขึ้น
- อัปโหลดไฟล์เช่นบันทึก, สไลด์, PDF, หรือรูปภาพ (ไม่เกิน 5MB) เพื่อสร้างเครื่องมือการศึกษาแบบโต้ตอบ
- สร้างบัตรคำด้วยการทบทวนแบบเว้นระยะเพื่อเพิ่มการจดจำและเน้นจุดอ่อน
ข้อจำกัดของผู้สร้างคู่มือการศึกษา
- ต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ไม่มีทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันให้ทดสอบล่วงหน้า
ราคาสำหรับผู้สร้างคู่มือการศึกษา
- ฟรี
- รายเดือน: 12 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของผู้สร้างคู่มือการศึกษา
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เรียนอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่เรียนหนัก ด้วย ClickUp
ไม่มีเครื่องมือการศึกษาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ขาดแคลนอยู่ในโลกออนไลน์—แต่ละเครื่องมือมีสิ่งที่โดดเด่นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครูให้ทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ตั้งแต่การสร้างบันทึกและแบบทดสอบโดยอัตโนมัติ ไปจนถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบและคู่มือการศึกษาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เครื่องมือในปัจจุบันทำให้การเรียนรู้สามารถเข้าถึงได้มากกว่าที่เคยเป็นมา
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวที่รวมการจัดการงาน, การสนับสนุนด้วย AI, การสร้างเอกสาร, และการจัดระเบียบความรู้ไว้ในที่เดียว ClickUp พร้อมAI ที่เชื่อมต่อไว้คือตัวเลือกที่ดีที่สุด มันไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับการศึกษา—มันคือที่ทำงานทางวิชาการแบบครบวงจรของคุณ
