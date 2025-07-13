บล็อก ClickUp

8 อันดับเครื่องมือสร้างคู่มือการเรียนด้วย AI สำหรับการเรียนรู้ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

13 กรกฎาคม 2568

การบรรยายสองชั่วโมงเพิ่งจบลง บันทึกของคุณกระจัดกระจายไปทั่ว หนังสือเรียนอ่านเหมือนภาษาต่างประเทศ และเวลาเรียนก็ถูกเลื่อนไปเรื่อยๆ เป็น "ทีหลัง" ทันใดนั้น การสอบก็ใกล้เข้ามาแล้ว และคุณกำลังจมอยู่กับไฟล์ PDF แท็บต่างๆ และการ์ดคำศัพท์ที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

ตอนนี้ลองนึกภาพนี้: คุณอัปโหลดบันทึกหรือการบันทึกการบรรยายของคุณเข้าไปในเครื่องมือ AI ภายในไม่กี่วินาที มันสามารถช่วยคุณสร้างแฟลชการ์ดและเสนอแบบทดสอบฝึกหัดได้ ไม่ใช่เวทมนตร์ มันคือพลังของเครื่องมือสร้างคู่มือการศึกษาด้วย AI

ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสอบปลายภาคหรือแค่พยายามตามทันการเรียน นี่คือเครื่องมือ AI ที่จะช่วยให้คุณเรียนได้ง่ายขึ้น

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างคู่มือการศึกษา AI?

จมอยู่ในบันทึกและรู้สึกท่วมท้นกับเอกสารที่ต้องอ่านใช่ไหม? ผู้ช่วยสร้างคู่มือการเรียนด้วย AI สามารถเปลี่ยนความวุ่นวายนี้ให้กลายเป็นความชัดเจนโดยจัดระเบียบเนื้อหาของคุณให้เป็นคู่มือขนาดพอดีคำที่พร้อมสำหรับการทบทวนโดยอัตโนมัติ

แต่เพื่อให้การเรียนรู้ของคุณได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง เครื่องมือที่เหมาะสมต้องการมากกว่าแค่การทำงานอัตโนมัติ นี่คือสิ่งที่ควรมองหา:

  • สรุปเนื้อหา:แอปการศึกษาที่ดีที่สุดจะกลั่นกรองบทเรียนที่ยาว, การบรรยาย, หรือบทความให้กลายเป็นสรุปที่กระชับซึ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญ
  • เครื่องมือฝึกฝนทันที: คุณสมบัติในตัวควรสร้างบัตรคำ, แบบทดสอบ, และเกมทบทวนเพื่อสนับสนุนการเรียกคืนอย่างกระตือรือร้นและเสริมสร้างแนวคิดสำคัญ
  • การปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย: ไม่ว่าจะเป็นโครงร่าง แผนผังความคิดแบบภาพ หรือบัตรคำถามและคำตอบ เครื่องมือควรมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
  • ตัวเลือกการนำเข้าและส่งออกหลายแหล่ง:เครื่องมือการจัดการความรู้ที่แข็งแกร่งควรมีความสามารถในการนำเข้าจากไฟล์ PDF, สไลด์, URL, หรือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้อย่างง่ายดาย และสามารถส่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น Google Docs หรือ Anki decks
  • AI ที่มีความตระหนักทางวิชาการ: แอปการเรียนที่ดีที่สุดใช้ฐานความรู้ AIที่ได้รับการฝึกฝนจากเนื้อหาการศึกษาจริงเพื่อจัดการกับวิชาต่าง ๆ เช่น ชีววิทยา วรรณกรรม การเขียนโปรแกรม หรือกฎหมาย ด้วยความชัดเจนและความลึกซึ้ง
  • การเข้าใจตามบริบท: AI ไม่ควรเพียงแค่ผ่านตา—แต่ควรเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง ระบุความสัมพันธ์ที่สำคัญ และนำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

8 อันดับเครื่องมือสร้างคู่มือการเรียนด้วย AI ที่ดีที่สุดในพริบตา

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือสร้างคู่มือการศึกษาที่ได้รับความนิยมซึ่งใช้ประโยชน์จาก AI

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพการจัดระเบียบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับงานและการจดบันทึกแบบร่วมมือเอกสาร, การบันทึกโน้ต, งาน, การบันทึกหน้าจอ, การถอดเสียงการประชุม, ClickUp Brain AIมีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ผู้จดบันทึกการสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)จับภาพอัตโนมัติ, หน้าจอแก้ไขได้, การเบลออัจฉริยะ, ส่งออกเป็น PDF/HTMLมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
หมายเหตุGPTสรุปการบรรยาย, วิดีโอ, และเอกสารสรุปโดย AI, การ์ดคำศัพท์, แบบทดสอบ, แผนผังความคิด, รองรับหลายรูปแบบไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.99/เดือน
หินเหล็กไฟการร่วมมือในการศึกษาแบบเรียลไทม์ติวเตอร์ AI แบบกำหนดเอง แผนการสอน กระดานไวท์บอร์ด การเชื่อมต่อกับ Google Classroomมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1. 67/ผู้ใช้/เดือน
Piktochartออกแบบอินโฟกราฟิก รายงาน และสื่อภาพประกอบเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง, เครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิกด้วย AI, เครื่องมือสร้างแบรนด์, แผนภูมิมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
Quizlet AIการเรียนรู้ด้วยบัตรคำแบบแฟลชการ์ดพร้อมการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์บันทึก, ผู้สอน Q-Chat, สรุปอย่างรวดเร็ว, การ์ดคำศัพท์มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99 ต่อเดือน
การครอบงำจิตใจการสร้างบันทึกอัจฉริยะและคำถาม-คำตอบจากเนื้อหาหลากหลายรูปแบบสรุปอัจฉริยะ, การ์ดคำศัพท์, แบบทดสอบ, การค้นหาเว็บ และผู้ช่วยเขียนเรียงความมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
ผู้สร้างคู่มือการศึกษาแปลงบันทึกและไฟล์ให้เป็นคู่มือการศึกษาที่มีโครงสร้างการสร้างแฟลชการ์ด, เครื่องสร้างแบบทดสอบ, อัปโหลดไฟล์, สรุปทันทีมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน

ผู้สร้างคู่มือการเรียนด้วย AI ที่ดีที่สุด

กำลังมองหาผู้สร้างคู่มือการศึกษาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้จริงอยู่หรือไม่? ผู้สร้างคู่มือการศึกษาที่ดีที่สุดและปรับแต่งตามความต้องการของคุณทำได้มากกว่าการสรุปเนื้อหา มันช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วขึ้น จดจำได้มากขึ้น และรักษาความเป็นระเบียบในทุกขั้นตอน

มาดูปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงเกมในด้านนี้กัน:

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการเรียนที่เชื่อมโยงกับงาน)

คลิกอัพ
ติดตามผลการเรียนของคุณอย่างใกล้ชิดและลดความเครียดด้วย ClickUp

ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—และมันทรงพลังไม่แพ้กันสำหรับการเรียนรู้ ด้วย AI ที่ติดตั้งในตัว เครื่องมือความรู้ที่เชื่อมต่อ และเอกสารที่ยืดหยุ่น ClickUp ช่วยให้คุณจัดการบันทึกการเรียน การเรียนการสอน โครงการกลุ่ม และกำหนดเวลา—ทั้งหมดในที่เดียว

แพลตฟอร์มนี้มอบวิธีการที่มีโครงสร้างและไม่มีความเครียดในการทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้น มันเก็บโน้ต งาน กำหนดเวลา และการแจ้งเตือนของคุณไว้ในที่ทำงานเดียว และคุณจะหยุดการวุ่นวายและเริ่มประสบความสำเร็จ ผลลัพธ์คือ? ความสามารถในการโฟกัสที่ดีขึ้น เกรดที่แข็งแกร่งขึ้น และเวลามากขึ้นสำหรับชีวิต

นี่คือวิธีที่ClickUp สำหรับนักเรียนทำให้สิ่งนี้เป็นจริง

มาเริ่มกันที่ClickUp Brain กันเถอะ นี่คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถเปลี่ยนบันทึกการบรรยายที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจน ดึงประเด็นสำคัญออกมา และแม้กระทั่งตอบคำถามเพิ่มเติมเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มไม่ชัดเจน มันช่วยประหยัดเวลาและพื้นที่ในสมอง โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับหลายวิชาพร้อมกัน

ClickUp Brain
สรุป จัดระเบียบ และเรียกดูบันทึกการบรรยายที่สำคัญได้ทันทีด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสมอง AI หลากหลายรูปแบบ—เช่น GPT สำหรับการอธิบายเชิงลึกหรือร่างบทความ และ Gemini เมื่อต้องการภาพประกอบหรือเครื่องมือช่วยการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ฟีเจอร์ขั้นสูงนี้เปรียบเสมือนมีทีมช่วยการเรียนอยู่ในแท็บเดียว แต่ละคนมีพลังพิเศษที่แตกต่างกัน

และด้วยการเพิ่มโมเดลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ฐานข้อมูล AI ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ

ค้นหาแบบเชื่อมต่อ ClickUp
ค้นหาข้อมูลการเรียนจากทุกแอปของคุณในแท็บเดียวด้วย ClickUp Connected Search

แต่การจัดระเบียบไม่ได้เกี่ยวกับแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณเท่านั้น—มันเกี่ยวกับการที่คุณสามารถ หา สิ่งที่สำคัญได้ นั่นคือจุดที่ ClickUp Connected Search พร้อมด้วยศักยภาพของ AI เข้ามาช่วย

ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ซ่อนอยู่ในบันทึกการประชุมของสัปดาห์ที่แล้วหรือภารกิจที่คุณจำได้เพียงครึ่งเดียว เพียงแค่พิมพ์คำหรือวลี ระบบจะดึงข้อมูลนั้นขึ้นมาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คลิกอัพ
แบ่งปันคู่มือการศึกษาของคุณกับทีมของคุณ, ติดตามประวัติเวอร์ชัน, และทำมากขึ้นด้วย ClickUp

สิ่งนี้เชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ของ ClickUpคุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ตามรายวิชา เชื่อมโยงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงคู่มือการเรียนกับการกำหนดเวลาของคุณได้ เลือกจากรายการเทมเพลตฐานความรู้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs

เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำงานร่วมกันClickUp Docsทำให้การร่วมงานกับเพื่อนร่วมชั้นเป็นเรื่องง่าย สามารถแสดงความคิดเห็น และอยู่ในหน้าเดียวกัน (ตามตัวอักษร) ได้

มันไม่ใช่แค่สมุดวางแผนหรือแอปจดบันทึก—แต่เป็น ระบบการทำงานร่วมกันด้านการเรียนรู้และเอกสารที่สมบูรณ์แบบ สำหรับทุกคนที่ต้องการศึกษาข้อมูลสำคัญอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่แค่ขยันมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Clickup อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:

ความสามารถในการสื่อสารแม้กระทั่งการใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์และความคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทุกงาน/โครงการนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ เพราะเมื่อข้อมูลถูกจัดระเบียบแล้ว ก็เป็นไปได้ที่จะใช้เวลาในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เช่นกัน โดยเพียงแค่สร้างบอร์ดเฉพาะสำหรับไอเดีย/โครงการใหม่ ๆ ที่ต้องการพัฒนา

ความสามารถในการสื่อสารแม้กระทั่งการใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์และความคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทุกงาน/โครงการนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ เพราะเมื่อข้อมูลถูกจัดระเบียบแล้ว ก็ทำให้สามารถใช้เวลาไปกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น เพียงแค่สร้างบอร์ดเฉพาะสำหรับไอเดีย/โครงการใหม่ ๆ ที่ต้องการพัฒนา

ด้วย ClickUp, AI เดียวกันนี้สามารถช่วยคุณได้ในทุกงานอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ, ปฏิทิน, งาน, และเอกสารของคุณ. เพียงแค่ถาม, "อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นอันดับแรกในวันนี้?".ClickUp Brainจะค้นหาผ่านทุกสิ่งในเวิร์กสเปซของคุณและบอกคุณอย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในจานของคุณตามความเร่งด่วนและความสำคัญ. เพียงเท่านี้, ClickUp ก็สามารถรวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวให้คุณได้!

2. Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้นตอน)

สคริบ - ผู้ช่วยสร้างคู่มือการศึกษาด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางผู้จดบันทึก

Scribe เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่ช่วยเปลี่ยนกระบวนการใด ๆ ให้กลายเป็นคู่มือภาพแบบทีละขั้นตอนได้ทันที เพียงกด "บันทึก" ขณะกำลังทำงานให้เสร็จ Scribe จะ สร้างคู่มือที่สามารถแชร์ได้ ให้โดยอัตโนมัติ พร้อมข้อความ ภาพหน้าจอ และคำแนะนำ

สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับวิธีการศึกษาโดยใช้ AIอธิบายขั้นตอนการทำงานทางเทคนิค หรือแยกย่อยเครื่องมือที่ซับซ้อน เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพและโครงการกลุ่ม ซึ่งคำแนะนำที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ช่วยประหยัดเวลาและลดความสับสนระหว่างวิชาและเครื่องมือต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Scribe

  • ติดตามการกระทำบนเว็บไซต์, แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, และหน้าจอหลายตัวเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเอกสารให้ดีขึ้น
  • สร้างชื่อและคำอธิบายโดยอัตโนมัติด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
  • ให้คำตอบทันทีด้วย Scribe Sidekick ช่วยให้สมาชิกในทีมค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องหยุดชะงัก

ข้อจำกัดของผู้บันทึก

  • ไม่มีคุณสมบัติ 'ยกเลิก' เมื่อแก้ไข ดังนั้นหากขั้นตอนใดถูกลบ จะไม่สามารถกู้คืนได้ง่าย

ราคาของ Scribe

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • ทีมมืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรเพอร์โซนัล: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • G2: 4. 8/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Scribe อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2เขียนว่า:

ความสะดวกในการสร้างคู่มือขั้นตอนพร้อมภาพหน้าจอได้ช่วยให้องค์กรของเราสามารถบันทึกกระบวนการทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งได้ช่วยปรับปรุงความเข้าใจของทีมเราเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และช่วยให้เราสามารถจัดการเอกสารของเราได้อย่างง่ายดาย

ความสะดวกในการสร้างคู่มือขั้นตอนพร้อมภาพหน้าจอได้ช่วยให้องค์กรของเราสามารถบันทึกกระบวนการทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งได้ช่วยปรับปรุงความเข้าใจของทีมเราเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และช่วยให้เราสามารถจัดการเอกสารของเราได้อย่างง่ายดาย

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้วิธีการจดบันทึกแบบภาพ(แผนผังความคิด, แผนภาพ, หรือแผนภูมิ) เพื่อเชื่อมโยงความคิดและมองเห็นภาพรวม. วิธีนี้ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทั้งสองซีก และช่วยปรับปรุงการเข้าใจและการจดจำ.

3. NoteGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึกการบรรยายด้วยปัญญาประดิษฐ์)

NoteGPT - ผู้สร้างคู่มือการเรียนด้วย AI
ผ่านทางNoteGPT

ไม่จำเป็นต้องหยุดทุก ๆ สองสามนาทีเพื่อจดบันทึก—NoteGPT จัดการให้คุณเอง ผู้ช่วยการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้เปลี่ยนวิดีโอ YouTube, PDF, บทความ, พอดแคสต์ และการนำเสนอ ให้เป็น บันทึกที่สะอาดและเป็นระเบียบภายในไม่กี่วินาที

นอกจากนี้ยังสร้างบัตรคำ, แบบทดสอบ, และแผนผังความคิดเพื่อเสริมสร้างแนวคิดสำคัญและช่วยในการจดจำ

คุณสามารถอัปโหลดเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ และสนทนากับ AI เพื่อชี้แจงแนวคิดหรือสำรวจหัวข้อสำคัญเพิ่มเติมได้ ด้วยการแบ่งปันในชุมชนและเครื่องมือแบบเรียลไทม์ NoteGPT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา ทบทวน และทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติเด่นของ NoteGPT

  • ตั้งคำถามและสำรวจหัวข้อต่างๆ ผ่านการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • อัปโหลดข้อมูลสำคัญเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีโอ เสียง PDF และ Word เพื่อการจดบันทึกที่ยืดหยุ่น
  • แปลบันทึกเป็นหลายภาษาเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงและความเข้าใจทั่วโลก

ข้อจำกัดของ NoteGPT

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปข้อความดิจิทัลและวิดีโอ YouTube แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่ากับเนื้อหาที่มีภาพหรือกราฟิกจำนวนมาก

ราคาของ NoteGPT

  • การศึกษา: ฟรี
  • พื้นฐาน: $6.99/เดือน
  • ข้อดี: $19.99/เดือน
  • ไม่จำกัด: $69.99/เดือน
  • ทีม: ราคาที่กำหนดเอง

NoteGPT คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง NoteGPT อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ส่วนที่ดีที่สุดของ NoteGPT คือมันสรุปทุกอย่าง (วิดีโอ YouTube, PDFs, และรูปภาพ) ได้อย่างแม่นยำมากจนคุณเข้าใจทุกอย่างอย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาได้มาก นอกจากนี้ยังเสนอสรุปในหลายภาษาอีกด้วย การผสานรวมก็ง่ายมากเช่นกัน

ส่วนที่ดีที่สุดของ NoteGPT คือมันสรุปทุกอย่าง (วิดีโอ YouTube, PDFs, และรูปภาพ) ได้อย่างแม่นยำมากจนคุณเข้าใจทุกอย่างอย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาได้มาก นอกจากนี้ยังเสนอสรุปในหลายภาษาอีกด้วย การผสานรวมก็ง่ายมากเช่นกัน

👀 คุณรู้หรือไม่?นักเรียนมากกว่า 83%รายงานว่า AI ช่วยให้พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพและเรียนรู้ได้ดีขึ้น ทำให้การค้นหาข้อมูลและการจัดระเบียบงานเรียนง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. ฟลินท์ (เหมาะที่สุดสำหรับการศึกษาแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์)

ฟลินท์ - ผู้สร้างคู่มือการศึกษา AI
ผ่านทางฟลินท์

ฟลินต์เป็นเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อ สนับสนุนครูผู้สอนระดับ K–12 โดยเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนให้กลายเป็นติวเตอร์แบบโต้ตอบที่ปรับแต่งได้—ไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น

ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่มีความหลากหลายมากที่สุดสำหรับครู มันช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างแผนการสอน กิจกรรม และข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยใช้หลักสูตรของตนเอง

ครูสามารถอัปโหลดเอกสารเตรียมสอบ ปรับแต่งเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ Flint ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Google Classroom ได้เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้ว

คุณสมบัติเด่นของฟลินท์

  • ดำเนินการจำลองสถานการณ์ เช่น การโต้วาทีในอดีตหรือการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
  • ใช้กระดานไวท์บอร์ดในตัวเพื่ออธิบายด้วยภาพและแก้ปัญหาแบบร่วมมือกัน
  • ปรับการตอบสนองของ AI ให้สอดคล้องกับความสามารถทางภาษาและระดับชั้นของนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของหินเหล็กไฟ

  • พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคงและสม่ำเสมอ ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกสภาพแวดล้อมทางการศึกษา

การกำหนดราคาของฟลินท์

  • แผนฟรี: ฟรีตลอดไป (สูงสุด 80 ผู้ใช้)
  • แผนนำร่องขนาดเล็ก: $1.67/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 150 ผู้ใช้)
  • แผนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก: $1.33/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 250 ผู้ใช้)
  • แผนสำหรับโรงเรียนขนาดกลาง: $1.08/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 500 ผู้ใช้)
  • แผนสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่: ราคาพิเศษตามความต้องการ (ผู้ใช้มากกว่า 500 คน)

คะแนนและรีวิวของฟลินท์

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หยุดเสียเวลาค้นหาไฟล์บนเดสก์ท็อปที่รกหรือดาวน์โหลดแบบไร้ระเบียบจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ตามรายวิชาและวันที่ โดยใช้ชื่อที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ วิธีนี้จะช่วยให้เอกสารการเรียนของคุณเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการใช้งาน

5. Piktochart (เหมาะที่สุดสำหรับคู่มือการศึกษาแบบภาพและอินโฟกราฟิก)

Piktochart - เครื่องมือสร้างคู่มือการเรียนด้วย AI
ผ่านPiktochart

Piktochart เป็น เครื่องมือสื่อสารทางภาพ ที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการออกแบบ. มันมีการแก้ไขแบบลากและวาง, แบบテンプレートที่สามารถปรับแต่งได้, องค์ประกอบของแบรนด์, และห้องสมุดที่กว้างขวางของไอคอนและกราฟิกเพื่อสนับสนุนทุกสิ่งตั้งแต่อินโฟกราฟิกไปจนถึงภาพสำหรับการนำเสนอ.

เหมาะสำหรับครู, นักการตลาด, และผู้เชี่ยวชาญ, มันทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับรายงาน, บทเรียน, หรือสื่อสังคมออนไลน์ง่ายขึ้น. การร่วมมือ, การแบ่งปัน, และการดาวน์โหลดหลายรูปแบบทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมและบุคคลทั่วไป.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Piktochart

  • นำส่วนประกอบภาพ เช่น หัวข้อ, ไทม์ไลน์, รายการ, และแผนภูมิกลับมาใช้ใหม่ในโครงการต่าง ๆ เพื่อการสร้างที่รวดเร็วขึ้น
  • แสดงลำดับด้วยเค้าโครงไทม์ไลน์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์, หลักชัย, หรือกระแสข้อมูล
  • เปลี่ยนข้อความที่คัดลอกมาเป็นภาพที่สวยงามและแชร์ได้ด้วยการจัดรูปแบบและเลย์เอาต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ข้อจำกัดของ Piktochart

  • ความยืดหยุ่นในการออกแบบอาจไม่เทียบเท่ากับเครื่องมือขั้นสูงอย่าง Adobe Illustrator หรือ Figma

ราคาของ Piktochart

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การศึกษา: $39.99/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ไม่แสวงหากำไร: $60/ผู้ใช้ (เรียกเก็บรายปี)
  • วิทยาเขต: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Piktochart

  • G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Piktochart อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

Piktochart ช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้ชัดเจนขึ้น และนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นได้ – ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน เมื่อผสานกับการเล่าเรื่องผ่านภาพ ฉันสามารถสร้างผลงานที่น่าทึ่งซึ่งดูดีมีสไตล์ – ซึ่งฉันภาคภูมิใจที่จะนำเสนอให้กับผู้บริจาค ครอบครัว และพันธมิตรของเราได้

Piktochart ช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้ชัดเจนขึ้น และนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นได้ – ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน เมื่อผสานกับการเล่าเรื่องผ่านภาพ ฉันสามารถสร้างผลงานที่น่าทึ่งซึ่งดูดีมีสไตล์ – ซึ่งฉันภาคภูมิใจที่จะนำเสนอให้กับผู้บริจาค ครอบครัว และพันธมิตรของเราได้

6. Quizlet AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแฟลชการ์ดอัตโนมัติ)

Quizlet AI - ผู้สร้างคู่มือการเรียนด้วย AI
ผ่านQuizlet AI

คุณสมบัติ AI ของ Quizlet ช่วยให้นักเรียนศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปลี่ยนบันทึก คำจำกัดความ และคำสำคัญให้กลายเป็นเครื่องมือการศึกษาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ระบบ "Q-Chat" ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำหน้าที่เป็น ติวเตอร์เสมือนจริง ที่ช่วยแนะนำผู้เรียนผ่านบัตรคำ คำถามฝึกหัด และคำอธิบายในรูปแบบการสนทนา

Quizlet ยังสามารถสร้างแบบทดสอบ สรุปเนื้อหา และแบบทดสอบแบบปรนัยโดยอัตโนมัติจากเนื้อหาที่อัปโหลดหรือชุดที่มีอยู่แล้ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมสอบและทบทวนแนวคิด AI ของ Quizlet จะปรับให้เข้ากับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ทำให้สื่อการเรียนแบบโต้ตอบมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกวิชา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quizlet AI

  • ติดตามความก้าวหน้าด้วยระบบการให้คะแนนที่วัดความคุ้นเคยกับเนื้อหาการศึกษา
  • ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป Quizlet สำหรับ iOS และ Android เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น
  • เข้าถึงบัตรคำจากคลังขนาดใหญ่ของชุดการศึกษาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นครอบคลุมทุกวิชา

ข้อจำกัดของ AI Quizlet

  • เนื่องจากทุกคนสามารถสร้างและแบ่งปันเอกสารการศึกษาได้ ผู้ใช้จึงไม่สามารถมั่นใจได้ถึงความถูกต้องของเอกสารนั้น

ราคาของ Quizlet AI

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • Quizlet Plus: $7.99 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Quizlet AI

  • G2: 4. 5/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Quizlet AI อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

Quizlet ได้มอบวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนของฉันและทำให้พวกเขามีส่วนร่วมอยู่เสมอ

Quizlet ได้มอบวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนของฉันและทำให้พวกเขามีส่วนร่วมอยู่เสมอ

7. Mindgrasp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็ว)

Mindgrasp - เครื่องมือสร้างคู่มือการเรียนด้วย AI
ผ่านทางMindgrasp

Mindgrasp ทำให้การเรียนง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนวิดีโอการบรรยาย, ไฟล์ PDF วิจัย, พอดแคสต์ และรูปแบบอื่น ๆ ให้เป็นเนื้อหาที่มีโครงสร้างและง่ายต่อการทบทวน

อัปโหลดไฟล์ต่างๆ เช่น PDF, URL, ลิงก์ YouTube, การบันทึกจาก Zoom หรือไฟล์ MP3 แล้วระบบ AI จะสร้างสรุปที่ชัดเจน บันทึกย่อโดยละเอียด การ์ดคำศัพท์ แบบทดสอบ และ ติวเตอร์ถามตอบแบบโต้ตอบ สำหรับการติดตามผลแบบเรียลไทม์

ด้วยการอัปโหลดไม่จำกัด, พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, และการทดลองใช้ฟรีสี่วัน, มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับเนื้อหาที่ซับซ้อนที่สุดได้อย่างง่ายดายและยืดหยุ่น

คุณสมบัติเด่นของ Mindgrasp

  • ถามคำถามเกี่ยวกับไฟล์ที่อัปโหลดและรับคำตอบที่ถูกต้องและเข้าใจบริบท
  • ค้นหาเว็บด้วยเบราว์เซอร์ AI ที่ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ปราศจากโฆษณา โดยไม่ต้องสลับแท็บ
  • เพิ่มความเข้าใจให้ลึกซึ้งด้วยผู้ช่วยสอน AI แบบสนทนาที่ตอบกลับโดยใช้เนื้อหาของคุณเป็นบริบท

ข้อจำกัดของ Mindgrasp

  • คุณอาจยังจำเป็นต้องจดบันทึกด้วยตนเองเพื่อเก็บรายละเอียดที่ซับซ้อนหรือมีความละเอียดอ่อนซึ่ง AI อาจมองข้าม

ราคาของ Mindgrasp

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $9.99/เดือน
  • นักเรียน: $12. 99/เดือน
  • พรีเมียม: $14.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Mindgrasp

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Mindgrasp อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวในRedditกล่าวว่า:

อาจจะเป็นเพื่อนที่ชอบทำเกินหน้าที่ของคุณที่จำรายละเอียดทุกอย่างได้ แต่บางครั้งก็อาจจะตีความตรงเกินไปนิดหน่อย

อาจจะเป็นเพื่อนที่ชอบทำเกินหน้าที่ของคุณที่จำรายละเอียดทุกอย่างได้ แต่บางครั้งก็อาจจะตีความตรงเกินไปนิดหน่อย

👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาที่นำโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าการใช้ AI เช่น GPT-4สำหรับงานที่เหมาะสม—เช่น การสรุปหรือร่าง—สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 40% แต่การใช้มันนอกเหนือจากจุดแข็งของมันอาจส่งผลเสียได้ ดังนั้นเมื่อใช้เครื่องมือสร้างคู่มือการศึกษาด้วย AI ให้ยึดติดกับงานที่มันถูกสร้างมาเพื่อ: การจัดระเบียบ, การอธิบาย, และการช่วยเหลือ—ไม่ใช่การคาดเดา

8. ผู้สร้างคู่มือการศึกษา (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุดการศึกษาแบบกำหนดเองและครบวงจร)

ผู้สร้างคู่มือการศึกษา
ผ่านตัวช่วยสร้างคู่มือการศึกษา

ด้วย Study Guide Maker คุณสามารถ เปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นคู่มือการศึกษา ได้โดยอัตโนมัติ อัปโหลดไฟล์ PDF, สไลด์ หรือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ แล้วดูการเปลี่ยนแปลงเป็นคู่มือที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วยตนเองหลายชั่วโมง

บัตรคำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้การทบทวนแบบเว้นระยะเพื่อเพิ่มการจดจำ และตัวสร้างแบบทดสอบอัตโนมัติจะทดสอบความเข้าใจด้วยคำถามแบบปรนัยและคำถามสั้น พร้อมด้วยข้อเสนอแนะทันที

ออกแบบมาเพื่อการเตรียมสอบ, Study Guide Maker ช่วยให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย และช่วยให้คุณเรียนอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Study Guide Maker

  • สร้างคู่มือการศึกษาจากเอกสารของคุณเพื่อทำให้เรื่องซับซ้อนง่ายขึ้นและจดจำได้ดีขึ้น
  • อัปโหลดไฟล์เช่นบันทึก, สไลด์, PDF, หรือรูปภาพ (ไม่เกิน 5MB) เพื่อสร้างเครื่องมือการศึกษาแบบโต้ตอบ
  • สร้างบัตรคำด้วยการทบทวนแบบเว้นระยะเพื่อเพิ่มการจดจำและเน้นจุดอ่อน

ข้อจำกัดของผู้สร้างคู่มือการศึกษา

  • ต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ไม่มีทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันให้ทดสอบล่วงหน้า

ราคาสำหรับผู้สร้างคู่มือการศึกษา

  • ฟรี
  • รายเดือน: 12 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของผู้สร้างคู่มือการศึกษา

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

เรียนอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่เรียนหนัก ด้วย ClickUp

ไม่มีเครื่องมือการศึกษาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ขาดแคลนอยู่ในโลกออนไลน์—แต่ละเครื่องมือมีสิ่งที่โดดเด่นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครูให้ทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ตั้งแต่การสร้างบันทึกและแบบทดสอบโดยอัตโนมัติ ไปจนถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบและคู่มือการศึกษาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เครื่องมือในปัจจุบันทำให้การเรียนรู้สามารถเข้าถึงได้มากกว่าที่เคยเป็นมา

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวที่รวมการจัดการงาน, การสนับสนุนด้วย AI, การสร้างเอกสาร, และการจัดระเบียบความรู้ไว้ในที่เดียว ClickUp พร้อมAI ที่เชื่อมต่อไว้คือตัวเลือกที่ดีที่สุด มันไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับการศึกษา—มันคือที่ทำงานทางวิชาการแบบครบวงจรของคุณ

พร้อมที่จะทำให้ชีวิตการเรียนของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้และสัมผัสความแตกต่าง