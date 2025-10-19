แผนการตลาด Monday.com ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025

ทีมการตลาดมักเสียเวลาหลายวันไปกับการวางแผนแคมเปญ — ถูกฝังอยู่ในสเปรดชีตในขณะที่กลยุทธ์ถูกวางไว้ข้างหลัง. Monday.com marketing templates มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหานี้.
ในขณะเดียวกัน งานการตลาดที่แท้จริงของคุณกำลังรออยู่
เทมเพลตมีอยู่เพื่อเหตุผลนี้ และหากคุณใช้ Monday.com เทมเพลตแผนการตลาดที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง หรืออาจถึงหลายวันในการเตรียมการ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเทมเพลตแผนการตลาดของ Monday.com ที่ดีที่สุดซึ่งช่วยให้คุณจัดการความวุ่นวายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตของClickUpบางตัวเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่สามารถดำเนินการได้มากขึ้น 🎯
อะไรที่ทำให้แม่แบบแผนการตลาดของ Monday.com ดี?
แม่แบบแผนการตลาด Monday.com ที่ดีช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือหรือไฟล์ที่กระจัดกระจาย
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในแม่แบบการวางแผนกลยุทธ์:
- แบ่งแคมเปญออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องทำและเวลาที่ต้องทำ
- มอบหมายงานและความรับผิดชอบของทีม ให้กับบุคคลที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ
- กำหนดเป้าหมายการตลาดและ ตัวชี้วัดการตลาดเพื่อให้ทีมของคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความเข้าใจร่วมกันในทิศทาง
- กำหนดวันครบกำหนด, จุดสำคัญ, และระยะเวลา เพื่อให้ทีมของคุณสามารถจัดสรรเวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการติดขัด
- อัตโนมัติการแจ้งเตือน, การส่งต่อภารกิจ, และการอัปเดตสถานะ เพื่อลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและประหยัดเวลา
- ติดตามงบประมาณ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญดำเนินงานอยู่ในขอบเขตและงบประมาณที่กำหนด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จอห์น วานาเมเกอร์ พ่อค้าชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 19 มักถูกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการตลาดสมัยใหม่ เขามีคำพูดที่มีชื่อเสียงว่า "ครึ่งหนึ่งของเงินที่ฉันใช้ไปกับการโฆษณาสูญเปล่า ปัญหาคือ ฉันไม่รู้ว่าครึ่งไหน" คำพูดนี้ยังคงปรากฏอยู่ในแผนการตลาดจนถึงทุกวันนี้
แบบแผนการตลาด Monday.com สรุปแบบรวดเร็ว
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตกลยุทธ์การตลาด (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าหน่วยงาน
|การแยกย่อยรายไตรมาส, การมอบหมายงานทีม, สถานะ, งบประมาณ, เป้าหมาย
|บอร์ดMonday.com, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หน่วยงาน, ผู้จัดการแคมเปญ
|การติดตามช่องทาง, แดชบอร์ด, วิดเจ็ตการใช้จ่าย, การแสดงสีตามรหัส
|บอร์ดMonday.com, แดชบอร์ด
|เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดีย (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมโซเชียลมีเดีย, ผู้นำด้านเนื้อหา
|ปฏิทิน, ประเภทโพสต์, การเข้ารหัสสี, การผสมผสานเนื้อหา
|ปฏิทินMonday.com, กระดาน
|เทมเพลตการจัดการกิจกรรม (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักการตลาดอีเวนต์, เอเจนซี่
|การติดตามงบประมาณ, ไทม์ไลน์แคมเปญ, มุมมองรายปี
|บอร์ดMonday.com, แผงควบคุม
|เทมเพลตการผสานการทำงานกับโฆษณา Facebook (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมสื่อโฆษณา, ผู้นำการตลาด
|ค่าใช้จ่ายโฆษณา, สถานะแคมเปญ, แถวสรุป, การรายงาน
|บอร์ดMonday.com, ตาราง
|โอกาสหลังกิจกรรม (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักการตลาดอีเวนต์, ทีมลูกค้า
|การติดตามลูกค้า, การขายบัตร, ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม
|บอร์ดMonday.com, ตาราง
|เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการเนื้อหา, ผู้นำแคมเปญ
|ปฏิทิน, สถานะ, การเป็นเจ้าของ, แพลตฟอร์มการเผยแพร่
|ปฏิทินMonday.com, กระดาน
|แบบแผนการตลาด (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด, ผู้จัดการเอเจนซี่
|ปฏิทิน, งบประมาณ, การจัดสรรช่องทาง, คำขอ
|บอร์ดMonday.com, แดชบอร์ด
|เทมเพลตการเปิดตัวการตลาดผลิตภัณฑ์ (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักการตลาดผลิตภัณฑ์, ทีมเปิดตัวผลิตภัณฑ์
|ความคืบหน้า, อัตราการคลิก, ค่าใช้จ่าย, ระยะเวลา, สถานะที่แสดงด้วยสี
|บอร์ดMonday.com, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมประชาสัมพันธ์, ผู้นำด้านการสื่อสาร, ผู้จัดการแบรนด์
|สถานะ, เจ้าของ, กำหนดเวลา, คอลัมน์ช่องทาง
|บอร์ดMonday.com, ตาราง
|เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, เอเจนซี่
|รหัสสี, ลำดับความสำคัญ, เป้าหมาย, ระยะเวลา, ช่องทางผลกระทบ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนการตลาดกิจกรรม ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|นักการตลาดอีเวนต์, ผู้จัดการแบรนด์
|แบบเฟส, การเป็นเจ้าของ, งบประมาณต่องาน, มุมมองหลายแบบ
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|ผู้จัดการแคมเปญ, เอเจนซี่
|การจัดกลุ่มตามขั้นตอน, ป้ายกำกับช่องทาง/ทีม, งานย่อย
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ผู้สร้างเนื้อหา
|มุมมองรายเดือน, ประเภทโพสต์, ธีม, วันที่ครบกำหนด, ทรัพย์สิน
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, ที่ปรึกษา
|กรอบการทำงานแบบ SMART, มุ่งเน้นเป้าหมาย, ความชัดเจนในการดำเนินการ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|ผู้นำเชิงกลยุทธ์, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, ทีมการเติบโต
|ใช้ OKR เป็นพื้นฐาน, วัตถุประสงค์, ผลลัพธ์หลัก, แถบความคืบหน้า
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|ผู้จัดการเนื้อหา, หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์
|รหัสสี, ประเภทเนื้อหา, แพลตฟอร์ม, การดูรายเดือน
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ทีมโซเชียล
|บล็อกปฏิทิน, สถานะการอนุมัติ, เสาหลักของเนื้อหา
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|นักการตลาดทางอีเมล, ทีมคอนเทนต์
|งานย่อย, รายการตรวจสอบ, กระบวนการทำงานของแคมเปญ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตตารางเวลาโฆษณา ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|ผู้จัดการโฆษณา, ผู้ประสานงาน
|การจัดกลุ่มช่องทาง สถานะ ไตรมาสทางการเงิน วัตถุประสงค์
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตการสร้างแบรนด์ ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|ผู้จัดการแบรนด์, หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์
|การปฐมนิเทศ, การชี้แจง, การอนุมัติ, การกำหนดรหัสสี
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนการขายและการตลาด ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด, หัวหน้าหน่วยงาน
|เป้าหมายรายได้, บุคลิกภาพผู้ซื้อ, PEST, การวิเคราะห์การแข่งขัน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ทีมสร้างสรรค์
|หัวข้อ/กำหนดส่ง, ชื่อเรื่องด้วยอีโมจิ, ตัวบ่งชี้สถานะ
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตปฏิทินการตลาด ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|ทีมการตลาด, ผู้จัดการแคมเปญ
|ปฏิทิน, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์
|ClickUp ปฏิทิน, รายการ
10 แบบแผนการตลาดของ Monday.com
ที่นี่ เราได้รวบรวม 10แม่แบบแผนการตลาดที่มีประโยชน์ที่สุดเพื่อช่วยให้งานของคุณเป็นระบบ ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน และเริ่มแคมเปญได้โดยไม่ล่าช้า 👀
1. แม่แบบกลยุทธ์การตลาด
ผ่านทางMonday.com
เทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเป็นแผนการตลาดรายไตรมาสที่ชัดเจนและแบ่งแยกอย่างชัดเจนของกิจกรรมการตลาดหลักของคุณ มันช่วยคุณวางแผนแคมเปญสำคัญตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 มอบหมายสมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้าด้วยการอัปเดตสถานะ และมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์
ด้วยช่องข้อมูลที่ติดตั้งไว้สำหรับลำดับความสำคัญ งบประมาณ และเป้าหมาย แม่แบบแผนการตลาดของ Monday.com นี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่สำคัญที่สุด และมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โต
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือหัวหน้าทีมเอเจนซี่ที่กำลังวางแผนแคมเปญรายไตรมาสและกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด
2. แม่แบบแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่
ผ่านทางMonday.com
เทมเพลตแผนการตลาดของ Monday.com ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังจะเปิดตัวเมื่อใด ประสิทธิภาพของแต่ละแคมเปญ และช่องทางใดได้รับความสนใจมากที่สุด ทั้งหมดนี้อยู่ในรูปแบบที่สะอาดตาและมีการใช้รหัสสีอย่างชัดเจน
คุณจะพบวิดเจ็ตสำหรับคำขอแคมเปญและค่าใช้จ่ายต่อช่องทาง ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพและลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว และใช่แล้ว ยังมีวิดเจ็ตรูปอัลปาก้าขี้เล่นซ่อนอยู่เพื่อทำลายความจำเจ (ความสนุกเล็กๆ น้อยๆ ไม่เคยทำร้ายใคร)
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมเอเจนซี่ที่ดูแลแคมเปญลูกค้าหลายรายและต้องการเทมเพลตแผนการตลาดแบบแดชบอร์ด
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1959Mattel ได้นำโฆษณาบาร์บี้ออกอากาศระหว่างรายการThe Mickey Mouse Club ทำให้บาร์บี้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ของเล่นแรก ๆ ที่สร้างแผนการตลาดโดยอาศัยเด็ก ๆ ที่ดูโทรทัศน์เป็นกลุ่มเป้าหมาย บาร์บี้กลายเป็นไอคอนระดับโลก และทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างชาญฉลาดในช่วงแรก
3. แม่แบบวางแผนโซเชียลมีเดีย
ผ่านทางMonday.com
เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดียของ Monday.com มอบปฏิทินที่มีรหัสสีให้คุณสำหรับกำหนดเวลาและจัดหมวดหมู่เนื้อหาโซเชียลในแต่ละวันและประเภทของโพสต์
คุณสามารถจัดระเบียบโพสต์ส่วนตัว แคมเปญสนุก ๆ คำถามเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม หรือโพสต์ยอดนิยมที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างของเนื้อหาและรักษาจังหวะการเผยแพร่ให้สม่ำเสมอ วิธีนี้ง่ายแต่ได้ผลจริง
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดหรือผู้นำด้านโซเชียลมีเดียที่ต้องการภาพรวมที่ชัดเจนและรวดเร็วของส่วนผสมเนื้อหาในเครื่องมือจัดการแคมเปญนี้
4. แม่แบบการจัดการกิจกรรม
ผ่านทางMonday.com
เทมเพลตการจัดการกิจกรรมของ Monday.com ช่วยให้ทีมการตลาดและเอเจนซี่วางแผน ติดตาม และประเมินผลแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมได้อย่างชัดเจน โดยรวบรวมการติดตามงบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง และไทม์ไลน์ของแคมเปญไว้ในแดชบอร์ดแบบภาพที่ง่ายต่อการสแกนและแชร์
สิ่งที่มีประโยชน์เป็นพิเศษที่นี่คือ มุมมองแคมเปญรายปี ซึ่งแยกแคมเปญที่วางแผนไว้กับแคมเปญที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้คุณสามารถติดตามการดำเนินไปและผลลัพธ์ตลอดทั้งปีปฏิทินได้
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ดูแลด้านการตลาดหรือผู้เชี่ยวชาญในเอเจนซี่ที่จัดโปรโมชั่นตามฤดูกาล, การกระตุ้นแบรนด์, หรือกิจกรรมของลูกค้า
5. แม่แบบการผสานโฆษณา Facebook
ผ่านทางMonday.com
ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายและจำนวนการแสดงผล ไปจนถึงอัตราการคลิกผ่านและผลลัพธ์รวม ทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในเทมเพลตการผสานรวมโฆษณา Facebook ของ Monday.com เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบกลุ่มแคมเปญได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
คอลัมน์สถานะที่ติดตั้งไว้ช่วยให้ติดตามได้ว่าแคมเปญใดกำลังทำงานอยู่หรือถูกหยุดไว้ ขณะที่แถวสรุปจะคำนวณยอดรวมการใช้จ่ายโฆษณาและผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรายงานหรือปรับงบประมาณอย่างรวดเร็ว
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่มีลูกค้าเป้าหมายหรือทีมสื่อโฆษณาที่ต้องจัดการแคมเปญ Facebook หลายแคมเปญ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปฏิบัติต่อเทมเพลตเหมือนการทดสอบสมมติฐาน ไม่ใช่รายการตรวจสอบ แทนที่จะกรอกข้อมูลในแต่ละช่องอย่างเคร่งครัด ใช้ทุกส่วนเพื่อท้าทายสมมติฐานของคุณ หากวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณรู้สึกปลอดภัยเกินไป ให้ถาม: อะไรคือเวอร์ชันที่เสี่ยงที่สุดซึ่งสามารถให้ผลลัพธ์ได้มากกว่า 10 เท่า?
6. แบบฟอร์มโอกาสหลังกิจกรรม
ผ่านทางMonday.com
เทมเพลตโอกาสหลังงานของ Monday.com ช่วยให้ทีมเปลี่ยนการติดตามงานหลังกิจกรรมให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้ มันให้ภาพรวมของโอกาสจากกิจกรรม, ประสิทธิภาพการขายตั๋ว, ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม และความพึงพอใจโดยรวม
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการดูว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดควรได้รับการดูแลต่อ และกิจกรรมของคุณเปรียบเทียบกับความคาดหวังได้อย่างไร
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าซึ่งต้องการประเมินผลกระทบของกิจกรรม ติดตามผลจากลูกค้าเป้าหมาย และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน
7. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา
ผ่านทางMonday.com
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ Monday.com เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาโดยไม่เกิดความวุ่นวาย คุณจะได้รับมุมมองปฏิทินที่ซิงค์กับการอัปเดตสถานะ รายละเอียดผู้รับผิดชอบ และแพลตฟอร์มการเผยแพร่ ทำให้คุณทราบเสมอว่าอะไรกำลังจะถูกเผยแพร่ ที่ไหน และใครเป็นผู้รับผิดชอบ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูเนื้อหาตามสถานะได้ เช่น เผยแพร่แล้ว หรือ อนุมัติแล้ว ซึ่งช่วยให้การประสานงานการตรวจสอบและกำหนดเส้นตายเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการเนื้อหาและผู้จัดการแคมเปญที่ต้องจัดการเนื้อหาหลายชิ้นผ่านแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสมัยใหม่ต่างๆ
8. แม่แบบการวางแผนการตลาด
ผ่านทางMonday.com
เทมเพลตแผนการตลาดของ Monday.com จัดระเบียบแคมเปญระดับสูงและการดำเนินงานรายสัปดาห์ โดยผสานมุมมองปฏิทินของโปรโมชั่นที่กำลังดำเนินอยู่เข้ากับวิดเจ็ตการใช้จ่ายและประสิทธิภาพเฉพาะแคมเปญ
แดชบอร์ดจะดึงข้อมูลการแบ่งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณตามช่องทาง และคำขอแคมเปญต่างๆ มาให้คุณดูได้ทั้งภาพรวมและรายละเอียดเชิงลึกภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังติดตามสิ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น YouTube, Instagram และ Mailchimp
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมการตลาดและผู้จัดการเอเจนซี่ที่ต้องติดต่อกับลูกค้า ซึ่งต้องการประสานกลยุทธ์การโปรโมทและนำเสนอข้อมูลอัปเดตที่ชัดเจนให้กับผู้บริหารหรือลูกค้า
9. แม่แบบการเปิดตัวการตลาดผลิตภัณฑ์
ผ่านทางMonday.com
แม่แบบแผนการตลาดของ Monday.com ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การพัฒนาข้อความไปจนถึงการประกาศประชาสัมพันธ์และการดำเนินแคมเปญ
ที่ด้านบน แผงควบคุมจะแสดงการตรวจสอบสถานะอย่างรวดเร็ว: ความคืบหน้าโดยรวม, อัตราการคลิกผ่าน (CTR), ค่าใช้จ่าย, และการกระจายช่องทาง (พร้อมแผนภูมิวงกลมที่สะดวก) จากนั้นมุมมองไทม์ไลน์จะให้คุณซูมเข้าไปในขั้นตอนของแคมเปญ ซึ่งมีการใช้สีเพื่อแสดงสถานะ เช่น กำลังดำเนินการ, กำหนดเวลา, หรือ เปิดตัว
📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการเปิดตัว, และทีมข้ามสายงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ซูบารุค้นพบว่าผู้ซื้อจำนวนมากของพวกเขาเป็นคนรักสุนัขดังนั้นแคมเปญทั้งหมดของพวกเขาจึงมีสุนัขขับรถซูบารุ สวมเข็มขัดนิรภัย และออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายและความรักในแบรนด์
10. แบบฟอร์มการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ผ่านทางMonday.com
แม่แบบแผนการตลาดของ Monday.com แทนที่เอกสารที่กระจัดกระจายและกล่องจดหมายที่ล้นเกินด้วยกระดานที่สะอาดซึ่งแสดงให้คุณเห็นว่าใครกำลังจัดการอะไรอยู่ สถานะของแต่ละข่าวประชาสัมพันธ์หรือการนำเสนออยู่ที่ไหน และมีกำหนดส่งเมื่อใด
นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์สำหรับรายละเอียดสำคัญ เช่น สถานะ เจ้าของ กำหนดส่ง และช่องทาง เพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่แคมเปญอินฟลูเอนเซอร์และการประชาสัมพันธ์ ไปจนถึงการสื่อสารภายในองค์กรและแถลงการณ์ผู้บริหาร
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสื่อสาร, ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์, และผู้นำแบรนด์
ข้อจำกัดของ Monday.com สำหรับโครงการการตลาด
Monday.com มีเทมเพลตการตลาดให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ แต่เมื่อคุณใช้งานจริง คุณอาจพบว่าเทมเพลตเหล่านี้ไม่รองรับความยืดหยุ่นหรือความลึกซึ้งที่แคมเปญจริงต้องการอย่างเต็มที่
นี่คือจุดที่ข้อจำกัดเหล่านั้นเริ่มปรากฏให้เห็น 👇
- การขาดการตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนเข้า ทำให้การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องยุ่งยาก คุณไม่สามารถกำหนดให้กรอกข้อมูลในบางช่องหรือจำกัดค่า (เช่น การกำหนดค่าต่ำสุดหรือสูงสุด) ซึ่งมักนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันหรือไม่สมบูรณ์
- การควบคุมสิทธิ์การอนุญาตยังคงพื้นฐานเกินไป คุณไม่สามารถซ่อนฟิลด์เฉพาะจากผู้ใช้บางรายหรือกำหนดสิทธิ์การแก้ไขอย่างละเอียดได้ ซึ่งสร้างปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึง ความปลอดภัย และความโปร่งใส
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป; แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีดีไซน์ที่สะอาดตา แต่ผู้ใช้ใหม่มักรู้สึกสับสน และรูปแบบการจัดวางไม่สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณได้
- การตั้งค่าใช้เวลานาน ซึ่งหมายความว่าทีมมักต้องการการฝึกอบรมมากกว่าที่คาดไว้ ทำให้การเริ่มงานล่าช้า
- การขยายตัวกลายเป็นเรื่องท้าทาย เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต เนื่องจากเทมเพลตที่แข็งตัวและความยืดหยุ่นที่จำกัดทำให้ยากต่อการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและข้ามสายงาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในยุค 90แคมเปญ 'Pepsi Points' ของเป๊ปซี่ได้แสดงเครื่องบินรบในโฆษณาสำหรับคะแนนเจ็ดล้านคะแนน มีคนสะสมคะแนนจนครบและพยายามที่จะแลกของรางวัลนี้ แต่ภายหลังได้ฟ้องเป๊ปซี่หลังจากที่บริษัทปฏิเสธที่จะมอบให้เขา
เทมเพลตแผนการตลาดของ Alternative Monday.com
เมื่อทีมต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น การติดตามแคมเปญที่ดีกว่า และวิธีการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้นClickUpคือตัวเลือกที่ชัดเจน มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่กลยุทธ์การตลาดระดับสูงไปจนถึงงานเนื้อหาประจำวัน
และด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานการตลาดจริง คุณสามารถวางแผน ดำเนินการ และปรับเปลี่ยนได้โดยไม่พลาดจังหวะสำคัญ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวไว้:
ด้วย ClickUp เราสามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงการการตลาดของเราได้ทั้งในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้ทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
มาดูตัวเลือกแม่แบบแผนการตลาดของ ClickUp อย่างละเอียดกัน!
1. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpมอบโครงสร้างที่สะอาดตาพร้อมรหัสสีเพื่อแสดงลำดับความสำคัญในแคมเปญ เป้าหมาย และไทม์ไลน์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการสำคัญต่างๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ การเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ และการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย
แต่ละงานประกอบด้วยช่องสำหรับวันที่ครบกำหนด, ไตรมาส, สถานะ, ระดับความพยายาม, และช่องทางการส่งผลกระทบ (เช่น โซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์, หรือมือถือ) ให้ภาพรวม 360° ของแผนการตลาดของคุณอย่างครบถ้วน ด้วยป้ายกำกับที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับระดับความพยายามและประเภทของงาน (เช่น ผลลัพธ์ สำคัญ) ทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, และมืออาชีพในเอเจนซี่ที่ต้องการเครื่องมือวางแผนแคมเปญแบบพร้อมใช้งาน
2. แม่แบบแผนการตลาดกิจกรรม ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาดอีเวนต์ ClickUpเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงและแบ่งเป็นขั้นตอนตามระยะ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แคมเปญของคุณสอดคล้องกันตั้งแต่อีเมลแรกไปจนถึงรายงานรายได้สุดท้าย ระบบนี้แบ่งงานของคุณออกเป็นสามขั้นตอนที่เข้าใจง่าย: การวางแผน, การดำเนินการ, และ การประเมินผล
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษคือความชัดเจนในการกำหนดความรับผิดชอบ ซึ่งลงรายละเอียดถึงบทบาทเฉพาะ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร หรือ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดกิจกรรม และจับคู่กับงบประมาณที่มองเห็นได้ต่อแต่ละงาน คุณจะทราบว่าใครกำลังทำอะไร ภายในเวลาใด และใช้เงินไปเท่าไร (หรือประหยัดได้เท่าไร)
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้มุ่งหวังด้านการตลาดอีเวนต์, ผู้จัดการแบรนด์, และทีมสื่อสารที่วางแผนการโปรโมตอีเวนต์ผ่านหลายช่องทาง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ข้ามไปยังส่วนการวางตำแหน่งทันทีโดยไม่ต้องแตะส่วนอื่นใดก่อน กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้ผู้ชมรู้สึกอย่างไรกับแคมเปญ และใช้โทนนั้นเป็นตัวนำในการวางแผนส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้ทุกข้อความ ช่องทาง และสื่อมีความสอดคล้องกันมากขึ้น
3. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นและเน้นภาพเป็นหลักในการจัดระเบียบแคมเปญในทุกขั้นตอน ด้วยงานที่จัดกลุ่มตามขั้นตอน (การวางแผน, การผลิต, การเปิดตัว, การประเมินผล, การรักษาลูกค้า) ทีมงานของคุณจะได้รับภาพที่ชัดเจนราวกับคริสตัลว่าอะไรต้องเกิดขึ้น ใครรับผิดชอบ และเมื่อไหร่ที่ต้องเสร็จสิ้น
แต่ละบัตรถูกติดป้ายกำกับอย่างเรียบร้อยด้วยช่องทางการตลาด (เช่น โซเชียลมีเดีย หรือ ภายใน), ทีม (ทีมการตลาด, ทีมโซเชียลมีเดีย), และประเภทของงานที่ต้องส่งมอบ ช่วยลดความคลุมเครือและเพิ่มความสอดคล้องของทีม คุณสามารถเพิ่มงานย่อยเพื่อความละเอียดที่มากขึ้นได้อีกด้วย
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, และเอเจนซี่ที่ประสานงานแคมเปญหลายระยะ
4. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในการวางแผนโพสต์ที่น่าสนใจตลอดทั้งเดือน มันจัดระเบียบแนวคิดแคมเปญของคุณไว้ในมุมมองเดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามประเภทของโพสต์ ธีม (ตั้งแต่วันวาเลนไทน์และเดือนแห่งประวัติศาสตร์คนผิวดำไปจนถึงวันศุกร์ซูเปอร์โบวล์) วันที่กำหนดส่ง และไฟล์ที่แนบมา
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลและวัฒนธรรม. มันได้ถูกจัดโครงสร้างไว้แล้วพร้อมชื่อโพสต์และวันที่เผยแพร่ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้รวดเร็วแทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกสัปดาห์.
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ผู้สร้างเนื้อหา, หรือผู้ช่วยการตลาดที่ต้องการเทมเพลตที่ง่ายและพร้อมใช้งานเพื่อวางแผน, ติดตาม, และจัดระเบียบโพสต์ประจำวัน.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ทีมโซเชียลของ KFCติดตามคนบน Twitterเพียง11 คนเท่านั้น(เพราะ 11 สมุนไพรและเครื่องเทศ เข้าใจไหม?) ได้แก่ สมาชิกวง Spice Girls ทั้งห้าคน และผู้ชายชื่อ Herb อีกหกคน เมื่อมีคนค้นพบมุกเล็กๆ นี้ มันก็กลายเป็นไวรัลและสร้างการประชาสัมพันธ์มูลค่าหลายล้าน
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายในการนำกลยุทธ์การตลาดของคุณไปสู่การปฏิบัติ
รากฐานจากกรอบการทำงาน SMART, เฉพาะเจาะจง, วัดผลได้, สามารถทำได้, เกี่ยวข้อง, และ ทันเวลา, มันช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญด้วยเจตนาที่ชัดเจนและความชัดเจนในการดำเนินการ. เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเชื่อมโยงเหตุผลเบื้องหลังแคมเปญกับวิธีการ.
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมการตลาด, ผู้จัดการโครงการ, หรือที่ปรึกษาที่ต้องการเทมเพลตแผนการตลาดที่เน้นเป้าหมายเป็นหลัก
6. แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นโดยอิงตามวิธีการ OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) ซึ่งนำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างในการปรับความพยายามทางการตลาดของคุณให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่วัดได้ ทำให้ง่ายต่อการกำหนดวัตถุประสงค์หลัก เช่น การปรับภาพลักษณ์บริษัทใหม่ และแยกย่อยออกเป็นผลลัพธ์หลักที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งสามารถติดตามได้เป็นรายไตรมาสพร้อมแถบแสดงความคืบหน้า
คุณยังได้รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ว่าอะไร อยู่ในเส้นทาง, มีความเสี่ยง, หรือได้บรรลุแล้ว เพื่อให้คุณสามารถระบุอุปสรรคและปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่เส้นตายจะมาถึง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (CMO), และทีมการเติบโต เพื่อจัดการเป้าหมายระดับสูงพร้อมผลลัพธ์ที่วัดได้ครอบคลุมแคมเปญ, เนื้อหา, และช่องทางดิจิทัล
🎥 หยุดการวางแผนแคมเปญแบบไร้ทิศทาง วิดีโอสั้นนี้จะนำเสนอ 5 ขั้นตอน + เทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ สร้างปฏิทินแคมเปญ กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก ติดตาม KPI แบบเรียลไทม์ และทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน อยู่จนจบเพื่อพบกับ RACE กรอบการทำงานที่เรียบง่ายซึ่งจะช่วยให้กลยุทธ์ของคุณพร้อมรับมือกับอนาคต
7. แม่แบบแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUpมอบระบบที่ชาญฉลาดและใช้รหัสสีเพื่อวางแผนเนื้อหาประเภทต่างๆ ที่คุณกำลังสร้าง กำหนดทิศทาง และกำหนดเวลาเผยแพร่
หากคุณกำลังร่างบทความบล็อก ออกแบบโปสเตอร์ แก้ไขวิดีโอ หรือเผยแพร่อินโฟกราฟิก เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างตามประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม แผนก และแม้แต่ทิศทางการจัดวาง
ทุกอย่างถูกจัดระเบียบตามเดือน เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของแคมเปญได้อย่างรวดเร็วตามช่วงเวลา ช่องทาง (เช่น Instagram, Facebook, LinkedIn และ YouTube) และวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อส่งเสริมการขาย ให้ความรู้ หรือสร้างการมีส่วนร่วม
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการเนื้อหา, ผู้นำสร้างสรรค์, และทีมการตลาดข้ามสายงาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในเกาหลีใต้ Dunkin' ได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า 'Flavor Radio' ในระบบขนส่งสาธารณะของกรุงโซลซึ่งจะพ่นกลิ่นโดนัทออกมาเมื่อเพลงโฆษณาของพวกเขาเปิดผ่านวิทยุ แผนการตลาดที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง
8. แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนแบบภาพที่ทรงพลังสำหรับนักการตลาดเนื้อหาที่จัดการแคมเปญหลายรายการพร้อมกัน
แต่ละบล็อกปฏิทินจะแสดงชื่อเนื้อหาและสถานะการอนุมัติ (เช่น อนุมัติแล้ว) อย่างเป็นระเบียบ อยู่ระหว่างการรอ, ต้องการตรวจสอบ), ประเภทของเนื้อหา (โพสต์, บล็อก, คลิปสั้น, วิดีโอแบบยาว), ทรัพยากรที่ต้องการ (อินโฟกราฟิก, คลิปสั้น, เป็นต้น), และเสาหลักของเนื้อหาที่เนื้อหาดังกล่าวอยู่ภายใต้ (เช่น, วิธีการ, คำแนะนำสำหรับผู้ใช้, ผลิตภัณฑ์ หรือหัวข้อประจำสัปดาห์).
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ทีมโซเชียลมีเดีย, และนักกลยุทธ์เนื้อหาที่ต้องการมุมมองแบบภาพรวมของงานที่ต้องส่งมอบรายสัปดาห์หรือรายเดือน
9. แม่แบบแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
เทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUpเป็นกรอบกลยุทธ์สำหรับการวางแผนแคมเปญอีเมลที่มีอัตราการแปลงสูง โดยจะแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็นงานย่อยที่ง่ายต่อการดำเนินการ เช่น การวางแผนวัตถุประสงค์ การเขียนหัวข้อที่น่าสนใจ การเขียนเนื้อหาให้กระชับ และการฝังภาพประกอบ
รายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดที่ชัดเจนช่วยให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกแคมเปญ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า หรือกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอีกครั้ง
📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดทางอีเมล เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และทีมคอนเทนต์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแคมเปญ พร้อมกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า
10. แม่แบบกำหนดเวลาโฆษณา ClickUp
เทมเพลตกำหนดการโฆษณา ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบความพยายามในการโฆษณาของคุณผ่านช่องทางทางการตลาดต่างๆ
งานถูกจัดกลุ่มอย่างเรียบร้อยตามประเภทการตลาด (โซเชียลมีเดีย, สิ่งพิมพ์, การวิจัย, ท้องถิ่น) และแต่ละรายการจะแสดงรายละเอียดสำคัญของแคมเปญ เช่น วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง สถานะ (เปิด, รอการอนุมัติ, ส่งมอบแล้ว, ถูกปฏิเสธ) ไตรมาสทางการเงิน และวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานการตลาด, ผู้จัดการโฆษณา, และทีมข้ามสายงานที่ต้องการมุมมองรวมศูนย์ของทุกจุดสัมผัสของแคมเปญ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เน้นย้ำสิ่งที่จะไม่ทำ. ส่วนใหญ่แล้วเทมเพลตจะถามว่ามีอะไรบ้าง แต่การเพิ่มบรรทัดสำหรับสิ่งที่ตั้งใจจะไม่ทำ (เช่น 'ไม่มีการโปรโมทผ่านอินฟลูเอนเซอร์' หรือ 'ไม่มีการจัดแคมเปญเข้าถึงก่อน') จะช่วยปรับความคาดหวังให้ตรงกันและป้องกันการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ.
11. แม่แบบการสร้างแบรนด์ ClickUp
เทมเพลตการสร้างแบรนด์ ClickUpแบ่งกระบวนการวางแผนออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การแนะนำตัว และการ ให้ข้อมูล—แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยบทบาทที่ชัดเจน เช่น ผู้จัดการโครงการ และ การเงิน ที่ได้รับมอบหมายงานและการอนุมัติที่แยกตามสี (เช่น การอนุมัติภายใน vs. การอนุมัติจากลูกค้า) ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์และการบริหารจัดการ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, และผู้เชี่ยวชาญในเอเจนซี่ที่ต้องการโซลูชันที่เรียบง่ายในการจัดระเบียบแคมเปญการสร้างแบรนด์
12. แม่แบบแผนการขายและการตลาด ClickUp
เทมเพลตแผนการขายและการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบเป้าหมายรายได้ให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดและงานที่สามารถดำเนินการได้ โดยแบ่งกลยุทธ์การขายและการตลาดออกเป็นหมวดหมู่ที่เป็นระบบ เช่น เป้าหมายรายได้, รายการดำเนินการ, บุคลิกภาพผู้ซื้อ, การวิเคราะห์ PEST และ การวิเคราะห์คู่แข่ง
แต่ละการ์ดประกอบด้วยวันที่ที่เกี่ยวข้อง, ภาพประกอบ, และงานย่อย, ทำให้มีความน่าสนใจทางสายตาและเหมาะสำหรับการวางแผนข้ามแผนก. มันไม่เพียงแค่บอกคุณว่า อะไร ที่คุณต้องทำ, แต่ยังช่วยให้คุณเห็น ทำไม คุณถึงทำมัน, โดยมีองค์ประกอบเช่นการติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและการวิจัยคู่แข่งที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงาน.
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, และผู้เชี่ยวชาญในเอเจนซี่ที่สร้างกลยุทธ์การขายและแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
📮 ClickUp Insight: 55% ของผู้จัดการอธิบาย 'เหตุผล' เบื้องหลังโครงการการตลาดโดยเชื่อมโยงงานกับความท้าทายหรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
ซึ่งหมายความว่า 45% ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าวัตถุประสงค์อาจนำไปสู่การขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในหมู่สมาชิกทีม แม้แต่ผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมก็ยังต้องการเห็นคุณค่าของงานที่ทำและค้นหาความหมายในสิ่งที่พวกเขาทำ
ถึงเวลาที่จะเชื่อมช่องว่างแล้ว เชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นเข้ากับ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมใน ClickUp ใช้ความสัมพันธ์และการพึ่งพาที่มีอยู่ในระบบเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกความพยายามมีส่วนช่วยต่อภาพรวม ทำให้งานมีความหมายมากขึ้นสำหรับทุกคนในทีมของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Cartoon Network ใช้คุณสมบัติการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของ ClickUp เพื่อเสร็จสิ้นการเผยแพร่เนื้อหาสี่เดือนก่อนกำหนด และจัดการช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ได้สองเท่าของเดิมด้วยทีมงานขนาดเท่าเดิม
13. แม่แบบปฏิทินการตลาด ClickUp
เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUpมอบภาพรวมที่ครอบคลุมและชัดเจนของตารางการตลาดของคุณ โดยจัดระเบียบงาน กำหนดเวลา และกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบปฏิทินที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานและการอัปเดตความคืบหน้าของแคมเปญแบบเรียลไทม์
การออกแบบของมันส่งเสริมการวางแผนเชิงรุก ทำให้มั่นใจว่าทุกองค์ประกอบของแคมเปญการตลาดได้รับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, และผู้จัดการแคมเปญ
สร้างแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp
แม้จะมีคลังแม่แบบการตลาดที่เติบโตขึ้นของ Monday.com คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น การปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น
นี่คือพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานด้านการตลาด ตั้งแต่การวางแผนแคมเปญ การสร้างสรรค์ผลงาน ไปจนถึงกำหนดไทม์ไลน์การเปิดตัวและติดตามผลลัพธ์ คุณจะได้รับเทมเพลตแผนการตลาดพร้อมใช้งาน พร้อมอิสระในการสร้างกระบวนการทำงานของคุณเองในแบบที่คุณต้องการ
