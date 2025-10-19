บล็อก ClickUp

แผนการตลาด Monday.com ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025

19 ตุลาคม 2568

ทีมการตลาดมักเสียเวลาหลายวันไปกับการวางแผนแคมเปญ — ถูกฝังอยู่ในสเปรดชีตในขณะที่กลยุทธ์ถูกวางไว้ข้างหลัง. Monday.com marketing templates มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหานี้.

ในขณะเดียวกัน งานการตลาดที่แท้จริงของคุณกำลังรออยู่

เทมเพลตมีอยู่เพื่อเหตุผลนี้ และหากคุณใช้ Monday.com เทมเพลตแผนการตลาดที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง หรืออาจถึงหลายวันในการเตรียมการ

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเทมเพลตแผนการตลาดของ Monday.com ที่ดีที่สุดซึ่งช่วยให้คุณจัดการความวุ่นวายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตของClickUpบางตัวเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่สามารถดำเนินการได้มากขึ้น 🎯

อะไรที่ทำให้แม่แบบแผนการตลาดของ Monday.com ดี?

แม่แบบแผนการตลาด Monday.com ที่ดีช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือหรือไฟล์ที่กระจัดกระจาย

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในแม่แบบการวางแผนกลยุทธ์:

  • แบ่งแคมเปญออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องทำและเวลาที่ต้องทำ
  • มอบหมายงานและความรับผิดชอบของทีม ให้กับบุคคลที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ
  • กำหนดเป้าหมายการตลาดและ ตัวชี้วัดการตลาดเพื่อให้ทีมของคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความเข้าใจร่วมกันในทิศทาง
  • กำหนดวันครบกำหนด, จุดสำคัญ, และระยะเวลา เพื่อให้ทีมของคุณสามารถจัดสรรเวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการติดขัด
  • อัตโนมัติการแจ้งเตือน, การส่งต่อภารกิจ, และการอัปเดตสถานะ เพื่อลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและประหยัดเวลา
  • ติดตามงบประมาณ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญดำเนินงานอยู่ในขอบเขตและงบประมาณที่กำหนด

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จอห์น วานาเมเกอร์ พ่อค้าชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 19 มักถูกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการตลาดสมัยใหม่ เขามีคำพูดที่มีชื่อเสียงว่า "ครึ่งหนึ่งของเงินที่ฉันใช้ไปกับการโฆษณาสูญเปล่า ปัญหาคือ ฉันไม่รู้ว่าครึ่งไหน" คำพูดนี้ยังคงปรากฏอยู่ในแผนการตลาดจนถึงทุกวันนี้

แบบแผนการตลาด Monday.com สรุปแบบรวดเร็ว

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตกลยุทธ์การตลาด (Monday.com)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าหน่วยงานการแยกย่อยรายไตรมาส, การมอบหมายงานทีม, สถานะ, งบประมาณ, เป้าหมายบอร์ดMonday.com, ไทม์ไลน์
เทมเพลตแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ (Monday.com)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้หน่วยงาน, ผู้จัดการแคมเปญการติดตามช่องทาง, แดชบอร์ด, วิดเจ็ตการใช้จ่าย, การแสดงสีตามรหัสบอร์ดMonday.com, แดชบอร์ด
เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดีย (Monday.com)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมโซเชียลมีเดีย, ผู้นำด้านเนื้อหาปฏิทิน, ประเภทโพสต์, การเข้ารหัสสี, การผสมผสานเนื้อหาปฏิทินMonday.com, กระดาน
เทมเพลตการจัดการกิจกรรม (Monday.com)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักการตลาดอีเวนต์, เอเจนซี่การติดตามงบประมาณ, ไทม์ไลน์แคมเปญ, มุมมองรายปีบอร์ดMonday.com, แผงควบคุม
เทมเพลตการผสานการทำงานกับโฆษณา Facebook (Monday.com)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมสื่อโฆษณา, ผู้นำการตลาดค่าใช้จ่ายโฆษณา, สถานะแคมเปญ, แถวสรุป, การรายงานบอร์ดMonday.com, ตาราง
โอกาสหลังกิจกรรม (Monday.com)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักการตลาดอีเวนต์, ทีมลูกค้าการติดตามลูกค้า, การขายบัตร, ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมบอร์ดMonday.com, ตาราง
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา (Monday.com)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการเนื้อหา, ผู้นำแคมเปญปฏิทิน, สถานะ, การเป็นเจ้าของ, แพลตฟอร์มการเผยแพร่ปฏิทินMonday.com, กระดาน
แบบแผนการตลาด (Monday.com)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด, ผู้จัดการเอเจนซี่ปฏิทิน, งบประมาณ, การจัดสรรช่องทาง, คำขอบอร์ดMonday.com, แดชบอร์ด
เทมเพลตการเปิดตัวการตลาดผลิตภัณฑ์ (Monday.com)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักการตลาดผลิตภัณฑ์, ทีมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ความคืบหน้า, อัตราการคลิก, ค่าใช้จ่าย, ระยะเวลา, สถานะที่แสดงด้วยสีบอร์ดMonday.com, ไทม์ไลน์
เทมเพลตการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Monday.com)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมประชาสัมพันธ์, ผู้นำด้านการสื่อสาร, ผู้จัดการแบรนด์สถานะ, เจ้าของ, กำหนดเวลา, คอลัมน์ช่องทางบอร์ดMonday.com, ตาราง
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpรับแม่แบบฟรีผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, เอเจนซี่รหัสสี, ลำดับความสำคัญ, เป้าหมาย, ระยะเวลา, ช่องทางผลกระทบClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนการตลาดกิจกรรม ClickUpรับแม่แบบฟรีนักการตลาดอีเวนต์, ผู้จัดการแบรนด์แบบเฟส, การเป็นเจ้าของ, งบประมาณต่องาน, มุมมองหลายแบบClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUpรับแม่แบบฟรีผู้จัดการแคมเปญ, เอเจนซี่การจัดกลุ่มตามขั้นตอน, ป้ายกำกับช่องทาง/ทีม, งานย่อยClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUpรับแม่แบบฟรีผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ผู้สร้างเนื้อหามุมมองรายเดือน, ประเภทโพสต์, ธีม, วันที่ครบกำหนด, ทรัพย์สินClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUpรับแม่แบบฟรีหัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, ที่ปรึกษากรอบการทำงานแบบ SMART, มุ่งเน้นเป้าหมาย, ความชัดเจนในการดำเนินการClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUpรับแม่แบบฟรีผู้นำเชิงกลยุทธ์, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, ทีมการเติบโตใช้ OKR เป็นพื้นฐาน, วัตถุประสงค์, ผลลัพธ์หลัก, แถบความคืบหน้าClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหา ClickUpรับแม่แบบฟรีผู้จัดการเนื้อหา, หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์รหัสสี, ประเภทเนื้อหา, แพลตฟอร์ม, การดูรายเดือนClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUpรับแม่แบบฟรีนักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ทีมโซเชียลบล็อกปฏิทิน, สถานะการอนุมัติ, เสาหลักของเนื้อหาClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUpรับแม่แบบฟรีนักการตลาดทางอีเมล, ทีมคอนเทนต์งานย่อย, รายการตรวจสอบ, กระบวนการทำงานของแคมเปญClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตตารางเวลาโฆษณา ClickUpรับแม่แบบฟรีผู้จัดการโฆษณา, ผู้ประสานงานการจัดกลุ่มช่องทาง สถานะ ไตรมาสทางการเงิน วัตถุประสงค์ClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตการสร้างแบรนด์ ClickUpรับแม่แบบฟรีผู้จัดการแบรนด์, หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์การปฐมนิเทศ, การชี้แจง, การอนุมัติ, การกำหนดรหัสสีClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนการขายและการตลาด ClickUpรับแม่แบบฟรีผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด, หัวหน้าหน่วยงานเป้าหมายรายได้, บุคลิกภาพผู้ซื้อ, PEST, การวิเคราะห์การแข่งขันClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUpรับแม่แบบฟรีผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ทีมสร้างสรรค์หัวข้อ/กำหนดส่ง, ชื่อเรื่องด้วยอีโมจิ, ตัวบ่งชี้สถานะClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตปฏิทินการตลาด ClickUpรับแม่แบบฟรีทีมการตลาด, ผู้จัดการแคมเปญปฏิทิน, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์ClickUp ปฏิทิน, รายการ

10 แบบแผนการตลาดของ Monday.com

ที่นี่ เราได้รวบรวม 10แม่แบบแผนการตลาดที่มีประโยชน์ที่สุดเพื่อช่วยให้งานของคุณเป็นระบบ ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน และเริ่มแคมเปญได้โดยไม่ล่าช้า 👀

1. แม่แบบกลยุทธ์การตลาด

แม่แบบแผนการตลาด Monday.com

ผ่านทางMonday.com

เทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเป็นแผนการตลาดรายไตรมาสที่ชัดเจนและแบ่งแยกอย่างชัดเจนของกิจกรรมการตลาดหลักของคุณ มันช่วยคุณวางแผนแคมเปญสำคัญตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 มอบหมายสมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้าด้วยการอัปเดตสถานะ และมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์

ด้วยช่องข้อมูลที่ติดตั้งไว้สำหรับลำดับความสำคัญ งบประมาณ และเป้าหมาย แม่แบบแผนการตลาดของ Monday.com นี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่สำคัญที่สุด และมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โต

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือหัวหน้าทีมเอเจนซี่ที่กำลังวางแผนแคมเปญรายไตรมาสและกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด

2. แม่แบบแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่

แม่แบบแผนการตลาดของ Monday.com สำหรับการจัดการการผลิตวิดีโอ

ผ่านทางMonday.com

เทมเพลตแผนการตลาดของ Monday.com ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังจะเปิดตัวเมื่อใด ประสิทธิภาพของแต่ละแคมเปญ และช่องทางใดได้รับความสนใจมากที่สุด ทั้งหมดนี้อยู่ในรูปแบบที่สะอาดตาและมีการใช้รหัสสีอย่างชัดเจน

คุณจะพบวิดเจ็ตสำหรับคำขอแคมเปญและค่าใช้จ่ายต่อช่องทาง ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพและลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว และใช่แล้ว ยังมีวิดเจ็ตรูปอัลปาก้าขี้เล่นซ่อนอยู่เพื่อทำลายความจำเจ (ความสนุกเล็กๆ น้อยๆ ไม่เคยทำร้ายใคร)

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมเอเจนซี่ที่ดูแลแคมเปญลูกค้าหลายรายและต้องการเทมเพลตแผนการตลาดแบบแดชบอร์ด

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1959Mattel ได้นำโฆษณาบาร์บี้ออกอากาศระหว่างรายการThe Mickey Mouse Club ทำให้บาร์บี้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ของเล่นแรก ๆ ที่สร้างแผนการตลาดโดยอาศัยเด็ก ๆ ที่ดูโทรทัศน์เป็นกลุ่มเป้าหมาย บาร์บี้กลายเป็นไอคอนระดับโลก และทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างชาญฉลาดในช่วงแรก

3. แม่แบบวางแผนโซเชียลมีเดีย

นักวางแผนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ผ่านทางMonday.com

เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดียของ Monday.com มอบปฏิทินที่มีรหัสสีให้คุณสำหรับกำหนดเวลาและจัดหมวดหมู่เนื้อหาโซเชียลในแต่ละวันและประเภทของโพสต์

คุณสามารถจัดระเบียบโพสต์ส่วนตัว แคมเปญสนุก ๆ คำถามเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม หรือโพสต์ยอดนิยมที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างของเนื้อหาและรักษาจังหวะการเผยแพร่ให้สม่ำเสมอ วิธีนี้ง่ายแต่ได้ผลจริง

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดหรือผู้นำด้านโซเชียลมีเดียที่ต้องการภาพรวมที่ชัดเจนและรวดเร็วของส่วนผสมเนื้อหาในเครื่องมือจัดการแคมเปญนี้

4. แม่แบบการจัดการกิจกรรม

แม่แบบการจัดการกิจกรรมสำหรับการวิเคราะห์ภายนอกและการตั้งเป้าหมาย

ผ่านทางMonday.com

เทมเพลตการจัดการกิจกรรมของ Monday.com ช่วยให้ทีมการตลาดและเอเจนซี่วางแผน ติดตาม และประเมินผลแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมได้อย่างชัดเจน โดยรวบรวมการติดตามงบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง และไทม์ไลน์ของแคมเปญไว้ในแดชบอร์ดแบบภาพที่ง่ายต่อการสแกนและแชร์

สิ่งที่มีประโยชน์เป็นพิเศษที่นี่คือ มุมมองแคมเปญรายปี ซึ่งแยกแคมเปญที่วางแผนไว้กับแคมเปญที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้คุณสามารถติดตามการดำเนินไปและผลลัพธ์ตลอดทั้งปีปฏิทินได้

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ดูแลด้านการตลาดหรือผู้เชี่ยวชาญในเอเจนซี่ที่จัดโปรโมชั่นตามฤดูกาล, การกระตุ้นแบรนด์, หรือกิจกรรมของลูกค้า

5. แม่แบบการผสานโฆษณา Facebook

แม่แบบแผนการตลาดของ Monday.com เพื่อสร้างแผนการดำเนินงานสำหรับการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

ผ่านทางMonday.com

ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายและจำนวนการแสดงผล ไปจนถึงอัตราการคลิกผ่านและผลลัพธ์รวม ทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในเทมเพลตการผสานรวมโฆษณา Facebook ของ Monday.com เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบกลุ่มแคมเปญได้อย่างรวดเร็วในพริบตา

คอลัมน์สถานะที่ติดตั้งไว้ช่วยให้ติดตามได้ว่าแคมเปญใดกำลังทำงานอยู่หรือถูกหยุดไว้ ขณะที่แถวสรุปจะคำนวณยอดรวมการใช้จ่ายโฆษณาและผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรายงานหรือปรับงบประมาณอย่างรวดเร็ว

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่มีลูกค้าเป้าหมายหรือทีมสื่อโฆษณาที่ต้องจัดการแคมเปญ Facebook หลายแคมเปญ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปฏิบัติต่อเทมเพลตเหมือนการทดสอบสมมติฐาน ไม่ใช่รายการตรวจสอบ แทนที่จะกรอกข้อมูลในแต่ละช่องอย่างเคร่งครัด ใช้ทุกส่วนเพื่อท้าทายสมมติฐานของคุณ หากวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณรู้สึกปลอดภัยเกินไป ให้ถาม: อะไรคือเวอร์ชันที่เสี่ยงที่สุดซึ่งสามารถให้ผลลัพธ์ได้มากกว่า 10 เท่า?

6. แบบฟอร์มโอกาสหลังกิจกรรม

ดูแลโอกาสหลังงานใน Monday.com

ผ่านทางMonday.com

เทมเพลตโอกาสหลังงานของ Monday.com ช่วยให้ทีมเปลี่ยนการติดตามงานหลังกิจกรรมให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้ มันให้ภาพรวมของโอกาสจากกิจกรรม, ประสิทธิภาพการขายตั๋ว, ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม และความพึงพอใจโดยรวม

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการดูว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดควรได้รับการดูแลต่อ และกิจกรรมของคุณเปรียบเทียบกับความคาดหวังได้อย่างไร

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าซึ่งต้องการประเมินผลกระทบของกิจกรรม ติดตามผลจากลูกค้าเป้าหมาย และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน

7. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา

แผนที่เหมาะสมสำหรับปฏิทินเนื้อหา

ผ่านทางMonday.com

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ Monday.com เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาโดยไม่เกิดความวุ่นวาย คุณจะได้รับมุมมองปฏิทินที่ซิงค์กับการอัปเดตสถานะ รายละเอียดผู้รับผิดชอบ และแพลตฟอร์มการเผยแพร่ ทำให้คุณทราบเสมอว่าอะไรกำลังจะถูกเผยแพร่ ที่ไหน และใครเป็นผู้รับผิดชอบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูเนื้อหาตามสถานะได้ เช่น เผยแพร่แล้ว หรือ อนุมัติแล้ว ซึ่งช่วยให้การประสานงานการตรวจสอบและกำหนดเส้นตายเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการเนื้อหาและผู้จัดการแคมเปญที่ต้องจัดการเนื้อหาหลายชิ้นผ่านแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสมัยใหม่ต่างๆ

8. แม่แบบการวางแผนการตลาด

แม่แบบการวางแผนการตลาดใน Monday.com เพื่ออธิบายแผนของคุณอย่างละเอียด

ผ่านทางMonday.com

เทมเพลตแผนการตลาดของ Monday.com จัดระเบียบแคมเปญระดับสูงและการดำเนินงานรายสัปดาห์ โดยผสานมุมมองปฏิทินของโปรโมชั่นที่กำลังดำเนินอยู่เข้ากับวิดเจ็ตการใช้จ่ายและประสิทธิภาพเฉพาะแคมเปญ

แดชบอร์ดจะดึงข้อมูลการแบ่งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณตามช่องทาง และคำขอแคมเปญต่างๆ มาให้คุณดูได้ทั้งภาพรวมและรายละเอียดเชิงลึกภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังติดตามสิ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น YouTube, Instagram และ Mailchimp

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมการตลาดและผู้จัดการเอเจนซี่ที่ต้องติดต่อกับลูกค้า ซึ่งต้องการประสานกลยุทธ์การโปรโมทและนำเสนอข้อมูลอัปเดตที่ชัดเจนให้กับผู้บริหารหรือลูกค้า

9. แม่แบบการเปิดตัวการตลาดผลิตภัณฑ์

แม่แบบแผนการตลาดของ Monday.com สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

ผ่านทางMonday.com

แม่แบบแผนการตลาดของ Monday.com ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การพัฒนาข้อความไปจนถึงการประกาศประชาสัมพันธ์และการดำเนินแคมเปญ

ที่ด้านบน แผงควบคุมจะแสดงการตรวจสอบสถานะอย่างรวดเร็ว: ความคืบหน้าโดยรวม, อัตราการคลิกผ่าน (CTR), ค่าใช้จ่าย, และการกระจายช่องทาง (พร้อมแผนภูมิวงกลมที่สะดวก) จากนั้นมุมมองไทม์ไลน์จะให้คุณซูมเข้าไปในขั้นตอนของแคมเปญ ซึ่งมีการใช้สีเพื่อแสดงสถานะ เช่น กำลังดำเนินการ, กำหนดเวลา, หรือ เปิดตัว

📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการเปิดตัว, และทีมข้ามสายงาน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ซูบารุค้นพบว่าผู้ซื้อจำนวนมากของพวกเขาเป็นคนรักสุนัขดังนั้นแคมเปญทั้งหมดของพวกเขาจึงมีสุนัขขับรถซูบารุ สวมเข็มขัดนิรภัย และออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายและความรักในแบรนด์

10. แบบฟอร์มการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางในการจัดการแผนการตลาด

ผ่านทางMonday.com

แม่แบบแผนการตลาดของ Monday.com แทนที่เอกสารที่กระจัดกระจายและกล่องจดหมายที่ล้นเกินด้วยกระดานที่สะอาดซึ่งแสดงให้คุณเห็นว่าใครกำลังจัดการอะไรอยู่ สถานะของแต่ละข่าวประชาสัมพันธ์หรือการนำเสนออยู่ที่ไหน และมีกำหนดส่งเมื่อใด

นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์สำหรับรายละเอียดสำคัญ เช่น สถานะ เจ้าของ กำหนดส่ง และช่องทาง เพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่แคมเปญอินฟลูเอนเซอร์และการประชาสัมพันธ์ ไปจนถึงการสื่อสารภายในองค์กรและแถลงการณ์ผู้บริหาร

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสื่อสาร, ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์, และผู้นำแบรนด์

ข้อจำกัดของ Monday.com สำหรับโครงการการตลาด

Monday.com มีเทมเพลตการตลาดให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ แต่เมื่อคุณใช้งานจริง คุณอาจพบว่าเทมเพลตเหล่านี้ไม่รองรับความยืดหยุ่นหรือความลึกซึ้งที่แคมเปญจริงต้องการอย่างเต็มที่

นี่คือจุดที่ข้อจำกัดเหล่านั้นเริ่มปรากฏให้เห็น 👇

  • การขาดการตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนเข้า ทำให้การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องยุ่งยาก คุณไม่สามารถกำหนดให้กรอกข้อมูลในบางช่องหรือจำกัดค่า (เช่น การกำหนดค่าต่ำสุดหรือสูงสุด) ซึ่งมักนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันหรือไม่สมบูรณ์
  • การควบคุมสิทธิ์การอนุญาตยังคงพื้นฐานเกินไป คุณไม่สามารถซ่อนฟิลด์เฉพาะจากผู้ใช้บางรายหรือกำหนดสิทธิ์การแก้ไขอย่างละเอียดได้ ซึ่งสร้างปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึง ความปลอดภัย และความโปร่งใส
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป; แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีดีไซน์ที่สะอาดตา แต่ผู้ใช้ใหม่มักรู้สึกสับสน และรูปแบบการจัดวางไม่สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณได้
  • การตั้งค่าใช้เวลานาน ซึ่งหมายความว่าทีมมักต้องการการฝึกอบรมมากกว่าที่คาดไว้ ทำให้การเริ่มงานล่าช้า
  • การขยายตัวกลายเป็นเรื่องท้าทาย เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต เนื่องจากเทมเพลตที่แข็งตัวและความยืดหยุ่นที่จำกัดทำให้ยากต่อการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและข้ามสายงาน

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในยุค 90แคมเปญ 'Pepsi Points' ของเป๊ปซี่ได้แสดงเครื่องบินรบในโฆษณาสำหรับคะแนนเจ็ดล้านคะแนน มีคนสะสมคะแนนจนครบและพยายามที่จะแลกของรางวัลนี้ แต่ภายหลังได้ฟ้องเป๊ปซี่หลังจากที่บริษัทปฏิเสธที่จะมอบให้เขา

เทมเพลตแผนการตลาดของ Alternative Monday.com

เมื่อทีมต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น การติดตามแคมเปญที่ดีกว่า และวิธีการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้นClickUpคือตัวเลือกที่ชัดเจน มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่กลยุทธ์การตลาดระดับสูงไปจนถึงงานเนื้อหาประจำวัน

และด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานการตลาดจริง คุณสามารถวางแผน ดำเนินการ และปรับเปลี่ยนได้โดยไม่พลาดจังหวะสำคัญ

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวไว้:

ด้วย ClickUp เราสามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงการการตลาดของเราได้ทั้งในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้ทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ด้วย ClickUp เราสามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงการการตลาดของเราได้ทั้งในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้ทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

มาดูตัวเลือกแม่แบบแผนการตลาดของ ClickUp อย่างละเอียดกัน!

1. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp
รับแม่แบบฟรี
วางแผน ติดตาม และปรับปรุงแคมเปญการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpมอบโครงสร้างที่สะอาดตาพร้อมรหัสสีเพื่อแสดงลำดับความสำคัญในแคมเปญ เป้าหมาย และไทม์ไลน์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการสำคัญต่างๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ การเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ และการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย

แต่ละงานประกอบด้วยช่องสำหรับวันที่ครบกำหนด, ไตรมาส, สถานะ, ระดับความพยายาม, และช่องทางการส่งผลกระทบ (เช่น โซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์, หรือมือถือ) ให้ภาพรวม 360° ของแผนการตลาดของคุณอย่างครบถ้วน ด้วยป้ายกำกับที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับระดับความพยายามและประเภทของงาน (เช่น ผลลัพธ์ สำคัญ) ทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, และมืออาชีพในเอเจนซี่ที่ต้องการเครื่องมือวางแผนแคมเปญแบบพร้อมใช้งาน

2. แม่แบบแผนการตลาดกิจกรรม ClickUp

ติดตามกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเทมเพลตแผนการตลาดอีเวนต์ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตามกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเทมเพลตแผนการตลาดอีเวนต์ของ ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาดอีเวนต์ ClickUpเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงและแบ่งเป็นขั้นตอนตามระยะ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แคมเปญของคุณสอดคล้องกันตั้งแต่อีเมลแรกไปจนถึงรายงานรายได้สุดท้าย ระบบนี้แบ่งงานของคุณออกเป็นสามขั้นตอนที่เข้าใจง่าย: การวางแผน, การดำเนินการ, และ การประเมินผล

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษคือความชัดเจนในการกำหนดความรับผิดชอบ ซึ่งลงรายละเอียดถึงบทบาทเฉพาะ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร หรือ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดกิจกรรม และจับคู่กับงบประมาณที่มองเห็นได้ต่อแต่ละงาน คุณจะทราบว่าใครกำลังทำอะไร ภายในเวลาใด และใช้เงินไปเท่าไร (หรือประหยัดได้เท่าไร)

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้มุ่งหวังด้านการตลาดอีเวนต์, ผู้จัดการแบรนด์, และทีมสื่อสารที่วางแผนการโปรโมตอีเวนต์ผ่านหลายช่องทาง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ข้ามไปยังส่วนการวางตำแหน่งทันทีโดยไม่ต้องแตะส่วนอื่นใดก่อน กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้ผู้ชมรู้สึกอย่างไรกับแคมเปญ และใช้โทนนั้นเป็นตัวนำในการวางแผนส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้ทุกข้อความ ช่องทาง และสื่อมีความสอดคล้องกันมากขึ้น

3. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp

ประสานงานและวัดความก้าวหน้าของโครงการริเริ่มของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ประสานงานและวัดความก้าวหน้าของโครงการริเริ่มของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp

แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นและเน้นภาพเป็นหลักในการจัดระเบียบแคมเปญในทุกขั้นตอน ด้วยงานที่จัดกลุ่มตามขั้นตอน (การวางแผน, การผลิต, การเปิดตัว, การประเมินผล, การรักษาลูกค้า) ทีมงานของคุณจะได้รับภาพที่ชัดเจนราวกับคริสตัลว่าอะไรต้องเกิดขึ้น ใครรับผิดชอบ และเมื่อไหร่ที่ต้องเสร็จสิ้น

แต่ละบัตรถูกติดป้ายกำกับอย่างเรียบร้อยด้วยช่องทางการตลาด (เช่น โซเชียลมีเดีย หรือ ภายใน), ทีม (ทีมการตลาด, ทีมโซเชียลมีเดีย), และประเภทของงานที่ต้องส่งมอบ ช่วยลดความคลุมเครือและเพิ่มความสอดคล้องของทีม คุณสามารถเพิ่มงานย่อยเพื่อความละเอียดที่มากขึ้นได้อีกด้วย

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, และเอเจนซี่ที่ประสานงานแคมเปญหลายระยะ

4. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp

เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUp

เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในการวางแผนโพสต์ที่น่าสนใจตลอดทั้งเดือน มันจัดระเบียบแนวคิดแคมเปญของคุณไว้ในมุมมองเดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามประเภทของโพสต์ ธีม (ตั้งแต่วันวาเลนไทน์และเดือนแห่งประวัติศาสตร์คนผิวดำไปจนถึงวันศุกร์ซูเปอร์โบวล์) วันที่กำหนดส่ง และไฟล์ที่แนบมา

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลและวัฒนธรรม. มันได้ถูกจัดโครงสร้างไว้แล้วพร้อมชื่อโพสต์และวันที่เผยแพร่ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้รวดเร็วแทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกสัปดาห์.

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ผู้สร้างเนื้อหา, หรือผู้ช่วยการตลาดที่ต้องการเทมเพลตที่ง่ายและพร้อมใช้งานเพื่อวางแผน, ติดตาม, และจัดระเบียบโพสต์ประจำวัน.

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ทีมโซเชียลของ KFCติดตามคนบน Twitterเพียง11 คนเท่านั้น(เพราะ 11 สมุนไพรและเครื่องเทศ เข้าใจไหม?) ได้แก่ สมาชิกวง Spice Girls ทั้งห้าคน และผู้ชายชื่อ Herb อีกหกคน เมื่อมีคนค้นพบมุกเล็กๆ นี้ มันก็กลายเป็นไวรัลและสร้างการประชาสัมพันธ์มูลค่าหลายล้าน

5. แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp

แม่แบบแผนการตลาดแบบบูรณาการ: แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp
รับแม่แบบฟรี
สรุปทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขายสินค้าด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายในการนำกลยุทธ์การตลาดของคุณไปสู่การปฏิบัติ

รากฐานจากกรอบการทำงาน SMART, เฉพาะเจาะจง, วัดผลได้, สามารถทำได้, เกี่ยวข้อง, และ ทันเวลา, มันช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญด้วยเจตนาที่ชัดเจนและความชัดเจนในการดำเนินการ. เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเชื่อมโยงเหตุผลเบื้องหลังแคมเปญกับวิธีการ.

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมการตลาด, ผู้จัดการโครงการ, หรือที่ปรึกษาที่ต้องการเทมเพลตแผนการตลาดที่เน้นเป้าหมายเป็นหลัก

6. แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
สร้างและดำเนินแคมเปญถัดไปของคุณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นโดยอิงตามวิธีการ OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) ซึ่งนำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างในการปรับความพยายามทางการตลาดของคุณให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่วัดได้ ทำให้ง่ายต่อการกำหนดวัตถุประสงค์หลัก เช่น การปรับภาพลักษณ์บริษัทใหม่ และแยกย่อยออกเป็นผลลัพธ์หลักที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งสามารถติดตามได้เป็นรายไตรมาสพร้อมแถบแสดงความคืบหน้า

คุณยังได้รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ว่าอะไร อยู่ในเส้นทาง, มีความเสี่ยง, หรือได้บรรลุแล้ว เพื่อให้คุณสามารถระบุอุปสรรคและปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่เส้นตายจะมาถึง

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (CMO), และทีมการเติบโต เพื่อจัดการเป้าหมายระดับสูงพร้อมผลลัพธ์ที่วัดได้ครอบคลุมแคมเปญ, เนื้อหา, และช่องทางดิจิทัล

🎥 หยุดการวางแผนแคมเปญแบบไร้ทิศทาง วิดีโอสั้นนี้จะนำเสนอ 5 ขั้นตอน + เทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ สร้างปฏิทินแคมเปญ กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก ติดตาม KPI แบบเรียลไทม์ และทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน อยู่จนจบเพื่อพบกับ RACE กรอบการทำงานที่เรียบง่ายซึ่งจะช่วยให้กลยุทธ์ของคุณพร้อมรับมือกับอนาคต

7. แม่แบบแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp

จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUpมอบระบบที่ชาญฉลาดและใช้รหัสสีเพื่อวางแผนเนื้อหาประเภทต่างๆ ที่คุณกำลังสร้าง กำหนดทิศทาง และกำหนดเวลาเผยแพร่

หากคุณกำลังร่างบทความบล็อก ออกแบบโปสเตอร์ แก้ไขวิดีโอ หรือเผยแพร่อินโฟกราฟิก เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างตามประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม แผนก และแม้แต่ทิศทางการจัดวาง

ทุกอย่างถูกจัดระเบียบตามเดือน เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของแคมเปญได้อย่างรวดเร็วตามช่วงเวลา ช่องทาง (เช่น Instagram, Facebook, LinkedIn และ YouTube) และวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อส่งเสริมการขาย ให้ความรู้ หรือสร้างการมีส่วนร่วม

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการเนื้อหา, ผู้นำสร้างสรรค์, และทีมการตลาดข้ามสายงาน

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในเกาหลีใต้ Dunkin' ได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า 'Flavor Radio' ในระบบขนส่งสาธารณะของกรุงโซลซึ่งจะพ่นกลิ่นโดนัทออกมาเมื่อเพลงโฆษณาของพวกเขาเปิดผ่านวิทยุ แผนการตลาดที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง

8. แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUp

วางแผนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเนื้อหาด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp
รับแม่แบบฟรี
วางแผนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเนื้อหาด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนแบบภาพที่ทรงพลังสำหรับนักการตลาดเนื้อหาที่จัดการแคมเปญหลายรายการพร้อมกัน

แต่ละบล็อกปฏิทินจะแสดงชื่อเนื้อหาและสถานะการอนุมัติ (เช่น อนุมัติแล้ว) อย่างเป็นระเบียบ อยู่ระหว่างการรอ, ต้องการตรวจสอบ), ประเภทของเนื้อหา (โพสต์, บล็อก, คลิปสั้น, วิดีโอแบบยาว), ทรัพยากรที่ต้องการ (อินโฟกราฟิก, คลิปสั้น, เป็นต้น), และเสาหลักของเนื้อหาที่เนื้อหาดังกล่าวอยู่ภายใต้ (เช่น, วิธีการ, คำแนะนำสำหรับผู้ใช้, ผลิตภัณฑ์ หรือหัวข้อประจำสัปดาห์).

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ทีมโซเชียลมีเดีย, และนักกลยุทธ์เนื้อหาที่ต้องการมุมมองแบบภาพรวมของงานที่ต้องส่งมอบรายสัปดาห์หรือรายเดือน

9. แม่แบบแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp

เทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบหัวเรื่องและข้อความด้วยเทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp

เทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUpเป็นกรอบกลยุทธ์สำหรับการวางแผนแคมเปญอีเมลที่มีอัตราการแปลงสูง โดยจะแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็นงานย่อยที่ง่ายต่อการดำเนินการ เช่น การวางแผนวัตถุประสงค์ การเขียนหัวข้อที่น่าสนใจ การเขียนเนื้อหาให้กระชับ และการฝังภาพประกอบ

รายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดที่ชัดเจนช่วยให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกแคมเปญ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า หรือกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอีกครั้ง

📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดทางอีเมล เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และทีมคอนเทนต์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแคมเปญ พร้อมกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า

10. แม่แบบกำหนดเวลาโฆษณา ClickUp

เทมเพลตกำหนดตารางโฆษณา ClickUp
รับแม่แบบฟรี
วางแผนและมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์การตลาดทั้งหมดด้วยเทมเพลตตารางเวลาโฆษณา ClickUp

เทมเพลตกำหนดการโฆษณา ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบความพยายามในการโฆษณาของคุณผ่านช่องทางทางการตลาดต่างๆ

งานถูกจัดกลุ่มอย่างเรียบร้อยตามประเภทการตลาด (โซเชียลมีเดีย, สิ่งพิมพ์, การวิจัย, ท้องถิ่น) และแต่ละรายการจะแสดงรายละเอียดสำคัญของแคมเปญ เช่น วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง สถานะ (เปิด, รอการอนุมัติ, ส่งมอบแล้ว, ถูกปฏิเสธ) ไตรมาสทางการเงิน และวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานการตลาด, ผู้จัดการโฆษณา, และทีมข้ามสายงานที่ต้องการมุมมองรวมศูนย์ของทุกจุดสัมผัสของแคมเปญ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เน้นย้ำสิ่งที่จะไม่ทำ. ส่วนใหญ่แล้วเทมเพลตจะถามว่ามีอะไรบ้าง แต่การเพิ่มบรรทัดสำหรับสิ่งที่ตั้งใจจะไม่ทำ (เช่น 'ไม่มีการโปรโมทผ่านอินฟลูเอนเซอร์' หรือ 'ไม่มีการจัดแคมเปญเข้าถึงก่อน') จะช่วยปรับความคาดหวังให้ตรงกันและป้องกันการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ.

11. แม่แบบการสร้างแบรนด์ ClickUp

รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ด้วยเทมเพลตการสร้างแบรนด์ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ด้วยเทมเพลตการสร้างแบรนด์ของ ClickUp

เทมเพลตการสร้างแบรนด์ ClickUpแบ่งกระบวนการวางแผนออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การแนะนำตัว และการ ให้ข้อมูล—แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยบทบาทที่ชัดเจน เช่น ผู้จัดการโครงการ และ การเงิน ที่ได้รับมอบหมายงานและการอนุมัติที่แยกตามสี (เช่น การอนุมัติภายใน vs. การอนุมัติจากลูกค้า) ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์และการบริหารจัดการ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, และผู้เชี่ยวชาญในเอเจนซี่ที่ต้องการโซลูชันที่เรียบง่ายในการจัดระเบียบแคมเปญการสร้างแบรนด์

12. แม่แบบแผนการขายและการตลาด ClickUp

จัดการกลยุทธ์ของคุณได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตแผนการขายและการตลาดของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดการกลยุทธ์ของคุณได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตแผนการขายและการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตแผนการขายและการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบเป้าหมายรายได้ให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดและงานที่สามารถดำเนินการได้ โดยแบ่งกลยุทธ์การขายและการตลาดออกเป็นหมวดหมู่ที่เป็นระบบ เช่น เป้าหมายรายได้, รายการดำเนินการ, บุคลิกภาพผู้ซื้อ, การวิเคราะห์ PEST และ การวิเคราะห์คู่แข่ง

แต่ละการ์ดประกอบด้วยวันที่ที่เกี่ยวข้อง, ภาพประกอบ, และงานย่อย, ทำให้มีความน่าสนใจทางสายตาและเหมาะสำหรับการวางแผนข้ามแผนก. มันไม่เพียงแค่บอกคุณว่า อะไร ที่คุณต้องทำ, แต่ยังช่วยให้คุณเห็น ทำไม คุณถึงทำมัน, โดยมีองค์ประกอบเช่นการติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและการวิจัยคู่แข่งที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงาน.

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, และผู้เชี่ยวชาญในเอเจนซี่ที่สร้างกลยุทธ์การขายและแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

📮 ClickUp Insight: 55% ของผู้จัดการอธิบาย 'เหตุผล' เบื้องหลังโครงการการตลาดโดยเชื่อมโยงงานกับความท้าทายหรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่า

ซึ่งหมายความว่า 45% ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าวัตถุประสงค์อาจนำไปสู่การขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในหมู่สมาชิกทีม แม้แต่ผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมก็ยังต้องการเห็นคุณค่าของงานที่ทำและค้นหาความหมายในสิ่งที่พวกเขาทำ

ถึงเวลาที่จะเชื่อมช่องว่างแล้ว เชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นเข้ากับ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมใน ClickUp ใช้ความสัมพันธ์และการพึ่งพาที่มีอยู่ในระบบเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกความพยายามมีส่วนช่วยต่อภาพรวม ทำให้งานมีความหมายมากขึ้นสำหรับทุกคนในทีมของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Cartoon Network ใช้คุณสมบัติการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของ ClickUp เพื่อเสร็จสิ้นการเผยแพร่เนื้อหาสี่เดือนก่อนกำหนด และจัดการช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ได้สองเท่าของเดิมด้วยทีมงานขนาดเท่าเดิม

13. แม่แบบปฏิทินการตลาด ClickUp

วางแผนและติดตามแคมเปญการตลาด, งาน, และงบประมาณโดยใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดการงานได้อย่างราบรื่นภายในเทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUpมอบภาพรวมที่ครอบคลุมและชัดเจนของตารางการตลาดของคุณ โดยจัดระเบียบงาน กำหนดเวลา และกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบปฏิทินที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานและการอัปเดตความคืบหน้าของแคมเปญแบบเรียลไทม์

การออกแบบของมันส่งเสริมการวางแผนเชิงรุก ทำให้มั่นใจว่าทุกองค์ประกอบของแคมเปญการตลาดได้รับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, และผู้จัดการแคมเปญ

สร้างแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp

แม้จะมีคลังแม่แบบการตลาดที่เติบโตขึ้นของ Monday.com คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น การปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น

นี่คือพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานด้านการตลาด ตั้งแต่การวางแผนแคมเปญ การสร้างสรรค์ผลงาน ไปจนถึงกำหนดไทม์ไลน์การเปิดตัวและติดตามผลลัพธ์ คุณจะได้รับเทมเพลตแผนการตลาดพร้อมใช้งาน พร้อมอิสระในการสร้างกระบวนการทำงานของคุณเองในแบบที่คุณต้องการ

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅