10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Acuity Scheduling ที่ควรลองในปี 2025

11 กรกฎาคม 2568

Acuity Scheduling เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและมืออาชีพเดี่ยว—มันสะอาด เรียบง่าย และทำงานได้ดี

แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจรู้สึกถูกจำกัดด้วยการปรับแต่งที่จำกัด การผสานระบบที่ยุ่งยาก หรือฟีเจอร์ที่ไม่สามารถขยายขนาดได้

ทันใดนั้น คุณก็กำลังซ่อมแซมรูด้วยเครื่องมือเพิ่มเติมและเวลาเพิ่มเติม

หาก Acuity เริ่มทำให้คุณช้าลง อาจถึงเวลาที่คุณต้องยกระดับแล้ว

เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Acuity Scheduling ที่มาพร้อมระบบอัตโนมัติที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ฟีเจอร์สำหรับทีมที่ดีกว่า และการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณมีเวลาโฟกัสกับการพัฒนาธุรกิจมากขึ้น และลดภาระงานด้านการจัดตารางเวลา

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Acuity Scheduling ในภาพรวม

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก เอเจนซี่ และองค์กรที่ต้องการระบบจัดตารางเวลา การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจรClickUp ปฏิทิน, ClickUp งาน, ClickUp สมองมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Trafftเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการการจองนัดหมายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและการสนับสนุนหลายสาขารหัสคิวอาร์, แบบฟอร์มการจองมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $29/เดือน
อมีเลียเหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, เอเจนซี, และผู้ให้บริการที่มีเว็บไซต์ WordPress ต้องการระบบการจองและการจัดการพนักงานที่สามารถปรับแต่งได้ปลั๊กอินสำหรับการจอง, การจัดการพนักงานเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
วาดเล่นเหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, เอเจนซี, และผู้สรรหาบุคลากรที่นัดหมายการสัมภาษณ์หรือการประชุมกลุ่มกับผู้สมัครซิงค์กับเครื่องมือการประชุม, ติดตามประสิทธิภาพของผู้สรรหา, และขั้นตอนการสัมภาษณ์มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.95 ต่อเดือน
SimplyBook.meเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, เอเจนซี, และผู้ให้บริการที่ต้องการหน้าจองที่สามารถปรับแต่งได้และระบบจัดการลูกค้าจุดขาย, คำขอการให้คำแนะนำอัตโนมัติมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน
YouCanBook.meเหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบจองออนไลน์ที่เรียบง่ายและราคาไม่แพงการปรับเขตเวลา, การฝังหน้าจองมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน
โกลดี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว, ร้านเสริมสวย, และผู้ให้บริการความงามอิสระที่ต้องการโปรไฟล์ลูกค้าและระบบจองคิวรายการรอ, โปรไฟล์ลูกค้า, และคำรับรองมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน
เฟรช่าเหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ในวงการความงาม/สุขภาพที่ต้องการตลาดบริการและแคมเปญอัตโนมัติตลาดบริการ, แคมเปญอัตโนมัติ, เวลาบัฟเฟอร์อัตโนมัติมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการ
โนเทอโร่เหมาะที่สุดสำหรับคลินิกสุขภาพและเวชกรรมขนาดเล็กที่ต้องการระบบนัดหมายแพทย์และจัดการแฟ้มประวัติผู้ป่วยการแจ้งเตือนด้วยเสียง, การจัดเวิร์กช็อปและการจองสัมมนา, แท็กทำนายสำหรับแฟ้มผู้ป่วยแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/เดือน
GoRemindersเหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ให้บริการที่ต้องการแคมเปญข้อความอัตโนมัติและการแจ้งเตือนแอปเตือนปฏิทิน, เทมเพลตข้อความเตือน, ข้อความแจ้งเตือนจำนวนมากแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกอื่นสำหรับการจัดตารางเวลา Acuity?

มากกว่า70% ของผู้บริโภคต้องการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์

อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบการจองนัดหมายออนไลน์ของคุณมีความแข็งแกร่ง ระบบควรให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น ในขณะที่ มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดให้กับธุรกิจของคุณเพื่อจัดตารางนัดหมาย

หาก Acuity Scheduling ไม่สามารถตอบสนองมาตรฐานเหล่านั้นได้ นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณควรพิจารณาในทางเลือกอื่น:

  • การจองออนไลน์: เปิดให้จองได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการซิงค์ปฏิทินผ่านอีเมลและ SMS
  • การติดตามประวัติลูกค้า: บันทึกประวัติการให้บริการ ความชอบ และบันทึกย่อต่างๆ เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มการรักษาลูกค้า
  • การประมวลผลการชำระเงิน: รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ POS, ตัวเลือกการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ และการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ เพื่อประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่น
  • การจัดตารางงานพนักงาน: กำหนดการนัดหมาย ติดตามชั่วโมงการทำงาน และป้องกันการจองเกินความจำเป็น พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตของทีม
  • เครื่องมือการตลาด: อัตโนมัติแคมเปญอีเมลและ SMS, โปรโมชั่น, และโปรแกรมความภักดีเพื่อให้ลูกค้าสนใจและกลับมาใช้บริการ
  • การติดตามสินค้าคงคลัง: ติดตามระดับสต็อกและส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
  • รายงานและข้อมูลเชิงลึก: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ การจอง และประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • การเข้าถึงที่เหมาะกับมือถือ: ให้คุณจัดการการจอง, พนักงาน, และลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปมือถือที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
  • การผสานการทำงานอัจฉริยะ: เชื่อมต่อกับเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, ระบบบัญชี, และเครื่องมือการตลาดเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบในที่เดียว

👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทขนาดใหญ่สามารถประหยัดเงินได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพียงแค่ลดจำนวนการประชุมที่ไม่จำเป็นและจำกัดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบจัดตารางเวลา Acuity

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Acuity Scheduling นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ตรงกับความต้องการของคุณ

มาสำรวจคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนเพื่อดูว่าตัวเลือกใดเหมาะกับคุณมากที่สุด

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการตารางเวลาและการทำงานร่วมกันของทีม)

ClickUp การตลาด
จัดตารางนัดหมายตามลำดับความสำคัญ งาน และเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับทีมที่ต้องการรวมการจัดการงาน การจัดตารางเวลา และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่ายและขับเคลื่อนด้วย AI ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมทำให้โดดเด่นเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ เช่น Acuity Scheduling โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าการจองนัดหมายเท่านั้น

มาเริ่มกันที่ClickUp Calendarกันเถอะ มันไม่ใช่แค่ตัวเลือกระบุวันที่และเวลาพื้นฐานเท่านั้น—แต่เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยในการจัดตารางงานของคุณ ตารางงานของทีม และการจองต่างๆ

อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง, มุมมองที่มีรหัสสี, และการบล็อกเวลาอัตโนมัติช่วยให้คุณจัดการนัดหมายได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะจัดการตารางประจำวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน คุณสมบัติการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpจะทำให้ปฏิทินของคุณถูกจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความพร้อมของทีม

การจัดตารางเวลาด้วย AI ในปฏิทิน ClickUp
ขอให้ AI จัดการงานที่ยุ่งยาก เช่น การนัดหมายทั้งหมดให้

ตัวอย่างเช่น หากคุณเบื่อกับการคัดลอกและวางงานเดิมๆ ให้ตั้งค่าเป็นงานที่เกิดซ้ำ หรือใช้ClickUp AutomationและAutopilot Agentsเพื่อจัดการงานซ้ำโดยอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการตรวจสอบเป็นประจำหรือการนัดหมายบริการ

ทำให้งานที่ทำซ้ำของคุณเป็นอัตโนมัติ หรือกำหนดค่า ClickUp's Autopilot Agents ให้จัดการงานเหล่านั้นแทนคุณ!

อีกหนึ่งคุณสมบัติของ AI ที่มีประโยชน์คือClickUp AI Notetaker— ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกลียดการจดบันทึกการประชุมและพลาดข้อมูลสำคัญ

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ถอดความการสนทนาในการประชุมได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp AI Notetaker

มันถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์และจัดระเบียบไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง หากบันทึกการประชุมของคุณมีรายการที่ต้องดำเนินการ ClcikUp Brain สามารถมอบหมายงานเหล่านั้นให้กับเพื่อนร่วมทีมพร้อมกำหนดเส้นตายโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้การติดตามงานไม่ตกหล่น และคุณจะไม่พลาดคำขอของลูกค้าหรือการตัดสินใจจากการประชุมอีกต่อไป

คุณสมบัติ AI เหล่านี้สามารถแข่งขันกับผู้ช่วย AI แบบสแตนด์อโลนได้อย่างเต็มที่ และถูกฝังอยู่ในระบบนิเวศของ ClickUp อย่างสมบูรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปหลายตัวสำหรับการจัดตารางเวลา การประชุม และการทำงานร่วมกัน

หากคุณต้องการทำให้การจัดตารางเวลาง่ายยิ่งขึ้นลองใช้เทมเพลตสมุดนัดหมายของ ClickUp ดูสิ มันช่วยให้คุณมองเห็นการนัดหมาย จัดการประมาณเวลา และติดตามคำขอเลื่อนนัดได้ทั้งหมดในที่เดียว

ตั้งค่าการจองนัดหมายที่ง่ายดายด้วยเทมเพลตการจองนัดหมายของ ClickUp
ตั้งค่าการจองนัดหมายที่ง่ายดายด้วยเทมเพลตการจองนัดหมายของ ClickUp

เมื่อคุณเชิญเพื่อนร่วมทีมหรือลูกค้า พวกเขาจะสามารถดูเวลาว่างของคุณและจองเวลาได้โดยตรง เป็นวิธีที่ไร้รอยต่อในการรวมการจองและการโต้ตอบกับลูกค้าไว้ที่เดียว—ไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงหรือพลาดนัดหมายอีกต่อไป หรือใช้ClickUp Remindersสำหรับตัวคุณเอง ทีมของคุณ หรือลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานหรือการนัดหมายใดหลุดรอดไป เพียงแตะที่งานหรือการนัดหมายที่กำหนดไว้เพื่อสร้างการแจ้งเตือนและแนบไฟล์ด้วยไอคอนคลิปหนีบกระดาษ เพื่อให้ทุกคนเตรียมพร้อม

ดังนั้น สรุปคือ: ด้วยการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง เทมเพลตพร้อมใช้งาน และฟีเจอร์ AI ที่ผสานรวมไว้ ClickUp ช่วยให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการจัดการด้านโลจิสติกส์ และมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาธุรกิจของคุณ เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Acuity สำหรับทีมทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดตารางกะ บริหารความพร้อมของทีม และประสานงานไทม์ไลน์โครงการด้วยเทมเพลตตารางงานทีมของ ClickUp
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ อัปเดตสถานะงานที่กำหนดเอง หรือมอบหมายสมาชิกในทีมตามประเภทการนัดหมายด้วยทริกเกอร์การดำเนินการมากกว่า 50 แบบ
  • วางแผนทุกชั่วโมงของวันคุณหรือทีมของคุณด้วยเทมเพลตตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp
  • เพิ่มลิงก์การประชุมในปฏิทิน ClickUp ของคุณเพื่อเข้าร่วมโดยไม่ล่าช้า
  • ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติโดยการเริ่มหรือหยุดตัวจับเวลาเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง—เหมาะสำหรับผู้ให้บริการที่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงหรือต้องการบันทึกเวลาที่แม่นยำสำหรับการนัดหมาย
  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าด้วยเทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อบันทึกความชอบและคำขอของลูกค้าในระบบตารางเวลาของคุณโดยตรง
  • ปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมและการโต้ตอบกับลูกค้า

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:

ฉันใช้ ClickUp สำหรับการรวมงานประจำวันของฉันไว้ในที่เดียว มันช่วยฉันในทุกๆ ด้าน หากฉันต้องการจัดการประชุมกับลูกค้าหรือกับทีม หรือต้องการตรวจสอบสถานะของงานที่ผ่านมา ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งนั้น

ฉันใช้ ClickUp สำหรับการรวมงานประจำวันของฉันไว้ในที่เดียว มันช่วยฉันในทุกๆ ด้าน หากฉันต้องการจัดการประชุมกับลูกค้าหรือกับทีม หรือต้องการตรวจสอบสถานะของงานก่อนหน้านี้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งนั้น

2. Trafft (เหมาะที่สุดสำหรับการจองนัดหมายตลอด 24 ชั่วโมง)

Trafft
59% ของผู้คนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการรอสายเพื่อจองนัดหมายในเวลาทำการ Trafft มอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของคุณด้วยการจองออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ลูกค้าสามารถกำหนดเวลาใหม่ เลื่อน หรือยกเลิกนัดหมายได้ตามความสะดวก โดยไม่ต้องรอสายหรือยึดติดกับเวลาทำการแบบเดิม

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานการจองได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ ซึ่งช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นและการค้นพบ

ไม่เหมือนกับ Acuity, Trafft ยังมีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์จองแบบไม่ต้องเขียนโค้ดให้คุณใช้ได้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีนักพัฒนาในบัญชีของคุณ. นอกจากนี้ยังมีระบบรองรับหลายสาขา, หลายภาษา, การนัดหมายแบบประจำ, และการนัดหมายเป็นกลุ่ม, รวมถึงระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการเลื่อนนัด.

คุณสมบัติเด่นของ Trafft

  • เลือกช่วงเวลาที่ว่าง ระบุรายละเอียดการนัดหมาย และสร้างรหัส QR และการเชื่อมต่อสำหรับลูกค้า
  • เข้าถึงปลั๊กอินสำหรับการจองนัดหมายฟรีสำหรับเว็บไซต์ WordPress ของคุณ
  • ผสานแบบฟอร์มการจองเข้ากับเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ iframes เพื่อให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายได้โดยตรง
  • ตอบกลับและยืนยันการจองด้วยข้อความที่เป็นส่วนตัวและสอดคล้องกับแบรนด์

ข้อจำกัดของ Trafft

  • คุณสมบัติการจัดวางไม่มีความหลากหลายมากนัก
  • มันขาดการผสานรวมขั้นสูง

การกำหนดราคาของ Trafft

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $29/เดือน
  • การปรับขนาด: $69/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $250/เดือน

Trafft รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trafft อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชอบที่มันมีฟีเจอร์หลากหลายและสามารถใช้เว็บฮุคได้ ฉันชอบคนที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์นี้ด้วย

ฉันชอบที่มันมีฟีเจอร์หลากหลายและสามารถใช้เว็บฮุคได้ ฉันชอบคนที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์นี้ด้วย

3. อมีเลีย (เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์ WordPress)

อมีเลีย
ปัญหาที่พบบ่อยกับ Acuity Scheduling คือขาดการปรับแต่งส่วนบุคคลและฟังก์ชันขั้นสูงในแพ็กเกจพื้นฐาน Amelia ซึ่งเป็นปลั๊กอินของ WordPress สามารถแก้ไขปัญหาทั้งสองนี้ได้ มีแบบฟอร์มการจองที่ปรับแต่งได้สูง รูปแบบ และคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดการพนักงานและทรัพยากร แม้แต่ในแผนพื้นฐาน

เครื่องมือจัดการกิจกรรมของอเมเลียและระบบปฏิทินแบบภาพเป็นจุดเด่นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่จัดคลาสหรือกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ คุณยังได้รับแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย การนัดหมายที่ประสบความสำเร็จ การไม่มาตามนัด และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของอมีเลีย

  • รับการเชื่อมต่อระบบชำระเงินกับ Stripe, PayPal และ Square
  • ใช้การจัดตารางทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการและจัดสรรอุปกรณ์และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ออกแบบแพ็กเกจบริการที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมตัวเลือกหลากหลาย
  • จัดการตารางการทำงานของพนักงาน, กำหนดเวลาทำงาน, และจัดการคำขอลา

ข้อจำกัดของอมีเลีย

  • มันไม่ใช่เครื่องมือจัดตารางเวลาที่เหมาะสมหากคุณไม่ได้โฮสต์เว็บไซต์บน WordPress
  • การผสานรวมกับ Google Calendar มักหยุดทำงาน

ราคาของอมีเลีย

  • เริ่มต้น: $49/ปี
  • มาตรฐาน: $99/ปี
  • ข้อดี: $184 ต่อปี
  • เอลิต: 638 ดอลลาร์/ปี

อมีเลีย รีวิวและให้คะแนน

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

👀 คุณทราบหรือไม่: ธุรกิจต่างๆมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย27%เมื่อใช้ระบบจองออนไลน์

4. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายสัมภาษณ์กับผู้สมัคร)

ดูเดิล: ทางเลือกในการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
35% ของผู้สรรหาบุคลากรระบุว่าการจัดตารางเวลาและดำเนินการสัมภาษณ์เป็นงานที่ใช้เวลามากที่สุด โดย 67% ใช้เวลา 30 นาทีถึงสองชั่วโมงเพียงเพื่อประสานงานการประชุมกับผู้สมัครงาน แม้ว่า Acuity Scheduling จะมีระบบอัตโนมัติที่ดีสำหรับการนัดหมายกับลูกค้า แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความวุ่นวายในการวางแผนการสัมภาษณ์ที่ต้องติดต่อกันไปมา

Doodle ให้บริการอินเตอร์เฟซแบบสำรวจที่ช่วยให้การจัดตารางเวลาของกลุ่มง่ายขึ้น และกำจัดปัญหาการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถเสนอเวลาหลายช่วง และให้ผู้เข้าร่วมเลือกเวลาที่เหมาะกับพวกเขาได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle

  • ซิงค์กับเครื่องมือประชุมออนไลน์เช่น Zoom, Google Meet หรือ Webex และเพิ่มลิงก์วิดีโอโดยอัตโนมัติในทุกการประชุมที่จองไว้
  • ปรับแต่งคำเชิญจองให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
  • จัดตั้งการสัมภาษณ์แบบกลุ่มด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากร
  • ติดตามประสิทธิภาพของผู้สรรหาบุคลากรบนแดชบอร์ด

ข้อจำกัดของดoodle

  • การจัดตารางกิจกรรมหลายอย่างอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
  • การแจ้งเตือนการรวบรวมแบบสำรวจไม่ปรากฏบ่อย

ราคาแบบคร่าวๆ

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $12.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $19. 95/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน

รีวิวและคะแนนของดูเดิล

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2 กล่าวว่า:

ฉันชอบที่ Doodle ใช้งานง่ายและฟรี สามารถแสดงผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นได้ทันที ฉันชอบที่แทบทุกคนใช้มัน

ฉันชอบที่ Doodle ใช้งานง่ายและฟรี สามารถแสดงผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นได้ทันที ฉันชอบที่แทบทุกคนใช้มัน

5. SimplyBook.me (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งหน้าการจองของคุณ)

SimplyBook.me: ทางเลือกสำหรับการจัดตารางนัดหมายที่มีความแม่นยำ
ไม่เหมือนกับ Acuity, SimplyBook.me ให้คุณสามารถปรับแต่งหน้าจองของคุณให้สะท้อนถึงบุคลิกของแบรนด์และรายละเอียดการให้บริการของคุณได้ ลูกค้าของคุณจะรู้อย่างชัดเจนว่าคุณคือใคร คุณมีอะไรให้คุณค่า และคุณให้บริการอะไรบ้าง คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อปรับแต่งบริการให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคน และรวบรวมบทวิจารณ์จากลูกค้าได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม

SimplyBook.me มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสำหรับธุรกิจบริการที่มีกระบวนการทำงานเฉพาะหรือความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อเปรียบเทียบกับ Acuity แล้ว SimplyBook.me ให้การควบคุมรายละเอียดของประสบการณ์การจองได้มากกว่า และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอันดับแรก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimplyBook.me

  • จัดการยอดขายรายวัน, ค่าทิป, และเงินฝากของคุณในรูปแบบบัตร, เงินสด, และการชำระเงินออนไลน์ล่วงหน้า ด้วยคุณสมบัติระบบจุดขาย (PoS)
  • ส่งคำขอความคิดเห็นอัตโนมัติหลังการนัดหมาย และฝังรีวิวบนเว็บไซต์ของคุณได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
  • สร้างโปรไฟล์สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ และเข้าถึงประวัติการใช้บริการและความชอบเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของพวกเขา
  • เลือกเลย์เอาต์หน้าการจองของคุณจาก 20+ ธีมและเทมเพลต

ข้อจำกัดของ SimplyBook.me

  • การตั้งค่าด้วยตนเองต้องใช้เวลา
  • ผู้ใช้ไม่สามารถจองหลายช่วงเวลาพร้อมกันได้

SimplyBook.me ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $9. 9/เดือน
  • มาตรฐาน: $29. 9/เดือน
  • พรีเมียม: $59. 9/เดือน

SimplyBook.me รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SimplyBook.me อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

โปรแกรมสมัยใหม่, ดูดีบนหลายอุปกรณ์. มีความเป็นไปได้มากมายในการตั้งค่าเอง.

โปรแกรมสมัยใหม่, ดูดีบนหลายอุปกรณ์. มีความเป็นไปได้มากมายในการปรับแต่งตามความต้องการของคุณ.

6. YouCanBook.me (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว)

YouCanBook.me: ทางเลือกสำหรับการจัดตารางนัดหมายที่มีความแม่นยำ
ต้องการซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายขั้นสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากใช่ไหม? หาก Acuity Scheduling มีราคาสูงเกินไป ลองใช้ YouCanBook.me แทนดูสิ

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อกำหนดตารางเวลาประจำสัปดาห์หรือปรับแต่งความพร้อมใช้งานสำหรับสัปดาห์เฉพาะได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดระยะเวลาการนัดหมาย เพิ่มเวลาพักระหว่างการประชุม และกำหนดระยะเวลาแจ้งเตือนขั้นต่ำหรือสูงสุดสำหรับการจองได้เช่นกัน

คุณจองได้.me คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ตรวจจับและปรับเขตเวลาที่แตกต่างกันสำหรับการจอง
  • ส่งอีเมลยืนยันอัตโนมัติและข้อความเตือนทาง SMS ให้กับลูกค้า
  • สร้างและฝังหน้าการจองของคุณลงในเว็บไซต์ของคุณโดยตรงโดยใช้ตัวเลือกต่างๆ เช่น การฝังแบบอินไลน์, ป๊อปอัปแบบโมดอล, หรือปุ่มลอย
  • มาพร้อมกับเวอร์ชันฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ

ข้อจำกัดของ YouCanBook.me

  • มันไม่มีการปรับแต่งการแจ้งเตือนให้เหมาะกับบุคคลแต่ละคน
  • กระบวนการส่งออกข้อมูลมีความซับซ้อนเกินไป

ราคา YouCanBook.me

  • ฟรี
  • บุคคล: 9 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: 13 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $18/เดือน

YouCanBook.me รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง YouCanBook.me อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

YCBM เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้งานได้ แต่ต้องการฟังก์ชันพื้นฐานเพิ่มเติม

YCBM เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้งานได้ดี แต่ต้องการฟังก์ชันพื้นฐานเพิ่มเติม

7. โกลดี้ (เหมาะที่สุดสำหรับร้านเสริมสวยและผู้ให้บริการความงามอิสระ)

โกลดี้: ทางเลือกในการจัดตารางเวลาที่มีความแม่นยำ
หากคุณเป็นมืออาชีพที่ทำงานคนเดียวหรือดำเนินธุรกิจขนาดเล็กที่มีหลายสาขา Goldie เป็นทางเลือกที่เหมาะสมแทน Acuity Scheduling Goldie เป็นเครื่องมือที่เบาและเน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก ให้คุณสร้างเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ของคุณเองได้อย่างง่ายดาย ให้ลูกค้าสามารถจองเวลาได้ด้วยตัวเอง และรับชำระเงินผ่านบัตรที่บันทึกไว้

โกลดี้ยังช่วยให้คุณทำการตลาดแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย คุณสามารถประกาศบริการใหม่และแชร์ข้อเสนอพิเศษเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่เหลือและจัดการเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Goldie

  • รักษาโปรไฟล์ลูกค้าอย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลการติดต่อและประวัติการนัดหมาย
  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าเฉพาะระหว่างขั้นตอนการจองผ่านช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้
  • แสดงผลงานของคุณโดยเพิ่มรูปภาพลงในหน้าการจองออนไลน์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
  • จัดการตารางที่เต็มแล้วโดยให้ลูกค้าเข้าร่วมรายการรอเพื่อเติมเต็มการยกเลิกในนาทีสุดท้ายและเพิ่มประสิทธิภาพช่วงเวลาของคุณ

ข้อจำกัดของโกลดี้

  • ฟีเจอร์การส่งข้อความจำนวนมากมักไม่สามารถส่งถึงผู้รับได้ตรงเวลา
  • แพลตฟอร์มนี้ขาดการรองรับหลายภาษา

ราคาของโกลดี้

  • ฟรี
  • ข้อดี: $19.99/เดือน
  • โปรพลัส: $39.99/เดือน

โกลดี้ รีวิวและคะแนน

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Goldie อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

ใช้งานง่ายและนำทางสะดวก ดีมากที่สามารถเพิ่มรูปภาพและบันทึกได้ หาส่วนต่าง ๆ ของแอปได้ง่าย

ใช้งานง่ายและนำทางสะดวก ดีมากที่สามารถเพิ่มรูปภาพและบันทึกได้ หาส่วนต่าง ๆ ของแอปได้ง่าย

8. Fresha (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้เป็นตลาดบริการ)

Fresha: ทางเลือกในการจัดตารางเวลาที่มีความแม่นยำ
ในขณะที่ Acuity Scheduling ช่วยให้คุณจัดการการนัดหมายได้ แต่ไม่มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างการจองเพิ่มเติมได้ Fresha มี ซอฟต์แวร์การจองออนไลน์นี้มีตลาดออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถค้นหาและตรวจสอบธุรกิจของคุณตามรีวิวของลูกค้าและทำการนัดหมายได้

ออกแบบมาสำหรับคลินิกความงามและศูนย์สุขภาพ Fresha ช่วยให้คุณสามารถรับการจองสำหรับลูกค้าหลายคนพร้อมกันได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนัดหมายกลุ่มหรือกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถยืนยันการนัดหมายด้วยการชำระเงินบางส่วนหรือเต็มจำนวนล่วงหน้า ช่วยลดการยกเลิกและการไม่มาตามนัด

คุณสมบัติเด่นของ Fresha

  • จองนัดหมายโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น
  • ส่งข้อความติดตามผลพร้อมคำแนะนำการดูแลหลังการรักษาให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
  • กำหนดเวลาว่างระหว่างนัดหมาย กำหนดระยะเวลาล่วงหน้าสูงสุดที่ลูกค้าสามารถจองได้ และจัดการนโยบายการยกเลิกเพื่อป้องกันปัญหาการจัดตารางงานในที่ทำงาน
  • รักษาโปรไฟล์ลูกค้าอย่างละเอียด ติดตามประวัติการนัดหมาย และปรับแต่งบริการตามความต้องการของลูกค้า
  • ตั้งค่าแคมเปญอัตโนมัติ การแนะนำลูกค้า และการลดราคาส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มการจองและการรักษาลูกค้า

ข้อจำกัดของ Fresha

  • แพ็กเกจเซสชั่นไม่ทำงานบางครั้ง
  • มีราคาสูงกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Acuity

ราคาของ Fresha

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 95/เดือน (ทดลองใช้ 14 วัน)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Fresha รีวิวและคะแนน

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (1,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fresha อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

เราเปลี่ยนจาก Booker ที่เราใช้บริการมา 8 ปี และจนถึงตอนนี้ประสบการณ์ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันชอบที่ Fresha ทำงานได้ดีบนทุกอุปกรณ์ และลูกค้าของเราสามารถทำเกือบทุกอย่างจากโทรศัพท์ของพวกเขา รวมถึงการจองและแก้ไขการจอง ทำแบบฟอร์มการให้คำปรึกษา เพิ่มบัตรชำระเงิน ดูประวัติการใช้บริการ และอื่น ๆ อีกมากมาย มันง่ายสำหรับลูกค้าของเราที่จะจองและตรวจสอบความพร้อมของนัดหมายกับนักบำบัดที่พวกเขาชื่นชอบได้ในไม่กี่คลิก

เราเปลี่ยนจาก Booker ที่เราใช้บริการมา 8 ปี และจนถึงตอนนี้ประสบการณ์ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันชอบที่ Fresha ทำงานได้ดีบนทุกอุปกรณ์ และลูกค้าของเราสามารถทำเกือบทุกอย่างจากโทรศัพท์ของพวกเขา รวมถึงการจองและแก้ไขการจอง ทำแบบฟอร์มการให้คำปรึกษา เพิ่มบัตรชำระเงิน ดูประวัติการใช้บริการ และอื่น ๆ ได้ ลูกค้าของเราสามารถจองและตรวจสอบความพร้อมของนัดหมายกับนักบำบัดที่พวกเขาชื่นชอบได้ง่าย ๆ ในไม่กี่คลิก

👀 คุณทราบหรือไม่: บริการที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมักช่วยเพิ่มรายได้ถึง 10% ถึง 15% ดังนั้น อย่าลืมถามลูกค้าเกี่ยวกับความชอบของพวกเขาเพื่อปรับแต่งเซสชั่นให้เหมาะกับพวกเขา

9. Noterro (เหมาะที่สุดสำหรับคลินิกสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)

Noterro: ทางเลือกในการจัดตารางเวลาแบบเฉียบแหลม
รายงานแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรัง มีแนวโน้มที่จะจองนัดหมายทางการแพทย์ทางออนไลน์มากขึ้นถึง 67%ดังนั้น หากคุณดำเนินธุรกิจทางการแพทย์หรือคลินิก Noterro คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณในการจัดตั้งระบบการจองนัดหมาย

นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาแล้ว คุณยังสามารถจัดการประกันภัยได้โดยการเพิ่มรหัสการเรียกเก็บเงิน รหัสการวินิจฉัย และรหัสตัวปรับแก้ รวมถึงการส่งออกแบบฟอร์ม CMS-1500 เพื่อเร่งกระบวนการเคลมของคุณ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเชิงคาดการณ์สำหรับการติดแท็กประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Noterro

  • ตั้งค่าระบบการจองนัดหมายทางการแพทย์ออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดายและให้บริการการนัดหมายด้วยตนเอง
  • บริหารคลินิกของคุณในหลายสาขาได้จากที่เดียว
  • สร้างการจองกลุ่มสำหรับเวิร์กช็อปและสัมมนา
  • ส่งการแจ้งเตือนเสียงไปยังลูกค้า

ข้อจำกัดของ Noterro

  • การส่งใบเสร็จทางอีเมลมีข้อผิดพลาด
  • การลบโน้ตหลังจากที่คุณใส่ไปแล้วนั้นทำได้ยากมาก

ราคาของ Noterro

  • คอร์: $30/เดือน
  • เพิ่มเติม: $50/เดือน
  • สูงสุด: 70 ดอลลาร์/เดือน

Noterro รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

10. GoReminders (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแคมเปญข้อความอัตโนมัติ)

GoReminders: ทางเลือกในการจัดตารางเวลาที่แม่นยำ
ในขณะที่ Acuity สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลได้ แต่ไม่มีฟีเจอร์ในตัวสำหรับการส่งข้อความถึงลูกค้าเกี่ยวกับช่วงเวลาว่างและข้อเสนอฟรีของคุณ นอกเหนือจากการจัดตารางปฏิทินและการนัดหมายแล้ว GoReminder ยังช่วยให้คุณส่งข้อความจำนวนมากพร้อมข้อเสนอและคำเตือนที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ CRM และดึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นคุณสามารถวิเคราะห์รูปแบบการขาย ประเมินประสิทธิภาพ และปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoReminders

  • ปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนข้อความสำหรับลูกค้าแต่ละรายด้วยแท็กพิเศษและวันที่และเวลาของนัดหมาย
  • อัตโนมัติการยืนยันนัดหมาย
  • จัดการนัดหมายได้ทุกที่ด้วยแอปเตือนปฏิทิน

ข้อจำกัดของ GoReminders

  • ยากที่จะเห็นความพร้อมของพนักงานเมื่อมีลูกค้าเข้ามาโดยไม่นัดหมาย
  • ฟีเจอร์การส่งข้อความจำนวนมากอาจมีข้อบกพร่อง

ราคา GoReminders

  • เริ่มต้นที่ $29/เดือน

GoReminders รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง GoReminders อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชอบความสะดวกสบายของแอปนี้ และมันยอดเยี่ยมมากที่มีลูกค้าทุกคนของเราอยู่ในระบบ รวมถึงมีรายการสำหรับนัดหมายและส่งการแจ้งเตือนสำหรับการนัดหมายแต่ละครั้ง และทุกครั้งที่เราต้องการส่งข้อความหรือส่งการแจ้งเตือนประจำปีประเภทใดก็ตาม มันง่ายและรวดเร็วมาก

ฉันชอบความสะดวกสบายของแอปนี้ และมันยอดเยี่ยมมากที่มีลูกค้าทุกคนของเราอยู่ในระบบ รวมถึงมีรายการสำหรับนัดหมายและส่งการแจ้งเตือนสำหรับการนัดหมายแต่ละครั้ง และทุกครั้งที่เราต้องการส่งข้อความหรือส่งการแจ้งเตือนประจำปีประเภทใดก็ตาม มันง่ายและรวดเร็วมาก

ก้าวข้ามการจัดการตารางเวลาขั้นพื้นฐานของ Acuity และบริหารทุกอย่างได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการแก้ปัญหาชั่วคราวและการรวมแอปต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้การจองเป็นไปตามที่คุณต้องการ ลองใช้คู่แข่งของ Acuity Scheduling ที่กล่าวมาข้างต้นดู บางรายมีการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม บางรายมาพร้อมกับระบบกำหนดเวลาและการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และบางรายสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับการนัดหมายของคุณได้

หากคุณต้องการคุณสมบัติทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นในแอปเดียว ทำไมไม่เลือก ClickUp ล่ะ? มันง่าย ราคาไม่แพง และเต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายจนคุณจะสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่ใช้มันมาก่อนหน้านี้

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้! ตั้งระบบการจองนัดหมายที่ลูกค้าของคุณชื่นชอบและช่วยให้ทีมของคุณจัดการงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น