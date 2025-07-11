10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Acuity Scheduling ที่ควรลองในปี 2025

Acuity Scheduling เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและมืออาชีพเดี่ยว—มันสะอาด เรียบง่าย และทำงานได้ดี
แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจรู้สึกถูกจำกัดด้วยการปรับแต่งที่จำกัด การผสานระบบที่ยุ่งยาก หรือฟีเจอร์ที่ไม่สามารถขยายขนาดได้
ทันใดนั้น คุณก็กำลังซ่อมแซมรูด้วยเครื่องมือเพิ่มเติมและเวลาเพิ่มเติม
หาก Acuity เริ่มทำให้คุณช้าลง อาจถึงเวลาที่คุณต้องยกระดับแล้ว
เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Acuity Scheduling ที่มาพร้อมระบบอัตโนมัติที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ฟีเจอร์สำหรับทีมที่ดีกว่า และการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณมีเวลาโฟกัสกับการพัฒนาธุรกิจมากขึ้น และลดภาระงานด้านการจัดตารางเวลา
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Acuity Scheduling ในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก เอเจนซี่ และองค์กรที่ต้องการระบบจัดตารางเวลา การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจร
|ClickUp ปฏิทิน, ClickUp งาน, ClickUp สมอง
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Trafft
|เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการการจองนัดหมายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและการสนับสนุนหลายสาขา
|รหัสคิวอาร์, แบบฟอร์มการจอง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|อมีเลีย
|เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, เอเจนซี, และผู้ให้บริการที่มีเว็บไซต์ WordPress ต้องการระบบการจองและการจัดการพนักงานที่สามารถปรับแต่งได้
|ปลั๊กอินสำหรับการจอง, การจัดการพนักงาน
|เริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
|วาดเล่น
|เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, เอเจนซี, และผู้สรรหาบุคลากรที่นัดหมายการสัมภาษณ์หรือการประชุมกลุ่มกับผู้สมัคร
|ซิงค์กับเครื่องมือการประชุม, ติดตามประสิทธิภาพของผู้สรรหา, และขั้นตอนการสัมภาษณ์
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.95 ต่อเดือน
|SimplyBook.me
|เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, เอเจนซี, และผู้ให้บริการที่ต้องการหน้าจองที่สามารถปรับแต่งได้และระบบจัดการลูกค้า
|จุดขาย, คำขอการให้คำแนะนำอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน
|YouCanBook.me
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบจองออนไลน์ที่เรียบง่ายและราคาไม่แพง
|การปรับเขตเวลา, การฝังหน้าจอง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน
|โกลดี้
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว, ร้านเสริมสวย, และผู้ให้บริการความงามอิสระที่ต้องการโปรไฟล์ลูกค้าและระบบจองคิว
|รายการรอ, โปรไฟล์ลูกค้า, และคำรับรอง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน
|เฟรช่า
|เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ในวงการความงาม/สุขภาพที่ต้องการตลาดบริการและแคมเปญอัตโนมัติ
|ตลาดบริการ, แคมเปญอัตโนมัติ, เวลาบัฟเฟอร์อัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการ
|โนเทอโร่
|เหมาะที่สุดสำหรับคลินิกสุขภาพและเวชกรรมขนาดเล็กที่ต้องการระบบนัดหมายแพทย์และจัดการแฟ้มประวัติผู้ป่วย
|การแจ้งเตือนด้วยเสียง, การจัดเวิร์กช็อปและการจองสัมมนา, แท็กทำนายสำหรับแฟ้มผู้ป่วย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/เดือน
|GoReminders
|เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ให้บริการที่ต้องการแคมเปญข้อความอัตโนมัติและการแจ้งเตือน
|แอปเตือนปฏิทิน, เทมเพลตข้อความเตือน, ข้อความแจ้งเตือนจำนวนมาก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกอื่นสำหรับการจัดตารางเวลา Acuity?
มากกว่า70% ของผู้บริโภคต้องการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์
อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบการจองนัดหมายออนไลน์ของคุณมีความแข็งแกร่ง ระบบควรให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น ในขณะที่ มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดให้กับธุรกิจของคุณเพื่อจัดตารางนัดหมาย
หาก Acuity Scheduling ไม่สามารถตอบสนองมาตรฐานเหล่านั้นได้ นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณควรพิจารณาในทางเลือกอื่น:
- การจองออนไลน์: เปิดให้จองได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการซิงค์ปฏิทินผ่านอีเมลและ SMS
- การติดตามประวัติลูกค้า: บันทึกประวัติการให้บริการ ความชอบ และบันทึกย่อต่างๆ เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มการรักษาลูกค้า
- การประมวลผลการชำระเงิน: รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ POS, ตัวเลือกการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ และการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ เพื่อประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่น
- การจัดตารางงานพนักงาน: กำหนดการนัดหมาย ติดตามชั่วโมงการทำงาน และป้องกันการจองเกินความจำเป็น พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตของทีม
- เครื่องมือการตลาด: อัตโนมัติแคมเปญอีเมลและ SMS, โปรโมชั่น, และโปรแกรมความภักดีเพื่อให้ลูกค้าสนใจและกลับมาใช้บริการ
- การติดตามสินค้าคงคลัง: ติดตามระดับสต็อกและส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
- รายงานและข้อมูลเชิงลึก: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ การจอง และประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- การเข้าถึงที่เหมาะกับมือถือ: ให้คุณจัดการการจอง, พนักงาน, และลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปมือถือที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
- การผสานการทำงานอัจฉริยะ: เชื่อมต่อกับเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, ระบบบัญชี, และเครื่องมือการตลาดเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบในที่เดียว
👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทขนาดใหญ่สามารถประหยัดเงินได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพียงแค่ลดจำนวนการประชุมที่ไม่จำเป็นและจำกัดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบจัดตารางเวลา Acuity
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Acuity Scheduling นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ตรงกับความต้องการของคุณ
มาสำรวจคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนเพื่อดูว่าตัวเลือกใดเหมาะกับคุณมากที่สุด
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการตารางเวลาและการทำงานร่วมกันของทีม)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับทีมที่ต้องการรวมการจัดการงาน การจัดตารางเวลา และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่ายและขับเคลื่อนด้วย AI ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมทำให้โดดเด่นเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ เช่น Acuity Scheduling โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าการจองนัดหมายเท่านั้น
มาเริ่มกันที่ClickUp Calendarกันเถอะ มันไม่ใช่แค่ตัวเลือกระบุวันที่และเวลาพื้นฐานเท่านั้น—แต่เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยในการจัดตารางงานของคุณ ตารางงานของทีม และการจองต่างๆ
อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง, มุมมองที่มีรหัสสี, และการบล็อกเวลาอัตโนมัติช่วยให้คุณจัดการนัดหมายได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะจัดการตารางประจำวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน คุณสมบัติการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpจะทำให้ปฏิทินของคุณถูกจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความพร้อมของทีม
ตัวอย่างเช่น หากคุณเบื่อกับการคัดลอกและวางงานเดิมๆ ให้ตั้งค่าเป็นงานที่เกิดซ้ำ หรือใช้ClickUp AutomationและAutopilot Agentsเพื่อจัดการงานซ้ำโดยอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการตรวจสอบเป็นประจำหรือการนัดหมายบริการ
อีกหนึ่งคุณสมบัติของ AI ที่มีประโยชน์คือClickUp AI Notetaker— ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกลียดการจดบันทึกการประชุมและพลาดข้อมูลสำคัญ
มันถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์และจัดระเบียบไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง หากบันทึกการประชุมของคุณมีรายการที่ต้องดำเนินการ ClcikUp Brain สามารถมอบหมายงานเหล่านั้นให้กับเพื่อนร่วมทีมพร้อมกำหนดเส้นตายโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้การติดตามงานไม่ตกหล่น และคุณจะไม่พลาดคำขอของลูกค้าหรือการตัดสินใจจากการประชุมอีกต่อไป
คุณสมบัติ AI เหล่านี้สามารถแข่งขันกับผู้ช่วย AI แบบสแตนด์อโลนได้อย่างเต็มที่ และถูกฝังอยู่ในระบบนิเวศของ ClickUp อย่างสมบูรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปหลายตัวสำหรับการจัดตารางเวลา การประชุม และการทำงานร่วมกัน
หากคุณต้องการทำให้การจัดตารางเวลาง่ายยิ่งขึ้นลองใช้เทมเพลตสมุดนัดหมายของ ClickUp ดูสิ มันช่วยให้คุณมองเห็นการนัดหมาย จัดการประมาณเวลา และติดตามคำขอเลื่อนนัดได้ทั้งหมดในที่เดียว
เมื่อคุณเชิญเพื่อนร่วมทีมหรือลูกค้า พวกเขาจะสามารถดูเวลาว่างของคุณและจองเวลาได้โดยตรง เป็นวิธีที่ไร้รอยต่อในการรวมการจองและการโต้ตอบกับลูกค้าไว้ที่เดียว—ไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงหรือพลาดนัดหมายอีกต่อไป หรือใช้ClickUp Remindersสำหรับตัวคุณเอง ทีมของคุณ หรือลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานหรือการนัดหมายใดหลุดรอดไป เพียงแตะที่งานหรือการนัดหมายที่กำหนดไว้เพื่อสร้างการแจ้งเตือนและแนบไฟล์ด้วยไอคอนคลิปหนีบกระดาษ เพื่อให้ทุกคนเตรียมพร้อม
ดังนั้น สรุปคือ: ด้วยการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง เทมเพลตพร้อมใช้งาน และฟีเจอร์ AI ที่ผสานรวมไว้ ClickUp ช่วยให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการจัดการด้านโลจิสติกส์ และมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาธุรกิจของคุณ เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Acuity สำหรับทีมทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดตารางกะ บริหารความพร้อมของทีม และประสานงานไทม์ไลน์โครงการด้วยเทมเพลตตารางงานทีมของ ClickUp
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ อัปเดตสถานะงานที่กำหนดเอง หรือมอบหมายสมาชิกในทีมตามประเภทการนัดหมายด้วยทริกเกอร์การดำเนินการมากกว่า 50 แบบ
- วางแผนทุกชั่วโมงของวันคุณหรือทีมของคุณด้วยเทมเพลตตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp
- เพิ่มลิงก์การประชุมในปฏิทิน ClickUp ของคุณเพื่อเข้าร่วมโดยไม่ล่าช้า
- ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติโดยการเริ่มหรือหยุดตัวจับเวลาเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง—เหมาะสำหรับผู้ให้บริการที่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงหรือต้องการบันทึกเวลาที่แม่นยำสำหรับการนัดหมาย
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าด้วยเทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อบันทึกความชอบและคำขอของลูกค้าในระบบตารางเวลาของคุณโดยตรง
- ปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมและการโต้ตอบกับลูกค้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:
ฉันใช้ ClickUp สำหรับการรวมงานประจำวันของฉันไว้ในที่เดียว มันช่วยฉันในทุกๆ ด้าน หากฉันต้องการจัดการประชุมกับลูกค้าหรือกับทีม หรือต้องการตรวจสอบสถานะของงานที่ผ่านมา ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งนั้น
ฉันใช้ ClickUp สำหรับการรวมงานประจำวันของฉันไว้ในที่เดียว มันช่วยฉันในทุกๆ ด้าน หากฉันต้องการจัดการประชุมกับลูกค้าหรือกับทีม หรือต้องการตรวจสอบสถานะของงานก่อนหน้านี้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งนั้น
2. Trafft (เหมาะที่สุดสำหรับการจองนัดหมายตลอด 24 ชั่วโมง)
59% ของผู้คนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการรอสายเพื่อจองนัดหมายในเวลาทำการ Trafft มอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของคุณด้วยการจองออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ลูกค้าสามารถกำหนดเวลาใหม่ เลื่อน หรือยกเลิกนัดหมายได้ตามความสะดวก โดยไม่ต้องรอสายหรือยึดติดกับเวลาทำการแบบเดิม
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานการจองได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ ซึ่งช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นและการค้นพบ
ไม่เหมือนกับ Acuity, Trafft ยังมีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์จองแบบไม่ต้องเขียนโค้ดให้คุณใช้ได้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีนักพัฒนาในบัญชีของคุณ. นอกจากนี้ยังมีระบบรองรับหลายสาขา, หลายภาษา, การนัดหมายแบบประจำ, และการนัดหมายเป็นกลุ่ม, รวมถึงระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการเลื่อนนัด.
คุณสมบัติเด่นของ Trafft
- เลือกช่วงเวลาที่ว่าง ระบุรายละเอียดการนัดหมาย และสร้างรหัส QR และการเชื่อมต่อสำหรับลูกค้า
- เข้าถึงปลั๊กอินสำหรับการจองนัดหมายฟรีสำหรับเว็บไซต์ WordPress ของคุณ
- ผสานแบบฟอร์มการจองเข้ากับเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ iframes เพื่อให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายได้โดยตรง
- ตอบกลับและยืนยันการจองด้วยข้อความที่เป็นส่วนตัวและสอดคล้องกับแบรนด์
ข้อจำกัดของ Trafft
- คุณสมบัติการจัดวางไม่มีความหลากหลายมากนัก
- มันขาดการผสานรวมขั้นสูง
การกำหนดราคาของ Trafft
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- การปรับขนาด: $69/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $250/เดือน
Trafft รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trafft อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่มันมีฟีเจอร์หลากหลายและสามารถใช้เว็บฮุคได้ ฉันชอบคนที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์นี้ด้วย
ฉันชอบที่มันมีฟีเจอร์หลากหลายและสามารถใช้เว็บฮุคได้ ฉันชอบคนที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์นี้ด้วย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ปุ่มลัดใน ClickUpเพื่อลดการคลิก ตัวอย่างเช่น การเลื่อนเมาส์ไปที่งานแล้วพิมพ์ m จะมอบหมายงานนั้นให้คุณโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนใหม่ได้โดยพิมพ์ r
3. อมีเลีย (เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์ WordPress)
ปัญหาที่พบบ่อยกับ Acuity Scheduling คือขาดการปรับแต่งส่วนบุคคลและฟังก์ชันขั้นสูงในแพ็กเกจพื้นฐาน Amelia ซึ่งเป็นปลั๊กอินของ WordPress สามารถแก้ไขปัญหาทั้งสองนี้ได้ มีแบบฟอร์มการจองที่ปรับแต่งได้สูง รูปแบบ และคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดการพนักงานและทรัพยากร แม้แต่ในแผนพื้นฐาน
เครื่องมือจัดการกิจกรรมของอเมเลียและระบบปฏิทินแบบภาพเป็นจุดเด่นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่จัดคลาสหรือกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ คุณยังได้รับแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย การนัดหมายที่ประสบความสำเร็จ การไม่มาตามนัด และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของอมีเลีย
- รับการเชื่อมต่อระบบชำระเงินกับ Stripe, PayPal และ Square
- ใช้การจัดตารางทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการและจัดสรรอุปกรณ์และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ออกแบบแพ็กเกจบริการที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมตัวเลือกหลากหลาย
- จัดการตารางการทำงานของพนักงาน, กำหนดเวลาทำงาน, และจัดการคำขอลา
ข้อจำกัดของอมีเลีย
- มันไม่ใช่เครื่องมือจัดตารางเวลาที่เหมาะสมหากคุณไม่ได้โฮสต์เว็บไซต์บน WordPress
- การผสานรวมกับ Google Calendar มักหยุดทำงาน
ราคาของอมีเลีย
- เริ่มต้น: $49/ปี
- มาตรฐาน: $99/ปี
- ข้อดี: $184 ต่อปี
- เอลิต: 638 ดอลลาร์/ปี
อมีเลีย รีวิวและให้คะแนน
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
👀 คุณทราบหรือไม่: ธุรกิจต่างๆมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย27%เมื่อใช้ระบบจองออนไลน์
4. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายสัมภาษณ์กับผู้สมัคร)
35% ของผู้สรรหาบุคลากรระบุว่าการจัดตารางเวลาและดำเนินการสัมภาษณ์เป็นงานที่ใช้เวลามากที่สุด โดย 67% ใช้เวลา 30 นาทีถึงสองชั่วโมงเพียงเพื่อประสานงานการประชุมกับผู้สมัครงาน แม้ว่า Acuity Scheduling จะมีระบบอัตโนมัติที่ดีสำหรับการนัดหมายกับลูกค้า แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความวุ่นวายในการวางแผนการสัมภาษณ์ที่ต้องติดต่อกันไปมา
Doodle ให้บริการอินเตอร์เฟซแบบสำรวจที่ช่วยให้การจัดตารางเวลาของกลุ่มง่ายขึ้น และกำจัดปัญหาการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถเสนอเวลาหลายช่วง และให้ผู้เข้าร่วมเลือกเวลาที่เหมาะกับพวกเขาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle
- ซิงค์กับเครื่องมือประชุมออนไลน์เช่น Zoom, Google Meet หรือ Webex และเพิ่มลิงก์วิดีโอโดยอัตโนมัติในทุกการประชุมที่จองไว้
- ปรับแต่งคำเชิญจองให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- จัดตั้งการสัมภาษณ์แบบกลุ่มด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากร
- ติดตามประสิทธิภาพของผู้สรรหาบุคลากรบนแดชบอร์ด
ข้อจำกัดของดoodle
- การจัดตารางกิจกรรมหลายอย่างอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
- การแจ้งเตือนการรวบรวมแบบสำรวจไม่ปรากฏบ่อย
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $19. 95/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
รีวิวและคะแนนของดูเดิล
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2 กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ Doodle ใช้งานง่ายและฟรี สามารถแสดงผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นได้ทันที ฉันชอบที่แทบทุกคนใช้มัน
ฉันชอบที่ Doodle ใช้งานง่ายและฟรี สามารถแสดงผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นได้ทันที ฉันชอบที่แทบทุกคนใช้มัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบปฏิทินน่ารักฟรีเพื่อความเป็นระเบียบอย่างมีสไตล์
5. SimplyBook.me (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งหน้าการจองของคุณ)
ไม่เหมือนกับ Acuity, SimplyBook.me ให้คุณสามารถปรับแต่งหน้าจองของคุณให้สะท้อนถึงบุคลิกของแบรนด์และรายละเอียดการให้บริการของคุณได้ ลูกค้าของคุณจะรู้อย่างชัดเจนว่าคุณคือใคร คุณมีอะไรให้คุณค่า และคุณให้บริการอะไรบ้าง คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อปรับแต่งบริการให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคน และรวบรวมบทวิจารณ์จากลูกค้าได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม
SimplyBook.me มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสำหรับธุรกิจบริการที่มีกระบวนการทำงานเฉพาะหรือความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อเปรียบเทียบกับ Acuity แล้ว SimplyBook.me ให้การควบคุมรายละเอียดของประสบการณ์การจองได้มากกว่า และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอันดับแรก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimplyBook.me
- จัดการยอดขายรายวัน, ค่าทิป, และเงินฝากของคุณในรูปแบบบัตร, เงินสด, และการชำระเงินออนไลน์ล่วงหน้า ด้วยคุณสมบัติระบบจุดขาย (PoS)
- ส่งคำขอความคิดเห็นอัตโนมัติหลังการนัดหมาย และฝังรีวิวบนเว็บไซต์ของคุณได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
- สร้างโปรไฟล์สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ และเข้าถึงประวัติการใช้บริการและความชอบเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของพวกเขา
- เลือกเลย์เอาต์หน้าการจองของคุณจาก 20+ ธีมและเทมเพลต
ข้อจำกัดของ SimplyBook.me
- การตั้งค่าด้วยตนเองต้องใช้เวลา
- ผู้ใช้ไม่สามารถจองหลายช่วงเวลาพร้อมกันได้
SimplyBook.me ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $9. 9/เดือน
- มาตรฐาน: $29. 9/เดือน
- พรีเมียม: $59. 9/เดือน
SimplyBook.me รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SimplyBook.me อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
โปรแกรมสมัยใหม่, ดูดีบนหลายอุปกรณ์. มีความเป็นไปได้มากมายในการตั้งค่าเอง.
โปรแกรมสมัยใหม่, ดูดีบนหลายอุปกรณ์. มีความเป็นไปได้มากมายในการปรับแต่งตามความต้องการของคุณ.
📮 ClickUp Insight: การประชุมจุดประกายนวัตกรรมและขับเคลื่อนการลงมือทำ—เมื่อมันได้ผลจริง แต่ในความเป็นจริง? พนักงานเกือบครึ่งหนึ่งเสียเวลาอันมีค่าไปกับการติดต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อขอคำตอบที่พวกเขาควรมีอยู่แล้ว สร้างการขัดจังหวะอย่างต่อเนื่องในที่ทำงาน
ClickUp's Connected Searchและ ClickUp Brainช่วยขจัดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายจากการทำงานซ้ำซ้อนด้วยการมอบคำตอบที่รวดเร็วและขับเคลื่อนด้วย AI จากระบบดิจิทัลทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ บันทึกการประชุม คลิปที่บันทึกไว้ หรือการเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม ทุกอย่างกลายเป็นความรู้ที่สามารถค้นหาได้—ทำให้ไม่มีใครต้องเสียเวลาตามหาข้อมูลจากเพื่อนร่วมทีมอีกต่อไป
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—หรือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อคนต่อปี—โดยการใช้ ClickUp แทนกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองนึกภาพดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
6. YouCanBook.me (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว)
ต้องการซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายขั้นสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากใช่ไหม? หาก Acuity Scheduling มีราคาสูงเกินไป ลองใช้ YouCanBook.me แทนดูสิ
คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อกำหนดตารางเวลาประจำสัปดาห์หรือปรับแต่งความพร้อมใช้งานสำหรับสัปดาห์เฉพาะได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดระยะเวลาการนัดหมาย เพิ่มเวลาพักระหว่างการประชุม และกำหนดระยะเวลาแจ้งเตือนขั้นต่ำหรือสูงสุดสำหรับการจองได้เช่นกัน
คุณจองได้.me คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตรวจจับและปรับเขตเวลาที่แตกต่างกันสำหรับการจอง
- ส่งอีเมลยืนยันอัตโนมัติและข้อความเตือนทาง SMS ให้กับลูกค้า
- สร้างและฝังหน้าการจองของคุณลงในเว็บไซต์ของคุณโดยตรงโดยใช้ตัวเลือกต่างๆ เช่น การฝังแบบอินไลน์, ป๊อปอัปแบบโมดอล, หรือปุ่มลอย
- มาพร้อมกับเวอร์ชันฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
ข้อจำกัดของ YouCanBook.me
- มันไม่มีการปรับแต่งการแจ้งเตือนให้เหมาะกับบุคคลแต่ละคน
- กระบวนการส่งออกข้อมูลมีความซับซ้อนเกินไป
ราคา YouCanBook.me
- ฟรี
- บุคคล: 9 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 13 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $18/เดือน
YouCanBook.me รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง YouCanBook.me อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
YCBM เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้งานได้ แต่ต้องการฟังก์ชันพื้นฐานเพิ่มเติม
YCBM เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้งานได้ดี แต่ต้องการฟังก์ชันพื้นฐานเพิ่มเติม
7. โกลดี้ (เหมาะที่สุดสำหรับร้านเสริมสวยและผู้ให้บริการความงามอิสระ)
หากคุณเป็นมืออาชีพที่ทำงานคนเดียวหรือดำเนินธุรกิจขนาดเล็กที่มีหลายสาขา Goldie เป็นทางเลือกที่เหมาะสมแทน Acuity Scheduling Goldie เป็นเครื่องมือที่เบาและเน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก ให้คุณสร้างเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ของคุณเองได้อย่างง่ายดาย ให้ลูกค้าสามารถจองเวลาได้ด้วยตัวเอง และรับชำระเงินผ่านบัตรที่บันทึกไว้
โกลดี้ยังช่วยให้คุณทำการตลาดแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย คุณสามารถประกาศบริการใหม่และแชร์ข้อเสนอพิเศษเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่เหลือและจัดการเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Goldie
- รักษาโปรไฟล์ลูกค้าอย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลการติดต่อและประวัติการนัดหมาย
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าเฉพาะระหว่างขั้นตอนการจองผ่านช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้
- แสดงผลงานของคุณโดยเพิ่มรูปภาพลงในหน้าการจองออนไลน์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
- จัดการตารางที่เต็มแล้วโดยให้ลูกค้าเข้าร่วมรายการรอเพื่อเติมเต็มการยกเลิกในนาทีสุดท้ายและเพิ่มประสิทธิภาพช่วงเวลาของคุณ
ข้อจำกัดของโกลดี้
- ฟีเจอร์การส่งข้อความจำนวนมากมักไม่สามารถส่งถึงผู้รับได้ตรงเวลา
- แพลตฟอร์มนี้ขาดการรองรับหลายภาษา
ราคาของโกลดี้
- ฟรี
- ข้อดี: $19.99/เดือน
- โปรพลัส: $39.99/เดือน
โกลดี้ รีวิวและคะแนน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Goldie อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายและนำทางสะดวก ดีมากที่สามารถเพิ่มรูปภาพและบันทึกได้ หาส่วนต่าง ๆ ของแอปได้ง่าย
ใช้งานง่ายและนำทางสะดวก ดีมากที่สามารถเพิ่มรูปภาพและบันทึกได้ หาส่วนต่าง ๆ ของแอปได้ง่าย
8. Fresha (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้เป็นตลาดบริการ)
ในขณะที่ Acuity Scheduling ช่วยให้คุณจัดการการนัดหมายได้ แต่ไม่มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างการจองเพิ่มเติมได้ Fresha มี ซอฟต์แวร์การจองออนไลน์นี้มีตลาดออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถค้นหาและตรวจสอบธุรกิจของคุณตามรีวิวของลูกค้าและทำการนัดหมายได้
ออกแบบมาสำหรับคลินิกความงามและศูนย์สุขภาพ Fresha ช่วยให้คุณสามารถรับการจองสำหรับลูกค้าหลายคนพร้อมกันได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนัดหมายกลุ่มหรือกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถยืนยันการนัดหมายด้วยการชำระเงินบางส่วนหรือเต็มจำนวนล่วงหน้า ช่วยลดการยกเลิกและการไม่มาตามนัด
คุณสมบัติเด่นของ Fresha
- จองนัดหมายโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น
- ส่งข้อความติดตามผลพร้อมคำแนะนำการดูแลหลังการรักษาให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
- กำหนดเวลาว่างระหว่างนัดหมาย กำหนดระยะเวลาล่วงหน้าสูงสุดที่ลูกค้าสามารถจองได้ และจัดการนโยบายการยกเลิกเพื่อป้องกันปัญหาการจัดตารางงานในที่ทำงาน
- รักษาโปรไฟล์ลูกค้าอย่างละเอียด ติดตามประวัติการนัดหมาย และปรับแต่งบริการตามความต้องการของลูกค้า
- ตั้งค่าแคมเปญอัตโนมัติ การแนะนำลูกค้า และการลดราคาส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มการจองและการรักษาลูกค้า
ข้อจำกัดของ Fresha
- แพ็กเกจเซสชั่นไม่ทำงานบางครั้ง
- มีราคาสูงกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Acuity
ราคาของ Fresha
- ฟรี
- ทีม: $9. 95/เดือน (ทดลองใช้ 14 วัน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Fresha รีวิวและคะแนน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (1,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fresha อย่างไรบ้าง?
เราเปลี่ยนจาก Booker ที่เราใช้บริการมา 8 ปี และจนถึงตอนนี้ประสบการณ์ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันชอบที่ Fresha ทำงานได้ดีบนทุกอุปกรณ์ และลูกค้าของเราสามารถทำเกือบทุกอย่างจากโทรศัพท์ของพวกเขา รวมถึงการจองและแก้ไขการจอง ทำแบบฟอร์มการให้คำปรึกษา เพิ่มบัตรชำระเงิน ดูประวัติการใช้บริการ และอื่น ๆ อีกมากมาย มันง่ายสำหรับลูกค้าของเราที่จะจองและตรวจสอบความพร้อมของนัดหมายกับนักบำบัดที่พวกเขาชื่นชอบได้ในไม่กี่คลิก
เราเปลี่ยนจาก Booker ที่เราใช้บริการมา 8 ปี และจนถึงตอนนี้ประสบการณ์ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันชอบที่ Fresha ทำงานได้ดีบนทุกอุปกรณ์ และลูกค้าของเราสามารถทำเกือบทุกอย่างจากโทรศัพท์ของพวกเขา รวมถึงการจองและแก้ไขการจอง ทำแบบฟอร์มการให้คำปรึกษา เพิ่มบัตรชำระเงิน ดูประวัติการใช้บริการ และอื่น ๆ ได้ ลูกค้าของเราสามารถจองและตรวจสอบความพร้อมของนัดหมายกับนักบำบัดที่พวกเขาชื่นชอบได้ง่าย ๆ ในไม่กี่คลิก
👀 คุณทราบหรือไม่: บริการที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมักช่วยเพิ่มรายได้ถึง 10% ถึง 15% ดังนั้น อย่าลืมถามลูกค้าเกี่ยวกับความชอบของพวกเขาเพื่อปรับแต่งเซสชั่นให้เหมาะกับพวกเขา
9. Noterro (เหมาะที่สุดสำหรับคลินิกสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)
รายงานแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรัง มีแนวโน้มที่จะจองนัดหมายทางการแพทย์ทางออนไลน์มากขึ้นถึง 67%ดังนั้น หากคุณดำเนินธุรกิจทางการแพทย์หรือคลินิก Noterro คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณในการจัดตั้งระบบการจองนัดหมาย
นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาแล้ว คุณยังสามารถจัดการประกันภัยได้โดยการเพิ่มรหัสการเรียกเก็บเงิน รหัสการวินิจฉัย และรหัสตัวปรับแก้ รวมถึงการส่งออกแบบฟอร์ม CMS-1500 เพื่อเร่งกระบวนการเคลมของคุณ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเชิงคาดการณ์สำหรับการติดแท็กประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Noterro
- ตั้งค่าระบบการจองนัดหมายทางการแพทย์ออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดายและให้บริการการนัดหมายด้วยตนเอง
- บริหารคลินิกของคุณในหลายสาขาได้จากที่เดียว
- สร้างการจองกลุ่มสำหรับเวิร์กช็อปและสัมมนา
- ส่งการแจ้งเตือนเสียงไปยังลูกค้า
ข้อจำกัดของ Noterro
- การส่งใบเสร็จทางอีเมลมีข้อผิดพลาด
- การลบโน้ตหลังจากที่คุณใส่ไปแล้วนั้นทำได้ยากมาก
ราคาของ Noterro
- คอร์: $30/เดือน
- เพิ่มเติม: $50/เดือน
- สูงสุด: 70 ดอลลาร์/เดือน
Noterro รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
10. GoReminders (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแคมเปญข้อความอัตโนมัติ)
ในขณะที่ Acuity สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลได้ แต่ไม่มีฟีเจอร์ในตัวสำหรับการส่งข้อความถึงลูกค้าเกี่ยวกับช่วงเวลาว่างและข้อเสนอฟรีของคุณ นอกเหนือจากการจัดตารางปฏิทินและการนัดหมายแล้ว GoReminder ยังช่วยให้คุณส่งข้อความจำนวนมากพร้อมข้อเสนอและคำเตือนที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ CRM และดึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นคุณสามารถวิเคราะห์รูปแบบการขาย ประเมินประสิทธิภาพ และปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoReminders
- ปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนข้อความสำหรับลูกค้าแต่ละรายด้วยแท็กพิเศษและวันที่และเวลาของนัดหมาย
- อัตโนมัติการยืนยันนัดหมาย
- จัดการนัดหมายได้ทุกที่ด้วยแอปเตือนปฏิทิน
ข้อจำกัดของ GoReminders
- ยากที่จะเห็นความพร้อมของพนักงานเมื่อมีลูกค้าเข้ามาโดยไม่นัดหมาย
- ฟีเจอร์การส่งข้อความจำนวนมากอาจมีข้อบกพร่อง
ราคา GoReminders
- เริ่มต้นที่ $29/เดือน
GoReminders รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GoReminders อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความสะดวกสบายของแอปนี้ และมันยอดเยี่ยมมากที่มีลูกค้าทุกคนของเราอยู่ในระบบ รวมถึงมีรายการสำหรับนัดหมายและส่งการแจ้งเตือนสำหรับการนัดหมายแต่ละครั้ง และทุกครั้งที่เราต้องการส่งข้อความหรือส่งการแจ้งเตือนประจำปีประเภทใดก็ตาม มันง่ายและรวดเร็วมาก
ฉันชอบความสะดวกสบายของแอปนี้ และมันยอดเยี่ยมมากที่มีลูกค้าทุกคนของเราอยู่ในระบบ รวมถึงมีรายการสำหรับนัดหมายและส่งการแจ้งเตือนสำหรับการนัดหมายแต่ละครั้ง และทุกครั้งที่เราต้องการส่งข้อความหรือส่งการแจ้งเตือนประจำปีประเภทใดก็ตาม มันง่ายและรวดเร็วมาก
ก้าวข้ามการจัดการตารางเวลาขั้นพื้นฐานของ Acuity และบริหารทุกอย่างได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการแก้ปัญหาชั่วคราวและการรวมแอปต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้การจองเป็นไปตามที่คุณต้องการ ลองใช้คู่แข่งของ Acuity Scheduling ที่กล่าวมาข้างต้นดู บางรายมีการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม บางรายมาพร้อมกับระบบกำหนดเวลาและการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และบางรายสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับการนัดหมายของคุณได้
หากคุณต้องการคุณสมบัติทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นในแอปเดียว ทำไมไม่เลือก ClickUp ล่ะ? มันง่าย ราคาไม่แพง และเต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายจนคุณจะสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่ใช้มันมาก่อนหน้านี้
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้! ตั้งระบบการจองนัดหมายที่ลูกค้าของคุณชื่นชอบและช่วยให้ทีมของคุณจัดการงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น