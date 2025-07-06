บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ติดตามคอลเลกชันที่ดีที่สุดในปี 2025

กำลังมองหาซอฟต์แวร์ติดตามคอลเลกชันที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่?

ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมสิ่งของทางกายภาพ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุโบราณ หรือของที่ระลึกส่วนตัว—หรือรวบรวมข้อมูลผ่านแบบฟอร์มและแบบสำรวจ—เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ในบล็อกนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือชั้นนำสำหรับการติดตามทั้งคอลเลกชันที่จับต้องได้และข้อมูลดิจิทัล ตั้งแต่การจัดทำรายการวัตถุ การจัดการการส่งแบบฟอร์ม ไปจนถึงการซิงค์ข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว โซลูชันเหล่านี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล นักสะสม และนักวิจัยที่ต้องการมากกว่าแค่สเปรดชีต

🔎 คุณรู้หรือไม่? พิพิธภัณฑ์บริติชจัดการวัตถุมากกว่า 8 ล้านชิ้น และใช้ระบบการจัดทำบัญชีดิจิทัลที่ออกแบบเฉพาะเพื่อติดตามแหล่งที่มา, สภาพ, และประวัติการจัดแสดงตลอดหลายศตวรรษ

ซอฟต์แวร์ติดตามการเก็บรวบรวมที่ดีที่สุดในมุมมอง

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
คลิกอัพการติดตามการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพClickUp Forms, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, แดชบอร์ด, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การทำงานอัตโนมัติของงาน, สรุปด้วย AI ด้วย ClickUp Brainฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Sortlyการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็กการสแกนบาร์โค้ด, การอัปเดตสต็อกแบบเรียลไทม์, การซิงค์ผ่านมือถือ, การอัปโหลดรูปภาพแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49
Kolektoการจัดการและขายคอลเลกชันของคุณฟิลด์ที่กำหนดเอง, การเข้าถึงตลาด, การส่งออก Excel, การติดแท็กสินค้าแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
แคตตาล็อกมันการสร้างแคตตาล็อกสินค้าอย่างละเอียดการถ่ายภาพด้วยมือถือ, การเข้าถึงหลายผู้ใช้, ระบบคลาวด์, การผสานการแสดงผลบนเว็บฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $14
สะสมทุกสิ่งทุกอย่างของสะสมส่วนบุคคลการสแกนบาร์โค้ด, ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้, การซิงค์อุปกรณ์, สำรองข้อมูล/ส่งออกแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30
เทลลิโคบริการจัดการการเก็บรวบรวมฟรีแม่แบบสำหรับหนังสือ/เกม/แสตมป์, การดึงข้อมูลอัตโนมัติ, ตัวแก้ไขบันทึกที่ยืดหยุ่นฟรี
อดีตสมบูรณ์แบบเชื่อมโยงเสียงกับวัตถุการจัดทำบัญชีวัตถุ, การแนบไฟล์เสียง/ภาพถ่าย, การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, การติดตามผู้บริจาคแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $745
คลังงานศิลปะนิทรรศการออนไลน์และประวัติสินทรัพย์รายงานการบำรุงรักษา, แสดงผลงานออนไลน์, รหัส QR, เครื่องมือทางการเงินแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $34
อาร์กัสการจัดการทั้งคอลเลกชันทางกายภาพและดิจิทัลการคัดสรรสื่อมัลติมีเดีย, รายงานการมีส่วนร่วม, เทมเพลตที่กำหนดเอง, การทำงานอัตโนมัติราคาตามความต้องการ
พิพิธภัณฑ์ Sการจัดการคอลเลกชันพิพิธภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์การปฏิบัติตามข้อกำหนด SPECTRUM, การสนับสนุนหลายภาษา, คำศัพท์ที่มีโครงสร้าง, กระบวนการทำงานของทีมราคาตามความต้องการ

📊 ผลการวิจัยแสดงให้เห็น:96% ของนักวิจัยต้องการให้AIจัดการงานด้านความสะอาดของข้อมูลแทนพวกเขา

10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามคอลเลกชันที่ดีที่สุด

มาหาเครื่องมือรวบรวมที่เหมาะกับข้อกำหนดในการทำงานของคุณกันเถอะ

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการติดตามการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ)

มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp
เพิ่มตรรกะเงื่อนไขให้กับแบบสอบถามแบบเลือกตอบของคุณใน ClickUp Forms

ClickUp, แอปสำหรับทุกงาน ที่โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุด ด้วยการรวมทุกขั้นตอนของกระบวนการรวบรวมของคุณ—การรวบรวม, การจัดระเบียบ, การติดตาม, และการทำงานร่วมกัน—เข้าไว้ในเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นเพียงหนึ่งเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ที่แกนกลางของความสามารถในการรวบรวมข้อมูลของ ClickUp คือClickUp Forms ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใดก็ได้ และเปลี่ยนการส่งข้อมูลให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที ไม่ว่าคุณจะกำลังทำแบบสำรวจ, รวบรวมความคิดเห็น, หรือจัดการคำขอ, ClickUp Forms จะทำให้ข้อมูลของคุณไหลเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง—ไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ClickUp อัตโนมัติ
ตั้งค่ากฎเพื่อกำหนด, อัปเดต, หรือย้ายงานโดยอัตโนมัติตามข้อมูลของคุณด้วย ClickUp Automations

แต่การรวบรวมข้อมูลเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การรับข้อมูล การตรวจสอบ ไปจนถึงการเสร็จสิ้น ปรับแต่งงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจับข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่ากฎเพื่อกำหนดงาน อัปเดต หรือย้ายงานโดยอัตโนมัติตามข้อมูลของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ

ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Automations👇

ด้วย ClickUp Views คุณสามารถมองเห็นและจัดระเบียบข้อมูลที่รวบรวมไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบตารางสำหรับการจัดการสไตล์สเปรดชีต มุมมองบอร์ดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบคัมบัง หรือมุมมองปฏิทินสำหรับการติดตามไทม์ไลน์

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณรวบรวมจะถูกเก็บไว้ในที่เดียวด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ ทำให้ง่ายต่อการค้นหา แบ่งปัน และรักษาความปลอดภัยข้อมูล แนบไฟล์ เพิ่มความคิดเห็น และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดหลุดรอดไป

มุมมองใน ClickUp
จัดระเบียบงานในหลายมุมมอง เช่น รายการและปฏิทิน ด้วยมุมมอง ClickUp

เพื่อให้เข้าใจข้อมูลของคุณได้ดีขึ้นClickUp Dashboardsมอบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ทรงพลัง—แผนภูมิ, กราฟ, และวิดเจ็ต—ที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ติดตามแนวโน้ม, ตรวจสอบความคืบหน้า, และแชร์รายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เพียงไม่กี่คลิก

คุณสามารถขอให้ ClickUp AI,ClickUp Brainวิเคราะห์การส่งแบบฟอร์มและสร้างสรุปความรู้สึกของลูกค้าได้

นี่คือตัวอย่างการทำงานของ ClickUp Brain 👇

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • บันทึกข้อมูลจากแหล่งใดก็ได้ด้วย ClickUp Forms
  • สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อทำให้กระบวนการเก็บรวบรวมของคุณเป็นอัตโนมัติ
  • จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่างปลอดภัยด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบศูนย์กลาง
  • สร้างภาพและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แดชบอร์ด ClickUp
  • ทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
  • จัดระเบียบและจัดการคอลเลกชันด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตามข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

คริสซี่ บอยล์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแคมเปญที่ Penske Media Corporation กล่าวว่า:

เราได้จัดตั้งกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบแล้ว ขณะนี้มีแบบฟอร์มที่คุณต้องส่งหากต้องการความช่วยเหลือใด ๆ เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของเราได้ดีขึ้นในแต่ละวัน และสิ่งนี้ช่วยลดความสับสนในแผนกอื่น ๆ ได้มาก หากคุณต้องการอะไร สามารถค้นหาได้ใน ClickUp ซึ่งถูกจัดระเบียบไว้อย่างดีเยี่ยม คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอีกต่อไป

เราได้จัดตั้งกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบแล้ว ขณะนี้มีแบบฟอร์มที่คุณต้องส่งหากคุณต้องการอะไรบางอย่าง เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของเราได้ดีขึ้นในแต่ละวัน และช่วยลดความสับสนในแผนกอื่น ๆ ได้มาก หากคุณต้องการอะไร คุณสามารถหาได้ใน ClickUp และทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้อย่างดีเยี่ยม คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบฟอร์มเพื่อการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น

2. Sortly (ดีที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง)

Sortly
ผ่านทางSortly

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังประสบปัญหาในการติดตามระดับสินค้าคงคลัง ลองใช้ Sortly ดูสิ ด้วยการสแกนบาร์โค้ดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถอัปเดตระดับสต็อกได้ทันที

แอปยังจัดระเบียบสิ่งของไว้ในโฟลเดอร์อย่างเป็นระเบียบตามตำแหน่งและประเภท ทำให้การค้นหาสิ่งของง่ายขึ้น และหากคุณมีสต็อกน้อย ระบบจะแจ้งเตือนสต็อกต่ำให้คุณทราบ ก่อนที่คุณจะหมดสต็อก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sortly

  • สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานและวางแผนงบประมาณสำหรับไตรมาสถัดไป
  • ซิงค์การอัปเดตล่าสุดจากอุปกรณ์มือถือสำหรับสถานที่ต่างๆ
  • อัปโหลดรูปภาพความละเอียดสูงเพื่อติดตามแต่ละรายการได้อย่างชัดเจน

ข้อจำกัดของ Sortly

  • เว็บไซต์แสดงตัวเลขผิดพลาดหากมีผู้ใช้หลายคนกำลังอัปเดตพร้อมกัน
  • ตัวเลือกหมวดหมู่มีจำกัดสำหรับธุรกิจที่กำลังพัฒนา
  • รหัส QR ของ Sortly ของคุณอาจออกมาไม่สมบูรณ์

ราคาของ Sortly

  • ขั้นสูง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • อัลตร้า: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Sortly

  • G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sortly อย่างไรบ้าง?

A รีวิวจาก Capterra:

ฉันคิดว่ามันถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยมาก ฉันชอบที่เราสามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดกับมันได้และสแกนสินค้าของเรา เราใช้ของเราเพื่อติดตามสินค้าในสต็อกของเราอย่างเดียวและทำให้แน่ใจว่าเรามีชิ้นส่วนนั้นเมื่อเราต้องการมันแทนที่จะต้องรอหนึ่งวันเพื่อให้ได้มันมา ฉันชอบที่ฉันสามารถเปิดใช้งานมันบนอุปกรณ์ได้หลายเครื่องตามที่ต้องการ!

ฉันคิดว่ามันถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยมาก ฉันชอบที่เราสามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดกับมันได้และสแกนสินค้าของเรา เราใช้ของเราเพื่อติดตามสินค้าในสต็อกของเราอย่างเดียว และทำให้แน่ใจว่าเรามีชิ้นส่วนนั้นเมื่อเราต้องการแทนที่จะต้องรอหนึ่งวันเพื่อให้ได้มันมา ฉันชอบที่ฉันสามารถเปิดใช้งานมันบนอุปกรณ์ได้หลายเครื่องตามที่ต้องการ!

3. Kolekto (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและขายคอลเลกชันของคุณ)

Kolekto: ซอฟต์แวร์ติดตามการเก็บเงิน
ผ่านทางKolekto

ในฐานะนักสะสมที่มีความหลงใหล จัดการคอลเลกชันที่เติบโตของคุณด้วย Kolekto เพียงไม่กี่การแตะ คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ใหม่และคุณลักษณะที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งสินค้าคงคลังให้ตรงกับความต้องการของคุณ ใช้กล้องของโทรศัพท์ของคุณ ถ่ายภาพคุณภาพสูงและเชื่อมโยงกับแต่ละรายการได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของ Kolekto

  • ส่งออกคอลเลกชันทั้งหมดเป็นไฟล์ Excel เพื่อการสำรองข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ง่ายดาย
  • เรียกดูตลาดเฉพาะของ Kolekto และเชื่อมต่อกับนักสะสมที่มีความสนใจคล้ายกันทั่วโลก
  • ทำการสแกนอย่างรวดเร็วของแท็กสินทรัพย์เพื่อดึงข้อมูลรายละเอียดสำหรับพื้นที่ที่มีการจัดระเบียบ

ข้อจำกัดของ Kolekto

  • Kolekto มีบริการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนหรือรายปี ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลายระดับราคา
  • ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงในตัวสำหรับการติดตามแนวโน้มหรือการประเมินมูลค่าในระยะยาว
  • การหาผู้ซื้อหรือผู้ขายสำหรับของสะสมเฉพาะกลุ่มอาจยังคงต้องใช้แพลตฟอร์มภายนอก

การกำหนดราคาของ Kolekto

  • แผนรายเดือน: $7. 54/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แอปพลิเคชันมือถือ: $9.43 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Kolekto

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📮 ClickUp Insight: 74% ของพนักงานใช้เครื่องมือสองอย่างหรือมากกว่าเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ—ในขณะที่สลับไปมาระหว่างอีเมล, แชท, โน้ต, เครื่องมือจัดการโครงการ, และเอกสารต่างๆ การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เสียเวลาและลดประสิทธิภาพการทำงาน

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUpรวมทุกสิ่งที่คุณต้องทำงานไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นอีเมล, แชท, เอกสาร, งาน, และบันทึก ให้คุณค้นหาได้ทั้งหมดในที่เดียว ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

4. CatalogIt (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแคตตาล็อกสินค้า)

CatalogIt: ซอฟต์แวร์ติดตามคอลเลกชัน
ผ่านทางCatalogIt

ด้วย CatalogIt คุณสามารถเปิดแอป ถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์ของคุณ และสร้างรายการรายละเอียดได้ทันที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายภาพแจกันโบราณและเพิ่มคำอธิบาย บริบททางประวัติศาสตร์ และการอัปเดตสภาพ—ทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซเดียว

ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์หรือการจัดการสินค้าคงคลังในชีวิตประจำวัน CatalogIt ก็พร้อมให้คุณเข้าถึงทุกรายละเอียดได้อย่างสะดวก

คุณสมบัติเด่นของ CatalogIt

  • จัดการคอลเลกชันด้วยผู้ใช้หลายคนในพิพิธภัณฑ์, หอจดหมายเหตุ, และสถาบันต่าง ๆ
  • ใช้การเชื่อมต่อ CatalogIt HUB หรือ API เพื่อแสดงคอลเลกชันบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มสาธารณะของคุณ
  • ดูหรือแก้ไขข้อมูลได้จากทุกที่โดยใช้ระบบคลาวด์

ข้อจำกัดของ CatalogIt

  • CatalogIt อาจค้างเมื่อสร้างรายงาน
  • ฟังก์ชันตัวกรองคุณสมบัติการค้นหาใช้งานซับซ้อน

ราคาของ CatalogIt

  • ฟรีตลอดไป
  • พิพิธภัณฑ์: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ส่วนตัว: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้อนุรักษ์: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • การผสานรวม API, ปลั๊กอิน WordPress และ iframe: $35/เดือนต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวของ CatalogIt

  • G2: 4. 9/5 (20 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (60 รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง CatalogIt อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ระบบบนคลาวด์ช่วยให้เราสามารถดู/แก้ไขได้จากทุกที่บนทุกระบบปฏิบัติการ แอปใช้งานง่าย และฐานข้อมูลมีความแข็งแกร่ง การเผยแพร่ภายนอกทำให้คอลเลกชันของเราสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ โดยมีการอัปเดตข้อมูลทันทีโดยไม่ต้อง 'เผยแพร่ซ้ำ' การบริการลูกค้าก็ยอดเยี่ยมมาก

ระบบบนคลาวด์ช่วยให้เราสามารถดู/แก้ไขได้จากทุกที่บนทุกระบบปฏิบัติการ แอปใช้งานง่าย และฐานข้อมูลมีความแข็งแกร่ง การเผยแพร่ภายนอกทำให้คอลเลกชันของเราสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ โดยมีการอัปเดตข้อมูลทันทีโดยไม่ต้อง 'เผยแพร่ซ้ำ' การบริการลูกค้าเป็นเลิศมาก

🧠 เกร็ดความรู้: การวิจัยเกมมิฟิเคชันเป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้มากที่สุดสำหรับการวิจัยตลาด

5. iCollect ทุกสิ่ง (เหมาะที่สุดสำหรับของสะสมส่วนตัว)

iCollect ทุกสิ่ง: ซอฟต์แวร์ติดตามการสะสม
ผ่านทางiCollect Everything

คุณเปิดใช้งาน iCollect Everything พร้อมที่จะจัดระเบียบคอลเลกชันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของคุณ คุณจะดำเนินการอย่างไร? ด้วยการสแกนบาร์โค้ดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถบันทึกข้อมูลรายการใหม่ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหายาก แผ่นเสียงวินเทจ หรือฟิกเกอร์แอคชั่นที่คุณหวงแหน

ถัดไป ใช้ช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มบันทึกส่วนตัว รายละเอียดการซื้อ และมูลค่าประมาณการ ง่ายเพียงเท่านี้!

คุณสมบัติเด่นของ iCollect Everything

  • เข้าถึงและอัปเดตคอลเลกชันของคุณได้จาก iPhone, แอป Android, Mac, Windows หรือเว็บ
  • ค้นหาข้อมูลหลายร้อยรายการได้อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำโดยไม่ตั้งใจ
  • เก็บรักษาคอลเลกชันของคุณให้ปลอดภัยด้วยตัวเลือกการส่งออกและสำรองข้อมูลที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ iCollect Everything

  • เพื่อเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดในแอป คุณต้องทำการซื้อครั้งเดียวตลอดชีพ
  • ในการใช้แอปเดสก์ท็อป คุณจำเป็นต้องซื้อแผนแอปมือถือแบบสมบูรณ์
  • มันไม่ได้มีตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนของสะสม

ราคา iCollect Everything

  • ซื้อแอปมือถือแบบไม่จำกัดทุกอย่าง: $59.99
  • สะสมได้ไม่จำกัดแต่ละชิ้น: $29.99
  • แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป: $49/ปี ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว iCollect Everything

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึงแอป iCollect Everything อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Reddit กล่าวว่า :

ฉันเริ่มใช้สิ่งนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ชอบมากเลย เป็นวิธีที่ดีในการเก็บคอลเลกชันทั้งหมดไว้ในกระเป๋า คุ้มค่าที่จะลองดูนะ ราคา 30 ดอลลาร์ถ้าเพิ่มหนังเกิน 30 เรื่อง แต่สำหรับฉันแล้วคุ้มมาก

ฉันเริ่มใช้สิ่งนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ชอบมากเลย เป็นวิธีที่ดีในการพกพาคอลเลกชันทั้งหมดของคุณไว้ในกระเป๋า คุ้มค่าที่จะลองดูนะ ราคา 30 ดอลลาร์ถ้าเพิ่มหนังเกิน 30 เรื่อง แต่สำหรับฉันแล้วถือว่าคุ้ม

6. Tellico (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการเก็บรวบรวมฟรี)

Tellico: ซอฟต์แวร์ติดตามการเก็บรวบรวม
ผ่านทางเทลลิโค

คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับหนังสือ วิดีโอเกม และแสตมป์ใน Tellico หรือสร้างแคตตาล็อกของคุณเองได้ ด้วยระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ รายละเอียดสามารถดึงมาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งได้ ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ตัวแก้ไขข้อมูลแบบยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลแต่ละรายการได้อย่างละเอียด และรองรับรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ช่องทำเครื่องหมาย และรูปภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Tellico

  • ค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์หลายแห่งเพื่อดึงรายละเอียดโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว
  • แชร์และสำรองข้อมูลคอลเลกชันของคุณด้วยตัวเลือกการส่งออก เช่น BibTeX, CSV และ HTML
  • จัดระเบียบคอลเลกชันของคุณตามฟิลด์ใดก็ได้ เช่น ประเภท ผู้แต่ง หรือปี

ข้อจำกัดของ Tellico

  • ความเข้ากันได้จำกัดกับแพลตฟอร์มการจัดการคอลเลกชันอื่น ๆ
  • ไม่เหมือนกับแอปพลิเคชันบนคลาวด์ การอัปเดตและการสำรองข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้ใช้

ราคา Tellico

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Tellico

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบจัดระเบียบใบเสร็จฟรี เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของคุณได้ดีขึ้น

7. PastPerfect (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงคำบรรยายเสียงกับวัตถุ)

PastPerfect: ซอฟต์แวร์ติดตามคอลเลกชัน
ผ่านทางPastPerfect

เปิด PastPerfect และเข้าถึงแคตตาล็อกวัตถุเพื่อป้อนข้อมูลรายละเอียด เช่น รหัสวัตถุ, แหล่งที่มา, และสภาพของวัตถุ การอัปเกรดมัลติมีเดียสามารถแนบภาพความละเอียดสูงและเชื่อมโยงคำบรรยายเสียงกับบันทึกของวัตถุได้

สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ ให้ไปที่ส่วนการจัดการผู้ติดต่อ อัปเดตโปรไฟล์ผู้บริจาค และติดตามการบริจาคล่าสุด คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตการระดมทุนเพื่อตั้งค่าแคมเปญได้ในไม่กี่นาที

คุณสมบัติเด่นของ PastPerfect

  • เข้าถึงเครื่องมือการจัดการผู้บริจาคและสมาชิกภายในซอฟต์แวร์ CRMของตน
  • เตรียมตัวสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการโดยการสร้างรายงานแบบกำหนดเองที่มีรายละเอียดของสิ่งของและตำแหน่งการจัดแสดง
  • ใช้การพิมพ์และสแกนบาร์โค้ดเพื่อการติดตามและจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ PastPerfect

  • ผู้ใช้อาจพบความท้าทายในการปรับแต่งฟิลด์หรือโมดูลให้เหมาะสมกับข้อกำหนดเฉพาะของสถาบัน
  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าระบบมีความซับซ้อน และอาจต้องใช้เวลาอย่างมากเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญ
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและความซับซ้อนอาจเกิดขึ้นเมื่อรวมคอลเล็กชันออนไลน์หรือนิทรรศการเสมือนจริง

ราคาของ PastPerfect

  • แพ็กเกจเริ่มต้น: $745
  • แพ็กเกจเต็ม: $870
  • แพ็กเกจ XL: $1245
  • แพ็กเกจ 2XL: $2245

คะแนนและความคิดเห็นของ PastPerfect

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง PastPerfect อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

PastPerfect ช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลของวัตถุทุกชิ้นในคอลเล็กชันของเราได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพื่อช่วยเหลือผู้วิจัยในการค้นหาสิ่งของที่พวกเขาอาจต้องการ

PastPerfect ช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลของวัตถุทุกชิ้นในคอลเล็กชันของเราไว้ได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพื่อช่วยเหลือผู้วิจัยในการค้นหาสิ่งของที่พวกเขาอาจต้องการ

8. คลังเก็บผลงานศิลปะ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิทรรศการออนไลน์)

คลังงานศิลปะ: ซอฟต์แวร์ติดตามคอลเลกชัน
ผ่านทางคลังงานศิลปะ

บันทึกสิ่งประดิษฐ์ที่คุณได้มาใหม่ไว้ในคลังผลงานศิลปะ โดยติดตามประวัติการบูรณะในรายงานการบำรุงรักษา คุณจะสามารถรับประกันความคงทนของมันได้

หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นงาน ให้ใช้ฟีเจอร์ห้องส่วนตัวเพื่อแชร์รายละเอียดของงานศิลปะอย่างปลอดภัยกับสมาชิกคณะกรรมการก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณะ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้สร้างรหัส QR สำหรับชิ้นงานนั้น เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลดิจิทัลของชิ้นงานได้ด้วยการสแกนอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของคลังงานศิลปะ

  • เข้าถึงแคตตาล็อกกลางและกรอกรายละเอียด เช่น ศิลปิน แหล่งที่มา และการประเมินมูลค่า เพื่อดูภาพรวมโดยละเอียด
  • ขอชำระเงินอย่างมืออาชีพด้วยใบแจ้งหนี้ การเงิน และรายงานการขายที่จัดการอย่างดี
  • รักษาบันทึกประวัติศาสตร์, รายละเอียดการซื้อ,และจัดระเบียบการเงินด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตัว
  • คัดสรรผลงานออนไลน์ด้วยเครื่องมือจัดนิทรรศการ พร้อมบทสัมภาษณ์ศิลปินและบริบททางประวัติศาสตร์

ข้อจำกัดของคลังงานศิลปะ

  • ในขณะที่มันติดตามยอดขาย แต่มันขาดการผสานรวมกับตลาดขั้นสูง
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาคลังงานศิลปะ

  • มาตรฐานสำหรับองค์กร: $34/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรพลัส: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: 162 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวผลงานในคลังศิลปะ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Artwork Archive อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก Capterra กล่าวว่า :

ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากไม่เพียงแต่สำหรับการบันทึกผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บเอกสารที่ตีพิมพ์ไว้ด้วย

ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากไม่เพียงแต่สำหรับการบันทึกผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดเก็บเอกสารที่ตีพิมพ์แล้วด้วยเช่นกัน

🧠 เกร็ดความรู้: มนุษย์ไม่ใช่ผู้สะสมเพียงอย่างเดียว นกโบเวอร์เบิร์ดในออสเตรเลียมีชื่อเสียงในการรวบรวมวัตถุสีสันสดใส (เช่น ผลเบอร์รี่ เปลือกหอย และแม้แต่ฝาขวด) เพื่อนำมาตกแต่งรังและดึงดูดคู่ผสมพันธุ์ การติดตาม "ของสะสม" ของพวกมันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่า การแสดงออกทางความงามสามารถวิวัฒนาการในธรรมชาติได้อย่างไร

9. Argus (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทั้งสินทรัพย์ทางกายภาพและดิจิทัล)

Argus: ซอฟต์แวร์ติดตามการรวบรวม
ผ่านทางอาร์กัส

จัดทำแคตตาล็อก ดิจิทัล และแบ่งปันคอลเลกชันของคุณโดยใช้ Argus ระบบจัดการคอลเลกชัน (CMS) ฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถติดตามการรับเข้า การยืม และตำแหน่งของรายการได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อการเล่าเรื่องที่มีความหมาย

สถาบันสามารถจัดนิทรรศการออนไลน์ผ่านพอร์ทัลสาธารณะแบบโต้ตอบได้ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถสำรวจคอลเลกชันต่างๆ ด้วยตัวเลือกการค้นหาและการกรองขั้นสูง

คุณสมบัติเด่นของ Argus

  • ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าชมด้วยภาพความละเอียดสูง วิดีโอ วัตถุที่เกี่ยวข้อง และเอกสารประกอบที่มีข้อมูลเมตาครบถ้วน
  • ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้, แสดงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และสร้างรายงานตามความต้องการ
  • ลดงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการอัปเดตสินค้าคงคลัง ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของอาร์กัส

  • ฟังก์ชันการทำงานขณะสร้างเทมเพลตใหม่ไม่สม่ำเสมอ
  • ซอฟต์แวร์การเก็บข้อมูลบนมือถืออาจรู้สึกไม่ลื่นไหล
  • ปริมาณข้อมูลจำนวนมากอาจทำให้การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องยาก

การกำหนดราคาของ Argus

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Argus

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตแบบฟอร์มลงทะเบียนฟรีเพื่อเก็บข้อมูล

10. S-Museum (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบนเว็บ)

S-Museum: ซอฟต์แวร์ติดตามคอลเลกชัน
ผ่านทางS-Museum

ด้วยกระบวนการทำงานขั้นสูง การทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้ และการทำงานร่วมกันได้ S-Museum ช่วยให้พิพิธภัณฑ์สามารถจัดทำรายการ จัดการ และแบ่งปันคอลเลกชันทั้งทางกายภาพและดิจิทัลได้

การปฏิบัติตามมาตรฐาน SPECTRUM ของมันทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานพิพิธภัณฑ์สากล ขณะที่การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลในตัวช่วยให้สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานได้ตามต้องการ ดังนั้น แบบฟอร์มกระดาษสามารถป้อนเข้าในระบบได้ด้วยตนเอง

คุณสมบัติเด่นของพิพิธภัณฑ์ S

  • รักษาบันทึกที่ถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก พร้อมการสนับสนุนหลายภาษาและคำศัพท์ที่มีโครงสร้าง
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้มั่นใจถึงกระบวนการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • จัดการการรับเข้าสินค้า การตรวจนับ การจัดทำรายการ และการอนุรักษ์ด้วยระบบที่เข้าใจง่ายและรวมศูนย์

ข้อจำกัดของพิพิธภัณฑ์ S

  • แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่น แต่การปรับแต่งอย่างลึกซึ้งอาจต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม
  • การติดตั้งในหลายสถาบันอาจต้องมีการกำหนดค่าอย่างละเอียด

ราคาของพิพิธภัณฑ์ S

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของพิพิธภัณฑ์ S

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📊 งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า: ข้อมูลที่สะอาดและมีโครงสร้างสามารถช่วยเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจ เครื่องมือติดตามช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นได้ โดยไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายของสเปรดชีต

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามการเก็บเงิน?

การเลือกซอฟต์แวร์ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ แอปพลิเคชันการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการสินค้าคงคลัง, การเชื่อมต่อ, ความปลอดภัย, และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ พวกมันช่วยให้ข้อมูลของคุณถูกต้อง, เป็นระเบียบ, และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ:

  • การออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก: รองรับแอปพลิเคชันที่เหมาะกับมือถือเพื่อเก็บข้อมูลได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายพร้อมประเภทคำถามที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับกระบวนการวิจัยของคุณ
  • การผสานรวมที่สมบูรณ์: เชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผล และการรายงานที่คุณมีอยู่ เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: นำเสนอซอฟต์แวร์ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับนักวิจัยทุกคน
  • การซิงค์แบบเรียลไทม์: ให้การเข้าถึงข้อมูลที่รวบรวมได้ทันทีและซิงค์ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนเลือกเครื่องมือ ให้ทำรายการรูปแบบข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้งานเป็นประจำ จากนั้นเลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับการนำเข้า/ส่งออกข้อมูลได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง

รวบรวมและจัดการข้อมูลของคุณอย่างชาญฉลาด

การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเป็นกระดูกสันหลังของการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ หากปราศจากมัน ข้อผิดพลาด ความไม่สอดคล้อง และข้อมูลที่ล้าสมัยสามารถนำไปสู่การเก็บรักษาสิ่งของผิดที่ การตัดสินใจที่ไม่ดี และโอกาสในการเติบโตที่พลาดไป

ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับปรุงและทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายขึ้น แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นระบบ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และเครื่องมือรายงานที่ทรงพลังให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ—ทั้งหมดนี้อยู่ในระบบศูนย์กลางเดียว

