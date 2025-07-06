10 ซอฟต์แวร์ติดตามคอลเลกชันที่ดีที่สุดในปี 2025

กำลังมองหาซอฟต์แวร์ติดตามคอลเลกชันที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่?
ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมสิ่งของทางกายภาพ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุโบราณ หรือของที่ระลึกส่วนตัว—หรือรวบรวมข้อมูลผ่านแบบฟอร์มและแบบสำรวจ—เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ในบล็อกนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือชั้นนำสำหรับการติดตามทั้งคอลเลกชันที่จับต้องได้และข้อมูลดิจิทัล ตั้งแต่การจัดทำรายการวัตถุ การจัดการการส่งแบบฟอร์ม ไปจนถึงการซิงค์ข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว โซลูชันเหล่านี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล นักสะสม และนักวิจัยที่ต้องการมากกว่าแค่สเปรดชีต
🔎 คุณรู้หรือไม่? พิพิธภัณฑ์บริติชจัดการวัตถุมากกว่า 8 ล้านชิ้น และใช้ระบบการจัดทำบัญชีดิจิทัลที่ออกแบบเฉพาะเพื่อติดตามแหล่งที่มา, สภาพ, และประวัติการจัดแสดงตลอดหลายศตวรรษ
ซอฟต์แวร์ติดตามการเก็บรวบรวมที่ดีที่สุดในมุมมอง
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การติดตามการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
|ClickUp Forms, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, แดชบอร์ด, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การทำงานอัตโนมัติของงาน, สรุปด้วย AI ด้วย ClickUp Brain
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Sortly
|การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
|การสแกนบาร์โค้ด, การอัปเดตสต็อกแบบเรียลไทม์, การซิงค์ผ่านมือถือ, การอัปโหลดรูปภาพ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49
|Kolekto
|การจัดการและขายคอลเลกชันของคุณ
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การเข้าถึงตลาด, การส่งออก Excel, การติดแท็กสินค้า
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|แคตตาล็อกมัน
|การสร้างแคตตาล็อกสินค้าอย่างละเอียด
|การถ่ายภาพด้วยมือถือ, การเข้าถึงหลายผู้ใช้, ระบบคลาวด์, การผสานการแสดงผลบนเว็บ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $14
|สะสมทุกสิ่งทุกอย่าง
|ของสะสมส่วนบุคคล
|การสแกนบาร์โค้ด, ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้, การซิงค์อุปกรณ์, สำรองข้อมูล/ส่งออก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30
|เทลลิโค
|บริการจัดการการเก็บรวบรวมฟรี
|แม่แบบสำหรับหนังสือ/เกม/แสตมป์, การดึงข้อมูลอัตโนมัติ, ตัวแก้ไขบันทึกที่ยืดหยุ่น
|ฟรี
|อดีตสมบูรณ์แบบ
|เชื่อมโยงเสียงกับวัตถุ
|การจัดทำบัญชีวัตถุ, การแนบไฟล์เสียง/ภาพถ่าย, การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, การติดตามผู้บริจาค
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $745
|คลังงานศิลปะ
|นิทรรศการออนไลน์และประวัติสินทรัพย์
|รายงานการบำรุงรักษา, แสดงผลงานออนไลน์, รหัส QR, เครื่องมือทางการเงิน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $34
|อาร์กัส
|การจัดการทั้งคอลเลกชันทางกายภาพและดิจิทัล
|การคัดสรรสื่อมัลติมีเดีย, รายงานการมีส่วนร่วม, เทมเพลตที่กำหนดเอง, การทำงานอัตโนมัติ
|ราคาตามความต้องการ
|พิพิธภัณฑ์ S
|การจัดการคอลเลกชันพิพิธภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์
|การปฏิบัติตามข้อกำหนด SPECTRUM, การสนับสนุนหลายภาษา, คำศัพท์ที่มีโครงสร้าง, กระบวนการทำงานของทีม
|ราคาตามความต้องการ
📊 ผลการวิจัยแสดงให้เห็น:96% ของนักวิจัยต้องการให้AIจัดการงานด้านความสะอาดของข้อมูลแทนพวกเขา
10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามคอลเลกชันที่ดีที่สุด
มาหาเครื่องมือรวบรวมที่เหมาะกับข้อกำหนดในการทำงานของคุณกันเถอะ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการติดตามการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ)
ClickUp, แอปสำหรับทุกงาน ที่โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุด ด้วยการรวมทุกขั้นตอนของกระบวนการรวบรวมของคุณ—การรวบรวม, การจัดระเบียบ, การติดตาม, และการทำงานร่วมกัน—เข้าไว้ในเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นเพียงหนึ่งเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ที่แกนกลางของความสามารถในการรวบรวมข้อมูลของ ClickUp คือClickUp Forms ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใดก็ได้ และเปลี่ยนการส่งข้อมูลให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที ไม่ว่าคุณจะกำลังทำแบบสำรวจ, รวบรวมความคิดเห็น, หรือจัดการคำขอ, ClickUp Forms จะทำให้ข้อมูลของคุณไหลเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง—ไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
แต่การรวบรวมข้อมูลเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การรับข้อมูล การตรวจสอบ ไปจนถึงการเสร็จสิ้น ปรับแต่งงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจับข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่ากฎเพื่อกำหนดงาน อัปเดต หรือย้ายงานโดยอัตโนมัติตามข้อมูลของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Automations👇
ด้วย ClickUp Views คุณสามารถมองเห็นและจัดระเบียบข้อมูลที่รวบรวมไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบตารางสำหรับการจัดการสไตล์สเปรดชีต มุมมองบอร์ดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบคัมบัง หรือมุมมองปฏิทินสำหรับการติดตามไทม์ไลน์
ข้อมูลทั้งหมดที่คุณรวบรวมจะถูกเก็บไว้ในที่เดียวด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ ทำให้ง่ายต่อการค้นหา แบ่งปัน และรักษาความปลอดภัยข้อมูล แนบไฟล์ เพิ่มความคิดเห็น และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดหลุดรอดไป
เพื่อให้เข้าใจข้อมูลของคุณได้ดีขึ้นClickUp Dashboardsมอบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ทรงพลัง—แผนภูมิ, กราฟ, และวิดเจ็ต—ที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ติดตามแนวโน้ม, ตรวจสอบความคืบหน้า, และแชร์รายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เพียงไม่กี่คลิก
คุณสามารถขอให้ ClickUp AI,ClickUp Brainวิเคราะห์การส่งแบบฟอร์มและสร้างสรุปความรู้สึกของลูกค้าได้
นี่คือตัวอย่างการทำงานของ ClickUp Brain 👇
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกข้อมูลจากแหล่งใดก็ได้ด้วย ClickUp Forms
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อทำให้กระบวนการเก็บรวบรวมของคุณเป็นอัตโนมัติ
- จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่างปลอดภัยด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบศูนย์กลาง
- สร้างภาพและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แดชบอร์ด ClickUp
- ทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
- จัดระเบียบและจัดการคอลเลกชันด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตามข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
คริสซี่ บอยล์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแคมเปญที่ Penske Media Corporation กล่าวว่า:
เราได้จัดตั้งกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบแล้ว ขณะนี้มีแบบฟอร์มที่คุณต้องส่งหากต้องการความช่วยเหลือใด ๆ เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของเราได้ดีขึ้นในแต่ละวัน และสิ่งนี้ช่วยลดความสับสนในแผนกอื่น ๆ ได้มาก หากคุณต้องการอะไร สามารถค้นหาได้ใน ClickUp ซึ่งถูกจัดระเบียบไว้อย่างดีเยี่ยม คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอีกต่อไป
เราได้จัดตั้งกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบแล้ว ขณะนี้มีแบบฟอร์มที่คุณต้องส่งหากคุณต้องการอะไรบางอย่าง เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของเราได้ดีขึ้นในแต่ละวัน และช่วยลดความสับสนในแผนกอื่น ๆ ได้มาก หากคุณต้องการอะไร คุณสามารถหาได้ใน ClickUp และทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้อย่างดีเยี่ยม คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
2. Sortly (ดีที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง)
หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังประสบปัญหาในการติดตามระดับสินค้าคงคลัง ลองใช้ Sortly ดูสิ ด้วยการสแกนบาร์โค้ดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถอัปเดตระดับสต็อกได้ทันที
แอปยังจัดระเบียบสิ่งของไว้ในโฟลเดอร์อย่างเป็นระเบียบตามตำแหน่งและประเภท ทำให้การค้นหาสิ่งของง่ายขึ้น และหากคุณมีสต็อกน้อย ระบบจะแจ้งเตือนสต็อกต่ำให้คุณทราบ ก่อนที่คุณจะหมดสต็อก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sortly
- สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานและวางแผนงบประมาณสำหรับไตรมาสถัดไป
- ซิงค์การอัปเดตล่าสุดจากอุปกรณ์มือถือสำหรับสถานที่ต่างๆ
- อัปโหลดรูปภาพความละเอียดสูงเพื่อติดตามแต่ละรายการได้อย่างชัดเจน
ข้อจำกัดของ Sortly
- เว็บไซต์แสดงตัวเลขผิดพลาดหากมีผู้ใช้หลายคนกำลังอัปเดตพร้อมกัน
- ตัวเลือกหมวดหมู่มีจำกัดสำหรับธุรกิจที่กำลังพัฒนา
- รหัส QR ของ Sortly ของคุณอาจออกมาไม่สมบูรณ์
ราคาของ Sortly
- ขั้นสูง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Sortly
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sortly อย่างไรบ้าง?
ฉันคิดว่ามันถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยมาก ฉันชอบที่เราสามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดกับมันได้และสแกนสินค้าของเรา เราใช้ของเราเพื่อติดตามสินค้าในสต็อกของเราอย่างเดียวและทำให้แน่ใจว่าเรามีชิ้นส่วนนั้นเมื่อเราต้องการมันแทนที่จะต้องรอหนึ่งวันเพื่อให้ได้มันมา ฉันชอบที่ฉันสามารถเปิดใช้งานมันบนอุปกรณ์ได้หลายเครื่องตามที่ต้องการ!
ฉันคิดว่ามันถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยมาก ฉันชอบที่เราสามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดกับมันได้และสแกนสินค้าของเรา เราใช้ของเราเพื่อติดตามสินค้าในสต็อกของเราอย่างเดียว และทำให้แน่ใจว่าเรามีชิ้นส่วนนั้นเมื่อเราต้องการแทนที่จะต้องรอหนึ่งวันเพื่อให้ได้มันมา ฉันชอบที่ฉันสามารถเปิดใช้งานมันบนอุปกรณ์ได้หลายเครื่องตามที่ต้องการ!
3. Kolekto (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและขายคอลเลกชันของคุณ)
ในฐานะนักสะสมที่มีความหลงใหล จัดการคอลเลกชันที่เติบโตของคุณด้วย Kolekto เพียงไม่กี่การแตะ คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ใหม่และคุณลักษณะที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งสินค้าคงคลังให้ตรงกับความต้องการของคุณ ใช้กล้องของโทรศัพท์ของคุณ ถ่ายภาพคุณภาพสูงและเชื่อมโยงกับแต่ละรายการได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Kolekto
- ส่งออกคอลเลกชันทั้งหมดเป็นไฟล์ Excel เพื่อการสำรองข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ง่ายดาย
- เรียกดูตลาดเฉพาะของ Kolekto และเชื่อมต่อกับนักสะสมที่มีความสนใจคล้ายกันทั่วโลก
- ทำการสแกนอย่างรวดเร็วของแท็กสินทรัพย์เพื่อดึงข้อมูลรายละเอียดสำหรับพื้นที่ที่มีการจัดระเบียบ
ข้อจำกัดของ Kolekto
- Kolekto มีบริการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนหรือรายปี ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลายระดับราคา
- ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงในตัวสำหรับการติดตามแนวโน้มหรือการประเมินมูลค่าในระยะยาว
- การหาผู้ซื้อหรือผู้ขายสำหรับของสะสมเฉพาะกลุ่มอาจยังคงต้องใช้แพลตฟอร์มภายนอก
การกำหนดราคาของ Kolekto
- แผนรายเดือน: $7. 54/เดือน ต่อผู้ใช้
- แอปพลิเคชันมือถือ: $9.43 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Kolekto
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: 74% ของพนักงานใช้เครื่องมือสองอย่างหรือมากกว่าเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ—ในขณะที่สลับไปมาระหว่างอีเมล, แชท, โน้ต, เครื่องมือจัดการโครงการ, และเอกสารต่างๆ การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เสียเวลาและลดประสิทธิภาพการทำงาน
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUpรวมทุกสิ่งที่คุณต้องทำงานไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นอีเมล, แชท, เอกสาร, งาน, และบันทึก ให้คุณค้นหาได้ทั้งหมดในที่เดียว ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
4. CatalogIt (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแคตตาล็อกสินค้า)
ด้วย CatalogIt คุณสามารถเปิดแอป ถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์ของคุณ และสร้างรายการรายละเอียดได้ทันที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายภาพแจกันโบราณและเพิ่มคำอธิบาย บริบททางประวัติศาสตร์ และการอัปเดตสภาพ—ทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซเดียว
ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์หรือการจัดการสินค้าคงคลังในชีวิตประจำวัน CatalogIt ก็พร้อมให้คุณเข้าถึงทุกรายละเอียดได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติเด่นของ CatalogIt
- จัดการคอลเลกชันด้วยผู้ใช้หลายคนในพิพิธภัณฑ์, หอจดหมายเหตุ, และสถาบันต่าง ๆ
- ใช้การเชื่อมต่อ CatalogIt HUB หรือ API เพื่อแสดงคอลเลกชันบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มสาธารณะของคุณ
- ดูหรือแก้ไขข้อมูลได้จากทุกที่โดยใช้ระบบคลาวด์
ข้อจำกัดของ CatalogIt
- CatalogIt อาจค้างเมื่อสร้างรายงาน
- ฟังก์ชันตัวกรองคุณสมบัติการค้นหาใช้งานซับซ้อน
ราคาของ CatalogIt
- ฟรีตลอดไป
- พิพิธภัณฑ์: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้อนุรักษ์: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- การผสานรวม API, ปลั๊กอิน WordPress และ iframe: $35/เดือนต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ CatalogIt
- G2: 4. 9/5 (20 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (60 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง CatalogIt อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ระบบบนคลาวด์ช่วยให้เราสามารถดู/แก้ไขได้จากทุกที่บนทุกระบบปฏิบัติการ แอปใช้งานง่าย และฐานข้อมูลมีความแข็งแกร่ง การเผยแพร่ภายนอกทำให้คอลเลกชันของเราสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ โดยมีการอัปเดตข้อมูลทันทีโดยไม่ต้อง 'เผยแพร่ซ้ำ' การบริการลูกค้าก็ยอดเยี่ยมมาก
ระบบบนคลาวด์ช่วยให้เราสามารถดู/แก้ไขได้จากทุกที่บนทุกระบบปฏิบัติการ แอปใช้งานง่าย และฐานข้อมูลมีความแข็งแกร่ง การเผยแพร่ภายนอกทำให้คอลเลกชันของเราสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ โดยมีการอัปเดตข้อมูลทันทีโดยไม่ต้อง 'เผยแพร่ซ้ำ' การบริการลูกค้าเป็นเลิศมาก
🧠 เกร็ดความรู้: การวิจัยเกมมิฟิเคชันเป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้มากที่สุดสำหรับการวิจัยตลาด
5. iCollect ทุกสิ่ง (เหมาะที่สุดสำหรับของสะสมส่วนตัว)
คุณเปิดใช้งาน iCollect Everything พร้อมที่จะจัดระเบียบคอลเลกชันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของคุณ คุณจะดำเนินการอย่างไร? ด้วยการสแกนบาร์โค้ดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถบันทึกข้อมูลรายการใหม่ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหายาก แผ่นเสียงวินเทจ หรือฟิกเกอร์แอคชั่นที่คุณหวงแหน
ถัดไป ใช้ช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มบันทึกส่วนตัว รายละเอียดการซื้อ และมูลค่าประมาณการ ง่ายเพียงเท่านี้!
คุณสมบัติเด่นของ iCollect Everything
- เข้าถึงและอัปเดตคอลเลกชันของคุณได้จาก iPhone, แอป Android, Mac, Windows หรือเว็บ
- ค้นหาข้อมูลหลายร้อยรายการได้อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำโดยไม่ตั้งใจ
- เก็บรักษาคอลเลกชันของคุณให้ปลอดภัยด้วยตัวเลือกการส่งออกและสำรองข้อมูลที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ iCollect Everything
- เพื่อเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดในแอป คุณต้องทำการซื้อครั้งเดียวตลอดชีพ
- ในการใช้แอปเดสก์ท็อป คุณจำเป็นต้องซื้อแผนแอปมือถือแบบสมบูรณ์
- มันไม่ได้มีตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนของสะสม
ราคา iCollect Everything
- ซื้อแอปมือถือแบบไม่จำกัดทุกอย่าง: $59.99
- สะสมได้ไม่จำกัดแต่ละชิ้น: $29.99
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป: $49/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว iCollect Everything
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงแอป iCollect Everything อย่างไรบ้าง?
ฉันเริ่มใช้สิ่งนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ชอบมากเลย เป็นวิธีที่ดีในการเก็บคอลเลกชันทั้งหมดไว้ในกระเป๋า คุ้มค่าที่จะลองดูนะ ราคา 30 ดอลลาร์ถ้าเพิ่มหนังเกิน 30 เรื่อง แต่สำหรับฉันแล้วคุ้มมาก
ฉันเริ่มใช้สิ่งนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ชอบมากเลย เป็นวิธีที่ดีในการพกพาคอลเลกชันทั้งหมดของคุณไว้ในกระเป๋า คุ้มค่าที่จะลองดูนะ ราคา 30 ดอลลาร์ถ้าเพิ่มหนังเกิน 30 เรื่อง แต่สำหรับฉันแล้วถือว่าคุ้ม
6. Tellico (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการเก็บรวบรวมฟรี)
คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับหนังสือ วิดีโอเกม และแสตมป์ใน Tellico หรือสร้างแคตตาล็อกของคุณเองได้ ด้วยระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ รายละเอียดสามารถดึงมาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งได้ ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ตัวแก้ไขข้อมูลแบบยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลแต่ละรายการได้อย่างละเอียด และรองรับรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ช่องทำเครื่องหมาย และรูปภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Tellico
- ค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์หลายแห่งเพื่อดึงรายละเอียดโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว
- แชร์และสำรองข้อมูลคอลเลกชันของคุณด้วยตัวเลือกการส่งออก เช่น BibTeX, CSV และ HTML
- จัดระเบียบคอลเลกชันของคุณตามฟิลด์ใดก็ได้ เช่น ประเภท ผู้แต่ง หรือปี
ข้อจำกัดของ Tellico
- ความเข้ากันได้จำกัดกับแพลตฟอร์มการจัดการคอลเลกชันอื่น ๆ
- ไม่เหมือนกับแอปพลิเคชันบนคลาวด์ การอัปเดตและการสำรองข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้ใช้
ราคา Tellico
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Tellico
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบจัดระเบียบใบเสร็จฟรี เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของคุณได้ดีขึ้น
7. PastPerfect (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงคำบรรยายเสียงกับวัตถุ)
เปิด PastPerfect และเข้าถึงแคตตาล็อกวัตถุเพื่อป้อนข้อมูลรายละเอียด เช่น รหัสวัตถุ, แหล่งที่มา, และสภาพของวัตถุ การอัปเกรดมัลติมีเดียสามารถแนบภาพความละเอียดสูงและเชื่อมโยงคำบรรยายเสียงกับบันทึกของวัตถุได้
สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ ให้ไปที่ส่วนการจัดการผู้ติดต่อ อัปเดตโปรไฟล์ผู้บริจาค และติดตามการบริจาคล่าสุด คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตการระดมทุนเพื่อตั้งค่าแคมเปญได้ในไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ PastPerfect
- เข้าถึงเครื่องมือการจัดการผู้บริจาคและสมาชิกภายในซอฟต์แวร์ CRMของตน
- เตรียมตัวสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการโดยการสร้างรายงานแบบกำหนดเองที่มีรายละเอียดของสิ่งของและตำแหน่งการจัดแสดง
- ใช้การพิมพ์และสแกนบาร์โค้ดเพื่อการติดตามและจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ PastPerfect
- ผู้ใช้อาจพบความท้าทายในการปรับแต่งฟิลด์หรือโมดูลให้เหมาะสมกับข้อกำหนดเฉพาะของสถาบัน
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าระบบมีความซับซ้อน และอาจต้องใช้เวลาอย่างมากเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญ
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและความซับซ้อนอาจเกิดขึ้นเมื่อรวมคอลเล็กชันออนไลน์หรือนิทรรศการเสมือนจริง
ราคาของ PastPerfect
- แพ็กเกจเริ่มต้น: $745
- แพ็กเกจเต็ม: $870
- แพ็กเกจ XL: $1245
- แพ็กเกจ 2XL: $2245
คะแนนและความคิดเห็นของ PastPerfect
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง PastPerfect อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
PastPerfect ช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลของวัตถุทุกชิ้นในคอลเล็กชันของเราได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพื่อช่วยเหลือผู้วิจัยในการค้นหาสิ่งของที่พวกเขาอาจต้องการ
PastPerfect ช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลของวัตถุทุกชิ้นในคอลเล็กชันของเราไว้ได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพื่อช่วยเหลือผู้วิจัยในการค้นหาสิ่งของที่พวกเขาอาจต้องการ
8. คลังเก็บผลงานศิลปะ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิทรรศการออนไลน์)
บันทึกสิ่งประดิษฐ์ที่คุณได้มาใหม่ไว้ในคลังผลงานศิลปะ โดยติดตามประวัติการบูรณะในรายงานการบำรุงรักษา คุณจะสามารถรับประกันความคงทนของมันได้
หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นงาน ให้ใช้ฟีเจอร์ห้องส่วนตัวเพื่อแชร์รายละเอียดของงานศิลปะอย่างปลอดภัยกับสมาชิกคณะกรรมการก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณะ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้สร้างรหัส QR สำหรับชิ้นงานนั้น เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลดิจิทัลของชิ้นงานได้ด้วยการสแกนอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของคลังงานศิลปะ
- เข้าถึงแคตตาล็อกกลางและกรอกรายละเอียด เช่น ศิลปิน แหล่งที่มา และการประเมินมูลค่า เพื่อดูภาพรวมโดยละเอียด
- ขอชำระเงินอย่างมืออาชีพด้วยใบแจ้งหนี้ การเงิน และรายงานการขายที่จัดการอย่างดี
- รักษาบันทึกประวัติศาสตร์, รายละเอียดการซื้อ,และจัดระเบียบการเงินด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตัว
- คัดสรรผลงานออนไลน์ด้วยเครื่องมือจัดนิทรรศการ พร้อมบทสัมภาษณ์ศิลปินและบริบททางประวัติศาสตร์
ข้อจำกัดของคลังงานศิลปะ
- ในขณะที่มันติดตามยอดขาย แต่มันขาดการผสานรวมกับตลาดขั้นสูง
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาคลังงานศิลปะ
- มาตรฐานสำหรับองค์กร: $34/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรพลัส: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: 162 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวผลงานในคลังศิลปะ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Artwork Archive อย่างไรบ้าง?
ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากไม่เพียงแต่สำหรับการบันทึกผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บเอกสารที่ตีพิมพ์ไว้ด้วย
ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากไม่เพียงแต่สำหรับการบันทึกผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดเก็บเอกสารที่ตีพิมพ์แล้วด้วยเช่นกัน
🧠 เกร็ดความรู้: มนุษย์ไม่ใช่ผู้สะสมเพียงอย่างเดียว นกโบเวอร์เบิร์ดในออสเตรเลียมีชื่อเสียงในการรวบรวมวัตถุสีสันสดใส (เช่น ผลเบอร์รี่ เปลือกหอย และแม้แต่ฝาขวด) เพื่อนำมาตกแต่งรังและดึงดูดคู่ผสมพันธุ์ การติดตาม "ของสะสม" ของพวกมันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่า การแสดงออกทางความงามสามารถวิวัฒนาการในธรรมชาติได้อย่างไร
9. Argus (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทั้งสินทรัพย์ทางกายภาพและดิจิทัล)
จัดทำแคตตาล็อก ดิจิทัล และแบ่งปันคอลเลกชันของคุณโดยใช้ Argus ระบบจัดการคอลเลกชัน (CMS) ฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถติดตามการรับเข้า การยืม และตำแหน่งของรายการได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อการเล่าเรื่องที่มีความหมาย
สถาบันสามารถจัดนิทรรศการออนไลน์ผ่านพอร์ทัลสาธารณะแบบโต้ตอบได้ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถสำรวจคอลเลกชันต่างๆ ด้วยตัวเลือกการค้นหาและการกรองขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของ Argus
- ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าชมด้วยภาพความละเอียดสูง วิดีโอ วัตถุที่เกี่ยวข้อง และเอกสารประกอบที่มีข้อมูลเมตาครบถ้วน
- ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้, แสดงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และสร้างรายงานตามความต้องการ
- ลดงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการอัปเดตสินค้าคงคลัง ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของอาร์กัส
- ฟังก์ชันการทำงานขณะสร้างเทมเพลตใหม่ไม่สม่ำเสมอ
- ซอฟต์แวร์การเก็บข้อมูลบนมือถืออาจรู้สึกไม่ลื่นไหล
- ปริมาณข้อมูลจำนวนมากอาจทำให้การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องยาก
การกำหนดราคาของ Argus
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Argus
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตแบบฟอร์มลงทะเบียนฟรีเพื่อเก็บข้อมูล
10. S-Museum (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบนเว็บ)
ด้วยกระบวนการทำงานขั้นสูง การทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้ และการทำงานร่วมกันได้ S-Museum ช่วยให้พิพิธภัณฑ์สามารถจัดทำรายการ จัดการ และแบ่งปันคอลเลกชันทั้งทางกายภาพและดิจิทัลได้
การปฏิบัติตามมาตรฐาน SPECTRUM ของมันทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานพิพิธภัณฑ์สากล ขณะที่การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลในตัวช่วยให้สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานได้ตามต้องการ ดังนั้น แบบฟอร์มกระดาษสามารถป้อนเข้าในระบบได้ด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของพิพิธภัณฑ์ S
- รักษาบันทึกที่ถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก พร้อมการสนับสนุนหลายภาษาและคำศัพท์ที่มีโครงสร้าง
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้มั่นใจถึงกระบวนการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- จัดการการรับเข้าสินค้า การตรวจนับ การจัดทำรายการ และการอนุรักษ์ด้วยระบบที่เข้าใจง่ายและรวมศูนย์
ข้อจำกัดของพิพิธภัณฑ์ S
- แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่น แต่การปรับแต่งอย่างลึกซึ้งอาจต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม
- การติดตั้งในหลายสถาบันอาจต้องมีการกำหนดค่าอย่างละเอียด
ราคาของพิพิธภัณฑ์ S
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของพิพิธภัณฑ์ S
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📊 งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า: ข้อมูลที่สะอาดและมีโครงสร้างสามารถช่วยเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจ เครื่องมือติดตามช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นได้ โดยไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายของสเปรดชีต
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามการเก็บเงิน?
การเลือกซอฟต์แวร์ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ แอปพลิเคชันการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการสินค้าคงคลัง, การเชื่อมต่อ, ความปลอดภัย, และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ พวกมันช่วยให้ข้อมูลของคุณถูกต้อง, เป็นระเบียบ, และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ:
- การออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก: รองรับแอปพลิเคชันที่เหมาะกับมือถือเพื่อเก็บข้อมูลได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
- ความสามารถในการปรับแต่ง: รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายพร้อมประเภทคำถามที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับกระบวนการวิจัยของคุณ
- การผสานรวมที่สมบูรณ์: เชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผล และการรายงานที่คุณมีอยู่ เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: นำเสนอซอฟต์แวร์ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับนักวิจัยทุกคน
- การซิงค์แบบเรียลไทม์: ให้การเข้าถึงข้อมูลที่รวบรวมได้ทันทีและซิงค์ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนเลือกเครื่องมือ ให้ทำรายการรูปแบบข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้งานเป็นประจำ จากนั้นเลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับการนำเข้า/ส่งออกข้อมูลได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง
รวบรวมและจัดการข้อมูลของคุณอย่างชาญฉลาด
การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเป็นกระดูกสันหลังของการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ หากปราศจากมัน ข้อผิดพลาด ความไม่สอดคล้อง และข้อมูลที่ล้าสมัยสามารถนำไปสู่การเก็บรักษาสิ่งของผิดที่ การตัดสินใจที่ไม่ดี และโอกาสในการเติบโตที่พลาดไป
ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับปรุงและทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายขึ้น แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นระบบ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และเครื่องมือรายงานที่ทรงพลังให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ—ทั้งหมดนี้อยู่ในระบบศูนย์กลางเดียว
ถึงเวลาบอกลาตารางข้อมูลที่กระจัดกระจายและข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือแล้วสมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!