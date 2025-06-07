10 อันดับทางเลือก Anytype สำหรับการจดบันทึกอย่างปลอดภัยในปี 2025

คุณชื่นชอบแนวคิดของพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก เช่น Anytype สำหรับการจัดระเบียบข้อมูล
แต่อาจจะยังไม่ตรงจุดนัก ปัญหาการซิงค์กับ Google Calendar การเชื่อมต่อที่จำกัด หรือความซับซ้อนในการเรียนรู้ ทั้งหมดนี้ทำให้การใช้งานไม่ราบรื่นเสมอไป
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่มอบความปลอดภัยเช่นเดียวกันแต่มีฟังก์ชันการทำงานที่ดีกว่า คุณมาถูกที่แล้ว
ไม่ว่าคุณจะต้องการการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ความน่าเชื่อถือในการใช้งานแบบออฟไลน์ หรือเพียงแค่ต้องการอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายขึ้น เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Anytype เพื่อการจดบันทึกที่ปลอดภัย
มาหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณกันเถอะ
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกอื่นของ Anytype?
เมื่อเลือกทางเลือกแทน Anytype นี่คือปัจจัยสำคัญที่คุณต้องพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดซึ่งมีความสมดุลที่ดีระหว่างความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน และคุณสมบัติต่างๆ:
🎨 ประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซ: รูปแบบที่สะอาดตาและใช้งานง่าย พร้อมหน้าเพจที่จัดเป็นลำดับชั้น แท็ก และการค้นหาด้วย AI ช่วยให้การจัดระเบียบบันทึกเป็นเรื่องง่าย
🔒ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องก่อนเป็นอันดับแรก, และนโยบายข้อมูลที่ชัดเจนช่วยให้บันทึกของคุณปลอดภัย
📱การซิงค์ข้ามอุปกรณ์: หากการซิงค์ที่ราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญ ให้เลือกซอฟต์แวร์ที่มีตัวเลือกคลาวด์ที่เชื่อถือได้ โดยยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการเข้าถึงแบบออฟไลน์
🤝 คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ต้องการการทำงานเป็นทีมหรือไม่? มองหาการแก้ไขแบบเรียลไทม์, การอนุญาต, และการแชร์ที่ง่ายดาย
⚙️ การปรับแต่งและความสามารถในการขยาย: ปลั๊กอิน, เทมเพลต, และการผสานรวมช่วยให้คุณปรับแต่งแอปให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
📂 การเข้าถึงแบบออฟไลน์และการเป็นเจ้าของข้อมูล: ต้องการการควบคุมอย่างเต็มที่หรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปทำงานแบบออฟไลน์ได้โดยไม่ต้องบังคับให้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เครื่องมือจดบันทึกที่เหมาะสมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น วิธีที่คุณจดบันทึกก็สำคัญไม่แพ้กัน ต้องการเพิ่มความชัดเจน ความจำ และประสิทธิภาพในการทำงานใช่ไหม? ลองดูวิธีการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากแอปใหม่ของคุณ ✍️
ทางเลือกของ Anytype ในพริบตา
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด นี่คือตารางเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของทางเลือกสำหรับ Anytype โดยอิงจากคุณสมบัติหลักและราคา:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|เอกสารพร้อมการทำงานร่วมกัน, Notepad, ผู้ช่วยจดบันทึก AI, กระดานไวท์บอร์ด, การเชื่อมโยงงาน
|ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง องค์กรขนาดใหญ่
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|ออบซิเดียน
|การเชื่อมโยงสองทิศทาง, การจัดเก็บข้อมูลแบบท้องถิ่นก่อน, และมุมมองแบบกราฟ
|บุคคล
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
|Logseq
|บันทึกแบบโครงร่าง กระดานไวท์บอร์ด การทบทวนแบบเว้นระยะ
|บุคคล
|ฟรีตลอดไป
|แอปฟลัววี่
|เค้าโครงแบบบล็อก, กระดานคัมบัง, โอเพ่นซอร์สพร้อมผู้ช่วย AI
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
|ซูเปอร์โน้ต
|บันทึกแบบการ์ด, ปฏิทินแผนที่ความร้อน, โหมดออฟไลน์
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11 ต่อเดือน
|บันทึกมาตรฐาน
|การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, ประวัติเวอร์ชัน, มาร์กดาวน์, กล่องเก็บที่ปลอดภัย
|บุคคล
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $63/ปี
|โนชั่น
|บันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, แม่แบบ, ตัวแก้ไขแบบบล็อก
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|เอเวอร์โน้ต
|บันทึกมัลติมีเดีย, เว็บคลิปเปอร์, การเข้าถึงแบบออฟไลน์, การจัดการงาน
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
|ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
|สมุดบันทึกแบบอิสระ, การวาดภาพ, การจดจำลายมือ, AI Copilot
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69.99 ต่อปี
|ไดนาลิสต์
|โครงสร้างลำดับชั้น, งานที่ทำซ้ำ, การจับภาพอย่างรวดเร็ว
|บุคคล
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Anytype
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและบันทึกแบบครบวงจร)
การจัดการงานและบันทึกในหลายแอปทำให้ยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็วClickUp, แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน, เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการนำงาน เอกสาร บันทึก และการประชุมมารวมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่เชื่อมต่อกัน
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือมากมาย ClickUp มอบฟีเจอร์อันทรงพลังให้คุณสามารถเก็บบันทึกทั้งหมดไว้ตรงจุดที่ต้องการได้อย่างสะดวก
ตัวอย่างเช่นClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดทำเอกสารที่มีโครงสร้าง ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบันทึกการประชุม,ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs), หรือระดมความคิด Docs ช่วยให้คุณสามารถสร้าง, จัดรูปแบบ, และจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างราบรื่น
ไม่เหมือนกับโปรแกรมประมวลผลคำแบบดั้งเดิม มันผสานการทำงานเข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณโดยตรง ทำให้บันทึกของคุณไม่ถูกแยกออกจากงานประจำวันและโครงการต่างๆ
โดยสรุป คุณสามารถ👇:
- ปรับแต่งเอกสารด้วยส่วนหัว ตาราง ข้อความแทรก และเทมเพลตเพื่อสร้างบันทึกที่สวยงาม ข้อมูลเป็นระเบียบ และอ่านง่าย
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณในเอกสารเดียวกัน, ทิ้งความคิดเห็น, และมอบหมายงานที่ต้องทำโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่น
- ควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารได้—แชร์กับทีม ลูกค้า หรือแม้แต่สาธารณะเมื่อจำเป็น
- จัดระเบียบ, ย้าย, และจัดรูปแบบเนื้อหาเป็นบล็อก (ข้อความ, รูปภาพ, ตาราง, เป็นต้น) สำหรับการแก้ไขและจัดวางที่ยืดหยุ่น
- คัดลอกและแชร์ลิงก์โดยตรงไปยังบล็อกเนื้อหาเฉพาะ ทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงหรือนำทางไปยังส่วนที่ต้องการภายในหรือข้ามเอกสาร
- สร้างลิงก์เชิงบริบทระหว่างเอกสารและงาน ช่วยให้สามารถนำทางได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มบริบทของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- ใช้ @mentions เพื่อเชื่อมต่อเอกสาร งาน หรือบุคคล และแทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังทรัพยากรภายในหรือภายนอกเพื่อการอ้างอิงข้ามอย่างราบรื่น
- ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏทันทีสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน
- จัดโครงสร้างเอกสารด้วยหน้าและหน้าย่อยแบบซ้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิกิหรือเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วน
- นำเข้าเนื้อหาจากแอปอื่น ๆ หรือส่งออกเอกสารเป็น PDF, HTML หรือ markdown เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ถัดไป สำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องการที่เขียนอะไรอย่างรวดเร็วClickUp's Notepadพร้อมใช้งานเสมอ ต่างจาก Docs ที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือที่มีโครงสร้าง Notepad ทำงานคล้ายกับแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ ออกแบบมาเพื่อการจดบันทึกส่วนตัวที่ไม่ซับซ้อน
ไม่ว่าจะเป็นไอเดียสั้น ๆ รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือร่างข้อความ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะพร้อมดำเนินการ
อย่างไรก็ตาม สำหรับการบันทึกโน้ตที่มีโครงสร้างมากขึ้น ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างที่เป็นระเบียบClickUp Daily Notes Templateเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าคุณจะติดตามความก้าวหน้าหรือจดบันทึกความคิดอย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
หากไม่เช่นนั้นคุณสามารถใช้เทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุมของ ClickUpซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ มันช่วยในการจัดโครงสร้างวาระการประชุม บันทึกการสนทนา และเน้นย้ำการตัดสินใจที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดสูญหายหลังจากการประชุม
ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ และให้ ClickUp จัดการเรื่องการจัดการให้เป็นระเบียบ
ในขณะที่เอกสารและบันทึกช่วยคุณรักษาบันทึกแบบยาวและมีโครงสร้างClickUp AI Notetakerจะช่วยคุณจัดการบันทึกการประชุมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ AI จะเข้าร่วมการโทร บันทึกการสนทนา และสรุปประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาและดำเนินการได้ทันที! ดูการทำงานของ AI สำหรับการบันทึกการประชุมได้ที่นี่:
ในขณะที่ AI Notetaker จัดการสรุปการประชุมและให้คุณมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการสนทนาClickUp Brainจะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานไปอีกขั้นด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการทำงานแบบเรียลไทม์ของคุณ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านงานและเอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถถาม ClickUp Brain ได้ทุกเรื่อง และมันจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับมาให้คุณทันที
ไม่ว่าคุณต้องการสรุปการประชุมที่ผ่านมา, อัปเดตงานอย่างรวดเร็ว, หรือข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกโครงการ, ทุกอย่างอยู่เพียงคำถามเดียว
นอกเหนือจากการค้นหาข้อมูลแล้ว ClickUp Brain ยังช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสรุป และคำแนะนำที่ชาญฉลาด มันสามารถสร้างเนื้อหา ปรับปรุงแนวคิด และย่อข้อความยาวๆ ให้เป็นประเด็นสำคัญ ทำให้บันทึกของคุณชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Notepad, พื้นที่ในตัวที่เรียบง่ายสำหรับบันทึกส่วนตัวอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ใน ClickUp
- ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสารแบบร่วมมือที่มีเนื้อหาหลากหลาย พร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การฝังเนื้อหา และการจัดระเบียบผ่านโฟลเดอร์
- เชื่อมต่อโน้ตกับงานใน ClickUpโดยตรง หรือฝังเอกสารไว้ในงานเพื่ออ้างอิงได้ง่าย
- จัดรูปแบบได้อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่งเครื่องหมายทับสำหรับหัวข้อ รายการตรวจสอบ และการฝังเนื้อหา
- บันทึกแบบฟอร์มบันทึกโครงสร้างเป็นเทมเพลตเพื่อการใช้งานซ้ำ
- ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการจดบันทึกแบบมีภาพด้วยการวาดแบบอิสระ, โน้ตติดผนัง, และการวางแผนความคิด
- ควบคุมการเข้าถึงบันทึกด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับทีมและแขก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ ClickUp รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างไว้ในที่เดียว—การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การรายงาน—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (เช่น รายการ กระดาน และแกนต์) ช่วยให้คุณเห็นโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ฟีเจอร์อย่างการทำงานอัตโนมัติและแม่แบบยังช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันเหมือนศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ!
ฉันชอบที่ ClickUp รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างไว้ในที่เดียว—การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การรายงาน—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (เช่น รายการ กระดาน และแกนต์) ช่วยให้คุณเห็นโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ฟีเจอร์อย่างการทำงานอัตโนมัติและแม่แบบยังช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันเหมือนศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ!
2. โอสซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการเชื่อมโยงสองทาง)
Obsidian เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้ใช้สำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบงาน มันมอบการควบคุมอย่างเต็มที่ในการจัดระเบียบความคิดของคุณ สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกกับหนังสือ คน สถานที่ หรือแนวคิดต่างๆ สร้างเครือข่ายความรู้ที่ทุกอย่างอยู่ห่างเพียงคลิกเดียว
Obsidian's Canvas ยังช่วยให้คุณวางแผนความคิดในรูปแบบเชิงพื้นที่ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิจัย การระดมความคิด หรือการคลี่คลายหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายในแบบของคุณเอง
คุณสมบัติเด่นของ Obsidian
- มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกของคุณด้วยมุมมองกราฟแบบโต้ตอบ
- บันทึกโน้ตไว้ในอุปกรณ์ของคุณแทนที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ภายนอก ด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบให้ความสำคัญกับข้อมูลในเครื่องก่อน
- ใช้ประโยชน์จากการซิงค์บันทึกของคุณที่มีการเข้ารหัสแบบครบวงจรด้วย Obsidian Sync
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- ฟีเจอร์การค้นหาไม่แม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคำค้นหาประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งคำ
- ขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ราคาของโอปอล
- ฟรีตลอดไป
- ซิงค์: $5 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน, เรียกเก็บรายเดือน
- เผยแพร่: $10 ต่อเว็บไซต์ ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่รู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมได้เมื่อต้องจัดระเบียบโน้ตของตัวเอง และด้วยเหตุนี้จึงสามารถจัดการกับ 'สมองที่สอง' ของฉันได้
ฉันชอบที่รู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมได้เมื่อต้องจัดระเบียบโน้ตของตัวเอง และด้วยเหตุนี้จึงสามารถจัดการกับ 'สมองที่สอง' ของฉันได้
📢 โบนัส: ยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้นด้วยเทมเพลต Obsidian อันทรงพลังเหล่านี้
3. Logseq (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบโครงร่างและการวิจัยที่เน้นเนื้อหา)
Logseq เป็นซอฟต์แวร์จดบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณจัดรูปแบบและจัดระเบียบบันทึกด้วย Markdown และ Org Mode แต่แตกต่างจากแอปจดบันทึกทั่วไป Logseq ถูกสร้างขึ้นรอบโครงสร้างแบบโครงร่าง (outliner) ซึ่งทุกบันทึกจะเป็นบล็อกที่คุณสามารถจัดกลุ่ม จัดเรียงใหม่ และเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดาย
ไวท์บอร์ดของ Logseq ยังช่วยให้คุณวางแผนความคิดอย่างเป็นภาพ สร้างแผนผัง และเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ในรูปแบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Logseq
- บันทึกความคิดในแต่ละวันได้อย่างง่ายดายด้วยการบันทึกอัตโนมัติในสมุดบันทึก
- นำเนื้อหาไปใช้ซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยการอ้างอิงหรือฝังบล็อกในบันทึกหลาย ๆ ฉบับ
- จดจำแนวคิดสำคัญโดยใช้แฟลชการ์ดในตัวที่มีการทบทวนแบบเว้นระยะ
ข้อจำกัดของ Logseq
- ไม่มีระบบโฟลเดอร์สำหรับจัดระเบียบบันทึก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความชอบในการจัดระเบียบของผู้ใช้ทุกคน
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Logseq
- เครื่องมือฟรีและโอเพนซอร์ส
การให้คะแนนและรีวิว Logseq
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Logseq อย่างไรบ้าง?
Logseq เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่การออกแบบมัน "ลงตัว" กับฉันมาก มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดเก็บข้อมูล มันเข้าใจง่ายมาก ทุกอย่างที่ฉันเคยลองมาก่อนหรือหลังจากนี้ก็ไม่ทำงานอย่างที่ฉันต้องการ เหมือนกับ Logseq
Logseq เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่การออกแบบมัน "ลงตัว" กับฉันมาก มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดเก็บข้อมูล มันเข้าใจง่ายมาก ทุกอย่างที่ฉันเคยลองมาก่อนหรือหลังจากนี้ก็ไม่ทำงานอย่างที่ฉันต้องการ เหมือนกับ Logseq
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม
แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
4. AppFlowy (ดีที่สุดสำหรับทางเลือกโอเพนซอร์สแทน Notion)
AppFlowy เป็นพื้นที่ทำงานแบบโอเพนซอร์สที่ผสานรวมการจดบันทึก วิกิ และการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว จัดระเบียบความคิดของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยสัญลักษณ์หัวข้อย่อย รายการ และคำคมเพื่อโครงสร้างที่ดีขึ้น
ด้วยมุมมองแบบ Kanban, ตาราง, และปฏิทิน การสลับมุมมองเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การติดตามโครงการง่ายขึ้น และหากการเขียนรู้สึกเหมือนเป็นภาระ ผู้ช่วย AI ของ AppFlowy สามารถช่วยคุณคิดไอเดีย สร้างเนื้อหา และแม้กระทั่งจัดการการอัปเดตโครงการได้
คุณสมบัติหลักของ AppFlowy
- จัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยโครงสร้างแบบบล็อกที่ยืดหยุ่นและลากและวาง
- จัดการงานควบคู่กับบันทึกด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำและกระดานคัมบัง
- สร้างลิงก์สองทิศทางระหว่างโน้ตสำหรับฐานความรู้ที่เชื่อมต่อกัน
ข้อจำกัดของ AppFlowy
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการแชร์พื้นที่ทำงาน โดยพื้นที่สาธารณะและเพจในพื้นที่ 'ทั่วไป' ไม่ปรากฏให้ผู้ใช้รายอื่นเห็น
ราคาของ AppFlowy
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12.5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
- AI Max: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ AppFlowy
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง AppFlowy อย่างไรบ้าง?
ฉันกำลังใช้มันเพื่อจดบันทึกและซิงค์ระหว่าง เดสก์ท็อปและมือถือ จนถึงตอนนี้ก็ดีอยู่
ฉันกำลังใช้มันเพื่อจดบันทึกและซิงค์ระหว่าง เดสก์ท็อปและมือถือ จนถึงตอนนี้ก็ดีอยู่
🔍 สำรวจเพิ่มเติม: เราได้ทดสอบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดมาแล้ว มาดูกันว่าเครื่องมือใดโดดเด่นที่สุด!
5. Supernotes (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบมีโครงสร้างและสไตล์การ์ด)
Supernotes ละทิ้งเอกสารยาวและยุ่งเหยิงเพื่อใช้การ์ดโน้ตขนาดพอดีที่เชื่อมโยงกัน ทำให้การจัดระเบียบความคิดเป็นเรื่องง่ายโดยไม่มีความวุ่นวาย ใส่โน้ตย่อยไว้ภายในโน้ตหลักเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบตามที่คุณต้องการ
ปฏิทินแผนที่ความร้อนแสดงวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของคุณในทันที ช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และเมื่อคุณต้องการอะไรอย่างรวดเร็ว การค้นหาแบบสากลจะค้นหาบันทึก แท็ก และข้อมูลเมตาได้ในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติเด่นของ Supernotes
- สร้างและแก้ไขบันทึกโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมการซิงค์อัตโนมัติ
- แชร์บัตรบันทึกกับผู้อื่นเพื่อแก้ไขและแสดงความคิดเห็นได้ทันที
- บันทึกจะถูกเข้ารหัสทั้งในระหว่างการส่งผ่านและขณะเก็บไว้ ทำให้ข้อมูลของคุณทั้งหมดเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของซูเปอร์โน้ต
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น MS Office อาจไม่ราบรื่น
- ผู้ใช้ฟรีสามารถสร้างบัตรบันทึกได้สูงสุดเพียง 100 ใบเท่านั้น
ราคาของซูเปอร์โน้ต
- เริ่มต้น: ฟรี
- ไม่จำกัด: $11/เดือน
คะแนนและรีวิวซูเปอร์โน้ต
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Supernotes อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
หลังจากได้ใช้ซูเปอร์โน้ตมาระยะหนึ่งแล้ว ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร เช่น รายงานการประชุม บันทึกย่อ หรือไอเดียที่ได้จากการระดมสมอง ซึ่งสามารถนำมาใช้อ้างอิงในภายหลังได้ คุณยังสามารถสร้างรายการงานที่ต้องทำได้อีกด้วย แอปนี้ใช้งานง่ายและไม่ใช้เวลาในการตั้งค่ามาก
หลังจากได้ใช้ซูเปอร์โน้ตมาระยะหนึ่งแล้ว ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร เช่น รายงานการประชุม บันทึกย่อ หรือไอเดียที่ได้จากการระดมสมอง ซึ่งสามารถนำมาใช้อ้างอิงในภายหลังได้ คุณยังสามารถสร้างรายการงานที่ต้องทำได้อีกด้วย แอปนี้ใช้งานง่ายและไม่ใช้เวลาในการตั้งค่ามาก
6. บันทึกมาตรฐาน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บบันทึกอย่างปลอดภัยในระยะยาว)
Standard Notes ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับจดบันทึกความคิดเท่านั้น แต่ยังสามารถจัดการเอกสารแบบข้อความสมบูรณ์, ตารางคำนวณ, รายการสิ่งที่ต้องทำ, บันทึกแบบมาร์กดาวน์ และแม้แต่คลังรหัสผ่านที่เข้ารหัสได้ ทั้งหมดนี้มาพร้อมความปลอดภัยระดับสูงสุด
ทำผิดพลาดไปหรือเปล่า? ประวัติเวอร์ชันระยะยาวช่วยให้คุณกู้คืนการแก้ไขที่ผ่านมาได้ แม้จะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม ต้องการพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะตัวใช่ไหม? ธีมที่ปรับแต่งเองช่วยให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้ และด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรและการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน บันทึกของคุณจะเข้าถึงได้เฉพาะคุณเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Standard Notes
- สร้างมุมมองที่กำหนดเองโดยใช้ตัวกรองเชิงตรรกะ ทำให้การจัดระเบียบบันทึกเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
- ล็อกบันทึกของคุณด้วยระบบความปลอดภัยหลายชั้น เช่น รหัสผ่านและ Face ID
- ปักหมุดบันทึกสำคัญไว้ที่ด้านบนเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของบันทึกมาตรฐาน
- การซิงค์และถอดรหัสโน้ตในแอปพลิเคชันมือถืออาจช้าในบางครั้ง
- ไฟล์ติดตั้งมีขนาดใหญ่พอสมควร ไม่เหมาะสำหรับหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วต่ำ
ราคาของ Standard Notes
- มาตรฐาน: ฟรี
- ประสิทธิภาพการทำงาน: 63 ดอลลาร์ต่อปี
- มืออาชีพ: $84/ปี
คะแนนและรีวิวของ Standard Notes
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Standard Notes อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Standard Notes คือมันช่วยให้ฉันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากแค่ไหน ฉันชอบที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Standard Notes คือมันช่วยให้ฉันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากแค่ไหน ฉันชอบที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบร่วมมือและขับเคลื่อนด้วย AI)
Notion เป็นเครื่องมือจดบันทึกแบบยืดหยุ่นและครบวงจรที่มีโครงสร้างแบบบล็อก ช่วยให้คุณปรับแต่ง จัดเรียงใหม่ และเสริมข้อมูลในบันทึกด้วยรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่างๆ เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น
การรองรับ Markdown ทำให้การจัดรูปแบบเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่การติดแท็กและการเชื่อมโยงช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันและค้นหาได้ง่าย เมื่อบันทึกยาวขึ้น ระบบสรุปโดย AI ของ Notion จะดึงประเด็นสำคัญออกมา เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่ต้องเลื่อนดูทั้งหมด
คุณสมบัติหลักของ Notion
- จัดโครงสร้างบันทึกของคุณด้วยโครงร่าง หัวข้อ และการขยายเนื้อหาที่แนะนำโดย AI
- ใช้แม่แบบที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
- ค้นหาเนื้อหาเฉพาะด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง รวมถึงตัวกรองเช่นแท็กและวันที่สร้าง
ข้อจำกัดของ Notion
- ขาดคุณสมบัติอัตโนมัติในการปรับวันครบกำหนดของงานที่ขึ้นกับงานอื่น
- แม้ว่าแผนส่วนตัวฟรีของ Notion จะอนุญาตให้สร้างบล็อกได้ไม่จำกัดสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล แต่พื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกันในแผนฟรีจะถูกจำกัดไว้ที่ 1,000 บล็อก และคุณอาจถึงขีดจำกัดนี้ได้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ Notion
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันคือ UI อย่างไม่ต้องสงสัย. ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็น. และสำหรับคนอย่างฉันที่เลือกซอฟต์แวร์ไม่เพียงแต่ตามคุณสมบัติ แต่ยังรวมถึงการออกแบบด้วย Notion ทำได้ยอดเยี่ยมมาก! Notion AI, ว้าว! มันช่วยให้ฉันทำสิ่งต่าง ๆ ได้ในเวลาที่น้อยลงมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้.
มันคือ UI อย่างไม่ต้องสงสัย. ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็น. และสำหรับคนอย่างฉันที่เลือกซอฟต์แวร์ไม่เพียงแต่ตามคุณสมบัติ แต่ยังรวมถึงการออกแบบด้วย Notion ทำได้ยอดเยี่ยมมาก! Notion AI, ว้าว! มันช่วยให้ฉันทำสิ่งต่าง ๆ ได้ในเวลาที่น้อยลงมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้.
8. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกที่มีมัลติมีเดียและคลิปเว็บ)
Evernote บันทึกทุกสิ่ง: ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, PDF, แม้กระทั่งบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ; ทั้งหมดในที่เดียว ด้วย Web Clipper, บันทึกหน้าเว็บ, บทความ, และข้อความสั้น ๆ โดยไม่ทำให้รก, ข้อมูลสำคัญอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วคุณเสมอ
และสำหรับผู้ที่ต้องจัดการงานหลายอย่างควบคู่ไปกับบันทึก ฟีเจอร์งานในตัวช่วยให้คุณมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และเพิ่มการแจ้งเตือนได้โดยไม่ต้องสลับแอป
คุณสมบัติหลักของ Evernote
- แชร์บันทึกและสมุดบันทึกกับทีมของคุณ ให้ทุกคนสามารถแก้ไขและมีส่วนร่วมได้
- เก็บรักษาบันทึกของคุณให้ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
- เข้าถึงและแก้ไขบันทึกของคุณได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ Evernote
- ไม่มีลิงก์สมอสำหรับการกระโดดอย่างรวดเร็วภายในบันทึกที่ยาว
- ผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดสีให้กับแท็กได้เหมือนที่เคยทำในเวอร์ชันเก่า ทำให้แท็กยากต่อการค้นหา
ราคาของ Evernote
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- ทีม: $24.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 4/5 (8200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Evernote เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ฉันชื่นชอบที่สุด พูดตามตรง ฉันไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีมัน ฉันใช้มันวันละ 10 ถึง 20 ครั้ง หากคุณรู้วิธีใช้ Evernote ให้ดี มันสามารถเป็นสมองที่สองของคุณได้ Evernote ไม่ใช่แค่ที่สำหรับแชร์โน้ตของคุณเท่านั้น คุณยังสามารถบันทึกภาพ ไฟล์ และหน้าเว็บลงใน Evernote ของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถใช้ Evernote เป็นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อบันทึกโน้ตดิจิทัลได้
Evernote เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ฉันชื่นชอบที่สุด พูดตามตรง ฉันไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีมัน ฉันใช้มันวันละ 10 ถึง 20 ครั้ง หากคุณรู้วิธีใช้ Evernote ให้ดี มันสามารถเป็นสมองที่สองของคุณได้ Evernote ไม่ใช่แค่ที่สำหรับแชร์โน้ตของคุณเท่านั้น คุณยังสามารถบันทึกภาพ ไฟล์ และหน้าเว็บลงใน Evernote ของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถใช้ Evernote เป็นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อบันทึกโน้ตดิจิทัลได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ Evernote ให้คุ้มค่าที่สุดด้วย เทมเพลต Evernote ฟรีและพร้อมใช้งานสำหรับบันทึก, งาน, และโครงการ
9. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกดิจิทัลแบบอิสระ)
Microsoft OneNote ช่วยจัดระเบียบความคิดของคุณด้วยสมุดบันทึก ส่วน และหน้าต่างๆ พร้อมให้คุณพิมพ์ วาด หรือแทรกรูปภาพได้ทุกที่ การจดบันทึกด้วยหมึกดิจิทัลและการจดจำลายมือทำให้การเขียนด้วยลายมือเป็นธรรมชาติ พร้อมตัวเลือกในการแปลงบันทึกที่ยุ่งเหยิงให้เป็นข้อความที่สะอาดและค้นหาได้ Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสรุปบันทึกและสร้างไอเดียเพิ่มเติม ในขณะที่การถอดเสียงเป็นข้อความจะเปลี่ยนการบันทึกเสียงให้เป็นเนื้อหาที่จัดระเบียบและค้นหาได้
คุณสมบัติเด่นของ Microsoft OneNote
- สร้างดัชนีที่สามารถคลิกได้ซึ่งเชื่อมโยงไปยังหน้าหรือส่วนต่างๆ ภายในสมุดบันทึกของคุณ
- ทำเครื่องหมายบันทึกสำคัญ โครงการ งาน หรือแนวคิดต่าง ๆ ด้วยแท็ก เช่น "ต้องทำ" "สำคัญ" หรือ "คำถาม" เพื่อกรองข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จดบันทึกความคิด ข้อเตือนใจ หรือภารกิจต่าง ๆ อย่างรวดเร็วในรูปแบบโน้ตติดผนังน้ำหนักเบา
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- เครื่องมือนี้ยังไม่ค่อยเชื่อถือได้ในการซิงค์ ใช้เวลานานในการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง
- ฟีเจอร์การเขียนด้วยลายมือร่วมกับปากกาต้องปรับปรุง เนื่องจากเส้นเขียนยังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร
ราคาของ Microsoft OneNote
- รวมอยู่ในสมาชิก Microsoft 365 เริ่มต้นที่ $69.99/ปี
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft OneNote อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์มากมาย เช่น เราสามารถเพิ่มเสียงและวิดีโอลงในบันทึกได้โดยตรง สามารถแท็ก ค้นหา และจัดหมวดหมู่สิ่งของของเราได้อย่างง่ายดาย
ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์มากมาย เช่น เราสามารถเพิ่มเสียงและวิดีโอลงในบันทึกได้โดยตรง สามารถแท็ก ค้นหา และจัดหมวดหมู่สิ่งของของเราได้อย่างง่ายดาย
10. Dynalist (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโครงร่างแบบลำดับชั้นและการจัดการงาน)
Dynalist คือพื้นที่ความคิดส่วนตัวของคุณ จัดโครงสร้างเมื่อคุณต้องการ ยืดหยุ่นเมื่อคุณไม่ต้องการ กล่องจดหมายจับภาพอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณจดบันทึกไอเดียได้ทันที ไม่มีอะไรสูญหายก่อนที่คุณจะมีเวลาจัดระเบียบ
มากกว่าแค่บันทึก Dynalist ยังทำหน้าที่เป็นตัวจัดการงานแบบเบาๆ ได้อีกด้วย การติดแท็กวันที่ งานที่ทำซ้ำ และการแจ้งเตือนช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาและสร้างนิสัยได้อย่างง่ายดาย และด้วยรายการตรวจสอบในตัว งานที่ล่าช้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดง พร้อมส่งการแจ้งเตือนที่จำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ Dynalist
- ปรับธีม, แบบอักษร, และระดับการซูมเพื่อสร้างการตั้งค่าที่เหมาะกับคุณ
- ย้าย ลบ ติดแท็ก หรือจัดรูปแบบจุดสัญลักษณ์หลายจุดพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลาในการแก้ไขจำนวนมาก
- เลือกได้ระหว่างสิทธิ์ดูเท่านั้นหรือสิทธิ์แก้ไขเต็มรูปแบบเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Dynalist
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพวกเขาไม่สามารถแก้ไขผลลัพธ์ได้โดยตรงในส่วนการค้นหา แต่ต้องย้อนกลับไปยังจุดแรกเพื่อทำการแก้ไข ซึ่งอาจทำให้ยุ่งยาก
- แอปพลิเคชันอาจข้ามหนึ่งหรือสองบรรทัดเมื่อทำการคัดลอกและวางหลายบรรทัด ทำให้จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองทีละบรรทัด
การกำหนดราคาของ Dynalist
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9.99/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
การจัดอันดับและรีวิวของ Dynalist
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (34 รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Dynalist อย่างไรบ้าง?
Dynalist เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายมาก ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิดต่าง ๆ ได้ในรูปแบบของลิสต์ง่าย ๆ ฉันใช้มันอย่างกว้างขวางเพื่อวางแผนงานที่ต้องทำ จดบันทึกเกี่ยวกับหนังสือหรือบล็อกที่ฉันได้อ่านไว้ รวมถึงการคิดค้นไอเดียต่าง ๆ ฉันใช้แพ็กเกจโปรของพวกเขา และได้รับสำรองข้อมูลทุกวันไปยัง gmail และ dropbox ของฉันด้วย
Dynalist เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายมาก ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิดต่าง ๆ ได้ในรูปแบบของลิสต์ง่าย ๆ ฉันใช้มันอย่างกว้างขวางเพื่อวางแผนงานที่ต้องทำ จดบันทึกเกี่ยวกับหนังสือหรือบล็อกที่ฉันได้อ่านไว้ รวมถึงการคิดค้นไอเดียต่าง ๆ ฉันใช้แพ็กเกจโปรของพวกเขา และได้รับสำรองข้อมูลทุกวันไปยัง gmail และ dropbox ของฉันด้วย
ทำให้การจดบันทึกฉลาดขึ้นด้วย ClickUp
ด้วยแอปจดบันทึกที่ปลอดภัยมากมายที่มีอยู่ คำถามที่แท้จริงคือ: ทำไมต้องหยุดแค่การจดบันทึก? ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มอบสิ่งที่คุณมากกว่า ClickUp Docs ช่วยจัดระเบียบเอกสารให้เป็นระบบ AI Notetaker บันทึกและสรุปการประชุม และยังมีเทมเพลตในตัวที่ช่วยให้การจดบันทึกซ้ำเป็นเรื่องง่าย
ต้องการไอเดียอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ClickUp Notepad พร้อมให้คุณใช้งานได้ตลอดเวลา และด้วยการรับรองมาตรฐาน SOC 2 การปฏิบัติตาม GDPR และการเข้ารหัสระดับองค์กร ข้อมูลบันทึกของคุณจะปลอดภัยในขณะที่คุณยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
👉🏽 พัฒนาบันทึกของคุณให้ดียิ่งขึ้น:สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!