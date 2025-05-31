10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Twos App สำหรับบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บางวัน สิ่งที่จำเป็นคือแค่รายการง่ายๆ เพื่อรู้สึกควบคุมได้ 🧸คุณจดบันทึกความคิดของคุณ คำเตือนต่างๆ งาน หนึ่งอย่าง ที่คุณเลื่อนทำอยู่—และทันใดนั้น สมองของคุณก็รู้สึกสงบลง นั่นคือพลังของเครื่องมืออย่างแอป Twos มันเป็นพื้นที่ที่สะอาด เรียบง่าย สำหรับจัดการ บันทึก ของคุณ ติดตาม งานส่วนตัว และสร้างจังหวะกับวันของคุณ
แต่บางทีคุณอาจเริ่มต้องการอะไรที่มากกว่าการวางแผนงานพื้นฐาน ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นในการจดบันทึก จัดการโครงการ และทบทวนในแต่ละวัน? ต้องการวิธีใหม่ๆ ในการกลับมาทบทวนไอเดีย? มากกว่าแค่รายการ งานเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาทุกวัน?
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างสมองที่สอง ปรับปรุงแอปจัดการรายการที่ต้องทำ หรือสำรวจเครื่องมือจัดการโครงการใหม่เพื่อจัดการงานใหม่ด้วยความตั้งใจ คุณมาถูกที่แล้ว นี่คือ 10 อันดับแอปทางเลือกของ Twos ที่มีให้บริการในปัจจุบัน
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ดีกว่าและสงสัยว่า "มีทางเลือกอื่นนอกจากแอป Twos หรือไม่?" โปรดอ่านต่อไป
คุณควรพิจารณาอะไรในแอปทางเลือกสำหรับเด็กวัยสองขวบ?
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Twos ได้ชื่อมาจากผู้ก่อตั้งสองคนและแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งเริ่มต้นด้วย "แค่สองสิ่งที่ต้องจำ"
Twos เป็นแอปที่เรียบง่าย—แต่กระบวนการทำงานของคุณอาจไม่เรียบง่าย
เมื่อคุณกำลังมองหาสิ่งทดแทน คุณต้องการบางสิ่งที่สามารถพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการของคุณ ในบางจุดคุณอาจพบว่าตัวเองต้องการการจัดการงานที่แข็งแกร่งขึ้น หรือบันทึกที่ทำงานร่วมกันได้ การบันทึกเสียงเป็นข้อความ การซิงค์ปฏิทิน หรือการแจ้งเตือนที่ดีกว่าที่ช่วยเตือนคุณให้ตรงเวลา
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอป Twos ควรเป็นเครื่องมือที่สามารถทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการงานส่วนตัวของคุณได้เช่นกัน โดยรองรับทั้งงานที่ต้องทำในชีวิตประจำวันและเป้าหมายระยะยาว
- ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ
- น้ำหนักเบาพอสำหรับการบันทึกประจำวัน แต่ทรงพลังพอสำหรับโครงการ
- ใช้งานง่าย—เพราะไม่มีใครมีเวลาเรียนรู้ระบบใหม่ตั้งแต่ต้น
- ปรับแต่งได้ เพื่อให้ทำงานได้เหมือนสมองของคุณ
มาดูตัวเลือกที่ดีที่สุดกัน—และเหตุผลว่าทำไมมันอาจกลายเป็นเครื่องมือโปรดชิ้นต่อไปของคุณ
🧐 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นนักคิดประเภทไหนจากการจดบันทึกของคุณ ใช้รายการแบบหัวข้อย่อย? คุณชอบความเป็นระเบียบ คุณชอบการจดบันทึกแบบไม่เรียงลำดับ? คุณเป็นคนที่คิดอะไรออกก็เขียนออกมาเลย
ทางเลือกแอปพลิเคชันสำหรับเด็กสองขวบในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานจริงและจัดการทั้งวันของคุณ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการจัดการงานและความช่วยเหลือจาก AI
|การจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การผสานการบันทึกโน้ต, การติดตามโครงการ, การซิงค์ปฏิทิน
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Logseq
|เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันแบบเน้นความเป็นส่วนตัวและการคิดเชื่อมโยง ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการจดบันทึกแบบเรียบง่าย
|การบันทึกแบบใช้โครงร่าง, การเชื่อมโยงสองทิศทาง, ความเป็นส่วนตัวแบบท้องถิ่นก่อน, มุมมองแบบกราฟ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน สำหรับการซิงค์
|ทุกประเภท
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมองที่สองส่วนตัวข้ามอุปกรณ์ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดระเบียบบันทึกแบบออฟไลน์เป็นหลัก
|การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, โหมดออฟไลน์ก่อน, ลิงก์สองทิศทาง, ข้ามแพลตฟอร์ม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/ปี
|รายการพิเศษ
|เหมาะที่สุดสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีสไตล์พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการผู้จัดการงานที่สะอาดและทำงานร่วมกันได้
|การออกแบบแบบมินิมอล, งานย่อย, การแจ้งเตือนงาน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, รองรับหลายแพลตฟอร์ม
|ฟรี; Pro เริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อคน
|หมี
|เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและจดบันทึกที่สะอาด ปราศจากสิ่งรบกวน ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการจดบันทึกแบบเรียบง่ายสำหรับการใช้งานส่วนตัว
|รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์, ติดแฮชแท็กเพื่อจัดระเบียบ, บันทึกข้อมูลแบบเข้ารหัส, แอปเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Apple เท่านั้น
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; Pro $2. 99/เดือน
|หมายเหตุ
|เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนและผู้เรียนตลอดชีวิตที่ต้องการการทบทวนแบบเว้นระยะ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลที่เน้นการเรียนรู้และการจดบันทึก
|การทบทวนแบบเว้นระยะ, การ์ดคำศัพท์, รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์, บันทึกเชื่อมโยง, การเขียนแบบโครงร่าง
|ฟรี; Pro เริ่มต้นที่ $8/เดือน
|24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน ปฏิทิน และการแจ้งเตือนในที่เดียว ขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลที่มีงานยุ่งและต้องการระบบที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
|ปฏิทินรวม, การจัดการงาน, คำสั่งเสียง, การแจ้งเตือนอัจฉริยะ, การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม
|ฟรี; พรีเมียม $5.99/เดือน
|หมายเหตุสำคัญ
|เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการทำงานร่วมกันแบบรวดเร็วโดยใช้การ์ด ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจดบันทึกอย่างรวดเร็วพร้อมการทำงานร่วมกัน
|การ์ดบันทึกที่ใช้รูปแบบมาร์กดาวน์, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, มุมมองกราฟ, การเชื่อมโยงย้อนกลับ
|ฟรี; ไม่จำกัด $11/เดือน
|จิตใจของฉัน
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้คิดแบบภาพที่ต้องการบันทึกและจัดระเบียบความคิดได้อย่างง่ายดายขนาดทีม: เหมาะสำหรับนักสร้างสรรค์หรือการใช้งานส่วนตัว
|การจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติด้วย AI, บันทึกข้อความ, ลิงก์, รูปภาพ และแนวคิด, การค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ, การจัดวางแบบภาพ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99/เดือน
|ความมีชื่อเสียง
|เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกด้วยลายมือ, การบันทึกเสียง, และการบันทึกคำอธิบายในชั้นเรียน/งาน ขนาดทีม: เหมาะสำหรับนักเรียน, ครู, หรือผู้เชี่ยวชาญ
|บันทึกที่เขียนด้วยมือ + พิมพ์, การบันทึกเสียง, มุมมองหลายบันทึก, แอปเฉพาะสำหรับ Apple เท่านั้น
|ฟรีพร้อมคุณสมบัติจำกัด; เข้าถึงเต็มรูปแบบ $19.99/ปี
ทางเลือกแอปสองที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับคุณ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานและจัดการทั้งวันของคุณ)
สองนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกความคิดและตั้งการเตือนความจำอย่างรวดเร็ว แต่ระบบของคุณต้องทำงานหนักขึ้นเมื่อชีวิตของคุณเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆ ถึงเวลาที่จะสำรวจเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำเพื่อทำให้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
นั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่น
นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงความสามารถอันหลากหลายของ ClickUp ขณะที่คุณกำลังมองหาแอปทางเลือกสำหรับ Twos
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|สอง
|การจัดการงาน
|✅ ขั้นสูง
|🟡 พื้นฐาน
|ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|เอกสาร & การบันทึกประจำวัน
|✅ รวมเข้าด้วยกัน
|🟡 บันทึกเท่านั้น
|ไวท์บอร์ด
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|ระบบอัตโนมัติ
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|มุมมองปฏิทิน
|✅ ใช่
|🟡 พื้นฐาน
|การแจ้งเตือน
|✅ ขั้นสูง
|✅ พื้นฐาน
|เทมเพลต
|✅ ครอบคลุม
|🟡 น้อย
|การผสานรวม
|✅ หลาย
|❌ ไม่
|แอปพลิเคชันมือถือ
|✅ แข็งแกร่ง
|✅ ใช่
|ความร่วมมือ
|✅ แบบเรียลไทม์
|❌ ไม่
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|แดชบอร์ด/รายงาน
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การติดตามเป้าหมาย
|✅ ใช่
|❌ ไม่
ในฐานะแอปจัดการงานและเครื่องมือจัดการตารางเวลาแบบครบวงจรอย่างแท้จริง ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจาก "ฉันต้องทำอะไร?" เป็น "มาทำให้เสร็จกันเถอะ" ได้อย่างง่ายดาย มอบความยืดหยุ่นให้คุณสร้างงานได้ทันทีจากบันทึกใดก็ได้ และเพิ่มงานลงในแผนรายสัปดาห์ของคุณโดยตรง โดยไม่ทำให้สมาธิของคุณขาดตอน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความรู้สึกเบาสบายของ Twos—แต่ต้องการเครื่องมือที่ ดำเนินการตาม ความคิด รายการ เป้าหมาย และกิจวัตรที่ทำซ้ำๆ ได้
สมมติว่าคุณพิมพ์ว่า: "ซ่อมก๊อกน้ำที่รั่ว, ส่งของขวัญวันครบรอบ, วางแผนเนื้อหาสำหรับสัปดาห์หน้า"
ใน Twos, นั่นคือจุดสิ้นสุด. ใน ClickUp? นั่นคือเพียงจุดเริ่มต้น. 🎯
🧐 คุณรู้หรือไม่? เมื่อ ระบบการจัดการงาน ของคุณมีความสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม ภาระทางความคิดของคุณจะลดลง เวลาที่ใช้ในการสลับระบบน้อยลง = เวลาในการคิดมากขึ้น
จับภาพ จัดระเบียบ และระดมความคิด
📝 จดบันทึกไว้ แล้วเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติด้วย ClickUp Docs
Twos เหมาะสำหรับการระบายความคิด แต่ ClickUp Docs ไปไกลกว่านั้น พวกมันทำงานร่วมกันได้ ปรับแต่งได้ และถูกสร้างขึ้นในกระบวนการทำงานของคุณ แทนที่จะต้องจัดการหลายแอป จัดการบันทึกและงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงที่เดียว—สำหรับใช้งานคนเดียวหรือเป็นทีม
กรณีการใช้งาน: จดบันทึกประจำวันใน ClickUp Docs.
เขียนความคิดเช่น:
"ต้องโทรหาพ่อ"
"ต้องโทรหาพ่อ"
ไฮไลต์และคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนเป็นงานหรือการเตือนความจำ—เหมาะสำหรับการตรวจสอบประจำวันหรือการสะท้อนตนเอง
คุณยังสามารถ:
- สร้างแผนงานประจำสัปดาห์
- ติดตามความกตัญญู
- บันทึกไอเดียบทความหรือเป้าหมาย
- ฝังสื่อและสเปรดชีต
- ลิงก์ไปยังงานหรือรายการ
✨ ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบันทึกหรือติดตามอารมณ์ ClickUp ผสานการเขียนและการจัดระเบียบไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ยืดหยุ่น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปลี่ยนบันทึกประจำวันใน ClickUp ของคุณให้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจในการบำบัด ติดแท็กความคิด เช่น "ความวิตกกังวล" "ความสำเร็จ" หรือ "สิ่งกระตุ้น" เพื่อย้อนกลับมาทบทวนในระหว่างการบำบัด หรือใช้สนับสนุนกิจวัตรที่ช่วยลดความเครียดหรือความล้นเกิน
🧩 ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณวางแผนความคิด, ระบายความคิด, และเชื่อมโยงความคิดอย่างชัดเจน—เหมาะสำหรับการเปลี่ยนการระดมความคิดหรือการประชุมให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง
กรณีการใช้งาน: เริ่มต้นด้วยแผนผังความคิดสำหรับโปรเจกต์ใหม่ จากนั้นแปลงโน้ตติดผนังหรือกิ่งต่างๆ เป็นงานหรือเอกสารโดยตรง รักษาการไหลของความคิดสร้างสรรค์และการดำเนินงานของคุณไว้ในที่เดียว
ยกระดับการเขียนบันทึกและจดบันทึกของคุณด้วย AI และภาพประกอบ 🎨
ClickUp ไม่เพียงแค่ข้อความเท่านั้น ใช้ AI Notetaker เพื่อบันทึกและสรุปการประชุมหรือการบำบัดโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนประเด็นสำคัญให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
ต้องการทำให้สมุดบันทึกความกตัญญูหรือตัวติดตามอารมณ์ของคุณมีความแสดงออกมากขึ้นหรือไม่? สร้างภาพที่กำหนดเองได้ภายในเอกสารของคุณด้วยClickUp Brain—เพียงแค่พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการเห็น
หากคุณต้องการอธิบายกระบวนการหรือแชร์การอัปเดตอย่างรวดเร็วให้บันทึก คลิปและฝังไว้โดยตรงในบันทึกหรืองานของคุณ
ด้วย ClickUp บันทึกข้อมูล ภาพ และกิจกรรมของคุณจะเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ ทำให้ระบบการทำงานของคุณ ครบวงจรในที่เดียว
✨ เปลี่ยนความคิดสุ่มให้เป็นผลลัพธ์จริง—ด้วย ClickUp Brain
คุณไม่จำเป็นต้องจัดระเบียบทุกความคิดด้วยตัวเองอีกต่อไปClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว สามารถแยกแยะบันทึกที่ไม่มีโครงสร้าง จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน และเปลี่ยนให้เป็นรายการงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้
กรณีการใช้งาน: คุณบันทึกว่า "วางแผนวันหยุด" ClickUp Brain แนะนำว่า:
- วิจัย 3 แห่ง
- กำหนดวันเดินทางให้เรียบร้อย
- แชร์แผนการเดินทางกับครอบครัว
- กำหนดงบประมาณและกำหนดเส้นตายการจอง
คุณสามารถแก้ไข, กำหนดเวลา, หรือแม้กระทั่งทำให้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นอัตโนมัติได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยคุณสมบัติเช่น การกำหนดเวลาด้วย AI และคำแนะนำเกี่ยวกับ ความสำคัญของการทำงาน ที่ชาญฉลาด ClickUp Brain ทำให้แผนของคุณสอดคล้องกับเวลาและขีดความสามารถของคุณอย่างแท้จริง
📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
📖 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อการจัดตารางงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
✅ รายการงานส่วนตัวที่ยืดหยุ่นตามวันของคุณ
ClickUp Tasksช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้—ตั้งแต่กิจวัตรประจำวันในตอนเช้าไปจนถึงกำหนดเส้นตายที่สำคัญ เมื่อใช้งานร่วมกับ ClickUp Brain มันจะทำงานเหมือนผู้ช่วยเสียงสำหรับการจัดการงานอย่างชาญฉลาด หากคุณต้องการแอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่มากกว่าแค่ช่องทำเครื่องหมายและรองรับการทำงานที่มีโครงสร้าง ClickUp คือคำตอบ
กรณีการใช้งาน: รายการคืนวันอาทิตย์ของคุณ
- 🟢 การซื้อของชำ
- 🔴 ข้อเสนอสำหรับลูกค้าต้องส่งวันอังคาร
- 🟡 โทรหาสัตวแพทย์
กำหนดลำดับความสำคัญด้วยสี, เวลาที่ประมาณการ, และการตั้งค่าที่เกิดซ้ำ (รายสัปดาห์สำหรับของใช้ในครัวเรือน, รายเดือนสำหรับสัตวแพทย์). คุณสามารถจัดตารางงานตามความเร่งด่วนหรือแบ่งงานออกเป็นงานย่อยเพื่อความชัดเจน.
แต่ละงานรองรับคุณสมบัติที่ทรงพลัง:
- งานย่อย
- สถานะที่กำหนดเอง (เช่น "กำลังดำเนินการ" หรือ "รอการตอบกลับ")
- การแจ้งเตือน & การทำงานอัตโนมัติ
- การติดตามเวลา ถ้าเป็นสไตล์ของคุณ
🧐 คุณรู้หรือไม่? การสร้างคอลัมน์หรือแท็ก "เสร็จแล้ว" ในเครื่องมือจดบันทึกของคุณสามารถฝึกสมองของคุณให้มองเห็นความก้าวหน้า ไม่ใช่แค่ความกดดัน
⚡ อัตโนมัติกิจวัตรของคุณ
ClickUp Automationsช่วยให้คุณตั้งค่ากฎเพื่อย้ายงาน, มอบหมายผู้ใช้, หรืออัปเดตสถานะได้โดยอัตโนมัติ
กรณีการใช้งาน: เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จและทำเครื่องหมายว่า "พร้อม" ClickUp จะสามารถกำหนดให้กับบุคคลที่เหมาะสมหรือย้ายไปยังแผนรายสัปดาห์ของคุณโดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
วางแผน, จัดลำดับความสำคัญ, และมองเห็นภาพ
🗓️ วางแผนสัปดาห์ของคุณอย่างชัดเจนด้วย ClickUp Calendar
ด้วยClickUp Calendar คุณสามารถวางแผนวันหรือสัปดาห์ของคุณได้โดยการลากงานไปยังบล็อกเวลาตามต้องการ คุณยังสามารถปรับแผนของคุณได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
กรณีการใช้งาน: คุณกำลังจัดการงาน การออกกำลังกาย และธุระส่วนตัว ลาก "ติดตามอีเมล" ไปที่วันจันทร์ 10.00 น. "ออกกำลังกาย" ไปที่วันพุธ 18.00 น. และ "เตรียมงานวันเกิดแม่" ไปที่วันเสาร์ เสร็จแล้ว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ซิงค์กับ Google ปฏิทิน
- กำหนดรหัสสีให้กับประเภทงานของคุณ
- สลับไปยังมุมมองกระดาน, รายการ, หรือไทม์ไลน์ได้ทุกเมื่อ
🎉 เกร็ดความรู้: Pinterest เริ่มต้นเป็นกระดานปักหมุดดิจิทัลสำหรับเก็บรวบรวมไอเดีย แต่ผู้ใช้หลายคนกลับใช้มันเหมือนสมุดบันทึกภาพ แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณก็สามารถทำได้เช่นกัน — ด้วยมุมมองปฏิทิน
📊 ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ด
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณเห็นปริมาณงาน กำหนดเวลา และสถานะของโครงการได้ในพริบตา
กรณีการใช้งาน: สร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามงานประจำวัน บันทึกประจำวัน และเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่ามีอะไรที่ต้องทำและอะไรที่ต้องทำต่อไป
🎯 มุ่งมั่นด้วยระบบติดตามเป้าหมาย
ClickUp Goalsช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย ติดตาม และมองเห็นความคืบหน้าของวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือการทำงาน
กรณีการใช้งาน: ตั้งเป้าหมายว่า "เขียนบันทึกประจำวันห้าครั้งในสัปดาห์นี้" หรือ "ทำภารกิจใหญ่สามอย่างให้เสร็จ" แล้วดูความคืบหน้าของคุณอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำแต่ละรายการเสร็จ
🔔 การแจ้งเตือนอัจฉริยะที่ไม่ให้คุณลืม
ClickUp Remindersไม่ใช่แค่การแจ้งเตือนแบบเฉยๆ แต่ผสานรวมกับงานและเอกสารของคุณ
กรณีการใช้งาน: ขณะที่คุณกำลังตรวจสอบบันทึกประจำวันของคุณ คุณเขียนว่า "ตรวจสอบกับทีมในวันศุกร์" ให้เปลี่ยนบรรทัดนี้เป็น "การแจ้งเตือน" ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ เวลา 10.00 น. —เพียงแค่คลิกเดียว
คุณสามารถ:
- เพิ่มการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ (เช่น "รดน้ำต้นไม้ทุกวันอาทิตย์")
- กำหนดการแจ้งเตือนให้กับตัวคุณเองหรือผู้อื่น
- แนบเอกสาร บันทึก หรือไฟล์
- เปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจให้เป็นการติดตามผล
🔔 หมายเหตุ: การพลาดงานคือข้อเสนอแนะ ไม่ใช่ความล้มเหลว ปรับปรุง ไม่ใช่ตัดสิน
📱 จัดการวันของคุณได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือ
แอปมือถือ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกโน้ต สร้างงาน และตรวจสอบการแจ้งเตือนได้ทุกที่ทุกเวลา—ทำให้ระบบการทำงานของคุณอยู่กับคุณเสมอ ไม่ใช่แค่ที่โต๊ะทำงานเท่านั้น
แม่แบบที่ช่วยเริ่มต้นกิจวัตรของคุณ
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? ClickUp มีเทมเพลตสำหรับรายการงานประจำวัน การเขียนบันทึก การจัดสรรเวลา และอื่นๆ อีกมากมายคุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตฟรีเพื่อเริ่มต้นการวางแผนของคุณได้
📝 แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันใน ClickUp
ต้องการวิธีง่ายๆ ในการเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้—โดยไม่ต้องสร้างระบบของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม?เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpมอบสิ่งนั้นให้คุณอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการโครงสร้างที่สม่ำเสมอในการบันทึก จัดลำดับความสำคัญ และตรวจสอบงานประจำวัน—ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานเต็มวันหรือเพียงแค่ต้องการจัดระเบียบชีวิตของคุณ
สิ่งที่เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำได้:
- ✅ เริ่มต้นแต่ละวันด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและพร้อมใช้งาน
- ✍️ จดบันทึกงานต่าง ๆ ทันทีที่เข้ามา และจัดหมวดหมู่ตามความสำคัญ
- ⏰ ตั้งวันครบกำหนด, การแจ้งเตือน, และกิจวัตรประจำ
- 🧠 เพิ่มบันทึก, รายการตรวจสอบ, หรืองานย่อยเพื่อบริบทเพิ่มเติม
- 📅 แสดงภาพงานของคุณในมุมมองรายการ กระดาน หรือปฏิทิน
- 🔁 ใช้ซ้ำได้ทุกวันโดยไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่—เพียงแค่คัดลอกและใช้งาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใน ClickUp เชื่อมโยงเอกสารและงานของคุณโดยใช้ความสัมพันธ์ วิธีนี้จะช่วยให้งานเขียนและการดำเนินการของคุณเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ—แม้จะผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- จัดระเบียบความคิด สรุปบันทึก และสร้างแผนปฏิบัติการโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
- สร้าง, จัดเก็บ, และเชื่อมโยงบันทึกหรือบันทึกประจำวันกับงานในเวลาจริงโดยใช้ ClickUp Docs ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อและจัดการได้ง่าย
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยืดหยุ่นพร้อมงานย่อย การแจ้งเตือน และขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองผ่าน ClickUp Tasks เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกขั้นตอน
- มองเห็นภาพรวมสัปดาห์ของคุณและปรับแผนได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Calendar ด้วยการจัดตารางเวลาแบบลากและวางที่เรียบง่าย
- เปลี่ยนความคิดที่ผ่านเข้ามาให้กลายเป็นคำเตือนที่สามารถดำเนินการได้ ด้วย ClickUp Reminders เพื่อให้คุณอยู่เหนืองานสำคัญอยู่เสมอ
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่าแบบปลั๊กแอนด์เพลย์สำหรับบันทึก การวางแผน และอื่น ๆ ด้วย เทมเพลต ClickUp ที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
- สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, แผนกานต์ต์, หรือไทม์ไลน์เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การวางแผนของคุณ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามอะไรก็ได้—อารมณ์, ความสำคัญ, งบประมาณ, หรือแม้แต่แท็กบันทึกประจำวัน
- แอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงทุกภารกิจและใช้เป็นแอปจดบันทึกขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- รู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติมากมาย แต่การเริ่มต้นอย่างง่าย ๆ ช่วยได้
- ทำงานได้ดีที่สุดบนเดสก์ท็อป แม้ว่าเวอร์ชันมือถือกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
- ใช้เวลาในการตั้งค่าเล็กน้อย แต่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว
ราคาของ ClickUp:
ClickUp รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากใช้เวลาประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน
ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากใช้เวลาประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน
🌼 คำให้กำลังใจ: คุณไม่ได้ "ไม่เก่งเรื่องประสิทธิภาพ" — คุณแค่ยังไม่พบระบบที่เหมาะสมเท่านั้นเอง
2. Logseq (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันแบบให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการคิดเชื่อมโยง)
Logseq เปรียบเสมือนสมองที่สองในฝันของสายมินิมอล หาก Twos ให้คุณได้สัมผัสกับการบันทึกประจำวันและการจดบันทึกแบบเบื้องต้น Logseq จะยกระดับประสบการณ์นั้นไปอีกขั้นด้วยเส้นสายความคิดที่เชื่อมโยงกันและการควบคุมแบบออฟไลน์อย่างสมบูรณ์ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบโครงร่าง (outliner) ทุกความคิดที่คุณเขียนใน Logseq สามารถซ้อนกันเป็นลำดับชั้นได้ ทำให้แนวคิดของคุณจัดระเบียบอย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเชื่อมโยงความคิดแต่ละข้อ
มันยอดเยี่ยมเป็นพิเศษหากคุณเขียนบันทึกประจำวัน, ทำบันทึกการศึกษาส่วนตัว, หรือชอบที่จะคิดทบทวนและดูว่าความคิดของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ต่างจาก Twos, Logseq ไม่ได้มาเพื่อจัดการกับงาน แต่เพื่อช่วยคุณสร้างระบบความรู้ระยะยาว มันเป็นระบบที่เน้นการใช้งานในเครื่องก่อนและเปิดแหล่งโค้ด ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของคุณอยู่กับคุณ และการซิงค์เป็นทางเลือกและไม่จำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ Logseq
- การบันทึกแบบใช้โครงร่างพร้อมรายการหัวข้อย่อยแบบพับได้
- หน้าบันทึกประจำวันถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเขียนอย่างต่อเนื่อง
- มุมมองกราฟสำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโน้ต
- โมเดลแบบเปิดและให้ความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น
- การเชื่อมโยงสองทางเพื่อเชื่อมต่อและกลับมาทบทวนความคิดที่เกี่ยวข้อง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ลิงก์ย้อนกลับใน Logseq เพื่อเชื่อมโยงบันทึกประจำวันของคุณกับหัวข้อต่างๆ เช่น "เป้าหมาย" "ข้อคิด" หรือ "การเรียนรู้" เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบต่างๆ จะปรากฏขึ้น—เหมือนกับสมองของคุณที่ทิ้งรอยทางไว้
ข้อจำกัดของ Logseq
- ไม่มีการรองรับในตัวสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำหรือการจัดตารางเวลา
- ต้องตั้งค่าด้วยตนเองหรือใช้ปลั๊กอินเพื่อซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
- รู้สึกไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับแอปจดบันทึกแบบเส้นตรง
ราคาของ Logseq:
Logseq Sync อยู่ในช่วงเบต้าสาธารณะและสามารถเข้าถึงได้โดยผู้สนับสนุน Open Collective ที่ยังคงใช้งานอยู่ หากต้องการเข้าถึง คุณสามารถเลือกจากระดับการบริจาคประจำเดือนต่อไปนี้:
- ผู้สนับสนุน: $5/เดือน
- ผู้สนับสนุน: $15/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Logseq:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔔 หมายเหตุ: ระบบไม่จำเป็นต้องสวยงาม เพียงแค่ต้องมีความหมายสำหรับคุณ
3. Anytype (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมองที่สองส่วนตัวข้ามอุปกรณ์)
หากคุณเคยต้องการแอปจดบันทึกที่ทำงานเหมือน Notion แต่เก็บข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ Anytype คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา มันถูกออกแบบมาให้เป็นสมองดิจิทัลแบบครบวงจรของคุณ ช่วยให้คุณสร้างหน้าสำหรับทุกสิ่ง: บันทึก งาน คน โครงการ และไอเดีย ทุกอย่างถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น พร้อมการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มตามต้องการ
ในขณะที่ Twos เหมาะสำหรับการจดบันทึกความคิดอย่างรวดเร็ว Anytype ช่วยให้คุณสร้างระบบที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อจัดระเบียบทุกด้านของชีวิตคุณ คิดถึงมันเหมือนเป็นรากฐานสำหรับระบบปฏิบัติการส่วนตัวของคุณเอง—ที่มีโครงสร้างมากขึ้นและกังวลน้อยลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลของคุณไปยังคลาวด์
คุณสมบัติเด่นทุกประเภท
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ก่อนพร้อมการซิงค์ข้อมูลแบบเข้ารหัสอัตโนมัติ
- ระบบแบบวัตถุสำหรับการสร้างประเภทที่กำหนดเอง เช่น บันทึกประจำวัน งาน และหนังสือ
- ลิงก์สองทิศทางและมุมมองกราฟสำหรับการสร้างแผนที่ความรู้เชิงลึก
- อินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวน ออกแบบมาเพื่อการเขียนอย่างจดจ่อ
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มบน macOS, Windows, Linux, Android และ iOS
ข้อจำกัดประเภทใดก็ตาม
- ยังอยู่ในช่วงเบต้า บางฟีเจอร์อาจมีข้อจำกัดหรือกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ไม่มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนหรือปฏิทินในตัว (ในขณะนี้)
- นำเสนอเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ใหม่กับกระบวนการทำงานแบบอิงวัตถุ
ราคาแบบใดก็ได้:
- นักสำรวจ: ฟรี
- ผู้สร้าง: $99/ปี
- ผู้ร่วมสร้าง: $299 สำหรับ 3 ปี
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวทุกประเภท:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🎉 เกร็ดความรู้: ผู้ก่อตั้งที่เริ่มต้นธุรกิจคนเดียวหลายคนใช้ตัวจัดการงานส่วนตัวเพื่อติดตามอารมณ์ควบคู่ไปกับสิ่งที่ต้องทำ—เพราะอารมณ์มีผลต่อแรงผลักดัน
4. Superlist (เหมาะที่สุดสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีสไตล์พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน)
หากคุณชอบ Twos เพราะความเรียบง่าย แต่ขาดความร่วมมือหรือความประณีต Superlist คือการอัปเกรดที่สวยงาม สร้างโดยทีมผู้อยู่เบื้องหลัง Wunderlist Superlist นำความรู้สึกที่ทันสมัยมาสู่การจัดการงาน—ด้วยการออกแบบที่สะอาดตา รายการที่แชร์ได้ และฟีเจอร์ที่ทำให้แม้แต่การวางแผนที่ธรรมดาที่สุดก็รู้สึกดี
คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวหรือแชร์กับผู้อื่นได้ เพิ่มงาน ใส่ความคิดเห็น ตั้งการแจ้งเตือน และจัดระเบียบงานข้ามโปรเจกต์ต่างๆ แม้ว่าจะไม่ซับซ้อนเท่าโซลูชันการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ (และนั่นคือจุดประสงค์) แต่มันให้โครงสร้างที่เพียงพอเพื่อให้คุณมีสมาธิ—โดยไม่มีความวุ่นวาย
คุณสมบัติเด่นของซูเปอร์ลิสต์
- การออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย พร้อมความสามารถในการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ทรงพลัง
- แชร์รายการกับครอบครัว เพื่อน หรือทีม เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
- รองรับงานย่อย บันทึกย่อ การแจ้งเตือน และไฟล์แนบ
- แอปเนทีฟพร้อมใช้งานบน macOS, Windows, iOS และ Android
- การซิงค์แบบเรียลไทม์เพื่อการวางแผนร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของซูเปอร์ลิสต์
- ยังอยู่ในช่วงเข้าถึงล่วงหน้า บางฟีเจอร์อาจมีข้อจำกัดหรือกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ขาดการติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติ, และความสามารถในการจัดการงานขั้นสูง
- มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเครื่องมืออย่าง ClickUp หรือ Notion สำหรับการวางแผนที่ซับซ้อน
ราคาซุปเปอร์ลิสต์:
- ฟรี
- ข้อดี: 19 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
- ซูเปอร์: 39 ดอลลาร์/คน/เดือน
คะแนนและรีวิว Superlist:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วิธีการ "Zettelkasten"—การเชื่อมโยงทุกบันทึกกับแนวคิดอื่นๆ— มีอายุกว่า 100 ปีแล้วและช่วยให้นักวิชาการคนหนึ่งตีพิมพ์หนังสือมากกว่า 70 เล่ม
5. Bear (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและจดบันทึกที่สะอาดปราศจากสิ่งรบกวน)
หากคุณชื่นชอบความเรียบง่ายของการจดบันทึกโดยไม่ต้องยุ่งยากใน Twos แอป Bear อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ แอปนี้รองรับเฉพาะอุปกรณ์ Apple เท่านั้น และเป็นที่รักของนักเขียน นักบันทึกประจำวัน และผู้ที่ชอบจดบันทึกทั้งหลายที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและโครงสร้างที่เหมาะสมพอดี
Bear ผสมผสานการจัดรูปแบบข้อความแบบขีดฆ่า, แฮชแท็กสำหรับการจัดระเบียบ, และประสบการณ์การเขียนที่สวยงาม—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกโน้ตสร้างสรรค์โดยปราศจากสิ่งรบกวน แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการจัดการงานหรือการทำงานร่วมกัน แต่ก็น่าทึ่งสำหรับการจดบันทึกส่วนตัว, การระดมความคิดสร้างสรรค์, หรือการบันทึกประจำวันแบบเบาๆ
คุณสมบัติหลักที่ต้องจดจำ
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสง่างาม ปรับแต่งมาเพื่อการเขียนอย่างมีสมาธิ
- การจัดระเบียบผ่านแฮชแท็ก แท็กซ้อน และตัวกรองที่ทรงพลัง
- รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์พร้อมทางลัดการจัดรูปแบบที่ใช้งานง่าย
- การเข้ารหัสโน้ตแต่ละรายการเพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น
- การซิงค์ที่ไร้รอยต่อระหว่าง Mac, iPad และ iPhone
ข้อจำกัดของหมี
- จำกัดเฉพาะอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น ไม่รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
- ฟังก์ชันการจัดการงานและปฏิทินในตัวที่ขาดหายไป
- ขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการแจ้งเตือนสำหรับกระบวนการทำงานร่วมกัน
ราคาหมี:
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- ข้อดี: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวหมี:
- G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
🌼 กำลังใจ: หากความคิดของคุณรู้สึกวุ่นวาย นั่นไม่ใช่ข้อบกพร่อง—แต่มันคือสัญญาณ การเขียนมันออกมา แม้จะดูไม่เรียบร้อย ก็เป็นวิธีหนึ่งในการพบเจอตัวเองด้วยความใส่ใจและความชัดเจน
นี่คือเหตุผลที่นักบำบัดหลายคนในปัจจุบันแนะนำให้ผู้รับการบำบัดใช้ "หน้ากระดาษประจำวัน" เป็นการอุ่นเครื่องก่อนการบำบัด
6. RemNote (เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนและผู้เรียนตลอดชีวิตที่ต้องการการทบทวนแบบเว้นระยะ)
RemNote เป็นมากกว่าเครื่องมือจดบันทึก—มันคือเพื่อนคู่คิดที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง หากคุณชอบเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นบัตรคำ ทบทวนแนวคิดสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป หรือสร้างระบบความรู้ระยะยาว RemNote พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
ต่างจาก Twos ที่เน้นการจัดรายการเป็นหลัก RemNote ใช้เทคนิคการทบทวนแบบเว้นระยะและการเชื่อมโยงความคิดเพื่อช่วยให้คุณ จดจำ สิ่งที่คุณเขียน ไม่ใช่แค่เก็บไว้เท่านั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักวิจัย หรือใครก็ตามที่ต้องทำงานกับเนื้อหาที่ซับซ้อนและต้องการจดจำข้อมูลเหล่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ RemNote
- การทบทวนแบบเว้นระยะถูกผสานเข้ากับบันทึกเพื่อประสิทธิภาพในการจดจำ
- บัตรคำที่สร้างขึ้นโดยตรงจากการเน้นข้อความในเนื้อหาหรือจากคำสั่ง
- บันทึกที่เชื่อมโยงและหน้าบันทึกประจำวันเพื่อสนับสนุนการทบทวนอย่างเป็นระบบ
- รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์พร้อมการจัดรูปแบบสไตล์โครงร่างเพื่อความชัดเจนและการจัดระเบียบ
- การเข้าถึงที่รองรับการซิงค์ผ่านเว็บและแพลตฟอร์มมือถือ
ข้อจำกัดของ RemNote
- อินเทอร์เฟซดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ใช้ครั้งแรก
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดการงานทั่วไปหรือการกำหนดลำดับงาน
- แผนฟรีมีข้อจำกัดในการจัดเก็บและความสามารถในการซิงค์
หมายเหตุเกี่ยวกับราคา:
- ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
- โปรพร้อม AI: $18/เดือน
หมายเหตุการให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🌼 คำให้กำลังใจ: ไม่มีอะไรที่รกเกินไปหรือเรียบง่ายเกินไป สมองของคุณ จังหวะของคุณ กฎของคุณ
7. 24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน ปฏิทิน และการแจ้งเตือนในที่เดียว)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Twos ที่เน้นประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ความพยายามน้อยลง 24me ก็เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวขนาดจิ๋วอยู่ในกระเป๋าของคุณ มันผสานงานต่าง ๆ, กิจกรรมในปฏิทิน, บันทึกย่อ และการแจ้งเตือนของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ดูสะอาดตา คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับ หลายแอป เพียงเพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดอีกต่อไป
ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ยุ่ง ผู้ปกครอง หรือใครก็ตามที่ต้องการทุกอย่างในที่เดียวโดยไม่ต้องสร้างระบบที่ซับซ้อน และใช่—มันจะเตือนคุณให้ชำระบิลด้วย
คุณสมบัติเด่นของ 24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ
- มุมมองรวมของปฏิทิน, งาน, บันทึก, และการแจ้งเตือน
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะพร้อมสัญญาณเตือนแบบเรียลไทม์ เช่น "ถึงเวลาออกเดินทาง" ตามสภาพการจราจร
- รองรับการสั่งงานด้วยเสียงเพื่อสร้างงานโดยไม่ต้องใช้มือ
- การซิงค์ที่ราบรื่นกับ Outlook, Google Calendar, Apple Calendar และอื่น ๆ
- การใช้งานข้ามแพลตฟอร์มบน iOS, Android และเว็บ
ข้อจำกัดของ 24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ
- ขาดมุมมองโครงการและการจัดระเบียบงานแบบคัมบัง
- มีการปรับแต่งที่จำกัดและไม่มีการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างบันทึกและงาน
- รวมโฆษณาและจำกัดการเชื่อมต่อในแผนฟรี
ราคาของ 24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ:
- ฟรี
- พรีเมียม: $5.99/เดือน
24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเขียนบันทึกดิจิทัลพุ่งสูงขึ้นในเดือนมกราคม เมษายน และกันยายน—ปีใหม่ ฤดูกาลใหม่ ปีการศึกษาใหม่ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหากกำลังเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้
8. Supernotes (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วโดยใช้การ์ด)
Supernotes นำเสนอวิธีการจดบันทึกแบบใหม่ด้วยการจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นบัตรขนาดพอดีคำ หาก Twos ช่วยคุณจดบันทึกความคิดได้อย่างรวดเร็ว Supernotes จะทำให้การสแกน จัดระเบียบ และแบ่งปันง่ายขึ้น—โดยเฉพาะเมื่อคุณมุ่งเน้นที่ การทำงานร่วมกันในทีม แบบเบาๆ
แต่ละการ์ดสามารถติดแท็ก เชื่อมโยง หรือจัดกลุ่มไว้ในสมุดบันทึกได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การจดบันทึกการประชุม หรือการจัดการความรู้ส่วนบุคคล คุณยังสามารถแก้ไขร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาการจัดรูปแบบที่ยุ่งเหยิง
คุณสมบัติเด่นของ Supernotes
- บัตรบันทึกแบบรวดเร็วที่ใช้ระบบมาร์กดาวน์ ค้นหาและจัดระเบียบได้ง่าย
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านความคิดเห็นและสมุดบันทึกที่แชร์
- มุมมองกราฟและการเชื่อมโยงย้อนกลับเพื่อแสดงและเชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
- แอปพลิเคชันเว็บอเนกประสงค์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์หรือเดสก์ท็อปบนอุปกรณ์ต่างๆ
- อินเตอร์เฟซที่สะอาดและมุ่งเน้น ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและความชัดเจน
ข้อจำกัดของซูเปอร์โน้ต
- ขาดมุมมองการจัดการงานและการปฏิทินแบบดั้งเดิม
- ให้การสนับสนุนแบบจำกัดสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์
- รู้สึกกระจัดกระจายสำหรับผู้ใช้ที่ชอบการเขียนแบบยาว
ราคาของซูเปอร์โน้ต:
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $11/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวซูเปอร์โน้ต
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Supernotes ถูกสร้างขึ้นในตอนแรกเพื่อช่วยเพื่อนสองคนในการจดบันทึกการบรรยายให้ดีขึ้น—ตอนนี้มันถูกใช้โดยทีมและนักสร้างสรรค์ต่างๆ
9. MyMind (เหมาะที่สุดสำหรับนักคิดเชิงภาพที่ต้องการบันทึกและจัดระเบียบความคิดได้อย่างง่ายดาย)
MyMind ไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำ แต่เป็นเสมือนสถานที่พักผ่อนดิจิทัลสำหรับสมองของคุณ หากคุณชื่นชอบความเรียบง่ายของการจดบันทึกสิ่งต่างๆ แบบสองบรรทัดแต่ต้องการบันทึกบทความ คำคม รูปภาพ และเว็บไซต์ทั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องใช้โฟลเดอร์หรือแท็ก นี่คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา
ออกแบบมาสำหรับนักคิดเชิงภาพและนักสร้างสรรค์ MyMind จัดระเบียบทุกสิ่งที่คุณบันทึกโดยอัตโนมัติด้วย AI เพียงแค่ "บันทึกแล้วลืมไป" จากนั้นค้นหาอีกครั้งเมื่อคุณต้องการ แสดงผลอย่างสวยงามและค้นหาได้ง่าย
คุณสมบัติหลักของ MyMind
- บันทึกข้อความ ลิงก์ รูปภาพ ไฮไลต์ และไอเดียจากแหล่งใดก็ได้
- จัดหมวดหมู่เนื้อหาโดยอัตโนมัติด้วย AI—ไม่ต้องติดแท็กด้วยตนเอง
- เรียกดูเนื้อหาในรูปแบบการจัดวางที่สวยงามสไตล์ Pinterest
- ใช้การค้นหาแบบเต็มข้อความและตัวกรองอัจฉริยะเพื่อค้นหาทุกสิ่งได้อย่างรวดเร็ว
- จับภาพเนื้อหาผ่านส่วนขยาย Chrome, แอปมือถือ หรืออีเมล
ข้อจำกัดของ MyMind
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดการงานหรือการวางแผนประจำวัน
- ขาดการแจ้งเตือน, มุมมองปฏิทิน, และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
- เสนอการร่วมมือที่จำกัด มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวเป็นหลัก
ราคา MyMind:
- ฟรี
- นักเรียนแห่งชีวิต: $7.99/เดือน
- มาสเตอร์มายด์: $12.99/เดือน
- นิวตัน: $299/ปี
คะแนนและความคิดเห็นของ MyMind
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧐 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือจัดวางรูปแบบภาพช่วยกระตุ้นระบบความจำเชิงพื้นที่ของสมอง ทำให้การระลึกถึงไอเดียต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ถนัดการมองเห็น
10. ความโดดเด่น (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกด้วยลายมือ การบันทึกเสียง และการใส่คำอธิบายประกอบในชั้นเรียน/งาน)
หากคุณคิดได้ดีขึ้นเมื่อมีปากกาอยู่ในมือ—หรือคุณชอบบันทึกเสียงขณะจดบันทึก—Notability มอบความยืดหยุ่นที่ Twos ไม่มี Notability มอบประสบการณ์การจดบันทึกที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติ—โดยเฉพาะสำหรับ ผู้ใช้ Apple บน iPad หรือ Mac ที่การเขียนด้วยลายมือและบันทึกเสียงจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว
เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเรียน ครู และมืออาชีพที่ต้องการรวมการเขียนด้วยลายมือ การพิมพ์ ภาพร่าง และเสียงไว้ในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกในชั้นเรียน, สรุปความคิดในที่ประชุม, หรือเขียนความคิดส่วนตัว, Notability จะทำให้ทุกอย่างซิงค์, ค้นหาได้, และง่ายต่อการกลับมาดูในภายหลัง.
คุณสมบัติเด่นที่ควรทราบ
- บันทึกที่เขียนด้วยลายมือและพิมพ์พร้อมการรองรับ Apple Pencil อย่างเต็มรูปแบบ
- การบันทึกเสียงที่ซิงค์อย่างราบรื่นกับเนื้อหาที่เขียน
- เทมเพลตในตัวสำหรับสมุดวางแผน สมุดบันทึก และสมุดโน้ต
- มุมมองหลายโน้ตสำหรับการเขียนและอ้างอิงแบบเคียงข้างกัน
- การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ระหว่าง iPad, iPhone และ Mac
ข้อจำกัดด้านความมีชื่อเสียง
- มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น ไม่รองรับ Windows หรือ Android
- ขาดฟังก์ชันการจัดการงานและการแจ้งเตือนแบบดั้งเดิม
- การร่วมมือที่จำกัด เฉพาะไฟล์ PDF หรือสไลด์นำเสนอที่แชร์ร่วมกันเท่านั้น
การกำหนดราคาตามความมีชื่อเสียง:
- ฟรี
- เข้าถึงเต็มรูปแบบ: $19.99/ปี
การจัดอันดับและความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีชื่อเสียง:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ใช้ Notability ได้ส่งคำสาบานแต่งงานที่เขียนด้วยลายมือ สมการคณิตศาสตร์ และลายเส้นของเด็กเล็กในสัปดาห์เดียวกัน
✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้อยู่ในรายการหลัก แต่ก็ยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Twos โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น มีโครงสร้าง หรือมีพลังในการวางแผนทางสายตา
แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนดิจิทัลที่ปรับแต่งได้พร้อมพื้นที่ทำงานแบบภาพหากคุณชอบการสร้างระบบจากศูนย์ Notion ช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างตั้งแต่รายการงานไปจนถึงบันทึกประจำวัน หรือแม้แต่สมองที่สองของคุณ—พร้อมด้วยฐานข้อมูล ปฏิทิน และรูปแบบที่สวยงาม
Tiimo: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาด้วยภาพพร้อมการเตือนความจำอย่างอ่อนโยน ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้ที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท Tiimo มอบวิธีการวางแผนวันของคุณด้วยภาพที่สงบและสนับสนุนการจดบันทึกสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD โดยไม่ทำให้เกิดความเครียด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกิจวัตรที่เป็นระบบและการกระตุ้นเบาๆ แทนตารางเวลาที่เคร่งครัด
Akiflow: เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมงานให้เป็นกำหนดการประจำวันที่มีจุดมุ่งหมายหากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณกระจัดกระจายอยู่ในหลายที่ (อีเมล, Slack, ปฏิทิน) Akiflow จะรวบรวมทุกอย่างไว้ในมุมมองประจำวันเดียว เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรเวลา, จัดลำดับความสำคัญ, และผ่านวันของคุณไปได้โดยมีสิ่งรบกวนน้อยลง
🌼 หากสมองของคุณรู้สึกมึนงง นั่นไม่ใช่ความล้มเหลว—แต่มันเป็นสัญญาณ การพักผ่อนไม่ใช่การหยุดพักจากความก้าวหน้า แต่เป็นส่วนหนึ่งของมัน
ค้นหาแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตัวถัดไปของคุณ
ทวอสส์ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้น แต่บางครั้งสมองของคุณ (และวันของคุณ) ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม ไม่ว่าคุณจะต้องการการจัดระเบียบโน้ตที่ลึกซึ้งขึ้น การแจ้งเตือนที่ดีขึ้น การวางแผนแบบภาพ หรือเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ ก็มีทางเลือกในรายการนี้ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ
จากโปรแกรมทำโครงร่างแบบมินิมอลไปจนถึงบอร์ดจดจำภาพและศูนย์รวมประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ตอนนี้คุณมีตัวเลือกที่สามารถตอบสนองทุกก้าวต่อไปของคุณได้แล้ว
✨ กำลังมองหาสิ่งที่ทำได้ทุกอย่าง—บันทึก, งาน, การแจ้งเตือน, ปฏิทิน, และการสนับสนุน AI?ลองใช้ ClickUp ฟรีและสร้างระบบที่ช่วยให้คุณจับความคิดของคุณ และ ลงมือทำ—โดยไม่ต้องสลับแอปทุกห้านาที