10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Twos App สำหรับบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Preethi AnchanSenior Content Editor
31 พฤษภาคม 2568

บางวัน สิ่งที่จำเป็นคือแค่รายการง่ายๆ เพื่อรู้สึกควบคุมได้ 🧸คุณจดบันทึกความคิดของคุณ คำเตือนต่างๆ งาน หนึ่งอย่าง ที่คุณเลื่อนทำอยู่—และทันใดนั้น สมองของคุณก็รู้สึกสงบลง นั่นคือพลังของเครื่องมืออย่างแอป Twos มันเป็นพื้นที่ที่สะอาด เรียบง่าย สำหรับจัดการ บันทึก ของคุณ ติดตาม งานส่วนตัว และสร้างจังหวะกับวันของคุณ

แต่บางทีคุณอาจเริ่มต้องการอะไรที่มากกว่าการวางแผนงานพื้นฐาน ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นในการจดบันทึก จัดการโครงการ และทบทวนในแต่ละวัน? ต้องการวิธีใหม่ๆ ในการกลับมาทบทวนไอเดีย? มากกว่าแค่รายการ งานเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาทุกวัน?

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างสมองที่สอง ปรับปรุงแอปจัดการรายการที่ต้องทำ หรือสำรวจเครื่องมือจัดการโครงการใหม่เพื่อจัดการงานใหม่ด้วยความตั้งใจ คุณมาถูกที่แล้ว นี่คือ 10 อันดับแอปทางเลือกของ Twos ที่มีให้บริการในปัจจุบัน

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ดีกว่าและสงสัยว่า "มีทางเลือกอื่นนอกจากแอป Twos หรือไม่?" โปรดอ่านต่อไป

คุณควรพิจารณาอะไรในแอปทางเลือกสำหรับเด็กวัยสองขวบ?

แดชบอร์ดแอป Twos
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Twos ได้ชื่อมาจากผู้ก่อตั้งสองคนและแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งเริ่มต้นด้วย "แค่สองสิ่งที่ต้องจำ"

Twos เป็นแอปที่เรียบง่าย—แต่กระบวนการทำงานของคุณอาจไม่เรียบง่าย

เมื่อคุณกำลังมองหาสิ่งทดแทน คุณต้องการบางสิ่งที่สามารถพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการของคุณ ในบางจุดคุณอาจพบว่าตัวเองต้องการการจัดการงานที่แข็งแกร่งขึ้น หรือบันทึกที่ทำงานร่วมกันได้ การบันทึกเสียงเป็นข้อความ การซิงค์ปฏิทิน หรือการแจ้งเตือนที่ดีกว่าที่ช่วยเตือนคุณให้ตรงเวลา

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอป Twos ควรเป็นเครื่องมือที่สามารถทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการงานส่วนตัวของคุณได้เช่นกัน โดยรองรับทั้งงานที่ต้องทำในชีวิตประจำวันและเป้าหมายระยะยาว

  • ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ
  • น้ำหนักเบาพอสำหรับการบันทึกประจำวัน แต่ทรงพลังพอสำหรับโครงการ
  • ใช้งานง่าย—เพราะไม่มีใครมีเวลาเรียนรู้ระบบใหม่ตั้งแต่ต้น
  • ปรับแต่งได้ เพื่อให้ทำงานได้เหมือนสมองของคุณ

มาดูตัวเลือกที่ดีที่สุดกัน—และเหตุผลว่าทำไมมันอาจกลายเป็นเครื่องมือโปรดชิ้นต่อไปของคุณ

🧐 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นนักคิดประเภทไหนจากการจดบันทึกของคุณ ใช้รายการแบบหัวข้อย่อย? คุณชอบความเป็นระเบียบ คุณชอบการจดบันทึกแบบไม่เรียงลำดับ? คุณเป็นคนที่คิดอะไรออกก็เขียนออกมาเลย

ทางเลือกแอปพลิเคชันสำหรับเด็กสองขวบในภาพรวม

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
ClickUpเหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานจริงและจัดการทั้งวันของคุณ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการจัดการงานและความช่วยเหลือจาก AIการจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การผสานการบันทึกโน้ต, การติดตามโครงการ, การซิงค์ปฏิทินฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Logseqเหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันแบบเน้นความเป็นส่วนตัวและการคิดเชื่อมโยง ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการจดบันทึกแบบเรียบง่ายการบันทึกแบบใช้โครงร่าง, การเชื่อมโยงสองทิศทาง, ความเป็นส่วนตัวแบบท้องถิ่นก่อน, มุมมองแบบกราฟฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน สำหรับการซิงค์
ทุกประเภทเหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมองที่สองส่วนตัวข้ามอุปกรณ์ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดระเบียบบันทึกแบบออฟไลน์เป็นหลักการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, โหมดออฟไลน์ก่อน, ลิงก์สองทิศทาง, ข้ามแพลตฟอร์มฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/ปี
รายการพิเศษเหมาะที่สุดสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีสไตล์พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการผู้จัดการงานที่สะอาดและทำงานร่วมกันได้การออกแบบแบบมินิมอล, งานย่อย, การแจ้งเตือนงาน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, รองรับหลายแพลตฟอร์มฟรี; Pro เริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อคน
หมีเหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและจดบันทึกที่สะอาด ปราศจากสิ่งรบกวน ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการจดบันทึกแบบเรียบง่ายสำหรับการใช้งานส่วนตัวรองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์, ติดแฮชแท็กเพื่อจัดระเบียบ, บันทึกข้อมูลแบบเข้ารหัส, แอปเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Apple เท่านั้นทดลองใช้ฟรี 14 วัน; Pro $2. 99/เดือน
หมายเหตุเหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนและผู้เรียนตลอดชีวิตที่ต้องการการทบทวนแบบเว้นระยะ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลที่เน้นการเรียนรู้และการจดบันทึกการทบทวนแบบเว้นระยะ, การ์ดคำศัพท์, รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์, บันทึกเชื่อมโยง, การเขียนแบบโครงร่างฟรี; Pro เริ่มต้นที่ $8/เดือน
24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน ปฏิทิน และการแจ้งเตือนในที่เดียว ขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลที่มีงานยุ่งและต้องการระบบที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวปฏิทินรวม, การจัดการงาน, คำสั่งเสียง, การแจ้งเตือนอัจฉริยะ, การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มฟรี; พรีเมียม $5.99/เดือน
หมายเหตุสำคัญเหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการทำงานร่วมกันแบบรวดเร็วโดยใช้การ์ด ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจดบันทึกอย่างรวดเร็วพร้อมการทำงานร่วมกันการ์ดบันทึกที่ใช้รูปแบบมาร์กดาวน์, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, มุมมองกราฟ, การเชื่อมโยงย้อนกลับฟรี; ไม่จำกัด $11/เดือน
จิตใจของฉันเหมาะที่สุดสำหรับผู้คิดแบบภาพที่ต้องการบันทึกและจัดระเบียบความคิดได้อย่างง่ายดายขนาดทีม: เหมาะสำหรับนักสร้างสรรค์หรือการใช้งานส่วนตัวการจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติด้วย AI, บันทึกข้อความ, ลิงก์, รูปภาพ และแนวคิด, การค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ, การจัดวางแบบภาพฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99/เดือน
ความมีชื่อเสียงเหมาะที่สุดสำหรับบันทึกด้วยลายมือ, การบันทึกเสียง, และการบันทึกคำอธิบายในชั้นเรียน/งาน ขนาดทีม: เหมาะสำหรับนักเรียน, ครู, หรือผู้เชี่ยวชาญบันทึกที่เขียนด้วยมือ + พิมพ์, การบันทึกเสียง, มุมมองหลายบันทึก, แอปเฉพาะสำหรับ Apple เท่านั้นฟรีพร้อมคุณสมบัติจำกัด; เข้าถึงเต็มรูปแบบ $19.99/ปี

ทางเลือกแอปสองที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับคุณ

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานและจัดการทั้งวันของคุณ)

ClickUp Brain
สองนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกความคิดและตั้งการเตือนความจำอย่างรวดเร็ว แต่ระบบของคุณต้องทำงานหนักขึ้นเมื่อชีวิตของคุณเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆ ถึงเวลาที่จะสำรวจเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำเพื่อทำให้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

นั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่น

นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงความสามารถอันหลากหลายของ ClickUp ขณะที่คุณกำลังมองหาแอปทางเลือกสำหรับ Twos

คุณสมบัติคลิกอัพสอง
การจัดการงาน✅ ขั้นสูง🟡 พื้นฐาน
ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์✅ ใช่❌ ไม่
เอกสาร & การบันทึกประจำวัน✅ รวมเข้าด้วยกัน🟡 บันทึกเท่านั้น
ไวท์บอร์ด✅ ใช่❌ ไม่
ระบบอัตโนมัติ✅ ใช่❌ ไม่
มุมมองปฏิทิน✅ ใช่🟡 พื้นฐาน
การแจ้งเตือน✅ ขั้นสูง✅ พื้นฐาน
เทมเพลต✅ ครอบคลุม🟡 น้อย
การผสานรวม✅ หลาย❌ ไม่
แอปพลิเคชันมือถือ✅ แข็งแกร่ง✅ ใช่
ความร่วมมือ✅ แบบเรียลไทม์❌ ไม่
ฟิลด์ที่กำหนดเอง✅ ใช่❌ ไม่
แดชบอร์ด/รายงาน✅ ใช่❌ ไม่
การติดตามเป้าหมาย✅ ใช่❌ ไม่

ในฐานะแอปจัดการงานและเครื่องมือจัดการตารางเวลาแบบครบวงจรอย่างแท้จริง ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจาก "ฉันต้องทำอะไร?" เป็น "มาทำให้เสร็จกันเถอะ" ได้อย่างง่ายดาย มอบความยืดหยุ่นให้คุณสร้างงานได้ทันทีจากบันทึกใดก็ได้ และเพิ่มงานลงในแผนรายสัปดาห์ของคุณโดยตรง โดยไม่ทำให้สมาธิของคุณขาดตอน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความรู้สึกเบาสบายของ Twos—แต่ต้องการเครื่องมือที่ ดำเนินการตาม ความคิด รายการ เป้าหมาย และกิจวัตรที่ทำซ้ำๆ ได้

สมมติว่าคุณพิมพ์ว่า: "ซ่อมก๊อกน้ำที่รั่ว, ส่งของขวัญวันครบรอบ, วางแผนเนื้อหาสำหรับสัปดาห์หน้า"

ใน Twos, นั่นคือจุดสิ้นสุด. ใน ClickUp? นั่นคือเพียงจุดเริ่มต้น. 🎯

🧐 คุณรู้หรือไม่? เมื่อ ระบบการจัดการงาน ของคุณมีความสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม ภาระทางความคิดของคุณจะลดลง เวลาที่ใช้ในการสลับระบบน้อยลง = เวลาในการคิดมากขึ้น

จับภาพ จัดระเบียบ และระดมความคิด

📝 จดบันทึกไว้ แล้วเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติด้วย ClickUp Docs

ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างบันทึกความกตัญญู

Twos เหมาะสำหรับการระบายความคิด แต่ ClickUp Docs ไปไกลกว่านั้น พวกมันทำงานร่วมกันได้ ปรับแต่งได้ และถูกสร้างขึ้นในกระบวนการทำงานของคุณ แทนที่จะต้องจัดการหลายแอป จัดการบันทึกและงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงที่เดียว—สำหรับใช้งานคนเดียวหรือเป็นทีม

กรณีการใช้งาน: จดบันทึกประจำวันใน ClickUp Docs.

เขียนความคิดเช่น:

"ต้องโทรหาพ่อ"

"ต้องโทรหาพ่อ"

ไฮไลต์และคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนเป็นงานหรือการเตือนความจำ—เหมาะสำหรับการตรวจสอบประจำวันหรือการสะท้อนตนเอง

คุณยังสามารถ:

  • สร้างแผนงานประจำสัปดาห์
  • ติดตามความกตัญญู
  • บันทึกไอเดียบทความหรือเป้าหมาย
  • ฝังสื่อและสเปรดชีต
  • ลิงก์ไปยังงานหรือรายการ

✨ ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบันทึกหรือติดตามอารมณ์ ClickUp ผสานการเขียนและการจัดระเบียบไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ยืดหยุ่น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปลี่ยนบันทึกประจำวันใน ClickUp ของคุณให้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจในการบำบัด ติดแท็กความคิด เช่น "ความวิตกกังวล" "ความสำเร็จ" หรือ "สิ่งกระตุ้น" เพื่อย้อนกลับมาทบทวนในระหว่างการบำบัด หรือใช้สนับสนุนกิจวัตรที่ช่วยลดความเครียดหรือความล้นเกิน

🧩 ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp

ClickUp Whiteboards
ร่วมมือกับชุมชนของคุณ วางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และแบ่งปันไอเดียโดยใช้ ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณวางแผนความคิด, ระบายความคิด, และเชื่อมโยงความคิดอย่างชัดเจน—เหมาะสำหรับการเปลี่ยนการระดมความคิดหรือการประชุมให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง

กรณีการใช้งาน: เริ่มต้นด้วยแผนผังความคิดสำหรับโปรเจกต์ใหม่ จากนั้นแปลงโน้ตติดผนังหรือกิ่งต่างๆ เป็นงานหรือเอกสารโดยตรง รักษาการไหลของความคิดสร้างสรรค์และการดำเนินงานของคุณไว้ในที่เดียว

ยกระดับการเขียนบันทึกและจดบันทึกของคุณด้วย AI และภาพประกอบ 🎨

ClickUp ไม่เพียงแค่ข้อความเท่านั้น ใช้ AI Notetaker เพื่อบันทึกและสรุปการประชุมหรือการบำบัดโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนประเด็นสำคัญให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้

ต้องการทำให้สมุดบันทึกความกตัญญูหรือตัวติดตามอารมณ์ของคุณมีความแสดงออกมากขึ้นหรือไม่? สร้างภาพที่กำหนดเองได้ภายในเอกสารของคุณด้วยClickUp Brain—เพียงแค่พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการเห็น

หากคุณต้องการอธิบายกระบวนการหรือแชร์การอัปเดตอย่างรวดเร็วให้บันทึก คลิปและฝังไว้โดยตรงในบันทึกหรืองานของคุณ

ด้วย ClickUp บันทึกข้อมูล ภาพ และกิจกรรมของคุณจะเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ ทำให้ระบบการทำงานของคุณ ครบวงจรในที่เดียว

✨ เปลี่ยนความคิดสุ่มให้เป็นผลลัพธ์จริง—ด้วย ClickUp Brain

ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างงานสำหรับแผนของคุณและมีผู้ช่วย AI ที่พร้อมช่วยคุณวางแผนทุกอย่างตลอดเวลา

คุณไม่จำเป็นต้องจัดระเบียบทุกความคิดด้วยตัวเองอีกต่อไปClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว สามารถแยกแยะบันทึกที่ไม่มีโครงสร้าง จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน และเปลี่ยนให้เป็นรายการงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้

กรณีการใช้งาน: คุณบันทึกว่า "วางแผนวันหยุด" ClickUp Brain แนะนำว่า:

  • วิจัย 3 แห่ง
  • กำหนดวันเดินทางให้เรียบร้อย
  • แชร์แผนการเดินทางกับครอบครัว
  • กำหนดงบประมาณและกำหนดเส้นตายการจอง

คุณสามารถแก้ไข, กำหนดเวลา, หรือแม้กระทั่งทำให้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นอัตโนมัติได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยคุณสมบัติเช่น การกำหนดเวลาด้วย AI และคำแนะนำเกี่ยวกับ ความสำคัญของการทำงาน ที่ชาญฉลาด ClickUp Brain ทำให้แผนของคุณสอดคล้องกับเวลาและขีดความสามารถของคุณอย่างแท้จริง

📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!

📖 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อการจัดตารางงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

✅ รายการงานส่วนตัวที่ยืดหยุ่นตามวันของคุณ

ใช้ ClickUp Tasks เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันของคุณ และรับเวิร์กโฟลว์ที่ครบถ้วนเพื่อจัดการงานเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Tasksช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้—ตั้งแต่กิจวัตรประจำวันในตอนเช้าไปจนถึงกำหนดเส้นตายที่สำคัญ เมื่อใช้งานร่วมกับ ClickUp Brain มันจะทำงานเหมือนผู้ช่วยเสียงสำหรับการจัดการงานอย่างชาญฉลาด หากคุณต้องการแอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่มากกว่าแค่ช่องทำเครื่องหมายและรองรับการทำงานที่มีโครงสร้าง ClickUp คือคำตอบ

กรณีการใช้งาน: รายการคืนวันอาทิตย์ของคุณ

  • 🟢 การซื้อของชำ
  • 🔴 ข้อเสนอสำหรับลูกค้าต้องส่งวันอังคาร
  • 🟡 โทรหาสัตวแพทย์

กำหนดลำดับความสำคัญด้วยสี, เวลาที่ประมาณการ, และการตั้งค่าที่เกิดซ้ำ (รายสัปดาห์สำหรับของใช้ในครัวเรือน, รายเดือนสำหรับสัตวแพทย์). คุณสามารถจัดตารางงานตามความเร่งด่วนหรือแบ่งงานออกเป็นงานย่อยเพื่อความชัดเจน.

แต่ละงานรองรับคุณสมบัติที่ทรงพลัง:

  • งานย่อย
  • สถานะที่กำหนดเอง (เช่น "กำลังดำเนินการ" หรือ "รอการตอบกลับ")
  • การแจ้งเตือน & การทำงานอัตโนมัติ
  • การติดตามเวลา ถ้าเป็นสไตล์ของคุณ

🧐 คุณรู้หรือไม่? การสร้างคอลัมน์หรือแท็ก "เสร็จแล้ว" ในเครื่องมือจดบันทึกของคุณสามารถฝึกสมองของคุณให้มองเห็นความก้าวหน้า ไม่ใช่แค่ความกดดัน

⚡ อัตโนมัติกิจวัตรของคุณ

ClickUp อัตโนมัติ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

ClickUp Automationsช่วยให้คุณตั้งค่ากฎเพื่อย้ายงาน, มอบหมายผู้ใช้, หรืออัปเดตสถานะได้โดยอัตโนมัติ

กรณีการใช้งาน: เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จและทำเครื่องหมายว่า "พร้อม" ClickUp จะสามารถกำหนดให้กับบุคคลที่เหมาะสมหรือย้ายไปยังแผนรายสัปดาห์ของคุณโดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

วางแผน, จัดลำดับความสำคัญ, และมองเห็นภาพ

🗓️ วางแผนสัปดาห์ของคุณอย่างชัดเจนด้วย ClickUp Calendar

ใช้การจัดลำดับความสำคัญที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปรับอัตโนมัติเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp Calendar
ใช้การจัดลำดับความสำคัญที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปรับอัตโนมัติเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp Calendar

ด้วยClickUp Calendar คุณสามารถวางแผนวันหรือสัปดาห์ของคุณได้โดยการลากงานไปยังบล็อกเวลาตามต้องการ คุณยังสามารถปรับแผนของคุณได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต

กรณีการใช้งาน: คุณกำลังจัดการงาน การออกกำลังกาย และธุระส่วนตัว ลาก "ติดตามอีเมล" ไปที่วันจันทร์ 10.00 น. "ออกกำลังกาย" ไปที่วันพุธ 18.00 น. และ "เตรียมงานวันเกิดแม่" ไปที่วันเสาร์ เสร็จแล้ว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

  • ซิงค์กับ Google ปฏิทิน
  • กำหนดรหัสสีให้กับประเภทงานของคุณ
  • สลับไปยังมุมมองกระดาน, รายการ, หรือไทม์ไลน์ได้ทุกเมื่อ

🎉 เกร็ดความรู้: Pinterest เริ่มต้นเป็นกระดานปักหมุดดิจิทัลสำหรับเก็บรวบรวมไอเดีย แต่ผู้ใช้หลายคนกลับใช้มันเหมือนสมุดบันทึกภาพ แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณก็สามารถทำได้เช่นกัน — ด้วยมุมมองปฏิทิน

📊 ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ด

แดชบอร์ด ClickUp
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามความคืบหน้า และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณเห็นปริมาณงาน กำหนดเวลา และสถานะของโครงการได้ในพริบตา

กรณีการใช้งาน: สร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามงานประจำวัน บันทึกประจำวัน และเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่ามีอะไรที่ต้องทำและอะไรที่ต้องทำต่อไป

🎯 มุ่งมั่นด้วยระบบติดตามเป้าหมาย

ClickUp Goalsช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย ติดตาม และมองเห็นความคืบหน้าของวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือการทำงาน

กรณีการใช้งาน: ตั้งเป้าหมายว่า "เขียนบันทึกประจำวันห้าครั้งในสัปดาห์นี้" หรือ "ทำภารกิจใหญ่สามอย่างให้เสร็จ" แล้วดูความคืบหน้าของคุณอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำแต่ละรายการเสร็จ

🔔 การแจ้งเตือนอัจฉริยะที่ไม่ให้คุณลืม

ClickUp Remindersไม่ใช่แค่การแจ้งเตือนแบบเฉยๆ แต่ผสานรวมกับงานและเอกสารของคุณ

กรณีการใช้งาน: ขณะที่คุณกำลังตรวจสอบบันทึกประจำวันของคุณ คุณเขียนว่า "ตรวจสอบกับทีมในวันศุกร์" ให้เปลี่ยนบรรทัดนี้เป็น "การแจ้งเตือน" ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ เวลา 10.00 น. —เพียงแค่คลิกเดียว

คุณสามารถ:

  • เพิ่มการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ (เช่น "รดน้ำต้นไม้ทุกวันอาทิตย์")
  • กำหนดการแจ้งเตือนให้กับตัวคุณเองหรือผู้อื่น
  • แนบเอกสาร บันทึก หรือไฟล์
  • เปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจให้เป็นการติดตามผล

🔔 หมายเหตุ: การพลาดงานคือข้อเสนอแนะ ไม่ใช่ความล้มเหลว ปรับปรุง ไม่ใช่ตัดสิน

📱 จัดการวันของคุณได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือ

แอปมือถือ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกโน้ต สร้างงาน และตรวจสอบการแจ้งเตือนได้ทุกที่ทุกเวลา—ทำให้ระบบการทำงานของคุณอยู่กับคุณเสมอ ไม่ใช่แค่ที่โต๊ะทำงานเท่านั้น

แม่แบบที่ช่วยเริ่มต้นกิจวัตรของคุณ

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? ClickUp มีเทมเพลตสำหรับรายการงานประจำวัน การเขียนบันทึก การจัดสรรเวลา และอื่นๆ อีกมากมายคุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตฟรีเพื่อเริ่มต้นการวางแผนของคุณได้

📝 แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันใน ClickUp

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายด้วยเทมเพลต ClickUp นี้

ต้องการวิธีง่ายๆ ในการเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้—โดยไม่ต้องสร้างระบบของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม?เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpมอบสิ่งนั้นให้คุณอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการโครงสร้างที่สม่ำเสมอในการบันทึก จัดลำดับความสำคัญ และตรวจสอบงานประจำวัน—ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานเต็มวันหรือเพียงแค่ต้องการจัดระเบียบชีวิตของคุณ

สิ่งที่เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำได้:

  • ✅ เริ่มต้นแต่ละวันด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและพร้อมใช้งาน
  • ✍️ จดบันทึกงานต่าง ๆ ทันทีที่เข้ามา และจัดหมวดหมู่ตามความสำคัญ
  • ⏰ ตั้งวันครบกำหนด, การแจ้งเตือน, และกิจวัตรประจำ
  • 🧠 เพิ่มบันทึก, รายการตรวจสอบ, หรืองานย่อยเพื่อบริบทเพิ่มเติม
  • 📅 แสดงภาพงานของคุณในมุมมองรายการ กระดาน หรือปฏิทิน
  • 🔁 ใช้ซ้ำได้ทุกวันโดยไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่—เพียงแค่คัดลอกและใช้งาน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใน ClickUp เชื่อมโยงเอกสารและงานของคุณโดยใช้ความสัมพันธ์ วิธีนี้จะช่วยให้งานเขียนและการดำเนินการของคุณเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ—แม้จะผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วก็ตาม

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • จัดระเบียบความคิด สรุปบันทึก และสร้างแผนปฏิบัติการโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
  • สร้าง, จัดเก็บ, และเชื่อมโยงบันทึกหรือบันทึกประจำวันกับงานในเวลาจริงโดยใช้ ClickUp Docs ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อและจัดการได้ง่าย
  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยืดหยุ่นพร้อมงานย่อย การแจ้งเตือน และขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองผ่าน ClickUp Tasks เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกขั้นตอน
  • มองเห็นภาพรวมสัปดาห์ของคุณและปรับแผนได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Calendar ด้วยการจัดตารางเวลาแบบลากและวางที่เรียบง่าย
  • เปลี่ยนความคิดที่ผ่านเข้ามาให้กลายเป็นคำเตือนที่สามารถดำเนินการได้ ด้วย ClickUp Reminders เพื่อให้คุณอยู่เหนืองานสำคัญอยู่เสมอ
  • เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่าแบบปลั๊กแอนด์เพลย์สำหรับบันทึก การวางแผน และอื่น ๆ ด้วย เทมเพลต ClickUp ที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
  • สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, แผนกานต์ต์, หรือไทม์ไลน์เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การวางแผนของคุณ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามอะไรก็ได้—อารมณ์, ความสำคัญ, งบประมาณ, หรือแม้แต่แท็กบันทึกประจำวัน
  • แอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงทุกภารกิจและใช้เป็นแอปจดบันทึกขณะเดินทาง

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • รู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติมากมาย แต่การเริ่มต้นอย่างง่าย ๆ ช่วยได้
  • ทำงานได้ดีที่สุดบนเดสก์ท็อป แม้ว่าเวอร์ชันมือถือกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
  • ใช้เวลาในการตั้งค่าเล็กน้อย แต่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว

ราคาของ ClickUp:

ClickUp รีวิวและคะแนน:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากใช้เวลาประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน

ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากใช้เวลาประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน

🌼 คำให้กำลังใจ: คุณไม่ได้ "ไม่เก่งเรื่องประสิทธิภาพ" — คุณแค่ยังไม่พบระบบที่เหมาะสมเท่านั้นเอง

2. Logseq (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันแบบให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการคิดเชื่อมโยง)

Logseq เปรียบเสมือนสมองที่สองในฝันของสายมินิมอล หาก Twos ให้คุณได้สัมผัสกับการบันทึกประจำวันและการจดบันทึกแบบเบื้องต้น Logseq จะยกระดับประสบการณ์นั้นไปอีกขั้นด้วยเส้นสายความคิดที่เชื่อมโยงกันและการควบคุมแบบออฟไลน์อย่างสมบูรณ์ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบโครงร่าง (outliner) ทุกความคิดที่คุณเขียนใน Logseq สามารถซ้อนกันเป็นลำดับชั้นได้ ทำให้แนวคิดของคุณจัดระเบียบอย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเชื่อมโยงความคิดแต่ละข้อ

มันยอดเยี่ยมเป็นพิเศษหากคุณเขียนบันทึกประจำวัน, ทำบันทึกการศึกษาส่วนตัว, หรือชอบที่จะคิดทบทวนและดูว่าความคิดของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ต่างจาก Twos, Logseq ไม่ได้มาเพื่อจัดการกับงาน แต่เพื่อช่วยคุณสร้างระบบความรู้ระยะยาว มันเป็นระบบที่เน้นการใช้งานในเครื่องก่อนและเปิดแหล่งโค้ด ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของคุณอยู่กับคุณ และการซิงค์เป็นทางเลือกและไม่จำเป็น

คุณสมบัติเด่นของ Logseq

  • การบันทึกแบบใช้โครงร่างพร้อมรายการหัวข้อย่อยแบบพับได้
  • หน้าบันทึกประจำวันถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเขียนอย่างต่อเนื่อง
  • มุมมองกราฟสำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโน้ต
  • โมเดลแบบเปิดและให้ความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น
  • การเชื่อมโยงสองทางเพื่อเชื่อมต่อและกลับมาทบทวนความคิดที่เกี่ยวข้อง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ลิงก์ย้อนกลับใน Logseq เพื่อเชื่อมโยงบันทึกประจำวันของคุณกับหัวข้อต่างๆ เช่น "เป้าหมาย" "ข้อคิด" หรือ "การเรียนรู้" เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบต่างๆ จะปรากฏขึ้น—เหมือนกับสมองของคุณที่ทิ้งรอยทางไว้

ข้อจำกัดของ Logseq

  • ไม่มีการรองรับในตัวสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำหรือการจัดตารางเวลา
  • ต้องตั้งค่าด้วยตนเองหรือใช้ปลั๊กอินเพื่อซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
  • รู้สึกไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับแอปจดบันทึกแบบเส้นตรง

ราคาของ Logseq:

Logseq Sync อยู่ในช่วงเบต้าสาธารณะและสามารถเข้าถึงได้โดยผู้สนับสนุน Open Collective ที่ยังคงใช้งานอยู่ หากต้องการเข้าถึง คุณสามารถเลือกจากระดับการบริจาคประจำเดือนต่อไปนี้:

  • ผู้สนับสนุน: $5/เดือน
  • ผู้สนับสนุน: $15/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Logseq:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔔 หมายเหตุ: ระบบไม่จำเป็นต้องสวยงาม เพียงแค่ต้องมีความหมายสำหรับคุณ

3. Anytype (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมองที่สองส่วนตัวข้ามอุปกรณ์)

หากคุณเคยต้องการแอปจดบันทึกที่ทำงานเหมือน Notion แต่เก็บข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ Anytype คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา มันถูกออกแบบมาให้เป็นสมองดิจิทัลแบบครบวงจรของคุณ ช่วยให้คุณสร้างหน้าสำหรับทุกสิ่ง: บันทึก งาน คน โครงการ และไอเดีย ทุกอย่างถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น พร้อมการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มตามต้องการ

ในขณะที่ Twos เหมาะสำหรับการจดบันทึกความคิดอย่างรวดเร็ว Anytype ช่วยให้คุณสร้างระบบที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อจัดระเบียบทุกด้านของชีวิตคุณ คิดถึงมันเหมือนเป็นรากฐานสำหรับระบบปฏิบัติการส่วนตัวของคุณเอง—ที่มีโครงสร้างมากขึ้นและกังวลน้อยลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลของคุณไปยังคลาวด์

คุณสมบัติเด่นทุกประเภท

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ก่อนพร้อมการซิงค์ข้อมูลแบบเข้ารหัสอัตโนมัติ
  • ระบบแบบวัตถุสำหรับการสร้างประเภทที่กำหนดเอง เช่น บันทึกประจำวัน งาน และหนังสือ
  • ลิงก์สองทิศทางและมุมมองกราฟสำหรับการสร้างแผนที่ความรู้เชิงลึก
  • อินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวน ออกแบบมาเพื่อการเขียนอย่างจดจ่อ
  • รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มบน macOS, Windows, Linux, Android และ iOS

ข้อจำกัดประเภทใดก็ตาม

  • ยังอยู่ในช่วงเบต้า บางฟีเจอร์อาจมีข้อจำกัดหรือกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ไม่มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนหรือปฏิทินในตัว (ในขณะนี้)
  • นำเสนอเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ใหม่กับกระบวนการทำงานแบบอิงวัตถุ

ราคาแบบใดก็ได้:

  • นักสำรวจ: ฟรี
  • ผู้สร้าง: $99/ปี
  • ผู้ร่วมสร้าง: $299 สำหรับ 3 ปี
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวทุกประเภท:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🎉 เกร็ดความรู้: ผู้ก่อตั้งที่เริ่มต้นธุรกิจคนเดียวหลายคนใช้ตัวจัดการงานส่วนตัวเพื่อติดตามอารมณ์ควบคู่ไปกับสิ่งที่ต้องทำ—เพราะอารมณ์มีผลต่อแรงผลักดัน

4. Superlist (เหมาะที่สุดสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีสไตล์พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน)

หากคุณชอบ Twos เพราะความเรียบง่าย แต่ขาดความร่วมมือหรือความประณีต Superlist คือการอัปเกรดที่สวยงาม สร้างโดยทีมผู้อยู่เบื้องหลัง Wunderlist Superlist นำความรู้สึกที่ทันสมัยมาสู่การจัดการงาน—ด้วยการออกแบบที่สะอาดตา รายการที่แชร์ได้ และฟีเจอร์ที่ทำให้แม้แต่การวางแผนที่ธรรมดาที่สุดก็รู้สึกดี

คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวหรือแชร์กับผู้อื่นได้ เพิ่มงาน ใส่ความคิดเห็น ตั้งการแจ้งเตือน และจัดระเบียบงานข้ามโปรเจกต์ต่างๆ แม้ว่าจะไม่ซับซ้อนเท่าโซลูชันการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ (และนั่นคือจุดประสงค์) แต่มันให้โครงสร้างที่เพียงพอเพื่อให้คุณมีสมาธิ—โดยไม่มีความวุ่นวาย

คุณสมบัติเด่นของซูเปอร์ลิสต์

  • การออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย พร้อมความสามารถในการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ทรงพลัง
  • แชร์รายการกับครอบครัว เพื่อน หรือทีม เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
  • รองรับงานย่อย บันทึกย่อ การแจ้งเตือน และไฟล์แนบ
  • แอปเนทีฟพร้อมใช้งานบน macOS, Windows, iOS และ Android
  • การซิงค์แบบเรียลไทม์เพื่อการวางแผนร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของซูเปอร์ลิสต์

  • ยังอยู่ในช่วงเข้าถึงล่วงหน้า บางฟีเจอร์อาจมีข้อจำกัดหรือกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ขาดการติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติ, และความสามารถในการจัดการงานขั้นสูง
  • มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเครื่องมืออย่าง ClickUp หรือ Notion สำหรับการวางแผนที่ซับซ้อน

ราคาซุปเปอร์ลิสต์:

  • ฟรี
  • ข้อดี: 19 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
  • ซูเปอร์: 39 ดอลลาร์/คน/เดือน

คะแนนและรีวิว Superlist:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วิธีการ "Zettelkasten"—การเชื่อมโยงทุกบันทึกกับแนวคิดอื่นๆ— มีอายุกว่า 100 ปีแล้วและช่วยให้นักวิชาการคนหนึ่งตีพิมพ์หนังสือมากกว่า 70 เล่ม

5. Bear (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและจดบันทึกที่สะอาดปราศจากสิ่งรบกวน)

หากคุณชื่นชอบความเรียบง่ายของการจดบันทึกโดยไม่ต้องยุ่งยากใน Twos แอป Bear อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ แอปนี้รองรับเฉพาะอุปกรณ์ Apple เท่านั้น และเป็นที่รักของนักเขียน นักบันทึกประจำวัน และผู้ที่ชอบจดบันทึกทั้งหลายที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและโครงสร้างที่เหมาะสมพอดี

Bear ผสมผสานการจัดรูปแบบข้อความแบบขีดฆ่า, แฮชแท็กสำหรับการจัดระเบียบ, และประสบการณ์การเขียนที่สวยงาม—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกโน้ตสร้างสรรค์โดยปราศจากสิ่งรบกวน แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการจัดการงานหรือการทำงานร่วมกัน แต่ก็น่าทึ่งสำหรับการจดบันทึกส่วนตัว, การระดมความคิดสร้างสรรค์, หรือการบันทึกประจำวันแบบเบาๆ

คุณสมบัติหลักที่ต้องจดจำ

  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสง่างาม ปรับแต่งมาเพื่อการเขียนอย่างมีสมาธิ
  • การจัดระเบียบผ่านแฮชแท็ก แท็กซ้อน และตัวกรองที่ทรงพลัง
  • รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์พร้อมทางลัดการจัดรูปแบบที่ใช้งานง่าย
  • การเข้ารหัสโน้ตแต่ละรายการเพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น
  • การซิงค์ที่ไร้รอยต่อระหว่าง Mac, iPad และ iPhone

ข้อจำกัดของหมี

  • จำกัดเฉพาะอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น ไม่รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
  • ฟังก์ชันการจัดการงานและปฏิทินในตัวที่ขาดหายไป
  • ขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการแจ้งเตือนสำหรับกระบวนการทำงานร่วมกัน

ราคาหมี:

  • ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
  • ข้อดี: $2. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวหมี:

  • G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

🌼 กำลังใจ: หากความคิดของคุณรู้สึกวุ่นวาย นั่นไม่ใช่ข้อบกพร่อง—แต่มันคือสัญญาณ การเขียนมันออกมา แม้จะดูไม่เรียบร้อย ก็เป็นวิธีหนึ่งในการพบเจอตัวเองด้วยความใส่ใจและความชัดเจน

นี่คือเหตุผลที่นักบำบัดหลายคนในปัจจุบันแนะนำให้ผู้รับการบำบัดใช้ "หน้ากระดาษประจำวัน" เป็นการอุ่นเครื่องก่อนการบำบัด

6. RemNote (เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนและผู้เรียนตลอดชีวิตที่ต้องการการทบทวนแบบเว้นระยะ)

RemNote เป็นมากกว่าเครื่องมือจดบันทึก—มันคือเพื่อนคู่คิดที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง หากคุณชอบเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นบัตรคำ ทบทวนแนวคิดสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป หรือสร้างระบบความรู้ระยะยาว RemNote พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

ต่างจาก Twos ที่เน้นการจัดรายการเป็นหลัก RemNote ใช้เทคนิคการทบทวนแบบเว้นระยะและการเชื่อมโยงความคิดเพื่อช่วยให้คุณ จดจำ สิ่งที่คุณเขียน ไม่ใช่แค่เก็บไว้เท่านั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักวิจัย หรือใครก็ตามที่ต้องทำงานกับเนื้อหาที่ซับซ้อนและต้องการจดจำข้อมูลเหล่านั้น

คุณสมบัติเด่นของ RemNote

  • การทบทวนแบบเว้นระยะถูกผสานเข้ากับบันทึกเพื่อประสิทธิภาพในการจดจำ
  • บัตรคำที่สร้างขึ้นโดยตรงจากการเน้นข้อความในเนื้อหาหรือจากคำสั่ง
  • บันทึกที่เชื่อมโยงและหน้าบันทึกประจำวันเพื่อสนับสนุนการทบทวนอย่างเป็นระบบ
  • รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์พร้อมการจัดรูปแบบสไตล์โครงร่างเพื่อความชัดเจนและการจัดระเบียบ
  • การเข้าถึงที่รองรับการซิงค์ผ่านเว็บและแพลตฟอร์มมือถือ

ข้อจำกัดของ RemNote

  • อินเทอร์เฟซดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ใช้ครั้งแรก
  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดการงานทั่วไปหรือการกำหนดลำดับงาน
  • แผนฟรีมีข้อจำกัดในการจัดเก็บและความสามารถในการซิงค์

หมายเหตุเกี่ยวกับราคา:

  • ฟรี
  • ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • โปรพร้อม AI: $18/เดือน

หมายเหตุการให้คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🌼 คำให้กำลังใจ: ไม่มีอะไรที่รกเกินไปหรือเรียบง่ายเกินไป สมองของคุณ จังหวะของคุณ กฎของคุณ

7. 24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน ปฏิทิน และการแจ้งเตือนในที่เดียว)

24me | ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Twos ที่เน้นประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ความพยายามน้อยลง 24me ก็เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวขนาดจิ๋วอยู่ในกระเป๋าของคุณ มันผสานงานต่าง ๆ, กิจกรรมในปฏิทิน, บันทึกย่อ และการแจ้งเตือนของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ดูสะอาดตา คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับ หลายแอป เพียงเพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดอีกต่อไป

ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ยุ่ง ผู้ปกครอง หรือใครก็ตามที่ต้องการทุกอย่างในที่เดียวโดยไม่ต้องสร้างระบบที่ซับซ้อน และใช่—มันจะเตือนคุณให้ชำระบิลด้วย

คุณสมบัติเด่นของ 24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ

  • มุมมองรวมของปฏิทิน, งาน, บันทึก, และการแจ้งเตือน
  • การแจ้งเตือนอัจฉริยะพร้อมสัญญาณเตือนแบบเรียลไทม์ เช่น "ถึงเวลาออกเดินทาง" ตามสภาพการจราจร
  • รองรับการสั่งงานด้วยเสียงเพื่อสร้างงานโดยไม่ต้องใช้มือ
  • การซิงค์ที่ราบรื่นกับ Outlook, Google Calendar, Apple Calendar และอื่น ๆ
  • การใช้งานข้ามแพลตฟอร์มบน iOS, Android และเว็บ

ข้อจำกัดของ 24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ

  • ขาดมุมมองโครงการและการจัดระเบียบงานแบบคัมบัง
  • มีการปรับแต่งที่จำกัดและไม่มีการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างบันทึกและงาน
  • รวมโฆษณาและจำกัดการเชื่อมต่อในแผนฟรี

ราคาของ 24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ:

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5.99/เดือน

24me ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเขียนบันทึกดิจิทัลพุ่งสูงขึ้นในเดือนมกราคม เมษายน และกันยายน—ปีใหม่ ฤดูกาลใหม่ ปีการศึกษาใหม่ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหากกำลังเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้

8. Supernotes (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วโดยใช้การ์ด)

ภาพหน้าจอของ Supernotes Daily Collection พร้อมแผนที่ความร้อนรายเดือน
Supernotes นำเสนอวิธีการจดบันทึกแบบใหม่ด้วยการจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นบัตรขนาดพอดีคำ หาก Twos ช่วยคุณจดบันทึกความคิดได้อย่างรวดเร็ว Supernotes จะทำให้การสแกน จัดระเบียบ และแบ่งปันง่ายขึ้น—โดยเฉพาะเมื่อคุณมุ่งเน้นที่ การทำงานร่วมกันในทีม แบบเบาๆ

แต่ละการ์ดสามารถติดแท็ก เชื่อมโยง หรือจัดกลุ่มไว้ในสมุดบันทึกได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การจดบันทึกการประชุม หรือการจัดการความรู้ส่วนบุคคล คุณยังสามารถแก้ไขร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาการจัดรูปแบบที่ยุ่งเหยิง

คุณสมบัติเด่นของ Supernotes

  • บัตรบันทึกแบบรวดเร็วที่ใช้ระบบมาร์กดาวน์ ค้นหาและจัดระเบียบได้ง่าย
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านความคิดเห็นและสมุดบันทึกที่แชร์
  • มุมมองกราฟและการเชื่อมโยงย้อนกลับเพื่อแสดงและเชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
  • แอปพลิเคชันเว็บอเนกประสงค์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์หรือเดสก์ท็อปบนอุปกรณ์ต่างๆ
  • อินเตอร์เฟซที่สะอาดและมุ่งเน้น ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและความชัดเจน

ข้อจำกัดของซูเปอร์โน้ต

  • ขาดมุมมองการจัดการงานและการปฏิทินแบบดั้งเดิม
  • ให้การสนับสนุนแบบจำกัดสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์
  • รู้สึกกระจัดกระจายสำหรับผู้ใช้ที่ชอบการเขียนแบบยาว

ราคาของซูเปอร์โน้ต:

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $11/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวซูเปอร์โน้ต

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Supernotes ถูกสร้างขึ้นในตอนแรกเพื่อช่วยเพื่อนสองคนในการจดบันทึกการบรรยายให้ดีขึ้น—ตอนนี้มันถูกใช้โดยทีมและนักสร้างสรรค์ต่างๆ

9. MyMind (เหมาะที่สุดสำหรับนักคิดเชิงภาพที่ต้องการบันทึกและจัดระเบียบความคิดได้อย่างง่ายดาย)

บัตร-ตัวอย่าง
MyMind ไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำ แต่เป็นเสมือนสถานที่พักผ่อนดิจิทัลสำหรับสมองของคุณ หากคุณชื่นชอบความเรียบง่ายของการจดบันทึกสิ่งต่างๆ แบบสองบรรทัดแต่ต้องการบันทึกบทความ คำคม รูปภาพ และเว็บไซต์ทั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องใช้โฟลเดอร์หรือแท็ก นี่คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา

ออกแบบมาสำหรับนักคิดเชิงภาพและนักสร้างสรรค์ MyMind จัดระเบียบทุกสิ่งที่คุณบันทึกโดยอัตโนมัติด้วย AI เพียงแค่ "บันทึกแล้วลืมไป" จากนั้นค้นหาอีกครั้งเมื่อคุณต้องการ แสดงผลอย่างสวยงามและค้นหาได้ง่าย

คุณสมบัติหลักของ MyMind

  • บันทึกข้อความ ลิงก์ รูปภาพ ไฮไลต์ และไอเดียจากแหล่งใดก็ได้
  • จัดหมวดหมู่เนื้อหาโดยอัตโนมัติด้วย AI—ไม่ต้องติดแท็กด้วยตนเอง
  • เรียกดูเนื้อหาในรูปแบบการจัดวางที่สวยงามสไตล์ Pinterest
  • ใช้การค้นหาแบบเต็มข้อความและตัวกรองอัจฉริยะเพื่อค้นหาทุกสิ่งได้อย่างรวดเร็ว
  • จับภาพเนื้อหาผ่านส่วนขยาย Chrome, แอปมือถือ หรืออีเมล

ข้อจำกัดของ MyMind

  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดการงานหรือการวางแผนประจำวัน
  • ขาดการแจ้งเตือน, มุมมองปฏิทิน, และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
  • เสนอการร่วมมือที่จำกัด มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวเป็นหลัก

ราคา MyMind:

  • ฟรี
  • นักเรียนแห่งชีวิต: $7.99/เดือน
  • มาสเตอร์มายด์: $12.99/เดือน
  • นิวตัน: $299/ปี

คะแนนและความคิดเห็นของ MyMind

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧐 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือจัดวางรูปแบบภาพช่วยกระตุ้นระบบความจำเชิงพื้นที่ของสมอง ทำให้การระลึกถึงไอเดียต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ถนัดการมองเห็น

10. ความโดดเด่น (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกด้วยลายมือ การบันทึกเสียง และการใส่คำอธิบายประกอบในชั้นเรียน/งาน)

ความมีชื่อเสียง
หากคุณคิดได้ดีขึ้นเมื่อมีปากกาอยู่ในมือ—หรือคุณชอบบันทึกเสียงขณะจดบันทึก—Notability มอบความยืดหยุ่นที่ Twos ไม่มี Notability มอบประสบการณ์การจดบันทึกที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติ—โดยเฉพาะสำหรับ ผู้ใช้ Apple บน iPad หรือ Mac ที่การเขียนด้วยลายมือและบันทึกเสียงจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว

เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเรียน ครู และมืออาชีพที่ต้องการรวมการเขียนด้วยลายมือ การพิมพ์ ภาพร่าง และเสียงไว้ในที่เดียว

ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกในชั้นเรียน, สรุปความคิดในที่ประชุม, หรือเขียนความคิดส่วนตัว, Notability จะทำให้ทุกอย่างซิงค์, ค้นหาได้, และง่ายต่อการกลับมาดูในภายหลัง.

คุณสมบัติเด่นที่ควรทราบ

  • บันทึกที่เขียนด้วยลายมือและพิมพ์พร้อมการรองรับ Apple Pencil อย่างเต็มรูปแบบ
  • การบันทึกเสียงที่ซิงค์อย่างราบรื่นกับเนื้อหาที่เขียน
  • เทมเพลตในตัวสำหรับสมุดวางแผน สมุดบันทึก และสมุดโน้ต
  • มุมมองหลายโน้ตสำหรับการเขียนและอ้างอิงแบบเคียงข้างกัน
  • การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ระหว่าง iPad, iPhone และ Mac

ข้อจำกัดด้านความมีชื่อเสียง

  • มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น ไม่รองรับ Windows หรือ Android
  • ขาดฟังก์ชันการจัดการงานและการแจ้งเตือนแบบดั้งเดิม
  • การร่วมมือที่จำกัด เฉพาะไฟล์ PDF หรือสไลด์นำเสนอที่แชร์ร่วมกันเท่านั้น

การกำหนดราคาตามความมีชื่อเสียง:

  • ฟรี
  • เข้าถึงเต็มรูปแบบ: $19.99/ปี

การจัดอันดับและความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีชื่อเสียง:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)

🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ใช้ Notability ได้ส่งคำสาบานแต่งงานที่เขียนด้วยลายมือ สมการคณิตศาสตร์ และลายเส้นของเด็กเล็กในสัปดาห์เดียวกัน

✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้อยู่ในรายการหลัก แต่ก็ยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Twos โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น มีโครงสร้าง หรือมีพลังในการวางแผนทางสายตา

แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนดิจิทัลที่ปรับแต่งได้พร้อมพื้นที่ทำงานแบบภาพหากคุณชอบการสร้างระบบจากศูนย์ Notion ช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างตั้งแต่รายการงานไปจนถึงบันทึกประจำวัน หรือแม้แต่สมองที่สองของคุณ—พร้อมด้วยฐานข้อมูล ปฏิทิน และรูปแบบที่สวยงาม

Tiimo: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาด้วยภาพพร้อมการเตือนความจำอย่างอ่อนโยน ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้ที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท Tiimo มอบวิธีการวางแผนวันของคุณด้วยภาพที่สงบและสนับสนุนการจดบันทึกสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD โดยไม่ทำให้เกิดความเครียด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกิจวัตรที่เป็นระบบและการกระตุ้นเบาๆ แทนตารางเวลาที่เคร่งครัด

Akiflow: เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมงานให้เป็นกำหนดการประจำวันที่มีจุดมุ่งหมายหากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณกระจัดกระจายอยู่ในหลายที่ (อีเมล, Slack, ปฏิทิน) Akiflow จะรวบรวมทุกอย่างไว้ในมุมมองประจำวันเดียว เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรเวลา, จัดลำดับความสำคัญ, และผ่านวันของคุณไปได้โดยมีสิ่งรบกวนน้อยลง

🌼 หากสมองของคุณรู้สึกมึนงง นั่นไม่ใช่ความล้มเหลว—แต่มันเป็นสัญญาณ การพักผ่อนไม่ใช่การหยุดพักจากความก้าวหน้า แต่เป็นส่วนหนึ่งของมัน

ค้นหาแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตัวถัดไปของคุณ

ทวอสส์ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้น แต่บางครั้งสมองของคุณ (และวันของคุณ) ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม ไม่ว่าคุณจะต้องการการจัดระเบียบโน้ตที่ลึกซึ้งขึ้น การแจ้งเตือนที่ดีขึ้น การวางแผนแบบภาพ หรือเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ ก็มีทางเลือกในรายการนี้ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ

จากโปรแกรมทำโครงร่างแบบมินิมอลไปจนถึงบอร์ดจดจำภาพและศูนย์รวมประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ตอนนี้คุณมีตัวเลือกที่สามารถตอบสนองทุกก้าวต่อไปของคุณได้แล้ว

กำลังมองหาสิ่งที่ทำได้ทุกอย่าง—บันทึก, งาน, การแจ้งเตือน, ปฏิทิน, และการสนับสนุน AI?ลองใช้ ClickUp ฟรีและสร้างระบบที่ช่วยให้คุณจับความคิดของคุณ และ ลงมือทำ—โดยไม่ต้องสลับแอปทุกห้านาที