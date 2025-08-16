10 ตัวเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ OneNote สำหรับผู้ใช้เวอร์ชัน Mac

OneNote สำหรับ Mac เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่มั่นคง มีการจัดระเบียบและยืดหยุ่น และช่วยผู้คนมากมายในการบันทึกทุกอย่างตั้งแต่รายการซื้อของไปจนถึงการระดมความคิดระดับอัจฉริยะ
แต่ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เวอร์ชัน Mac คุณอาจสังเกตเห็นข้อบกพร่องเล็กน้อยอยู่บ้าง
บางทีอาจเป็นเพราะความล่าช้าในการซิงค์ หรือฟีเจอร์บางอย่างที่ทำให้นึกว่าถูกสร้างมาเพื่อระบบปฏิบัติการอื่น หรือบางทีคุณอาจแค่สงสัยว่า... ประสบการณ์การจดบันทึกนี้จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นกว่านี้หรือไม่
ความจริงก็คือ OneNote ทำได้หลายอย่าง แต่ไม่ใช่ผู้เล่นเพียงคนเดียวในตลาด และขึ้นอยู่กับวิธีการทำงาน การตั้งค่า หรือกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ อาจมีแอปพลิเคชันจดบันทึกที่รู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อม Mac ของคุณมากกว่า
ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับMicrosoft OneNoteบน Mac! แอปพลิเคชันที่มีดีไซน์อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การผสานงานที่ราบรื่น และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำงานได้อย่างที่คุณต้องการ
แอปจดบันทึกยอดนิยมที่คุณสามารถพิจารณาใช้กับ Mac
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ClickUp Docs, ผู้ช่วย AI (ClickUp Brain), การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แม่แบบ, การเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ทีมขนาดกลาง, และทีมองค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|บันทึกของ Apple
|รองรับสื่อมัลติมีเดียแบบฝังตัวบน MacOS โดยตรง, สมาร์ทโฟลเดอร์, บันทึกย่อด่วน, การล็อกบันทึก
|ผู้ใช้ Apple, นักเรียน และผู้จดบันทึกส่วนตัว
|ฟรี (รวมอยู่ในอุปกรณ์ Apple)
|เอเวอร์โน้ต
|เว็บคลิปเปอร์, กองบันทึก, การค้นหาที่ทรงพลัง, การรวมงาน
|ผู้เชี่ยวชาญ, นักเรียน, นักเขียน, และนักวิจัย
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน
|หินดำ
|ตัวแก้ไขมาร์กดาวน์, การเชื่อมโยงสองทิศทาง, มุมมองกราฟ, รองรับปลั๊กอิน
|นักเขียน, นักพัฒนา, และผู้เชี่ยวชาญการจัดการความรู้
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $5/เดือน
|แนวคิด
|การเข้ารหัสแบบครบวงจร, รองรับ Markdown, การซิงค์ที่ปรับแต่งได้, และโหมดออฟไลน์
|การแก้ไขแบบบล็อก, ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง, แม่แบบ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|จ็อปลิน
|ทีมสร้างสรรค์, นักเรียน, และผู้เชี่ยวชาญ
|แฟนโอเพนซอร์ส นักพัฒนา และผู้ใช้ที่มีงบประมาณจำกัด
|ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|ซิมเพิลโน้ต
|ซิงค์อย่างรวดเร็ว, รองรับมาร์กดาวน์, ประวัติเวอร์ชัน, การจัดเรียงตามแท็ก
|นักเขียน, บล็อกเกอร์, และผู้บันทึกที่ไม่มีการรบกวน
|ฟรี
|หมี
|โปรแกรมแก้ไข Markdown ที่สวยงาม, การจัดระเบียบแบบแท็ก, โหมดโฟกัส, ธีม
|ทีมสร้างสรรค์, นักเรียน และผู้เชี่ยวชาญ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $2.99/เดือน
|โน้ตบุ๊ก Zoho
|ระบบสมาร์ทการ์ด, บันทึกเสียง, ซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม, ปกสมุดบันทึก
|ฟรีแลนซ์, ครูสอน, และผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
|ฟรี
|Google Keep
|อินเทอร์เฟซแบบโน้ตติด, บันทึกเสียงพร้อมการถอดข้อความ, การผสานระบบกับ Google
|ผู้ใช้ทั่วไป ครอบครัว และทีม Google Workspace
|ฟรี (ด้วยบัญชี Google)
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรค้นหาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกสำหรับ OneNote บน Mac?
การเปลี่ยนแอปจดบันทึกนั้นอยู่ในระดับระหว่างแกะหูฟังที่พันกันกับจัดระเบียบ Google Drive ใหม่—จำเป็นแต่ก็น่าเบื่อ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกจาก OneNote บนเวอร์ชัน Mac นี่คือห้าสิ่งที่ควรพิจารณา
💭 คุณสมบัติ
สามารถใช้งานกับ Apple Pencil ได้หรือไม่? บันทึกจาก Safari ได้ไหม? แท็ก ค้นหา และจัดเรียงโน้ตของคุณให้เป็นระเบียบได้หรือเปล่า? Microsoft Office OneNote มีฟีเจอร์มากมาย แต่บางครั้งอาจดูใช้งานยากบน macOS ควรให้ความสำคัญกับฟีเจอร์อย่างการค้นหาด้วย Spotlight, รองรับ Markdown หรือการเข้าถึงแบบออฟไลน์ที่ราบรื่น—สิ่งที่คุณจะใช้จริง
🤑 การกำหนดราคา
บางคนจดบันทึกโดยใช้แผนฟรี บางคนต้องเจอกับข้อจำกัดเมื่อใช้งานไปสักพัก แอปอย่าง Bear และ Apple Notes ให้บริการฟรีอย่างใจกว้าง แต่ถ้าคุณต้องการการซิงค์ สำรองข้อมูล หรือฟีเจอร์ AI ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัปเกรดนั้นคุ้มค่า การซื้อครั้งเดียว > การสมัครสมาชิก
☺️ รีวิวจากผู้ใช้
อย่าสนใจความคิดเห็นที่เกินไป รีวิว 3-4 ดาวบน Mac App Store หรือ Reddit นั้นมีค่ามาก หาความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่ใช้ Mac รุ่น M1/M2 ที่ใช้ macOS Sonoma เพื่อจับปัญหาที่แท้จริง เช่น ข้อบกพร่องในการซิงค์, UI ที่ใช้งานยาก หรือช่องว่างของทางลัด
🤝 การผสานระบบ
หากมันไม่ซิงค์กับ iCloud, Handoff, Shortcuts และแอปหลักของ Apple มันก็เป็นเพียงระบบแยกส่วน ไม่ใช่ทางออก
💻 การซิงค์
คุณต้องการบันทึกที่ซิงค์ทันทีบน MacBook, iPhone และ iPad ของคุณ การซิงค์ของ OneNote ที่ใช้ OneDrive อาจมีปัญหาในจุดนี้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เบื่อกับการจดบันทึกที่ไม่มีประโยชน์หลังการประชุมจบลงใช่ไหม? คู่มือการจดบันทึกการประชุมนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ มุ่งเน้นการปฏิบัติ และมีโอกาสสูญหายน้อยลง (เช่น ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ)
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Microsoft OneNote บน Mac
นี่คือสิบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft OneNote บน Mac แอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความคิดของคุณ กำหนดเวลา และช่วงเวลาที่คุณอาจต้องการวางแผนชีวิตในอีกห้าปีข้างหน้าในรูปแบบของหัวข้อย่อยในเวลาตีสอง
ตั้งแต่ผู้จดบันทึกแบบเรียบง่ายไปจนถึงระบบนิเวศน์แห่งประสิทธิภาพการทำงานเต็มรูปแบบ ที่นี่มีบางสิ่งสำหรับทุกคน รวมถึงคุณด้วย ผู้ที่ชื่นชอบการใช้แท็บที่มีรหัสสี
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและจัดการงานด้วยระบบ AI)
หากคุณเป็นคนที่คาดหวังให้ซอฟต์แวร์จดบันทึกของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนกับระบบนิเวศของ Apple ที่คุณใช้อยู่ ClickUp จะรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
มันรวดเร็ว ตอบสนองได้ดี และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับ macOS อย่างสมบูรณ์แบบ—ไม่มีปัญหาการจัดรูปแบบแปลก ๆ หรือความล่าช้าที่มักเกิดขึ้นจากการพอร์ตข้ามแพลตฟอร์มที่ไม่ดี
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างอย่างแท้จริงคือ มันไม่ใช่แค่แอปจดบันทึกเท่านั้น มันคือเอกสาร งาน ผู้ช่วย AI และแดชบอร์ดโครงการของคุณ—แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างห้าเครื่องมือในยี่สิบแท็บเบราว์เซอร์อีกต่อไป
💜 เพลิดเพลินกับการจัดการเอกสารที่มีโครงสร้างด้วย ClickUp Docs
มาเริ่มกันที่ClickUp Docs. Docs มอบเอกสารที่มีโครงสร้างและพลวัตให้คุณ สร้างขึ้นเพื่อการทำงานในยุคใหม่.
เอกสารให้คุณ:
- จัดรูปแบบด้วยส่วนหัวที่กำหนดเอง ตาราง รายการแบบมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย และสื่อที่มีความหลากหลาย
- จัดหน้าและจัดระเบียบเนื้อหาโดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหนื่อยล้าจากการเลื่อนดู
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ—รวมความคิดเห็น การแก้ไข และข้อเสนอแนะ
- เชื่อมโยงโดยตรงไปยังงาน โครงการ หรือเป้าหมาย เพื่อให้บันทึกของคุณช่วยขับเคลื่อนการทำงานได้จริง
💜 สรุปบันทึกของคุณด้วย ClickUp Brain
จับคู่สิ่งนี้กับClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของคุณ และคุณจะได้เพื่อนคู่ใจในการจดบันทึกที่ทรงพลังซึ่งคิดไปพร้อมกับคุณจริงๆ
ClickUp Brain สรุปบันทึกที่ยาวหรือบันทึกการประชุมให้กลายเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนในรูปแบบของลูกศรหัวข้อย่อย ทำให้คุณสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยไม่ต้องอ่านซ้ำเป็นย่อหน้า นอกจากนี้ยังจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกอย่างสะอาดและง่ายต่อการอ่าน—ไม่ต้องทำความสะอาดด้วยตนเอง
คุณต้องการบันทึกขั้นตอนถัดไปหรือมอบหมายงานติดตามผลหรือไม่? เพียงแจ้งให้เราทราบ ClickUp Brain จะระบุรายการที่ต้องดำเนินการเมื่อมีการพูดถึงในระหว่างการประชุม และสามารถเปลี่ยนเป็นงานได้ทันที พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่งมอบ
มันสามารถช่วยเขียนเนื้อหาใหม่ในโทนที่แตกต่างกันหรือระดมความคิดเมื่อคุณนั่งจ้องที่เคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่ ส่วนที่ดีที่สุด? Brain รวมพลังของโมเดล AI ภายนอกที่ดีที่สุดในปัจจุบันไว้ด้วย รวมถึง Gemini, Claude, ChatGPT และอื่น ๆ อีกมากมาย
💜 โอนความคิดของคุณไปยังระบบการทำงานของคุณอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Notepad
และเมื่อแรงบันดาลใจเกิดขึ้นกลางการเลื่อนหน้าหรือระหว่างการโทรClickUp Notepadก็พร้อมเสมอ — พื้นที่ปลอดสิ่งรบกวนสำหรับจดบันทึกไอเดีย ความคิด หรือสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว ก่อนจะพัฒนาเป็นเอกสารหรืองานเต็มรูปแบบในภายหลัง
ClickUp ยังรองรับการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง ช่วยให้คุณเชื่อมโยงเอกสารใด ๆ กับงานได้โดยตรง (และในทางกลับกัน) ดังนั้นเมื่อมีคนถามว่า "รายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกนี้อยู่ที่ไหน?" คุณไม่จำเป็นต้องค้นหา—มันถูกเชื่อมโยงไว้แล้ว
💜 จดบันทึกทันทีด้วยผู้ช่วยจดบันทึก AI ของ ClickUp
และสำหรับผู้ที่ต้องการบันทึกทันทีหลังการประชุม ผู้ช่วยบันทึกการประชุม AI ของ ClickUpจะทำงานได้อย่างมืออาชีพ
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- รับรองว่าการตัดสินใจทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้และสามารถแบ่งปันได้อย่างง่ายดายกับทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมหรือไม่ก็ตาม
- บันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
- เชื่อมต่อทุกการสนทนาเข้ากับงานและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้บริบทครบถ้วน—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องย้อนกลับไปทบทวนเรื่องเดิม
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับผู้ช่วยจดบันทึก AI ของ ClickUp ที่เปลี่ยนบันทึกการประชุมเป็นงานโดยตรง:
💜 แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
สุดท้ายนี้ คุณไม่ควรพลาดคลังเทมเพลตแบบพร้อมใช้งานขนาดใหญ่ของ ClickUp ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่นเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเอกสารที่มีโครงสร้างและยืดหยุ่นได้โดยใช้ ClickUp Docs พร้อมการจัดรูปแบบที่หลากหลาย หน้าซ้อน และสื่อที่ฝังอยู่
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และ เชื่อมโยงเอกสารกับงาน โครงการ หรือเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้เห็นบริบทของโครงการอย่างครบถ้วน
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปบันทึก จดบันทึกสิ่งที่ต้องดำเนินการ และเขียนเนื้อหาใหม่ในโทนเสียงที่คุณต้องการ
- บันทึกความคิดและสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว ด้วยสมุดบันทึกในตัว—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับไอเดียที่เกิดขึ้นระหว่างสนทนา
- รักษาความสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น บันทึกการประชุม ที่เน้นวาระการประชุม การตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เอกสารอาจดูซับซ้อนเกินไปหากคุณกำลังมองหาเพียงแอปบันทึกข้อความธรรมดา
- อาจมีความล่าช้าในการโหลดเป็นครั้งคราวเมื่อสลับระหว่างฟีเจอร์ต่างๆ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงเส้นโค้งการเรียนรู้ (แปลว่า: มีปุ่มมากมาย)
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ ClickUp ตัวจริงมีอะไรจะบอกบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือวิธีที่มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราในฐานะทีมอย่างแท้จริง
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือวิธีที่มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราในฐานะทีมอย่างแท้จริง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นการกระทำได้อย่างง่ายดาย? ค้นหา ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่ดีที่สุด.
2. Apple Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Mac OS อย่างไร้รอยต่อ)
หากคุณเป็นคนที่หายใจเข้าออกในระบบนิเวศของ Apple ใช้ iPhone เป็นรีโมท ใช้ iPad เป็นหน้าจอที่สอง และพูดคุยกับ Siri มากกว่าคนจริงๆ Apple Notes คือพื้นที่ปลอดภัยของคุณ
ติดตั้งมาให้แล้ว ใช้งานลื่นไหลราวกับเนยบน Mac และซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ Apple ของคุณได้อย่างง่ายดาย
อินเทอร์เฟซสะอาดตา ประสิทธิภาพรวดเร็วทันใจ และทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม ไม่มีขั้นตอนการเริ่มต้นที่ซับซ้อน มันคือเวอร์ชันการจดบันทึกที่ให้ความรู้สึกเหมือนการสวมใส่เสื้อฮู้ดตัวโปรดของคุณ: อบอุ่น คุ้นเคย และพร้อมใช้งานเสมอเมื่อคุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Notes
- มอบความเร็วและความเสถียรแบบดั้งเดิมของ macOS โดยไม่มีปัญหาการฟอร์แมต
- ฝังสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ, PDF, ภาพร่าง, และบันทึกเสียง
- จัดระเบียบโน้ตด้วยโฟลเดอร์, แท็กที่มีสีรหัส, และโฟลเดอร์อัจฉริยะ
- ทำงานร่วมกันในบันทึกด้วยฟังก์ชันการแก้ไขร่วมกัน
- บันทึกไอเดียได้ทันทีด้วย Quick Note จากทุกที่บน macOS หรือ iPadOS
- ล็อกบันทึกที่มีความสำคัญด้วยรหัสผ่าน, Touch ID หรือ Face ID เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต
- ไม่มีเวอร์ชันข้ามแพลตฟอร์ม (ผู้ใช้ Windows/Android ขออภัย—คุณไม่สามารถใช้งานได้)
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น เทมเพลต, ความช่วยเหลือจาก AI หรือการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงอื่น ๆ
ราคาของแอปเปิลโน้ต
- ฟรี
Apple Notes การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Apple Notes อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:
ฉันได้ทำลาย 1,000 โน้ตในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีทั้งไฟล์ PDF และรูปภาพรวมอยู่ด้วย และไม่มีปัญหาในการซิงค์ระหว่าง iPhone, iPad และ Mac ของฉัน
ฉันได้ทำลาย 1,000 โน้ตในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีทั้งไฟล์ PDF และรูปภาพรวมอยู่ด้วย และไม่มีปัญหาในการซิงค์ระหว่าง iPhone, iPad และ Mac ของฉัน
📮ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วย ClickUp, คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณ, ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ไม่ใช่ทุกวิธีการจดบันทึกจะเหมือนกัน บางวิธีนั้นยอดเยี่ยม บางวิธีก็...ไม่ค่อยเท่าไหร่ เรียนรู้ความแตกต่าง (และค้นหาสไตล์ของคุณ) ด้วยการวิเคราะห์เทคนิคการจดบันทึกอย่างชาญฉลาดนี้ ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณคุณ—และอาจจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย
เชี่ยวชาญศิลปะแห่งการแบ่งปันอย่างไร้รอยต่อ: เรียนรู้วิธี แบ่งปันบันทึกโดยปราศจากความวุ่นวาย
3. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ระดับสูงที่ใช้ชีวิตอยู่กับบันทึก)
Evernote อยู่ในวงการแอปพลิเคชันจดบันทึกมานานกว่าที่แอปส่วนใหญ่จะถือกำเนิดขึ้นเสียอีก นี่คือต้นตำรับ—ในยุคที่ "คลาวด์ซิงค์" ยังเป็นแค่คำฮิต ไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไป และแม้ว่าจะผ่านทั้งช่วงรุ่งเรืองและตกต่ำ (เราทุกคนต่างก็เคยลองใช้ในยุค 2010) แต่มันก็ยังคงเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบ จัดเก็บ และซิงค์โน้ตทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Mac ที่ชื่นชอบความเป็นระเบียบและมีระบบในการจัดโครงสร้าง
หากคุณชอบจัดหมวดหมู่ทุกอย่าง เก็บรวบรวมบทความเหมือนกระรอกดิจิทัล และเปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นศูนย์กลางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ Evernote อาจเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- บันทึกหน้าเว็บเต็ม, บทความ, หรือภาพหน้าจอด้วย Web Clipper
- จัดระเบียบเนื้อหาโดยใช้สแต็กสมุดบันทึกเพื่อการ จัดหมวดหมู่ที่มีโครงสร้าง
- ค้นหาข้อความที่พิมพ์ สแกน และเขียนด้วยลายมือได้ทั้งหมดด้วย OCR
- เพิ่มงาน ตั้งการแจ้งเตือน และกำหนดวันครบกำหนดได้โดยตรงในบันทึก
- ซิงค์บันทึก ระหว่างทุกอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่นทุกเวลา ทุกที่
ข้อจำกัดของ Evernote
- แผนฟรีมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก (และค่อนข้างจะกระตุ้นให้คุณอัปเกรด)
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจรู้สึกไม่ลื่นไหลเมื่อเทียบกับแอปที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Mac
- ปัญหาการซิงค์อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหากคุณกำลังจัดการไฟล์แนบขนาดใหญ่จำนวนมาก
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Evernote มีประโยชน์เพราะคุณสามารถปรับแต่งการจัดระเบียบให้ตรงกับความต้องการและประเภทงานที่คุณกำลังทำได้
Evernote มีประโยชน์เพราะคุณสามารถปรับแต่งการจัดระเบียบให้เหมาะกับความต้องการและประเภทงานที่คุณกำลังทำได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เบื่อกับการจมอยู่ในบันทึกการประชุมหรือไม่? ค้นพบวิธีที่ AI สรุปบันทึกสามารถช่วยทำงานหนักให้คุณได้เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การพูดอย่างชาญฉลาดแทนที่จะจดบันทึกอย่างเร่งรีบ
4. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบเน้นท้องถิ่นก่อนและใช้ระบบลดราคา)
หาก Evernote คือผู้บริหารที่แต่งตัวสุภาพในชุดสูทและเนคไท Obsidian ก็คือแฮกเกอร์อินดี้ที่ดื่มกาแฟแบบ Pour-over และเขียนโค้ดอยู่ในกระท่อม มันเป็นแบบมินิมอล ใช้ Markdown เป็นพื้นฐาน และให้ความสำคัญกับข้อมูลในเครื่องของคุณเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าบันทึกของคุณจะอยู่บนอุปกรณ์ของคุณเอง เว้นแต่คุณจะต้องการให้มันซิงค์
Obsidian ไม่ได้พยายามจะน่ารัก—แต่มันพยายามจะเป็น ประโยชน์ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Mac ที่ต้องการควบคุมฐานความรู้ของคุณได้อย่างเต็มที่ ไม่มีอะไรที่ไม่จำเป็นมาเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- เขียนด้วยโปรแกรมแก้ไข Markdown ที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน
- เชื่อมโยงบันทึกแบบสองทิศทางเพื่อสร้างฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกัน
- สร้างภาพแนวคิดด้วย มุมมองกราฟแบบโต้ตอบ
- บันทึกโน้ตไว้ที่เครื่องของคุณเองด้วยการเข้าถึงแบบ ออฟไลน์ก่อน และไม่มีการบังคับให้ซิงค์กับคลาวด์
- ปรับแต่งการตั้งค่าของคุณด้วยปลั๊กอินสำหรับธีม, ระบบอัตโนมัติ, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- มันอาจจะเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือคนที่เกลียด Markdown
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือในตัว
- การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องต้องใช้ส่วนเสริมแบบชำระเงิน
ราคาของโอปอล
- ฟรี
- Obsidian Sync: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- Obsidian Publish: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- Catalyst: เริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
- ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์: $50/ผู้ใช้/ปี
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 9/ 5
ผู้ใช้พูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
มันช่วยในการนำเข้าและอ่านบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ฉันได้ส่งออกจาก Mac Notes
มันช่วยในการนำเข้าและอ่านบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ฉันได้ส่งออกจาก Mac Notes
📚 อ่านเพิ่มเติม: ยังจมอยู่ในทะเลของบันทึกที่ยังไม่เสร็จและจุดลูกศรที่กระจัดกระจายอยู่หรือไม่? นี่คือวิธีที่จะจัดระเบียบบันทึกของคุณให้ไม่ดูเหมือนกระดานอาชญากรรมจากละครสืบสวน และเริ่มทำงานเหมือนระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริง
5. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมองที่สองบนเวอร์ชัน Mac ของคุณ)
Notion คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสมุดบันทึก วิกิ และโปรแกรมจัดการงานมารวมตัวกันเพื่อทำงานร่วมกัน มันมีความเรียบหรู ทรงพลัง และ—พูดตามตรง—อาจทำให้คุณติดใจได้ง่ายๆ เมื่อคุณเริ่มดำดิ่งสู่การสร้างแดชบอร์ดและเทมเพลตต่างๆ
หากคุณต้องการแอปจดบันทึกที่ให้ความสำคัญกับระบบไม่แพ้การขีดเขียน Notion ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- จัดโครงสร้างเนื้อหาได้อย่างยืดหยุ่นด้วยหน้าและบล็อกแบบลากและวาง
- เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน้าเพจเพื่อระบบที่สามารถปรับขนาดได้และปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่หรือสร้างเทมเพลตเองเพื่อเร่งกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น การกล่าวถึง และหน้าเว็บที่แชร์
- ซิงค์บันทึกและเนื้อหาเว็บที่ตัดไว้ข้ามอุปกรณ์ด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ข้อจำกัดของ Notion
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางคนพบว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้
- โหมดออฟไลน์ไม่ใช่ตัวเลือกที่เชื่อถือได้เสมอไป
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
มันเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันข้อมูลภายในทีม
มันเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันข้อมูลภายในทีม
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: โทมัส เอดิสันเก็บรวบรวมบันทึกมากกว่า 5ล้านหน้าตลอดชีวิตของเขา—มากเสียจนเขาเคยกล่าวไว้ว่า งานหลักของเขาคือการรวบรวมความคิดและจดบันทึก
6. Joplin (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่เน้นความเป็นส่วนตัว)
หากคุณเป็นคนที่อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อความสนุก (หรืออย่างน้อยก็เพราะหลักการ) Joplin จะพูดกับจิตวิญญาณที่เข้ารหัสของคุณ มันเป็นแอปบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่รองรับ Markdown ซึ่งให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าของข้อมูลเป็นอันดับแรก ไม่มีเงื่อนไขที่น่าประหลาดใจ ไม่มีปัญหาการซิงค์แบบสุ่ม—แค่บันทึกที่เป็นของคุณเท่านั้น
Joplin มีความน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ Mac ที่ต้องการการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้อง เชื่อถือระบบคลาวด์ที่ไม่รู้จัก
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin
- ปกป้องบันทึกด้วยการเข้ารหัสแบบ ปลายทางถึงปลายทาง เป็นค่าเริ่มต้น
- เขียนได้อย่างอิสระด้วยการรองรับ Markdown สำหรับโค้ด รายการตรวจสอบ และการจัดรูปแบบ
- บันทึกบทความเต็มหรือภาพหน้าจอโดยใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Web Clipper
- ซิงค์ข้อมูลข้าม Dropbox, OneDrive, Nextcloud หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง
- เข้าถึงและแก้ไขบันทึกทั้งหมดแบบออฟไลน์โดยไม่พลาดทุกจังหวะ
ข้อจำกัดของ Joplin
- UI รู้สึกค่อนข้างล้าสมัยเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่ดูทันสมัยกว่า
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน? ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
- ระบบปลั๊กอินอาจใช้งานยากสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การกำหนดราคาของ Joplin
- ฟรี
- Joplin Cloud: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Joplin
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะให้คะแนนที่เชื่อถือได้
📚อ่านเพิ่มเติม: AI ไม่ได้มีไว้แค่เขียนอีเมลหรือสร้างมีมแมวเท่านั้น ค้นพบ เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกและวิธีที่พวกมันสามารถช่วยให้คุณจับประเด็น จัดระเบียบ และแม้แต่ คิด ได้ดียิ่งขึ้น
7. Simplenote (เหมาะที่สุดสำหรับนักมินิมอลที่ต้องการแค่เขียน)
Simplenote คือสิ่งที่ชื่อบอก: แอปจดบันทึกที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน ไม่มีการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน ไม่มีการผสานงานที่ยุ่งยาก และไม่มี AI!
แค่คำพูด บนหน้าจอ อย่างที่ธรรมชาติตั้งใจไว้ (หรือเหมือนกับว่าปี 2001)
หากคุณใช้ Mac และต้องการให้บันทึกของคุณดูเรียบหรู ซิงค์ข้อมูล และไม่รก นี่คือตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote
- ซิงค์บันทึกทันทีในทุกอุปกรณ์ด้วยประสิทธิภาพที่รวดเร็วราวสายฟ้า
- จัดรูปแบบได้อย่างง่ายดายด้วยการรองรับ Markdown ที่สะอาดและเรียบง่าย
- กู้คืนไอเดียได้ทุกเมื่อด้วยประวัติเวอร์ชันในตัว
- จัดระเบียบได้อย่างง่ายดายด้วย แท็กที่สามารถค้นหาได้
- มีสมาธิมากขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบมินิมอลที่ปราศจากสิ่งรบกวน
ข้อจำกัดของ Simplenote
- ไม่รองรับการแนบไฟล์หรือสื่อที่ฝังไว้
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
- มันอาจรู้สึกเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
ราคาของ Simplenote
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Simplenote
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Simplenote อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
มันช่วยฉันได้มากในการประชุมโดยไม่ลืมบันทึกสิ่งสำคัญ
มันช่วยฉันได้มากในการประชุมโดยไม่ลืมบันทึกสิ่งสำคัญ
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:"สมุดบันทึก" ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่รู้จักกันถูกค้นพบที่วินโดลันดา ป้อมปราการโรมันในอังกฤษ แท็บเล็ตไม้เหล่านี้มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 1 หลังคริสตกาล และประกอบด้วยรายการช้อปปิ้ง คำเชิญ และบันทึกทางทหาร
8. Bear (เหมาะสำหรับนักเขียนและผู้ชื่นชอบการเขียนแบบมาร์กดาวน์)
Bear ให้ความรู้สึกเหมือนแอปโน้ตที่ Apple สร้างขึ้นมาเอง—แต่เลือกที่จะทำให้ดูสวยงามมาก มันเรียบหรู ออกแบบมาอย่างสวยงาม และสร้างขึ้นสำหรับคนที่รักการเขียน... หรืออย่างน้อยก็รักการแกล้งทำเป็นว่ากำลังเขียนนิยายขณะจิบเอสเปรสโซ่
หากคุณเป็นผู้ใช้ Mac ที่ต้องการให้บันทึกของคุณสะอาดตา มีสไตล์ และติดแท็กได้อย่างมีระดับ Bear คือทุกสิ่งที่คุณต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Bear
- จัดรูปแบบได้อย่างง่ายดายด้วยการรองรับ Markdown ที่สมบูรณ์และรวดเร็ว
- จัดระเบียบบันทึกโดยใช้ การติดแท็กด้วยแฮชแท็ก และโฟลเดอร์แบบไดนามิก
- เขียนอย่างไม่มีสิ่งรบกวนด้วยโหมดโฟกัสที่สะอาดและดื่มด่ำ
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยธีมที่ออกแบบอย่างสวยงาม
- ส่งออกบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, DOCX และแม้กระทั่ง JPG
ข้อจำกัดของหมี
- ใช้งานได้เฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น (ขออภัย แฟนๆ Android)
- ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การซิงค์ต้องใช้แผนชำระเงิน
การตั้งราคาแบบหมี
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- Bear Pro: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวหมี
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (11 รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การดูวิดีโอ 45 นาทีเพื่อจำสองข้อสรุป? มีวิธีที่ดีกว่านั้น มาเรียนรู้ศิลปะในการดึงข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องกดหยุด 47 ครั้งในคู่มือการจดบันทึกจากวิดีโอฉบับนี้ ปุ่มเล่นของคุณสมควรได้พักบ้าง
9. Zoho Notebook (แอปจดบันทึกฟรีที่ดีที่สุดพร้อม UI ที่สวยงาม)
Zoho Notebook มักจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก แต่เป็นแอปจดบันทึกที่มีความสามารถอย่างน่าประหลาดใจ (และฟรีทั้งหมด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณชอบเครื่องมือที่สวยงาม สีสันสดใส และซิงค์กับคลาวด์
นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ Mac ที่ต้องการความเข้ากันได้กับหลายแพลตฟอร์ม โดยไม่ ต้องเสียสละการออกแบบหรือคุณสมบัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Notebook
- จัดระเบียบเนื้อหาด้วย ระบบบัตรอัจฉริยะ สำหรับข้อความ เสียง รายการตรวจสอบ และอื่น ๆ
- บันทึกเสียงโน้ตโดยตรงลงในสมุดบันทึกของคุณเพื่อจับความคิดขณะเดินทาง
- ซิงค์ข้อมูลข้ามระบบ macOS, iOS, Android และเว็บ—ทั้งหมดนี้ฟรี
- ปรับสมุดบันทึกให้เป็นส่วนตัวด้วย ภาพปกที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มความโดดเด่น
- คลิปบทความเต็ม, ภาพหน้าจอ, หรือข้อความที่ง่ายขึ้นด้วย เว็บคลิปเปอร์
ข้อจำกัดของ Zoho Notebook
- ขาดคุณสมบัติการค้นหาขั้นสูงและการติดแท็ก
- ไม่มีเครื่องมือจัดการงานหรือโครงการ
- การร่วมมือจำกัดเพียงการแบ่งปันขั้นพื้นฐาน
ราคาของ Zoho Notebook
- ฟรี
- Zoho Pro และ Business: ราคาตามตกลง
Zoho Notebook คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (87 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (74 รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Zoho อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เราได้ใช้บริการ Zoho ขององค์กรมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และมันเป็นเส้นทางที่น่าทึ่งมาก
เราได้ใช้บริการ Zoho ขององค์กรมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และนี่เป็นเส้นทางที่น่าทึ่งมาก
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:เลโอนาร์โด ดา วินชีเขียนหนังสือด้วยลายมือกลับด้านเป็นจำนวนมาก สมุดบันทึกของเขาไม่ได้เป็นเพียงผลงานชิ้นเอกแห่งการสังเกตและการประดิษฐ์คิดค้นเท่านั้น—แต่ยังเขียนย้อนกลับ อ่านได้เฉพาะเมื่อใช้กระจกเท่านั้น
10. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับไอเดียแบบโน้ตแปะที่รวดเร็ว)
Google Keep คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกระดาษโน้ตติดผนังและการซิงค์บนคลาวด์มีลูกด้วยกัน มันอาจไม่ใช่แอปจดบันทึกที่ทรงพลังที่สุด แต่มีสิ่งหนึ่งที่มันทำได้ยอดเยี่ยม: จับความคิดอย่างรวดเร็ว รวดเร็ว
นอกจากนี้ ยังทำงานได้ดีบนเวอร์ชัน Mac ผ่านทางเบราว์เซอร์ และซิงค์กับบัญชี Google ของคุณได้อย่างง่ายดาย หากคุณชอบความเรียบง่ายและต้องการสิ่งที่สามารถตามทันความคิดที่กระจัดกระจายของคุณได้ ตัวนี้คือตัวที่เหมาะที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- จัดระเบียบความคิดด้วยการใช้ บันทึกที่มีรหัสสี ที่ให้ความรู้สึกเหมือนโน้ตติดหน้าจอ
- บันทึกเสียงบันทึกเสียงและรับการถอดความทันทีสำหรับการจดบันทึกแบบไม่ต้องใช้มือ
- ตั้งการแจ้งเตือนตามเวลาหรือ ตามสถานที่ เพื่อไม่ให้พลาดงานหรือไอเดียสำคัญ
- ใช้ป้ายกำกับและหมุดเพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดหมวดหมู่บันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Docs, ปฏิทิน และ Chrome เพื่อการเข้าถึงข้ามอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ไม่มีระบบโฟลเดอร์ (ใช้แค่ป้ายกำกับ)
- การจัดรูปแบบที่จำกัดมาก
- ไม่เหมาะสำหรับการเขียนบทความยาวหรือโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (228 รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จดบันทึกเหมือนทีมที่สื่อสารกัน: ค้นพบเคล็ดลับในการจดบันทึก แบบร่วมมือกัน
เริ่มจดบันทึกอย่างชาญฉลาดบน Mac ของคุณด้วย ClickUp
Mac ของคุณมีความเพรียวบาง รวดเร็ว และออกแบบมาเพื่อคนที่ทำงานได้สำเร็จ และแอปจดบันทึกของคุณก็ควรเป็นเช่นเดียวกัน หากคุณเบื่อกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก ฟีเจอร์ที่ขาดหายไป หรือเครื่องมือที่ดูเหมือนต้องการคู่มือการใช้งาน (และกาแฟสักแก้ว) ClickUp คือการอัปเกรดสำหรับคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจดบันทึกในที่ประชุม เชื่อมโยงกับงาน หรือให้ClickUp Brainช่วยสรุปและติดตามผลให้ นี่คือ วิธีการจดบันทึกที่ควรจะเป็น: ราบรื่น ชาญฉลาด และมีประโยชน์
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของ Microsoft OneNote ที่เข้ากับการตั้งค่า Mac ของคุณได้อย่างลงตัว (โดยไม่ทำให้คุณคิดถึงข้อบกพร่องที่ใช้งานยากของ OneNote) ClickUp คือคำตอบ
👉ลงทะเบียนใช้ ClickUp เวอร์ชันฟรี วันนี้ และให้บันทึกของคุณทำมากกว่าการนั่งอยู่เฉยๆ