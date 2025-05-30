บล็อก ClickUp

10 อันดับเครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอสำหรับการวางแผนแบบมองเห็น

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
30 พฤษภาคม 2568

เคยอยากจับภาพแรงบันดาลใจหรือภารกิจสำคัญได้ในพริบตา—โดยไม่ต้องรีบหาปากกาหรือกระดาษโน้ตเลยไหม?

เข้าสู่เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอ: โซลูชันดิจิทัลที่เปลี่ยนแนวคิดสำคัญ ไอเดียสร้างสรรค์ และงานประจำวันให้กลายเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่เป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้จริง

เพียงคลิกเดียว คุณสามารถวางแผนโครงการ เพิ่มไอคอนสนุก ๆ และสร้าง URL เฉพาะตัวเพื่อแชร์ความคิดหรือโพสต์อัปเดตได้ทันที เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณจดจำ—แต่ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ซิงค์กับบัญชีของคุณ และเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ

พร้อมหรือยังที่จะเห็นว่าการ์ดโน้ตติดหนึบธรรมดาๆ สามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณได้อย่างไร? เราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว!

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องทำโน้ตติด?

เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอของคุณควรรองรับวิธีการคิด การวางแผน และการทำงานร่วมกันของคุณและทีมอย่างแท้จริง เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณจับความคิดได้อย่างรวดเร็ว จัดระเบียบความคิดของคุณอย่างเป็นภาพ และเปลี่ยนการระดมสมองให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง

แต่ไม่ใช่เครื่องมือทุกชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน—บางชิ้นก็เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ในขณะที่บางชิ้นมีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือก ขอให้ใช้เวลาสักครู่พิจารณาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับโครงการและพลวัตของทีมคุณ

นี่คือคุณสมบัติและลักษณะสำคัญที่ควรพิจารณาในโปรแกรมสร้างโน้ตแบบติดหน้าจอ:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง ซึ่งช่วยให้คุณสร้าง ย้าย และแก้ไขโน้ตแบบติดหน้าจอได้โดยไม่ยุ่งยาก แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดจะช่วยให้เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย แม้แต่ผู้ใช้มือใหม่
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: หากคุณทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และหลายผู้ใช้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแก้ไขพร้อมกัน, ตัวชี้เมาส์แบบเรียลไทม์ และการอัปเดตแบบทันที ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่ให้คุณปรับแต่งโน้ตติดของคุณด้วยสี, แบบอักษร, รูปร่าง, และความสามารถในการเพิ่มรูปภาพหรือลิงก์ต่าง ๆ การปรับแต่งช่วยให้การจัดระเบียบความคิดง่ายขึ้นและเน้นความสำคัญของโครงการ
  • การผสานรวมกับงานและกระบวนการทำงาน: โปรแกรมสร้างโน้ตแบบติดหน้าจอที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยให้คุณเปลี่ยนโน้ตให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ หรือผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการที่คุณใช้อยู่ได้ ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
  • คุณสมบัติของ AI และระบบอัตโนมัติ: พิจารณาแพลตฟอร์มที่ใช้ AI เพื่อช่วยคุณคิดค้นไอเดีย, สรุป, จัดกลุ่มไอเดีย, หรือแม้กระทั่งสร้างโน้ตติดผนังจากบันทึกการประชุม. ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาและกระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ
  • เทมเพลตและมุมมองบอร์ด: เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการระดมความคิด การทำแผนผังความคิด หรือการทบทวนผลงาน สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น มุมมองบอร์ดที่ยืดหยุ่น เช่น คันบันหรือแผนผังความคิด ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
  • ความสามารถในการส่งออกและแบ่งปัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งออกบอร์ดของคุณเป็นรูปภาพ, PDF, หรือลิงก์ที่สามารถแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย. สิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับการแบ่งปันความคิดกับผู้อื่นหรือเก็บบันทึกของเซสชั่นของคุณ
  • ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม: มองหาเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท—เดสก์ท็อป แท็บเล็ต และมือถือ—เพื่อให้คุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบไอเดียได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: สำหรับธุรกิจหรือโครงการที่มีความอ่อนไหว ตรวจสอบคุณสมบัติเช่น การอนุญาตผู้ใช้, การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย, และการปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัว
  • การกำหนดราคาและความสามารถในการขยาย: คิดถึงงบประมาณของคุณและว่าเครื่องมือสามารถเติบโตตามความต้องการของคุณได้หรือไม่ แผนฟรีเหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ อาจต้องการคุณสมบัติขั้นสูงที่มีในแผนชำระเงิน

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน (พร้อม 8 ขั้นตอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ)

เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอที่ดีที่สุดในพริบตา

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา
ClickUpโน้ตติดหน้าจอที่ใช้ AI, กระดานไวท์บอร์ด, เปลี่ยนโน้ตเป็นงาน, กระดานคัมบัง, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การเชื่อมต่อกับระบบอื่นทีมและบุคคลมีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7
หมายเหตุGPTโน้ตติดหน้าจอที่สร้างโดย AI จากข้อความ, PDF, วิดีโอ; แผนผังความคิด, สรุปเนื้อหา, ส่วนขยาย Chromeนักเรียน, นักวิจัย, ทีมเนื้อหามีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $2.99
แอปปี้ พาย เอไอเทมเพลต AI, ออกแบบอัตโนมัติ, แปลงเสียงเป็นโน้ต, ปรับแต่งง่าย, ไม่ต้องเขียนโค้ดผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ, ทีมขนาดเล็ก, บันทึกสั้น ๆแผนฟรีมีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือน
Canvaไวท์บอร์ดแบบภาพ, โน้ตสติ๊กเกอร์ที่ปรับแต่งได้, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แม่แบบ, Magic Write AIทีมสร้างสรรค์, ทีมการตลาด, ทีมออกแบบมีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ฟอนต์มีมรูปภาพโน้ตติดหน้าจอแบบกำหนดเอง, ตัวอักษร & สี, ไม่ต้องลงทะเบียนการนำเสนอ, บล็อกเกอร์, ครูผู้สอนมีแผนฟรีให้บริการ
เวิร์ด. สตูดิโอรูปแบบลายมือ AI, พื้นหลังที่กำหนดเอง, ภาพโน้ตติดหน้าจอนักออกแบบ, ผู้สอน, สื่อสังคมออนไลน์ราคาตามความต้องการ
มิโรผืนผ้าใบไร้ขอบเขต, โน้ตติดหน้าจอแบบเรียลไทม์, การจัดกลุ่ม, แม่แบบ, การเชื่อมต่อกับระบบอื่นผลิตภัณฑ์, UX, อไจล์, ทีมกระจายมีแผนให้บริการฟรี แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังผืนผ้าใบไร้ขอบเขต, เครื่องมืออำนวยความสะดวก, สรุปโดย AI, แม่แบบ, การลงคะแนนเสียงเวิร์กช็อป, การออกแบบสปรินต์, ทีมแบบอไจล์มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
StickyNotes. pkโน้ตติดหน้าจอฟรี ใช้งานง่าย โหมดสำหรับแขก ตัวเลือกการส่งออก รองรับหลายภาษาบุคคล, ผู้สอน, การแชร์อย่างรวดเร็วมีแผนฟรีให้บริการ
ไอเดียพลิกโน้ตติดผนังเสมือนจริง, จัดกลุ่ม/ยกเลิกการจัดกลุ่ม, โหวต, ห้องประชุมย่อย, เชิญเข้าร่วมได้ง่ายผู้ดำเนินเวิร์กช็อป, การระดมความคิดมีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6

💟 คุณรู้หรือไม่? กระดาษโน้ต Post-it อันโด่งดังนั้นถูกคิดค้นขึ้นโดยบังเอิญ! นักวิทยาศาสตร์จากบริษัท 3M ชื่อ สเปนเซอร์ ซิลเวอร์ ได้สร้างกาวแบบ "เหนียวต่ำ" ที่ใช้ซ้ำได้ในปี 1968 แต่ไม่สามารถหาวิธีใช้งานได้ หลายปีต่อมา เพื่อนร่วมงานของเขาชื่อ อาร์ต ฟราย รู้สึกหงุดหงิดกับที่คั่นหน้าที่หลุดออกจากหนังสือเพลงสวดของเขา เขาจึงตระหนักว่า "ความผิดพลาด" ของซิลเวอร์นั้นเป็นทางแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ นี่นำไปสู่การเกิดขึ้นของโน้ตติดผนังอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีสีเหลืองอันโด่งดังซึ่งก็เป็นอุบัติเหตุจากเศษกระดาษที่มีอยู่เท่านั้น

10 โปรแกรมสร้างโน้ตติดหน้าจอที่ดีที่สุด

พร้อมหรือยังที่จะค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิดหรือแผนงานครั้งต่อไปของคุณ?

นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราสำหรับเครื่องมือสร้างโน้ตติดผนังที่ช่วยให้การวางแผนเป็นภาพง่าย สร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันได้. สำรวจแต่ละตัวเลือกเพื่อดูว่าตัวเลือกใดเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด.

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานร่วมกันพร้อมโน้ตแบบติดได้)

เชื่อมต่อโน้ตติดผนังและสรุปงานกับภาพจำลองของคุณด้วย ClickUp Whiteboards
ลองใช้ตอนนี้
เชื่อมต่อโน้ตติดผนังและสรุปงานกับภาพจำลองของคุณด้วย ClickUp Whiteboards

ClickUp ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับเครื่องมือสร้างโน้ตแบบติดหน้าจอ—ผสานอิสระทางภาพของโน้ตติดหน้าจอเข้ากับความชาญฉลาดของ AI และโครงสร้างการจัดการงานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด วางแผน หรือจัดเวิร์กช็อปWhiteboards ของ ClickUpช่วยให้คุณและทีมสร้าง ย้าย และเชื่อมต่อโน้ตดิจิทัลแบบติดหน้าจอได้แบบเรียลไทม์

แต่ต่างจากเครื่องมือโน้ตแบบดั้งเดิม ClickUp ไปไกลกว่านั้น: โน้ตทุกชิ้นสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที มอบหมาย ติดตาม และผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้

ในฐานะแอปจดบันทึกด้วย AI, ClickUp ยกระดับการระดมความคิดของคุณไปอีกขั้น ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างเนื้อหาโน้ตแบบติดผนังได้ตามต้องการ—สรุปการสนทนาในที่ประชุม, PDF, ระดมความคิดใหม่ ๆ หรือร่างโครงร่างโครงการ เพียงแค่ป้อนคำสั่ง AI สามารถจัดกลุ่มโน้ตที่เกี่ยวข้อง, สกัดข้อมูลสำคัญ, และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนถัดไปหรือรายการที่ต้องดำเนินการ เปลี่ยนผนังที่เต็มไปด้วยความคิดให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและมีลำดับความสำคัญ

สร้างโน้ตแบบติดหน้าจอจากเอกสารยาวๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

มุมมองกระดานของ ClickUp ยังทำหน้าที่เป็นกระดานบันทึกดิจิทัลแบบติดผนัง ให้คุณสามารถลากและวางการ์ด หรือที่เรียกว่าClickUp Tasksไปยังคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้สำหรับ Kanban, สปรินต์ หรือกระบวนการทำงานด้านบรรณาธิการ

แต่ละบัตรสามารถกำหนดสี, ติดแท็ก, และเสริมด้วยไฟล์แนบ, ความคิดเห็น, และรายการตรวจสอบ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นและจัดการงานของทีมคุณได้ในพริบตา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • โน้ตติดหน้าจอด้วย AI: ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้าง สรุป และจัดกลุ่มโน้ตติดหน้าจอได้ทันที หรือดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการระดมความคิด
  • ไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ: ClickUp Whiteboards มอบผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัดสำหรับบันทึกข้อความ แผนผังความคิด และแผนผังการทำงาน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการวางแผน
  • เปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ: เปลี่ยนโน้ตติดผนังใด ๆ ให้เป็นงานใน ClickUp ได้เพียงคลิกเดียว มอบหมายงาน ตั้งกำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้า
  • มุมมองบอร์ดสำหรับคัมบัง: มุมมองบอร์ดช่วยให้คุณจัดการงานในรูปแบบโน้ตติดผนัง ลากและวางระหว่างคอลัมน์ และมองเห็นขั้นตอนของโครงการได้อย่างชัดเจน
  • บริบทที่สมบูรณ์: แนบไฟล์, แสดงความคิดเห็น, และเชื่อมโยงโน้ตติดไว้กับเอกสาร, งาน, หรือเป้าหมายเพื่อให้ได้บริบทของโครงการอย่างครบถ้วน
  • แชร์ได้ง่าย: ส่งออก แชร์ หรือฝังไวท์บอร์ดเพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แม้อยู่นอก ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยกับแพลตฟอร์ม

ราคาของ ClickUp:

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานระยะไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้การอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็เป็นไปอย่างราบรื่น

ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้ข้อมูลอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็เป็นไปอย่างราบรื่น

2. NoteGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโน้ตติดหน้าจอและสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)

ผ่านทางNoteGPT

NoteGPT เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ, PDF, เว็บไซต์, หรือวิดีโอ ให้กลายเป็นโน้ตดิจิทัลที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ตัวสร้างโน้ตของมันสามารถสกัดจุดสำคัญและไอเดียได้โดยอัตโนมัติ ทำให้เหมาะสำหรับการคิดสร้างสรรค์, การคิดค้นไอเดีย, และการศึกษา

ด้วย NoteGPT คุณสามารถสรุปวิดีโอ YouTube บทความ และเอกสารได้อย่างรวดเร็วเป็นโน้ตติดหน้าจอ จากนั้นจัดกลุ่ม ติดแท็ก และส่งออกเพื่อใช้งานเพิ่มเติมได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีการสร้างแผนผังความคิดและการสร้างบัตรคำ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นและจดจำข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่างจากเครื่องมือบันทึกโน้ตแบบดั้งเดิม NoteGPT ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำให้การบันทึกโน้ตและการคิดสร้างสรรค์เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับนักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ, และทีม

คุณสมบัติเด่นของ NoteGPT

  • สร้างโน้ตติดหน้าจอจากข้อความ, PDF, หน้าเว็บ, และวิดีโอได้ทันที
  • การสรุปด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสกัดข้อมูลสำคัญอย่างรวดเร็ว
  • เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดเพื่อแสดงภาพและจัดระเบียบโน้ตติดผนัง
  • ส่วนขยาย Chrome สำหรับการสร้างโน้ตติดหน้าจอในเบราว์เซอร์และการสรุปวิดีโอ
  • ส่งออกบันทึกย่อแบบติดหน้าจอเป็นรูปภาพ, PDF หรือ CSV

ข้อจำกัดของ NoteGPT

  • แผนฟรีจำกัดการใช้งาน AI ไว้ที่ 15 ครั้ง (โควตา) ต่อเดือน
  • ระบบโควตาอาจต้องอัปเกรดสำหรับผู้ใช้หนัก
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มภายนอกและระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) อย่างจำกัด

ราคาของ NoteGPT

  • ฟรี: 15 สิทธิ์/เดือน
  • พื้นฐาน: $2. 99/เดือน
  • ข้อดี: $9.99/เดือน
  • ไม่จำกัด: $29/เดือน

NoteGPT คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง NoteGPT อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบฟีเจอร์สรุปส่วนตัวมาก ซึ่งถ้าคุณต้องการ คุณสามารถดูแผนผังความคิดของสรุปนั้นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มความเข้าใจของคุณเองในรูปแบบของบันทึกและดาวน์โหลดได้อีกด้วย บางครั้งฉันใช้มันเพื่อสรุป PDF และใช้ในการถอดความเมื่อฉันรีบและมันก็ทำงานได้ดี นอกจากนี้ ฉันเคยใช้ไลบรารีคำสั่งสรุปเอกสารทางกฎหมายของมันและมันก็ดีและฉันสามารถดึงประเด็นออกมาได้

ฉันชอบฟีเจอร์สรุปส่วนตัวมาก ซึ่งถ้าคุณต้องการ คุณสามารถดูแผนผังความคิดของสรุปนั้นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มความเข้าใจของคุณเองในรูปแบบของบันทึกและดาวน์โหลดได้อีกด้วย บางครั้งฉันใช้มันเพื่อสรุป PDF และใช้สำหรับการถอดความเมื่อฉันรีบและมันก็ทำงานได้ดี นอกจากนี้ ฉันเคยใช้ห้องสมุดคำสั่งของมันในการสรุปเอกสารทางกฎหมายและมันก็ดีและฉันสามารถดึงประเด็นออกมาได้

➡️ อ่านเพิ่มเติม: การระดมความคิด: เทคนิคการสร้างสรรค์และจัดลำดับความสำคัญของไอเดีย

3. Appy Pie AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโน้ตติดหน้าจอที่รวดเร็วและปรับแต่งได้ พร้อมเทมเพลต)

แอปปี้ พาย เอไอ_ตัวสร้างโน้ตติดหน้าจอ
ผ่านทางAppy Pie AI

เมื่อพูดถึงการสร้างโน้ตสติ๊กเกอร์แบบกำหนดเอง Appy Pie AI เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะถ้าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มันเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือ AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดของพวกเขา และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การสร้างโน้ตเตือนความจำแบบภาพเป็นเรื่องง่ายมาก

คิดแบบนี้: คุณเพียงแค่ใส่ข้อความของคุณลงไป หรือแม้กระทั่งบันทึกเสียงไว้ และระบบ AI ของ Appy Pie ก็จะเริ่มทำงานทันที ระบบจะแนะนำสี, แบบอักษร, และรูปแบบการจัดวางให้คุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้โน้ตของคุณดูดีและอ่านง่าย ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าการออกแบบเองเลย!

เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการออกแบบราบรื่นและรวดเร็ว มันให้เทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างการเตือนความจำอย่างรวดเร็วสำหรับตัวเอง กำลังระดมความคิดกับทีมของคุณ หรือพยายามจัดระเบียบงานโครงการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appy Pie AI

  • สร้างโน้ตติดหน้าจอที่น่าสนใจทางสายตาโดยอัตโนมัติ พร้อมแนะนำสี แบบอักษร และรูปแบบการจัดวางตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
  • แปลงข้อความหรือบันทึกเสียงเป็นโน้ตติดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว
  • นำเสนอเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายตามความต้องการ
  • ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือการเขียนโค้ด ด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย

ข้อจำกัดของ Appy Pie AI

  • ข้อจำกัดในการปรับแต่งการออกแบบบางอย่างอาจจำกัดความเป็นเอกลักษณ์
  • การออกแบบที่ซับซ้อนอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม

ราคาของ Appy Pie AI

  • ฟรี
  • แผนชำระเงิน: เริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Appy Pie AI

  • G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Appy Pie AI อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Appy Pie เลย แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และมีการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ปัญหาเล็กน้อยใด ๆ ก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยทีมงานที่ตอบสนองดี ทำให้ประสบการณ์โดยรวมน่าพึงพอใจมาก

จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Appy Pie เลย แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และมีการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ปัญหาเล็กน้อยใด ๆ ก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยทีมงานที่ตอบสนองดี ทำให้ประสบการณ์โดยรวมน่าพึงพอใจมาก

📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาผ่านปฏิทิน, งาน, และการแจ้งเตือน. อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานเอกสาร.

ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน

เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย

บอกลางานยุ่ง!

4. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดด้วยโน้ตติดผนังที่มีภาพประกอบและดีไซน์ขั้นสูง)

เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอแบบผ้าใบ
ผ่านทางCanva

Canva แม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะแพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกเป็นหลัก แต่กลับมีความหลากหลายอย่างน่าประหลาดใจเมื่อพูดถึงการสร้างโน้ตติดหน้าจอแบบดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟีเจอร์ Whiteboard ของมัน มันไม่ใช่ "เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอ" ที่เฉพาะเจาะจงเหมือนกับเครื่องมือ AI บางตัวที่สรุปเนื้อหา แต่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการออกแบบและจัดระเบียบโน้ตเหล่านั้น

คุณสามารถเพิ่มโน้ตติดหน้าจอได้ด้วยตัวเอง แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับเครื่องมือ AI ที่สามารถช่วยสร้าง รูปภาพ โน้ตติดหน้าจอพร้อมข้อความที่กำหนดเอง รูปแบบลายมือ และพื้นหลัง ทำให้ดูสมจริงมาก

ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ Canva ยังมีฟังก์ชันการทำงาน เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดเรียงโน้ตสติ๊กเกอร์ตามสี ชื่อ หัวข้อ หรือปฏิกิริยาต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนโน้ตสติ๊กเกอร์ที่เลือกให้เป็นเอกสารสรุปสำหรับผู้บริหารโดยใช้เครื่องมือ Magic Write

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • ผืนผ้าใบไร้ขอบเขตสำหรับการระดมความคิดด้วยโน้ตติดผนังแบบไม่จำกัด
  • โน้ตติดหน้าจอที่ปรับแต่งได้—สี, แบบอักษร, และรูปแบบ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยเคอร์เซอร์สดและตัวจับเวลาที่ซิงค์
  • การคัดแยกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และ Magic Write™ สำหรับสรุปความคิด
  • คลังขนาดใหญ่ของเทมเพลต, รูปภาพ, และองค์ประกอบ

ข้อจำกัดของ Canva

  • บางเทมเพลตมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต—ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้

ราคาของ Canva

  • Canva ฟรี: $0
  • Canva Pro: $12.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Canva for Teams: เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
  • Canva Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (4,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

ฉันมาที่ Canva ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบเพียงเล็กน้อย และแทนที่จะรู้สึกท่วมท้น ฉันกลับเริ่มสร้างสรรค์ได้ทันที ความหลากหลายของเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่มีให้นั้นน่าทึ่งมากเมื่อเทียบกับราคาที่ต่ำมาก มันยอดเยี่ยมจริงๆ ฉันจะเป็นผู้ใช้ตลอดชีวิต

ฉันมาที่ Canva ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบเพียงเล็กน้อย และแทนที่จะรู้สึกท่วมท้น ฉันกลับเริ่มสร้างสรรค์ได้ทันที ความหลากหลายของเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่มีให้นั้นน่าทึ่งมากเมื่อเทียบกับราคาที่ต่ำมาก มันยอดเยี่ยมจริงๆ ฉันจะเป็นผู้ใช้ตลอดชีวิต

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างบอร์ดไอเดียสำหรับการระดมความคิด (ตัวอย่าง+เทมเพลต)

5. ฟอนต์มีม (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพโน้ตติดหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยฟอนต์ที่กำหนดเอง)

เครื่องมือสร้างโน้ตโพสต์อิทแบบมีฟอนต์มีม
ผ่านฟอนต์มีม

Font Meme ไม่ใช่แอปจดบันทึกแบบครบวงจรหรือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับทำงานร่วมกันทั่วไป มันสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะ เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ฟรี ที่เน้นการสร้าง ภาพ โน้ตติดหน้าจอแบบกำหนดเองโดยเฉพาะ

แก่นแท้ของเครื่องมือโน้ตติดหน้าจอของ Font Meme อยู่ที่การปรับแต่งเพื่อความสวยงามทางสายตา คุณสามารถพิมพ์ข้อความของคุณแล้วทดลองใช้ฟอนต์หลากหลายรูปแบบ ปรับขนาดได้ตามต้องการ และยังสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์เท่ ๆ ให้กับข้อความ เช่น เงาหรือเส้นขอบได้อีกด้วย

นอกเหนือจากข้อความแล้ว คุณยังสามารถเลือกจากสไตล์โน้ตติดผนังได้ถึงสี่แบบ และปรับแต่งทั้งสีเส้นขอบและสีพื้นหลังได้ตามต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ Font Meme

  • ออกแบบรูปลักษณ์ของโน้ตติดของคุณด้วยตัวเลือกฟอนต์ที่หลากหลาย, เอฟเฟ็กต์ข้อความ, และตัวเลือกสีสำหรับทั้งข้อความและตัวโน้ตเอง
  • ไม่ต้องลงทะเบียนบังคับ ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง และทุกฟีเจอร์พร้อมใช้งานทันที
  • ใช้ฟอนต์เฉพาะ, ลักษณะ "เขียนด้วยมือ" (ผ่านฟอนต์บางชนิด), หรือโทนสีเฉพาะสำหรับสไลด์นำเสนอหรือกราฟิกบล็อก, Font Meme มอบภาพพร้อมใช้ให้คุณ
  • มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างภาพโน้ตแบบติดหน้าจอ

ข้อจำกัดของฟอนต์มีม

  • สร้างภาพนิ่ง—ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการโต้ตอบ
  • จำเป็นต้องมีการจัดระเบียบด้วยตนเองสำหรับการประชุมระดมความคิด
  • ไม่มีการผสานรวมกับแอปหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ราคาของ Font Meme

  • ฟรี: ทุกฟีเจอร์พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คะแนนและรีวิวของ Font Meme

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณใช้กระดาษโน้ตติดผนังเพื่อวางแผนงานส่วนตัวของคุณจริง ๆ หรือไม่? นี่คือเคล็ดลับสำหรับคุณ: แทนที่จะใช้กระดาษโน้ตติดผนังเพียงอย่างเดียว ลองจัดระเบียบงานของคุณด้วยแอปทำรายการที่ต้องทำดูสิ

คุณยังสามารถใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็วต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?ลองดูตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำเหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ— เช่น รายการตรวจสอบประจำวันหรือตัวติดตามโครงการ ด้วยวิธีนี้ โน้ตติดผนังของคุณจะกลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ในระบบที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

5. Word. Studio (เหมาะที่สุดสำหรับภาพโน้ตติดกระดานไวท์บอร์ดที่สมจริงพร้อมสไตล์ลายมือ)

คำเตือน, สตูดิโอห้ามลบ, ไม่ใช่เครื่องสร้าง
ผ่านทางWord.Studio

ดังนั้น คุณมีไอเดียที่ค้างคาอยู่ในหัว หรือบางทีคุณอาจต้องการเพิ่มความน่าสนใจให้กับบันทึกดิจิทัลของคุณ? นั่นคือจุดที่ Word Studio เข้ามาช่วยด้วยเครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ของเรา มันไม่ใช่แอปจดบันทึกที่หรูหราเพื่อจัดระเบียบชีวิตของคุณ แต่เป็นเครื่องมือที่สะดวกมากสำหรับการสร้างโน้ตติดหน้าจอแบบกำหนดเองที่มีภาพประกอบ

สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจคือคุณสามารถปรับแต่งโน้ตติดของคุณได้อย่างเต็มที่ คุณพิมพ์อะไรก็ได้ตามต้องการ แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น: คุณสามารถเลือกสไตล์การเขียนมือได้หลากหลาย เช่น "เขียนด้วยมือ" "ลายมือ" หรือแม้แต่ "ปากกาหนา"

เครื่องมือนี้มอบวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้บันทึกดิจิทัลของคุณรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือดึงดูดสายตามากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกสีของกระดาษโน้ตติดผนังได้ และยังสามารถนำไปวางบนพื้นหลังต่าง ๆ ได้ด้วย ไม่ว่าคุณต้องการให้อยู่บนพื้นขาวเรียบ กระดานดำ หรือแม้กระทั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์!

สตูดิโอ คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เลือกจากหลากหลายสไตล์ลายมือเพื่อให้บันทึกของคุณดูสมบูรณ์แบบ – ตั้งแต่ลายมือที่เรียบร้อยไปจนถึงการใช้ปากกาเน้นข้อความ
  • เลือกสีของโน้ตติดผนังของคุณ และเลือกพื้นหลังต่าง ๆ เช่น ไม้, กระดานดำ, หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์
  • เพิ่มคำแนะนำการออกแบบเฉพาะสำหรับแนวคิดเฉพาะของคุณ

คำพูด. ข้อจำกัดของสตูดิโอ

  • ต้องเป็นสมาชิก Pro เพื่อเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด
  • ข้อความที่ยาวอาจทำให้แสดงผลได้ยากขึ้นและอาจเกิดข้อผิดพลาดในการสะกดคำ
  • การปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบกราฟิกขั้นสูง

ราคาสตูดิโอ

  • สมาชิกโปร: ราคาตามตกลง

คำพูด. การจัดอันดับและรีวิวสตูดิโอ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียด้วยโน้ตดิจิทัล)

เครื่องสร้างโน้ตติดหน้าจอ Miro
ผ่านทางMiro

Miro เป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดออนไลน์ชั้นนำที่โดดเด่นในการสร้างโน้ตดิจิทัลแบบติดผนังสำหรับการระดมความคิด การสร้างสรรค์ไอเดีย และการจัดเวิร์กช็อปแบบร่วมมือกัน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดระเบียบโน้ตติดผนังได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบบรหัสสีบนผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดทางไกลหรือแบบผสมผสาน การทบทวนงาน และการทำแผนผังความคิด

คุณสามารถเพิ่มโน้ตดิจิทัลแบบติดได้, เปลี่ยนสีและขนาดของมัน, และจัดกลุ่ม, รวมกลุ่ม (แม้กระทั่งโดยอัตโนมัติด้วย AI!), และเชื่อมต่อโน้ตเหล่านี้กับแผนภาพ, รูปภาพ, และเอกสารอื่น ๆ บนกระดานได้อย่างง่ายดาย

Miro โดดเด่นอย่างแท้จริงในสถานการณ์การทำงานร่วมกัน เช่น การระดมความคิด พิธีกรรมแบบ Agile (เช่น การทบทวนงาน) หรือการออกแบบอย่างรวดเร็ว (Design Sprint) ที่ซึ่งหลายคนสามารถนำเสนอแนวคิดพร้อมกันโดยใช้กระดาษโน้ตติดผนัง

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • เพิ่ม ย้าย และกำหนดสีให้กับโน้ตติดหน้าจอได้ไม่จำกัดบนผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขต
  • จัดกลุ่ม, รวบรวม, และติดแท็กโน้ตติดหน้าจอเพื่อการจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ความคิดอย่างง่ายดาย
  • เห็นโน้ตที่ติดของเพื่อนร่วมทีมปรากฏแบบเรียลไทม์ขณะที่พวกเขาพิมพ์
  • แปลงบันทึกย่อแบบติดหน้าจอเป็นงาน, แผนผังความคิด หรือแผนภาพได้เพียงคลิกเดียว
  • ส่งออกบอร์ดบันทึกติดหน้าจอเป็นรูปภาพ, PDF, หรือ CSV สำหรับการแชร์และการบันทึกเอกสาร

ข้อจำกัดของ Miro

  • กระดานขนาดใหญ่ที่มีโน้ตติดมากมายอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง
  • คุณสมบัติของโน้ตติดหน้าจอขั้นสูงบางอย่าง (เช่น การส่งออกจำนวนมากหรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่น) ต้องใช้แผนการชำระเงิน
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด—ต้องใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $8/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $16/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 7/5 ((8000+ รีวิว)Capterra: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Miro อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2 กล่าวว่า :

คุณสมบัติมากมายของ Miro ช่วยให้ผู้ใช้หลากหลายประเภทสามารถแก้ปัญหาได้ ในฐานะนักออกแบบบริการที่ทำงานร่วมกับทีมที่กระจายอยู่หลายแห่ง Miro เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการนำทุกคนมารวมกันในพื้นที่ทำงานเดียวที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ฉันถ่ายทอดความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งทีมสามารถเข้าใจ ร่วมมือกัน และมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติมากมายของ Miro ช่วยให้ผู้ใช้หลากหลายประเภทสามารถแก้ปัญหาได้ ในฐานะนักออกแบบบริการที่ทำงานร่วมกับทีมที่กระจายอยู่หลายแห่ง Miro เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการนำทุกคนมารวมกันในพื้นที่ทำงานเดียวที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ฉันสามารถถ่ายทอดความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งทีมสามารถเข้าใจ ร่วมมือกัน และมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่อง

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการระดมความคิด (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

7. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกันและการจัดระเบียบแนวคิดด้วยภาพ)

เครื่องสร้างโน้ตติดผนัง
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ใน Mural โน้ตแบบติดได้มีความหลากหลายสูง: คุณสามารถเพิ่มได้ง่าย เปลี่ยนสี รูปร่าง และขนาด จากนั้นจัดกลุ่ม ย้าย และเชื่อมต่อกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น รูปภาพ เอกสาร และกรอบงาน

มันมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในการอำนวยความสะดวกให้กับเวิร์กช็อปที่มีโครงสร้างและการออกแบบสปรินต์ เนื่องจากเน้นที่เครื่องมือการอำนวยความสะดวกและมีคลังเทมเพลตที่กว้างขวาง Mural ยังผสานรวมความสามารถของ AI ที่สามารถช่วยสรุปโน้ตติดผนัง จัดหมวดหมู่ หรือช่วยในการสร้างไอเดีย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานร่วมกันโดยรวม

จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • นำเสนอผืนผ้าใบแบบไม่จำกัดขนาดที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมในการลากและวางโน้ตติดผนังและองค์ประกอบภาพอื่นๆ
  • รวมถึง "พลังพิเศษในการอำนวยความสะดวก" ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ตัวจับเวลา โหมดส่วนตัว การลงคะแนน การเรียกผู้เข้าร่วม และตัวชี้เลเซอร์
  • ให้บริการเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบที่ใช้โน้ตแบบติดหน้าจอเป็นหลัก
  • ใช้ AI เพื่อช่วยสรุปประเด็นสำคัญ จัดหมวดหมู่ข้อความบนโน้ตแบบติดผนังตามบริบททางอารมณ์ หรือแนะนำแนวคิดใหม่

ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • แผนฟรี จำกัดเพียง 3 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
  • ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้บอร์ดขนาดใหญ่มาก
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาสำหรับฟีเจอร์พรีเมียมสูง

ราคาจิตรกรรมฝาผนัง

  • ฟรี
  • ทีม+: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $17. 99/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • G2: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Mural อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:

ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกับสัมมนาได้อย่างง่ายดาย ในระหว่างการสัมมนา ฉันสามารถอธิบายหัวข้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือไวท์บอร์ด การตั้งคำถามจากแขกผู้เข้าร่วมสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัดงานสามารถใช้ฟีเจอร์แชทเพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด

ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกับสัมมนาได้อย่างง่ายดาย ในระหว่างการสัมมนา ฉันสามารถอธิบายหัวข้อต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือไวท์บอร์ด การตั้งคำถามจากแขกผู้เข้าร่วมสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัดงานสามารถใช้ฟีเจอร์แชทเพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด

8. StickyNotes. pk (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแชร์โน้ตดิจิทัลแบบติดได้ฟรีและเรียบง่าย)

โน้ตแบบติดได้
ผ่านStickyNotes.pk

StickyNotes.pk ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างโน้ตออนไลน์ที่ช่วยให้การแปลงเนื้อหาหลากหลายรูปแบบเป็นโน้ตที่จัดระเบียบและมองเห็นได้สะดวกง่ายดาย คุณสามารถสร้างโน้ตแบบติดหน้าจอได้อย่างง่ายดายจากข้อความ, ไฟล์ PDF, เอกสาร, เว็บไซต์, วิดีโอ YouTube หรือรูปแบบวิดีโออื่น ๆ

StickyNotes. pk ยังรองรับการใช้งานหลายภาษา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกในหลายภาษาเพื่อการร่วมมือที่ง่ายขึ้นในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการส่งออกที่หลากหลาย รวมถึง PNG, JPG, PDF, SVG, XML และ WebP เพื่อการแชร์และการใช้งานซ้ำที่ยืดหยุ่น แพลตฟอร์มนี้เน้นความง่ายในการใช้งาน โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบและให้บริการฟรีทั้งหมด

StickyNotes. pk คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • โหมดผู้เยี่ยมชมสำหรับการสร้างบันทึกทันที (ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ)
  • กระดานและบันทึกไม่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
  • กระดานสาธารณะสำหรับการระดมความคิดและการแบ่งปันร่วมกัน

ข้อจำกัดของ StickyNotes. pk

  • บันทึกของแขกจะถูกเก็บไว้ในคุกกี้ของเบราว์เซอร์ และอาจสูญหายหากคุกกี้ถูกล้าง
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเชื่อมต่อระบบหรือการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์

StickyNotes. pk ราคา

  • ฟรี: กระดานและบันทึกไม่จำกัดสำหรับผู้ใช้ทุกคน

StickyNotes. การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. ไอเดียฟลิป (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดของทีมและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีพลวัต)

ไอเดียริมฝีปาก
ผ่านทางIdeaflip

เคยพยายามจับความคิดที่หมุนวนจากการประชุมทีม หรืออำนวยความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ทุกคนมีส่วนร่วมพร้อมกันไหม? นั่นคือจุดที่ Ideaflip โดดเด่น สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือวิธีที่มันช่วยให้คุณจำลองประสบการณ์การใช้โน้ตติดผนังได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถบันทึกโน้ตดิจิทัล วาดเขียน (หรือพิมพ์!) ไอเดีย เปลี่ยนสี จัดกลุ่ม และแม้แต่โหวตความคิดเห็นได้ สิ่งนี้ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับการจัดเวิร์กช็อป เพราะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง—คุณสามารถเชิญผู้เข้าร่วมได้อย่างรวดเร็ว แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยประเด็นเฉพาะ และนำทุกคนกลับมารวมกันเพื่อแบ่งปันผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Ideaflip

  • จำลองประสบการณ์การสัมผัสของใช้กระดาษโน้ตติดได้
  • ให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มย่อยที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
  • จับ, ย้าย, จัดกลุ่ม และโหวตไอเดียในรูปแบบที่ลื่นไหล ไม่เป็นเส้นตรง ซึ่งเหมาะสำหรับการระดมความคิดอย่างรวดเร็ว
  • เน้นการใช้งานที่ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ซับซ้อน

ข้อจำกัดของ Ideaflip

  • มันไม่มีแอปเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้ประสบการณ์การใช้งานบนสมาร์ทโฟนดูไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร
  • คุณต้องออนไลน์เพื่อใช้
  • ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นชุดเครื่องมือบริหารโครงการเต็มรูปแบบที่มีการติดตามงานอย่างละเอียดหรือการเชื่อมโยงงานที่ซับซ้อน

ราคาของ Ideaflip

  • ส่วนตัว: $0
  • พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • มืออาชีพ: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Ideaflip

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 เคล็ดลับในการทำงานให้เร็วขึ้นและทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จ

ยึดมั่นในไอเดียของคุณด้วย ClickUp

เมื่อพูดถึงโน้ตดิจิทัลแบบติดหน้าจอ คุณมีตัวเลือกมากมายสำหรับทุกความต้องการ!

หากคุณต้องการสร้างภาพโน้ตติดหน้าจอที่ดูเท่สำหรับงานนำเสนอหรือโซเชียลมีเดีย เครื่องมืออย่าง Font Meme และ Word Studio คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ทั้งสองฟรีและเน้นการออกแบบเป็นหลัก

ต้องการสรุปเนื้อหาที่ยาวหรือสร้างบันทึกอย่างรวดเร็วด้วย AI ใช่ไหม? เครื่องมืออย่าง StickyNotes.pk และ Appy Pie AI ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพนั้นโดยเฉพาะ

แต่ถ้าคุณต้องการเครื่องมือครบวงจรที่สามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นความจริงได้ ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุด!

ในที่สุด การเลือกสิ่งที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้โน้ตติดของคุณ ทำอะไร: เป็นภาพที่สวยงาม, สรุปข้อมูลอย่างรวดเร็ว, สนับสนุนการทำงานร่วมกัน, และลงมือทำตามนั้น.

ลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และเริ่มดำเนินการได้เลย!