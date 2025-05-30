10 อันดับเครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอสำหรับการวางแผนแบบมองเห็น

เคยอยากจับภาพแรงบันดาลใจหรือภารกิจสำคัญได้ในพริบตา—โดยไม่ต้องรีบหาปากกาหรือกระดาษโน้ตเลยไหม?
เข้าสู่เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอ: โซลูชันดิจิทัลที่เปลี่ยนแนวคิดสำคัญ ไอเดียสร้างสรรค์ และงานประจำวันให้กลายเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่เป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้จริง
เพียงคลิกเดียว คุณสามารถวางแผนโครงการ เพิ่มไอคอนสนุก ๆ และสร้าง URL เฉพาะตัวเพื่อแชร์ความคิดหรือโพสต์อัปเดตได้ทันที เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณจดจำ—แต่ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ซิงค์กับบัญชีของคุณ และเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ
พร้อมหรือยังที่จะเห็นว่าการ์ดโน้ตติดหนึบธรรมดาๆ สามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณได้อย่างไร? เราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว!
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องทำโน้ตติด?
เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอของคุณควรรองรับวิธีการคิด การวางแผน และการทำงานร่วมกันของคุณและทีมอย่างแท้จริง เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณจับความคิดได้อย่างรวดเร็ว จัดระเบียบความคิดของคุณอย่างเป็นภาพ และเปลี่ยนการระดมสมองให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง
แต่ไม่ใช่เครื่องมือทุกชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน—บางชิ้นก็เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ในขณะที่บางชิ้นมีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือก ขอให้ใช้เวลาสักครู่พิจารณาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับโครงการและพลวัตของทีมคุณ
นี่คือคุณสมบัติและลักษณะสำคัญที่ควรพิจารณาในโปรแกรมสร้างโน้ตแบบติดหน้าจอ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง ซึ่งช่วยให้คุณสร้าง ย้าย และแก้ไขโน้ตแบบติดหน้าจอได้โดยไม่ยุ่งยาก แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดจะช่วยให้เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย แม้แต่ผู้ใช้มือใหม่
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: หากคุณทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และหลายผู้ใช้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแก้ไขพร้อมกัน, ตัวชี้เมาส์แบบเรียลไทม์ และการอัปเดตแบบทันที ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่ให้คุณปรับแต่งโน้ตติดของคุณด้วยสี, แบบอักษร, รูปร่าง, และความสามารถในการเพิ่มรูปภาพหรือลิงก์ต่าง ๆ การปรับแต่งช่วยให้การจัดระเบียบความคิดง่ายขึ้นและเน้นความสำคัญของโครงการ
- การผสานรวมกับงานและกระบวนการทำงาน: โปรแกรมสร้างโน้ตแบบติดหน้าจอที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยให้คุณเปลี่ยนโน้ตให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ หรือผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการที่คุณใช้อยู่ได้ ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
- คุณสมบัติของ AI และระบบอัตโนมัติ: พิจารณาแพลตฟอร์มที่ใช้ AI เพื่อช่วยคุณคิดค้นไอเดีย, สรุป, จัดกลุ่มไอเดีย, หรือแม้กระทั่งสร้างโน้ตติดผนังจากบันทึกการประชุม. ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาและกระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ
- เทมเพลตและมุมมองบอร์ด: เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการระดมความคิด การทำแผนผังความคิด หรือการทบทวนผลงาน สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น มุมมองบอร์ดที่ยืดหยุ่น เช่น คันบันหรือแผนผังความคิด ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ความสามารถในการส่งออกและแบ่งปัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งออกบอร์ดของคุณเป็นรูปภาพ, PDF, หรือลิงก์ที่สามารถแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย. สิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับการแบ่งปันความคิดกับผู้อื่นหรือเก็บบันทึกของเซสชั่นของคุณ
- ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม: มองหาเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท—เดสก์ท็อป แท็บเล็ต และมือถือ—เพื่อให้คุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบไอเดียได้ทุกที่ทุกเวลา
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: สำหรับธุรกิจหรือโครงการที่มีความอ่อนไหว ตรวจสอบคุณสมบัติเช่น การอนุญาตผู้ใช้, การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย, และการปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัว
- การกำหนดราคาและความสามารถในการขยาย: คิดถึงงบประมาณของคุณและว่าเครื่องมือสามารถเติบโตตามความต้องการของคุณได้หรือไม่ แผนฟรีเหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ อาจต้องการคุณสมบัติขั้นสูงที่มีในแผนชำระเงิน
เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอที่ดีที่สุดในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|โน้ตติดหน้าจอที่ใช้ AI, กระดานไวท์บอร์ด, เปลี่ยนโน้ตเป็นงาน, กระดานคัมบัง, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
|ทีมและบุคคล
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7
|หมายเหตุGPT
|โน้ตติดหน้าจอที่สร้างโดย AI จากข้อความ, PDF, วิดีโอ; แผนผังความคิด, สรุปเนื้อหา, ส่วนขยาย Chrome
|นักเรียน, นักวิจัย, ทีมเนื้อหา
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $2.99
|แอปปี้ พาย เอไอ
|เทมเพลต AI, ออกแบบอัตโนมัติ, แปลงเสียงเป็นโน้ต, ปรับแต่งง่าย, ไม่ต้องเขียนโค้ด
|ผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ, ทีมขนาดเล็ก, บันทึกสั้น ๆ
|แผนฟรีมีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือน
|Canva
|ไวท์บอร์ดแบบภาพ, โน้ตสติ๊กเกอร์ที่ปรับแต่งได้, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แม่แบบ, Magic Write AI
|ทีมสร้างสรรค์, ทีมการตลาด, ทีมออกแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ฟอนต์มีม
|รูปภาพโน้ตติดหน้าจอแบบกำหนดเอง, ตัวอักษร & สี, ไม่ต้องลงทะเบียน
|การนำเสนอ, บล็อกเกอร์, ครูผู้สอน
|มีแผนฟรีให้บริการ
|เวิร์ด. สตูดิโอ
|รูปแบบลายมือ AI, พื้นหลังที่กำหนดเอง, ภาพโน้ตติดหน้าจอ
|นักออกแบบ, ผู้สอน, สื่อสังคมออนไลน์
|ราคาตามความต้องการ
|มิโร
|ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต, โน้ตติดหน้าจอแบบเรียลไทม์, การจัดกลุ่ม, แม่แบบ, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
|ผลิตภัณฑ์, UX, อไจล์, ทีมกระจาย
|มีแผนให้บริการฟรี แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
|ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
|ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต, เครื่องมืออำนวยความสะดวก, สรุปโดย AI, แม่แบบ, การลงคะแนนเสียง
|เวิร์กช็อป, การออกแบบสปรินต์, ทีมแบบอไจล์
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|StickyNotes. pk
|โน้ตติดหน้าจอฟรี ใช้งานง่าย โหมดสำหรับแขก ตัวเลือกการส่งออก รองรับหลายภาษา
|บุคคล, ผู้สอน, การแชร์อย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ
|ไอเดียพลิก
|โน้ตติดผนังเสมือนจริง, จัดกลุ่ม/ยกเลิกการจัดกลุ่ม, โหวต, ห้องประชุมย่อย, เชิญเข้าร่วมได้ง่าย
|ผู้ดำเนินเวิร์กช็อป, การระดมความคิด
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6
💟 คุณรู้หรือไม่? กระดาษโน้ต Post-it อันโด่งดังนั้นถูกคิดค้นขึ้นโดยบังเอิญ! นักวิทยาศาสตร์จากบริษัท 3M ชื่อ สเปนเซอร์ ซิลเวอร์ ได้สร้างกาวแบบ "เหนียวต่ำ" ที่ใช้ซ้ำได้ในปี 1968 แต่ไม่สามารถหาวิธีใช้งานได้ หลายปีต่อมา เพื่อนร่วมงานของเขาชื่อ อาร์ต ฟราย รู้สึกหงุดหงิดกับที่คั่นหน้าที่หลุดออกจากหนังสือเพลงสวดของเขา เขาจึงตระหนักว่า "ความผิดพลาด" ของซิลเวอร์นั้นเป็นทางแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ นี่นำไปสู่การเกิดขึ้นของโน้ตติดผนังอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีสีเหลืองอันโด่งดังซึ่งก็เป็นอุบัติเหตุจากเศษกระดาษที่มีอยู่เท่านั้น
10 โปรแกรมสร้างโน้ตติดหน้าจอที่ดีที่สุด
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิดหรือแผนงานครั้งต่อไปของคุณ?
นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราสำหรับเครื่องมือสร้างโน้ตติดผนังที่ช่วยให้การวางแผนเป็นภาพง่าย สร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันได้. สำรวจแต่ละตัวเลือกเพื่อดูว่าตัวเลือกใดเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด.
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานร่วมกันพร้อมโน้ตแบบติดได้)
ClickUp ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับเครื่องมือสร้างโน้ตแบบติดหน้าจอ—ผสานอิสระทางภาพของโน้ตติดหน้าจอเข้ากับความชาญฉลาดของ AI และโครงสร้างการจัดการงานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด วางแผน หรือจัดเวิร์กช็อปWhiteboards ของ ClickUpช่วยให้คุณและทีมสร้าง ย้าย และเชื่อมต่อโน้ตดิจิทัลแบบติดหน้าจอได้แบบเรียลไทม์
แต่ต่างจากเครื่องมือโน้ตแบบดั้งเดิม ClickUp ไปไกลกว่านั้น: โน้ตทุกชิ้นสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที มอบหมาย ติดตาม และผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
ในฐานะแอปจดบันทึกด้วย AI, ClickUp ยกระดับการระดมความคิดของคุณไปอีกขั้น ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างเนื้อหาโน้ตแบบติดผนังได้ตามต้องการ—สรุปการสนทนาในที่ประชุม, PDF, ระดมความคิดใหม่ ๆ หรือร่างโครงร่างโครงการ เพียงแค่ป้อนคำสั่ง AI สามารถจัดกลุ่มโน้ตที่เกี่ยวข้อง, สกัดข้อมูลสำคัญ, และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนถัดไปหรือรายการที่ต้องดำเนินการ เปลี่ยนผนังที่เต็มไปด้วยความคิดให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและมีลำดับความสำคัญ
มุมมองกระดานของ ClickUp ยังทำหน้าที่เป็นกระดานบันทึกดิจิทัลแบบติดผนัง ให้คุณสามารถลากและวางการ์ด หรือที่เรียกว่าClickUp Tasksไปยังคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้สำหรับ Kanban, สปรินต์ หรือกระบวนการทำงานด้านบรรณาธิการ
แต่ละบัตรสามารถกำหนดสี, ติดแท็ก, และเสริมด้วยไฟล์แนบ, ความคิดเห็น, และรายการตรวจสอบ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นและจัดการงานของทีมคุณได้ในพริบตา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- โน้ตติดหน้าจอด้วย AI: ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้าง สรุป และจัดกลุ่มโน้ตติดหน้าจอได้ทันที หรือดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการระดมความคิด
- ไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ: ClickUp Whiteboards มอบผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัดสำหรับบันทึกข้อความ แผนผังความคิด และแผนผังการทำงาน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการวางแผน
- เปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ: เปลี่ยนโน้ตติดผนังใด ๆ ให้เป็นงานใน ClickUp ได้เพียงคลิกเดียว มอบหมายงาน ตั้งกำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้า
- มุมมองบอร์ดสำหรับคัมบัง: มุมมองบอร์ดช่วยให้คุณจัดการงานในรูปแบบโน้ตติดผนัง ลากและวางระหว่างคอลัมน์ และมองเห็นขั้นตอนของโครงการได้อย่างชัดเจน
- บริบทที่สมบูรณ์: แนบไฟล์, แสดงความคิดเห็น, และเชื่อมโยงโน้ตติดไว้กับเอกสาร, งาน, หรือเป้าหมายเพื่อให้ได้บริบทของโครงการอย่างครบถ้วน
- แชร์ได้ง่าย: ส่งออก แชร์ หรือฝังไวท์บอร์ดเพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แม้อยู่นอก ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยกับแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานระยะไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้การอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็เป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้ข้อมูลอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็เป็นไปอย่างราบรื่น
2. NoteGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโน้ตติดหน้าจอและสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
NoteGPT เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ, PDF, เว็บไซต์, หรือวิดีโอ ให้กลายเป็นโน้ตดิจิทัลที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ตัวสร้างโน้ตของมันสามารถสกัดจุดสำคัญและไอเดียได้โดยอัตโนมัติ ทำให้เหมาะสำหรับการคิดสร้างสรรค์, การคิดค้นไอเดีย, และการศึกษา
ด้วย NoteGPT คุณสามารถสรุปวิดีโอ YouTube บทความ และเอกสารได้อย่างรวดเร็วเป็นโน้ตติดหน้าจอ จากนั้นจัดกลุ่ม ติดแท็ก และส่งออกเพื่อใช้งานเพิ่มเติมได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีการสร้างแผนผังความคิดและการสร้างบัตรคำ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นและจดจำข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่างจากเครื่องมือบันทึกโน้ตแบบดั้งเดิม NoteGPT ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำให้การบันทึกโน้ตและการคิดสร้างสรรค์เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับนักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ, และทีม
คุณสมบัติเด่นของ NoteGPT
- สร้างโน้ตติดหน้าจอจากข้อความ, PDF, หน้าเว็บ, และวิดีโอได้ทันที
- การสรุปด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสกัดข้อมูลสำคัญอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดเพื่อแสดงภาพและจัดระเบียบโน้ตติดผนัง
- ส่วนขยาย Chrome สำหรับการสร้างโน้ตติดหน้าจอในเบราว์เซอร์และการสรุปวิดีโอ
- ส่งออกบันทึกย่อแบบติดหน้าจอเป็นรูปภาพ, PDF หรือ CSV
ข้อจำกัดของ NoteGPT
- แผนฟรีจำกัดการใช้งาน AI ไว้ที่ 15 ครั้ง (โควตา) ต่อเดือน
- ระบบโควตาอาจต้องอัปเกรดสำหรับผู้ใช้หนัก
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มภายนอกและระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) อย่างจำกัด
ราคาของ NoteGPT
- ฟรี: 15 สิทธิ์/เดือน
- พื้นฐาน: $2. 99/เดือน
- ข้อดี: $9.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $29/เดือน
NoteGPT คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง NoteGPT อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบฟีเจอร์สรุปส่วนตัวมาก ซึ่งถ้าคุณต้องการ คุณสามารถดูแผนผังความคิดของสรุปนั้นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มความเข้าใจของคุณเองในรูปแบบของบันทึกและดาวน์โหลดได้อีกด้วย บางครั้งฉันใช้มันเพื่อสรุป PDF และใช้ในการถอดความเมื่อฉันรีบและมันก็ทำงานได้ดี นอกจากนี้ ฉันเคยใช้ไลบรารีคำสั่งสรุปเอกสารทางกฎหมายของมันและมันก็ดีและฉันสามารถดึงประเด็นออกมาได้
ฉันชอบฟีเจอร์สรุปส่วนตัวมาก ซึ่งถ้าคุณต้องการ คุณสามารถดูแผนผังความคิดของสรุปนั้นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มความเข้าใจของคุณเองในรูปแบบของบันทึกและดาวน์โหลดได้อีกด้วย บางครั้งฉันใช้มันเพื่อสรุป PDF และใช้สำหรับการถอดความเมื่อฉันรีบและมันก็ทำงานได้ดี นอกจากนี้ ฉันเคยใช้ห้องสมุดคำสั่งของมันในการสรุปเอกสารทางกฎหมายและมันก็ดีและฉันสามารถดึงประเด็นออกมาได้
3. Appy Pie AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโน้ตติดหน้าจอที่รวดเร็วและปรับแต่งได้ พร้อมเทมเพลต)
เมื่อพูดถึงการสร้างโน้ตสติ๊กเกอร์แบบกำหนดเอง Appy Pie AI เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะถ้าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มันเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือ AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดของพวกเขา และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การสร้างโน้ตเตือนความจำแบบภาพเป็นเรื่องง่ายมาก
คิดแบบนี้: คุณเพียงแค่ใส่ข้อความของคุณลงไป หรือแม้กระทั่งบันทึกเสียงไว้ และระบบ AI ของ Appy Pie ก็จะเริ่มทำงานทันที ระบบจะแนะนำสี, แบบอักษร, และรูปแบบการจัดวางให้คุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้โน้ตของคุณดูดีและอ่านง่าย ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าการออกแบบเองเลย!
เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการออกแบบราบรื่นและรวดเร็ว มันให้เทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างการเตือนความจำอย่างรวดเร็วสำหรับตัวเอง กำลังระดมความคิดกับทีมของคุณ หรือพยายามจัดระเบียบงานโครงการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appy Pie AI
- สร้างโน้ตติดหน้าจอที่น่าสนใจทางสายตาโดยอัตโนมัติ พร้อมแนะนำสี แบบอักษร และรูปแบบการจัดวางตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
- แปลงข้อความหรือบันทึกเสียงเป็นโน้ตติดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว
- นำเสนอเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายตามความต้องการ
- ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือการเขียนโค้ด ด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย
ข้อจำกัดของ Appy Pie AI
- ข้อจำกัดในการปรับแต่งการออกแบบบางอย่างอาจจำกัดความเป็นเอกลักษณ์
- การออกแบบที่ซับซ้อนอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
ราคาของ Appy Pie AI
- ฟรี
- แผนชำระเงิน: เริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Appy Pie AI
- G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Appy Pie AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Appy Pie เลย แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และมีการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ปัญหาเล็กน้อยใด ๆ ก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยทีมงานที่ตอบสนองดี ทำให้ประสบการณ์โดยรวมน่าพึงพอใจมาก
จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Appy Pie เลย แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และมีการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ปัญหาเล็กน้อยใด ๆ ก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยทีมงานที่ตอบสนองดี ทำให้ประสบการณ์โดยรวมน่าพึงพอใจมาก
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน
4. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดด้วยโน้ตติดผนังที่มีภาพประกอบและดีไซน์ขั้นสูง)
Canva แม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะแพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกเป็นหลัก แต่กลับมีความหลากหลายอย่างน่าประหลาดใจเมื่อพูดถึงการสร้างโน้ตติดหน้าจอแบบดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟีเจอร์ Whiteboard ของมัน มันไม่ใช่ "เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอ" ที่เฉพาะเจาะจงเหมือนกับเครื่องมือ AI บางตัวที่สรุปเนื้อหา แต่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการออกแบบและจัดระเบียบโน้ตเหล่านั้น
คุณสามารถเพิ่มโน้ตติดหน้าจอได้ด้วยตัวเอง แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับเครื่องมือ AI ที่สามารถช่วยสร้าง รูปภาพ โน้ตติดหน้าจอพร้อมข้อความที่กำหนดเอง รูปแบบลายมือ และพื้นหลัง ทำให้ดูสมจริงมาก
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ Canva ยังมีฟังก์ชันการทำงาน เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดเรียงโน้ตสติ๊กเกอร์ตามสี ชื่อ หัวข้อ หรือปฏิกิริยาต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนโน้ตสติ๊กเกอร์ที่เลือกให้เป็นเอกสารสรุปสำหรับผู้บริหารโดยใช้เครื่องมือ Magic Write
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ผืนผ้าใบไร้ขอบเขตสำหรับการระดมความคิดด้วยโน้ตติดผนังแบบไม่จำกัด
- โน้ตติดหน้าจอที่ปรับแต่งได้—สี, แบบอักษร, และรูปแบบ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยเคอร์เซอร์สดและตัวจับเวลาที่ซิงค์
- การคัดแยกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และ Magic Write™ สำหรับสรุปความคิด
- คลังขนาดใหญ่ของเทมเพลต, รูปภาพ, และองค์ประกอบ
ข้อจำกัดของ Canva
- บางเทมเพลตมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต—ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
ราคาของ Canva
- Canva ฟรี: $0
- Canva Pro: $12.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Canva for Teams: เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- Canva Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?
ฉันมาที่ Canva ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบเพียงเล็กน้อย และแทนที่จะรู้สึกท่วมท้น ฉันกลับเริ่มสร้างสรรค์ได้ทันที ความหลากหลายของเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่มีให้นั้นน่าทึ่งมากเมื่อเทียบกับราคาที่ต่ำมาก มันยอดเยี่ยมจริงๆ ฉันจะเป็นผู้ใช้ตลอดชีวิต
ฉันมาที่ Canva ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบเพียงเล็กน้อย และแทนที่จะรู้สึกท่วมท้น ฉันกลับเริ่มสร้างสรรค์ได้ทันที ความหลากหลายของเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่มีให้นั้นน่าทึ่งมากเมื่อเทียบกับราคาที่ต่ำมาก มันยอดเยี่ยมจริงๆ ฉันจะเป็นผู้ใช้ตลอดชีวิต
5. ฟอนต์มีม (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพโน้ตติดหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยฟอนต์ที่กำหนดเอง)
Font Meme ไม่ใช่แอปจดบันทึกแบบครบวงจรหรือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับทำงานร่วมกันทั่วไป มันสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะ เครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ฟรี ที่เน้นการสร้าง ภาพ โน้ตติดหน้าจอแบบกำหนดเองโดยเฉพาะ
แก่นแท้ของเครื่องมือโน้ตติดหน้าจอของ Font Meme อยู่ที่การปรับแต่งเพื่อความสวยงามทางสายตา คุณสามารถพิมพ์ข้อความของคุณแล้วทดลองใช้ฟอนต์หลากหลายรูปแบบ ปรับขนาดได้ตามต้องการ และยังสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์เท่ ๆ ให้กับข้อความ เช่น เงาหรือเส้นขอบได้อีกด้วย
นอกเหนือจากข้อความแล้ว คุณยังสามารถเลือกจากสไตล์โน้ตติดผนังได้ถึงสี่แบบ และปรับแต่งทั้งสีเส้นขอบและสีพื้นหลังได้ตามต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Font Meme
- ออกแบบรูปลักษณ์ของโน้ตติดของคุณด้วยตัวเลือกฟอนต์ที่หลากหลาย, เอฟเฟ็กต์ข้อความ, และตัวเลือกสีสำหรับทั้งข้อความและตัวโน้ตเอง
- ไม่ต้องลงทะเบียนบังคับ ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง และทุกฟีเจอร์พร้อมใช้งานทันที
- ใช้ฟอนต์เฉพาะ, ลักษณะ "เขียนด้วยมือ" (ผ่านฟอนต์บางชนิด), หรือโทนสีเฉพาะสำหรับสไลด์นำเสนอหรือกราฟิกบล็อก, Font Meme มอบภาพพร้อมใช้ให้คุณ
- มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างภาพโน้ตแบบติดหน้าจอ
ข้อจำกัดของฟอนต์มีม
- สร้างภาพนิ่ง—ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการโต้ตอบ
- จำเป็นต้องมีการจัดระเบียบด้วยตนเองสำหรับการประชุมระดมความคิด
- ไม่มีการผสานรวมกับแอปหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของ Font Meme
- ฟรี: ทุกฟีเจอร์พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คะแนนและรีวิวของ Font Meme
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณใช้กระดาษโน้ตติดผนังเพื่อวางแผนงานส่วนตัวของคุณจริง ๆ หรือไม่? นี่คือเคล็ดลับสำหรับคุณ: แทนที่จะใช้กระดาษโน้ตติดผนังเพียงอย่างเดียว ลองจัดระเบียบงานของคุณด้วยแอปทำรายการที่ต้องทำดูสิ
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็วต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?ลองดูตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำเหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ— เช่น รายการตรวจสอบประจำวันหรือตัวติดตามโครงการ ด้วยวิธีนี้ โน้ตติดผนังของคุณจะกลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ในระบบที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
5. Word. Studio (เหมาะที่สุดสำหรับภาพโน้ตติดกระดานไวท์บอร์ดที่สมจริงพร้อมสไตล์ลายมือ)
ดังนั้น คุณมีไอเดียที่ค้างคาอยู่ในหัว หรือบางทีคุณอาจต้องการเพิ่มความน่าสนใจให้กับบันทึกดิจิทัลของคุณ? นั่นคือจุดที่ Word Studio เข้ามาช่วยด้วยเครื่องมือสร้างโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ของเรา มันไม่ใช่แอปจดบันทึกที่หรูหราเพื่อจัดระเบียบชีวิตของคุณ แต่เป็นเครื่องมือที่สะดวกมากสำหรับการสร้างโน้ตติดหน้าจอแบบกำหนดเองที่มีภาพประกอบ
สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจคือคุณสามารถปรับแต่งโน้ตติดของคุณได้อย่างเต็มที่ คุณพิมพ์อะไรก็ได้ตามต้องการ แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น: คุณสามารถเลือกสไตล์การเขียนมือได้หลากหลาย เช่น "เขียนด้วยมือ" "ลายมือ" หรือแม้แต่ "ปากกาหนา"
เครื่องมือนี้มอบวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้บันทึกดิจิทัลของคุณรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือดึงดูดสายตามากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกสีของกระดาษโน้ตติดผนังได้ และยังสามารถนำไปวางบนพื้นหลังต่าง ๆ ได้ด้วย ไม่ว่าคุณต้องการให้อยู่บนพื้นขาวเรียบ กระดานดำ หรือแม้กระทั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์!
สตูดิโอ คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เลือกจากหลากหลายสไตล์ลายมือเพื่อให้บันทึกของคุณดูสมบูรณ์แบบ – ตั้งแต่ลายมือที่เรียบร้อยไปจนถึงการใช้ปากกาเน้นข้อความ
- เลือกสีของโน้ตติดผนังของคุณ และเลือกพื้นหลังต่าง ๆ เช่น ไม้, กระดานดำ, หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์
- เพิ่มคำแนะนำการออกแบบเฉพาะสำหรับแนวคิดเฉพาะของคุณ
คำพูด. ข้อจำกัดของสตูดิโอ
- ต้องเป็นสมาชิก Pro เพื่อเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด
- ข้อความที่ยาวอาจทำให้แสดงผลได้ยากขึ้นและอาจเกิดข้อผิดพลาดในการสะกดคำ
- การปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบกราฟิกขั้นสูง
ราคาสตูดิโอ
- สมาชิกโปร: ราคาตามตกลง
คำพูด. การจัดอันดับและรีวิวสตูดิโอ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียด้วยโน้ตดิจิทัล)
Miro เป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดออนไลน์ชั้นนำที่โดดเด่นในการสร้างโน้ตดิจิทัลแบบติดผนังสำหรับการระดมความคิด การสร้างสรรค์ไอเดีย และการจัดเวิร์กช็อปแบบร่วมมือกัน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดระเบียบโน้ตติดผนังได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบบรหัสสีบนผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดทางไกลหรือแบบผสมผสาน การทบทวนงาน และการทำแผนผังความคิด
คุณสามารถเพิ่มโน้ตดิจิทัลแบบติดได้, เปลี่ยนสีและขนาดของมัน, และจัดกลุ่ม, รวมกลุ่ม (แม้กระทั่งโดยอัตโนมัติด้วย AI!), และเชื่อมต่อโน้ตเหล่านี้กับแผนภาพ, รูปภาพ, และเอกสารอื่น ๆ บนกระดานได้อย่างง่ายดาย
Miro โดดเด่นอย่างแท้จริงในสถานการณ์การทำงานร่วมกัน เช่น การระดมความคิด พิธีกรรมแบบ Agile (เช่น การทบทวนงาน) หรือการออกแบบอย่างรวดเร็ว (Design Sprint) ที่ซึ่งหลายคนสามารถนำเสนอแนวคิดพร้อมกันโดยใช้กระดาษโน้ตติดผนัง
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เพิ่ม ย้าย และกำหนดสีให้กับโน้ตติดหน้าจอได้ไม่จำกัดบนผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขต
- จัดกลุ่ม, รวบรวม, และติดแท็กโน้ตติดหน้าจอเพื่อการจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ความคิดอย่างง่ายดาย
- เห็นโน้ตที่ติดของเพื่อนร่วมทีมปรากฏแบบเรียลไทม์ขณะที่พวกเขาพิมพ์
- แปลงบันทึกย่อแบบติดหน้าจอเป็นงาน, แผนผังความคิด หรือแผนภาพได้เพียงคลิกเดียว
- ส่งออกบอร์ดบันทึกติดหน้าจอเป็นรูปภาพ, PDF, หรือ CSV สำหรับการแชร์และการบันทึกเอกสาร
ข้อจำกัดของ Miro
- กระดานขนาดใหญ่ที่มีโน้ตติดมากมายอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง
- คุณสมบัติของโน้ตติดหน้าจอขั้นสูงบางอย่าง (เช่น การส่งออกจำนวนมากหรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่น) ต้องใช้แผนการชำระเงิน
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด—ต้องใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $16/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 ((8000+ รีวิว)Capterra: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Miro อย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติมากมายของ Miro ช่วยให้ผู้ใช้หลากหลายประเภทสามารถแก้ปัญหาได้ ในฐานะนักออกแบบบริการที่ทำงานร่วมกับทีมที่กระจายอยู่หลายแห่ง Miro เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการนำทุกคนมารวมกันในพื้นที่ทำงานเดียวที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ฉันถ่ายทอดความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งทีมสามารถเข้าใจ ร่วมมือกัน และมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติมากมายของ Miro ช่วยให้ผู้ใช้หลากหลายประเภทสามารถแก้ปัญหาได้ ในฐานะนักออกแบบบริการที่ทำงานร่วมกับทีมที่กระจายอยู่หลายแห่ง Miro เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการนำทุกคนมารวมกันในพื้นที่ทำงานเดียวที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ฉันสามารถถ่ายทอดความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งทีมสามารถเข้าใจ ร่วมมือกัน และมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่อง
7. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกันและการจัดระเบียบแนวคิดด้วยภาพ)
ใน Mural โน้ตแบบติดได้มีความหลากหลายสูง: คุณสามารถเพิ่มได้ง่าย เปลี่ยนสี รูปร่าง และขนาด จากนั้นจัดกลุ่ม ย้าย และเชื่อมต่อกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น รูปภาพ เอกสาร และกรอบงาน
มันมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในการอำนวยความสะดวกให้กับเวิร์กช็อปที่มีโครงสร้างและการออกแบบสปรินต์ เนื่องจากเน้นที่เครื่องมือการอำนวยความสะดวกและมีคลังเทมเพลตที่กว้างขวาง Mural ยังผสานรวมความสามารถของ AI ที่สามารถช่วยสรุปโน้ตติดผนัง จัดหมวดหมู่ หรือช่วยในการสร้างไอเดีย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานร่วมกันโดยรวม
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- นำเสนอผืนผ้าใบแบบไม่จำกัดขนาดที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมในการลากและวางโน้ตติดผนังและองค์ประกอบภาพอื่นๆ
- รวมถึง "พลังพิเศษในการอำนวยความสะดวก" ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ตัวจับเวลา โหมดส่วนตัว การลงคะแนน การเรียกผู้เข้าร่วม และตัวชี้เลเซอร์
- ให้บริการเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบที่ใช้โน้ตแบบติดหน้าจอเป็นหลัก
- ใช้ AI เพื่อช่วยสรุปประเด็นสำคัญ จัดหมวดหมู่ข้อความบนโน้ตแบบติดผนังตามบริบททางอารมณ์ หรือแนะนำแนวคิดใหม่
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- แผนฟรี จำกัดเพียง 3 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้บอร์ดขนาดใหญ่มาก
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาสำหรับฟีเจอร์พรีเมียมสูง
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม+: $12/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $17. 99/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mural อย่างไรบ้าง?
ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกับสัมมนาได้อย่างง่ายดาย ในระหว่างการสัมมนา ฉันสามารถอธิบายหัวข้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือไวท์บอร์ด การตั้งคำถามจากแขกผู้เข้าร่วมสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัดงานสามารถใช้ฟีเจอร์แชทเพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด
ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกับสัมมนาได้อย่างง่ายดาย ในระหว่างการสัมมนา ฉันสามารถอธิบายหัวข้อต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือไวท์บอร์ด การตั้งคำถามจากแขกผู้เข้าร่วมสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัดงานสามารถใช้ฟีเจอร์แชทเพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด
8. StickyNotes. pk (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแชร์โน้ตดิจิทัลแบบติดได้ฟรีและเรียบง่าย)
StickyNotes.pk ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างโน้ตออนไลน์ที่ช่วยให้การแปลงเนื้อหาหลากหลายรูปแบบเป็นโน้ตที่จัดระเบียบและมองเห็นได้สะดวกง่ายดาย คุณสามารถสร้างโน้ตแบบติดหน้าจอได้อย่างง่ายดายจากข้อความ, ไฟล์ PDF, เอกสาร, เว็บไซต์, วิดีโอ YouTube หรือรูปแบบวิดีโออื่น ๆ
StickyNotes. pk ยังรองรับการใช้งานหลายภาษา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกในหลายภาษาเพื่อการร่วมมือที่ง่ายขึ้นในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการส่งออกที่หลากหลาย รวมถึง PNG, JPG, PDF, SVG, XML และ WebP เพื่อการแชร์และการใช้งานซ้ำที่ยืดหยุ่น แพลตฟอร์มนี้เน้นความง่ายในการใช้งาน โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบและให้บริการฟรีทั้งหมด
StickyNotes. pk คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- โหมดผู้เยี่ยมชมสำหรับการสร้างบันทึกทันที (ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ)
- กระดานและบันทึกไม่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
- กระดานสาธารณะสำหรับการระดมความคิดและการแบ่งปันร่วมกัน
ข้อจำกัดของ StickyNotes. pk
- บันทึกของแขกจะถูกเก็บไว้ในคุกกี้ของเบราว์เซอร์ และอาจสูญหายหากคุกกี้ถูกล้าง
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเชื่อมต่อระบบหรือการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์
StickyNotes. pk ราคา
- ฟรี: กระดานและบันทึกไม่จำกัดสำหรับผู้ใช้ทุกคน
StickyNotes. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. ไอเดียฟลิป (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดของทีมและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีพลวัต)
เคยพยายามจับความคิดที่หมุนวนจากการประชุมทีม หรืออำนวยความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ทุกคนมีส่วนร่วมพร้อมกันไหม? นั่นคือจุดที่ Ideaflip โดดเด่น สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือวิธีที่มันช่วยให้คุณจำลองประสบการณ์การใช้โน้ตติดผนังได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถบันทึกโน้ตดิจิทัล วาดเขียน (หรือพิมพ์!) ไอเดีย เปลี่ยนสี จัดกลุ่ม และแม้แต่โหวตความคิดเห็นได้ สิ่งนี้ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับการจัดเวิร์กช็อป เพราะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง—คุณสามารถเชิญผู้เข้าร่วมได้อย่างรวดเร็ว แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยประเด็นเฉพาะ และนำทุกคนกลับมารวมกันเพื่อแบ่งปันผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Ideaflip
- จำลองประสบการณ์การสัมผัสของใช้กระดาษโน้ตติดได้
- ให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มย่อยที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
- จับ, ย้าย, จัดกลุ่ม และโหวตไอเดียในรูปแบบที่ลื่นไหล ไม่เป็นเส้นตรง ซึ่งเหมาะสำหรับการระดมความคิดอย่างรวดเร็ว
- เน้นการใช้งานที่ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Ideaflip
- มันไม่มีแอปเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้ประสบการณ์การใช้งานบนสมาร์ทโฟนดูไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร
- คุณต้องออนไลน์เพื่อใช้
- ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นชุดเครื่องมือบริหารโครงการเต็มรูปแบบที่มีการติดตามงานอย่างละเอียดหรือการเชื่อมโยงงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Ideaflip
- ส่วนตัว: $0
- พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Ideaflip
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ยึดมั่นในไอเดียของคุณด้วย ClickUp
เมื่อพูดถึงโน้ตดิจิทัลแบบติดหน้าจอ คุณมีตัวเลือกมากมายสำหรับทุกความต้องการ!
หากคุณต้องการสร้างภาพโน้ตติดหน้าจอที่ดูเท่สำหรับงานนำเสนอหรือโซเชียลมีเดีย เครื่องมืออย่าง Font Meme และ Word Studio คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ทั้งสองฟรีและเน้นการออกแบบเป็นหลัก
ต้องการสรุปเนื้อหาที่ยาวหรือสร้างบันทึกอย่างรวดเร็วด้วย AI ใช่ไหม? เครื่องมืออย่าง StickyNotes.pk และ Appy Pie AI ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพนั้นโดยเฉพาะ
แต่ถ้าคุณต้องการเครื่องมือครบวงจรที่สามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นความจริงได้ ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุด!
ในที่สุด การเลือกสิ่งที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้โน้ตติดของคุณ ทำอะไร: เป็นภาพที่สวยงาม, สรุปข้อมูลอย่างรวดเร็ว, สนับสนุนการทำงานร่วมกัน, และลงมือทำตามนั้น.
