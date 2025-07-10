เทมเพลต IOU ฟรีสำหรับติดตามเงินกู้ที่ไม่เป็นทางการ

การให้ยืมเงินแก่ลูกค้า สมาชิกในทีม หรือแม้แต่เพื่อนของครอบครัว? นั่นเป็นความใจกว้าง แต่การไม่ติดตามมัน? นั่นคือความเสี่ยง
เงินกู้แบบไม่เป็นทางการมักถูกหยิบยืมหรือให้กู้โดยไม่มีระบบติดตามหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การชำระคืนล่าช้า การติดตามทวงถามที่ไม่ราบรื่น และความเครียดมากมาย
ข่าวดี? คุณไม่จำเป็นต้องจ้างนักบัญชีหรือสร้างสเปรดชีตที่ซับซ้อนจากศูนย์
คู่มือของเราจะมอบเทมเพลต IOU ฟรีให้คุณ ทำให้การติดตามเงินกู้ไม่เป็นทางการเป็นเรื่องง่าย ชัดเจน และสบายใจ มาเริ่มติดตามกันเถอะ! 💰
เทมเพลต IOU คืออะไร?
แบบฟอร์ม IOU คือเอกสารทางกฎหมายที่เรียบง่ายและไม่เป็นทางการ ใช้สำหรับบันทึกการให้ยืมเงินและเงื่อนไขการชำระคืน โดยไม่มีความซับซ้อนเหมือนสัญญาเงินกู้ที่เป็นทางการ I. O. U ย่อมาจาก "I Owe You" (ฉันเป็นหนี้คุณ) แบบฟอร์ม IOU จะประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ เช่น จำนวนเงินที่กู้ยืม วันครบกำหนดชำระ ดอกเบี้ย (ถ้ามี) และคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ตั้งแต่เงินกู้แบบไม่เป็นทางการไปจนถึงการชำระเงินสำหรับงานฟรีแลนซ์ การเขียนเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเทมเพลต IOU จะช่วยให้ความคาดหวังชัดเจนและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
📌 โปรดจำไว้: ใบรับเงินที่คุณออกควรเป็นเอกสารที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ซึ่งอธิบายจำนวนเงินที่ค้างชำระ วันที่จะชำระคืน และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยสะสมหรือการคาดหวังการชำระเป็นก้อนเดียว
แบบฟอร์ม IOU ที่ดีที่สุด
พร้อมที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นทางการแล้วหรือยัง? นี่คือ 21 แบบฟอร์ม IOU ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณบันทึกหนี้สินได้อย่างถูกต้อง:
1. แม่แบบข้อตกลงเงินกู้ ClickUp
เทมเพลตสัญญาเงินกู้ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลหรือธุรกิจที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการบันทึกการให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน ช่วยให้คุณสามารถบันทึกรายละเอียดเงินกู้ที่สำคัญทั้งหมด ตั้งแต่จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ไปจนถึงตารางการชำระเงินที่เหมาะกับทั้งสองฝ่าย (รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือกำหนดเอง)
นอกจากนี้ยังมีส่วนต่าง ๆ เช่น การสละสิทธิ์ของผู้กู้, เงื่อนไขการระงับข้อพิพาท, และเขตอำนาจศาล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงมีความสมดุลและสามารถบังคับใช้ได้หากเกิดปัญหาขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้ที่ให้ยืมเงินและต้องการข้อตกลงเงินกู้ที่ชัดเจน ติดตามได้ และปราศจากศัพท์กฎหมาย
2. แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUpช่วยให้การชำระเงินครั้งเดียวหรือการชำระเงินแบบต่อเนื่องระหว่างสองฝ่ายง่ายขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายสามารถหลีกเลี่ยงความสับสนและบันทึกข้อกำหนดทั้งหมดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น
สร้างขึ้นภายในClickUp Docs, มันได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่การชำระเงินถึงกำหนดและจะเกิดอะไรขึ้นหากพลาดการชำระเงินเพื่อป้องกันข้อพิพาทและทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในหน้าเดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายเช่นความรับผิดชอบของผู้สืบทอดและเขตอำนาจศาลเพื่อให้ข้อตกลงมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ภายในเอกสาร,ClickUp Tasksช่วยให้คุณมอบหมายการติดตามผลและติดตามการดำเนินการชำระเงินได้. คุณยังสามารถใช้การแจ้งเตือนซ้ำเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา, ทำให้การจัดการการชำระเงินง่ายขึ้นโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง.
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ โค้ช หรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการทำให้ข้อตกลงการชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่อย่างหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
3. แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUp
แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUpช่วยให้ฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถบันทึกความคาดหวังที่ชัดเจนในข้อตกลงการให้บริการได้
แม่แบบนี้กำหนดขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขการชำระเงินล่วงหน้า เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันก่อนเริ่มงาน คุณสามารถระบุวิธีการและระยะเวลาที่ต้องการสำหรับการชำระเงินได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือการติดตามงานในภายหลัง
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เทมเพลตนี้มาพร้อมกับข้อกำหนดที่ฝังไว้สำหรับการคุ้มครองความเสี่ยงและความยืดหยุ่น เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายและเงื่อนไขการแก้ไข โดยไม่ทำให้เอกสารดูซับซ้อนเกินไป
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมา, ที่ปรึกษา, หรือทีมขนาดเล็กที่กำลังเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่หรือโครงการ และต้องการวิธีการบันทึกเงื่อนไขอย่างรวดเร็วและชัดเจน
🧠 คุณรู้หรือไม่? หลักฐานIOU ที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักในอังกฤษย้อนกลับไปถึงวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 57 และถูกค้นพบในบรรดาแผ่นจารึกของชาวโรมันใต้สำนักงานใหญ่ของ Bloomberg ในลอนดอน แผ่นไม้แผ่นนี้ซึ่งจารึกด้วยลายมือละตินเป็นตัวเขียน เป็นบันทึกแรกของการทำกิจกรรมทางการค้าในเขตการเงินของลอนดอนในปัจจุบัน
4. แม่แบบข้อตกลงการซื้อ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการซื้อขายของ ClickUpมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่ต้องการทำให้การซื้อหรือขายสินค้าเป็นทางการ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายจัดซื้อ ดำเนินธุรกิจ หรือจัดการการขายเพียงคนเดียว
มันมอบพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มข้อมูลของผู้ขายและผู้ซื้อ รวมถึงการสร้างแบรนด์ของบริษัท เช่น โลโก้ และอธิบายสิ่งที่กำลังแลกเปลี่ยนอย่างละเอียดพร้อมข้อมูลจำเพาะของสินค้าและรูปภาพ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น ราคาที่ตกลงกันและวิธีการโอนเงิน คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขของคุณเองได้ และเมื่อทั้งสองฝ่ายลงนามแล้ว คุณก็จะมีข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพเก็บไว้ในไฟล์
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, หรือองค์กรที่จัดการการซื้อ, ขาย, หรือข้อตกลงกับผู้ขายที่ต้องการเอกสารที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้
5. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาใน ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจ, สตาร์ทอัพ, และเอเจนซี่ที่ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาอิสระหรือฟรีแลนซ์. มันช่วยคุณตั้งค่าข้อตกลงที่มั่นคงทางกฎหมายซึ่งกำหนดความสัมพันธ์, เงื่อนไขการชำระเงิน, ขอบเขตของงาน, และอื่น ๆ.
แบบฟอร์มนี้ระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้รับเหมาและลูกค้า รวมถึงบริการที่คาดหวังไว้และวิธีการชำระเงิน คุณสามารถเพิ่มข้อกำหนดเพื่อความชัดเจนในระยะยาว เช่น ระยะเวลาของสัญญา การต่ออายุ และวิธีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนสุดท้าย? ส่วนกฎหมายที่ใช้บังคับและพื้นที่สำหรับลายเซ็นของทั้งสองฝ่ายเพื่อปิดการตกลง
✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจ, เอเจนซี่, และผู้ประกอบการรายบุคคลที่ต้องการเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อจ้างผู้รับเหมาและผู้รับจ้างอิสระสำหรับการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
6. แม่แบบสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ ClickUp (รัฐเท็กซัส)
เมื่อจัดการกับการเช่าเชิงพาณิชย์ สิ่งต่าง ๆ อาจไม่ชัดเจนอย่างรวดเร็วClickUp Commercial Lease Agreement Templateช่วยทั้งเจ้าของบ้านและผู้เช่าในรัฐเท็กซัสบันทึกข้อตกลงการเช่าอย่างถูกต้องโดยระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจนและลดความสับสนให้น้อยที่สุด
เทมเพลตนี้รวบรวมรายละเอียดสำคัญของการเช่าหลายประการ เช่น วันที่ครบกำหนดชำระค่าเช่า เงินประกันความเสียหาย และข้อจำกัดการเข้าพัก คุณยังสามารถบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน เช่น ที่ตั้งและจำนวนห้อง เพื่อให้เจ้าของบ้านและผู้เช่ามีจุดอ้างอิงร่วมกันตั้งแต่วันแรก
นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสถานการณ์การเช่าในทางปฏิบัติที่หลายคนมองข้าม เช่น จะเกิดอะไรขึ้นหากจ่ายค่าเช่าล่าช้า การจัดการตรวจสอบสภาพห้องเมื่อย้ายเข้า หรือใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย คุณยังสามารถกำหนดกฎเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือเพิ่มข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเพื่อป้องกันข้อพิพาทได้อีกด้วย
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในรัฐเท็กซัสที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และต้องการสัญญาเช่าที่สามารถปรับแต่งได้
🧠 โบนัส: ด้วยClickUp Brain คุณสามารถทำให้ความชัดเจนในเทมเพลตนี้เป็นอัตโนมัติได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เพียงป้อนคำสั่ง:
"จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าตรงเวลา?"
สมองจะดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีจากเทมเพลต เช่น ขั้นตอนเริ่มต้น สิทธิทางกฎหมาย และข้อกำหนดบทลงโทษ ช่วยประหยัดเวลาและความสับสน
7. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp
แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUpช่วยให้ฟรีแลนซ์และที่ปรึกษาสามารถกำหนดขอบเขตของบริการที่พวกเขามอบให้ได้อย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดวันครบกำหนดชำระเงิน ช่วยสรุปขอบเขตของงาน กำหนดระยะเวลา และทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน
คุณยังสามารถทิ้งบันทึกหรือบันทึกการอัปเดตตลอดทางได้ สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับข้อตกลงนี้ได้ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลไว้ด้วย ดังนั้น หากลูกค้าลืมสิ่งที่พวกเขาเซ็นสัญญาไว้ (เราทุกคนเคยเป็นแบบนี้มาแล้ว 😅 ) คุณก็จะมีข้อตกลงพร้อมให้ทบทวนได้
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, และผู้ให้บริการที่ต้องการสรุปงานอย่างชัดเจนและหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงาน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังจัดการสัญญากับลูกค้าหลายรายการใช้ซอฟต์แวร์จัดการสัญญาควบคู่กับเทมเพลตนี้สามารถช่วยให้การอัปเดต การอนุมัติ และการควบคุมเวอร์ชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. แม่แบบข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ขาย ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมจัดซื้อ, ผู้จัดการโครงการ, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์กับผู้ขายเป็นทางการและกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน
สร้างขึ้นเพื่อความรับผิดชอบร่วมกัน ช่วยชี้แจงราคา เงื่อนไขการจัดส่ง ความรับผิดชอบ และกรอบเวลาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการข้อตกลงกับผู้ขายหลายรายในที่เดียว อัปเดตตามความจำเป็น และแม้แต่ทำงานร่วมกับทีมภายในระหว่างขั้นตอนการเจรจาต่อรองได้อีกด้วย
หากคุณกำลังติดตามธุรกรรมเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีการดูตัวอย่างบัญชีแยกประเภททั่วไปบางรายการสามารถช่วยให้คุณจัดประเภทการชำระเงินให้กับผู้ขายและรักษาบันทึกที่สะอาดได้
✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและทีมจัดซื้อจัดจ้างที่บริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย และต้องการข้อตกลงที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ตั้งแต่วันแรก
คำถามที่พบบ่อย: บันทึกยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษรมีผลทางกฎหมายหรือไม่?
คำตอบ: สำหรับใบรับเงิน (IOU) ที่จะมีความถูกต้องตามกฎหมาย ควรระบุอย่างชัดเจนว่า:
- จำนวนเงินที่ยืม
- ชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้
- เงื่อนไขการชำระคืน (เช่น เมื่อใดและวิธีการชำระเงิน)
- จำนวนเงินงวดดอกเบี้ยหรือการชำระเงินก้อนที่คาดว่าจะได้รับ
- ลายเซ็นของผู้กู้และผู้ให้กู้
9. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp
เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUpi สร้างขึ้นสำหรับทีมการเงินและปฏิบัติการที่จัดการใบแจ้งหนี้จากผู้ขายหลายราย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามใบแจ้งหนี้และประมวลผลการชำระเงินด้วยขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การรับ การบันทึก การจัดส่ง และการตรวจสอบ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่จำเป็นเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ขาย ประเภทการชำระเงิน (เช่น การชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วน) และวันที่สำคัญของใบแจ้งหนี้ คุณยังสามารถบันทึกยอดเงินที่ต้องชำระและติดตามรหัสงานและลำดับความสำคัญเพื่อการประมวลผลการชำระเงินที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่น คุณจะไม่ต้องตามล่าหาเส้นตายอีกต่อไป จับคู่กับเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของClickup เพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมของเงินสดที่ออกไปและค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อย่างชัดเจน
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจ, นักบัญชี, หรือใครก็ตามที่จัดการการชำระเงินประจำที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือและสามารถติดตามได้เพื่อควบคุมการจ่ายเงินออก
ต้องการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติใบแจ้งหนี้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่? รับชมวิดีโอแนะนำการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานอัตโนมัติของงาน การอนุมัติ และการแจ้งเตือนภายใน ClickUp
10. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในที่อยู่อาศัย,แบบสัญญาเช่า ClickUp Rental Contract Templateช่วยให้เจ้าของบ้านและผู้เช่าสามารถสร้างสัญญาเช่าที่ตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องใช้คำศัพท์ทางกฎหมายที่ซับซ้อน. ครอบคลุมถึงข้อมูลพื้นฐานเช่น จำนวนค่าเช่า, ระยะเวลาเช่า, เงินประกัน, และที่อยู่ของทรัพย์สิน, รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเช่น การชำระเงินล่วงหน้า และกฎเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.
นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน การตรวจสอบ และการยกเลิกสัญญา เพื่อป้องกันความสับสนในภายหลัง สร้างขึ้นในClickUp Docsเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมอบหมายงานติดตามผลและจัดเก็บข้อตกลงที่ลงนามแล้วไว้ในที่เดียว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการหน่วยเช่าหลายแห่งอย่างราบรื่น
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านหรือผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กที่ต้องการสัญญาเช่าที่ชัดเจน เป็นมืออาชีพ ง่ายต่อการจัดการและอัปเดต
11. แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUp
เทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ของ ClickUpช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณได้รับเงินโดยไม่ต้องรับภาระงานเอกสารมากเกินไป เทมเพลตนี้ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับรายละเอียดลูกค้า บริการ เงื่อนไขการชำระเงิน และข้อมูลธนาคาร เพื่อทำให้การรับเงินเป็นเรื่องง่าย
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถติดตามใบแจ้งหนี้ทุกใบได้แบบเรียลไทม์ อัปเดตข้อมูลล่าสุดด้วยการแจ้งเตือน และจัดระเบียบใบแจ้งหนี้หลายรายการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมอง ตารางหรือ รายการใน ClickUp
และหากคุณกำลังติดตามสถานะการเงินโดยรวมของคุณการจับคู่นี้กับเทมเพลตงบดุลส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณเห็นภาพกระแสเงินสดของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการรายบุคคลที่ต้องการใบแจ้งหนี้ที่รวดเร็ว ติดตามได้ และดูเป็นมืออาชีพ
12. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระใน ClickUp
แม่แบบใบแจ้งหนี้ผู้รับเหมาอิสระ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามรายได้ของคุณด้วยใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจนและละเอียด โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการติดตามด้วยตนเอง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวมทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างง่ายดาย: ขอบเขตงาน, ชั่วโมง, อัตราค่าบริการ, ภาษี, และวันครบกำหนด. คุณสามารถแยกบริการและค่าใช้จ่ายเป็นบรรทัด ๆ ได้ ทำให้ใบแจ้งหนี้ของคุณชัดเจนและไม่มีข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งติดตามการชำระเงินที่คงเหลืออยู่ได้ตลอดเวลา.
หากคุณมักประสบปัญหาในการขอชำระเงินอย่างมืออาชีพ เทมเพลตนี้ยังมอบเครื่องมือให้คุณสามารถยืนหยัดในจุดยืนของตนเองได้อย่างมั่นคง พร้อมทั้งรักษาความเป็นมิตรไว้ในเวลาเดียวกัน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาอิสระที่ดูแลลูกค้าหรือโครงการหลายราย ซึ่งต้องการวิธีการเรียกเก็บเงินและติดตามงานที่สะอาดตา เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ
13. แบบฟอร์ม "ฉันเป็นหนี้คุณ" โดย Smallpdf
เทมเพลต "ฉันเป็นหนี้คุณ" โดย Smallpdf เหมาะสำหรับข้อตกลงการให้ยืมเงินแบบไม่เป็นทางการระหว่างเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน ใช้งานง่ายและรองรับเงื่อนไขการชำระคืนที่เรียบง่าย เช่น การชำระคืนครั้งเดียวหรือแบบผ่อนชำระ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดดอกเบี้ยหรือวันที่จ่ายเงินได้หากจำเป็น
ง่ายต่อการกรอกและลงนาม ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสอดคล้องในเงื่อนไขโดยไม่ต้องทำสัญญาอย่างเป็นทางการ และยังช่วยติดตามหนี้สินเล็กน้อยหรือตรวจสอบตัวชี้วัดทางการเงินส่วนบุคคลได้อีกด้วย
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเอกสารสัญญาเงินกู้แบบง่าย ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการใช้ส่วนตัวหรือไม่เป็นทางการ โดยไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องยุ่งยาก
14. แบบฟอร์ม IOU โดย eSign
เทมเพลต IOU โดย eSign ฉบับนี้ครอบคลุมเงื่อนไขการชำระคืนที่สำคัญและกำหนดวันครบกำหนดชำระ พร้อมเสริมความน่าเชื่อถือทางกฎหมายด้วยคุณสมบัติพิเศษ เช่น การยอมรับคำพิพากษาโดยผู้กู้ (ในกรณีที่ได้รับอนุญาต)
คุณสามารถสรุปข้อตกลงด้วยลายเซ็นดิจิทัลของผู้กู้ ผู้ให้กู้ และพยานได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม eSign ทำให้กระบวนการเป็นทางการและมีประสิทธิภาพ
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ให้ยืมเงินแก่เพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน และต้องการข้อตกลงที่เรียบง่าย มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมรายละเอียดการชำระคืนที่ระบุไว้ล่วงหน้า
15. แบบฟอร์ม IOU โดย PandaDoc
เทมเพลต IOU ของ PandaDoc เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกการกู้ยืมเงินส่วนบุคคลหรือธุรกิจที่มีโครงสร้างชัดเจน รองรับตารางการชำระคืนที่ยืดหยุ่น ผู้ค้ำประกันตามความสมัครใจ และสามารถแบ่งดอกเบี้ยออกเป็นงวดเท่าๆ กันตลอดระยะเวลาที่กำหนด
มีข้อกำหนดเช่น ความรับผิดร่วมกัน, สิทธิในการแก้ไข, และกฎหมายที่ใช้บังคับ, ทำให้เป็นแบบฟอร์ม IOU ที่ละเอียด.
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการให้ยืมเงินและต้องการข้อตกลง IOU ที่ยืดหยุ่นแต่มีโครงสร้างที่ดี พร้อมตัวเลือกทางกฎหมาย เช่น ดอกเบี้ย ผู้ค้ำประกัน หรือการผ่อนชำระ
16. แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ส่วนบุคคลโดย Template.net
เทมเพลตสัญญาเงินกู้ส่วนบุคคลของ Template.net มอบวิธีการที่ชัดเจนและให้เกียรติในการบันทึกการแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน
เน้นความเรียบง่ายในขณะที่รักษาความสะอาดของบันทึกด้วยรายละเอียดสำคัญ เช่น จำนวนเงินกู้และกำหนดชำระคืน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หากคุณกำลังคิดหาวิธีจัดการการเงินและต้องการบันทึกเงินกู้ส่วนบุคคลที่สะอาด
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ให้หรือยืมเงินจำนวนมากที่ต้องการข้อตกลงที่ชัดเจนและง่ายต่อการกรอก
17. แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้แบบสัญญาจะชำระโดย Template.net
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย (IOU) จาก Template.net ผสานความง่ายของสัญญาเงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย (IOU) กับโครงสร้างทางกฎหมายของสัญญาเงินกู้แบบมีกำหนดการชำระหนี้ (Promissory Note) อย่างลงตัว ทำให้เกิดความชัดเจน สามารถบังคับใช้ได้ และคุ้มครองทั้งสองฝ่าย
เอกสารนี้ระบุแผนการชำระคืนเงินกู้เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่อปี 5% ค่าปรับล่าช้า 50 ดอลลาร์สำหรับการชำระเงินที่เกินกำหนด และข้อกำหนดการชำระคืนก่อนกำหนดที่อนุญาตให้ผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดได้โดยไม่มีค่าปรับ
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือผู้ให้กู้ที่เสนอเงินกู้อย่างเป็นทางการพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งต้องการสัญญาการชำระหนี้ที่เป็นเอกสารและมีผลทางกฎหมาย
18. แบบฟอร์มการค้างชำระของลูกค้า โดย Template.net
เทมเพลต IOU สำหรับลูกค้าของ Template.net เป็นเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้ ออกแบบมาเพื่อทำให้ข้อตกลงการให้กู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้เป็นทางการ ประกอบด้วยส่วนสำหรับข้อมูลของผู้กู้และผู้ให้กู้ จำนวนเงินต้น เงื่อนไขการชำระคืน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขของข้อตกลง เงื่อนไขเพิ่มเติม และลายเซ็นของผู้ให้กู้และผู้กู้
แม่แบบนี้ช่วยให้สามารถอธิบายรายละเอียดของหนี้สินที่ค้างชำระได้อย่างง่ายดายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย—จำนวนเงินที่ต้องชำระ, โดยใคร, และเมื่อใดที่จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องชำระครบกำหนด
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการให้เครดิตหรือความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้า และต้องการเอกสาร IOU ที่มีแบรนด์ของลูกค้าเองซึ่งดูเป็นมืออาชีพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับเงินกู้ของคุณ ควรติดตามส่วนเงินต้นแยกจากดอกเบี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน เงินต้นคือจำนวนเงินที่คุณกู้มาในตอนแรก และจำนวนเงินผ่อนชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเท่ากับดอกเบี้ยทั้งหมดหารด้วยจำนวนงวดการชำระคืน
19. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าเช่า IOU โดย Template.net
เทมเพลตใบรับเงินค่าเช่าโดย Template.net เป็นเอกสารสำหรับบันทึกค่าเช่าที่ค้างชำระระหว่างเจ้าของบ้านและผู้เช่า โดยมีช่องข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ยอดค่าเช่าทั้งหมดที่ค้างชำระ วันที่ครบกำหนดชำระเดิมและวันที่ครบกำหนดใหม่ และดอกเบี้ยกรณีชำระล่าช้า (5% ต่อเดือน)
ข้อกำหนดชี้แจงว่าการไม่ชำระเงินอาจนำไปสู่การคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม และส่วนลายเซ็นยืนยันการรับทราบของผู้กู้เกี่ยวกับหนี้สินและเงื่อนไขการชำระคืน
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านและผู้เช่าที่ประสบปัญหาการชำระค่าเช่าล่าช้า และต้องการชี้แจงข้อกำหนดใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้น
20. แบบฟอร์มการยอมรับหนี้ IOU โดย Template.net
แบบฟอร์มการรับทราบหนี้จาก Template.net ใช้เพื่อยืนยันหนี้ที่มีอยู่เป็นลายลักษณ์อักษร 🧾 ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้ จำนวนเงินกู้ ข้อมูลติดต่อ และกำหนดเวลาการชำระคืน
ยังมีพื้นที่สำหรับลายเซ็นของผู้กู้และผู้ให้กู้ และผู้ให้การรับรอง (หากต้องการ) ทำให้เป็นวิธีที่สะดวกในการบันทึกข้อตกลงทางวาจาในอดีตหรือยอดเงินค้างชำระให้อยู่ในรูปแบบเอกสารโดยไม่ต้องจัดทำสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ทั้งหมด
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่เคยให้ยืมเงินและต้องการเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับหนี้สิน เพื่อบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระหนี้ให้ชัดเจน
21. แบบฟอร์ม IOU โดย Wondershare
เทมเพลต IOU ของ Wondershare มีความสะอาด โครงสร้างดี และเหมาะสำหรับทั้งเงินและสิ่งของที่ไม่ใช่เงินสด เช่น อุปกรณ์ ที่ดิน หรือสินทรัพย์อื่น ๆ
เทมเพลตนี้ครอบคลุมสิ่งจำเป็น เช่น ชื่อ, จำนวนเงินที่ค้างชำระ, วิธีการชำระคืน, และวันครบกำหนดชำระ, พร้อมทั้งมีตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น ช่องสำหรับดอกเบี้ย (หากต้องการ) และหมายเหตุทางกฎหมาย. มันมีโครงสร้างที่ชัดเจนกว่าใบรับเงินแบบพื้นฐาน แต่ยังสามารถปรับแต่งได้ง่ายโดยใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความพื้นฐานใด ๆ.
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเทมเพลต IOU ที่ยืดหยุ่นและดาวน์โหลดได้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งหนี้เงินและหนี้ที่ไม่ใช่เงิน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์ม IOU ดี?
แม่แบบ IOU ที่ดีจะช่วยให้ทุกอย่างชัดเจนและป้องกัน "เดี๋ยวนะ ข้อตกลงคืออะไรอีกครั้ง?" ช่วงเวลาเช่นนี้
นี่คือสิ่งที่ต้องมี:
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งฟิลด์สำหรับชื่อ จำนวนเงินที่กู้ วันครบกำหนด และบันทึกให้เหมาะสมกับข้อตกลงใด ๆ
- การติดตามการชำระคืน: บันทึกทุกธุรกรรมเงินกู้ ติดตามการชำระเงิน ตั้งการแจ้งเตือน และรักษาความพร้อมก่อนถึงกำหนดชำระ
- การแจ้งเตือนและรายการตรวจสอบ: ใช้แม่แบบที่ช่วยให้คุณติดตามการติดตามผลหรือการชำระเงินที่เกิดขึ้นซ้ำได้เหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำ
- ความร่วมมือ: แบ่งปันเอกสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด
- ความยืดหยุ่น: ปรับแผนการชำระเงิน จำนวนเงิน หรือระยะเวลาได้ตามต้องการทันที โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
โดยพื้นฐานแล้ว ให้เลือกแม่แบบที่เรียบง่ายแต่ครอบคลุมทุกประเด็น ต่อไปนี้คือรายละเอียดโดยย่อขององค์ประกอบสำคัญที่แม่แบบ IOU ที่ดีทุกฉบับควรมี:
|องค์ประกอบของ IOU
|ทำไมมันถึงสำคัญ?
|ชื่อเต็มของทั้งสองฝ่าย
|ชี้แจงว่าใครเป็นผู้ให้กู้และใครเป็นผู้กู้ 🧍♀️
|จำนวนเงินกู้ที่แน่นอน
|หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเมื่อเขียนทั้งตัวเลขและคำ 💸
|วันที่ทำรายการ
|บันทึกเมื่อมีการออกเงินกู้ 📅
|วันครบกำหนดชำระคืนหรือกำหนดการชำระคืน
|กำหนดตารางการชำระคืนที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชำระเงินครั้งเดียวหรือชำระเป็นงวด ⏳
|เงื่อนไขการชำระคืน
|ระบุว่ามีดอกเบี้ยรวมอยู่ด้วยหรือไม่ 🧾
|ลายเซ็นของทั้งสองคน
|เพิ่มชั้นของความไว้วางใจทางกฎหมายและร่วมกัน ✍️
|รูปแบบที่สามารถแก้ไขได้และเข้าถึงได้
|ทำให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ อัปเดต หรือแบ่งปันในรูปแบบดิจิทัล 📱
ติดตามเงินกู้ไม่เป็นทางการอย่างถูกต้องด้วย ClickUp
การให้ยืมเงินโดยไม่มีเอกสารอาจนำไปสู่ความสับสน หรือแย่กว่านั้นคือความไว้วางใจที่สูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือข้อตกลงที่จริงจัง การมีแบบฟอร์มยืมเงินที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณประหยัดความเครียดในภายหลังได้
ClickUp มอบวิธีการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อทุกประเภทอย่างเป็นระเบียบและยืดหยุ่น ตั้งแต่ข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายไปจนถึงสัญญาผู้ขายที่มีรายละเอียดครบถ้วน มีเทมเพลตสำหรับทุกสถานการณ์ และส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็สามารถใช้งานได้
ดังนั้นไปข้างหน้า เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับคุณ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแชร์มันด้วยความมั่นใจ ✅
ClickUp ดูแลคุณเองสมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! 🙌