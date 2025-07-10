บล็อก ClickUp

เทมเพลต IOU ฟรีสำหรับติดตามเงินกู้ที่ไม่เป็นทางการ

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
10 กรกฎาคม 2568

การให้ยืมเงินแก่ลูกค้า สมาชิกในทีม หรือแม้แต่เพื่อนของครอบครัว? นั่นเป็นความใจกว้าง แต่การไม่ติดตามมัน? นั่นคือความเสี่ยง

เงินกู้แบบไม่เป็นทางการมักถูกหยิบยืมหรือให้กู้โดยไม่มีระบบติดตามหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การชำระคืนล่าช้า การติดตามทวงถามที่ไม่ราบรื่น และความเครียดมากมาย

ข่าวดี? คุณไม่จำเป็นต้องจ้างนักบัญชีหรือสร้างสเปรดชีตที่ซับซ้อนจากศูนย์

คู่มือของเราจะมอบเทมเพลต IOU ฟรีให้คุณ ทำให้การติดตามเงินกู้ไม่เป็นทางการเป็นเรื่องง่าย ชัดเจน และสบายใจ มาเริ่มติดตามกันเถอะ! 💰

เทมเพลต IOU คืออะไร?

แบบฟอร์ม IOU คือเอกสารทางกฎหมายที่เรียบง่ายและไม่เป็นทางการ ใช้สำหรับบันทึกการให้ยืมเงินและเงื่อนไขการชำระคืน โดยไม่มีความซับซ้อนเหมือนสัญญาเงินกู้ที่เป็นทางการ I. O. U ย่อมาจาก "I Owe You" (ฉันเป็นหนี้คุณ) แบบฟอร์ม IOU จะประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ เช่น จำนวนเงินที่กู้ยืม วันครบกำหนดชำระ ดอกเบี้ย (ถ้ามี) และคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ตั้งแต่เงินกู้แบบไม่เป็นทางการไปจนถึงการชำระเงินสำหรับงานฟรีแลนซ์ การเขียนเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเทมเพลต IOU จะช่วยให้ความคาดหวังชัดเจนและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด

📌 โปรดจำไว้: ใบรับเงินที่คุณออกควรเป็นเอกสารที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ซึ่งอธิบายจำนวนเงินที่ค้างชำระ วันที่จะชำระคืน และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยสะสมหรือการคาดหวังการชำระเป็นก้อนเดียว

แบบฟอร์ม IOU ที่ดีที่สุด

พร้อมที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นทางการแล้วหรือยัง? นี่คือ 21 แบบฟอร์ม IOU ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณบันทึกหนี้สินได้อย่างถูกต้อง:

1. แม่แบบข้อตกลงเงินกู้ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงเงินกู้ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ร่างและติดตามรายละเอียดเงินกู้ เช่น จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชำระคืน ด้วยเทมเพลตข้อตกลงเงินกู้ของ ClickUp

เทมเพลตสัญญาเงินกู้ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลหรือธุรกิจที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการบันทึกการให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน ช่วยให้คุณสามารถบันทึกรายละเอียดเงินกู้ที่สำคัญทั้งหมด ตั้งแต่จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ไปจนถึงตารางการชำระเงินที่เหมาะกับทั้งสองฝ่าย (รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือกำหนดเอง)

นอกจากนี้ยังมีส่วนต่าง ๆ เช่น การสละสิทธิ์ของผู้กู้, เงื่อนไขการระงับข้อพิพาท, และเขตอำนาจศาล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงมีความสมดุลและสามารถบังคับใช้ได้หากเกิดปัญหาขึ้น

✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้ที่ให้ยืมเงินและต้องการข้อตกลงเงินกู้ที่ชัดเจน ติดตามได้ และปราศจากศัพท์กฎหมาย

2. แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUp

แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินแบบง่าย
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน, กำหนดเวลา, และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้โดยใช้แบบฟอร์ม ClickUp Simple Payment Agreement Template

เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUpช่วยให้การชำระเงินครั้งเดียวหรือการชำระเงินแบบต่อเนื่องระหว่างสองฝ่ายง่ายขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายสามารถหลีกเลี่ยงความสับสนและบันทึกข้อกำหนดทั้งหมดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

สร้างขึ้นภายในClickUp Docs, มันได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่การชำระเงินถึงกำหนดและจะเกิดอะไรขึ้นหากพลาดการชำระเงินเพื่อป้องกันข้อพิพาทและทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในหน้าเดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายเช่นความรับผิดชอบของผู้สืบทอดและเขตอำนาจศาลเพื่อให้ข้อตกลงมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ภายในเอกสาร,ClickUp Tasksช่วยให้คุณมอบหมายการติดตามผลและติดตามการดำเนินการชำระเงินได้. คุณยังสามารถใช้การแจ้งเตือนซ้ำเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา, ทำให้การจัดการการชำระเงินง่ายขึ้นโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง.

✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ โค้ช หรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการทำให้ข้อตกลงการชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย

📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่อย่างหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ

ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

3. แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUp

แบบฟอร์มข้อตกลง
รับเทมเพลตฟรี
สร้างสัญญาเงินกู้หรือสัญญาผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น พร้อมเงื่อนไขการชำระเงินที่ชัดเจน โดยใช้แม่แบบหนังสือข้อตกลงของ ClickUp

แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUpช่วยให้ฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถบันทึกความคาดหวังที่ชัดเจนในข้อตกลงการให้บริการได้

แม่แบบนี้กำหนดขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขการชำระเงินล่วงหน้า เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันก่อนเริ่มงาน คุณสามารถระบุวิธีการและระยะเวลาที่ต้องการสำหรับการชำระเงินได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือการติดตามงานในภายหลัง

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เทมเพลตนี้มาพร้อมกับข้อกำหนดที่ฝังไว้สำหรับการคุ้มครองความเสี่ยงและความยืดหยุ่น เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายและเงื่อนไขการแก้ไข โดยไม่ทำให้เอกสารดูซับซ้อนเกินไป

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมา, ที่ปรึกษา, หรือทีมขนาดเล็กที่กำลังเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่หรือโครงการ และต้องการวิธีการบันทึกเงื่อนไขอย่างรวดเร็วและชัดเจน

🧠 คุณรู้หรือไม่? หลักฐานIOU ที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักในอังกฤษย้อนกลับไปถึงวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 57 และถูกค้นพบในบรรดาแผ่นจารึกของชาวโรมันใต้สำนักงานใหญ่ของ Bloomberg ในลอนดอน แผ่นไม้แผ่นนี้ซึ่งจารึกด้วยลายมือละตินเป็นตัวเขียน เป็นบันทึกแรกของการทำกิจกรรมทางการค้าในเขตการเงินของลอนดอนในปัจจุบัน

4. แม่แบบข้อตกลงการซื้อ ClickUp

แบบฟอร์มสัญญาซื้อขาย
รับเทมเพลตฟรี
บันทึกข้อมูลผู้ขาย-ผู้ซื้อ, รายละเอียดสินค้า, และเงื่อนไขการชำระเงินได้อย่างง่ายดายโดยใช้แบบฟอร์มข้อตกลงการซื้อของ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการซื้อขายของ ClickUpมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่ต้องการทำให้การซื้อหรือขายสินค้าเป็นทางการ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายจัดซื้อ ดำเนินธุรกิจ หรือจัดการการขายเพียงคนเดียว

มันมอบพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มข้อมูลของผู้ขายและผู้ซื้อ รวมถึงการสร้างแบรนด์ของบริษัท เช่น โลโก้ และอธิบายสิ่งที่กำลังแลกเปลี่ยนอย่างละเอียดพร้อมข้อมูลจำเพาะของสินค้าและรูปภาพ

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น ราคาที่ตกลงกันและวิธีการโอนเงิน คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขของคุณเองได้ และเมื่อทั้งสองฝ่ายลงนามแล้ว คุณก็จะมีข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพเก็บไว้ในไฟล์

✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, หรือองค์กรที่จัดการการซื้อ, ขาย, หรือข้อตกลงกับผู้ขายที่ต้องการเอกสารที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้

5. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp

แบบฟอร์มข้อตกลงผู้รับเหมา
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดบทบาท เงื่อนไขการชำระเงิน และขอบเขตของงานให้ชัดเจนโดยใช้เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาใน ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจ, สตาร์ทอัพ, และเอเจนซี่ที่ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาอิสระหรือฟรีแลนซ์. มันช่วยคุณตั้งค่าข้อตกลงที่มั่นคงทางกฎหมายซึ่งกำหนดความสัมพันธ์, เงื่อนไขการชำระเงิน, ขอบเขตของงาน, และอื่น ๆ.

แบบฟอร์มนี้ระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้รับเหมาและลูกค้า รวมถึงบริการที่คาดหวังไว้และวิธีการชำระเงิน คุณสามารถเพิ่มข้อกำหนดเพื่อความชัดเจนในระยะยาว เช่น ระยะเวลาของสัญญา การต่ออายุ และวิธีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนสุดท้าย? ส่วนกฎหมายที่ใช้บังคับและพื้นที่สำหรับลายเซ็นของทั้งสองฝ่ายเพื่อปิดการตกลง

✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจ, เอเจนซี่, และผู้ประกอบการรายบุคคลที่ต้องการเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อจ้างผู้รับเหมาและผู้รับจ้างอิสระสำหรับการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส

6. แม่แบบสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ ClickUp (รัฐเท็กซัส)

แบบสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดเงื่อนไขสัญญาเช่า กฎการเข้าพัก และเงื่อนไขการเช่าด้วยเทมเพลตสัญญาเช่าเท็กซัสของ ClickUp

เมื่อจัดการกับการเช่าเชิงพาณิชย์ สิ่งต่าง ๆ อาจไม่ชัดเจนอย่างรวดเร็วClickUp Commercial Lease Agreement Templateช่วยทั้งเจ้าของบ้านและผู้เช่าในรัฐเท็กซัสบันทึกข้อตกลงการเช่าอย่างถูกต้องโดยระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจนและลดความสับสนให้น้อยที่สุด

เทมเพลตนี้รวบรวมรายละเอียดสำคัญของการเช่าหลายประการ เช่น วันที่ครบกำหนดชำระค่าเช่า เงินประกันความเสียหาย และข้อจำกัดการเข้าพัก คุณยังสามารถบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน เช่น ที่ตั้งและจำนวนห้อง เพื่อให้เจ้าของบ้านและผู้เช่ามีจุดอ้างอิงร่วมกันตั้งแต่วันแรก

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสถานการณ์การเช่าในทางปฏิบัติที่หลายคนมองข้าม เช่น จะเกิดอะไรขึ้นหากจ่ายค่าเช่าล่าช้า การจัดการตรวจสอบสภาพห้องเมื่อย้ายเข้า หรือใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย คุณยังสามารถกำหนดกฎเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือเพิ่มข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเพื่อป้องกันข้อพิพาทได้อีกด้วย

✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในรัฐเท็กซัสที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และต้องการสัญญาเช่าที่สามารถปรับแต่งได้

🧠 โบนัส: ด้วยClickUp Brain คุณสามารถทำให้ความชัดเจนในเทมเพลตนี้เป็นอัตโนมัติได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เพียงป้อนคำสั่ง:

"จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าตรงเวลา?"

ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าปรับจากการชำระค่าเช่าล่าช้าและการดำเนินการทางกฎหมายภายในเทมเพลตสัญญาเช่าในรัฐเท็กซัสของ ClickUp

สมองจะดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีจากเทมเพลต เช่น ขั้นตอนเริ่มต้น สิทธิทางกฎหมาย และข้อกำหนดบทลงโทษ ช่วยประหยัดเวลาและความสับสน

7. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp

แบบฟอร์มข้อตกลงการให้บริการ
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับบริการ การชำระเงิน และเงื่อนไขการยกเลิกโดยใช้แม่แบบข้อตกลงบริการของ ClickUp

แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUpช่วยให้ฟรีแลนซ์และที่ปรึกษาสามารถกำหนดขอบเขตของบริการที่พวกเขามอบให้ได้อย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดวันครบกำหนดชำระเงิน ช่วยสรุปขอบเขตของงาน กำหนดระยะเวลา และทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน

คุณยังสามารถทิ้งบันทึกหรือบันทึกการอัปเดตตลอดทางได้ สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับข้อตกลงนี้ได้ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลไว้ด้วย ดังนั้น หากลูกค้าลืมสิ่งที่พวกเขาเซ็นสัญญาไว้ (เราทุกคนเคยเป็นแบบนี้มาแล้ว 😅 ) คุณก็จะมีข้อตกลงพร้อมให้ทบทวนได้

✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, และผู้ให้บริการที่ต้องการสรุปงานอย่างชัดเจนและหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงาน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังจัดการสัญญากับลูกค้าหลายรายการใช้ซอฟต์แวร์จัดการสัญญาควบคู่กับเทมเพลตนี้สามารถช่วยให้การอัปเดต การอนุมัติ และการควบคุมเวอร์ชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. แม่แบบข้อตกลงผู้ขาย ClickUp

แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ขาย
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดบทบาทของผู้ขาย, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และระยะเวลาด้วย ClickUp Vendor Agreement Template

แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ขาย ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมจัดซื้อ, ผู้จัดการโครงการ, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์กับผู้ขายเป็นทางการและกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน

สร้างขึ้นเพื่อความรับผิดชอบร่วมกัน ช่วยชี้แจงราคา เงื่อนไขการจัดส่ง ความรับผิดชอบ และกรอบเวลาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการข้อตกลงกับผู้ขายหลายรายในที่เดียว อัปเดตตามความจำเป็น และแม้แต่ทำงานร่วมกับทีมภายในระหว่างขั้นตอนการเจรจาต่อรองได้อีกด้วย

หากคุณกำลังติดตามธุรกรรมเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีการดูตัวอย่างบัญชีแยกประเภททั่วไปบางรายการสามารถช่วยให้คุณจัดประเภทการชำระเงินให้กับผู้ขายและรักษาบันทึกที่สะอาดได้

✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและทีมจัดซื้อจัดจ้างที่บริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย และต้องการข้อตกลงที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ตั้งแต่วันแรก

คำถามที่พบบ่อย: บันทึกยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษรมีผลทางกฎหมายหรือไม่?

คำตอบ: สำหรับใบรับเงิน (IOU) ที่จะมีความถูกต้องตามกฎหมาย ควรระบุอย่างชัดเจนว่า:

  • จำนวนเงินที่ยืม
  • ชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้
  • เงื่อนไขการชำระคืน (เช่น เมื่อใดและวิธีการชำระเงิน)
  • จำนวนเงินงวดดอกเบี้ยหรือการชำระเงินก้อนที่คาดว่าจะได้รับ
  • ลายเซ็นของผู้กู้และผู้ให้กู้

9. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp

แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามสถานะใบแจ้งหนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดผู้ขายในที่เดียวด้วยเทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUp

เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUpi สร้างขึ้นสำหรับทีมการเงินและปฏิบัติการที่จัดการใบแจ้งหนี้จากผู้ขายหลายราย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามใบแจ้งหนี้และประมวลผลการชำระเงินด้วยขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การรับ การบันทึก การจัดส่ง และการตรวจสอบ

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่จำเป็นเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ขาย ประเภทการชำระเงิน (เช่น การชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วน) และวันที่สำคัญของใบแจ้งหนี้ คุณยังสามารถบันทึกยอดเงินที่ต้องชำระและติดตามรหัสงานและลำดับความสำคัญเพื่อการประมวลผลการชำระเงินที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่น คุณจะไม่ต้องตามล่าหาเส้นตายอีกต่อไป จับคู่กับเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของClickup เพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมของเงินสดที่ออกไปและค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อย่างชัดเจน

✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจ, นักบัญชี, หรือใครก็ตามที่จัดการการชำระเงินประจำที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือและสามารถติดตามได้เพื่อควบคุมการจ่ายเงินออก

ต้องการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติใบแจ้งหนี้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่? รับชมวิดีโอแนะนำการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานอัตโนมัติของงาน การอนุมัติ และการแจ้งเตือนภายใน ClickUp

10. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp

แบบสัญญาเช่า
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดเงื่อนไขการเช่า การใช้ทรัพย์สิน และความรับผิดชอบให้ชัดเจนสำหรับทั้งเจ้าของบ้านและผู้เช่าด้วยเทมเพลตสัญญาเช่าของ ClickUp

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในที่อยู่อาศัย,แบบสัญญาเช่า ClickUp Rental Contract Templateช่วยให้เจ้าของบ้านและผู้เช่าสามารถสร้างสัญญาเช่าที่ตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องใช้คำศัพท์ทางกฎหมายที่ซับซ้อน. ครอบคลุมถึงข้อมูลพื้นฐานเช่น จำนวนค่าเช่า, ระยะเวลาเช่า, เงินประกัน, และที่อยู่ของทรัพย์สิน, รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเช่น การชำระเงินล่วงหน้า และกฎเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.

นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน การตรวจสอบ และการยกเลิกสัญญา เพื่อป้องกันความสับสนในภายหลัง สร้างขึ้นในClickUp Docsเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมอบหมายงานติดตามผลและจัดเก็บข้อตกลงที่ลงนามแล้วไว้ในที่เดียว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการหน่วยเช่าหลายแห่งอย่างราบรื่น

✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านหรือผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กที่ต้องการสัญญาเช่าที่ชัดเจน เป็นมืออาชีพ ง่ายต่อการจัดการและอัปเดต

11. แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUp

แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์
รับเทมเพลตฟรี
สร้างใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพและติดตามการชำระเงินที่ค้างอยู่สำหรับโครงการของลูกค้าโดยใช้เทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ของ ClickUp

เทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ของ ClickUpช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณได้รับเงินโดยไม่ต้องรับภาระงานเอกสารมากเกินไป เทมเพลตนี้ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับรายละเอียดลูกค้า บริการ เงื่อนไขการชำระเงิน และข้อมูลธนาคาร เพื่อทำให้การรับเงินเป็นเรื่องง่าย

ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถติดตามใบแจ้งหนี้ทุกใบได้แบบเรียลไทม์ อัปเดตข้อมูลล่าสุดด้วยการแจ้งเตือน และจัดระเบียบใบแจ้งหนี้หลายรายการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมอง ตารางหรือ รายการใน ClickUp

และหากคุณกำลังติดตามสถานะการเงินโดยรวมของคุณการจับคู่นี้กับเทมเพลตงบดุลส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณเห็นภาพกระแสเงินสดของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการรายบุคคลที่ต้องการใบแจ้งหนี้ที่รวดเร็ว ติดตามได้ และดูเป็นมืออาชีพ

12. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระใน ClickUp

แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาอิสระ
รับเทมเพลตฟรี
ส่งคำขอชำระเงินอย่างเป็นทางการและบันทึกบริการฟรีแลนซ์อย่างมืออาชีพด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้ผู้รับจ้างอิสระของ ClickUp

แม่แบบใบแจ้งหนี้ผู้รับเหมาอิสระ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามรายได้ของคุณด้วยใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจนและละเอียด โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการติดตามด้วยตนเอง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวมทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างง่ายดาย: ขอบเขตงาน, ชั่วโมง, อัตราค่าบริการ, ภาษี, และวันครบกำหนด. คุณสามารถแยกบริการและค่าใช้จ่ายเป็นบรรทัด ๆ ได้ ทำให้ใบแจ้งหนี้ของคุณชัดเจนและไม่มีข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งติดตามการชำระเงินที่คงเหลืออยู่ได้ตลอดเวลา.

หากคุณมักประสบปัญหาในการขอชำระเงินอย่างมืออาชีพ เทมเพลตนี้ยังมอบเครื่องมือให้คุณสามารถยืนหยัดในจุดยืนของตนเองได้อย่างมั่นคง พร้อมทั้งรักษาความเป็นมิตรไว้ในเวลาเดียวกัน

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาอิสระที่ดูแลลูกค้าหรือโครงการหลายราย ซึ่งต้องการวิธีการเรียกเก็บเงินและติดตามงานที่สะอาดตา เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ

13. แบบฟอร์ม "ฉันเป็นหนี้คุณ" โดย Smallpdf

ฉันเป็นหนี้คุณ แบบฟอร์มโดย Smallpdf: แบบฟอร์ม IOU
ผ่านทางSmallpdf

เทมเพลต "ฉันเป็นหนี้คุณ" โดย Smallpdf เหมาะสำหรับข้อตกลงการให้ยืมเงินแบบไม่เป็นทางการระหว่างเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน ใช้งานง่ายและรองรับเงื่อนไขการชำระคืนที่เรียบง่าย เช่น การชำระคืนครั้งเดียวหรือแบบผ่อนชำระ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดดอกเบี้ยหรือวันที่จ่ายเงินได้หากจำเป็น

ง่ายต่อการกรอกและลงนาม ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสอดคล้องในเงื่อนไขโดยไม่ต้องทำสัญญาอย่างเป็นทางการ และยังช่วยติดตามหนี้สินเล็กน้อยหรือตรวจสอบตัวชี้วัดทางการเงินส่วนบุคคลได้อีกด้วย

✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเอกสารสัญญาเงินกู้แบบง่าย ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการใช้ส่วนตัวหรือไม่เป็นทางการ โดยไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องยุ่งยาก

14. แบบฟอร์ม IOU โดย eSign

แบบฟอร์ม IOU โดย eSign: แบบฟอร์ม IOU
ผ่านทางeSign

เทมเพลต IOU โดย eSign ฉบับนี้ครอบคลุมเงื่อนไขการชำระคืนที่สำคัญและกำหนดวันครบกำหนดชำระ พร้อมเสริมความน่าเชื่อถือทางกฎหมายด้วยคุณสมบัติพิเศษ เช่น การยอมรับคำพิพากษาโดยผู้กู้ (ในกรณีที่ได้รับอนุญาต)

คุณสามารถสรุปข้อตกลงด้วยลายเซ็นดิจิทัลของผู้กู้ ผู้ให้กู้ และพยานได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม eSign ทำให้กระบวนการเป็นทางการและมีประสิทธิภาพ

✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ให้ยืมเงินแก่เพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน และต้องการข้อตกลงที่เรียบง่าย มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมรายละเอียดการชำระคืนที่ระบุไว้ล่วงหน้า

15. แบบฟอร์ม IOU โดย PandaDoc

เทมเพลต IOU โดย PandaDoc: เทมเพลต IOU
ผ่านทางPandaDoc

เทมเพลต IOU ของ PandaDoc เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกการกู้ยืมเงินส่วนบุคคลหรือธุรกิจที่มีโครงสร้างชัดเจน รองรับตารางการชำระคืนที่ยืดหยุ่น ผู้ค้ำประกันตามความสมัครใจ และสามารถแบ่งดอกเบี้ยออกเป็นงวดเท่าๆ กันตลอดระยะเวลาที่กำหนด

มีข้อกำหนดเช่น ความรับผิดร่วมกัน, สิทธิในการแก้ไข, และกฎหมายที่ใช้บังคับ, ทำให้เป็นแบบฟอร์ม IOU ที่ละเอียด.

✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการให้ยืมเงินและต้องการข้อตกลง IOU ที่ยืดหยุ่นแต่มีโครงสร้างที่ดี พร้อมตัวเลือกทางกฎหมาย เช่น ดอกเบี้ย ผู้ค้ำประกัน หรือการผ่อนชำระ

16. แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ส่วนบุคคลโดย Template.net

แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ส่วนบุคคล IOU โดย Template.net: แบบฟอร์มสัญญา IOU
ผ่านทางTemplate.Net

เทมเพลตสัญญาเงินกู้ส่วนบุคคลของ Template.net มอบวิธีการที่ชัดเจนและให้เกียรติในการบันทึกการแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน

เน้นความเรียบง่ายในขณะที่รักษาความสะอาดของบันทึกด้วยรายละเอียดสำคัญ เช่น จำนวนเงินกู้และกำหนดชำระคืน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หากคุณกำลังคิดหาวิธีจัดการการเงินและต้องการบันทึกเงินกู้ส่วนบุคคลที่สะอาด

✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ให้หรือยืมเงินจำนวนมากที่ต้องการข้อตกลงที่ชัดเจนและง่ายต่อการกรอก

17. แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้แบบสัญญาจะชำระโดย Template.net

แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ IOU โดย Template.net: แบบฟอร์ม IOU
ผ่านทางTemplate.Net

แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย (IOU) จาก Template.net ผสานความง่ายของสัญญาเงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย (IOU) กับโครงสร้างทางกฎหมายของสัญญาเงินกู้แบบมีกำหนดการชำระหนี้ (Promissory Note) อย่างลงตัว ทำให้เกิดความชัดเจน สามารถบังคับใช้ได้ และคุ้มครองทั้งสองฝ่าย

เอกสารนี้ระบุแผนการชำระคืนเงินกู้เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่อปี 5% ค่าปรับล่าช้า 50 ดอลลาร์สำหรับการชำระเงินที่เกินกำหนด และข้อกำหนดการชำระคืนก่อนกำหนดที่อนุญาตให้ผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดได้โดยไม่มีค่าปรับ

✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือผู้ให้กู้ที่เสนอเงินกู้อย่างเป็นทางการพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งต้องการสัญญาการชำระหนี้ที่เป็นเอกสารและมีผลทางกฎหมาย

18. แบบฟอร์มการค้างชำระของลูกค้า โดย Template.net

เทมเพลต IOU สำหรับลูกค้า โดย Template.net: เทมเพลต IOU
ผ่านทางTemplate.Net

เทมเพลต IOU สำหรับลูกค้าของ Template.net เป็นเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้ ออกแบบมาเพื่อทำให้ข้อตกลงการให้กู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้เป็นทางการ ประกอบด้วยส่วนสำหรับข้อมูลของผู้กู้และผู้ให้กู้ จำนวนเงินต้น เงื่อนไขการชำระคืน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขของข้อตกลง เงื่อนไขเพิ่มเติม และลายเซ็นของผู้ให้กู้และผู้กู้

แม่แบบนี้ช่วยให้สามารถอธิบายรายละเอียดของหนี้สินที่ค้างชำระได้อย่างง่ายดายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย—จำนวนเงินที่ต้องชำระ, โดยใคร, และเมื่อใดที่จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องชำระครบกำหนด

✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการให้เครดิตหรือความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้า และต้องการเอกสาร IOU ที่มีแบรนด์ของลูกค้าเองซึ่งดูเป็นมืออาชีพ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับเงินกู้ของคุณ ควรติดตามส่วนเงินต้นแยกจากดอกเบี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน เงินต้นคือจำนวนเงินที่คุณกู้มาในตอนแรก และจำนวนเงินผ่อนชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเท่ากับดอกเบี้ยทั้งหมดหารด้วยจำนวนงวดการชำระคืน

19. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าเช่า IOU โดย Template.net

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าเช่า IOU โดย Template.net: แบบฟอร์ม IOU
ผ่านทางTemplate.Net

เทมเพลตใบรับเงินค่าเช่าโดย Template.net เป็นเอกสารสำหรับบันทึกค่าเช่าที่ค้างชำระระหว่างเจ้าของบ้านและผู้เช่า โดยมีช่องข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ยอดค่าเช่าทั้งหมดที่ค้างชำระ วันที่ครบกำหนดชำระเดิมและวันที่ครบกำหนดใหม่ และดอกเบี้ยกรณีชำระล่าช้า (5% ต่อเดือน)

ข้อกำหนดชี้แจงว่าการไม่ชำระเงินอาจนำไปสู่การคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม และส่วนลายเซ็นยืนยันการรับทราบของผู้กู้เกี่ยวกับหนี้สินและเงื่อนไขการชำระคืน

✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านและผู้เช่าที่ประสบปัญหาการชำระค่าเช่าล่าช้า และต้องการชี้แจงข้อกำหนดใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้น

20. แบบฟอร์มการยอมรับหนี้ IOU โดย Template.net

แบบฟอร์มการรับทราบหนี้ IOU โดย Template.net: แบบฟอร์ม IOU
ผ่านทางTemplate.Net

แบบฟอร์มการรับทราบหนี้จาก Template.net ใช้เพื่อยืนยันหนี้ที่มีอยู่เป็นลายลักษณ์อักษร 🧾 ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้ จำนวนเงินกู้ ข้อมูลติดต่อ และกำหนดเวลาการชำระคืน

ยังมีพื้นที่สำหรับลายเซ็นของผู้กู้และผู้ให้กู้ และผู้ให้การรับรอง (หากต้องการ) ทำให้เป็นวิธีที่สะดวกในการบันทึกข้อตกลงทางวาจาในอดีตหรือยอดเงินค้างชำระให้อยู่ในรูปแบบเอกสารโดยไม่ต้องจัดทำสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ทั้งหมด

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่เคยให้ยืมเงินและต้องการเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับหนี้สิน เพื่อบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระหนี้ให้ชัดเจน

21. แบบฟอร์ม IOU โดย Wondershare

เทมเพลต IOU โดย Wondershare: เทมเพลต IOU
ผ่านทางWondershare

เทมเพลต IOU ของ Wondershare มีความสะอาด โครงสร้างดี และเหมาะสำหรับทั้งเงินและสิ่งของที่ไม่ใช่เงินสด เช่น อุปกรณ์ ที่ดิน หรือสินทรัพย์อื่น ๆ

เทมเพลตนี้ครอบคลุมสิ่งจำเป็น เช่น ชื่อ, จำนวนเงินที่ค้างชำระ, วิธีการชำระคืน, และวันครบกำหนดชำระ, พร้อมทั้งมีตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น ช่องสำหรับดอกเบี้ย (หากต้องการ) และหมายเหตุทางกฎหมาย. มันมีโครงสร้างที่ชัดเจนกว่าใบรับเงินแบบพื้นฐาน แต่ยังสามารถปรับแต่งได้ง่ายโดยใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความพื้นฐานใด ๆ.

✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเทมเพลต IOU ที่ยืดหยุ่นและดาวน์โหลดได้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งหนี้เงินและหนี้ที่ไม่ใช่เงิน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์ม IOU ดี?

แม่แบบ IOU ที่ดีจะช่วยให้ทุกอย่างชัดเจนและป้องกัน "เดี๋ยวนะ ข้อตกลงคืออะไรอีกครั้ง?" ช่วงเวลาเช่นนี้

นี่คือสิ่งที่ต้องมี:

  • การปรับแต่ง: ปรับแต่งฟิลด์สำหรับชื่อ จำนวนเงินที่กู้ วันครบกำหนด และบันทึกให้เหมาะสมกับข้อตกลงใด ๆ
  • การติดตามการชำระคืน: บันทึกทุกธุรกรรมเงินกู้ ติดตามการชำระเงิน ตั้งการแจ้งเตือน และรักษาความพร้อมก่อนถึงกำหนดชำระ
  • การแจ้งเตือนและรายการตรวจสอบ: ใช้แม่แบบที่ช่วยให้คุณติดตามการติดตามผลหรือการชำระเงินที่เกิดขึ้นซ้ำได้เหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำ
  • ความร่วมมือ: แบ่งปันเอกสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด
  • ความยืดหยุ่น: ปรับแผนการชำระเงิน จำนวนเงิน หรือระยะเวลาได้ตามต้องการทันที โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

โดยพื้นฐานแล้ว ให้เลือกแม่แบบที่เรียบง่ายแต่ครอบคลุมทุกประเด็น ต่อไปนี้คือรายละเอียดโดยย่อขององค์ประกอบสำคัญที่แม่แบบ IOU ที่ดีทุกฉบับควรมี:

องค์ประกอบของ IOUทำไมมันถึงสำคัญ?
ชื่อเต็มของทั้งสองฝ่ายชี้แจงว่าใครเป็นผู้ให้กู้และใครเป็นผู้กู้ 🧍‍♀️
จำนวนเงินกู้ที่แน่นอนหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเมื่อเขียนทั้งตัวเลขและคำ 💸
วันที่ทำรายการบันทึกเมื่อมีการออกเงินกู้ 📅
วันครบกำหนดชำระคืนหรือกำหนดการชำระคืนกำหนดตารางการชำระคืนที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชำระเงินครั้งเดียวหรือชำระเป็นงวด ⏳
เงื่อนไขการชำระคืนระบุว่ามีดอกเบี้ยรวมอยู่ด้วยหรือไม่ 🧾
ลายเซ็นของทั้งสองคนเพิ่มชั้นของความไว้วางใจทางกฎหมายและร่วมกัน ✍️
รูปแบบที่สามารถแก้ไขได้และเข้าถึงได้ทำให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ อัปเดต หรือแบ่งปันในรูปแบบดิจิทัล 📱

ติดตามเงินกู้ไม่เป็นทางการอย่างถูกต้องด้วย ClickUp

การให้ยืมเงินโดยไม่มีเอกสารอาจนำไปสู่ความสับสน หรือแย่กว่านั้นคือความไว้วางใจที่สูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือข้อตกลงที่จริงจัง การมีแบบฟอร์มยืมเงินที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณประหยัดความเครียดในภายหลังได้

ClickUp มอบวิธีการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อทุกประเภทอย่างเป็นระเบียบและยืดหยุ่น ตั้งแต่ข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายไปจนถึงสัญญาผู้ขายที่มีรายละเอียดครบถ้วน มีเทมเพลตสำหรับทุกสถานการณ์ และส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็สามารถใช้งานได้

ดังนั้นไปข้างหน้า เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับคุณ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแชร์มันด้วยความมั่นใจ ✅

ClickUp ดูแลคุณเองสมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! 🙌