11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Speak AI สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความในปี 2025

ทำไมควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Speak AI
Speak AI ครอบคลุมพื้นฐานแต่พลาดการเปลี่ยนการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำได้จริง
นี่คือเหตุผลที่คุณอาจพิจารณาทดลองใช้ทางเลือกอื่นของ Speak AI 💁
- ความสามารถในการถอดความที่จำกัด: ขาดการสร้างงานหรือรายการการดำเนินการอัตโนมัติจากการสนทนา
- ไม่มีการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้ง: เครื่องมือนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับแอปการจัดการโครงการหรือแอปการทำงานร่วมกันของทีม
- ความสามารถในการค้นหาที่จำกัด: บันทึกการประชุมไม่สามารถค้นหาข้ามการประชุมหรือการโทรหลายครั้งได้
- ไม่มีการถอดเสียงข้อความเสียงอัตโนมัติ: ข้อความเสียงจะไม่ถูกถอดเป็นข้อความหรือเชื่อมโยงกับงาน/ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
- การตั้งค่าการทำงานที่กระจัดกระจาย: เครื่องมือภาษา AI ต้องการเครื่องมือแยกต่างหากหลายตัวสำหรับบันทึก, งาน, และการสื่อสาร
- ไม่มีการสรุปอัจฉริยะ: ไม่มีการสรุปประเด็นสำคัญหรือไฮไลท์จากการประชุมที่สร้างโดย AI แบบเรียลไทม์
ทางเลือกของ Speak AI ในพริบตา
นี่คือตารางเปรียบเทียบทางเลือกทั้งหมดของ Speak AI 📊
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|การถอดความและกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการขนาดทีม: ทีมทุกขนาด รวมถึงบุคคลทั่วไป ทีมขนาดเล็ก และการดำเนินงานระดับองค์กร
|สรุปการประชุมอัตโนมัติด้วย AI Notetaker, ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงลึกตามบริบท, เอกสารที่ผสานรวมเพื่อการแก้ไขร่วมกัน, การผสานงานที่ราบรื่นกับ ClickUp Tasks
|มีแผนฟรีให้บริการ; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|คำอธิบาย
|วิดีโอและเนื้อหาพอดแคสต์พร้อมคำบรรยายในตัวขนาดทีม: ผู้สร้างเนื้อหาและผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์
|อัดเสียงทับสำหรับการโคลนเสียง, การบันทึกหน้าจอ, การตัดต่อหลายแทร็ก, การลบคำเติม, เครื่องมือเผยแพร่สำหรับพอดแคสต์และวิดีโอ
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $24/เดือน (สำหรับผู้เริ่มต้น)
|Otter. ai
|การถอดความการประชุมสด, สรุปโดยอัตโนมัติ, และการบันทึกโน้ตที่เชื่อมโยงกับปฏิทินขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การถอดความแบบเรียลไทม์,การจดบันทึกด้วย AI, การค้นหาข้อความจากการสนทนาผ่าน Otter AI Chat และการเชื่อมต่อกับ Zoom, Teams และ Google Meet
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $17 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (Pro)
|บาทหลวง
|เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์ในเอกสารทางกฎหมาย, วิชาการ, และเอกสารทางธุรกิจ ขนาดทีม: องค์กรและสำนักงานกฎหมาย
|การถอดเสียงโดยมนุษย์และ AI, การประทับเวลาอัตโนมัติและป้ายกำกับผู้พูด, บทถอดเสียงที่แก้ไขได้สำหรับการใช้งานในองค์กร
|ไม่มีแพ็กเกจฟรี; เริ่มต้นที่ $15/เดือน (พื้นฐาน)
|ดูโอลิงโก
|ภาษาใหม่ผ่านบทเรียนที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงและมีการเล่นเกมที่สนุกสนานขนาดทีม: ผู้เรียนภาษาแต่ละบุคคล
|ภาษาใหม่พร้อมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสนทนา เช่น การสวมบทบาท การตรวจสอบข้อผิดพลาดผ่าน Practice Hub และการทำความเข้าใจแนวคิดอย่างง่ายดาย
|เริ่มต้นที่ $67.89/ปี (แผนธุรกิจ)
|ซอนิกซ์
|การถอดเสียงที่รวดเร็วและรองรับหลายภาษา พร้อมการแปลและการระบุผู้พูดขนาดทีม: บริษัทขนาดกลาง
|การถอดเสียงและแปลเสียงเป็นภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา, การวิเคราะห์ข้อความด้วยเครื่องมือ AI, การสร้างคำบรรยายและถอดความอย่างละเอียดด้วยความแม่นยำสูง
|ราคาตามความต้องการ
|Google Cloud Speech-to-Text
|การถอดเสียงแบบบูรณาการและปรับขนาดได้ขนาดทีม: องค์กรและนักพัฒนา
|การรู้จำเสียงพูดแบบเรียลไทม์ในหลายภาษาและการโต้ตอบของผู้ใช้ การแยกผู้พูด การประทับเวลาในระดับคำเพื่อความแม่นยำ การรวม API
|เริ่มต้นที่ $0. 024/นาที
|กระซิบ
|โมเดล AI สำหรับถอดเสียงแบบโอเพนซอร์สและปรับแต่งได้สำหรับการวิจัยขนาดทีม: นักวิจัยและนักพัฒนา
|โมเดลโอเพนซอร์สสำหรับการรู้จำเสียงพูดหลายภาษา การประมวลผลไฟล์แบบออฟไลน์เพื่อความเป็นส่วนตัว การจัดการสำเนียงที่หลากหลายและเสียงรบกวนพื้นหลังอย่างมีประสิทธิภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ
|เวอร์บิต
|การถอดเสียงและการทำคำบรรยายที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ADA สำหรับการศึกษา กฎหมาย และองค์กรธุรกิจขนาดทีม: องค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษา
|การถอดเสียงด้วย AI พร้อมการแก้ไขโดยมนุษย์ ความแม่นยำเฉพาะด้าน การสร้างคำบรรยายแบบเรียลไทม์สำหรับภาคการศึกษาและกฎหมาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $29/เดือน (บริการตนเอง)
|อเมซอน พอลลี
|ข้อความสู่เสียงพูดเสมือนจริงสำหรับแอปพลิเคชันเสียง ระบบ IVR และเครื่องมือการเรียนรู้ขนาดทีม: นักพัฒนาและองค์กร
|การแปลงข้อความเป็นเสียงพร้อมผลลัพธ์ที่สมจริง ปรับแต่งโทนเสียงและความสูงต่ำของเสียงด้วย SSML สตรีมมิ่งเสียงแบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $4/เดือน (เสียงมาตรฐาน)
|ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประกอบ
|การสร้างแอปพลิเคชันด้วยการตรวจจับหัวข้อและการวิเคราะห์ความรู้สึกขนาดทีม: นักพัฒนาและองค์กร
|การถอดเสียงพร้อมการตรวจจับผู้พูด, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การลบข้อมูลที่อ่อนไหว
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Speak AI ที่ควรใช้
นี่คือแอปเรียนภาษาด้วย AI ที่ดีที่สุดซึ่งมอบการควบคุมที่มากขึ้นและความร่วมมือที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ Speak AI 🎯
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและกระบวนการทำงานโครงการ)
งานในวันนี้เสียหาย
โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งแรกของโลกที่ผสานการจดบันทึกด้วย AI การถอดความอย่างรวดเร็ว การทำงานอัตโนมัติตามบริบท และการจัดทำเอกสารแบบไดนามิก ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว
ค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถผสานข้อมูลการประชุมเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
ขอให้มันสรุปการสัมภาษณ์ลูกค้าของเดือนที่แล้วหรือสิ่งที่ค้างอยู่ในกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ มันจะดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากเอกสาร งาน และบันทึกจริง โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มหรือค้นหาในโฟลเดอร์ต่างๆ
สำหรับทีมที่จัดการข้อมูลเสียงจำนวนมาก ClickUp Brain ช่วยจัดลำดับความสำคัญ จัดระเบียบ และติดตามผล
มันสแกนพื้นที่ทำงานของคุณและเน้นพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ เช่น งานที่ค้างอยู่หรือสิ่งที่ขาดหายไป สิ่งที่คุณต้องทำคือถาม และความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของมันจะเข้าใจ
นอกจากนี้ การบันทึกเสียงหรือคลิปวิดีโอที่คุณบันทึกภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp จะถูกถอดความและทำให้ค้นหาได้ทันทีโดย ClickUp Brain!
อย่าพลาดรายการที่ต้องดำเนินการอีกต่อไปด้วย ClickUp AI Notetaker
เริ่มต้นด้วยClickUp AI Notetaker ซึ่งจะเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อบันทึกและถอดความการสนทนาแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด เพราะระบบยังสามารถระบุประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ และแปลงเป็นงานใน ClickUp พร้อมมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม กำหนดวันที่ครบกำหนด และใส่บริบทที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
สมมติว่าคุณกำลังอยู่ในสายประชุมวางแผนผลิตภัณฑ์ แทนที่จะต้องพิมพ์ข้อความอย่างเร่งรีบหรือต้องตามถามความชัดเจนภายหลังคุณสามารถใช้ AI เพื่อจดบันทึกการประชุมได้ AI จะช่วยจับใจความบทสนทนา ไฮไลต์ขั้นตอนถัดไป (เช่น 'อัปเดตข้อความบนหน้าแลนดิ้งภายในวันอังคาร') และเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นไปยังรายการงานของคุณโดยตรง
พลาดการโทรกับลูกค้า? AI Notetaker พร้อมช่วยคุณด้วยบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ สรุปแบบ TL; DR และไฮไลท์การโทรทันที ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในเอกสาร ClickUpส่วนตัวเพื่ออ้างอิง คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการอัปเดตบันทึกการประชุมหรือแปลงจุดเสียงเป็นรายการงานด้วยตนเอง
ทำงานเอกสารของคุณร่วมกัน ClickUp Docs
ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับ ClickUp Docs ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนบทถอดเสียงให้กลายเป็นเอกสารที่ใช้งานได้จริง
สร้างโครงร่างเนื้อหา, ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์, หรือบันทึกการประชุมกับทีมของคุณ, แก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์, และเปลี่ยนไฮไลต์ให้เป็นงานได้ทันทีจากเอกสาร ทุกอย่างยังคงเชื่อมโยงกัน: บันทึกการสนทนา, ไทม์ไลน์, และสิ่งที่ต้องทำ, ทำให้โครงการยังคงยึดตามสิ่งที่ได้กล่าวและตกลงกันไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนรายการดำเนินการเป็นงานได้ทันที: สร้าง มอบหมาย และติดตามงานโดยอัตโนมัติจากบันทึกการประชุมด้วยClickUp Tasks
- เข้าถึงบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้: ใช้ClickUp Connected Searchเพื่อค้นหาข้อความ บริบท หรือคำสำคัญจากทุกการประชุมหรือบันทึกที่ผ่านมา
- บันทึกและถอดเสียงคลิปเสียง: เปลี่ยนความคิดเห็นเสียงหรือการบันทึกหน้าจอเป็นเนื้อหาที่ถอดเสียงและค้นหาได้โดยใช้ClickUp Clips
- โพสต์อัตโนมัติในช่องทีม: ส่งไฮไลท์การประชุมและงานที่ต้องทำไปยังClickUp Chatที่เชื่อมโยงกับเอกสารและโครงการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดได้ตรงประเด็นจริงๆ:
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ AI ที่ฝังอยู่ภายในสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งทำให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและไม่ต้องตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ […] ทุกอย่างในที่เดียว เราดำเนินการสปรินท์แบบอไจล์ เผยแพร่เอกสาร และจัดการ OKR โดยไม่ต้องสลับแอปไปมา การเชื่อมต่อแบบเนทีฟ (Slack, Drive, GitHub) สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว การอนุญาตแบบละเอียด + ระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง สามารถให้ผู้รับเหมาเข้าถึงได้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นหรือเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย *
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ AI ที่ฝังอยู่ภายในสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งทำให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและไม่ต้องตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ […] ทุกอย่างในที่เดียว เราดำเนินการสปรินท์แบบอไจล์ เผยแพร่เอกสาร และจัดการ OKR โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป การผสานการทำงานแบบเนทีฟ (Slack, Drive, GitHub) สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว การอนุญาตแบบละเอียด + ระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง สามารถให้ผู้รับเหมาเข้าถึงได้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นหรือเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย *
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วถือเป็นเวลาที่องค์กรของคุณทุ่มเทให้กับงานประชุมเป็นจำนวนมากอย่างน่าตกใจ
หากคุณสามารถกู้คืนเวลาได้ล่ะ?ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์—ในขณะที่ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—เปลี่ยนเวลาหลายชั่วโมงของการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
2. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาวิดีโอและพอดแคสต์พร้อมการถอดเสียงในตัว)
Descript เป็นโปรแกรมตัดต่อเสียงและวิดีโอระดับมืออาชีพที่ช่วยให้กระบวนการผลิตง่ายขึ้นสำหรับผู้สร้างเนื้อหา ทีมงาน และนักการศึกษา AI ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการถอดเสียงจะเปลี่ยนการบันทึกของคุณให้เป็นข้อความที่แก้ไขได้ ทำให้คุณสามารถตัด ตัดแต่ง และปรับแต่งเนื้อหาได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการแก้ไขเอกสาร
จากการสร้างคลิปเสียงใหม่โดยใช้ AI ไปจนถึงการลบเสียงรบกวนในพื้นหลังและการสร้างเนื้อหาภาพเครื่องบันทึกเสียง AIให้ความสำคัญกับการสร้างเนื้อหาแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับมืออาชีพที่สร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นสื่อเป็นสำคัญ ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนาเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แก้ไขข้อผิดพลาดของเสียง สร้างอินโทร หรือพากย์เสียงเนื้อหาโดยใช้เครื่องมือโคลนเสียง AI และการสร้างเสียงสังเคราะห์ของ Descript
- ใช้ แก้ไขเพื่อความชัดเจน และ ลบการพูดซ้ำ เพื่อทำความสะอาดคำพูดในคลิกเดียวและทำให้เรื่องราวของคุณกระชับขึ้น
- ให้ Speaker Detective ในตัวช่วยระบุและติดป้ายเสียงต่างๆ ได้ในไม่กี่วินาที ประหยัดเวลาในการติดแท็กด้วยตนเอง
- ใช้ AI เพื่อระบุและดึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคลิปโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- การแก้ไขเนื้อหาวิดีโอที่มีผู้พูดหลายคนหรือเนื้อหาแบบยาวทำให้เกิดความล่าช้า
- AI อาจตีความวลีผิด ทำให้ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
ดูรีวิว G2สำหรับทางเลือกของ Speak AI นี้:
ข้อเท็จจริงที่ว่าฉันสามารถแก้ไข/ตัด/วางข้อความ และยังสามารถแก้ไขวิดีโอ/เสียงที่อยู่เบื้องหลังได้ด้วยนั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ สำหรับงานที่ฉันทำ (ผลิตวิดีโอการบรรยายสำหรับคอร์สออนไลน์) สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่ง และฉันยังไม่พบแอปอื่นใดที่ทำได้แบบนี้... การถอดเสียงแย่ลงกว่าเดิมมาก เมื่อก่อนดีกว่าและแม่นยำกว่านี้ นอกจากนี้ การซิงค์สคริปต์กับเสียงก็ยุ่งยากมาก การที่สามารถซิงค์บทถอดเสียงกับเสียงได้นั้นสำคัญมากและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฉันใช้ Descript แต่มันน่าหงุดหงิดมากในบางครั้งเพราะแอปมักจะไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งที่ข้อความควรไปได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการบันทึกหลายเทค (ซึ่งมักจะมีเสมอเพราะเราบันทึกสดในสตูดิโอ)
ข้อเท็จจริงที่ว่าฉันสามารถแก้ไข/ตัด/วางข้อความ และยังสามารถแก้ไขวิดีโอ/เสียงที่อยู่เบื้องหลังได้ด้วยนั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ สำหรับงานที่ฉันทำ (ผลิตวิดีโอการบรรยายสำหรับคอร์สออนไลน์) สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่ง และฉันยังไม่พบแอปอื่นใดที่ทำได้แบบนี้... การถอดเสียงแย่ลงกว่าเดิมมาก เมื่อก่อนดีกว่าและแม่นยำกว่านี้ นอกจากนี้ การซิงค์สคริปต์กับเสียงก็ยุ่งยากมาก การที่สามารถซิงค์บทถอดเสียงกับเสียงได้นั้นสำคัญมากและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฉันใช้ Descript แต่บางครั้งก็ทำให้หงุดหงิดมากเพราะแอปมักจะไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งที่ข้อความควรไปได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการบันทึกหลายเทค (ซึ่งมักจะมีเสมอเพราะเราบันทึกสดในสตูดิโอ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 Dragon Systems ได้เปิดตัว 'Dragon Dictate' ตามมาด้วย'Dragon NaturallySpeaking' ซึ่งสามารถจดจำคำพูดต่อเนื่องได้ 100 คำต่อนาที การพัฒนาครั้งนี้ทำให้เราเข้าใกล้เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่เราใช้ในปัจจุบันมากขึ้น
3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมสดและการสรุปโดยอัตโนมัติ)
Otter.ai คือตัวแทนประชุม AI เต็มรูปแบบสำหรับมืออาชีพที่จมอยู่กับการประชุมต่อเนื่องไม่หยุด
สิ่งที่ทำให้ Otter แตกต่างคือ AI ที่มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม Meeting Agent ของมันสามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom, Teams และ Google Meet ได้โดยอัตโนมัติ
เครื่องมือ AI นี้สร้างการถอดเสียงสดด้วยความแม่นยำ 95% ขึ้นไป และส่งบันทึกไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs, Salesforce, Notion และ Asana ได้ทันที นอกจากนี้ตัวสรุปการถอดเสียง AIยังรองรับการถอดเสียงหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน เพื่อตอบสนองฐานผู้ใช้ที่หลากหลาย
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- ใช้ผู้ช่วยที่ปรับแต่งเฉพาะ เช่น Media Agent สำหรับการสร้างเนื้อหา, Sales Agent สำหรับการติดตาม CRM, หรือ Education Agent สำหรับการทำโน้ตการบรรยายอัตโนมัติ
- ถาม AI Chat เกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมาและรับคำตอบตามบริบท สรุป หรือแม้แต่ร่างอีเมล
- ใช้ สตูดิโอซาวด์ เพื่อปรับปรุงความชัดเจนของเสียงที่บันทึกและความถูกต้องของการถอดความ
- ตั้งค่าความชอบสำหรับสรุป, พฤติกรรมของตัวแทน, และการผสานรวมเพื่อให้เครื่องมือเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ความถูกต้องของถอดความอาจแตกต่างกันไปตามสำเนียงที่ไม่เป็นมาตรฐานและเสียงที่ไม่ชัดเจน
- แม้จะใช้เวอร์ชันพรีเมียมแล้วก็ตาม บางชื่อ คำ หรือประโยคอาจถูกตีความผิดพลาด ทำให้ผู้ใช้หันไปใช้ทางเลือกอื่นของ Otter.ai
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจากG2เกี่ยวกับทางเลือกของ Speak AI:
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฉันกำลังติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องคอยจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถไหลลื่นมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงเป็นข้อความให้...ในปัจจุบัน ฉันคิดว่าสิ่งที่อาจปรับปรุงได้คือส่วนของบันทึกเกี่ยวกับจุดดำเนินการ (rhw action points) บางครั้งมันพลาดพวกเขาไป ดังนั้นฉันต้องทบทวนส่วนของบทสนทนาเพื่อให้ได้จุดดำเนินการที่ครบถ้วน
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฉันกำลังติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องคอยจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปอย่างลื่นไหลมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงเป็นข้อความให้...ในปัจจุบัน ฉันคิดว่าสิ่งที่อาจปรับปรุงได้คือส่วนของบันทึกเกี่ยวกับจุดที่ต้องดำเนินการ (action points) บางครั้งมันพลาดพวกเขาไป ดังนั้นฉันต้องทบทวนส่วนของบทสนทนาเพื่อให้ได้จุดดำเนินการที่ครบถ้วน
📣 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:Brain MAXคือผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ซึ่งให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยเสียงเป็นอันดับแรกและอยู่ใจกลางของกระบวนการทำงานของคุณ
ด้วยคุณสมบัติการแปลงเสียงเป็นข้อความขั้นสูง คุณสามารถพูดความคิด งานที่ต้องทำ การเตือนความจำ หรือข้อความของคุณได้อย่างง่ายดาย และ Brain MAX จะถอดความและจัดระเบียบให้ทันที ไม่ว่าคุณจะกำลังจดบันทึกอย่างรวดเร็ว ร่างอีเมล หรืออัปเดตรายการสิ่งที่ต้องทำ Brain MAX ช่วยให้การจัดการและทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้มือ ประสบการณ์การใช้งานที่เน้นเสียงเป็นสำคัญนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
4. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่มีการตรวจสอบโดยมนุษย์ในเอกสารทางกฎหมาย, วิชาการ, และเอกสารทางอาชีพ)
Rev เป็นซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่มีประสบการณ์ยาวนาน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำอย่างสูงสุด เช่น กฎหมาย การดูแลสุขภาพ และสื่อมวลชน มันให้บทถอดความที่สามารถใช้ในศาลได้และสอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA
ต่างจาก Speak AI ที่มักประสบปัญหาความชัดเจนของผู้พูดหลายคนหรือความแม่นยำในระดับกฎหมาย Rev มอบอำนาจให้นักวิจัย ทีมกฎหมาย นักข่าว และที่ปรึกษาสามารถเลือกระดับความแม่นยำได้ตามต้องการ ด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่ง มาตรฐานความปลอดภัยระดับอุตสาหกรรม และการเปรียบเทียบไฟล์หลายรายการ ทางเลือกนี้รองรับการวิเคราะห์เชิงลึกในทุกบทสนทนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- เลือกระหว่างการถอดความด้วย AI ที่มีความแม่นยำ 96% ขึ้นไป หรือการถอดความโดยมนุษย์เพื่อความแม่นยำระดับศาล
- แปลงคำให้การที่ยาว, การโทรค้นหาข้อมูล, หรือการสัมภาษณ์ให้กลายเป็นข้อสรุปสำคัญพร้อมเวลาที่เชื่อมโยง
- ใช้ ข้อมูลเชิงลึกหลายไฟล์ เพื่อตรวจจับความไม่สอดคล้องกันในบันทึกหลายรายการสำหรับการตรวจสอบการให้การเป็นพยาน
- ใช้ผู้ช่วย AI เพื่อระบุหลักฐานสำคัญ คำพูด หรือช่วงเวลาสำคัญจากคำให้การที่ยาวนานหลายชั่วโมง
ข้อจำกัดการหมุนรอบ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไฟล์หายไปชั่วคราวและต้องอัปโหลดใหม่
- การขาดการประมวลผลแบบกลุ่มหรือระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานขนาดใหญ่
การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์
- พื้นฐาน: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $34.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 7/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rev อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับได้กล่าวไว้ว่า:
ฉันชอบใช้แอปนี้ในการบันทึกเสียงขณะเดินชมอาคารต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับบทความที่ฉันกำลังเขียน...ฉันชอบใช้บริการถอดเสียงด้วย AI ที่มีราคาย่อมเยา ซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว แต่ก็หวังว่าพวกเขาจะพัฒนาต่อไปอีก น่าสนใจตรงที่การถอดเสียงสดที่แสดงบนหน้าจอ มักจะดีกว่าการถอดเสียงด้วย AI ที่ฉันสั่งภายหลังเสียอีก และฉันก็อยากเลือกใช้งานเวอร์ชันนั้นได้ แต่ดูเหมือนว่า Rev จะไม่บันทึกไว้ให้
ฉันชอบใช้แอปนี้ในการบันทึกเสียงขณะเดินชมอาคารต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับบทความที่ฉันกำลังเขียน... ฉันชอบใช้บริการถอดเสียงด้วย AI ที่มีราคาย่อมเยา ซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว แต่ก็หวังว่าพวกเขาจะพัฒนาต่อไปอีก น่าสนใจตรงที่การถอดเสียงสดที่แสดงบนหน้าจอ มักจะดีกว่าการถอดเสียงด้วย AI ที่ฉันสั่งภายหลังเสียอีก และฉันก็อยากเลือกใช้งานเวอร์ชันนั้นได้ แต่ดูเหมือนว่า Rev จะไม่บันทึกไว้ให้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การถอดเสียงด้วย AI ได้พัฒนาไปไกลมากตั้งแต่ปี 1952 เมื่อระบบที่ชื่อว่า'Audrey'สามารถจดจำตัวเลขที่พูดได้เท่านั้น ข้ามมาที่ยุค 60s และShoebox ของ IBMสามารถเข้าใจคำได้ 16 คำ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ในเวลานั้น
5. Duolingo (ดีที่สุดสำหรับภาษาใหม่ผ่านบทเรียนที่ใช้เสียงและเกม)
Duolingo อาจเป็นที่รู้จักในด้านการสอนภาษา แต่ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ทำงานกับโครงการหลายภาษาได้ หากคุณกำลังสร้างเนื้อหาสำหรับผู้ชมทั่วโลกหรือต้องจัดการกับภาษาต่างๆ ระบบการจดจำเสียง คำอธิบายไวยากรณ์ ข้อเสนอแนะในการออกเสียง และฐานข้อมูลภาษาขนาดใหญ่ของ Duolingo สามารถช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น
มันไม่ใช่เครื่องมือถอดเสียงที่สมบูรณ์แบบ แต่เหมาะมากสำหรับการเพิ่มความชัดเจน การปรับให้เข้ากับภาษาท้องถิ่น และการทำให้สำนวนของคุณฟังดูเป็นธรรมชาติ ลองนึกถึงมันเหมือนเป็นคู่หูเสริมให้กับระบบถอดเสียงหลักของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความแม่นยำและความละเอียดอ่อนทางภาษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Duolingo
- เชื่อมต่อกับตัวละคร AI อย่าง 'ลิลี่' ผ่านการโทรวิดีโอ จำลองการสนทนาในชีวิตจริง
- ใช้การสะสมวันต่อเนื่อง การแจ้งเตือน และกระดานผู้นำ เพื่อรักษาแรงจูงใจและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการพูดในระยะยาว
- ส่งเสริมการใช้ Duolingo for Business เพื่อพัฒนาการสื่อสารของพนักงานผ่านโปรแกรมภาษาที่มีโครงสร้างพร้อมระบบวิเคราะห์สำหรับผู้ดูแล
- ใช้การรู้จำเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ไขการออกเสียงและปรับปรุงความคล่องแคล่วในการพูดได้ทันที
ข้อจำกัดของ Duolingo
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความคมหรือดูแข็งเกินไปจนทำให้เมื่อยล้าสายตา
- แนวทางแบบเกมอาจให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมมากกว่าการเรียนรู้ภาษาอย่างลึกซึ้งหรือการดื่มด่ำ
ราคาของ Duolingo
- ฟรี
- แผนธุรกิจ: 67.89 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Duolingo
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Duolingo อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์ของฉันดีมาก แม้ว่าจะมีโฆษณาเยอะในแอป ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนในการศึกษาภาษาอื่น ๆ และนั่นคือเหตุผลที่ฉันสมัครสมาชิกเวอร์ชันซูเปอร์ของแอป...ในความคิดของฉัน แอปนี้สามารถมีภาษาให้เรียนได้มากขึ้น แม้ว่าคุณจะรู้เพียงภาษาโปรตุเกสก็ตาม เนื่องจากสิ่งนี้ยังไม่สามารถทำได้ ชาวบราซิลจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงเรียนภาษาอื่น ๆ ส่วนใหญ่ในแอปต่อไป
ประสบการณ์ของฉันดีมาก แม้ว่าจะมีโฆษณาเยอะในแอป ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนในการศึกษาภาษาอื่น ๆ และนั่นคือเหตุผลที่ฉันสมัครสมาชิกเวอร์ชันซูเปอร์ของแอป...ในความคิดของฉัน แอปนี้สามารถมีภาษาให้เรียนได้มากขึ้นแม้ว่าคุณจะรู้เพียงภาษาโปรตุเกสก็ตาม เนื่องจากสิ่งนี้ยังไม่สามารถทำได้ ชาวบราซิลจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วจึงเรียนภาษาอื่น ๆ ส่วนใหญ่ในแอป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตรายการงานในClickUp เพื่อกำหนดการดำเนินการติดตามผลโดยอัตโนมัติจากสรุปของ AI Notetaker ของคุณ วิธีนี้ ทุกประเด็นสำคัญจะกลายเป็นงานโดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้ว
6. Sonix (ดีที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษาและการติดป้ายกำกับผู้พูด)
Sonix เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่แปลงเนื้อหาเสียงและวิดีโอเป็นข้อความที่มีความแม่นยำสูงในกว่า 53 ภาษา คุณยังสามารถไฮไลต์ช่วงเวลาสำคัญ, แสดงความคิดเห็น, และส่งออกในรูปแบบต่างๆ (รวมถึง SRT, DOCX, และ PDF)
ต่างจากเครื่องมือที่เพียงแค่สร้างบทถอดเสียงพื้นฐาน Sonix ยังสร้างเครื่องเล่นสื่อพร้อมบทถอดเสียงสำหรับการแชร์หรือฝัง ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบหรือนำเสนอเนื้อหาของคุณ ตั้งแต่ตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายในเบราว์เซอร์ไปจนถึงการสร้างคำบรรยายที่ราบรื่น มันมอบเวิร์กโฟลว์ที่ครอบคลุมสำหรับการถอดเสียง แปล วิเคราะห์และแชร์บันทึกได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix
- สร้างสรุป, ตรวจจับหัวข้อและอารมณ์, และติดป้ายชื่อบทโดยอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติการวิเคราะห์ AI ขั้นสูง
- จัดการการเข้าถึงหลายผู้ใช้ด้วยการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือสิทธิ์การอัปโหลด, แก้ไข, และแสดงความคิดเห็น
- แชร์คลิปหรือข้อความเต็มโดยใช้เครื่องเล่นสื่อในตัว ซึ่งยังรองรับการเผยแพร่ที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
- ผสานการทำงานกับ Zoom, Dropbox, Adobe Premiere และอื่นๆ เพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างลงตัว
ข้อจำกัดของ Sonix
- เครื่องมือนี้ไม่รองรับการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
- มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการหลังการถอดรหัส เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกและการจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อ
ราคาของ Sonix
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Sonix อย่างไรบ้าง?
ตามรีวิวหนึ่งจากCapterraเกี่ยวกับทางเลือกของ Speak AI:
นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่บริการที่สามารถจัดการกับหลายภาษาและการแปลได้ ฉันชอบ UI ที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการส่งออกไปยังซอฟต์แวร์เช่น Adobe และ Atlas.ti ส่วนที่ดีที่สุดคือวิธีการแก้ไขการถอดเสียงที่ง่าย...สิ่งที่ฉันไม่ชอบคือพวกเขามีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพพื้นฐานที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ฉันอยากให้มันรวมอยู่ด้วย แต่ฉันเข้าใจว่าใบอนุญาตของฉันเป็นแบบพื้นฐาน
นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่บริการที่สามารถจัดการกับหลายภาษาและการแปลได้ ฉันชอบ UI ที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการส่งออกไปยังซอฟต์แวร์เช่น Adobe และ Atlas.ti ส่วนที่ดีที่สุดคือวิธีการแก้ไขการถอดเสียงที่ง่าย...สิ่งที่ฉันไม่ชอบคือพวกเขามีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพพื้นฐานที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ฉันอยากให้มันรวมอยู่ด้วย แต่ฉันเข้าใจว่าใบอนุญาตของฉันเป็นแบบพื้นฐาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นานก่อนที่เราจะมีคีย์บอร์ดและพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์นักเขียนอักษรโบราณคือผู้บันทึกข้อมูลที่ยอดเยี่ยมที่สุด! ในอียิปต์ พวกเขาเป็นบุคคลสำคัญที่ฟาโรห์ไว้วางใจให้บันทึกประวัติศาสตร์ ภาษี และพิธีกรรมต่างๆ ด้วยอักษรภาพที่ซับซ้อน ในอิสราเอลโบราณ นักเขียนอักษรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนักวิชาการทางศาสนาที่ช่วยรักษาพระคัมภีร์ฮีบรูไว้
7. Google Cloud Speech-to-Text (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบบูรณาการและปรับขนาดได้)
Google Cloud Speech-to-Text เป็น API การรู้จำเสียงพูดที่อาศัย Chirp ซึ่งเป็นโมเดลพื้นฐานที่ผ่านการฝึกฝนจากชั่วโมงเสียงนับล้านชั่วโมงและประโยคหลายภาษาหลายพันล้านประโยค นั่นหมายถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการรับเสียงที่มีสำเนียงเฉพาะ ภาษาเฉพาะทาง และเสียงรบกวนในพื้นหลัง
เครื่องมือนี้ทำงานในสามโหมดที่ยืดหยุ่นได้: ซิงโครนัส, อะซิงโครนัส, และสตรีมมิ่ง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบเรียลไทม์, การประมวลผลแบบแบตช์, และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น นักวิจัยที่ทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือองค์กรที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดจะพบว่า V2 API มีประโยชน์ ซึ่งให้การบันทึกในระดับองค์กรและการควบคุมการถอดเสียงตามภูมิภาค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Speech-to-Text
- ฝึกโมเดลให้ให้ความสำคัญกับคำศัพท์เฉพาะทางโดเมนหรือคำศัพท์เฉพาะแบรนด์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์
- เลือกจากโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะทางสำหรับการโทรศัพท์, วิดีโอ, หรือคำสั่ง หรือสร้างของคุณเองด้วย UI แบบ Speech-to-Text
- ถอดเสียงเนื้อหาเสียงสำหรับผู้ชมทั่วโลกด้วยการสนับสนุนระดับเจ้าของภาษาในภาษาถิ่นหลักและรอง
ข้อจำกัดของ Google Cloud Speech-to-Text
- การปรับแต่งและกำหนดค่าโมเดลให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- ความแม่นยำลดลงอย่างมากเมื่อมีเสียงรบกวนในพื้นหลังหรือการบันทึกที่ไม่ชัดเจน
ราคาบริการแปลงเสียงเป็นข้อความของ Google Cloud
- API แปลงเสียงเป็นข้อความ V1: $0. 024/นาที
- API แปลงเสียงเป็นข้อความ V2: $0. 016/นาที
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Cloud Speech-to-Text
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Cloud Speech-to-Text อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
การเพิ่มสมาชิกทีมคนแรกเข้ามาในธุรกิจของฉันเป็นเรื่องง่ายมาก...การตั้งค่าผู้ดูแลระบบที่ละเอียดอาจมีความซับซ้อนเล็กน้อยในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังบริหารทีมขนาดเล็กมาก คุณอาจไม่จำเป็นต้องเข้าไปจัดการรายละเอียดเหล่านั้นทั้งหมดอยู่แล้ว และหากคุณอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ คุณก็น่าจะมีทรัพยากรเพียงพอที่จะมอบหมายให้พนักงานหรือทั้งแผนกดูแลเรื่องการตั้งค่าผู้ใช้งานและงานธุรการเหล่านี้ได้
การเพิ่มสมาชิกทีมคนแรกเข้ามาในธุรกิจของฉันเป็นเรื่องง่ายมาก...การตั้งค่าแอดมินที่ละเอียดอาจทำให้ยากต่อการนำทางเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังบริหารทีมขนาดเล็กมาก คุณอาจไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับรายละเอียดเหล่านั้นอยู่แล้ว และหากคุณอยู่ในบริษัทที่ใหญ่กว่า คุณน่าจะมีทรัพยากรเพียงพอที่จะให้พนักงานคนหนึ่งหรือทั้งแผนกดูแลการตั้งค่าผู้ใช้ในส่วนแอดมินได้
8. Whisper (เหมาะที่สุดสำหรับโมเดลถอดเสียงแบบโอเพนซอร์สและปรับแต่งได้)
Whisper ซึ่งพัฒนาโดย OpenAI ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลเสียงหลายภาษาและหลายภารกิจจำนวนมหาศาลถึง 680,000 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมจริง ไม่ใช่แค่การบันทึกเสียงคุณภาพสตูดิโอเท่านั้น
เครื่องมือนี้ทำงานบน โมเดล Transformer แบบ encoder-decoder ที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถระบุภาษา เพิ่มเวลาที่ระบุ สนับสนุนเสียงหลายภาษา และแม้กระทั่งแปลคำพูดเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมดในกระบวนการที่ราบรื่นเพียงครั้งเดียว และเนื่องจากเป็นโอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์ นักพัฒนา นักวิจัย และทีมผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งและพัฒนาต่อยอดได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องใบอนุญาต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whisper
- สร้างเวลาที่บันทึกไว้สำหรับวลีโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้การแก้ไขสื่อและการซิงโครไนซ์เนื้อหาง่ายขึ้น
- เข้าถึงและแก้ไขสถาปัตยกรรมโมเดลและโค้ดการอนุมานของ Whisper เพื่อสร้างแอปพลิเคชันเสียงที่ปรับแต่งได้หรือเครื่องมือวิจัยทางวิชาการ
- ปรับใช้ Whisper แบบออฟไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ข้อจำกัดของการกระซิบ
- อาจสร้างคำหรือวลีที่ไม่ถูกต้อง (ภาพหลอน) โดยเฉพาะในเสียงที่มีเสียงรบกวนหรือซับซ้อน
- เครื่องมือนี้ประมวลผลเสียงเป็นช่วงๆ ช่วงละ 30 วินาที ซึ่งอาจทำให้การถอดเสียงไม่สมบูรณ์หรือขาดช่วงสำหรับข้อมูลที่ยาวขึ้น
การตั้งราคาแบบกระซิบ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบกระซิบ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Whisper อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวไว้:
Whisper สร้างความประทับใจด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ราบรื่น ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างง่ายดาย การติดตั้งใช้งานไม่ซับซ้อน แม้ว่าการมีคำแนะนำเบื้องต้นเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นได้…แม้โดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพ แต่ Whisper จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความล่าช้าในการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเป็นครั้งคราว
Whisper สร้างความประทับใจด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ราบรื่น ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างง่ายดาย การติดตั้งใช้งานทำได้ไม่ยุ่งยาก แม้ว่าการมีคำแนะนำเบื้องต้นเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่...แม้โดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพ แต่ Whisper จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความล่าช้าในการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเป็นครั้งคราว
👋🏾 เรียนรู้วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม ดูบทเรียนนี้:
9. Verbit (ดีที่สุดสำหรับการถอดเสียงและคำบรรยายที่สอดคล้องกับ ADA)
Verbit ใช้แนวทางไฮบริดที่เป็นเอกลักษณ์: ขั้นแรก AI ของบริษัทจะสร้างบทถอดความอย่างรวดเร็ว จากนั้นเครือข่ายบรรณาธิการมืออาชีพจะปรับแต่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โมเดลแบบหลายชั้นนี้ช่วยให้ Verbit สามารถตอบสนองมาตรฐานความแม่นยำสูงได้ แม้ในกรณีของการบันทึกที่ซับซ้อน มีเทคนิค หรือมีเสียงรบกวน
สิ่งที่ทำให้ Verbit แตกต่างคือความมุ่งเน้นที่ความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะ ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา กฎหมาย และสื่อ ซึ่งต้องการมาตรฐานทางกฎหมาย วิชาการ และการเข้าถึงที่เข้มงวด แพลตฟอร์มนี้ยังมีบริการคำบรรยายสด การสกัดคำสำคัญ การสรุปบันทึกโดยอัตโนมัติ และการจัดรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Verbit
- จัดเตรียมคำบรรยายที่เข้าถึงได้และเป็นไปตามมาตรฐาน ADA สำหรับทั้งกิจกรรมสดและเนื้อหาที่บันทึกไว้
- ส่งออกใบแสดงผลการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, Word, CSV, JSON และ SRT พร้อมฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น รหัสเวลา SMPTE และการระบุผู้พูด
- ฝังคำบรรยายด้วย Smart Player พร้อมคำบรรยายที่สามารถค้นหาได้, คลิปการเล่นซ้ำ, และคำบรรยายปิดบนหน้าจอ
- ใช้เครื่องมือเฉพาะทาง เช่น Captivate™ และ Gen. V™ เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาที่พูดให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของ Verbit
- การจัดรูปแบบข้อความนี้ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการอ่าน และขาดการแบ่งเนื้อหาอย่างเป็นธรรมชาติ
- การแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลาเป็นเรื่องยาก เช่นเดียวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งจำเป็นต้องติดต่อกับตัวแทน
ราคาของ Verbit
- ฟรี (สูงสุด 30 นาที)
- บริการตนเอง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- บริการครบวงจร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Verbit
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Verbit อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจาก G2หนึ่งรายการเกี่ยวกับทางเลือกของ Speak AI:
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Verbit คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความที่แม่นยำ และแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้า ฉันใช้มันทุกวัน มันถูกผสานรวมเข้ากับระบบของเรา... Verbit ไม่ได้ให้บริการแบบเพียร์ทูเพียร์ คุณจำเป็นต้องเซ็นสัญญาเพื่อใช้งาน
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Verbit คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความที่แม่นยำ และแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้า ฉันใช้มันทุกวัน มันถูกผสานรวมเข้ากับระบบของเรา... Verbit ไม่ได้ให้บริการแบบเพียร์ทูเพียร์ คุณจำเป็นต้องเซ็นสัญญาเพื่อใช้งาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ 1970 มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาระบบรู้จำเสียงพูดที่ชื่อว่า'Harpy'ซึ่งสามารถเข้าใจประโยคเต็มโดยใช้คำศัพท์เพียง 1,000 คำ นับเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญสำหรับเทคโนโลยีการถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
10. Amazon Polly (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงที่เหมือนจริงสำหรับแอปเสียง ระบบ IVR และเครื่องมือการเรียนรู้)
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะเพิ่มเสียงพากย์ลงในวิดีโอได้อย่างไร เครื่องมือนี้มีคำตอบให้คุณ Amazon Polly คือเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) ขั้นสูงของ Amazon Web Services ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์เสียงแบบโต้ตอบ มันสามารถแปลงข้อความธรรมดา เอกสาร และแม้แต่สคริปต์หลายภาษาให้กลายเป็นเสียงที่สมจริง พร้อมเสียงที่ฟังเป็นธรรมชาติซึ่งขับเคลื่อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
จุดเด่นของ Polly อยู่ที่ความสามารถในการตีความบริบทที่ซับซ้อน จัดการกับคำที่สะกดเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน (homographs) ข้อความหลายภาษา หน่วยวัด และวันที่ได้อย่างแม่นยำใกล้เคียงมนุษย์ ด้วยรองรับเสียงถึง 47 เสียงใน 24 ภาษา เครื่องมือนี้จึงครอบคลุมด้านภาษาได้อย่างกว้างขวาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่พัฒนาโมดูลอีเลิร์นนิง เครื่องมือเพื่อความเข้าถึงได้ หรือแอปพลิเคชันเสียงระดับโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon Polly
- แทรกแท็ก Speech Synthesis Markup Language เพื่อปรับแต่งการเน้นเสียง, โทนเสียง, อัตราการพูด และการออกเสียง
- ส่งออกเสียงเป็นไฟล์ MP3, Ogg หรือ PCM ซึ่งเหมาะสำหรับทุกการใช้งาน ตั้งแต่พอดแคสต์ไปจนถึงระบบ IVR
- เชื่อมต่อ Polly เข้ากับบริการ AWS อื่น ๆ เช่น Lambda หรือ S3 เพื่อการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและเวิร์กโฟลว์การปรับใช้
ข้อจำกัดของ Amazon Polly
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความสามารถจำกัดในการปรับแต่งโทนเสียง การออกเสียง หรือสร้างโปรไฟล์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์
- แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแล้ว ผู้ใช้บางรายยังคงพบว่าเสียงของ Polly ขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์หรือการเน้นเสียงที่เป็นธรรมชาติ
ราคาของ Amazon Polly
- ฟรี
- เสียงมาตรฐาน: $4/เดือน ต่อ 1 ล้านตัวอักษร
- เสียงประสาท: $16/เดือน ต่อ 1 ล้านตัวอักษร
- เสียงสร้างเนื้อหา: $30/เดือน ต่อ 1 ล้านตัวอักษร
- เสียงแบบยาว: $100/เดือน ต่อ 1 ล้านตัวอักษร
คะแนนและรีวิวของ Amazon Polly
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Amazon Polly อย่างไรบ้าง?
นี่คือตัวอย่างจากรีวิวใน G2:
ฉันชอบมากที่ Amazon Polly ทำให้คอมพิวเตอร์พูดเหมือนมนุษย์ มันฟังดูเป็นธรรมชาติมาก และคุณสามารถเลือกเสียงที่แตกต่างกันได้ มันยอดเยี่ยมสำหรับการทำเสียงพากย์สำหรับวิดีโอหรือทำให้แอปของคุณพูดได้ ใช้งานง่ายมาก!…ฉันไม่ชอบที่ Amazon Polly มีค่าธรรมเนียมการใช้งาน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องจ่ายเงินตามจำนวนตัวอักษรที่มันอ่านออกเสียง อาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณใช้บ่อย
ฉันชอบมากที่ Amazon Polly ทำให้คอมพิวเตอร์พูดเหมือนมนุษย์ มันฟังดูเป็นธรรมชาติมาก และคุณสามารถเลือกเสียงที่แตกต่างกันได้ มันยอดเยี่ยมสำหรับการทำเสียงพากย์สำหรับวิดีโอหรือทำให้แอปของคุณพูดได้ ใช้งานง่ายมาก!…ฉันไม่ชอบที่ Amazon Polly มีค่าธรรมเนียมการใช้งาน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องจ่ายเงินตามจำนวนตัวอักษรที่มันอ่านออกเสียง อาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณใช้บ่อย
11. Assembly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปด้วยการตรวจจับหัวข้อและการวิเคราะห์ความรู้สึก)
AssemblyAI ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักพัฒนาและทีมเทคนิคเป็นหลัก: ผู้ที่ต้องการระบบจดจำเสียงที่เชื่อถือได้และสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้อย่างราบรื่น แทนที่จะเพียงแค่แปลงเสียงเป็นข้อความ ระบบยังช่วยให้ทีมสามารถเจาะลึกถึงเนื้อหาและระบุได้ว่าใครเป็นผู้พูดในแต่ละช่วง
เครื่องมือนี้รองรับมากกว่า 99 ภาษา แยกผู้พูด รู้จักคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม และตรวจจับภาษาโดยอัตโนมัติ ทั้งหมดผ่าน API สะดวกสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ นักวิจัย และวิศวกรที่ต้องการควบคุมวิธีการประมวลผลข้อมูลเสียงได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Assembly AI
- บันทึกและถอดเสียงบทสนทนาแบบเรียลไทม์ด้วยความหน่วงต่ำกว่า 500 มิลลิวินาที พร้อมระบบตรวจจับจุดสิ้นสุดประโยคขั้นสูง
- ใช้ โมเดลสากล ที่ฝึกฝนด้วยข้อมูลหลายภาษา 12.5 ล้านชั่วโมงขึ้นไป เพื่อความแม่นยำมากกว่า 93.3% และอัตราความผิดพลาดของคำที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
- แปลงตัวเลข วันที่ และการพิมพ์ตัวอักษรให้อัตโนมัติเพื่อให้ได้ข้อความที่สะอาดและอ่านง่าย โดยไม่ต้องประมวลผลเพิ่มเติม
- กำหนดคำพูดแต่ละคำให้กับผู้พูดที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ถอดความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและวิเคราะห์การสนทนาได้ลึกซึ้งมากขึ้น
ข้อจำกัดของ AI ในการประกอบ
- แม้จะมีสนามเด็กเล่นแล้ว อินเทอร์เฟซ API ก็อาจดูน่ากลัวสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา
- ผลลัพธ์ API อาจไม่มีการจัดรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชันอินเทอร์เฟซฟรี
ราคาของ Assembly AI
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Assembly AI
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Assembly AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวถึงทางเลือกของ Speak AI นี้:
ฉันใช้ AssemblyAI เพื่อรับบทถอดความของตอนพอดแคสต์ของฉัน และความแม่นยำค่อนข้างดี การมีเวลาที่ระบุไว้กับแต่ละคำช่วยให้เราเชื่อมต่อกับเสียงพอดแคสต์และกระโดดไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย การสนับสนุนลูกค้าดีมาก...บางครั้งก็ยากนิดหน่อยเมื่อผู้ดำเนินรายการพูดการสะกดของรหัสโปรโมชั่นที่เขาใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าโปรโมชั่นโค้ดคือ SUMMER ฉันอาจจะได้ S-U-M-M-E-R ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำงานด้วย แต่มันเป็นกรณีพิเศษ
ฉันใช้ AssemblyAI เพื่อรับบทถอดความของตอนพอดแคสต์ของฉัน และความแม่นยำค่อนข้างดี การมีเวลาที่ระบุไว้กับแต่ละคำช่วยให้เราเชื่อมต่อกับเสียงพอดแคสต์และกระโดดไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย การสนับสนุนลูกค้าดีมาก...บางครั้งก็ยากนิดหน่อยเมื่อผู้ดำเนินรายการพูดการสะกดของรหัสโปรโมชั่นที่เขาใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าโปรโมชั่นโค้ดคือ SUMMER. ฉันอาจจะได้ S-U-M-M-E-R ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำงานด้วย แต่มันเป็นกรณีพิเศษ
🔍 คุณรู้หรือไม่? AI กำลังช่วยให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตขึ้นมา!แอรอน นิวคอมเมอร์ นักสะสมจดหมายประวัติศาสตร์ ได้ใช้ความหลงใหลของเขาในการก่อตั้งสตาร์ทอัพ AI ที่ถอดความลายมือจากศตวรรษที่ 19 ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง เราสามารถอ่านเอกสารเก่าแก่ที่มีอายุหลายศตวรรษซึ่งเคยเกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะถอดรหัสได้แล้ว
