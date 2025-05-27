10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ AssemblyAI สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความในปี 2025

AssemblyAI เป็นแพลตฟอร์ม Speech AI ที่เน้นนักพัฒนาเป็นสำคัญ ช่วยให้คุณเพิ่มการถอดเสียงพูดเป็นข้อความที่มีความแม่นยำสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเสียงลงในผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดายผ่าน API
มันรองรับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การตรวจจับผู้พูด, การวิเคราะห์อารมณ์, และอื่น ๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับประสบการณ์การใช้งานสำหรับนักพัฒนาที่สะอาดและเรียบง่าย. แต่เมื่อกรณีการใช้งานของคุณซับซ้อนมากขึ้น คุณอาจเริ่มพบกับข้อจำกัด.
บางทีคุณอาจกำลังทำงานกับเสียงที่มีเสียงรบกวนจากโลกจริงและต้องการการแยกเสียงที่ดีขึ้น หรือคุณกำลังสร้างแอปหลายภาษาและพบว่ามีบางสำเนียงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ หรือบางทีคุณอาจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมซึ่งต้องการการติดตั้งภายในองค์กรหรือการปรับแต่งโมเดลที่ลึกกว่า—ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ AssemblyAI ยังไม่มีในขณะนี้
ทำไมต้องเลือกทางเลือก AI สำหรับการประกอบ?
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักพัฒนา ทีมผลิตภัณฑ์ และนักวิจัย AssemblyAI ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วจากการทดสอบในสภาพแวดล้อมแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ไปจนถึงการปรับใช้โมเดลที่พร้อมใช้งานจริงซึ่งรองรับเสียงแบบเรียลไทม์หรือเสียงที่บันทึกไว้ด้วยความแม่นยำสูง
แต่มีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้คุณพิจารณาทางเลือกอื่นของ Assembly AI:
- ข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์: หากผลิตภัณฑ์ของคุณพึ่งพาการถอดเสียงสด คุณอาจพบว่าความแม่นยำและเวลาตอบสนองแบบเรียลไทม์ของ AssemblyAI อาจมีความแตกต่างกัน
- ไม่รองรับการใช้งานในสถานที่หรือคลาวด์ส่วนตัว: AssemblyAI ทำงานได้เฉพาะบนคลาวด์เท่านั้น หากคุณทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมหรือต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่ การไม่มีตัวเลือกในการติดตั้งในสถานที่หรือคลาวด์ส่วนตัวอาจไม่ตรงกับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ
- การรองรับหลายภาษาอย่างจำกัด: แม้ว่า AssemblyAI จะรองรับหลายภาษา แต่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับภาษาอังกฤษเป็นหลัก หากกรณีการใช้งานของคุณเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทั่วโลกหรือภาษาถิ่นเฉพาะภูมิภาค คุณจะต้องใช้เครื่องมือถอดเสียงอื่นที่มีความแม่นยำสูงในภาษาอื่น ๆ ด้วย
- ไม่มีตัวเลือกในการฝึกโมเดลที่กำหนดเอง: คุณไม่สามารถปรับแต่งโมเดลของ AssemblyAI ด้วยข้อมูลของคุณเองได้ หากคุณทำงานกับคำศัพท์เฉพาะทาง เช่น กฎหมาย การแพทย์ หรือเทคนิค ข้อจำกัดนี้จะมีผลต่อคุณภาพของการถอดความ
- ไม่มีอินเทอร์เฟซแก้ไขข้อความที่มองเห็น: เนื่องจากถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนา จึงไม่มี UI ในตัวสำหรับการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อความที่ถอดออกมา หากคุณต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการแก้ไขข้อความหรือปรับเนื้อหาให้เรียบร้อยก่อนเผยแพร่ คุณจะต้องสร้างอินเทอร์เฟซของคุณเองหรือใช้ทางเลือกอื่นของ AssemblyAI
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2016 ผู้ชมหลายล้านคนติดตามการแข่งขันโอลิมปิก—และเป็นครั้งแรกที่ AI ได้ทำงานอย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง IBM Watson ได้ขับเคลื่อนการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับการถ่ายทอดสดซึ่งนับเป็นการใช้งานเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ในระดับใหญ่ครั้งแรกๆ
ทางเลือกของ Assembly AI ในภาพรวม
มาดูกันอย่างรวดเร็วกับทางเลือก AI สำหรับการประกอบที่ดีที่สุด:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|องค์กร ทีมกฎหมาย และธุรกิจขนาดเล็ก
|องค์กร บริษัทขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็ก
|องค์กร บริษัทขนาดกลาง ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|Otter. ai
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การแยกผู้พูด, สรุปสด, การติดแท็ก, รูปแบบการส่งออก
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
|Rev
|การถอดเสียงโดยมนุษย์และ AI, การจัดรูปแบบทางกฎหมาย, การใส่เวลา, และเอกสารถอดเสียงที่ได้รับการรับรอง
|องค์กร, ทีมกฎหมาย, ธุรกิจขนาดเล็ก
|ไม่มีแผนฟรี, AI: $0. 25/นาที, มนุษย์: $1. 99/นาที
|Google Cloud Speech-to-Text
|การสตรีมแบบเรียลไทม์, 125+ ภาษา, โมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้า/ปรับแต่งได้, การผสานระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง
|องค์กรธุรกิจ, บริษัทขนาดกลาง
|ราคาตามความต้องการ
|Deepgram
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่ม, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อน, การระบุผู้พูด, การติดตั้งใช้งานในองค์กร
|องค์กรธุรกิจ, บริษัทขนาดกลาง
|ทดลองใช้ฟรี (เครดิต $200), แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $4,000/ปี
|AWS Transcribe
|การถอดเสียงสด, การระบุช่อง, คำศัพท์ที่กำหนดเอง, การวิเคราะห์คอนแทคเลนส์
|องค์กรธุรกิจ, บริษัทขนาดกลาง
|ไม่มีแผนฟรี, ราคาตามความต้องการ
|คำอธิบาย
|การตัดต่อวิดีโอแบบถอดเสียง, การบันทึกเสียงทับ, โปรแกรมแก้ไขเสียงแบบหลายแทร็ก, การบันทึกหน้าจอ
|นักพัฒนา, นักวิจัย, และธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน
|กระซิบ
|การถอดเสียง การแปล การตรวจสอบเครื่องหมายวรรคตอน แบบโอเพนซอร์ส การให้คะแนนความมั่นใจ
|การวิเคราะห์ความรู้สึก, การตรวจจับหัวข้อ, การกรองคำหยาบ, และการแบ่งส่วนเสียง
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน, API: $0. 006/นาที
|Speechmatics
|การวิเคราะห์ความรู้สึก, การตรวจจับหัวข้อ, การกรองคำหยาบ, การแบ่งส่วนเสียง
|องค์กรธุรกิจ, บริษัทขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $0. 24 ต่อชั่วโมง
|SpeechBrain
|สถาปัตยกรรมแบบเปิด โมดูลาร์, แบบจำลองที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า, การผสานรวมกับ Hugging Face, งานด้านเสียง
|นักวิจัย, นักพัฒนา, และสถาบันการศึกษา
|ฟรีตลอดไป
ทางเลือก AI สำหรับการประกอบที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มาพูดคุยเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละเครื่องมืออย่างละเอียดเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานถอดเสียงและกระบวนการทำงานด้านเนื้อหา)
จินตนาการถึงพื้นที่ทำงานที่ทุกการประชุม, บันทึกเสียง, และการบันทึกหน้าจอถูกถอดความเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ, สามารถค้นหาได้, และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้. นั่นคือความมหัศจรรย์ของ ClickUp ในฐานะซอฟต์แวร์ถอดความ.
ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถบันทึกทุกคำจากการประชุม Zoom, Teams หรือ Google Meet ของคุณโดยใช้AI Notetakerได้ทันที คุณจะได้รับบทสรุปที่ครบถ้วน สรุปสั้นๆ และรายการตรวจสอบงานที่ต้องทำ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาบันทึกหรือพลาดรายละเอียดสำคัญเครื่องมือบันทึก AIสามารถระบุผู้พูด จับช่วงเวลาสำคัญ และเน้นย้ำการตัดสินใจและงานที่ต้องทำทั้งหมดในขณะที่การประชุมกำลังดำเนินอยู่
เมื่อการประชุมถูกถอดความแล้ว เนื้อหาจะถูกเก็บไว้ในClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ที่ทรงพลังและออกแบบมาสำหรับทีมโดยเฉพาะ Docs ช่วยให้คุณแก้ไขงานร่วมกันได้ ใส่ความคิดเห็นในเนื้อหาโดยตรง ระบุบุคคลในทีม และฝังสื่อหรืองานต่าง ๆ ได้ทั้งหมดในที่เดียว มอบพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่นให้คุณเปลี่ยนไอเดียและเอกสารให้กลายเป็นผลลัพธ์ได้จริง
คุณยังสามารถติดตามประวัติเวอร์ชัน, แบ่งปันสิทธิ์การเข้าถึง, และฝังองค์ประกอบของ ClickUp เช่น รายการงานหรือมุมมองโครงการโดยตรงในบทถอดความได้อีกด้วย คุณสามารถติดตามการอัปเดต, เชื่อมโยงโครงการที่เกี่ยวข้อง, หรือจัดการการอนุมัติได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถดึงความรู้จากบันทึกการประชุมใด ๆ ได้ทันที ถามคำถามในภาษาธรรมชาติ เช่น "มีกำหนดเวลาอะไรที่ถูกพูดถึง?" หรือ "ขั้นตอนต่อไปสำหรับทีมออกแบบคืออะไร?" และรับคำตอบที่แม่นยำและเข้าใจบริบทตามเนื้อหาการประชุมของคุณAI สำหรับบันทึกการประชุมนี้ยังสามารถช่วยคุณสร้างสรุปที่ปรับให้เหมาะกับกรณีการใช้งานเฉพาะ เช่น การติดตามผลกับลูกค้า, สรุปสำหรับผู้บริหาร, หรือการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่การประชุมเท่านั้น บันทึกการสาธิตหน้าจอผ่าน ClickUp Clips หรือ คลิปเสียงสั้น ๆ และ ClickUp AI จะถอดเสียงให้เป็นข้อความโดยอัตโนมัติ ต้องการย้อนกลับไปดูช่วงเวลาเฉพาะหรือไม่ เพียงค้นหาในข้อความถอดเสียงหรือคลิกที่เวลาที่ต้องการ คุณยังสามารถถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับสิ่งที่คุณบันทึกไว้ และมันจะดึงคำตอบตรงจากข้อความถอดเสียงของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานร่วมกันข้ามภาษา บันทึกการสนทนากับลูกค้า หรือติดตามความคืบหน้าของโครงการ ClickUp สามารถเปลี่ยนคำพูดให้เป็นความรู้ที่จัดระเบียบและนำไปปฏิบัติได้จริง มันไม่ใช่แค่การถอดความเท่านั้น—แต่คือประสิทธิภาพ ความชัดเจน และการทำงานร่วมกัน ทั้งหมดในที่เดียว
สุดท้าย เมื่อคุณป้อนบันทึกและข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าสู่ClickUp Tasks มันจะเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นงานที่ทำได้จริง คุณสามารถไฮไลต์ประโยคในบทถอดเสียงและแปลงเป็นงานได้ทันที มอบหมายงานและกำหนดวันที่ครบกำหนด งานนั้นจะเชื่อมโยงกับการสนทนาต้นฉบับเพื่อให้ได้บริบทที่ครบถ้วน และกระบวนการทำงานจะดำเนินต่อไปโดยไม่มีการขัดจังหวะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ: กำหนดการดำเนินการ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ หรือการส่งการแจ้งเตือนทันทีที่มีการเพิ่มหรืออัปเดตทรานสคริปต์ เพื่อให้กระบวนการของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติและรวดเร็ว
- มาตรฐานด้วยเทมเพลต: ใช้เทมเพลต ClickUpที่แตกต่างกันสำหรับการสรุปการประชุม, สรุปเนื้อหา, หรือกระบวนการทำงานทางบรรณาธิการเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในการตรวจสอบและเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้กลายเป็นผลงานที่ส่งมอบ
- ค้นหาข้ามเนื้อหาทั้งหมด: ค้นหาการตัดสินใจ, คำพูด, หรือรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมได้ทันทีโดยใช้การค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUp
- ติดตามเวลาที่ใช้ในงานถอดความ: วัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบถอดความ สร้างเนื้อหา หรือดำเนินการติดตามผลสำหรับการตรวจสอบเวลาหรือการเรียกเก็บเงิน โดยใช้ClickUp Time Tracking
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยความสามารถที่หลากหลายที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ อาจทำให้รู้สึกซับซ้อนในการใช้งานในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความหลากหลายของ ClickUp มาก มันมีฟีเจอร์มากมายและอาจแทนที่ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้หลายตัว สำหรับทีมขนาดเล็กและที่กำลังเติบโต มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบและมองเห็นภาพงานได้ชัดเจน สุดท้าย AI ของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการช่วยทีมของฉันค้นหาสิ่งต่าง ๆ
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจับและจัดระเบียบบันทึกการประชุมข้ามทีมระยะไกล)
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำงานทางไกลหรือกำลังบริหารโครงการหลายโครงการ Otter ช่วยคุณบันทึกทุกสิ่งที่ถูกหารือในระหว่างการประชุมของคุณได้โดยไม่ต้องพิมพ์บันทึก มันทำงานร่วมกับ Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams เพื่อบันทึกและถอดความการสนทนาโดยอัตโนมัติในเวลาจริง
คุณยังได้รับสรุปสดที่อัปเดตตามคำพูดของผู้คน—มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว Otter ยังแยกผู้พูดเพื่อให้คุณสามารถติดตามการตัดสินใจ, รายการที่ต้องทำ, หรือการติดตามผลที่เชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมทีมเฉพาะได้
คุณสามารถเพิ่มไฮไลท์หรือความคิดเห็น และแท็กเพื่อนร่วมทีมในบันทึกการสนทนาเพื่อเน้นส่วนที่สำคัญหรือชี้แจงขั้นตอนต่อไปได้ ต้องการกลับไปดูบทสนทนาอีกครั้งหรือไม่? ฟีเจอร์ค้นหาของ Otter ช่วยให้คุณข้ามไปยังช่วงเวลาที่คุณต้องการได้ทันที
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- ติดตามกิจกรรมของบันทึกเสียง, แนวโน้มการใช้งาน, และประสิทธิภาพของทีมเพื่อเข้าใจดีขึ้นว่าทีมของคุณใช้ Otter อย่างไร และจุดที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้
- ดาวน์โหลดบันทึกของคุณเป็นไฟล์ TXT, PDF, DOCX หรือ SRT เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดทำเอกสาร การแก้ไข หรือการทำคำบรรยายสำหรับวิดีโอ
- จัดกลุ่มบันทึกการประชุมตามลูกค้า โครงการ หรือทีมภายใน เพื่อรักษาความเป็นระเบียบในพื้นที่ทำงานของคุณและทำให้การค้นหาข้อมูลง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- มันขาดคุณสมบัติด้านปัญญาประดิษฐ์ทางเสียงขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ซึ่งมีให้ในทางเลือกอื่นของ AssemblyAI บางตัว
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
หากผมพลาดอะไรบางอย่างในระหว่างการประชุมสด ผมสามารถเปิดการถอดความสดบนหน้าจออื่นได้ตลอดเวลา และไม่ต้องขอให้ใครพูดซ้ำอีก เพราะการถอดความสดมีความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ
หากผมพลาดอะไรบางอย่างในระหว่างการประชุมสด ผมสามารถเปิดการถอดความสดไว้บนหน้าจออื่นได้ตลอดเวลา และผมไม่ต้องขอให้ใครพูดซ้ำอีกเลย เนื่องจากความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมของการถอดความสด
3. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงโดยมนุษย์ที่พร้อมสำหรับด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
Rev เป็นซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่มีความแม่นยำสูงสำหรับงานด้านกฎหมาย เช่น การให้ปากคำ การพิจารณาคดี และการสัมภาษณ์ลูกค้า แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกให้เลือกระหว่างถอดความแบบคำต่อคำที่บันทึกทุกคำพูด หรือเวอร์ชันอ่านง่ายที่ข้ามคำพูดที่ไม่จำเป็น
แต่ละบันทึกถอดความจะมีป้ายกำกับผู้พูดและเวลาที่บันทึกไว้ และสำเนาที่ได้รับการรับรองหากคุณต้องการสำหรับการยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้คุณยังสามารถขอการจัดรูปแบบพิเศษ เช่น หมายเลขบรรทัดหรือรูปแบบที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของศาลของคุณได้
ไฟล์ของคุณถูกเข้ารหัส และทุกนักถอดความที่จัดการกับเนื้อหาทางกฎหมายจะต้องเซ็นสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย หากคุณมีกำหนดเวลาที่จำกัด บริการจัดส่งด่วนสามารถทำได้ในเวลาเพียง 12 ชั่วโมง สำหรับการร่วมมือข้ามแผนกอย่างง่าย Rev อนุญาตให้คุณเพิ่มแชร์ และร่วมมือกับบันทึกกับทีมอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- ทำงานกับไฟล์เสียงหรือวิดีโอ เช่น MP3, MP4 หรือ WAV แม้เนื้อหาเสียงจะไม่ดีหรือมีหลายคนที่พูดพร้อมกัน
- เพิ่มคำบรรยายที่มองเห็นได้ตลอดเวลาลงในวิดีโอของคุณโดยตรง รวมถึงโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ที่ไม่รองรับไฟล์คำบรรยายแยกต่างหาก
- คลิกที่คำใดก็ได้ในบทถอดความเพื่อไปยังช่วงเวลานั้นในวิดีโอภายในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดการหมุนรอบ
- Rev กำหนดข้อจำกัดอย่างเคร่งครัดที่ 60 ตัวอักษรต่อกลุ่มคำบรรยาย ข้อจำกัดนี้อาจก่อให้เกิดความท้าทายเมื่อต้องจัดการกับบทสนทนาที่รวดเร็วหรือประโยคที่ซับซ้อน ส่งผลต่อความอ่านง่ายและความลื่นไหลของคำบรรยาย
การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์
- พื้นฐาน: $14.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $34.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- หรือชำระตามนาที การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที การถอดเสียงโดย AI: $0. 25 /นาที
- การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที
- การถอดเสียงโดย AI: $0. 25 /นาที
- การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที
- การถอดเสียงโดย AI: $0. 25 /นาที
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 7/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rev อย่างไรบ้าง?
Rev ทำให้การเปลี่ยนไฟล์เสียงของฉันเป็นบทถอดความที่ชัดเจนและถูกต้องเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยจากฉัน ฉันชอบที่อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก—การอัปโหลดไฟล์ทำได้รวดเร็ว ระยะเวลาในการดำเนินการก็ไว และการจัดรูปแบบก็เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
Rev ทำให้การเปลี่ยนไฟล์เสียงของฉันเป็นบทถอดความที่ชัดเจนและถูกต้องเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลย ฉันชอบที่อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก—การอัปโหลดไฟล์ทำได้รวดเร็ว ระยะเวลาในการดำเนินการก็สั้น และรูปแบบการจัดเรียงก็เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
4. Google Cloud Speech to Text (เหมาะที่สุดสำหรับการจดจำเสียงแบบเรียลไทม์ในแอปพลิเคชันหลายภาษา)
หากคุณกำลังสร้างแอปที่รองรับเสียง, แชทบอท, หรือผู้ช่วยเสมือน Google Cloud Speech to Text มอบเครื่องมือให้คุณเพื่อเพิ่มการถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำ มันรองรับการสตรีมแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้สามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติและได้รับคำตอบทันที—แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความหน่วงต่ำ
โมเดล Chirp ที่ได้รับการฝึกฝนจากเสียงนับล้านชั่วโมง สามารถจัดการกับสำเนียงต่างๆ เสียงรบกวนในพื้นหลัง และการสนทนาที่รวดเร็ว ด้วยความสามารถในการรองรับมากกว่า 125 ภาษา คุณสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับผู้ชมทั่วโลกได้โดยไม่ต้องใช้โมเดลแยกต่างหาก
คุณสามารถผสานรวม API ได้โดยใช้ REST หรือ gRPC ทางเลือกของ AssemblyAI นี้ทำงานได้ดีกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Google Cloud รวมถึง Dialogflow และ Vertex AI คุณสามารถจัดการทุกส่วนของบริการการถอดเสียงได้เป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่การป้อนเสียงพูดไปจนถึงการจดจำเจตนาและการสร้างคำตอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Speech to Text
- เลือกรุ่นที่ปรับแต่งมาเฉพาะสำหรับคำสั่งเสียง, การโทร, หรือการถอดเสียงวิดีโอ และปรับแต่งตามความต้องการของคุณโดยใช้ UI ของ Speech-to-Text
- ใช้กุญแจการเข้ารหัสที่ลูกค้าเป็นผู้จัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรทั้งหมดและบันทึกการถอดเสียงแบบกลุ่ม
- ถอดเสียงคำพูดได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือคาดเดาไม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือลดเสียงรบกวนภายนอก
ข้อจำกัดของ Google Cloud Speech to Text
- ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้แก้ไขและตรวจสอบในเบราว์เซอร์ Google Cloud Speech-to-Text ไม่มีตัวแก้ไขข้อความในตัวสำหรับการทำความสะอาดทรานสคริปต์ร่วมกัน
ราคาบริการแปลงเสียงเป็นข้อความของ Google Cloud
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Google Cloud Speech to Text
- G2: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงเครื่องมือ Google Cloud Speech-to-Text อย่างไรบ้าง?
ฉันจำได้เมื่อ 5 ปีก่อน ตอนที่ฉันถอดเสียงบันทึกเสียงพูดเกือบ 10,000 นาทีเป็นเวลาหลายสัปดาห์ บริการคลาวด์ของ Google ทำให้ตอนนี้ง่ายขึ้นมาก และทำให้สามารถถอดเสียงได้หลายร้อยภาษาและสำเนียง
📚 คลังแม่แบบ:แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องมือถอดเสียงในปัจจุบันไม่ได้เพียงแค่จับคำพูดเท่านั้น—แต่ยังสามารถระบุผู้พูด ตรวจจับอารมณ์ และติดตามลำดับการสนทนาได้อย่างแม่นยำ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอัลกอริทึมที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น (ซึ่งมักสร้างขึ้นโดยใช้ภาษาอย่าง R) อนาคตสัญญาว่าจะมีความแม่นยำที่คมชัดยิ่งขึ้น ที่ซึ่งเครื่องจักรจะไม่เพียงแค่ได้ยินเรา แต่จะเข้าใจเราอย่างแท้จริง
5. Deepgram (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่สร้างตัวแทนเสียงหรือฟีเจอร์วิเคราะห์เสียงแบบกำหนดเอง)
Deepgram เป็นเครื่องมือที่ใช้ API ในการแปลงเสียงเป็นข้อความ คำพูด หรือเสียงสังเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
ไม่เหมือนกับระบบรู้จำเสียงพูดแบบดั้งเดิม ระบบนี้ได้รับการฝึกฝนแบบครบวงจรจากเสียงจริงในโลกจริงครอบคลุมมากกว่า 30 ภาษา คุณสามารถใช้ระบบนี้เพื่อสตรีมเสียงสดด้วยความหน่วงต่ำกว่าหนึ่งวินาทีหรือถอดเสียงการบันทึกจำนวนมากได้
นักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้นโดยการเพิ่มคำค้นหา, เพิ่มคำที่เกี่ยวข้องกับโดเมน, หรือติดป้ายกำกับผู้พูด. Deepgram ยังสามารถตรวจจับความรู้สึกและหัวข้อได้ ทำให้มันมีประโยชน์ไม่เพียงแค่สำหรับการถอดเสียง แต่ยังสำหรับการวิเคราะห์สิ่งที่ถูกพูด—และวิธีการพูด.
คุณสมบัติเด่นของ Deepgram
- ตรวจจับและลบข้อมูลส่วนตัวมากกว่า 50 ประเภท เช่น ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (PII), ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI), และข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (PCI) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
- โฮสต์ Deepgram ภายในองค์กรหรือในคลาวด์ส่วนตัวเพื่อควบคุมข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด
- ระบุและดึงชื่อ วันที่ สถานที่ และรายละเอียดที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เพื่อเปลี่ยนเสียงที่ไม่เป็นโครงสร้างให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้
ข้อจำกัดของ Deepgram
- Deepgram อาจระบุความเงียบในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนผิดพลาด ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการแบ่งส่วนข้อความที่ถอดความ
ราคาของ Deepgram
- ฟรี: เครดิตมูลค่า $200 จากนั้นชำระตามการใช้งานจริง
- การเติบโต: 4,000 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อปี
- องค์กรธุรกิจ: 15,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปต่อปี
- API ตัวแทนเสียง: ราคาตามความต้องการ
- ข้อความเสียง: ราคาที่กำหนดเอง
- ปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียง: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Deepgram
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 260+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Deepgram อย่างไรบ้าง?
ผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและทีมงานมีความเป็นกันเองมาก ผลิตภัณฑ์สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ และมีคุณสมบัติการถอดเสียงหลักที่เราต้องการโดยเฉพาะการตรวจแกรมม่าและการระบุผู้พูด
ผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและทีมงานมีความเป็นกันเองมาก ผลิตภัณฑ์สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ และมีคุณสมบัติการถอดเสียงหลักที่เราต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบไวยากรณ์และการระบุผู้พูด
6. AWS Transcribe (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการสนทนาในระดับองค์กรและการวิเคราะห์ความรู้สึก)
Amazon Transcribe สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองหรือผสานรวมเข้ากับเครื่องมือสนับสนุนของคุณโดยตรง มันนำการแปลงเสียงเป็นข้อความเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยไม่รบกวน
จัดการสายจำนวนมากอยู่หรือไม่? ฟีเจอร์อย่างการบันทึกเสียงผู้พูดแยกบุคคลและการระบุช่องสัญญาณช่วยให้แยกแยะระหว่างเจ้าหน้าที่กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพ รีวิวการสนทนา หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ต้องการความแม่นยำมากขึ้นหรือไม่? ฝึกโมเดลภาษาที่กำหนดเองเพื่อจับคำเฉพาะของแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือสำเนียงท้องถิ่น สำหรับการโต้ตอบแบบสด การถอดเสียงแบบสตรีมมิ่งช่วยให้คุณมองเห็นได้ทันที ผลลัพธ์บางส่วนจะปรากฏแบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะสำหรับการโค้ชสด การยกระดับปัญหา หรือการกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ
และด้วยการรองรับมากกว่า 100 ภาษา ทีมงานของคุณสามารถตอบสนองได้ตลอดเวลาไม่ว่าลูกค้าของคุณจะอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS Transcribe
- ตรวจจับและลบคำเฉพาะออกจากบันทึกการสนทนาโดยอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบเนื้อหา, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, หรือความปลอดภัยของแบรนด์
- สร้างบันทึกการถอดเสียงพร้อมข้อมูลเวลาที่แม่นยำและข้อมูลความมั่นใจสำหรับทุกคำ
- เชื่อมต่อกับ AWS Contact Lens เพื่อวิเคราะห์ความรู้สึก ตรวจจับความเสี่ยงด้านความสอดคล้อง และค้นหาปัญหาต่างๆ ในการสนทนากับลูกค้า
ข้อจำกัดของ AWS Transcribe
- Amazon Transcribe มีปัญหาในการจัดการกับเสียงที่มีเสียงรบกวน คุณภาพต่ำ หรือมีสื่อเสียงจำนวนมาก ทำให้ไม่เหมาะสำหรับพอดแคสต์หรือการสนทนาที่มีการพูดซ้อนกัน
ราคา AWS Transcribe
- ราคาตามความต้องการ
AWS Transcribe คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง AWS Transcribe อย่างไรบ้าง?
โดยการใช้ Amazon transcribe ฉันสามารถถอดคำพูดและภาษาของฉันเป็นข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายได้อย่างง่ายดาย มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลา แทนที่จะต้องพิมพ์เอง ข้อความที่ได้มีความชัดเจนและกระชับ
7. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่แก้ไขเสียง/วิดีโอผ่านบทถอดความ)
Descript เป็นเครื่องมือแก้ไขเสียงและวิดีโอแบบครบวงจรที่ถอดเสียงเนื้อหาที่พูดเป็นข้อความ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขสื่อได้ง่ายเหมือนกับการแก้ไขเอกสาร
คุณสามารถเน้นข้อมูลเชิงลึกได้ทันที ทำให้การติดตามคำขอฟีเจอร์หรือจุดที่ประสบปัญหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น บทถอดความจะปรากฏเหมือนเอกสาร ทำให้การคัดลอกช่วงเวลาสำคัญไปยังแผนงานหรือรายการงานที่ต้องทำเป็นเรื่องง่าย
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสร้างฟีเจอร์ถอดเสียงลงในผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดทราบว่า Descript ยังไม่มี API สำหรับแปลงเสียงเป็นข้อความแบบสาธารณะในขณะนี้ ฟีเจอร์ถอดเสียงของ Descript จึงจำกัดเฉพาะการใช้งานบนแอปเดสก์ท็อปและเว็บเท่านั้น แม้ว่าจะมี API สำหรับ Overdub ที่ใช้สร้างเสียงสังเคราะห์ แต่ API ดังกล่าวมีให้เฉพาะผู้ใช้ระดับองค์กรเท่านั้น และไม่รองรับกรณีการใช้งานถอดเสียงทั่วไป
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- สร้างเสียงสังเคราะห์ของคุณเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพิ่มบรรทัดใหม่
- ทำงานในโครงการร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้พร้อมกัน โดยใช้การเข้าถึงการแก้ไขร่วมกัน ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และการติดตามเวอร์ชัน เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ส่งออกวิดีโอของคุณในรูปแบบต่างๆ หรือโพสต์โดยตรงไปยังแพลตฟอร์มเช่น YouTube
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ฟีเจอร์ Overdub อาจไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาหรือหากโมเดลเสียงไม่ได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลที่เพียงพอ
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: 24 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่จะช่วยฉันตัดต่อวิดีโอพอดแคสต์พร้อมคำบรรยายและบทถอดเสียง และฉันได้พบกับ Descript ฉันประทับใจมากกับคุณภาพของแพลตฟอร์มและทุกสิ่งที่มันทำได้ มันใช้งานง่ายมากและมีคุณสมบัติที่ทรงพลัง มีประโยชน์ และช่วยประหยัดเวลาหลายอย่าง
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่จะช่วยฉันตัดต่อวิดีโอพอดแคสต์พร้อมคำบรรยายและบทถอดเสียง และฉันได้พบกับ Descript ฉันประทับใจมากกับคุณภาพของแพลตฟอร์มและทุกสิ่งที่มันทำได้ มันใช้งานง่ายมากและมีคุณสมบัติที่ทรงพลัง มีประโยชน์ และช่วยประหยัดเวลาหลายอย่าง
8. Whisper (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการถอดเสียงแบบโอเพนซอร์สและหลายภาษา)
หากคุณเป็นนักวิจัยหรือนักพัฒนาที่ทำงานกับเสียงหลายภาษา Whisper AI มอบวิธีการที่ยืดหยุ่นและแม่นยำในการถอดเสียง แปล และวิเคราะห์คำพูด ฝึกฝนจากเสียงที่หลากหลายกว่า 680,000 ชั่วโมง มันสามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมจริง เช่น เสียงรบกวน การสลับภาษา และสำเนียงที่หลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อน
คุณสามารถใช้มันเพื่อตรวจจับภาษาพูด, สร้างเวลาตามระดับวลี, หรือแปลงเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษจากเกือบ 100 ภาษาได้ ด้วยขนาดโมเดล 5 ขนาดตั้งแต่ 39 ล้านถึง 1.55 พันล้านพารามิเตอร์ คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับงบประมาณการคำนวณของคุณได้
เนื่องจากเป็นโอเพนซอร์สภายใต้ใบอนุญาต MIT คุณสามารถปรับเปลี่ยน ปรับแต่ง หรือผสานรวมเข้ากับเครื่องมือและกระบวนการทำงานวิจัยของคุณเองได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whisper
- จัดรูปแบบเอกสารการบันทึกเสียงหรือการถอดความโดยอัตโนมัติด้วยการแทรกเครื่องหมายจุลภาค จุด และตัวพิมพ์ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ข้อความอ่านง่ายและเผยแพร่ได้สะดวกยิ่งขึ้น
- รักษาความถูกต้องในการบันทึกเสียงยาวโดยการป้อนส่วนของบทถอดเสียงก่อนหน้าเข้าสู่โมเดล
- แสดงคะแนนความมั่นใจ (0 ถึง 1) สำหรับภาษาที่ตรวจพบ และทำเครื่องหมายส่วนที่ไม่แน่ใจเพื่อการตรวจสอบหรือแก้ไข
ข้อจำกัดของการกระซิบ
- การถอดเสียงอาจช้าเมื่อทำงานกับไฟล์เสียงที่ยาว หากคุณใช้การถอดรหัสแบบ beam search หรือหนึ่งในโมเดล Whisper ที่มีขนาดใหญ่
การตั้งราคาแบบกระซิบ
- ฟรี
- Whisper API: $0. 006 ต่อนาทีของเสียงที่ประมวลผล
คะแนนและรีวิวแบบกระซิบ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Whisper อย่างไรบ้าง?
Whisper โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าทึ่ง การนำไปใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมนั้นง่ายดายมาก ความถี่ในการใช้งานเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือของมัน แม้จะมีชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย แต่ความง่ายในการผสานรวมก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์โดยรวมของมัน
Whisper โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าทึ่ง การนำไปใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมนั้นง่ายดายมาก ความถี่ในการใช้งานเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือของมัน แม้จะมีชุดคุณสมบัติที่ครบครัน แต่ความง่ายในการผสานรวมก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์โดยรวมของมัน
9. Speechmatics (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงองค์กรที่มีโครงสร้างพร้อมการสกัดอารมณ์และหัวข้อ)
Speechmatics มอบ API ระดับองค์กรสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความและตัวแทน AI เสียงให้กับคุณ ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภาษาที่หลากหลาย, สำเนียง, และสภาพเสียงที่แตกต่างกัน รองรับไฟล์เสียงและวิดีโอทุกรูปแบบหลัก พร้อมการตรวจจับอัตราตัวอย่างอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถทำงานกับสื่อดิบได้โดยไม่ต้องเตรียมการเพิ่มเติม
ด้วยการจัดรูปแบบตัวเลข Speechmatics จะแปลงตัวเลข วันที่ และสกุลเงินที่พูดเป็นข้อความที่สะอาดและเป็นโครงสร้างโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดความพยายามในการแก้ไขด้วยตนเองในภายหลัง
การตรวจจับคำหยาบคายและการพูดไม่ชัดเจนช่วยให้คุณระบุหรือลบคำเติมและภาษาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเหมาะสำหรับการโทรกับลูกค้า เนื้อหาสื่อ หรือบันทึกการสนทนาทางกฎหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Speechmatics
- วิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้าในระหว่างการโทรโดยการตรวจจับโทนอารมณ์ และก้าวไปไกลกว่าการให้คะแนนดาวเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- แยกเสียงหรือวิดีโอที่ยาวออกเป็นหัวข้อเฉพาะพร้อมตัวระบุเวลา
- แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สรุปใจความสำคัญ โดยแต่ละส่วนควรมีหัวข้อของตนเอง เพื่อให้ง่ายต่อการนำทางและย้อนกลับไปดูประเด็นสำคัญ
ข้อจำกัดของ Speechmatics
- เนื่องจากไม่ได้ผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหรือแพลตฟอร์มองค์กรได้หลากหลายเท่ากับ API การถอดเสียงอื่นๆ อาจทำให้เวลาในการตั้งค่าเพิ่มขึ้น
ราคาของ Speechmatics
- ฟรี
- ข้อดี: จาก $0. 24/ชั่วโมง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Speechmatics
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Speechmatics อย่างไรบ้าง?
ฉันรู้สึกทึ่งกับความแม่นยำของการจดจำเสียงและความสมจริงของเสียงที่สร้างขึ้น มันเหมือนกับการพูดคุยกับคนจริงๆ เลยทีเดียว นอกจากนี้เวลาตอบสนองก็รวดเร็วมาก ฉันจึงแนะนำให้กับคนรอบข้างลองใช้ทันที ฉันสามารถจินตนาการได้ว่ามันจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน
ฉันรู้สึกทึ่งกับความแม่นยำของการจดจำเสียงและความสมจริงของเสียงที่สร้างขึ้น มันเหมือนกับการพูดคุยกับคนจริงๆ เลยทีเดียว นอกจากนี้เวลาตอบสนองก็รวดเร็วมาก ฉันจึงแนะนำให้กับคนรอบข้างลองใช้ทันที ฉันสามารถจินตนาการได้ว่ามันจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน
10. SpeechBrain (เหมาะที่สุดสำหรับนักวิจัยที่สร้างโมเดลเสียงแบบกำหนดเองและกระบวนการทดลอง)
SpeechBrain เป็นชุดเครื่องมือ AI สำหรับการสนทนาแบบครบวงจรที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบโอเพนซอร์ส ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ในด้านการประมวลผลเสียงและภาษา สร้างขึ้นบน PyTorch เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับทีมวิชาการและนักศึกษาที่ต้องการเข้าถึงส่วนประกอบพื้นฐานของเทคโนโลยีเสียงสมัยใหม่
ชุดเครื่องมือนี้ประกอบด้วยโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วกว่า 100 แบบ และสูตรการฝึกฝนมากกว่า 200 สูตร คุณสามารถฝึกโมเดลของคุณ ปรับแต่งโมเดลที่มีอยู่ หรือใช้ฐานข้อมูลที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับงานหลักสูตรและงานวิจัย ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น
มันรองรับการเรียนรู้แบบกำกับตนเอง, ทำงานร่วมกับไมโครโฟนหลายตัว, และมีเอกสารคู่มืออย่างละเอียด. สิ่งนี้ทำให้การรับมือกับความท้าทายในโลกจริงง่ายขึ้น เช่น ระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) ที่มีทรัพยากรน้อย, การแยกผู้พูดในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน, และการตรวจจับอารมณ์ในเสียงที่มีผู้พูดหลายคน.
คุณสมบัติเด่นของ SpeechBrain
- เลือกจาก RNNs, CNNs, Transformers และโมเดลคอนฟอร์มเมอร์ ขึ้นอยู่กับทิศทางการวิจัยหรือเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของคุณ
- สร้าง, ฝึกอบรม, และประเมินแบบจำลองโดยใช้ระบบแบบโมดูลาร์ที่สามารถสลับส่วนประกอบ (เช่น, ตัวเข้ารหัส, ตัวถอดรหัส, ฟังก์ชันการสูญเสีย) สำหรับการทดลองและการเรียนรู้
- ก้าวไปไกลกว่าการรู้จำเสียงพูดด้วยการรองรับการตรวจสอบผู้พูด การรู้จำอารมณ์ การแยกเสียงพูด การปรับปรุงคุณภาพเสียง และการระบุภาษาในตัว
ข้อจำกัดของ SpeechBrain
- ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านการเรียนรู้เชิงลึกหรือ PyTorch อาจพบปัญหาในการเริ่มต้น
ราคาของ SpeechBrain
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิว SpeechBrain
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
