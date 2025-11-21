13 อันดับทางเลือกของ ElevenLabs สำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงที่สมจริง

เคยลองสร้างเสียงพากย์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์ แต่สุดท้ายก็ยังออกมาเป็นเสียงหุ่นยนต์ที่ราบเรียบซ้ำซากอยู่ไหม?
แม้ว่า ElevenLabs จะยกระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงพูด [TTS] ที่สมจริง แต่พวกเขาก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียว เสียงที่เหมาะสมสามารถสร้างหรือทำลายข้อความของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะผลิตพอดแคสต์ วิดีโอฝึกอบรม หรือโฆษณาที่มีชีวิตชีวา
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ ElevenLabs สำหรับเสียงพูดที่สมจริง แสดงอารมณ์ได้ และฟังดูเป็นธรรมชาติ 🔊
ทำไมควรเลือกทางเลือกอื่นนอกจาก ElevenLabs
ElevenLabs เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในวงการ TTS แต่ไม่เหมาะกับผู้สร้างหรือธุรกิจทุกประเภท นี่คือเหตุผลที่การค้นหาทางเลือกแทน ElevenLabs อาจมีเหตุผล:
- การสร้างข้อความจำกัด: จำกัดที่ 5,000 ตัวอักษรต่อคำขอสำหรับแผนชำระเงิน และ 2,500 ตัวอักษรสำหรับแผนฟรี
- ระบบเครดิตรายเดือนที่เข้มงวด: การใช้งานจะถูกควบคุมโดยวงเงินเครดิตรายเดือน และหากเกินวงเงินจะต้องซื้อเครดิตเพิ่มเติม
- ข้อจำกัดขนาดโครงการ: โครงการจำกัดที่ 200 บท โดยแต่ละบทอนุญาตให้มี 400 ย่อหน้า และแต่ละย่อหน้าสูงสุด 5,000 ตัวอักษร
- คุณสมบัติขั้นสูงที่มีราคาแพง: การโปรเจ็กต์เสียงผ่านลำโพงหลายตัว, เสียงคุณภาพสูง (192 kbps), และการโคลนเสียงระดับมืออาชีพ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น
- การรองรับภาษาที่จำกัด: คุณสมบัติหลักเช่น ElevenReader Publishing รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ
- ค่าใช้จ่ายในการทดลองสูง: เครดิตจะถูกใช้ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข การลองใหม่ หรือการทดสอบ
- ไม่มีสิทธิ์ในการฝึกอบรมโมเดล AI: ผลลัพธ์ไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำเพื่อฝึกอบรม ปรับแต่ง หรือพัฒนาเครื่องมือ AI อื่น ๆ ได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ElevenLabs ในพริบตา
นี่คือตารางเปรียบเทียบทางเลือกทั้งหมดของ ElevanLabs 📊
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|ร่างสคริปต์ใน ClickUp Docs, ถอดเสียงการประชุมด้วย ClickUp AI Notetaker, สรุปและเชื่อมโยงบันทึกการประชุมโดยใช้ClickUp Brain, จัดการบันทึกการถอดเสียงภายในงานและเวิร์กโฟลว์ด้วยการผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
|ทีมทุกขนาด รวมถึงบุคคลทั่วไป ทีมขนาดเล็ก และการดำเนินงานขององค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Murf. ai
|เข้าถึง API การสร้างเสียงพูดแบบเรียลไทม์, ตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมการปรับแต่งตามต้องการ, สร้างประสบการณ์หลายภาษา, และปรับใช้เสียงในระดับใหญ่
|ธุรกิจขนาดเล็กและผู้สร้างเนื้อหา
|ทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้ (Starter)
|เพลย์เอชที
|เข้าถึง API การสร้างเสียงพูดแบบเรียลไทม์, คัดลอกเสียงพร้อมการปรับแต่งตามต้องการ, สร้างประสบการณ์หลายภาษา
|นักพัฒนาและบริษัทขนาดกลาง
|ราคาตามความต้องการ
|อเมซอน พอลลี
|สร้างเสียงพูดที่สมจริงด้วยเสียงจากระบบประสาท, สตรีมเสียงได้ทันที, จัดการคลังคำศัพท์เพื่อการออกเสียง, ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชัน AWS
|ทีมระดับกลางและองค์กรที่ผสานรวมกับบริการ AWS
|มีบริการฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|Google TTS
|เลือกจากเสียง WaveNet หรือเสียงมาตรฐาน ปรับแต่งโทนเสียงและความสูงต่ำของเสียง แปลงข้อความได้มากกว่า 40 ภาษา สตรีมเสียงแบบเรียลไทม์
|แอปพลิเคชัน, บอท, และธุรกิจระดับโลกบนโครงสร้างพื้นฐานของ Google Cloud
|มีบริการฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|ไมโครซอฟต์ อะซัวร์
|สร้างแอปพลิเคชันด้วยเสียงพูดแบบเรียลไทม์ ออกแบบเสียงประสาทเทียมตามต้องการ แปลงข้อความด้วยตัวควบคุม SSML จัดการการใช้งานในระบบนิเวศ Azure
|องค์กรและทีมพัฒนาขั้นสูง
|มีบริการฟรี; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Speechify
|แปลงไฟล์ PDF และเอกสารเป็นเสียง ปรับความเร็วในการอ่าน สแกนภาพด้วย OCR ฟังได้หลายอุปกรณ์ขณะเดินทาง
|บุคคลและทีมขนาดเล็ก
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|คำอธิบาย
|บันทึกการสนทนาพร้อมจับภาพหน้าจอ แปลงคำพูดเป็นข้อความทันที แก้ไขผ่านอินเทอร์เฟซข้อความ สร้างเสียงบรรยายด้วย Overdub
|ผู้สร้างสรรค์และธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $24/เดือน (สำหรับผู้เริ่มต้น)
|คล้ายกับ AI
|โคลนเสียงพร้อมชั้นอารมณ์, แปลงเสียงเป็นคำพูดแบบเรียลไทม์, สลับภาษาได้ทันที, ผสานเสียงเข้ากับแอปพลิเคชัน
|นักพัฒนาและทีมคอนเทนต์ขนาดกลาง
|ทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $19/เดือน
|เวลเซด แล็บส์
|เลือกเสียงระดับสตูดิโอ สร้างการบรรยายที่สม่ำเสมอ ร่วมมือกับทีมเสียงที่ใช้ร่วมกัน ส่งออกสำหรับการฝึกอบรมและการตลาด
|การฝึกอบรม การเรียนรู้ และการตลาดในทีมระดับกลางและองค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $99/เดือน (ครีเอทีฟ)
|โลโว เอไอ
|เขียนสคริปต์โฆษณาหรือคำบรรยาย เลือกเสียงที่ปรับให้เข้ากับอารมณ์ ปรับจังหวะและการหยุดพัก ส่งมอบเสียงที่พร้อมสำหรับการออกอากาศ
|ธุรกิจขนาดเล็กและผู้สร้างเนื้อหา
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $10/เดือน (พื้นฐาน)
|Listnr
|แปลงบล็อกเป็นเสียงด้วยคลิกเดียว เผยแพร่โดยตรงไปยังแพลตฟอร์มพอดแคสต์ ฝังเสียงบนเว็บไซต์ จัดการเวอร์ชันเสียง
|ทีมขนาดเล็กและผู้สร้างผลงานเดี่ยว
|ราคาตามความต้องการ
|ซินเธเซีย
|เขียนสคริปต์ภายในตัวแก้ไข เลือกจากอวตาร AI กว่า 230 แบบ สร้างเสียงพากย์อัตโนมัติ และแปลวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละภาษาด้วยการรองรับภาษาที่หลากหลาย (มากกว่า 140 ภาษา)
|ธุรกิจขนาดกลางและทีมองค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $29/เดือน (Starter)
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ElevenLabs ที่ควรใช้
ทางเลือก 13 รายการของ ElevenLabs เหล่านี้มอบคุณสมบัติเฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยีโคลนเสียงสำหรับการเขียนสคริปต์ การถอดเสียง และการจัดการเวิร์กโฟลว์เสียง
มาเริ่มกันเลย! 💪
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับฟีเจอร์การถอดเสียงในตัวและบันทึกที่นำไปใช้ได้จริง)
ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งรายแรกของโลกClickUp ผสานการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
การทำงานของระบบแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ AI พร้อมให้บริการทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็วตามความคิดของคุณ
ClickUp Brain: ปัญญาประดิษฐ์แบบรอบด้านที่เชื่อมโยงการสนทนาของคุณเข้ากับกระบวนการทำงาน
ที่แกนหลักของแพลตฟอร์มคือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในทุกชั้นของพื้นที่ทำงานของคุณ ตั้งแต่ClickUp Docsไปจนถึง Tasks และ Meetings
เครื่องมือ AI ตามบริบทนี้เปลี่ยนวิธีที่คุณบันทึก, บันทึกเสียง, และดำเนินการตามการสนทนาในพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยคุณสมบัติเช่นการบันทึกเสียงด้วยระบบ AI คุณสามารถบันทึกการประชุมหรือคลิปเสียงได้โดยตรงใน ClickUp และระบบ Brain จะสร้างบันทึกการบันทึกเสียงที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาบันทึกหรือพลาดข้อมูลสำคัญอีกต่อไป
แต่มันไม่ได้หยุดแค่นั้น: ClickUp Brain จะสแกนบทสนทนาและแชทเหล่านี้อย่างชาญฉลาดเพื่อระบุรายการที่ต้องดำเนินการ แล้วเปลี่ยนเป็นงานหรือการแจ้งเตือนพร้อมบริบทที่ครบถ้วนทันที โดยไม่ต้องออกจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ฟีเจอร์ Talk to Text ในแอปเดสก์ท็อปสำหรับการพิมพ์ด้วยเสียง แบบไม่ต้องใช้มือ หรือใช้ AI Notetaker เพื่อสรุปการประชุมและดึงขั้นตอนถัดไป ClickUp Brain จะทำให้ทุกบทสนทนาสามารถค้นหาได้ ดำเนินการได้ และเชื่อมต่อกับโปรเจกต์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขอให้ Brain ค้นหาประเด็นที่ต้องดำเนินการจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถอดเสียงหรือสรุปข้อความเสียง หรือแม้แต่สร้างงานจากบทสนทนาในแชทได้—ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณฉลาดขึ้น เป็นระเบียบมากขึ้น และทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง
สร้างรายงานทีม ติดตามความคืบหน้า และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีด้วย ClickUp Brain
ทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetakerจะเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์ และระบุประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ
หลังการประชุมเครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึกจะสร้างสรุปที่ครอบคลุมและแนบไว้โดยตรงกับงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องใน ClickUpภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจที่สำคัญและความรับผิดชอบต่างๆ ได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังต้อนรับลูกค้าใหม่สำหรับโครงการพากย์เสียงหรือความร่วมมือด้านเนื้อหาคุณสามารถใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุมได้ โดย AI จะเข้าร่วมการโทรของคุณ จับความต้องการของลูกค้า กำหนดเวลา และความต้องการด้านความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นสร้างงานที่มอบหมายให้กับนักเขียนบท นักตัดต่อเสียง หรือผู้พัฒนาของคุณโดยอัตโนมัติ
คลิกอัพ ด็อกส์
ต้องการสร้างบรีฟสร้างสรรค์, บท, หรือสเปคทางเทคนิค? ให้ ClickUp Docs ช่วยคุณ
ร่างบทความบล็อก, บทสคริปต์, หรือเอกสารการพัฒนาพร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ภายใน ClickUp Docs
ด้วยคุณสมบัติ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถสรุปความคิดเห็นที่ยาวได้ทันท่วงที, แยกแยะจุดที่ต้องดำเนินการ, และเสนอขั้นตอนต่อไปได้, เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการอนุมัติสคริปต์, บันทึกการพัฒนา, หรือการตรวจสอบภายในระหว่างทีม
ตัวอย่างเช่น ขณะกำลังร่างนโยบายบริษัทใหม่ สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันบันทึกได้ เพียงแค่ขอให้ ClickUp Brain สรุปเนื้อหาเพื่อทบทวนอย่างรวดเร็วในรูปแบบภาษาธรรมชาติ คุณก็จะได้สรุปภายในไม่กี่วินาที ส่วนที่ดีที่สุดคือ บันทึกทั้งหมด บทถอดความแม่แบบรายการงาน และสิ่งที่ต้องทำของคุณจะเชื่อมต่อกับงาน กำหนดการสำคัญ และไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกและแบ่งปันความคิดเห็น: บันทึกวิดีโอหน้าจอพร้อมเสียงบรรยายเพื่อทบทวนการแก้ไข อธิบายการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่ให้กับทีมของคุณผ่านClickUp Clips
- จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ: สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการของคุณ เช่น การตรวจสอบสคริปต์ การส่งมอบเสียง หรือการติดตามข้อบกพร่องด้วยสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp
- สร้างภาพในความคิดของคุณ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนสคริปต์, เขียนโครงเนื้อหาวิดีโอ, หรือวางแผนการพัฒนาในระยะสั้นในพื้นที่ภาพที่สร้างขึ้นเพื่อการระดมความคิด
- รวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน: เชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma, Google Drive หรือ GitHub เพื่อให้สินทรัพย์ บันทึก และโค้ดของคุณอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่ง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดแทนทุกอย่างแล้ว:
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว ๆ ได้, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งทำให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ ได้มากขึ้น […] เราดำเนินการสปรินท์แบบอไจล์ เผยแพร่เอกสาร และจัดการ OKR โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ การผสานการทำงานแบบเนทีฟ (Slack, Drive, GitHub) สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งทำให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ ได้มากขึ้น […] เราดำเนินการสปรินท์แบบอไจล์ เผยแพร่เอกสาร และจัดการ OKR โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ การผสานการทำงานแบบเนทีฟ (Slack, Drive, GitHub) สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว
⭐️ โบนัส:Brain MAXคือผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่เน้นเสียงเป็นหลัก ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถพูดความคิด งาน หรือคำสั่งของคุณ และได้รับการถอดความ จัดระเบียบ และดำเนินการทันที ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกโน้ตการประชุม อัปเดตแผนงาน หรือส่งข้อความสั้น ๆ Brain MAX ก็ช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างไร้ข้อจำกัดด้วยมือที่ว่างเปล่า ประสบการณ์การใช้งานที่เน้นเสียงเป็นหลักและไร้รอยต่อนี้จะช่วยให้กิจวัตรประจำวันของคุณเป็นระเบียบ ลดความยุ่งยากจากงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้อย่างเต็มที่ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณรวดเร็วและเป็นธรรมชาติมากกว่าที่เคย
2. Murf. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตเสียงพากย์ AI คุณภาพสตูดิโอ)
Murf. ai เป็นเครื่องมือสร้างเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาที่ต้องการความลึกซึ้งทางอารมณ์ เช่น หนังสือเสียง การเรียนรู้ออนไลน์ หรือแคมเปญส่งเสริมการขายเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIนี้ให้คุณควบคุมสไตล์เสียง น้ำเสียง ความเร็ว และการออกเสียงได้อย่างเต็มที่ ผ่านอินเทอร์เฟซสตูดิโอที่ใช้งานง่ายหรือการเข้าถึงผ่าน API
พื้นที่ทำงานร่วมกัน, ไลบรารีการออกเสียง, และการตั้งค่าเสียงล่วงหน้าช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของคุณจะคงความสม่ำเสมอในทุกโครงการ, ทีม, และภาษา นอกจากนี้ การจัดหาเสียงที่มีจริยธรรมและไลบรารีที่ครอบคลุมยังหมายความว่าคุณไม่ต้องเลือกจากตัวเลือกทั่วไปเพียงห้าตัวเลือกเดิม ๆ แต่คุณจะได้รับเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและเข้ากับบริบทของผู้ชมทั่วโลกของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Murf. ai
- การส่งเสียงโดยตรงด้วย Say It My Way เพื่อจำลองน้ำเสียง จังหวะ และท่วงทำนองของคุณ นำทางเสียง AI ทีละบรรทัด
- สร้างเสียงหลากหลายรูปแบบด้วย ความหลากหลาย และสร้างตัวเลือกโทนเสียงและจังหวะการพูดหลายแบบสำหรับประโยคเดียวกันได้ทันทีโดยไม่ต้องบันทึกใหม่ด้วยตนเอง
- เน้นคำที่มีผลกระทบด้วย การเน้นระดับคำ เพื่อเพิ่มความสำคัญให้กับคำเฉพาะสำหรับการบรรยายที่ดึงดูดความสนใจหรือความชัดเจนในการสอน
- แก้ไขเสียงผ่านสคริปต์ด้วยฟีเจอร์ การแก้ไขเสียง รวมถึงการถอดเสียงและเขียนเสียงพากย์ที่บันทึกไว้ใหม่เป็นข้อความโดยตรง ก่อนที่จะทำการเรนเดอร์ใหม่ทันที
ข้อจำกัดของ Murf. ai
- แผนระดับล่างไม่สามารถสร้างเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติได้
- การปรับการออกเสียงตามคำขอไม่ได้มีประสิทธิภาพเสมอไปหรือเป็นมิตรกับผู้ใช้
Murf.ai ราคา
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 299 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Murf. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Murf. ai อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆ จากผู้ใช้จริง:
Murf studio ใช้งานง่ายมาก เราเป็นคลินิกทันตกรรมและกำลังใช้มันเพื่อเปลี่ยนเพลงรอสายที่น่าเบื่อให้กลายเป็นข้อความโฆษณาที่เข้ากับดนตรี เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราให้ผู้ป่วยทราบ...บางครั้งเสียงที่ได้ฟังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ...แต่ฉันไม่แน่ใจว่าคุ้มค่ากับการอัปเกรดหรือไม่ ฉันอยากลองส่งข้อความนี้ไปสักหน่อยเพื่อดูว่าคุณสมบัติที่อัปเกรดแล้วจะคุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับฉันหรือไม่
Murf studio ใช้งานง่ายมาก เราเป็นคลินิกทันตกรรมและกำลังใช้มันเพื่อเปลี่ยนเพลงรอสายที่น่าเบื่อให้กลายเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เข้ากับดนตรี เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราให้ผู้ป่วยทราบ...บางครั้งเสียงที่ได้ฟังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ...แต่ฉันไม่แน่ใจว่าคุ้มค่ากับการอัปเกรดหรือไม่ ฉันอยากลองส่งข้อความนี้ไปดูสักหน่อยเพื่อดูว่าคุณสมบัติที่อัปเกรดแล้วจะคุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับฉันหรือไม่
📮 ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่า 42% ของทีมใช้คลิปบันทึก (21%) หรือเครื่องมือการจัดการโครงการ (21%) สำหรับการทำงานแบบไม่พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้มักต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม รวมถึงการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก การเข้าสู่ระบบ และระยะเวลาการเรียนรู้
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ทำให้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น เข้าถึงวิดีโอคลิป ข้อความเสียง กระบวนการทำงานของโครงการ เอกสารที่ทำงานร่วมกัน และผู้ช่วยจดบันทึก AI ในตัว— ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว ทำไมต้องจัดการกับการสมัครสมาชิกหลายรายการและข้อมูลที่กระจัดกระจาย เมื่อมีโซลูชันเดียวที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยได้?
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
3. PlayHT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาหลายภาษา)
ติดขัดเพราะข้อจำกัดด้านความยืดหยุ่นของเสียงหรือปัญหาในการผลิตเสียงใช่ไหม? PlayHT พร้อมช่วยคุณแล้ว ไม่ใช่แค่การแปลงข้อความเป็นเสียงพูดเท่านั้น PlayHT ยังปรับแต่งประสบการณ์เสียงตามที่คุณต้องการ แทนที่จะยึดติดกับเสียงอ่านแบบหุ่นยนต์หรือค่าเริ่มต้นที่แข็งทื่อ คุณจะได้เสียงอย่าง 'Mikael', 'Deedee' และ 'Atlas' ซึ่งแต่ละเสียงถูกสร้างขึ้นด้วยบุคลิกที่สมจริงและเหมาะสมกับโทนเสียงและวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะ
ต้องการปรับการนำเสนอให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับโมดูล eLearning ที่มีคำย่อจำนวนมากใช่ไหม? หรืออาจต้องการเพิ่มเสียงบรรยายในวิดีโอ? คุณสามารถทำได้! Dialog model ของเรานำเสนอความลื่นไหลและรายละเอียดเชิงสนทนา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพอดแคสต์และผู้ช่วย AI ในขณะเดียวกัน 3.0 Mini model ก็ยังคงความเบาและตอบสนองรวดเร็ว เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ เช่น เกมสดหรือตัวแทนโต้ตอบอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ PlayHT
- ปรับอารมณ์ จังหวะ น้ำเสียง โทนเสียง การเน้นย้ำ และแม้กระทั่งแทรกช่วงหยุดอย่างมีเจตนาด้วย รูปแบบการพูด และ การเน้นเสียง
- ใช้การพรีวิวระดับย่อหน้าเพื่อปรับแต่งการนำเสนอให้เหมาะสมก่อนสร้างไฟล์เสียงขั้นสุดท้าย
- กำหนดวิธีการออกเสียงชื่อแบรนด์ คำศัพท์ทางเทคนิค หรือตัวย่อ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย
- สลับระหว่างผู้พูดโดยใช้ ตัวแก้ไขเสียงหลายเสียง เพื่อสร้างสคริปต์ที่มีบทสนทนาหลากหลายด้วยเสียง AI ที่แตกต่างกันหลายเสียงในไฟล์เดียวกัน
ข้อจำกัดของ PlayHT
- ความหลากหลายและความแท้จริงของสำเนียงบางประเภทมีจำกัด ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บ่นว่าเสียงออสเตรเลียฟังดูเหมือนเสียงอเมริกันหรืออังกฤษ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดูไม่ลื่นไหลและไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการเปลี่ยนระหว่างโปรแกรมแก้ไขต่างๆ
ราคาของ PlayHT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PlayHT
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเดินทางของเสียงพากย์ที่สร้างโดย AI เริ่มต้นจากอุปกรณ์เชิงกล เช่นเครื่องเล่นเสียงของโทมัส เอดิสันในปี1877 ซึ่งสามารถบันทึกและเล่นเสียงซ้ำได้ แต่ยังขาดความสามารถในการสังเคราะห์เสียงพูดของมนุษย์จริงๆ
4. Amazon Polly (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งมอบการสังเคราะห์เสียงคุณภาพสูง)
Amazon Polly เป็นบริการ TTS บนคลาวด์ที่นำเสนอโดย Amazon Web Services (AWS) แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการอ่านบทละครหรือตัวละครที่มีความแสดงออกสูง แต่ก็สามารถทำงานได้ดีในกรณีที่ต้องการความสามารถในการขยายขนาด รองรับหลายภาษา และความเร็วที่ไม่สามารถประนีประนอมได้
นักพัฒนาสามารถใช้ Speech Synthesis Markup Language (SSML) เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์เสียงให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยสามารถปรับแง่มุมต่างๆ เช่น การออกเสียง, ความดัง, โทนเสียง, และอัตราความเร็วในการพูด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สร้างแอปพลิเคชันหรือประสบการณ์สื่อที่ใช้เสียง Polly ยังมีโมเดลเสียงประสาทที่มีความหน่วงต่ำซึ่งให้ความสมจริงเพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon Polly
- เปลี่ยนไฟล์ PDF บทความ และหน้าเว็บให้กลายเป็นเสียงพูดด้วยระบบ TTS แบบประสาท
- ใช้เครื่องหมายคำพูดและ พจนานุกรมการออกเสียงที่กำหนดเอง เพื่อให้ชื่อ คำศัพท์เฉพาะ หรือตัวย่อถูกต้องแม่นยำ
- ใช้ Amazon Polly API เพื่อเพิ่มความสามารถในการพูดให้กับแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือระบบที่ติดต่อกับลูกค้าตามความต้องการ
- ผลิตเวอร์ชันเสียงนับพันของเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องจ้างหรือบันทึกเสียงใหม่
ข้อจำกัดของ Amazon Polly
- ต้องมีความเข้าใจทางเทคนิคเพื่อใช้ SSML อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับความสามารถในการโคลนเสียงขั้นสูงและการปรับแต่งเสียงพูด
- ผู้ใช้รายงานปัญหาในการจับเสียงพูดธรรมชาติได้อย่างแม่นยำหรือการจดจำเสียงในบางภูมิภาค
ราคาของ Amazon Polly
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวเครื่องมือ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Amazon Polly อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แชร์รีวิว G2 นี้:
ฉันชอบมากที่ Amazon Polly ทำให้คอมพิวเตอร์พูดเหมือนมนุษย์ มันฟังดูเป็นธรรมชาติมาก และคุณสามารถเลือกเสียงได้หลายแบบ มันยอดเยี่ยมมากสำหรับการทำเสียงพากย์สำหรับวิดีโอหรือทำให้แอปของคุณพูดได้ ใช้งานง่ายมาก! ฉันไม่ชอบที่ Amazon Polly มีค่าธรรมเนียมการใช้งาน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องจ่ายเงินตามจำนวนตัวอักษรที่มันอ่านออกเสียง อาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณใช้บ่อย
ฉันชอบมากที่ Amazon Polly ทำให้คอมพิวเตอร์พูดเหมือนมนุษย์ มันฟังดูเป็นธรรมชาติมาก และคุณสามารถเลือกเสียงที่แตกต่างกันได้ มันยอดเยี่ยมสำหรับการทำเสียงพากย์สำหรับวิดีโอหรือทำให้แอปของคุณพูดได้ ใช้งานง่ายมาก! ฉันไม่ชอบที่ Amazon Polly มีค่าธรรมเนียมการใช้งาน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องจ่ายเงินตามจำนวนตัวอักษรที่มันอ่านออกเสียง อาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณใช้บ่อย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Otter AI
5. Google TTS (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาเสียงหลายภาษา)
Google Cloud Text-to-Speech เป็นบริการบนคลาวด์ที่แปลงข้อความที่เขียนให้เป็นเสียงพูดที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงของ Google
ด้วยเสียงมากกว่า 380 เสียง และตัวเลือกภาษาที่หลากหลายมากกว่า 50 ภาษา เครื่องมือนี้มอบการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ตั้งแต่การปรับขนาดเนื้อหาให้เหมาะกับระดับโลก ไปจนถึงการสร้างแบรนด์เสียงที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่นอย่างละเอียด นอกจากนี้ การสตรีมแบบความหน่วงต่ำจาก Chirp 3 และความสมจริงที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยของ WaveNet ยังช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google TTS
- เลือกเสียง WaveNet เพื่อสร้างเสียงพูดที่มีความเที่ยงตรงสูง พร้อมการเน้นเสียงและจังหวะที่เป็นธรรมชาติ ขับเคลื่อนด้วยโมเดลขั้นสูงจาก DeepMind
- ใช้เสียง Neural2 เพื่อสร้างเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติและแสดงอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายประสาทเทียมรุ่นใหม่
- Chirp 3 (HD) ติดตั้งเสียงเพื่อสร้างเสียงพูดที่ดูเป็นธรรมชาติและมีการสนทนาอย่างมนุษย์ พร้อมกับความไม่ราบรื่นในการพูดและน้ำเสียงที่ละเอียดอ่อน
- ใช้การสนับสนุน SSML เพื่อจัดรูปแบบวันที่ ตัวเลข การหยุดชั่วคราว และเน้นวลีสำคัญ
ข้อจำกัดของ Google TTS
- แต่ละคำขอ API จำกัดการป้อนข้อความได้สูงสุด 5,000 ไบต์ โดยข้อความที่ยาวกว่านี้จะถูกแบ่งออกเป็นหลายคำขอ
- ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์การสตรีมแบบเรียลไทม์
ราคา Google TTS
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Google TTS
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
👋🏾 เรียนรู้วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ดูบทเรียนนี้เลย!
6. Microsoft Azure (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้เสียง)
Microsoft Azure AI Speech นำเสนอแพลตฟอร์มเสียงแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณถอดเสียง พัฒนาเสียงสังเคราะห์ วิเคราะห์ และสร้างเสียงประสาทเทียมแบบกำหนดเองได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือ ทุกอย่างทำงานบนคลาวด์ที่เชื่อถือได้ของ Microsoft มอบเครื่องมือระดับองค์กรโดยไม่ลดทอนขนาดหรือการควบคุม
สตูดิโอเสียงพูด ช่วยให้คุณสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณตั้งแต่เริ่มต้น หรือปรับปรุงประสบการณ์เสียงด้วยโมเดลคุณภาพสูงที่มีอยู่ในตัว เสียง HD ช่วยเสริมประสิทธิภาพนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปรับโทนเสียงพูดแบบเรียลไทม์ให้สอดคล้องกับอารมณ์ของข้อความที่ป้อนเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แสดงออกได้ดีและเข้าใจบริบทมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Azure
- เพิ่มการสังเคราะห์เสียงพูดที่สมจริงโดยใช้เสียงประสาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าด้วยความเที่ยงตรงสูง (48 kHz) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมจริงยิ่งขึ้น
- ใช้ประโยชน์จาก API การสังเคราะห์แบบกลุ่มเพื่อสร้างเสียงยาว เช่น หนังสือเสียงหรือสื่อการฝึกอบรมแบบอะซิงโครนัส
- สร้างข้อมูลวิเซมเพื่อสร้างแอนิเมชันให้กับอวตารหรือมนุษย์ดิจิทัลด้วยการซิงค์ริมฝีปากที่แม่นยำในภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกา
ข้อจำกัดของ Microsoft Azure
- การนำ TTS API ไปใช้ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้บริการคลาวด์และ API
- การสร้างเสียงประสาทเทียมแบบกำหนดเองต้องใช้การลงทุนอย่างมาก รวมถึงการได้รับการอนุมัติจากไมโครซอฟต์ และเวลาในการฝึกอบรมอย่างมากมาย
ราคาของไมโครซอฟต์ อะซัวร์
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Azure
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (1,900+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Azure อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก Capterraกล่าวไว้:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในการใช้ Microsoft Azure คือมันมีฐานข้อมูลเช่น SQL และยังมีฟีเจอร์ DevOps ที่ยอดเยี่ยมและช่วยได้มากในการสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน...สิ่งที่ฉันชอบน้อยที่สุดคือบางครั้งบริการช้าและมีปัญหาการหยุดทำงานซึ่งทำให้ระบบหยุดให้บริการ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในการใช้ Microsoft Azure คือมันมีฐานข้อมูลเช่น SQL และยังมีฟีเจอร์ DevOps ที่ยอดเยี่ยมและช่วยได้มากในการสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน...สิ่งที่ฉันชอบน้อยที่สุดคือบางครั้งบริการช้าและมีการหยุดให้บริการบางครั้งซึ่งนำไปสู่การหยุดทำงาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ 1950s Bell Labs ได้สร้างAudrey ระบบที่สามารถจดจำตัวเลขตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าได้ หลายทศวรรษต่อมา เทคโนโลยีการพูดได้พัฒนาด้วย Hidden Markov Model ซึ่งได้ขับเคลื่อนเครื่องมือในยุค 90s อย่าง Dragon Dictate ที่ในที่สุดก็สามารถเข้าใจได้มากกว่าแค่ตัวเลข
7. Speechify (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อความใดๆ เป็นเสียงขณะเดินทาง)
Speechify เป็นแพลตฟอร์ม TTS ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งแปลงเนื้อหาที่เขียนให้กลายเป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ มีให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถือ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป และส่วนขยายเบราว์เซอร์ รองรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่มีความยากลำบากในการอ่าน เช่น ภาวะดิสเล็กเซีย
จากการสแกนเนื้อหาทางกายภาพด้วยโทรศัพท์ของคุณและเปลี่ยนเป็นเสียงได้ทันที ไปจนถึงการพากย์เสียงเนื้อหาหลายภาษาเพื่อการเข้าถึงทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้เต็มไปด้วยฟังก์ชันการทำงานเพื่อขจัดอุปสรรคในการผลิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Speechify
- ใช้ การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อสแกนเอกสารหรือภาพที่เป็นกระดาษและให้ระบบอ่านออกเสียง
- ใช้เป็นส่วนขยายของ Chrome เพื่ออ่านหน้าเว็บ อีเมล และเอกสารต่างๆ ได้โดยตรงภายในเบราว์เซอร์ของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ โคลนเสียง เพื่อจำลองเสียงของคุณเองด้วยเสียงเพียง 20 วินาที
- อ่านได้เร็วขึ้นถึง 4.5 เท่าด้วยการเล่นซ้ำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดูตัวอย่างสคริปต์ เอกสาร หรือเนื้อหาแบบยาวได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Speechify
- บริการอาจประสบปัญหาความล่าช้าในแอปพลิเคชันการสตรีมแบบเรียลไทม์
- ระบบมีปัญหาในการถ่ายทอดอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนหรือความหมายที่ซับซ้อนตามบริบท
ราคาของ Speechify
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Speechify
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Speechify อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 คนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันเริ่มใช้ Speechify เป็นครั้งแรกสำหรับหนึ่งในโปรเจกต์ของฉันและชอบมันทันที สิ่งที่ดีที่สุดคือมันใช้งานง่ายมาก API ของมันให้ผลลัพธ์ที่คมชัดและชัดเจน มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากและให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง…มีข้อจำกัดในแง่ของจำนวนข้อความที่สามารถแปลได้ในครั้งเดียวในเวอร์ชันฟรี หากพวกเขาให้เวอร์ชันพรีเมียมสำหรับการทดสอบ มันจะช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือนี้ได้อย่างมาก
ฉันเริ่มใช้ Speechify เป็นครั้งแรกสำหรับหนึ่งในโปรเจกต์ของฉันและชอบมันทันที สิ่งที่ดีที่สุดคือมันใช้งานง่ายมาก API ของมันให้ผลลัพธ์ที่คมชัดและชัดเจน มันช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มากและให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง…มีข้อจำกัดในแง่ของจำนวนข้อความที่สามารถแปลได้ในครั้งเดียวในเวอร์ชันฟรี หากพวกเขาให้บริการเวอร์ชันพรีเมียมสำหรับการทดสอบ มันจะช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือนี้ได้อย่างมาก
🧠 เกร็ดความรู้: Speechify ก่อตั้งโดยCliff Weitzman ซึ่งเดิมทีสร้างมันขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองที่มีภาวะดิสเล็กเซีย ปัจจุบัน Speechify มีเป้าหมายที่จะทำให้การอ่านเร็วขึ้นและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุด
8. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแก้ไขพอดแคสต์และบทเรียน)
หากการสร้างเสียงบรรยาย วิดีโอ หรือพอดแคสต์ที่สมบูรณ์แบบกินเวลาของคุณหรือแย่กว่านั้นคือกินงบประมาณของคุณ Descript มีทางออกที่ชาญฉลาดสำหรับคุณ
นี่คือแพลตฟอร์มการตัดต่อเสียงและวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยในกระบวนการตัดต่อของคุณ ทำให้คุณสามารถแก้ไขไฟล์มีเดียผ่านบทถอดความที่เป็นข้อความได้ ออกแบบมาสำหรับผู้สร้างเนื้อหา, ผู้ทำพอดแคสต์, ครูผู้สอน, และนักการตลาด เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำจัดคำพูดที่ไม่จำเป็นหรือคำซ้ำซากในบันทึกเสียงของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก ทำให้เนื้อหาของคุณดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ใช้ Overdub เพื่อสร้างเสียงที่เหมือนจริงสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาด การบรรยาย หรือเสียงพากย์ที่สร้างขึ้นทั้งหมด
- ตัด, คัดลอก, วาง, หรือสร้างเสียงใหม่จากข้อความโดยใช้ Script Editor, และใช้ AI เพื่อจำลองการมองตาโดยตรง แม้ในขณะที่อ่านสคริปต์
- ใช้ สร้างใหม่ เพื่อแทนที่ส่วนที่สะดุดหรือขาดหายไปด้วยเสียงที่สร้างโดย AI อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- การจัดการวิดีโอพอดแคสต์ที่มีหลายผู้พูดหรือการบันทึกที่ยาวอาจทำให้เกิดความล่าช้า เสียงไม่ซิงค์ หรือแอปขัดข้อง
- แม้ว่าการแก้ไขพื้นฐานจะง่าย แต่เครื่องมือและฟังก์ชันที่ซับซ้อนกว่านั้นขาดความชัดเจนหรือการสนับสนุนในการเริ่มต้นใช้งาน
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: 24 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2คนหนึ่งได้กล่าวไว้:
ฉันชอบเสียง AI ที่แปลงข้อความเป็นคำพูด มันใช้งานง่ายมากและการเปลี่ยนแปลงสคริปต์แบบทันทีนั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อเทียบกับการจ้างนักพากย์เสียง นอกจากนี้ยังดีมากที่สามารถบันทึกการสาธิตหน้าจอภายในสภาพแวดล้อมได้...แต่ฉันไม่ชอบฟีเจอร์การแก้ไขบางอย่าง การแช่แข็งเฟรมและการซูมเข้าออกค่อนข้างยุ่งยากเมื่อเทียบกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่าง Premiere Pro
ฉันชอบเสียง AI ที่แปลงข้อความเป็นคำพูด มันใช้งานง่ายมากและการเปลี่ยนแปลงสคริปต์แบบทันทีนั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อเทียบกับการจ้างนักพากย์เสียง นอกจากนี้ยังดีมากที่สามารถบันทึกการสาธิตหน้าจอภายในสภาพแวดล้อมได้...แต่ฉันไม่ชอบฟีเจอร์การแก้ไขบางอย่าง การแช่แข็งเฟรมและการซูมเข้าออกนั้นค่อนข้างยุ่งยากเมื่อเทียบกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่าง Premiere Pro
9. คล้ายกับ AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปเสียงสังเคราะห์แบบเรียลไทม์)
Resemble AI นำเสนอชุดเครื่องมือสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS), การแปลงเสียงเป็นเสียง (STS) และการแปลงเสียงแบบเรียลไทม์ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย เช่น กระบวนการสร้างเนื้อหา ผู้ช่วยเสมือน และสื่ออินเทอร์แอคทีฟ
ต้องการเสียงที่พัฒนาไปพร้อมกับตัวละคร เนื้อหา หรือแบรนด์ของคุณหรือไม่? เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างลักษณะเสียงที่กำหนดเองได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยใช้เพียงคำอธิบายข้อความเท่านั้น คุณสามารถขยายและผสานคุณลักษณะเสียงที่สมจริงได้ผ่านแพ็คเกจ Python หรือ API เพื่อสร้างตัวแทนแบบเรียลไทม์และประสบการณ์เสียงแบบโต้ตอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Resemble AI
- ใช้ การออกแบบเสียง เพื่อสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์จากคำอธิบายข้อความง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้ตัวอย่างเสียงหรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ใช้ การตรวจจับต้นฉบับ เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของแบรนด์ด้วยการตรวจจับการแก้ไขเสียง, ภาพ, และวิดีโอแบบเรียลไทม์
- แปลเสียงพูดเป็นภาษาท้องถิ่นในกว่า 142 ภาษาและสำเนียงภูมิภาคต่างๆ พร้อมการออกเสียงที่ถูกต้องและรายละเอียดทางวัฒนธรรม
คล้ายข้อจำกัดของ AI
- ผู้ใช้จำเป็นต้องปรับการออกเสียงด้วยตนเองโดยใช้แถบเลื่อน ซึ่งอาจใช้เวลานาน
- เสียงที่สร้างขึ้นอาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์หรือน่ากลัว โดยเฉพาะเมื่อพยายามเลียนแบบสำเนียงจริง
ราคาที่คล้ายกับ AI
- จ่ายตามการใช้งาน
- ผู้สร้าง: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $699/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คล้ายกับคะแนนและรีวิวของ AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. WellSaid Labs (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตเสียงบรรยายคุณภาพสูงสำหรับการฝึกอบรม)
WellSaid Labs ทำให้กระบวนการพากย์เสียงด้วย AI ง่ายขึ้นสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว ความสม่ำเสมอ และการควบคุม จุดเด่นคืออะไร? มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือและการขยายขนาด คุณสามารถมอบหมายโครงการ สร้างคลังเสียงสัทอักษรที่ใช้ร่วมกัน และทดสอบตัวเลือกเสียงหลายแบบในแคมเปญหรือกระบวนการของผลิตภัณฑ์ได้
แพลตฟอร์มนี้มีโมเดล AI แบบปิดที่รับประกันว่าข้อมูลของคุณ, ทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์, และผลงานสร้างสรรค์จะไม่ถูกนำออกจากระบบนิเวศของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับระดับเสียง, จังหวะ, และความดังได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยคำบอก ทำให้สามารถควบคุมการออกเสียงได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ภาษาเครื่องที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ WellSaid Labs
- ร่วมมือกับทีมต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ด้วยพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาสำหรับโครงการเสียงที่มีปริมาณมาก
- ค้นหาเสียงพูดด้วยความแม่นยำโดยใช้ตัวกรอง เช่น สำเนียง บุคลิกภาพ หรือรูปแบบการผลิต เพื่อค้นหาเสียงที่ตรงตามความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ
- ทำการเปลี่ยนแปลงเสียงได้ทันทีด้วย AI Director โดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด
- ผสานการสร้างเสียงเข้ากับระบบของคุณผ่าน API ความหน่วงต่ำที่แปลงสตรีม MP3 ได้ภายในไม่กี่มิลลิวินาที
ข้อจำกัดของ WellSaid Labs
- คุณสมบัติเช่นระบบคิว (ปัจจุบันอยู่ในช่วงเบต้า) อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- เน้นเสียงภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทำให้การใช้งานสำหรับผู้สร้างเนื้อหาทั่วโลกมีข้อจำกัด
ราคาของ WellSaid Labs
- ฟรี
- ครีเอทีฟ: 55 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 160 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ WellSaid Labs
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง WellSaid Labs อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2หนึ่งคนกล่าวไว้:
ความหลากหลายของบุคลิกภาพ/เสียงเป็นประโยชน์อย่างมาก และความสามารถในการแยกออกเป็นประโยคหรือย่อหน้าได้ก็ช่วยได้มากเช่นกัน ทีมที่ฉันทำงานด้วยมีความเฉพาะเจาะจงมากเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงชื่อองค์กรของพวกเขา และฉันสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประกาศอย่างถูกต้อง...แม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเสียงพากย์จะออกเสียงคำได้อย่างถูกต้อง แต่ก็ยังมีปัญหาบางประการในเรื่องการออกเสียงที่ทำให้ฉันต้องพยายามสะกดการออกเสียงซ้ำแล้วซ้ำอีก
ความหลากหลายของบุคลิกภาพ/เสียงเป็นประโยชน์มาก และความสามารถในการแยกออกเป็นประโยคหรือย่อหน้าได้ก็ยอดเยี่ยม ทีมงานที่ฉันทำงานด้วยมีความเฉพาะเจาะจงมากเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงชื่อองค์กรของพวกเขา และฉันสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประกาศอย่างถูกต้อง...แม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเสียงพากย์จะออกเสียงคำได้อย่างถูกต้อง แต่ก็ยังมีปัญหาบางประการในเรื่องการออกเสียงที่ทำให้ฉันต้องพยายามสะกดการออกเสียงซ้ำแล้วซ้ำอีก
11. Lovo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเสียงพากย์พร้อมโฆษณาและเสียงแบรนด์)
Lovo AI เป็นเครื่องมือสร้างเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่แปลงข้อความที่เขียนให้เป็นเสียงพูดที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ เครื่องมือหลักของมันคือ Genny ซึ่งผสานเสียงที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์เข้ากับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอในตัว ทำให้คุณสามารถผลิตเนื้อหาเสียงพากย์คุณภาพสูงและวิดีโอที่ซิงค์กันได้ในที่เดียว
พิจารณา Genny เป็นสตูดิโอ ตั้งแต่การเขียนบทไปจนถึงคำบรรยายและภาพที่สร้างด้วย AI มันเต็มไปด้วยเครื่องมือที่ทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณราบรื่นขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิดีโออธิบาย การสร้างเนื้อหา eLearning หรือการทดสอบตัวเลือกเสียงสำหรับต้นแบบเกม เครื่องมือนี้มอบแพลตฟอร์มแบบบูรณาการพร้อมเสียง AI มากกว่า 500 เสียงในหลายภาษา (มากกว่า 100 ภาษา)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lovo AI
- ใส่ความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ในเสียงพากย์ เช่น ความตื่นเต้นหรือความเศร้า เพื่อเสริมสร้างการเล่าเรื่องและดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง
- ใช้ Genny ที่ผสานรวมเพื่อแก้ไขทั้งเนื้อหาเสียงและวิดีโอ
- ร่างสคริปต์เสียงพากย์ภายในไม่กี่วินาทีด้วย Genny's AI Writer ที่ออกแบบมาเพื่อเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Lovo AI
- แม้ว่าจะสร้างเสียงที่คล้ายมนุษย์ แต่ผู้ใช้บางคนสังเกตเห็นคุณภาพเสียงที่คล้ายหุ่นยนต์เล็กน้อย โดยเฉพาะผู้ที่คุ้นเคยกับการฟังเสียง
- ผู้ใช้ไม่สามารถปรับการหยุดชั่วคราว การพัก และน้ำเสียงได้อย่างสมบูรณ์ภายในสคริปต์เดียวกัน ซึ่งจำกัดความแม่นยำ
การกำหนดราคาของ Lovo AI
- พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $48/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร +: 149 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Lovo AI
- G2: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างเอกลักษณ์ให้กับสไตล์การพากย์เสียงของคุณ เก็บบันทึกไว้ในคู่มือสไตล์เสียงเพื่อใช้ซ้ำในโครงการต่างๆ รักษาความสม่ำเสมอใน:
- บุคลิกเสียง (เลือกแบบนักพากย์เสียงทั่วไป)
- น้ำเสียง (เป็นมิตร, เป็นมืออาชีพ, เสียดสี)
- การพูด (ช้าสำหรับการสอน, เร็วสำหรับ TikTok)
12. Listnr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเสียง TTS และโฮสต์พอดแคสต์)
Listnr เข้ามาช่วยในจุดที่เสียงพากย์แบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้ โดยเฉพาะเมื่อเวลา ความสม่ำเสมอ และความหลากหลายของภาษาเป็นอุปสรรค มันนำเสนอวิธีการที่รวดเร็วและปรับขนาดได้ในการสร้างเสียงพากย์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติในกว่า 142 ภาษา
ด้วยเสียงที่สมจริงกว่า 1,000 เสียง มันช่วยให้คุณขยายเนื้อหาไปยังรูปแบบต่างๆ เช่น Reels, วิดีโอ YouTube, พอดแคสต์, เกม และหนังสือเสียง โดยไม่ลดทอนโทนหรือความชัดเจน ความแตกต่างหลักจาก ElevenLabs? Listnr ช่วยให้คุณโฮสต์และเผยแพร่พอดแคสต์, ฝังเครื่องเล่นเสียงลงในเว็บไซต์ของคุณโดยตรง และแม้กระทั่งแปลงบล็อกทั้งหมดเป็นตอนที่พูดออกมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Listnr
- โฮสต์พอดแคสต์เต็มรูปแบบและแปลงเนื้อหาที่เขียนเป็นตอนพอดแคสต์โดยใช้เครื่องมือพอดแคสต์ที่มีในตัว
- ใช้ฟีเจอร์ฝังเครื่องเล่นเสียงที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มเสียงบรรยายให้กับเว็บไซต์ ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) หรือสื่อการตลาดของคุณ
- ใช้ การปรับแต่งอารมณ์ เพื่อปรับโทนและแสดงออกให้เรื่องราวหรือเสียงพากย์น่าสนใจยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Listnr
- ไม่มีระบบรายงานปัญหาในตัวผ่าน API สำหรับคำที่ออกเสียงผิดหรือคำที่ไม่พบบ่อย
- คุณภาพไม่สม่ำเสมอในบางสำเนียง โดยเฉพาะสำหรับภาษาเฉพาะ
ราคาของ Listnr
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Listnr
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Listnr อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2หนึ่งชิ้นได้สรุปไว้ดังนี้:
...สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Listnr คือผู้ก่อตั้ง เขาพัฒนาและปรับปรุงฟีเจอร์อยู่เสมอ และขอความคิดเห็นโดยตรงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น การตั้งค่าและใช้งานก็ง่ายมาก ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างเนื้อหาเสียงจากโพสต์ที่มีอยู่เดิมได้มาก...แค่บางครั้งอาจจะช้าไปหน่อยและมีอาการหน่วงบ้าง แต่สิ่งเหล่านี้ก็กำลังได้รับการปรับปรุงเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไป หวังว่าความเร็วก็จะดีขึ้นด้วย การขาดการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการจัดตารางเวลาของพอดแคสต์
...สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Listnr คือผู้ก่อตั้ง เขาพัฒนาและปรับปรุงฟีเจอร์อยู่เสมอ และขอความคิดเห็นโดยตรงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น มันง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งาน และช่วยประหยัดเวลาในการสร้างเนื้อหาเสียงจากโพสต์ที่มีอยู่...แค่บางครั้งช้าไปหน่อย และมีอาการหน่วงเล็กน้อย แต่สิ่งนี้ก็กำลังพัฒนาขึ้นเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไป หวังว่าความเร็วก็จะดีขึ้นด้วย การขาดการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการจัดตารางเวลาของพอดแคสต์
13. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอที่มีตัวละคร AI เป็นผู้นำพร้อมเสียงบรรยาย)
Synthesia เปลี่ยนข้อความที่เขียนให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพที่มีตัวละครเสมือนจริงและเสียงพากย์ที่ฟังเป็นธรรมชาติ สร้างขึ้นในปี 2017 โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเป็นทางเลือกใหม่แทนการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม ปัจจุบันมีทีมมากกว่า 50,000 ทีมใช้เพื่อผลิตวิดีโอสำหรับการฝึกอบรมภายใน การส่งเสริมการขาย การอธิบายผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น
การผสานเทคโนโลยีการแปลงข้อความเป็นเสียงพูด (TTS) ขั้นสูงเข้ากับผู้บรรยายดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจด้วยกล้อง ไมโครโฟน หรือนักแสดงได้ ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ ครู นักการตลาด และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการผลิตวิดีโอคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- สร้างวิดีโอที่มีตัวละครเสมือนจริงมากกว่า 230 ตัว ซึ่งสามารถสื่อสารข้อความของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์
- ฝังวิดีโอลงใน LMS, CMS, CRM หรือเครื่องมือสร้างเนื้อหาของคุณโดยไม่ต้องส่งออก
- เพิ่มคุณภาพวิดีโอด้วยภาพ, วิดีโอ, ไอคอน, GIF และซาวด์แทร็กปลอดค่าลิขสิทธิ์นับล้านที่มีให้ใช้ภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Synthesia
- การปรับแต่งตัวละคร, การส่งเสียงพูด, และตัวเลือกการออกเสียงมีจำกัด
- อวตารมักให้ความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์และขาดท่าทางที่เป็นธรรมชาติ เช่น การหันตัว การใช้ของประกอบ หรือการพิมพ์
ราคา Synthesia
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (270+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthesia อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก Capterraกล่าวไว้:
ด้วย Synthesia ฉันสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพเยี่ยมและมืออาชีพได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่เคยใช้มาก่อน แม้ว่าฉันจะเป็นผู้ใช้เครื่องมือสร้างวิดีโออื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ เช่น Adobe Premiere Pro…บางครั้งฉันก็พบว่ามันยากที่จะตั้งจังหวะให้ถูกต้องสำหรับเสียงพากย์ คือเมื่อตัวละครพูด ฉันต้องเพิ่มการหยุดพักหลาย ๆ ครั้งในสคริปต์ แม้กระทั่งเมื่อฉันเลือกเสียงที่พูดช้าและชัดเจนแล้วก็ตาม ฉันก็มีปัญหาในการแก้ไขข้อความบ้างเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ฉันมักจะไม่สามารถเลือกข้อความที่ต้องการแก้ไขได้ทันที และต้องคลิกหรือลอง 2-3-4 ครั้งก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้ หรือแม้แต่ตัวอักษรเอง ฉันไม่ทราบว่าทำไมถึงเกิดปัญหาเช่นนี้
ด้วย Synthesia ฉันสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพเยี่ยมและมืออาชีพได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่เคยใช้มาก่อน แม้ว่าฉันจะเป็นผู้ใช้เครื่องมือสร้างวิดีโออื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ เช่น Adobe Premiere Pro…บางครั้งฉันก็พบว่ามันยากที่จะตั้งจังหวะให้ถูกต้องสำหรับเสียงพากย์ คือเมื่อตัวละครพูด ฉันต้องเพิ่มการหยุดพักหลาย ๆ ครั้งในสคริปต์ แม้กระทั่งเมื่อฉันเลือกเสียงที่พูดช้าและชัดเจนแล้วก็ตาม ฉันก็มีปัญหาในการแก้ไขข้อความบ้างเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ฉันมักจะไม่สามารถเลือกข้อความที่ต้องการแก้ไขได้ทันที และต้องคลิกหรือลอง 2-3-4 ครั้งก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้ หรือแม้แต่ตัวตัวอักษรเอง ฉันไม่ทราบว่าทำไมถึงเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้น
🧠 ความรู้สนุก: ในปี 1936, Bell Labs ได้แนะนำVoder ซึ่งเป็นเครื่องสังเคราะห์เสียงพูดอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรก มันไม่ได้ 'พูด' ด้วยตัวเอง มันต้องการผู้ควบคุมที่ผ่านการฝึกฝนใช้ปุ่มและแป้นเหยียบเพื่อสร้างเสียงที่คล้ายกับเสียงพูด
จากเสียงพากย์สู่กระบวนการทำงานด้วย ClickUp
การค้นหาเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่ามันเข้ากับกระบวนการทำงานโดยรวมของคุณได้ดีเพียงใด
แม้ว่าทางเลือกแทน ElevenLabs ที่เราได้กล่าวถึงจะมอบคุณภาพเสียงและการปรับแต่งที่สมบูรณ์แบบ แต่ส่วนใหญ่จะหยุดอยู่แค่การสร้างเสียงเท่านั้น
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่เหนือกว่า ClickUp AI Notetaker เปลี่ยนการประชุมให้เป็นบทบันทึกที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถแปลงเป็นเนื้อหาที่พร้อมใช้งานกับ TTS ได้ทันที ด้วย ClickUp Brain และ ClickUp Brain MAX คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่พร้อมใช้งานด้วยเสียงและแม้แต่การอัปเดตอัตโนมัติได้ และด้วย ClickUp Docs คุณสามารถทำงานร่วมกัน จัดระเบียบ และสรุปสคริปต์กับทีมของคุณได้
แล้วทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย! ✅