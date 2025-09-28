บล็อก ClickUp
แบบฟอร์มใบเสร็จการจัดส่งมืออาชีพฟรีเพื่อการติดตามคำสั่งซื้ออย่างแม่นยำ

28 กันยายน 2568

เมื่อคำสั่งซื้ออยู่ในระหว่างดำเนินการ ความชัดเจนคือทุกสิ่ง

ลูกค้าต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทีมต้องการความโปร่งใส และการรับใบเสร็จที่พลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เกิดความสับสนที่ไม่จำเป็น หรือแย่กว่านั้นคือพัสดุสูญหาย

นั่นคือจุดที่ เทมเพลตใบเสร็จรับของ มีประโยชน์ มันช่วยให้คุณยืนยันทุกการจัดส่ง ป้องกันข้อพิพาท และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน—ตั้งแต่คลังสินค้าจนถึงหน้าประตู

เพื่อช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ เราได้รวบรวม เทมเพลตใบเสร็จรับสินค้า ฟรี 15 แบบที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะจัดส่งอาหาร สินค้าจำนวนมาก หรือคำสั่งซื้อของลูกค้า เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีเอกสารที่จำเป็นในการติดตามทุกการส่งมอบได้อย่างมั่นใจ

มาเริ่มกันเลย! 🚚

แบบฟอร์มใบรับสินค้าคืออะไร?

แบบฟอร์มใบเสร็จรับของเป็นเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อยืนยันว่าสินค้าหรือบริการได้ถูกส่งมอบให้กับผู้รับตามที่ระบุไว้แล้ว โดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดของสินค้า จำนวน และส่วนสำหรับลายเซ็นเพื่อเป็นหลักฐานการรับของ

เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องและความโปร่งใสของบันทึกการจัดส่ง และมักใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์, ค้าปลีก, การจัดส่งอาหาร, และอีคอมเมิร์ซ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มใบเสร็จรับของที่ดี?

แบบฟอร์มใบตอบรับการส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เอกสารเป็นมาตรฐาน ทำให้การบันทึกการส่ง การติดตามประสิทธิภาพ และการสร้างรายงานเป็นไปอย่างง่ายดาย

นี่คือวิธีเลือกให้เหมาะสม:

  • ชัดเจนและละเอียด: ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ข้อมูลผู้ส่ง/ผู้รับ วันที่จัดส่ง คำอธิบายสินค้า และหมายเลขคำสั่งซื้อ
  • กรอกง่าย: มีรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายสำหรับการกรอกข้อมูลด้วยตนเองหรือทางดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว
  • พร้อมสำหรับการตรวจสอบ: มีส่วนที่ต้องลงนามเพื่อยืนยันการรับและสร้างความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปกป้องทั้งสองฝ่ายในกรณีเกิดข้อพิพาท
  • ปรับแต่งได้: มีพื้นที่สำหรับบันทึก รายละเอียดการติดต่อ หรือสถานะการชำระเงิน เพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยไม่ทำให้รก
  • ดูเป็นมืออาชีพ: รักษาการออกแบบที่สะอาดและเรียบร้อย ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้อ่านง่าย แต่ยังเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ

แบบฟอร์มใบเสร็จรับของส่งมอบสินค้าในภาพรวม

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตประวัติการชำระเงิน ClickUpรับเทมเพลตฟรีธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมโลจิสติกส์, ฟรีแลนซ์การคำนวณอัตโนมัติ, การติดตามการชำระเงิน, การอัปโหลดใบเสร็จ, การกรอกข้อมูลอัตโนมัติด้วย AIClickUp ตาราง, แบบฟอร์ม
แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ขาย, ผู้จัดหา, ธุรกิจที่มีสินค้าเป็นฐานการสร้างแบรนด์ตามความต้องการ, เงื่อนไข, การแจ้งเตือน, การผสานรวมอีเมลClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีโลจิสติกส์, การขนส่ง, ทีมที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมุมมองบอร์ด, บันทึก, สถานะการชำระเงิน, การมอบหมายความเป็นเจ้าของClickUp บอร์ด, รายการ
แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาอิสระ ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟรีแลนซ์, ผู้รับเหมามุมมองปฏิทิน/แกนต์, ลิงก์การส่งมอบถึงใบแจ้งหนี้, การติดตามอัตโนมัติClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดงาน, ผู้ให้บริการรายการที่ซิงค์อัตโนมัติ, อัปโหลดใบเสร็จ, การแจ้งเตือน, การเชื่อมโยงงานClickUp Form, รายการ
เทมเพลตบันทึกบัญชี ClickUpรับเทมเพลตฟรีธุรกิจขนาดเล็ก, เอเจนซี่มุมมองหนังสือ/วารสาร, การอนุมัติ, แนบเอกสารรับClickUp รายการ, บอร์ด
แบบฟอร์มใบเสร็จรับของโดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บริการจัดส่งในพื้นที่, บริการขนส่งด่วนช่องผู้ส่ง/ผู้รับ ลายเซ็น รูปแบบที่แก้ไขได้PDF, Word, Google Docs
แบบฟอร์มใบรับสินค้าสำหรับจัดส่ง โดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้โลจิสติกส์, ผู้ส่งของ, การจัดส่งประจำการจัดแนว PO, ลายเซ็น, รองรับหลายรูปแบบเวิร์ด, ด็อกส์, พีดีเอฟ
แบบฟอร์มใบรับสินค้าจัดส่งโดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้ค้าปลีก, ผู้จัดจำหน่าย, ทีมขนส่งรายการแยกประเภท, หมายเลขการจัดส่ง, ลายเซ็นเอกสารแก้ไขได้
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินการจัดส่งอาหาร โดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บริการส่งอาหาร, ร้านอาหาร, บริการจัดเลี้ยงรายการสั่งซื้อ, วิธีการชำระเงิน, เวลาจัดส่งเอกสารแก้ไขได้
แบบฟอร์มการยืนยันการส่งมอบโดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้โลจิสติกส์, ผู้ให้บริการลายเซ็นผู้ซื้อ, บันทึกความเสียหาย/ความไม่สอดคล้องเอกสารแก้ไขได้
แบบฟอร์มใบรับสินค้าโดย Routificดาวน์โหลดเทมเพลตนี้กองยาน, ผู้ส่งของ, ผู้จัดจำหน่ายรูปแบบตาราง, ลายเซ็นผู้ขับขี่/ผู้รับ, หมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อPDF, พิมพ์ได้
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน โดย Postermywallดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ธุรกิจขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, นักสร้างสรรค์การลากและวาง, คอลัมน์การชำระเงิน, การสร้างแบรนด์ด้วยภาพแก้ไขได้, พิมพ์ได้
แบบฟอร์มใบเสร็จรับของโดย Billedดาวน์โหลดเทมเพลตนี้โลจิสติกส์, ผู้ส่งของ, ธุรกิจสินค้าการสร้างแบรนด์ตามความต้องการ, ช่องผู้ส่ง/ผู้รับ, การสร้างอย่างรวดเร็วเว็บ, PDF
แบบฟอร์มใบรับมอบตัวอย่างโดย Scribdดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้จัดหาหลายรูปแบบ, แก้ไขได้, ช่องลายเซ็นPDF, Doc

15 แบบฟอร์มใบรับสินค้า

ใบเสร็จรับการส่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ที่รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, และการบันทึกข้อมูล

นี่คือเทมเพลตที่จะช่วยคุณติดตามการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด👇

1. แม่แบบประวัติการชำระเงิน ClickUp

เทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบ ตรวจสอบ และจัดการธุรกรรมชำระเงินได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUp

จัดระเบียบ ตรวจสอบ และจัดการธุรกรรมชำระเงินได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUp

ยืนยันการจัดส่งและติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในที่เดียว. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณบันทึกปริมาณสินค้า, ค่าใช้จ่าย, และรายละเอียดการชำระเงินได้โดยไม่ต้องจัดการกับเอกสารหลายฉบับ.

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • คำนวณยอดรวมโดยอัตโนมัติด้วยสูตรสำเร็จในตัว เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ
  • ติดตามวิธีการชำระเงินและวันที่ใน มุมมองตาราง ClickUp
  • รวบรวมใบเสร็จรับเงินด้วย แบบฟอร์ม ClickUpที่แชร์ได้ สำหรับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์
  • กรอกอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ และสรุปข้อมูลโดยใช้ ClickUp Brain
  • รวมศูนย์บันทึกทางการเงินและการจัดส่งเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับที่ราบรื่น
มุมมองตาราง ClickUp: เทมเพลตใบรับสินค้า
ตั้งค่าฟิลด์ AI เพื่อจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ, สรุป, และกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ

💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมโลจิสติกส์, และฟรีแลนซ์ที่ต้องการวิธีการที่เชื่อถือได้ในการบันทึกและยืนยันการส่งมอบและการจัดส่ง

📌 สรุปสั้น: แม้ว่าการติดตามคำสั่งซื้ออย่างแม่นยำจะเป็นสิ่งสำคัญในการแจ้งให้ลูกค้าทราบ แต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเท่านั้น เบื้องหลังการจัดส่งที่ราบรื่นทุกครั้ง มีทีมงานที่ต้องประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการอัปเดตสินค้าคงคลัง สถานะการชำระเงิน การบรรจุหีบห่อ และการส่งมอบในขั้นตอนสุดท้าย

นั่นคือจุดที่การสื่อสารภายในมีบทบาทสำคัญ แพลตฟอร์มอย่างClickUpช่วยให้ธุรกิจขจัดปัญหาคอขวดในการอัปเดตภายในองค์กรได้ ในความเป็นจริง ฟีเจอร์อย่างClickUp Tasksช่วยให้ทีมต่างๆ เช่น Cemex ลดเวลาที่เคยใช้ในการสื่อสารการเสร็จสิ้นงานจาก 24 ชั่วโมง เหลือเพียงไม่กี่วินาที

🎥 เริ่มต้นใหม่กับ ClickUp? วิดีโอนี้จะพาคุณสร้างงานแรกของคุณ—พร้อมด้วยงานย่อย คำอธิบาย การมอบหมาย วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ อีกมากมาย—เพื่อให้คุณเริ่มจัดระเบียบงานได้อย่างถูกต้อง

2. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp

แบบฟอร์มบัญชี: แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้าง ส่ง และติดตามใบแจ้งหนี้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUp

สร้าง ส่ง และติดตามใบแจ้งหนี้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้ของ ClickUp

ใบเสร็จรับสินค้าเป็นการยืนยันว่าคำสั่งซื้อได้ถูกส่งถึงแล้ว แต่ใบแจ้งหนี้จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดสำหรับลูกค้า ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย สรุปเงื่อนไขการชำระเงิน และเพิ่มแบรนด์ของคุณเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ปรับแต่ง ข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อชี้แจงนโยบายการชำระเงินและกำหนดเวลา
  • ตั้งค่า การแจ้งเตือนอัตโนมัติ สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระหรือลูกค้าประจำ
  • เพิ่มโลโก้และรายละเอียดบริษัทของคุณเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
  • ส่งใบแจ้งหนี้โดยตรงจาก ClickUp ผ่านเครื่องมืออีเมลในตัว
  • เก็บการยืนยันคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ให้เชื่อมโยงกันในที่ทำงานเดียว

💡 เหมาะสำหรับ: ผู้ขาย, ผู้จัดหา, หรือใครก็ตามที่จัดส่งสินค้าทางกายภาพซึ่งต้องการให้การชำระเงินง่ายเหมือนกับการสั่งซื้อ

3. แม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp

เทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบใบแจ้งหนี้ทุกฉบับด้วยเทมเพลตติดตามใบแจ้งหนี้ของ ClickUp

จัดระเบียบใบแจ้งหนี้ทุกฉบับให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้เกิดความชัดเจนเมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเกี่ยวข้องในการส่งมอบงานเดียว ติดตามข้อมูลลูกค้า จำนวนเงิน วิธีการ และสถานะการชำระเงิน พร้อมทั้งบันทึกหมายเหตุเกี่ยวกับกรณีพิเศษ เช่น เช็คเด้งหรือความล่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดการใบแจ้งหนี้แบบภาพใน มุมมองบอร์ด ด้วยขั้นตอนแบบลากและวาง
  • เพิ่มบันทึกเพื่อแจ้งเตือนเช็คที่เด้ง, การชำระเงินบางส่วน, หรือวันที่ครบกำหนดชำระที่กำลังจะมาถึงเพื่อการจัดการคำสั่งซื้อที่ง่ายขึ้น
  • ติดตามยอดรวม วิธีการชำระเงิน และยอดคงค้างในรายการเดียว
  • มอบหมายความเป็นเจ้าของเพื่อไม่ให้ใบแจ้งหนี้ตกหล่น
  • คาดการณ์กระแสเงินสดขาเข้าตามกำหนดเวลาของใบแจ้งหนี้

เมื่อการส่งมอบครั้งเดียวเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย เช่น ผู้ส่งสินค้า ผู้ขนส่ง นายหน้าศุลกากร และผู้ดำเนินการคลังสินค้า การติดตามว่าใครออกใบแจ้งหนี้อะไรและเมื่อไหร่ อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้

💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจหรือทีมที่จัดการกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ที่ซับซ้อน ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย เช่น บริษัทโลจิสติกส์ บริษัทขนส่ง หรือองค์กรที่มีพันธมิตรภายนอกหลากหลาย

4. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระใน ClickUp

แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระ

เรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระของ ClickUp

สำหรับฟรีแลนซ์และผู้รับเหมาที่ต้องรับบทบาทหลายอย่างพร้อมกัน เทมเพลตนี้ช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย โดยดึงรายละเอียดการส่งงานมาให้คุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงใน ClickUp โดยไม่ต้องใช้แอปของบุคคลที่สาม
  • ดูกำหนดเวลาใน มุมมองปฏิทิน หรือ มุมมองแกนต์ เพื่อติดตามการชำระเงิน
  • เชื่อมต่อข้อมูลการจัดส่งกับใบแจ้งหนี้เพื่อประวัติการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์
  • ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาในการติดตามลูกค้า
  • รักษาความเป็นมืออาชีพด้วยรูปแบบใบแจ้งหนี้ที่มีโครงสร้างและแบรนด์ที่ชัดเจน

ในฐานะผู้รับเหมาอิสระ คุณต้องสวมหมวกหลายใบ ทั้งผู้สร้างสรรค์ ผู้สื่อสาร และนักบัญชี

💡 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และผู้รับจ้างอิสระที่ต้องการวิธีการขอชำระเงินที่รวดเร็ว เป็นมืออาชีพ และผสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์หลังจากส่งมอบผลงาน

5. เทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUp

แบบฟอร์มบัญชี: แบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รวบรวมการชำระเงินได้เร็วขึ้นและจัดการให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงินของ ClickUp

รวบรวมการชำระเงินได้รวดเร็วและจัดการให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงินของ ClickUp

สำหรับผู้จัดงานและผู้ให้บริการ ความสับสนในการชำระเงินสามารถทำลายประสบการณ์ได้. เทมเพลตนี้สร้างแบบฟอร์มที่ง่ายต่อการกรอกซึ่งบันทึกวิธีการชำระเงิน ประเภทบัตรเข้าชม และข้อมูลผู้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติลงในแดชบอร์ดของคุณ.

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามการชำระเงินทั้งหมดในที่ทำงานเดียวด้วยการบันทึกข้อมูลที่ซิงค์อัตโนมัติ
  • มอบหมายการติดตามผลให้สมาชิกในทีมสำหรับการชำระเงินที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  • แนบใบเสร็จและเอกสารยืนยันไปยังแต่ละคำสั่งซื้อโดยตรง
  • ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมไม่พลาดวันครบกำหนด
  • เชื่อมโยงการชำระเงินกับงาน เช่น การเช็คอินกิจกรรมหรือการจัดที่นั่ง

💡 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดงานและผู้ให้บริการที่ต้องการวิธีจัดการการชำระเงินและการติดตามผลที่ราบรื่นและสามารถติดตามได้จากศูนย์กลางเดียว

6. แม่แบบบันทึกบัญชี ClickUp

แบบฟอร์มบัญชี: แบบฟอร์มบัญชี ClickUp Accounting Journal Template
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามทุกการหักเงินและการรับเงินได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตสมุดบัญชี ClickUp Accounting

ติดตามทุกการหักเงินและการรับเงินได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตสมุดบัญชี ClickUp Accounting Journal

หากธุรกิจของคุณมีการทำธุรกรรมบ่อยครั้ง แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป บันทึกแต่ละรายการด้วยรายละเอียดเช่น ประเภทบัญชี, บัญชีที่ได้รับผลกระทบ, และเอกสารประกอบ ทั้งหมดจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในรายการเดียว

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • สลับระหว่าง มุมมองหนังสือ สำหรับภาพรวมทางการเงิน และ มุมมองสมุดรายวัน สำหรับรายละเอียด
  • สมาชิกทีมแท็กสำหรับการอนุมัติและเพิ่มความคิดเห็นเพื่อบริบท
  • แนบใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินกับแต่ละรายการเพื่อความชัดเจน
  • ติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยไม่สูญเสียการควบคุม
  • รักษาธุรกิจขนาดเล็กให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วยบันทึกที่มีโครงสร้าง

💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือและเป็นระบบในการติดตามและตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินรายวันหรือรายสัปดาห์

7. แบบฟอร์มใบรับสินค้าโดย Template. Net

แบบฟอร์มใบเสร็จรับของโดย Template.Net
ผ่านทางTemplate.net

เทมเพลตใบเสร็จรับของจาก Template.Net มอบโซลูชันที่พร้อมแก้ไขได้ทันทีสำหรับการยืนยันการจัดส่งและรักษาบันทึกคำสั่งซื้อให้โปร่งใส

ประกอบด้วยช่องผู้ส่ง/ผู้รับ คำอธิบายการส่ง วันที่และเวลา พร้อมลายเซ็นสำหรับเป็นหลักฐาน—ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ง่ายใน Word, Google Docs หรือ PDF

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • การออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นมืออาชีพสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
  • รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้บนเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว
  • รับรองความชัดเจนและความรับผิดชอบด้วยการลงนามที่จำเป็น
  • ใช้งานได้ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและเอกสารยืนยันที่พิมพ์ออกมา
  • ปรับใช้ได้ง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นหรือการดำเนินงานขนาดใหญ่

💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจจัดส่งในพื้นที่ เช่น ร้านเบเกอรี่ ร้านดอกไม้ หรือบริการขนส่งพัสดุ ที่ต้องการวิธีออกใบยืนยันการจัดส่งอย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้ล่ะ?ClickUp รวม การทำงานของคุณ (รวมถึงการแชท) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก. เปิดตัวและจัดการงานของคุณผ่านแชท, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, และอื่น ๆ ได้—พร้อมคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมโยง, ค้นหาได้, และจัดการได้ง่าย!

8. แบบฟอร์มใบรับสินค้าโดย Template. Net

แบบฟอร์มใบเสร็จรับของจัดส่ง โดย Template.Net
ผ่านทางTemplate.net

เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นสมุดใบเสร็จรับเงินที่มีโครงสร้างสำหรับธุรกิจที่มีการจัดส่งบ่อยครั้ง. เทมเพลตใบเสร็จรับเงินการจัดส่งจาก Template. Net ช่วยจับคู่การจัดส่งกับคำสั่งซื้อและบันทึกสิ่งที่ได้รับได้อย่างง่ายดาย.

ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดของรายการ วันที่จัดส่ง และลายเซ็นของผู้รับ—ทำให้การทำธุรกรรมซ้ำเป็นไปอย่างราบรื่นและเชื่อถือได้

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • คู่มืออ้างอิงสำหรับการจัดส่งประจำ
  • บันทึกการจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับใบสั่งซื้อเพื่อการกระทบยอดที่ถูกต้อง
  • ช่องลายมือชื่อช่วยให้เกิดความรับผิดชอบเมื่อมีการส่งมอบ
  • รองรับหลายรูปแบบ (Word, Docs, PDF)
  • น้ำหนักเบาแต่มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับการจัดทำเอกสารทั่วไป

💡 เหมาะสำหรับ: ทีมโลจิสติกส์, บริการขนส่งพัสดุ, หรือธุรกิจใด ๆ ที่มีการจัดส่งเป็นประจำและต้องการบันทึกการจัดส่งที่เชื่อถือได้และแม่นยำ

9. แบบฟอร์มใบรับสินค้าจัดส่งโดย Template. Net

แบบฟอร์มใบรับสินค้าจัดส่งโดย Template.Net
ผ่านทางTemplate.net

การจัดการการขนส่งสินค้าจำนวนมากหมายถึงการติดตามกล่องหลายกล่อง, SKU และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย. แบบฟอร์มใบรับสินค้าจัดส่งของ Template. Net ช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องด้วยช่องสำหรับหมายเลขการจัดส่ง, รายการสินค้า, วันที่จัดส่ง, และลายเซ็นของผู้รับ.

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามการจัดส่งสินค้าปริมาณสูงด้วยบันทึกที่มีโครงสร้างเป็นรายการ
  • ปกป้องข้อพิพาทด้วยการบันทึกทุกรายละเอียด
  • การจัดวางที่เรียบง่ายช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างความละเอียดรอบคอบกับความรวดเร็ว
  • ใช้ได้ทั้งการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งข้ามพรมแดน
  • ให้เอกสารที่สอดคล้องกันในทีมขนาดใหญ่

💡 เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีกที่จัดการสินค้าคงคลังที่ซับซ้อน, ผู้จัดหาที่ต้องการความถูกต้องในการจัดส่งคำสั่งซื้อ, และทีมขนส่งที่ต้องการเอกสารที่สม่ำเสมอเพื่อติดตามการขนส่งปริมาณมากและป้องกันปัญหาการจัดส่งล่วงหน้า

10. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินการส่งอาหาร โดย Template.Net

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินการจัดส่งอาหาร โดย Template.Net
ผ่านทางTemplate.net

ร้านอาหารและผู้ให้บริการอาหารต้องรับมือกับคำสั่งซื้อจำนวนมากทุกวัน และรายละเอียดที่ตกหล่นอาจกลายเป็นข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินส่งอาหารช่วยให้บันทึกข้อมูลทุกอย่างได้อย่างชัดเจน—หมายเลขคำสั่งซื้อ รายการอาหาร เวลาส่ง ข้อมูลลูกค้า และวิธีการชำระเงิน—เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดตกหล่นแม้ในช่วงเวลาเร่งรีบ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รายละเอียดคำสั่งซื้อแบบระบุรายการเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับรายการที่ขาดหาย
  • ฟิลด์ที่ติดตั้งไว้สำหรับข้อมูลติดต่อของลูกค้าและเวลาการจัดส่ง
  • การติดตามวิธีการชำระเงินเพื่อการกระทบยอดที่รวดเร็ว
  • ช่วยให้การสื่อสารระหว่างครัว, ผู้ส่ง, และลูกค้าง่ายขึ้น
  • ยืดหยุ่นได้ทั้งร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยง และร้านขายอาหารแบบซื้อกลับ

💡 เหมาะสำหรับ: บริการจัดส่งอาหารที่ต้องการความแม่นยำ, ร้านอาหารที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการสั่งอาหารและจัดส่งให้ราบรื่น, และธุรกิจจัดเลี้ยงที่ต้องการบันทึกข้อมูลการจัดส่งอาหารทุกครั้งอย่างละเอียดและเรียบร้อย

😜 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยจัดส่งมีน้ำหนักมากกว่า50 ปอนด์! ลองนึกภาพดูสิว่าจะติดตามออเดอร์นั้นได้อย่างไรถ้าไม่มีใบเสร็จรับเงิน คุณคงต้องใช้แม่แบบขนาดเท่าพิซซ่าเพื่อใส่รายละเอียดทั้งหมด! 🍕📋

11. แบบฟอร์มการยืนยันการส่งมอบโดย Template. Net

แบบฟอร์มการยืนยันการส่งมอบโดย Template.Net
ผ่านทางTemplate.net

เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น การมีเอกสารรับรองลายเซ็นจะเป็นแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดของคุณ แบบฟอร์มนี้สร้างบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ส่งมอบ พร้อมพื้นที่สำหรับลายเซ็นของผู้ซื้อและส่วนบันทึกเพิ่มเติมเพื่อบันทึกความเสียหายหรือความไม่สอดคล้องกันที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่รับสินค้า

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • เพิ่มลายเซ็นของผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานการส่งมอบที่ไม่อาจโต้แย้งได้
  • ช่องบันทึกเพื่อบันทึกสิ่งของที่เสียหายหรือสูญหายได้ทันที
  • การออกแบบที่เรียบง่ายและมีโครงสร้างเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็ว
  • เสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้า
  • ลดข้อพิพาทและการเรียกร้องหลังการส่งมอบ

💡 เหมาะสำหรับ: ทีมโลจิสติกส์, ผู้ให้บริการ, และธุรกิจที่ต้องการหลักฐานการจัดส่งสำหรับการใช้งานภายในหรือสำหรับลูกค้า

12. แบบฟอร์มใบเสร็จรับของโดย Routific

แบบฟอร์มใบรับสินค้าโดย Routific
ผ่านทางRoutific

สำหรับทีมจัดส่งที่ต้องเดินทางตลอดเวลา แม่แบบนี้มอบเอกสารที่เป็นมืออาชีพสำหรับการจัดส่งที่เสร็จสมบูรณ์ทุกครั้ง รายละเอียดบริษัท ข้อมูลผู้จัดส่ง ข้อมูลผู้รับ และข้อมูลอ้างอิงคำสั่งซื้อจะถูกบันทึกไว้เพื่อการติดตามที่ราบรื่น

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รูปแบบตารางที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบสำหรับรายการทั้งหมดในการจัดส่ง
  • ช่องลายเซ็นสำหรับทั้งผู้ขับขี่และผู้รับ
  • ง่ายต่อการจับคู่การจัดส่งกับหมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อ
  • เสริมสร้างความรับผิดชอบด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการส่งมอบที่ชัดเจน
  • ใช้งานได้ดีเท่าเทียมกันสำหรับกลุ่มรถขนส่ง, ผู้ส่งของ, และผู้จัดจำหน่าย

💡 เหมาะสำหรับ: รถขนส่งสินค้า, ธุรกิจจัดส่งพัสดุ, และทีมกระจายสินค้าที่ต้องการวิธีการบันทึกการจัดส่งที่เสร็จสมบูรณ์อย่างง่ายและมืออาชีพ

13. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินโดย Postermywall

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน โดย Postermywall
ผ่านทางPostermywall

แม่แบบใบเสร็จของ PosterMyWall ผสมผสานความเป็นมืออาชีพเข้ากับความยืดหยุ่นทางความคิดสร้างสรรค์ คุณสามารถปรับแต่งด้วยสี โลโก้ หรือแม้แต่ความขำขันเล็กน้อยในแบบของคุณเอง ขณะที่คอลัมน์การชำระเงินสามช่อง (เงินสด เช็ค มือถือ) ช่วยขจัดความสับสนในการทำธุรกรรม

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • การปรับแต่งแบบลากและวางเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
  • สามช่องเฉพาะสำหรับประเภทการชำระเงินที่แตกต่างกัน
  • ตัวเลือกการออกแบบภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
  • ใช้งานง่ายสำหรับฟรีแลนซ์ ร้านค้าขนาดเล็ก หรือผู้สร้างสรรค์
  • ดาวน์โหลดได้หลายรูปแบบสำหรับการใช้งานดิจิทัลหรือพิมพ์

💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, และนักสร้างสรรค์ที่ต้องการใบเสร็จที่สวยงามและออกแบบมาอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งใช้งานง่าย

14. แบบฟอร์มใบรับสินค้าโดย Billed

แบบฟอร์มใบเสร็จรับของโดย Billed
ผ่านทางใบเรียกเก็บเงิน

สร้างโดยแพลตฟอร์มการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณออกใบเสร็จรับสินค้าได้ในไม่กี่นาที เพิ่มแบรนด์ของคุณ กรอกรายละเอียดผู้ส่งและผู้รับ แล้วคุณก็จะได้บันทึกที่ชัดเจนซึ่งสามารถใช้เป็นใบรับสินค้าได้อีกด้วย

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ปรับแต่งได้พร้อมโลโก้ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดแบรนด์ของคุณ
  • การจัดวางที่สะอาดและเป็นมืออาชีพสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
  • ทำงานได้ดีสำหรับการบันทึกทั้งการส่งมอบและการรับสินค้า
  • สร้างได้อย่างรวดเร็วสำหรับกระบวนการทำงานด้านโลจิสติกส์ที่เร่งด่วน
  • เชื่อมต่อกับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร้รอยต่อ

💡 เหมาะสำหรับ: บริษัทโลจิสติกส์, ผู้ส่งของ, และธุรกิจที่มีสินค้าที่ต้องการวิธีการบันทึกการจัดส่งที่รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

15. ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับมอบสินค้าโดย Scribd

แบบฟอร์มใบรับมอบตัวอย่างโดย Scribd
ผ่านทางScribd

แบบฟอร์มใบรับสินค้าตัวอย่างของ Scribd เป็นจุดเริ่มต้นที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสินค้าคงคลังหรือการติดตามการจัดส่ง แบบฟอร์มเหล่านี้ให้โครงสร้างที่เป็นระบบและมืออาชีพเพื่อสร้างต่อยอด

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รูปแบบตัวอย่างหลายแบบให้เลือกและปรับแต่ง
  • สามารถแก้ไขให้ตรงกับหมวดหมู่สินค้าและรูปแบบการสั่งซื้อของคุณได้
  • ส่วนที่ชัดเจนสำหรับรายการ, จำนวน, และลายเซ็น
  • ง่ายพอสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ยืดหยุ่นสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • ให้เอกสารที่เชื่อถือได้สำหรับการดำเนินการจัดส่ง

💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้จัดจำหน่าย, และผู้ให้บริการที่ต้องการวิธีการง่าย ๆ ในการบันทึกการจัดส่งและรักษาเอกสารอย่างเป็นทางการ

ทำให้กระบวนการจัดส่งของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp

แม่แบบใบเสร็จรับของสำหรับการจัดส่งแบบมืออาชีพ ไม่ใช่แค่การติ๊กช่องเท่านั้น—แต่เป็นการปกป้องธุรกิจของคุณ แจ้งให้ลูกค้าทราบทุกขั้นตอน และทำให้มั่นใจว่าทุกการจัดส่งได้รับการยืนยันอย่างเหมาะสม

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เดี่ยว ทีมโลจิสติกส์ที่กำลังเติบโต หรือธุรกิจที่ต้องจัดการกับผู้ขายและลูกค้าหลายราย การใช้เทมเพลตที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการส่งมอบทั้งหมดง่ายขึ้น และเมื่อคุณต้องการมากกว่าเทมเพลต—เช่น ระบบอัตโนมัติในตัว การติดตามงาน หรือการประสานงานการชำระเงิน—ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ

ตั้งแต่การติดตามใบแจ้งหนี้ไปจนถึงแบบฟอร์มการชำระเงิน และแม้กระทั่งการจัดการโครงการฟรีแลนซ์ พื้นที่ทำงานของ ClickUp ช่วยคุณเชื่อมต่อทุกชิ้นส่วนของกระบวนการทำงานของคุณตั้งแต่การจัดส่งไปจนถึงการส่งมอบ

ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ และเริ่มปรับแต่งตามสไตล์ของคุณเพื่อการติดตามคำสั่งซื้อที่ชาญฉลาดและปราศจากความเครียด 🚛