แบบฟอร์มใบเสร็จการจัดส่งมืออาชีพฟรีเพื่อการติดตามคำสั่งซื้ออย่างแม่นยำ

เมื่อคำสั่งซื้ออยู่ในระหว่างดำเนินการ ความชัดเจนคือทุกสิ่ง
ลูกค้าต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทีมต้องการความโปร่งใส และการรับใบเสร็จที่พลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เกิดความสับสนที่ไม่จำเป็น หรือแย่กว่านั้นคือพัสดุสูญหาย
นั่นคือจุดที่ เทมเพลตใบเสร็จรับของ มีประโยชน์ มันช่วยให้คุณยืนยันทุกการจัดส่ง ป้องกันข้อพิพาท และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน—ตั้งแต่คลังสินค้าจนถึงหน้าประตู
เพื่อช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ เราได้รวบรวม เทมเพลตใบเสร็จรับสินค้า ฟรี 15 แบบที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะจัดส่งอาหาร สินค้าจำนวนมาก หรือคำสั่งซื้อของลูกค้า เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีเอกสารที่จำเป็นในการติดตามทุกการส่งมอบได้อย่างมั่นใจ
มาเริ่มกันเลย! 🚚
แบบฟอร์มใบรับสินค้าคืออะไร?
แบบฟอร์มใบเสร็จรับของเป็นเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อยืนยันว่าสินค้าหรือบริการได้ถูกส่งมอบให้กับผู้รับตามที่ระบุไว้แล้ว โดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดของสินค้า จำนวน และส่วนสำหรับลายเซ็นเพื่อเป็นหลักฐานการรับของ
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องและความโปร่งใสของบันทึกการจัดส่ง และมักใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์, ค้าปลีก, การจัดส่งอาหาร, และอีคอมเมิร์ซ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มใบเสร็จรับของที่ดี?
แบบฟอร์มใบตอบรับการส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เอกสารเป็นมาตรฐาน ทำให้การบันทึกการส่ง การติดตามประสิทธิภาพ และการสร้างรายงานเป็นไปอย่างง่ายดาย
นี่คือวิธีเลือกให้เหมาะสม:
- ชัดเจนและละเอียด: ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ข้อมูลผู้ส่ง/ผู้รับ วันที่จัดส่ง คำอธิบายสินค้า และหมายเลขคำสั่งซื้อ
- กรอกง่าย: มีรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายสำหรับการกรอกข้อมูลด้วยตนเองหรือทางดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว
- พร้อมสำหรับการตรวจสอบ: มีส่วนที่ต้องลงนามเพื่อยืนยันการรับและสร้างความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปกป้องทั้งสองฝ่ายในกรณีเกิดข้อพิพาท
- ปรับแต่งได้: มีพื้นที่สำหรับบันทึก รายละเอียดการติดต่อ หรือสถานะการชำระเงิน เพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยไม่ทำให้รก
- ดูเป็นมืออาชีพ: รักษาการออกแบบที่สะอาดและเรียบร้อย ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้อ่านง่าย แต่ยังเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ
แบบฟอร์มใบเสร็จรับของส่งมอบสินค้าในภาพรวม
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตประวัติการชำระเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมโลจิสติกส์, ฟรีแลนซ์
|การคำนวณอัตโนมัติ, การติดตามการชำระเงิน, การอัปโหลดใบเสร็จ, การกรอกข้อมูลอัตโนมัติด้วย AI
|ClickUp ตาราง, แบบฟอร์ม
|แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ขาย, ผู้จัดหา, ธุรกิจที่มีสินค้าเป็นฐาน
|การสร้างแบรนด์ตามความต้องการ, เงื่อนไข, การแจ้งเตือน, การผสานรวมอีเมล
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|โลจิสติกส์, การขนส่ง, ทีมที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
|มุมมองบอร์ด, บันทึก, สถานะการชำระเงิน, การมอบหมายความเป็นเจ้าของ
|ClickUp บอร์ด, รายการ
|แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาอิสระ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, ผู้รับเหมา
|มุมมองปฏิทิน/แกนต์, ลิงก์การส่งมอบถึงใบแจ้งหนี้, การติดตามอัตโนมัติ
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดงาน, ผู้ให้บริการ
|รายการที่ซิงค์อัตโนมัติ, อัปโหลดใบเสร็จ, การแจ้งเตือน, การเชื่อมโยงงาน
|ClickUp Form, รายการ
|เทมเพลตบันทึกบัญชี ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจขนาดเล็ก, เอเจนซี่
|มุมมองหนังสือ/วารสาร, การอนุมัติ, แนบเอกสารรับ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|แบบฟอร์มใบเสร็จรับของโดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บริการจัดส่งในพื้นที่, บริการขนส่งด่วน
|ช่องผู้ส่ง/ผู้รับ ลายเซ็น รูปแบบที่แก้ไขได้
|PDF, Word, Google Docs
|แบบฟอร์มใบรับสินค้าสำหรับจัดส่ง โดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|โลจิสติกส์, ผู้ส่งของ, การจัดส่งประจำ
|การจัดแนว PO, ลายเซ็น, รองรับหลายรูปแบบ
|เวิร์ด, ด็อกส์, พีดีเอฟ
|แบบฟอร์มใบรับสินค้าจัดส่งโดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ค้าปลีก, ผู้จัดจำหน่าย, ทีมขนส่ง
|รายการแยกประเภท, หมายเลขการจัดส่ง, ลายเซ็น
|เอกสารแก้ไขได้
|แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินการจัดส่งอาหาร โดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บริการส่งอาหาร, ร้านอาหาร, บริการจัดเลี้ยง
|รายการสั่งซื้อ, วิธีการชำระเงิน, เวลาจัดส่ง
|เอกสารแก้ไขได้
|แบบฟอร์มการยืนยันการส่งมอบโดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|โลจิสติกส์, ผู้ให้บริการ
|ลายเซ็นผู้ซื้อ, บันทึกความเสียหาย/ความไม่สอดคล้อง
|เอกสารแก้ไขได้
|แบบฟอร์มใบรับสินค้าโดย Routific
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|กองยาน, ผู้ส่งของ, ผู้จัดจำหน่าย
|รูปแบบตาราง, ลายเซ็นผู้ขับขี่/ผู้รับ, หมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อ
|PDF, พิมพ์ได้
|แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน โดย Postermywall
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, นักสร้างสรรค์
|การลากและวาง, คอลัมน์การชำระเงิน, การสร้างแบรนด์ด้วยภาพ
|แก้ไขได้, พิมพ์ได้
|แบบฟอร์มใบเสร็จรับของโดย Billed
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|โลจิสติกส์, ผู้ส่งของ, ธุรกิจสินค้า
|การสร้างแบรนด์ตามความต้องการ, ช่องผู้ส่ง/ผู้รับ, การสร้างอย่างรวดเร็ว
|เว็บ, PDF
|แบบฟอร์มใบรับมอบตัวอย่างโดย Scribd
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้จัดหา
|หลายรูปแบบ, แก้ไขได้, ช่องลายเซ็น
|PDF, Doc
15 แบบฟอร์มใบรับสินค้า
ใบเสร็จรับการส่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ที่รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, และการบันทึกข้อมูล
นี่คือเทมเพลตที่จะช่วยคุณติดตามการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด👇
1. แม่แบบประวัติการชำระเงิน ClickUp
จัดระเบียบ ตรวจสอบ และจัดการธุรกรรมชำระเงินได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUp
ยืนยันการจัดส่งและติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในที่เดียว. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณบันทึกปริมาณสินค้า, ค่าใช้จ่าย, และรายละเอียดการชำระเงินได้โดยไม่ต้องจัดการกับเอกสารหลายฉบับ.
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- คำนวณยอดรวมโดยอัตโนมัติด้วยสูตรสำเร็จในตัว เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ
- ติดตามวิธีการชำระเงินและวันที่ใน มุมมองตาราง ClickUp
- รวบรวมใบเสร็จรับเงินด้วย แบบฟอร์ม ClickUpที่แชร์ได้ สำหรับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์
- กรอกอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ และสรุปข้อมูลโดยใช้ ClickUp Brain
- รวมศูนย์บันทึกทางการเงินและการจัดส่งเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับที่ราบรื่น
💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมโลจิสติกส์, และฟรีแลนซ์ที่ต้องการวิธีการที่เชื่อถือได้ในการบันทึกและยืนยันการส่งมอบและการจัดส่ง
📌 สรุปสั้น: แม้ว่าการติดตามคำสั่งซื้ออย่างแม่นยำจะเป็นสิ่งสำคัญในการแจ้งให้ลูกค้าทราบ แต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเท่านั้น เบื้องหลังการจัดส่งที่ราบรื่นทุกครั้ง มีทีมงานที่ต้องประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการอัปเดตสินค้าคงคลัง สถานะการชำระเงิน การบรรจุหีบห่อ และการส่งมอบในขั้นตอนสุดท้าย
นั่นคือจุดที่การสื่อสารภายในมีบทบาทสำคัญ แพลตฟอร์มอย่างClickUpช่วยให้ธุรกิจขจัดปัญหาคอขวดในการอัปเดตภายในองค์กรได้ ในความเป็นจริง ฟีเจอร์อย่างClickUp Tasksช่วยให้ทีมต่างๆ เช่น Cemex ลดเวลาที่เคยใช้ในการสื่อสารการเสร็จสิ้นงานจาก 24 ชั่วโมง เหลือเพียงไม่กี่วินาที
🎥 เริ่มต้นใหม่กับ ClickUp? วิดีโอนี้จะพาคุณสร้างงานแรกของคุณ—พร้อมด้วยงานย่อย คำอธิบาย การมอบหมาย วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ อีกมากมาย—เพื่อให้คุณเริ่มจัดระเบียบงานได้อย่างถูกต้อง
2. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
สร้าง ส่ง และติดตามใบแจ้งหนี้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้ของ ClickUp
ใบเสร็จรับสินค้าเป็นการยืนยันว่าคำสั่งซื้อได้ถูกส่งถึงแล้ว แต่ใบแจ้งหนี้จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดสำหรับลูกค้า ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย สรุปเงื่อนไขการชำระเงิน และเพิ่มแบรนด์ของคุณเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับแต่ง ข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อชี้แจงนโยบายการชำระเงินและกำหนดเวลา
- ตั้งค่า การแจ้งเตือนอัตโนมัติ สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระหรือลูกค้าประจำ
- เพิ่มโลโก้และรายละเอียดบริษัทของคุณเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
- ส่งใบแจ้งหนี้โดยตรงจาก ClickUp ผ่านเครื่องมืออีเมลในตัว
- เก็บการยืนยันคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ให้เชื่อมโยงกันในที่ทำงานเดียว
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้ขาย, ผู้จัดหา, หรือใครก็ตามที่จัดส่งสินค้าทางกายภาพซึ่งต้องการให้การชำระเงินง่ายเหมือนกับการสั่งซื้อ
3. แม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
จัดระเบียบใบแจ้งหนี้ทุกฉบับให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้เกิดความชัดเจนเมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเกี่ยวข้องในการส่งมอบงานเดียว ติดตามข้อมูลลูกค้า จำนวนเงิน วิธีการ และสถานะการชำระเงิน พร้อมทั้งบันทึกหมายเหตุเกี่ยวกับกรณีพิเศษ เช่น เช็คเด้งหรือความล่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการใบแจ้งหนี้แบบภาพใน มุมมองบอร์ด ด้วยขั้นตอนแบบลากและวาง
- เพิ่มบันทึกเพื่อแจ้งเตือนเช็คที่เด้ง, การชำระเงินบางส่วน, หรือวันที่ครบกำหนดชำระที่กำลังจะมาถึงเพื่อการจัดการคำสั่งซื้อที่ง่ายขึ้น
- ติดตามยอดรวม วิธีการชำระเงิน และยอดคงค้างในรายการเดียว
- มอบหมายความเป็นเจ้าของเพื่อไม่ให้ใบแจ้งหนี้ตกหล่น
- คาดการณ์กระแสเงินสดขาเข้าตามกำหนดเวลาของใบแจ้งหนี้
เมื่อการส่งมอบครั้งเดียวเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย เช่น ผู้ส่งสินค้า ผู้ขนส่ง นายหน้าศุลกากร และผู้ดำเนินการคลังสินค้า การติดตามว่าใครออกใบแจ้งหนี้อะไรและเมื่อไหร่ อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้
💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจหรือทีมที่จัดการกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ที่ซับซ้อน ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย เช่น บริษัทโลจิสติกส์ บริษัทขนส่ง หรือองค์กรที่มีพันธมิตรภายนอกหลากหลาย
4. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระใน ClickUp
เรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระของ ClickUp
สำหรับฟรีแลนซ์และผู้รับเหมาที่ต้องรับบทบาทหลายอย่างพร้อมกัน เทมเพลตนี้ช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย โดยดึงรายละเอียดการส่งงานมาให้คุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงใน ClickUp โดยไม่ต้องใช้แอปของบุคคลที่สาม
- ดูกำหนดเวลาใน มุมมองปฏิทิน หรือ มุมมองแกนต์ เพื่อติดตามการชำระเงิน
- เชื่อมต่อข้อมูลการจัดส่งกับใบแจ้งหนี้เพื่อประวัติการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์
- ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาในการติดตามลูกค้า
- รักษาความเป็นมืออาชีพด้วยรูปแบบใบแจ้งหนี้ที่มีโครงสร้างและแบรนด์ที่ชัดเจน
ในฐานะผู้รับเหมาอิสระ คุณต้องสวมหมวกหลายใบ ทั้งผู้สร้างสรรค์ ผู้สื่อสาร และนักบัญชี
💡 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และผู้รับจ้างอิสระที่ต้องการวิธีการขอชำระเงินที่รวดเร็ว เป็นมืออาชีพ และผสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์หลังจากส่งมอบผลงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ต้องการให้การติดตามง่ายยิ่งขึ้นหรือไม่? ดื่มด่ำกับรายการซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ดีที่สุดของเรา เพราะทำไมต้องติดตามการจัดส่งเพียงอย่างเดียวเมื่อคุณสามารถติดตามเวลาได้เหมือนมืออาชีพด้วย?⏳✨
5. เทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUp
รวบรวมการชำระเงินได้รวดเร็วและจัดการให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงินของ ClickUp
สำหรับผู้จัดงานและผู้ให้บริการ ความสับสนในการชำระเงินสามารถทำลายประสบการณ์ได้. เทมเพลตนี้สร้างแบบฟอร์มที่ง่ายต่อการกรอกซึ่งบันทึกวิธีการชำระเงิน ประเภทบัตรเข้าชม และข้อมูลผู้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติลงในแดชบอร์ดของคุณ.
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามการชำระเงินทั้งหมดในที่ทำงานเดียวด้วยการบันทึกข้อมูลที่ซิงค์อัตโนมัติ
- มอบหมายการติดตามผลให้สมาชิกในทีมสำหรับการชำระเงินที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
- แนบใบเสร็จและเอกสารยืนยันไปยังแต่ละคำสั่งซื้อโดยตรง
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมไม่พลาดวันครบกำหนด
- เชื่อมโยงการชำระเงินกับงาน เช่น การเช็คอินกิจกรรมหรือการจัดที่นั่ง
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดงานและผู้ให้บริการที่ต้องการวิธีจัดการการชำระเงินและการติดตามผลที่ราบรื่นและสามารถติดตามได้จากศูนย์กลางเดียว
6. แม่แบบบันทึกบัญชี ClickUp
ติดตามทุกการหักเงินและการรับเงินได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตสมุดบัญชี ClickUp Accounting Journal
หากธุรกิจของคุณมีการทำธุรกรรมบ่อยครั้ง แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป บันทึกแต่ละรายการด้วยรายละเอียดเช่น ประเภทบัญชี, บัญชีที่ได้รับผลกระทบ, และเอกสารประกอบ ทั้งหมดจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในรายการเดียว
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สลับระหว่าง มุมมองหนังสือ สำหรับภาพรวมทางการเงิน และ มุมมองสมุดรายวัน สำหรับรายละเอียด
- สมาชิกทีมแท็กสำหรับการอนุมัติและเพิ่มความคิดเห็นเพื่อบริบท
- แนบใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินกับแต่ละรายการเพื่อความชัดเจน
- ติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยไม่สูญเสียการควบคุม
- รักษาธุรกิจขนาดเล็กให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วยบันทึกที่มีโครงสร้าง
💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือและเป็นระบบในการติดตามและตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินรายวันหรือรายสัปดาห์
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบใบเสนอราคาธุรกิจฟรี
7. แบบฟอร์มใบรับสินค้าโดย Template. Net
เทมเพลตใบเสร็จรับของจาก Template.Net มอบโซลูชันที่พร้อมแก้ไขได้ทันทีสำหรับการยืนยันการจัดส่งและรักษาบันทึกคำสั่งซื้อให้โปร่งใส
ประกอบด้วยช่องผู้ส่ง/ผู้รับ คำอธิบายการส่ง วันที่และเวลา พร้อมลายเซ็นสำหรับเป็นหลักฐาน—ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ง่ายใน Word, Google Docs หรือ PDF
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นมืออาชีพสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้บนเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว
- รับรองความชัดเจนและความรับผิดชอบด้วยการลงนามที่จำเป็น
- ใช้งานได้ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและเอกสารยืนยันที่พิมพ์ออกมา
- ปรับใช้ได้ง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นหรือการดำเนินงานขนาดใหญ่
💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจจัดส่งในพื้นที่ เช่น ร้านเบเกอรี่ ร้านดอกไม้ หรือบริการขนส่งพัสดุ ที่ต้องการวิธีออกใบยืนยันการจัดส่งอย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม
หากคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้ล่ะ?ClickUp รวม การทำงานของคุณ (รวมถึงการแชท) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก. เปิดตัวและจัดการงานของคุณผ่านแชท, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, และอื่น ๆ ได้—พร้อมคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมโยง, ค้นหาได้, และจัดการได้ง่าย!
8. แบบฟอร์มใบรับสินค้าโดย Template. Net
เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นสมุดใบเสร็จรับเงินที่มีโครงสร้างสำหรับธุรกิจที่มีการจัดส่งบ่อยครั้ง. เทมเพลตใบเสร็จรับเงินการจัดส่งจาก Template. Net ช่วยจับคู่การจัดส่งกับคำสั่งซื้อและบันทึกสิ่งที่ได้รับได้อย่างง่ายดาย.
ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดของรายการ วันที่จัดส่ง และลายเซ็นของผู้รับ—ทำให้การทำธุรกรรมซ้ำเป็นไปอย่างราบรื่นและเชื่อถือได้
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- คู่มืออ้างอิงสำหรับการจัดส่งประจำ
- บันทึกการจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับใบสั่งซื้อเพื่อการกระทบยอดที่ถูกต้อง
- ช่องลายมือชื่อช่วยให้เกิดความรับผิดชอบเมื่อมีการส่งมอบ
- รองรับหลายรูปแบบ (Word, Docs, PDF)
- น้ำหนักเบาแต่มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับการจัดทำเอกสารทั่วไป
💡 เหมาะสำหรับ: ทีมโลจิสติกส์, บริการขนส่งพัสดุ, หรือธุรกิจใด ๆ ที่มีการจัดส่งเป็นประจำและต้องการบันทึกการจัดส่งที่เชื่อถือได้และแม่นยำ
9. แบบฟอร์มใบรับสินค้าจัดส่งโดย Template. Net
การจัดการการขนส่งสินค้าจำนวนมากหมายถึงการติดตามกล่องหลายกล่อง, SKU และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย. แบบฟอร์มใบรับสินค้าจัดส่งของ Template. Net ช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องด้วยช่องสำหรับหมายเลขการจัดส่ง, รายการสินค้า, วันที่จัดส่ง, และลายเซ็นของผู้รับ.
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามการจัดส่งสินค้าปริมาณสูงด้วยบันทึกที่มีโครงสร้างเป็นรายการ
- ปกป้องข้อพิพาทด้วยการบันทึกทุกรายละเอียด
- การจัดวางที่เรียบง่ายช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างความละเอียดรอบคอบกับความรวดเร็ว
- ใช้ได้ทั้งการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งข้ามพรมแดน
- ให้เอกสารที่สอดคล้องกันในทีมขนาดใหญ่
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีกที่จัดการสินค้าคงคลังที่ซับซ้อน, ผู้จัดหาที่ต้องการความถูกต้องในการจัดส่งคำสั่งซื้อ, และทีมขนส่งที่ต้องการเอกสารที่สม่ำเสมอเพื่อติดตามการขนส่งปริมาณมากและป้องกันปัญหาการจัดส่งล่วงหน้า
10. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินการส่งอาหาร โดย Template.Net
ร้านอาหารและผู้ให้บริการอาหารต้องรับมือกับคำสั่งซื้อจำนวนมากทุกวัน และรายละเอียดที่ตกหล่นอาจกลายเป็นข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินส่งอาหารช่วยให้บันทึกข้อมูลทุกอย่างได้อย่างชัดเจน—หมายเลขคำสั่งซื้อ รายการอาหาร เวลาส่ง ข้อมูลลูกค้า และวิธีการชำระเงิน—เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดตกหล่นแม้ในช่วงเวลาเร่งรีบ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รายละเอียดคำสั่งซื้อแบบระบุรายการเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับรายการที่ขาดหาย
- ฟิลด์ที่ติดตั้งไว้สำหรับข้อมูลติดต่อของลูกค้าและเวลาการจัดส่ง
- การติดตามวิธีการชำระเงินเพื่อการกระทบยอดที่รวดเร็ว
- ช่วยให้การสื่อสารระหว่างครัว, ผู้ส่ง, และลูกค้าง่ายขึ้น
- ยืดหยุ่นได้ทั้งร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยง และร้านขายอาหารแบบซื้อกลับ
💡 เหมาะสำหรับ: บริการจัดส่งอาหารที่ต้องการความแม่นยำ, ร้านอาหารที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการสั่งอาหารและจัดส่งให้ราบรื่น, และธุรกิจจัดเลี้ยงที่ต้องการบันทึกข้อมูลการจัดส่งอาหารทุกครั้งอย่างละเอียดและเรียบร้อย
😜 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยจัดส่งมีน้ำหนักมากกว่า50 ปอนด์! ลองนึกภาพดูสิว่าจะติดตามออเดอร์นั้นได้อย่างไรถ้าไม่มีใบเสร็จรับเงิน คุณคงต้องใช้แม่แบบขนาดเท่าพิซซ่าเพื่อใส่รายละเอียดทั้งหมด! 🍕📋
11. แบบฟอร์มการยืนยันการส่งมอบโดย Template. Net
เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น การมีเอกสารรับรองลายเซ็นจะเป็นแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดของคุณ แบบฟอร์มนี้สร้างบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ส่งมอบ พร้อมพื้นที่สำหรับลายเซ็นของผู้ซื้อและส่วนบันทึกเพิ่มเติมเพื่อบันทึกความเสียหายหรือความไม่สอดคล้องกันที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่รับสินค้า
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มลายเซ็นของผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานการส่งมอบที่ไม่อาจโต้แย้งได้
- ช่องบันทึกเพื่อบันทึกสิ่งของที่เสียหายหรือสูญหายได้ทันที
- การออกแบบที่เรียบง่ายและมีโครงสร้างเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็ว
- เสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้า
- ลดข้อพิพาทและการเรียกร้องหลังการส่งมอบ
💡 เหมาะสำหรับ: ทีมโลจิสติกส์, ผู้ให้บริการ, และธุรกิจที่ต้องการหลักฐานการจัดส่งสำหรับการใช้งานภายในหรือสำหรับลูกค้า
12. แบบฟอร์มใบเสร็จรับของโดย Routific
สำหรับทีมจัดส่งที่ต้องเดินทางตลอดเวลา แม่แบบนี้มอบเอกสารที่เป็นมืออาชีพสำหรับการจัดส่งที่เสร็จสมบูรณ์ทุกครั้ง รายละเอียดบริษัท ข้อมูลผู้จัดส่ง ข้อมูลผู้รับ และข้อมูลอ้างอิงคำสั่งซื้อจะถูกบันทึกไว้เพื่อการติดตามที่ราบรื่น
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รูปแบบตารางที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบสำหรับรายการทั้งหมดในการจัดส่ง
- ช่องลายเซ็นสำหรับทั้งผู้ขับขี่และผู้รับ
- ง่ายต่อการจับคู่การจัดส่งกับหมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อ
- เสริมสร้างความรับผิดชอบด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการส่งมอบที่ชัดเจน
- ใช้งานได้ดีเท่าเทียมกันสำหรับกลุ่มรถขนส่ง, ผู้ส่งของ, และผู้จัดจำหน่าย
💡 เหมาะสำหรับ: รถขนส่งสินค้า, ธุรกิจจัดส่งพัสดุ, และทีมกระจายสินค้าที่ต้องการวิธีการบันทึกการจัดส่งที่เสร็จสมบูรณ์อย่างง่ายและมืออาชีพ
13. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินโดย Postermywall
แม่แบบใบเสร็จของ PosterMyWall ผสมผสานความเป็นมืออาชีพเข้ากับความยืดหยุ่นทางความคิดสร้างสรรค์ คุณสามารถปรับแต่งด้วยสี โลโก้ หรือแม้แต่ความขำขันเล็กน้อยในแบบของคุณเอง ขณะที่คอลัมน์การชำระเงินสามช่อง (เงินสด เช็ค มือถือ) ช่วยขจัดความสับสนในการทำธุรกรรม
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การปรับแต่งแบบลากและวางเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- สามช่องเฉพาะสำหรับประเภทการชำระเงินที่แตกต่างกัน
- ตัวเลือกการออกแบบภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- ใช้งานง่ายสำหรับฟรีแลนซ์ ร้านค้าขนาดเล็ก หรือผู้สร้างสรรค์
- ดาวน์โหลดได้หลายรูปแบบสำหรับการใช้งานดิจิทัลหรือพิมพ์
💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, และนักสร้างสรรค์ที่ต้องการใบเสร็จที่สวยงามและออกแบบมาอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งใช้งานง่าย
14. แบบฟอร์มใบรับสินค้าโดย Billed
สร้างโดยแพลตฟอร์มการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณออกใบเสร็จรับสินค้าได้ในไม่กี่นาที เพิ่มแบรนด์ของคุณ กรอกรายละเอียดผู้ส่งและผู้รับ แล้วคุณก็จะได้บันทึกที่ชัดเจนซึ่งสามารถใช้เป็นใบรับสินค้าได้อีกด้วย
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับแต่งได้พร้อมโลโก้ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดแบรนด์ของคุณ
- การจัดวางที่สะอาดและเป็นมืออาชีพสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
- ทำงานได้ดีสำหรับการบันทึกทั้งการส่งมอบและการรับสินค้า
- สร้างได้อย่างรวดเร็วสำหรับกระบวนการทำงานด้านโลจิสติกส์ที่เร่งด่วน
- เชื่อมต่อกับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร้รอยต่อ
💡 เหมาะสำหรับ: บริษัทโลจิสติกส์, ผู้ส่งของ, และธุรกิจที่มีสินค้าที่ต้องการวิธีการบันทึกการจัดส่งที่รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง
📖 อ่านเพิ่มเติม: เบื่อกับการประเมินราคาจากผู้รับเหมาที่ยุ่งเหยิงจนคุณต้องเกาหัวหรือไม่? นี่คือเทมเพลตประเมินราคาผู้รับเหมาฟรีที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น!
15. ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับมอบสินค้าโดย Scribd
แบบฟอร์มใบรับสินค้าตัวอย่างของ Scribd เป็นจุดเริ่มต้นที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสินค้าคงคลังหรือการติดตามการจัดส่ง แบบฟอร์มเหล่านี้ให้โครงสร้างที่เป็นระบบและมืออาชีพเพื่อสร้างต่อยอด
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รูปแบบตัวอย่างหลายแบบให้เลือกและปรับแต่ง
- สามารถแก้ไขให้ตรงกับหมวดหมู่สินค้าและรูปแบบการสั่งซื้อของคุณได้
- ส่วนที่ชัดเจนสำหรับรายการ, จำนวน, และลายเซ็น
- ง่ายพอสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ยืดหยุ่นสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ให้เอกสารที่เชื่อถือได้สำหรับการดำเนินการจัดส่ง
💡 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้จัดจำหน่าย, และผู้ให้บริการที่ต้องการวิธีการง่าย ๆ ในการบันทึกการจัดส่งและรักษาเอกสารอย่างเป็นทางการ
ทำให้กระบวนการจัดส่งของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp
แม่แบบใบเสร็จรับของสำหรับการจัดส่งแบบมืออาชีพ ไม่ใช่แค่การติ๊กช่องเท่านั้น—แต่เป็นการปกป้องธุรกิจของคุณ แจ้งให้ลูกค้าทราบทุกขั้นตอน และทำให้มั่นใจว่าทุกการจัดส่งได้รับการยืนยันอย่างเหมาะสม
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เดี่ยว ทีมโลจิสติกส์ที่กำลังเติบโต หรือธุรกิจที่ต้องจัดการกับผู้ขายและลูกค้าหลายราย การใช้เทมเพลตที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการส่งมอบทั้งหมดง่ายขึ้น และเมื่อคุณต้องการมากกว่าเทมเพลต—เช่น ระบบอัตโนมัติในตัว การติดตามงาน หรือการประสานงานการชำระเงิน—ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ
ตั้งแต่การติดตามใบแจ้งหนี้ไปจนถึงแบบฟอร์มการชำระเงิน และแม้กระทั่งการจัดการโครงการฟรีแลนซ์ พื้นที่ทำงานของ ClickUp ช่วยคุณเชื่อมต่อทุกชิ้นส่วนของกระบวนการทำงานของคุณตั้งแต่การจัดส่งไปจนถึงการส่งมอบ
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ และเริ่มปรับแต่งตามสไตล์ของคุณเพื่อการติดตามคำสั่งซื้อที่ชาญฉลาดและปราศจากความเครียด 🚛