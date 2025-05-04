บล็อก ClickUp

วิธีใช้ชุดสีใน Google ปฏิทินอย่างมีประสิทธิภาพ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
4 พฤษภาคม 2568

คุณต้องการให้ปฏิทินออนไลน์ของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือไม่? หากคุณใช้ Google Calendar คุณสามารถทำได้

หนึ่งในแอปปฏิทินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Google Calendar ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า500ล้านคนในการจัดการตารางเวลาส่วนตัวและตารางงานมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสามารถปรับแต่งได้

อินเทอร์เฟซเริ่มต้นของ Google Calendar มีชุดสีฟ้าอ่อน หากคุณมีตารางงานที่ยุ่งวุ่นวาย โทนสีนี้อาจทำให้การจัดระเบียบกิจกรรมหลายอย่างเป็นเรื่องท้าทาย และพูดตามตรง—มันก็ดูน่าเบื่อไม่น้อยเลยทีเดียว

ดังนั้น อ่านบล็อกนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างธีม Google Calendar ของคุณเอง—พร้อมสีและเฉดสีที่คุณกำหนดเอง

ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือ ทำความรู้จักกับวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เทคนิคในการจัดการปฏิทินหลายรายการอย่างมืออาชีพ! 👇🏻

ทำไมต้องใช้ชุดสีในปฏิทิน Google?

มีข้อดีหลายประการในการใช้ธีมสีที่กำหนดเองในGoogle Calendar:

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ: การใช้ชุดสีปฏิทินที่กำหนดเองช่วยให้คุณจัดระเบียบกิจกรรมใน Google Calendar ได้เป็นระเบียบมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเรียงตามประเภท เช่น กิจกรรมเร่งด่วน กิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็น
  • ลดความขัดแย้งในการจัดตาราง: การใช้สีเฉพาะสำหรับแต่ละประเภทของกิจกรรมช่วยลดความเสี่ยงของการทับซ้อนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจัดการปฏิทินหลายรายการ กลยุทธ์นี้สามารถแจ้งเตือนคุณถึงความขัดแย้งใด ๆ เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนล่วงหน้าและปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมที่สุด
  • ปรับปรุงการจัดการเวลา: การจัดรหัสสีให้กับทุกกิจกรรมช่วยให้คุณระบุได้ว่ากิจกรรมใดมีความสำคัญสูงและกิจกรรมใดสามารถเลื่อนออกไปได้ ซึ่งนำไปสู่ความยุ่งเหยิงน้อยลงและการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:ปฏิทินที่เป็นระเบียบ—พร้อมเหตุการณ์ Google ที่ไม่ซ้ำกันและที่เกิดขึ้นซ้ำ—ช่วยลดความเครียดทางจิตใจและเพิ่มความชัดเจน ซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เพิ่มความสวยงาม: การใช้ชุดสีที่กำหนดเองสำหรับ Google Calendar ทุกปฏิทินช่วยเพิ่มความสวยงามและทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างเข้าใจง่ายกว่าเดิม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ต่างจากแอปปฏิทินหลายๆ แอป Google Calendar อนุญาตให้คุณตอบกลับกิจกรรมด้วยคำว่า 'อาจจะ' เมื่อไม่แน่ใจ 🤔

40 ไอเดียชุดสียอดนิยมสำหรับ Google Calendar

กำจัดอินเทอร์เฟซ Google Calendar แบบพื้นฐานออกไป—ลองดูรายการรหัสสี Hex ของ Google Calendar นี้เพื่อสร้างสีที่กำหนดเองและสร้างปฏิทินที่สะท้อนถึงรสนิยมส่วนตัวของคุณ:

1. โทนสีของทุ่งลาเวนเดอร์

ชุดสีปฏิทิน Google: ชุดสีทุ่งลาเวนเดอร์
สีของทุ่งลาเวนเดอร์

ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความฝันที่หอมกลิ่นลาเวนเดอร์ ที่ซึ่งสีม่วงอ่อนและสีเขียวเย็นสร้างบรรยากาศที่สงบสำหรับตารางเวลาของคุณ

คอมโบอีโมจิทุ่งลาเวนเดอร์

💜 🌿 🕊️ ☁️ 🍇

รหัสสีเฮกซ์ของทุ่งลาเวนเดอร์

  • #6A0572
  • #A4508B
  • #DDA0DD
  • #E6E6FA
  • #98FB98

2. โทนสีสไตล์ย้อนยุคยุค 80

โทนสีสไตล์ย้อนยุคยุค 80
โทนสีสไตล์ย้อนยุคยุค 80

แสงไฟอาเขต จังหวะซินธ์ และแสงนีออน—การผสมผสานระหว่างสีชมพูสดใสและสีฟ้าอ่อนสไตล์เรโทรยุค 80 นี้ปลุกความทรงจำในอดีต

คอมโบอิโมจิย้อนยุคยุค 80

🎧 🕶️ 🎮 📼 💾

รหัสสีแบบหกเหลี่ยมสไตล์ย้อนยุคยุค 80

  • #FF0080
  • #FFD700
  • #00FFFF
  • #8A2BE2
  • #FF4500

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างปฏิทินใน Google Sheets

3. โทนสีเทาแบบมินิมอล

ชุดสีของ Google Calendar: ชุดสีโทนสีเทาแบบมินิมอล
จัดระเบียบตารางเวลาของคุณให้สะอาดตาด้วยการปรับแต่งที่เรียบง่ายและมินิมอล

จัดระเบียบตารางเวลาของคุณให้สะอาดตาด้วยการปรับแต่งที่เรียบง่ายและมินิมอล สีเทาเข้ม สีดำ และสีขาว สร้างบรรยากาศที่ดูทันสมัยและปราศจากสิ่งรบกวนสำหรับ Google Calendar

ชุดอีโมจิโทนสีเทาแบบมินิมอล

⚫ ⚪ 🎩 🏙️ 🖋️

รหัสสีแบบหกเหลี่ยมโทนสีเทาแบบมินิมอล

  • #ดำ
  • #333333
  • #808080
  • #C0C0C0
  • #FFFFFF

4. โทนสีเลมอนเนดสตรอว์เบอร์รี่

สีสันของน้ำมะนาวสตรอว์เบอร์รี
สีสันของน้ำมะนาวสตรอว์เบอร์รี

สดชื่น, ผลไม้, และสนุกสนาน! สีชมพูสดใสและสีเหลืองเปรี้ยวทำให้ปฏิทินที่คุณแชร์กลายเป็นฝันกลางวันของฤดูร้อน

คอมโบอีโมจิสตรอว์เบอร์รี่เลมอนเนード

🍓 🍋 🍹 🌞 🍉

รหัสสีเฮกซ์ของน้ำมะนาวสตรอว์เบอร์รี

  • #FF6384
  • #FFCD56
  • #FF5733
  • #FF9A76
  • #FFA07A

5. โทนสีของเนบิวลากาแล็กซี่

ชุดสีใน Google Calendar: ชุดสีเนบิวลากาแล็กซี่
สีของเนบิวลากาแล็กซี่

จักรวาลอยู่ในปลายนิ้วของคุณ สีม่วงของจักรวาล สีน้ำเงินเข้ม และสีแดงเลือดหมูเล็กน้อยทำให้ทุกแผนรู้สึกไร้ขีดจำกัด

คอมโบอีโมจิเนบิวลากาแล็กซี่

🌌 🌠 🛸 🔭 🪐

รหัสสีหกเหลี่ยมของเนบิวลากาแล็กซี่

  • #2C003E
  • #5D0E41
  • #8E24AA
  • #4A00E0
  • #1E88E5

6. โทนสีทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มปกคลุมด้วยมอส

โทนสีทุ่งหญ้าปกคลุมด้วยมอส
โทนสีทุ่งหญ้าปกคลุมด้วยมอส

ผู้รักธรรมชาติ จงยินดี! สีเขียวธรรมชาตินำเสน่ห์อันเงียบสงบของป่าโปร่งมาสู่สมุดวางแผนของคุณ

คอมโบอิโมจิทุ่งหญ้าปกคลุมด้วยมอส

🌿 🍃 🐸 🏡 🦔

รหัสสีหกเหลี่ยมของทุ่งหญ้าปกคลุมด้วยมอส

  • #4B6F44
  • #739E82
  • #A4C3B2
  • #D2E3C8
  • #EEF4D4

7. โทนสีของกระท่อมที่อบอุ่น

โทนสีสำหรับกระท่อมแสนอบอุ่น: โทนสีสำหรับกระท่อมแสนอบอุ่น
โทนสีของกระท่อมแสนอบอุ่น

ไม่มีอะไรเทียบได้กับความอบอุ่นของกระท่อมที่แสนสบาย สีแดงแบบชนบทและสีน้ำตาลเข้มโอบล้อมตารางเวลาของคุณไว้ด้วยความอบอุ่นของฤดูใบไม้ร่วง

ชุดอีโมจิกระท่อมแสนอบอุ่น

🔥 🍂 🏡 ☕ 📖

รหัสสีหกเหลี่ยมสำหรับกระท่อมแสนอบอุ่น

  • #8B4513
  • #CD853F
  • #D2691E
  • #F4A460
  • #FFDAB9

8. โทนสีสำหรับร้านขนมหวาน

ทำให้ปฏิทินของคุณเต็มไปด้วยสีสันสดใสของสีชมพูสนุกสนาน สีฟ้าพาสเทล และสีเหลืองสดใส
ทำให้ปฏิทินของคุณหวานเหมือนลูกอม ด้วยสีสันสดใสของสีชมพูสดใส สีฟ้าพาสเทล และสีเหลืองสดใส

ปฏิทินของคุณ แต่ให้มันเคลือบด้วยลูกอม! สีสันสดใสของชมพูสนุกสนาน, น้ำเงินพาสเทล, และเหลืองแจ่มใส ทำให้การทำงานรู้สึกเหมือนการเล่นสนุก

ชุดอีโมจิร้านขนมหวาน

🍬 🍭 🎠 🍩 🍪

รหัสสีเฮ็กซ์สำหรับร้านขายลูกกวาด

  • #FF69B4
  • #FFD700
  • #FF7F50
  • #87CEFA
  • #98FB98

9. โทนสีหรูหราเที่ยงคืน

ชุดสีใน Google Calendar: ทำให้ปฏิทินของคุณดูหรูหรา มีอารมณ์ และสง่างามด้วยชุดสี Midnight Luxe
ทำให้ปฏิทินของคุณดูหรูหรา มีอารมณ์ และหรูหรา ด้วยโทนสีมิดไนท์ลักซ์

หรูหรา มีอารมณ์ และประณีต พาเลตต์นี้ผสมผสานสีน้ำเงินเข้ม สีม่วงเข้ม และสีเหลืองเล็กน้อย เพื่อยกระดับการประชุมงานให้มีความซับซ้อนระดับเฟิร์สคลาส

คอมโบอีโมจิหรูหราเที่ยงคืน

🌙 🌌 🕶️ 🎩 🏛️

รหัสสีเฮกซ์หรูหราเที่ยงคืน

  • #0A043C
  • #03506F
  • #3E065F
  • #5D0E41
  • #FFD700

10. โทนสีส้มสดใส

สีสันสดใสแบบส้ม
โทนสีส้มสดใสแบบระเบิด

สดใส เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา และเต็มไปด้วยพลัง! เพียงเติมความสดชื่นด้วยส้มและสีเขียวที่ได้แรงบันดาลใจจากผลไม้ตระกูลซิตรัส ก็พร้อมช่วยให้ตารางวันของคุณสดใส กระฉับกระเฉง เหมือนน้ำมะนาวคั้นสดใหม่ทุกช่วงเวลา

คอมโบอีโมจิระเบิดส้ม

🍊 🍋 🥭 🍏 🌿

รหัสสีหกเหลี่ยมของสีส้มสดใส

  • #FFA500
  • #FFEC40
  • #FFD700
  • #32CD32
  • #228B22

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินรายเดือนฟรีเพื่อจัดระเบียบเวลาของคุณ

11. โทนสีสำหรับร้านไอศกรีม

ชุดสีใน Google Calendar: ทำให้ปฏิทินของคุณสมบูรณ์แบบด้วยสีพาสเทลเหมือนร้านไอศกรีม
ทำให้ปฏิทินของคุณสมบูรณ์แบบด้วยสีพาสเทลเหมือนไอศกรีมในร้านไอศกรีม

ดื่มด่ำกับความทรงจำด้วยไอศกรีมสีพาสเทลแสนละมุน ช้อนเดียวของสีชมพูอ่อน สีฟ้า และสีเหลืองครีมที่นุ่มนวลจะทำให้ทุกงานรู้สึกหวานชื่น

ไอศกรีมคอมโบอีโมจิ

🍦 🍧 🍨 🍒 🍫

รหัสสีเฮกซ์สำหรับร้านไอศกรีม

  • #FFB6C1
  • #FDD9B5
  • #FFFACD
  • #ADD8E6
  • #C3E8CB

12. โทนสีธีมซูเปอร์ฮีโร่

ธีมสีของซูเปอร์ฮีโร่
รูปแบบสีธีมซูเปอร์ฮีโร่

เพิ่มพลังให้กับตารางเวลาของคุณด้วยพลังอันกล้าหาญ สีแดงสด สีน้ำเงินเข้ม และสีเหลืองทอง มอบความโดดเด่นให้กับงานประจำวันของคุณ

ชุดอีโมจิธีมซูเปอร์ฮีโร่

🦸‍♂️ 🦸‍♀️ 💥 ⚡ 🏆

รหัสสีหกเหลี่ยมตามธีมซูเปอร์ฮีโร่

  • #FF0000
  • #0000FF
  • #FFD700
  • #ดำ
  • #808080

🔍 คุณรู้หรือไม่? หากคุณทำงานข้ามเขตเวลา ให้เปิดใช้งาน World Clock ในการตั้งค่า Google Calendar เพื่อดูหลายเขตเวลาพร้อมกัน 🌍

13. โทนสีอัญมณีแห่งราชวงศ์

ชุดสีใน Google Calendar: โทนสีอัญมณีราชวงศ์
โทนสีอัญมณีแห่งราชวงศ์

วางแผนอย่างราชวงศ์ด้วยความสง่างามของสีอัญมณี สีเขียวมรกต สีแดงทับทิม และสีน้ำเงินไพลินเติมเต็มวันของคุณ

ชุดอีโมจิโทนสีอัญมณีแห่งราชวงศ์

👑 💎 🎭 🎻 🏛️

รหัสสีหกเหลี่ยมโทนอัญมณีราชวงศ์

  • #2E4374
  • #A72056
  • #5E239D
  • #01796F
  • #E01115F

14. โทนสีดอกซากุระบาน

สีสันของดอกซากุระ
โทนสีดอกซากุระบาน

ดื่มด่ำกับความงามอันแสนสั้นของดอกซากุระ สีชมพูอ่อนและสีขาวละมุนเติมเต็มแผนการของคุณด้วยความสงบของฤดูใบไม้ผลิ

คอมโบอิโมจิซากุระบาน

🌸 🎎 🍵 🏯 🐦

รหัสสีหกเหลี่ยมของดอกซากุระบาน

  • #FADADD
  • #FFB6C1
  • #F8C8DC
  • #F5E1DA
  • #FFD1DC

15. โทนสีเข้มดั่งมหาสมุทร

ชุดสีใน Google Calendar: ชุดสีโทนสีมหาสมุทร
โทนสีเข้มลึกแบบมหาสมุทร

ล่องลอยสู่ห้วงมหาสมุทรอันเงียบสงบด้วยสีน้ำเงินอันสงบ ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ สีน้ำเงินเข้ม และสีเขียวอมฟ้าเย็นสบาย ช่วยคลายความเครียดได้อย่างดี

คอมโบอีโมจิทะเลลึก

🌊 🐳 🏝️ ⚓ 🐠

รหัสสีแบบเฮกซ์สีน้ำเงินเข้ม

  • #013A63
  • #0077B6
  • #0096C7
  • #00B4D8
  • #90E0EF

16. โทนสีฤดูใบไม้ร่วง

สีสันของฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง
สีสันของฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง

อากาศเย็นสดชื่นของฤดูใบไม้ร่วงผสานกับสีทองอร่าม ส้มไหม้ ม่วงน้ำตาลเข้ม และแดงเข้ม สร้างบรรยากาศอบอุ่นของการเก็บเกี่ยวให้กับปฏิทินของคุณ

ชุดอีโมจิฤดูเก็บเกี่ยว

🍁 🎃 🦃 🍂 🏕️

รหัสสีเฮกซ์สำหรับการเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ร่วง

  • #D2691E
  • #FF8C00
  • #B22222
  • #FFD700
  • #8B4513

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีส่งออกปฏิทิน Google ไปยัง Excel

17. โทนสีของร้านกาแฟ

ชุดสีปฏิทิน Google: ชุดสีร้านกาแฟ
โทนสีของร้านกาแฟ

เอสเปรสโซร้อน ๆ หนึ่งแก้ว พร้อมรายการสิ่งที่ต้องทำสดใหม่ สีน้ำตาลเข้มแบบธรรมชาติ สีเบจครีม และโทนคาราเมล มอบบรรยากาศร้านกาแฟที่อบอุ่นให้กับปฏิทินของคุณ

คอมโบอิโมจิร้านกาแฟ

☕ 🍂 🍫 🥐 📖

รหัสสีเฮกซ์ของร้านกาแฟ

  • #6F4E37
  • #8B5A2B
  • #C19A6B
  • #F5DEB3
  • #EEDFCC

18. โทนสีนีออนไซเบอร์พังค์

สีสันนีออนสไตล์ไซเบอร์พังค์
โทนสีนีออนไซเบอร์พังค์

แสงนีออนกระพริบในเส้นขอบฟ้าแห่งอนาคต พลังงานไซเบอร์พังค์ผสานกับสีชมพูไฟฟ้า สีม่วงเข้ม และสีน้ำเงินที่มีความตัดกันสูง

คอมโบอิโมจิไซเบอร์พังค์นีออน

🔮 🕶️ 🌃 💾 🚥

รหัสสีหกเหลี่ยมนีออนไซเบอร์พังค์

  • #FF00FF
  • #00FFFF
  • #8A2BE2
  • #00FF7F
  • #FFD700

19. โทนสีอ่อนกลางที่นุ่มนวล

ชุดสีใน Google Calendar: ชุดสีโทนกลางนุ่มนวล
โทนสีกลางนุ่มนวล

นี่คือชุดสีที่นุ่มนวลและประณีตสำหรับการวางแผนส่วนตัว สีโทนกลางที่นุ่มนวล สีเทาอมน้ำตาลอุ่น และสีเทาที่ลดทอนลง ช่วยสร้างปฏิทิน Google ที่มีความสวยงามและละเอียดอ่อน

ชุดอีโมจิโทนกลางนุ่มนวล

🤍 ☁️ 🕊️ 🏡 📖

รหัสสีหกเหลี่ยมโทนกลางนุ่มนวล

  • #F8F1F1
  • #EDEADE
  • #C8C6C6
  • #A8A7A7
  • #7E7D7D

20. โทนสีไฟและน้ำแข็ง

สีไฟและน้ำแข็ง
สีไฟและน้ำแข็ง

ความสมดุลที่โดดเด่นระหว่างความสุดขั้ว สีแดงเพลิงและสีน้ำเงินเย็นเฉียบปะทะกันในความตัดกันอย่างกล้าหาญที่ประสานงานทุกภารกิจได้อย่างลงตัว

อีโมจิไฟและน้ำแข็ง

🔥 ❄️ 🔵 🔴 🌊

รหัสสีเฮกซ์ไฟและน้ำแข็ง

  • #D7263D
  • #F46036
  • #2E86AB
  • #33658A
  • #0A043C

21. โทนสีอวกาศลึก

ชุดสีของ Google Calendar: ชุดสีอวกาศลึก
โทนสีอวกาศลึก

ตารางเวลาของคุณ แต่แฝงไว้ด้วยความลึกลับของห้วงอวกาศอันไกลโพ้น สีน้ำเงินยามเที่ยงคืนและสีม่วงเข้มดั่งรัตติกาลสร้างบรรยากาศเหนือจินตนาการให้กับปฏิทินโครงการของคุณ

ชุดอีโมจิอวกาศลึก

🌌 🚀 🪐 ✨ 🛸

รหัสสีแบบหกเหลี่ยมสำหรับอวกาศลึก

  • #0C1446
  • #1C2951
  • #2D437A
  • #4A5AA3
  • #8293D6

22. โทนสีดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ

สีสันของดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ
สีสันของดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ผลิตื่นขึ้นพร้อมกับการระเบิดของดอกไม้ สีชมพูสดใส สีเขียว และสีเหลืองสดใสทำให้แผนการของคุณรู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า

ชุดอีโมจิดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลิ

🌸 🌷 🌿 ☀️ 🐝

รหัสสีเฮกซ์ของดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลิ

  • #FFB6C1
  • #FFD700
  • #98FB98
  • #8A2BE2
  • #FFA07A

23. โทนสีฟิล์มวินเทจ

ชุดสีใน Google Calendar: ชุดสีฟิล์มวินเทจ
โทนสีฟิล์มวินเทจ

นี่คือชุดสีของ Google Calendar สไตล์วินเทจสำหรับคนรักความคลาสสิก สีน้ำตาลซีด สีเซเปียอ่อน และสีเบจหม่น ช่วยเติมเสน่ห์แบบภาพยนตร์ให้กับตารางนัดหมายของคุณ

ชุดอีโมจิฟิล์มวินเทจ

📽️ 🎞️ 📷 🛤️ 🌅

รหัสสีแบบหกเหลี่ยมจากฟิล์มวินเทจ

  • #6B4226
  • #A67C52
  • #C4A484
  • #D6B89C
  • #E6CBA8

24. โทนสีราชินีน้ำแข็ง

สีสันของราชินีน้ำแข็ง
โทนสีราชินีน้ำแข็ง

นี่คือความเย็นเยียบและสง่างามดุจน้ำแข็งสำหรับสมุดวางแผนของคุณ สีฟ้าเย็นเยือกและเงินระยิบระยับเปลี่ยนตารางเวลาให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาว

อีโมจิราชินีน้ำแข็ง

❄️ 🧊 🏔️ 👑 💎

รหัสสีเวทมนตร์ของราชินีน้ำแข็ง

  • #5DADE2
  • #AED6F1
  • #D6EAF8
  • #EBF5FB
  • #FFFFFF

25. โทนสีเทพนิยาย

ชุดสีสำหรับปฏิทิน Google: ชุดสีเทพนิยาย
สีสันแบบเทพนิยาย

ก้าวเข้าสู่ความฝันในนิทาน ฉากหลังที่ตกแต่งด้วยสีพาสเทลอ่อนและสีม่วงลาเวนเดอร์โรแมนติก สร้างบรรยากาศอันแสนวิเศษให้กับปฏิทินที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยาย

ชุดอีโมจิเทพนิยาย

🦄 ✨ 🌸 🧚 🌙

รหัสสีเวทมนตร์จากเทพนิยาย

  • #F4C2C2
  • #D8BFD8
  • #ADD8E6
  • #FFF0F5
  • #E6E6FA

26. โทนสีรุ้งสดใส

สีสันสดใสแบบรุ้ง
สีสันสดใสแบบรุ้ง

การระเบิดของสีรุ้งแห่งความตื่นเต้น ทุกสีที่คุณจินตนาการได้มารวมกันเพื่อทำให้แผนของคุณมีชีวิตชีวาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คอมโบอีโมจิสีรุ้งสดใส

🌈 🟣 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵

รหัสสีหกเหลี่ยมสีรุ้งสดใส

  • #FF0000
  • #FF7F00
  • #FFFF00
  • #00FF00
  • #0000FF

27. โทนสีภาพลวงตาในทะเลทราย

ชุดสีใน Google Calendar: ชุดสีภาพลวงตาทะเลทราย
สีสันของภาพลวงตาในทะเลทราย

ทรายเปลี่ยนตำแหน่งใต้แสงอาทิตย์สีทอง. เทอร์ราคอตตาอุ่น, สีเบจทราย, และสีส้มของพระอาทิตย์ตกดิน ถ่ายทอดความงามของภาพลวงตาในทะเลทราย.

อีโมจิภาพลวงตาทะเลทราย

🏜️ 🌅 🏺 🐪 ☀️

รหัสสีหกเหลี่ยมภาพลวงตาทะเลทราย

  • #E29578
  • #E07A5F
  • #F4A261
  • #FFBA08
  • #B5838D

28. โทนสีแห่งความฝันจักรวาล

โทนสีแห่งความฝันจักรวาล
โทนสีแห่งความฝันจักรวาล

การดูดาวอยู่ในตารางของคุณ! สีชมพูแห่งจักรวาล สีฟ้าเข้ม และสีม่วงที่ชวนฝัน นำความฝันแห่งจักรวาลมาสู่ชีวิต

คอมโบอีโมจิความฝันจักรวาล

🚀 🌠 🔭 🌌 🪐

รหัสสีของฝันจักรวาล

  • #4A00E0
  • #8E2DE2
  • #D16BA5
  • #FF8C42
  • #FCE38A

29. โทนสีมิ้นท์สดใหม่

ชุดสีใน Google Calendar: ชุดสีมิ้นท์สดใส
โทนสีมิ้นท์สดใหม่

สดชื่น สดใส และเย็นสบาย สีเขียวมิ้นท์และสีฟ้าอ่อนนุ่มเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับแผนการของคุณ

คอมโบอีโมจิสะระแหน่สด

🌿 🍃 🍏 🧊 🌱

รหัสสีหกเหลี่ยมมินต์สด

  • #A7E9AF
  • #3AAFA9
  • #DEFDE0
  • #B8E994
  • #75B79E

30. โทนสีลึกลับยามเที่ยงคืน

โทนสีลึกลับยามเที่ยงคืน
โทนสีลึกลับยามเที่ยงคืน

ความมืดมิดพบกับปริศนา สีม่วงเข้มและสีดำที่มีควันเพิ่มความลึกลับ ทำให้ปฏิทินของคุณดูเรียบหรูได้อย่างง่ายดาย

คอมโบอีโมจิปริศนาเที่ยงคืน

🌙 🔮 🖤 🎭 ✨

รหัสสีเวทมนตร์ลึกลับยามเที่ยงคืน

  • #0A043C
  • #1B1A55
  • #535C91
  • #9A348E
  • #FDEBED

31. โทนสีแห่งความสงบเงียบริมชายฝั่ง

ชุดสีสำหรับ Google Calendar: ชุดสีความสงบของชายฝั่ง
โทนสีแห่งความสงบริมชายฝั่ง

ปล่อยให้คลื่นนำทางแผนการของคุณ สีฟ้าของมหาสมุทรและสีกลางๆ ของทรายทำให้ทุกงานรู้สึกเหมือนวันพักผ่อนริมชายฝั่ง

ชุดอีโมจิความสงบเงียบของชายฝั่ง

🏖️ 🌊 🐚 ☀️ 🏝️

รหัสสีเฮกซ์ของความสงบเงียบชายฝั่ง

  • #0077B6
  • #00B4D8
  • #90E0EF
  • #CAF0F8
  • #FFD166

32. โทนสีลูกกวาดป๊อป

สีสันสดใสแบบลูกกวาด
สีสันสดใสแบบลูกกวาด

หวาน สนุกสนาน และขี้เล่น! สีชมพูสดใสและสีเหลืองที่ได้แรงบันดาลใจจากลูกอมเติมเต็มความสุขให้กับทุกเส้นตาย

คอมโบอีโมจิลูกอมป๊อป

🍭 🍬 🎀 🌈 💖

รหัสสีแบบเฮกซ์ของลูกอมป๊อป

  • #FF69B4
  • #FFD700
  • #87CEFA
  • #FFA07A
  • #F0E68C

33. โทนสีกลางคืนแบบกาแล็กซี่

ชุดสีใน Google ปฏิทิน: ชุดสีกลางคืนกาแล็กซี่
สีสันกลางคืนของกาแล็กซี

ท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นงดงามตราตรึงใจ สีน้ำเงินยามเที่ยงคืนและสีม่วงระยิบระยับเพิ่มประกายแห่งจักรวาลให้กับปฏิทินของคุณ

คอมโบอีโมจิกลางคืนกาแล็กซี่

🌌 ✨ 🌠 🔮 🌙

รหัสสีหกเหลี่ยมสำหรับค่ำคืนของกาแล็กซี่

  • #1E1E50
  • #512888
  • #7D5BA6
  • #D4A5A5
  • #FCE38A

34. โทนสีนีออนป๊อป

โทนสีนีออนป๊อป
โทนสีนีออนป๊อป

ประกายพลังงานไฟฟ้า! สีชมพูนีออนและสีเขียวสดใสทำให้ตารางของคุณเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและดึงดูดความสนใจ

คอมโบอิโมจิป๊อปนีออน

💚 💖 💙 💛 💜

รหัสสีแบบเฮกซ์นีออนป๊อป

  • #39FF14
  • #FF0099
  • #0096FF
  • #FFD700
  • #9400D3

35. โทนสีสำหรับที่พักในป่า

ชุดสีปฏิทิน Google: ชุดสีสำหรับพักผ่อนในป่า
โทนสีสำหรับที่พักในป่า

การหลบหนีสู่ธรรมชาติอยู่ในสมุดวางแผนของคุณแล้ว สีเขียวเข้มและสีน้ำตาลเข้มที่อุดมสมบูรณ์นำเอาแก่นแท้ของการพักผ่อนในป่าอันเงียบสงบมาสู่คุณ

ชุดอีโมจิพักผ่อนในป่า

🌲 🍃 🦌 🍂 🏕️ 🌳

รหัสสีสำหรับพื้นที่ป่าเพื่อการพักผ่อน

  • #0B6623
  • #1D5C3A
  • #B49A67
  • #D9BF77
  • หมายเลข 845422

36. โทนสีแสงยามพระอาทิตย์ตก

เฉดสีแสงอาทิตย์ยามพระอาทิตย์ตก
โทนสีแสงยามพระอาทิตย์ตก

สีทองเจิดจรัสผสานกับท้องฟ้าสีชมพูอ่อนนุ่ม สีส้มที่ได้แรงบันดาลใจจากพระอาทิตย์ตกดินและสีแดงเข้มลึกนำความอบอุ่นมาสู่ปฏิทินของคุณ

คอมโบอิโมจิแสงอาทิตย์ยามพระอาทิตย์ตก

🌅 🔥 🍂 🧡 🏜️ 🌄

รหัสสีหกเหลี่ยมของแสงอาทิตย์ยามเย็น

  • #FF4500
  • #FF6B6B
  • #FFA07A
  • #FFD166
  • #A53860

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้สีเฉพาะสำหรับงานต่างๆ ช่วยเพิ่มการจดจำความทรงจำได้ ดังนั้น การประชุมฉุกเฉินสีแดงสดนั้น? สมองของคุณจะให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

37. โทนสีสำหรับคืนดูหนัง

ชุดสีสำหรับ Google Calendar: ชุดสีสำหรับคืนดูหนัง
โทนสีสำหรับคืนดูหนัง

หรี่ไฟลง—ถึงเวลาโชว์แล้ว! สีแดงเข้มและสีดำคลาสสิกสร้างประสบการณ์การวางแผนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากค่ำคืนชมภาพยนตร์

ชุดอีโมจิสำหรับคืนดูหนัง

🎬 🍿 🎥 🎭 🏆

รหัสสีสำหรับคืนดูหนัง

  • #8B0000
  • #B22222
  • #FFD700
  • #2F4F4F
  • #ดำ

38. โทนสีป่ามหัศจรรย์

โทนสีป่ามหัศจรรย์
โทนสีป่ามหัศจรรย์

เดินเล่นในป่าอันแสนมหัศจรรย์ เฉดสีส้มและเขียวมอสที่ถักทอเข้าด้วยกันสร้างบรรยากาศเทพนิยายให้กับแผนประจำวันของคุณ

คอมโบอีโมจิป่าเวทมนตร์

🌲 🧙‍♂️ 🔮 🦉 🍄

รหัสสีป่าเวทมนตร์

  • หมายเลข 264653
  • #2A9D8F
  • #E9C46A
  • #F4A261
  • #E76F51

39. โทนสีสวนดอกไม้ป่า

ชุดสีปฏิทิน Google: ชุดสีสวนดอกไม้ป่า
สีของสวนดอกไม้ป่า

ตารางงานของคุณกำลังเบ่งบานเต็มที่ สีสันดอกไม้สดใสโปรยความสุขไปทั่วทุกกิจกรรม ทำให้ทุกภารกิจรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวา

ชุดอีโมจิสวนดอกไม้ป่า

🌻 🌺 🐝 🦋 🌸

รหัสสีหกเหลี่ยมสำหรับสวนดอกไม้ป่า

  • #FFA07A
  • #FF4500
  • #FFD700
  • #8A2BE2
  • #98FB98

40. โทนสีสำหรับเช้าที่หนาวเย็น

โทนสีของเช้าที่หนาวเหน็บ
โทนสีเช้าวันหนาวเย็น

อากาศเย็นในอากาศ วันใหม่ที่สดชื่น สีฟ้าเย็นและสีเทาอ่อนนุ่มนำความงามอันเงียบสงบของพาเลตต์สีที่แตกต่างมาสู่ปฏิทินของคุณ

ชุดอีโมจิเช้าวันหนาวเย็น

❄️ ☃️ 🧣 🍵 🌨️

รหัสสีคาถาเช้าหนาว

  • #D8E3E7
  • #A6C0D6
  • #7BAFD4
  • #426B8C
  • #1C3D5A

อ่านเพิ่มเติม:ส่วนขยายและแอดออนที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar

วิธีสร้างและใช้ชุดสีที่กำหนดเองใน Google Calendar

การสร้างและใช้ชุดสีที่กำหนดเองใน Google Calendar นั้นง่ายมาก บทแนะนำด้านความสวยงามของ Google Calendar นี้อธิบายวิธีการทำบนเดสก์ท็อป, iPhone และอุปกรณ์ Android

1. บนเดสก์ท็อป

  • เปิด Google Calendar บนส่วนขยายเบราว์เซอร์ของคุณ
  • ไปที่ปฏิทินของฉัน และเลือกปฏิทินที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนธีม
ชุดสีใน Google ปฏิทิน: ปรับแต่ง Google ปฏิทิน
  • เมื่อเลือกแล้ว ให้คลิกที่จุดสามจุดที่อยู่ถัดจากชื่อปฏิทิน
แก้ไขปฏิทิน Google
  • เมนูแบบเลื่อนลงจะปรากฏขึ้น จากนั้นเลือกสีที่คุณต้องการใช้ในปฏิทิน
Google ปฏิทิน
Google ปฏิทิน
  • แตะที่ไอคอน + เพื่อสำรวจสีเพิ่มเติมหรือป้อนรหัสสีแบบเฮกซ์

2. บน iPhone

  • เปิดแอป Google Calendar บน iPhone ของคุณ
  • คลิกที่เส้นแนวนอนสามเส้นที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ
ชุดสีใน Google Calendar: แอป Google Calendar บน iPhone
แอป Google Calendar บน iPhone
  • คลิกที่การตั้งค่า และเลือกชื่อปฏิทินที่คุณต้องการกำหนดสี
การตั้งค่า Google Calendar บน iPhone
การตั้งค่า Google ปฏิทินบน iPhone
  • แตะที่ชื่อสีด้านบน
ชุดสีใน Google ปฏิทิน: การตั้งค่า Google ปฏิทิน
การตั้งค่าสีใน การตั้งค่าของ Google Calendar
  • เลือกเฉดสีที่คุณชอบ
การตั้งค่า Google ปฏิทิน
การตั้งค่าปฏิทิน Google

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีรวมปฏิทิน Google สองหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน

3. บน Android

  • เปิด Google Calendar บนโทรศัพท์ Android ของคุณ
  • แตะที่เส้นแนวนอนสามเส้นที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ
ชุดสีใน Google ปฏิทิน: Google ปฏิทินบนโทรศัพท์ Android
Google Calendar บนโทรศัพท์ Android
  • คลิกที่การตั้งค่า แล้วเลือกปฏิทินที่คุณต้องการกำหนดสีให้กับเหตุการณ์
การตั้งค่า Google ปฏิทิน บน Android
การตั้งค่า Android สำหรับ Google ปฏิทิน
  • แตะที่สีและเลือกป้ายสีที่คุณต้องการจากตัวเลือกที่มีอยู่
ชุดสีใน Google ปฏิทิน: การตั้งค่าสีใน Google ปฏิทินบน Android
การตั้งค่าสี: Google Calendar บน Android

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เปิดใช้งานการประชุมแบบรวดเร็วในตั้งค่าเพื่อย่อเวลาการประชุม 60 นาทีเป็น 50 นาที และการประชุม 30 นาทีเป็น 25 นาทีโดยอัตโนมัติ—ให้คุณมีเวลาหายใจ 😌

ข้อจำกัดในการใช้ Google Calendar และชุดสี

แม้ว่า Google Calendar จะให้คุณปรับแต่งสีของปฏิทินได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการอยู่ การจดจำข้อจำกัดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ไว้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความหงุดหงิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง!

  • ตัวเลือกสีเริ่มต้นที่จำกัด: พาเลตต์สีเริ่มต้นของ Google Calendar มีเพียง 24 สีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ดังนั้น หากคุณไม่ทราบวิธีใช้รหัสสีแบบเฮกซ์หรือสร้างเฉดสีที่กำหนดเองได้ นี่อาจเป็นอุปสรรคเมื่อต้องการปรับแต่งปฏิทินหลาย ๆ รายการ
  • ปัญหาการมองเห็นสี: สีบางสีอาจแยกแยะได้ยาก โดยเฉพาะบนหน้าจอขนาดเล็กหรือสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็นสี ซึ่งอาจทำให้การจัดระเบียบไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
  • ไม่สามารถสร้างสีที่กำหนดเองได้: ต่างจากแอปปฏิทินอื่น ๆ Google Calendar ไม่อนุญาตให้คุณสร้างสีที่กำหนดเองได้ คุณต้องใช้ตัวเลือกสีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของคุณเสมอไป
  • ความไม่สอดคล้องของสี: โทนสีอาจไม่ปรากฏเหมือนกันบนอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนเมื่อสลับการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต
  • การแยกปฏิทินแบบจำกัด: แม้ว่าคุณสามารถกำหนดสีที่แตกต่างกันให้กับปฏิทินแต่ละปฏิทินได้ แต่ไม่สามารถใช้ชุดสีกับประเภทเหตุการณ์เฉพาะภายในปฏิทินเดียวกันได้ ซึ่งจำกัดความสามารถในการจัดหมวดหมู่เพิ่มเติมภายในปฏิทินเดียว

📚 อ่านเพิ่มเติม:นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างปฏิทินใน Microsoft Word

ClickUp เป็นทางเลือกแทน Google Calendar

ฟีเจอร์การปรับแต่งของ Google Calendar เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม อาจไม่เพียงพอหากคุณจัดการปฏิทินหลายรายการและต้องการปรับแต่งแต่ละปฏิทินให้ตรงตามความต้องการของคุณ แต่ไม่ต้องกังวล—ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน พร้อมช่วยคุณแล้ว!

ตัวอย่างเช่นมุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณปรับแต่งทุกแง่มุมของตารางเวลาของคุณได้

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ TrustRadiusคนนี้กล่าวไว้:

การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมากเพราะกำหนดเส้นตายของคุณจะแสดงบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนวัน/สัปดาห์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก

การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมากเพราะกำหนดเส้นตายของคุณจะแสดงบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนเวลาในแต่ละวัน/สัปดาห์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก

ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ของปฏิทินของคุณ—แต่ยังสามารถปรับโฉมทั้งพื้นที่ทำงานของคุณได้ทั้งหมด ตั้งแต่เป้าหมาย งาน และแผนผังความคิด ไปจนถึงแบบฟอร์ม ปุ่ม และลิงก์—เลือกสีธีมและปรับแต่งแต่ละองค์ประกอบได้ตามต้องการ

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—คุณยังสามารถเลือกและเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์เพื่อเพิ่มการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อีกด้วย

📮 ClickUp Insight:18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ

ในการทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างหรือปรับแต่งงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ

เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดีแล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!

ไม่เหมือนกับ Google Calendar, ClickUp ให้คุณสามารถปรับแต่งกิจกรรมในปฏิทินและงานต่าง ๆ ได้ตามสีที่คุณต้องการ. ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือเลือกสีของกิจกรรมจากตัวเลือกสีที่กำหนดเอง และคุณก็พร้อมใช้งานได้ทันที.

ด้วยหมวดหมู่สีที่ชัดเจน คุณสามารถทำเครื่องหมายเหตุการณ์เฉพาะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ และแม้แต่การเตือนความจำได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณจัดการตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมปฏิทินของ ClickUp
กิจกรรมปฏิทินของ ClickUp

คุณยังสามารถปรับแต่งมุมมองปฏิทินของคุณได้ในวิธีอื่น ๆ:

  • แสดงงานย่อยเป็นกิจกรรมในปฏิทินแยกต่างหาก
  • เลือกเวลาและรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการ
  • แสดงหรือซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์, หมายเลขสัปดาห์, และเส้นกริดชั่วโมง
  • กรองงาน และแสดงหรือซ่อนฟิลด์งานและวันที่เฉพาะ
  • เพิ่มวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำชาติลงในปฏิทิน

และนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด!ปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบความสามารถที่เหนือกว่าแอปปฏิทินทั่วไปของคุณ นี่คือวิธีการ:

ชุดสีปฏิทิน Google: ดูและจัดหมวดหมู่ทุกงานของคุณด้วย ClickUp Calendar
ดูและจัดหมวดหมู่ทุกงานของคุณด้วยปฏิทิน ClickUp
  • ดูงานที่มีความสำคัญ งานที่ค้างชำระ และงานที่ยังไม่ได้ทำในมุมมองที่กะทัดรัดเพียงหนึ่งเดียว การเปลี่ยนแปลงที่ทำใน ClickUp จะซิงค์กับปฏิทินและในทางกลับกัน!
  • รับคำแนะนำงานที่ AI สร้างขึ้นเพื่อจัดลำดับความสำคัญ
  • กำหนดเวลาการทำงานโดยใช้ AI และการประมาณเวลา
  • ค้นหาและสอบถามเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณได้จากทุกที่ใน ClickUp
  • เข้าร่วมและกำหนดเวลาการประชุมได้ในคลิกเดียว จากทุกที่ใน ClickUp

✨ เคล็ดลับพิเศษ: ต่างจากแอปปฏิทินทั่วไป ClickUp ช่วยให้คุณสลับระหว่างมุมมองแบบรายการ กระดาน แผนกังต์ และปฏิทิน เพื่อวางแผนในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด และยังไม่หมดเพียงเท่านี้—คุณยังสามารถดูทั้งหมดพร้อมกันแบบเคียงข้างกันได้อีกด้วย!

ยกระดับปฏิทิน Google พื้นฐานของคุณ—ใช้ Clickup เพื่อจัดการตารางงานของคุณ

Google Calendar เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการตารางเวลาที่ยุ่ง—มันซิงค์ข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ได้, ส่งการแจ้งเตือน, และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งสีเพื่อจัดระเบียบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย

แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน ตัวเลือกสีเริ่มต้นมีจำกัด การเปลี่ยนแปลงปฏิทินที่ใช้ร่วมกันอาจยุ่งยาก และการตั้งค่าการแสดงผลของกิจกรรมไม่ได้ยืดหยุ่นเสมอไป

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยได้ มันมีการจัดตารางขั้นสูง การรวมงาน และการปรับแต่งสีเต็มรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณวางแผนอย่างชาญฉลาดและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

และแน่นอนว่ามันยังรองรับการจัดการเอกสาร, การแชท, การทำงานร่วมกันเป็นทีม, และการจัดการโครงการ ทั้งหมดในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว ทำไมต้องใช้สิ่งอื่น?

คุณกำลังมองหาปฏิทินที่ทำได้มากกว่านี้อยู่หรือไม่? ลองใช้ ClickUpวันนี้—สมัครวันนี้เพื่อทดลองใช้ฟรี!