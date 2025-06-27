10 อันดับทางเลือกของ Amie สำหรับการจัดการปฏิทินและงานแบบบูรณาการ

Amie เป็นแอปปฏิทินเป็นหลักที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายและวิธีการใช้งานที่ง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการงาน การประชุม และกำหนดเวลาได้
มันแนะนำช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับงานต่าง ๆ, กำหนดเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญ, และเตือนคุณเกี่ยวกับการประชุมและงานที่เหลืออยู่เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของ Amie ค่อนข้างพื้นฐาน ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง นอกจากนี้ Amie ยังไม่สามารถใช้งานได้บนระบบ Android ซึ่งจำกัดการเข้าถึงอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้ใช้จะมองหาทางเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากกว่า Amie
ในโพสต์นี้ เราได้พูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุดสิบอันดับของ Amie รวมถึงคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อดีและข้อเสีย และราคา อ่านต่อจนกว่าคุณจะพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ!
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Amie?
แม้ว่า Amie จะเป็นแอปที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา แต่อาจจะง่ายเกินไปสำหรับการใช้งานในธุรกิจ นี่คือข้อเสียบางประการที่ทำให้ผู้ใช้มองหาทางเลือกอื่นของ Amie:
- คุณสมบัติที่จำกัด: แม้ว่า Amie จะเหมาะสำหรับการวางแผนแบบไม่เป็นทางการ แต่ขาดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการจัดการงานที่ซับซ้อนและเวิร์กโฟลว์ที่ยุ่งยาก นอกจากนี้ หากคุณต้องการคุณสมบัติการกำหนดเวลาขั้นสูง Amie อาจไม่เพียงพอ ❌
- ไม่สามารถใช้ได้บน Android: Amie ปัจจุบันมีเพียงแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ macOS ทำให้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ใช้ Android ซึ่งเป็นข้อเสียที่สำคัญ ❌
- การสนับสนุนลูกค้าไม่ดี: ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าบริการลูกค้าของ Amie ไม่ค่อยดี ทีมงานขาดความรู้ที่เหมาะสมและใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหา ❌
- ปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง: แอป macOS ของ Amie รวมถึงเวอร์ชันเดสก์ท็อป มีความล่าช้า ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด ❌
- ปัญหาการซิงโครไนซ์: รายการสิ่งที่ต้องทำและอีเมลไม่ซิงค์อย่างถูกต้องในบางครั้ง ส่งผลให้พลาดการอัปเดต ❌
ทางเลือกของ Amie ในภาพรวม
ก่อนที่จะลงรายละเอียด นี่คือตัวอย่างเบื้องต้นเกี่ยวกับทางเลือกของ Amie, กรณีการใช้งาน, โครงสร้างธุรกิจ, และราคาของแต่ละแพลตฟอร์ม
|ทางเลือกของ Amie
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|แพลตฟอร์มการทำงานที่สมบูรณ์แบบพร้อมปฏิทินในตัว
|ทีม SME และองค์กรธุรกิจ, ฟรีแลนซ์, และผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานทางไกล
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Taskade
|การจัดการงานและการจัดตารางงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
|กิจการขนาดใหญ่
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|อาคิฟลอว์
|การวางแผนและการจัดการเวลา
|บุคคลทั่วไป, ฟรีแลนซ์, และทีม SME
|34 ดอลลาร์ต่อเดือน
|Vimcal
|การจัดการตารางเวลาข้ามเขตเวลา
|บริษัทระดับโลกและมืออาชีพที่ทำงานข้ามเขตเวลา
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|การเคลื่อนไหว
|การกำหนดเวลาและการจัดการงานด้วย AI
|พนักงานที่ทำงานทางไกลและองค์กรขนาดใหญ่
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อที่นั่ง/เดือน
|สุนสามา
|การบาลานซ์ระหว่างงานส่วนตัวและงานอาชีพ
|ฟรีแลนซ์และพนักงานทำงานทางไกล
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
|Todoist
|การจัดการงานส่วนบุคคล
|ฟรีแลนซ์และพนักงานทำงานทางไกล
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|รีคlaim. ai
|การติดตามนิสัยและการจัดตารางเวลา
|ฟรีแลนซ์และพนักงานทำงานทางไกล
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
|ปฏิทินมอร์เกน
|การจัดการงานประจำวัน
|ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และทีมที่ทำงานระยะไกล
|30 ดอลลาร์ต่อเดือน
|โนชั่น
|การจัดการโครงการและความรู้
|กิจการขนาดใหญ่
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Amie ที่ควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดพร้อมปฏิทินในตัว)
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ผลลัพธ์คืออะไร? ประสิทธิภาพการทำงานลดลง หากสถานการณ์การทำงานทั่วไปของคุณเป็นเช่นนี้ คุณต้องการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและขับเคลื่อนผลลัพธ์
ClickUp, แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว, รวมการจัดการโครงการ, ความรู้, และตารางเวลาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ต้องการจัดการไทม์ไลน์ ประสานงานกิจกรรม และวางแผนโครงการในที่เดียวหรือไม่? มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร
ClickUp Calendar
ด้วยปฏิทิน ClickUp คุณจะทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ, เวลาที่ต้องทำ, และงานที่มีความสำคัญ. มันสร้างตารางเวลาประจำวันของคุณโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์, งาน, และเป้าหมาย.
นอกจากนี้ ClickUp Calendar ยังสามารถเลื่อนกำหนดเวลาของงานและบล็อกเวลาโฟกัสโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
เรียนรู้วิธีทำให้การทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Calendar 👇
งานใน ClickUp
ด้วยClickUp Tasks การติดตามและจัดการงานกลายเป็นเรื่องง่ายมาก คุณสามารถกำหนดงานอัตโนมัติ เปลี่ยนสถานะ และติดตามความคืบหน้าได้ ClickUp Tasks ยังช่วยให้คุณ จัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดวันครบกำหนด สร้างงานย่อย และแม้กระทั่งกล่าวถึงสมาชิกในทีมด้วยAssign Commentsเพื่อให้พวกเขาไม่พลาดอะไรเลย
ClickUp Brain
สงสัยว่าคุณต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองหรือไม่? ไม่ต้องกังวล. ตัวแทน AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ ClickUp ช่วยให้คุณทำมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง.ClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp, สามารถสรุปงานได้ในไม่กี่วินาที, สร้างเอกสารสรุป, ค้นหาข้อมูลโครงการที่สำคัญ, จัดตารางงานของคุณโดยอัตโนมัติตามความเร่งด่วน, กำหนดเวลา, และปริมาณงาน, และยังสามารถสร้างงานจากบันทึก, แชท, และเอกสารได้.
เทมเพลตแผนงานปฏิทิน ClickUp
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? ClickUp มีคลังแม่แบบมากมายเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ ตัวอย่างเช่นแม่แบบวางแผนปฏิทิน ClickUpที่รวบรวมงานและกำหนดส่งไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า
เทมเพลตนี้ช่วยคุณ:
- เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับกิจกรรมและกำหนดการที่กำลังจะมาถึง
- รับการมองเห็นในกระบวนการทำงานและความคืบหน้าของงาน
- จัดระเบียบโครงการให้เป็นส่วนย่อยที่จัดการได้
- จัดสรรและบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในทำนองเดียวกัน ClickUp ยังมีเทมเพลตปฏิทินรายเดือนหลายแบบที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: จัดระเบียบโน้ต สร้างฐานความรู้ และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ด้วยClickUp Docs
- การติดตามเวลา: เพิ่มการประมาณเวลาให้กับงานและงานย่อย และติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับแต่ละกิจกรรมด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ติดตามประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและทีม, ปริมาณงาน, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และอื่น ๆ ด้วยClickUp Dashboards
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1000 รายการเพื่อทำงานโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มด้วยClickUp Integrations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มอาจดูซับซ้อนในตอนแรกเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มี
- บางฟีเจอร์มีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า
ฉันใช้ ClickUp ทุกที่ มันเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานประจำวัน แผนโครงการ และฐานความรู้ของฉัน ฉันชอบที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ฉันได้ใช้เครื่องมือมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยติดตามงาน และ ClickUp แก้ไขปัญหาทั้งหมดให้ฉัน ฉันชอบความยืดหยุ่นที่ ClickUp มอบให้ – ฉันได้สร้างรายการมากมายตั้งแต่การจัดการงาน, การปรับปรุง, การจัดการโครงการ, โครงการซอฟต์แวร์, การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การบันทึกการประชุม, และการติดตามข้อมูล, ฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับธุรกิจทุกประเภท – ตั้งแต่ธุรกิจคนเดียวไปจนถึงบริษัทใหญ่
2. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ)
Taskade เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณ สร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้เพื่อทำให้กิจกรรมประจำเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การสร้างเนื้อหา การวิจัย และการจัดการงาน
คุณสามารถสร้างและจัดลำดับความสำคัญของงานได้โดยอัตโนมัติ ค้นหาข้อมูลด้วย AI และสร้างรายการการดำเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ AI เพื่อทำงานซ้ำๆ เช่น การอนุมัติ การเปลี่ยนสถานะงาน ฯลฯ และสร้างแบบฟอร์มที่แชร์ได้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ดีที่สุดคือ แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง แต่ Taskade ก็ติดตั้งได้ง่าย และผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วย AI และทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
- ตั้งค่าการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์แบบอัตโนมัติเพื่อดึงเนื้อหา ข้อมูล และลิงก์แบบเรียลไทม์จากเว็บไซต์ใดก็ได้
- สร้างโครงร่าง แปลงบันทึกให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ จัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ และสร้างแผนผังความคิดด้วย AI
ข้อจำกัดของ Taskade
- ไม่มีการติดตามเวลาทำงานในตัว
- มีการปรับแต่งและการผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- ข้อดี: $20 ต่อเดือน
- ทีม: $100 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Taskade อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า
ประสบการณ์โดยรวมยอดเยี่ยม. เริ่มต้นได้ง่าย. ฉันเริ่มได้เกือบภายใน 1 ชั่วโมง และส่วนใหญ่ของอินเตอร์เฟซค่อนข้างเข้าใจง่าย. อย่างไรก็ตาม การแก้ไขข้อความสามารถปรับปรุงได้. พฤติกรรมการเลือกและคัดลอกไม่เป็นที่มาตรฐาน การย้ายพื้นที่ขนาดใหญ่ของข้อความ/งานไม่สามารถทำได้ และการกระทำที่สร้างโดย AI เช่น การสรุปหรือการค้นคว้าไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง หาก Taskade สรุปเอกสารที่อัปโหลดไว้ มันจะไม่ให้ลิงก์เพื่อชี้ไปยังเอกสารต้นฉบับ ฉันคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อฉันสะสมเอกสารไว้มากมาย มันจะยากมากที่จะหาแหล่งข้อมูลต้นฉบับได้
📮 ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่ใช้ความรู้อาจใช้เวลาเกือบ308 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุมทั่วทั้งองค์กรที่มีพนักงาน 100 คน!
แต่ถ้าคุณสามารถลดเวลาการประชุมนี้ลงได้ล่ะ?ClickUp's unified workspaceลดการประชุมที่ไม่จำเป็นได้อย่างมาก!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ลูกค้าอย่าง Trinetix ลดการประชุมลง 50% ด้วยการรวมเอกสารโครงการไว้ในที่เดียว, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, และปรับปรุงการมองเห็นข้ามทีมด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา. จินตนาการถึงการได้คืนเวลาที่มีประสิทธิภาพหลายร้อยชั่วโมงทุกสัปดาห์!
3. Akiflow (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและการจัดระเบียบงาน)
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Akiflow นำเสนอฟีเจอร์การจัดการเวลาและการจัดระเบียบงาน คุณสามารถแปลงอีเมลและข้อความให้เป็นงาน จัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์โครงการและแท็ก และปรับแต่งมุมมองเพื่อแยกย่อยขั้นตอนการทำงานของคุณได้มากขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยคุณ จัดระเบียบงานบนปฏิทินด้วยการลากและวางเพื่อกำหนดเวลา และจัดตารางงานใหม่ตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่โดดเด่นคือฟีเจอร์ "Rituals" ของ Akiflow ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างและเกิดขึ้นซ้ำได้ ฟีเจอร์นี้ส่งเสริมการวางแผนรายวันและรายสัปดาห์ พร้อมตัวเลือกในการวางแผนและทำพิธีปิดงาน เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและสิ้นสุดวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Akiflow
- เปลี่ยนอีเมล ข้อความ หรือข้อความจากเว็บไซต์ใด ๆ ให้เป็นงาน วางแผนตารางเวลาของคุณ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มอบหมายงานโดยอัตโนมัติด้วย AI ตามการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ใช้คีย์ลัดและคำสั่งที่ปรับแต่งได้เพื่อเร่งกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Akiflow
- คุณสมบัติการจัดการงานพื้นฐาน
- ฟังก์ชันบางอย่างมีความซับซ้อนในการเรียนรู้
ราคาของ Akiflow
- โปรรายเดือน: 34 ดอลลาร์ต่อเดือน
- โปรรายปี: $19 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Akiflow
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Akiflow อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า
ฉันชอบความสามารถในการสร้างงานพร้อมการจัดสรรเวลาที่เฉพาะเจาะจงและลากไปยังช่องในปฏิทิน มันช่วยให้ฉันมีภาพรวมที่เป็นจริงมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ในแต่ละวันหรือสัปดาห์ ฟีเจอร์การวางแผนรายวันมีประโยชน์สำหรับการวางแผนแต่ละวันอย่างมีเป้าหมายและจัดสรรเวลาสำหรับทำสิ่งต่างๆ มันช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของฉัน!
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน?
4. Vimcal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมข้ามเขตเวลา)
Vimcal ช่วยให้การคำนวณเขตเวลาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานกับทีมทั่วโลกเป็นแพลตฟอร์มการจัดระเบียบและจัดการปฏิทินที่ช่วยในการจัดตารางการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น AI ของเครื่องมือนี้ช่วยค้นหาเวลาประชุมที่ดีที่สุดและสร้างกิจกรรมตามข้อมูลที่คุณป้อน
Vimcal ยังช่วยจัดระเบียบปฏิทินโดยการจัดการประชุมที่ไม่จำเป็น มันจัดการการกำหนดเวลาข้ามเขตเวลาและเสนอโซนเวลาเฉพาะบุคคล การสำรวจความคิดเห็นสำหรับกลุ่มใหญ่ และการลบการจองอัตโนมัติในระดับขั้นสูง (Vimcal EA)
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? เครื่องมือนี้มี ศูนย์ควบคุมที่ทรงพลังซึ่งคุณสามารถสร้างกิจกรรมและตั้งค่าความพร้อมใช้งาน โดยใช้คีย์ลัดหรือปุ่มลัด
คุณสมบัติเด่นของ Vimcal
- จัดการตารางเวลาที่ซับซ้อนข้ามเขตเวลาด้วยการจัดการเขตเวลา
- สร้างแบบสำรวจเพื่อค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่ม
- ใช้โหมดไม่รบกวนหรือโหมดโฟกัสพร้อมกับตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรเพื่อรักษาสมาธิระหว่างเวลาทำงาน
ข้อจำกัดของ Vimcal
- ไม่มีความสามารถในการจัดการงาน
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) บนแอป iOS เช่น การเลือกกิจกรรมที่ล่าช้า การเข้าถึงรายละเอียดกิจกรรมได้ยาก และบางครั้งเกิดข้อขัดข้อง
ราคาของ Vimcal
- ฟรี: สำหรับ iOS เท่านั้น
- iOS และเดสก์ท็อป: $15/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การกำหนดตารางเวลา EA: $75/เดือน
- เออี เอเจนซี แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Vimcal
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่? 71% ของผู้เชี่ยวชาญเสียเวลาทุกสัปดาห์เนื่องจากการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือถูกยกเลิก.
5. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการงาน AI)
การเคลื่อนไหวช่วยให้คุณวางแผนวันทำงานของคุณ โดยคำนึงถึงงานส่วนตัวและงานทางอาชีพ. มันช่วยในการจัดสรรเวลา (timeboxing) และปรับตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีงานที่ยังไม่เสร็จในรายการที่ต้องทำ. แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ กระดานคัมบังสำหรับการจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียด,และเทมเพลตตารางเวลาที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา.
ส่วนที่ดีที่สุดคือ AI ของ Motion มันจะจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ จัดการสถานะต่าง ๆ ตรวจทานเอกสาร จดบันทึก สร้างขั้นตอนการทำงาน และค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นงาน รายละเอียดโครงการ บันทึก หรือข้อมูลการสื่อสาร หากคุณมีเวลาว่าง มันยังสามารถเติมตารางเวลาของคุณด้วยงานที่มีความสำคัญรออยู่ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- รวม Outlook, iCloud และ Google Calendar ไว้ในมุมมองเดียว พร้อมจัดสรรเวลาสำหรับงานต่าง ๆ โดยอัตโนมัติด้วยAI Calendar
- ป้อนงาน สร้างงานที่เกิดซ้ำ จดบันทึก และเลือกเวลาที่กำหนดเองสำหรับงานด้วยตัวจัดการงาน
- กำหนดขีดจำกัดการประชุมรายวันและเวลาที่ต้องการสำหรับการประชุม และอนุญาตให้ผู้ช่วยการประชุมของ Motion จัดการตารางเวลา
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- ฟีเจอร์ AI มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- คุณไม่สามารถแชร์งาน Motion กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ มันทำงานได้เฉพาะกับทีมภายในเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- ทดลองใช้ฟรี
- Pro AI: $19 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ AI: $29 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (80 รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า
ฉันชอบที่มันสามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินของฉันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะฉันมีปฏิทินหลายอันที่แยกตามลูกค้าที่ทำงานด้วยหลายคน อย่างไรก็ตาม มันยากที่จะเรียนรู้และไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ โครงการไม่เคยถูกกำหนดเวลาเพราะมันไม่ตรงตามสัญชาตญาณ ปฏิทินราคาแพง
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar
6. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว)
Sunsama ทำงานโดยยึดแนวคิดเรื่องสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ฟีเจอร์การวางแผนประจำวันแบบมีคำแนะนำ การตั้งเป้าหมาย และการจัดสรรเวลา ช่วยให้มืออาชีพที่ทำงานระยะไกลสามารถสร้างตารางการทำงานที่บ้านที่มีประสิทธิภาพได้
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้ มาพร้อมกับการออกแบบที่เรียบง่ายและโหมดโฟกัส ช่วยให้คุณขยายรายการงานต่างๆ ได้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับงานเดียวที่กำลังทำอยู่ มันจะเตือนคุณเมื่อคุณทำงานมากเกินไปและให้คุณปิดการทำงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้เวลาในการทำงานอย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- วางแผนวันของคุณด้วยขั้นตอนแนะนำโดยใช้กิจวัตรแบบทีละขั้นตอน
- กำหนดเวลาการทำงานอัตโนมัติในปฏิทิน
- ดึงงานจากอีเมล งานจากเครื่องมือการจัดการโครงการ และการประชุมจากปฏิทินด้วยการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Sunsama
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สามารถราบรื่นยิ่งขึ้น
- ไม่มีคุณสมบัติการบันทึกข้อความระยะยาวที่เฉพาะเจาะจง. อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มบันทึกไปยังงานได้
การกำหนดราคาของ Sunsama
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $20 ต่อเดือน
- การสมัครสมาชิกรายปี: $16 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (25 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า
ในฐานะผู้ประกอบการเดี่ยว การจัดการกับจำนวนงานที่ต้องทำในแต่ละวันมักเป็นเรื่องท้าทาย ซันซามาช่วยเตือนให้ฉันพักผ่อน ให้มุมมองที่เป็นจริงเกี่ยวกับเวลาที่ต้องใช้กับแต่ละงาน และสรุปภาพรวมการใช้เวลาของฉันในแต่ละสัปดาห์ ฉันสามารถรวมปฏิทินส่วนตัวและธุรกิจ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเวลาสำหรับครอบครัวไว้ในที่เดียวได้ ซึ่งช่วยให้ฉันสอดคล้องกับเป้าหมายและความตั้งใจของตัวเอง อย่างไรก็ตาม การป้อนงานและงานย่อยอาจทำได้ราบรื่นกว่านี้
🧠 คุณรู้หรือไม่? 66% ของมืออาชีพในสหรัฐอเมริกาไม่มีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และ 77% ของมืออาชีพเคยประสบภาวะหมดไฟในการทำงาน
7. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัว)
Todoist เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่างจาก Amie ที่เน้นการจัดการปฏิทินสำหรับผู้บริหาร Todoist ช่วยให้คุณจัดระเบียบ จัดเรียง และจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ตัวกรองที่กำหนดเองและมุมมองที่หลากหลาย
Todoist ยังมี คุณสมบัติการเล่นเกมแบบเฉพาะตัวที่เรียกว่า Karma ซึ่งช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มการผลิตและสะสมคะแนน ได้จากการทำภารกิจให้สำเร็จและการบรรลุเป้าหมาย คุณยังสามารถดูความคืบหน้าประจำวันของคุณได้ด้วยกราฟที่มีสีสันและเปรียบเทียบการผลิตประจำสัปดาห์กับกราฟรายสัปดาห์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จับภาพและจัดระเบียบงาน จัดหมวดหมู่ ติดป้ายกำกับ และกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ
- วางแผนโครงการ เพิ่มคำอธิบายงานและงานย่อย และติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองโครงการที่ยืดหยุ่น
- ใช้รูปแบบปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณและรักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Todoist
- การเพิ่มงานย่อยมีหลายขั้นตอน ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดในบางครั้ง
- ขาดความยืดหยุ่นในการจัดลำดับงาน
- ฟีเจอร์การสร้างข้อความบางครั้งไม่สามารถเข้าใจคำสั่งเฉพาะได้
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: $0
- ข้อดี: $2.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า
ฉันชอบที่สามารถส่งอีเมลไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำได้ ฉันรักการมีรายการสิ่งที่ต้องทำเพราะมันช่วยให้ฉันเป็นระเบียบ และบางครั้งฉันก็อยากเลื่อนการตอบอีเมล ดังนั้นฉันจึงแค่ส่งต่ออีเมลพร้อมวันที่ไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำและรับการแจ้งเตือนในภายหลัง นอกจากนี้ ฉันชอบตรวจสอบรายการเมื่อทำเสร็จและขีดฆ่าออกเหมือนใช้ปากกาและกระดาษ อย่างไรก็ตาม ฉันพบว่าการทำงานร่วมกับฟีเจอร์ทีมนั้นซับซ้อน
✨เกร็ดความรู้: Todoist ช่วยให้คุณตั้งเวลาทำงานซ้ำโดยอิงจากการเสร็จสิ้นของงานก่อนหน้าได้ เพียงใช้ไวยากรณ์ "every!" คุณก็สามารถมั่นใจได้ว่าวันที่ของงานจะถูกคำนวณตามการเสร็จสิ้นของงานล่าสุด แทนที่จะเป็นวันที่กำหนดแบบสุ่ม
8. Reclaim.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยและการจัดตารางด้วย AI)
Reclaim.ai จาก Dropbox เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยป้องกันการวางแผนผิดพลาดด้วยฟีเจอร์ติดตามเวลาขั้นสูง การจัดตารางพักอัตโนมัติ การซิงค์ปฏิทิน และการติดตามพฤติกรรมอย่างชาญฉลาด
ด้วย Reclaim คุณสามารถกำหนดเวลาทำงานอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาส่งงานได้ คุณสามารถ กำหนดระยะเวลาของงานเฉพาะ เปรียบเทียบเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัว ติดตามการทำงานเชิงลึกกับงานทั่วไป และยังสามารถรายงานวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของเครื่องมือนี้คือระบบติดตามนิสัยด้วย AI ที่สามารถปรับตารางงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจัดตารางงานมากเกินไป ซึ่งสนับสนุนการเติบโตส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังติดตามเวลาทำกิจกรรมส่วนตัว สร้างรายงานรายสัปดาห์ และจัดตาราง/ปรับตารางการประชุมโดยอัตโนมัติตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reclaim.ai
- ติดตามเวลาการทำงานของทีมคุณผ่านการจัดประชุม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยลิงก์กำหนดเวลาและฝังลิงก์เหล่านี้เพื่อระบบจองที่รวดเร็วและปรับแต่งได้
- กำหนดเวลาพักอัตโนมัติหลังการประชุมหรือการทำงานด้วย AI
ข้อจำกัดของ Reclaim.ai
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมี UI ที่ใช้งานยากในบางครั้ง
- คุณไม่สามารถทำให้การจัดตารางเวลาสำหรับงานที่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นเป็นอัตโนมัติได้
- บางครั้ง เครื่องมือจะกำหนดตารางงานมากเกินไป ทำให้ปฏิทินยุ่งเกินไป
ราคาของ Reclaim.ai
- ไลท์: ฟรี
- เริ่มต้น: $8 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: $18 ต่อที่นั่ง/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
Reclaim.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า
เป็นโซลูชันที่เรียบง่ายและทรงพลังสำหรับการจัดการงาน การจัดลำดับความสำคัญ และการจัดตารางเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้งานได้ดีมากกับกรณีการใช้งานของฉันในการจดบันทึกรายการที่ต้องดำเนินการใน Google Docs ซึ่งสามารถซิงค์แบบสองทิศทางระหว่าง Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim ได้ลองใช้เครื่องมืออื่น ๆ มากมายแล้ว โดยเฉพาะ Smartsheet, ClickUp, Motion และ Google Sheets และคิดว่า Reclaim.ai คือเครื่องมือที่ฉันจะใช้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการจัดการโครงการของ Reclaim มีข้อจำกัด
9. ปฏิทินมอร์เกน (เหมาะที่สุดสำหรับงานประจำวันและการจัดการเวลา)
Morgen เป็นแอปพลิเคชันวางแผนประจำวันที่มีคุณสมบัติการบล็อกเวลาขั้นสูงและการจัดการงานพื้นฐาน AI Planner ของมันจะจัดระเบียบวันของคุณโดยจัดลำดับความสำคัญของงานและแนะนำเวลาที่ควรทำงานตามความสามารถและเป้าหมายประจำวันของคุณ คุณสามารถใช้แผนเหล่านี้ร่วมกับฟังก์ชันการบล็อกเวลาด้วยตนเองเพื่อจัดตารางและปรับเปลี่ยนกิจกรรมของคุณได้
ระบบจัดการปฏิทินแบบบูรณาการของแพลตฟอร์มช่วยให้สามารถสร้างปฏิทินงานเฉพาะ, ซิงค์งานระหว่างปฏิทินทั้งหมด, และผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการได้
ต่างจาก Amie, Morgen ให้บริการสถิติเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตารางเวลาส่วนตัวและเวลาที่ใช้ไปกับงาน. นอกจากนี้, คุณสามารถสร้าง "กรอบ" สำหรับประเภทงานต่าง ๆ และติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงานได้.
Morgen Calendar คุณสมบัติเด่น
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาที่ควรทำงานแต่ละอย่างตามเป้าหมายและช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณด้วย AI Planner
- แก้ไขความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา เพิ่มผู้ร่วมดำเนินรายการในลิงก์การจัดตารางเวลา และดูช่วงเวลาที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยการจัดตารางเวลาแบบครอบคลุมทั้งช่วงเวลา
- สร้างงาน เพิ่มกำหนดเวลา และจัดหมวดหมู่รายการงานด้วยตัวจัดการงาน
ข้อจำกัดของปฏิทินมอร์เกน
- ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุว่า แอปพลิเคชันมือถือ Morgen มีปัญหาการซิงค์ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้
- การจัดการงานอาจรู้สึกเหมือนทำด้วยมือโดยมีการอัตโนมัติเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
ราคาปฏิทินมอร์เกน
- รายบุคคลรายเดือน: 30 ดอลลาร์ต่อเดือน
- บุคคลธรรมดา รายปี: $15/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ผู้เชื่อ: $6.50/เดือน, เรียกเก็บทุกห้าปี
- ทีมรายเดือน: $25 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ทีมรายปี: $10 ต่อที่นั่ง/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Morgen
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Morgen Calendar ว่าอย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า
ฉันสามารถเห็นสิ่งที่ฉันทำไปแล้วและติดตามงานของฉันได้ ฉันสามารถสร้างลิงก์ตารางเวลาได้ในพริบตาและหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนอีเมลเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุม นอกจากนี้ ฉันยังสามารถสร้างงานพร้อมกำหนดความสำคัญและรวมปฏิทินทั้งหมดของฉันไว้ในที่เดียวได้อีกด้วย การตรวจสอบเขตเวลาที่แตกต่างกันสำหรับการประชุมกับผู้คนทั่วโลกนั้นดีมาก อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถส่งลิงก์ตารางเวลาไปยังการประชุมที่มีมากกว่าหนึ่งคนได้
10. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ขององค์กร)
Notion เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีเครื่องมือปฏิทินและการจัดการโครงการในตัว ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน กำหนดการประชุม จดบันทึก รวมข้อมูลไว้ที่เดียว และทำงานร่วมกันได้
ในขณะที่ Amie เน้นไปที่ปฏิทินเป็นหลัก Notion กลับตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายขององค์กร ความยืดหยุ่นของมันช่วยให้คุณสามารถ สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้, ผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ, ติดตามโครงการ, และใช้กระดาน Kanban แบบโต้ตอบและตาราง สำหรับการจัดการข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ปฏิทินของ Notion มีให้ใช้งานเป็นแอปแยกต่างหาก และฟีเจอร์ AI มีข้อจำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ใช้ฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดระเบียบข้อมูลและงาน
- กำหนดกิจกรรม ตั้งการแจ้งเตือน และจัดระเบียบการนัดหมายและการประชุมด้วยปฏิทิน Notion
- สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวเพื่อแสดงภาพการทำงานและติดตามความคืบหน้า
- เข้าถึงเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการงานประจำวัน การติดตามความคืบหน้าของโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Notion
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดทำให้การแก้ไขบันทึกหรือเข้าถึงข้อมูลสำคัญทำได้ยากหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า,
ฐานข้อมูลยอดเยี่ยมมากสำหรับการจัดตารางการผลิตและปฏิทินกิจกรรมทางสังคม การผสานปฏิทิน, การผสานแอปกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Google ของฉัน, และคุณสมบัติของ AI ได้ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มากในการทำภารกิจที่น่าเบื่อ AI ยังต้องการข้อมูลและการตรวจสอบจากมนุษย์อยู่ แต่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉันในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงในช่วงเวลาทำงานที่สั้นลง อย่างไรก็ตาม บางครั้งการแก้ไขบันทึกใน Android อาจไม่สม่ำเสมอ เครื่องมือสำหรับแก้ไขบล็อกบางครั้งหายไป และฉันต้องปิดแอปแล้วเปิดใหม่เพื่อให้ใช้งานได้
ทำให้การจัดตารางงานเป็นอัตโนมัติเหมือนมืออาชีพด้วย ClickUp
แม้ว่าฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและคำแนะนำงานของ AI ของ Amie จะยอดเยี่ยม แต่การจัดการงานพื้นฐานและการผสานกับปฏิทินบางครั้งยังไม่ดีพอ ทำให้คุณต้องการสิ่งเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุดและการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันจะช่วยให้คุณทำงานตามแผนได้อย่างต่อเนื่องและทำให้การจัดตารางการประชุมเป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม มีเพียงแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นที่สามารถยกระดับการจัดการงานและโครงการของคุณไปอีกขั้น
ClickUp, แอปทุกอย่าง สำหรับการทำงาน, นำการจัดการงาน, การจัดการโครงการ, การสื่อสาร, ปฏิทินแบบบูรณาการ, และการจัดตารางเวลาภายใต้หลังคาเดียว
มันทำให้การจัดการกับความต้องการของโครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น ทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp หรือไม่?ลงทะเบียนฟรีและเริ่มสำรวจได้เลย!