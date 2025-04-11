10 อันดับซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเพิ่มการเติบโตในปี 2025

การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหมายถึงการสวมหมวกหลายใบ—จัดการใบแจ้งหนี้, ดูแลโครงการ, พูดคุยกับลูกค้า, และคอยดูแลทีมของคุณ. มันเยอะมาก!
ข่าวดีคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) ช่วยลดภาระหนักจากงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีระบบอัตโนมัติสามารถทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น; การเรียนรู้ของเครื่องสามารถช่วยธุรกิจคาดการณ์แนวโน้มได้ และการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ความเป็นไปได้ยังคงขยายตัวต่อไป
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) นี้ขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มการเติบโตทางธุรกิจและดึงดูดลูกค้าใหม่
10 อันดับซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่โดดเด่น
นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วสำหรับซอฟต์แวร์ SMB:
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ข้อจำกัด
|ราคา
|การจัดอันดับ
|คลิกอัพ
|ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|การติดตามงาน, การทำงานร่วมกันเอกสาร, ระบบอัตโนมัติ, แผงควบคุม, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Xero และ QuickBooks
|ต้องใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการนำทางและใช้ประโยชน์จากทุกฟีเจอร์อย่างเต็มที่
|ฟรี, ไม่จำกัด: $5/ผู้ใช้/เดือน, ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน, องค์กร: ราคาตามตกลง
|G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ), Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
|อินทูอิท ควิกบุ๊คส์ ออนไลน์
|การออกใบแจ้งหนี้และการทำบัญชี
|ระบบอัตโนมัติสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ การชำระบิล และการแจ้งเตือน; ติดตามสินค้าคงคลังและซัพพลายเออร์; รายงานทางการเงินโดยละเอียด
|มีข้อบกพร่องทั่วไป ขาดการจัดการผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและความแม่นยำในการจดจำในฟีเจอร์สแนปรับรอง
|เริ่มต้นง่าย: $35/เดือน, พื้นฐาน: $65/เดือน, พิเศษ: $99/เดือน, ขั้นสูง: $235/เดือน
|G2: 4. 4/5 (รีวิว 270+ รายการ), Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 7,000+ รายการ)
|HubSpot CRM
|การจัดการกระบวนการขาย
|ติดตามการโต้ตอบ, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, แชร์แดชบอร์ด, ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,800 รายการ
|การรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ HubSpot มีจำกัด การปรับแต่งสำหรับกระบวนการขายที่ซับซ้อนทำได้ยาก
|ฟรี, เริ่มต้น: $15/เดือนต่อที่นั่ง, มืออาชีพ: $800/เดือน, องค์กร: $3600/เดือน
|G2: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว), Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
|Trello
|การสร้างภาพโครงการ
|กระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, ระบบอัตโนมัติด้วย Butler, การเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive และอื่นๆ
|พึ่งพาการผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างมาก, การปรับแต่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ไม่ซ้ำกันมีจำกัด
|ฟรี, มาตรฐาน: $5/เดือน, พรีเมียม: $10/เดือน, เอ็นเตอร์ไพรส์: $17.50/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
|G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว), Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
|ความกระตือรือร้น
|การประมวลผลเงินเดือนและการจัดการกระบวนการทรัพยากรบุคคล
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดการเงินเดือนและภาษี พร้อมระบบติดตามเวลาในตัว สามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks, Xero, Shopify และอื่น ๆ
|การปรับแต่งที่จำกัด ขาดการแจ้งเตือนการหยุดพักและการทำงานล่วงเวลาเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
|แบบธรรมดา: $49/เดือน + $6/คน แบบพรีเมียม: $80/เดือน + $9/คน แบบพรีเมียม: $180/เดือน + $22/คน
|G2: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว), Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
|เน็ตสวีต
|การวางแผนทรัพยากรองค์กร
|เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้, ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์, การดูแลลูกค้าเป้าหมาย, การตลาดอัตโนมัติ, การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
|ขาดตัวเลือกการรายงานที่ยืดหยุ่น
|ราคาตามความต้องการ
|G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ), Capterra: 4.2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
|เมลชิมพ์
|การตลาดผ่านอีเมล
|แคมเปญอัตโนมัติ, ตัวแก้ไขอีเมลแบบลากและวาง, ผู้สร้างอีเมลด้วย GPT, เครื่องมืออีคอมเมิร์ซ
|ไม่เหมาะสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร, การสร้างรายการที่จำกัด
|ฟรี, จำเป็น: $13/เดือน, มาตรฐาน: $20/เดือน, พรีเมียม: $350/เดือน
|G2: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว), Capterra: 4. 5/5 (17,000+ รีวิว)
|เซนเดสก์
|การจัดการบริการลูกค้า
|รวมการสนทนาของลูกค้า, แชทบอท AI, แชทสด, ฐานความรู้, การปรับแต่งแบรนด์
|ท่วมท้นสำหรับตัวแทนใหม่ ท้าทายสำหรับทีมเล็กที่ต้องรับมือกับปริมาณการขายสูง
|ทีมสนับสนุน: $25/เดือน/ผู้ใช้, ทีมชุด: $69/เดือน/ผู้ใช้, ชุดมืออาชีพ: $149/เดือน/ผู้ใช้
|G2: 4. 3/5 (6,000+ รีวิว), Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
|คลื่น
|การออกใบแจ้งหนี้และการรับชำระเงิน
|ออกใบแจ้งหนี้ฟรี, เตือนการชำระเงินอัตโนมัติ, สแกนใบเสร็จรับเงินผ่านมือถือ, อัปเดตธุรกรรมแบบเรียลไทม์
|การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง การจัดการเงินเดือน และการอัตโนมัติภาษี จำกัดเฉพาะรัฐที่รองรับ
|เริ่มต้น: ฟรี, โปร: $16/เดือน
|G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว), Capterra: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
|Zoho Inventory
|การจัดการสินค้าคงคลัง
|การพยากรณ์ความต้องการ, การจัดการสินค้าแบบผสม, การจัดส่งอัตโนมัติ, เชื่อมต่อกับ Amazon, eBay, USPS, FedEx
|ความเข้ากันได้จำกัดกับระบบภายนอกนอกเหนือจากชุดโปรแกรม Zoho
|ฟรี, มาตรฐาน: $29/เดือน, มืออาชีพ: $79/เดือน, พรีเมียม: $129/เดือน, เอ็นเตอร์ไพรส์: $249/เดือน
|G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ), Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก?
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กอาจรู้สึกท่วมท้น มีตัวเลือกมากมายเกินไป ฟีเจอร์มากมายเกินไป และราคาที่มากมายเกินไป แล้วอะไรที่สำคัญจริงๆ?
กุญแจสำคัญคือการค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณในตอนนี้ พร้อมทั้งให้ความยืดหยุ่นในการเติบโตในอนาคต นี่คือสิ่งที่ควรจับตามอง:
- ความสามารถหลักทางธุรกิจ: ใช้เครื่องมือห้าอย่างในการเรียกเก็บเงินการจัดการเหตุการณ์ และการสนับสนุนลูกค้า? นั่นมันยุ่งเหยิงมาก ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ดีที่สุดจะรวมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการงาน และฟังก์ชันหลักทางธุรกิจอื่นๆ ไว้ในแพ็คเกจเดียวที่เรียบร้อย
- ระบบอัตโนมัติ: เลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยในการทำงานอัตโนมัติ เช่น การติดตามลูกค้า การประมวลผลเงินเดือน และการยืนยันคำสั่งซื้อ เพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้น
- การรายงานและการวิเคราะห์: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย, ความพร้อมของพนักงาน, ความคืบหน้าของโครงการ, และการจราจรบนเว็บไซต์และการวิเคราะห์
- การทำงานเป็นทีม: หากคุณกำลังทำงานร่วมกับทีม ให้ค้นหาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีฟีเจอร์มอบหมายงาน ติดตามเวลา และแชร์ไฟล์
- ราคาที่เรียบง่ายและปรับขนาดได้: คุณสมบัติเพิ่มเติมไม่ได้มีความหมายมากนักหากราคาทำให้กระเป๋าเงินของคุณร้องไห้ มองหาแผนราคาที่ยืดหยุ่นซึ่งเหมาะกับขนาดธุรกิจและงบประมาณของคุณ จะได้คะแนนพิเศษหากมีการทดลองใช้ฟรีเพื่อให้คุณได้ทดสอบก่อนที่จะตัดสินใจ
- การผสานรวมกับสิ่งที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย: ไม่มีใครต้องการเปลี่ยนทุกอย่างในชั่วข้ามคืน ซอฟต์แวร์ใหม่ของคุณควรสามารถผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ CRM หรือแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีความเข้าใจง่าย ทำให้คุณและทีมของคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้เวลาฝึกอบรมนานหลายชั่วโมง
🧠 คุณรู้หรือไม่?ตามการสำรวจ SMB Tech พบว่า 79% ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างน้อยสองอย่างในการจัดการการดำเนินงานของพวกเขา โดยมี 13% ที่ใช้ห้าอย่างหรือมากกว่านั้น!
ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
มาดูซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ดีที่สุด พร้อมคุณสมบัติเด่น ราคา และข้อจำกัดต่างๆ
1. ClickUp (ซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก)
คุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีทีมงานที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วง แต่ปัญหาคือ — ทุกคนมีวิธีการทำงานของตัวเอง การเงินถูกจัดการผ่านสเปรดชีต ทีมการตลาดใช้แพลตฟอร์มที่ต่างกันในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย และส่วนการดำเนินงาน? นั่นก็อยู่บนแพลตฟอร์มที่ต่างออกไปอีก ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณอาจใช้เวลาไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ มากกว่าการทำงานจริง ๆ นี่คือจุดที่เครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่างClickUpจะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการ ClickUp คุณสามารถ วางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการของคุณได้ในที่เดียว เริ่มต้นด้วยการระบุขอบเขตและข้อกำหนดของโครงการในClickUp Docs คุณสามารถเพิ่มตาราง แทรกองค์ประกอบการจัดรูปแบบ และแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมักมีบทบาทงานที่ไม่ชัดเจน และอาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตามว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ แต่ไม่ใช่กับClickUp Tasks มันช่วยให้คุณ มอบหมายงานที่ชัดเจนให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน เพื่อความรับผิดชอบที่ดีขึ้น
ต้องการให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันหรือไม่? กำหนดการพึ่งพาของงานเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น. คุณสามารถกำหนดความสำคัญของงานและสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้นได้อีกด้วย หากคุณกำลังเดินทางและต้องการอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่และสิ่งที่ทีมของคุณกำลังทำอยู่ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว!
ClickUp Brain สามารถให้การอัปเดตโครงการและงานต่างๆ ได้ทันที รวมถึงสรุปการสนทนา มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการความรู้และดึงคำตอบจากเอกสาร งาน วิกิ และการสนทนาของคุณ นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! ClickUp Brain ยังทำงานเป็นผู้ช่วยเขียนได้อีกด้วย สามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับลูกค้าได้ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานClickUp Automationsคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ มันช่วยให้คุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ตามเงื่อนไขเพื่อทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คืออะไร? คุณไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่องมือหลายอย่างเพื่อให้สมาชิกทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน ทุกอย่างพร้อมใช้งานในแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียว
เพื่อให้การจัดการธุรกิจราบรื่นยิ่งขึ้น ClickUp มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าให้เลือกใช้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpจะรวบรวมงานทั้งหมดของโครงการไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณดูรายละเอียดโครงการ สถานะความสำคัญของงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการได้อีกด้วย
เมื่อคุณกำลังดำเนินธุรกิจ มีสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องจัดการ และการมีแผนที่ชัดเจนสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากเทมเพลตแผนที่เส้นทางธุรกิจ ClickUpช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์เป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ มันช่วยให้คุณจัดทีมให้สอดคล้องกัน จัดลำดับความสำคัญของงาน และมองเห็นความก้าวหน้า—ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสามารถลองใช้เทมเพลตการลงทะเบียนสินค้าคงคลังธุรกิจ ClickUpเพื่อติดตามรายการสินค้าคงคลังทั้งหมดในที่เดียว และเทมเพลตรายงานสถานะธุรกิจรายเดือน ClickUpเพื่อแสดงภาพผลการดำเนินงานธุรกิจรายเดือน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับปรุงการสื่อสารในทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน และเชื่อมโยงงานและข้อความด้วยClickUp Chat
- กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและแบ่งย่อยเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยClickUp Goals
- ระดมความคิด วางแผน และทำงานร่วมกันโดยใช้โน้ตติดผนัง แผนภูมิ และไฟล์สื่อต่างๆ เพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลลัพธ์จริงในClickUp Whiteboards
- วางแผนโครงการตามสไตล์ของคุณด้วยมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ — ไม่ว่าจะเป็น Kanban, ปฏิทิน หรือแผนภูมิแกนต์
- ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อ ClickUpเพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือสำคัญ เช่น Xero, Quickbooks, Zapier หรืออื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้มั่นใจในการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่การบัญชีไปจนถึงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
- รวมการขาย การจัดการลูกค้า และการทำงานร่วมกันของทีมด้วยClickUp CRM
- สร้างภาพเหตุการณ์ของลูกค้า ความคืบหน้าของงาน ปริมาณงานของทีม และโครงการการตลาดด้วยClickUp Dashboards
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการนำทางและใช้ประโยชน์จากทุกฟีเจอร์อย่างเต็มที่
ราคาของ ClickUp
[ตารางราคา]
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
เนื่องจากเราเป็นทีมขนาดเล็กและมีคำสั่งซื้อหลายพันรายการจากทั่วโลก เราจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด และแผนภูมิ Gantt ของ ClickUp ช่วยให้เราสามารถติดตามการผลิตและการขนส่งทั้งหมดได้ในที่เดียว ซึ่งทำให้ทีมการผลิตของเราเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นสองในสาม
เนื่องจากเราเป็นทีมขนาดเล็กและมีคำสั่งซื้อหลายพันรายการจากทั่วโลก เราจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด และแผนภูมิ Gantt ของ ClickUp ช่วยให้เราสามารถติดตามการผลิตและการขนส่งทั้งหมดได้ในที่เดียว ซึ่งทำให้ทีมการผลิตของเราเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นสองในสาม
2. Intuit QuickBooks Online (เหมาะที่สุดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการทำบัญชี)
QuickBooks Online คือโซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดการการเงินอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องปวดหัว ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ การติดตามใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการจัดการการชำระเงินและการกระทบยอดบัญชีธนาคาร ที่สำคัญ คุณสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ด้วยการเชื่อมต่อกับแอปนับร้อย
QuickBooks จะนำเข้าธุรกรรมจากธนาคารและบัตรเครดิตของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะจับคู่กับบันทึกของคุณเพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องแม่นยำ คุณสามารถตั้งค่ากฎการธนาคารเพื่อทำให้การกระทบยอดและการจัดหมวดหมู่ง่ายดายยิ่งขึ้น และหากคุณติดขัด มีแชทบอท AI ในตัวที่พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลทางการเงินและคำถามเกี่ยวกับการบัญชี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Intuit QuickBooks Online
- ระบบอัตโนมัติสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ การชำระเงิน และการแจ้งเตือนการชำระเงิน พร้อมกับการสำรองข้อมูลของคุณไว้ในคลาวด์
- ส่งใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากโทรศัพท์หรือ Gmail ของคุณ เพิ่มปุ่มชำระเงิน และแปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ได้เพียงคลิกเดียว
- จัดการสินค้าคงคลัง, ผู้จัดจำหน่าย, และคำสั่งซื้อพร้อมระบบติดตามและรวมชุดสินค้าในตัว
- เข้าถึงรายงานทางการเงินโดยละเอียดตามต้องการหรือตั้งค่าให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Intuit QuickBooks Online
- พบข้อผิดพลาดเป็นประจำที่อาจรบกวนกระบวนการทำงาน
- ขาดการจัดการผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและความแม่นยำในการจดจำในฟีเจอร์สแนปรีเซ็พต์
ราคาของ Intuit QuickBooks Online
- เริ่มต้นง่ายๆ: $35/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $65/เดือน
- เพิ่มเติม: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $235/เดือน
Intuit QuickBooks Online รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 270+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Intuit QuickBooks Online อย่างไรบ้าง?
ความสะดวกในการเข้าสู่ระบบและนำทางใน Intuit QuickBooks เป็นส่วนที่ฉันชอบมากที่สุด ฉันสามารถเพิ่มพนักงานใหม่ได้ในเวลาประมาณ 10 นาที และยังส่งลิงก์ให้พวกเขาลงทะเบียนในระบบบันทึกเวลาทำงานได้อีกด้วย ส่วนที่ฉันไม่ชอบมากที่สุดคือราคา มันทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าบริการเงินเดือนใหม่ของเราอย่างแน่นอน การสนับสนุนลูกค้าก็ไม่ได้ดีที่สุดเช่นกัน
ความสะดวกในการเข้าสู่ระบบและนำทางใน Intuit QuickBooks เป็นส่วนที่ฉันชอบมากที่สุด ฉันสามารถเพิ่มพนักงานใหม่ได้ในเวลาประมาณ 10 นาที และยังส่งลิงก์ให้พวกเขาลงทะเบียนในระบบบันทึกเวลาได้อีกด้วย ส่วนที่ฉันไม่ชอบมากที่สุดคือราคา มันทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าบริการเงินเดือนใหม่ของเราอย่างแน่นอน การสนับสนุนลูกค้าไม่ได้ดีที่สุดเช่นกัน
🧠 คุณรู้หรือไม่? QuickBooks Online ช่วยให้คุณแชร์บัญชีของคุณกับนักบัญชีของคุณได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ฟีเจอร์ เชิญนักบัญชี
3. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขาย)
HubSpot CRM รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว—การตลาด, การขาย, และการบริการ, ทั้งหมดเชื่อมต่อกัน. คุณสามารถจับลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์มเว็บ, แชทบอท, หรือมือถือได้อย่างง่ายดาย และติดตามทุกการโต้ตอบเพื่อไม่ให้พลาดขั้นตอนใด ๆ ในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายผ่านอีเมล, โทรศัพท์, แชทสด, หรือสื่อสังคมออนไลน์ และทำให้การติดตามเป็นระบบอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งตามบุคคล.
ระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะช่วยทำนายยอดขาย, ค้นหาโอกาสการเติบโต, และเพิ่มคุณภาพข้อมูลของคุณ คุณสามารถสร้างรายงานตามความต้องการ, จัดการงาน, และกระตุ้นกระบวนการทำงานได้โดยไม่มีปัญหา ด้วยการผสานระบบมากกว่า 1,800 ระบบ คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ ทำให้ระบบ CRM ทำงานเพื่อคุณ ไม่ใช่คุณที่ต้องทำงานเพื่อระบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- ติดตามการโต้ตอบส่วนบุคคลและประวัติการติดต่อเพื่อปรับปรุงการติดตามผลและการจัดการความสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานภายใน การอนุมัติ และการแจ้งเตือน โดยใช้ตัวเลือกที่กำหนดเองหรือตัวเลือกที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- เข้าถึงแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันเพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับทีมขายและการตลาดให้สอดคล้องกัน
- ใช้ Breeze Copilot ที่ชาญฉลาดเพื่อสร้างและแนะนำขั้นตอนการทำงาน
ข้อจำกัดของระบบ HubSpot CRM
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด โดยเฉพาะข้อมูลที่ไม่ได้รวบรวมผ่าน HubSpot
- การปรับแต่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับกระบวนการขายที่ซับซ้อน ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่น
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ฟรี
- Marketing Hub Starter: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- Marketing Hub Professional: 800 ดอลลาร์/เดือน
- Marketing Hub Enterprise: 3,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
HubSpot CRM รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Sales Hub คือฟีเจอร์ที่ช่วยให้เชื่อมต่อกับลูกค้าอีกครั้งหรือแม้แต่เตือนทีมของคุณภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่ระบบสร้างขึ้นนั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อข้อมูลที่ถูกต้องถูกป้อนเข้าไป ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้และผสานกับระบบอื่น ๆ ได้ดี หากทีมของคุณมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ ทีมของคุณจะต้องเปิดใจยอมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ต้องปรับตัวอยู่บ้าง ทรัพยากรออนไลน์ก็มีประโยชน์มากสำหรับการเรียนรู้ หากทีมของคุณได้ลงทะเบียนและใช้งานแล้ว ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและง่ายดาย
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Sales Hub คือฟีเจอร์ที่ช่วยให้เชื่อมต่อกับลูกค้าอีกครั้งหรือแม้แต่เตือนทีมของคุณภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่ระบบสร้างขึ้นนั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อข้อมูลที่ถูกต้องถูกป้อนเข้าไป ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้และผสานกับระบบอื่น ๆ ได้ดี หากทีมของคุณมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ ทีมงานของคุณจะต้องเปิดใจยอมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ต้องปรับตัวอยู่บ้าง ทรัพยากรออนไลน์ที่มีอยู่ก็เหมาะสำหรับการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง หากทีมของคุณสมัครใช้งานและเริ่มใช้งานแล้ว ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและง่ายดาย
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ก่อนที่ HubSpot จะมีผลิตภัณฑ์ใดๆ ผู้ก่อตั้ง ดาร์เมช ชาห์ และไบรอัน ฮัลลิแกน ได้เปิดตัวบล็อกเพื่อส่งเสริมแนวคิดการตลาดแบบอินบาวน์ พวกเขาสร้างกลุ่มผู้อ่านและวางตำแหน่งซอฟต์แวร์ของตนให้เป็นโซลูชันที่ทุกคนเลือกใช้—ก่อนที่จะมีซอฟต์แวร์นี้ด้วยซ้ำ!
📖 อ่านเพิ่มเติม:ใช้เทมเพลตติดตามปัญหาพนักงานเพื่อติดตามความคิดเห็นของลูกค้าหรือระบุและแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพโครงการ)
Trello ช่วยให้คุณ มองเห็นภาพแคมเปญการตลาด การสร้างเนื้อหา การติดตามยอดขาย และงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างการ์ดสำหรับแต่ละงาน จัดเรียงเป็นรายการ และเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น วันที่ครบกำหนด ป้ายกำกับ และความสำคัญ ต้องการเพิ่มบันทึก ไฟล์ หรือรายการตรวจสอบหรือไม่? ไม่มีปัญหา — ทุกอย่างอยู่ในการ์ดเดียว
Trello ช่วยให้คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีม, แสดงความคิดเห็น, และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ แม้ว่าจะไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดทำงบประมาณหรือการออกใบแจ้งหนี้ แต่คุณยังสามารถแนบเอกสารเหล่านั้นได้หากจำเป็น ด้วย Power-Ups สำหรับการติดตามเวลา, แผนภูมิแกนต์, และการวิเคราะห์ คุณสามารถปรับแต่ง Trello ให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยป้ายกำกับที่มีสีสัน, พื้นหลัง, แบบテンเพลต, และสติกเกอร์ให้เหมาะกับความต้องการและความชอบของทีม
- จัดการและวัดผลความพยายามทางการตลาดของคุณด้วยมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงกระดานคัมบัง ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และมุมมองแบบตาราง
- ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Butler และสร้างทริกเกอร์ การดำเนินการตามกฎ และปุ่มที่กำหนดเอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการร่วมมือบนคลาวด์และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันต่าง ๆเช่น Slack, Google Drive, Jira, Asana, Dropbox และแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกหลายร้อยตัว
ข้อจำกัดของ Trello
- พึ่งพาการผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างมาก ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายและปัญหาความเข้ากันได้
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดทำให้ไม่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ไม่ซ้ำใครได้
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน
- พรีเมียม: $10/เดือน
- องค์กร: $17.50/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello:
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบและความก้าวหน้า และฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพมาก การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Drive และ Slack ช่วยให้การจัดการงานต่างๆ ในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น แม้ว่าเวอร์ชันฟรีจะยอดเยี่ยม แต่ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์บางอย่างก็มีเฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น จะดีมากหากมีตัวเลือกเพิ่มเติมในแผนฟรี
Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบและความก้าวหน้า และฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพมาก การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive และ Slack ช่วยให้การจัดการงานต่าง ๆ ในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น แม้ว่าเวอร์ชันฟรีจะยอดเยี่ยม แต่ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์บางอย่างก็มีเฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น จะดีมากหากมีตัวเลือกเพิ่มเติมในแผนฟรี
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
5. กัสโต้ (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลเงินเดือนและการจัดการกระบวนการ HR)
Gusto ทำให้การจ่ายเงินให้กับพนักงานเต็มเวลา, พนักงานพาร์ทไทม์, และพนักงานสัญญาจ้างเป็นเรื่องง่าย—โดยไม่มีปัญหาซับซ้อนตามปกติ. คุณสามารถ เพิ่มพนักงานใหม่ได้ในเพียงไม่กี่คลิก และเนื่องจาก Gusto คิดค่าบริการเป็นรายเดือนแบบคงที่ คุณสามารถทำระบบเงินเดือนได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ Gusto Wallet ซึ่งช่วยให้พนักงานจัดการเงินของตนด้วยเครื่องมือการวางแผนงบประมาณที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า Gusto ให้บริการรายงาน 11 ประเภทที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล นอกเหนือจากรายงานที่คงที่เช่นเอกสารภาษีแล้ว คุณยังสามารถปรับแต่งรายงานให้เหมาะกับช่วงเวลาใดก็ได้ และยังสามารถตั้งค่าให้ทำงานโดยอัตโนมัติได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- แบ่งเงินเดือนโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือแบ่งเงินเดือน เพื่อแบ่งรายได้ระหว่างหลายบัญชี
- ติดตามเวลาทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์บันทึกเวลาเข้า-ออกงานและประวัติกะงานในตัว
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดการเงินเดือนและภาษีเพื่อการคำนวณ การหักเงิน และการชำระเงินให้กับกรมสรรพากรอย่างไม่มีปัญหา
- ผสานการทำงานกับแอปธุรกิจ บัญชี ทรัพยากรบุคคล และการสื่อสารมากกว่า 46 รายการ รวมถึง QuickBooks, Xero, Shopify, Google Workspace, Slack และ Microsoft 365
ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดอาจทำให้แพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่นน้อยลง
- ขาดการแจ้งเตือนการหยุดพักและการทำงานล่วงเวลาเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ราคา Gusto
- ง่าย: $49/เดือน (บวก $6/เดือน ต่อคน)
- เพิ่มเติม: $80/เดือน (บวก $9/เดือนต่อคน)
- พรีเมียม: $180/เดือน (บวก $22/เดือน ต่อคน)
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gusto อย่างไรบ้าง?
การใช้งาน Gusto นั้นง่ายดาย ฉันสามารถค้นหาภารกิจที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น สลิปเงินเดือน ภาษี การสมทบ และสวัสดิการ สามารถเข้าถึงได้ทันที บริการลูกค้าของพวกเขายอดเยี่ยมและตอบสนองอย่างรวดเร็ว การใช้งาน Gusto นั้นง่ายดาย ข้อเสียอย่างหนึ่งคือฟีเจอร์บางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ และตัวเลือกบางอย่างอาจรู้สึกซ่อนอยู่ภายในแพลตฟอร์ม
การใช้งาน Gusto นั้นง่ายดาย ฉันสามารถค้นหาภารกิจที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น สลิปเงินเดือน ภาษี การบริจาค และสวัสดิการ สามารถเข้าถึงได้ทันที บริการลูกค้าของพวกเขายอดเยี่ยมและตอบสนองอย่างรวดเร็ว การใช้งาน Gusto นั้นง่ายดาย ข้อเสียอย่างหนึ่งคือบางฟีเจอร์อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคย โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ และบางตัวเลือกอาจรู้สึกซ่อนอยู่ภายในแพลตฟอร์ม
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ด้วย Gusto Wallet คุณสามารถตั้งวงเงินใช้จ่ายสำหรับสิ่งจำเป็น เช่น ค่าเช่าและค่าของชำ และติดตามความคืบหน้าของคุณในแต่ละเดือนได้
6. NetSuite (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรองค์กร)
NetSuite เชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่าง — การเงิน, สินค้าคงคลัง, CRM, HR และอื่น ๆ — เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว การมองเห็นแบบเรียลไทม์และแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเดา และหากธุรกิจของคุณมีความต้องการเฉพาะ? คุณสามารถสร้างต่อจากระบบปัจจุบันของคุณด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ มี มากกว่าสามสิบโมดูลและส่วนเสริมมากมายให้คุณปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
การออกแบบบนระบบคลาวด์ของ NetSuite ช่วยให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ มันช่วยให้คุณสามารถติดตามสินค้าคงคลัง, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำโดยไม่ต้องจัดการกับหลายแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite
- ปรับแต่งกระบวนการทำงาน, แบบฟอร์ม, และการเชื่อมต่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบสำหรับการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย, การตลาดอัตโนมัติ, และการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
- จัดการและปรับปรุงราคาสินค้าแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มกำไรสูงสุดและสร้างข้อเสนอพิเศษที่กระตุ้นยอดขาย
ข้อจำกัดของ NetSuite
- ขาดตัวเลือกการรายงานที่ยืดหยุ่น ทำให้ยากต่อการสร้างสรุปที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่อ่านง่าย
ราคาของ NetSuite
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว NetSuite
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง NetSuite อย่างไรบ้าง?
ฉันคิดว่า NetSuite เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจในการใช้งานสำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลังไปจนถึงการจัดการบัญชีลูกหนี้ เว็บไซต์นี้ช่วยให้เราสามารถจัดการและติดตามข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท สินค้าคงคลัง และบัญชีของเราได้อย่างง่ายดายพอสมควร
ฉันคิดว่า NetSuite เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจในการใช้งานสำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลังไปจนถึงการติดตามลูกหนี้ เว็บไซต์นี้ช่วยให้เราสามารถจัดการและติดตามข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท สินค้าคงคลัง และบัญชีของเราได้อย่างง่ายดายพอสมควร
7. MailChimp (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมล)
หากคุณกำลังส่งอีเมลถึงลูกค้า ผู้ใช้บริการ หรือผู้ติดตาม MailChimp จะช่วยให้คุณทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถ ออกแบบจดหมายข่าวที่มีแบรนด์ของคุณเอง อัตโนมัติแคมเปญ และติดตามประสิทธิภาพ พร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียด
มันมีตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายสองแบบพร้อมบล็อกเนื้อหาที่จำเป็นและเทมเพลตธุรกิจขนาดเล็กแบบลากและวางที่ทันสมัย ซึ่งทำให้การออกแบบอีเมลมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย MailChimp ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 500 แอป รวมถึง WordPress, Facebook และ Google เพื่อการปรับแต่งที่ง่ายดายและการเติบโตของกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MailChimp
- รันแคมเปญขาเข้าด้วยแบบฟอร์มในตัว หน้า landing page และลำดับการส่งข้อมูลอัตโนมัติ
- ใช้การจองนัดหมายพร้อมเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ผสานรวมซึ่งรองรับการชำระเงินออนไลน์
- ขายสินค้าและจัดการการตลาดด้วยเครื่องมืออีคอมเมิร์ซในตัว
- สร้างเนื้อหาอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างอีเมลจาก MailChimp ที่ขับเคลื่อนด้วย GPT
ข้อจำกัดของ MailChimp
- ไม่เหมาะสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร เนื่องจากนโยบายที่เข้มงวดอาจนำไปสู่การยกเลิกบัญชี
- จำกัดการสร้างรายชื่อ ทำให้การจัดการรายชื่อติดต่อเป็นเรื่องยากขึ้น
ราคาของ MailChimp
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $13/เดือน
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $350/เดือน
คะแนนและรีวิวของ MailChimp
- G2: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (17,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MailChimp อย่างไรบ้าง?
Mailchimp เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างมั่นคงสำหรับการตลาดผ่านอีเมล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน ตัวแก้ไขแบบลากและวางทำให้การออกแบบอีเมลเป็นเรื่องง่าย และเครื่องมืออัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาได้มากกับสิ่งต่างๆ เช่น อีเมลต้อนรับและการแจ้งเตือนต่างๆ การขึ้นราคาค่อนข้างสูง เมื่อรายชื่ออีเมลของคุณเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการสนับสนุนลูกค้าในแผนฟรีแทบจะไม่มีเลย
Mailchimp เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างมั่นคงสำหรับการตลาดผ่านอีเมล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน ตัวแก้ไขแบบลากและวางช่วยให้การออกแบบอีเมลเป็นเรื่องง่าย และเครื่องมืออัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาได้มากกับสิ่งต่างๆ เช่น อีเมลต้อนรับและการแจ้งเตือนต่างๆ ราคาที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง เมื่อรายชื่ออีเมลของคุณเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการสนับสนุนลูกค้าในแผนฟรีแทบจะไม่มีเลย
🧠 คุณรู้หรือไม่? Mailchimp มีผู้ใช้งานมากกว่า 14 ล้านคน และมีการลงทะเบียนใหม่เกือบ14,000รายทุกวัน!
8. Zendesk (ดีที่สุดสำหรับการจัดการบริการลูกค้า)
Zendesk เป็นซอฟต์แวร์จัดการปัญหาที่มีชื่อเสียง ช่วยให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นเรื่องง่ายโดยรวบรวมการสนทนาทั้งหมดของคุณ—อีเมล แชท โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย—ไว้ในที่เดียว ต้องการคำตอบทันทีหรือไม่? แชทบอท AI พร้อมให้บริการแล้ว ต้องการการสื่อสารแบบเรียลไทม์หรือไม่? แชทสดมีให้ใช้งานในตัว นอกจากนี้ ฐานความรู้ยังช่วยให้ลูกค้าช่วยเหลือตัวเองได้อีกด้วย
Zendesk ยังสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับ Slack, Teams และแอปพลิเคชันมากกว่า 1,200 รายการ เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัวช่วยให้คุณติดตามเวลาการตอบกลับและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งแบรนด์, ธีม และวิดเจ็ตให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ติดตามพฤติกรรมผู้เยี่ยมชมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าของคุณไว้ด้วยกัน ตั้งแต่การซื้อสินค้าไปจนถึงความชอบ ด้วย Zendesk Sunshine
- ปรับแต่งวิดเจ็ตแชทให้สอดคล้องกับแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ และความต้องการด้านฟังก์ชันการใช้งาน
- ติดตามตัวชี้วัดการสนับสนุนที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาตอบสนองและความพึงพอใจของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ตัวแทนใหม่อาจรู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้ซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีเครื่องมือและตัวเลือกมากเกินไป
- การจัดการปริมาณการขายสูงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่มีกระบวนการที่ชัดเจน
ราคาของ Zendesk
- ทีมสนับสนุน: $25/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีมสูท: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zendesk อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายมาก; มันรวมการสื่อสารทั้งหมดกับลูกค้าไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล, แชทสด, หรือการสนทนาทางโทรศัพท์ ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของงานในกระบวนการทำงาน เช่น การมอบหมายตั๋ว, การส่งการตอบกลับ, และการติดตามการโต้ตอบนั้นน่าทึ่งมาก การตั้งค่าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นใช้เวลานาน แต่ระบบมีประสิทธิภาพและต้องการการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก่อนที่จะสามารถเปิดใช้งานและใช้ได้เต็มศักยภาพ
ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายมาก; มันรวมการสื่อสารทั้งหมดกับลูกค้าไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล แชทสด หรือการสนทนาทางโทรศัพท์ ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของงานในกระบวนการทำงาน เช่น การมอบหมายงาน การส่งการตอบกลับ และการติดตามการโต้ตอบนั้นน่าทึ่งมาก การตั้งค่าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นใช้เวลานาน แต่ระบบมีประสิทธิภาพและต้องการการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก่อนที่จะสามารถเปิดใช้งานและใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Zendesk มีโปรแกรมสำหรับสตาร์ทอัพที่ช่วยให้สตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นสามารถใช้ เครดิต Zendesk ฟรีเป็นเวลาหกเดือน!
9. Wave (เหมาะที่สุดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการรับชำระเงิน)
Wave ทำให้การบัญชีเป็นเรื่องง่าย—โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง. ซอฟต์แวร์ฟรีบนระบบคลาวด์นี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามรายได้และค่าใช้จ่าย, ตรวจสอบความถูกต้องของรายการธนาคาร, และส่งใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพได้. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งใบแจ้งหนี้ได้อย่างกว้างขวาง และตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติได้, ทำให้คุณไม่ต้องตามทวงเงินอยู่ตลอดเวลา.
คุณสามารถจัดระเบียบใบเสร็จรับเงินด้วยการสแกนใบเสร็จผ่านมือถือเพื่อจับภาพใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและนำเข้าเป็นกลุ่ม สำหรับการจ่ายเงินเดือน Wave จะสร้างรายงานภาษีเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดงบประมาณในการจัดการการเงินของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Wave
- กำหนดบทบาทผู้ใช้ เช่น ผู้ดูแลระบบ, บรรณาธิการ, ผู้จัดการเงินเดือน, ผู้ดูข้อมูล, และที่ปรึกษา H&R Block
- ส่งออกรายงานทางการเงินในรูปแบบ CSV และ PDF และส่งออกธุรกรรมในรูปแบบ Excel และ CSV
- ดูการอัปเดตธุรกรรมแบบเรียลไทม์บนแดชบอร์ด
- จัดการหลายบริษัทภายใต้การสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของคลื่น
- ต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อรับใบเสร็จรับเงินบนมือถือและบริการสแกนใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจ่ายเงินเดือนและภาษีมีให้บริการเฉพาะในรัฐที่รองรับเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบคลื่น
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $16/เดือน
คะแนนและรีวิวคลื่น
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Wave อย่างไรบ้าง?
ระบบการออกใบแจ้งหนี้ของพวกเขานั้นใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับลูกค้ามาก พวกเขายังคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการบัตรเครดิตในอัตราที่สมเหตุสมผลสำหรับบริษัทขนาดเล็ก การเชื่อมต่อกับธนาคารเพื่อติดตามการชำระเงินบิลอาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย
ระบบการออกใบแจ้งหนี้ของพวกเขานั้นใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับลูกค้ามาก พวกเขายังคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการบัตรเครดิตในอัตราที่สมเหตุสมผลสำหรับบริษัทขนาดเล็ก การเชื่อมต่อกับธนาคารเพื่อติดตามการชำระเงินบิลอาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย
10. Zoho Inventory (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง)
Zoho Inventory ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่ายด้วยการเชื่อมต่อกับ Amazon, eBay และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถ ติดตามสินค้าทุกชิ้นด้วยหมายเลขซีเรียล, รวมสินค้าเป็นชุดได้อย่างง่ายดาย และตั้งค่าการสั่งซื้ออัตโนมัติ เพื่อป้องกันการขาดสต็อก
นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ USPS, FedEx, PayPal และ Stripe เพื่อทำให้การจัดส่งและการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น ต้องการมากกว่านี้หรือไม่? Zoho Books และ Zoho CRM ช่วยจัดการบัญชีและข้อมูลลูกค้า ด้วยรายงานที่ทรงพลังเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ การจัดการสินค้าคงคลังไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Inventory
- สร้างและติดตามใบสั่งซื้อพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับใบสั่งที่รอดำเนินการและใบสั่งที่เสร็จสมบูรณ์
- ทำนายความต้องการสินค้าคงคลังโดยใช้การคาดการณ์ความต้องการตามแนวโน้มการขาย
- รวมหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียวด้วยการจัดการรายการแบบรวมเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ
- ทำให้การจัดส่งเป็นอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ, การพิมพ์ฉลาก, และการติดตาม
ข้อจำกัดของ Zoho Inventory
- มีความเข้ากันได้จำกัดกับระบบภายนอกนอกเหนือจากชุดโปรแกรม Zoho
ราคาของ Zoho Inventory
- ฟรี
- มาตรฐาน: $29/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $79/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $129/เดือน, ชำระรายปี
- องค์กร: $249/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
Zoho Inventory คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Inventory อย่างไรบ้าง?
แม้ว่า Zoho inventory จะครอบคลุมทุกแง่มุมที่จำเป็นของรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม แต่ฉันก็ยังต้องการรายงานที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับธุรกิจของฉัน และทีมงาน Zoho ก็อยู่เคียงข้างฉันทุกขั้นตอนและจัดทำรายงานที่ปรับแต่งทั้งหมดตามที่ฉันขอ แม้กระทั่งก่อนที่ฉันจะอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน ฉันขอแนะนำ Zoho ให้กับทุกคนอย่างยิ่ง พวกเขาสามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เน้นไปที่ด้าน B2B ได้มากขึ้นด้วย
แม้ว่า Zoho inventory จะครอบคลุมทุกแง่มุมที่จำเป็นของรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม แต่ฉันก็ยังต้องการรายงานที่ปรับแต่งสำหรับธุรกิจของฉัน และทีมงาน Zoho ก็อยู่เคียงข้างฉันทุกขั้นตอนและจัดทำรายงานที่ปรับแต่งทั้งหมดที่ฉันขอ แม้กระทั่งก่อนที่ฉันจะอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน ฉันขอแนะนำ Zoho ให้กับทุกคนอย่างยิ่ง พวกเขาสามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เน้นไปที่ด้าน B2B ได้เช่นกัน
ลองใช้ ClickUp: ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน
ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการติดตามทางการเงินและการทำงานร่วมกันในทีม ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสามารถขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนได้ เครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการยกระดับโดยไม่กระทบต่องบประมาณ
หากคุณต้องการเครื่องมือที่รวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ มันรวมการจัดการโครงการ การติดตามงาน การจัดการเวลา และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ง่ายกว่าที่เคยในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง
พร้อมที่จะทำให้กระบวนการของคุณราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!