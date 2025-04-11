13 คู่แข่งที่ดีที่สุดของ NetSuite สำหรับการจัดการธุรกิจในปี 2025

คุณทราบหรือไม่ว่าความไม่มีประสิทธิภาพทำให้บริษัทสูญเสียรายได้สูงถึง 30%ของรายได้ต่อปี?
วิธีแก้ไข? ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่แข็งแกร่งและสามารถปรับขนาดได้ ซึ่งเชื่อมต่อทุกส่วนของธุรกิจของคุณ—ทำให้การดำเนินงานราบรื่นและขับเคลื่อนการเติบโต
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา NetSuite ได้กลายเป็นผู้นำที่ทรงพลังในตลาดระบบ ERP แต่แล้วมันสามารถทำตามคำโฆษณาได้จริงหรือไม่? หรือว่ามีทางเลือกที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่ากำลังรอคุณอยู่?
อ่านต่อเพื่อสำรวจคู่แข่งชั้นนำของ NetSuite ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเติบโตอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือก NetSuite ชั้นนำ 13 รายการ ซึ่งแต่ละรายการมีความโดดเด่นในฟังก์ชันธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น การเงิน, CRM, การจัดการโครงการ, และการทำงานอัตโนมัติ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจที่สามารถปรับแต่งได้
- Odoo: เหมาะที่สุดสำหรับ ERP และ CRM แบบโอเพนซอร์สที่ยืดหยุ่น
- Microsoft Dynamics 365: เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน ERP และ CRM ระดับองค์กร
- Sage Intacct: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและการทำงานอัตโนมัติทางการเงินด้วย AI
- Quickbooks Enterprise: เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีและการจัดการสินค้าคงคลัง
- Acumatica: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน ERP ที่ปรับขนาดได้และการจัดการการจัดซื้อ
- Xero: เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีธุรกิจขนาดเล็กและการอัตโนมัติทางการเงิน
- SAP S/4HANA Cloud: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการจัดการองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- Epicor Kinetic: เหมาะที่สุดสำหรับ ERP ที่เน้นการผลิตและระบบปัญญาประดิษฐ์
- Infor M3: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานขององค์กรที่ซับซ้อน
- IFS Cloud ERP: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- Certinia: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจบริการและความสามารถในการจัดการทางการเงิน
- วันทำงาน: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมทรัพยากรบุคคลและการเงินอย่างไร้รอยต่อ
🔎 คุณรู้หรือไม่? Oracle เป็นเจ้าของ NetSuite—และหนึ่งในคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของมัน! Oracle ได้เข้าซื้อกิจการ NetSuite ด้วยมูลค่า 9.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2016 และผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศของตนอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม Oracle ก็ยังเป็นเจ้าของ Oracle Fusion Cloud ERP ซึ่งเป็นคู่แข่งของ NetSuite อีกด้วย!
NetSuite คืออะไร?
NetSuite เป็นซอฟต์แวร์ ERP บนระบบคลาวด์ที่รวมศูนย์การดำเนินงานหลักของธุรกิจคุณไว้ในที่เดียว สามารถผสานการบัญชีโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การประมวลผลคำสั่งซื้อ และการรายงานทางการเงินเข้าด้วยกัน มอบแพลตฟอร์มที่ครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัว
- การจัดการทางการเงิน: อัตโนมัติการบัญชี, การจัดทำงบประมาณ, และการติดตามรายได้
- การจัดการสินค้าคงคลัง: ตรวจสอบสต็อกสินค้า, ทำให้การจัดส่งง่ายขึ้น, และลดข้อผิดพลาด
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM): จัดการการขาย การตลาด และการโต้ตอบกับลูกค้า
- การจัดการคลังสินค้า: เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ การจัดซื้อ และความสัมพันธ์กับผู้จำหน่าย
- การวิเคราะห์ธุรกิจและการรายงาน: รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ NetSuite
📈ตลาด ERP ทั่วโลกกำลังเฟื่องฟู คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 55.38 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เป็น 110.15 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2034 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 7.1%! ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันซอฟต์แวร์ ERP ที่สามารถปรับขนาดได้และคุ้มค่า แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่จะสามารถตามทัน
สิ่งนั้นใช้ได้กับระบบ ERP ของ NetSuite เช่นกัน โครงสร้างที่แข็งตัว ค่าใช้จ่ายสูง และการตั้งค่าที่ซับซ้อน ทำให้หลายบริษัทต้องมองหาทางเลือกที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
นี่คือจุดที่มันยังไม่สมบูรณ์:
- ความซับซ้อนของราคา: คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและค่าใช้จ่ายประจำที่สูง การสมัครสมาชิกแบบรายปีของ NetSuite รวมถึงค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม ค่าบริการต่อผู้ใช้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับโมดูลเสริมและการผสานรวม—ทำให้เป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัด: ชำระเพิ่มเพื่อรับบริการแบบเร่งด่วน NetSuite ให้บริการพื้นฐานผ่านการช่วยเหลือทางโทรศัพท์สำหรับปัญหาสำคัญ และมีฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งบังคับให้ธุรกิจต้องอัปเกรดเพื่อรับการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนาน: ต้องรอเป็นเวลานานกว่าจะเริ่มใช้งานได้ การติดตั้ง NetSuite ต้องมีการกำหนดค่าอย่างละเอียด การย้ายข้อมูล และการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งมักทำให้การนำไปใช้เต็มรูปแบบล่าช้าและส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของธุรกิจ
- ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่มีความยืดหยุ่นจำกัด แม้ว่า NetSuite จะอนุญาตให้ปรับแต่งได้ แต่การเปลี่ยนแปลงขั้นสูงมักต้องใช้ผู้พัฒนาหรือที่ปรึกษาจากบุคคลที่สาม ทำให้ยากต่อการปรับระบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน: การนำทางผ่านกระบวนการทำงานที่เข้มงวด NetSuite มี UI ที่รกซึ่งต้องการการฝึกอบรมหลายสัปดาห์ ทำให้การยอมรับและการผลิตช้าลง นอกจากนี้ ปัญหาการซิงค์ข้อมูลยังเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจที่ต้องการการดำเนินงานที่ราบรื่น
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NetSuite ในพริบตา
ก่อนที่จะสำรวจรายละเอียด นี่คือเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของคู่แข่งชั้นนำของ Netsuite, กรณีการใช้งานที่เหมาะสม, และคุณสมบัติที่โดดเด่น
|โซลูชัน
|🏆 เหมาะสำหรับ
|✅ คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|คลิกอัพ
|ธุรกิจที่ต้องการแพลตฟอร์มครบวงจร
|การจัดการงานและโครงการ, CRM, เครื่องมือ AI, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|โอโด
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|แอปพลิเคชันแบบเปิดและโมดูลาร์, ERP ที่สามารถปรับขนาดและยืดหยุ่นได้
|ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365
|บริษัทขนาดใหญ่และองค์กรธุรกิจ
|ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การผสานรวมกับ Microsoft อย่างไร้รอยต่อ, เครื่องมือด้านการเงินและการขายที่แข็งแกร่ง
|เซจ อินแทค
|ทีมการเงิน, นักบัญชี, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
|การจัดการเงินสดขั้นสูง, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, โซลูชันการบัญชีหลายหน่วยงาน
|QuickBooks Enterprise
|บริษัทที่กำลังเติบโต เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ และการผลิต
|การบัญชีแบบขยายได้, การจัดการสินค้าคงคลัง, การจ่ายเงินเดือน
|อะคูมาติก้า
|ธุรกิจขนาดกลาง โดยเฉพาะการผลิตและการก่อสร้าง
|ระบบ ERP บนคลาวด์, ราคาผู้ใช้ไม่จำกัด, มุ่งเน้นลูกค้า
|เซโร
|ธุรกิจขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, และผู้ประกอบการรายบุคคล
|การบัญชีที่ง่ายขึ้น, การติดตามทางการเงินแบบเรียลไทม์, ระบบผู้ใช้ที่เป็นมิตร
|SAP S/4HANA Cloud
|องค์กรลูกค้ารายใหญ่, ธุรกิจระดับโลก
|ระบบ ERP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงคาดการณ์
|เอปิคอร์ คินีติก
|บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
|ระบบ ERP ที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม, การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างลึกซึ้ง, และการอัตโนมัติคลังสินค้า
|อินฟอร์ เอ็ม3
|อาหาร เครื่องดื่ม แฟชั่น และเคมีภัณฑ์
|ระบบอัตโนมัติคลังสินค้าและสินค้าคงคลังขั้นสูง, ระบบ ERP บนคลาวด์
|IFS Cloud ERP
|อุตสาหกรรมที่ใช้สินทรัพย์จำนวนมาก เช่น การก่อสร้างและอากาศยาน
|ระบบ ERP แบบโครงการ, การจัดการสินทรัพย์
|เซอร์ทินเนีย
|ธุรกิจที่เน้นการให้บริการ
|ระบบ PSA (Professional Services Automation) ที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับบริษัทให้บริการทางวิชาชีพ
|วันทำงาน
|บริษัทที่มุ่งเน้นด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทางการเงิน
|การบริหารทุนมนุษย์ (HCM), การจ่ายเงินเดือน, การวางแผนกำลังคนขั้นสูง, และการวิเคราะห์
คู่แข่งหลักของ NetSuite ที่ควรพิจารณา
🧠 เกร็ดความรู้: ระบบ ERP ระบบแรกถูกพัฒนาขึ้นในทศวรรษ 1960 โดยบริษัทผู้ผลิตที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง จากเครื่องมือที่เรียบง่ายในอดีต ปัจจุบันได้กลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ขับเคลื่อนธุรกิจทั่วโลก! 🌍
ไม่ว่าคุณต้องการโซลูชันการจัดการทางการเงินที่ดีขึ้น, ความสามารถในการปรับขนาดที่มากขึ้น, หรือการผสานรวมที่ยืดหยุ่น, เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้ทั้งหมด!
นี่คือคู่แข่งหลักของ Netsuite ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ในวงการ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจที่ปรับแต่งได้)
การบริหารธุรกิจของคุณไม่ใช่แบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน และClickUpทำให้คุณไม่ต้องยอมรับสิ่งที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไป ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มันรวมทีม, กระบวนการ, และข้อมูลไว้ในระบบที่เชื่อมต่อกัน—ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, อัตโนมัติการดำเนินงาน, และขยายธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
การจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยการมองเห็นแบบเรียลไทม์ของปริมาณงาน ความสามารถในการทำงาน และกำหนดการของโครงการ แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้จะแสดงการจัดการรายได้ การวางแผนทรัพยากรองค์กร และ KPI ทำให้ผู้นำสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
นั่นยังไม่หมด! ClickUp ผสมผสานCRM และการจัดการโครงการเพื่อช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมาย, อัตโนมัติการขาย, และจัดการลูกค้าได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ ทุกอย่างตั้งแต่การรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการติดตามการขายและการจัดการคำสั่งซื้อถูกจัดศูนย์ไว้ในClickUp CRM
ให้ClickUp Brainทำงานหนักแทนคุณ! ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถทำงานซ้ำๆ ให้อัตโนมัติ สร้างรายงานได้ทันที สรุปการประชุม และระบุความไม่สอดคล้องในกระบวนการทำงาน เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงแทนงานเอกสาร
ClickUp Automationsช่วยขจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง—มอบหมายงาน, อัปเดตสถานะ, ส่งการแจ้งเตือน และจัดการการอนุมัติโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกลับไปกลับมาอีกต่อไป เพียงแค่งานที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวางแผนเพียงอย่างเดียว—แต่ยังรวมถึงการลงมือปฏิบัติและการทำงานเป็นทีม ใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นนำกลยุทธ์ของคุณไปปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp
ใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกโครงการต่าง ๆ รวบรวมรายละเอียดไว้ในที่เดียว และสร้างวิกิภายในองค์กรพร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ ต้องการตัดสินใจอย่างรวดเร็วหรือไม่?ClickUp Chatช่วยเชื่อมโยงการสนทนากับงานต่าง ๆ ทำให้ไม่มีข้อมูลสูญหายในอีเมลหรือข้อความที่กระจัดกระจาย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ออกแบบกระบวนการทำงานที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติการ, ทรัพยากรบุคคล, การเงิน, หรือการขาย
- จัดให้ทุกทีมสอดคล้องกับเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทโดยใช้ClickUp Goals
- ปรับสมดุลปริมาณงานและเพิ่มประสิทธิภาพความรับผิดชอบด้วยเครื่องมือจัดการทรัพยากรขั้นสูง
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำโดยการแปลงแชท, ความคิดเห็น, อีเมล, และเอกสารให้เป็นงานได้ทันที
- สร้างภาพและวางแผนอย่างชาญฉลาดด้วยClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนกระบวนการทำงาน
- ปรับปรุงการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพด้วยClickUp Formsสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
- ซิงค์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างง่ายดายกับ QuickBooks, Xero และการเชื่อมต่อบัญชีอื่นๆ—ไม่ต้องใช้สเปรดชีต
- ขยายขนาดโดยไม่มีความวุ่นวาย—ClickUp สำหรับฝ่ายปฏิบัติการติดตามประสิทธิภาพเพื่อรักษาการเติบโตให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สับสนระหว่างERP กับ CRM—ทำไมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคุณสามารถมีทั้งสองได้? ClickUp ผสานข้อดีของทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน มอบการจัดการโครงการที่ราบรื่น การติดตามการขาย การทำงานอัตโนมัติ และการปรับแต่งอย่างเต็มรูปแบบ—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางประการต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ฉันได้ใช้ ClickUp เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการกลยุทธ์และพอร์ตโฟลิโอ ไปจนถึงการกำกับดูแลทรัพยากรและผู้ให้บริการ รวมถึงการขยายไปสู่โซลูชัน ERP ด้วยการสร้างและทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ ฉันได้สังเกตเห็นการปรับปรุงที่ชัดเจนในประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสามารถในการรายงานของแพลตฟอร์ม รวมถึงแดชบอร์ดที่ครอบคลุมและมุมมองของทรัพยากร ได้มีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างความเข้าใจที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจของเรา
2. Odoo (ดีที่สุดสำหรับ ERP และ CRM แบบโอเพนซอร์สที่ยืดหยุ่น)
Odoo คือซอฟต์แวร์ ERP แบบครบวงจรที่เติบโตไปพร้อมกับคุณ เริ่มต้นด้วยสิ่งจำเป็น—สินค้าคงคลัง, ทรัพยากรบุคคล, การตลาด, หรือการบัญชี—และขยายตามการเติบโตของคุณ โครงสร้างแบบโมดูลาร์ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณ
อะไรที่ยอดเยี่ยม? ความยืดหยุ่นแบบโอเพนซอร์สให้คุณควบคุมได้เต็มที่. รุ่นฟรีอนุญาตให้ปรับแต่งได้เต็มที่ ขณะที่เวอร์ชัน Enterprise ให้บริการโฮสติ้ง, บำรุงรักษา, และการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ—เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ ERP ที่ได้รับการจัดการอย่างสมบูรณ์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- ดำเนินธุรกิจของคุณได้จากทุกที่ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, และอุปกรณ์มือถือ
- ติดตามสถานะโลจิสติกส์แบบเรียลไทม์ครอบคลุมคลังสินค้าและทุกสถานที่
- ผสานระบบสแกนบาร์โค้ดและระบบ POS เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังอย่างไร้รอยต่อ
- อัตโนมัติการจัดการคำสั่งซื้อด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานด้วย AI
ข้อจำกัดของ Odoo
- การปรับแต่งขั้นสูงต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ทำให้การตั้งค่าซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา
- การพึ่งพาผู้พัฒนาภายนอกในการปรับเปลี่ยน ซึ่งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนานขึ้น
ราคาของ Odoo
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $24.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษ: $37. 40/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Odoo
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Odoo ERP คือการเป็นโซลูชันครบวงจรที่ครอบคลุมความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบบัญชีไปจนถึงระบบจัดการสินค้าคงคลัง พร้อมการปรับแต่งที่ง่ายดายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน ERP และ CRM ระดับองค์กร)
Microsoft Dynamics เป็นชุดโปรแกรมที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า และขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร? การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ MS 365, Power BI และ Teams—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในระบบนิเวศของ Microsoft
โซลูชันหลักของบริษัท Business Central รวมการเงิน การดำเนินงาน การขาย และการบริการลูกค้าไว้ในระบบคลาวด์เดียว ช่วยให้สามารถขยายขนาดได้อย่างราบรื่น ข้อมูลเชิงลึกจาก AI การทำงานอัตโนมัติ และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365
- รวมข้อมูล ERP และ CRM เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ในด้านการเงิน การขาย และการดำเนินงาน
- ทำให้การจัดการทางการเงินเป็นอัตโนมัติด้วยการคาดการณ์ การรายงาน และการติดตามค่าใช้จ่าย
- ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการขายจาก AI และการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงคาดการณ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบริการภาคสนามด้วยการจัดตารางงานอัจฉริยะ การติดตามสถานะ และการช่วยเหลือจากระยะไกล
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- ค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้สูง—เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่มีงบประมาณด้านไอทีสูง
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่ง
ราคาของ Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Business Central Essentials: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- Dynamics 365 Business Central Premium: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics 365
- G2: 4. 0/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
เครื่องมือนี้เปรียบเสมือนมีเลขานุการประสิทธิภาพสูงที่ช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น; มันมีความหลากหลายในการใช้งานอย่างน่าทึ่งซึ่งทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราได้ นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับโปรแกรมของ Microsoft เกือบทั้งหมด ทำให้เราสามารถควบคุมการเงินและการขายได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการเชื่อมต่อกับ Excel
4. Sage Intacct (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและการทำงานอัตโนมัติทางการเงินด้วย AI)
Sage Intacct ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเงินเป็นอันดับแรก พร้อมที่จะละทิ้งสเปรดชีต, อัตโนมัติการบัญชี, และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ระบบอัตโนมัติด้วย AI ของมันช่วยให้การจัดทำงบประมาณ, กระแสเงินสด, และการปิดบัญชีทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น ขณะที่การรองรับหลายหน่วยงานช่วยให้การรวมบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเรื่องง่าย
ด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และระบบอัตโนมัติที่เป็นมิตรกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณจะได้รับมุมมองแบบ 360° ของความสามารถในการทำกำไร ค่าใช้จ่าย และแนวโน้มรายได้ ตั้งแต่บัญชีเจ้าหนี้ไปจนถึงการพยากรณ์และการผสานกับ Salesforce Sage Intacct ช่วยให้ตัวเลขของคุณคมชัดและอยู่ภายใต้การควบคุม
คุณสมบัติเด่นของ Sage Intacct
- อัตโนมัติกระบวนการทางการเงินหลัก—ตั้งแต่การจ่ายเงิน (AP) การรับเงิน (AR) ไปจนถึงการกระทบยอดบัญชีธนาคารและการรับรู้รายได้
- บริหารจัดการหลายหน่วยงานได้อย่างง่ายดาย รวมข้อมูลทางการเงินจากบริษัทในเครือและการดำเนินงานทั่วโลกไว้ในที่เดียว
- ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีให้มีประสิทธิภาพด้วยรายงานอัตโนมัติและงบการเงินพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- ผสานการทำงานกับ Salesforce, ระบบเงินเดือน และเครื่องมือจัดการค่าใช้จ่าย
ข้อจำกัดของ Sage Intacct
- มีความครอบคลุมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ ERP อื่น ๆ
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากราคาเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า
ราคาของ Sage Intacct
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว Sage Intacct
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sage Intacct อย่างไรบ้าง?
เราได้เปลี่ยนจาก NetSuite เพราะพวกเขาไม่สามารถจัดการกับความซับซ้อนของอีคอมเมิร์ซได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินการสั่งซื้อ Intacct สามารถจัดการปัญหาต่างๆ เช่น การดำเนินการสั่งซื้อจากคลังสินค้าหลายแห่ง การซื้อตามคำสั่งซื้อ หรือการส่งสินค้าโดยตรงภายในคำสั่งซื้อเดียวกัน
5. QuickBooks Enterprise (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีและการจัดการสินค้าคงคลัง)
แม้ว่า QuickBooks จะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะซอฟต์แวร์บัญชี แต่ QuickBooks Enterprise นั้นก้าวไปไกลกว่าการทำบัญชีขั้นพื้นฐาน โดยนำเสนอโซลูชัน ERP ที่ครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ต้องการการติดตามสินค้าคงคลังและการจัดการทางการเงินอย่างละเอียด
ข้อมูลทางการเงินเชิงลึกและการรายงานที่ปรับแต่งได้ทำให้ QuickBooks เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ค้าส่ง ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีก การติดตามสต็อกแบบเรียลไทม์ การจัดหมวดหมู่สินค้าหลายระดับ และการสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติช่วยลดความคลาดเคลื่อนและป้องกันการขาดสต็อก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Enterprise
- สร้างรายงานที่กำหนดเองได้มากกว่า 200 ฉบับเพื่อติดตามการเงิน, ยอดขาย, และการคาดการณ์
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการหยิบ จัดแพ็ค และจัดส่งสินค้าด้วยระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
- จัดระเบียบสินค้าคงคลังอย่างชาญฉลาดด้วยการจัดหมวดหมู่หลายระดับและการติดตามวันหมดอายุ
- กำหนดวันหมดอายุให้กับสินค้าและจัดการสินค้าที่เน่าเสียง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ QuickBooks Enterprise
- ปัญหาการนำทาง—ไม่มีวิธีชัดเจนในการกลับไปยังหน้าเดิมหลังจากเปิดธุรกรรม
- ข้อผิดพลาดที่รายงานเหมือนบันทึกในสมุดอาจหายไปหากบรรทัดแรกไม่มีบัญชี
ราคาของ QuickBooks Enterprise
- ทองคำ: $2,210 ต่อปี (การสมัครสมาชิกประจำปี)
- แพลทินัม: $2,717 ต่อปี (สมัครสมาชิกประจำปี)
- เพชร: $5,264 ต่อปี (สมัครสมาชิกรายเดือน)
คะแนนและรีวิว QuickBooks Enterprise
- G2: 4. 2/5 (940+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (20,000+ รีวิว)
บริษัทที่ฉันทำงานอยู่มีสำนักงานกระจายอยู่ในหลายแห่ง และ QuickBooks ช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในที่เดียวกันก็ตาม นอกจากนี้ เรายังใช้ QuickBooks สำหรับเอกสารการขนส่งสินค้า รายงาน รายการค้างชำระ และการจัดเก็บเอกสารที่โรงงานผลิตของเราต้องใช้ด้วย
6. Acumatica (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน ERP ที่สามารถปรับขนาดได้และการจัดการการจัดซื้อ)
Acumatica เป็นระบบ ERP ที่ทันสมัยและยืดหยุ่น ซึ่งนำเสนอเครื่องมือสำหรับการทำงานอัตโนมัติของบริการมืออาชีพและการวางแผนโครงการที่หลากหลาย ต่างจากระบบแบบดั้งเดิม Acumatica ไม่คิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้ ทำให้เหมาะสำหรับบริษัทที่วางแผนจะขยายขนาดโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านใบอนุญาต
โมดูลการผลิต การจัดจำหน่าย การก่อสร้าง และการค้าปลีกที่เฉพาะทางอุตสาหกรรมของ Acumatica โดดเด่น. พวกมันช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน ติดตามข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน.
คุณสมบัติเด่นของ Acumatica
- ซิงค์ข้อมูลกับ Amazon, BigCommerce และ Shopify ได้อย่างราบรื่นเพื่อการดำเนินงานค้าปลีกที่ไร้รอยต่อ
- จัดการการเงินในที่เดียวด้วยการติดตามเงินสดอัตโนมัติและการกระทบยอดบัญชีธนาคาร
- ทำให้กระบวนการทำงานของโครงการง่ายขึ้นโดยการเชื่อมโยงใบเสนอราคาเข้ากับระบบ CRM และติดตามประวัติเวอร์ชัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการรวมคำขอและการอนุมัติให้เป็นระบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Acumatica
- ข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูลเนื่องจากโมดูลที่พัฒนาอย่างอิสระ
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วและคำศัพท์ที่ซับซ้อนอาจต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคา Acumatica
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Acumatica
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (150+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงประสบความสำเร็จด้วยเครื่องมือเพียงเก้าชิ้นหรือน้อยกว่า
อย่างไรก็ตาม หลายทางเลือกของ NetSuite ยังคงพึ่งพาเครื่องมือที่กระจัดกระจายสำหรับการจัดการโครงการ, CRM, ระบบอัตโนมัติ, และการร่วมมือกัน ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพแทนที่จะเป็นโซลูชัน
ClickUp ช่วยขจัดความวุ่นวายด้วยการรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และระบบอัตโนมัติไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ราบรื่น ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือที่แยกจากกันอีกต่อไป—ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน ทำงานร่วมกันอย่างไร้ความยุ่งยาก และปล่อยให้ AI จัดการงานที่ยุ่งยากให้ 🚀
7. Xero (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีธุรกิจขนาดเล็กและการอัตโนมัติทางการเงิน)
ต้องการทำให้การออกใบแจ้งหนี้ การกระทบยอดบัญชีธนาคาร และการติดตามค่าใช้จ่ายง่ายขึ้นหรือไม่? Xero ช่วยทำงานเหล่านี้โดยอัตโนมัติและให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของกระแสเงินสด สุขภาพทางการเงิน และการชำระเงินที่จะเกิดขึ้นผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
จัดการการเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิกที่เกิดซ้ำหรือธุรกรรมระหว่างประเทศหรือไม่? Xero มีบริการรองรับหลายสกุลเงินและแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้อัตโนมัติเพื่อให้การชำระเงินเป็นไปตามกำหนด
นอกจากนี้ ด้วยการผสานการทำงานกับระบบของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 ระบบ ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ, ระบบชำระเงิน, และบริการเงินเดือนได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xero
- ติดตามโครงการและการเงินในที่เดียวด้วยการติดตามงาน การจัดทำงบประมาณ และการออกใบแจ้งหนี้
- ซิงค์กับธนาคารกว่า 21,000 แห่งทั่วโลกเพื่อการจับคู่และกระทบยอดธุรกรรมแบบเรียลไทม์
- รับชำระเงินทันทีผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือหักบัญชีโดยตรงจากใบแจ้งหนี้
- ติดตามกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบสดและรายงานทางการเงินอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Xero
- ออกแบบมาเพื่อเป็นซอฟต์แวร์บัญชีเป็นหลัก โดยมีเครื่องมือ CRM หรือการจัดการการดำเนินงานที่กว้างขวางน้อยมาก
- อาจประสบปัญหาในการจัดการปริมาณธุรกรรมที่สูง, กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน, และการรายงานขั้นสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ Xero
- ช่วงต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคา: 80 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Xero
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
Xero เป็นโซลูชันการบัญชีที่เชื่อถือได้ ช่วยให้เราสามารถจัดการความต้องการด้านการบริหารการเงินทั้งหมดได้ในที่เดียว มันช่วยในการจัดการค่าใช้จ่ายและติดตามกระแสเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ
8. SAP S/4HANA Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการจัดการองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
SAP S/4HANA Cloud เป็นระบบ ERP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ช่วยลดความซับซ้อนในการเงิน, โลจิสติกส์, และการดำเนินงานเฉพาะอุตสาหกรรม การทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตาราง, การจัดการซัพพลายเออร์, และการวางแผนกำลังการผลิตสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน
เปิดตัวในปี 2015 ในฐานะโซลูชันเรือธงของ SAP โดยใช้การประมวลผลในหน่วยความจำเพื่อประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในเวลาจริง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP S/4HANA Cloud
- เพิ่มประสิทธิภาพการเงินระดับโลกด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน IFRS และการบริหารเงินทุนขั้นสูง
- ปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ได้ทันทีด้วยการทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
- ปกป้องข้อมูลธุรกิจด้วยการสำรองข้อมูลในตัว การกู้คืนจากภัยพิบัติ และการบำรุงรักษาระบบ
- เชื่อมต่อกับ SAP และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อการผสานรวมอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ SAP S/4HANA Cloud
- การนำไปใช้ที่ซับซ้อนต้องการทรัพยากรไอทีและทักษะความเชี่ยวชาญอย่างมาก
- สถาปัตยกรรมแบบแข็ง—ซอฟต์แวร์กลางที่จำเป็นสำหรับการผสานรวมกับบุคคลที่สาม
ราคาของ SAP S/4HANA Cloud
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว SAP S/4HANA Cloud
- G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
แอปพลิเคชัน SAP S/4HANA ช่วยเพิ่มความเร็วและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล. ใช้งานง่ายมาก และการสนับสนุนลูกค้ายอดเยี่ยม.
9. Epicor Kinetic (เหมาะที่สุดสำหรับ ERP เชิงความรู้ที่เน้นการผลิต)
Epicor Kinetic คือระบบ ERP ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความเร็ว ความแม่นยำ และความสามารถในการขยายตัว เพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้ผลิตแบบแยกชิ้นส่วน แบบกระบวนการ และแบบผลิตตามคำสั่งซื้อ
บริหารจัดการไซต์เดียวหรือเครือข่ายทั่วโลก? ระบบนี้รวมการผลิตจากหลายสถานที่เข้าด้วยกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ ระบบการบริหารการผลิต (MES) ยังให้การติดตามการทำงานในโรงงานแบบเรียลไทม์ ลดเวลาหยุดทำงาน ลดของเสีย และเพิ่มผลผลิตสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Epicor Kinetic
- เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งทำพิเศษด้วยเครื่องมือกำหนดค่าสินค้า เพื่อรวบรวมและจัดการคำขอของลูกค้า
- ใช้ AI เพื่อตรวจจับคอขวด ทำนายความล่าช้า และรักษาการวางแผนการผลิตให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในการจัดการทรัพยากรด้วยการติดตามและข้อมูลเชิงลึกของสินค้าคงคลังที่ขับเคลื่อนด้วย IoT
- ดำเนินการโดยใช้การป้อนข้อมูลแบบข้อความ รูปภาพ และเสียง—แปลงใบเสนอราคาเป็นคำสั่งซื้อ
ข้อจำกัดของ Epicor Kinetic
- การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจต้องใช้ทรัพยากรด้านไอทีเพิ่มเติม
- การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่สม่ำเสมอ—ผู้ใช้รายงานความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ราคา Epicor Kinetic
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Epicor Kinetic
- G2: 3. 8/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (170+ รีวิว)
Epicor Kinetic เป็นซอฟต์แวร์ ERP ที่มีความหลากหลายสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฟิลด์, ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล และแสดงข้อมูลบนแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
10. Infor M3 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานขององค์กรที่ซับซ้อน)
Infor M3 เป็นระบบ ERP บนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจการผลิต การจัดจำหน่าย และการให้เช่าอุปกรณ์ที่ดำเนินงานในหลายสถานที่ หลายประเทศ และหลายสกุลเงิน มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในด้านการผลิต สินค้าคงคลัง และการเงิน เพื่อให้มั่นใจในการดำเนินงานที่ราบรื่น
ด้วยกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นและการเข้าถึงระบบผ่านคลาวด์ที่สะดวก Infor M3 ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายขนาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานให้สูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Infor M3
- ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล, สรุป, และรายงานเป็นอัตโนมัติด้วย AI สร้างสรรค์ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ค้นพบความไม่มีประสิทธิภาพและระบุจุดติดขัดด้วยการทำเหมืองกระบวนการ
- ติดตามและรายงานความพยายามด้าน ESG โดยตรงภายในกระบวนการดำเนินงานประจำวัน
- ปรับปรุงการคาดการณ์ การวางแผน และประสิทธิภาพของคลังสินค้าด้วยเครื่องมือการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของ Infor M3
- การปรับแต่งที่ซับซ้อนต้องการความเชี่ยวชาญด้านไอทีสำหรับการตั้งค่า
- ค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้สูงกว่าเมื่อเทียบกับระบบ ERP อื่น ๆ
ราคา Infor M3
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว Infor M3
- G2: 3. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
น่าประทับใจในความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่หลากหลาย มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกระบวนการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคา
11. IFS Cloud ERP (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
IFS Cloud ก้าวข้ามขีดจำกัดของระบบ ERP แบบดั้งเดิม ด้วยการผสานการจัดการสินทรัพย์องค์กร (EAM) การบริหารจัดการบริการ และการทำงานอัตโนมัติเข้าไว้ในระบบศูนย์กลางเดียว ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ของ IFS ที่ชื่อว่า IFS. ai Copilot ช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน
ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ IFS Cloud ช่วยให้ธุรกิจลดความซับซ้อนและปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการหลักของคุณ ตั้งแต่การติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคำสั่งซื้อและการให้บริการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IFS Cloud ERP
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสินทรัพย์ด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์และการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริการโดยการปรับปรุงเวลาการตอบสนองและการจัดตารางการทำงานของบุคลากร
- ฝังความยั่งยืนไว้ในกระบวนการทำงาน, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ CSRD และการติดตามการปล่อยก๊าซ
- ปรับปรุงการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและอัตราการจัดส่งด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะในห่วงโซ่อุปทาน
ข้อจำกัดของ IFS Cloud ERP
- การกำหนดค่าเฉพาะอุตสาหกรรมมีความซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญ
- คุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและระบบอัตโนมัติมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
ราคา IFS Cloud ERP
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว IFS Cloud ERP
- G2: 4. 0/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
เป็นโซลูชัน ERP แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับธุรกิจทุกประเภทในทุกอุตสาหกรรม ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนระบบคลาวด์และรักษาความพร้อมใช้งานได้อย่างน่าประทับใจ มีชุดการควบคุมภายในที่ยอดเยี่ยมเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในทุกด้านของการทำงาน
12. Certinia (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจบริการและความสามารถในการจัดการทางการเงิน)
Certinia (เดิมชื่อ FinancialForce) เป็นระบบ ERP ที่เน้นการให้บริการ สร้างขึ้นบน Salesforce โดยตรง ผสานการจัดการทางการเงิน ระบบอัตโนมัติสำหรับบริการวิชาชีพ (PSA) และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น
ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทำกำไรของโครงการแบบเรียลไทม์ พร้อมการซิงค์ธุรกรรมอัตโนมัติเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินถูกต้องเสมอ รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับต้นทุน กระแสเงินสด และการคาดการณ์ ช่วยให้ทุกโครงการมีกำไรและดำเนินไปตามแผน
คุณสมบัติเด่นของ Certinia
- ติดตาม ปรับปรุง และปกป้องกำไรขั้นต้นด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น
- มอบหมายบุคลากรที่เหมาะสมให้กับโครงการที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า
- ปรับปรุงขวัญกำลังใจและรักษาพนักงานโดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการเติบโตและ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมและการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมด
ข้อจำกัดของเซอร์ทินเนีย
- คุณสมบัติทางการเงินขั้นสูงและ PSA อาจต้องการความเชี่ยวชาญของ Salesforce สำหรับการปรับแต่งอย่างเต็มที่
- เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Salesforce อยู่แล้ว
ราคาของเซอร์ทินเนีย
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Certinia
- G2: 4. 1/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ใช้งานง่าย—โดยเฉพาะหากคุณมีพื้นฐานจาก Salesforce เครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งได้ และทีมสนับสนุนลูกค้าจะช่วยแนะนำว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากการอัปเกรดและฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้อย่างไร มีมุมมองที่ชัดเจนทั่วทั้งองค์กรเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของโครงการ ความคืบหน้า และข้อมูลทางการเงิน ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่การจัดการบริการเท่านั้น
13. Workday (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมทรัพยากรบุคคลและการเงินอย่างไร้รอยต่อ)
Workday มอบความสามารถในการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับธุรกิจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานและสถานะทางการเงิน ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้า และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด ช่วยให้การจัดการเงินเดือน การจัดการค่าใช้จ่าย และการวางแผนกำลังคนเป็นเรื่องง่าย ทั้งหมดนี้ในหนึ่งเดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังจ้างงาน จัดการงบประมาณ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน Workday สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณด้วยโซลูชันที่ปรับขนาดได้และใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของวันทำงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรบุคลากร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และต้นทุนแรงงานด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- ใช้กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ ปรับปรุงการรวมบัญชีทางการเงิน และลดระยะเวลาการปิดบัญชี
- ก้าวล้ำหน้ากฎระเบียบภาษี กฎหมายแรงงาน และมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ติดตั้งไว้
- ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งตลอดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อจำกัดของวันทำงาน
- คุณสมบัติที่ซับซ้อนและการปรับแต่งอย่างกว้างขวางต้องการเวลาและการฝึกอบรม
- เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณสำหรับการติดตั้งและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิววันทำงาน
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- Salesforce: มากกว่าแค่ CRM, Salesforce นำเสนอความสามารถที่คล้าย ERP สำหรับการจัดการข้อมูลการขาย, รายได้, และลูกค้า พร้อมระบบอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- QAD Adaptive ERP: ระบบ ERP ที่สร้างขึ้นบนคลาวด์โดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และการผลิตอุตสาหกรรม มีความโดดเด่นในด้านความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับองค์กรระดับโลก
- SAP Business One: ระบบ ERP ที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมการจัดการบัญชีพื้นฐาน คลังสินค้า และการขาย พร้อมตัวเลือกการติดตั้งแบบออนพรีมิส คลาวด์ หรือแบบไฮบริด
อัปเกรดจาก NetSuite—บริหารธุรกิจของคุณอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
เมื่อเปรียบเทียบ NetSuite กับทางเลือกชั้นนำ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ แม้ว่า NetSuite ERP จะทรงพลัง แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียว การเลือกที่เหมาะสมกว่านั้นอยู่ในมือคุณ หากคุณต้องการความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ราคาที่เข้าถึงได้ การติดตั้งใช้งานที่ง่ายกว่า หรือการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ClickUp ไปไกลกว่าระบบ ERP แบบดั้งเดิม โดยนำเสนอแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับการจัดการโครงการ, CRM, การทำงานอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, และการทำงานร่วมกัน—ทั้งหมดในที่เดียวลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น!