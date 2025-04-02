Glean vs. ChatGPT: ตัวไหนดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการความรู้?

คุณกำลังประชุมติดกันหลายรอบ อีเมลก็สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และทีมของคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว แต่แทนที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น คุณกลับต้องติดอยู่กับการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงลึกที่กระจัดกระจาย และข้อความใน Slack ที่หายไปในห้วงลึก
นั่นคือจุดที่เครื่องมือขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง Glean และ ChatGPT เข้ามามีบทบาท ทั้งสองสัญญาว่าจะทำให้การจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันของทีมเป็นเรื่องง่าย แต่ทั้งสองทำงานแตกต่างกัน
Glean ถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมภายในระบบนิเวศของบริษัทของคุณ ในขณะที่ ChatGPT ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการสนทนา สร้างคำตอบและทำงานอัตโนมัติ
มาเปรียบเทียบ Glean กับ ChatGPT เพื่อดูว่าเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ใดให้ผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ดีที่สุด
Glean คืออะไร?
Glean เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้และการค้นหาในที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมค้นหา สร้าง และทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
มันช่วยจัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อีเมล, เอกสาร, ข้อความใน Slack และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไว้ในผู้ช่วยค้นหาและอัตโนมัติที่ใช้ระบบ AI เพียงตัวเดียว
ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนอย่าง Lightspeed Venture Partners, Glean ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการค้นหา AI สำหรับองค์กร. แพลตฟอร์มนี้สามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องภายในแหล่งข้อมูลของบริษัทคุณในเวลาที่เหมาะสม ช่วยขับเคลื่อนรายได้ประจำปีที่สำคัญสำหรับโซลูชัน SaaS ที่ขับเคลื่อนด้วย AI.
คุณสมบัติเด่น
Glean ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดเวลาที่เสียไปกับการค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ ในที่ทำงาน นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ Glean มอบให้:
1. การค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
Glean เชื่อมต่อกับแอปและแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว รวมถึง Google Drive, Slack, Notion, Jira, Confluence และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลจากหลายระบบได้ในที่เดียว
ต่างจากเครื่องมือค้นหาขององค์กรทั่วไป Glean เข้าใจบริบทและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องโดยอิงจากการค้นหาที่ผ่านมา บทบาทงาน และรูปแบบข้อมูลทั่วทั้งบริษัท
ความปลอดภัยเป็นจุดสำคัญหลัก โดยรับรองว่าผลการค้นหาจะเคารพสิทธิ์การเข้าถึงและระดับการอนุญาตของผู้ใช้ พนักงานจะเห็นเฉพาะสิ่งที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น เพื่อรักษาความลับและความสอดคล้องตามข้อกำหนด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ค้นพบความรู้ได้อย่างราบรื่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ก่อนที่จะก่อตั้ง Glean อาร์วินด์ เจน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ได้ร่วมก่อตั้ง Rubrik ซึ่งให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่หน่วยงานต่างๆ!
ไม่ว่าคุณจะต้องการอีเมลเก่า เอกสารสำคัญ หรือแชทภายในองค์กร Glean รับประกันว่าคุณจะพบคำตอบที่ถูกต้องได้ทันที ไม่ใช่แค่รายการลิงก์ให้ค้นหาซ้ำอีก
2. ผู้ช่วย AI
ผู้ช่วย AI ของ Glean ทำได้มากกว่าการตอบคำถาม—เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในที่ทำงานที่เข้าใจความรู้เฉพาะของบริษัทและให้คำตอบที่ถูกต้องและทันที
พนักงานสามารถถาม Glean ได้ง่ายๆ ด้วยภาษาธรรมชาติแทนการค้นหาเอกสารนโยบายหรือการอัปเดตโครงการด้วยตนเอง AI ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารภายใน อีเมล และการประชุมที่บันทึกไว้ พร้อมมอบคำตอบที่ตรงประเด็นและสอดคล้องกับบริบท
นอกเหนือจากนี้ ผู้ช่วย AI ของ Glean ช่วยในการสร้างเนื้อหาและสรุปเนื้อหา. มันให้ร่างที่สร้างโดย AI ตามบริบทของบริษัท ซึ่งช่วยให้เกิดความถูกต้องและสม่ำเสมอ.
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อระหว่างแอปต่างๆ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน ระดมความคิด และสร้างข้อมูลเชิงลึกได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม ลดการขัดจังหวะของกระบวนการทำงาน
3. การทำงานอัตโนมัติ
Glean ไม่เพียงแต่ค้นหาข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยอัตโนมัติการทำงานและกระบวนการที่ซ้ำซากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
ทีมสนับสนุนหลายทีม, แผนกทรัพยากรบุคคล, และแผนกช่วยเหลือด้านไอทีได้รับปริมาณคำถามที่ถูกถามบ่อยเป็นจำนวนมากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมต่อของGlean สามารถจัดการกับคำถามเหล่านี้ได้โดยการสร้างคำตอบอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อย ซึ่งช่วยลดภาระงานของทีมภายในอย่างมาก
นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติแบบพื้นฐาน Glean ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนข้ามแผนกต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับพนักงานใหม่ การอนุมัติคำขอภายใน หรือการติดตามผลอัตโนมัติ AI สำหรับองค์กรของ Glean สามารถกระตุ้นการดำเนินการที่เหมาะสมตามข้อมูลเชิงลึกตามบริบท
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ทีมทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดภาระงานด้านการบริหาร และทำให้มั่นใจว่าความรู้ไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉยๆ แต่ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างจริงจัง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การทำให้การอนุมัติ การแจ้งเตือน และการป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในแต่ละสัปดาห์และลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้ กุญแจสำคัญคือการระบุจุดติดขัดในกระบวนการทำงานของคุณและตั้งค่าทริกเกอร์ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองนี่คือตัวอย่างการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติที่คุณควรรู้
รวบรวมข้อมูลราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- สำหรับบุคคล: $14.49/เดือนต่อผู้ใช้
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT เป็นผู้ช่วยสนทนาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาโดย OpenAI ออกแบบมาเพื่อตอบคำถาม สร้างเนื้อหา สรุปข้อมูล และช่วยเหลือในภารกิจต่างๆ ผ่านการโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติ
ต่างจากเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม ChatGPT มีการสนทนา ปรับปรุงคำตอบตามบริบท และช่วยเหลือผู้ใช้กับคำถามที่ซับซ้อนแบบเรียลไทม์
ธุรกิจ, ผู้เชี่ยวชาญ, และบุคคลทั่วไปใช้ ChatGPT สำหรับการวิจัย, การช่วยเหลือการเขียน, การคิดค้นไอเดีย, การทำงานอัตโนมัติ, และแม้กระทั่งการช่วยเหลือทางเทคนิค
มันสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ และสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงาน
🔍 คุณทราบหรือไม่?82% ของบริษัทใช้หรือสำรวจการใช้AI ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขา เครื่องมือที่ใช้ AI เช่น Glean, ChatGPT และ ClickUp กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการความรู้, การทำงานอัตโนมัติ, และประสิทธิภาพของทีม!
คุณสมบัติของ ChatGPT
ChatGPT มอบความสามารถที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการความรู้ และการทำงานอัตโนมัติ นี่คือสิ่งที่มันนำเสนอ:
1. การช่วยเหลือการสนทนาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ChatGPT ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าใจ ประมวลผล และสร้างคำตอบที่คล้ายมนุษย์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา สามารถตอบคำถาม อธิบายแนวคิด แนะนำไอเดีย และแม้กระทั่งสนทนาอย่างละเอียดในหลากหลายหัวข้อ
ไม่เหมือนกับแชทบอทพื้นฐาน มันจดจำบริบทภายในบทสนทนา ทำให้การโต้ตอบมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ChatGPT ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย โค้ชการเขียน คู่คิดในการระดมความคิด หรือผู้ช่วยเขียนโค้ดสำหรับมืออาชีพ สามารถสรุปเอกสาร สร้างรายงาน ร่างอีเมล และแม้กระทั่งช่วยในการเขียนข้อความทางการตลาด—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์
ธุรกิจสามารถผสาน ChatGPT เข้ากับเครื่องมือในที่ทำงานเพื่อทำให้การสื่อสารที่เป็นกิจวัตรและการสอบถามบริการลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า
2. การสร้างเนื้อหาและการสรุป
หนึ่งในคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดของ ChatGPT คือความสามารถในการสร้าง แก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นข้อความได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการร่างบทความ สรุปรายงาน หรือสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ChatGPT สามารถให้คำตอบที่สอดคล้องและมีความเกี่ยวข้องกับบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สรุปโดยอัตโนมัติ: สรุปสาระสำคัญจากเอกสารยาว บันทึกการประชุม หรือเอกสารวิจัยได้อย่างรวดเร็ว
- การร่างเนื้อหา: สร้างบทความบล็อก, ข้อความการตลาด, คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย, และสคริปต์ได้อย่างง่ายดาย
- ความช่วยเหลือด้านอีเมลและเอกสาร: ปรับปรุงการตอบอีเมล สร้างรายงานที่มีโครงสร้าง หรือร่างข้อเสนอทางธุรกิจด้วยคำแนะนำจาก AI
3. การเขียนโค้ดและการสนับสนุนทางเทคนิค
สำหรับนักพัฒนาและมืออาชีพด้านไอที ChatGPT มอบความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์ การสนับสนุนการแก้ไขข้อผิดพลาด และการอธิบายทางเทคนิค มันวิเคราะห์และสร้างโค้ดตัวอย่างในหลายภาษาการเขียนโปรแกรม เพื่อช่วยในการ:
- ข้อผิดพลาดในการดีบั๊ก: ระบุและแก้ไขปัญหาในภาษา Python, JavaScript และภาษาอื่นๆ
- ปรับปรุงโค้ด: แนะนำการปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและความชัดเจนในการอ่าน
- อธิบายแนวคิด: แยกย่อยอัลกอริทึมที่ซับซ้อน, API และเฟรมเวิร์กให้เข้าใจง่าย
ทีมเทคนิคมักใช้ ChatGPT เพื่อเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์, ทำให้การเขียนโค้ดที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ, และให้การสนับสนุนด้านไอทีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ภายในองค์กร
ราคาของ ChatGPT
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Glean vs. ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Glean และ ChatGPTใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแต่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน Glean มุ่งเน้นการค้นหาในองค์กร การจัดการความรู้ และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ทำให้เหมาะสำหรับทีมในการจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ChatGPT, อย่างไรก็ตาม, เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหา, ให้การสนับสนุนการเขียนโปรแกรม, และแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์. นี่คือวิธีที่พวกมันเปรียบเทียบกันตามคุณสมบัติหลัก:
คุณสมบัติ #1: การค้นหาด้วยระบบ AI
Glean ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วยการดึงข้อมูล (RAG) เพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องของการค้นหาและนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดจากแหล่งข้อมูลขององค์กร
มันถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการค้นหา จัดระเบียบ และเรียกคืนความรู้ขององค์กรข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ (Google Drive, Slack, Notion, Jira เป็นต้น) การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่รับรู้บริบทช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำตามสิทธิ์การเข้าถึง
ChatGPT สามารถให้คำตอบและสรุปข้อมูลได้ แต่ไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งข้อมูลขององค์กรเช่น Glean ความสามารถในการค้นหาของ ChatGPT อาศัยความรู้ทั่วไปมากกว่าข้อมูลที่มีโครงสร้างเฉพาะของบริษัท
🏆 ผู้ชนะ: Glean ชนะในรอบนี้ แพลตฟอร์มมีการผสานการทำงานที่ดีกว่าและมีความแม่นยำมากกว่า ChatGPT อย่างมาก
คุณสมบัติ #2: ความช่วยเหลือจาก AI และการสร้างเนื้อหา
เมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหา การระดมความคิด และการตอบสนองแบบเรียลไทม์ ChatGPT โดดเด่นกว่า Glean อย่างชัดเจน มันช่วยร่างอีเมล สร้างรายงาน สรุปเอกสาร สร้างเนื้อหาทางการตลาด และแม้กระทั่งช่วยในการเขียนโค้ด
ผู้ช่วย AI ของ Glean มีประโยชน์สำหรับการค้นหาความรู้ภายในองค์กรและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ แต่ขาดความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัวของ ChatGPT ในการสร้างเนื้อหาต้นฉบับ หากความต้องการหลักของคุณคือการเขียน การสรุป หรือการสร้างสรรค์แนวคิด ChatGPT เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
🏆 ผู้ชนะ: ChatGPT โดดเด่นอย่างมากในด้านการสร้างเนื้อหา เนื่องจากมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ Glean ยังไม่สามารถทำได้
คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติและบูรณาการกระบวนการทำงาน
Glean ถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ในองค์กร ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดคำขอสนับสนุนภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเริ่มต้นใช้งานใหม่ ระบบสามารถผสานการทำงานกับระบบขององค์กรได้อย่างราบรื่น และจัดการเวิร์กโฟลว์ของแผนกต่างๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการข้อมูลภายในจำนวนมาก
แม้ว่า ChatGPT สามารถทำงานบางอย่างได้โดยอัตโนมัติ (เช่น การร่างคำตอบและการตอบคำถามที่พบบ่อย) แต่ขาดการบูรณาการในระดับองค์กรและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่มีโครงสร้างเหมือน Glean หากธุรกิจต้องการการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI Glean เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่า
🏆 ผู้ชนะ: Glean เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าหากทีมของคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นไร้รอยต่อ
🔍 คุณทราบหรือไม่?63% ขององค์กรทั่วโลกมีแผนที่จะนำ AI มาใช้ภายในสามปีข้างหน้า ธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานและจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจำเป็นต้องเริ่มลงทุนในแพลตฟอร์มที่ใช้ AI อย่าง ClickUp เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
Glean vs. ChatGPT บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit ได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับ Glean และ ChatGPT โดยเน้นถึงข้อดีและข้อเสียของทั้งสอง สำหรับ Gleanผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า
ฉันชอบใช้มันเพราะฉันสามารถจดบันทึกในซอฟต์แวร์อื่นหรือบนกระดาษและใช้มันเหมือนเครื่องบันทึกเสียงได้ ตามที่คุณบอก ข้อดีคือฉันสามารถเปลี่ยนสไลด์และใส่คำอธิบายประกอบในเวลาที่เหมาะสม จากนั้นแปลงเป็นข้อความเพื่อให้ฉันมีบทถอดความที่ถูกต้องอยู่ข้างๆ สไลด์ที่ถูกต้องพอดี
สิ่งนี้บ่งชี้ว่า Glean สามารถซิงโครไนซ์สไลด์การบรรยายกับเสียงที่บันทึกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเรียนมีโครงสร้างมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รายหนึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า
ฉันใช้มันไปครั้งเดียวจนถึงตอนนี้ และการถอดความแย่มาก ไม่มีความหมายเลย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการถอดเสียงที่ไม่ดีและการรบกวนจากเสียงพื้นหลังเป็นเรื่องที่พบบ่อย ผู้ใช้รายหนึ่งแนะนำว่า
ฉันใช้ Glean เป็นครั้งแรกเมื่อวันก่อน และการบันทึกแย่มาก (เก็บเสียงรบกวนพื้นหลังมากกว่าเสียงอาจารย์ที่พูด) และการถอดเสียงยิ่งแย่กว่าอีก
ผู้ใช้ ChatGPT ส่วนใหญ่พูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานในการสร้างเนื้อหาและการตอบสนองด้วย AIผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า
ไม่, ChatGPT ไม่ได้กำลังมีความรู้สึก
การแก้ไขความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI. บางคนชมเชยความสามารถของทีมในการสร้างเนื้อหา, ตอบคำถามเกี่ยวกับการเขียนโค้ด, และช่วยเหลือในการคิดสร้างสรรค์, อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องยังคงมีอยู่.ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า,
หากคุณท้าทายมันด้วยคำตอบที่ผิด มันจะ "แก้ไข" ตัวเองให้เป็นคำตอบที่ผิดด้วยเช่นกัน ดังนั้นอย่าพึ่งพาสิ่งนี้สำหรับสิ่งที่คุณไม่สามารถตรวจสอบได้หรือสิ่งที่คุณยังไม่รู้
เน้นย้ำถึงประโยชน์ในการสร้างเนื้อหาในขณะที่ยอมรับความจำเป็นในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
Glean เหมาะสำหรับการจดบันทึกที่มีโครงสร้าง ในขณะที่ ChatGPT ถูกมองว่าเป็นผู้ช่วย AI ที่มีความหลากหลาย ผู้ใช้ตัดสินใจว่าต้องการการจัดการความรู้ที่เป็นระบบหรือการสนับสนุนการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean เทียบกับ ChatGPT
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ครอบคลุมมากขึ้นและขับเคลื่อนด้วย AI แทน Glean และ ChatGPT,ClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน โดดเด่นออกมา.
Glean เชี่ยวชาญด้านการค้นหาข้อมูลระดับองค์กรและการจัดการความรู้ ในขณะที่ ChatGPT มุ่งเน้นการสนทนาและการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ClickUp ผสานทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อมอบการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ การทำงานอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกัน
มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรวมความรู้ของทีมไว้ในที่เดียว มันใช้เครื่องมือการจัดการโครงการด้วย AIที่ทรงพลัง เช่น ความช่วยเหลือจาก AI การค้นหาที่เชื่อมต่อ การจัดการความรู้ และการติดตามโครงการขั้นสูง
มันช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัวโดยการรวมการจัดการงาน เอกสาร ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือการทำงานร่วมกันด้วย AIเข้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ปรับแต่งได้อย่างสูง มาดูคุณสมบัติเด่นของ ClickUp กัน:
ClickUp โดดเด่นอันดับ 1: ประสิทธิภาพการทำงานด้วยพลัง AI
ClickUp Brainนำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและการสร้างเนื้อหาเข้ามาในกระบวนการทำงานประจำวัน ทำให้เป็นทางเลือกที่เหนือกว่าการค้นหาองค์กรของ Glean และความสามารถด้านเนื้อหาของ ChatGPT
ต่างจาก ChatGPT ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม genAI บนคลาวด์ที่ต้องมีการป้อนคำสั่งในทุกการโต้ตอบ ClickUp AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ มันช่วยอัตโนมัติการเขียน การสรุป และการจัดลำดับความสำคัญของงานภายในโครงการและเอกสารต่างๆ
ด้วย ClickUp AI, ทีม:
- สร้างเนื้อหาได้ทันทีสำหรับงาน อีเมล บันทึกการประชุม และเอกสารต่างๆ
- สรุปการหารือและเอกสารที่ยาวเพื่อเน้นประเด็นสำคัญ
- ทำให้การอัปเดตงานเป็นอัตโนมัติโดยการดึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงาน
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่าง ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหาและเครื่องมืออื่นๆ สำหรับการค้นหาเชิงปัญญา ClickUp AI ช่วยให้ความรู้ รายการที่ต้องดำเนินการ และคำตอบทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นในกระบวนการทำงานประจำวัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: AI สามารถทำให้กระบวนการจัดทำเอกสารของคุณรวดเร็วและง่ายขึ้นได้ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?เรียนรู้วิธีใช้ AI สำหรับการจัดทำเอกสารและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น NLP, AI และ ML เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 2: การค้นหาและการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกัน
คุณสมบัติการค้นหาแบบเชื่อมโยงและการจัดการความรู้ของ ClickUpมอบโซลูชันขั้นสูงที่รวมศูนย์ซึ่งเหนือกว่าการค้นหาสำหรับองค์กรที่ใช้ AI ทั้งหมด ในขณะที่ Glean และ ChatGPT ช่วยทีมในการค้นหาเอกสารและอีเมล ClickUp ผสานการค้นหาเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่สามารถดำเนินการได้และการจัดการงาน
ด้วยระบบจัดการความรู้ของ ClickUp ทีมสามารถ:
- จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และค้นหาเอกสาร, วิกิ, และ SOPs ในที่เดียว
- ค้นหาข้ามงาน เอกสาร และการสนทนาด้วยความเกี่ยวข้องที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เชื่อมโยงความรู้กับงานที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการตามข้อมูลได้ทันที
Glean เหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แต่ขาดการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับกระบวนการทำงานในการดำเนินการ ClickUp ช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ด้วยการรับรองว่าผลการค้นหาจะเชื่อมต่อโดยตรงกับการจัดการงาน ช่วยให้ทีมสามารถค้นหา จัดระเบียบ และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกได้ทันที
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ระบบการจัดการความรู้ (KMS) ช่วยจัดระเบียบ ค้นหา และทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทีมของคุณ
ระบบที่ดีที่สุดจะผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้พนักงานสามารถค้นหาคำตอบได้ทันที แทนที่จะเสียเวลาค้นหาเอกสารหรือการสนทนาที่ผ่านมาต่อไปนี้คือตัวอย่างระบบจัดการความรู้ที่คุณควรรู้จัก
ClickUp's one up #3: การจัดการโครงการและการทำงานอัตโนมัติ
ต่างจาก Glean (ซึ่งเน้นการค้นหา) และ ChatGPT (ซึ่งช่วยในการสร้างเนื้อหา) ClickUp มอบระบบอัตโนมัติสำหรับโครงการและกระบวนการทำงานอย่างครบวงจร ทำให้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายงาน ติดตามกำหนดเวลา และจัดการปริมาณงานด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณมองเห็นกำหนดเวลาทั้งหมดด้วยแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผนสำหรับทุกงาน
ด้วยClickUp Automation คุณสามารถทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพได้ มันช่วยให้ผู้จัดการบัญชีสามารถปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าและการติดตามผลได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp คุณสามารถ:
- ทำให้โครงการมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามเพื่อให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้
- ตอบอีเมลโดยอัตโนมัติด้วยการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกในทีม และลูกค้า
- ใช้ผู้ช่วย AI ชื่อ Brain เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาทีด้วยคำสั่งง่ายๆ
นอกจากนี้ ClickUp ยังแทนที่ความจำเป็นในการใช้เครื่องมือเอกสารแยกต่างหากด้วยClickUp Docs— พื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์ที่ทำงานร่วมกันได้สำหรับการสร้าง จัดเก็บ และแบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถ:
- ใช้ Docs เพื่อควบคุมขั้นตอนการทำงานของคุณโดยการปรับเปลี่ยนสถานะของโครงการ
- แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว
- ใช้หน้าเว็บซ้อนกัน, ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่น, และเพิ่มบุ๊กมาร์กเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของโครงการต่าง ๆ
ด้วยการเชื่อมโยงงานในตัว,แม่แบบฐานความรู้, และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมบันทึก, จัดการ, และดำเนินการทำงาน, ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีกว่า Glean และ ChatGPT.
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับทีมในการสร้าง จัดเก็บ และจัดการความรู้ของบริษัทไว้ในที่เดียว ด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ทรัพยากร และบทความความรู้ ช่วยให้ทีมสร้างศูนย์ช่วยเหลือภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย ทำให้ข้อมูลเข้าถึงและแบ่งปันกันทั่วทั้งองค์กรได้อย่างสะดวก
เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตด้วยประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp
กระแส genAI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจจัดการข้อมูล, อัตโนมัติการทำงาน, และร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ. ในขณะที่ Glean โดดเด่นในด้านการค้นหาเชิงปัญญาและการค้นหาความรู้, และ ChatGPT ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เพื่อสร้างเนื้อหา, ทั้งสองไม่ได้ให้บริการชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างสมบูรณ์.
ClickUp ผสานการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI การจัดการความรู้ และการดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่หนักขึ้น ด้วยระบบจัดการโครงการในตัว การค้นหาที่เชื่อมโยงกัน และความช่วยเหลือจาก AI ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง พร้อมเสริมพลังให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
