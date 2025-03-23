DeepSeek AI Vs ChatGPT: แบบจำลอง AI ใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด?

แชทบอท AI มีอยู่ทุกที่ และกลายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการทำงานของเราในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขโค้ด การสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล หรือการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ AI ได้ผสานตัวเองเข้ากับวิธีการทำงานของเราอย่างแนบเนียน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ChatGPT ได้ครองพื้นที่นี้ในฐานะผู้ช่วย AI ที่ได้รับความนิยมสูงสุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีคู่แข่งรายใหม่—DeepSeek AI R1
ตอนนี้คำถามคือ DeepSeek หรือ ChatGPT? อะไรเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด?
เพื่อตัดสินผู้ชนะในการแข่งขัน AI นี้ เรามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และประสิทธิภาพในโลกจริงของแต่ละระบบกัน เพื่อให้คุณสามารถเลือก AI ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
DeepSeek AI คืออะไร?
DeepSeek AI เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่(LLM) แบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแบบโอเพนซอร์สสำหรับ ChatGPT
มันมีความโดดเด่นใน การสร้างเนื้อหา, การสร้างโค้ด, การวิจัย, และการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง สามารถจัดการได้ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลง่าย ๆ ไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
สามารถเข้าถึงได้ทั้งผ่านมือถือและเว็บ, DeepSeek AI นำเสนอโซลูชัน API ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะ.
เนื่องจากเป็นโมเดลโอเพนซอร์ส คุณจึงสามารถควบคุมการปรับใช้และการปรับแต่งแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่
คุณรู้หรือไม่?เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากเปิดตัว DeepSeek-R1 ก็กลายเป็นแอปฟรีที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา
คุณสมบัติของ DeepSeek AI
DeepSeek AI ได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของเครื่องมือ AI ชั้นนำอย่างรวดเร็ว— จนถึงขนาดที่ผู้ใช้ AI หลายคนกำลังพิจารณาใช้แทน ChatGPT มาดูคุณสมบัติที่ทำให้ DeepSeek AI แตกต่างจากเครื่องมืออื่นกัน
คุณสมบัติ #1: สถาปัตยกรรม MoE
DeepSeek AI ใช้ โมเดล Mixture-of-Experts (MoE) ในการสร้างคำตอบสำหรับคำถามของผู้ใช้
ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะใช้เครือข่ายประสาทเทียมขนาดใหญ่เพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกสิ่ง มันจะแบ่งงานออกเป็นโมเดลเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่แตกต่างกัน
MoE เปรียบเสมือนการมีทีมผู้เชี่ยวชาญสำหรับแต่ละประเภทงาน แทนที่จะให้คนคนเดียวทำงานทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ DeepSeek AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง และให้คำตอบที่แม่นยำที่สุดแก่ผู้ใช้
คุณสมบัติ #2: แบบจำลองโอเพนซอร์ส
DeepSeek ใช้ โมเดล AI แบบโอเพ่นซอร์สอย่างเต็มรูปแบบ ทุกคนสามารถดาวน์โหลด DeepSeek-R1 ได้ฟรีและใช้งานบนเครื่องของตนเอง พร้อมทั้งเข้าถึงสถาปัตยกรรมและข้อมูลการฝึกฝนได้อย่างไม่จำกัด
ด้วย DeepSeek นักพัฒนาและธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และนำไปใช้ AI บนระบบของตนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอก
คุณสมบัติที่ 3: การให้เหตุผลแบบลำดับความคิด
DeepSeek AI ใช้ การเรียนรู้แบบเสริมแรง (RL) และตรรกะ เพื่อตอบคำถามของผู้ใช้ โดยปฏิบัติตามกระบวนการให้เหตุผลทีละขั้นตอนเพื่อแยกแยะปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผล แทนที่จะพึ่งพาแบบแผนเพื่อหาคำตอบอย่างรวดเร็ว
การคิดวิเคราะห์ที่ได้รับการปรับปรุงนี้ทำให้ Deepseek มีประสิทธิภาพสูงสำหรับคณิตศาสตร์, การเขียนโค้ด, และงานวิเคราะห์ ที่ความถูกต้องและคำอธิบายที่มีโครงสร้างมีความสำคัญ
คุณสมบัติ #4: การประมวลผลข้อความขั้นสูง
การประมวลผลข้อความของ DeepSeek เติบโตด้วย ความสามารถในการปรับตัวที่ผ่านการฝึกฝนในโดเมนมันดึงข้อมูลจากข้อความที่ หนาแน่น เต็มไปด้วยงานวิจัยและศัพท์เฉพาะ ด้วยความแม่นยำสูงและแม่นยำ โดดเด่นกว่าแชทบอท AI มาตรฐาน
หน้าต่างบริบทหลายชั้น สามารถติดตามการเชื่อมโยงระหว่างบล็อกข้อความต่างๆ ในเอกสารยาวๆ ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิจัยทางวิชาการ เอกสารทางกฎหมาย และรายงานทางเทคนิค
ราคาของ DeepSeek AI
การกำหนดราคาของ DeepSeek ทำงานบน ระบบจ่ายตามการใช้งาน ซึ่งหมายความว่าคุณจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น แทนที่จะเป็นการสมัครสมาชิกแบบคงที่ การกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนโทเค็นที่ประมวลผล
- แผนฟรี: ฟรีตลอดไป
- DeepSeek AI Chat: DeepSeek AI Chat คิดค่าบริการ $0.07 หากคำตอบถูกดึงมาจากแคช (cache hit), $0.27 หากต้องประมวลผลใหม่ (cache miss), และ $1.10 สำหรับผลลัพธ์
- DeepSeek AI Reasoner: แผนนี้มีค่าใช้จ่าย $0. 14 สำหรับการเข้าถึงแคช, $0. 55 สำหรับการไม่พบแคช, และ $2. 19 สำหรับผลลัพธ์
หมายเหตุ: ราคาเหล่านี้คำนวณต่อ 1 ล้านโทเคน ที่ได้รับการประมวลผล*
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อสนทนากับผู้ใช้ในรูปแบบที่คล้ายมนุษย์
แพลตฟอร์มนี้ปัจจุบันขับเคลื่อนโดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ GPT-4o (LLM) ซึ่งมอบความสามารถที่เหนือชั้นในการเข้าใจบริบท จำการโต้ตอบในอดีต และสร้างคำตอบที่ละเอียด
จากการสนับสนุนลูกค้าไปจนถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและการสร้างเนื้อหา ความหลากหลายของ ChatGPT สามารถจัดการกับเกือบทุกสิ่งได้ มันได้กลายเป็นรากฐานสำคัญสำหรับนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในธุรกิจสมัยใหม่ ช่วยให้ธุรกิจและนักพัฒนาสร้างและปรับใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างง่ายดาย
🔎คุณรู้หรือไม่? เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 โดย OpenAI, ChatGPT กลายเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีผู้ใช้มากกว่า 100 ล้านคนภายในสองเดือน
คุณสมบัติของ ChatGPT
ChatGPT เป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน นี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการ:
คุณสมบัติ #1: สถาปัตยกรรมที่ใช้ทรานส์ฟอร์เมอร์
ChatGPT ของ OpenAI ถูกสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมแบบทรานส์ฟอร์เมอร์ แทนที่จะกระตุ้นเส้นทางประสาทที่เลือกไว้ มัน ใช้ฐานความรู้ทั้งหมด (1.8 ล้านล้านพารามิเตอร์) เพื่อตอบคำถามของผู้ใช้ได้อย่างสอดคล้องกันมากขึ้น
ChatGPT ใช้ กลไกการให้ความสนใจแบบตัวเอง เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำ ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับการสนทนายาว การปฏิบัติตามคำสั่งที่ซับซ้อน และการสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติ #2: GPT แบบกำหนดเอง
ChatGPT ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า Custom GPTs ได้ คุณสามารถใช้เวอร์ชันที่ปรับแต่งเฉพาะเหล่านี้ของ ChatGPT เพื่อช่วยในการทำงานเฉพาะด้าน
Custom GPTs ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการตอบสนองของบอทได้อย่างละเอียด ผสานความรู้เฉพาะทาง และทำงานอัตโนมัติในบางขั้นตอนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสามารถ สร้าง GPT แบบกำหนดเอง ที่ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทเพื่อจัดการกับคำถามภายในองค์กร และนำไปใช้ GPT ที่ได้รับการฝึกฝนในสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหา หรือคุณสามารถตั้งค่า GPT เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดโดยใช้เฟรมเวิร์กเฉพาะได้เช่นกัน ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด!
Custom GPTs ทำงานอย่างอิสระจากหน่วยความจำที่ ChatGPT ใช้ในการโต้ตอบมาตรฐาน แต่ละ Custom GPT สามารถมีคำสั่งและไฟล์อ้างอิงของตัวเองได้ แต่โดยค่าเริ่มต้นจะไม่จดจำการโต้ตอบในอดีต
คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถแบบหลายรูปแบบ
ChatGPT ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตอบกลับด้วยข้อความเท่านั้น ความสามารถแบบหลายรูปแบบของมันช่วยให้สามารถประมวลผลและสร้าง ข้อความ, รูปภาพ, และแม้กระทั่งเนื้อหาเสียง ได้
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถอัปโหลดรูปภาพ ภาพหน้าจอ หรือคลิปเสียง และ ChatGPT สามารถดึงข้อมูล ระบุวัตถุ แปลงคำพูดเป็นข้อความ และให้คำอธิบายหรือสรุปตามเนื้อหาได้
คุณสมบัติที่ 4: ความจำในการสนทนา
ChatGPT สามารถจดจำความชอบของผู้ใช้ การสนทนาที่ผ่านมา และงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ข้ามการโต้ตอบหลายครั้ง ซึ่งแตกต่างจากโมเดล AI ที่รีเซ็ตข้อมูลหลังจากแต่ละเซสชัน ChatGPT สามารถ เรียกคืนรายละเอียดได้ตลอดเวลา ทำให้เหมาะสำหรับโครงการระยะยาว กระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการทำงานอัตโนมัติทางธุรกิจ
ผู้ใช้ที่ชำระเงินสามารถฝึกความจำของ ChatGPT ให้เก็บข้อมูลเฉพาะ เช่น รายละเอียดโครงการ รูปแบบการเขียน หรือคำแนะนำเฉพาะของผู้ใช้ได้ ดังนั้น แทนที่จะต้องให้คำแนะนำอย่างละเอียดทุกครั้ง ธุรกิจสามารถดำเนินการงานได้อย่างราบรื่น รักษาความสม่ำเสมอและทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
ราคาของ ChatGPT
แม้ว่า ChatGPT จะมีแผนการใช้งานฟรี แต่ผู้ที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้งจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากแผนชำระเงิน
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $20 ต่อเดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
DeepSeek AI เทียบกับ ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง DeepSeek AI และ ChatGPT มีจุดแข็งที่แตกต่างกัน
ในขณะที่ ChatGPT เป็นเครื่องมือ AI ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ มีความเชี่ยวชาญในการสนทนา DeepSeek AI มีความคุ้มค่าสูงและได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับงานทางเทคนิคและการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโมเดล AI ทั้งสอง:
|คุณสมบัติ
|DeepSeek
|แชทจีพีที
|ประสิทธิภาพ
|ประสิทธิภาพเหนือชั้นสำหรับงานที่มีโครงสร้าง
|ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น
|กรณีการใช้งาน
|งานด้านเทคนิค, การวิจัย, การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้าง
|การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การระดมความคิด และงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
|ส่วนติดต่อผู้ใช้
|มุ่งเน้นนักพัฒนา
|ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย
|เวลาหยุดทำงาน
|การหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์บ่อยครั้ง
|ผลลัพธ์ของเซิร์ฟเวอร์ที่สม่ำเสมอ
|ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
|5 ล้านดอลลาร์
|หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์
|การปรับแต่ง
|อนุญาตให้ปรับแต่งขั้นสูงและปรับแต่งอย่างละเอียด
|ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อัปเดตของ Open AI
|การวิเคราะห์ข้อมูล
|รองรับเฉพาะข้อความเท่านั้น
|การสกัดข้อมูลแบบหลายรูปแบบจากข้อความ รูปภาพ และเสียง
ตอนนี้เรามาพูดถึงความแตกต่างที่สำคัญในรายละเอียดกัน
คุณสมบัติ #1: การสร้างเนื้อหา
ทั้ง DeepSeek AI และ ChatGPT เป็นโมเดล AI แบบสนทนาที่สามารถสร้างเนื้อหาที่คล้ายมนุษย์สำหรับผู้ชมของพวกเขาได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อทดสอบความสามารถในการสร้างเนื้อหาอย่างใกล้ชิด แต่ละโมเดลจะมีความโดดเด่นในแง่มุมที่แตกต่างกัน โดยตอบสนองต่อกรณีการใช้งานและสไตล์การเขียนที่แตกต่างกัน
DeepSeek
DeepSeek AI ทำงานได้ดีกว่าในการเขียนเชิงเทคนิค เมื่อเทียบกับ ChatGPT มันสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้างและอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยเน้นการอธิบายเชิงลึกมากกว่าการสนทนาแบบไหลลื่น
นี่ไม่ได้หมายความว่ามันขาดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มันเพียงแค่เหมาะสมกับเอกสารที่เป็นทางการ, คำอธิบายทางเทคนิค, และบทสรุปการวิจัยที่ต้องการข้อมูลที่มีบริบท, จัดระเบียบอย่างดี, และแม่นยำ โดยไม่มีเนื้อหาที่ไม่จำเป็น
เราได้ขอให้ DeepSeek AI อธิบายหลักการการทำงานของเทคโนโลยี LiDAR ในยานยนต์ไร้คนขับ และคำตอบที่ได้รับ แม้จะกระชับและตรงประเด็น แต่ก็ให้รายละเอียดของแนวคิดนี้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ ทำให้เข้าใจได้ง่ายอย่างยิ่ง
แชทจีพีที
ChatGPT, อย่างไรก็ตาม, มีความได้เปรียบใน การเขียนเชิงสร้างสรรค์และเชิงเทคนิค โดยมุ่งเน้นให้เนื้อหาเป็นแบบการสนทนาและน่าสนใจ.
จากการระดมความคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาโครงร่างบล็อก ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย อีเมล และทุกอย่างในระหว่างนั้น จุดแข็งของ ChatGPT อยู่ที่การเล่าเรื่องที่ลื่นไหล การสร้างแนวคิด และการผลิตเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติและเหมือนมนุษย์
นี่ไม่ได้หมายความว่า ChatGPT ไม่สามารถเขียนเนื้อหาทางเทคนิคได้ ต่างจาก DeepSeek AI ที่มุ่งเน้นความถูกต้องและความแม่นยำ ChatGPT มุ่งเน้นการทำให้แนวคิดทางเทคนิคที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยการใช้การเปรียบเทียบ ตัวอย่าง และข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถเข้าใจได้
เพื่อทดสอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของมัน เราได้ขอให้ ChatGPT อธิบายการคำนวณเชิงควอนตัมเหมือนกับที่อธิบายให้เด็กอายุ 10 ขวบฟัง ตามที่คุณเห็น มันได้แยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม มันยังขาดความแม่นยำในบางจุดข้อมูลเฉพาะ
🏆ผู้ชนะ: ChatGPT โดดเด่นด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการสนทนา อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่เหมาะสำหรับเอกสารทางเทคนิคและสรุปงานวิจัย DeepSeek จะเหมาะสมกว่า
คุณสมบัติ #2: ความสามารถทางคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ด
ทั้งสองแบบจำลอง AI, DeepSeek และ ChatGPT, มีความสามารถที่น่าทึ่งซึ่งช่วยเหลือในเรื่องคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ด. มาเปรียบเทียบกันเถอะ.
DeepSeek
DeepSeek AI มีความเชี่ยวชาญในการทำงานทางเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง การคำนวณทางสถิติ การพัฒนาโค้ด หรือแม้แต่การแก้ไขข้อบกพร่องในโค้ดที่ซับซ้อน
มันได้คะแนน 97.3% บนเกณฑ์มาตรฐาน MATH-500 และแสดงให้เห็นถึงอันดับเปอร์เซ็นไทล์สูงในการแข่งขัน Codeforces โดยทำผลงานได้ดีกว่า ChatGPT และ Gemini ของ Google
DeepSeek AI ให้ความสำคัญกับคำตอบโดยตรงมากกว่าการอธิบายเป็นขั้นตอน ถูกออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม วิศวกร และนักวิจัยที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านคำอธิบายยาวๆ
แชทจีพีที
ChatGPT ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการพัฒนาโค้ด มันไม่ได้เพียงแค่สร้างคำตอบให้กับคำถามทางคณิตศาสตร์ของคุณเท่านั้น—แต่ยัง พาคุณไปทำความเข้าใจกระบวนการคิด พร้อมอธิบายประเด็นสำคัญทั้งหมดอย่างกระชับและเข้าใจง่าย
นอกจากนี้ ChatGPT ยังให้ความช่วยเหลือด้านโค้ดอย่างครอบคลุม แนะนำการปรับปรุง และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด เหมาะสำหรับนักเรียน นักพัฒนา และมืออาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเขียนโค้ดหรือคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่ต้องการคำแนะนำที่มีโครงสร้างและเป็นขั้นตอน
🏆ผู้ชนะ: แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือนี้จะช่วยในเรื่องคณิตศาสตร์และโค้ด แต่ DeepSeek ชนะด้วยความแม่นยำและความสามารถในการจัดการกับอัลกอริธึมที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ 3: การแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์
มาดูกันว่า DeepSeek AI และ ChatGPT ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร
DeepSeek
DeepSeek AI มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาและดึงข้อมูล. มันประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างโดยไม่สูญเสียความถูกต้อง.
อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถดึงข้อมูลจากภาพหรือรองรับการค้นหาด้วยเสียงได้ นอกจากนี้ยังขาดเครื่องมือการแสดงผลแบบกราฟิกในตัว จึงไม่สามารถสร้างตาราง แผนภูมิ หรือกราฟที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน และการแสดงแนวโน้มได้
แชทจีพีที
ต่างจาก DeepSeek, ChatGPT รองรับการวิเคราะห์ภาพและการสกัดข้อความจากภาพหน้าจอ ทำให้ผู้ใช้สามารถประมวลผลข้อมูลภาพได้โดยตรง. สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์สำหรับการสแกนเอกสาร, การสกัดตาราง, และการวิเคราะห์เนื้อหาทางกราฟิกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม.
🏆ผู้ชนะ: ChatGPT คว้าชัยชนะในรอบนี้ไปครอง ด้วยความสามารถแบบหลายรูปแบบ (multimodal) ทำให้สามารถดึงข้อมูลและตีความจากข้อความ รูปภาพ และแม้แต่แผนภูมิได้ ในขณะที่ DeepSeek สามารถดึงข้อมูลได้เฉพาะจากข้อความเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบ
คุณสมบัติที่ 4: ความเป็นส่วนตัว, การพิจารณาทางจริยธรรม, และการเซ็นเซอร์
ความเป็นส่วนตัว, จริยธรรม, และการเซ็นเซอร์ เป็นปัจจัยสำคัญเมื่อเลือกเครื่องมือ AI. ระหว่างสองตัวเลือก, ChatGPT มีความน่าเชื่อถือมากกว่าด้วยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐาน.
DeepSeek
DeepSeek AI จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในประเทศจีน แต่ นโยบายการใช้ข้อมูลของพวกเขายังคงไม่ชัดเจน การขาดความโปร่งใสนี้ก่อให้เกิดความกังวลสำหรับธุรกิจที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากไม่ทราบแน่ชัดว่าข้อมูลของผู้ใช้ถูกประมวลผลหรือเก็บรักษาอย่างไร
นอกจากนี้ DeepSeek AI ยังบังคับใช้ การเซ็นเซอร์อย่างเข้มงวด ในหัวข้อที่อ่อนไหวทางการเมือง โดยเฉพาะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
แชทจีพีที
อย่างไรก็ตาม ChatGPT ปฏิบัติตาม มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของตะวันตก ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติตาม GDPR และ CCPA โดยมีความโปร่งใสในการจัดการข้อมูลมากขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับธุรกิจที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ลูกค้าองค์กรยังสามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวของตนได้มากขึ้นโดยการเลือกไม่ติดตามข้อมูล
ในขณะที่ OpenAI ใช้การกลั่นกรองเนื้อหาและตัวกรองความปลอดภัย มาตรการเหล่านี้ไม่สามารถขจัดอคติได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอคติด้วยตนเองเพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่เป็นธรรมและสมดุลในแอปพลิเคชันที่มีความอ่อนไหว
เราถาม ChatGPT คำถามเดียวกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เราถาม DeepSeek แต่แทนที่จะบล็อกคำตอบ มันให้คำตอบที่ละเอียดและซับซ้อน โดยยอมรับถึงความซับซ้อนของประเด็นนี้
🏆ผู้ชนะ: ChatGPT ชนะเนื่องจากปฏิบัติตามมาตรฐาน GDPR และ CCPA ทำให้ดีกว่าสำหรับการปกป้องข้อมูลและความโปร่งใส
DeepSeek AI เทียบกับ ChatGPT บน Reddit
เราได้ไปที่Redditเพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง DeepSeek AI กับ ChatGPT เมื่อคุณค้นหาDeepSeek AI กับ ChatGPT บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า DeepSeek AI มีประสิทธิภาพมากกว่า (และราคาถูกกว่า) สำหรับการเขียนโค้ดและการสอบถามทางคณิตศาสตร์
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:
สองสิ่งที่ GPT มักทำผิดอยู่เสมอคือ 'อาร์เรย์' และ 'if else' ไม่ว่าฉันจะแก้ไข GPT กี่ครั้งก็ตาม มันก็ไม่เคยจำการแก้ไขนั้น DeepSeek AI และ Copilot ซึ่งเป็นบริการฟรี จะได้รับโอกาสแรกในการทำงาน ไม่ต้องพูดถึงว่ามันถูกกว่า GPT 4o ถึง 17 เท่า
สองสิ่งที่ GPT มักทำผิดอยู่เสมอคือ 'อาร์เรย์' และ 'if else' ไม่ว่าฉันจะแก้ไขให้ GPT กี่ครั้งก็ตาม มันก็ไม่เคยจำได้ DeepSeek AI และ Copilot ซึ่งเป็นบริการฟรี จะได้รับโอกาสลองก่อน ไม่ต้องพูดถึงว่ามันถูกกว่า GPT 4o ถึง 17 เท่า
ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งกล่าวว่า:
คนไม่เข้าใจว่ามันดีเท่ากับ O1 แต่ราคาถูกกว่า 1/50 เท่า คุณสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันและใช้เงินเท่าเดิมกับที่คุณใช้กับ O1
คนไม่เข้าใจว่ามันดีเท่ากับ O1 แต่ราคาถูกกว่า 1/50 เท่า คุณสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันและใช้เงินเท่าเดิมกับที่คุณใช้กับ O1
ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งกล่าวสนับสนุน DeepSeek AI ว่า:
R1 โดดเด่นเหนือ o1 อย่างแน่นอนในแง่ของการมองเห็นกระบวนการคิดของมัน OpenAI ได้ปิดบังคุณสมบัตินี้จากเรา ดังนั้นฉันชอบที่ R1 แสดงทุกขั้นตอนที่มันใช้เพื่อไปถึงคำตอบนั้น
R1 โดดเด่นเหนือ o1 อย่างแน่นอนในแง่ของการมองเห็นกระบวนการคิดของมัน OpenAI ได้ปิดบังคุณสมบัตินี้จากเรา ดังนั้นฉันชอบที่ R1 แสดงทุกขั้นตอนที่มันใช้เพื่อไปถึงคำตอบนั้น
ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ระบุว่า ChatGPT มีประโยชน์มากกว่าสำหรับงานที่ต้องการการตอบสนองแบบสนทนาและละเอียด:
ChatGPT มีความโดดเด่นในการเข้าใจความแตกต่างทางบริบทและสร้างคำตอบที่คล้ายมนุษย์ ทำให้สามารถปรับใช้กับงานต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม –รีวิวจาก Reddit
ChatGPT มีความโดดเด่นในการเข้าใจความแตกต่างทางบริบทและสร้างคำตอบที่คล้ายมนุษย์ ทำให้สามารถปรับใช้กับงานต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม –รีวิวจาก Reddit
o1 หรือโมเดล ChatGPT เข้าใจภาพโดยทั่วไปได้ดีกว่า ส่วน DeepSeek ผมคิดว่าทำได้แค่สกัดข้อความบางส่วนเท่านั้น แต่มีปัญหาในการเข้าใจเนื้อหาของข้อความถ้ามันเป็นแผนภาพหรืออะไรทำนองนั้น –รีวิวจาก Reddit
o1 หรือโมเดล ChatGPT เข้าใจภาพโดยทั่วไปได้ดีกว่า ส่วน DeepSeek ผมคิดว่าทำได้แค่สกัดข้อความบางส่วนเท่านั้น แต่มีปัญหาในการเข้าใจเนื้อหาของข้อความถ้ามันเป็นแผนภาพหรืออะไรทำนองนั้น –รีวิวจาก Reddit
ChatGPT ดูเหมือนจะเหมาะที่สุดสำหรับการถามคำถามเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ DeepSeek ดูเหมือนจะไม่รู้เกี่ยวกับหลายหัวข้อและมีการสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง –รีวิวจาก Reddit
ChatGPT ดูเหมือนจะเหมาะที่สุดสำหรับการถามคำถามเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ DeepSeek ดูเหมือนจะไม่รู้เกี่ยวกับหลายหัวข้อและมีการสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นจริง –รีวิวจาก Reddit
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ DeepSeek AI เทียบกับ ChatGPT
เครื่องมือค้นหา AIอย่างเช่น ChatGPT และ DeepSeek AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเนื้อหา, สรุปข้อความ, ช่วยเหลือการเขียนโค้ด, และแม้กระทั่งการช่วยเหลือการวิจัย. แต่นั่นคือจุดสิ้นสุดของงานของพวกเขา.
พวกเขาไม่ติดตามความคืบหน้าของคุณ ไม่บันทึกการสนทนา หรือช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างมีทิศทางเดียวกัน พวกเขาจะไม่จดจำบันทึกการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กำหนดส่งงานที่คุณเลื่อนออกไป หรือภารกิจที่ยังรอการอนุมัติ เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง ความทรงจำของพวกเขาก็จะสิ้นสุดลงเช่นกัน
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย—ศูนย์กลางการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของคุณ มันผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการจัดระเบียบที่ราบรื่น เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ClickUp One Up #1: ClickUp Brain
ClickUp Brainไม่ใช่แค่ AI เท่านั้น มันเข้าใจขั้นตอนการทำงานของคุณ ติดตามข้อมูล และดึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ของโครงการ การสนทนาที่ผ่านมา หรือไฟล์เฉพาะเจาะจง
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัวเพื่อค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย ClickUp Brain มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว มันเชื่อมต่อเอกสารของบริษัท งานต่าง ๆ บุคลากร และองค์ความรู้เข้าด้วยกันอย่างราบรื่นด้วย AI ทำให้คุณสามารถทำงานทุกอย่างได้จากพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วน
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ClickUp Brain ยัง ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างแท้จริง ดูแลงานซ้ำๆ เช่น การแชร์อัปเดตโครงการ การเปลี่ยนสถานะงาน และงานอื่นๆ ที่น่าเบื่อแต่สำคัญซึ่งช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีผลกระทบสูงได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานที่ยุ่งยาก
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการส่งการอัปเดตโครงการรายสัปดาห์ให้กับทีมของคุณ แทนที่จะร่างด้วยตนเอง ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการ ดึงจุดสำคัญ และสร้างการอัปเดตที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่วินาที
อ่านเพิ่มเติม:ภายใน ClickUp Brain สำหรับทีม: เครื่องมือยอดนิยมสำหรับการแบ่งปันความรู้, อัตโนมัติโครงการ, และการเขียน
ClickUp One Up #2: การค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUp
คุณเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาไฟล์เดียว การสนทนาเก่า หรือการอัปเดตโครงการที่สำคัญ—กระโดดไปมาระหว่างอีเมล Slack Google Drive และแท็บนับไม่ถ้วน—เพียงเพื่อจะพบว่าตัวเองเสียเวลาไปครึ่งวันหรือไม่?
กระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานจากการศึกษาของ Harvard Business Review พบว่าพนักงานสลับการใช้งานระหว่างแอปพลิเคชันถึง 1,200 ครั้งต่อวัน ซึ่งนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า 'ต้นทุนการสลับงาน'—ทำให้บริษัทสูญเสียเวลาทำงานของพนักงานถึง 9% ต่อปี
นั่นคือสิ่งที่การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpช่วยกำจัดออกไปได้ มัน รวมศูนย์ข้อมูลของคุณ ทำให้ทุกอย่างค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย แทนที่จะต้องค้นหาด้วยตนเองผ่านเครื่องมือหลายตัว คุณสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการได้ทันที
นอกจากนี้ ทุกการเปลี่ยนแปลงภายใน ClickUp และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้ จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมีข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากตัวกรองที่มีอยู่เพื่อจัดเรียงผลการค้นหาของคุณตามงาน เอกสาร หรือความคิดเห็น ระบุคำหลักที่เฉพาะเจาะจง เช่น "บันทึกการประชุม" + "Q4" เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ
ClickUp One Up #3: การจัดการความรู้ด้วย ClickUp
ความรู้ของบริษัทคุณมีค่าเพียงเท่าที่สามารถเข้าถึงได้ หากข้อมูลสำคัญถูกฝังอยู่ในอีเมล สูญหายในเอกสารที่ล้าสมัย หรือกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ ก็ไม่ต่างอะไรกับการถูกลืม
ClickUp Knowledge Managementเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดของบริษัทคุณไว้ใน ศูนย์กลางที่รวมศูนย์, มีโครงสร้าง, และค้นหาได้
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารภายใน, SOP, นโยบาย, หรือวิกิ, ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้.
- เปลี่ยนเอกสารใด ๆ ให้เป็นวิกิได้ทันที: แปลงเอกสาร ClickUpให้เป็นฐานความรู้แบบโต้ตอบด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ✅
- ร่วมมือและรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน: สมาชิกทีมสามารถแก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และแบ่งปันความรู้ได้แบบเรียลไทม์ ✅
- สร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงด้วยการเชื่อมโยงกลับ: เชื่อมโยงเอกสาร นโยบาย และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างศูนย์กลางความรู้ที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ไม่มีข้อมูลใดถูกแยกออกจากกัน ✅
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: นำเข้าสเปรดชีต เอกสาร และบันทึกจากเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อรวบรวมความรู้โดยไม่สูญเสียข้อมูลงานที่ผ่านมา ✅
- เทมเพลตฐานความรู้:เทมเพลตฐานความรู้ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแบ่งปันและค้นหาความรู้ ✅
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ.
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที? ด้วย AI Knowledge Managerของ ClickUp Brainที่อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้คุณ!
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบ AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นำ AI ไปไกลกว่าแค่คำตอบ—เพิ่มพลังให้กระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp
ในขณะที่ DeepSeek AI และ ChatGPT ยังคงพัฒนาและแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง วงการปัญญาประดิษฐ์กำลังจะก้าวสู่ความก้าวหน้าครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดแล้ว ทั้งสองยังคงเป็นเครื่องมืออิสระที่มุ่งเน้นการสร้างคำตอบ ไม่ใช่การจัดการกระบวนการทำงาน
ด้วย ClickUp คุณไม่ได้รับเพียงเครื่องมือ AI สำหรับการตอบคำถาม คุณได้รับศูนย์กลางที่เชื่อมต่อข้อมูลที่เก็บไว้ในเอกสาร งาน ฐานความรู้ และการสนทนา ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ และเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้