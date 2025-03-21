10 อันดับทางเลือก AI สำหรับการออกแบบเนื้อหาสร้างสรรค์

ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงการสร้างเนื้อหาภาพโดยช่วยให้ผู้ใช้สร้างภาพคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที
จากภาพเหมือนที่สมจริงอย่างเหนือจริงไปจนถึงงานศิลปะเวกเตอร์ที่ซับซ้อน เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสำหรับนักออกแบบ นักการตลาด และผู้สร้างเนื้อหา อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน
ยกตัวอย่างเช่น Recraft AI แม้ว่าจะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการสร้างภาพและงานศิลปะเวกเตอร์ แต่ก็ยังมีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา ข้อจำกัดด้านฟีเจอร์ หรือการปรับแต่งที่ไม่เพียงพอ หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ยืดหยุ่นกว่า ทรงพลังกว่า หรือตอบโจทย์ความต้องการของคุณโดยเฉพาะ คุณมาถูกที่แล้ว
เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Recraft AI เพื่อให้คุณสามารถค้นหาเครื่องมือสร้างงานศิลปะ AIที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
ไม่แน่ใจว่าจะใช้เครื่องมือ AI ตัวไหนดี? นี่คือสรุปสั้น ๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ 👇
Recraft AI คืออะไร
Recraft AI เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อ สร้างงานศิลปะเวกเตอร์ ภาพประกอบ และงานศิลปะดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้นักออกแบบ นักการตลาด และผู้สร้างเนื้อหาสามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงและปรับขนาดได้ภายในไม่กี่คลิก
ต่างจากซอฟต์แวร์ออกแบบแบบดั้งเดิม Recraft AI ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นอัตโนมัติ ทำให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: NFT ที่สร้างโดย AI ที่มีมูลค่าสูงสุดถูกขายไปในราคา 1 ล้านดอลลาร์ ศิลปะที่สร้างโดย AI กำลังนิยามคุณค่าดิจิทัลใหม่—ใครจะรู้ว่าแค่ไม่กี่คำสั่งสามารถสร้างผลงานชิ้นเอกมูลค่าล้านดอลลาร์ได้? 🎨💎
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Recraft AI
Recraft AI เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่มีความเสถียร แต่ก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการควบคุมที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสำรวจทางเลือกอื่นอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากกว่า นี่คือจุดที่ Recraft AI ยังขาดอยู่:
- เครื่องมือแก้ไขหลังการแปลที่จำกัด: คุณมักต้องส่งออกภาพไปยังโปรแกรมแก้ไขอื่นเพื่อการปรับแต่งเพิ่มเติม เนื่องจากการปรับแต่งภายในแอปมีจำกัด
- อินเทอร์เฟซแบบแข็ง: แพลตฟอร์มนี้ขาดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโดยตรงภายในแอป
- รูปแบบฟรีเมียมแบบจำกัด: การแจกจ่ายโทเคนรายเดือนอาจจำกัด ทำให้ยากต่อการทดลองใช้อย่างอิสระ ระบบโทเคนรายวัน เช่นของ Sumo จะช่วยปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้น
- ความไม่สอดคล้องของคำสั่ง: ไม่ทุกพารามิเตอร์ของคำสั่งสามารถแปลได้อย่างถูกต้องเป็นภาพสุดท้าย และไม่มีวิธีชัดเจนในการปรับน้ำหนักของคำ
- ปัญหาการเติมภาพ: เครื่องมือเติมภาพในเวอร์ชันเว็บไม่ทำงานตามที่คาดหวังเสมอ ทำให้การแก้ไขอย่างแม่นยำเป็นเรื่องน่าหงุดหงิด
- ผลลัพธ์ที่ซ้ำซ้อน: แม้จะปรับแต่งข้อความกระตุ้นแล้ว เครื่องมือยังคงสร้างภาพที่คล้ายกันซ้ำอยู่บ้าง ซึ่งลดการควบคุมด้านความคิดสร้างสรรค์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: AI มีพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน นำทุกความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาสู่ชีวิตด้วยตัวอย่างศิลปะ AIที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ ซึ่งสามารถช่วยคุณได้ในทุกสิ่ง—ไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ LinkedIn หรือผลงานศิลปะสำหรับบ้านของคุณ!
เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ยอดนิยม 10 อันดับแรกในพริบตา
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Recraft AI เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการสร้างสรรค์ของคุณ
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|คลิกอัพ
|การจัดการกระบวนการออกแบบด้วยระบบ AI
|ไวท์บอร์ด, การสร้างภาพด้วย AI, การจัดการโครงการ
|มิดเจอร์นีย์
|ศิลปะคุณภาพสูงที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
|ภาพที่สมจริงเกินจริง คำสั่งที่ละเอียด ใช้งานบน Discord
|Canva
|การออกแบบกราฟิกที่รวดเร็วและง่ายดาย
|เทมเพลต, เครื่องมือ AI, การทำงานร่วมกันของทีม
|DALL·E 3
|ภาพที่สร้างโดย AI พร้อมการผสานรวมกับ ChatGPT
|การผสานรวม ChatGPT, ภาพประกอบที่ละเอียด, การปรับปรุงคำสั่ง
|อักษรภาพ
|ปัญญาประดิษฐ์สร้างภาพจากข้อความพร้อมการควบคุมสไตล์ขั้นสูง
|การปรับแต่งสไตล์, การแสดงผลข้อความ, คำสั่งวิเศษ
|Stable Diffusion
|ภาพที่สร้างโดย AI ฟรี พร้อมควบคุมสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
|การเติมภาพ, การลบภาพ, ฐานข้อมูลคำสั่ง
|ฟิกมา
|การออกแบบ UI/UX และการสร้างต้นแบบแบบร่วมมือ
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แบบจำลอง AI, ระบบการออกแบบ
|Piktochart
|อินโฟกราฟิกและเล่าเรื่องด้วยภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|อินโฟกราฟิก, เทมเพลต, การตัดต่อวิดีโอ
|สเตนซิล
|กราฟิกโซเชียลมีเดียที่รวดเร็วและง่ายดาย
|เทมเพลตโซเชียลมีเดีย, ส่วนขยายเบราว์เซอร์, ภาพสต็อก
|Adobe Express
|การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ
|การสร้างภาพด้วย AI, การตัดต่อวิดีโอ, สินทรัพย์สต็อก
10 อันดับทางเลือก AI สร้างภาพที่ดีที่สุดแทน Recraft ในปี 2025
เราได้ทำการค้นคว้าอย่างหนักและพบเครื่องมือทรงพลัง 10 ตัวที่เทียบเท่าหรือแม้กระทั่งเหนือกว่า Recraft AI ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าคุณจะต้องการการสร้างภาพที่ดีขึ้น การผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่เดิมได้ดีขึ้น หรือคุณสมบัติขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทางเลือกเหล่านี้ล้วนมอบโซลูชันที่แข็งแกร่ง
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์การออกแบบด้วย AI)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รองรับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณอย่างครบวงจรด้วย AI ลองนึกภาพว่าคุณกำลังระดมความคิดสำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์ครั้งใหญ่ของคุณ และสร้างภาพประกอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ นั่นคือสิ่งที่ClickUp Brainนำเสนอให้คุณ
ใช้เครื่องมือทรงพลังนี้เพื่อ สร้างภาพ, ความคิด, และเนื้อหาสำหรับแผนภาพ, แผนภูมิ, หรือเนื้อหาภาพอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการ. ส่วนที่ดีที่สุด? ด้วยการระบุความต้องการของคุณเกี่ยวกับธีม, สี, และสไตล์ศิลปะ, คุณสามารถสร้างภาพที่ตรงกับความฝันการออกแบบของคุณได้ทุกครั้ง!
ผสานรวมเข้ากับClickUp Whiteboards โดยตรง ผู้ช่วย AI นี้จะช่วยให้ทีมของคุณเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นจริง ด้วยการสร้างคำอธิบายอย่างละเอียด ระดมความคิดสร้างสรรค์ และช่วยวางแผนโครงการ ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว
ลองนึกภาพการระดมความคิดสำหรับโปรเจกต์ออกแบบที่มีธีมใต้น้ำ ClickUp Brain สามารถช่วยสร้างคำอธิบายฉากที่สมจริง ปรับปรุงบรีฟความคิดสร้างสรรค์ของคุณ และสร้างเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบของคุณ ต้องการแนวคิดสำหรับแคมเปญถัดไปของคุณหรือไม่? เพียงแค่ถาม ClickUp Brain; มันจะให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ช่วยประหยัดเวลาและจุดประกายแรงบันดาลใจให้คุณ
ClickUp Whiteboards เพิ่มมิติใหม่ให้กับกระบวนการสร้างสรรค์นี้ด้วยการสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และรวบรวมทุกไอเดียไว้ในที่เดียว แปลงไอเดียเป็นงานได้ในพริบตาเมื่อคุณเสร็จสิ้นการระดมสมอง!
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนแคมเปญการตลาด ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือจัดระเบียบกลยุทธ์เนื้อหาภาพ ClickUp ก็ช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณราบรื่นไร้รอยต่อ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพไอเดียสร้างสรรค์ด้วย ClickUp Whiteboards สำหรับการระดมความคิด, การทำแผนผังความคิด, และการวางแผนโครงการ
- จัดการโครงการออกแบบได้อย่างง่ายดายด้วยรายการงาน, กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และมุมมองไทม์ไลน์
- ร่วมมือกับทีมออกแบบของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็นในตัว, ClickUp Chat และการแชร์ไฟล์, ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและเร่งการอนุมัติ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma, Slack และ Google Drive เพื่อรักษาการทำงานสร้างสรรค์ของคุณให้เชื่อมต่อและเป็นระบบ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านสร้างสรรค์ด้วยแม่แบบกราฟิกสำเร็จรูป
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายการตรวจสอบการออกแบบ การติดตามกำหนดเวลาของโครงการ และการอัปเดตสถานะรายงาน ด้วยClickUp Automations
- จัดระเบียบและจัดการสินทรัพย์การออกแบบในที่เดียวด้วยClickUp Docs, ไฟล์แนบของงาน, และศูนย์กลางไฟล์แบบรวมศูนย์ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและนำเนื้อหาไปใช้ซ้ำ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีช่วงเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนชำระเงินเพิ่มเติม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ เจสัน เออร์แมค จาก AI bees พูดถึง ClickUp:
ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นสุดยอดของการทำงานร่วมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมองกระดานไวท์บอร์ด
ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นสุดยอดของการทำงานร่วมกัน และมีการพัฒนาในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมอง Whiteboard View
🔍 คุณรู้หรือไม่? 65%ของศิลปินเคยใช้เครื่องมือ AI สร้างภาพจากข้อความเพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์ ติดขัดกับไอเดียอยู่หรือเปล่า? เครื่องมือ AI อย่าง ClickUp Brain พร้อมช่วยเปลี่ยนประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้กลายเป็นภาพที่สวยงามในไม่กี่วินาที!
2. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับงานศิลปะที่สร้างโดย AI คุณภาพสูง)
หากคุณกำลังมองหาศิลปะที่สวยงามและละเอียดสูงที่สร้างโดย AI Midjourney เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่
เป็นที่รู้จักจากผลงานที่สมจริงและเชิงศิลปะสูง เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับศิลปินดิจิทัล นักการตลาด และนักออกแบบที่ต้องการภาพลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครซึ่งสร้างสรรค์โดย AI ผลลัพธ์มักมีความเป็นศิลปะ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้สร้างสรรค์ที่ผลักดันขอบเขตของศิลปะ AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- สร้างภาพ AI ที่สมจริงสูงและละเอียดสูงได้ในทันที
- ปรับแต่งรูปภาพด้วยข้อความคำสั่งที่ละเอียดและรูปแบบที่หลากหลาย
- เข้าถึงการสร้างข้อความแบบผ่อนคลายได้ไม่จำกัดด้วยแผนมาตรฐานและแผนที่สูงกว่า
- ใช้โหมดล่องหนสำหรับการสร้างภาพส่วนตัว (แผน Pro & Mega)
- เข้าร่วมชุมชน Discord ขนาดใหญ่และมีการเคลื่อนไหวเพื่อแรงบันดาลใจและการสนับสนุน
ข้อจำกัดของ Midjourney
- ไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือจัดการโครงการออกแบบเช่นPhotoshop หรือ Figma
- ต้องใช้ Discord ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- การควบคุมที่จำกัดในรายละเอียดเฉพาะในภาพที่สร้างโดย AI
ราคาของ Midjourney
- แผนพื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนโปร: 60 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนเมกะ: $120/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Midjourney
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การสร้างคำแนะนำที่ชัดเจนและมีรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างภาพ AI ที่น่าทึ่ง การเรียนรู้จากตัวอย่างคำแนะนำ Midjourneyที่มีโครงสร้างดีสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการป้อนข้อมูลของคุณเพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Midjourney สำหรับการสร้างภาพด้วย AI
3. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบกราฟิกอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
Canva เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพได้โดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบขั้นสูง ด้วย อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง, ไลบรารีเทมเพลตสำหรับการระดมความคิดที่มากมาย, และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI, มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกราฟิกโซเชียลมีเดีย, วัสดุการตลาด, การนำเสนอ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
Canva ยังรองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการการออกแบบที่รวดเร็วและมีคุณภาพระดับมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- สร้างภาพที่สวยงามอย่างเหลือเชื่อด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- เข้าถึงคลังเทมเพลต ภาพสต็อก และองค์ประกอบการออกแบบมากมาย
- ลบพื้นหลังและปรับขนาดการออกแบบด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวใน Canva Pro
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมในโครงการที่แชร์ร่วมกัน
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างงานศิลปะและการสร้างแบรนด์
ข้อจำกัดของ Canva
- ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไข—ไม่มีโหมดออฟไลน์
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับนักออกแบบมืออาชีพที่ทำงานในโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Canva
- แผนฟรี
- แผนโปร: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับทีม: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Canva
- G2: 4. 7/5. 0 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 12,400 รายการ)
ผู้ใช้จริงกำลังพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?
เป็นเครื่องมือออกแบบที่เรียบง่ายมากซึ่งช่วยทุกคนในการสร้างกราฟิกที่น่าทึ่งสำหรับโครงการของพวกเขา โดยไม่คำนึงถึงทักษะการออกแบบของพวกเขา คุณสามารถปรับแต่งไลบรารีขนาดใหญ่ของเทมเพลต, รูปภาพสต็อก, และองค์ประกอบออกแบบได้อย่างรวดเร็ว
เป็นเครื่องมือออกแบบที่เรียบง่ายมากซึ่งช่วยทุกคนในการสร้างกราฟิกที่น่าทึ่งสำหรับโครงการของพวกเขา โดยไม่คำนึงถึงทักษะการออกแบบ คุณสามารถปรับแต่งไลบรารีขนาดใหญ่ของเทมเพลต รูปภาพสต็อก และองค์ประกอบการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การเชี่ยวชาญการใช้ AI สำหรับการออกแบบกราฟิกหมายถึงการเข้าใจวิธีการผสมผสานการทำงานอัตโนมัติเข้ากับความคิดสร้างสรรค์—เช่น การใช้เครื่องมือ AI เพื่อเร่งงานที่ทำซ้ำๆ ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่สไตล์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณการสำรวจวิธีที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงการออกแบบกราฟิกสามารถให้คุณได้เปรียบในการสร้างภาพที่โดดเด่น
4. DALL·E 3 (ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพผ่านการผสานกับ ChatGPT)
DALL·E 3 เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย ซึ่งสามารถแปลงความคิดของคุณให้เป็นภาพที่มีรายละเอียดสูงและสมจริงได้อย่างน่าทึ่ง ต่างจากเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน DALL·E 3 ถูกพัฒนาให้ทำงานโดยตรงกับ ChatGPT ทำให้คุณสามารถปรับแต่งคำสั่งสำหรับ AI, ระดมความคิดสร้างสรรค์ และแก้ไขภาพทั้งหมดได้ในขั้นตอนเดียว
ไม่ว่าคุณต้องการภาพวาด, ภาพคอนเซปต์, หรือภาพเสมือนจริง DALL·E 3 มอบความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมด้วยความพยายามน้อยนิด. อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการแก้ไขและสร้างภาพ, แม้แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL·E 3
- สร้างภาพคุณภาพสูงที่มีความสมจริงและรายละเอียดสูง
- ใช้ ChatGPT เพื่อปรับปรุงคำแนะนำและปรับแต่งภาพที่สร้างขึ้นภายในไม่กี่วินาที
- สร้างภาพประกอบที่ไม่ซ้ำใคร, ภาพคอนเซปต์อาร์ต, และภาพเหมือนจริง
- มีสิทธิ์เต็มในการครอบครองภาพที่สร้างขึ้นทั้งหมดโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ DALL·E 3
- ไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับซอฟต์แวร์ออกแบบภายนอกเช่น Photoshop
- ตัวเลือกการแก้ไขหลังการสร้างที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชี OpenAI เพื่อใช้งาน
ราคาของ DALL·E 3
- ราคาตามความต้องการ
DALL·E 3 คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Dall-E สำหรับการสร้างภาพด้วย AI
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI เป็นหลัก ในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิด วิสัยทัศน์ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
5. ไอเดียแกรม (เหมาะที่สุดสำหรับ AI สร้างภาพจากข้อความที่มีการควบคุมสไตล์ขั้นสูง)
อักษรภาพ 2. 0 คือเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างภาพถ่ายที่สมจริง,แนวโน้มการออกแบบกราฟิก, และภาพที่เน้นตัวอักษรด้วยความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม. มันมอบการเรนเดอร์ข้อความที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการสร้างแบรนด์, โปสเตอร์, และกราฟิกสำหรับสื่อสังคมออนไลน์.
ด้วยตัวเลือกสไตล์ขั้นสูง เช่น สมจริง, ออกแบบ, 3 มิติ และอนิเมะ Ideogram มอบการควบคุมที่เหนือกว่าในการปรับแต่งรูปลักษณ์สุดท้ายของภาพคุณ นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Magic Prompt และ Describe ยังช่วยให้การปรับแต่งคำสั่งและการสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของอักษรภาพ
- สร้างภาพคุณภาพสูงด้วยตัวเลือกสไตล์ขั้นสูง
- สร้างงานออกแบบที่เน้นตัวอักษรด้วยการเรนเดอร์ข้อความชั้นนำของอุตสาหกรรม
- ปรับแต่งรูปภาพด้วยชุดสีส่วนตัว
- แก้ไข, ผสมผสาน, และปรับปรุงภาพได้โดยตรงบนตัวแก้ไข Canvas
ข้อจำกัดของอักษรภาพ
- คุณสมบัติพรีเมียมบางอย่าง เช่น การสร้างผลลัพธ์แบบส่วนตัวและการประมวลผลแบบกลุ่ม ต้องใช้แผนชำระเงิน
- แผนฟรีมีเครดิตจำกัด ทำให้การใช้งานบ่อยครั้งถูกจำกัด
- ไม่มีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ออกแบบภายนอก เช่น Photoshop หรือ Figma
การกำหนดราคาแบบอักษรภาพ
- แผนฟรี
- แผนพื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนพลัส: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนโปร: 60 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวอักษรภาพ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผลงานศิลปะ AI ที่มีมูลค่าสูงสุดคือ "Portrait of Edmond Belamy" ถูกขายไปในราคา 432,000 ดอลลาร์ ศิลปะ AI ไม่ได้แค่ดูเท่—แต่มันยังเป็นของสะสมได้อีกด้วย! ลองจินตนาการดูสิว่าคุณสามารถสร้างผลงานชิ้นเอกดิจิทัลที่มีมูลค่าเกือบครึ่งล้านดอลลาร์ได้!
6. Stable Diffusion (เหมาะที่สุดสำหรับภาพที่สร้างโดย AI ฟรี พร้อมการควบคุมสร้างสรรค์อย่างเต็มที่)
Stable Diffusion Online เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพที่สมจริงและเชิงศิลปะจากข้อความที่ป้อนเข้าไป
ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่นี่มอบการควบคุมสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ให้ผู้ใช้สามารถ ปรับแต่งผลงานของตนได้ด้วยคำแนะนำที่ละเอียด, ฟีเจอร์การเติมภาพ, และการลบภาพ แผนการใช้งานฟรีของพวกเขาอนุญาตให้สร้างภาพได้ 10 ภาพต่อวัน ในขณะที่แผนพรีเมียมให้บริการการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นและการสร้างภาพแบบส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stable Diffusion
- สร้างภาพ AI คุณภาพสูงสมจริงจากข้อความที่ป้อน
- สร้างภาพส่วนตัวที่ไม่มีลายน้ำพร้อมสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์
- ภาพที่สร้างขึ้นโดยระบบอัจฉริยะเพื่อความละเอียดและความชัดเจนที่ดีขึ้น
- สำรวจฐานข้อมูลคำสั่งพร้อมไอเดียที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนับล้าน
ข้อจำกัดของ Stable Diffusion
- ไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับ Photoshop, Figma หรือเครื่องมือออกแบบอื่น ๆ
- แผนฟรีจำกัดการเข้าถึง 10 รุ่นต่อวัน
- ต้องการคำแนะนำที่ละเอียดเพื่อผลลัพธ์ภาพที่แม่นยำ
ราคาของ Stable Diffusion
- แผนฟรี
- แผนโปร: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสูงสุด: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Stable Diffusion
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงกำลังพูดถึง Stable Diffusion ว่าอย่างไรบ้าง?
Stable Diffusion เป็นโมเดล AI ที่ดีที่สุดที่ช่วยให้เราสร้างภาพคุณภาพสูงมากสำหรับเว็บไซต์ของเรา มันสร้างภาพจากทั้งคำสั่งของเราและภาพของเราเอง พวกเขามีราคาถูกที่สุดสำหรับเครดิตการสร้างภาพของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีสไตล์และขนาดของภาพมากมายสำหรับการสร้างภาพที่เราต้องการสำหรับเว็บไซต์ของเราและสื่อสังคมออนไลน์
Stable Diffusion เป็นโมเดล AI ที่ดีที่สุดที่ช่วยให้เราสร้างภาพคุณภาพสูงมากสำหรับเว็บไซต์ของเรา มันสร้างภาพจากทั้งคำสั่งของเราและภาพของเราเอง พวกเขามีราคาถูกที่สุดสำหรับเครดิตการสร้างภาพของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีสไตล์และขนาดของภาพมากมายสำหรับการสร้างภาพที่เราต้องการสำหรับเว็บไซต์ของเราและสื่อสังคมออนไลน์
🔍 คุณรู้หรือไม่? บน OpenSea NFT ที่สร้างโดย AI มีราคาขายเฉลี่ยตั้งแต่$244 ถึง $1,631จากข้อความคำสั่งไปจนถึงตลาด NFT—ศิลปะที่สร้างโดย AI ไม่ได้แค่สร้างกระแสเท่านั้น แต่ยังทำเงินได้อีกด้วย! 💸
7. Figma (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ UI/UX ร่วมกันและการสร้างต้นแบบ)
Figma เป็นเครื่องมือออกแบบบนคลาวด์ที่ทรงพลัง ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการออกแบบ UI/UX การสร้างต้นแบบ และการระดมความคิด ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดวางอัตโนมัติ ต้นแบบแบบโต้ตอบ และโหมด Dev สำหรับการส่งมอบโค้ด ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่โปรดปรานสำหรับนักออกแบบและนักพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ AI ของ Figma สามารถสร้างแบบจำลองและปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานออกแบบที่มีโครงสร้างเมื่อเทียบกับ Recraft AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- ออกแบบและสร้างต้นแบบแบบเรียลไทม์พร้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- สร้างแบบจำลอง UI ได้ทันทีด้วยเครื่องมือที่ใช้ AI
- สร้างต้นแบบแบบโต้ตอบพร้อมแอนิเมชันขั้นสูง
- ใช้โหมดนักพัฒนาเพื่อแปลแบบดีไซน์เป็นโค้ดได้อย่างราบรื่น
- จัดระเบียบระบบออกแบบด้วยไลบรารีและตัวแปรที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Figma
- คุณสมบัติการสร้างต้นแบบขั้นสูงและโหมดนักพัฒนาต้องใช้แผนชำระเงิน
- อาจมีช่วงการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่กำลังเปลี่ยนจากเครื่องมือออกแบบอื่น
ราคาของ Figma
- แผนฟรี
- ทีมมืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5. 0 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้จริงกำลังพูดถึง Figma ว่าอย่างไรบ้าง?
*เราทำงานออกแบบทั้งหมดของเราใน Figma อย่างแท้จริง และมันได้เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ประการแรก การทำงานร่วมกันนั้นยอดเยี่ยมมาก สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันในเวลาเดียวกันได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดค้นและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบร่าง การทำต้นแบบ หรือการออกแบบขั้นสุดท้าย การสามารถแชร์การออกแบบได้ทันทีและได้รับคำแนะนำได้ทันทีช่วยให้ประหยัดเวลาได้มาก และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
เราทำงานออกแบบทั้งหมดของเราใน Figma อย่างแท้จริง และมันได้เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ประการแรก การทำงานร่วมกันนั้นยอดเยี่ยมมาก สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันในเวลาเดียวกันได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดค้นไอเดียและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. นี่คืออินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย; เครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบร่าง (wireframing), การสร้างต้นแบบ (prototyping), หรือการออกแบบขั้นสุดท้าย. การสามารถแบ่งปันการออกแบบได้ทันทีและได้รับคำแนะนำได้ทันทีที่นั่นช่วยประหยัดเวลาได้มากและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.
8. Piktochart (ดีที่สุดสำหรับอินโฟกราฟิกและเล่าเรื่องด้วยภาพด้วย AI)
Piktochart เป็นเครื่องมือออกแบบอเนกประสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่น่าสนใจ มันสร้าง อินโฟกราฟิก แผนภูมิ การนำเสนอ และรายงานที่สร้างโดย AI เพื่อทำให้การสื่อสารด้วยภาพง่ายขึ้นสำหรับนักการตลาด ครู และมืออาชีพทางธุรกิจ
แพลตฟอร์มนี้มีการปรับแต่งแบรนด์ได้, ไลบรารีเทมเพลตขนาดใหญ่, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ, ทำให้เป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับโครงการออกแบบที่มีโครงสร้างเมื่อเทียบกับ Recraft AI.
คุณสมบัติเด่นของ Piktochart
- เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นับพันสำหรับการออกแบบอย่างรวดเร็ว
- แก้ไขรูปภาพและถอดความวิดีโอด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ด้วยฟอนต์ สี และโลโก้ที่กำหนดเอง
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้การคอมเมนต์และการแก้ไขแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Piktochart
- ความเข้ากันได้จำกัดกับเบราว์เซอร์บนมือถือ
- คุณสมบัติการสร้างแบรนด์ขั้นสูงและพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ถูกจำกัดเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
- แผนฟรีอนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ PNG ได้เพียงสองครั้งต่อเดือน
ราคาของ Piktochart
- แผนฟรี
- แผนโปร: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Piktochart
- G2: 4. 4/5. 0 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงกำลังพูดถึง Piktochart อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมันเพราะมันมีเทมเพลตมากมายที่ช่วยประหยัดเวลาให้ฉัน เพราะฉันเพียงแค่เลือกเทมเพลตที่เหมาะสมที่สุดและกรอกข้อมูลที่ต้องการลงไป นอกจากนี้ ฉันยังสามารถแก้ไขวิดีโอได้ และวิดีโอสามารถถอดเสียงเป็นภาษาใดก็ได้ ฉันชอบฟีเจอร์นี้มากเพราะมันช่วยให้ฉันเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นด้วยเนื้อหาของฉัน—ซึ่งทั้งหมดนี้ทำโดยอัตโนมัติ
ฉันชอบมันเพราะมันมีเทมเพลตมากมายที่ช่วยประหยัดเวลาให้ฉัน เพราะฉันเพียงแค่เลือกเทมเพลตที่เหมาะสมที่สุดและกรอกข้อมูลที่ต้องการลงไป นอกจากนี้ ฉันยังสามารถแก้ไขวิดีโอได้ และวิดีโอสามารถถอดเสียงเป็นภาษาใดก็ได้ ฉันชอบฟีเจอร์นี้มากเพราะมันช่วยให้ฉันเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นด้วยเนื้อหาของฉัน—ทั้งหมดนี้ทำโดยอัตโนมัติ
9. แสตทิล (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกราฟิกโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
Stencil เป็นเครื่องมือออกแบบที่น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย สร้างขึ้นสำหรับบล็อกเกอร์, นักการตลาด, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการกราฟิกโซเชียลมีเดียคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
ด้วยสต็อกภาพนับล้าน รูปภาพสำเร็จรูป และไอคอนมากมาย มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Pinterest และ Twitter ส่วนขยายเบราว์เซอร์และการ ผสานรวมกับ WordPress ของ Stencil ทำให้การสร้างงานศิลปะเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องสลับแอป
คุณสมบัติเด่นของสเตนซิล
- สร้างภาพที่สวยงามในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือลากแล้ววาง
- เข้าถึงภาพสต็อกกว่า 5 ล้านภาพ และไอคอนและกราฟิกกว่า 3 ล้านรายการ
- ใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า 1,350+ แบบเพื่อปรับแต่งอย่างรวดเร็ว
- ปรับขนาดงานออกแบบได้ทันทีด้วยขนาดสำเร็จรูปกว่า 140 แบบ สำหรับโฆษณา บล็อก และโซเชียลมีเดีย
- ผสานการทำงานกับ Chrome, Firefox และ WordPress เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของสเตนซิล
- แผนฟรีจำกัดการบันทึกภาพไว้ที่ 10 ภาพต่อเดือน
- ไม่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- คุณสมบัติการสร้างแบรนด์ขั้นสูง (ฟอนต์, โลโก้, ลายน้ำ) มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาแม่แบบ
- แผนฟรี
- แผนโปร: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนไม่จำกัด: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวแม่แบบ
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 460 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การจัดระเบียบไอเดียสร้างสรรค์ของคุณในรูปแบบภาพสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบของคุณได้กระดานไอเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AIช่วยให้คุณระดมความคิด ปรับปรุง และจัดการแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยรวบรวมแรงบันดาลใจทั้งหมดไว้ในที่เดียว
10. Adobe Express (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ)
Adobe Express เป็นเครื่องมือออกแบบครบวงจรที่รวมการสร้างภาพด้วย AI การตัดต่อวิดีโอ และการสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียไว้ในที่เดียว ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Generative Fill, เทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือแปลงข้อความเป็นภาพ ช่วยให้ผู้ใช้สร้างภาพที่น่าทึ่งได้อย่างง่ายดาย
Adobe Express มอบผลลัพธ์คุณภาพระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของ Photoshop ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบใบปลิว โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือสื่อการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Express
- สร้างภาพ เทมเพลต และกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียด้วยพลังของ AI ได้ทันที
- สร้างวิดีโอที่น่าสนใจด้วยเสียงพากย์ AI และการสร้างดนตรี
- เข้าถึงสินทรัพย์สต็อกหลายล้านรายการ ฟอนต์ และองค์ประกอบการออกแบบ
- ปรับขนาดและนำดีไซน์ไปใช้ใหม่สำหรับหลายแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Adobe Express
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงต้องใช้แผนชำระเงิน
- การปรับแต่งการออกแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Adobe Photoshop หรือ Illustrator
ราคาของ Adobe Express
- แผนฟรี
- แผนพรีเมียม: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Adobe Express
- G2 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,100 รายการ)
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Recraft AI: เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!
การค้นหาผู้สร้างภาพ AI ที่เหมาะกับคุณขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นภาพคุณภาพสูง, การร่วมมือในการออกแบบอย่างราบรื่น, หรือเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง
แต่ละทางเลือกที่ระบุไว้มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ตั้งแต่กระบวนการทำงานสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ไปจนถึงการสร้างงานศิลปะ AI ที่น่าทึ่งของ Midjourney แม้ว่า Recraft AI จะมีจุดแข็งของตัวเอง แต่เครื่องมือเหล่านี้ให้ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพที่มากกว่าสำหรับนักออกแบบ นักการตลาด และผู้สร้างเนื้อหา
หากคุณพร้อมที่จะทำให้โครงการสร้างสรรค์ของคุณเป็นระบบด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp มอบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบให้คุณ. ตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการดำเนินการ, จัดการกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดาย.
ลองใช้ ClickUp วันนี้และยกระดับการออกแบบเนื้อหาสร้างสรรค์ของคุณด้วยพลังของ AI!