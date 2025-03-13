11 ระบบออกตั๋ว HR ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการคำขอของพนักงาน

ทีม HR จัดการทุกอย่าง: การจ้างงาน, การปฐมนิเทศ, การจ่ายเงินเดือน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการร้องขอจากพนักงานที่เร่งด่วนไม่สิ้นสุด
"ฉันสามารถเปลี่ยนเป็นทำงานทางไกลได้ไหม?" หรือ "นโยบายการลาคลอดบุตรของเราเป็นอย่างไร?"—คำถามที่ยากที่สุดมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุด
การจัดการกับคำถามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ผ่านทางอีเมล, สเปรดชีต, หรือโน้ตติดผนัง นำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ, ความรำคาญ, และอาจเกิดภาวะหมดไฟได้
ระบบตั๋วงานด้านทรัพยากรบุคคลสามารถเปลี่ยนเกมได้ ด้วยการรวมศูนย์ ติดตาม และอัตโนมัติทุกคำขอของพนักงาน ระบบช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลเป็นระเบียบ ตอบสนองได้ดี และปราศจากความเครียด—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
ฟังดูเหมือนการอัปเกรดที่แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณต้องการใช่ไหม? มาร่วมกับเราสำรวจ 11 ซอฟต์แวร์ระบบตั๋ว HR ชั้นนำที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มการสนับสนุนพนักงาน
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของระบบออกตั๋ว HR ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและกรณีการใช้งานที่เหมาะสม:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR และความสัมพันธ์กับพนักงาน
- HappyFox: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลด้วย AI และการให้บริการตนเอง
- Zoho Desk: เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ราบรื่นภายในระบบนิเวศของ Zoho
- Hiver: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและประสานงานด้านทรัพยากรบุคคลผ่าน Gmail
- HelpScout: เหมาะที่สุดสำหรับทีม HR ที่ต้องการระบบสนับสนุนที่ใช้งานง่าย
- HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับทีม HR ที่ต้องการศูนย์บริการครบวงจร
- Zendesk: เหมาะที่สุดสำหรับทีม HR ขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูง
- Freshdesk: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการทรัพยากรบุคคลแบบหลายช่องทาง
- Spiceworks: ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก
- Jira Service Management: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตั๋วและการทำงานอัตโนมัติในระดับองค์กร
- Deskpro: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการทรัพยากรบุคคลที่สามารถปรับแต่งได้
ระบบออกตั๋ว HR คืออะไร?
ระบบตั๋วงานทรัพยากรบุคคลคือแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่ติดตาม จัดการ และปรับปรุงกระบวนการขอของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันแทนที่ช่องทางการสื่อสารที่กระจัดกระจายด้วยกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคำขอด้านทรัพยากรบุคคลได้รับการบันทึก มอบหมาย และแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดการข้อสงสัยของพนักงานเท่านั้น มันยังช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน 💯
นี่คือตัวอย่างการใช้งานจริงของระบบตั๋วงานด้านทรัพยากรบุคคล:
ตัวอย่างที่ 1: ปัญหาเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทน
พนักงานคนหนึ่งสังเกตเห็นการหักเงินที่ไม่ทราบสาเหตุในสลิปเงินเดือนของตน แทนที่จะตามหาฝ่ายทรัพยากรบุคคลผ่านอีเมล พวกเขาเลือกส่งคำร้องผ่านระบบแทน ระบบจะส่งคำร้องไปยังทีมเงินเดือนโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีเอกสารบันทึกไว้ครบถ้วน—โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกลับไปกลับมา
ตัวอย่างที่ 2: การระบุรูปแบบและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นบ่อย
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสังเกตเห็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ PTO ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะตอบคำถามเดิมซ้ำๆ ระบบการออกตั๋วของฝ่ายช่วยเหลือ HR จะทำเครื่องหมายว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ทำให้ฝ่ายช่วยเหลือ HRอัปเดตฐานความรู้ภายในหรือจัดการฝึกอบรม ซึ่งช่วยลดจำนวนตั๋วในอนาคต
🔎 คุณรู้หรือไม่? ระบบตั๋ว HR และซอฟต์แวร์ศูนย์ช่วยเหลือนั้นเหมือนกันโดยพื้นฐาน! ไม่ว่าจะเป็น HR, IT หรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้า พวกเขาต่างก็บันทึก ติดตาม และแก้ไขคำขอ ชื่ออาจแตกต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวกัน: การจัดการตั๋วอย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของการนำระบบตั๋ว HR มาใช้
ทรัพยากรบุคคลไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายและเอกสาร—แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับพนักงาน เมื่อการสนับสนุนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวดเร็ว มีโครงสร้างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ทุกคนล้วนได้รับประโยชน์
นี่คือวิธีที่ระบบตั๋วช่วยเหลือของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสร้างความแตกต่าง:
1. ความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้น
สองในสามของผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลระบุว่างานล้นมือเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา—และระบบและกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ล่าช้ายิ่งเพิ่มความหงุดหงิดมากขึ้น ระบบการออกตั๋วช่วยให้พนักงานได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น มีสถานะที่ชัดเจนขึ้น และเข้าถึงพอร์ทัลบริการตนเองได้—โดยไม่ต้องติดตามงานซ้ำไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
2. การปฐมนิเทศพนักงานที่รวดเร็วขึ้น
พนักงานใหม่ไม่ควรเสียเวลาไปกับการจัดการตั้งค่า IT หรือเอกสารต่างๆ การมอบหมายงานแบบอัตโนมัติช่วยให้ฝ่าย IT, ฝ่ายเงินเดือน และผู้จัดการทำงานสอดคล้องกัน ทำให้ทุกขั้นตอนได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดเวลา—เพื่อให้พนักงานสามารถเริ่มทำงานได้ทันทีตั้งแต่วันแรก
3. การให้บริการทรัพยากรบุคคลแบบมาตรฐาน—ทุกที่ ทุกเวลา
การสนับสนุนพนักงานหรือการให้บริการไม่ควรขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง ระบบการจัดการและให้บริการทรัพยากรบุคคลแบบรวมศูนย์ช่วยให้แน่ใจว่านโยบายและระยะเวลาการตอบสนองยังคงสม่ำเสมอ ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานจากระยะไกล แบบผสมผสาน หรือทั่วโลกก็ตาม
4. ไม่มีช่องว่างในการปฏิบัติตาม มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล—ตั้งแต่ข้อร้องเรียนไปจนถึงการยอมรับนโยบาย— จำเป็นต้องมีการบันทึกอย่างถูกต้อง ระบบศูนย์กลางจะบันทึกและติดตามทุกคำขอ สร้างบันทึกที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใสและทำให้บริษัทของคุณปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
5. การสนทนาที่กระชับ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเหนือชั้น
ไม่มีอีเมลสูญหายหรือการติดตามที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป—ระบบตั๋วช่วยให้ทุกคำขอและอัปเดตของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่ในที่เดียว กระบวนการทำงานอัตโนมัติและการจัดการและจัดส่งตั๋วที่ชาญฉลาดช่วยให้ทีมของคุณแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น ในขณะที่การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นทำให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
6. แบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่งขึ้นและการรักษาพนักงานที่สูงขึ้น
พนักงานในที่ทำงานที่มีการสนับสนุนอย่างดีมีแนวโน้มที่จะลาออกน้อยลงถึง 68% ประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วช่วยลดความหงุดหงิด เพิ่มความภักดี และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้—ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างคะแนนการเป็นนายจ้างของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลต้องจัดการกับคำขอที่ไม่มีที่สิ้นสุด งานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการอัปเดตนโยบาย คุณอยากรู้เคล็ดลับของพวกเขาหรือไม่? มาดูเบื้องหลังชีวิตประจำวันของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและดูว่าพวกเขาทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกาได้อย่างไร!
คุณควรมองหาอะไรในระบบตั๋ว HR?
ระบบออกตั๋ว HR ที่เหมาะสมจะกลายเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ทำให้มั่นใจว่าทุกคำขอจะถึงมือผู้รับผิดชอบที่ถูกต้อง ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และถูกจัดเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
นี่คือคุณสมบัติที่ต้องมีที่คุณต้องตรวจสอบ:
- ความเชี่ยวชาญของ AI: จัดเรียงตั๋ว, ทำนายแนวโน้ม, และจัดเส้นทางคำขอไปยังทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ61% ของผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลลงทุนใน AIและใช้ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อกำจัดงานธุรการซ้ำๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญเชิงกลยุทธ์
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ปกป้องข้อมูลพนักงานที่มีความอ่อนไหว เช่น สลิปเงินเดือน ข้อร้องเรียน และเอกสารทางกฎหมาย การเข้าถึงตามบทบาท การเข้ารหัส และบันทึกการตรวจสอบช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตาม GDPR, SOC 2 และข้อบังคับอื่นๆ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รักษาความสอดคล้องระหว่างทีมเงินเดือน สวัสดิการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยแดชบอร์ด HR ที่ใช้ร่วมกัน การสนทนาแบบมีหัวข้อ การติดตามงาน และการแจ้งเตือนทันทีช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีคำขอใดหลุดรอดไป
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน หมวดหมู่ตั๋ว และตัวกระตุ้นการยกระดับให้เข้ากับกระบวนการ HR ของคุณ ระบบที่ยืดหยุ่นสามารถขยายได้ตามการเติบโตของบริษัท—ไม่มีคอขวด ไม่มีประสิทธิภาพที่ลดลง
- พอร์ทัลบริการตนเอง: เพิ่มศักยภาพให้พนักงานค้นหาคำตอบได้ทันทีด้วยฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้และคำถามที่พบบ่อย (FAQs) งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า73% ของผู้คนชอบตัวเลือกบริการตนเองมากกว่าการขอความช่วยเหลือ และคำขอด้านทรัพยากรบุคคลก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
- ความสะดวกในการใช้งาน: ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย เมื่อการนำทางเป็นเรื่องง่าย ทีม HR ของคุณสามารถแก้ไขคำขอของพนักงานได้รวดเร็วขึ้นและไม่มีปัญหา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: บริษัทที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล HRมีโอกาสสูงกว่า 2.4 เท่าในการทำผลงานเหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ควรติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ปริมาณงานที่รับเข้า เวลาในการแก้ไขปัญหา และอัตราการส่งต่อปัญหา เพื่อตรวจจับแนวโน้มและป้องกันปัญหาคอขวด นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือรายงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ยังช่วยให้ทีม HR สามารถปรับปรุงการทำงานโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน และยกระดับการให้บริการโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น
11 ระบบออกบัตรงาน HR ที่ดีที่สุดที่ควรสำรวจ
การเลือกระบบตั๋ว HR ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของ HR และการเพิ่มประสบการณ์ของพนักงาน
นี่คือรายละเอียดของระบบที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR และความสัมพันธ์กับพนักงาน)
แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณคือกาวที่ยึดบริษัทของคุณไว้ด้วยกัน—ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถไปจนถึงการรักษาพนักงานให้มีส่วนร่วมและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น อย่างไรก็ตาม อีเมลและคำขอการอนุมัติที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้คุณจมอยู่ในความวุ่นวายของการบริหารจัดการ
นั่นคือจุดที่ClickUpเปลี่ยนเกมการเล่น ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มันทำให้ทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น—และการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ด้วย ClickUp คุณสามารถนำโครงการด้านทรัพยากรบุคคล เอกสาร และการแชทของทีมมารวมไว้ในเครื่องมือทรงพลังเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่รับรู้บริบท ช่วยขจัดความยุ่งยากในการสลับบริบทและประหยัดเวลาได้มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กำลังจัดการผู้สมัครหลายคนในหลายขั้นตอนของการสรรหาอยู่ใช่ไหม? ด้วยระบบท่อการสรรหาที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณสามารถติดตามผู้สมัครทุกคน, นัดสัมภาษณ์, และเก็บคำติชมไว้ในที่เดียว
และไม่ใช่แค่การจ้างงานเท่านั้น ClickUp ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของพนักงาน ติดตามความมีส่วนร่วม และเพิ่มขวัญกำลังใจ ต้องการตรวจสอบสถานะอย่างรวดเร็วหรือไม่? ใช้แบบฟอร์ม ClickUpเพื่อสำรวจความคิดเห็นของพนักงานและเปลี่ยนคำตอบให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ จากนั้นเจาะลึกไปยังแดชบอร์ด ClickUpเพื่อดูภาพรวมของความมีส่วนร่วมและแนวโน้มของพนักงาน และดำเนินการตามเป้าหมาย
แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ได้ทำงานในสุญญากาศ คุณจำเป็นต้องประสานงานอย่างราบรื่นกับผู้จัดการ, ฝ่ายไอที, ฝ่ายการเงิน, และผู้นำ ClickUp ทำให้การทำงานร่วมกันข้ามแผนกเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะกำลังอนุมัติคำขอลา, ติดตามการประเมินผลการทำงาน, หรือจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?คุณสามารถใช้โซลูชัน HR ของ ClickUpเพื่อสร้างฐานความรู้ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบาย คำถามที่พบบ่อย และเอกสารการอบรมได้ทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ใช้เวลาในการตอบคำถามซ้ำ ๆ น้อยลง และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญมากขึ้น
นอกจากนี้ClickUp Docsยังช่วยให้คุณสามารถรวมนโยบายองค์กร ทรัพยากร และฐานความรู้ทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย แก้ไขและอัปเดตเอกสารตามต้องการ และแชร์กับทีมต่างๆ โดยใช้การควบคุมการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
สุดท้ายนี้ด้วยเทมเพลต HR ฟรีจาก ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกต่อไป เลี่ยงความยุ่งยากในการจัดการเอกสารและเลือกใช้เครื่องมือที่พร้อมใช้งานสำหรับการต้อนรับพนักงานใหม่ การประเมินผลการทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย
- เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ClickUp: มาตรฐานกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและสร้างความสอดคล้องในทุกแผนก
- เทมเพลตฐานความรู้ HR ของ ClickUp: สร้างศูนย์กลางข้อมูลนโยบายบริษัท คำถามที่พบบ่อย และทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อการบริการตนเองของพนักงานที่ราบรื่น
- เทมเพลตคู่มือพนักงาน ClickUp: ให้พนักงานได้รับข้อมูลและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร นโยบาย และความคาดหวัง—ทั้งหมดในเอกสารที่เข้าถึงได้ง่ายเพียงฉบับเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้การเชื่อมโยงงานเพื่อกำหนดตารางการตรวจสอบเป็นประจำ ติดตามวงจรการให้ข้อเสนอแนะ และทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมได้รับการสนับสนุนที่จำเป็น
- ใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อมาตรฐานการประเมินและรับประกันความสม่ำเสมอระหว่างแผนก
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะ—ตั้งแต่การแจ้งเตือนการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปจนถึงการอนุมัติเส้นทางและการตรวจสอบรายการเริ่มต้น—เพื่อขจัดงานธุรการ HR ที่ต้องทำด้วยตนเอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดที่แชร์ได้ และการสื่อสารที่ผสานรวม
- ติดตาม PTO และความพร้อมของทีมโดยใช้มุมมองภาระงานของ ClickUpเพื่อป้องกันการขาดแคลนบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนกำลังคน
- วางแผนความต้องการในการจ้างงานโดยการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนตามกรอบเวลาของโครงการและเป้าหมายทางธุรกิจ
📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา?
ด้วยClickUp Brainเป็นผู้จัดการความรู้ที่คุณไว้วางใจ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงานของคุณหรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อได้ทันที!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาและการฝึกอบรมเพื่อเชี่ยวชาญความสามารถของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ต่างชื่นชมความสามารถในการปรับตัวของ ClickUp และวิธีที่มันทำให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความสามารถในการรวมเครื่องมือหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่มีการนำมาใช้ที่ทำงานของฉัน ClickUp ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลืออย่างมากในการควบคุมและจัดการกิจกรรม โดยเฉพาะในแผนกทรัพยากรบุคคลของเรา ก่อนหน้านี้ เราใช้เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการสรรหา การอบรมเข้าทำงาน และการลาออก แต่ในปัจจุบัน แทบทุกกระบวนการ แบบฟอร์ม การอัปเดต และการทำงานอัตโนมัติของเราอยู่ในเครื่องมือนี้ทั้งหมด
ตั้งแต่มีการนำมาใช้ที่ทำงานของฉัน ClickUp ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลืออย่างมากในการควบคุมและจัดการกิจกรรม โดยเฉพาะในแผนกทรัพยากรบุคคลของเรา ก่อนหน้านี้ เราใช้เครื่องมือหนึ่งสำหรับการสรรหาบุคลากร เครื่องมือหนึ่งสำหรับการอบรมพนักงานใหม่ และเครื่องมือหนึ่งสำหรับการลาออกของพนักงาน ในปัจจุบัน แทบทุกกระบวนการ แบบฟอร์ม การอัปเดต และการทำงานอัตโนมัติของเราอยู่ในเครื่องมือนี้ทั้งหมด
2. HappyFox Help Desk (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลด้วย AI และการให้บริการตนเอง)
HappyFox เป็นระบบตั๋วงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความนิยม ซึ่งเปลี่ยนกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตัวเลือกการบริการตนเอง แทนที่จะต้องจัดการกับอีเมลสอบถามที่กระจัดกระจาย ระบบตั๋วงานที่มีโครงสร้างของ HappyFox ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถรวบรวม จัดหมวดหมู่ และแก้ไขคำขอได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ HappyFox ยังมีการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและแนวโน้มของลูกค้า ซึ่งช่วยลดภาระงานการรายงานด้วยตนเองได้อย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น การผสานรวมกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมได้อย่างราบรื่นทำให้ระบบสนับสนุนของคุณยังคงเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ HappyFox
- จัดการตั๋วได้ไม่จำกัดจำนวนจากหลายกล่องจดหมาย HR โดยไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณ
- เพิ่มศักยภาพให้พนักงานด้วยการให้บริการตนเองแบบทันทีสำหรับเอกสารนโยบาย สวัสดิการ และคำถามที่พบบ่อย
- แก้ไขคำขอได้รวดเร็วขึ้นด้วยคำแนะนำตั๋วที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังคนอย่างลึกซึ้งด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแนวโน้มด้านทรัพยากรบุคคล เวลาตอบสนอง และปัญหาของพนักงาน
ข้อจำกัดของระบบช่วยเหลือ HappyFox Help Desk
- กฎการทำงานอัตโนมัติขาดความยืดหยุ่นในการดำเนินการหลายอย่างพร้อมกัน
- เครื่องมือรายงานแบบครอบคลุมมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของระบบช่วยเหลือ HappyFox Help Desk
- พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือน ต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน
- ทีม: $69/เดือน ต่อตัวแทน
- ข้อดี: 119 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อตัวแทน
- Enterprise Pro: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของศูนย์ช่วยเหลือ HappyFox
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:เมื่อใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ และมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีผลกระทบสูงแต่มีความเสี่ยงต่ำก่อน เช่น การอัตโนมัติการคัดกรองประวัติย่อหรือการตอบคำถามที่พบบ่อยของพนักงานด้วยแชทบอท AI
สิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจในกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขณะเดียวกันก็ลดการหยุดชะงักให้น้อยที่สุด เมื่อคุณเห็นความสำเร็จแล้ว ให้ขยายไปสู่พื้นที่ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
3. Zoho Desk (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ราบรื่นภายในระบบนิเวศของ Zoho)
แผนกทรัพยากรบุคคลไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยว—พวกเขาทำงานร่วมกับฝ่ายการเงิน, ไอที, และฝ่ายกฎหมายเป็นประจำทุกวัน Zoho Desk ช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ให้ทุกคำขอของพนักงานเชื่อมโยงกับระบบทรัพยากรบุคคล, ข้อมูล, การอัปเดตเงินเดือน, และการตั้งค่าไอทีไว้ในศูนย์กลางเดียว
ด้วยการผสานระบบ CRM ที่แข็งแกร่ง ทีม HR จะได้รับข้อมูลบริบทที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของพนักงาน ความสามารถในการมองเห็นนี้ช่วยให้คุณคาดการณ์ปัญหาของพนักงานล่วงหน้า ปรับการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และยกระดับประสบการณ์ของพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการติดตามผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Desk
- ระบบจะจัดเส้นทางคำขอโดยอัตโนมัติไปยังผู้เชี่ยวชาญหรือแผนกที่เหมาะสม—ไม่มีคอขวด ไม่มีความล่าช้า
- เชื่อมโยงคำขอบริการกับบันทึกพนักงานเพื่อให้ได้บริบทที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการติดต่อในอดีต
- เร่งการแก้ไขปัญหาด้วยคำแนะนำตั๋วอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ลดภาระงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยฐานความรู้แบบบริการตนเองสำหรับนโยบาย สวัสดิการ และคำถามที่พบบ่อย
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- การออกแบบที่เน้นระบบ CRM อาจรู้สึกว่ามากเกินไปสำหรับทีมที่ต้องการเพียงกระบวนการจัดการงาน HR ขั้นพื้นฐาน
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเพิ่มเติม
ราคาของ Zoho Desk
- แบบด่วน: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Desk อย่างไรบ้าง?
ละเอียดมากและมีรายละเอียดปลีกย่อย สร้างฟิลด์ รายการงาน และอื่นๆ ผ่านแอปจากมาร์เก็ตเพลส การเริ่มต้นใช้งานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูราบรื่นเมื่อคุณรวมรายการกับตั๋ว ส่วนการทำงานอัตโนมัติก็ค่อนข้างเจ๋งเช่นกัน
ละเอียดมากและมีรายละเอียดปลีกย่อย สร้างฟิลด์ รายการงาน และอื่นๆ ผ่านแอปในมาร์เก็ตเพลส การเริ่มต้นใช้งานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูราบรื่นเมื่อคุณรวมรายการกับตั๋ว ส่วนการทำงานอัตโนมัติก็ค่อนข้างเจ๋งเช่นกัน
4. Hiver (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและประสานงานด้านทรัพยากรบุคคลผ่าน Gmail)
Hiver เปลี่ยน Gmail ให้กลายเป็นศูนย์ช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคลที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเปลี่ยนคำขอทางอีเมลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นตั๋วงานที่มีโครงสร้างและสามารถติดตามได้ แทนที่จะต้องคัดแยกกระบวนการและข้อสอบถามด้านทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง ทีมพนักงานสามารถมอบหมาย ติดตาม และแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน—จากกล่องจดหมายเข้าของพวกเขาโดยตรง
ด้วยระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ระบบการจัดการคำขอของฝ่ายทรัพยากรบุคคลนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของคำขอที่เร่งด่วนได้ ทำให้การอนุมัติง่ายขึ้น และแยกการหารือภายในออกจากสื่อสารกับพนักงาน—เพื่อให้การสนับสนุนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Hiver
- เปลี่ยนอีเมล HR ให้เป็นตั๋วที่มีโครงสร้างพร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์และการมอบหมายงานที่ชัดเจน
- ลดความล่าช้าในการตอบกลับด้วยการจัดลำดับความสำคัญของตั๋วอัตโนมัติและการจัดเส้นทางอัจฉริยะ
- ปรับปรุงการร่วมมือของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยบันทึกภายในและการมองเห็นทีมร่วมกัน
- วัดประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเวลาตอบสนองและแนวโน้มการให้บริการ
ข้อจำกัดของ Hiver
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Gmail ทำให้ความยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ใช้แพลตฟอร์มอีเมลอื่น ๆ มีจำกัด
- ขาดคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรบุคคลขั้นสูงนอกเหนือจากการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน
ราคาของ Hiver
- ฟรีตลอดไป
- ไลท์: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $34/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- Elite: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Hiver
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:เทมเพลตการจ่ายเงินเดือนฟรีสามารถช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดได้เมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุด:
📋 อัตโนมัติการคำนวณภาษีและสวัสดิการเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
🕒 ติดตามกำหนดเวลาการจ่ายเงินเดือนและตั้งการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการล่าช้า
🔍 ตรวจสอบและอัปเดตเทมเพลตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อบังคับ
5. HelpScout (เหมาะที่สุดสำหรับทีม HR ที่ต้องการระบบสนับสนุนที่ใช้งานง่าย)
ช่วย Scout ในการนิยามการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลใหม่ด้วยวิธีการที่เน้นการสนทนาและให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก ต่างจากระบบตั๋ว HR อื่น ๆ เครื่องมือนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ทำให้การโต้ตอบเป็นส่วนตัวในขณะที่ยังคงการจัดการคำขออย่างเป็นระบบ
ด้วยระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้แล้ว ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถกำจัดงานค้าง จัดการการติดตามผล และจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีผลกระทบสูงได้ ในขณะเดียวกัน พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายและคำถามที่พบบ่อยได้ทันที—ลดการสอบถามซ้ำและปริมาณงานที่ต้องจัดการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- ลดงานค้างของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับติดตามผลและการแจ้งเตือน
- ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยการจัดหมวดหมู่, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามคำขอ
- ปรับแต่งการติดต่อกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยการเข้าถึงประวัติพนักงาน การสนทนาที่ผ่านมา และบันทึกกิจกรรมแบบเรียลไทม์
- รักษาความสอดคล้องของทีมด้วยบันทึกภายในและการตรวจจับการชนกันเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบกลับซ้ำซ้อน
ข้อจำกัดของ Help Scout
- ราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณการติดต่อเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทีม HR ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีการติดต่อสื่อสารกับพนักงานบ่อยครั้ง
- เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีจำกัด เช่น การติดตามกำหนดเวลาและการจัดการความรู้
ราคาของ Help Scout
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $55/เดือน ต่อ 100 รายชื่อ
- เพิ่มเติม: $83/เดือน ต่อ 100 รายชื่อ
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Help Scout อย่างไรบ้าง?
การบันทึกคำตอบช่วยประหยัดเวลาของฉันได้ถึง 80% ฉันยังชอบที่จะเห็นว่าสมาชิกในทีมของฉันกำลังทำงานกับตั๋วใดอยู่และเราสามารถเพิ่มบันทึกในตั๋วได้อย่างไร ข้อดีของการใช้ HelpScout แทนบริการอีเมลทั่วไปคือสมาชิกในทีมคนอื่นๆ จะได้รับการปรับให้สอดคล้องโดยอัตโนมัติ
การบันทึกคำตอบช่วยประหยัดเวลาของฉันได้ถึง 80% ฉันยังชอบที่จะเห็นว่าสมาชิกในทีมของฉันกำลังทำงานกับตั๋วใดอยู่และเราสามารถเพิ่มบันทึกในตั๋วได้อย่างไร ข้อดีของการใช้ HelpScout แทนบริการอีเมลทั่วไปคือสมาชิกในทีมคนอื่นๆ จะได้รับการปรับให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ
6. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับทีม HR ที่ต้องการศูนย์บริการครบวงจร)
กำลังใช้ HubSpot CRM อยู่แล้วใช่ไหม? ขยายการใช้งานไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยระบบตั๋วที่ราบรื่น, การทำงานอัตโนมัติด้วย AI, และฐานข้อมูลที่รวมการโต้ตอบของพนักงานไว้อย่างครบวงจร
ด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ทีม HR ของคุณจะสามารถมองเห็นแนวโน้มการให้บริการ เวลาตอบสนอง และการกระจายงานได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ปรับการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้การอนุมัติ การติดตามคำขอ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ระบบอัตโนมัติการจัดการคำร้องขอด้านทรัพยากรบุคคลด้วยคำแนะนำการตอบกลับที่ขับเคลื่อนด้วย AI และผู้ช่วยในกระบวนการทำงาน
- มอบหมายตั๋วอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดเส้นทางตามทักษะไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
- รวมศูนย์คำถามของพนักงานไว้ในระบบช่วยเหลือที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับ HubSpot CRM
- มอบการสนับสนุนแบบหลายช่องทางด้วยการเชื่อมต่ออีเมล แชท และพอร์ทัลบริการตนเอง
ข้อจำกัดของ HubSpot
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณยังต้องการศูนย์กลางด้านการตลาดหรือการขายด้วย
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง (เช่น เครื่องมือรายงานที่กำหนดเอง) ต้องการแผนระดับสูงกว่า
ราคาของ HubSpot
- ฟรีตลอดไป
- ศูนย์บริการเริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- Service Hub Professional: $100/เดือน ต่อที่นั่ง
- Service Hub Enterprise: เริ่มต้นที่ $150/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ศูนย์ช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคลที่มีโครงสร้างดีจะดำเนินงานด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน—เหมือนกับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม นั่นคือจุดที่RACI matrixเข้ามามีบทบาท—มันช่วยให้คำขอจากพนักงานเป็นระเบียบและมั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการจัดการโดยบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่:
- ผู้รับผิดชอบ: ตัวแทนฝ่ายสนับสนุน—จัดการและแก้ไขข้อสงสัยของพนักงาน
- รับผิดชอบ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล—ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั๋วเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
- ปรึกษา: ไอที, กฎหมาย, หรือเงินเดือน—ให้ความเชี่ยวชาญในกรณีเฉพาะ
- ได้รับข้อมูล: พนักงาน—ติดตามสถานะคำขอของตนเองอยู่เสมอ
ต้องการกำหนดบทบาทอย่างแม่นยำและปรับปรุงกระบวนการ HR ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?ตัวอย่างเมทริกซ์ RACIเหล่านี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในทีม HR ของคุณ! 🚀
7. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับทีม HR ขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูง)
ทีม HR ขนาดใหญ่ต้องจัดการคำขอหลายร้อยรายการทุกวัน—ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การปรับเงินเดือน ไปจนถึงการอนุมัติการลา การจัดการปริมาณงานนี้โดยไม่ให้เกิดความล่าช้าจำเป็นต้องมีระบบที่มีโครงสร้างและสามารถขยายได้—ซึ่ง Zendesk คือคำตอบ
ระบบนี้รวบรวมคำถามด้านทรัพยากรบุคคลจากทุกช่องทางไว้ในที่เดียว เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องและรวดเร็ว ซอฟต์แวร์ระบบตั๋วที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยอัตโนมัติการอนุมัติและการส่งต่อปัญหา พร้อมทั้งมีแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่ติดตามเวลาการตอบกลับ, ปริมาณงานค้าง, และแนวโน้มการให้บริการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยการจัดเส้นทางตั๋วที่ขับเคลื่อนด้วย AI, คำตอบสำเร็จรูป, และตัวกระตุ้นการทำงานของระบบ
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้อย่างราบรื่นด้วยบันทึกภายใน มุมมองที่แชร์ และการเชื่อมโยงตั๋วสำหรับกรณีซับซ้อน
- จัดการคำขอการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยระบบติดตามการตรวจสอบที่มีโครงสร้างและเอกสารที่ปลอดภัย
- ให้บริการสนับสนุนพนักงานตลอด 24/7 ผ่านแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI และพอร์ทัลบริการตนเอง
ข้อจำกัดของ Zendesk
- มุมมองที่กำหนดเองต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้แต่ละราย ซึ่งเพิ่มภาระงานด้านการบริหารจัดการ
- ระบบออกบัตรชั่วคราวขัดข้องเป็นครั้งคราว ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ Zendesk
- ทีมสูท: $55/เดือน ต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การเติบโตของห้องชุด: $89/เดือนต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ชุดมืออาชีพ: $115/เดือน ต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Suite Enterprise: ราคาตามตกลง
- ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง: มีให้บริการเป็นแพ็กเกจเสริมในราคา 50 ดอลลาร์ต่อตัวแทนต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zendesk อย่างไรบ้าง?
เราเคยติดตามทุกตั๋วช่วยเหลือผ่านอีเมลก่อนใช้ Zendesk ตอนนี้เราใช้ระบบตั๋วของพวกเขาแล้ว ดังนั้นเราไม่ต้องทำงานกับอีเมล และเราสามารถตรวจสอบได้ว่าตั๋วถูกมอบหมายให้กับผู้ใช้แล้ว ไม่ให้ใครทำงานซ้ำกัน
เราเคยติดตามทุกตั๋วช่วยเหลือผ่านอีเมลก่อนใช้ Zendesk ตอนนี้เราใช้ระบบตั๋วของพวกเขาแล้ว ดังนั้นเราไม่ต้องทำงานกับอีเมล และเราสามารถตรวจสอบได้ว่าตั๋วถูกมอบหมายให้กับผู้ใช้แล้ว ทำให้ไม่มีใครทำงานซ้ำกัน
8. Freshdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการ HR หลายช่องทาง)
Freshdesk ทำให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการรวมการสอบถามจากพนักงานผ่านหลายช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มที่มีโครงสร้างเพียงหนึ่งเดียว ฐานความรู้อัจฉริยะของมันช่วยให้การบริการตนเองเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการการมองเห็น จัดระเบียบคำถามที่พบบ่อย และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กำลังจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนอยู่หรือไม่? มอบหมายความเชื่อมโยงระหว่างงาน ยกระดับคำร้อง และรับรองว่าตั๋วหลักจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าปัญหาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข การวิเคราะห์ด้วย AI จะแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยให้ทีม HR สามารถปรับปรุงเวลาตอบสนองและแก้ไขจุดติดขัดได้ก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk
- ตั้งค่า SLA ที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของบริการ HR, กะการทำงาน และกระบวนการทำงาน
- ติดตามประสิทธิภาพของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเวลาตอบสนอง ปริมาณงาน และระดับความพึงพอใจของพนักงาน
- อัปเดตบทความความรู้จำนวนมากโดยใช้ Freshdesk API เพื่อการจัดการเนื้อหาที่ราบรื่น
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบันทึกส่วนตัวและการสนทนาภายในองค์กร—โดยไม่ทำให้การสื่อสารของพนักงานติดขัด
ข้อจำกัดของ Freshdesk
- การวิเคราะห์สามารถปรับปรุงให้ละเอียดขึ้นเพื่อการติดตามประสิทธิภาพของตั๋ว HR ได้ดีขึ้น
- อาจทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับตั๋วหลายใบและแก้ไขเอกสารขนาดใหญ่
ราคาของ Freshdesk
- ฟรีตลอดไป
- การเติบโต: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $79/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Freshdesk อย่างไรบ้าง?
ฐานความรู้ คำตอบสำเร็จรูป และความสามารถในการติดตามและวัดผลการให้บริการ HR Support สำหรับบริษัทของเราเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก พนักงานยังสามารถให้คะแนนบริการที่ได้รับอีกด้วย เราสามารถสร้างตั๋วสำหรับการโทรได้เช่นกัน
ฐานความรู้ คำตอบสำเร็จรูป และความสามารถในการออกตั๋วเพื่อติดตามและวัดผลสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัทของเราเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก พนักงานยังสามารถให้คะแนนบริการที่ได้รับอีกด้วย เราสามารถสร้างตั๋วสำหรับการโทรได้เช่นกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 'ตั๋ว' ในซอฟต์แวร์การออกตั๋วของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีที่มาจากวิธีปฏิบัติเก่าในการเขียนคำขอลงบนกระดาษและส่งต่อกันไป! ทุกวันนี้ ทุกอย่างกลายเป็นดิจิทัลแล้ว—แต่เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม: ส่งคำขอที่ถูกต้องไปยังบุคคลที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว!
9. Spiceworks (ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดฟรีสำหรับทีมขนาดเล็ก)
Spiceworks เป็นระบบออกตั๋วงาน HR ฟรีที่ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันที่เรียบง่ายและดูแลรักษาง่าย ระบบนี้โฮสต์บนคลาวด์ ช่วยขจัดความยุ่งยากในการดูแลเซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่ยังคงรักษาโครงสร้างของคำขอด้าน HR และติดตามได้ง่าย
แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของระบบรวบรวมการออกตั๋วไว้ด้วยกัน ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขคำขอของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานแบบเรียลไทม์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวโน้มการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำให้การติดตามปัญหาที่พบบ่อยและการปรับปรุงกระบวนการตอบสนองเป็นไปอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Spiceworks
- อัตโนมัติการจัดสรรตั๋วตามลำดับความสำคัญ, หมวดหมู่, และปริมาณงานเพื่อให้การจัดการงานของฝ่ายบุคคลเป็นระเบียบ
- จัดการคำขอด้วยแดชบอร์ดแบบภาพและกระแสกิจกรรมที่รวมไว้
- แก้ไขปัญหาได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปช่วยเหลือที่เหมาะกับมือถือสำหรับ Android และ iOS
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยการรายงานขั้นสูง—กรองข้อมูล ติดตามแนวโน้ม และคาดการณ์ความต้องการด้านบริการทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดของ Spiceworks
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ต้องชำระเงิน
- เวอร์ชันฟรีที่มีโฆษณาอาจไม่เหมาะกับทุกทีม
ราคาของ Spiceworks
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวจาก Spiceworks
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
10. Jira Service Management (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตั๋วและการทำงานอัตโนมัติระดับองค์กร)
Jira Service Management มอบระบบตั๋วและการทำงานอัตโนมัติระดับองค์กรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของฝ่ายไอทีโดยเฉพาะ แต่ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่น สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการอนุมัติ การยกระดับปัญหา และการให้บริการเฉพาะของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณได้อย่างลงตัว
ระบบเส้นทางอัตโนมัติ, การผสานระบบกับ Atlassian, และการจัดการกรณีที่มีโครงสร้างช่วยให้ภารกิจของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นระเบียบเรียบร้อยในขณะที่ลดปริมาณงานที่ต้องทำด้วยตนเอง สำหรับการสนับสนุนที่ตรงเป้าหมาย คุณสามารถสร้างศูนย์ช่วยเหลือแบบกำหนดเองสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้—เช่น พนักงานใหม่, ผู้จัดการ, หรือพนักงานเก่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Service Management
- ทำให้กระบวนการ HR ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตคำขอที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจ้างงาน การจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติและการส่งต่อคำร้องของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง—ไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและสิทธิ์ด้านความปลอดภัย
- เสริมศักยภาพทีมทรัพยากรบุคคลด้วยศูนย์บริการตนเองเพื่อการสนับสนุนทันทีและการเข้าถึงฐานความรู้
ข้อจำกัดของ Jira Service Management
- อาจต้องมีการฝึกอบรมสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ฟังก์ชันพรีเมียมมาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้น
ราคาของ Jira Service Management
- ฟรีตลอดไปสำหรับผู้ใช้งานสูงสุด 3 คน
- มาตรฐาน: $19. 04/ตัวแทนต่อเดือน
- พรีเมียม: $47.82 ต่อตัวแทนต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Jira Service Management
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
11. Deskpro (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการทรัพยากรบุคคลที่ปรับแต่งได้)
Deskpro เป็นระบบตั๋วงานทรัพยากรบุคคลที่มีความยืดหยุ่นและออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายระบบ ไม่ว่าคุณจะจัดการกับคำถามทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลหรือกรณีที่เป็นความลับของพนักงาน Deskpro จะรวบรวมทุกคำขอไว้ในแดชบอร์ดที่มีโครงสร้างและจัดการได้ง่าย
ด้วยตัวเลือกทั้งแบบติดตั้งในองค์กรและบนคลาวด์ ระบบสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย—ช่วยให้กระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลราบรื่นและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในทุกแผนก
คุณสมบัติเด่นของ Deskpro
- ติดตามทุกคำขอของพนักงานผ่านทุกช่องทางในแดชบอร์ดเดียวที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ
- ทำให้การจัดการตั๋วเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์, SLA และการยกระดับปัญหาเพื่อให้กระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลราบรื่น
- ลดการสอบถามซ้ำด้วยพอร์ทัลช่วยเหลือตนเองและฐานความรู้ภายในองค์กร
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยการติดตามเวลาการตอบสนอง, แนวโน้มของคำขอ, และประสิทธิภาพของ HR
ข้อจำกัดของ Deskpro
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการเสริม เช่น การเริ่มต้นใช้งาน การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และการรับรอง
- การผสานระบบที่ซับซ้อนซึ่งอาจต้องใช้เวลาและความพยายามในการตั้งค่าเพิ่มเติม
ราคา Deskpro
- ทีม: $29/เดือน ต่อตัวแทน
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อตัวแทน
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Deskpro
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Deskpro อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ใช้ DeskPro มาสองสามปีแล้ว โดยรวมแล้วประสบการณ์ของฉันกับมันดีมาก DeskPro ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถสร้างรายการที่กำหนดเองได้ ดูตั๋วด้วยตนเอง และสร้างฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดเองเมื่อตอบกลับตั๋ว/เพิ่มบันทึก ฉันรู้สึกว่าศูนย์ช่วยเหลือ/ฐานความรู้ของมันใช้งานง่ายเช่นกัน
ฉันได้ใช้ DeskPro มาสองสามปีแล้ว โดยรวมแล้วประสบการณ์ของฉันกับมันดีมาก DeskPro ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถสร้างรายการที่กำหนดเองได้ ดูตั๋วด้วยตนเอง และสร้างฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดเองเมื่อตอบกลับตั๋ว/เพิ่มบันทึก ฉันรู้สึกว่าศูนย์ช่วยเหลือ/ฐานความรู้ของมันใช้งานง่ายเช่นกัน
จากคำขอสู่ผลลัพธ์: เพิ่มพลังกระบวนการ HR ของคุณด้วย ClickUp
การจัดการคำขอด้านทรัพยากรบุคคลไม่ควรรู้สึกเหมือนรายการที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบสิ้น ระบบการจัดการคำขอที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่จัดระเบียบคำขอเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การตอบกลับเป็นอัตโนมัติ และทำให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ระบบตั๋ว HR อื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขคำขอของแต่ละบุคคล ClickUp ก้าวไปไกลกว่าการจัดการตั๋ว มันผสานรวมการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในเอกสาร และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำให้การดำเนินงานของงานบริการ HR ง่ายขึ้นและดีขึ้นในทุกขั้นตอน
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ราบรื่นและปรับขนาดได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของพนักงาน มอบการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมทรัพยากรบุคคลของคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้!🚀